Hoy por Hoy (22/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:07 buenos días que asistimos al derrumbe de un mundo y al nacimiento de otro es una evidencia en el plano simbólico nada tan contundente como ver al Vaticano convertido en un inmenso confesionario para la propia jerarquía católica espiando junta en público un pecado y muchos delitos el Papa Francisco arriesgado mucho esta arriesgando mucho en contra incluso de parte del clero que sigue arrastrando los pies ante la sucesión de abusos a niños a niñas adultos ocultos durante décadas de impunidad pero arriesgará más la Iglesia así como dijo ayer el Papa de esta cumbre salen sólo el reconocimiento del pasado buenas palabras para el futuro Francisco ha ejercido un liderazgo luminoso en este tiempo de augurio sombríos en el mundo entero pero es ahora cuando su Papado y el futuro de la Iglesia católica se la juega

Voz 1727 01:23 Venezuela la situación se tensa a veinticuatro horas del día fijado por Guardo para que entre la ayuda humanitaria al país maduro no ha cerrado la frontera con Colombia que es por donde esa ayuda pretende entrar y donde esta noche hay un gran concierto de artistas latinos aferrado Maduro la frontera con Brasil y ojo a esto un militar de alta graduación que jugó un papel muy importante en los gobiernos de Chávez y de Maduro ha reconocido esta noche agua ido como presidente ya ha pedido al resto de militares que hagan lo mismo

Voz 4 01:51 depende de usted en manos de arma la forma en que todo esto termine no tengan duda de que este lado correcto electores muchas gracias y que Dios bendiga amenazada es Hugo Carvajal

Voz 0027 02:03 al ex jefe de la Inteligencia venezolana en un intento por aplacar la respuesta social de acogida la ayuda humanitaria de Aído Maduro ha anunciado en las últimas horas que han llegado ya al país siete toneladas de medicamentos de Rusia

Voz 0978 02:15 en España en el juicio del pluses ese paso el relato quienes algunos informes se ha querido

Voz 5 02:20 a explicar y desde algunos medios de comunicación y generar un rebato de que hubo un intento permanente de asalto

Voz 1727 02:27 es falso son las declaraciones ante el tribunal de el ex presidente de la ANC Jordi Sans

Voz 1727 02:51 para mí la la mujer más importante más preparada

Voz 7 02:54 los valientes de la política española Ciudadanos no elijo yo a los cándida

Voz 0978 02:57 datos ni siquiera sabemos cómo hay primarias Joyce

Voz 0027 02:59 sabemos que Izquierda Unida someterá a votación de sus bases en marzo si concurre en coalición con Podemos a las generales

Voz 1727 03:05 hoy se cumplen ochenta años de la muerte de Antonio Machado

Voz 2 03:07 al donde yo Bones exacto bien su un

Voz 0978 03:18 muy lejos de su Sevilla natal y lejos de estos

Voz 1727 03:21 Olmos de Castilla murió en Francia en Collioure donde se tuvo que exiliarse huyendo del franquismo

Voz 0027 03:26 mañana se abre al público en Sevilla una exposición sobre él y su hermano Manuel son más de cuatro mil quinientas páginas que la Fundación Unicaja ha tardado quince años en reunir páginas como la primera carta que le escribió Antonio Machado a su padre varias obras de teatro inéditas escritas por lazos hermanos

Voz 8 03:43 yo le la me nada como esa plan que si bien

cinco en Canarias

en la Cadena Ser

Voz 4 06:18 bueno que a convertir a todo aquello hombre y mujer que no consideramos verdadero Soldados ustedes que viven a diario esa dura realidad dentro de los cuarteles como soldados fuera de ellos como un ciudadano más que sea su corazón es que guíe funcionaba en este momento en que la patria merece de soldados íntegros en su defensa

Voz 1727 06:39 quién llama al Ejército venezolano a cambiar de bando a ponerse en el lado bueno de la historia no es cualquiera es Woo Carvajal general retirado que fue jefe de la inteligencia militar tanto con los gobiernos de Chávez como vuelos de Maduro una importante deserción pública pocas horas de que se compruebe quién controla la frontera quién controla una parte del país porque ha ido está ya en esa frontera la frontera con Colombia por dónde quiere meter mañana la ayuda humanitaria que Maduro se niega a dejar pasar Rafa Panadero buenos días

Voz 1775 07:09 qué tal buenos días ahora mismo el pulso entre Maduro

Voz 1727 07:11 se mide en esa frontera en esa frontera de Colombia pero también la de Brasil que Maduro ha ordenado cerrar

Voz 1775 07:17 yo ya cerrado esa frontera con Brasil ha suspendido también las comunicaciones con las islas del Caribe los otros dos puntos desde donde está prevista la entrada de ayuda y atentos porque amenaza con hacer lo mismo con la frontera de Colombia yo no quiero tener que

Voz 4 07:30 tomar una decisión de esas características pero la estoy evaluando un cierre total de la frontera con Colombia estoy evaluando hombre prevenido vale por dos pueblo prevenido vale por dos

Voz 1775 07:42 en esa fronteras donde ahora mismo está puesta toda la atención hoy esta noche por ese concierto organizado para recaudar ayuda en el que participan entre otros Juanes o Alejandro Sanz ya que se espera que sí están doscientas cincuenta mil personas pero sobre todo mañana cuando a partir de las nueve hora local los voluntarios intenten pasar esa ayuda humanitaria Juanjo ha ido ya está en la zona pero no está claro que cruce la frontera hasta el lado colombiano porque el Supremo le ha prohibido salir del país por esa investigación que está en marcha contra él por usurpación de poderes la clave Pepa será ver qué hace el Ejército que de un lado escucha los llamamientos constantes de Guarido o trama para ponerse a su lado del otro escuchar las arengas de Maduro que en los últimos días pues aparece en casi todos sus actos públicos arropado por militares

Voz 1727 08:21 Rafa es tan relevante como nos parece a nosotros lo que acaba de hacer el general retirado Hugo Carvajal lo hemos escuchado pidiéndole a los militares que se pongan del lado bueno de la historia

Voz 1775 08:31 bueno puede serlo porque Carvajal tuvo mucho peso en tiempos de Chávez fue su jefe de Contra Inteligencia militar lo fue también algunos meses con Maduro y aunque está ya retirado pues puede mantener su influencia los militares en activo Él ahora está en política es diputado en la Asamblea Nacional lo es por el Partido Socialista Unido de Venezuela pero se ha ido alejando de Maduro sobre todo desde que el presidente de montó la otra asamblea la Constituyente algo que Carvajal consideró un error ya a partir de ahí su distanciamiento ha ido a más pues hasta la publicación anoche de este vídeo

Voz 4 09:01 más puedas causa de la libertad y la democracia para hacer útil en la consecución de los objetivos de restablecer el orden constitucional que no permita convocar a elecciones libres y así poder escuchando la voluntad de nuestro pueblo soberano

Voz 1775 09:16 a Carvajal le llaman el pollo está acusado de tener vínculos con las FARC y el narcotráfico de hecho está reclamado por Estados Unidos pero Pepa al margen de eso puede que mantenga su influencia a los militares y que su mensaje sí tenga un efecto real en el Ejército

Voz 1727 09:28 Rafa Panadero gracias Dios ID Venezuela a Italia más concretamente al Vaticano Joan Solés buenos días buenos días el Papa ha repartido a los participantes en la cumbre un documento con veintiuna medidas quiere Francisco que esto no se quede en palabras que haya que haya medidas concretas vamos al detalle de lo que plantea el papá

Voz 0946 09:49 entre las medidas propuestas por Francisco I el traslado a las autoridades civiles de toda denuncia de abusos sexuales un protocolo de actuación en el examen de acusaciones protección de las víctimas y de defensa de los acusados o un régimen disciplinario obligatorio para los religiosos sin embargo Pepa no habrá una respuesta a estas veintiuna medidas en esta cumbre de ciento noventa obispos cardenales patriarcas según el arzobispo Chiclana de la Comisión para la tutela de menores ni está previsto documento alguno de conclusiones según el moderador de la cumbre Federico Lombardi algunos vaticanista es destacan que el objetivo de las reuniones no es aprobar la aplicación de estas medidas sino un cambio de mentalidad Tura para las decenas de víctimas que se han concentrado en Roma estos días las propuestas del Papa son un mínimo insuficiente hoy el plenario discutirá otras medidas como rendición de cuentas y transparencia hispanos asegura que el Vaticano está actualizando un mapamundi estadístico de pederastas y violadores pero no se indica la fecha en la que se dará con la

Voz 0027 10:50 ver

Voz 1727 10:51 buen día de trabajo Solés gracias a vosotros

Voz 0027 10:53 también gracias del Vaticano a Venezuela transcurre

Voz 1727 10:56 el irá a buena parte de la actualidad este fin de semana

en la Cadena Ser

Voz 1727 11:55 a las ocho y doce las siete y doce en Canarias en una hora empieza poco menos de una hora el penúltimo Consejo de Ministros del Gobierno Sánchez antes de que el presidente disuelva las Cortes para convocar elecciones generales pero incluso en estos minutos de descuento de la legislatura el Congreso aprobó ayer cuestiones que afectan de lleno en la vida cotidiana por ejemplo la nueva ley hipotecaria que limita las comisiones y acaba con las cláusulas abusivas o la ley que revierte muchos recortes educativos Paula los

Voz 1693 12:25 nada sobre la ley que tumba los recortes en educación hablamos con Mario Gutiérrez responsable de Educación del CSIF aplaude que se vaya a aumentar el número de alumnos por aula y que se acorta el periodo de contratación de un profesor cuando otro causa baja pero encuentra una pega

Voz 0653 12:41 ha sido una decepción que no haya impuesto un máximo de horas para toda España y homologar por tanto las condiciones laborales es ineficiente porque ahora tenemos que esperar a que cada comunidad autónoma lo hagas

Voz 1693 12:52 sobre la nueva Ley Hipotecaria el catedrático de Economía de la Pompeu Fabra José García Montalvo la considera más garantista por ejemplo cuando se ejecuta una hipoteca

Voz 16 13:02 dependiendo de que sea la primera de la duración de la hipoteca de la segunda ese chico algunas voces mensuales doce meses si se en la primera parte quince mensualidades y si lo hacen

Voz 1693 13:11 ha cambiado mucho pero Jaime Palomera experto en vivienda mal por ejemplo que no se haya eliminado la cláusula de vencimiento anticipado

Voz 1178 13:19 es decir que si una familia se ve incapaz de hacer frente a su hipoteca durante doce meses de repente es el exigirá el cien por cien de la deuda

Voz 1693 13:27 en el Congreso también ha salido adelante la pensión de orfandad para todos los huérfanos de madres asesinadas por la violencia de género pensión mínima de seiscientos euros José Antonio Picazo es el tío de uno de esas huérfanos

Voz 1178 13:39 otros magia nunca nos viene súper bien esta medida porque ya podemos pasar página

Voz 1693 13:44 lo que ahora esperan es que para adquirir esa pensión no les pongan nuevos obstáculos administrativos

Voz 1727 13:50 a estas leyes se refirió ayer por la tarde Pedro Sánchez en la presentación de su libro para intentar convencer a Mercedes Milá de que la mala fama que tiene la política para muchos surge casi siempre del desconocimiento de lo que de verdad se hace en un Parlamento estuviste en la presentación

Voz 1389 14:06 Jabois no no estuve en la presentación pero lo sabes todo el libro ya lo he evidentemente sí que me he ido enterando de de de bastantes cosas que se dijeron allí que también se pueden leer en en este libro Mi problema con la publicación de este libro es de fondo cuando publica la salgo titulado Manuel de resistencias que considera escasa resistido ya suficiente no hay un dicho que dice que en mitad de la carrera no se cambia de caballo pero lo que tampoco se hace en mitad de la carrera es pararse y escribir la crónica y el primer efecto que provoca algo tuyo sobre tu vida es que se dirijan a tiempo pasado fíjate en dos mil catorce Pedro Sánchez se presenta a las primarias del PSOE y lo hace para ser presidente del Gobierno cinco años después ha sido presidente seis meses no ahora aspira a repetir bueno cara su balance de eso un libro conmemorativo de eso te es también una manera de ya que me quiten lo bailado de hasta aquí llegado y resistido y ahora ver qué ocurre luego hay otra cosa un libro y sobre todo libro de políticos algo muy serio como para ser leído yo tengo la impresión de que esté libros está leyendo suele ser lo peor que le puede pasar a un autor Nos que no sólo te compren el libro sino que además se pongan en leerlo y que lo entiendan que es entienda todo que es el diez de pero buen fin de semana un buen fin de Un beso

Voz 1727 15:16 a las nueve vamos a tratar de aclarar cómo están las cosas dentro de Ciudadanos ante la posibilidad de que Inés Arrimadas abandone la política catalana para hacer dúo con Rivera en Madrid en el Congreso precisamente hubo una especie de terremoto ayer en el partido cuando salieron las primeras informaciones periodísticas

Voz 17 15:36 y ahora tengo

Voz 1727 15:38 esa líos

Voz 1 15:39 sin vencer en diez minutos en fin así pirita pequeño café instantáneo en dos minutos cojo un taxi en otros cinco

Voz 1727 15:49 me quedo en la cama entre los diez minutos en tus números

Voz 3 15:52 puedes ganar mucho como eres bronce de la OCDE el juego de apuestas en el que por sólo un euro puedes ganar hasta un billón de euros hay dos

Voz 18 16:04 qué tal te Finder Bulut tal reinventado tres juegos el cuántas patas tienen visitas el Campeonato de Berango y favorito corrido esto pero de polvo

Voz 19 16:13 sí admite los quedarse en casa no es el plan B ya tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por diez mil trescientos euros con cinco años de mantenimiento garantía y asistencia incluidos estar mobbing

Voz 1727 16:27 pero dentro de tres vías el lunes a esta hora les estaremos contando qué películas han ganado en los Oscar este año tres de las cintas nominadas a mejor película están protagonizadas por actores negros Pepa Blanes

Voz 1463 16:40 las acusaciones de racismo a los Oscar no son nuevas son una constante desde hace unos años el Oscar Carso White buscar demasiado Blanco ha sido el lema de actores y directores que reivindicaban más

Voz 2 16:52 esto actor de cine Freddy Murphy pero siempre estas castillos de Granda se esto

Voz 1463 16:57 otro y resulta que todos tus ídolos son por eso es importante lo que se ha conseguido este año con tres historias de contenido racial nominadas a mejor película Green Book una de las favoritas dirigida por un director blanco eso sí pero que tiene ese tono conciliador que tanto gusta en la Academia en tres América blanca racista y la comunidad afroamericana es infiltrado en el Corpus clan de Spike Lee que consigue su primera nominación al Oscar como director y que arremete contra el racismo del Ku Klux Klan pero también contra los votantes de Donald Trump

Voz 3 17:31 había sabe Dios que lo que masas comerán son los pilotos negros en realidad lo dio a todos los que no tienen sangre aria pura corrían por sus

Voz 1463 17:38 la tercera es la más importante de todas la película más taquillera del año todo un fenómeno es Black Panzers cinta de superhéroes que es un canto al Black Power

Voz 1727 17:45 es una película de entretenimiento que ha conseguido

Voz 1463 17:48 niños blancos jueguen a disfrazarse de superhéroes negros

Voz 2 17:52 esperándolos

Voz 1463 17:55 estrenada en la era Trump es además la primera historia de contenido racial que no trata sobre el sufrimiento de ser negro sino que muestra el poderío la identidad de un colectivo que todavía sigue sufriendo el racismo

Voz 20 18:07 el equipo tras ahí fuera lenguaje es posible peor en huele a muerte

que maravilla no ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 2 20:02 Laura Gutiérrez qué tal buenos días va a ser

Voz 0978 20:05 en fin de semana casi casi de primavera vuelven a subir las temperaturas no pasaremos de los cinco grados por la mañana pero por la tarde los termómetros van a situarse por encima de los veinte en prácticamente toda la Comunidad de Madrid en a once en Lavapiés esta mañana la justicia va a desalojar tres viviendas a la misma hora en el mismo edificio bajo presencia policial es el séptimo intento de desahucio para Pepi el quinto para su hermana Rosi llegan también esta vez a Juani Mayra que tuvo un bebé hace sólo un mes colectivos antidesahucios han pasado toda la noche arropando a estas familias en el portal de esa vivienda se les va a echar a pesar de que Naciones Unidas al menos en uno de esos casos ha pedido que se paralice el desahucio ahí está Elena Jiménez buenos días

Voz 1315 20:44 buenos días cuatro furgones de la Policía Nacional Sol la barrera entre el portal número once de la calle argumentos hay los activistas que llevan horas gritando y protestando para intentar paralizar los desahucios de las familias de Pepi Rossi Juani Inma Aída de los balcones de esas viviendas hay pancartas colgando pintadas a mano que dicen por ejemplo nos quedamos au vecina despierta especulan en tu puerta activistas que han dormido en esas viviendas durante toda la noche golpeando sartenes gritando por ejemplo fuera buitres de nuestras casas en las últimas horas tres juzgados contra autos calcados han pedido el desalojo de estas familias y la presencia de la Policía Nacional hay que recordar que el delegado del Gobierno no es partidario de que los agentes participen los desahucios al considerarlos un problema social y no de seguridad Zhao a esta hora la policía explica de vez en cuando a los vecinos que se levantan al trabajo que no pueden pasar por esta calle tampoco está permitido que pase la prensa

Voz 0978 21:34 gracias Elena la calle cortada a las nueve y media están previstos esos tres desalojos que afectan a cuatro familias se lo estamos contando además esta mañana los voluntarios del gallinero denuncia la falta de recursos del Ayuntamiento para atender a las familias que fueron realojadas tras el desmantelamiento de este poblado chabolista seis meses después sólo tres adultos han conseguido trabajo sólo una familia activado el bono social de la luz y el agua blanca lleva siete años trabajando con estas familias

Voz 24 22:00 como los trabajadores sociales de zona están bastante saturados sólo hay un una trabajadora eso

Voz 25 22:05 SEAL para el proceso de realojo es difícil que estas familias puedan estar al día de su situación es practicamente imposible que comprendan en qué situación están sin alguien que les ayude la ayuda que está prevista para ellos es claramente insuficiente

Voz 0978 22:20 mientras reconoce que no han iniciado los cursos de formación aún que están teniendo problemas para tramitar los bonos sociales y la renta mínima más noticias de este viernes en titulares con Virginia Sarmiento Comisiones Obreras registra hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso contra el cheque bachillerato denuncia que el Gobierno regional está concertado de manera masiva esta etapa educativa en contra de la normativa vigente ya hay fecha para las primarias de Madrid serán entre el doce y el dieciocho de marzo todavía no hay nombres en las listas que acompañarán a Carmena Errejón esta tarde se va a dar a conocer el método de votación la Asamblea de Madrid daba ayer luz verde a la ley para regular los Puntos de Encuentro Familiar con el voto a favor de todos los grupos y la abstención del Partido Popular la norma propuesta por los socialistas tiene dos objetivos reducir las listas de espera garantizar las condiciones adecuadas y el Ministerio de de Fomento asumido ya la gestión de la AP cuarenta y uno la autopista de peaje entre Madrid y Toledo tras el rescate del Estado el cambio se ha hecho efectivo esta pasada medianoche

Voz 0978 24:10 es mañana en Carrusel Madrid en ser más en el ciento cuatro punto tres de la FM les vamos a ofrecer todos los detalles de esos partidos de fútbol de la Liga madrileña también el domingo a partir de las doce

Voz 1727 30:10 no son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 35 30:19 el Consejo de Ministros el penúltimo aprobará esta mañana un paquete de energía el clima con el que pretende que la economía española entierre los combustibles fósiles a largo plazo el penúltimo antes de la convocatoria de elecciones hoy conocemos también que Bruselas le ha encargado Joaquín Almunia auditar el rescate a Grecia

Voz 36 30:38 la crisis ha demostrado esta crisis agrega más que ninguna otra que nos faltan muchos instrumentos hay que avanzar seriamente en la unión fiscal hay que avanzar en la unión económica hay que avanzar en la unión financiera hay que hacer la Unión de Mercados Mercado Único de capitales todo esto es política

Voz 0027 30:54 Almunia era vicepresidente de la Comisión Europea cuando en el rescate tiene que presentar las conclusiones de esta auditoría en el año dos mil veinte y otra noticia de esta mañana aquí en España Izquierda Unida preguntará a sus bases si están de acuerdo con reeditar la coalición con Podemos para las generales esa consulta será entre el cuatro y el diez de marzo absueltos los acusados en el caso del espionaje político dentro del PP de Madrid pagado con dinero público los seis supuestos espías estaban acusados de seguir a cargos populares rivales de Esperanza Aguirre pero el veredicto ha sido no culpables Virginia Sarmiento buenos días

Voz 0978 31:27 buenos días los seis acusados policías y guardias civiles han sido absueltos por el jurado popular de delitos de malversación de caudales públicos

Voz 21 31:33 por lo anterior los jurados

Voz 37 31:36 por mayoría de cinco a cuatro encontramos al acusado Miguel Casas

Voz 4 31:41 daña

Voz 0978 31:43 tras conocer este veredicto el ex consejero Francisco Granados que pasaba por el juicio como testigo arremetía en la SER contra la ex presidenta Cristina Cifuentes

Voz 5 31:51 la señora por motivos políticos personales utilizando dinero público se personó y ahora pues todos los madrileños teniente podar esa esas costas

Voz 0978 32:01 el abogado defensor presentará una querella contra los investigadores de la UDEV y el ex fiscal superior de Madrid tras las revelaciones de este juicio sobre supuesta prevaricación en la investigación policial del caso

Voz 2 32:14 hablar hacer

Voz 40 32:35 no

Voz 41 32:38 y a esta hora cada viernes la columna

Voz 1727 32:40 Almudena Grandes más allá de la campaña electoral

Voz 41 32:43 en la que estamos inmersos algunas cosas llaman inevitablemente la atención el incesantes escándalos de los curas pederastas por ejemplo un drama que demuestra que no hay secretos eternos y que ha cambiado en nuestra perspectiva o al menos la mía sobre el asunto a estas alturas resulta ya inverosímiles el argumento de que el celibato empuja a los sacerdotes a la pederastia sobre todo ahora porque cuando un cura se enamora de una persona adulta cuelga los hábitos y vuelve a ser laico sin demasiados problemas por eso me parece mucho más probable que ya han sido ciertos per pederastas quiénes han escogido durante siglos la vocación que más favorece a sus tenebrosos intereses

Voz 1463 33:18 la misma que por supuesto han elegido mucho

Voz 41 33:21 a más hombres por razones más nobles una pequeña minoría no puede servir para descalificar a una gran mayoría pero las propias reglas del sacerdocio agrandan y agravan su delito entre todos los pederastas sólo quienes además son curas saben de antemano que sus crímenes serán impunes que no irán a la cárcel que pagarán sus abusos con mucha penitencia muchas oraciones y un destino discreto en una parroquia donde nadie les conoce ni tampoco les resulta difícil volver a las andadas ante eso después la verdadera raíz del problema es la vigencia el Concordato que agrava la independencia el Derecho Canónico una excepción arcaica e injustificable mientras dos sacerdotes pederastas no se sienten en el mismo banquillo que el resto de los ciudadanos no habrá justicia para sus víctimas

Voz 39 34:10 porque esa misma

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 34:57 viene esta mañana de viernes también con Jesús Maraña director editorial de Info Libre buenos días Jesús lugares con Mariola Urrea profesora de Derecho Internacional en la Universidad de La Rioja buenos días

Voz 1693 35:08 hola Pepa buenos días y con Pablo Simón politólogo

Voz 1727 35:10 profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid buenos días

Voz 0027 35:13 buenos días esta mañana asumamos

Voz 1727 35:16 a Juanjo López Burniol notario analista de política española y catalana Bondi a buenos días hola buenos porque necesitamos además a alguien que haya seguido con mucho detalle para el análisis el juicio al pluses en estas dos semanas que que llevamos tu impresión Juanjo de de lo visto y lo escuchado hasta hasta hoy

Voz 0027 35:37 las dos ideas básicas la primero la división existente entre los acusados de que aquellos que han optado por una defensa digamos estrictamente política y aquellos que han optado por una defensa técnica sin prescindir tampoco de algunos alegatos de carácter político esta distinción este asunto de algo muy profundo

Voz 1389 35:57 lo hago

Voz 0027 35:57 qué es la división que existe en el ámbito independentista entre dos grupos que luchan entre sí por el poder es cierto se me puede objetar que incluso dentro del mismo partido se han manifestado estas diferencias pero yo creo que esta realidad de división del independentismo está subyacente en todo y luego en segundo lugar que ya desde un punto de vista teórico fundamental digamos axial a gran cuestión es la siguiente entre el principio democrático y el principio de legalidad ha de prevalecer el principio democrático tal y como se sostiene la literariamente por los acusados es decir la palabra clave que han utilizado alguno de ellos pondera nosotros hemos ponderado los mandatos de los de las instituciones españolas hemos ponderado el mandato popular y al final nos hemos decantado por este frente a esta posición está la que dice que la democracia se expresan leyes encarna en instituciones y que fuera de las leyes y de las instituciones no es posible y que la conjugación de ambos principios el de legalidad y el democrático sólo se hace efectivamente a través de la actividad política

Voz 1727 36:58 si hay algo estos meses no dejaba de llevarme la atención es la teoría de que aplicar la ley es matar la democracia y cargarse el ordenamiento jurídico votado por todos los españoles era algo así como liberar al pueblo catalán no se ha venido sosteniendo de uno o de otro a lo largo de los últimos meses vamos

Voz 0027 37:14 por toda toda actividad humana tiene un límite Si por tanto los principios para puede parecer en ocasiones que son contradictorios si se lleva al principio de legalidad hasta el final al principio democrático si se lleva al principio democrático hasta el final se niega al principio de legalidad entonces dice existen ocasiones un difícil ensamblaje entre ambos sí cierto lo es pero esto cómo se soluciona pues se soluciona a través de la actividad política Ésta es la grandeza de la actividad política

Voz 1727 37:40 qué importancia le das al hecho de que Santi Vila el consejero que en fin que presentó la dimisión porque no estaba de acuerdo con la declaración de independencia y lo hizo justo antes que Santi Vila reconociera ayer ante sus ex compañeros del guber procesados como él que tanto el PP como el PSOE hicieron esfuerzos por evitar el choque institucional que importante qué le das a eso vamos a ver

Voz 0027 38:03 ha sido coherente con toda su trayectoria yo no sé si a él le puede gustar o no pero en un periódico y se dice que es una especie de tercera pista yo creo que en este sentido es verdad mira hay un momento cenital en la política catalana de los últimos meses que es cuando se llega a un principio de acuerdo para convocar elecciones el veintiséis de octubre hay un debate del Gobierno que empieza me parece a las ocho de la tarde y que termina a las tres de la madrugada con resultado afirmativo y en el cual yo me imagino que que Santi Vila fue bastante importante para que se llegase a esta conclusión se aplaza la firma del decreto a la mañana siguiente y los acontecimientos de la mañana siguiente provocan sencillamente que haya una involución y que no se lleguen a convocar las elecciones todo lo que viene luego es consecuencia de este error absolutamente fundamental yo creo que Santi Vila fue un testigo privilegiado de que existe una negociación que están en negociación cristalizó y que posteriormente pues pues la presión de los sectores radicales se incumplió lo que se había convertido

Voz 1727 39:01 cómo explicar el papel que está jugando la Fiscalía la acusación en general pero la fiscalía en particular la la poca profundidad en ocasiones la asombrosa dirección de algunos interrogatorios

Voz 0027 39:13 vamos a ver yo lo que creo que es lo siguiente en el auto de admisión de la querella se dice una verdad que en el ámbito penal es verdaderamente clave que la verdad cristaliza a lo largo del proceso el mismo auto de admisión deja abierta la puerta de que esto puede ser una rebelión sí puede ser una edición sí puede ser una una confabulación para la rebelión entonces me da la sensación que la actuación de la Fiscalía puede ser considerada como parte de la apriorismos de que aquí ha habido una rebelión pero bueno está por ver por ejemplo ayer en la intervención de de Jordi Sanchez se dice ha habido violencia si ha habido violencia dice él claro respecto seis vehículos de la Guardia Civil pero que haya una violencia sistemática preestablecida dirigida de una manera a organizada para impedir la actuación pues esto es muy discutible yo no diría tanto que sea Lennie da o falta de garra por parte del Ministerio Fiscal como los hechos sinceramente y hay que hay que hay que hay que perfilar

Voz 1727 40:14 quédate porque quiero hablar contigo también el clima político y social que hay en Cataluña en este momento pero es seguro que Mariola Urrea tiene también un balance que hacer de lo visto y oído hasta ahora en el juicio

Voz 1693 40:25 a mi me parece que conviene no olvidar para evitar nos decepciones que los en los procesos penales de lo que se trata es no tanto de perfilar hechos sino de con los hechos tratar de encajar los de su mirlos en un tipo penal determinado estamos hablando de la rebelión estamos hablando de la sedición ver usación para hacerlos requiere una prueba muy contundente que destrocen o que destruya una presunción constitucionalmente tan valiosa como la de inocencia en el caso de que no seamos capaces de hacer esto tenemos que ser conscientes que en caso de duda o en caso de imposibilidad de romper esa presunción siempre el resultado el fallo será a favor del reo y este es el segundo principio esencial del proceso penal presunción de inocencia por un lado in dubio pro reo por el otro hilo que yo voy viendo hasta ahora es verdad que estamos en un momento todavía muy temprano del proceso lo que yo veo hasta ahora es una enorme dificultad de quién acusa la Fiscalía para poder destruir la presunción de inocencia y por lo tanto con lo que llevamos hasta ahora honestamente es muy difícil que podamos sostener una acusación de rebelión incluso diré de sedición conviene tener esto claro porque no vaya a ser que nos estemos Cruyff yendo una narrativa que nos estemos construyendo una realidad que políticamente pueda ser sostenida pero que jurídicamente o mejor dicho

Voz 1727 42:01 judicialmente no pueda ser en casa

Voz 1693 42:04 Jable en la categoría de delito y este es el debate del proceso penal es esto un delito de rebelión no de sedición sí o no y hasta ahora las pruebas que se están presentando no permiten romper destruir la presunción de inocencia

Voz 1727 42:20 Jesús Jesús Maraña sí

Voz 43 42:23 en el seguimiento del juicio y sobre todo procurando todos los días hablar con con juristas que lo están siguiendo también yo creo que es muy coincidente la impresión con la que ha expresado Mariola con la que trasladaba al señor López Burniol porque salvando la obviedad de que estamos todavía en la fase en la que están declarando los inculpados y por lo tanto es verdad que muchos procesos pues donde aparecen digamos las las evidencias que pueden llevar a una conclusión determinada que está en los escritos anteriores de acusación pues son las pruebas testificales son las declaraciones de testigos que están obligados a decir verdad etc pero es que ya hemos ido viendo no sólo los testimonios sino algunas pruebas ayer mismo quiero citar el ejemplo de las imágenes y audios que Ayers se vieron

Voz 1727 43:15 no

Voz 43 43:15 y como esas imágenes y audios eran mucho más coherentes con el relato de El acusado Jordi Sanchez que con las imputaciones que se hacían es decir el esfuerzo por ver violencia o por lo menos el grado de violencia que se precisa para poder apuntar a la rebelión bueno no se no se percibieron así esa es la realidad no y en ese sentido es verdad que bueno pues el tiempo y la los siguientes pasos del proceso las siguientes fases lo dirán pero ese criterio que apuntaba López Burniol hemos escuchado

Voz 0027 43:50 ante mente a pesar de esas diferentes extra

Voz 43 43:53 dejas yo creo que ha sido coincidente en todos los los acusados que es el de ponderar entre los mandatos que consideran democráticos que les llevaban actuar como actuaron el principio de legalidad bueno creo que hay es fundamental ver si luego cuando se les pregunta algunos testigos clave como puede ser el propio señor Rajoy Soraya Sáenz de Santamaría o el ministro del interior de entonces como Zoido no bueno pues porque por ejemplo si lo que se estaba desarrollando era una operación dirigida a organizar un proceso violento de alzamiento contra el Estado como es que en toda la fase previa nos actuó de otra manera no se no no no se declaró por ejemplo en un momento dado el estado de sitio de Estado en agencia tendrán que considerar tendremos que escuchar a esos testigos que ocupaban puestos de responsabilidad política clave las razones que eran porque puede que manejen el criterio de ponderación entonces nos encontremos con que los testigos y los acusados coinciden en que hicieron las cosas de una manera determinada que puede conllevar determinar responsabilidades pero no exactamente la de rebelión que se les imputaban no

Voz 1727 45:05 de todas maneras que pedagógico que higiénico es ver el juicio poder verlo no y comprobar cómo el tiempo el ritmo lo de la justicia esa con pasa tan mal tan mal con el griterío político una cosa es el griterío político otra cosa es el juicio político aunque sea sin gritar y muy distinto es un proceso penal donde hay que acreditar pruebas para poder sostener una acusación

Voz 1671 45:28 es que juicios y prejuicios son dos cosas totalmente antitéticos no es decir el prejuicio habla de las narrativas que se construyen ídem los apriorismos que existen en el debate o en la impresión que tienes de los actores juicio es otra cosa no hay yo creo que quiero ser aquí muy cauto porque yo al no ser jurista

Voz 0027 45:44 no quiero tampoco hacen una evaluación porque me análisis

Voz 1671 45:46 de muy poco valor pero sí que es verdad que esta es la sustancia acción vía judicial que no política de todos los sucesos que acaecieron en la crisis constitucional más grande que ha tenido España durante los últimos cuarenta años esto es algo evidente yo creo que al menos como observador externo cuando yo vi las declaraciones de Jordi Sánchez y las pruebas que se aportaron parece que está destruyendo esta idea de que efectivamente existió un asalto continuado un uso de la violencia porque incluso se ha declarado que los miembros de la ANC construyeron un pasillo para permitir la salida de la Guardia Civil se habló incluso de que hubo una comunicación directa entre el propio Jordi Sánchez el mando de la Guardia Civil por lo tanto si en la fase posterior cuando testifique dice Celma se confirma esto evidentemente destruiría esa carga de la prueba que como decía Mario al fin y al cabo lo que hace es que in dubio pro reo no había suficiente evidencia condenatoria hizo una precisión pequeña y qué es lo que ocurre entonces con la prisión preventiva

Voz 1693 46:40 es es muy buena pregunta

Voz 1671 46:42 yo me pregunto también qué es lo que ocurre por lo tanto con estas personas que han estado en prisión si se destruye el hecho de que sea abusado de la misma cuando les suficiente carga de la prueba

Voz 1727 46:51 no sé si López Burniol tiene una respuesta a esa pregunta

Voz 0027 46:55 no Non yo creo que no la no la tiene nadie desde una perspectiva jurídica se ha podido oír discutir desde siempre la la la prisión preventiva las decisiones al final en el ámbito del Derecho olvidamos muchas veces que son prudencial es es decir que la virtud jurídica por excelencia no es la aplicación rigurosa de la norma sino la aplicación prudencial adaptándolo a caso concreto desde este punto de vista sostenido siempre que verdaderamente había dudas muy muy fundadas a que esto fuese la salida la salida oportuna querría insistir en la idea que coincide totalmente con lo que han dicho Mariola y Calleja me hallo año

Voz 1727 47:31 este año ha pedido disculpas nada discúlpame

Voz 0027 47:34 esto la verdad sea dicha que el el el juicio es un proceso abierto es un proceso abierto insistirán en esta palabra que me parece que lo utiliza literalmente el auto de admisión que la verdad que insta Liza a lo largo del juicio es decir no podemos anticipar cuál será el resultado aunque parece por lo que se empieza a a manifestar que será quizá algo distinto de lo que se había pensado de una manera un tanto estereotipados

Voz 1727 47:58 bueno pues para esos juicios no para que cristalice la verdad sobre el clima social en Cataluña quiero que escucháis este audio

Voz 44 48:07 ahí permiso también la alquile vale que hoy no tienen cobra yo lo hacía Ropero me estáis haciendo pero vamos a ver

Voz 1727 48:29 esa no es la respuesta de una mujer embarazada que abre su tienda y que se encuentra a unos piquetes unos chavales muy jóvenes con la cara tapada que parece que van a la guerra tratando de impedir que ella a su negocio ya dice oye tu derecho termina aquí donde empieza el mío no hacer la huelga porque yo tengo que pagar el alquiler is sino yo abro la tienda pues no tengo para pagarlo apoyo vuestra causa pena sino ellos le tiran papeles en el vídeo se ha hecho viral están todas las redes sociales pero me venía Juanjo en la cabeza cuando esta mañana en la portada de La Vanguardia una una portada CACSA bastante fatiga no porque habla de una mujer de una huelga ayer independentista con un seguimiento mínimo incluso en la función pública y sin embargo unas dificultades para moverse una alteración de la movilidad ciudadana repetí repetida y que cansa no el que cansa

Voz 0027 49:21 hay veces que cuando se sale a la calle se siente una percepción yo por sentido una percepción verdaderamente de que estaba pasando algo el día tres de octubre en la manifestación del tres de octubre la posterior a los hechos del uno la verdad sea dicha que se daban uno cuenta de que en Barcelona estaba la situación Un la palabra no crispada no me gusta estaba la verdad sea dicha había una especie de levantar

Voz 1727 49:43 tanto varía electricidad en que alguien que aquel día ayer no había