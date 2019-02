Hoy por Hoy (22/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 a las once las diez en Canarias

Voz 1645 00:05 a día de la mañana con Antonio Martín buenos días buenos días Toni varias personas han sido detenidas en los últimos minutos por enfrentamientos con la policía en el desahucio de tres viviendas en un edificio del centro de Madrid los desahucios afectan a cuatro familias los desalojos habían podido retrasar los vecinos en ocasiones anteriores pero hoy sí que se han ejecutado ya está Elena Jiménez buenos días

Voz 1478 00:25 buenos días siete personas detenidas por resistencia a la autoridad señalan fuentes policiales hora algunas de las personas que han pasado la noche en las viviendas de las cuatro familias que van a ser desahuciadas desde el cordón policial que mantiene los agentes en la calle en el barrio de Lavapiés se pueden ver cómo van sacando a esos activistas del portal y les van dejando a uno de los lados en los vale con es más vecinos e incluso algunas de las afectadas se asoman mientras se mantienen colgadas pancartas que dicen vecina despierta especulan en tu puerta se han visto algunos empujones entre agentes y activistas concentrados en la zona ahora hay calma a veces gritan vecinas estamos con vosotras en referencia a esos cuatro familias hora y media ya desde que llegó la comisión judicial

Voz 0477 01:06 tal gracias Elena acaba de comenzar la segunda Horner

Voz 1645 01:08 la de la cumbre que preside el Papa en el Vaticano para tratar los abusos sexuales en la Iglesia en el inicio de las sesiones de hoy el moderador del encuentro ha explicado que el Papa ha ordenado que se reparta un documento de la ONU y otro de Unicef sobre violencia contra los menores ISE ha leído después el relato de una Vic

Voz 2 01:24 bueno hay dos dius cuando fui abusado por un sacerdote mi madre Iglesia me dejó sola cuando necesitaba a alguien en la iglesia para hablar de mi abuso y Mi soledad todos escondieron me siento aún más sola porque no sé a quién acudir

Voz 1645 01:41 vamos al País Vasco el lehendakari Iñigo Urkullu ha hecho balance del final de la legislatura lo ocho en el Parlamento vasco unos meses que ha calificado de inestable ese accidentados y que además terminan con indignación para el Gobierno de Euskadi por la moción impulsada por el Partido Popular en el Senado para que no se cedan transferencias en el Parlamento de Vitoria está David jour adelante

Voz 3 01:59 si el cumplimiento del Estatuto de Gernika una enorme desatino que induce al delito y suponen una provocación ha denunciado el lehendakari que ha respondido así al presidente del PP vasco

Voz 0804 02:08 es insólito defender que cumplir la ley rom

Voz 2 02:10 el principio de igualdad igualdad señora

Voz 0804 02:13 Alonso no es uniformidad no es uniformidad señor Alonso un ejemplo felizmente superado la uniformidad que impuso el franquismo Gené

Voz 2 02:22 pero la mayor de las desigualdades Urkullu también

Voz 3 02:24 ha mostrado su decepción por la incapacidad de acordar de la política española una política lamentado entretenida en la demagogia y el trazo grueso de las acusaciones es la crónica de el desbarajuste a sentencia

dado higos apuntes más uno del deporte el Chelsea inglés ha sido suspendido por la FIFA no podrá fichar durante las dos próximas ventanas del mercado por irregularidades en la incorporación de jugadores menores de edad y además en nuestro país ocho personas han sido atendidas otras doscientas cuarenta y cuatro desalojadas por el incendio de la planta catorce de un hotel situado en Benidorm la mayoría de los afectados han sido atendidos por inhalación de humo

Voz 1 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1275 03:05 en Madrid no ha podido comenzar aún la reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos debido a la protesta de los estudiantes en contra del nuevo plan de ordenación de titulaciones Aurora Santos

Voz 0159 03:13 los alumnas han bloqueado la entrada algunos miembros de ese consejo que debe haber arrancado a las nueve y media la universidad confirma que sólo algunos de los consejeros han podido acceder al edificio del Rectorado que hay quórum para empezar la reunión pero que prefieren hablar primero con los estudiantes e intentar que dejen pasar a todos setecientos alumnos según sus cálculos han pasado la noche encerrados en este edificio donde han preparado las protestas que hoy van a llevar a cabo se oponen a que la Universidad deje de ofrecer determinadas titulaciones en el campus de Aranjuez desde el curso

Voz 1275 03:42 te viene los voluntarios del gallinero denuncian la falta de recursos del Ayuntamiento de Madrid para atender a las familias que fueron realojadas tras el desmantelamiento de este poblado chabolista sólo tres adultos han conseguido trabajo y sólo una familia activado el bono social de la luz

Voz 0477 03:55 Fidel agua el Ayuntamiento reconoce problemas para ti

Voz 1275 03:57 evitar esos bonos sociales blanca es una de las voluntarias

Voz 4 04:00 como los trabajadores sociales de zona están bastante saturados sólo hay un una trabajadora social para el proceso de realojo es difícil que estas familias pueden estar al día de su situación es practicamente imposible que comprendan en qué situación están sin alguien que les ayude la ayuda que está prevista para ellos es claramente insuficiente

Voz 1275 04:20 era en primavera del Hotel España en la plaza del mismo nombre de la capital esté listo tras las obras de reforma que se están llevando a cabo y en las que la empresa Reus ha trabajado para mantener la fachada original de este emblemático edificio de Madrid Laura balones directora de comunicación

Voz 5 04:32 que va a tener dentro de su decoración todos esos elementos de patrimonio histórico que que estaban hombre lógicamente protegidos e Iker no solamente es la fachada sino que que son bajos relieves que son luminarias nueve

Voz 1275 04:45 la dos hasta ahora en el centro de la capital y subiendo mucho sol temperatura

Voz 1645 04:48 primaverales esta tarde pasaremos de los veinte grados es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com Cabello

Voz 1 05:08 en los informativos

Voz 6 05:15 sin la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 05:19 con Toni Garrido fíjate hoy ponemos rumbo a Las Vegas para hablar de música con Javier el club de los más destacados productores compositores musicales del mundo y como saben profesor en Berklee College of Music de Boston pero huyendo del frío o vete tú a saber que hoy está en Las Vegas buenos días

Voz 7 05:40 hola buenos días tránsitos muy encantado de saludar a los como siempre

Voz 1995 05:43 buenos días que Paradiso las dos de la mañana

Voz 7 05:47 a las dos de la mañana sí sí pero bueno es es el penal eh y hoy no he madrugado aún no me he dormido pero pasando unos días muy buenos aquí en la costa oeste eh viendo a músicos y haciendo cosas y rematando mañana con un concierto que me apetecía mucho ves que es el el grupo The Roots que es uno de mis grupos favoritos Si bueno me apetecía mucho ver lo que están haciendo ahora

Voz 1995 06:15 bueno hablamos hace un par de semanas les contábamos que el próximo mes de junio en el lugar un gran concierto en el Teatro de la Zarzuela en Madrid donde se conmemorarán veinte años de Casa Limón veinte años al servicio de la mejor música de Planeta en iban a estar algunos de los mejores artistas que tienen un denominador común he trabajado en algún momento haber pasado por esa Casa Limón de Javier Alemán preso estos viernes vamos a dedicarnos a repasar esos encuentros hace un par de semanas la protagonista fue Luz Casal hablamos con ella

Voz 2 06:43 con foco en alguien con una luz esa sólo con la luz

Voz 1995 06:48 que despide ella se pueden iluminar varias capitales de provincia

Voz 1490 06:56 no

Voz 1995 07:01 de la Vega no sé si da para tanto pero podría seguramente el alud de Ana Belén eliminar esa es ácida más setenta y cinco discos un Grammy Latino a la Excelencia Musical dos mil quince más de cuarenta películas un Goya de Honor en dos mil diecisiete una larga carrera en la que ha cantado distintos géneros siempre muy bien acompañada con Víctor Manuel

Voz 1 07:26 ya pedí que me muero

Voz 2 07:31 el gran Luis Eduardo Aute no Miguel Ríos

Voz 6 07:54 uno de los más grandes Camarón iba

Voz 1995 08:10 conoces bien Ana Belén como como la definirías musicalmente

Voz 8 08:14 bueno yo creo que en primero la verdad

Voz 7 08:18 tras subrayar todas las cifras que porque es que treinta discos son muchos discos se esa es una discografía que poca gente puede puede puede presumir de jazz más de cincuenta años de carrera esto además de Camarón a mí me impresiona mucho porque es el único tú Etoo que Camarón admitió en uno de sus discos sea la única persona que que Camarón y e invitó a su a su disco no aguantarle a Camarón es como es como jugar con Messi no no no quedar mal no eh a mi me parece que Ana lo que ha conseguido es tener su propio estilo que es muy difícil es decir no es una cantante de jazz ni de coplas ni de canción española de de canción ligera es una tía que por un lado ha generado su propio estilo sin ser compositora que es muy importante y por otro lado ha hecho de su carrera un rosario de de canciones maravillosas que es al final lo que es al final una voz lo que son es sus canciones no

Voz 1376 09:26 entonces que que una tía como extra después de tantos años tenga tan Tizi canciones que son parte del pueblo sin ser ella la escritora en la compositora sino simplemente luciendo bueno simplemente Maribel Nos como Frank Sinatra

Voz 7 09:42 siendo la voz no la la voz que nos ha contado tantas historias a tantos a tal tesis más generaciones que cuando mi madre era joven y vino a Madrid con diecinueve años ya decía a la chica esta ya era una estrella hace cincuenta años

Voz 1995 09:58 qué tal cómo se consigue tu extrajo con mucha gente pero cómo se consigue tener una carrera que perdure en el tiempo porque los estilos pasan las modas bueno pues esta pero hay artistas que permanecen no demasiados muy pocos conocen

Voz 7 10:12 pues yo se lo pregunté hundió el estudio dije anda anda como hace esto y me dijo pues mira hace hasta sabiendo decir sí hasta un día que tienes que aprender a saber decir no así la primera mitad de sabiendo decir si la segunda mitad

Voz 1995 10:32 se deje no así a este con ella año dos mil siete el disco se llamó anatomía

Voz 1490 10:41 daría ser lleva Ortega galo me gustaría ser con Terry cambie

Voz 1995 10:57 probablemente una de las mejores voces de este país y lo es porque pasa el tiempo gris pero el tono el timbre sigue en el mismo sitio maravilloso

Voz 7 11:10 si es que este este tema por ejemplo es de Bebe lo compuso bebe iberos ya era una estrella

Voz 9 11:16 cuando compuso esto claro tú a eso un ejercicio a lo mejor un poco quizá cruel

Voz 7 11:24 pero yo propongo que no se cojan las listas no de hace cincuenta años ni de cuarenta en la lista de hace cinco años de ventas la gente que estaba en las radios sonando y nos daríamos cuenta de la criba brutal que el tiempo le mete a todas estas listas no entonces que que en una voz allá perdurado de década tras de verdad va ahí ya no no hay suerte solamente ni ni las estrellas han puesto de una determinada manera no hay un un una catarata de talento constante y además que perdura en el tiempo no

Voz 2 12:04 con este disco hay una canción compuesta por Javier Limón se llama tan azul

Voz 1995 12:23 la canción también compuesta por Joaquín Sabina

Voz 1490 12:30 tapa la modo

Voz 1995 12:39 Brown cobró compuesta por Víctor Manuel con música de Isaac se dijo de ambos

Voz 2 13:04 David San José fue estudiante de la clínico lechos Muse en Boston

Voz 1995 13:08 qué tal la familia

Voz 7 13:11 la esté escuchando cantar es que me encanta esta mujer pues mira también compuso díscola impere pero yo creo que la mejor canción del disco es está la de la de la de David San José su hijo por qué por qué es realmente muy buena musicalmente y el toco el piano y fenomenal yo alguna vez me quedo con la pena de dejó no me no me ha vuelto a a Ana Belén a llamar para hacer un disco pero claro es que yo tan poco me llamaría porque tiene un hijo que es un musical hizo un súper arreglista un gran un gran productor encima y encima de su hijo claro que supone les saldrá más barato no es broma es broma pero es que es un gran músico David a mí yo le admiro mucho hoy y además creo que todavía le queda mucho por hacer pero vamos todo lo que lo que hace con Victory con Ana es exquisito para mí esta canción musicada por él en la la más la más bonita y la que mejora

Voz 9 14:09 ha aguantado Kill Bill

Voz 1995 14:12 hay novedades para ese teatro de la Zarzuela dentro de unos meses hay novedades en este aniversario de Casa Limón

Voz 7 14:18 pues la verdad es que cien novedades pero es lo que voy a hacer ya te voy a empaquetar todo para no tal Illa porcino es ahora cuando vaya Madrid vamos sacar la ristra entera

Voz 1995 14:30 ahora que espero que no vas a contar que no vas a contar que no mucho

Voz 8 14:35 a la vez

Voz 7 14:38 bueno tú tienes que preparar una canción de esas un homenaje a Johnny Cash porque sino al final se me va muy flamenco la historia e invitado Alba Molina invitado a bueno cosas tenemos

Voz 1995 14:50 el protagonista Javier tiene tú has compuesto una canción en tuviera verdad os además si algunos considerado turista Black Mexican sombrero se cuando vengas la escuchas Javier ir como vea sin compromiso e ningún compromiso ahora sé que llevas al sueco pues ya atado

Voz 7 15:10 yo Tom te frito ya para para este concierto en la en la Zarzuela yo creo que es tu oportunidad de verdad yo creo que es el salto

Voz 1995 15:17 ni canción pero escaso prefiere que Ana Belén lo canta vale vale yo cuando cuando vengas te contaré la historia de El Palo del día seguido cantando en El Palo a todo esto Haski prolongado

Voz 10 15:32 a Javier Limón hasta la semana que viene

Voz 6 15:34 no les deportes fruto de los de grado

Voz 1490 15:42 Sara pero sí

Voz 1645 17:02 durante estos días una leyenda del ajedrez Valerie Saló ha dado clases a un grupo de expertos ajedrecistas ciegos o con discapacidad visual grave de la Federación Española de Deportes para Ciegos un curso de excelencia perfeccionamiento impartido por el gran maestro ruso el tercer jugador del mundo a mediados de los noventa sólo superado por los de agenda Dios Karpov y Kasparov con una ristra de premios y éxitos a sus espaldas sólo seis ajedrecistas de alto rango han podido disfrutar de este curso Enrique López Miguel Llaneras Antonio Quintero Ángel mesa Francisco Palmira Valeriano Setién han podido mejorar su nivel de juego con el aprendizaje de nuevas jugadas y estrategias El ajedrez es el deporte rey entre las personas ciegas con más de quince mil afiliados en todo el mundo tiene una larga tradición por su facilidad para ser practicado de forma plenamente integrada en las

Voz 2 17:50 competiciones con personas videntes

Voz 17 17:57 tengo que salir tener sin vencer en diez minutos en cínico así es apenitas o café instantáneo en dos minutos y me cojo un taxi que en otros cinco

Voz 2 18:08 Mickey Minnie si juegas vientos numerosas puedes ganar mucho

Voz 18 18:13 su bronce de la ONCE el juego de apuestas en el que por sólo un euro puedes ganar

Voz 1 18:17 hasta un billón de euros

Voz 6 18:26 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 18:31 el alboroto de la gente celebrando la llegada del fin de semana puede silenciar el sonido de su helicóptero del mal buena basado tuvo el concurso de mates de la NBA por qué no fue exactamente como esperaba una vez y le confundieron con fue la de Bill

Voz 2 18:49 dicen que cuando Cristiano Ronaldo levantó la mano indicando el número cinco estaba resolviendo uno de sus enigmas

Voz 1995 18:55 dice a sitios agarrar

Voz 2 18:57 por qué ya está aquí

Voz 19 19:02 procesador Leto

Voz 1995 19:03 con estas arruinando el clímax buen al contrario estoy dándole un cierto importados por Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán muy buenos días muy buena idea si me ha llegado al

Voz 8 19:18 no de Ronaldo me han llegado

Voz 2 19:20 dime si a cinco cemento matemático eh

Voz 1995 19:26 bueno de que saludará al primer o primera valiente que acaba de nueve cero dos catorce sesenta sesenta pues si hay alguien que Asia llama uno eh tú eras ahí esperando operando eh sí a hablar con sea atrevido oyente vamos a resolver el piensa mucho veces la semana pasada lo veo muy rápidamente U2 un concierto hizo concierto en Estadio Olímpico en dos mil diez en Atenas como parte de su gira mundial trescientos sesenta grados Tour sería llovió mucho en Atenas Bordón Bono Adam Die

Voz 10 19:59 Larry tuvieron que ir

Voz 1995 20:01 camerino de camerino a tarima el concierto bajo la lluvia el pruebas que tenía sólo un paraguas en que había dos personas y nadie quería mojarse bueno era capaz de hacer el camino entre el camerino y la tarima en un minuto Adam ndose Die echen cinco y Larry que es muy tranquilo en diez los cuatro componentes realizaban los respectivos viajes de regreso de la tarima al camerino también al mismo tiempo como deberían organizarse para llegar todos cuanto antes a la tarima el público espera seguiré encontrarán una manera para que U2 llega el concierto en dieciocho minutos pero hay una solución para llegar en menos tiempo es esta solución señor lectora

Voz 8 20:37 bueno es una solución que es utilizar al

Voz 10 20:41 si tarda menos de ahí desde la desde la

Voz 8 20:45 es el escenario Kamal Khan Melina al escenario que eso utilizar hay que tarda un minuto entonces aprovechando que es el más rápido lo que hace es un primer viaje que va Bono

Voz 20 21:03 que tarda un minuto y hagan que te ha dado minuto dos minutos dos minutos regresa

Voz 8 21:09 que cada minuto es según

Voz 20 21:11 el viaje con Man que tarda cinco minutos Hilari bien minutos regresa hagan dos minutos tercer viaje mono un minuto hagan dos minutos hagan dos minutos en total tardan diecisiete minutos

Voz 1995 21:26 y menos que el de los dieciocho yo sea con la solución delante tardó un rato pero no se preocupen ustedes que no yo tará viendo la solución dará un rato en entender algo seguro Sí sí sí unos cuantos Alberto el sol Antoni Resta Javier Montes lo resolvieron en diecisiete minutos en un ERE llegue menos no vamos a colgar el revés por eso Julio es es muy sencillo luego pero cuando yo me recomiendas que hagan un dibujito si eso exacto si haces un dibujo luego perfectamente bueno y ahora sí saludamos a Pablo por qué

Voz 8 22:00 no lo sé no lo sé porque a ver un joven lo lo lo crearon seguro de ese mismo de momento de dónde eres

Voz 21 22:11 eso sí de Madrid pero de la primera pregunta tampoco era muy fácil porque es la llamada no lo tengo claro

Voz 1995 22:16 la segunda de Madrid está si bien la pregunta ahí sé yo dónde eres bueno ya ya los hasta ahora no se ubica Pablo de Madrid comenzamos tu tormento

Voz 8 22:25 venga vamos a ver la familia Pérez tiene tres hijos y cada hijo tres hermanas cuántos hijos e hijas tienen como mínimo los Rafael

Voz 1995 22:37 sea como mínimo

Voz 22 22:40 seis no si tiene cuanto cuantos hijos

Voz 21 22:45 me me has dicho tres hijos entiendo que los tres hijos son varones

Voz 1995 22:48 si no no lo sé si yo

Voz 22 22:50 la son varones y tres hijas lo cual quiere decir que cada hijo que cada hijo tiene tres hermanas de acuerdo e cuadra todo eh los tres hijos las tres hermanas cuadra todo con el enunciado pero por lo tanto tiene tres hijos y tres hijas digo que acertados

Voz 1995 23:10 sí sí ya sabemos por qué has llama a primera muy vamos

Voz 2 23:17 al segundo de los bueno para a medida que lo resuelvan los es moviendo de

Voz 1995 23:21 es que luego muy claro lo que hace letona Pablos que como has acertado dice pues ahora te vas a un poco feo pero estamos a tener unos cuantos diga diciendo venga venga vamos a ese vuelo Juan dice tengo una familia muy grande

Voz 8 23:34 tengo tantos hermanos como hermanas y cada hermana tiene el doble de hermanos que de hermanos cuántos hermanos y hermanas son en total

Voz 1995 23:42 esto es un diga voy a voy a leerlo trae despacito porque creo encima lo ley rápido para que no acertemos que de verdad

Voz 22 23:49 tengo una familia muy grande tengo tanto ser manos como hermanas y cada hermana tiene el doble de hermanos que hermanas cuantas cuántos hermanos y hermanas son en total

Voz 1995 24:04 no hay tal lo ya sea Kaká

Voz 21 24:08 a ver es que espera que me tengo que repetir el al tengo una familia muy grande tengo tantos hermanos como hermanas y cada hermana tiene dos hermanos

Voz 1995 24:17 no no no no no no cada hermana tiene el doble de hermanos que hermanas cierto que tampoco te está sirviendo de mucho no pero sí sirve es definitivo para poderlos resolver bueno habrá cientos de oyentes que están gritando eso sí

Voz 21 24:38 tres vehículos en este caso es que que pues son tres en total tiene un hermano y una hermana no

Voz 1995 24:46 lo siento son muy se ese mismo es que me encanta me encanta honrar a favor muchas bien por sonríe señor eh por favor

Voz 8 25:07 bueno bien tiene siete en total cuatro chicos y chicas y ahora con esa solución eh

Voz 1995 25:15 Caja grandes tengo tantas hermanos como hermanas cada hermana tiene el doble hermanos germanas unas cuatro chicos y tres chicas vale

Voz 8 25:24 Juan Pablo que les ha sido la buena tenga un poquito más venga vamos a ver en a en la cocina hay dos padres y dos hijos cómo es posible repartir tres naranjas de tal manera que cada uno coma una nada cantera

Voz 22 25:42 vaya en la cocina hay dos padres y dos hijos cómo es posible repartir tres patatas otras naranjas limones naranjas de tal manera que cada uno coma una naranja entera

Voz 24 25:56 pues que

Voz 21 25:59 hola Pablo cuando ya se está arrepintiendo que en los dos Los

Voz 24 26:07 es pronto

Voz 1995 26:11 cómo cómo es esto Pablo las ahí Pablo

Voz 21 26:19 que son eh abuelo padre e hijo entonces son dos padres porque el abuelo el padre de el del padre y el padre del hijo entonces se ponen repartirse la tres granjas

Voz 1995 26:31 sí señor muy bien dijo muchos padres y dos hijos porque es padre abuelo padre e hijo muy bien Pablo no vamos a remontar al final venga la última muy rápido muy rápido cuántos animales de cada especie llevó Moisés K

Voz 22 26:50 venga a Pablo ten cuidado no que vamos a Terele

Voz 21 26:56 animales de cada especie llegó Moisés en la larga exacto

Voz 1995 27:01 hecho está en varios sitios esas eh pues todos no todos animales

Voz 26 27:09 cuánto saben muy bien muy bien otras pues voy ya sabe a quién saltos mano

Voz 27 27:19 no no no va todo

Voz 1995 27:26 Pablo has estado medio bien me además que me llevé en casi gracias dolido porque yo no me alegra mucho yo

Voz 21 27:36 el líder de los cien ese sí que me ha dolido nombre quién te quieres es diplomado lo que es diploma sí sí por supuesto bueno pues un diploma al torpe

Voz 1995 27:44 de todos semana te mandamos una biblia para que Moisés un abrazo muy grande Pablo gracias por llamarnos bueno y tenemos ahora tenemos un problema para la semana próxima vale dejamos el te lo mucho que yo leo a su borde en el piensa mucho la semana que viene lo vamos a colgar las redes sociales pero vayan ya pensando las caras dado de seis caras están marcadas con los seis divisorias el número dos mil doce si lanzamos el dado dos veces cuál será cuál es la probabilidad de que la suma obtenida sea también un visor de dos mil doce ahora ya estáis nivel esto es nivel yo ya estaba un poco aburrido de Primaria tú te has enterado de la carga puestos luego si lo colgamos enseguida en redes sociales tienen una semana para contestar si era que el contestará gente bueno pero no sé si hoy por hoy arroba Cadena Ser punto con la respuesta hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 1 28:43 de nada

Voz 28 28:44 sí

Voz 6 29:35 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 10 34:56 asquerosillo sabes que te delicadísimo fino Lee Remick nada de todo esto podemos decírselo Él al gran Robin

Voz 41 35:09 David de Jorge qué haces en Sevilla buenos días pues buenos días ya sabes que hay una canción que hice Desde Santurce a Bilbao otra que dice de agosto Dalí Bornia hay una que dice de Murcia a los palacios que es donde estado en unos palacios los palacios

Voz 1995 35:22 de de aquí de Sevilla los tomates increíbles

Voz 41 35:27 nada y aquí estamos ya has visto a José María

Voz 1995 35:29 no

Voz 0477 35:30 hombre por supuesto acabo con él le he dejado tomando un vermú porque él dice a partir de las diez de la mañana hay que lo que se toma un vermut entonces estaba tomando en vano y un tristísimo y aquí estoy en la emisora encantado de abordar un tema con vosotros que me pone

Voz 1995 35:43 los narra Le pregunto por José María porque es la persona

Voz 41 35:47 no sé si veinticinco no más de cinco años treinta y cinco años sin comer en casa si un fenómeno sí sí jugamos hablo yo de veces me aclaro estuvo con nosotros no te acuerdas sí sí claro que te lleva treinta y cinco años comiendo que salieron desfilando fuera de casa ante todos los días de auténtico fenómeno

Voz 1995 36:06 bueno eso explícame porque no

Voz 30 36:09 tú pues si hay alguna duda tu de eso nada

Voz 0477 36:13 no no soy yo yo como de todo yo chupo todo o sea yo no paso de puntillas por la vida es el que pasa de puntillas por la vida no final que no se va a reunirse zambulle no ese no se tiene el doble efecto de que viven arrugados se que que cortan el rollo no solamente ellos mismos sino que sobre todo cortan el pelo a los de alrededor yo como todo donde Amy Krueger y alegría viva al sudor viva la sangre viva que se chupa la herida hay nota ese sabor metálico

Voz 41 36:40 o de la sangre Iribar a la la normalidad

Voz 0477 36:43 estamos rodeados de aséptico y de gente que se enfunda trajes en monos de látex vivimos toco nada hasta anotó Costolo como esto no respiro esto no iba

Voz 1995 36:55 no soy poco los

Voz 0477 36:56 no no no no no no no no yo estoy viene a cuenta porque a mí me pone muy nervioso que es por ejemplo los que en las bodas sin haber fumado un habano en subida agarran el puro más largo y más grande le dan una calada índice nas tono el Cenicero no que me pone muy nervioso y ha propuesto esa reflexión que eso es un oportunista

Voz 1995 37:16 aunque que con la sea qué tipo de de refieres que corta las gambas con cuchillo y tenedor

Voz 41 37:22 por ejemplo en las costillas de cordero sí sí sexo que comerlo de todo la habido Dios con la mano me mordió irse Rich chupete

Voz 30 37:33 yo de un bocata hago pidiendo trabajo sin ninguna duda

Voz 0477 37:36 hombre también es verdad que hay Melendro una inofensivos y luego hay unos que son muy peligrosos no el inofensivo yo creo que es posible que no les gusta el cale o el Robbie vos estás impresiones que hay ahora dedos esto que de Roy y tal o por ejemplo los que no comer sushi como dicen aquí en Sevilla que es el sushi o no convenció al ceviche o Nobel o no se ve buena leche ti cree que es una buena eso son inofensivos

Voz 41 37:58 pues ahí tenemos que separar por cierto vamos a hacer un concurso

Voz 1995 38:01 puso bastante generoso avisó no

Voz 41 38:05 como no podía ser menos nueve cero dos catorce sesenta sesenta es bastante giros y te lo digo ya aviso para que yo pero claro hay que separar un poco lo que tu dices de Elena JG escrúpulo sillas y de tal prueba casco quería quería tratarla muy bien quién es de un cocinero muy grande para la casquería hombre haber se presupone la profesionalidad es el pulcro y ser un auténtico artista de la pista

Voz 0477 38:31 sabe que luego hay ciudades muy asquerosa así muy juntas en las que yo por ejemplo métodos cinco no que yo creo que yo soy un mentiroso profesional pero a los eh no se os al final yo creo que los muy peligros como decía esto antes por ejemplo son los que no se come el de percebe no o los que nos chupan el tenedor cuando comen fijaros que hay gente que nos chupa el tenedor pese a que se lo mete en la boca muerde el bocado como con los dientes nunca chupa el tenedor que esos son como Melendro esos patológicos no o los que no beben de la misma botella que me me pone muy nervioso o los que comen un huevo frito que tenga la Gemma como con un poquito de Baba no que es el de Hayes te tiene llevaba Haidar y no se lo comen ya

Voz 41 39:04 el alma de cántaro sea de desde dónde coño actualizado en Kenia

Voz 1995 39:12 miles que que luego cada uno en fin cada uno

Voz 30 39:14 no

Voz 1995 39:15 sí cuando te llegan restaurante cuando tú llega al restaurante porque David tiene no sé trecientos solamente cuando llega

Voz 41 39:21 dos mil islas quiero sí

Voz 1995 39:24 si no quiero que parezca ofensivo pero cuando llega

Voz 0477 39:26 pintan puntilloso será tiene con profesionalidad

Voz 1995 39:30 pero eso vamos otra es un tormento Clark mono no

Voz 0477 39:32 no hay gente que es capaz de desde ese tormento pues pasárselo pipa no pero bueno al final han lógicamente en una mesa y en un establecimiento Si eres profesional lo que tienes que hacer hacer desatender las demandas de la gente no oí por supuesto que además ahora mismo que vivimos unos tiempos en los que estamos rodeados de de Veranos de intolerantes de historias en la mesa porque la verdad que las mesas se han convertido en una especie como de amor el acto de ámbulo Antonio rodantes lo que todo el mundo viene con unas patologías horrorosas y creo que cada vez la gente va menos a los restantes con esa así con el objetivo de disfrutaron hoy todo el mundo va pues con esos impedimentos de las alergias no sé que yo no puedo comer brócoli a mil en no así que me da alergia todo este tipo de cosas momentos buenos a la gente hay que escucharla lógicamente hoy en Viena

Voz 41 40:12 es también sede también se también se merecen vivir

Voz 0477 40:15 no y bueno pues aún no se tiene que adaptar un poco la a las circunstancias pues oye pues yo no como ostras oye pues yo las texturas gelatinosa pues no me gusta no y algo de casquería en el menos bueno pues oye si hay casquería no la quiero comer no y bueno pues siempre hay algo para reemplazar no pero

Voz 42 40:30 no yo yo creo que este ya se empieza a notar mucho platos a mi me gusta para ejemplo eh cabeza de cordero no

Voz 41 40:35 oye Juanjo Millas a mí me me encanta oí

Voz 42 40:41 o como los ojos de todo y gentes resulta que es no sé que es difícil encontrar

Voz 1995 40:47 habrá que voy yo elegí los sitios ese bello bien esto

Voz 0477 40:51 sí claro claros los ojos el pescado son alucinantes sea un ojo debe surge latinos os besugos que salen de la parrilla que sacas el ojo y sea más fácil como moquillo asilo meterse en la boca

Voz 1995 41:02 yo fíjate hasta que llegas a Canito

Voz 0477 41:04 interior con la que luego pues jugará canicas y quince es el ojo es una maravilla que se sólo con verlos

Voz 8 41:10 eso co con cuchara cucharita poco a poco a menudo a mí me me me encanta

Voz 0477 41:14 pues los de la tarde o es obesa o esas huevas de pescado esa ese Huelva de de grano o esa huelga de leche pescado o los sesos de cordero y al final que dicho esto de ha por supuesto y luego no solamente eso sino que desde la cocina ya uno cuando está cocinando está acusando felicidad ese gustazo que proporciona a meter pues el de la mano en un chipirones o a Villa o retirar la te lía sanguinolenta de un sexo porque es algo que a mí me parece maravilloso o comercio tartas de carne cruda no con mucho picante como si uno fuera Hannibal Lecter que al final son las cosas que nos colocan en el mundo ya que hemos venido aquí al contrario de lo que dicen los curas que nos dicen que hemos venido a sufrir no aquí hemos venido a disfrutar a gozar a meternos

Voz 41 41:55 no vale la gelatina a rodeos a relajarnos en Pirineos era no yo siempre desde que estás estás acorralado y yo soy yo te tenemos contra las cuerdas sevillana estábamos esta sección hace un año y medio yo siempre siempre acabo con hambre

Voz 2 42:17 ha habido eh

Voz 0477 42:22 de todas formas lo digo una cosa eh hay una raza inferior al Melinda Grosso escrupulosa atención atención España a escuchar que es eso escrupuloso tacaño huraño que es lo peor osea el escrupuloso Melendro que noche la mano al bolsillo ni para sacar el pañuelo anudado con lo que pagar el año

Voz 41 42:39 no no no no pero es que de esos conozco yo o sea que verdad

Voz 0477 42:41 un año dado a no y tiene relación

Voz 41 42:44 lleva a mi camión cada si está relacionado

Voz 0477 42:46 hay gente que no es que Spelling Rosa comiendo con los pueblos y luego esta caña que va al baño que descolgó el teléfono de mentiras cuando hay que pagar eso ya son los que realmente hay que hay que eliminarla

Voz 1995 42:57 que tenía un amigo el sueco David que invitado a Händel su cumpleaños Conde

Voz 41 43:04 ya a escote les cobraba no pero yo creo que si iba se iba tomen sería no sé si si puedes decir así iniciales del sujeto ha intentado olvidar su nombre efectivamente lo olvidando imagínate que te que te inviten a un cumpleaños oye vente el sábado doce de pagar que que no está no no no sólo esto es lo peor era que fue escogiendo de enero de todo todos se fue con este de enero no me se fue que años tenía cuando ya llegará

Voz 0477 43:41 tú eres críos

Voz 1995 49:24 yo pensando David claro algunas cosas las hemos normalizado la morcilla si lo piensas es la sobrasada sangre con pimentón los nada más ni nada menos algunas cosas las normalizados y otras somos incapaces de hacerlo no lo de los sesos

Voz 0477 49:42 eso pues se produce pues lo mismo que pasa que muchos musulmanes que comen jamón ibérico sabiendas pañales locos se pone ciego Sabino se ponen a ciegos a jamón

Voz 1995 49:50 no hombre no es porque sí

Voz 50 49:52 Arenas pide como de ahí como no sé como una esperanza en en el en el en el desierto nuestro en el ADN no yo creo que dentro de una llamada de auxilio

Voz 0477 50:02 socorro de ser humano por las cosas realmente extraordinarias Hirsi pues esas cosas cosas increíbles lo inverosímiles y te metes una morcilla antes

Voz 41 50:11 es la que que estoy gala

Voz 1995 50:14 no pienses si lo piensas es lo vimos de SS The Slow

Voz 0477 50:18 hay poco sentido común yo creo que al final Impulso Si y muchas veces esos impulsos realmente Nos Nos nos impiden sacar ese monstruo que todos llevamos dentro no es que haya gente que descubre de repente con sesenta años que les gustan las ostras hice escollos fíjate la de ostras que te has perdido no esas cosas ocurren desgraciadamente

Voz 1995 50:38 vale no será en nuestro caso no es el caso ni mucho menos den rica desde Barcelona que quieren participar en este concurso Enrique cómo estás buenos días qué vas a comer hoy Enrique

Voz 21 50:54 pues hoy mira mira hecho porque como en el curro y entonces me echo un sándwich de jamón serrano de Soria porque bueno yo soy natural de Soria pero ahora digo aquí inmunes al Haditha que me he comprado en un supermercado

Voz 41 51:09 no vivienda no bastante bien luego

Voz 21 51:11 ya por la noche ella intentó compensarlo poquito a poco

Voz 1995 51:14 si esta noche metas ya tienes haya

Voz 26 51:18 pues mira morcilla y lo bueno

Voz 1995 51:21 estamos lejísimos esto servicio estamos dando ideas a Tarrés no

Voz 21 51:25 con olvidado por ahí me he traído algo de

Voz 26 51:29 correría ellos hago todo ligerita no existe

Voz 10 51:32 año y Enrique lo

Voz 1995 51:35 da bastante has que te ella te aviso que hablamos de estas cosas la casquería ellos milagrosos a propuesta de David de Jorge yo este tema no lo hubiera tratado pero como él es como es no se puede impedir así que no te asusta es vale vamos a empezar con la primera de las preguntas Enrique vamos a escuchar el sonido tienes que decirnos aquí está reaccionando esa gente vale

Voz 0804 52:01 el sonido es este

Voz 1995 52:11 las opciones que hoy Henriques quedadas que ya digo son a a una casa en la que se está cocinando coliflor ve a una lata de sardinas fermentado las que de salpica al abrir Soccer eso que llama source viene de donde Tom de Suecia obedece a un autobús del que han salido treinta y siete adolescentes que vienen ya cerramos

Voz 21 52:31 yo creo que yo creo que la B porque a mi esto me pasó y saltó líquido hasta el pecho puede ser la ve

Voz 2 52:36 con sus pinturas fuegos yo no yo no yo esto es lo más asqueroso no no no sólo el olor el sabor sin embargo eh

Voz 1995 52:50 data gigantesca esas cosas latas de atún grandes que está a Putin a notar llenas de sardinas fermentado harías

Voz 0477 53:01 ya pero bueno para la gente que serás como yo he visto que es gente que ve como podrían ser los dueños de Ikea si os gente como con etiqueta conste con corbata se como en esa mierda saca estará buenísimos

Voz 21 53:09 yo te puedo puedo decir una cosa claro mira yo colecciona datan de sardinas del mundo que viaja o pero pero no

Voz 41 53:19 porque ahora estamos aquí llenas vacías

Voz 21 53:23 obviamente primero las compro llena pero luego cuando llegó a casa pues pero por la parte digamos fea latas de sardinas de estas que vienen son metálicas Si están digamos pintadas

Voz 41 53:36 que choque verdad colecciones latas de sardinas

Voz 21 53:39 sí tengo un arrecife una posición si se tiene el pueblo igual tengo de treinta países de todo bueno

Voz 1995 53:46 qué bien y la gente que va en el pueblo de la vamos a la posición de Enrique haberla desde las vías

Voz 21 53:51 bueno él me resulta curioso pero son te te digo una cosa son es una colección muy colorida eh porque es que viene de Tailandia de Nepal

Voz 1995 53:59 Mail Sudamérica

Voz 21 54:03 bueno marroquí portuguesas francesas algún amigo viene High viene una lata el otro día D P de China tengo dos posibilidades

Voz 1995 54:15 como mucho de que

Voz 21 54:17 abrir la lata abrigan el abriendo la lata explotó y se fue todo al techo que eran con tomate no sé si eran de de viaje de Salvador Nicaragua Inés dejó el techo todavía todavía hay restos

Voz 1995 54:30 bueno mira algo así como se espera que tenemos aquí el concurso al belga siguiente pregunta es que es una cabeza la cabeza bien ogro de El señor de los anillos en vez de los arcos el señor de los anillos un plato de cabeza de fetos de pato once plato de cabeza fermentado de salmón

Voz 52 54:58 ser la sí

Voz 53 55:01 sí sí como eso

Voz 41 55:04 ese sí que en el cóctel de inicio de campaña electoral este año cuando la pregunta Toni Toni está como siempre Pasteur Izaga hoy está aquí es dado el látex plástico y curso vistos que es la la André a un bicho acuático gelatinosa que se cocinan su propia sangre

Voz 1995 55:29 B La Mancha que te queda después de comer deriva Cigala o el principio de una canción que llevó el Chikilicuatre a Eurovisión Lampre a la empresa

Voz 53 55:41 por

Voz 8 55:44 que de ese as en Galicia bastante bien

Voz 1995 55:49 la siguiente que es casi sumar aunque eso infestado de larvas vivas de moscas y te lo comes puedes sentarte muy bien ve un caso de corrupción ofrece un pastel de larvas de mosca cocinado por marzo en abril

Voz 2 56:07 con máquinas

Voz 1995 56:09 que infestado de larvas de mosca viva en Europa está prohibida su venta oiga vivo del destino se alimenta de tu carne digamos así porque cosas más modernas emocionante Enrique vamos vamos vamos bien vamos que la siguiente que es el Haggis una marca de helado el Haidar

Voz 41 56:30 el pastel de algas igual