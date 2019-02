Hoy por Hoy (22/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0738 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:21 bueno el jefe del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo apoya plenamente la política de Pedro Sánchez de intentar el diálogo con el independentismo Aimar

Voz 0027 00:31 lo dice en una entrevista con la SER Hoy que empieza a la convención del Partido Socialista Europeo en Madrid la Pastor buenos días

Voz 0738 00:38 buenos días vuelvan si hoy en Madrid convencido que Sánchez es un modelo a seguir lo escuchamos el diálogo es bueno y hay que entender que hemos de ser capaces de las diferencias sin conflicto esto es lo que Europa nos enseña tenemos muchos retos ya hemos de resolver los dice confiando que en el caso español los dos lados del conflicto evitarán caer en el modelo de gobierno PP nos ha dicho un partido que asegura sea organizó dado es decir contaminado por el modelo húngaro la única explicación para entender que salgan a la calle con Vox lo escuchamos ciudadanos impopulares salgan a la calle con la extrema derecha contra un primer ministro proeuropeo y es alucinante un reto para los españoles y una vergüenza para el viejo PP que en toda Europa dice sufre lo que hemos visto en Andalucía son sus declaraciones a la Cadena Ser

Voz 0027 01:31 gracias crees en la por cierto sobre Ciudadanos el partido de Albert Rivera ha fracasado en su propuesta de declarar el orgullo como Fiesta de Interés Turístico Regional en Madrid esta es la respuesta que se llevó el partido naranja por parte del diputado de Podemos Eduardo Rubin

Voz 0738 01:45 señeros de ciudadanos ustedes quieren demostrar su compromiso o las personas hablar David es muy sencillo señor Aguado diga hoy usted aquí que no va a pactar con Vox en la próxima legislatura digan que no van a pactar con la ultraderecha con los que quieren que seamos ciudadanos de segunda

Voz 0027 01:59 en Málaga hoy declara ante la justicia como imputado el dueño de la finca de Totalán en la que murió el niño Julen ser Málaga Ignacio San Martín si el dueño

Voz 1889 02:06 de la finca David Serrano está citado a partir de las once de la mañana para declarar como investigado por un presunto delito de homicidio imprudente Serrano de momento es el único investigado en esta causa el siempre ha mantenido que el pozo estaba tapado que es domingo avisó a sus invitados del peligro pero que nunca imaginó que ese hueco de veinticinco centímetros podía caer un niño el próximo lunes están citados a declarar como testigos eso sí los padres de Julen

Voz 0738 02:31 sí ya está en el espacio la primera misión

Voz 0027 02:33 Bada hacia la Luna

Voz 1 02:41 esta madrugada han lanzado con éxito

Voz 0027 02:43 cohete desde Cabo Cañaveral en Estados Unidos pero el módulo lunar es israelí se llama Brexit que traducción castellana es Genesis ha financiado completamente con donaciones y tiene

Voz 0738 02:52 fines educativos

Voz 1 02:56 en la Cadena Ser

Voz 1727 03:06 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias han Rosa Márquez buenos días

Voz 0738 03:10 hola qué tal muy buenos días luego no digáis que no ha avisado eh quieren ya poquitos días para disfrutar de las ventajas de blanco en el Corte Inglés veintiocho de febrero último día avisados

Voz 1508 03:23 tu migas única para poner al día los textil

Voz 0738 03:25 desde tu hogar y es que cada hogar es un mundo cada persona tiene su propio gusto gustos al colores por esa blanco color de El Corte Inglés te ofrece toda la variedad en colores estilos tamaños se diseños de textil textiles de cama para baño decoración los muebles de dormitorio todo hasta con un cincuenta por ciento de descuento un cincuenta por ciento que te ahorrará al comprar tus nuevas toallas de baño XXL el nórdico con tus sábanas tropical apuntadas tú mantita nada para ver series en el sofá de tu salón para montar una mesa con manteles servilletas aprovechando hasta el veintiocho de febrero pon tu hogar a tu gusto en blanco honor del Corte Ingles os espero luego adiós menos

Voz 1 04:13 toda Francia reina de comentar sus discursos de Navidad ya la ciencia también por especialmente reunirnos hoy en el

Voz 2 04:24 el capítulo de hoy volver un poco al presente al Hoy por hoy

Voz 1 04:28 quiero hablar de mi libro

Voz 3 04:30 partido es el de siempre pero su nuevo partido que quiere llegar a aquellos que nunca habíamos llegado esto Sánchez no habla en su libro

Voz 1722 04:43 que no se dejen arrastrar por esos bulos esas mentiras las convicciones firmes y ser consciente de cuál es tu objetivo no

Voz 3 04:56 yo estoy dispuesto a debatir con él en televisión quién la cadena que quiera que no les vamos a defraudar

Voz 1722 05:07 empezó a decir que bueno pues yo me he gastado quinientos mil euros en la reforma de la Moncloa menos que nos habíamos vuelto locos ahí la familia Sánchez

Voz 3 05:18 él no trabaja hoy no ha trabajado nunca

Voz 1722 05:23 me decía un amigo no resistir es cobrar ochocientos euros y llegar a fin de mes

Voz 1 05:28 en esos algo innato en mi caso

Voz 1722 05:37 al ser uno de los protagonistas de la vida política española durante estos últimos

Voz 3 05:40 cuatro años Pedro Sánchez es su libro habla de instrumentaliza instrumentaliza la figura de la Corona en su libro habla de colchones su libro habla mucho del mismo cantante y actriz

Voz 4 05:55 no hay duda el presidente Sánchez es un catre

Voz 1 06:03 me caí y me volvió a levantar

Voz 5 06:07 en una sola idea Kathryn

Voz 1 06:10 queremos que queremos seguir siendo catalanes españoles europeos europeo luego lo que va a volver a hacer con España si no ganamos las elecciones tarde creo que español estén también en cambio mi verdad vive en digamos

Voz 0738 06:35 la mujer más importante más preparada y más valiente de la política

Voz 4 06:38 yo desde luego en España no la hemos conocido

Voz 0738 06:59 la mujer más valiente y preparada España es Inés Arrimadas según Albert Rivera ahí está hoy en boca de todo el mundo por dos cosas una que anuncia que este domingo va

Voz 1727 07:08 a Bélgica a manifestarse ante o contra Puigdemont a recordarle que la República no existe no se sabe muy bien qué formato va a tener esa protesta pero antes mañana sábado está previsto un acto en Madrid de Ciudadanos en el que participa el presidente Albert Rivera participara portavoz nacional que es Inés Arrimadas ya hay quien quiere que en ese acto se podría haber anunciado se podría anunciar no hay manera de aclarar eso os lo digo en concesional ustedes Inés Arrimadas deja la política autonómica deja Cataluña ese viene en las elecciones generales a Madrid al Congreso de los Diputados para hacer ticket con Albert Rivera ayer lo publicaban La Razón y Abc la la mera publicación de esa posibilidad simplemente periodística provocó un terremoto dentro de Ciudadanos el número dos Villegas lo desmentía tajantemente dio la impresión de que no tenía nada si es que hay algo porque algo hay porque Rivera no lo ha descartado en esas declaraciones Jesús que hemos escuchado Rivera es lo que hace es hacerle el cartel a una política que efectivamente es una política muy poderosa como Inés Arrimadas

Voz 6 08:21 sí muy luego obviamente podría haberlo zanjado ella inmediatamente que es quien está afectada por esa información y quién además tendría que presentarse teoricamente a unas primarias para para hacerlo no pero en todo caso yo enlazaría este asunto de la posibilidad de que sea el cartel Rivera Arrimadas a nivel estatal digamos con la proclamación el otro día tan contundente de Rivera es decir no daremos ni con Sánchez ni con el PSOE para formar gobierno yo reconozco que en ese momento esa contundencia me sorprendió porque parecía que después de Andalucía después de Colón etc podría interesarle a ciudadanos tener una posición algo más centrada no disputar un poco más el espacio central con el peso

Voz 1671 09:09 pero esto parecía que iba en la dirección contraria entonces

Voz 7 09:12 después de indagar un poco de estudiar el asunto a fondo y hablar con con determinada

Voz 6 09:18 es verdad que yo creo que hay otros factores es decir primero Rivera es perfectamente consciente de que ese mensaje para parte del electorado que arriesgaría situándose tan a la derecha el considera que es electorado para empezar no lo va a creer es decir está muy acostumbrado ya a que bueno pues Rivera habría es es una personalidad política de esa caracterizado por poder militar en el PP militar en la UGT pactar con Sánchez decir que jamás con Rajoy que además debería no ser presidente nunca a los tres meses pactar con Rajoy es decir estamos muy acostumbrados a esos giros en su sentido

Voz 1727 09:53 o sea pactar con Moreno Bonilla sin embargo lo que sirve

Voz 6 09:55 demuestra claramente y creo que eso está basado en la interpretación que ellos hacen de cómo está la situación preelectoral es que su prioridad es disputar el liderazgo de digamos el trío de Colón el dar el sorpasso al PP a Casado lo que pretendía también en Andalucía y por lo tanto dispar dar directamente la opción de ser presidente de Gobierno que esta opción puede incluir como atractivo ha sumado que Arrimadas este también han ese cartel que se puede interpretar pero deja usted un poco desangelado la apuesta principal y el origen de ciudadanos que era Cataluña bueno pero es que la campaña principal y en la que se disputa con el resto de la derecha es Catalunya es la cuestión de el del ciento cincuenta y cinco para entendernos

Voz 1727 10:41 Jesús a esta ocasión no a esta ocasión en la que puede convertirse en el jefe de la derecha y con los votos de PP is in the box ser presidente del Gobierno

Voz 6 10:51 tiene bueno y en último término en último término yo creo que partiendo de eso que he dicho al principio de que nadie se cree que nunca jamás de Rivera yo no me lo creería quizá de nadie no ni de mí mismo nunca jamás bueno pues también cabría si el peso estuviera dispuesto pero en la situación inversa no que Pedro Sánchez pactar con Ciudadanos como en lo intentó en dos mil dieciséis sino al revés otra cuestión es que sea arriesgado e pero si el PSOE no consigue pasar bueno no digo llegar al treinta por ciento que sería bastante garantía pero no caer de determinado porcentaje el hundimiento de Podemos fuera sensible bueno pues a Rivera le podría salir esa carambola por decirlo así dices es una derechización clarísima desde Colón pero a prioridad creo que es la que justifica los riesgos que

Voz 1505 11:36 la Torrent Jesús es Jesús Maraña y Mariola es mayor real

Voz 8 11:42 ha habido porque puede que alguien se haya levantado ahora mismo adelante

Voz 1505 11:47 pues yo quería apuntar en términos que señal

Voz 1508 11:50 la barba Jesús fíjate a mí me resulta

Voz 1505 11:52 muy entiendo la estrategia que señala sí creo que es la que en la que trabaja Ciudadanos no dar ese sorpasso para intentar a aspirar el a que si la derecha suma ser él el que sea presidente del Gobierno en ese escenario mi tesis es que jamás el Partido Popular hará presidente del Gobierno al Rivera antes le hace Pedro Sánchez que es totalmente un partido como el Partido Popular jamás aceptaría hacer presidente a alguien recién llegado en términos de cultura de partido como Albert Rivera

Voz 1727 12:35 lo lógico efectivamente esa es mi tesis

Voz 1505 12:38 nuestro politólogo que tesis tiene bueno

Voz 1671 12:40 yo estoy bastante de acuerdo con lo que está planteando Jesús en el siguiente

Voz 1727 12:44 Nuestro politólogos Pablo Simón inmenso

Voz 1671 12:47 la idea es que realmente la asunción que hace Ciudadanos es la mayor movilidad de votos en estas elecciones va a ser intra bloque es decir dentro de bloqueo la derecha dentro del bloque la Izquierda el ensanchamiento del PSOE será esencialmente a costa de votantes de Podemos ya que salga de la abstención lo que está perdiendo PPS va esencialmente hacia Vox yacía la formación naranja

Voz 6 13:07 me permites Un dato que olvidó mencionar y que es importante en ese análisis claro recordemos que precisamente en el CIS de enero Ciudadanos el diez por ciento de los votos que perdía iban a Vox

Voz 1671 13:18 hay aquí venían a gol claro tampoco es baladí claro fíjate porque las fugas de las encuestas más recientes que tenemos hacia dónde se están moviendo Se van trece por ciento hacia Vox y ocho por ciento hacia el PSOE sólo un cinco por ciento hacia el PP por lo tanto lo que estamos hablando es de que lo que pierdes es la derecha es más del doble de lo que pierdes hacia la izquierda hacia el PSOE por lo tanto para ciudadanos tiene cierto sentido estratégico el intentar anclarse dentro de ese voto

Voz 0958 13:44 jugársela todo a intentar ser el primero de bloque

Voz 1671 13:47 como decíais diferentes que les salga pero tiene sentido el pensar que ellos lo que intentan es comer esencialmente donde está la indecisión y la fragmentación o dicho de otra manera PP hoy es un rival más débil que PSOE por lo tanto tiene cierto sentido tratar de capitalizar esos votos e intentar hacer un pacto a la andaluza después con ellos en cabeza de cartel es verdad lo que dice Badiola en el sentido de aceptaría el Partido Popular esto porque aquí una paradoja curiosa el sistema electoral es decir el Partido Popular tiene mejor territorializada el voto en circunscripciones pequeñas y medianas respecto a Ciudadanos se puede dar una paradoja es que ciudadanos sean más votado pero el partido popular saque más escaños es decir ojo también con esto porque hay algunas asimetrías curiosas depende también de cómo se comporte Vox no pero esto es un poco la la apuesta que ellos están nación

Voz 6 14:33 esa duda de todas formas contribuye a pensar que quizá no no la despejara hasta después del veintiséis de mayo porque no sé si alguien le va a interesar despejar la idea dar esos pasos tan tan arriesgados digo desde el punto de vista político antes de la siguiente selecciones que van van inmediatamente

Voz 1505 14:52 eso yo creo que por supuesto que no se podrá formar gobierno salvo que sea un resultado absolutamente contundente claro hasta después de las elecciones europeas pero esta idea nueva de bloques no se está colocando indirectamente en una renacer de nuevo bipartidismo aunque sea a través de la canalización política de la idea de bloques no hay PSOE por sus ciento cuarenta años de historia y el Partido Popular por su vocación ahora no tengo la cifra de cuántos años de historia tiene como partido primero como Alianza luego como Partido Popular pero estaba ocurriendo una maldad no lo voy a decir no no voy a decir

Voz 10 15:33 sí que me dio la los elementos de grande muy grande sigue Mariola digamos a partir de este templo

Voz 6 15:44 quiero anteayer escuché a Celia Villalobos ella misma decir tres fechas distintas

Voz 10 15:52 no lo que yo

Voz 8 15:53 quería decir es que he salido por cierto Villalobos sé con qué elegancia ha ido perdona Mariola si no

Voz 11 16:00 la la clave era insistir un poco en esa idea de ni PSOE ni PP aceptarán que es les es que se les aparte

Voz 1505 16:10 gente como es a los dos a la oposición a partir de un apoyo a Albert Rivera como presidente es que eso políticamente yo creo que rompe unas lógicas históricas que honestamente me resulta muy difícil

Voz 6 16:25 tres de apreciar como realista

Voz 1505 16:28 el escenario realista yo creo que sí

Voz 6 16:30 entiendo lo que dices definiendo Nos digamos al a los actores políticos pero es que yo creo que la presión exógena no hay que olvidar la iraquí en este país sabemos quién esta situación además ya de fraccionamiento y den estabilidad política qué tal todos los demás actores que no hay que olvidar en ningún momento del proceso tiene me refiero a los poderes económicos financieros internacionales de todo tipo

Voz 1727 16:55 las les importa

Voz 6 16:58 a menos que quién encabece la situación sea uno u otro de los nombres que estamos diciendo antes que y desde luego el sabemos sus preferencias no no no

Voz 1505 17:07 pero déjame que apunte un detalle más ese ese poder implícito al que tú estás apelando Jesús estoy se reclamó muchísimas ocasiones un gobierno de coalición como un síntoma de de estabilidad y estoy seguro que valoraría más una opción de esa naturaleza frente a una

Voz 7 17:26 León como la otra que estábamos señalando ahora pero yo diría manipulación Mariola reclaman estabilidad pero de un lado si fuera reacciona o pero con estabilidad desde la izquierda más complicado

Voz 1505 17:41 pues no es bueno pero fíjate hay otro elemento más en el caso de que se materializara el sorpasso eso da estaríamos diciendo que la tesis de Pablo Casado que es una tesis que no está unánimemente validada en el partido ahorrarse la mantienen mientras esté la operación electoral en marcha si gana Albert Rivera eso significa que la tesis de radicalidad del partido ha fracasado por lo tanto habría una convulsión interna en el Partido Popular

Voz 0738 18:11 que eso no facilitaría

Voz 1505 18:13 la investidura de Albert Rivera

Voz 1671 18:16 de todas formas evitaría sólo por añadir dos elementos más recordemos un principio fundamental de la política española en España no se negocia se presiona es decir siempre se juega aquel otro rival se desgaste y esto que se dice tanto de retratar le no imaginados en una situación de que el artículo noventa y nueve obliga a una repetición electoral tras una investidura fallida que el Partido Popular no acepta investir Albert Rivera íbamos a unas nuevas elecciones si eso no es un elemento más que introduciría presión porque es razonable pensar que habría una coordinación del voto conservador detrás del que ha quedado primero en el bloque hiciese ciudadanos la repetición electoral podría ser hasta más arriesgado que entrar en un gobierno de coalición hay un segundo elemento que me gustaría saber exactamente si esto es así o no por lo tanto si alguien me lo puede confirmar Fantastik

Voz 1508 18:59 en teoría la constitución de las

Voz 1671 19:01 cortes va a ser anterior al veintiséis de mayo es decir tendrá que venir con el decreto de disolución tiene que ser creo hasta tres semanas por lo tanto la mesa va a estar formada en plena campaña electoral es decir si no me equivoco la Mesa del Congreso Se va a formar en plena campaña electoral lo que ya va a empezar a prefigura cuáles son las posibles alianzas que podrá ser después

Voz 7 19:22 el jueves dieciséis también ocurre no no es decir pero en términos de visibilidad cada cuál sea la estrategia de coalición después

Voz 6 19:31 hay otro factor más que a mi me parece que tienen todavía más peso que todo esto que estamos diciendo la posibilidad de pacto de quién encabeza en ese sentido un posible gobierno es que todo va a depender a su vez de un tercero es decir que que no nos olvidemos que salvo que se equivoquen de una manera tremenda todo todas los sondeos al final en el en la derecha también se necesita que

Voz 1671 19:54 vox dijera adelante en esta fórmula

Voz 6 19:57 ir en la izquierda como ya ocurrió toda la presión en en dos mil dieciséis tendría que se de Unidos Podemos en las confluencias alguien dijera pues estaba aceptó no acepto

Voz 7 20:08 termina ver salvo que PSOE Ciudadanos intentar un parto

Voz 1671 20:10 Transversal llegará el uno no ellos sumarlos y su más efectivamente en ese supuesto solemne ese supuesto estaríamos cerca de los ciento sesenta y seis y no siempre hace falta de todo que asimismo no

Voz 8 20:20 está bien está bien esta canción que es viernes os dejo porque es viernes sólo por eso River ha dicho

Voz 6 20:30 sí pero siempre hay una explicación o un análisis interno que les lleva yo creo que esa es la de la prioridad el presidente

Voz 1727 20:38 hay algo que dijese que te han dicho que no deja de llamarme la atención que hay una parte de su electorado que descuenta la mentira

Voz 6 20:45 descontado y esto es uno de los elementos más preocupante de la situación política no

Voz 1727 20:49 sin ninguna duda juegan incluso con su

Voz 6 20:52 Edit

Voz 8 20:52 nueve veintiuno ocho y veintiuno en Canarias

Voz 12 20:57 sí

Voz 13 21:01 que conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 14 21:12 cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 15 21:19 y en ella visteis como en las farsas de la vida que a estos muñecos como a los humanos muevan los celillos groseros que son los intereses las pasiones sillas los engaños y todas las miserias de su condición tiran unos de sus pies y los llevan a tristes andanzas tiran otros de sus manos la bajan con pena luchan con rabia Ur tan con astucia matan con violencia pero entre todos ellos

Voz 14 21:45 ya ven el cielo al corazón como tejido con luce el sol y con luz de luna

Voz 15 21:51 el hilo del amor que a los humanos como a esos muñecos que semeja en humanos les hace parecer divinos trae a nuestra frente resplandores de Aurora pone alas en nuestro corazón y nos dice que no todos farsa en la farsa que hay algo divino en nuestra vida que es verdad IS eterno no puede acabar cuando la farsa cada

Voz 1508 22:15 los intereses creados Jacinto Benavente

Voz 15 22:18 mil novecientos siete

Voz 16 22:23 el placer de escuchar

Voz 17 22:32 Buenafuente y Berto Romero en nota

Voz 18 22:36 pues no lo sé no saben lo que hacen no sólo los alguien lo sabe

Voz 1 22:43 qué público días apenada Berto Romero Andreu Buenafuente el programa en el que puedes

Voz 0738 22:49 pues ahora todo pero si no es tu programa

Voz 1671 22:51 deben los seres lleve eh

Voz 0738 22:54 llevo buena semana volcando contenedores

Voz 9 23:05 tendré cadenas sí

Voz 19 23:06 con Pepa Bueno tiempo y ahora

Voz 1727 23:29 las nueve veinticuatro las ocho Veinticuatro en Canarias y en unos minutos están previstos tres Desahucios en un mismo edificio del barrio de Lavapiés en Madrid con autos calcados los unos a los otros la justicia ya había intentado desahuciar alguna de estas familias de estas personas en ocasiones anteriores pero la presión vecinal lo había evitado ahora también hay unas doscientas personas nos cuentan intentando parar los nos vamos hasta allí Elena Jiménez buenos días

Voz 1439 23:58 hola buenos días y es el número once de la calle en el barrio de Lavapiés de Madrid que se ha convertido en los últimos meses en el símbolo de la lucha contra los desahucios a las nueve y media está previsto la llegada de la comisión judicial la abogada de las partes de las vecinas de este bloque de argumentos a varios diputados de Podemos como Rafa Mayoral y Alberto Rodríguez han estado negociando con la policía para que les dejen pasar para hablar cuando llegue esa comitiva judicial hoy hay mucha presencia de la policía hay que recordar que el de los últimos desahucios no estaba no estaba la Policía Nacional por orden del día

Voz 1505 24:33 legado del Gobierno que siempre ha dicho que los desahucios

Voz 1439 24:35 soy que situarlos en un problema social y lema de seguridad pero en esos tres autos de esos juzgados de Primera Instancia autos calcados pedían que estuviese la policía como policía judicial ante la presencia de los últimos intentos de desahucios de muchos activistas y muchos vecinos para pararlo ahora mismo bueno pues Se están aquí un montón de activistas unos doscientos en a

Voz 1727 24:59 corta en las inmediaciones de la puerta de ese portal de

Voz 1439 25:02 vamos a número once intentando parar la llegada de la comisión judicial la policía ha puesto varias furgonetas en medio de la calle para intentar que no puedan llegar eh los activistas hasta el portal de algunos a once hay muchos activistas que han pasado la noche con esas vecinas y que ahora mismo desde los portales bueno pues golpean sus sartenes están gritando constantemente no toleramos ni un desahucio más hay que recordar que estas cuatro familias a las que les afectan estos desahucios en varios casos han tenido resoluciones de Naciones Unidas pidiendo que se paralizase en sus desahucios mientras la Administración no les garantizase una vivienda pública ayer de hecho llegó otra resolución de Naciones Unidas pidiendo en el caso de Pepi que no se llevará a cabo ese desahucio hay que recordar además que en alguna de esas familias hay alguna menor eh un bebé de un mes de una de las mujeres que hoy puede ser desahuciada tiene un bebé lo hace un mes otras dos niñas pequeñas y otra de las familias tiene incluso una niña con cierto grado de discapacidad él

Voz 8 26:02 era cualquier novedad nos cuentas gracia buenos días gracias hasta luego hablamos ya de Venezuela querido pueblo venezolano

Voz 7 26:11 tengo un mensaje para el camino libertad dejar el miedo Estella lo dejaron atrás

Voz 14 26:17 culta es un ejemplo de portales de Unión de lucha aquí en apoyo completo a este proceso de transición en este camino hacia una nueva capa

Voz 8 26:30 el vídeo de apoyo a Venezuela que quisieron Alejandro Sanz Juanes Luis Fonsi Miguel Bose todos ellos van a estar esta noche en ese concierto multitudinarios espera multitud

Voz 1727 26:41 binario en la frontera entre Venezuela y Colombia por donde en teoría mañana a pasar la ayuda humanitaria que ha comprometido o ido ayuda humanitaria en forma de alimentos y medicina ya sabemos que de momento ya a esta hora el gobierno de Maduro no ha cerrado la frontera sí lo ha hecho la frontera de Brasil y en fin estamos en vísperas de un fin de semana con los ojos puestos en este conflicto que parece haberse quedado Fernando Arancón director del orden mundial que es un medio de análisis sobre actualidad internacional buenos días

Voz 6 27:17 hola qué tal buenos días el principal reto

Voz 1727 27:20 Hernando es conseguir que entre mañana esa ayuda humanitaria que ha prometido al pueblo venezolano pero qué posibilidades hay de que lo consiga

Voz 0958 27:28 las posibilidades son relativamente limitadas porque Maduro en tanto en cuanto sigue ostentando el poder real dentro del Estado venezolano todavía tiene la capacidad efectiva de seguir bloqueando las fronteras también hay que tener en cuenta que Venezuela es un país gigantesco es practicamente dos veces España y hacer un control fronterizo efectivo es muy complicado sobre todo conociendo los antecedente porque por ejemplo en la frontera entre Venezuela y Colombia es extremadamente porosa y tradicionalmente ávido por ejemplo rutas de contrabando rutas de narcotráfico por tanto hay un trasiego de mercancías tradicional en un hipotético caso lo pueden utilizar para pasarlo ayuda humanitaria el plana entre comillas es hacerlo de forma legal de forma también muy visual porque tienen mucho de simbolismo y cruzar a través de los de los puntos legales

Voz 1727 28:11 buscando el titular los periodistas decimos que Guarido inmaduro ese juegan en el control del país este fin de semana tal como tú lo describe no es así de ayuda humanitaria puede entrar seguir Maduro controlando efectivamente Venezuela

Voz 0958 28:24 tiene un componente muy importante simbólico porque Maduro en tanto que ha negado en repetidas ocasiones que no existe una crisis humanitaria en Venezuela si dejase pasar ayuda humanitaria sobre todo de Estados Unidos supondría a nivel de discurso bueno reconocimiento implícito de que efectivamente el país necesita la ayuda desde fuera sobre todo en Estados Unidos que su gran adversario le están imponiendo esa ayuda humanitaria no evidentemente además mañana se cumple ese aniversario en medio de una proclamación de y por tanto es una fecha simbólica para todos igualado ahora mismo tiene el reto de conseguir alguna pequeña victoria sobre Maduro que tampoco se les está pidiendo el cielo pero bueno tiene que demostrar como segundo presidente presidente en paralelo que él al menos de una forma bueno pequeñita puede llevar a conseguir acciones efectivas como llevar ayuda humanitaria

Voz 1727 29:12 antes de seguir analizando la situación vamos a conocer cómo está como está la cosa ahora mismo en esa frontera porque ahí está el enviado especial de Caracol Radio César Moreno buenos días

Voz 20 29:23 hola muy buenos días entre doscientas cincuenta mil quinientas mil personas esperan que lleguen el puente Tien diitas en la frontera con Venezuela para asistir al concierto Venezuela e Irán Wife impulsado por el británico Richard Branson mil quinientos policías y militares están dispuestos para vigilar el evento cuatrocientos voluntarios listos para ayudar también y todo con el objetivo moverle la conciencia maduro y que deje pasar la ayuda humanitaria el sábado más de seiscientas son las están en los centros de acopio están listas para entregarlas al pueblo venezolano XXXV artistas confirmados para este concierto

Voz 0738 29:51 aquella de que el la ayuda humanitaria tenemos

Voz 21 29:53 a ir todos a apoyar el concierto porque eso es lo que estamos esperando a que se algo que los artistas de que Recoba mucho dinero que el mundo entero vea por medio los artistas

Voz 5 30:02 que que si hay bastante en esas ya en Venezuela y que estamos padeciendo

Voz 20 30:07 ya al mismo tiempo incertidumbre en los pasos fronterizos por un posible cierre de la frontera Maduro ya ordenó el cierre del paso por Brasil del espacio aéreo la ayuda pasa o pasa ha dicho la oposición cuatro puntos en la frontera colombo venezolana

Voz 1508 30:20 Mariola Urrea Jesús Maraña Pablo Simón

Voz 1671 30:22 una pregunta muy concreta hasta qué punto existe un uso estratégico de la ayuda humanitaria para erosionar el control de los militares por parte de Maduro es decir en qué medida la oposición juega tensionar a la tropa a la hora de frenar esta ayuda

Voz 0958 30:35 claro es efectivamente existe un componente bastante alto porque al ser los militares los que están desplegados en la frontera para ejercer ese control fronterizo si cruza la ayudan a cruzar la ayuda los militares deben antes la tesitura de o dejarla pasar por tanto es obedecer las órdenes que se les han dado desde arriba o bien bueno rechazarla por tanto permanecer fieles al al estamento militar la cuestión aquí es que es tropa baja no van a estar generales delante de los también intentando parar la ayuda hasta la tropa baja que en general lo está pasando igual de mal que el resto de la población posando para ellos va a ser un dilema muy serio pero volvemos en este tipo de situaciones siempre a la delicada situación de quién es el primero que se echa a un lado dice no por aquí yo no paso de todo el vamos teoría de juegos si bolas de nieve no efectivamente cuando en tanto que haya deserciones

Voz 1671 31:25 en el país o algún tipo de rebelión por pequeña que sea

Voz 0958 31:28 eso puede desencadenar ya la la gran bola de nieve que es la que espera Why do pero alguien tiene que ser el primero Higuaín es lo que lo que espera forzar este fin de semana que alguien sea el primero

Voz 1505 31:37 Mariola ya decíamos hace un mes que no es fácil mediante la técnica del reconocimiento de gobiernos lograr un control efectivo del país que no lo tiene Aído ha pasado un mes no hay grandes avances en esta en esta situación en esta materia volver a poner expectativas en lo que ocurra este fin de semana pretendiendo que va a haber una digamos un efecto dominó de todas las fuerzas armadas y un giro de su planteamiento respecto a mi me parece que no es un escenario realista obviamente la situación de Venezuela es crítica es un colapso técnico de El País Iggy qué duda cabe que quizá con un poco de tiempo pues eh Maduro ya no sea presidente pero yo honestamente no creo que vaya a ocurrir Ny en breve plazo de tiempo ni mucho menos a través de esta técnica que ha sido la injerencia prematura a través de los reconocimientos no lo creo y confío mucho más en grupos de apoyo que busquen un mecanismo de transición en el país con elecciones con un diálogo entre quién controla el país y que quién se hace con la voz opositora mayoritariamente representada en la Asamblea Nacional pero honestamente no creo que estas cosas que están ocurriendo vayan a desembocar automáticamente en una caída del régimen no lo creo

Voz 0958 33:14 es que muchas veces cuando hablamos de temas políticos parece que hay una opción mal hay una buena un sitio ese caber una una buena por narices aquí en esta situación no hay necesariamente una opción buena ante ha tenido un apoyo formal tiene apoyo simbólico reconoce un reconocimiento un Gobierno bueno a efectos derecho internacional pues es una figura que está ahí tienen una mínima influencia pero a Hadi a cuestiones efectivas apenas tiene impacto en el país ahora mismo maduró estaba ganando el pulso porque siguen en poder estará defensiva está en una posición relativamente cómoda porque no ha habido deserciones importantes dentro del país todas las cabido han sido

Voz 1727 33:49 yo la del militar de esta noche que fue alguien que estuvo en la cúpula de contrainteligencia tanto de Maduro como de Chávez

Voz 6 33:56 es que aquí conociendo a este a este personaje que

Voz 0958 33:59 que el otro día anunció el cambio de bando es es un arribista del que sea amos se acerca al sol que más calienta en cuanto puede no entonces hay que ponderar bien qué tipo de personajes deambulando de un lado a otro a lo mejor es su capital político dentro del del establishment militar venezolano estaba agotado dice pues bueno me pasa Why do hispana why do pues fue uno de los primeros y eso que me llevo no Proms estén quién es quién

Voz 7 34:24 seguir masa quieres es decir no no no

Voz 0958 34:26 pinta no dinero en regla es la capacidad que tenga

Voz 6 34:29 a estos personajes de atraer a su vez podemos ver al resto de su tienen apuntaron que hoy mismo lo hoy recibe recibe el Gobierno española

Voz 7 34:39 al nombrado por Guarido

Voz 6 34:41 para representarla en España pero hasta hasta donde sabemos no está claro qué figuras elevada Haro que que que

Voz 1508 34:50 la vida de que en calidad de que si lo admite

Voz 6 34:52 el Gobierno español no no no se bueno es es claramente un síntoma de que estamos en una situación absolutamente inédita no

Voz 1505 34:59 pues sus si me permites ya adelanto desde luego no en condición de embajador claro es que es que el reconocimiento de gobierno si es que lo hemos comentado ya en más de una ocasión en esta mesa de debate el derecho internacional no le da la cobertura que se ha querido expresar en la en algunas personas y por algunos medios es que no figura es un posicionamiento político pero no tiene consecuencias jurídicas por tanto el reconocimiento de gobiernos no era una técnica validada en derecho internacional para hacer posible el advenimiento de la democracia en Venezuela no es así o tomamos conciencia los instrumentos que tenemos y de los efectos que tiene o vamos a estar permanentemente navegando en una concepción del mundo que no es el que el que es inutilizando la lógica del testimonio confidencial que es el que ha presentado este es el testimonio de este general retirado como una exclusiva un Mundial pues honestamente el que con él el que conoce la lógica militar sal de que un general retirado es verdad que es un general y es verdad que es un militar porque el hecho de estar retirado no le quita esa condición pero no forma parte de las Fuerzas Armadas por lo tanto su influencia y su capacidad para movilizar las Fuerzas Armadas es tendente acero me permito poner un ejemplo que yo creo que es una metáfora que puede servir es como pretender que porque el general que fue jefe de Estado de el JEMAD el antiguo JEMAD que ahora milita en Podemos haga un llamamiento

Voz 1727 36:42 Emilio Rodríguez efectivamente nada un llamamiento

Voz 1505 36:45 las próximas elecciones a poder agotar a Podemos indaga ese llamamiento a las fuerzas armadas es pretender que las Fuerzas Armadas van a votar a Podemos pues si es que no es así no funciona así la lógica militar el testimonio tiene el valor que tiene que es

Voz 1727 37:00 reducidísimo a la pregunta que hacía maraña en calidad de qué va a recibir hoy al Gobierno español a al representante de bueno pues Nos cuenta Rafa Panadero el jefe de Internacional de la SER que España no tiene intención de quitar el plazo de la autorización al embajador del Gobierno de Maduro que sigue haciendo su trabajo con normalidad en Madrid así que el secretario de Estado para Latinoamérica Juan Pablo de la Iglesia va a recibir a ETA se le va a escuchar pero difícilmente puede ir más allá no darle estatus diplomático supondría arriesgarse a que Caracas retire el plácet al embajador español

Voz 0958 37:36 que no podemos olvidar que los embajadores están para representar al Estado y no al Gobierno es decir son dos figuras indaga otra cosa es que del Gobierno español pues no reconocía a Venezuela como Estado entonces tu hay si puedes retirar al embajador porque evidentemente tú no es esas e interlocutor como válido como podía para pasar por ejemplo con Juan sería un caso conocido pero el Gobierno reconoce de gobierno además de que ha roto bastante la doctrina que había a nivel de Derecho Internacional para reconocer a gobiernos que era que tenías que tener una capacidad de gobernar que no podía estar en conflicto abierto etc etcétera pues también ha roto bastante saque también guiarnos por el derecho internacional estas cuestiones aunque tiene sus guías no no vale para todo no hay momentos en los que claramente acaba desbordado

Voz 1727 38:19 Fernando Arancón director del orden mundial gracias

Voz 0958 38:22 gracias

Voz 22 38:25 completamente equipado puede significar muchas cosas pero cuando eres el primer cross over el más vendido tiene su nuevo motor de última generación sólo puede significar una Nissan Qashqai en Style aproveche esta oportunidad única incapaz de lo completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de ciento cuarenta caballos por veinte mil novecientos euros financiando con REC Iván Nissan Innovation nada

Voz 1508 38:45 si buscas hipoteca te viene bien conocer

Voz 0738 38:48 gastos de notaría gestoría registro tasación

Voz 1727 38:50 es que hipoteca deviene todavía mejor

Voz 23 38:53 conocer la hipoteca de un banco que no te cobran igual

Voz 1727 38:56 estos ni comisiones elige bien

Voz 22 38:58 hipotecas naranja de ING la hoja con todos los gastos gratis incluido el de tasación firmas con nosotros y como siempre con cero comisiones y al precio que buscas desde euribor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y seis por ciento TAE variable en más informa

Voz 24 39:14 tiene ni MG punto es hay quienes odia y quienes aman hay quién aprende a quién enseña hay quienes hablan y a quienes hacerlo

Voz 0738 39:26 tú qué piensas el país

Voz 25 39:39 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena FCC punto es

Voz 1722 39:49 ahora en Carrefour y en Carrefour puntos tienes un tres por dos de más de cinco mil productos como el cite de oliva virgen extra comprando

Voz 18 39:55 tres los impuestos salía tres euros con diecinueve Carrefour

Voz 1722 39:57 todos conocemos la mejor hola Nieves

Voz 2 40:00 veo que te has puesto alarmas si ahora como viajo más la casa se queda más tiempo sala qué tal pues la verdad que muy contenta por lo que cuesta no sabes es la tranquilidad que te da estaba pensando ponerme a una pues no te lo que

Voz 26 40:11 les protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una en el Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 27 40:24 después de hablarle durante dos años aún flequillo andante que le tapaba la cara de verle pasar de los pantalones caídos a los rotos de los retos a los pitillo con el tobillo Egipto al aire todo el invierno te dejas puesto el chándal de estar por casa para acercarle a la une Jay ya te suelta vaya pintas patadas en Chapín

Voz 1 40:42 si te has preguntado si ser padre compensa compensa

Voz 26 40:46 ya puedes comprar el cupón del extraía del padre de la

Voz 25 40:49 el diecinueve de marzo diecisiete millones de euros ser padre compensa mucho

Voz 26 40:56 se trata de una a dos doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en visibilidad vena la super rebajas solo en visionar consulta condiciones

Voz 0738 41:07 en BP caza repostage va más lejos

Voz 18 41:09 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 28 41:17 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 29 41:28 por qué no una hipoteca sin comisiones hipoteca variable Openbank

Voz 0738 41:32 Euribor más cero ochenta nueve anual solo

Voz 29 41:34 tú nómina no busques más condiciones en Open Bank punto es hipoteca a tipo variable el Banco de futuro hoy a tipo fijo

Voz 2 41:41 primer año noventa y nueve variable uno cero seis hasta setenta por ciento de financiación

Voz 31 41:51 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 32 41:58 no

Voz 0738 42:01 no

Voz 23 42:03 todos los viernes también a esta hora

Voz 1727 42:06 sí sol rojas porque los viernes toca recuento de Papa muchas bulos Feito News deben tiras Marisol buenos días hola buenos días hacía mucho tiempo que no aparecía en la sección Vox pero veo que vuelve Javier Ortega Smith

Voz 1508 42:24 como el resto de políticos está en precampaña y tiene que vender lo suyo el lunes estuvo en Espejo público hoy en su intervención explicó que Vox quiere prohibir los partidos independentistas ya y tendió una trampa a los espectadores porque lo justificó diciendo que Vox se inspira en la Constitución alemana vamos a escucharlo

Voz 33 42:41 el pelo veinte uno de la Constitución alemana dice todos aquellos partidos que tengan en su seno o en su acción en sus estatutos o su actividad política la el intento de ruptura de la unidad federal alemana son partido serán federal son partidos inconstitucionales es buenismo dice la francesa la portugués ETA alejar negaba estamos va a proponer y quedamos a Málaga legalicen los partidos que quieran romper la unidad de España y que encima se pueden traducir en el Ártico

Voz 1508 43:12 no no habla de ruptura sino de poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania o eliminar la libertad o la democracia por ejemplo el partido de Baviera que reclama la independencia de este plan es perfectamente legal de hecho Baviera se denomina Estado Libre de Baviera quizás Vox no aceptaría esa denominación para Cataluña y un añadido importante que no

Voz 1727 43:34 es recuerda nuestra corresponsal Carmen Viñas en alto

Voz 1508 43:36 España es muy difícil ilegalizar un partido ni siquiera lo han conseguido con el partido neonazi pero

Voz 1727 43:42 tenga Smith Marisol habla también de Italia de Portugal y de Francia

Voz 1508 43:46 sí también lo hemos comprobado la Constitución italiana sólo prohíbe expresamente la reconstitución del partido fascista nada más ningún artículo prohíbe la existencia de partidos independentistas por ejemplo la Liga Norte lo fue durante un tiempo nunca fue ilegal Francia es un Estado mucho más centralista que el Espanyol y aunque primer artículo de su constitución dice que es una república indivisible los partidos independentistas funcionan con normalidad un ejemplo es el partido independentista de Córcega si encontramos más matices en el caso portugués la Constitución prohibe los partidos regionalistas pero ese artículo nunca se ha aplicado para eliminar formaciones políticas

Voz 1727 44:26 siempre es peligroso comparar constituciones no porque

Voz 1508 44:29 si no hay una realidad política

Voz 1727 44:31 constitucional idéntica a otra e quieran en en países de contextos regionales como como Europa claro hacer una filmación de esa rotundidad no existirían partidos independentistas en Alemania Francia o Portugal es correr muchos riesgos

Voz 1671 44:48 no lo es porque además muchas veces se tira el caso alemán porque hay poca gente que sabe Alemany por lo tanto no inspirándose en eso pero fíjate que hasta en Portugal en Azores y Madeira los partidos específicos de allí con compiten federados con partidos de ámbito territorial por luso sea de la propia de la propia península pero ojo porque aquí hay que distinguir entre constituciones además militantes y no militantes porque ya son constituciones militantes que hay elementos que está en el núcleo de sus valores sobre los cuales no se permite impugnación reforma a competición según como uno interpreta constituciones a lo mejor Vox está más cerca de la ilegalización que los partidos independentistas

Voz 6 45:23 sí aquí

Voz 1505 45:25 no no efectivamente Sarah la famosa cláusula de debilidad que está en algunas constituciones desde luego la alemana que protege si el Estado federal entre otras cosas pero también el estado de derecho y el Estado social y democrático de Derecho podría cuestionar la existencia de partidos de corte tipo box suele

Voz 6 45:49 es que además cómo se mezclan las dos cuestiones la de ser una cuestión acciones militante a militante por otro lado esto de la centralización no descentralización que bastaría un ejemplo muy cercano a la materia de la que hablamos que es alguien imagina que aquí en España una decisión como la la de entregar a un político a otro país como el caso de pus de a la inversa lo decidieron tribunal el un tribunal regional

Voz 1505 46:16 lo decía Claudio

Voz 6 46:18 nacional pero la realización alemana indica que no incide el Tribunal de Lander en cuestión lo que ocurrió con el caso de Puigdemont oye aquí se empezó con esa historia de hombre pero cómo puede ser que un tribunal provincial modernos el hombre de tal no aclaremos que entiende por descentralización no por desmembrar el Estado Nuevo hemos comprobado

Voz 1727 46:40 que a los políticos les encanta ya lo sabéis citar a la Constitución si es para dar cuerpo a una promesa electoral Marisol mejor que mejor

Voz 1508 46:49 es el caso de Albert Rivera que se estrena en este repaso

Voz 1727 46:52 vale si nosotros gobernamos la lengua

Voz 0738 46:55 común de España el Espanyol va a ser lengua vehicular en todos los colegios de España lo va a ser ya que no le guste

Voz 1508 47:02 porque es lo que dice la Constitución pues no lo dice el artículo veintisiete el dedicado a la educación no habla de lengua vehicular y el artículo tres el que hace referencia al castellano

Voz 1505 47:13 dice que es la lengua oficial del Estado y añade que el resto de lenguas españolas

Voz 1508 47:17 eran también oficiales en las comunidades autónomas de acuerdo a sus estatutos de autonomía y que dice por ejemplo el Estatuto de Autonomía de Cataluña que el catalán es la lengua normalmente utilizada como vehicular de aprendizaje en la enseñanza fijados

Voz 1727 47:31 que yo empiezo a acusa cierta impotencia no porque dedicamos los medios este programa por lo menos esta excepción a aclarar cosas a a desmentir cifras da dos texto de constituciones que son asuntos muy objetiva hables muy objetiva hables y no somos los únicos lo hace mucha más gente y sin embargo ahí y hay cuestiones que calan calan calan y no hay manera de desmentir

Voz 7 48:00 es como esta y como esta por ejemplo de las lenguas en la Constitución

Voz 6 48:05 pero yo creo que tiene que ser una labor bueno primero que es nuestra obligación debemos mantener el esto porque creo que con el tiempo nos acostumbra demos todos a que ya no se permitirá que cualquier político coja un micrófono lo que le parezca sin que pase nada en lugar de entrecomillar lo que dicen inmediatamente la comprobación

Voz 1727 48:26 espera Mario la recuerdo Jesús Maraña que has empezado esta hora de radio diciendo hay una parte del electorado de ciudadanos que da por supuesto

Voz 1671 48:33 si ella quiere Rivera si quiere liderar que da por hecho hecho que cuando dice que no va a pactar con el PSOE no sé lo que esto es muy grave que en la propia en el propio ejercicio político

Voz 6 48:41 yo ya se descuente la la incredulidad

Voz 1671 48:46 de tu propio electorado ante determinados estoy contrastando que el tiempo que ha hecho si se te estoy contrastando con lo último

Voz 1505 48:51 el Mariola no mira que hemos empezado antes también una iglesia ese mandamiento que dicen que no se utilice el nombre de Dios en vano pues en la vida civil estamos constantemente utilizando el nombre de la Constitución en vano no hay día que alguien en un ejercicio verbo les sobre a ver si es más constitucionalista que el vecino apele a la Constitución para intentar enmarcar e intentar blindar su argumento político y evitar lo que es simplemente una confrontación de ideas si Albert Rivera lo que quiere es un país que renuncie a su patrimonio lingüístico y que exclusivamente hable un idioma y además como lo dice el muy bien el que quiera bien el que no también porque lo dice así el que no que se aguante Éstas son expresiones de una falta de respeto a la pluralidad que representa a España que no hay Constitución que sea capaz de recoger este carácter autoritario de lo que es la concepción de un espacio público en el que tengamos es espacio y capacidad para sentirnos todos representados y sentirlo

Voz 0738 50:03 os todos cómodos de todos modos fijaos que yo

Voz 1671 50:05 duraría toda esperanza decía Albert Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio por lo tanto es muy complicado por más que en los confrontaremos a esto que

Voz 0958 50:13 incluso principios constitucionales que están en paridad

Voz 1671 50:15 título dos indisoluble unidad de la patria española

Voz 0958 50:18 sí

Voz 1671 50:19 reconocimiento a la autonomía de nacionalizar nacionalidades y regiones que están al lado las dos aquí sólo utilizamos la Constitución para tirarnos las

Voz 6 50:26 a la cabeza lo son los yo pediría

Voz 1505 50:29 que dejáramos que los políticos dejaran de utilizar la Constitución para intentar argumentar o para intentar proteger su argumento o darle más valor a su argumento político que se dedicaran a poner eh en el debate argumentos de calidad que el resto la ciudadanía decida qué

Voz 0738 50:49 los quiere dejen en paz a la su de

Voz 1727 50:52 exacto yo vemos una Debolsillo y les sacamos cada vez la si te digan dígame el artículo que voy a leerla o una aplicación en el móvil podía ser útil bueno mi intentamos que esta sección la verdad no se al rincón de Donald Trump lo intentamos de verdad pero esta semana Marisol has hecho una comprobación con una fuente directa así que adelante contra

Voz 1508 51:12 hace justo una semana el presidente de Estados Unidos habló de su buena relación con Kim Jong-Un el líder de Corea del Norte y metió de por medio a Barack Obama

Voz 34 51:21 hay Meg White

Voz 35 51:24 Toni justo ahí en el Despacho Oval con el presidente Obama le pregunté cuál es el problema más importante y me dijo sin duda Corea del Norte no quiero hablar en su nombre pero creo que él habría ido a la guerra con Corea del Norte creo que estaba listo para ir a la guerra de hecho el me dijo que estuvo muy cerca de empezar una guerra con Corea del Norte

Voz 1508 51:44 que hemos aprovechado que ven Roach el ex consejero adjunto de Seguridad Nacional de Obama ha estado en Madrid le hemos preguntado si esa guerra estuvo cerca

Voz 34 51:53 no lo ha dicen

Voz 36 51:57 Obama no no no yo estuve en todas las reuniones con Obama sobre Corea del Norte no estábamos al borde de una guerra como dijo Trump creo que la razón

Voz 0958 52:06 la que hizo ese comentario es porque abraza