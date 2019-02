Hoy por Hoy (22/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:07 a esta hora está previsto que se ejecute al mismo tiempo el desahucio de tres viviendas en un edificio del centro de Madrid la orden afecta a cuatro mujeres una de las cuales fue madre hace apenas un mes en alguno de los casos va en contra de las recomendaciones de Naciones Unidas decenas de personas están concentradas en la calle argumentos a de la capital de España y allí nuestra compañera Elena Jiménez hola de nuevo

Voz 3 00:31 hola buenos días la comisión judicial ya ha llegado al portal de Lavapiés al que a esta hora está intentando acceder con la Policía Nacional dentro varias decenas de activistas que han pasado la noche con las cuatro familias que van a ser desahuciadas están intentando impedirlo fuera también decenas de vecinos algunos diputados de Podemos del Congreso llevan horas gritando por ejemplo fuera buitres de nuestros barrios ha habido algún empujón con los agentes de la Policía Nacional que mantiene acordonada la zona en torno a ese portal número once y de momento se mantiene a la espera para ver si se ejecutan los Desahucios de las cuatro familias

Voz 0228 01:02 en Venezuela agua ido ha recibido esta madrugada el apoyo de un antiguo jefe militar de la época chavista y ahora diputado Antonio Martín buenos días buenos días Pepa Se trata de Hugo Carvajal que dirigió la contrainteligencia del país en la época de Chávez también en los primeros tiempos de Nicolás Maduro ahora está ya retirados diputado como decías pero ha pedido a los militares que dejen pasar mañana la ayuda humanitaria Venezuela por la frontera colombiana zona a la que se ha trasladado el propio oido

Voz 4 01:28 ha dado más puedas causa de la libertad y la democracia depende de ustedes en manos de almas la forma en que todo esto termine no tengan dudas de que estén lado correcto de la historia que nos permita convocar a elecciones libres y así poder escuchar la voluntad de nuestro pueblo soberano

Voz 0228 01:46 pues al otro lado de la frontera precisamente Colombia responsabilizado a esta pasada noche Nicolás Maduro de cualquier enfrentamiento que pueda haber en las próximas horas en esa zona fronteriza Carlos construyó es el canciller colombiano

Voz 5 01:57 todo aquel no alientan y propicia ninguna provocación la Venezuela la única agresión contra Venezuela es la del régimen ilegítimo de Maduro contra el derecho de los venezolanos en la libertad y la democracia sólo el dictador Maduro será responsable si se presenta hechos de violencia en la frontera

Voz 0228 02:14 y sumamos varios apuntes más en nuestro país a esta hora comienza el penúltimo Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez antes de que se disuelvan las Cortes en la cuenta atrás para las elecciones del próximo veintiocho de abril el Gobierno va a estudiar hoy el anteproyecto de Ley de cambio climático que prevé entre otras cosas la implantación de un sistema energético basado en renovables para el año dos mil cincuenta también a dar luz verde a una regulación para la transformación digital del sistema financiero ya Iggy sumamos también que Izquierda Unida va a organizar una consulta entre sus bases para decidir si van a reeditar la alianza electoral con Podemos para las elecciones de abril esta consulta se va a realizar entre los días cuatro diez de marzo ya que el día quince de ese mes es la fecha límite para registrar coaliciones electorales llegamos así a las diez y tres a las nueve y tres en Canarias tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 2 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1275 03:04 en Madrid decenas de estudiantes de la Rey Juan Carlos bloquea la entrada al rectorado de los miembros del consejo de Gobierno de esta universidad que debía haberse reunido a las nueve y media para estudiar el nuevo plan de reordenación con el que van a desaparecer algunas titulaciones del campus de Aranjuez plan al que se oponen los estudiantes que han pasado la noche encerrados en el rectorado protestan ahora mismo en las puertas de este edificio sonidos de esa protesta que van a mantener aseguran porque su intención es evitar que se celebre la reunión esta mañana lo explica Rubén Hernández uno de los

Voz 0978 03:37 la voz es el consejero de gobierno algunos alguien te

Voz 6 03:40 dado pasar de pero hemos hecho bloqueos de la puerta y no han podido hacerlo aquí fuera enfrente del edificio sin poder a él nuestro objetivo hoy es que se aplace el el Consejo de Gobierno donde se quiera aprobar este plan a tener más tiempo para seguir trabajando en la moción de censura al rector

Voz 1275 03:59 la universidad asegura que la reunión prevista para hoy se va a mantenerse lo hemos avanzado en la SER esta mañana Comisiones Obreras va a registrar hoy ante el Tribunal Superior de Justicia un recurso contra los cheques bachillerato para estudiar en centros privados del Gobierno de Ángel Garrido el sindicato dice que estas ayudas incumplen la normativa vigente

Voz 0375 04:14 la belga Lynn es muy grave y más cuando estamos en plena precampaña de escolarización es un llamamiento a las familias para que no escolarizan a sus hijos en aquellos centros que no les gustan al Gobierno regional

Voz 0978 04:30 que son los centros públicos la Asociación de colegios

Voz 1275 04:33 la dos de Madrid ha emitido un comunicado en el que expresa su desacuerdo con las bases aprobadas por la Comunidad para conseguir este cheque dicen que ese discrimina a sus centros favorece sólo a aquellos que tienen concierto en Secundaria siete grados ahora mismo en la Gran Vía siguen subiendo las temperaturas en toda la comunidad hoy pasaremos de los veinte grados a mediodía el fin de semana se va a mantener

Voz 7 04:51 día

Voz 0228 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 0978 05:05 cadenas

Voz 2 05:07 servicios informativos

Voz 8 05:15 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 05:19 con Toni Garrido vas a saber tú más que mi teléfono nombre a ver dice mi teléfono a ver este fin de semana estuvimos sea del veintidós al veinticuatro de febrero eso estamos ahí está más en Madrid diecinueve grados de máxima en Tudela tu querido Tudela veintiuno en A Coruña veintidós en Bilbao hoy tienen prevista una máxima de veintitrés grados como son de vendrá visitamos consultar con el hombre del tiempo de la Cadena SER

Voz 9 05:49 Jordi Carbó buenos días muy buenos días vamos todos a morir algún día

Voz 0978 05:55 pero eso no es que dice yo creo que está bastante confirmado eh y digo

Voz 1995 05:59 esto no es normal tú vas a decir no a la normalidad en términos climáticos meteorólogo demuestra ver veintitrés grados en Bilbao hace desde el ochenta y tantos que no teníamos estas temperaturas mes de febrero

Voz 0978 06:11 incluso antes se mira os he preparado una pequeña lista cuatro ciudades preparado y todos ellos lo sabía que yo no lo haría no es que científico pero al final cuando uno comparte tanta información con ellos pues coge esos vicios no lo que nos gusta es un poco destacar lo que casi nadie ya veréis como casi afinados voy a convencer un poco Liga preparado cuatro ciudades como decía no son cuatro puntos representativos de la península Madrid Sevilla Barcelona Bilbao ir os he preparado las temperaturas que se esperan entre hoy y mañana según la Agencia Estatal de menores también según la agencia estatal de meteorología han sido los valores máximos absolutos desde que hay registros para un mes de febrero vayamos a Madrid el móvil no te engaña seguro que tiene dados datos de Aemet para hoy se esperan en el Retiro diecinueve grados sabéis cual do ha subido más en Madrid la temperatura en un mes de febrero con en mil novecientos sesenta el veintiocho de febrero se alcanzaron veintidós grados bueno en algunos barrios porque también pasa que cada vez en las ciudades hay más estaciones de aficionados es probable que ya hoy mismo en muchos barrios se superen los veinte Se alcance los veintiuno veintidós incluso mañana que es cuando más va a subir pero bueno él mismo

Voz 1995 07:28 sesenta hubo veintidós veintiocho de febrero veintidós

Voz 0978 07:31 bueno eso mismo Sevilla El mismo día del mismo año en mil novecientos sesenta veintiocho grados de máxima hoy y mañana se quedarán en los veinticuatro en la ciudad de Barcelona caminos en la ciudad con muchas estaciones mucha diversidad según el barrio pero el dato oficial nos da en el Observatorio Fabra que está al pie de la montaña del Tibidabo nos da un máximo absoluto bastante cercano el trece de febrero de mil novecientos dieciséis se alcanzaron los veintiuno coma ocho grados se esperan hoy veintiún grados de manera que estará muy cerquita de Estefi el récord que tampoco hace tanto en Bilbao allí donde tú has dicho muy bien que es esperan veintitrés grados

Voz 1995 08:10 tres grados en Bilbao

Voz 0978 08:12 pero es que eso es lo que más sorprende un poquito cuando hablábamos de los incendios en Cantabria hace unos días que ahí cuando se pone el sur pues todo se dispara el récord en Bilbao pero

Voz 1166 08:20 en febrero de mil novecientos noventa el ven

Voz 0978 08:23 tres de febrero de ese año veintiséis coma ocho grados de manera que en esta situación quedarán bastante lejos de record pero no espera espera nos acaba de aquí como te te quiero comenta

Voz 1995 08:36 de lo contrario vale gracias

Voz 0978 08:41 que hay datos para todos los gustos y esto es el juego de la meteorología son liberados

Voz 1995 08:46 no lo tengo otro principio

Voz 0978 08:48 nada nada porque tampoco él quiere quitar hierro a esta situación más cuando llevamos un invierno que el invierno está siendo poco durante las noches y las mañana sí que hace frío de hecho se están registrando muchísimas heladas en gran parte del interior y hace muchos años que no pasaba eso pero lo que pasa es que al final lo que interesa y lo que nota la gente es la media no cuánto tiempo va a aguantar esto la idea es que entre hoy y mañana estas máximas altas en muchos puntos del Mediterráneo y al Guadalquivir máximas cercanas a los veinticinco grados a los treinta en Canarias con calima Il lo que pasa es que el fin de semana va a recular un poco este calor entre comillas pero lo más significativo va a ser que los últimos días de febrero toda la semana que viene las temperaturas que iban a aparecer a las que esperamos para hoy es decir no vamos a tener ningún récord pero al final cuando acabe el mes de febrero y sobre todo por lo que esperamos la semana que viene las medias van a salir altísimas y ahí los ricos y que ya pueden ser distintos a los que estábamos diciendo en estos momentos

Voz 1995 09:42 bueno y no solamente es en España verdad también en otros lugares de Europa

Voz 9 09:45 sí es una situación que nosotros denominamos

Voz 0978 09:47 en Omega es es irse posicionan a las borrascas y los anticiclones de tal manera que configuran una forma de letra omega borrascas en Groenlandia también al este de Rusia de un anticiclón potente que arranca

Voz 0228 10:00 desde el norte de África hasta prácticamente

Voz 0978 10:02 Escandinavia Side y en un mapa pues verías que dibuja una Omega y esto es una situación muy estanca muy de bloqueo que cuesta mucho deshacer himnos va a llevar el calor pues también este calor entre comillas hasta prácticamente toda Europa Occidental esperan valores récord en Francia también en los Países Bajos en algunos puntos de Alemania vaya que va a ser una entrada cálida no sólo nuestra sino que murió de una alcance bastante importante y esto es lo que también hará más dura Arena

Voz 10 10:30 no

Voz 1995 10:31 pues gracias por toda esta información gracias por los datos Jordi Carbó meteorólogo de la cadena SER muchas gracias y feliz fin de semana igualmente hasta la próxima pues sí pues que vamos a hacer habrá que disfrutar del tiempo primaveral no nos queda otra quiénes somos nosotros para quitarle la razón a nombre del tiempo sol buen clima viernes no ha sido fácil y sencillo pero no ha sido imposible es viernes termina la semana y con eso de las buenas temperaturas pues no no queda otro remedio que salir a observar cómo la vida se abre camino concretamente cómo se abre camino entre el aperitivo y las y amigos nos lo hemos ganado a pulso resistir una semana en este país es vencer y eso es lo que hicimos los últimos siete días recuerden que son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido lo que tampoco diez y doce minutos una hora menos en Canarias escuchan hoy por hoy Rosa los martes buenos días

Voz 1481 12:18 hola qué tal aquí estamos de nuevo con buenas noticias hizo una de las mejores que hemos encontrado hoy va de ahorro ahorrar en la cesta de la compra pero no sólo consiste en gastar menos Se trata de guiar menos por

Voz 1463 12:32 es decir Segre exigen

Voz 1481 12:34 con la calidad eso para mí es muy importante yo en mi cesta de la compra diaria me he acostumbrado a exigir calidad pero sin renunciar al buen precio por eso ya lo Mi carro en Hipercor y supermercado el corteinglés porque ofrecen su reconocidos productos frescos con ofertas tres por dos descuentos del cincuenta setenta por ciento en la segunda unidad bueno o hasta la variedad

Voz 0978 12:58 gran surtido de primeras marcas y precios

Voz 1481 13:00 que se revisan diariamente para que nótese la diferencia en el bolsillo sin olvidarnos de su exquisita atención ya verás a la prueba saca el máximo partido a tu compra de día a día alimenta tu vida con Hipercor y supermercado el corteinglés damas es todo por hoy lunes como siempre os espero de nuevo por aquí feliz fin de semana atadas

Voz 11 13:25 Iberdrola ha creado la solución definitiva para ahorrar el plan elige ocho ya no tienen más de un millón de clientes cómo varía día

Voz 12 13:32 yo he pues abres la de Iberdrola clientes y cambias las ocho horas que más te interesan para ahorrar fan

Voz 11 13:37 el plan elige ocho horas tú decides cuando pagarme nos es verde es digital es Iberdrola empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 7 13:46 de verano ahora son también tuvo un infierno no vago pero son recientemente por

Voz 13 13:56 hoy gastar es más fácil que nunca para que ahorrarse igual de fácil en día hemos bajado el precio cientos de productos bajaremos muchos más descubre los entienda día

Voz 1845 14:06 hola Nieves veo que te has puesto alarma sí ahora como viajo más la casa se queda más tiempo sola y qué tal pues la verdad que muy contenta por lo que cuesta no sabes la tranquilidad que te da estaba pensando en ponerme a una pues no te lo piden

Voz 2 14:18 les protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula una Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 14 14:30 pero desde que escuchar hablar hacer

Voz 15 14:34 palabras que en Caixabank definen nuestro compromiso contigo escuchamos para entender te hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacíamos que avancen tus proyectos y los de la sociedad Caixa Lage escuchar hablar hacer

Voz 7 14:52 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 14:56 frontón Garrido que os que como llamarse una sección que hacemos soy nada más y cómo llamarla cortometrajistas por el mundo un corto una ilusión el camino más corto bueno no tenemos claro el hombre sí demostrará la música lista música vamos a contarles que Rodrigo se oyen está viajando en estos momentos con una maleta cargada de sueños sido Icex es hoy nos dices las camino los premios Oscar Le Pen está nominado por un corto llamado madre

Voz 16 15:37 cómo está tu padre

Voz 1995 15:44 no no tengo que acabamos de hablar con el guionista del corto porque ayer fue tuvo lugar una fiesta y el guionista ya está ahí director el guionista así su mensaje hay ganas su mensajes son todos Henin Catón Kroos Mel Gibson ya te has ido a Hollywood bueno no no va a estar sobre la tumba ropas de domingo pisando la senda que otros cortometrajistas españoles abrieron antes que él en esa enmarañada jungla del cine internacional Fesser Javier Fesser Nacho Vigalondo Esteban Crespo Juanjo Jiménez o Juan Carlos Fresnadillo Borja Cobeaga fueron valientes pioneros que si marcharon a hacer las Américas antes volvieron Rodríguez Juan Carlos Fresnadillo El nominado primigenio es el primer nómina

Voz 1166 16:31 cómo suena eso de primigenios Santos sonaba como

Voz 1995 16:33 dinosaurio camino del cortos y de doce no hay Oscar premio os premios Oscar que no tengan corto

Voz 1166 16:43 pues sí pero la lo que apetece es gane ya un alguien

Voz 1995 16:46 en esta especie de larga de larga historia trayectoria no con lo cual sobre todo de la madre lo lo deseo y lo espero fervientemente porque creo que el que el corto es espectacular y tienen un auténtico ejercicio de estilo y tensión completamente extraordinario en ese largo camino hacia el desastre en incluir a Borja Cobeaga académico de Holy buenos días buenos días tampoco lo tuyo no

Voz 10 17:13 además ese año estaba nominado Fesser también ninguno de los dos ganamos entonces creo que que ha llegado ya el punto con los posteriores que que la leyenda en los cuartos de final de España pero en versión cortometraje

Voz 1995 17:25 pero ponernos en español años de veintiséis esposados Juan Carlos Fresnadillo hoy año dos mil siete por Éramos pocos cómo se vive ese momento cuando realmente vas disfrutar del amor opas a compartirlo observado se muy con la la posición pero como si hubiese momento dónde por fin alguien abre el sobre no durante los anuncios han confirmado ya que este año pretendían hacerlo durante los anuncios no lo van a hacer como es ese momento bueno pues la verdad

Voz 10 17:51 es que no hay favoritos como en el resto de vamos todo el mundo sabe que que Roma paramos favorita en película pero es difícil de decir que favoritos en cuartos porque no tienen tanta tanta visibilidad visto tanta gente y todo eso pero pero hay señales yo yo no me consideraba favorito con mi corto y nada pero me sentaron en el pasillo si se sienta en el pasillo el patio de butacas significa que tienes una salida directa al escenario breves está claro entonces sí te ponen te pueden enmedio tienes que levantar a gente tal no sé que entonces eso para mi fue una una una señal de decir ostrás a lo mejor aquí algo injustamente cuando abrieron el sobre hubo un momento de pausa Il restó nominados eran anglosajones con nombre es fácilmente elegibles por por los presentadores momento de pausa como que no sabían decir el nombre y eso decía apellido vasco seguro

Voz 17 18:39 seguro y no la verdad es que ganó otro y me tuve que levantar

Voz 10 18:43 dejarle pasar porque estaba asentado existe esa ese es el momento no

Voz 1995 18:48 en en tu caso capas hay algún tiempos verdad

Voz 10 18:50 aquel que al viste camino de ser pionero eso que tienes como fue tú cómo fue tu gala

Voz 1166 18:55 pues me fue un momento como de mucha excitación pero a la vez muchísimo vértigo no piensa que era lo primero casi a medida de repente pase de estar en mi casa montando con un amigo montando el el cortadas estará en una alfombra roja natos Anaga que yo me resultaba todo excesivo Hanoi como parte de un sueño como algo irreal no pero por otro lado fue como un aprendizaje intenso no de cómo funciona la industria de conocer a un montón de gente de vivir una noche muy muy especial y muy muy muy muy intensa los sentido pero hay algo fundamental a la ceremonia que no sé si Borja tuviese esa sensación de que te sin de que es un gran show televisivo y te sientes como un figurante Don programan todos somos como figurantes en aquel lugar no la sensación de irreal que tienen no desde luego cuando ves el resultado por la televisión es francamente espectacular pero cuando estás dentro realmente tiene algo de cartón piedra toda toda la ceremonia

Voz 10 19:46 sí porque es que la gente está a tope todo el rato tú si ves los planos de escucha los Goya aves gente bosteza

Voz 0978 19:52 mirando aquí están vamos que que el que lo viven y lo ven como como su modo de vida su negocio y subida en definitiva yo creo que también han cancelado la

Voz 1995 20:03 hubo durante algunos años una especial alfombra roja de uñas San el escrutinio sobre Nos lo que llevas la ropa y los complementos llegó hasta las uñas pero el movimiento mito hijo menor quizá el tipo de Oña que llevamos a la gala sea lo más oportuna bueno vamos a hacer un pequeño repaso a la historia de los ojos Carlos mejores mejores no porque nunca han ganado las casi mejores cortometrajes tanto de ficción como de animación año mil novecientos

Voz 18 20:31 esta XXVI esposados Juan Carlos Fresnadillo tal Antonio Hinojosa

Voz 0978 20:36 sí buenos días perdone pero es que tengo aquí una carta para usted

Voz 18 20:40 como como cuenta Fresnes esto sirvió para que supiéramos que ese corte hay que él también existía año dos mil cinco siete treinta y cinco de la mañana Nacho Vigalondo

Voz 19 20:50 anoche no dormí hasta entrada la madrugada

Voz 0978 20:54 tengo por delante

Voz 19 20:56 horas de oficina del siete

Voz 20 20:58 a Borja hubo doblete denominaciones por una parte Vintage la gran idea de Fesser es muy extremo muy anti que de año que se había más probabilidades ganar que no pero no lo conseguimos éramos

Voz 8 21:12 pocos jacobea mira papá la abuela

Voz 7 21:16 Joaquín no sé si te acuerdas

Voz 0978 21:20 dos mil nueve Javier Recio todos los que a lo mejor corto de animación por La dama y la muerte Esteban Crespo dos mil catorce mil diecisiete Juanjo Jiménez exportó en Kowt no puedes llevar siempre trata

Voz 1995 21:42 el año dos mil diecinueve Rodrigo solo oyen por madre

Voz 16 21:46 no lo hicieron con nadie está solo

Voz 1995 21:48 la

Voz 21 21:51 hay mucha gente en la playa ahí donde estás y me queda ahí

Voz 1995 21:58 cuenta que la peor de las decepciones en su visita a Hollywood no fue no ganar el Oscar vale sino que clínicos de le dio la mano blandito o sea que que Harry el sucio lo fuerte que de la mano blandito eso acaba con colegir al quiera en vuestro caso que llamaría espero que estamos enfocando esto es el lado negativo pero entiende que es ahí donde tampoco lo las donde la gracia en vuestro caso Borja es la cual fue la mayor decepción

Voz 1166 22:32 joe decepción yo me acuerdo que en en el Cigala cantó Madonna ideas afinó muchísimo a fuego serio lo que pasa es que lo viendo la gala y luego en en la televisión yo creo que la afinar aún algo porque Allende en directo sonaba horrible pero luego el resultado parecía que funcionaba muy bien yo creo que la mayor decepción de mi años a llevó Iñárritu ya no todavía no había ganado los dos Oscar como director pero estaba nominó con Babel

Voz 10 23:01 me habían nominado a Scorsese como muchísimas veces entonces a bordo cuando iban hacia mejor director sana entregarlo George Lucas Steven Spielberg Coppola entonces yo me imagino de Iñárritu diciendo buenas a su amiguete Martin Scorsese me acuerdo de ver la cara de decir esto ya está en cuanto esa ficción

Voz 1995 23:23 ese cartón piedra también la gente densamente el decorado la gente parece cartón piedra pintada dice

Voz 1166 23:31 la piel todo el mundo todo el mundo va súper maquillado era era básicamente como te decía antes de un show televisivo en tu aspecto tienen que ser impecable in y hay una cosa hay un detalle muy curioso y es que si te levantas en un momento dado la ceremonia vine a un señor guapísimo y se tanto asiento y tiene una placa colgando por detrás que poner relleno de asiento real hay hay una sensación completa de como te decía antes de que todos somos como figurantes incluso si santa no puede quedarse nunca un asiento vacío no tiene que ser el resultado tiene que ser siempre siempre implicados que

Voz 1995 24:03 a pesar de que hoy voy al baño

Voz 1166 24:05 hay un ejército de de de como de organizadores con figurantes que si ven que alguien se levanta inmediatamente lo mandan al a las siete

Voz 1995 24:13 no se increíble acantilado oficios que genera por ello digital el lugar obviamente fuera de de este tipo de dentro es como ambientada en un centro comercial si está metido de fondo no acoge pasa por el centro sino el fondo eh pues cualquiera de nosotros se conocerá cuando entras a un centro comercial que está la izquierda pues una hamburguesería a la derecha Maiky y al fondo está el teatro pero pasas por el centro comercial

Voz 10 24:46 bueno pero pero pero bueno eso está más que Hadid SIMO para que para que parezca un lugar único en el mundo de hecho es verdad que por televisión la alfombra roja parece mucho más extensa hilar gay en realidad son dos pasos lo que pasa que los famosos van muy lentamente por los más famosos quiero decir porque se van parando en todos los sitios desde luego tú para que es un poco procuras ir pasito a pasito como si fuera una tortuga realidad sino en en veinte segundos podrías para atravesar la completamente

Voz 1995 25:14 la nominación al Oscar en su día dio al ser el primero que lo supuso un cambio de tu vida final aquello cambió cambió tu vida en tu caso Borja dirías que cambió tu vida de alguna manera

Voz 10 25:23 no yo creo que fue como una especie de extracto de abductores que duró un mes osea como que de repente yo en mi casa me coge un ovni me lleva a Los Ángeles vuelvo hoy están los cacharros por fregar si todo sigue igual eso para mí la sensación fue hecha si el el

Voz 1166 25:38 finales en rarísimo se acaba la pensión que Boys devoró uno aparece un vacío no suena el teléfono de repente te sientes como que ha pasado qué ha ocurrido turbantes molaba su sillón

Voz 10 25:49 no yo mole un mes a lo mejor o más o menos

Voz 1995 25:53 que lo has hecho una carrera muy buena sí sí sí sí pero vamos

Voz 10 25:56 pero quiero decir que que me pasase ahora un cuarto sentiría la misma tendría la misma sensación de estar en el planeta Marte frontón plenamente porque es verdad que que son códigos muy diferentes desde la ceremonia de ello de de ese gran espectáculo A

Voz 1 26:12 a todo todo

Voz 10 26:14 protocolo y todo eso GT te llaman para preguntarte durante una llamada de cinco minutos largos como se pronuncia tu nombre eh para los eventos osea de yo tuve una llamada que era a ver cómo se dice Borja Cobeaga Borja Cobeaga y a otro de la línea una mujer In norteamericana decía Borja Cobeaga y lo iba corrigiendo sea quiere decir que que que no la sensación no deja de ser muy loca con respecto al a la cosa de andar por casa que tenemos aquí

Voz 1995 26:44 entonces otros hecho carrera en Estados Unidos has pasado muchísimo tiempo la gente todavía recuerda a si llevar de mini que sea tú fuiste nominado a al al gente todavía recuerda eso hombre algo que

Voz 1166 26:55 que hay en tu en tu currículum Ny la industria americana como que valore valora muchísimo eso no pues en mi caso fue evidente que supuso un antes un después sede como decía antes de de no haber hecho nunca nada de repente estar estar de tener la posibilidad de hablar con productores y tener acceso a a la posibilidad a una película no con lo cual se fueron después radical

Voz 1995 27:16 su vida gana tú te has planteado por encima de mí así hoy si hubiera ganado los Oscar

Voz 10 27:20 pero ganaba habría salido al escenario con una camisa manchada de vino del cóctel previo es lo que había pasado y mi madre había hecho una Face mi madre habría hecho un Face Pam Amparo tanto con un lampara Un pero bueno es lo que tiene pero no de paso que sentiste como una libido Balmain

Voz 1166 27:37 no entiendo oyes tu nombre estás tan tenso hasta están histérico con la idea de que tienes que subir a ese escenario hablara a una audiencia tan monstruosa que la primera sensación de alivio como Uf menos mal no tengo que hablar que que Libération prólogo y luego viene luego viene una cierta decepción de decir que ha pasado presionen lo merecía yo tenía que haber ganado entonces es curioso es una es una mezcla extraña de de sensaciones y emociones

Voz 1995 28:01 quizás que es un viaje largo un mes como tú dices dónde vas a ser abducido claro volverte luego de vacío

Voz 10 28:09 vivos luego lleno vosotros pero no sé si preguntaros yo creo que Davis ha admitido muy buenas no desvela que todas enfocado desde desde el lado de los perdedores si tienes toda la razón pero creo yo no sé si es evidente que es muy difícil pronosticar justamente esta categoría es como si me dices que a corto documental pero en el caso yo creo que toca os allá por un tema de de de de de justicia y después de tantas nominaciones igual que Leonardo Di Caprio tuvo que esperar tanto pues en el corto español es el de algo de Caprio de la sección

Voz 1995 28:45 desde luego si son después de ganar y triunfar en los en los Goya hace hace unos meses unas semanas consiguen en el Oscar mejor que lo deje ahí sellar Adriano de Jalón dedicas además es imposible que en un corto espacio de tiempo en tu vida o los a repetir te hecho

Voz 10 29:01 Argo de madre osea que en realidad se ha rodado el corto es una especie de prólogo largo entonces ya no tiene fin osea si gana el Oscar a Mejor corto quién dice que no pueda

Voz 1166 29:11 sería la promoción perfecta y encima vamos

Voz 10 29:14 a un año que es probablemente hagan una película en español

Voz 17 29:17 y tampoco sería tan

Voz 0978 29:20 no se Alejandro Magno de los cuartos españoles poder pues mejor vas a tener razón

Voz 1995 29:26 que a los dos muchísimas gracias vamos a quedarnos con Pepa Blanes que está aquí atentamente escuchando para criticar El Agujetas no juega la conocemos bueno pues esto es ya cuenta quieres que segundos con Pepa Blanes repasamos lo que lo que posiblemente vaya a pasar el próximo domingo y lo que no pasó las de las películas que por qué no ganar vamos a estar muy dedicados al cine francés la muchísimas gracias Juan caras un verdadero placer que siempre Borja vuestra casa a ver si si

Voz 10 29:54 a ello Cobeaga pues tampoco ve

Voz 1995 29:56 al colegio me daban Kobe sí sí sí pues no no salió viene no

Voz 0978 30:01 hubo hay algo que no no digo lo ha colegas no pero hubo pero que es acabar con el bajón otra vez a los dos muchas gracias gracias

Voz 2 30:10 ocho al have to meet el voto para estaba dos o son Risky yo para nada

Voz 8 30:30 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1481 30:34 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gastos de notaría gestoría registro tasación pero

Voz 1463 30:39 si Huesca hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobran y gasto

Voz 22 30:44 ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING la obra con todos los gastos gratis incluido el de tasación ir firmas con nosotros como siempre con cero comisiones y al precio que buscas desde Euribor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y seis por ciento TAE variable más información en ING punto es

Voz 23 31:04 sí

Voz 24 31:12 conectan con hoy

Voz 15 31:13 hoy está a través de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Capella ser

Voz 25 31:24 cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 26 31:30 no te quedes inmóvil al borde del camino congela es el júbilo quieras con descanso ahora ni nunca no te sales calma el mundo sólo un rincón tranquilo caer los párpados pesados con juicios y labios armas sin sube piense sin sangre no es sin tío pero pese a todo no puedes evitarlo y congela Ana que ahora llena este calma hay reservas del mundo sólo un rincón tranquilo dejas caer los párpados pesados como ITS casi labios y que duerme sueño ITE piensa sin sangre y sin tiempo y te quedas sin móvil al borde del camino y te salvas entonces nota quejas conmigo lotes Alves Mario Benedetti mil novecientos setenta y cuatro

Voz 27 32:42 eh

Voz 25 32:45 el placer de escuchar

Voz 7 32:54 qué bonito sería la mitad de empleo más hermosa si no existiera el Casablanca te diría una Melania hay que rescatar a mí mismo dónde hay que firmar a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 28 33:42 la sangre James Bell cuando un soldado entra empatara Excal sabrá Alejandro de batallas Aristóteles

Voz 15 33:48 el grano siempre se gana con la espada Filippo a veces conviene usarla beige SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 14 34:05 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 7 34:15 ya

Voz 29 34:23 el Mara del Caribe de Viajes el Corte Inglés y Travel Plan disfruta de hasta trescientos euros de ahorro y reserva por sólo sesenta euros con el mejor precio garantizado además los niños viajan gratis o con grandes descuentos separada del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan

Voz 30 34:41 su condiciones desde el corteinglés

Voz 31 34:44 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene Iker es decir mañana lo tiene

Voz 32 34:55 once es necesitas una prueba porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es fiable pro hace toda la confianza de Toyota

Voz 0978 35:09 oye tú tienes alarma la de Securitas Direct Navidad con piso de alquiler claro pero cuando te instarán la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llama si te la vuelven a poner donde las diga

Voz 2 35:20 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo ver llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una en el Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 7 35:44 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena de junto con Toni Garrido

Voz 1995 36:03 este año los Oscar no tienen presentador porque ya no quiso aumente

Voz 15 36:08 Pepa

Voz 33 36:09 esta es la gran dama del cine no

Voz 0978 36:12 bien gracias dice que no que era anda ya he madurado

Voz 1995 36:18 soy yo como si eso de que los Oscar que van a celebrarse el próximo domingo

Voz 7 36:22 pero

Voz 0978 36:24 no tienen presenta a mí me lo propusieron pero me venían poco mantendría quedarme aquí representando

Voz 1463 36:32 pues eh básicamente por esta política está acusado de lo políticamente correcto o no que es como estaba Kevin Hart el humorista le revisaron su Twitter tenía unos tuits tomó focos de hace muchos años se montó un escándalo en Twitter el pobre dijo antes de que sigáis me me bollo y claro yo creo que no han encontrado un presentador limpio de tuits

Voz 1995 36:52 sí ya lo son de tuits si hay que remontó

Voz 0978 36:54 darse a la y Francia de uno para buscar ser

Voz 1995 36:58 dicho algo que haya molestado a alguien algo inapropiado

Voz 1166 37:02 no hay es poco marrón no es lo que dice buscar esto Twitter marrón presentarlo premio no son nadie realmente te agradezco muy un poco responsable de un espectáculo que realmente no estas de todo encontró no

Voz 1463 37:21 ya bueno yo creo que también es eh es que tú no tengas miedo al público ni a las críticas a esa me parece muy valiente por ejemplo Buenafuente Sílvia Abril que dijeron pues mira esto no nos lo vamos a tomar como un marrón nos digan lo que digan y luego ha habido pues opiniones de todos los gustos pero que también es un poco esto de que no me critiquen que no me digan

Voz 1995 37:38 ya pues no te van a criticar ese saldremos bueno es histórico de lo que vamos a valorarlas histórico en los errores que ha cometido o los premios que se han dado y sobre todo los que no han seguro que el próximo lunes más de uno y nosotros hicimos no se lo tenían que haber daba no sé cuál lo que vamos a hacer es repasar Si de parece Pepa en algunas de las películas que que merecían el Oscar no andamos a las pelis que no

Voz 1463 38:02 las pelis que no eh bueno las pelis que nunca han creado a veces bueno fíjate con la la la que se pero nos vamos a ir a una que fue como

Voz 0978 38:10 muy muy muy polémico Dahlan fue cuando dijeron que sí sí sí sí

Voz 1463 38:15 yo nunca es lo que ha pasado ahí bueno e pues vamos con una que tuvo bastante polémica porque es que la que el consenso lo tenía ella ganó otra fue la red social de David Fincher

Voz 0978 38:26 vas a culpar me quieras el director financiero de la empresa hiciste un negocio con tu propia empresa seca como si no forma parte de país no será como sino con victoria que contaba vino Pestaña Caramés peripecias de de Mark Zuckerberg el dueño

Voz 1995 38:39 fundador de la subida al poder

Voz 1463 38:41 amistad lo estos niños eh que se mataban entre ellos

Voz 1995 38:45 te acuerdas de Simón es decir no haces quinientos millones de amigos sin tener un enemigo

Voz 1463 38:49 exacto eso le pasó a Marc eh pues claro esta es una película escrita por Aaron Sorkin dirigida por fin ceros a una maravilla de película con muchos matices y perdió contra el discurso del Rey la película de Fincher frente a una película moños de un monarca tartamudo al que le enseñan hablar perdona a claro a Quique paso pues Harvey Weinstein se señor que ahora nadie menciona que hace unas campañas

Voz 0978 39:13 de al nombre

Voz 1463 39:16 amigo hacia unas campañas maravillosas para conseguir que ganarán sus películas y bueno votaran por esta película Colin Firth que tenía uno de esos papeles en que tanto gustan a los académicos

Voz 1995 39:27 sí sobre todo si es guapo ya CDF listo ya que tonto es a los académicos les les encanta más desastres académicos

Voz 1463 39:35 pues mira otra que también fue muy chunga fue un momento muy chungo fue cuando perdió Brokeback Mountain

Voz 34 39:41 es una cosa decimos tener tenerme una vida juntos una vida que te cagas es lo que hiciste genes que tenemos ahora

Voz 1166 39:54 un niño a la mejor película sí

Voz 1463 39:58 sí sí yo creo que no se atrevieron a una película tan delicada tan bonita con ese mensaje político en aquellos años no sobre la homosexualidad que además afectaba a dos vaqueros que es el el culmen de la masculinidad hegemónica entonces será tan tan bonito yo creo que no se atrevieron a premiar de aprenderla

Voz 0978 40:15 la película este año

Voz 1995 40:17 de Craxi estaba nominado una película sobre Truman Capote

Voz 1463 40:22 creo que sí

Voz 1995 40:25 las pues desde la vida pues estábamos sitio cubriendo cubriendo esa noticia apareció el director de capote ir en inglés lamentable lo el Thievy había estudió en Salamanca se hablaba español mejor que yo hombre de España sí dime tal era el director de la película KBC o las que encantado de bueno más películas que han que han fracaso

Voz 1463 40:48 pues mira vamos a hablar de directores porque claro pobre Cobeaga Fresnadillo son dos lusas pero claro son dos luces

Voz 0978 40:55 los maravillosos bueno

Voz 1463 41:01 Lewis es no pero lo digo del de los otros artistas en estos Oscar pero es que claro Scorsese ha sido uno de los eternos luces de los Oscar o Spielberg sea el señor Spielberg ha hecho campaña contra

Voz 0978 41:14 la Roma Stephen que malo eres pero bueno es que yo creo que eso campaña a favor de que la gente vaya al cine a ver la película

Voz 1463 41:26 que eso es hacer campaña contra la única película dominada

Voz 1995 41:31 no es exactamente pero bueno bueno pues Spielberg

Voz 1463 41:33 Nos fíjate ha vendido más de una humillación es verdad que se lo dieron a la lista de Schindler ese monumento que por cierto se estrena el jueves que viene en pantalla grande otra vez para

Voz 1995 41:41 no era éste iban

Voz 1463 41:45 pero bueno pues no se dieron no se lo dieron cuando se lo merecía de verdad que fue en el año ochenta y tres cuando había creado la historia de ciencia ficción pues más emotiva hay personal de la historia que es ETA

Voz 12 41:56 así que Moscú no

Voz 0978 42:02 deberías este volverle eso tímida

Voz 35 42:07 en este estudio remitió Historia del divorcio de los de Luis eso te cambia la manera de acercarte Carter no no no ganó

Voz 1463 42:22 la película más taquillera en aquel momento incluso por encima de Star Wars estuvo nominada a nueve Oscar pero le ganó Gandhi cuyo director es Richard Atenburu pues después de recoger el premio después de pasar allí Portolas las salas de prensa dijo hombre es verdad que se lo merecía este que es un poco lo que dijo se oyen con complejos

Voz 1995 42:40 hola decía Barei la última hechos dice una de las últimas injusticia

Voz 1463 42:44 es una de las últimas e injusticias pues mira por ejemplo Hitchcock tú te crees que Hitchcock no ganara el Oscar Nico La ventana indiscreta ni con vértigo

Voz 0978 42:51 la hermosa Carlota ha vuelto de entre los muertos obsesionado de la mujer de los no tienen Oscar Fresnadillo en el fondo verlos

Voz 1995 43:06 Juárez yo prefiero estar en esa terna de ser que la de los triunfadores de esa manera bueno Pepa nos va a contar el próximo lunes muy bien en qué estado pero Pepa a las diez de la mañana el próximo jueves os va a contar qué es lo que ha ocurrido en esos premios los premios Oscar que están de capa caída malas audiencias en tradición con polémicas

Voz 0978 43:26 es sólo pueden mejorar nadie

Voz 36 43:35 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1481 43:39 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 22 43:47 Annie gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 23 44:00 sí

Voz 15 44:06 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales arroba hoy

Voz 2 44:12 hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 25 44:18 hay silencioso que se convierten en todo un titular presidente Vara es acertada la política de Sánchez sobre Cataluña

Voz 0978 44:27 de momento la única posible electoralmente si piensa que perjudica

Voz 11 44:29 K obviamente presidente Pajín le perjudica le beneficia sí perjudica el malentendido

Voz 1166 44:38 la política que se pueda dirigido del Gobierno

Voz 11 44:40 está hora25 Barcelona de lunes a viernes desde las ocho de la tarde las siete en Canarias Cadena SER

Voz 2 44:53 no no no no son sólo tres letras una obsesión doctor Correa

Voz 37 44:58 retumba en mi cabeza cuando creo que desaparecido por vuelve a sonar ese grito y lo oigo otra vez el dice usted que sobre todo le pasa

Voz 2 45:08 los fines de semana decidí los fines de semana a todas horas sábados y domingos le aguanta toda la tapón y toda la noche hasta la una y media de la madrugada no se mide se va a tomar ustedes de l s píldora

Voz 38 45:22 citas dieron Luis Suárez Gil de Montes para que esas con usted

Voz 2 45:25 y cuántas son el Morse entre problema ninguno

Voz 38 45:28 escuchará a don Luis por encima

Voz 2 45:31 cuando ese canto de dioses que usted la está marcando la vida cuál es el diagnóstico doctor pues lo esté enamorado un rollo metido vamos que no se lo más bonito que hay en este mundo

Voz 38 45:42 volvió encantador que no esto no

Voz 7 45:49 cadena SER no

Voz 36 46:13 lo va a apretar en línea que gancho esto que acabamos de grabar me me barrunta millones de descargas

Voz 7 46:23 la uno de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en otoño sabe no lo sé no saben lo que hacen

Voz 15 46:34 qué público días apenada Berto Romero Pi Andreu Buenafuente el programa en el que puede pasar

Voz 39 46:41 por lo de todo pero si no es tu programa paquete

Voz 0978 46:43 no lo sé

Voz 39 46:46 buena semana volcando contenedores

Voz 8 46:56 cuenta con la SER

Voz 0978 46:59 pase lo que pase

Voz 40 47:02 el

Voz 7 47:10 una doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en vena la Super Rebajas

Voz 0812 47:17 sólo en visionar consulta condiciones dicen que se acerca el invierno frío y oscuro como la noche no temas pues hay un lugar donde la esperanza brilla con fuerza con la luz de estrellas infinitas y el calor del sol las Islas Canarias cuenta es no comen campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Voz 15 47:41 será el sonido de tu coche nuevo serán los fogones de tu nueva cocina será que si tenemos un préstamo de hasta sesenta mil euros sin comisión de apertura

Voz 27 47:52 contratar otros productos para que tu proyecto sea que

Voz 15 47:55 si entra en Cetelem punto ese informativo

Voz 27 48:00 dura

Voz 15 48:00 de cinco Hoy por Hoy y La Ventana estartapeando el camino de la idea al éxito lunes y viernes en Hora Veinticinco miércoles en Hoy por hoy aquí de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando con Rafa Bernardo emprendedores y startup protagonistas un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es contar siempre con un buen asesoramiento

Voz 7 48:31 ya

Voz 29 48:41 Mara del Caribe de Viajes el Corte Inglés y Travel Plan disfruta de hasta trescientos euros de ahorro y reserva por sólo sesenta euros con el mejor precio garantizado además los niños viajan gratis o con grandes descuentos separada del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan

Voz 30 48:57 su condiciones

Voz 8 49:02 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 49:06 españoles profesor letona llega pero LB no sé si Rusia otra buena mala suerte nueve cero dos catorce sesenta sesenta en un rato qué quiere no hay ninguna obligación al contrario

Voz 0978 49:25 sucede es lo define así

Voz 1995 49:27 el sombrero pues fruto de Lama tema Freddy Kruger de la matemática es bueno si se bueno buena definición con ese con nueve cero dos catorce sesenta sesenta llámennos con un poco de mala suerte será usted quien se enfrente al profesor letona pero antes luego para el niño no para compensar clave en altísimos pies sobre el océano Atlántico línea recta vamos básicamente la línea que une Europa email

Voz 41 50:03 Miami pujante capital hispana de Estados Unidos Marcela Sarmiento muy buenos días

Voz 42 50:08 buenos días qué tal cómo están

Voz 1995 50:10 dos de saludarte y hoy desde Austria el corazón de la vieja Europa en Marruecos Macias

Voz 34 50:16 buenos días aquí me nivel refugiar de la locura que está ocurriendo en mi país de residencia el Reino Unido que montañita

Voz 1995 50:25 el solamente seis semanas sea para el City está la casa aprobaremos está todo por hacer

Voz 34 50:32 todo por hacer y ahora con todos estos nuevos parlamentarios que se están metiendo en un grupo en el que quieren resaltar su conciencia de que no se creía de Europa son todavía once pero están haciendo mucho ruido a ver qué pasa

Voz 1995 50:46 María bueno y también el ruido esta semana se concentra uniendo además ambos continentes en ese viaje de Mégane Markel esta semana para celebrar en Nueva York su baby Sauer aquí realmente lo de las fiestas cada vez hay más pero

Voz 0978 51:00 si yo estás gracias al desde que llegó

Voz 1995 51:03 bebé todavía no es algo muy común Marcel en Estados Unidos el Sauer el baby Sauer cuéntanos en qué consiste

Voz 42 51:09 bueno consiste realmente en una fiesta que ofrecen las mejores amigas de la que va a ser mamá de la futura mamá para darle regalos a la tomarse fotografías entregar concejos te todo lo que tiene que ver con el nacimiento del bebé y la verdad no es cualquier cosa es una cosa que aquí no se toma la ligera es realmente una tradición americana yo sé que en algunos lugares esto no se estira aunque muchos otros lugares también lo han querido digamos poner de moda pero aquí es muy importante tan importantes que vieron las cifras que se gastó Serena Williams para la celebración de Megan algo

Voz 0978 51:45 cuánto setenta y cinco mil dólares la noche no

Voz 34 51:48 por eso la noche pero en España doy dice que algunos bebés vienen con un pan debajo del brazo de viene con Baby Sauer de casi medio millón de euros porque tenéis que contar el avión que le pagaron los Clooney que eso eran como doscientos mil euros la habitación que alquilaron que son setenta y cinco mil por la noche

Voz 42 52:06 es joven en bloques

Voz 34 52:09 esta resaltando mucho en el Reino Unido es la hipocresía del príncipe Harry de Megan Markel que están todo el rato combatiendo la la pobreza en el mundo Ia apoyando el medioambiente hice gastan en este en este avión un vuelo privado como sabéis de una impacto terrible en el medio ambiente y luego se piden un carrito de esto es que eco friendly que es amigo del ecosistema pero luego se gastan todo este dineral parece absurdo hoy un columnista de la llamaba la pequeña María Antonieta porque como saber variando no fue culpable según muchos de del del desenlace de de la Revolución Francesa y ahora están diciendo que ya con todos estos gastos que está haciendo se llevó a una vista un arpa una máquina de hacer y palomitas de maíz o sea pero a unos arreglos florales puso a todas las invitadas a hacer arreglos florales y luego dijo que los iba donará hospitales pero de todas maneras toda esta usted ostentación es tan poco británica tener en cuenta que la Reina desayuna con Fleiss en Teruel y que va por Buckingham Palace apagando las luces y es conocida por reciclar el papel y los lazos donde mandan a los os aquí imagínate verán esa

Voz 42 53:27 sí estarán hasta antes de lo que en este momento está siendo Mégane Marco perdona que te interrumpa porque además mucho de los comentaristas de esta fiesta porque ha suscitado muchísimos comentarios el tema de la fiesta de Mégane Marcos porque es la duquesa de Sussex pero realmente este tipo de fiestas aquí se hacen permanentemente no solamente para la duquesa para todo el mundo para la espalda Aschwin y Lou instó a las demás

Voz 1995 53:53 de mano se está convirtiendo casi en un deporte tan tradicional como el de la caza el zorro criticará a Megan Markel de sí