Hoy por Hoy (21/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:06 se acaba de detener a una segunda persona por los incidentes en la jornada de huelga independentista en Cataluña unos paros que no cuentan con el respaldo de los sindicatos mayoritarios pero que están provocando paros en carreteras y líneas de tren Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 00:21 si el último detenido ha sido en una de los cortes de estas carreteras el eje transversal en Embid cuando los mossos estaban desalojando los manifestantes el otro detenido en Barcelona en la Gran Vía ha sido por dar un puñetazo a un agente ahí es una de las grandes vías de la ciudad en las que hay cortes intermitentes también la Diagonal fuera protestas también en Girona o en Tarragona sea bloqueado el acceso al puerto también algunos polígonos industriales en Bali en Lleida han invadido vías en Sitges en San Cugat que las carreteras cortes intermitentes además de en este eje transversal donde ha habido este detenido grandes vías como la AP siete la Z

Voz 2 00:54 dieciséis lo hace diecisiete en el juicio al pluses turno hoy para los cuatro acusados que quedan por declarar Antonio Martín buenos días buenos días Pepa Santi Vila Carme Forcadell y los Jordi Reverón declarar a lo largo de este jueves el primero va a ser el exconseller Vila que mostró su momento su desacuerdo con la deriva del Gobierno

Voz 1645 01:12 catalán se enfrenta a siete años de cárcel por la firma de decretos que impulsaron el referéndum ilegal desde el Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días mucha expectación ante la declaración de Santi Vila al exconseller que se bajó del barco un día antes de la declaración unilateral de independencia hay que dijo ese mismo día que el diálogo había fracasado mucho interés en ver por tanto si desarrolla esa idea hoy aquí idea que contradice las constantes a legaciones diplomáticas del resto de acusados la Fiscalía le acusa de malversación desobediencia y pide para él siete años de presidio una multa de treinta mil euros el Papa inaugura esta hora en la cumbre contra la pederastia en la Iglesia que se celebra en el Vaticano en Hoy por hoy acabamos de hablar con uno de los asesores del Pontífice precisamente la lucha contra los abusos a menores

Voz 3 01:49 es David sito reconoce que en aquellos países

Voz 1645 01:52 donde no hay obligación de llevar este tipo de casos ante la justicia la Iglesia va a mantener solo las recomendación moral de que se denuncia

Voz 4 01:59 en los países donde ese no es obligatorio yo creo que no se puede obligada sepuede canónicamente decir que hay un deber moral pregonó jurídico si tampoco hay un deber jurídico civil yo creo que el regreso lo haga no está obligada por la ley civil sino por un deber moral qué tiene de que este caso se lleve también a la justicia civil

Voz 1645 02:19 la secretaria de Estado de Seguridad dan al bote ya ha negado hace unos minutos en Hoy por hoy que España haya acordado con Marruecos devolver pateras a sus costas ha explicado que si es un barco español el que realiza el rescate los inmigrantes serán trasladados a España

Voz 5 02:32 rescata Marruecos ellos son los que están obligados digamos internacionalmente hacerse cargo de esas persona hasta ahora nosotros cuando rescatamos lógicamente Pana nuestro esfuerzo español más cercano con español

Voz 1645 02:48 el Ibex ahora mismo dos décimas entre los que registran ganancias está telefónica que anunciado que incrementó su beneficio en más de un seis por ciento el pasado año Iker redujo su deuda en un cinco y medio por ciento diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 6 03:04 cadena SER Madrid

Voz 0122 03:06 comienza el pleno semanal en la Asamblea de Madrid que hoy entre otras cosas va a votar la ley de Puntos de Encuentro Familiar propuesta por el PSOE tiene fundamentalmente dos objetivos crear más puntos de encuentro para acabar con la larga lista de espera que hay actualmente en la Comunidad que provoca que hijos y padres pierdan la relación y garantizar que esas visitas se hagan en las condiciones adecuadas puesto que suelen ser situaciones complicadas como casos de acoso y de violencia machista sería además la primera vez que estos puntos de encuentro se regulan por ley Josefa Navarro ex diputada socialista real

Voz 7 03:36 darlo para garantizar esa calidad con profesionales especializados un equipo multidisciplinar el letrado psicólogos y psicólogas trabajadores sociales educadores que lo que van a hacer es precisamente trabajar con un objetivo conseguir ese bienestar conseguir además que esto sea una situación transitoria

Voz 0122 03:53 la Audiencia Nacional ha pedido al Gobierno regional documentación sobre varios contratos del Campus de la Justicia que nunca llegó a construirse se lo hemos adelantado hoy en la ser la información desde Alfonso Ojea el juez

Voz 0089 04:03 José de la Mata requerido la Consejería de Justicia la documentación correspondiente una exposición de pintura denominada la justicia en las artes que diseñó la Fundación Arte Viva con un coste cercano al millón de euros esta fundación muy cercana al ex secretario de Estado Miguel Ángel Cortés hombre clave en los gobiernos Aznar montó una exposición de una realidad asistente la ciudad madrileña de la justicia de la Mata ha solicitado también los contratos de distribución de un volumen editado a mayor gloria de este proyecto se titula Campus de la Justicia diez años los responsables de la edición fueron capaces de hacer un libro sobre algo que ni diez años después existe también cobraron por mil quinientos ejemplar

Voz 0122 04:44 Ares tenemos ocho grados ahora mismo en el centro de la capital hoy las temperaturas van a subir hasta los dieciocho grados y a partir de mayo

Voz 8 04:50 ídolo ante el fin de semana todavía más la previsión sigue sin anunciar lluvias

Voz 1645 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 9 05:05 cadena S

Voz 6 05:08 servicios informativos

Voz 3 05:17 en la Cadena Ser

Voz 11 05:20 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:28 la necesidad sabría usted decirme que es primera necesidad esencial la pregunta sencilla que forma parte a su juicio de esa primera necesidad

Voz 6 05:39 entonces lo Ángeles contamos algo importante porque siempre

Voz 1995 05:42 ha pasado usted seguro que le ha pasado a alguien que tiene usted bajar a comprar algo la farmacia medicamento comunes medicamento normal entre comillas un medicamento para el que por ejemplo no hace falta receta se da el sí para los niños Puel Prim Peral para atajar las náuseas ir a preguntar a farmacia farmacéutico la farmacéutica no hay puesto que es de historiales suena la semana del once al diecisiete de febrero la semana pasada se han denunciado desabastecimiento de ochenta y seis medicamentos algunos tan conocidos tan básicos en el botiquín de una casa como el da el sí todos los padre del mundo saben Coloquial peldaño si el príncipe serán el tranquilo Racing para Fall pero también es caset se lo contábamos aquí hace unos días escasez de medicamentos oncológicos imprescindibles por ejemplo contra la leucemia como él saludar a Sabina ahora Marcos excompañera informativos de la cadena SER Laura buenos días

Voz 1276 06:42 qué tal buenos días quiso que está pasando bueno pues mira según portal Farma que es el portal que tiene los datos en tiempo real de falta de suministros en siete mil farmacias españolas actualizados esta misma semana hay como decías ochenta y seis medicamentos en falta de ellos veinticinco es decir un treinta por ciento aproximadamente están en desabastecimiento oficial reconocido por la Agencia Española de Medicamentos Icomos se mide digamos y un fármaco tiene o no problemas de suministro bueno pues se mide si un sesenta por ciento de las farmacias dentro de una misma provincia no lo tienen durante al menos tres días de una misma semana y durante un único día prácticamente ninguna el setenta por ciento

Voz 12 07:21 dispone de provincias

Voz 1995 07:24 antes abastecimientos distintos según las provincias

Voz 1276 07:26 claro depende si hablamos de de algunos fármacos muy conocidos que mencionabas antes como el el o el primera estos sí faltan en en todas las provincias y también analgésicos tan cotidianos como el ibuprofeno falta en la gran mayoría en todas menos menos en dos provincias caso distinto es el de la amoxicilina uno de los antibióticos que más se prescribe este también tiene problemas de suministro pero en apenas cinco coma cinco provincias e en este también hay anticonceptivos como lo hete en falta en toda España o el admiro que es para la coagulación o por ejemplo el tranquilo Racing que falta en cuarenta y siete de las cincuenta y dos provincias hay que decir eso sí que todos estos fármacos que hemos nombrado si tienen sustituto sólo hay cuatro que ese consideran insustituible

Voz 1995 08:10 en fin en este tema

Voz 1276 08:13 no fíjate si si no es un un asunto nuevo que el cima que es el Centro de Información de de medicamentos del Ministerio de Sanidad habla de cuatrocientos sesenta y seis medicamentos hospitalarios también

Voz 3 08:24 ojo con con problema de suministro si te parece

Voz 1276 08:26 de vamos a hablar de los medicamentos oncológicos para ver un poco la dimensión de de este problema está por ejemplo el caso del creo que es clave para los enfermos de cáncer de páncreas para que puedan hacer la digestión porque sustituye a una encima que ellos dejan de producir durante la enfermedad hace un año ya contábamos aquí en la SER que que existía este problema ha crucificado porque apenas tres provincias poseen ahora mismo este fármaco ya hay cerca de cuatro mil nuevos diagnosticados cada año en nuestro país pendientes de ese de ese desabastecimiento que empezó hace ya cuatro años y también estamos muy pendientes lo mencionabas antes de la carabina aún un medicamento para tratar a los enfermos de leucemias muy grave eso con recaídas que son unos mil doscientos al año y en este caso por ejemplo la sociedad de Hematología alerta de que no hay una alternativa terapéutica fiable para quienes necesitan por ejemplo un trasplante de médula ósea el Ministerio de Sanidad asegura que el problema está resuelto para finales de marzo pero hasta entonces nos dicen que van a importar la carabina más imprescindible de otros países europeos pero bueno

Voz 3 09:29 el habrá que verlo

Voz 1995 09:31 los entender las causas lo que vamos a tratar de hacerlo digo que lo consigamos tú misma recogía las declaraciones del presidente electo de la Sociedad Española de Hematología García hace unos días que explicaba por qué faltan ciertos medicamentos oncológicos y no suele faltar por ejemplo los antibióticos

Voz 13 09:47 los antibióticos son rentables para las compañías y este tipo de fármacos los oncológicos específicamente los de cánceres de la sangre no son tan rentables son para mí no es personas los márgenes de beneficios son pequeños

Voz 1995 10:02 nos lo del concepto de buena y mala suerte no puedes tener una enfermedad rentable yo esto es tener buena suerte puedes tener una enfermedad que no es rentable es muy duro asumirlo de esa manera Laura

Voz 1276 10:15 si el el problema digamos es que el problema parte un poco de de de todo el cumple

Voz 3 10:22 le daría para varias horas

Voz 1276 10:24 de radio problema de de las patentes no vamos a intentar simplificar lo muchísimo para que pare

Voz 3 10:30 los oyentes intenten entender algo básicamente

Voz 1276 10:32 una empresa que produce una innovación farmacéutica tiene derecho a explotarla en exclusiva veinte años más cinco de prórroga que puede solicitar y que de hecho pues vamos a ser honestos la mayor parte de las veces pues se les se les concede si además se les autoriza pero en la práctica casi nunca se acumulan esos veinticinco años porque las solicitudes de patente tardan mucho en tramitarse los ensayos clínicos pueden dilatar años así que la media de protección en Europa de una patente es de trece años y medio a partir de aquí se empiezan a producir genéricos y que pasa pues que una vez se pierde esta patente el medicamento se queda con el precio con el que salió al mercado por ejemplo en los años noventa mientras que los nuevos fármacos yendo pues tienen unos precios muchísimo más inflados desde la asociación acceso justo al medicamento no se explican que en ese momento los laboratorios utilizan el truco digamos de la de la falta de rentabilidad para justificar sus precios abusivos empiezan a decir que han tenido problemas en la fabricación problemas de suministro para retirarse así de los circuitos y poder presión ahora al Gobierno para que éste acepte subir el precio en la comisión interministerial para no ceder a este chantaje Sanidad puede hacer varias cosas uno obligar a estas empresas a que cumpla la ley a que los suministren dos importar el fármaco de otros países o tres promover el genérico pero esto tampoco es una solución mágica Toni porque promover un genérico tarda también años cuando esas empresas ya han hecho la inversión pues el laboratorio

Voz 3 11:54 va a reteniendo el producto lo vuelve a suministrar para

Voz 1276 11:57 para combatir la competencia

Voz 1995 11:59 varios motivos que no es solamente una causa ahí vamos a tratar vuelvo a decirles de comprenderlo Laura Marcos muchísimas gracias Hinault queremos sobre todo a alertar a nadie no queremos alertar pero sí queremos comprender por qué suceden estos desabastecimiento de medicinas que son además muy utilizadas en nuestro país para muchos es casi primera necesidad también hablamos de medicinas imprescindibles para la supervivencia de enfermos graves para comprenderla mejor hemos llamado a Juan Pedro Ruiz que exhibiese vicepresidente del Consejo General de Farmacéuticos Juan Pedro buenos días buenos días porque voy a la farmacia no tienen voy a hablar en primera persona promedio sí

Voz 14 12:36 bueno hay determinados medicamentos que como venía comentando a lo largo de estos minutos pase tan produciendo problemas de abastecimiento no da nacimiento de falta de suministro y esta problemática Cameron una propiedad exclusiva de España una problemática europea se están produciendo en numerosos países de Europa y no sólo se puede poner el foco aquí en España no va a la farmacia

Voz 1995 13:04 aquí no hay soy yo pero cuál ponemos el foco en El Aquila

Voz 14 13:09 la transmisión también un poquito de tranquilidad Ha al respecto porque el noventa y cinco por ciento de problemas de suministro desabastecimiento de medicamentos tienen solución tiene solución porque eso medicamento que tienen otra presentaciones sustituibles y que van a permitir que el paciente que necesita un medicamento determinado sea una marca osea otra pueda adquirir ese medicamento

Voz 15 13:33 yo le pregunto por el da el sí seguro que pueden encontrar

Voz 1995 13:36 dar pero por ejemplo que entre esos medicamentos es que hablamos más de mil seiscientas ganancias han denunciado que no queda a poca no sé lo qué es pero voy a leer lo que sí la comprimidos de Flex hay indicados para problemas cardiacos el señor que va a tocar y no hay no es una opción FC que se muere

Voz 14 13:56 por eso yo quisiera distinguir entre aquellos medicamentos que tienen en su posible sustituto que tienen una solución fácil una solución que se la proporciona el farmacéutico mil farmacias que tenemos van a van a tener al profesional sanitario que es el que va a solucionar ese problema sobre la marcha no otra cosa sería ETA falta de suministro en aquellos medicamentos que no tiene sustitución como ha comentado el tema de apagar el aunque se ha comentado también ante o otro tipo de medicamento que efectivamente no tienen esa sustitución si tienen alguna alternativa terapéutica o en el caso de la y NIDA existen medicamentos genéricos que tienen ese principio activo pero no son sustituibles por el farmacéutico no hay algunos medicamento que por el rango terapéutico aunque tengan un medicamento genérico no pueden ser sustituido inmediatamente farmacéutico IN eso acaso que si estoy comentando que tienen una incidencia muchísimo menor tendría que haber una actuación de farmacéutico derivando al médico para que le modificase el trato

Voz 9 14:57 viento no no queremos

Voz 1995 14:59 a nadie toca al en Buenos días hola buenos días tú cuando llega a España tú tiene tiene una mala salud de hierro que decían tú cuando llegas te es una manera de expresar lo siente llamó la atención el precio de los medicamentos son bastante más baratos que en el resto de Europa

Voz 16 15:12 sí indudablemente no sólo esto pero también es importante apuntó la importancia de la sociedad española es muy diferentes entre sí es sales yo creo en Spanair fuma país no pilares la sociedad española realmente se nota en el trato es otra vez en ese sentido España es diferente imitar es este que es un valor añadido a todos los medicamentos es el trato y la próxima

Voz 15 15:35 o cuando hay medicamentos cuando algo

Voz 1995 15:40 de momento no necesito nada más que los estos tapones para los oídos para dormir bien por la noche esto es siempre una marca a otra qué suerte tienen de momento mejor de vamos a hacer una pequeña pausa insisto no hay que alarmar a nadie no pasa nada seguro que encuentran una solución pero mucha gente se sorprende nosotros lo primero

Voz 9 16:01 de qué medicamentos de primera necesidad muy comunes no están no no hay ningún

Voz 1995 16:07 City enseguida

Voz 8 16:09 lo hemos visto mientras tanto Rosa Márquez hola qué tal va la mañana es un mundo desde luego no hay dos como las personas que no hay dos iguales los gustos de Luis para elegir las toallas de baño desde luego no son los mismos que los de Juan que prefiere unas tallas XXL de algodón egipcio con rayas quitan foco los los de Adela que no podría dormir sin su nórdico con sábanas tropical que conjuntas desde los que nunca serviría una mesa sin su mantel a juego con las servilletas hasta los que coordinan los muebles del dormitorio en blanco con el cabecero tapizado siempre hay un mundo de diferencias es que para gustos colores tantas opciones como personas kilos por esa en blanco color de El Corte Inglés tienes toda la variedad en colores estilos tamaños diseños de textil textiles de cama para baño decoración muebles de dormitorio y ahora los encuentras además hasta con un cincuenta por ciento de descuento hasta el veintiocho de febrero pon tu hogar a tu gusto en blanco hablar de El Corte Inglés feliz día a todos a áreas

Voz 12 17:17 tiene compactas interminables y con corta fríos son si eres urbano y salvaje a partes iguales te presentamos el nuevo SUV sport totalmente equipado por ciento veinticinco euros al mes con navegador pantalla

Voz 17 17:28 así de ocho pulgadas control de crucero luces LED sensor de parking cristales de privacidad todo por ciento veinticinco euros al mes entre cuatro mil doscientos ochenta y nueve euros cuesta final siete mil trescientos ochenta y cinco euros continúe meses nueve con treinta y tres por ciento TAE financiando con FC banca este fin de mes condiciones en for puntuales

Voz 12 17:42 el país con el fines

Voz 18 17:44 la unión entre dos aguas colgó por gente cantará y más películas en la colección Cine Goya dos mil diecinueve domingo veinticuatro Carmen y Lola ganadora de dos premios Goya por nueve

Voz 12 17:55 noventa y cinco euros con el país

Voz 19 17:58 hola Nieves veo que te has puesto alarma sí ahora como viajo más la casa se queda más tiempo hola qué tal pues la verdad que muy contenta por lo que cuesta no sabes la tranquilidad que te da estaba pensando ponerme a una pues no te lo peor

Voz 20 18:10 es es protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una en el Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 9 18:32 en Española contra el Cáncer para todo lo que necesitas todos los días gratis en el novecientos cien cero seis llena FCC

Voz 21 18:44 en la Cadena

Voz 11 18:45 SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 21 18:48 eh

Voz 1995 18:49 hablamos del desabastecimiento de ciertas medicinas en las farmacias españolas en los últimos meses con aquí conoce bien el problema el vicepresidente del Consejo General de Farmacéuticos Juan Pedro riscos buenos días Stop Coll Prim verán da el sí sí voy a explicarlo porque explica lo paracetamol para para mí invisible perdón para muy difícil era una prueba para ese Juan Pedro está que lo confundo siempre con el otro esta el edad aprieta eso es la base de la civilización moderna en el da familia no sea un pie vas caminando oportunidad de padre pones el pie en el Chelsea y el otro en el apretando bueno hablamos distintos motivos pero concretamente en el cole porque son muy comunes porque fallan porque no están

Voz 14 19:42 bueno en el caso que has comentado lo incluso el incremento de la demanda piensa que se está usando ahora para estamos en periodo de gripe catarro y cuando hay un incremento brutal de la demanda pues puede dar lugar a fallos

Voz 1995 19:56 pero es solamente existe esa presentación

Voz 14 19:59 con ese principio ya saben que tal claro

Voz 1995 20:01 saben también ya de antes que es ahora cuando vamos a Efe efectivamente

Voz 14 20:06 la B hace que aunque aunque las previsiones sean una previsión es razonable pues la demanda supera a esa previsiones

Voz 1995 20:15 la semana pasada había mil novecientos veinticuatro farmacias españolas esas veintidós mil sin sin sin sin demasiadas sí sí ya digo

Voz 14 20:24 a mí el de él como comentábamos el tema es si tiene una preocupación menor porque existen ibuprofeno pediátrico eh de diferentes laboratorio y fabricante genérico que pueden perfectamente hacer son exactamente iguales que que si original y que tiene pueden solucionar el problema de de esa demanda yo no

Voz 1995 20:46 hemos y le parece de de lo importante porque si lo puedo sustituir pero es terrible pensar que somos pacientes rentables pacientes no rentables dependiendo de la rentabilidad de nuestra afección vamos a tener un medicamento no lo vamos a tener sobre el tema de las patentes y la ley usted Steen tiene algo que decir aseguró

Voz 14 21:06 no es un tema complicado un tema que por supuesto está legislado a nivel europeo oí la afectación de la patente y la entrada de genérico una vez que se concluye esa patente reaccionó periodo establecido que sean comentado esta mañana que aproximadamente pueden tener una media de trece años pero que lo normal es que al paso de Dios años más uno el el fabricante ya asista a una presentación genérica sobre una marca correspondiente sobre el tema yo habría que enfocarlo sobre esto problema de fabricación esos problemas de adquisición de principio activo eso incremento puntuales de la demanda bueno sí hacer una reflexión sobre cómo aumentaba Atón el el precio del medicamento en España a un precio muy bajo con respecto a todo su entorno esto pues también

Voz 1995 21:53 entonces pero no podías no puede ser que el problema entonces lo tengan el entorno Si el precios bajo aquí mejor que es justo el precio que debe tener fuera de tienen el problema del precio pudiera ser

Voz 14 22:03 la solución cuando uno va

Voz 15 22:05 a una autovía iba un coche no sentido contrario nada que todo vienen de frente a lo mejor no puede ser que una cosa no

Voz 1995 22:11 si para algo judío que tenemos una una medicina medicamentos accesibles renunciar a eso en favor de subieron a un tren simplemente por el hecho de incrementar los precios porque no parece que nuestro entorno el hecho de que los medicamentos sean más caros mejore por ejemplo el desabastecimiento que es de lo que estamos hablando y no parece que el precio influyan eso

Voz 14 22:32 no hay eso está claro pero pero sí es una realidad palpable en la isla empresa farmacéutica pues entiendo que eh que no trabajan tampoco tienen que obtener una serie de resultado aunque sean un problema serio de salud

Voz 1995 22:46 porque tienen que tener resultados las empresas son hacer porque sino no habría industria farmacéutica ya vemos entonces lo reconoce lo lógico es hablamos de recursos y de beneficios no sabíamos los recursos que necesita para fabricar medicamentos que tiene que ser va está usted de acuerdo conmigo muy eficientes se

Voz 14 23:03 pero no rentables claro pero eh yo creo que la la situación que se está produciendo ahora mismo se pudo pudiéramos enfoca el precio pero yo creo que no es la realidad la realidad es una situación global también de planta de fabricación de adquisición de de principio activo y que están afectando ya he aquí el problema de desabastecimiento fue es exclusivo de España podríamos pensar que el factor principal sería el precio pero es que no es así que existen muchísimos paisaje europeo donde se están produciendo también Eto'o problema desabastecimiento con historias

Voz 1995 23:37 eso es también un factor más añadir en entonces vale vamos a seguir una una nueva derivada todo esto que ésta no nos afecta pero será bueno conocerlo vamos a añadir el factor geopolítico porque para muchos también en todo esto esta música que suena tiene que ver con el desabastecimiento ya hemos centrado bien el con esta música sabes de qué están vicepresidente de Dirección Empresarial de Farmacéuticos Carlos Bienal fina denuncia en ese sentido

Voz 22 24:03 hace unas semanas la problema judicial que eh lo que sólo distribuidora entonces y un eso a Coppi el medicamento no ante el temor que había con el Brexit de la vuelta de la esquina

Voz 1995 24:22 el Brexit es dentro de seis semanas y parece que están haciendo acopio de medicamentos por lo que pudiera ocurrir porque cuando se Brexit sagaces festivo para que nadie Isabel Henao y estamos espero cuando es el Brexit llega festivo efectivo en festivo no no es nunca los medicamentos del Reino Unido ya no tendrán los mismos controles de envasado donde los mismos procesos de fabricación y las medidas de seguridad van a seguir diferentes legislaciones ellos tendrán un hay veinte nosotros tenemos otra en los últimos meses sabido Reuniones de Alto Nivel entre la industria farmacéutica y la Agencia Europea el medicamento para afrontar una situación cuyo desenlace será dentro de mes y medio ni nada no queda nada el treinta de marzo en Londres incertidumbre Condal sí esperemos la corresponsal de la cadena ser Begoña Arce muy buenos días

Voz 3 25:05 qué tal buenos días están haciendo acopio de medicamentos

Voz 1995 25:07 británicos por lo que pueda suceder

Voz 1645 25:10 pues están haciendo acopio es algo que no está cuantificado que no consta oficialmente no hay cifras no hay datos pero está

Voz 3 25:16 cubriendo los farmacéuticos están viendo caso

Voz 1645 25:18 los de pacientes que llegan impiden grandes cantidades de determinadas medicinas al parecer hay casos de personas que están consiguiendo las recetas de sus médicos de familia diciendo que se van de vacaciones que necesitaba una mayor cantidad pero es un truco que significa simplemente que la gente tiene miedo de quedarse sin la medicación que necesita por la posibilidad de ese Brexit sin acuerdo atención porque si hay un Brexit pero hay aquí

Voz 14 25:41 pero hay un periodo de transición de momento todo

Voz 1645 25:44 esto se aplazaría hice acopio se discute se está discutiendo claramente en foros de Internet pacientes por ejemplo con diabetes que estar acumulando insulina porque no se fían de que el gobierno les garantice el suministro hay testimonios de personas con casos de epilepsia en la familia que están haciendo también ese acopio medicamentos por ejemplo para la alta tensión problemas cardiovasculares antiinflamatorios en fin medicación diaria innecesaria cuyo suministro podría peligrar y la gente lógicamente pues tiene miedo

Voz 3 26:12 no

Voz 1995 26:12 con vivimos en este este caos de incertidumbre pero Begoña los clanes el Brexit no solamente afecta a la industria farmacéutica una forma muy directa como estamos contando pero también afecta a la investigación y al desarrollo decidirá a procesos que de repente se interrumpen porque grandes multinacionales no quieren seguir invirtiendo han congelado sus inversiones en el Reino Unido porque no quieren seguir emitiendo hasta no saber qué es lo que va a ocurrir es profundo el el el caos en el que más

Voz 1645 26:41 bueno el problema de de las inversiones en general en todos los sectores de la economía están paralizados porque evidentemente como dices con la incertidumbre del Brexit nadie quiere invertir es saber qué va a pasar además son inversiones que siempre se hacen a medio plazo es decir no se hacen inmediatamente N

Voz 3 26:56 si tan años llevan dos años todas las

Voz 1645 26:59 esas de todos los sectores diciendo que ellos no pueden improvisar ir para que os deis cuenta pues por ejemplo el Gobierno ha pedido a las empresas farmacéuticas que almacenen provisiones de medicamentos para seis semanas es Hessel la nota oficial la sanidad pública ha comenzado también hacer acopio los médicos de familia están facilitando recetas a sus pacientes el Gobierno y la sanidad están diseñando rutas suplementarias de transporte para las medicinas habrá unas listas de fármacos en caso de urgencia a los que se va a dar prioridad en el suministro el Gobierno no revela

Voz 23 27:34 sí exactamente cuáles son esos es para la la tos

Voz 1645 27:37 el mía necesitaron una medicina emitiera un medicamento para la tos de buenísima hoy es muchas gracias buenos decía que el Ministerio de Sanidad no revela cuáles de esos stock pero el ministro decía hace unas semanas que era el mayor comprador de frigoríficos en el mundo de de los más grandes que existen en el mercado para acumular medicinas y también comida bueno lo dice o un poco en tono

Voz 14 28:02 no desentendido jocoso pero

Voz 1645 28:05 sí es totalmente cierto sí la verdad es que las situaciones de gran incertidumbre

Voz 1995 28:10 pues Se caro imagínense ustedes en este momento en el Reino Unido que era una afección cardiaca severa o lo sosteniendo que tomar insulina sin saber exactamente qué sobaco lo que va a ocurrir otro de un mes y medio el día treinta de marzo Begoña cuida te esas dos mil hay hubiera cualquier problema tenemos a al vicepresidente del del Consejo

Voz 3 28:31 al de farmacéuticos algo ya desde los medios toman dos pastillas llámanos mañana el corresponsal Londres muchísimas gracias

Voz 1995 28:41 no vamos a alarmar pero nos preocupa lo que sí tiene que ver con el Brexit sí tiene que ver con la recibió activo para nosotros es de primera necesidad saber que la farmacia va a tener lo que necesitamos así que le rogamos Juan Pedro Ruiz que es vicepresidente del Consejo General de de fanáticos que hagas otra que sigan trabajando va bien

Voz 14 28:59 en en ello estamos Si la verdad para nosotros es también una preocupación seria estamos trabajando y me consta también que la Agencia Española del Medicamento está trabajando ir retomando un poquito la palabra de Ton al comienzo de la farmacia española marca España es uno de los pilar básico de efectivamente de alguien altamente no

Voz 1995 29:18 qué habría

Voz 14 29:20 habría que intentar exportarlo y estamos recibiendo todos los días de la plataforma del Consejo General decís Med toda la información sobre los problemas de suministro de desabastecimiento una plataforma que va a ser y a la que no va a poder permitir prever todo este tipo de problema de suministro de medicamento y a hacer actuaciones precisas

Voz 1995 29:40 pues estaremos pendientes porque nos interesa mucho

Voz 9 29:42 muchísimas gracias por su visita muchísimas gracias

Voz 1995 29:45 llegaron los Premios de la Música los umbrales de los grandes de la noche han sido mil novecientos de

Voz 24 30:06 no

Voz 12 30:10 no

Voz 24 30:14 sí

Voz 9 30:28 hoy con Toni Garrido

Voz 25 30:33 a todos los que preguntan por la fecha desde esta emisora queremos transmitirles que el seísmo sino miles se Línea directa nueve cero dos dos tres cero once

Voz 26 30:47 sí

Voz 27 30:54 conecta con Hoy por hoy

Voz 3 30:56 hoy seis de Instagram

Voz 9 30:59 cuéntanos lo que quieras Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 28 31:05 lunes a viernes desde las tres de la tarde las dos en Canarias la mejor información deportiva fue nada aquí estamos los de SER Deportivos hasta las cuatro de la tarde a última hora los mejores comentaristas yo me paso esta tarde por el Bernabéu yo disfruto este tipo de tarde porque periodísticamente son historia Chan es que yo no tengo ningún momento sí el baloncesto tenis todos los deportes todos los protagonistas

Voz 3 31:29 siempre

Voz 29 31:31 sí es pero me queda mucho por qué

Voz 3 31:33 te diré pero toda la información nacional

Voz 28 31:36 al internacional y por supuesto local de Granada Gamo bola al deporte más próximo en este ser demolido el mejor deporte en SER Deportivos desde las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado Gal de nace

Voz 1 32:00 Raúl tiene seis años ya escrito

Voz 30 32:06 el por qué qué puedes matar mías los dragones viven en manada de ciento doce

Voz 9 32:17 Oscar tiene doce años y ha creado una aplicación de móvil para ayudar a conductores que no pueden seguir al volante

Voz 31 32:24 por ejemplo en esté en condiciones de conducir por cualquier motivo pronunciándose aplicación

Voz 1276 32:28 con para buscar el conductor del canon

Voz 31 32:31 así cree condujo su se ha chino que haya marca la obligación

Voz 9 32:34 la Ventana ese espacio donde no ponemos límites de edad a los creadores con Carles Francino Cadena SER

Voz 12 32:44 en el deporte siempre se dan situaciones muy polémico

Voz 9 32:48 sí si lo vamos a hablar ya está en el bar es igual tema lo que está en el campo

Voz 32 32:53 el una herramienta noticias tan rematadamente mal bueno no sé lo digan si no eh

Voz 3 32:58 hay que este diciendo que para mí

Voz 33 33:01 M Prado está viviendo mayores

Voz 3 33:04 preparado de lunes a viernes desde las ocho

Voz 9 33:06 y media hasta la una y media por el larguero trataremos toda la actualidad deportiva con la pasión que se merece la pena

Voz 34 33:18 queridos yo

Voz 9 33:18 desde la Cadena SER estáis ahí cuanto Sobis estáis todos a una y qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharnos pero cada uno

Voz 35 33:50 yo

Voz 12 33:58 llega la tarifa más grande ya abundante que jamás se ha presentado

Voz 9 34:01 en la doblemente irresistible veinticinco pedazo de dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil de cien megas a un precio irresistible sólo Estévez date prisa ya más de diez

Voz 36 34:17 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus ganas

Voz 37 34:19 notaría gestoría registros así buscas hipoteca

Voz 8 34:22 que viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobran

Voz 38 34:24 hay gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que buscas te encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 12 34:37 si crees que los primeros años como padres son duros es que no has vivido los segundos y los terceros cuartos

Voz 9 34:45 has preguntado si ser padre compensa compensa ya puedes comprar el cupón del extra del padre de la ONCE el diecinueve de marzo diecisiete millones de euros ser padre compensa

Voz 12 34:58 EFE El País un año más con él

Voz 18 35:01 español entre dos Aqua Scholl VOR gente cantará y más películas en la colección Cine Goya dos mil diez

Voz 12 35:07 el domingo veinticuatro Carmen y Lola ganadora de dos premios

Voz 18 35:11 colla por nueve con noventa y cinco euros con

Voz 12 35:13 el país

Voz 39 35:15 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene Iker es decir mañana lo tiene entonces necesitas una prueba

Voz 40 35:28 porque cuando en Toyota tres decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es fiable Proaza toda la confianza de Toyota en una formarán

Voz 6 35:40 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 35:47 llega el momento de recibir a dos genios de la publicidad encargados de responder a las preguntas que nos deja la realidad de nuestro tiempo toma ya

Voz 0621 35:54 es buenísimo que estaba Nozar Madrid muy buenas buenos días Toni Segarra en Barcelona muy buenas muy buenos días no estaremos ahí

Voz 1995 36:05 pues habrá partí habla por ti

Voz 23 36:08 deberíamos usarlas sí habló por pero carrera yo venía a hablar de sí mismo aquel es quiero con todo mi respeto no sabía de lo que estaba hablando esos prioridad nacional eso es prioridad de

Voz 41 36:20 hecho no hay da el naranja y el otro día me explicó la farmacéutica que es por un problema que están reformulado entrar porque tiene mucho azúcar Noé todavía no he tenido valor de contárselo a Misano tengo

Voz 23 36:30 hay que decir de su interés eso es curioso explica él vejan son están con esos antes cuando estuve saliendo por la noche tomando copas ya era el al Max quienes netamente más no es tiempo me dejas contar todo lo que quiera

Voz 42 36:44 Gonzalo Madrid a que oyen ustedes nuestra energía vital tiene cuatro hijos el mayor tiene bingo del pequeño la pequeña tiene dos meses

Voz 1995 36:55 pero bueno es un héroe de mí

Voz 41 36:59 ido de vacaciones una semana lo cual León está fuera oración M quedaron los cuatro Icomos esos esos niños están hechos mal según vieron a sumar esa ahí

Voz 23 37:07 la puerta se han puesto malos todos los cuatro han pactado han pactado es que sea pues

Voz 41 37:14 el y la madre hicieron el terror en mi cara tanto malos pues

Voz 23 37:17 eso no haber eso de que la Si hay un señor el demonio del tripartito de tiene un cuatripartito en casas que es exacta

Voz 1995 37:25 bueno he afrontado por el tema del que venimos hablando el desabastecimiento de algunos fármacos vamos al siguiente que sigue la infancia es una de las noticias de esta semana

Voz 41 37:32 atención a esta noticia la ONG Save the Children ha pedido a la Fiscalía de Menores de Barcelona que ha tu es sólo una cuenta de Youtube de dos niñas de seis y siete años que promocionan productos de maquillaje y que tienen once millones de suscriptores Mariano Rajoy con

Voz 1995 37:48 daba Francino un par de días en esos vídeos puede verse pues efectivamente las niñas explicando cómo se maquillan

Voz 6 37:58 no

Voz 1995 38:02 en en los que se ve en primer plano algunas marcas son vídeos imbatibles en las redes como bien demuestra por ejemplo el caso de Rayan americano que en dos mil dieciocho facturó por su canal en su canal de Youtube veintidós millones de dólares tiene diecisiete millones de suscriptores Si ha llevado por ejemplo a la famosa cadena de supermercados Walmart estos huidos a creernos mía juguetes con su nombre ya directamente su nombre gracias al impacto de sus vidas

Voz 43 38:37 no

Voz 1995 38:45 qué os parece si lo dice Antonio Gonzalo

Voz 0621 38:48 a poco barbaridad pero no deja de ser la digamos la aplicación a los nuevos tiempos dadas las tecnologías de Joselito de Marisol no digamos de la detrás de estos niños es obvio que hay adultos provisional como no sean los no esto no es bueno pues la utilización de los niños universalmente hecha o utilizada si los no

Voz 41 39:14 yo estoy un poco hay a mí es de los pocos temas que me genera una contradicción interna una como publicista yo como padre es verdad que no tomar distancia porque se lo que no me gustaría que mis hijos hicieran pero es que tampoco me gustaría que salía de la bosque ni en Masterchef Kike entonces es verdad que las fronteras entre lo que es publicitario no han yo personalmente me cuesta verlas

Voz 1995 39:32 porque así como a me parece una aberración

Voz 41 39:35 que a la sexualidad de la niñas y que la renunciaba a maquillarse con diez años o cuando veo las modelo de la marca de ropa que le ponen pechos a los y me parece algo profundamente John a decirlo eh

Voz 23 39:49 horroroso lo palabras asqueroso asqueroso Por otro lado eh joder

Voz 41 39:53 pues también me lo parece Miley Cyrus en dicha en júnior minifalda minifaldas dentro de digo entonces no sé qué hago

Voz 1995 39:59 pero los como clientes de la policial Los Mossos mercado interesante desde luego

Voz 0621 40:05 bueno eso está espera es verdad pero está profunda Hay enormemente regulado no sólo porque somos la mayoría de los que hacemos nosotros somos padres importante tenemos cierto corazoncito

Voz 1995 40:17 es que está muy regulado como la policía bancaria con otras cosas

Voz 0621 40:19 esa es decir no se puede decir según qué cosas o no se puede rodar por ejemplo con niños en en España determinada edad ese a hacer publicidad determinadas horas en determinados contextos sea bueno hay una cierta

Voz 23 40:32 protección que en algunos casos es como ocurre en las familias hiper protección no y eso es cierto lo contrario también es decir los niños son una fuerza natural el consumo e Disney es una empresa que vende juguetes

Voz 41 40:46 es la primera empresa de entretenimiento del mundo yo si su trabajo es vender a un niño su pero evidentemente yo el otro día fui no de Disney pero me da igual B

Voz 1995 40:55 yo los viernes a con niños tal cual

Voz 41 40:57 hay pelis civil legó dos yo sé que esto es Florence claro pero es que me sigue sorprendiendo cuando me como dos horas de un spot eh cada yo lo vi en la Vaguada donde en la puerta de los cines a en la esquina justo estar adenda Lego pues que te crees que quiere Mis hijos cuando salen de verle godos esté claro Disney en sí mismo es una fábrica de una empresa de venta de juguetes entonces es cierto que la publicidad está regulado pero Internet no está regulado quince de los cincuenta canales más vistos de Youtube quince de los cincuenta canales más vistos son de niños Youtube es era único canal de televisión del mundo la única televisión del mundo se llama móvil lo llevas en tu bolsillo en esa única la televisión que existe quince de los cincuenta hits son de niños

Voz 1995 41:37 la pregunta es si hay que regulado no es decir es la el caso en Canal el canal de las niñas es que habéis dicho que yo no conocía la historia tiene once millones de si ninguno de esos once millones ha pensado que estaba mal pero Toni una cosa cuando tome que está regulado existe un sector de la publicidad regulados qué tiene que ver con la televisión Corradi para prende en el marco convencional no hay problema hay un órgano además de autorregulación perfecto pero Youtube no está regulado sociales no están reguladas Facebook no está regulado y no hay ningún tipo de regulación y a buenas marcas aprovechan esa desregulación primero para meternos publicidad por los ojos pensando que contenía unos bienes publicidad de juguete eso de lo que queda medio de alguien peinando se tenga cinco o veinticinco años este sector no están nada regulado con lo cual no es cierto que que hay una maduración que es ver eso pero es que estamos aquí nosotros dos hablando desde hace un año y medio porque todos publicidad

Voz 0621 42:30 claro un un un periódico que es un hombre

Voz 23 42:35 las noticias no

Voz 41 42:38 yo por eso tengo la gran contradicción porque cuando veo yo les dejé a mi niña a Eva esto no digo que sea un animal pero lo que no me gusta que vea los vídeos eso de los niños que sean juguetes y lo huevos y todo ese rollo pero porque no me gusta pero en el fondo los vídeos estos que arrasa en internet para los niños de de otros niños que abre juguete no deja a ser el catálogo animado de juguete de toda la vida dopaje el catálogo de toda la vida que tú llevabas yo sigo llevando encantado a mil niños cuando llega la Navidad para que elijan qué juguete sí que juegue no va a los reyes tanto pues el catálogo hoy en vez de ser una foto es un vídeo del juguete índigo pero por qué me parece peor porque eh no no sé explicarlo por eso digo que las fronteras M difuminan porque me parece peor lo de una niña enseñando a maquillar que La Voz Kids que la maquillan con cuerdas por qué

Voz 15 43:26 bueno habrá cosas para que para

Voz 1995 43:29 tener una una respuesta eso entones los anuncios tradicionales de juguetes se piensa en el de los juguetes de Famosa se dirigen al portal todo eso ha estallado ya no hay anuncios entre comillas tradicionales Toni

Voz 0621 43:43 no claro porque porque esto se ha ido regulando regulando regulando yo ahí ahí la la posibilidad de hacer según qué cosas que en el pasado con con los anuncios oyes no se permite vamos bordando pues no se puede engañar con los Juegos no se puede hacer ver que la nave espacial de Lego vuela sola ese tipo de cosas no les va a hacer ver que lo saque las muñecas te vamos a caminan hacia el portal porque no es verdad no se trata de hacer anuncios lo más informativos que sea posible seis que informar sin deformar es posible

Voz 41 44:11 y luego porque eh a lo que pasa es que siete niños Cerga o Derek cuenta que nosotros seguimos entendiendo eso de ver las cosas de forma el consumo no más lineal convencional seguimos en entiendo que alguien interrumpa nuestro consumo y lo de los anuncios da lo niño no lo entienden Hair Un niño es que consumen de otra manera lo niño viven en el móvil ven lo que ayer en cuando quieren lo niño no eligen ver publicidad en sus canales pues es muy complicado que le presten atención por eso Lego tiene que hacer una peli porque geles pode el ego Silleda sitúa en Internet hay una cosa que se dice saltar el anuncio pero si es que los niños no saben leer no sano número sillas a andar al Cacharro sepa saltar anuncio entonces es muy del les obligamos a verlos ahora es que muy complicado

Voz 1995 44:52 pero es que eso es mentira es que hay un anuncio antes de la anuncia como tú vas a un vídeo de Youtube está ese botón que es el esquí

Voz 0621 44:59 el equipo pues lo que vas allí un anuncio de Apple antes de la

Voz 23 45:04 por eso los padres pagamos

Voz 41 45:06 ahora que lo niños navegan en entorno donde no hay publicidad

Voz 1995 45:10 es verdad que tiene razón tories decir todo es

Voz 23 45:15 cómo están comprando un producto para evitar que los niños claro qué es lo que pagas en Flix

Voz 41 45:21 en esa que ya está pagando eso

Voz 23 45:24 está ya dando protegerle seguro

Voz 41 45:27 lo que para que no le coman la cabeza del mundo es la alternativa de bueno pues pues con una popa comen en la cabeza Yago ya la película no como una película pues lo mismo

Voz 1995 45:36 pero sigue es decir deberíamos pensar cómo es posible que ni los mejores creativos guionistas de Hollywood puedan sustituir a la potencia de otro niño jugando a un juguete como como factor de atracción ya pues hacer él la película que quieras pero nuestros hijos ven a otros niños jugando y eso es lo que quieren

Voz 23 45:53 es que eso yo es que haya un tema aquí interesante que es que

Voz 0621 45:55 el pensamos que los niños por el mero hecho de ser niños no tiene no piensan o están de alguna un handicap a ubicarse da mental no lo entendíamos que escucharles porque las veces dicen cosas más inteligente que los adultos lo hacemos por ese exceso de protección yo creo que hay que proteger pero hasta cierto punto no

Voz 41 46:13 por qué esa máxima de que la realidad siempre supera la ficción es que de verdad como el otro día no vi lo de Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos es como la más que House of cards pues ya está porque mola más pues esto lo mismo es que a un niño que otro niño de un regalo Le gusta más que une Potes que normal que prefiere un niño que ven un amiguito con un gol Kirchner y letal ver un spot

Voz 23 46:33 es que la realidad mola más que la ficción no si es bueno es un tema

Voz 1995 46:37 interesante Toni Sagarra Gonzalo Madrid como siempre muchísimas gracias hasta la semana que viene muchos abrazos besos

Voz 11 46:45 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 12 46:48 con Toni Garrido los expertos en libertad saben qué moto quieran los expertos en llegar antes también igual que línea directa los expertos que saben que necesitas las mejores coberturas al dejar precia contra ahora tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones Sendino directo punto com

Voz 9 47:11 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Iker arroba Hoy por hoy en Facebook

Voz 12 47:20 en la Cadena Ser presenta el placer de escuchar

Voz 9 47:28 pero entonces vagan por las calles como peón enloquecidas

Voz 45 47:32 a dio vacila va tras ellos

Voz 9 47:34 como ni estado haciendo toda mi vida mientras a la gente que me interesa única gente que me interesa es la que está loca la gente que está loca loca por hablar loca por salvarse con ganas de todo al mismo tiempo gente que nunca habla de lugares comunes sino

Voz 11 47:58 el el camino mil novecientos cincuenta y siete

Voz 46 48:02 ah no

Voz 12 48:05 el placer de escuchar

Voz 47 48:11 Nations muy pobres lo Nacha allí

Voz 6 48:25 el Ciber Caixa

Voz 11 48:30 vídeo de vivir la vida en la actualidad

Voz 9 48:35 de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida Antonio Marcos que nos también en Cadena Ser punto com hoy jueves a todo el equipo de SER Deportivos trabajando para que conozca todo lo que es necesario saber sobre el deporte como cada jueves con el repaso de la NBA en la web del gran Anthony Gdaim SER Deportivos

Voz 28 48:59 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado K S

Voz 48 49:08 esta maña

Voz 1995 49:11 experta no

Voz 48 49:13 con una birdie era a

Voz 6 49:16 verde

Voz 49 49:21 lleva toda una

Voz 6 49:22 el otro

Voz 9 49:23 eh

Voz 3 49:26 Ehud admite a

Voz 6 49:29 dir A Vivir de Haider no

Voz 49 49:32 ah no

Voz 6 49:34 sí

Voz 36 49:40 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 12 49:45 en la sección a la carta de la app de la puedes elegir el audio que te interese ya sea en Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad toda la SER en tu Smart

Voz 8 49:55 lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 3 50:05 cuenta con la SER

Voz 12 50:08 las eh

Voz 51 50:14 a Ammán hay quién aprende a quién enseña hay quienes hablan

Voz 47 50:24 esto que piensas el país

Voz 12 50:29 arte pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía

Voz 28 50:33 Mutua Tetra a la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 52 50:38 Mutua con cualquier de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Gemma al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua de consulta con conducía

Voz 12 50:47 en ese mutuo apuntó es alguien que quiera ganar el bote de la primitiva Blue con la boca pequeña que lo desee de verdad

Voz 53 50:54 pensando ahora mismo Joe señor

Voz 1645 50:57 todo el mundo lo estaba pensando sí pero esa persona lo piensa más