Hoy por Hoy (22/02/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos qué tal están muy buenos días es viernes es veintidós de febrero y como cada año febrero reserva unos días de primavera en pleno invierno tocan justo ahora un fin de semana el que tenemos por delante en el que se va a volver a hablar mucho de Venezuela y en concreto de Cúcuta la ciudad colombiana en la frontera escenario esta noche de un concierto que se anuncia multitudinario ICO en las principales estrellas de la música latina actuar Alejandro Sanz Miguel Bosé Paulina Rubio mal Uma la idea es una gran fiesta que sirva de preludio a la entrada de la ayuda humanitaria mañana sábado tal y como prometió o ha ido la situación se tensan mucho en esa frontera y algunos venezolanos se han encarado incluso con los militares que les impedían el paso el coronel le decían los venezolanos a los militares es que sin pedían pasara a Colombia en el plano político Maduro no ha cerrado es afrontará la colombiana pero si cierra la frontera con Brasil

Voz 0978 01:24 queda cerrada total y absolutamente hasta nuevo aviso la frontera terrestre con Brasil más vale prevenir que lamentar

Voz 1727 01:34 yo en general chavista retirado Hugo Carvajal que fue jefe de la contrainteligencia con Chávez y con Maduro ha reconocido esta noche agua Idoia enviado este mensaje a los militares

Voz 3 01:44 pende de ustedes de manos de arma la forma en que todo esto termine no tengan duda de que este lado correcto de la historia muchas gracias y que Dios bendiga Venezuela y aquí

Voz 1727 01:56 en España esta legislatura en tiempo de descuento ha conseguido desatascar la reforma de la ley hipotecaria anoche el Congreso aprobó definitivamente con importantes novedades para los hipotecados que según la ministra de Economía Nadia Calviño están ahora más protegidos

Voz 4 02:12 sobre todo se ha mejorado porque ser reforzado la protección de los ciudadanos con respecto a la legislación que estaba vigente hasta ahora

Voz 1727 02:19 queda ya fijado por ley que debe ser el banco el que asuma el impuesto de Actos Jurídicos Documentados también se eliminan las cláusulas suelo y aumenta la protección de los hipotecados frente a los desahucios que no podrán empezar hasta que se acumulen al menos un año de cuotas impagadas insuficiente para la asociación de usuarios de banca Adicae que dice que la reforma se queda corta Aimar Bretos buenos días buenos días y la huelga independentista catalana terminó anoche con muy poco seguimiento y la jornada se cerró con manifestaciones

Voz 0027 02:53 en Barcelona por ejemplo salieron a la calle unas cuarenta mil personas según la Guardia Urbana la huelga se cerró con numerosos incidentes en las carreteras en las vías pero apenas se notó en los centros de trabajo

Voz 1727 03:06 en el juicio en el Supremo en el interrogatorio al ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez negó que hubiera violencia frente a la Consejería de Economía el veinte de septiembre del año pasado

Voz 0055 03:16 eso el relato desde algunos informes se ha querido explicar desde algunos medios de comunicación y generar un rebato de que hubo un intento permanente

Voz 1275 03:25 el salto es falso y Santi Vila el coche

Voz 1727 03:28 cero del guber que dimitió para no declarar la independencia desmintió la tesis independentista de que el Gobierno central no quisiera rebajar la tensión no es verdad ha dicho que desde Madrid se buscara el choque de trenes

Voz 0978 03:40 yo formé parte de los políticos que interlocutor Aaron continuamente con altos dirigentes del Partido Socialista sí con otros dirigentes incluso con responsables del Gobierno de España que en contra de lo que a veces se publica también tenían un auto interés en la conciliación en evitar el choque institucional

Voz 1727 04:03 aquellos días durísimos en Cataluña y en el resto de España unieron a Rajoy a Pedro Sánchez

Voz 1722 04:09 sí es verdad que que tengo distintas fases con él pero Cataluña sino sumió Nos Unión Louis creo que eso también es una reflexión que a mí me gustaría trasladar una oposición reproches

Voz 0027 04:19 lado a Pablo Casado en la presentación anoche libre Sánchez el presidente de Gobierno alabó el sentido de Estado tuvo Rajoy

Voz 3 04:26 el Papa propone una medida

Voz 1727 04:28 para intentar combatir la pederastia en la Iglesia

Voz 0027 04:30 es decir mecanismos para evitar que los abusos en cubran obligar a trasladar las denuncias a las autoridades civiles canales de atención a las víctimas o formación para los curas

Voz 0684 04:39 el poeta lejos de Dunga es Alex se le vieron hora que ha habido

Voz 1727 04:55 y hoy hace ochenta años moría lejos del hogar el poeta si el poeta el que cantaba Serrat Antonio Machado murió en Colliure en Francia adonde llegó huyendo del avance franquista al terminar la guerra civil murió exiliado como tantos otros españoles

Voz 0684 05:12 cuando le nada no sirve de en K

Voz 1727 05:32 muy bien los deportes no habrá pleno español en la Europa League y el Betis se quedó anoche Sampe buenos días

Voz 1161 05:38 buenos días en el camino precisamente en el camino con esa derrota uno tres en el Villamarín ante el rehén francés se quedan fuera de los octavos de la competición europea si pasa el Valencia que ganaba de nuevo al Celtic anoche uno cero también el Villarreal que empataba uno con el Sporting de Portugal en el estado de la cerámica haciendo bueno el cero uno de la ida hoy a la una de la tarde sorteo octavos ya puro en Nyon Sevilla Valencia y Villarreal estarán en el bombo of Peace rivales posible Si duros como Arsenal Chelsea Inter de Milán Nápoles o Benfica en casa arranca la jornada veinticinco en primera a las nueve de la noche con el Espanyol Huesca

Voz 0978 06:09 Milan

Voz 1727 06:09 detalles del tiempo con Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:11 buenos días ese confirma que este final de semana va a ser poco de invierno mucho de primavera incluso de primavera avanzada cuidado porque seguir haciendo frío durante las noches al empiezan las mañanas ahora con heladas en gran parte del Interior las tardes en cambio van a ser incluso cálidas hoy con mucho sol en Canarias máximas cercanas a los treinta grados con calima cada vez más densa en la península máximas alrededor de los veinte en la mayor parte de poblaciones también en Baleares las más altas cerca del Mediterráneo también en el Guadalquivir valores de hasta veinticinco grados el fin de semana temperaturas que se mantendrán sin cambios importantes y seguirá haciendo mucho sol

Voz 0684 06:51 tras el estilo fresquita colocando Barrena Esquerra así ella

Voz 6 07:03 a ver

Voz 1727 07:08 pues así llegamos al viernes con este folk en euskera con Aimar Bretos recuperado de su voz de gripe de la semana de vacaciones que tuvo ya a punto de irse apunten ustedes bien otra vez de vacaciones dos semanas los temas pobres mortales seguiremos aquí trabajando Danilo gente muy buenas sí casualmente de la última

Voz 1621 07:33 a Aimar atados a todas que han estado preocupados esta semana nuestra opinadores ese relato a lo Diez negritos que has ido haciendo día a día Pepa en el repaso han ido cayendo mucho

Voz 0027 07:44 uno a uno han ido viendo también

Voz 1621 07:46 me uno a uno buenos días buenos días

Voz 7 07:49 no se me gustaría saber cuántos de los que vuelven de la gripe se habían vacunado y cuántos no es lo mismo predicar que dar trigo un saludo

Voz 1727 07:58 ninguno Rafael ninguno sabía vacunado de la gripe toda la razón toda la razón

Voz 1621 08:03 con hoy vamos a seguir predicando y dando trigo con Pablo Simón con Mariola Urrea y con Jesús Maraña

Voz 1727 08:14 no no es un viernes más porque estamos a las puertas de los Oscar y todos los programas de la SER Hoy se van a detener en la ceremonia del dominó

Voz 1621 08:23 con todos Hora catorce La Ventana Hora Veinticinco este hoy por hoy los primeros y los mejores porque contamos con las mejores con Pepa Bueno Bacon Pepa Blanes quienes van a contar

Voz 1727 08:36 no no tiene gracia

Voz 1621 08:38 anda que Jordi Fábrega a ver si nos va a contar Pepa Blanes que los Oscar ya no son blancos sino que son negros qué alegría porque según el informe anual de un prestigioso centro que estudia los movimientos extremistas en Estados Unidos y que hoy recoge la prensa crecen los grupos de odio en aquel país en Estados Unidos especialmente el Ku Klux Klan los neonazis gracias a que Donald Trump Leo trivializa el odio promueve a los supremacía estas si esos algo inadmisible en dos palabras así que hoy y el domingo todos con los Oscar hoy en compañía además a partir de las diez de las nueve en Canarias con Juan Carlos Fresnadillo Borja Cobeaga una hora después ya saben que Javier Limón nos trae la música más exquisita el profesor letona sus enigmas más enigmáticos valga la redundancia y la perogrullada David de Jorge su cocina hoy plagada de coches y nadas no aptas para es ni escrupulosos ojo sólo para resistente

Voz 0978 09:38 pues me decía un amigo no resistir es cobraba ochocientos euros y llegar

Voz 1727 09:49 muchos asuntos nos deja esta semana el libro de Pedro Sánchez sólo es uno de ellos dejaremos hablar entendible hoy último día por favor bueno ya saben que los viernes los repasamos todo

Voz 1621 09:59 esa barra libre política que abrimos asuntos nacionales internacionales los hayamos

Voz 1084 10:03 abordado no se puede hablar de todo se puede hablar de todo

Voz 1621 10:06 en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis con una nota

Voz 0684 10:10 de voz

Voz 1727 10:28 qué alegría de vivir seis diez cinco y diez en Canarias

Voz 0027 10:31 además empieza este Hoy por Hoy de viernes con Marta Galán y Roberto Mahan en la técnica ICO en Jordi Fábrega en la producción

Voz 8 10:40 el país un año más con el cine español entre dos aguas colgó por gente cantará y más películas en la colección Cine Goya dos mil diez

Voz 1084 10:49 Pepe domingo veinticuatro Car vinilo la ganadora de dos premios Goya por nueve con noventa y cinco euros con el país

Voz 1 10:59 en la Cadena Ser

Voz 0027 11:07 vamos ya con el detalle de la nueva ley hipotecaria que acaba de aprobar el Congreso vamos a concretar exactamente cómo afecta a los futuros hipotecados esta ley que entrará en vigor dentro de tres meses Javier Alonso buenos días

Voz 0858 11:18 buenos días Aimar el texto clarifica qué gastos tiene que asumir el hipotecado y cuál es el banco tras la polémica marcha atrás que dio el Supremo con el impuesto de actos jurídicos documentados ahora recaerá por ley sobre las entidades y los únicos costos que tendrá que asumir el cliente solos de tasación Gonzalo Palacín PSOE

Voz 9 11:33 con el texto en la mano mejora sustancialmente la Sito

Voz 3 11:36 la acción de los consumidores de de nuestro pan

Voz 0978 11:39 entre otros cambios eliminan las cláusulas suelo

Voz 0858 11:41 nos obliga la conversión de las hipotecas firmadas en divisas distintas al euro ose poner un tope a la comisión que los bancos cobran por devolver de forma anticipada la hipoteca también se dificultan los desahucios hasta ahora bastaban tres mesas para iniciar ese procedimiento ahora se va a ampliar al menos hasta a un año de recibos impagados insuficiente para grupos como Unidos Podemos es Podemos escuchamos a Rafael Mayoral Llera felicita

Voz 10 12:04 también al BBVA y al Santander a La Caixa ya Sabadell felicidades les ha vuelto a tocar la lotería

Voz 1621 12:15 se queda corta esta ley para organizaciones como Adicae que cree que no servirá para evitar una nueva burbuja

Voz 0858 12:19 has o Stop Desahucios que reprocha a los grupos que no hayan introducido la dación en pago que ahora sólo está contemplada en un código de buenas prácticas que impulsó el Gobierno de Raúl

Voz 0027 12:28 hoy en Cataluña día de análisis y hoy día de recuento de los efectos que tuvo la huelga que convocaron ayer los independentistas pese a que contaba con el apoyo del Gobierno de Quim Torra la huelga tuvo un seguimiento escaso el consumo eléctrico que siempre es un buen indicador Cayo sólo un tres por ciento respecto al mismo día de la semana pasada pero pese a ese discreto seguimiento la huelga la protesta sí afectó a la vida de los catalanes porque los grupos más radicales cortaron carreteras cortaron vías lomo Phil

Voz 0931 12:53 bon día sobre todo desde primera hora de la mañana y hasta el mediodía con cortes intermitentes en autopistas en las principales entradas a Barcelona o también pues en las vías de tren que es ocupar por ejemplo de las estaciones principales de Cercanías en plaza Cataluña Barcelona la que decenas de manifestantes cortaron el servicio un par de horas el día acabó con cincuenta y tres heridos dieciséis de ellos mossos d'Esquadra y cuatro detenidos todos por agredir a policías como este caso en la Gran Vía de Barcelona dos de ellos ya han quedado en libertad pese a estos cortes y bloqueos el seguimiento pues fue poco en los centros de trabajo en los comercios el treinta por ciento secundó la huelga la cifra baja hasta el veinticuatro por ciento en el caso de los funcionarios o entre

Voz 0027 13:35 es un tres y un doce por ciento en los transportes

Voz 0931 13:37 sólo hubo más secunda de esta huelga en las universidades donde siete de cada diez estudiantes y profesores hiciera

Voz 0738 13:43 en huelga la jornada acabó como empezó en la calle

Voz 0931 13:49 la imagen sin embargo fue distinta con movilizaciones masivas en las principales ciudades catalanas la más multitudinaria en Girona con sesenta mil personas según la policía Joan dos o tres Dios lo también en Barcelona con cuarenta mil personas según también la Guardia Urbana

Voz 0027 14:06 mientras eso sucedía en la calle en Cataluña en el Tribunal Supremo les consellers antibalas reconocía ayer que tanto el PP como el PSOE tenían gran interés en evitar el choque de trenes el uno de octubre Alberto Pozas

Voz 0055 14:16 la mañana empezaba con el exconseller Santi Vila explicando por qué se bajó del barco había sido el encargado de mediar entre guber depués de Mon y el Ejecutivo de Rajoy no había podido evitar ni el ciento cincuenta y cinco ni la declaración de independencia

Voz 0978 14:29 pero si no somos capaces de gestionar emocionalmente esto yo sintiendo lo mucho me voy

Voz 0055 14:34 ella asegurando que confía en recuperar su amistad con el ex presidente fugado después llegaba el turno de la rebelión Jordi Sánchez ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana recordaba que él no era político no convocó el referéndum tampoco llamó la violencia ni el veinte de septiembre la comitiva judicial hizo toda su labor ni tampoco el uno de octubre jamás imaginé se podía haber una situación de tensión o de agresividad los dos últimos interrogatorios Jordi Cuixart y Carme Forcadell quedan para el martes eso probablemente retrasada la testifical de Mariano Rajoy y sus exaltos cargos del Gobierno antes este domingo Inés Arrimadas

Voz 0027 15:08 a viajar a Bélgica dice en un comunicado la líder de Ciudadanos en Cataluña que irá hasta allí hasta Bélgica para recordarle Puigdemont que la República no existe no explica Arrimadas como lo va a hacer pero todo apunta a una concentración frente a la casa de Puigdemont en Waterloo y mientras tanto en ciudadanos siguen sin aclarar cuál va a ser el futuro político de Arrimadas Si va a dejar o no el Parlament catalán para ir en las listas al Congreso en las próximas generales de momento otros movimientos en las listas Oscar García

Voz 1645 15:36 a falta de las elecciones primarias que serán el nueve de noviembre la dirección de Ciudadanos quiere que su actual portavoz en el Congreso Juan Carlos Girauta encabece la lista naranja por la provincia de Toledo de hecho Girauta que se presentó a las generales en esta legislatura por Barcelona va a trasladar su residencia en las próximas semanas a la capital de Castilla La Mancha con este movimiento la dirección del partido quiere reforzar las listas al Congreso con pesos pesados del núcleo duro la vacante de Girauta en Barcelona está por decidir Inés Arrimadas de momento sigue guardando silencio sobre la opción de ser ella la número uno algo que Rivera no ha desmentido

Voz 0978 16:09 esas decisiones son de cada uno de los candidatos

Voz 0027 16:11 Rivera hay Arrimadas compartieran mitin preelectoral mañana sábado en un acto en Madrid en un acto en Madrid presentó anoche Pedro Sánchez su libro Manual de resistencia con Jesús Calleja hablado con Mercedes Milá al otro y tuvo que aclarar el presidente del Gobierno que el Rey no le ha llamado para preguntarle por qué ha incluido en el libro pero algunas de sus conversaciones conversaciones con Felipe VI que teóricamente son secretas Nieves Goicoechea

Voz 1275 16:33 sí si Pedro Sánchez negó que el Rey esté molesto porque revele conversaciones privadas en el mundo

Voz 3 16:38 las respuestas no no me ha dicho nada nada nada ni el Rey ni Mariano Rajoy nadie ha dicho yo no dije eso nadie

Voz 1275 16:46 sobre Rajoy el presidente ha pasado de llamarle indecente en un debate a reconocer su sentido de Estado

Voz 1722 16:51 el sentido de Estado del cuello aprendí también es verdad que que tengo distintas fases con él

Voz 1275 16:57 pero nunca tan no se unos unió el libro es un relato de su verdad de la verdad de Pedro Sánchez y una verdad para él es que el PSOE de Felipe González Llanos

Voz 1727 17:05 hervía referentes socialistas fueron los socialistas

Voz 1275 17:09 que una sociedad española que no no es Jesús Calleja y Mercedes Milá compitieron en chanzas en bromas y cotilleos de los mentideros madrileños como este

Voz 3 17:17 que de Ribera de pasado no yo estaba empezando a ligar con la mano que no se dio mucha cuenta Sánchez regalará

Voz 0027 17:25 los ingresos del libro a las personas sin techo seis y diecisiete de la mañana cinco y diecisiete en Canarias y la última hora en Venezuela la marca la deserción de un ex militar que jugó un papel muy importante en los gobiernos tanto Chávez como de Maduro Hugo Carvajal ex jefe de la Inteligencia venezolana le ha prometido en las últimas horas lealtad a Juanjo Aído y ha pedido a los militares venezolanas que gana Maduro lo hace a sólo unas horas del momento que ha fijado ha ido para intentar introducir en Venezuela las toneladas de ayuda humanitaria que esperan en la frontera de hecho el propio dos retando a Maduro ha viajado hasta la frontera con Colombia para dirigir desde allí la entrada de esa ayuda prevista para mañana Ana corbatas buenos días

Voz 0127 18:05 buenos días Maduro ya cerrado la frontera de Venezuela con Brasilia amenaza con hacer lo mismo con la de Colombia para frenar a los opositores que quieren meter esa ayuda en el país

Voz 0738 18:13 lo responsabiliza al señor Iván Duque de cualquier violencia que allí en la frontera entre Cúcuta Venezuela le respondía esta madrugada el canciller colombiano Carlos Trujillo

Voz 0978 18:24 propician ninguno

Voz 11 18:25 Venezuela la única agresión contra Venezuela es la del régimen ilegítimo de Maduro contra el derecho de los venezolanos a la libertad y la democracia sólo el dictador

Voz 0127 18:39 hoy está previsto que se desplacen hasta allí más de doscientas cincuenta mil personas que van al concierto de una treintena de artistas para recaudar fondos allí hay almacenadas seiscientas toneladas de ayuda humanitaria que Juanjo Aído espera poder llevar hasta Venezuela mañana según un sondeo llevado a cabo en cuarenta centros sanitarios de Venezuela en los últimos tres meses han muerto más de mil quinientas personas en todo el país por la falta de material médico

Voz 0027 19:00 la revista científica The Lancet publica hoy un estudio que advierte de que la crisis humanitaria Venezuela está acelerando la reaparición de enfermedades como la malaria como el Zika el Chagas el dengue y que eso también supone un riesgo sanitario para los países vecinos precisamente la falta de medicamentos en países con crisis humanitarias es uno de los ejes del Congreso de cooperación que se está celebrando ahora mismo en Santiago aquí en España allí está Laura Marcos

Voz 1276 19:23 sí seis millones de personas mueren todos los años por no tener acceso a unos cuatrocientos fármacos tan básicos como los antibióticos los antivirales a los analgésicos África y el Mediterráneo siguen siendo puntos negros pero la crisis en Venezuela ha devuelto el foco a un país donde ahora es difícil encontrar hasta gasas y en estos lugares es donde más penetran los fármacos falsificados que cada año mueve un negocio ilegal de sesenta y seis billones de euros Serafín Romero presidente de la organización médica colegial

Voz 12 19:52 el problema no está en mandar medicamento sino el llevar políticas que hagan tengan las mismas condiciones o vayan progresando pie esto se cubre con dinero pero se cubre especialmente con intención política no efectivamente ha habido un importante recorte actual cero sea nosotros hemos llegado a tener una Agencia Española para la Cooperación con financiación cero

Voz 1276 20:12 hay un millar de médicos inscritos en el registro de cooperantes pero la mayoría de comunidades sigue sin facilitar los permisos laborales para que ayuden en misiones humanitarias a pesar de que la Ley del Voluntariado obliga a ello

Voz 0027 20:27 seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias Estados Unidos extiende las acusaciones de narcotráfico a los hijos de El Chapo Guzmán se cree que están en México pero no se sabe a ciencia cierta Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 20:37 las Joaquín y Ovidio son los dos hijos del chapeau a los que ahora el Departamento de Justicia a través de la Fiscalía de Washington DC acusa de conspirar para distribuir cocaína marihuana y metanfetaminas en Estados Unidos de esta manera estos dos hijos de El Chapo se suman a otros dos hermanos suyos Iván y Jesús Alfredo que ya están en la lista de los más buscados de Estados Unidos por ser los responsables de la distribución en El País de la droga perteneciente al cártel de Sinaloa que dirigió su padre los cuatro hermanos están en paradero desconocido aunque la idea los busca en México una ola verde muy hijo

Voz 0027 21:13 ven sacude desde desde hace semanas algunas y algunos países del norte de Europa especialmente Suecia y Bélgica donde las manifestaciones estudiantes por el clima han congregado a decenas de miles de jóvenes su impulsor original Se llaman Greta Tumblr tiene sólo dieciséis años ayer las instituciones europeas le invitaron a defender sus postulados ella les dio un buen repaso corresponsal comunitaria Griselda Pastor bueno

Voz 0738 21:37 días pocas veces hemos podido ver a tantos hombres escuchando a una chica que con voz casi de niña sin tapujos es explica que mienten y que con sus mentiras permiten a los ricos destruir el planeta

Voz 0684 21:51 jo

Voz 1460 21:54 a lo que me refiero es que en vez de hablar con nosotros deberían estar aquí hablando con los científicos pero yo estoy más que feliz de venir aquí hablar y concienciar al mundo y a la gente en general para que presionen a los que realmente tienen el poder y que éstos hagan algo

Voz 1727 22:10 tengo que poner

Voz 13 22:13 la sanción es Greta su discurso

Voz 0738 22:15 suave muy lejos de los eslóganes tradicionales moviliza desde hace varios meses a estudiantes de todos los países especialmente en Suecia ya que su país en Alemania también aquí en Bélgica donde ayer su presencia en la manifestación convirtió la cita de los jueves en una fiesta ahí es que sin miedo a ser utilizados por las instituciones ser escuchados por la asamblea de sindicatos y patronales con presencia del presidente Juncker y permitió ayer en el Comité Económico y Social de la Unión Europea confirmar que estos jóvenes empiezan a ocupar el espacio de los viejos partidos

Voz 14 23:00 una dos son doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en vena la super rebajas sólo en embistió consulta condiciones

Voz 15 23:10 vuelve brindis solidario de Bodegas Protos buscamos el mejor proyecto social de

Voz 0027 23:14 ya información brindis solidario Protos punto com

Voz 6 23:18 noventa y al partido bueno para mí es falta clara de Randolph libre dicho que se queja sin que toque feliz en la jugada porque no está buscada por lo sabe todo según el protocolo pero bueno a andar demandan quedan otra décimas recibe aquel cortes publicitarios vamos los árbitros habla ha pedido la revisión en Ávila tapón en Alicante hasta la decisión arbitral es ser

Voz 1621 24:16 Valencia Villarreal estarán en octavos de la Europa League se queda fuera el día

Voz 0027 24:19 Sampe buenos días buenos días de manera inesperada después

Voz 1161 24:22 el empate a tres de la ida ante el rehén un décimo de la liga francesa que anoche se imponía con claridad uno tres en el Villamarín una primera parte decepcionante de los béticos que se fueron al descanso cero dos Joaquín afectados por la eliminación palabras hacia la afición nosotros somos primero jodido lo primero que estamos decepcionados de no haber sacado adelante con el buen resultado que que traía más pero que nosotros lo sentimos mucho porque estábamos compitiendo bien habíamos hecho un gran esfuerzo para llegar hasta aquí no puede estar en el octavo pues siempre jodido fuera de la Europa League pero todavía hay retos por delante con mañana ya hay que limpiar cabeza nosotros seguimos teniendo opciones para poder echar de entre los seis primeros día a pocos días tenemos una final jugar el partido de vuelta en Mestalla contra un grandísimo equipo y la final en el motivación más grande que que poder jugar la final en casa entonces es el nuestro objetivo ahora mismo y el equipo fuerte porque creo que él es que hay jugadores con experiencia hay tan enchufado y él es el primero

Voz 0738 25:14 dice el míster está fuerte pero la afición bética aparece no piensan lo mismo

Voz 16 25:22 no hay palabra hoy

Voz 0978 25:23 aún más

Voz 0684 25:24 Cate no tengo confianza en ninguno de fíjate tren me ante tampoco el equipo porque hoy es de vergüenza

Voz 1161 25:33 para Setién pues no es más que parte de una anormalidad cuando se ha intentado todo

Voz 1757 25:37 si lo tienes contemplar como un fracaso yo lo trataría más como una gran decepción yo no puedo recriminar absolutamente nada a mis futbolistas de la implicación de las ganas de los huevos de todo lo que han echado y han puesto hoy en el campo y la ilusión que tenían por superar este partido la realidad es que el fútbol es sexto a veces está lleno de decepciones y otras veces de alegrías no

Voz 1161 25:58 cumplió el Valencia se imponía uno cero en Mestalla al Celtic al que ya habían ganado en Escocia ahí de cara a la siguiente ronda Marcelino tiene claro a quién no quiere

Voz 17 26:04 a mí no me gustaría enfrentarme a un equipo español no equipo español prefería que no tuviésemos ese enfrentamiento y después de los que está bendito sea el que venga nosotros vamos a tener la máxima ilusión por pasar la eliminatoria

Voz 1161 26:15 incumplió también el Villarreal sufrió mucho para superar al Sporting de Portugal empate a uno en el estadio de la cerámica con gol de jornal a diez minutos del final habla Gerar Moreno muy felices

Voz 0006 26:23 de de estar en la siguiente fase haber ahora es el rival que que nos toca no pero pero bueno tenemos ilusión por pro también está competición y bueno las cosas están saliendo mucho mejor ya no

Voz 0027 26:32 hay feliz seguir no tenemos que seguir con

Voz 0006 26:35 con este intensidad con ese trabajo hoy ya que si seguro que queremos para adelante en las dos competiciones

Voz 1727 26:39 hoy desde la una de la tarde sorteo de octavos puro en la

Voz 1161 26:42 ciudad suiza de Nyon con Sevilla Valencia Villarreal rivales posibles y duros como Arsenal Chelsea Inter de Milán Nápoles o Benfica y cerradas la semana europea hoy empieza ya la jornada veinticinco en Primera con un partido adelantado a las nueve de la noche español Huesca bajas en los catalanes de Piatti Sergio García Naldo lesionados a parte del sancionado Javi López en los colistas de la Liga no estarán los lesionados Lisino Melero ayer tampoco el sancionado Miramón arbitrar el colegiado canario Hernández Hernández y también en la jornada veintisiete en Segunda Tenerife Mallorca desde las nueve hora peninsular además tenemos doble cita en baloncesto jornada veintitrés en la Euroliga el Real Madrid vuelve a las nueve con la al en la competición recibiendo a Béjart

Voz 1275 27:15 tras la final de Copa que ayer recordaba Pablo Laso

Voz 18 27:17 para mí la última jugada no es no se usan todos los recursos que se ponen en la mano de los árbitros lo que me alegra es que probablemente la mayoría de vosotros estáis aquí

Voz 1161 27:29 en la última la otra cita es con la selección española disputa la penúltima jornada de clasificación para el Mundial de China a las seis y media visita a Letonia con la clasificación conseguida

Voz 0027 27:37 gracias Sampe y antes de llegar a y media propuestas de cine y series para el fin de semana con José Manuel Romero Pepa Blanes

Voz 1463 27:43 en la semana de los Oscar los cines se llenan de películas de mujeres que precisamente se han quedado fuera de los premios de la Academia por ejemplo podrás perdonar me algún día dirigida por Mariel Heller y protagonizada por Melissa Mc Carthy es la historia real de la escritura Ali Israel pillada falsificando cartas de escritores vendiendo las anticuarios y hay traído en las cartas maravillosas de default tampoco está en los Oscar destructor de la directora Karin Usama con Nicole Kidman en plan policía corrupta e inmoral Rioja sí recomendable una cuestión de género la historia de la jueza demócrata Ruth Beitia que sigue en activo y que abrió el camino para la igualdad de género en los tribunales y hay mucho cine de autor esta semana por ejemplo la película colombiana pájaros de verano sobre el origen del narcotráfico previo al omnipresente Escobar y atención porque vuelve Jean Luc Godard en Cannes decía que Catalunya es como el cine independiente que el cine inteligente estaba muriendo el libro de imágenes es su último invento una reflexión sobre el mundo a modo de collage de otras películas y en televisión José Manuel Romero

Voz 1084 28:45 hola Pepa en televisión una comedia actual que crece mucho en su segunda temporada mira lo que has hecho es un relato de la paternidad y la maternidad modernas pero también un ejercicio canalla de auto ficción Berto Romero se interpreta cinismo en esta producción con humor y peso dramático que se ríe de los runners del organismo estas atreve con el derecho a decidir

Voz 0978 29:02 si hacemos que vuelvan a votar pero les damos una lista de animales que no se pueden votar

Voz 1084 29:07 aunque su derecha doce castrado los seis capítulos ya disponibles en Movi Star y para los que tengan cuerpo para un drama bélico a MEC emite Das Boot el submarino secuela de la mítica película de mil novecientos ochenta y uno de Wolfram Peters en esta superproducción alemana más de veinticinco millones de euros ha costado nos lleva la Francia ocupada de mil novecientos cuarenta y dos a través de ese buque y las historias de sus tripulantes el ex teniente Jo

Voz 0978 29:32 estar al mando de una de los submarinos nuevos su marido está

Voz 19 29:35 lo que más nada ilegal altivo y todas las personas que están muy bien

Voz 1084 29:42 en un ambiente asfixiante la serie combina tramas bajo el mar y en tierra en un relato de intriga y también amoroso con un reparto coral bien engrasado yazidíes renovada para una segunda entrega

Voz 21 30:02 son las seis y media

Voz 0027 30:03 las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:06 en la Cadena SER Hoy por

Voz 0027 30:10 el viernes el Consejo de Ministros penúltimo antes de la disolución de las Cortes y tras la reunión representantes del Ministerio de Exteriores van a recibir da al hombre de Juan Gallo aquí en España Antonio Elkarri el Gobierno no ha decidido todavía si le va a otorgar algún reconocimiento diplomático es el primer representante designado por Guy do carry que se reúne con un gobierno europeo impedía hacerlo antes de mañana sábado con está previsto que el ayuda humanitaria entre en Venezuela o por lo menos eso ha prometido Paidós esta noche el el presidente interino reconocido buena parte de la comunidad internacional ha llegado a la frontera con Colombia y en las últimas horas además ha recibido un apoyo importante proveniente del chavismo

Voz 3 30:46 el paquete soldado más pudo a causa de la libertad y la democracia no tengan duda de que este lado correcto electores

Voz 0027 30:54 es Hugo Carvajal ex jefe de la inteligencia militar con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro promete lealtad Hawai do Illes pide a los demás militares venezolanos que hagan lo mismo en España el Congreso ha aprobado la nueva ley hipotecaria

Voz 4 31:07 sobre todo se ha mejorado porque se ha reforzado la protección de los ciudadanos con respecto a la legislación que estaba vigente hasta ahora

Voz 0027 31:14 es Nadia Calviño ministra de Economía esta nueva ley limita las comisiones acaba con las cláusulas abusivas dificulta los embargos y facilita las amortizaciones de la hipoteca temperaturas casi de primavera este fin de semana máximas de veinte grados en la península de treinta en Canarias cómo se circula a esta hora Teresa Serrano buenos días

Voz 1463 31:33 buenos días Aimar hasta ahora en Madrid intensidad circulatoria especialmente en los accesos a dos Torrejón cuatro Valdemoro y Pinto y la A cuarenta y dos en Parla además en la M40 zona de Vallecas hasta Coslada muy intensa en sentido A dos en Barcelona también complicada la Ronda Litoral la B diez hacia el nudo de Llobregat en Granada está ahora un autobús está averiado en la noventa y dos en Villanueva Mesia en sentido Almería precaución

Voz 0027 31:54 gracias Teresa ojo a estos científicos de la Universidad de Carolina del Norte han descubierto un fósil que corresponde al bisabuelo de uno de los animales más temidos del imaginario prehistórico que es el famoso tiranosaurio rex Javier Gregory

Voz 1084 32:07 el de los hombres en duda más famoso de la historia gracias a su intervención en películas como casi Park que tenía sólo un metro de altura y que vivió hace noventa y seis millones de años en lo que hoy es el Estado de Utah según sus descubridores esta pequeña

Voz 0027 32:20 la criatura es la antecesor de los dinosaurios

Voz 1084 32:23 más mortíferos de la Tierra el tiranosaurio rex que llegaba a medir más de tres metros y medio de altura según el estudio que acaba de publicar la Universidad de Carolina del Norte este nuevo fósil además rellena un vacío de setenta millones de años en la evolución de los dinosaurios ya precursor de los lagartos tiranos que reinaron en la Tierra durante quince millones de años hasta que el choque de un asteroide gigante acabara con la vida de los animales más grandes que han poblado la tierra

Voz 22 32:52 en Hoy por hoy de España

Voz 1727 33:05 son las seis y treinta y tres minutos de la mañana cinco y treinta y tres en Canarias abrimos la Mesa de España en Asturias con las novedades del caso Hardy Inés la jueza ha mandado a prisión provisional y sin fianza a los tres detenidos por el asesinato del concejal de Izquierda Unida en Llanes uno de ellos es el supuesto autor intelectual del crimen otro uno de los sicarios y el tercero según la Guardia Civil el que actuó de enlace Ángel sabían buenos días

Voz 0055 33:33 buenos días antes de su ingreso en la cárcel asturiana pasaron por el juzgado de Llanes donde el sicario argelino reconoció haber matado jardines el pasado dieciséis de agosto incluso dio detalles como haber utilizado gas pimienta para aturdir le y haberle golpeado hasta asegurarse de que estaba muerto la jueza ha levantado el secreto del sumario el presunto instigador del crimen negó cualquier relación con los hechos y el presunto contacto para la contratación de los dos sicarios se negó a declarar ha trascendido el precio por la vida del concejal veinticinco mil euros recordemos que se encuentra en Suiza otro de los sicarios también de origen argelino cumpla allí condena por un robo con fuerza su teléfono móvil les sitúa en el lugar del crimen

Voz 1727 34:15 en Madrid cómo no la puede hace nada así

Voz 23 34:18 yo lo he visto con mis ojos cómo ese chico

Voz 1727 34:21 hace unos días escuchábamos aquí en la SER este testimonio el de Mar Baena una joven que presenció una agresión machista en el metro y que no pudo denunciarla lo publicó en Twitter se hizo viral y ahora la Policía ha detenido ya al autor de esa agresión Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 34:36 buenos días tiene veinticuatro años y antecedentes por agresión sexual malos tratos y atentado contra agente de la autoridad la víctima no quiso denunciar cuando ocurrió todo en el metro y esta usuaria quiso avisar a la policía pero ahora sí ha sido llamada por los investigadores para conocer su versión de los hechos mar contó en Twitter la agresión y criticó la actitud tanto de los trabajadores de la seguridad del metro que no hicieron nada como de los agentes de la Policía cuando acudió a intentar poner esa denuncia comisaria más de tres mil personas Rick tutear en su historia y metro se comprometió a investigar los hechos lo ha hecho la policía también se han revisado las cámaras de seguridad es es como se ha identificado al presunto agresor que está detenido por un delito de violencia de género vamos ahora

Voz 1727 35:13 a Cantabria con una noticia que deja la boca abierta la verdad Fermín Mier buenos días

Voz 0027 35:17 qué tal Pepa buenos días la Guardia Civil ha detenido

Voz 1727 35:19 al jefe de los voluntarios de Protección Civil de Ramales de la Victoria como presunto autor del incendio que intentaban apagar ciento treinta hectáreas quemadas que él atribuye a huir

Voz 1621 35:29 humano sí lo hacía el mismo lunes mientras los hidroaviones echaban agua en el monte El defendía ante las cámaras de varias televisiones nacionales que un pirómano estaba detrás del origen del fuego de opinión

Voz 7 35:40 personajes que es un pirómano fueron demasiado el foco se estaba cerca de que de cabañas ganaderas cerca de animales entonces tiene toda la pinta mi opinión de que cundiera

Voz 1621 35:49 pero la Guardia Civil ha encontrado pruebas suficientes para incriminar a este joven de veintiséis años que será apartado de Protección Civil por el Ayuntamiento de una localidad en la que ha causado gran sorpresa el hecho de que un voluntario que lucha contra el fuego haya provocado un incendio quizá no tanta sorpresa que haya sido el porque varios compañeros dejan entrever el elevado afán de protagonismo que tenía el Jefe de Voluntarios que ayer quedaba en libertad a la espera de que la Guardia Civil concluya su investigación el juez

Voz 1727 36:16 tuve un abrazo Fermín buen fin de semana es tremendo revuelo el que han causado las palabras de un diputado del PP en la Asamblea de Madrid que este año conmemora el centenario de García Lorca ha dicho que el asesinato del poeta fue un error del régimen que Lorca era un personaje casi ajeno a las ideas políticas ojo hoy se cumplen ochenta años de la muerte en el exilio de Machado tenemos este revuelo en la Asamblea de Madrid porque diputado el PP Laura considera que fue un error del régimen el asesinato de García Lorca

Voz 1275 36:51 en teoría este diputado se llama Juan Van Halen tenía que preguntará al consejero de Cultura de su partido del PP cómo va a celebrar la Comunidad el centenario de la llegada de Lorca Madrid pero más que una pregunta fue toda una lección de historia su estilo la asesinato de Lorca según Van Halen fue un error de un régimen político humilde

Voz 7 37:12 lores cometidos por un régimen político en sus inicios

Voz 24 37:20 escucha bien pero un diputado de Podemos le grita

Voz 1275 37:22 fue un crimen no un error pan Halle los ha explicado después que se refería un error político igual que el Frente Republicano dice cometió el error de asesinar a Pedro Muñoz Seca

Voz 1727 37:30 Van Halen poeta el mismo también gracias hasta luego en Navarra Mamen García buenos días hola buenos días la presidenta del Partido Popular Ana Beltrán ha respaldado al alcalde de Caparrós el único del PP que ayer dijo en láser que no va a cambiar el callejero franquista porque alguno hicieron la presidenta del Partido Popular en Navarra

Voz 1915 37:50 ahora que el PP condena la dictadura pero matiza sobre el no

Voz 25 37:53 de de las cañas de lo que no vamos en tres en guerras como quieren entrar otros de exigirnos que quitemos cosas lo dejemos de quitar en cualquier caso es el alcalde el alcalde de Caparrós Él sabe lo que tiene que yo estoy convencido que a muchos de sus vecinos prefieren mantener el nombre de las calles como están en cualquier caso desconozco en profundidad esa esas palabras

Voz 1915 38:11 el de Caparrós es el único alcalde que el PP tiene en Navarra en la SER dijo como decís que no elimina del callejero los nombres franquistas porque algo bueno hicieron y aseguró que también hay calles dedicadas a etarras la localidad es uno de los municipios que mantiene simbología franquista hasta ciento cincuenta y tres símbolos de la dictadura quedan por retirarse en la Comunidad Foral

Voz 22 38:34 eh

Voz 1727 38:34 en Galicia las vajillas de plástico tienen los días contados porque la Xunta quiere prohibir las a partir del año dos mil veinte según la ley que prepara los restaurantes estarán obligados a dar las obras en envases sin plástico Xaime López bos días

Voz 0846 38:48 buenos días Otello como es todo o te lo llevas a casa por ley es una de las medidas que recoge la nueva Ley de Residuos que acaba de aprobar el Consello de la Xunta la norma obligará a los establecimientos de restauración a entregar en envases reciclables la comida que sobre para que los clientes es la iremos para casa Ángeles Vázquez es la conselleira de Medio Ambiente

Voz 13 39:08 establecimientos de restauración Teherán abriga de entregar los clientes o restos de comida no consumidos a de facer además eh en envases tienen seis sean de plásticos y a poder ser que sean reutilizados

Voz 0846 39:24 además a partir del año que viene no se podrán comercializar en Galicia platos vasos cubiertos de plástico de un solo uso Galicia se adelanta así a los objetivos medioambientales marcados desde Europa

Voz 1727 39:35 acabamos hoy en Sevilla para despedir para decir adiós a una de las voces de la SER

Voz 26 39:41 hombre que había anécdota a a pan y a PRISA a hogaza recién tal a flor a Risco es nula

Voz 1727 39:51 la voz de Marisa Carrillo que murió ayer en su ciudad natal Elena Carazo buenos días

Voz 27 39:57 buenos días Pepa sin duda una de las voces más reconocibles de esta emisora presentó el primer magacín moderno dedicado a la actualidad de la ciudad Sevilla trece treinta

Voz 28 40:08 Ramos me provincial saben ustedes

Voz 27 40:14 también formó parte del cuerpo de actores hizo populares concursos la periodista María Esperanza Sánchez la recuerda como una de las locomotoras más destacadas de la época

Voz 0684 40:23 Itu no a Villa

Voz 19 40:30 pues

Voz 1727 40:30 con un abrazo enorme Elena para para todos vosotros sí para la familia de Marisa Carrillo con esa voz inconfundible llegamos a las siete menos veinte las seis menos veinte en Canarias

Voz 0684 40:49 sin duda dar

Voz 1727 41:02 ya abrimos hoy la Mesa del Mundo en Portugal que ha dado un paso más contra la brecha salarial de género desde ayer el Gobierno puede multar a las mayores empresas del país si descubre que los hombres cobran más que las mujeres en las mismas condiciones corresponsal en Lisboa Aitor Hernández

Voz 1161 41:19 en Portugal ha entrado en vigor la nueva ley que combate la desigualdad de salarios entre hombres y mujeres permitiendo la aplicación de multas a las empresas que discriminen entre los géneros a la hora de remunerar a sus empleados la misma ley obliga a las empresas tener políticas salariales transparente es ida a los empleados el derecho de exigir a sus jefes este mostrar que las diferencias salariales se basan en criterios objetivos según los datos de Eurostat el salario que cobran las portuguesas es un dieciséis coma tres por ciento inferior al que perciben los portugueses el Gobierno luso estima que las mujeres del país vecino cobran ciento cincuenta euros menos al mes o dos mil cien euros menos al año que los hombres

Voz 1727 42:04 vamos a Israel que ha iniciado la primera misión lunar privada la nave ha despegado esta madrugada y quiere demostrar que viajar al espacio ya no es algo que sólo pueden hacer las agencias espaciales corresponsal en Jerusalén Beatriz Le con Barry

Voz 29 42:16 Teresita Génesis en hebreo ya está rumbo a la Luna donde tiene previsto llegar el once de abril la aventura espacial israelí ha costado unos noventa millones de euros todos ellos de fuentes privadas lo cual es inédito en la historia de las misiones espaciales Israel sí

Voz 1275 42:32 convertirá en el cuarto país después de esto

Voz 29 42:35 Estados Unidos Rusia y China en llegar a la Luna en la misión que tiene por fin saber más sobre la formación de este satélite la misión ha sido ideada por la sociedad israelí Space Il es celebrada por Israel como un logro que les permite entrar en la historia la misiones en sí una proeza técnica ya que ver es irse separará de cohete que la transporta y seguirá su viaje en solitario con una complicada operación de alunizaje en el interior deberes si hay una cápsula que se quedarán la luna en ella hay en formato digital dibujos de niños canciones imágenes con los símbolos de Israel los recuerdos de un superviviente del Holocausto y una biblia

Voz 1727 43:17 y los amantes del hip hop tienen motivos para echarse a bailar el Comité de los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro ha propuesto incluir el break dance en el programa olímpico una noticia Javier Corbacho que ha sorprendido al mundo del deporte

Voz 8 43:35 el breakdance nació en los setenta en las calles el distrito del Bronx en Nueva York se baila con música como la que estamos escuchando los organizadores de los Juegos Olímpicos pretenden igualarlo a la natación el yudo la esgrima y el resto de veintiocho deportes tradicionales aún tendremos que esperar hasta finales de dos mil veinte será entonces cuando el Comité Olímpico Internacional decida si lo incluye en el programa de Francia dos mil veinticuatro

Voz 1161 43:58 el texto el lunes

Voz 8 44:01 los organizadores lo han escogido para darle un toque fresco a las Olimpiadas para conectar con los jóvenes también han propuesto que se incluyan el sur la escalada y el skate board que ya estarán en Tokio el año que viene los duelos es Britain's enfrentan a dos participantes que bailan sobre una lona mientras un discjockey pincha ritmos de hip hop hasta ahora lo más lejos que había llegado el breakdance eran los Juegos Olímpicos juveniles del año pasado estamos escuchando el duelo final en el que Rusia ganó a Francia

Voz 0027 44:33 ea

Voz 1727 44:40 tres nominaciones a los Oscar nadie va a comprar libros feliz que pudo hacer algo o te vuelves más agradable Texas la vida no es basado en una historia este falsificando Cartas literarias cuánto te tan porque el veintidós de febrero

Voz 1 45:01 hay veces que siempre en tu casa el coche When tomorrow mil escuchas música en directo vivas donde vivas conduzcas por calles carreteras y caminos rurales o te conecte espía datos o por wifi libre o de pago trova entre seis y siete de la tarde de este viernes es posible que escuches a Susan Santos o Aurora

Voz 0684 45:22 tira

Voz 1 45:26 este viernes en La Ventana con Carles Francino en la SER

Voz 21 45:38 izquierda Hoy por hoy eh

Voz 1727 45:53 de paseo por algunas cifras termina la semana José María buenos días

Voz 1100 45:58 de antiguo saben los sufridos escogidos oyentes que al ojo le gusta de vez en cuando darse un garbeo por las cifras y los porcentajes esos malditos números que a pesar de sufría desnudez Nos desvelan más que encendidos pregones hoy toca Intermón Oxfam una organización muy respetable que vigila de cerca nuestras miserias vamos a destacamos algunos de los titulares de la información sobre España que facilitaron ayer mismo desde dos mil siete el Impuesto de Sociedad de recaudo en cuarenta y ocho por ciento menos

Voz 0027 46:32 más de veinte mil millones mientras los beneficios

Voz 1100 46:35 es empresariales han crecido un veinticinco por ciento en el mismo periodo sólo en el último año los beneficios de las empresas del Ibex treinta y cinco subieron un dieciséis coma dos por ciento mientras que aportaron un once por ciento menos al impuesto de sociedades y seguro aunque también les gustará saber que la remuneración media de los altos cargos de esas mismas compañías ha crecido cinco veces más cinco que el sueldo medio de las compañías que tan austera lamenta dirigen datos un primer ejecutivo de una empresa del Ibex treinta y cinco gana ciento treinta y dos veces el sueldo medio de la compañía ir trescientas veces el sueldo más bajo manda hasta la extravagancia la desigualdad y la precariedad sin que a nadie pero convendría recordar que hay elecciones el veintiocho de abril saben que propone la derecha izquierda izquierda ustedes mismos

Voz 21 47:34 abierta

Voz 33 47:58 sí

Voz 0684 48:02 abrimos La

Voz 0738 48:02 la libre para repasar la semana en una semana marcada por el ambiente de precampaña electoral vamos a empezar saludando dando la bienvenida buenos días

Voz 7 48:10 hola buenos días soy José de Valencia yo no sé si los poli

Voz 0027 48:15 nos dicen la verdad

Voz 7 48:18 qué bien en la campaña pero tengamos en cuenta que aquí nos venden la moto como que están recortando la

Voz 34 48:23 las fechas para las operaciones yo estoy siete meses esperando que se me opere de una catarata no veo nada de un ojo y aquí no se mueve nadie no sé si es verdad que están contando es mentira pero que la gente sepa que muchas veces lo que nos cuenta

Voz 7 48:38 tan es como vendernos un caramelo vacío que no hay nada dentro vale muchas gracias a todos

Voz 1727 48:45 gracias a ti José ahí queda esa reivindicación siete meses esperando para operarse de cataratas es en la Comunidad Valenciana

Voz 1084 48:52 la precampaña pero algunas la marcó la sesión de control del miércoles

Voz 7 48:55 Sergio desde Mayorga Valladolid fue bastante vergonzosa no fue una sesión de control sino el primer acto conjunto de precampaña no

Voz 1727 49:03 no es que nuestros líderes políticos que aspiran

Voz 7 49:05 a gobernar el País Vasco esos argumentos el mentiras con las cuales son se refieren a la gente que ya saben que les va a votar hay quién se queda con un

Voz 1084 49:13 de ese debate bon día

Voz 7 49:15 pues yo

Voz 35 49:16 podría valer para intervención la más real ha sido miedos podremos seguir me Montego porque gracias esta confluencia de partidos el PSOE hizo unos presupuestos sociales

Voz 36 49:28 sobre presupuestos bienvenida Ana de Segovia los presupuestos del Ayuntamiento han salido gracias a la abstención de Ciudadanos al los presupuestos que había presentado en el Ayuntamiento de Segovia que es que el PSOE AVE aquí a que estamos a muchas cosas han a escucha Rubén cuando vino

Voz 0055 49:44 tirado que se cumple hoy el ochenta aniversario