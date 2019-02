Hoy por Hoy (21/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 a las once las diez en Canarias

Voz 1657 00:08 buenos días Toni el exconseller catalán Santi Vila acaba de reconocer en el juicio del proceso independentista que medió entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el de la Generalitat Vila que se enfrenta a una petición de siete años de cárcel ha explicado además que decidió dimitir al comprobar que Carles Puigdemont quería declarar la independencia volvemos al Supremo Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 00:27 buenos días antivirus ha necesitado menos de un minuto para tirar por tierra todas las alegaciones de diálogo y consenso que han ido haciendo sus ex compañeros de guber a lo largo de los últimos días negociaron hasta el último momento con el Ejecutivo de Mariano Rajoy y con el PSOE pero el veintiséis de octubre Carles Puigdemont optó por la vía unilateral y él le dijo se bajaba del barco

Voz 4 00:44 porque no nos vemos capaces de justificar nos ante nuestro electorado ante los dos jóvenes porque somos aprendices de mago ante la presión de las redes sociales sino somos capaces de gestionar emocionalmente esto yo sintiendo lo mucho me voy me voy invito y este fue el motivo

Voz 0055 01:02 acusado de malversación y desobediencia no de rebelión Vila si se suma a la estrategia del resto de compañeros de banquillo diciendo que no bastaron ni un euro público en el referéndum ilegal pueblo

Voz 1657 01:10 en el Papa interviene ante los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo en la inauguración de la cumbre que analizan el Vaticano los casos de abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Francisco ha dicho al empezar que espera que se tomen medidas concretas

Voz 1706 01:23 se consiguió Chihuahua Santa Pueblo de Dios nos mira allí espera de nosotros no condena simples y evidentes sino que

Voz 1995 01:31 tomemos medidas concretas y eficaces

Voz 1706 01:33 qué nos pide concreción ante la plaga de los abusos sexuales perpetrados por hombres de la Iglesia a menores he pensado interpelar los a ustedes para que todos juntos escuchemos el grito de los pequeños que piden justicia

Voz 0138 01:48 de vuelta a nuestro país uno de los detenidos por los incendios

Voz 1657 01:51 han afectado a Cantabria esta semana es uno de los jefes

Voz 0138 01:53 es de los voluntarios de Protección Civil de la por

Voz 1657 01:56 la acción de Ramales de la Victoria Santander miren Azkue

Voz 0138 01:58 si la Guardia Civil le lo detuvo anoche Se trata como decíais del jefe del responsable de los voluntarios de Protección Civil de Ramales Un joven de veintiséis años es el presunto autor del incendio forestal en el que resultaron afectadas ciento Egin ciento treinta hectáreas de arbolado uno de los más importantes César García es el alcalde de Ramales municipio de la parte oriental de Cantabria

Voz 5 02:20 es el responsable de Protección Civil de Ramales a nosotros al Ayuntamiento en los ha suspendido mucho de que una persona

Voz 6 02:27 que que va a apagar incendios puedas

Voz 5 02:29 Cuevas y vamos resultó no hubo incendiario

Voz 7 02:33 al detenido le hemos visto intervenir estos último

Voz 0138 02:36 hemos días para informar a los medios de la evolución de los incendios que presuntamente el mismo habría provocado incluso fotografiarse con el presidente

el Ángel Revilla Ace sumamos que el precio de la vivienda libre subió en el último trimestre del pasado año un tres coma nueve por ciento con estos datos encadena quince trimestres consecutivos subiendo según datos que ha confirmado esta mañana el Ministerio de Fomento

Voz 0138 03:05 un hombre ha muerto en la capital atropellado por un autobús de la línea cuarenta y cuatro de la EMT los bomberos han tenido que levantar el vehículo para rescatar el cuerpo y el conductor ha tenido que ser atendido por psicólogos Gema Martín es portavoz

Voz 8 03:16 Samur la víctima es un hombre de unos sesenta

Voz 9 03:19 yo es que tras sufrir el atropello ha quedado debajo del autobús ya ha sido incluso necesaria la intervención de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid quiénes han levantado el vehículo y han podido rescatar a la víctima los sanitarios de Samur Protección Civil no han podido

Voz 1 03:32 el acceso por su vida hayan confiado

Voz 9 03:35 claro si el fallecimiento una psicóloga de Shammond ha tenido que atender al conductor del autobús lógicamente muy afectado por lo ocurrido

Voz 0138 03:43 el portavoz del Partido Popular en la Asamblea admite el despilfarro que supuso el Campus de la Justicia aunque no cree dice que algún cargo del Gobierno de entonces del que él formaba parte como viceconsejero de Economía y Hacienda se beneficiará de ello Enrique Ossorio yo creo

Voz 10 03:58 en el campus hubo mucho descontrol

Voz 8 04:01 de del gasto pero no por qué nada

Voz 10 04:04 diese llevara dinero sino que es verdad que hubo descontrol eso es cierto eran otros tiempos no estoy hablando de malversación creo que hubo alegría que se hizo algún acto alguna exposición pues que a lo mejor pues no hacia falta hacerla desde luego con la mentalidad de ahora después de la crisis no había que haberlo hecho

Voz 0138 04:19 el Ayuntamiento de Madrid se niega a ceder a la comunidad dos parcelas para levantar colegios privados concertados la Consejería de Educación asegura que las familias están pidiendo mayoritariamente este tipo de centros pero la delegada de equidad

Voz 1516 04:31 la Marta Higueras lo niega es mucho más urgente colegios públicos enseñanza pública porque realmente la demanda que tenemos de esa enseñanza es bastante superior a la demanda que tenemos de colegios privados por Estados

Voz 0138 04:44 los trabajadores de Metro están llamados esta tarde una manifestación por el centro de Madrid para protestar contra la falta de plantilla y por la gestión que se ha hecho del caso del amianto diez grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1657 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 12 05:24 tú tú Vilas

Voz 2 05:26 mal

Voz 3 05:29 hoy bailaba pero no nunca Baylor va más allá de lo normal no lo llamaría baila baile

Voz 1995 05:40 escribí el comité organizador de los Juegos Olímpicos decide si acepta la inclusión de cuatro nuevas disciplinas en los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro la escalada al sur del skate el BRIC Temes

Voz 13 05:53 bueno tienen algo de partirse al cuello desde luego sí sea hacer deporte es poder partirse el cuello es está que ustedes no hubiese Criteria no partir algo bueno no es deporte y te has criado en una época donde sí bailaban ha ganado pero sí e incluso algunas películas así en la época muy muy famosa de break dance Buluk la banda sonora de Electric bueno esta era una de ellas y me acuerdo que salían a escena de sé que todo el mundo se quedó tú nunca

Voz 1995 06:24 probase siquiera

Voz 13 06:26 no no no movimiento eléctrico en los brazos jugadores pudo no pero lo que hacía novela de Ray Loriga sin tú la sábado

Voz 1995 06:35 Mingo y cuenta la historia una historia sobre la culpa

Voz 13 06:38 las deudas vitales y sobre esos momentos en los que huir de la realidad mucho más fácil que que hace Tarna sábado domingo emitir toda la todo el interés durante muchas décadas en la vida de uno de cualquier persona todo interesante se concentra en el sábado domingo sí lo lo interesante en el sábado en el domingo a repitiéndose se se sábado que es un poco la historia del libro de alguna manera está partida en sábado y domingo lo único es que entre esos dos días hay veintitantos años de diferencia entonces es cuando cuando llega una especie de domingo final ya te preguntas qué es lo que hice a la que el sábado y sobre todo que he hecho con el resto

Voz 1995 07:22 tú lo voy a hacer un domingo sin saber qué había hecho el sábado

Voz 13 07:28 hombre si alguna vez sí sí sí sí sí sí no es recomendable pesado pero todos pero cosa hablando esto ha pasado alguna vez sea pasó madrileño mil

Voz 1995 07:39 mil novecientos ochenta y ocho

Voz 2 07:42 porque mil novecientos ochenta

Voz 14 07:44 eh bueno porque quería que la Historia tuviesen medio esa

Voz 13 07:48 larguísima elipsis de veinti tantos años veinticinco veintiséis eh ir hablar de una adolescente dos adolescentes que se meten en un lío un sábado y de alguna manera al al narrador le persigue la duda de qué pasó anoche Ilia seguido persiguiendo durante toda su vida

Voz 15 08:10 en el lo puso un poco en mi época de joven aunque le quite un poco algunos años a los Altuna agradable tu primer libro es del noventa y dos Mi primer libro del noventa y dos tan todavía cuál

Voz 1995 08:23 tres años el ochenta y ocho tú estabas asilvestrados en oficio

Voz 13 08:28 ya estaba estudiaba periodismo trabajaba trabajaba en una tienda de ropa sede empecé a trabajar a los diecisiete años rápidamente cambió a este este camino si no me para no tener que hacerlo bueno en realidad me vemos quién trabajo encontré en El periódico y me aceptaron vendedor de una tienda de ropa estuve ahí cinco años y era lo que me permitía de poder escribir no porque en aquella época en medir la universidad me puse a trabajar tuvo cuando deje ese trabajo me dure entre en periodismo pero ya ya estaba empezando a señoras

Voz 1995 09:08 después de una rueda

Voz 13 09:10 no tienda veis mi llegada a la facultad fue nefasta porque llegué con un decalaje de edad que todavía habrá gente que vino los pantalones me los vendió a él pues sí si hay te porque era una una tienda bastante principal en la calle Serrano que tenía que tenía mucho éxito en la época no voy a decir que no se puede decir es que vendíamos la ropa de Miami Vice y está muy de moda en aquella época los que tengan la edad para recordar los acordará sí vendía hombre y mujer y la verdad es que sí otra mucha gente le vendí mi ropa estaba domingo

Voz 1995 09:51 el título de la nueva novela de Ray Loriga sólo podría ser más atractiva Si hubiera incluyó también viernes por la tarde concretamente enseguida seguimos hablando de no

Voz 1 10:02 Toni Garrido

Voz 11 10:04 Adena

Voz 23 12:59 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 13:05 Carmen año mil novecientos ochenta y ocho sindicatos UGT y Comisiones Obreras paralizan el país con una huelga general histórica contra el Gobierno de Felipe González

Voz 2 13:16 a millones de trabajadores un noventa y cinco por ciento de la población activa así pues

Voz 7 13:20 dado la huelga de hoy

Voz 2 13:24 Pedro Almodóvar estrena

Voz 1995 13:25 Gêres al borde de un ataque de nervios que

Voz 13 13:29 Talmacsi

Voz 17 13:30 pepino pimiento cebolla

Voz 1995 13:34 Perico Delgado se convierte en el tercer español en ganar el Tour de Francia tras Ocaña iba a Montes

Voz 24 13:41 el número uno al punto en el arco de triunfo para rubricar

Voz 1995 13:46 pero ese año la televisión introduce una novedosa versátil tecnología el telón

Voz 22 13:54 texto Televisión Española ofrece gratuitamente un servicio de teletexto que se llama Telecinco Telecinco les ofrecían información nacional e internacional noticias de economía el trabajo

Voz 1995 14:06 en mil novecientos ochenta y ocho El protagonista de la última novela de Ray Loriga sábado domingo vive un suceso que lo marcará de por vida rey el escritor español que más etiquetas ha soportado a lo largo de su carrera literaria que aquel enfant terrible de la literatura nacional que ya no estamos que no sabemos si fue en Fanning y terrible alguna vez vaya camino de cumplir los cincuenta y dos supera los veinticinco de una sólida carrera literaria reconocida internacionalmente las novelas de Ray Loriga se han traducido a más de una decena de idiomas

Voz 25 14:41 está entre las más valoradas por crítica lectores y compañeros de profesión

Voz 1995 14:46 su con su último libro petición ganó el Premio Alfaguara en dos mil diecisiete y ahora publica sábado domingo libro que cuenta nos cuenta la misma historiador

Voz 25 14:55 desde el punto de vista de la misma persona diferencia entre esas versiones la marca el paso del tiempo

Voz 17 15:01 bueno es de nuevo

Voz 1995 15:03 hola para que sabemos que no hay las tú crees que existe eso que que se llama La la la culpa castellanas a una manera intensa e indeleble de vivir la culpa

Voz 13 15:12 cansa mucho en la culpa que aparecen muchos de mis libros no creo que sea exclusivamente castellana y hablo con amigos ni siquiera cristiana habló con amigos de otras religiones y sean hebreos y árabes yo creo que todas todas las formulaciones sociales lo eligieron tiene una sensación muy similar a lo que llamamos la culpa castellano cristiana yo pienso que probablemente hay dos maneras de mirar esto que que somos lo que somos porque lo dice la Biblia hay otra cosa que la Biblia dice lo que somos es decir que le ponen nombre esas sensaciones que que ya estaban allí y no el paquete no cuenta que la culpa bíblica es la mezcla de muchas culturas y de muchas lenguas debe ser que esas sensaciones Sony inherentes desgraciadamente al ser humano

Voz 1995 16:08 uno de los protagonistas son uno de las estrellas mejor dicho uno de los escenarios principales de de tu novela el Vips chico ese Madrid que están López del que son que son Vips muy famoso que significaron los vips para vips es una cinco bastante venden comida pero hasta hace poco había de todo que significaron los vips para tu generación

Voz 13 16:30 ahora son solo los restaurantes efectivamente porque que ayer se allí una entrevista para la televisión de Vince de López de Hoyos porque sale la novela ya no es lo que era claro porque ahora sólo se va a comer antes era el lugar donde íbamos a la gente de mi edad íbamos a pasar el rato no entre que tomaba algo que miraba las revistas había revistas extranjeras que no llegó también tiene un horario veinticuatro horas al principio cerraban a las cuatro de la mañana o a las cinco casi veinticuatro horas y habrían muy temprano hubo uno antes de los bits que os llamado que estaba en la calle Fuencarral que ese sí habría veinticuatro horas que también íbamos If un poco el sustituto luego pusieron Emvipsa y ahí se juntaban Potts churras con merinas no se juntaba lo peor de cada casa pero también por las tardes iba a los sabores dar había libros había revistas a día luego películas salieron los los videoclubs que me acuerdo que Alex de la Iglesia hace años estábamos no fue encontramos en un Vips que solíamos ir mucho me dijo en vez de esta chorrada de generación quiso generación no sé que nos tenían que haber llamar generación Vips porque antes estábamos allí

Voz 14 17:47 era era un lugar de encuentro era muy caro no dejaban entrar estar ahí ahí te podías tomar una cerveza

Voz 1995 17:57 me vio la obligación de recordar que hábilmente aunque con escaso éxito los niños de bits lanzaron su propia competencia francés que se llamaba Vox

Voz 13 18:07 si no lo inventó Amancio Ortega lo de hacerte

Voz 1995 18:10 qué tal continuidad sino basada lectivas ha habido enfrente

Voz 14 18:13 los ponía uno enfrente del otro igual que hace ahora

Voz 13 18:16 todo Amancio Ortega con gran bueno los

Voz 1995 18:19 será en sitios fantásticos para ojea revistas películas y por supuesto también discos las novelas de Ray como las estanterías es cosa están llenas de música de hecho tu editorial debía tomar nota incluir un CD un play Lis con con la novia nosotros nos hemos permitió ya la libertad de de hacerte el play list como regalo vale este libro sábado domingo empezaría ganando así

Voz 26 18:46 pelota explotan

Voz 1 18:49 brazos

Voz 1995 18:51 a continuaría con este auténtico tsunami de disco alemán que inundó Europa en los setenta Bonnín avanza la novela Hay deberíamos dar entonces muy repasó los clásicos del pop español de los sesenta Con

Voz 2 19:13 a mirarnos de añadiendo por último habría que incluir una nota a pie de Play

Voz 1995 19:29 Lys donde incluimos una referencia a los Beatles a través de Paul McCartney Ringo Star

Voz 28 19:34 de que

Voz 1995 19:42 digamos la década de los setenta con Te quitaron way home de Supertramp el sábado domingo parece también la banda sonora de Michel de gran que compuso para la película Las señoritas de Rochefort

Voz 2 20:05 bueno esto el gran Antonio Hernando

Voz 1995 20:12 qué haríamos en un nivel de Kate muy parecido al del arranque con Rafaela escuchando a el Puma eso sí

Voz 1 20:20 M

Voz 12 20:23 vivan la visto más

Voz 1995 20:26 Lorente todas las canciones que suenan en el libro así es suena en el libro hay una que nosotros desaparecido que podría ser en cierto modo una sinopsis o al menos un punto de partida para la historia que cuenta

Voz 13 20:44 me mutua

Voz 3 20:46 las

Voz 13 20:49 esta tu Pleiss la verdad es que me gustaría explicar que no todas esas canciones me gusta algunas algunas sonaban mientras se el autor que ustedes

Voz 14 21:00 ese día la historia

Voz 13 21:03 pero por ejemplo supuesto los Beatles Michel Legrand

Voz 14 21:09 la canción de de Tony Orlando incluiría también eh el Puma

Voz 13 21:12 siempre tenía devoción por por el y en concreto párpado pero de motos tiene mucho que ver obviamente y Supertramp soprano me gustar mucho de motores hay mucho que ver porque es de repente el último gran no no lo que dice la canción de la historia es digno del fin de una inocencia que estoy contando que es el último verano que narrador

Voz 3 21:40 sí sí que Touré este tu Mela no me lo manía de tu hermano mayor

Voz 1995 21:48 hay un montón de discos sin lugar escribir libros escribí las canciones

Voz 13 21:53 cuál te hubiera gustado esquís tantas a mí no me hubiese importado nada escribirla son avance que me gusta hay tantas de cualquiera de la Velvet más que eran los Beatles los Beach Boys tanta canciones está o cualquiera de Atahualpa Yupanqui también por no decir todo

Voz 3 22:15 tiene esa tienda dónde

Voz 1995 22:17 nos contabas que trabajaba en la calle Serrano satén diste algún músico

Voz 13 22:21 sí lo he contado alguna vez de tuve la suerte atender a Miles Davis Miles Davis

Voz 1995 22:28 que la Bendit pues casi la mitad era todo

Voz 13 22:31 por qué el hombre era un fanático de la moda entró yo llevaba un par de de guardaespaldas gigantes sin mirar mucho todas las pesarlo puso en el mostrador con sus guardaespaldas y lo pagó en efectivo que me lo llevas lo llevas tú a lo que me ha tenido muy bien y lo fía llevar al al Palace me regaló dos entradas para el concierto que tenía esa noche en Madrid Itu y tuve el placer de poderle decir Gracias Mestre Davis pero las compré hace seis meses yo lo tenía entrada llevaba seis meses esperando escuchar a Miles Davis liquidaba vi la ropa le quedaba estupenda se puso puso parte de lo que había comprado sólo puso en escena el queda muy bien tenía un estilo estupendo esto es alguien que tiene no de antipático pero parece que no todos conmigo estuvo el realizador con eran su habitación mientras se probaba algunas cosas pues metido en favor puedes decir que me bajen un poquito el aire acondicionado que tengo que soplar la trompeta esta noche y si no se esta tímida y entonces hablé con recepciones regléis al hombre encantador

Voz 1995 23:42 cómo se llama ese que viste tú fuiste el mozo de espada de me se fue fallida

Voz 13 23:49 el único momento que lo vi en mi vida pero es una maravilla porque como te digo tenía de a todos sus los discos que había publicado hasta entonces pero que era la época de de Tutu en la que el que que hizo para en el homenaje al al obispo conforme Nobel de la Paz

Voz 1995 24:07 tenía toda su discografía me encantaba y Twin Vicens tanto en vías de las bandas que actúan de Tiersen trabajo solitario fundó un palo envía mucho lo de ir de con pandilla de ir un sitio con una banda y tú que haces promoción en España dirigida a Méjico tienes que ir a costa en muchos sitios no envidias poco sede ir con grupo al fin de amigos que sí claro en vídeo de eh

Voz 13 24:32 cuando viajo tanto con una banda de rock y uno solo no que es un poco triste lo bueno tiene que comentar con quién con quién y con qué Seaman

Voz 30 24:43 el se dice en Francia comer séquito se quitaba debe mantener su séquito

Voz 13 24:49 hombre cuando viajamos es verdad que estás con la gente de promoción con tu equipo de prensa que son colegas a estas alturas y amigos muchos amigos íntimos y bueno eso te hace un poco las dos las funciones pero cuando era muy joven tenía muchos amigos músicos y a veces me colaba van colaba en la neta que me iba con ellos que tenía el mejor trabajo porque no tenía que tocar no yo no Alcàsser mejor será la banda claro era amigo de la banda ancha y a veces cuando no tenía mucho que hacer no tenía tras decía venga súbete vamos a Murcia a tocar y entonces me iba con ellos y luego al bajar Abbas y como todo el mundo se confunde decían tú tocar la batería tu que tocas no sea no no yo fiel amigo y yo parte de lecturas y eso me divertía han pasado ya con Coque Maya para febrero color Ronaldo dejaba dejaba mucho con otros grupos de amigos una buena época

Voz 1995 25:43 muy divertida han pasado poco más de veinticinco años es que públicas te la primera novela lo pierde todo ha cambiado sustancialmente tu oficio desde entonces

Voz 13 25:54 no lo básico supongo en escribir al final sentaba muchas horas de trabajo que sucede en tu cabeza no estás como medio en ese sentido no de los tiempos es Cervantes y Melville no ha cambiado básicamente no cambiará cuando yo empecé a escribir pero con las tres primeras novelas las escribía a máquina y ahora en ordenador esa puede ser una una pequeña diferencia pero el trabajo es es el mismo pues pero que te de reforma

Voz 1995 26:25 en estos veinticinco años desde que publicasteis primera novela lo peor de todo ha cambiado sustancial sustancialmente el lector no lo sé eh eh

Voz 13 26:37 España en general nunca casi un país extraordinariamente electo cosas como son ahora se dice que porque es por la competencia de las los digitales de las pantallas de no sé qué pero yo creo que no es verdad porque cuando yo iba al colegio me acuerdo que que tuviésemos afición por la lectura en una clase cuarenta había una chica que se llama Beatriz Ong que holandesa que estudiaba en Madrid yo eran hijos cambiaba más libros y tal pero nadie más realmente leía de hecho yo ya hacía muchos trabajos a mis compañeros de clase porque no se quería leerlos los estudios obligatorios de la escuela Lazarillo ahí Luis de León y a mí me divertía anteriores hacía ya los trabajos ha cambiado en México mano falta una gafas de sol a veces un sacapuntas

Voz 1995 27:29 Daniel Giménez acaba de publicar una novela titulada Las dos muertes de Ray Loriga es cierto que te dejó elegir dónde morir si cierto

Voz 13 27:38 me propuso había leído su libro anterior cocaína hay un libro que habían hecho un grupo de amigos esa malos plagiar vistas que me había gustado mucho lo que hacían y me comentó esta idea de matarme en un libro oí me gustó me callo mantener me gustaba cómo escribía y le dije lo único déjame tu lo que quieras pero déjame elegir dónde dónde puedo morir que es una cosa que no como donde lo de GM Matas como quieras pero pero déjame ir donde que es una cosa que pocos tenemos ese privilegio de hacer es decir que si te mueres en la boca

Voz 14 28:16 los en el barrio de La Boca en Buenos Aires eh

Voz 15 28:20 hasta dónde te gustaría morir yo sabía que es una muy buena pregunta pero así

Voz 1995 28:30 yo creo que en Madrid en Adén casi cualquier se bueno pues nada

Voz 30 28:37 sí además es bastante probable que ir así puede cumplir no es espero sinceramente que esto

Voz 1995 28:44 poco pero te estás haciendo creer a última novela Ray Loriga se titula sábado domingo ahora edita Alfaguara como toda su obra es muy recomendable como toda su persona

Voz 3 29:00 también espera como esos Manel gracias a los dos bandos

Voz 27 29:07 el crece bien si me permite estrecho

Voz 31 29:26 eh

Voz 27 29:29 dio pie supo

Voz 11 29:34 Toni Garrido cadenas

Voz 1995 34:50 además la sección que tanto necesitamos el reto en el que las chicas de entender por todos somos os guste o no nos guste mano gusta menos un montón de niños en estudio vale ahora no saluda vale no no no se va hoy pero chaval ellos están detrás de la pecera vale yo cuando diga algo es decir vale aquí lo puede documentar por favor no que son menores no podemos hacer fotos no bueno todos eh en poderío social buenos días Celia Montalbán presidenta de las chicas el espacio de feminismo y risa de la Cadena SER

Voz 7 35:29 hola buenos días qué tal estáis como todo todas tonito odioso jóvenes me encanta me encanta que haya niñas hay al otro lado a ver si les interesa todo esto que voy a contar

Voz 13 35:39 a ver chavales no estoy bien

Voz 7 35:42 no estoy regular esta semana

Voz 13 35:45 por qué porque dije mira voy a ponerme a mira

Voz 7 35:47 las revistas femeninas de moda prensa rosa para analizar titulares ver un poco como nos someten a la tiranía de la juventud y la belleza cuando me di cuenta llevaba como dos horas mirando las últimas novedades en el listado de pelo m las quería hacer todas los pendientes que mejor combinan esta primavera con no sé qué lo quería todo enganchada a muerte a la historia de la semana el supuesto

Voz 8 36:12 romance entre Albert Rivera

Voz 7 36:15 uu cómo es eso voy a citar aquí a Bob Pop porque es muy gracioso dije mira España ahí te has pasado ya

Voz 1995 36:22 ya te has pasado me gusta

Voz 7 36:24 vaginal que dentro de unos meses rompen y le dice

Voz 2 36:33 por o sea una vez muy mala lo aprende

Voz 3 36:42 para para Tom para ya bueno nada nada

Voz 7 36:44 a qué es lo que te crees se cree que está bien armada bien argumentada que tu feminismo está calando hondo dentro de sí pero acabamos cayendo en esas trampas y en que es MK el párpado que no sé qué mal si estos parece contradictorio atención porque ahora estoy enganchada al canal de Bertín Osborne es que estoy muy mal soy del cine

Voz 13 37:05 hola vertederos

Voz 39 37:08 enseñar cómo se usa en condiciones una fregona

Voz 1 37:11 sigue con la cosita de sopa Curry que tengo yo aquí bien bien primero y luego se recurre porque no se puede sacar la fregona de la web ponerla encima del suelo porque lo fregado se puedan también eh pregona es buenísimo para cantar porque así uno ejercita la voz

Voz 7 37:33 qué lapsus ha tenido

Voz 1995 37:35 el un canal en el que sí

Voz 7 37:38 nada nada a las tareas domésticas Boedo todo fenomenal

Voz 36 37:44 no yo Telva todo

Voz 1995 37:49 has elegido esta canción y no para hablar del próximo ocho El Día Internacional de la Mujer en marzo las fechas que hay gente que tiene dudas sobre

Voz 7 37:57 cómo plantear la si vamos con una guía práctica rápida para el próximo ocho me que ya hay gente que pregunta hasta este año cómo nos organizamos los colectivos feministas y la Comisión ocho de marzo han convocado de nuevo huelga sólo para mujeres el ocho de marzo huelga que cuenta con el respaldo de sindicatos como CGT CNT están todavía poniéndose de acuerdo ya sabéis que el feminismo su movimiento horizontal tal que no hay líderes y la organización y a veces es lenta la huelga vuelve a tener cuatro puntos cuatro frentes laboral de cuidados estudiantil y de consumo no con esto e amigas porque el año pasado era un poco difícil pues no coger el metro no pagar un billete de autobús no comprarse un bocata cuando llevaban tres o cuatro horas su madre mía que no hemos previsto esto ir preparadas el entramado responsabilidades que ocupamos las mujeres es tan grande que es difícil hacer una huelga en todos estos frentes es difícil hasta si las condiciones laborales nos acompaña hasta favor mucha ni siquiera pueden permitirse hacer la huelga ir algún muchas la mayoría tenemos personas que dependen de nosotras también es difícil sería decir o no hoy no cuido bueno aparcamos tantas facetas que es difícil parar puso un tiempo tan corto como veinticuatro horas después de la huelga del año pasado han sucedido cosas importantes como que las mujeres han entendido que los malestares eran colectivos que no es una cosa que te pase a ti sola que nos pasa a todas y hay que estar juntas y el feminismo se ha colocado en el centro de la agenda política y social pero los motivos para ir a la huelga siguen intactos la violencia el reparto de los cuidados y tareas Domecq domésticas pobreza brecha salarial y ahora además el intento de retroceso en derechos por parte de partidos de derecha extrema derecha el papel de los hombres que también me preguntan mucho que hacemos los hombres ocho m que que que puede hemos que que tengamos que nos ponemos a vuestra disposición vale están invitados a la manifestación estáis invitados a la manifestación pero no convocados a la huelga que necesitamos de vosotros queréis apoya que no Suppli en los cuidados de personas dependientes ese día que no no Suplicy nuestras tareas laborales porque queremos que se note nuestro vacío y que se haga muy evidente que cuando no estamos las mujeres hay pues la cosa no funciona igual que vengáis a manifestaron también que no os hagáis de comer por favor unas paellas ahí en las plazas de los pueblos por el este día decida venga hoy me encargo yo de las tareas domésticas que hay que hacerlo siempre mano a mano ese día pero no sé por dónde empezar tranquilos tengo la solución el canal de Bertín

Voz 1 40:32 ahora todo Dodi bienvenido a mi canal de Youtube explica cómo se hacen las cosas de la casa iré el día a día por ejemplo vamos empezamos sentía como planchar una camisa de un uno

Voz 1995 40:42 va poco extraña recomiendas que veamos el tiempo cortada a ver que qué hacer el los hombres vamos pausa y seguimos las

Voz 1995 46:05 estamos dando el feminismo de las chicas entonces me he puesto en bucle la imagen de ayer de de Simeone agarrándose sus partes de un gol el Athletic para equilibrar saber si pero definir lo que ves

Voz 7 46:22 esto que es masculinidad tóxica o qué es esto como local

Voz 1995 46:28 once y cuarenta y seis minutos una hora menos en Canarias hoy abordamos un tema complejo muy interesante también vamos a las de algo parecido al feminismo islámico no sabemos bien cómo definirlo incluso porque feminismo islámico sería un oxímoron hablaremos de feminismo laico el uso de Jaap el velo que utilizar las mujeres musulmanas vamos a hablar con una de las activistas del movimiento Free fueron Jupp es una Sara que Hadid Said es feminista laica con raíces musulmanas que pasará muy buenos días tienes que Haidar no sé porque es un tema con seis

Voz 7 47:04 tiene tantas aristas a sí

Voz 1995 47:06 sigue dio te pido que seas lo más didáctica que que puedas pensar está siendo una lucha complicada casi en tierra de nadie explícanos tu postura por favor con respecto con respecto al que ya ya al feminismo laico

Voz 8 47:19 bueno el feminismo laico me gustaría remontando un poquito de manera esquemática a lo que es el feminismo la eco de María histórica en unos países árabes el cinismo con realidad de los países árabes tiene lugar a Prince a finales del siglo XIX principio del siglo XX no que es un feminismo más bien liberal ilustrado y que defiende el uso del velo eh estaba en contra de lo que son los matrimonios forzosos también en contra de la poligamia pero sí es cierto que ese feminismo laico liberal ilustrado tenía un pues eh una un un una vinculación profunda con el nacionalismo no porque en aquel entonces había muchos países colonizados los países árabes que son colonizados bueno digamos que hay como un auge de de un feminismo laico que que lo que promueve es son unos preceptos Laicos donde puede haber puedan COE cohabitar darse distintas religiones distintas sensibilidades aquí el problema es que digamos que a principios del siglo XX es decisiva a partir de de de los años setenta de mil novecientos setenta se produce unos ciertos factores que son los que hay que son los que influyen en la paralizó la paralización de este movimiento feminismo laico eh bueno entre otros está la inclusión de países e influir de la influencia de Estados Unidos

Voz 1995 49:01 vamos a aterrizar porque yo sé que estás haciendo un ejercicio de síntesis pero bueno existir un tema con muchas vistas vamos a a lo básico a ver si somos capaces de meter cuéntanos qué es y qué significa el hiyab por ejemplo

Voz 8 49:16 el hiyab desde el punto de vista de una chica Laica de una mujer árabe musulmana Laika es digamos que si nos metemos dentro de su significado es opresión porque porque el hiyab cuando una mujer decide ponerlo por pudor por modestia es curioso porque sólo se ponen en presencia masculina es decir si yo estoy en un cuarto y nada más que hay presencia femenina pues puedo quitarme lo perfectamente

Voz 1995 49:46 no

Voz 8 49:48 lo cual hace más significativa lo que lo que supone ser SL

Voz 7 49:54 el Náxara tú nunca has llevado hiyab No More que como lo acepto tu familia que significa no llevarlo en para tu comunidad

Voz 8 50:02 Bono afortunadamente tengo una familia Bono bastante el liberal no digamos bastante abierta de mente musulmana pero abierta de mente entonces por parte mi familia no he sufrido yo esa esa presión no quizás por eso nunca he decidido tomar lo porque nunca he tenido esa presión familia de ponérmelo al mejor si lo hubiera tenido pues sí quizás si hubiera optado por ponérmelo que significa no llevar hiyab en una comunidad musulmana es complicado es complicado porque no llevarlo significa que no eres musulmana

Voz 1995 50:37 directamente sino directamente ya no eres musulmana

Voz 8 50:41 en la mayoría de los casos esto esto todo yo extra en términos generales eh porque para un poquito a hacer hacer es entenderlo

Voz 1995 50:49 sí sí por favor porque temen los general

Voz 8 50:52 es no todo el mundo a pensar igual pero es como soy menos musulmana y digamos que hay mayor probabilidad de ser estigmatizado

Voz 7 51:02 claro es que tú por eso decíamos que estás en tierra de nadie por eso que ha pues por un lado la Comunidad no tienes espacio porque no llevas el hiyab por otro lado sufre racismo por ser musulmana donde vives incluso hay parte del feminismo islámico Kiko que no está de acuerdo contigo el movimiento de izquierdas que también reivindican el uso del hiyab como algo liberador

Voz 8 51:31 sí sí estamos en tierra de nadie no las diversas mujeres que que estamos por esa os pertenecemos esa corriente estamos en tierra de nadie no tenemos y además entendemos que nuestro discursos peligroso muy peligroso porque porque supone la radicalización de ciertos colectivos en el Islam lo cual significa mayor opresión o mayor intransigencia sobre las mujeres y por otro lado es peligroso porque supone mayor radicalización de aquellos que son islamófobo email estigma por parte de la derecha se a la comunidad musulmana entonces es bastante

Voz 13 52:14 aplicado por esto es importante abordar este tema

Voz 8 52:16 de manera serena lo más serenamente posible ir sin excesivas pasiones

Voz 1995 52:22 era déjame preguntarte esta actitud usa valiente y polémica ir es que lo que cuentas si tus actos conllevan cierta polémica esto lo puedes hacer en España podrían hacerlo en algún otro sitio

Voz 8 52:39 bueno estoy que lo puedo hacer España no estoy exenta

Voz 17 52:41 bueno

Voz 1995 52:42 con dificultad no sin dificultad pero

Voz 8 52:45 está en otro sitio pone dependiendo del país hay países que son un poquito más tolerantes al respecto pero la mayoría de los países no podría no podría dependiendo mucho de mi situación familiar dependiendo mucho de la situación social también es que depende mucho de los factores pero así ha por norma general no podría yo hacer esta lucha tan tan explícita

Voz 7 53:09 hay otro tema que del que tú hablas que para mí es un poco difícil entender a ver si lo consigues explicarla Sara Alas de la confusión confusión que genera el uso del hiyab entre adolescentes musulmanas que viven en Europa ya que puede ser un elemento radicalizado

Voz 8 53:24 sí porque llegamos a una tapa e sobre todo la adolescencia preadolescente sapos con la adolescencia donde muchas adolescentes se plantean utilizarlo no porque bueno a su familia que lo utiliza es algo normalizado bueno en algunas en algunos zonas de familias pues se te inculca su uso es decir esperan de ti que lo utilice es tarde o temprano entonces claro te encuentras una situación confusa porque te cría en una sociedad occidental izada en la escuela luego trufado en tu familia vive es otro mundo es que vivimos entre dos mundos no es como obtenemos dos personalidades y eso hace que sea aún más compleja nuestra situación luego estamos ahí confusas entre me lo pongo mi familia va a estar contenta o me lo quito E iba a estar mi familia voy a voy a hacer la paz poder serlo pasan

Voz 7 54:17 a la fama de la adolescencia que ya de por sí es una etapa difícil de confusión donde tienes que desarrollar toda tu identidad y tu estudias ahora derecho a una Sara basada intentar cambiar las cosas a través de eso

Voz 8 54:32 se va a intentar sobre todo bueno setenta

Voz 30 54:36 hablando precisamente de leyes digo otra vez en la misma línea intentando adivinar dónde dónde situar el tu pensamiento en algunos países da hay mucha población musulmán creo que en Dinamarca por ejemplo hay ley que es pero exhibe la burka como un este tipo de ley

Voz 8 54:55 a ver yo no soy partidaria de la prohibición de ninguna vestimenta por mi misoginia que sea por una simple razón primero por la libertad de cada uno e de manera libertad de elección hablando de manera superficial eh que aún detrás de esta lección puede que haya hay cierta

Voz 1995 55:15 claro pero esa ese debate no estarán los obliga a debatir incluso la palabra libertad

Voz 1706 55:20 efectivamente con Guinea realmente libre para utilizarlo o cree ser libre para hacer

Voz 7 55:25 qué pasa con algunos pasa con algunas prendas de vestir que dicen me estoy poniendo esto como un ejercicio de libertad o me lo han inculcado por la imagen que hay de

Voz 30 55:35 pero la no lo dice Si una mujer coherente con sus creencias religiosas elige ponerlo entonces poner una ley contra esta mujer no me parece precisamente eso

Voz 17 55:49 ahondar en estigmatizar la y no sólo eso

Voz 1995 55:52 pues aquí como peleados para lanzar te preguntas

Voz 17 55:55 es una cosita solo digo

Voz 8 55:57 el no hay que prohibir el uso de determinadas vestimentas por una simple razón porque estamos ahondando en el problema estamos sobre todo poniendo en el epicentro de la opinión pública la vestimenta lo cual significa radicalizar esa parte que obliga a su uso entonces es poner mayor presión sobre la mujer al fin y al cabo realizar este tipo de leyes que no tienen ninguna ningún experimento como base ni tampoco un o un análisis profundo es complicado porque ayudamos sobre la opresión de esta mujer por el seno de su familia de su sociedad mayor estigmatización en cuanto a la a la población occidental entonces la mujer termina sufriendo entonces siempre es la mujer la que paga el plato roto no de este tipo de situaciones

Voz 1995 56:49 tenemos que hablar más es decir yo creo entender muchas cosas de las que dices pero encierra algo mucho más profundo y realmente no no lo hago en su en su justa dimensión pero déjame decirte que eres muy valiente que nosotros nos pasamos aquí todo el día hablando opinando juzgando decidiendo sí pero tú actúas lo vi descarada y lo vives

Voz 7 57:09 en un contexto bastante más complicado

Voz 1995 57:11 qué complicado afortunadamente en un lugar donde es complicado pero no es tan complicado como en otros lugares pero pero es difícil así que primero felicitarte II tenemos que hacer un ejercicio didáctico deberá uno sigue hay que hablar mucho más deja preguntarme preguntarte muy brevemente sois muchas hay mucha gente contigo