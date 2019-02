Hoy por Hoy (22/02/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno buenos días seguro que ya han oído que el Congreso ha aprobado una nueva ley sobre las hipotecas pero lo primero que tienen que saber es que si la van a firmar hoy a ustedes no les afecta ni hoy ni mañana ni pasado la ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del está con el BOE que eso si será hoy o mañana tres meses para que los bancos puedan adaptarse a la nueva regulación y que pasará entonces al día siguiente de que se cumpla ese plazo pues que se aplicará una ley más garantista para el cliente por ejemplo a la hora de empezar un proceso de embargo ahora el banco puede iniciar ese procedimiento con tres cuotas de la hipoteca sin pagar con la nueva ley

Voz 1727 01:13 es José García Montalvo catedrático de Economía de la Pompeu Fabra este es uno de los cambios más importantes pero no el único ser reducen los intereses de demora al tres por ciento Se abaratan las comisiones por amortizar la hipoteca antes de tiempo se elimina las cláusulas suelo y los clientes ya no tendrán que pagar ningún gasto de la firma salvo el de la tasación en definitiva según Nadia Calviño es mucho mejor para quién se decida a comprar una vivienda

Voz 1508 01:42 pero sobre todo se ha mejorado porque se ha reforzado la protección de los ciudadanos con respecto a la legislación que estaba vigente hasta ahora el para Adicae Sin embargo para las

Voz 1727 01:52 dicen de consumidores de la banca la ley se queda corta muy corta es insuficiente y desde el sector bancario ha hablado el consejero delegado de ING en España Portugal dice que la nueva Ley aclara las condiciones para quienes dudan si pedir o no pedir una hipoteca es viernes es veintidós de febrero y un general retirado venezolano antiguo responsable de la inteligencia militar como Hugo Chávez ICO Maduro ha reconocido esta noche a Juanjo ido como presidente interino

Voz 1727 02:29 verdad que bendiga a se llama Hugo Carvajal y veremos cómo cae su apoyo ha huido entre los militares venezolanos enseguida nos vamos en directo a Cucuta a la frontera con Colombia por donde teóricamente tiene que pasar mañana la ayuda humanitaria prometida por huído y aquí en Europa Bruselas encarga Joaquín Almunia auditar el rescate a Grecia

Voz 5 02:51 la crisis ha demostrado esta crisis griega más que ninguna otra que nos faltan muchos instrumentos hay que avanzar seriamente la unión fiscal hay que avanzar en la unión económica hay que avanzar en la unión financiera hay que hacer la Unión de Mercados el mercado único de capitales todo esto es política

Voz 1727 03:06 Almunia era vicepresidente de la Comisión Europea cuando empezó ese rescate y tiene que presentar las conclusiones en el año dos mil veinte sobre países o políticos que se levantan después de pasarlo mal

Voz 5 03:17 yo me caí y me volví a levantar esto tiene su valor su valor en lo personal en lo que pueda ser de ejemplarizante en el sentido de que en un país donde la segundas oportunidades están estigmatizados yo lo que reivindicamos esa segunda oportunidad hacia una tercera y una cuarta y una quinta

Voz 1727 03:32 Pedro Sánchez reivindicando su manual de resistencia al presentar el libro ayer por la tarde ya anunciando acaban de escuchar lo que pretende tener cuerda para rato anunció que donará los beneficios del libre a las personas sin hogar y algo más sobre las elecciones Izquierda Unida preguntará a sus bases se están de acuerdo en reeditar la coalición con Podemos para las generales la consulta se hará entre los días cuatro y diez de marzo y en Reino Unido

Voz 2 03:59 Luis Rallo

Voz 1727 04:00 es la joven británica que sumió al Estado Islámico en el año dos mil quince y que en Sky News ha pedido al Gobierno de Theresa May que reconsidere su decisión de retirarle la nacionalidad pide clemencia y asegura que está dispuesta a cambiar para poder volver a Reino Unido en el deporte siguen los despropósitos en el calendario del baloncesto hoy coincide un partido de la selección con otro del Real Madrid Sampe

Voz 1553 04:26 en el del Real Madrid en la Euroliga jornada veintitrés recibe a las nueve al Bayern Munich tras la final de la Copa del Rey que Pablo Laso sigue recordando

Voz 2 04:33 la última jugada nos no

Voz 6 04:36 no se usan todos los recursos que se exponen en la mano de los avisos una última jugada que había

Voz 1553 04:41 mucho ayer victoria del Barça sobre Baskonia derrotó de Gran Canaria en Moscú ya antes a las seis y media de la selección española visita visitar Letonia en la penúltima jornada de clasificación para el Mundial de China con el billete ya conseguido

Voz 0978 04:54 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días se acaba la semana con un ascenso importante de temperaturas se notará durante las tardes de noche a primeras horas de la mañana seguirá haciendo frio como pasa ahora mismo pero esta tarde por ejemplo en Canarias máximas de más de veinticinco grados cerca de los Veinticinco en muchos puntos del Mediterráneo esta tarde también del Valle del Guadalquivir en el resto de la península máximas alrededor de los veinte el fin de semana se mantendrán sin cambios importantes con muchas horas de sol

Voz 1727 06:20 Juan Guardo está ya en la frontera entre Venezuela y Colombia donde hoy se va a celebrar un concierto multitudinario para apoyar el envío de ayuda humanitaria van a cantar Alejandro Sanz Miguel Bosé Luis Fonsi Juanes concierto en la víspera del día que marcó Why do para que entren a Venezuela las medicinas y los alimentos que se acumulan en la frontera que Maduro se niega a dejar pasar en esa frontera está el enviado especial de Caracol Radio César Moreno buenos días

Voz 0861 06:48 hola muy buenos días entre doscientas cincuenta mil quinientas mil personas esperan que lleguen al puente Tien Dita hacia la frontera con Venezuela para asistir al Meca concierto Venezuela e Irán Wife impulsado por el británico Richard Branson mil quinientos policías y militares están dispuestos para vigilar el evento cuatrocientos voluntarios listos para ayudar también todo con el objetivo moverle la conciencia maduro y que deje pasar la ayuda humanitaria el sábado más de seiscientos toneladas están en los centros de acopio están listas para entregarlas al pueblo venezolano XXXV artistas confirmados para este concierto

Voz 10 07:16 que hay entre la llevamos monetaria tenemos que unir todo apoyar el concierto porque eso es lo que estamos esperando a que se algo que los artistas de que Recoba mucho dinero que el mundo entero vea por medio los artistas que que si hay bastantes negociar en Venezuela y que todos estamos parecen

Voz 0861 07:32 ya al mismo tiempo incertidumbre en los pasos fronterizos por un posible cierre de la frontera Maduro ya ordenó el cierre del paso por Brasil del espacio aéreo la ayuda pasa o pasa ha dicho la oposición cuatro puntos en la frontera colombo venezolana

Voz 1727 07:45 en el Vaticano en la cumbre anti pederastia la Iglesia ha presentado un plan de veintiuno propuestas contra los abusos sexuales propuestas como hacer una evaluación psicológica de los candidatos a seminaristas crear canales de atención a las víctimas o protocolos de actuación es lo que sale del primer día de cumbre corresponsal Joan Solés

Voz 0946 08:04 la cumbre en el Vaticano terminará el domingo sin que las veintiuna medidas urgentes reciban una respuesta según el arzobispo chicle una de la con creación para la doctrina de la fe han indie estas veintiuna medidas ha explicado son una hoja de ruta concretas van consideradas son motivaciones pero desde luego no recibirán una respuesta en tres días tampoco habrá conclusiones de los presidentes de las Conferencias Episcopales según el ex portavoz de la Santa Sede y moderador de la cumbre Federico Lombán

Voz 0027 08:36 el lunes el ICOM hincha un aparte el tren

Voz 0946 08:39 un comenzarán las reuniones de seguimiento ha precisado Lombardi pero no está previsto ningún documento específico puede que se adopten en parte algunas de las medidas propuestas por el Papa un documento final de conclusiones no tengo claro que esté que que sí ha previsto

Voz 0946 09:00 perdónenme podría poner un capuchino yo quiero un maquillaje vale

Voz 11 09:06 pues para mí un distrito pero con una no Becilla de leche

Voz 12 09:09 vale cortado pero descafeinado e se marchando cuatro cortados

Voz 13 09:14 no todos queremos lo mismo ni todos son iguales Volkswagen micros y Rock igual igual no el Space actuaré en cualquier caso si eso eso es

Voz 14 09:25 Volkswagen ocho a sabemos cuánto te gusta correr por es un Hipercor y supermercado el Corte Inglés dispones de ofertas como ésta

Voz 1727 10:57 y al sexto día llegó la rebelión ayer si ayer la Fiscalía se metió en faena para intentar demostrar que hubo violencia en las calles de Cataluña especialmente el día veinte de septiembre ante la Conselleria de Economía enfrente tuvo a Jordi Sanchez que admitió daños puntuales en algunos coches de la Guardia Civil pero rechazó que llamaran a la violencia para impedir la actuación policial

Voz 18 11:19 es evidente que hay tres vehículos que fueron dañados otros y otros tres que sufrieron algunos daños menores también Easyjet con DNI condeno esos actos pero en cualquier caso yo creo que es lo que no no pueden justificar por esos años que es un rebato como si se tratara de una ambientó de sesenta mil personas

Voz 1727 11:40 sobre este interrogatorio el interrogatorio de la Fiscalía Jordi Sanchez

Voz 1985 11:49 la mirada esta mañana de Xavier Vidal Folch fue un golpe de efecto en el juicio del proceso en beneficio de Jordi Sanchez los abogados lograron ayer mostrar un vídeo y unas fotos de la multitudinaria concentración ante la Consejería de Economía el veinte de septiembre de dos mil diecisiete las imágenes mostraban que los voluntarios de la Asamblea Nacional entonces presidida por Sánchez construyeron un pasillo porel debería poder entrar y salir la comitiva judicial que registraba la Consejería aunque no lo uso mostraran al acusado dialogando en el interior del edificio con el teniente de la Guardia Civil explicó que estaba acordando cuando disolver la manifestación enseñaron los coches de la Benemérita perjudicados por algunos manifestantes violentos con fotógrafos encima Sánchez relató que le dijo al teniente que subiría también con Vega bueno para disolver suba suba dijo que el contexto con complicidad cordial es relato sembró dudas sobre las acusaciones de violencia contra Loyor gris y aún falta el otro Jordi acusar para el martes si la acusación no puede o no sabe contrarrestarlo suda sudor frío

Voz 1727 13:02 también declaró ayer Santi Vila el ex consejero de Empresa del guber que dimitió justo antes de la declaración de independencia y contó que hasta el último momento estuvo negociando mediando con el Gobierno del PP para evitar el choque de trenes

Voz 20 13:17 pero yo formé parte de los políticos que interlocutor Aaron continuamente con altos dirigentes del Partido Socialista sí con otros dirigentes incluso con responsables del Gobierno de España que en contra de lo que a veces se publica también tenían un alto interés en la conciliación en evitar el choque institucional

Voz 1727 13:40 mediando negociando entre los independentistas y el Gobierno de España el Gobierno de Rajoy hasta el final mediadores negociadores que actúan cuando la comunicación es difícil y fuera del Supremo Inés Arrimadas Se va el domingo Waterloo según Ciudadanos a decir la Puigdemont que la República asiste Arrimadas hoy en boca de todos por el anuncio periodístico de momento de que abandona la política autonómica se va al Congreso de los Diputados hay tormenta dentro del partido con esa posibilidad Villegas el número dos la negaba por la mañana y Albert Rivera sin embargo no fue nada rotundo daba largas cuando le preguntaban

Voz 5 14:14 es verdad que las primarias nueve de marzo

Voz 21 14:16 su partido no se celebran estas decisiones son de cada uno de los que había en todo caso insisto no voy a ser yo quien hable mal

Voz 5 14:23 todo lo contrario creo que queda claro es la mi la mujer más importante de los valientes de la política española

Voz 1727 16:30 sirvió Antonio Machado que su infancia estaba hecha de recuerdos de un patio de Sevilla es acuerdan verdad Ike cuando le llegará el día del último viaje le encontrarían ligero de equipaje ese día le llegó hace hoy justo ochenta años pero no en Sevilla en Francia en coyuntura a donde tuvo que exiliarse huyendo del franquismo y ochenta años después Pablo a Losada ha hablado con los responsables de transmitir su legado con los profes de literatura

Voz 1693 16:56 recogemos las impresiones de tres profesores de Lengua y literatura son Mirian Enríquez profesora en el instituto Doña Jimena en Gijón Encarnación Pizarro de Los Olivos en Mejorada del Campo Madrid Juan Antonio Ramírez Ovelar que enseña en el Valle Inclán en Torrejón de Ardoz ellos no recuerdan que revisitar hoy la obra de Machado puede ser más necesario que nunca

Voz 25 17:18 Machado nos enseña el compromiso es decir que yo pueden ser una persona intelectual pero que eso no excluye también la acción lo segundo el sacrificio es decir yo vivo sólo una vez incluso una hacer un mundo mejor

Voz 26 17:30 de su visión de lo que es el campo tiene una conexión fantástica entre lo popular y lo sublime de una manera muy tranquila y muy serena sí es cierto que era partidario del diálogo oí hace reflexiones Se suponía muy inteligentes como está cambiando España de cómo mejorarla

Voz 25 17:46 que esa mirada más sencilla menos egocéntrica que el aplicaba sobre las cosas pues es una mirada de de reconciliación y de conocimiento de la realidad yo recuerdo siempre una copla que decía nunca perseguir la gloria muy dejar en la arena

Voz 27 18:02 moría de los hombres me clamó los modos sutiles ingrávido gentiles como pompas dejamos que de presentar lo más profundo con una ligereza que ahora todos nos necesitamos la verdad

Voz 28 18:17 esto pasa y todo que dada pero lo nuestro espacio pasar haciendo cara a mí no me paré a Cape Segi no Gloría deja la memoria es mi casa

Voz 0456 18:43 si no nos marcharemos nunca de escuchar esto de Dani nunca nunca jamás mucho mejor que esta semana marcada por la precampaña desde Madrid bienvenida

Voz 1727 18:52 hola buenos días Pepa soy Ascensión Ibáñez

Voz 29 18:55 yendo a Pablo Casado y a allí a Rivera la verdad es que producen dolor de estomago y úlcera que tono de crispación están implantando en el Congreso desde que han entrado estos dos personajes en la política esto no es lo que necesita España su único programa es Cataluña Cataluña Cataluña de verdad que los españoles estamos aburridos ya de hoy les el mismo mensaje

Voz 7 19:14 esto es la derecha española a la que había en la época de Franco un abrazo y gracias por opinar ascensión

Voz 0456 19:19 más asuntos bienvenido luego una pregunta

Voz 1985 19:21 cerca del juicio llamado pero se a Torra que lo andado durante meses y meses hablando con los del juicio el pero se ha acusado de construcción y me todos los demás porque no están transmitiendo en directo las sesiones el juicio en sí no es que piensan que no somos lo bastante adultos como para interpretar los otros ocho lo están ocultando algo me llamó Pedro llamo Center

Voz 1727 19:45 gracias gracias Pedro aquí también

Voz 0456 19:47 sobre la cumbre del Vaticano un titular desde Valladolid Lourdes bienvenida pequeña reflexión sobre

Voz 1508 19:52 lo que ha dicho los miembros del Vaticano mensualidad y los abusos de los curas no homosexuales que han estado ahí

Voz 0456 20:00 muchas gracias a todos son las siete y veinte seis

Voz 2 20:10 Laura Gutiérrez qué tal buenos días va a ser

Voz 1275 20:13 en fin de semana casi casi de primavera vuelven a subir las temperaturas no pasaremos de los cinco grados ahora por la mañana pero por la tarde los termómetros van a situarse por encima de los veinte en prácticamente toda la Comunidad de Madrid los voluntarios del gallinero denuncian que seis meses después del desmantelamiento de este poblado chabolista las medidas tomadas por el Ayuntamiento para la integración de las familias están siendo insuficientes

Voz 30 20:34 para una cita mejor no para mis hijos no estamos como a gente que es normal donde mandan pues le ahora deseamos al menos dinero los rumanos los gitanos

Voz 1275 20:48 es que tiene una vida mejor pero sólo tres de los sesenta y nueve adultos realojados han encontrado trabajo y ninguno ha realizado algún curso de inserción laboral los voluntarios lo achacan a la falta de recursos por parte del Consistorio Enrique García

Voz 1553 21:00 todos los menores están escolarizados y nueve familias viven en régimen de alquiler social en pisos del ayuntamiento y otras siete en viviendas de la ONG hacer pero voluntarios que llevan años con las familias critican la falta de recursos por parte del Ayuntamiento que se encarga según el convenio desintegración sólo hay un trabajador social específico para las familias que viven en las viviendas el alquiler social algo que explica así denuncian los primeros datos

Voz 0861 21:24 sólo tres adultos han encontrado trabajo ninguno

Voz 1553 21:27 ha recibido cursos de formación laboral sólo una de las familias activado el bono social de luz y de agua la renta media de cada unidad familiar con una media de seis personas es de seiscientos euros cien euros por cada miembro Blanca Gómez lleva siete años trabajando con las familias el antiguo Gallego

Voz 1727 21:43 pero como los trabajadores sociales de zona están bastante saturados y sólo hay un una trabajadora social para el proceso de realojo es difícil que estas familias pueden estar al día de su situación es prácticamente posible que comprendan en qué situación están sin alguien que les ayude la ayuda que está prevista para ellos es claramente insuficiente

Voz 1553 22:04 el Ayuntamiento reconoce que no han iniciado los cursos de formación y que están teniendo dificultades para tramitar los bonos sociales y la renta mínima

Voz 1275 22:12 y desde esta madrugada la policía vigila a la calle argumentos a donde hoy tres familias van a ser desalojadas una de ellas con un bebé de apenas un mes arropadas durante toda la noche por colectivos antidesahucios es la sexta vez que intentan echar atrás de su casa y la cuarta para Rossi los juzgados han pedido presencia policial después de que el delegado del Gobierno ordenara en enero suspender la participación de sus agentes Ana Sánchez de la Cova del sindicato de inquilinas

Voz 31 22:35 para nosotras es más sentencia inédita por lo menos en el movimiento de vivienda en Madrid no sabemos realmente qué ha pasado quién ha podido meter mano en juzgados y exista una mano negra se han puesto de acuerdo lo que pasa es que es como muy muy muy raro que tres juzgados a la vez pidan tiran a la misma hora el mismo desahuciando el mismo sitio eso nunca ha pasado

Voz 1275 22:58 viernes veintidós de febrero más en titulares con Virginia Sarmiento ya hay fecha para las primarias de Madrid serán entre el doce y el dieciocho de marzo Carmen hay Errejón serán los cabezas de cartel aunque todavía no hay nombres sobre la mesa para las listas que acompañarán sus candidaturas del Ayuntamiento de Madrid aún no tiene fecha para multar en Madrid entra en el gobierno municipal reconoce que todavía hay que hacer ajustes en el sistema de autorizaciones el periodo de pruebas acabó en principio acaba en principio veintiocho de febrero aunque en marzo volverán a informar el Gobierno regional invertirá el cero coma siete por ciento

Voz 32 23:25 de lo recaudado en salones de juego para luchar contra la ludopatía

Voz 1275 23:28 día a El decreto para endurecer los controles de acceso estará listo a principios de abril contemplará además una distancia mínima de los centros escolares y la calle Atocha recupera la normalidad a la alcaldesa Carmena le inauguró ayer tras las obras que le han dado una nueva imagen con más espacio para los peatones y carril bici siete y veinticuatro qué tal despierta el tráfico en la capital esta mañana pantallas son alcanzar buenos días

Voz 33 23:55 buenos días Laura con un accidente en M30 justo en el ramal de salida a O'Donnell está cortado el carril izquierdo y ya está generando retenciones que practicamente alcanzan el nudo sur como alternativa es si están a tiempo en la medida de lo posible pueden optar por la avenida de Menéndez Pelayo Príncipe de Vergara tráfico lento entre el Vicente Calderón y San Pol de Mar sentido A seis en la entrada por Santa María de la Cabeza y lo que no sorprende a esta hora de la mañana es que la plaza del Conde de Casal está totalmente despejada de vehículos en la carretera

Voz 1275 24:26 cómo se circula DGT Teresa Serrano buenos días buenos días

Voz 1257 24:28 las primeras complicaciones especialmente los accesos prácticamente en todos encontramos saturación también la M cuarenta en los tramos habituales destacamos Vallecas Coslada sentido A dos en Valdemar INI túneles del Pardo en sentido aún hoy también en Pozuelo y Barrio de la Fortuna hacia la A6

Voz 1275 24:43 si eres de los que nunca dejan de superarse

Voz 1275 27:43 España en la plaza del mismo nombre en la capital estará lista en primavera las obras para construir un hotel la azotea con un Sky Bar zonas comerciales van muy avanzadas aunque la empresa hotelera Riu no se atreve aún a poner una fecha concreta Carolina Gómez

Voz 0393 27:56 tan avanzada estará reforma que esperan tenerlo abierto a finales de primavera Laura Malone es la directora de comunicación de Río

Voz 38 28:02 lo estamos construyendo estamos ya bastante avanzados cumpliendo con nuestros objetivos en ahí en las obras para poder inaugurar este hotel a finales de primavera primeros de de de este mismo verano

Voz 0393 28:12 aún no se atreven a dar una fecha exacta porque con las obras urbanísticas nunca se sabe el edificio uno de los más emblemáticos de Madrid seguirá siendo lo que fue un hotel aunque también contará con zonas comerciales una gran sala de conferencias y un excavar en la azotea

Voz 38 28:26 sí bueno es poquito la joya de todo de todo el hotel con lo que estamos más ilusionados en la casa es cómo va a quedar ese Sky Bar espectacular que estará ubicado en las plantas veinticinco veintiséis del edificio y que va a tener unas vistas espectaculares de trescientos sesenta grados de la ciudad de madre

Voz 0393 28:41 el edificio está protegido así que sea respetado todo lo que ha señalado patrimonio no sólo es la fachada

Voz 38 28:46 hemos buscado mantener una estética muy ligada a los años cincuenta y sesenta los años del apogeo del propio edificio España va a tener dentro de su decoración todos esos elementos de patrimonio histórico que que estaban lógicamente protegidos e y no solamente es la fachada sino que que son bajorrelieves que son luminarias

Voz 0393 29:05 el hotel Plaza España albergará quinientas ochenta y cinco habitaciones y dará trabajo a más de cuatrocientas personas

Voz 1275 29:10 más el Gobierno de Manuela Carmena respalda a su delegado de Seguridad Javier Barbero tras la dimisión en bloque de la cúpula de los Bomberos del Ayuntamiento toda la oposición pidió la destitución del concejal pero la portavoz municipal Rita Maestre lo descarta

Voz 1508 29:23 sí pues a la segunda pregunta si de forma tajante la alcaldesa el equipo de gobierno apoya ya apoyamos a Javier Barbero en sus funciones como delegada del Área de Salud Seguridad Emergencias ya lo discutiremos defenderemos en el pleno de la semana que

Voz 1275 29:37 los bomberos ya han pedido a Carmena una reunión la alcaldesa dice que de con ellos Isère opinión personal que barberos el interlocutor ayer por la tarde el Ayuntamiento confirmó que barbero se reunió ayer

Voz 1727 29:46 y que también se reunirá hoy de nuevo

Voz 1275 29:48 con los sindicatos cinco grados en el centro de Madrid

Voz 1727 30:12 comienza el viernes veintidós de febrero viernes y queda un mes para la primavera pero en algunas zonas de España este fin de semana vamos a tener temperaturas propias del mes de mayo hasta diez grados más no sólo pasa en España en el norte de Escandinavia por ejemplo se esperan hasta quince grados más de lo habitual para el mes de febrero y así andan los cuerpos y los armarios enloquecidos Aimar Dani Bueno y Jabois buenos días yo no no es que digamos que tiene que ver directamente con el cambio climático que esto se lo dejamos a los expertos que conste pero hoy leemos en los periódicos varias advertencias sobre eso sobre el cambio climático amenaza severa dice abriendo The Gardian la ONU avisa de que el suministro de alimentos del mundo se ve seriamente amenazado por la fuerte disminución de la biodiversidad Dani

Voz 0456 31:00 sí ya les contábamos hace unas semanas la desaparición masiva de insectos y lo peligroso que es para el planeta no sólo insectos como las abejas también murciélagos y aves politizado horas en riesgo de extinción numerosas plantas y otros microorganismos vitales para la producción de alimentos están desapareciendo como consecuencia del cambio climático y de la acción del hombre según este informe lanzado esta madrugada el veinte por ciento de la superficie de la tierra se ha vuelto menos productiva bosques pastizales arrecifes de coral manglares praderas de pastos marinos y la diversidad genética en especies de cultivos y de ganados están perdiendo además en los océanos un tercio de las áreas de pesca están sobre explotadas frente a esto León en Le Figaro que el primer ministro de Australia ha anunciado

Voz 0027 31:40 para combatir el calentamiento y el cambio climático

Voz 0456 31:43 la plantación de mil millones de árboles de aquí a dos mil treinta es la respuesta a las reclamaciones de los estudiantes de Secundaria que han empezado a movilizarse contra el cambio climático en Australia hablar de calentamiento global es complicado en las escuelas tanto en este país como en Francia Leo en este diario intervino en Alemania donde estos días se han registrado temperaturas in

Voz 0861 32:02 inéditas de veintiún grados nunca antes en un mes de Gebre

Voz 0456 32:04 lo el Süddeutsche titula el Gobierno alemán quiere reducir un noventa y cinco por ciento los gases de efecto invernadero para dos

Voz 0027 32:10 el cincuenta y muy muy muy interesante lo que está mal

Voz 1727 32:12 cuando con ese 15M verde que por lo que vio llega Australia también pero que empezó en Suecia está extendido por el resto de de Europa es muy importante en Bruselas artículo y en El País sobre Greta tumbar la chica sueca de quince años que lidera Estados

Voz 0027 32:28 la dice Cristina Manzano que Greta tiene todos los ingredientes de la épica moderna porque empezó a saltarse en agosto sus clases de los viernes para ir a protestar ella sola por la falta de avances de los acuerdos de París protestaba frente al Parlamento sueco ese gesto inspiró a miles de jóvenes europeos sostiene Cristina Manzano que este movimiento la ola verde confirma que Los Verdes está convirtiendo en el motor de una nueva retórica construye una nueva narrativa global sobre el clima una narrativa hasta ahora secuestrada por técnicos del lenguaje incomprensible o por agoreros de catástrofes una nueva narrativa que de repente es capaz de utilizar la emoción de modo constructivo no populista para fan

Voz 1727 33:04 lo que yo era España muy significativa la aportada esta mañana de La Vanguardia sobre la huelga independentista de ayer el titulares una huelga de seguimiento escaso altera la movilidad

Voz 0027 33:17 el director de La Vanguardia Marius Carol describe no hubo huelga general pero sí hubo desórdenes generalizados en las empresas privadas apenas se notó más allá de que hubo quien llegó tarde a causa de los cortes de carreteras una jornada fallida dice la Generalitat fue de las pocas instituciones que no trabajaron lo que es sin duda una mala metáfora sigue el director de La Vanguardia la huelga pinchó y pinchó seguramente por el agotamiento de la gente ante el estrés al que le están sometiendo las propias organizaciones soberanistas que deberían medir mejor no sólo sus fuerzas sino también sus mensajes contemplar cómo grupos poco numerosos para en el metro las autopistas son los trenes crea más indignación en los usuarios que solidaridad verá gente encapuchadas amenazando a las empleadas de un supermercado no favorece a nadie

Voz 1727 34:00 entre los amenazados periodistas también

Voz 0027 34:02 si el Consejo de Informativos de Televisión Española pide respeto para las informadores después de que ayer un grupo de radicales

Voz 40 34:12 Sara en insultar así a la prevista cristiana pan pin cuando inglés

Voz 0027 34:16 estaba conectar desde una universidad la verdad es que la imagen es muy impactante con centenares de personas gritándole algunos incluso a centímetros de la cara señalando con el dedo estarán negando la cámara cómo se hace eco en la presente

Voz 1727 34:26 por nacional nuevas protestas estallan en Cannes

Voz 0456 34:28 la luna titula Handelsblatt desde que empezó el juicio los defensores de la independencia han ido descargando progresivamente su furia hasta ayer que protagonizaron una huelga general decenas de miles apoyan a los líderes independentistas en Barcelona titula el Frankfurter sobre una foto de una gran concentración con estelada

Voz 1275 34:44 ha dicho que en esto

Voz 0456 34:46 aquel explican el juicio en este vídeo y las protestas que escuchamos cuarenta mil personas manifestándose en Barcelona en apoyo a los doce encausados en una jornada de bloqueo de carreteras con hospitales y farmacias afectadas concluye el Frankfurter y termino en Le Figaro que se pregunta porque Cataluña se ha vuelto loca el historiador Benoit apellido Jandri que lleva varios días dando entrevistas a medios franceses para ofrecer su visión sobre el juicio del proceso en este artículo carga contra los doce catalanes no pudieron romper España aunque lo intentaron ahora el país va a luchar para superar esta crisis un análisis en el que lamenta los numerosos ataques desprecios dice que sufre la lengua de Cervantes incluso en instituciones educativas en Cataluña

Voz 39 35:28 cosa que suelta ese ese salvó Mervyn que les deja el que suba el río tranquilo que el teatro que pone sus huevos en Vic hay tira

Voz 1727 36:30 una crónica muy personal Aimar muy ácida por cierto sobre la presentación del libro de Pedro Sánchez anoche en

Voz 0027 36:37 la de Ángela es Caballero en el confidencial que cuenta como a Sánchez la acompañaron a Mercedes Milá dice sobreactuado que pienso que delante tenían una de sus criaturas de Gran Hermano en vez del presidente del Gobierno le dio las gracias por el diálogo en Cataluña se puso de pie le regañó ejerció de periodista incisiva se borró del romance de Rivera Malú le reprochó a Sánchez su actitud su actitud con los refugiados le felicitó por el libro le propuso un cruce entre sus perros u en otro que no estaban su hábitat dice Ángeles Caballero era Jesús Calleja que le reprochó a Sánchez que cuenta en ese libro interioridades que podía haberse ahorrado según Caballero Sánchez parecía que estaba en sábado Deluxe porque repitió en varias ocasiones que ese libro es súper Darth repetía me caí y me volví a levantar la segundas oportunidades están estigmatizados conclusión de todo esto según Ángeles Caballero qué tanto empeño por las segundas oportunidades demuestra que Sánchez en el fondo lleva dentro y no lo sabré a un emprendedor Iker buen emprendedor seguro

Voz 1275 37:24 votante de Ciudadanos el estado viendo venir de algún titular sobre la cumbre en el Vaticano

Voz 0456 37:28 bueno escepticismo entre los estadounidenses con esta cumbre titula Le Monde sin embargo en Libération pues veo testimonios de asociaciones de víctimas que se perciben voluntad de abordar el problema y muchas lágrimas dice la prensa alemana que pueden quedar en nada si no se toman realmente medidas concretas

Voz 1727 37:42 todo el mundo un poco la espera no de en que quede en que quede la la cumbre Jabois tú nuestra es una historia asombrosa otra que abre hoy todos los periódicos argentinos un niño de nueve años que intentó robar una joyería con un arma de juguete apenas llegaba el mostrador claro

Voz 1389 37:57 es lo difícil de atracar con nueve años es que te vean que te enteras de que te están atacando pero los Il ni entro la joyería preguntó sabía cadenas de oro en medio de la conversación puso una pistola sobre mostrador y le dijo al dueño da método o te quemo luego se supo que la pistola no era exactamente una réplica os decía que algo no no no no juguete de estos de de una pistola de plástico de colores sin una réplica perfectamente real de una de una pistola yo lo primero que pensé cuando leo esta noticia fue en los pueblos jabalís de los que hablamos la semana pasada cuando entraban en las ciudades como Lugo Gijón es decir cuando te das cuenta de que lo imposible ya es perfectamente posible y el hecho de que no se haya producido aún no quiere decir que no se vaya a producir nosotros que sabemos de cuál es la edad mínima en que una persona puede empezar a hacer cosas de adulto bueno pues no lo sabemos hasta que lo vemos en Argentina está haber abierto un debate monstruoso acerca de de de de ciertas infancia sí ciertas familias que provocan estas o que propicia mejor dicho está situada

Voz 1727 38:54 el pobre chaval en cualquier caso y una última historia Jabois que va quitar a más de un Dino maníaco el meteorito no mató a los dinosaurios leemos en el país nuevos estudios aseguran que varias erupciones en la India tuvieron un papel importante en la extinción masiva

Voz 1389 39:15 la me cambia el paso el reportaje que publica Daniel Mediavilla porque estaba viéndolo documental del fin de los dinosaurios está dispuesto a Movistar de unos científicos que está yendo Yucatán donde se supone que cayó el meteorito bueno el meteorito cayó eso es una realidad lo que se cuenta aquí es que probablemente los dinosaurios tardarse tardaron decenas de miles de años en sucumbir a todos los cataclismos que los aniquilar entre ellos erupciones el emanaciones de gases masivas se resistieron todo lo que pudieron pena me produce una pena esta noticia perdón me produce una pena G histórica muy grande yo no sé si nunca tuviste sentimientos geo histórico es sólo algunos es verdad es verdad

Voz 1275 39:55 de profunda intensa pero sí que me da lástima

Voz 1389 39:58 porque siempre es mejor que que piensas al principio es mejor que una especie Mora de repente uno por el impacto de un meteorito prohibiese a que esté agonizando durante siglos que no se entera que no que no vea cómo poco a poco va desapareciendo de la tierra aunque esto al fin y al cabo es una tontería porque todas las especies estamos prácticamente en esas resistiendo Nos Valle Inclán Pedro Sánchez una catalogación especial destinada expertos que todavía no ha nacido para estudiar el fenómeno en Valle Inclán tiene una frase estupenda para reflejar este tipo de tristeza lloró como un dios antiguo al extinguir

Voz 1727 40:34 desde su culto pero lo que más me gusta de todo es la pena Geo histórica me la punto vale

Voz 5 40:39 la soltara de política

Voz 42 40:44 hola Nieves veo que te has puesto alarma sí ahora como viajo más la casa se queda más tiempo sola qué tal pues la verdad que muy contenta por lo que cuesta no sabes la tranquilidad que te da estaba pensando ponerme a una pues no te lo que

Voz 43 40:56 es protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una imagen Securitas Direct punto Es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 1727 43:00 el Real Madrid vuelve esta noche a la competición tras la polémica final de la Copa del Rey que sigue resonando en el club blanco Sampe

Voz 1553 43:07 sí a la que ayer se refirió el técnico Pablo Laso con la amenaza de abandonar la ACB por parte del Real Madrid todavía en el aire así valoraba el técnico en la previa del partido de Euroliga la polémica jugada final

Voz 6 43:16 para mí la última jugada no está no se usan todos los recursos que se ponen en la mano de los avisos lo que me alegra es que probablemente la mayoría de vosotros estáis aquí por el bochorno de la última jugada

Voz 1553 43:31 todos desde las nueve Real Madrid Bayern Munich en la jornada XXIII de la Euroliga baja de Tom Kean Si dudas de Rudy Fernández Julie Randolph ayer victoria del Barça setenta y siete sesenta y siete sobre Baskonia derrota de Gran Canaria con el CSKA de Moscú ciento siete ochenta y cinco pero también tenemos partido de la selección española disputa la penúltima jornada de clasificación para el Mundial de China desde las seis y media visita a Letonia con la clasificación ya conseguida cuanto al fútbol empiezan a jornada veinticinco en primera partido adelantado a las nueve de la noche español Huesca bajasen los catalanes Piatti Sergio García los lesionados aparte del sancionado Javi López un partido que para Rubi da inicio una fase clave de la competición

Voz 14 44:05 estamos en la fase la de temporada donde de aquí a cinco seis partidos habrán pasado muchas cosas que determinarán si tú estás peleando por una cosa o estás peleando por otra otra

Voz 1553 44:15 quedas en zona de nadie no en el colista no estarán los lesionados bisoño Melero y Gaillard tampoco el sancionado Miramón arbitrar el colegiado canario Hernández Hernández y también se inicia esta noche la jornada veintisiete en segunda Tenerife Mallorca a las nueve de la noche hora peninsular en la Europa Ligue victoria ayer del Valencia Mestalla uno cero sobre el Celtic empate a uno del Villarreal con el Sporting de Portugal los dos pasan a octavos de la competición se queda fuera el Betis perdía el Villamarín uno tres con el rehén para Setién quedar

Voz 1275 44:39 ahora ante el undécimo de liga francesa hay que nunca había llegado

Voz 1553 44:41 tan lejos en competición europea no es un fracaso

Voz 2 44:44 contemplar como fracaso yo lo trataría más como una gran decepción yo no puedo recriminar absolutamente nada mis futbolistas de la implicación de las ganas de los huevos de P

Voz 1553 44:54 pero la afición parece que no opina lo mismo

Voz 1508 45:02 no hay palabra

Voz 3 45:04 acate no tengo confianza ninguno de los tres me ante tampoco el equipo de hoy es de vergüenza no hay dos arrestos

Voz 1553 45:12 ahora una de la tarde sorteo en la ciudad suiza de Nyon ya no ya puede haber enfrentamiento entre españoles algo que Marcelino no quiere

Voz 44 45:18 a mí no me gustaría enfrentarme a un equipo español no equipo español prefería que no tuviésemos ese enfrentamiento y después de los que está bendito sea el que venga nosotros vamos a tener la máxima ilusión por pasar la eliminatoria

Voz 1553 45:29 pues posibles duros rivales Arsenal Chelsea Inter de Milán Nápoles

Voz 1727 48:08 diariodehoyporhoy del veintidós de febrero del año dos mil diecinueve escribe Patricia Kidal es madre de una niña Sofía que van Colegio de Educación Especial está preocupada muy poco