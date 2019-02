No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 2 00:05 hora doce

Voz 1995 00:06 el resumen de la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos muy buenos y

Voz 1018 00:09 hola qué tal buenos días vamos a ver en directo a la calle hermosa de Madrid en pleno centro de la ciudad en el barrio de Lavapiés en el que está en marcha el proceso de desahucio de tres viviendas en las que viven cuatro familias una de ellas con un bebé de apenas su mesa en producción buenos momentos de tensión por las protestas de grupos antidesahucios hay al menos siete detenidos y lo que parece seguro es que el procedimiento de lanzamiento de esas familias no sea paralizar Elena Jiménez

Voz 0605 00:32 dice los activistas por el derecho a la vivienda que los desahucios de esas cuatro familias ya se han ejecutado y que ahora están recogiendo sus enseres personales de hecho ya no hay ni activistas ni vecinos en los balcones del once de la calle alguna cosa en Lavapiés y hemos visto cómo la abogada de la propiedad retiraba algunas de las pancartas que colgaban de las barandillas algo que ha enfadado a quienes todavía permanece en aquí en la zona concentrados que gritaban vergüenza aún no han salido esas cuatro familias desahuciadas del edificio no tienen alternativa habitacional una de ellas en proceso de recibir una vivienda pública pero que aún no le ha sido entregada vamos vemos entrar operarios con ladrillos suponemos que para tapiar las viviendas la policía se ha quitado ya los cascos y hay seis detenidos por reside por resistencia y desobediencia a la autoridad

Voz 0325 01:14 una más identificado cuando la policía entró

Voz 0605 01:17 en este edificio soy vimos sabemos pendientes

Voz 0325 01:19 el rollo de la segunda jornada de la reunión convocada por el Papa

Voz 1018 01:22 para tomar medidas contra los abusos sexuales en el seno de la Iglesia con participación de ciento noventa cardenales de todo el mundo el Pontífice ha ordenado la distribución de dos documentos de la uno yo dices IS ha leído además en voz alta el relato de una mujer rica

Voz 0325 01:34 bueno hay buenos dius cuando fui abusado por un sacerdote mi madre Iglesia me dejó sola cuando necesitaba a alguien en la iglesia para hablar de mi abuso y Mi soledad todos escondieron me siento aún más sola porque no sé a quién acudir

Voz 1018 01:54 hora doce dos minutos se cumplen hoy diecinueve años del asesinato del portavoz del partido socialista en el Parlamento vasco y su escolta Jorge Díez alcanzados por la explosión de una bomba lapa de ETA en el campus universitario de editor en año más compañeros del Parlamento amigos familiares le recuerdan en los jardines de la libertad donde está Isabel Cobo

Voz 3 02:13 sí voy a día como cada año en en aniversario del asesinato de Fernando Buesa y Jorge Díaz Elorza su escolta Buesa entonces portavoz parlamentario socialista acudía a la Cámara donde también hoy se ha celebrado el minuto de silencio hoy aquí el Partido Socialista de Euskadi sus familiares sus compañeros y sus amigos colocan cientos de rosas rojas como casi cada año tienen muy bonito que recuerda el lugar donde en una terrible explosión de esto Abastos dos hombres cerquita por cierto de la Lehendakaritza de la presidencia del Gobierno vasco Josu Jon Imaz entonces portavoz del Gobierno ofrecía la rueda de prensa que se interrumpió por el sonido de la explosión

Voz 1018 02:49 Venezuela gracias Isabel se prepara para la entrada en el país de la ayuda humanitaria que espera desde hace semanas en la frontera de Cúcuta y que según los planes del autoproclamado presidente juego ido empezará entrar mañana con la oposición del régimen de Maduro en las últimas horas el general retirado Hugo Carvajal que fue jefe de la inteligencia militar en tiempos de Chávez y el propio Maduro ha pedido el respaldo agua las autoridades colombianas su ministro de Exteriores Carlos Holmes Trujillo responsabilizan al régimen bolivariano de Caracas de lo que pueda ocurrir en las próximas horas

Voz 4 03:16 no alientan y propiciar ninguna provocase la Venezuela la única agresión contra Venezuela es la del régimen ilegítimo de Maduro contra el derecho de los venezolanos a la libertad y la democracia son dictadores

Voz 5 03:29 luego será responsable si se presenta hechos de violencia en la frontera

Voz 1018 03:33 dejen esta noticia faltan ocho millones de médicos y personal sanitario en los países menos desarrollados es el la denuncia que ha realizado eh un responsable de Cooperación Internacional de la Unión Europea que se llama Juan

Voz 5 03:43 hay que ya pone el acento en la necesidad de de

Voz 1018 03:47 con lo que la figura del cooperante no es una alternativa válida logra Marcos

Voz 1276 03:52 si el ex presidente de la Asociación Española de cooperantes acaba de denunciar aquí en Santiago de Compostela que en los últimos treinta años la inequidad global en salud sea estancado No hemos mejorado nada ha dicho hay tres mil millones tres mil quinientos millones de personas la mitad de la población mundial sin derecho a la salud y los cinco billones de euros que se estima servirían para reequilibrar

Voz 6 04:12 balanza sanitaria son insuficientes la escuchamos

Voz 7 04:15 es que hay un déficit de más de ocho millones de profesionales de la salud en esos países además que se aumenta con un millón y medio de Fuga de cerebros fuga de médicos esos países cada año del sur al norte

Voz 1276 04:28 la acción de apenas trescientos mil cooperantes no mitiga este déficit el jefe de cooperación de la Unión Europea

Voz 6 04:33 Cuba recuerda que ese país tiene a cinco

Voz 1276 04:36 cuenta mil médicos en misiones en cooperación más que toda Europa cuarenta veces más que España

Voz 1018 04:41 Nos acercamos también en directo los fugados de Málaga en los que está citado el dueño de la finca de Totalán en la que se ve contenido el pozo ilegal en el que murió el pequeño Julian hace San Martín

Voz 0325 04:53 David Serrano declarar como investigado por un presunto delito de homicidio imprudente en el juzgado que lleva el caso por la caída y muerte del pequeño Julen que en el pozo de Totalán los abogados del dueño de la finca único imputado aseguran que su cliente se encuentra abatido que va a contar la verdad y mantienen la inocencia de su patrocinado

Voz 8 05:09 marcaremos confirma nuestra tesis de que es completamente inocente de un delito que precisamente ser imputa la oí así se irá demostrando con la prueba hecho infracciones

Voz 0325 05:21 aparte vaya resultando a largo de los letrados aseguran que no existe culpa en este asunto que en cualquier caso no sería de su cliente y vuelven a apuntar el Pocero que hizo la prospección por la que cayó el niño de dos años y todavía con Carlos Cala Isabel Quintana dimite un noveno diputado laborista británico discrepante con el discurso antisemita de su líder ya de Nicola varias decenas más han amenazado con marcharse al grupo independiente del Parlamento Si Corbijn no apoya un segundo referéndum solo

Voz 0824 05:46 está en marcha el penúltimo Consejo de Ministros ordinario del Gobierno de Pedro Sánchez antes de la disolución de las Cortes el Ejecutivo estudia hoy un anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética la transformación digital de su sistema financiero

Voz 0325 05:58 Izquierda Unida va a preguntar a las bases si están de acuerdo con repetir la coalición con Podemos para las elecciones del veintiocho de abril la consulta tendrá lugar entre el cuatro y el diez de marzo ya que el plazo de registro de coaliciones finaliza el quince de ese mes Policía Guardia

Voz 0824 06:10 civil y Vigilancia Aduanera han intervenido más de tonelada y media de hachís abandonada en una playa de Algeciras la operación sigue abierta para identificar identificar a los narcotraficantes a los que iba dirigido el cargamento las Perrotta

Voz 0325 06:21 Naciones en hoteles aumentaron un cero con cuatro por ciento en enero suben más las de turistas españoles que las de extranjeros aunque se reduce la estancia media tres noches por persona Andalucía Madrid y Valencia fueron los principales destinos de los españoles y Canarias el de los extranjeros

Voz 1995 06:34 esto es algo de lo que tenemos por ahora pues muchas gracias

Voz 0325 06:37 el robo de escuchaba seguimos

Voz 2 06:40 hoy por hoy hora doce

Voz 9 06:45 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 06:49 con Toni Garrido todas las mañanas despierta a millones de personas en Los cuarenta Principales pero esas voces ahora se estrena en el cine son Cristina busca Dani Moreno el gallo que ponen estaré muy atento en ponen voces a dos personajes a Griselda en como está previsto las dos anteriores está muy bien Cómo entrenar a tu dragón tres

Voz 10 07:12 es vía dragones o cuando yo era niño fueron sólo unos pocos lo saben

Voz 0325 07:23 historia cambió el mundo para siempre

Voz 1995 07:31 es pues hay mucha ilusión que estáis aquí Dani Moreno hace muy buenos días

Voz 6 07:36 buenos días soy yo estoy silbando bueno

Voz 1995 07:39 porque hice la película los malos buenas otras malas y malos momentos estabais hablando de vikingos no madre como vikingo nosotros sí claro está el malo malo malos pero sí oigo yo no no quedó una imagen un poco luces y sombras pero voy pues tu personaje Dani pues es un vikingo de doscientos kilos más menos pero con espíritu cariñoso como dice él y que afilar buenas sus de Melendi que es crimen el malvado de la tengo como para para para un momento el malo es Melendi Melendi se Melendi desde Melendi Melendi si acaso Cristina en qué momento se quebró todos eh es una carrera maravillosa ha sacado de de haciendo de mala con Melendi

Voz 6 08:28 exacto lo peor de todo es que me preguntaban qué es lo que te pareces a tu personaje yo espero que en poco porque

Voz 1995 08:36 si hace también la banda sonora de la película Hungría ante el doblaje vaya tenemos muy buenos dobladores Si existe desde hace mucho tiempo esa corriente que se precisamente hizo llevamos a adivinar el doblaje para que los niños aprendan inglés que está muy bien pero técnicamente es muy complicado

Voz 6 09:04 la verdad que es lo hemos hecho con muchísimo respeto esto a los Alpes de doblaje porque es algo muy complejo nosotros hemos hecho un camino teníamos todo el tiempo al director Angulo que es un profesional del doblaje ya muchísimos años y que nos iba guiando para poder hacerlo le dedicamos una mañana en una mañana lo lo hicimos los dos porque son papeles puntuales e ibamos lo que pasa es que no se ha picado el gusanillo y nos apetece hacerlo más claro habría que formarse y prepararse para hacerlo bien lo mejor no

Voz 1995 09:37 bien es verdad que tiene este luego tiene

Voz 5 09:40 una técnica

Voz 1995 09:42 tiene una capacidad de reacción de cuadrar lo que estás viendo con lo que estás pensando con lo que estás leyendo que es más no es nada nada que ver con once radio hombre sí que tiene que ver si la radio hacemos un poquito teatro también por la mañana cinco horas que es una maratón premio curioso porque mucha gente que ha visto el tráiler decía que si nosotros veníamos puesto las voces a los personajes principales porque no parecemos somos dos personajes secundarios au terciarios somos secuaces de de Melendi pero los personajes principales son evidentemente voces profesionales que se dedican a esto actores de doblaje profesionales que lo hace muy bien en España que lo cierto es que anda ya lo es hay muchos niños que van con los padres en el coche que decía que nosotros y os pedimos salir del estudio esto dará mañanas como estamos en la reacción que pasan Dani Cristina

Voz 5 10:30 hay días buenos días

Voz 1995 10:34 a lo que escuchan muchos niños tiene todo el sentido a ver también en la televisión a fines civiles José la tensión

Voz 6 10:42 y la peli es un peliculón estamos hablando de la saga de verdad que es buenísima la tercera creo que es mejor que la primera que la segunda

Voz 1995 10:48 si te lo prometo ha pasado viviera está muy bien la segunda es muy buena muy debatidas tienen mensaje Postigo no esta francamente bien bueno de estas príncipe dices que os gustaría repetir

Voz 6 10:57 a mí mucho de verdad bueno Adán y si picantes ese gusto que teníamos que decirle oye que ya está que está fenomenal de la verdad que al final quedó muy bien muy digno todo él esta brutal pero cortarle ya porque se les está gustando y quiere repetirlo otra vez

Voz 11 11:16 pero es que acaban con agua caliente del estudio

Voz 1995 11:18 el director de de sala me decía bueno ya está yo pero

Voz 11 11:21 era un te quiero

Voz 1995 11:22 una toma más porque creo que no venga vamos a Beckham no está nada mal bueno hablamos de Melendi Melendi ha sido la película

Voz 12 11:30 es una experiencia muy bonita eh la banda sonora me encantó poner la banda sonora porque es una película que que yo he visto las dos primeras bueno he visto casi todas las películas de animación tengo decirte

Voz 1995 11:41 muchos hijos y esto es que se lo que tú acabas viendo películas de y bueno cuyo esos madrugones porque nosotros no Pepa Bueno bonito

Voz 6 11:49 español muy bien a ver yo es que además tengo me voy con lo cual quiero decirte yo a veces ya ni me que

Voz 1995 12:00 y Dani tu los madrileños llevo bastantes años ya me llaman cambiar Alhambra del Gallo Apache las ojeras iguana ya estoy acostumbrado a que llevar disciplina que debe contar por eso tú estás acusó una realmente madrugar es que no te acostumbras nunca no llegas a acostumbrar te nunca pero se lleva disciplina lo lleva más o menos bien

Voz 0325 12:20 dos pero smoking tusarse sonando a la hora de en los países que vikingos algunas cosas y si tienen Oporto

Voz 1995 12:27 día vayan a verla es una buena saga los niños les encanta tiene además mensajes está muy bien y encima la tercera ya por fin con las voces de Dani Moreno Cristina busca compañero de Ayaan Morning son fantástico en LOS40 estrellas en como entregan entre tres China Dani ahora fin gracias muchas gracias gracias a vosotros

Voz 8 12:56 en ascenso abre la puerta a tener tu propio negocio hacer tu jefe lo que realmente te gusta Auden Servihabitat zulo Calvo oficina cuna está un treinta por ciento de descuento entra en Servihabitat punto com ya abre la puerta a una nueva historia Bonet con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 5 13:23 Marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 13 13:33 a líneas rumana

Voz 14 13:35 otro mes tú puso a España olor Karen les quise en cara los gracias a todos los españoles por haberme recibido también en el

Voz 15 13:46 de país Daniela de Bosnia como yo te escucho La Ventana todos los días un rastro mientras bueno

Voz 16 13:55 pues sí hachís marroquí de cómo vas a hacer ahora es un hacéis como bienvenidos a los oyentes de la Cadena SER pues con el programa La Ventana unos de los mejores productos que hay en la radio española y saludos a los paisanos

Voz 13 14:14 la Ventana con Carles Francino nuestra única bandera es la ratio K

Voz 8 14:20 de Nasser

Voz 18 14:25 esta mañana mete experta tú

Voz 0325 14:31 nada birdie

Voz 19 14:33 el deber

Voz 20 14:37 me ayer lleva una eh pero

Voz 21 14:41 a día polisémico

Voz 20 14:43 Azud con Vivi

Voz 19 14:46 vivir a vivir hierve debe

Voz 20 14:49 no lo ha sido

Voz 22 14:57 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 6 15:06 cuenta con la SER

Voz 9 15:09 pase lo que pase

Voz 18 15:15 sí

Voz 25 15:20 no sabemos que como autónomo no pudo perder ni un minuto te exige estar siempre a la última por eso esta oportunidad es para hacer que la semana de los profesionales de Nissan del dieciocho al veinticuatro de febrero beneficia T de una financiación al cero por ciento TAE cinco años de garantía allí un año de Secure Activity gratis financiando con ERC e Iván Nissan Innovation Data

Voz 26 15:42 hola tiene corbatas impermeables y con corta

Voz 8 15:44 Dios

Voz 27 15:45 son si eres urbano y salvaje a partes iguales te presentamos el nuevo SUV Ford pues por totalmente equipado por ciento veinticinco euros al mes con navegador pantalla

Voz 28 15:53 así de ocho pulgadas control de crucero luces LED sensor de parking cristales de privacidad todo por ciento veinticinco euros al mes entre hace cuatro mil doscientos ochenta y nueve euros cuesta final siete mil trescientos ochenta y cinco euros continúe meses nueve con treinta y tres por ciento TAE financiando con FC banca este fin de mes condiciones en for puntuales

Voz 29 16:17 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena FC punto es

Voz 2 16:29 Juan

Voz 8 16:37 semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan disfruta de hasta trescientos euros de ahorro y reserva por sólo sesenta euros con el mejor precio garantizado además los niños viajan gratis o con grandes descuentos semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan consulta condiciones

Voz 22 16:57 oye

Voz 1995 16:59 has de Securitas Direct cada Navidad con piso de alquiler claro pero cuando te instarán la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llama si te la vuelven a poner donde las diga

Voz 5 17:09 lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 30 17:22 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene Iker es decir mañana lo tiene entonces necesitas una prueba porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es fiable Proaza toda la confianza Toyota tres nominaciones a los Oscar

Voz 8 17:48 va a comprar libros te guiña que pueda te vuelves más agradable dejas la ira basado en una historia real está falsificando Cartas literarias cuánto te tan por ellas oye el veintidós de febrero en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 18:07 frontón desde acabar no sabemos las preguntas que nos deja el día entendido que Vox renuncia a las primarias y todas sus ideas tienen ese origen Pedro Sánchez dedique los beneficios de su libro a los sin techo es una manera de invertir en si mismo después de las elecciones de abril Jesús Calleja son la misma persona les entre ciudadanos de que Arrimadas Sega pareja política en Madrid con Ribera será una mala idea la hoy rozando rozando el larguero de la ignominia porque la asociación Atrio y pide la cancelación de un cómic en el que Jesucristo hace de superhéroe con superpoderes acaso ven normal multiplicado paz en y peces convertir el agua en vino el ejemplares de una planta envasadora de Almería sólo pueden dedicar seis minutos para ir al baño en una jornada de ocho horas es para mear y no echar gota los vamos volveremos el próximo lunes a partir de las seis de la mañana en Hoy por hoy pero este fin de semana no paguen ustedes la radio

Voz 5 19:14 que esto esto sino para dedicarlos

Voz 1995 19:16 a Del Pino vas a Bush no paran hasta el lunes adiós