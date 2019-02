Hoy por Hoy (21/02/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 medio día las once en Canarias

Voz 1995 00:06 intensa mañana todo el resumen con Josean

Voz 1018 00:09 bueno Marcos buenos días qué tal buenos días Primera Cita en el Supremo donde ya está declarando Jordi Sánchez fue líder de la Asamblea Nacional de Cataluña hay parlamentario económico de ellos percate incluso fue propuesto por Puigdemont como candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico Ike en línea con otros procesados Se proclama preso político niega cualquier vinculación con los delitos que le imputa la Fiscalía y la Abogacía del Estado rebelión y sedición por los cuales se enfrenta a una posible condena de hasta diecisiete años de cárcel bueno pues asegura que actuó para defender las instituciones de Cataluña inculpa incluso a la Guardia Civil de provocar la movilización ciudadana Alberto Pozas adelante

Voz 0055 00:43 con el lazo amarillo en las solapas Jordi Sanchez marca distancias procesales con Oriol Junqueras el también se consideran preso político pero él contesta las acusaciones

Voz 2 00:50 me considero un preso político eso es un juicio político y creo que mi obligación como ciudadano que tiene la voluntad de dar respuesta a la verdad no tengo ningún temor a poder responder podían ofrecer también verdad

Voz 0055 01:05 la ciudad está acusado de promover los disturbios callejeros para doblar el brazo al Estado durante el otoño independentistas Sánchez niega en estos momentos que el veinte de septiembre convocase a la gente para impedir los registros de la operación han Ubis a la Conselleria de Economía de Barcelona el núcleo José Antonio de la acusación por rebelión acaban en estos instantes de interrumpir su declaración hasta las doce y media

Voz 1018 01:23 pues buena acción esta esta sexta jornada del juicio coincide con una protesta convocada por los llamados Comités de Defensa de la República ha provocado más de un centenar de incidencias en carreteras y calles sobretodo de Barcelona los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas para esta ahora se ha convocado una concentración en la plaza de la Universidad que está apoyada además por el Govern se encuentra Soledad Domínguez

Voz 1909 01:43 los concentrados en la plaza Universitat ya son suficientes como para desbordar la zona peatonal y cortar el tráfico en la Gran Vía y también en las rondas Ampera vemos sobre todo gente mayor estudiantes muchas familias ataviados con banderas independentistas prendas de ropa amarillas y carteles donde denuncian que el juicio contra los líderes independentistas es según ellos una farsa la protesta va a ir a más en los próximos minutos porque a las doce y media en este mismo punto está convocada una manifestación de universitarios que han dejado vacíos campus como el central de la UB o el de Bellaterra de la Autónoma más allá de Barcelona ahora mismo se mantienen los cortes de tráfico en una decena de carreteras

Voz 1018 02:24 hora doce y trece minutos en el Vaticano continúa la primera jornada de la reunión convocada por el Papa Francisco con unos ciento noventa altos representantes de la Iglesia católica en todo el mundo para tomar medidas has contra los abusos sexuales una plaga en el seno de la Iglesia según palabras literales del Pontífice en la apertura de esta reunión corresponsal Joan Solés

Voz 3 02:45 al inicio de esta cumbre vaticana Francisco ha dicho a los ciento noventa cardenales obispos y patriarcas de todo el mundo católico

Voz 4 02:51 amigos en Roma que los abusos sexuales a menores obligará discuten si les obliga a discutir de forma sincera y profunda cómo hacer frente a este mal que quiere que a la humanidad humanista y les ha advertido de que el mundo está atento a sus decisiones no sé

Voz 5 03:10 en Clichy contacte con dan eh

Voz 4 03:12 quien espera ha añadido el Pontífice no sólo condenas sino medidas concretas y eficaces aplicar para sanar las graves heridas que el escándalo de la pedofilia ha causado los menores está ahora a puertas cerradas con las discusiones en once comisiones de trabajo

Voz 1018 03:33 gracias Joan bueno los diferentes testimonios de víctimas de abusos sumamos hoy en la ser uno más eh Gemma Fernando ya en los años sesenta con el tenía aproximadamente seis años tuvo que soportar los tocamientos de un cura en la localidad en la que vivía en Alcañiz en Teruel ese sacerdote ya está muerto el miedo se apoderó del al igual que otros muchos niños en aquella España negra del franquismo

Voz 6 03:53 te llamaba individualmente a leer por el pantalón que llevamos pantalón corto en la que el tiempo pues no se me metía la mano nos tocaba la imitarle si llega no no solamente fue allí sino que también cuando los cómo era el encargado de los grupo de grupo de boy scouts pues los sábados y hacían excursiones y en la época de buen tiempo pues no los llevaban a al río y ahí nos enseñaba a nadar también en esas circunstancias también un pues eh abusaba

Voz 1018 04:29 el Congreso está celebrando uno de los últimos plenos de lo que queda de legislatura Grupo Socialista va a intentar que salga adelante en la Cámara una declaración institucional contra la LGTB y fobia en el deporte que ayer fue derrotada en el Senado por el bloqueo del único parlamentario de Vox que se negó a respaldarla con lo cual no se produjo la necesaria unanimidad que marca el reglamento marido

Voz 0259 04:47 el herido si la declaración tumbada ayer por Vox en el Senado fue promovida por el Grupo Socialista grupo que se ha puesto ya a trabajar para sacarla de forma

Voz 0325 04:55 la unánime en el Congreso donde la otra

Voz 0259 04:58 no tiene representación Ángeles Álvarez es la portavoz de Igualdad en la Cámara Baja

Voz 8 05:02 en estos momentos estamos intentando traer esta misma iniciativa para que sea votada a lo largo de la mañana estamos en esa negociación el grupo socialista ha iniciado los trámites hace apenas unos minutos

Voz 0259 05:12 hoy termina el pleno de esta semana si la declaración pues no va hoy Nos aprueba hoy tendría que ser en la sección en la sesión de la próxima semana en el último pleno de la legislatura recordamos que el senador de Vox Francisco Alcaraz también expresidente de las víctimas del terrorismo se negó ayer a firmarla leo textualmente por considerarla un panfleto ideológico con la que el resto de los grupos intentan colar como siempre la ideología de género por la puerta de atrás

Voz 1018 05:40 sí todavía con Carlos Cala Isabel Quintana detenido en jefes

Voz 0325 05:43 voluntarios de Protección Civil en Cantabria por su supuesta relación con uno de los incendios más graves de los registrados estos días Se trata de un joven de veintiséis años es el tercer arrestado desde el fin de semana del Congreso aprueba hoy el proyecto de ley que mejora las pensiones de orfandad para los hijos de las víctimas de violencia machista mejorará suspensiones con carácter retroactivo desde dos mil cuatro cuando salía adelante la Ley Integral de Violencia de Género a Cámara baja también debate la reforma de la ley hipotecaria con las enmiendas introducidas en el Senado entre ellas una del PP para eximir a los bancos del pago de los principales impuesto de las hipotecas que el Gobierno atribuyó a la banca el precio de la vivienda subió un tres con nueve por ciento interanual en el cuarto trimestre de dos mil dieciocho según Fomento el valor del metro cuadrado se situó en los mil seiscientos dieciocho euros recuperándose desde el mínimo desde el mínimo de hace cinco años aunque un veintitrés por ciento más barato que el máximo alcanzado en dos mil ocho el déficit comercial de España se acercó a los treinta y cuatro mil millones en dos mil dieciocho casi un treinta y siete por ciento más que el año anterior se debe sobre todo a un aumento histórico de las importaciones que no ha podido compensar el récord también aunque más moderado de la

Voz 1995 06:42 genes pues Tony hasta ahora mismo el patio pues Kosovo te escuchamos más gracias seguimos

Voz 1 06:49 hoy por hoy hora doce

Voz 7 06:54 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 06:59 con Toni Garrido vamos al patio grande importante la NASA lo ha confirmado en su próxima misión a Marte la tripulación incluirá aún no es exagerado hemos deba ser la misión a Marte está organizando lanas si va a incluir una persona con sentido de una persona bromista como Javier Gregory muy buenos días

Voz 3 07:27 qué tal está es cómo cómo es esto cuéntanos porque

Voz 1995 07:30 pero hasta ahora pensamos que ser astronauta es complicado muy difícil las prueba la valentía a la brillante científica una exigente forma física pero además ahora me importa de tener sentido del humor si eso

Voz 0882 07:43 lo ha demostrado fíjate un antropólogo de la amistad de Florida Jeffrey Johnson que somete a sus voluntarios a sus pacientes a más de sesenta días aislados en el desierto de Texas y claro ha descubierto que la única manera de sobrevivir en ese aislamiento durante sesenta días viviendo en pocos metros cuadrados con las mismas personas es que alguien tenga un poco de sentido del humor porque sube la moral del resto porque tiende puentes entre la tripulación bueno y eso es importante será muy importante en ese viaje a Marte porque a la luna más o menos se tardan tres días pero a Marte Se calcula que ocho meses ida ocho meses vuelta en una sabes muy pequeñas por temas económicos con lo cual tienes a alguien que vaya contando algo insiste vaya relajando la tensión que se puede vivir con los fallos con los errores de la misión o realmente a Marte pueden llegar

Voz 1995 08:34 no vivos no en fin es que la lista de astronautas con gran sentido del humor es larga Javier a estado en varias ocasiones en el Prasa con es gente que sí

Voz 0882 08:47 yo he tenido la suerte de escribir una historia de los astronautas en el año noventa y ocho que se llamaba astronautas exploradores del espacio yo lo hubiera llamado lunáticos no porque la verdad es que la inmensa mayoría de ellos incluso los históricos de a partir de Armstrong Carlson sí que como decías era un poco tristón yo creo que por su era muy serio pero por su enorme responsabilidad es que fue el primer pero en poner el pie en la Luna no pero por ejemplo el segundo el segundo comandante que puso el pie en la Luna que se llamaba Peter Conrad pues empezó poco a relajar la tensión porque sabéis todo el mundo recuerda la frase histórica de Armstrong diciendo que es un pequeño paso para un hombre pero un gran salto para la humanidad pues Pete Conrad podemos escuchar

Voz 10 09:28 o eso es lo que dijo es

Voz 0882 09:31 puede que sea un un pequeño paso para Armstrong pero es un gran paso para un tío pequeño como yo y esa es la frase que que soltó inaugurando por la frases graciosas pero mira a mí en el top ten de astronautas bromistas con gran sentido del humor tengo a otro yo también tuvo la suerte de poder ya muerto pero ya de poderlo entrevistar al año noventa y ocho Se llamaba Alan Shepard tenía cuarenta y siete años era líder de la misión Apolo catorce ir aparte el aterrizaje más preciso hasta entonces en la superficie lunar pues era un gran aficionado al golf él pidió permiso para jugar al golf en en en la Luna no se la dieron por supuesto porque ser Malpaso un mal golpe te cae Si te mueres pues cuando estuvo la superficie lunar tenemos también el corte

Voz 11 10:17 estas comunicaciones entre el módulo no

Voz 12 10:19 dar a la par ella hasta la superficie de la Luna es una lástima que no podamos verlo el estar es preside la luna de repente mira a la cámara saca de su bolsillo del traje lunar dos pelotas de golf no autorizada hacerla nadie llevaba dos dos tres bolas de golf la sabía de las deja sobre la superficie de la Luna Icono no se llevó un palo de golf porque era difícil de camuflar pero con el palo que tenía

Voz 0882 10:42 para recoger las rocas lunares pues de diodos golpecitos estuvo me comentaban sus compañeros alardeando en en su Club de Golf de ser el único humano que había conseguido jugar en la Luna

Voz 1995 10:54 hasta el momento hay día que no claro esto llegará seguro que Donald Trump está pensando ya en el PSOE pero que está todo muy regulado todo muy leído pero se han encontrado bocadillos por ejemplo efectivamente

Voz 0882 11:07 los primeros vuelos que daba una vuelta a la Tierra que es lo que hizo Gagarin los americanos pues llevaban fíjate una especie de mantequilla verde que era un derivado de un la de una alga que daba aportaba mucho oxígeno a a los astronautas la habéis visto la la película de dos mil uno que esa especie de gelatina no pero claro eso estaban aburridos de comer eso entonces uno de ellos se de repente se vio en la Cámara que metió mano en su bolsillo la acá en la nave y sacó un bocadillo un bocadillo hizo empezó a comer entonces eh en fin los médicos completamente asustados porque tú imagínate un chorizo en mal estado panceta mal estado te da una gastritis te da una

Voz 1995 11:50 es donde va te queda

Voz 0882 11:52 más lejos en la farmacia e hice de todo

Voz 1995 11:55 pedido una cuatro estaciones Henriques y que si hay que ir a Marte el requisito único hombre luego en la de la forma física lo de los conocimientos de ingeniería no sé ahora si es por sentido del humor Yemen ustedes a Javier Gregori por favor

Voz 0882 12:08 en K encantado de poder a amenazarles el el vuelo a los astronautas contar historias graciosas no porque yo creo que es una buena manera de pasar el tiempo y de relativizar no que es muy importante tanto espacio

Voz 1995 12:21 porque al meses Nina ocho meses lo que ha durado de Pedro Sánchez en el fondo es bastante similar la sí sí sí la historia Javier Toni Garrido

Voz 13 12:34 nadie pensó que sufrirían una inundación nadie creyó que fuera necesario tener un seguro para pagar daños a terceros in la dieta lo cubrió llama línea directa porque ahora tienes el juego seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 14 12:50 sí

Voz 15 12:55 con Hoy por hoy a través

Voz 3 12:57 de nuestro contestador automático

Voz 16 13:00 Marca el treinta y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 17 13:09 contamos con el mejor portero reporteros y empate el medio centro la mezcla perfecta de potencia africana el frío pucelano raras dormidos un inglés y un italiano en el centro del campo que la tocas el juicio oral o la sequedad ir muy si los extremos clase velocidad y calidad Álvaro De Vito y Javier subirá de Engels y tenemos a un delantero argentino del Valentín Alsina volcó lleva un arquero Kiko Narváez balón de gol Luis Suárez que despiertos paz entre enero el líder programas líder el Deportivo el cigarrillo

Voz 0809 14:00 y para llevar una vida sana no basta con alimentarse bien es que es verdad que la cerveza me tiene muchas kilocalorías pero el problema es que él no solamente nos está aportando kilocalorías que son kilo calorías vacías que prácticamente que además tiene la combustión no el gasto de las gasas y de los hidratos de Carlos ni tampoco a cualquier precio hay que estar en forma para poder correr

Voz 18 14:27 hay un plato que como si fuera la aldea gala de Astérix eh

Voz 1995 14:30 te llega de Hawai

Voz 18 14:33 como te decía

Voz 0809 14:35 no lo sé disponible cada dos semanas en Cadena Ser punto com plataformas digitales

Voz 19 14:42 un hombre anciano

Voz 7 14:48 cuenta con las eh

Voz 3 15:00 sabes esos momentos en los que te cobran de más en una factura o cuando reclama Si reclama así no te hacen caso o cuando tu vecina se desentiende de una botella

Voz 1 15:08 esos momentos legalidad

Voz 16 15:12 en manual desde quince euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesita Llama gratis al novecientos tiene seis seis tres

Voz 20 15:20 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gastos de notaría gestoría registro tasación pero estoy buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobran y gasto

Voz 16 15:31 ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING

Voz 3 15:35 ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros como siempre con cero comisiones y al precio que buscas desde Euribor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y seis por ciento TAE variable en más información en ING punto es

Voz 16 15:51 hemos que como autónomo no puede perder ni un minuto te exige estar siempre a la última por eso esta oportunidad es para hacer de la semana de los profesionales de Nissan del dieciocho al veinticuatro de febrero beneficia te de una financiación al cero por ciento TAE cinco años de garantía allí un año de Secure Activity gratis financiando con ERC iba Nissan

Voz 3 16:09 no son Battista abre la puerta a tener tu propio negocio a ser tu jefe Yazira lo que realmente te gusta

Voz 21 16:16 la Nau de Servihabitat zulo Calvo oficina con la está un treinta por ciento de descuento entra en Servihabitat punto com ya abre la puerta a una nueva estaría

Voz 1995 16:26 no esperes a que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar

Voz 22 16:30 nuevas calderas temor consumen hasta un treinta por ciento menos temor creemos en el confort térmico

Voz 17 16:37 una a dos doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en visionar vena la Super Rebajas sólo en visionar consulta condiciones

Voz 3 16:46 oye Javi de tú tienes alarma lado Securitas Direct a vivir en un piso de alquiler claro pero cuando te instalan la alarma ya es tuya te cambias de casa les llama cite la vuelven a poner donde las digas

Voz 23 16:57 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo Wert llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 16 17:12 será el sonido de tu coche nuevo serán los fogones de tu nueva cocina será que sí

Voz 24 17:19 este teléfono tenemos un préstamo de hasta sesenta mil euros sin comisión de apertura sin contratar otros productos para que tu proyecto sea que sigue entra en Cetelem punto ese informe

Voz 3 17:30 tres nominaciones a los Oscar nadie va a comprar libros te vuelves más agradable Texas la higa basado en una historia real picando Cartas literarias cuánto te tan Corella

Voz 13 17:42 las obras perdonarle el día veintidós de febrero

Voz 7 17:46 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 17:51 con Toni Garrido antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día que según una encuesta a los votantes de Ciudadanos sean los que más intolerancias alimenticias padecen les llevará a pedir a Rivera no

Voz 3 18:04 no comerse un acuerdo con Vox tras las próximas elecciones

Voz 1995 18:09 que la preferencia de los votantes del PP sean los combinados esto es lo que les hace más llevadero el trago de Gürtel y túnicas y hablando de gustos plato será el preferido de Simeone después de alardear de sus planteamientos y de tener muchos huevos los Egos revueltos yo cinco Champions y el Atleti cero no será que Cristiano Ronaldo horriblemente juega en la Juventus detonó Tim en Asturias huy estás buenísimo a ver si en Asturias ya hay más perros que niños obligará eso a renombrada su capital y pasará a llamarla o bien Doc diez de todos los peligros que ha corrido Jesús Calleja será el de presentar hoy el libro de Pedro Sánchez el más arriesgado de todo y no creen que después de tanta guasa con el libro del presidente Sánchez el título debería ser manual de Riis is pero volveremos mañana a partir de las seis de la mañana en Hoy por hoy hasta entonces

Voz 7 19:54 en la Cadena SER Hoy por hoy