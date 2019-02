Hoy por Hoy (25/02/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias y las nueve de la noche en Los Ángeles

Voz 2 00:05 en todo

Voz 1727 00:10 una ciudad que hace sólo unos minutos ha coronado a Green Book como la mejor película del año dos mil dieciocho Unos Oscar un poco diferentes sin presentador ni presentadora y que han dejado un sabor agridulce para Roma que aspiraba a hacer historia al convertirse en la primera película rodada en español que se llevaba el Gran Premio pero no ha podido ser José Manuel Romero buenos días

Voz 3 00:33 buenos días Pepa no leído mal no obstante rumbo no le ha ido mal pero una historia amable sobre el racismo y la reconciliación es la película de consenso en un año polémico para Hollywood del mexicano Alfonso Cuarón se queda a las puertas de la gloria con Roma si logra el premio a mejor director se lo dedica todas esas empleadas del hogar invisibles

Voz 4 00:49 muchas gracias al Ivo muchas gracias a mi familia muchas gracias México

Voz 3 00:54 bohemia en Rapsodia es la cinta más premiada con cuatro galardones entre ellos el de actor a Rami Malek mejor actriz la británica Olivia Colman en una gala ágil poco combativa pero con un Javier Bardem siempre dispuesto

Voz 5 01:06 no hay fronteras no hay muros

Voz 6 01:08 que frenen el ingenio y el talento

Voz 1 01:12 Bardem haciendo de Bardem en Los Ángeles y en español en español si luego seguimos hablando luego comentamos

Voz 7 01:31 en la Cadena Ser

Voz 1727 01:38 bueno es lunes es veinticinco de febrero y esta noche ha continuado rodando se otra película la película de la batalla descarnada de las derechas que ha dado un paso más y con nocturnidad al filo de la madrugada Ciudadanos abría la puerta del partido a la popular Silvia Clemente que hace sólo tres días dimitió como presidenta de las Cortes de Castilla y León es una dirigente histórica del PP en esa comunidad algunos dirigentes de Ciudadanos en Castilla y León creen que no puede representar la regeneración por ejemplo lo opina Francisco Igea que es diputado por Valladolid de Ciudadanos en el Congreso y miembro de la ejecutiva nacional

Voz 8 02:17 la investigación no puede ser después de treinta años del Partido Popular pues ofrecerle a los ciudadanos a Siria armamento yo creo que en este caso más idónea pues no de los ciudadanos entenderían facilmente pues la sanidad que están persona no encaja con el mensaje que emitió damos quedaron en Castilla León

Voz 1727 02:36 treinta y dos años lleva gobernando el Partido Popular en esa comunidad en Castilla y León a partir de las ocho y media entrevistamos en Hoy por hoy a Inés Arrimadas después de esta semana repleta de noticias naranjas entre otras su salto a la política nacional lee en Barcelona el Rey Pedro Sánchez Quim Torra ya Ada Colau van a inaugurar hoy el Mobile Congress tras la cena de bienvenida de la noche en la que ni el president de la Generalitat ni tampoco la alcaldesa participaron en el saludo protocolario al jefe del Estado si hubo apretón de manos después en el cóctel ya sin cámaras ni el Rey defendió en su discurso a España como una democracia plena

Voz 9 03:23 Torra Tears Go president Puigdemont Today mencionó

Voz 1727 03:28 no a Colau

Voz 9 03:30 el anillo

Voz 1727 03:33 han ido pública en varios reivindicó la libertad la igualdad y la fraternidad y hoy hoy empezaremos a hablar ya de las innovaciones tecnológicas que harán cambiar aún más nuestra vida en los próximos años Javier Alonso buenos días en esa cena no estaba el presidente el presidente Sánchez que regresaba de participar en el homenaje al exilio republicano en Francia

Voz 0858 03:59 si el presidente del Gobierno ha visitado las tumbas del ex presidente Azaña en Montauban hilado el poeta Antonio Machado You

Voz 1727 04:06 esta es muy tarde han pasado muchos años

Voz 10 04:10 desde que tuvieron que marcharse España tendría que haberles pedido perdón mucho antes por esta infamia y lo hace hoy a deshora pero lo hace con el orgullo de recuperarlos para sí

Voz 1727 04:21 el presidente del Gobierno de España pidiendo perdón al exilio republicano que tuvo que irse de la España de Franco y un grupo de independentistas catalanes insultando a esa comitiva llamándola fascista este es el mundo al revés en el que vivimos sobre Venezuela Javier los Països

Voz 0858 04:40 Ana Juanjo Away do y el propio Wai dos a reúnen hoy en Bogotá para discutir una respuesta a los enfrentamientos en las fronteras venezolanas de este fin de semana

Voz 11 04:48 pues será pensando Evo de

Voz 0858 04:51 ahí estará Estados Unidos y el jefe de la diplomacia de ese país Mike Pompeo insiste en que todas las opciones incluida la intervención militar están sobre la mesa

Voz 1727 04:59 el Gobierno español ya ha dicho que se opondrá al uso de la fuerza no todas las

Voz 12 05:04 les están sobre la mesa muchas vertido claramente que no apoyaríamos de condenaría de cualquier intervención

Voz 1 05:11 militar extranjero y de los tambores de guerra convenció

Voz 1727 05:13 al a la distensión en otro conflicto el comercial que enfrenta a China y Estados Unidos Donald Trump ha anunciado esta madrugada que pospone la subida de aranceles prevista para este viernes

Voz 0858 05:25 entraban en vigor el día uno pero el presidente de Estados Unidos la plaza por los avances sustanciales dice en las negociaciones que mantiene

Voz 1727 05:32 con Pekín y hoy reaparece Sandro Rosell empieza el juicio contra el ex presidente del Barça su mujer y otras cuatro personas por presunto blanqueo de capitales

Voz 0858 05:46 los salsa enfrenta a once años de cárcel y multa de cincuenta y nueve millones de euros por lavar presuntamente veinte millones procedentes de la Confederación Brasileña de Fútbol

Voz 1727 05:55 en el deporte estrictamente deporte el Real Madrid completó los partidos del domingo con una victoria polémicas Sampe buenos días

Voz 1161 06:02 buenos días Pepa uno dos en el campo del Levante El con dos penaltis el primero señalado por el por una mano y transformado por Benzema el segundo aparentemente inexistente a Casemiro señalado por el colegiado en el que no podía entrar el bar según el protocolo hoy convertido por Bale Roger logró el gol de los valencianos y fue expulsado Nacho la primera en su carrera se perderá ALCA el clásico de Liga además Leganés uno Valencia uno dos Villarreal cero Valladolid cero Betis dos esta noche se completa la jornada veinticinco en Primera con el Girona Real Sociedad desde las nueve en Montilivi

Voz 0978 06:33 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días o una semana más el tiempo se va a mostrar muy monótono muy parecido todos los días básicamente tiempo soleado poco frío no esperemos lluvia en toda la semana ahora mismo hace un poco de frío pero apenas tenemos algunas heladas en el interior también bancos de niebla localizados acabará haciendo sol incluso tiempo radiante máximas en toda la Península y Baleares de quince a veinte grados superando los veinte en puntos del Mediterráneo sobre todo en Andalucía en Canarias máximas de veinticinco a treinta grados viento fuerte de levante en toda la zona del estrecho

Voz 13 07:07 a ver

Voz 14 07:43 otro año más

Voz 1727 07:44 más que esta mujer maravillosa a la que estamos escuchando cantar Glenn Close le he dicho adiós al Oscar Iván siete siete años es la intérprete con más nominaciones al premio que no lo ha ganado nunca Danny De la Fuente buenos días

Voz 3 08:00 buenos días siete veces cierto ocasiones en las que ha tenido una rival más fuerte estaba cantado Pepa buenos días a todos y a todas de Wife no era la mejor actuación de dos mil dieciocho Olivia Colman si era la favorita nunca mejor dicho nos da pena por ella

Voz 1727 08:17 pero tendrá más oportunidades seguro ojalá ojalá alegré a mí me gustó Green amable pero ya está todo pero ya está eh ya está con Romain incomparable con Cold War que te voy a decir hoy todos los detalles de la ceremonia a partir de las diez las nueve Canarias

Voz 3 08:44 con Toni Garrido y con Pepa Blanes y antes de saludar a Casilda Curro ya Lucía Sánchez los hijos de Paco Lucía hoy que se cumplen cinco años de su muerte vamos a recordar al maestro de la guitarra tampoco nos olvidamos de Madonna idem aluma que anuncian colaboración musical este año antes me de análisis con Lola García con Antón Losada y con José Antonio Zarzalejos señala que vamos a hablar como les hemos anunciado con Inés Arrimadas

Voz 1727 09:16 mañana de películas en Hoy por hoy películas políticas películas de verdad películas pueden opinar sobre las películas de Hollywood pero también sobre este salto a la política nacional de Inés Arrimadas una noticia que les venimos contando esta noche el fichaje de una política veterana del Partido Popular en Castilla y León para que regenera esa comunidad con la marca Ciudadanos también deben opinar sobre Venezuela la cumbre el Vaticano tenemos un lunes muy cómodo

Voz 3 09:44 en esa especie de barra libre política que mantenemos ya dos semanas abierta pueden intentarlo haberse suerte

Voz 1727 09:50 a ver si suerte porque cada año estaría

Voz 3 09:53 por lo que preguntamos sólo es por los Oscar Oscar si a ver si hay debate como en esta redacción queremos saber si están de acuerdo o no con el reparto de estatuillas cuál es o era su película favorita por porque nos ponemos cinéfilos en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta Jean whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1 10:18 la A6 y diez las cinco y diez en Canarias Javier

Voz 0858 10:21 por delante en Hoy por hoy de cine con Nacho Sánchez y Marta Galán el la técnica con Jordi Fábrega la producción

Voz 1 10:32 hola cariño sabes que hace la Policía abajo han robado los del quinto este fin de semana este fin de semana nos hemos enterado de nada

Voz 1100 10:40 nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fue

Voz 7 10:44 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 5 10:58 regatea el lateral derecho

Voz 1727 11:00 yo fuera capaz papel

Voz 5 11:03 te voy a decir vale no no no lo digo con muchas ganas porque tengo ganas de retransmitir el partido como los de Carrusel deportivo lo hacen también me se me quitan las dan Ana uno ya se quema más de nosotros

Voz 15 11:25 la gente también en Carrusel deportivo un millón quinientos noventa y ocho mil oyentes el sábado gran un millón seiscientos veintisiete mil el domingo les quitamos a los demás las ganas de hacer radio pero ya se sabe el deporte es competición y siempre gana el mejor la Cadena SER

Voz 7 11:49 en la Cadena Ser

Voz 0858 11:58 Green Box ha llevado el gordo de unos Oscar que este año han estado muy repartidos de esta historia sobre un pianista negro con chófer blanco que retrata los Estados Unidos de los sesenta y esa asignatura aún hoy por resolver del racismo ha ganado el PRI a la mejor película la más premiada ha sido en cambio bohemia en Rapsodia el biopic de Queen con cuatro estatuillas pero el premio al mejor director ha sido para él

Voz 4 12:21 muchas gracias al Ivo muchas gracias a mi familia muchas gracias México sobre

Voz 0858 12:27 esto hará a Cuarón por su Roma que se lleva tres Oscar y es que esta gala ha encumbrado un poco más al cine mexicano para que se hagan una idea de los últimos seis Oscar a mejor director cinco han cruzado al país vecino José Manuel Romero buenos días

Voz 3 12:41 qué tal buenos días decisión conservadora de Hollywood Green Book es la película de consenso en un año polémico para la Academia por la fuerza de Netflix con Roma la cinta de Peter Farrelly es una historia de racismo amable amistad y reconciliación en la América de los sesenta

Voz 0858 12:54 es de chupado esta historia sobre la

Voz 3 12:56 More de unos y otros a pesar de las diferencias y para encontrar quiénes somos de verdad decía el director Alfonso Cuarón se queda a las puertas de hacer historia con la primera cinta en español como mejor película conquista dirección fotografíe película extranjera le dedica el premia todas esas empleadas del hogar invisibles para el cine la sociedad

Voz 4 13:13 tengo Academy de mi sin afirman

Voz 3 13:16 agradezco la Academia que reconozca una película que se centre una mujer indígena sin derechos laborales y que históricamente ha quedado relegada

Voz 0858 13:22 en cine con artistas tenemos que dirigir nuestra mirada

Voz 3 13:25 hacia donde otros no lo hacen muchas gracias venían Rapsodia es la cinta más premiada

Voz 0858 13:29 estatuillas entre ellas la de mejor actor para el joven

Voz 3 13:32 Rami Malek que recordaba la figura de Freddie Mercury

Voz 6 13:34 me ha dado tiempo

Voz 0946 13:37 Climent para cualquiera que intente descubrió su voz

Voz 3 13:40 su voz hicimos una película sobre un hombre gay y un inmigrante que vivió su vida sin disculparse de sí mismo Olivia Colman arrebata el premio de mejor actriz Glenn Close en una ceremonia ágil y poco combativa salvo por lo discurso de spi Javier Bardem

Voz 0858 13:53 muchas de Romero

Voz 7 13:57 eh

Voz 11 13:59 ellos detenga

Voz 0858 14:01 su temprana ayudaremos lo que haga falta para asegurarnos de que la voz de los venezolanos la democracia triunfe es Mike Pompeo el secretario de Estado de Trump que ha insistido en que Estados Unidos no descarta el uso de la fuerza para desplazar a Nicolás Maduro del poder el vicepresidente Spence de hecho se va a reunir hoy mismo en Bogotá con Juan guay doy con los países americanos que le apoyan el llamado Grupo de Lima eso sí no todos sus integrantes respaldan una hipotética intervención militar tampoco lo hacen en nuestro país tampoco lo hace el Gobierno español Andrés Vitoria buenos días

Voz 1450 14:33 buenos días a las palabras de Pompeo se suma la oposición venezolana el embajador de Why don el grupo de Lima Julio Borges ha dicho que hoy pedirán acciones contundentes y el uso de la fuerza contra Maduro mientras el chavismo asegura que los incidentes de este fin de semana son sólo una pequeña porción de lo que están dispuestos a hacer

Voz 16 14:48 oye solamente vieron así de lo que nosotros estamos dispuestos a

Voz 1727 14:53 si el presidente de Colombia Iván Duque

Voz 1450 14:56 rebajaba el tono hoy pedía quedarse en el ámbito político aunque su personal diplomático en Venezuela está dejando el país

Voz 17 15:02 lo importante aquí es el cerco diplomático

Voz 3 15:04 en discursos belicistas

Voz 1450 15:07 el presidente de Perú también ha rechazado la intervención militar en una entrevista en El País asegura que son los venezolanos quienes deben sacar a Maduro del poder el ministro de Exteriores Josep Borrell avalaba la misma tesis

Voz 12 15:17 no todas las posiciones están sobre la mesa muchas vertido claramente que no apoyaríamos de condenaría a muerte firmemente cualquier intervención

Voz 1 15:26 militar extranjera Morrell insiste en la convocatoria de unas elecciones presidenciales

Voz 0858 15:30 más asuntos Pedro Sánchez estuvo ayer homenajeando a los exiliados españoles en Francia una asignatura pendiente que según ha dicho tenía la democracia española desde hace ochenta años visitó la tumba de Azaña del ex presidente de la República y luego la del poeta Antonio Machado allí ha reivindicado la Constitución del setenta y ocho como la restauradora de los valores y los avances que introdujo en España la Constitución republicana del XXXI Inma Carretero adelante

Voz 0806 15:57 cuánto van Colliure Yeles a la tumba de Manuel Azaña fue ayer por primera vez un presidente del Gobierno español que después reconoció a Antonio Machado en su sepultura como uno de los hombres más dignos y preclaros a Azaña ya a Machado y a todos los exiliados Pedro Sánchez les pidió perdón en nombre de España España tendrían

Voz 10 16:18 ha pedido perdón mucho antes y lo hace hoy a deshora pero lo hace con el orgullo de recuperarlos para siempre

Voz 0806 16:26 un grupo de independentistas intentó boicotear este homenaje en la playa donde estuvo el principal campo de refugiados españoles antes habían llamado fascistas a miembros de la Fundación Antonio Machado en una jornada en la que Pedro Sánchez aprovechó para advertir contra la intolerancia

Voz 18 16:42 no cabe mirar hacia otro lado no cabe pensar que el antisemitismo la homofobia la xenofobia nacionalismo excluyente son pequeños vientos importaciones llevan a pagar por sí solos

Voz 1727 16:52 Francia fue el primer país que visitó Sánchez como preside

Voz 0806 16:54 ante y este recorrido por los lugares de exilio ha sido su último destino antes de disolver las Cortes

Voz 0858 17:02 en el Partido Popular hacen su propia lectura de esa visita de Pedro Sánchez Pablo Casado se ha vuelto a reivindicar como Nieto de un represaliado para rechazar dice lecciones de la izquierda al presidente del Gobierno le ha reprochado Casado su supuesta doble vara de medir a criticar a los dictadores muertos

Voz 0946 17:19 los Isère un cobarde con los dictadores vivos es solo ya

Voz 0858 17:24 Hernández ya anoche en Barcelona los llamados CDR protestaron contra la presencia del Rey en el Mobile World Congress de Barcelona quemaron fotos de Felipe VI durante unos minutos llegaron cortar la Gran Vía a la altura de la Fira tampoco participaron en el saludo al Rey ni el president de la Generalitat Quim Torra ni tampoco la alcaldesa Ada Colau que si les saludaron después brevemente en privado Radio Barcelona Joan Bofill bon día o Olabarria en su discurso Felipe VI el monarca defendió la Constitución como garante de la democracia española que reivindicó como una de las más avanzadas del mundo sí

Voz 0931 18:04 se refirió al cuarenta aniversario de la Carta Magna destacó

Voz 0858 18:06 que desde entonces Robert cansan

Voz 0931 18:10 con el gran consenso que propició el acuerdo del setenta y ocho durante la transición España han conseguido el nivel más alto de prosperidad y estado del bienestar de toda su historia discurso en inglés del monarca hay también en catalán

Voz 1727 18:20 dos mil seis Grant Ciutat de no

Voz 0931 18:24 ha recordado que desde dos mil seis Barcelona esa gran ciudad dijo asumió esa gran responsabilidad coger el Congreso discurso poco aplaudido por Quim Torra que habló de la voluntad de existir de Cataluña como pueblo Pleiss of Democracy Cataluña es un sitio en el que amamos la democracia por encima de todo y continuaremos en la defensa de los derechos humanos y la alcaldesa Colau hizo un llamamiento a recuperar los valores republicanos Live es tanto Torra como colaba participaron en el recibimiento oficial del Rey sí que les saludaron después en privado en el coctel mientras en la calle como decía independentistas convocados por los Cd R protestaron por la presencia del monarca muy lejos del lugar en el que se hacía esa cena por el amplio cordón de la policía todo acabó sin goles

Voz 0858 19:04 Irán gracias Joan sólo unas horas antes la líder de la oposición en Cataluña Inés Arrimadas ya en plena transición hacia sus nuevas aspiraciones nacionales se fue hasta Waterloo hasta Bélgica ella y un pequeño grupo de partidarios realizaron allí una breve protesta frente a la casa donde vive pulmón con el lema La Repubblica no existe poco más dio de sí ese acto salvo el momento casi surrealista en el que la puerta de la casa se empezó a abrir en pleno discurso de Arrimadas un gesto con el que el ex president incidió en el mensaje que había lanzado días antes retando a la líder naranja a reunirse allí con el Bruselas el tabaco

Voz 1 19:40 a corto muy corto apenas diez minutos fue ayer el acto de Inés Arrimadas que espaldas siempre a esa puerta que se abrió mientras ella hablabais hablaba ni tan siquiera enseñar la pancarta hacia las ventanas del ya ex presiden porque su objetivo eran las K

Voz 20 19:54 horas que deje de abrir chiringuitos como este por todo el mundo habrá el Parlament de Cataluña

Voz 1 20:00 R chiringuitos como esta que abra el paro

Voz 20 20:02 amén de Cataluña con normalidad no vamos a bajar la cabeza no vamos a aceptar que el separatismo siga hablando en nombre de Cataluña

Voz 1 20:10 es el mismo discurso que mantuvo ante unas ciento veinte personas en un céntrico hotel del salón Barrio alto bruselense donde fue presentada como futura vicepresidenta del Gobierno español aunque por la mañana isla insistía en que campaña al margen lo que quiere es seguir siendo la líder de la oposición

Voz 20 20:27 yo sigo siendo el líder de la oposición en Cataluña y lo seguiré siendo a mi me parece que que que hay que saber distinguir en en querer ir al Gobierno de España para solucionar el problema de Cataluña o salir de Cataluña cuando un partido separatista se presenta a las elecciones generales nadie dice que abandonan Cataluña

Voz 1 20:44 dicen en ciudadanos que aunque vaya al Congreso Arrimadas seguirá siendo la jefa del partido en Barcelona

Voz 0858 20:51 pero lo que realmente ha convulsionado a Ciudadanos en las últimas horas es el paso que dio casi a medianoche su ejecutiva entorno a las doce en una reunión telemática habilitaron a Silvia Clemente para que se presente a las primarias para ser candidata naranja a la Junta de Castilla y León Clemente era hasta finales de la semana pasada la presidenta de las Cortes nombrada por el Partido Popular algunos de los cuadros de Ciudadanos ya se temían este paso de hecho habían dicho que no veían con buenos ojos este fichaje a toda prisa Radio Valladolid Eva Marín buenos días

Voz 0603 21:22 buenos días y para dar todas las explicaciones esta misma mañana estará en Valladolid José Manuel Villegas número dos de Ciudadanos que la sede del partido dará cuenta de la habilitación aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos para que Clemente pueda concurrir al proceso de primarias del que saldrá el candidato la candidata de la formación naranja la presencia de la Junta la decisión adoptada ayer por el Comité Ejecutivo Nacional tendrá que ser ratificada por el Consejo General de Ciudadanos máximo órgano del partido entre congresos de momento la posición del diputado por Valladolid Francisco Igea a que Clemente otea la Junta por su partido no ha prosperado y todo hace pensar que Igea y Clemente Se disputarán en primarias la cabeza del cartel de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León

Voz 0858 22:05 el diario El País publica esta mañana que el Gobierno de Melilla que preside el popular Juan José Imbroda mantiene en sus puestos a seis altos cargos que están imputados ese ejecutivo según este diario ha entregado a dedo contratos por valor de seis millones de euros a empresas salpicadas por investigaciones judiciales Rafa Muñoz bueno sea buena

Voz 1772 22:23 los días los seis imputados tienen relación con dos casos de corrupción el caso Tosca y el caso opera en el que se investigan todo tipo de delitos desde adjudicaciones fraudulentas hasta malversaciones de caudales públicos o fraude fiscal entre los imputados el vicepresidente dos consejeros los procesos abiertos por corrupción en Melilla afectan a una decena de empresas privadas a las que el Gobierno adjudicó contratos a dedo a cambio de que estas enchufar han a familiares y amigos cercanos a miembros del Gobierno creando una posible red clientelar según cuenta El País en sólo tres años el Gobierno de Melilla regó con más de seis millones de euros a estas empresas investigadas por corrupción según la Guardia Civil el Ejecutivo actuó de forma

Voz 0858 23:04 deliberada planificada y orientada a ver

Voz 1772 23:06 en fijar arbitrariamente a la empresa Eulen que ha incurrido presuntamente en delitos de malversación ya desviado fondos públicos por trabajos no realizados el PP de Melilla asegura que los procedimientos judiciales abiertos son inventados por la oposición

Voz 0858 23:25 seis y veintitrés cinco hoy veintitrés en Canarias un ataque perpetrado presuntamente por yihadistas este fin de semana en Malí ha matado a un civil y ha herido a dos militares de ese país en Bamako en la capital el objetivo era la ha sido se alojan las fuerzas internacionales que están asesorando a las fuerzas armadas malienses en su lucha contra los yihadistas entre ellas los doscientos setenta militares españoles que están desplegados en ese país africano según Defensa afortunadamente todos han salido ilesos Mariela Rubia

Voz 1450 23:57 así es aunque ningún miembro del contingente español sufrió daños un civil maliense moría en el atentado producido en la madrugada de ayer en el que además dos soldados de Mali resultaban heridos según las primeras investir canciones uno de estos coches bomba llegó a hacer explosión a las puertas del acuartelamiento y otro en las inmediaciones los terroristas según han informado a la SER fuentes del Ministerio de Defensa fueron finalmente reducidos por militares españoles y malienses después de cerca de una hora de intercambio de disparos en esta base se halla el grueso del contingente español en Mali unos doscientos veinte soldados que adiestra en al Ejército maliense en una misión de entrenamiento de la Unión Europea fue precisamente este destacamento el que eligió Pedro Sánchez para la que fue su primera visita a las tropas desplegadas en el exterior como presidente el pasado veintiocho de febrero

Voz 0858 24:41 y Argelia cerrado a un fin de semana de movilizaciones contra el presidente contra el octogenario Abdelaziz Buteflika preside Argelia desde mil novecientos noventa y nueve con mano de hierro siempre con un apoyo abrumador en las urnas tan abrumador que nadie se cree los resultados ahora quiere optar a un quinto mandato amplía desde Rabat Sonia Moreno

Voz 22 25:02 el pueblo te dice que no Asisa haciendo referencia al nombre de Buteflika o Game over juego terminado fueron algunos de los carteles que se pudieron leer en la tercera manifestación consecutiva en Argel este domingo hubo incluso argelinos que salieron con una señal de tráfico con una silla de ruedas tachada en alusión al estado de salud del presidente Buteflika con ochenta y un años Event ya en el poder precisamente el domingo viajó a Ginebra para someterse a los chequeos médicos regulares desde que anunció el diez de febrero que se presentaba a las elecciones de abril nos han dejado de suceder las protestas pero las de este fin de semana han sido las más grandes es secundadas a nivel nacional desde que llegó al poder no sólo en el País incluso de argelinos que se han manifestado en París en Montreal Sufian Diyala Ali en la oposición denuncia detenciones masivas en la plaza central de Argel con intervenciones policiales extremadamente violentas este domingo diferentes colectivos se suman a las protestas en martes hay una nueva marcha Nacional de Estudiantes el jueves convocan los abogados por la dignidad

Voz 11 25:59 hoy por hoy hay veces que anticiparse no vale de mucho

Voz 23 26:03 otras y reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes el Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además hasta trescientos euros en una tarjeta regalo de El Corte Inglés acto reserva desde sólo setenta y cinco euros y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa hay puente de mayo anticipa la reserva de tus vacaciones en Viajes el Corte Inglés todo son ventajas financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 0858 26:42 y en los deportes el Real Madrid se llevó los tres puntos de Valencia pero eso sí Sampe polémica

Voz 1161 26:46 con su victoria uno dos en el Ciutat de Valencia sobre el Levante y con dos penaltis el primero por mano de sancionado por el bar convertido por Benzema el segundo aparentemente inexistente sobre Casemiro sancionado por el colegiado en el que no podía entrar el pues según el protocolo convertido por Gareth Bale sobre ambas jugadas hablaba en Carrusel Quico Catalán el presidente del Levante sobre el primero

Voz 11 27:04 el primero me parece que sí lo pita el árbitro penalti tonto pero puede ser penalti la que ha pitado hay que asumirlo ya está sobre el segundo a Casemiro si ha habido contactos están leve quién

Voz 0858 27:19 me provocaron con penalti como creo que esa música

Voz 11 27:21 solamente me deja perplejo porque el árbitro pita penalti muy rápido te sorprende tienes la tranquilidad de que el bar lo va a resolver el sentido rabia

Voz 0946 27:29 y más cuando pasan en varios minutos al bar e parece entender que la jugadas la está analizando en profundidad también el técnico Paco López sobre el segundo penalti

Voz 20 27:39 me dicen que la señora a la existente por lo tanto creo que son totalmente clara que sea al revés como ha pasado en el primer penalti y luego Alba era penalti claro pues que comunica el árbitro como pasa en el primer penalti visto pero no se puede pitar algo que no que no ha existido

Voz 1161 27:57 precisamente el segundo penalti marcado por Bale mostró el malestar el galés no queriendo celebrarlo con sus compañeros aunque Solari despejaba balones en sala de prensa pletórico Vestuario

Voz 25 28:06 y aparte me encantó cómo entró al partido con la rabia que los minutos que le tocó jugar que además de dar la victoria lo veo muchísimo trabajo y también cuando nos quedamos con diez jugadores cumplía una doble función arriba me pareció fantástico su partido

Voz 26 28:21 si te parece norma en futbolistas T cinco minutos en el banquillo sin calentar antes de salir al terreno de juego que esa es la realidad sólo le dije que esperara

Voz 1161 28:29 sobre el penalti polémico Carvajal parece no tener dudas en Movistar

Voz 0858 28:33 yo la segunda teniente cinco metros digo la patada Oaxaca

Voz 27 28:35 si él considera que es penalti hay contacto y el árbitro lo determina si está

Voz 1161 28:40 en otros términos pulsado Nacho por doble amarilla la primera en su carrera se perderá el clásico de Liga que vendrá tras el de Copa el miércoles con un Messi recuperado al que no teme

Voz 11 28:47 vamos a prestar Clive pero no a nadie está listo para que quedó

Voz 28 28:54 ya tenemos los mejores jugadores

Voz 29 28:57 lo monotonía

Voz 1161 28:58 también del domingo Leganés uno Valencia uno Valladolid cero Betis dos y Atlético Madrid dos Villarreal cero sigue líder el Barça siete puntos sobre el Atlético Real Madrid y Getafe completan los puestos Champions Sevilla Alavés están en los de Europa League el descensos para Villarreal Rayo Vallecano Huesca esta jornada XXV le queda todavía un partido el que se jugará esta noche desde las nueve en Montilivi Girona Real Sociedad bajas locales por lesión de Múgica Rovers plana en la Real lesionados Ganuza Merkel Lance Illarramendi Gorosabel y Kevin más los sancionados Teo y Willian José arbitrará el colegiado navarro Prieto Iglesias en Segunda completada la jornada veintisiete Osasuna y Albacete ocupan los puestos de ascenso Granada Málaga y Cádiz los de promoción el descenso es para Extremadura Córdoba Nástic y el expulsado Reus además se cierra esta noche la esta tarde la fase de clasificación para el Mundial de Baloncesto en China con el España Turquía ambos clasificados ya con el y ciento de terminar primeros de grupo de España con una victoria sobre los turcos también en este grupo Montenegro Letonia ambos se juegan la tercera plaza y Eslovenia Ucrania sin interés ambos desde las siete

Voz 0858 30:01 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 7 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0858 30:14 si no ha podido ser la mejor película de los Oscar vuelve a ser de habla inglesa

Voz 2 30:20 sí

Voz 0858 30:23 Greim Book ese retrato amable sobre el racismo en Estados Unidos en los sesenta se ha llevado la gran estatuilla la de mejor película Gone han Rapsodia a dominaba la noche con cuatro galardones y Alfonso Cuarón

Voz 4 30:34 muchas gracias al Ivo muchas gracias a mi familia muchas gracias México que sobren

Voz 30 30:40 yo muchas gracias con una Goyo Olmo gracias gracias gracias

Voz 0858 30:47 pero ha llevado cuatro años después su segundo Oscar como Mejor Director por Roma eso sí como decíamos se le ha resistido el de mejor película al que también optaba tampoco ha podido ser para el corto madre del español Rodrigo Soro Gallen se ha hablado mucho español durante la gala y fuera de ella también en la alfombra roja por ejemplo el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel que vive en España que que ha pedido un cambio político en su país

Voz 5 31:15 creo que la mayoría reclama un cambio y ese cambio

Voz 0858 31:23 estamos muy SER Hoy precisamente se reúne el grupo de Lima con la presencia de Juan Why Do You el vicepresidente estadounidense Mike pienso una reunión en la que la delegación de Why do va a exigir una mayor presión diplomática y el uso de la fuerza contra Nicolás Maduro por no dejar pasar la ayuda humanitaria a través de la frontera aquí en España la Audiencia Nacional ha rechazado precisamente la petición de Maduro de extraditar a cuatro venezolanos Victoria García buenos días

Voz 1460 31:50 hola buenos días el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso la Cadena SER argumenta que existe un temor racional y fundado de que ese puedan vulnerar los derechos fundamentales de los reclamados si fueran entregados a Venezuela el abogado de los venezolanos ahora residentes en España gracias a la llamada golden visa la obtención de la residencia por medio de la compra de un inmueble con un valor superior a quinientos mil euros explicaba en la Cadena Ser que van a recurrir ante el Tribunal Supremo el constitucional de Estrasburgo el motivo del recurso según Ismael Oliver es que desde la Audiencia Nacional consideran que se cumple los requisitos técnicos para realizar esa extradición el abogado cree que nos han tenido en cuenta los argumentos de la defensa

Voz 29 32:35 técnicamente los requisitos necesarios para haberle conocido el ascensión se estarían produciendo los requisitos de la Reina extensión pasiva excampeón kilo requisitos del tratado de extradición suscrito por España trenes una dice saldrá

Voz 0946 32:50 que

Voz 1460 32:52 con el rechazo de esta última extradición ya no hay más procesos pendientes desde Venezuela en cuanto a solicitudes de extradición

Voz 0858 33:01 así nos queda el Tráfico DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 0141 33:03 buenos días hasta ahora en Madrid ya intensidad en los accesos a dos Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto también la A42 en Parla en Barcelona despiertan ya las rondas especialmente densa la B diez la Ronda Litoral hacia el nudo de Llobregat y dos vehículos averiados un el Sevilla en la ronda S30 crea dificultades en el Parque Amate en sentido Bellavista sentido sur y otro en Guipúzcoa en la AP uno en Bergara que también crea dificultades en sentido Eibar

Voz 32 33:29 sería como si la primera tarde buena de primavera tu jefe va y te da la tarde libre y te vas a una terracita ya aparecen todos tus amigos quedan llega tu profesor favorito también se queda Hypo abuela trae empanada casera tú ya sabes no explicarlo bien

Voz 33 33:45 te sientan los encuentros de bienestar no es fácil pero puedes venir aún muy comprobarlo tú mismo la Ser presenta el encuentro la vida buena en el teatro Gastambiles de Tudela del ocho al diez de marzo con María Barranco Wyoming Maribel Verdú David Trueba Pilar Jericó Santiago Segura y muchos más adquirida Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y excursión a las Bardenas Reales desde ciento sesenta y tres euros por persona informa te en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar edito es patrocinan Bardenas Reales Reserva de la Biosfera Gobierno de Navarra colabora Ayuntamiento de Tudela

Voz 7 34:23 en Hoy por hoy de España

Voz 1727 34:34 son las siete menos veinticinco la seis menos veinticinco en Canarias y hoy abrimos la Mesa de España en Barcelona que afronta un lunes complicado en media hora empieza a la huelga del Metro como protesta por la crisis del amianto coincide con el Mobile World Congress los más de cien mil visitantes de la feria tecnológica tampoco van a poder contar con un país que ya no operan en Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 0931 35:00 hola bon día huelga parcial que empieza a las siete con el primer tramo de paros hasta las nueve circularán la mitad de los trenes de un día habitual los trabajadores protestan por la aparición de amianto en las instalaciones y la afectación que eso ha tenido en trabajadores y ex trabajadores quieren que la empresa básicamente al ayuntamiento Transports Metropolitans se haga cargo del coste de revisiones médicas el tratamiento la reunión ha acabado esta noche sin acuerdo

Voz 1727 35:22 hallan suave a la empresa nos ha movido nada decían

Voz 0931 35:24 anda Álvarez del comité de empresa mientras la propia empresa considera que la huelga pues no tiene razón de ser se encumbró mes a la a la Millán nos hemos comprometido a de retirar todo el amianto en tres años decían rica en ese Transports Metropolitans hoy vuelven estas reuniones y si hay acuerdo tendrán que ratificarlo los trabajadores a partir de las nueve el servicio vuelve a la normalidad hasta las cuatro de la tarde se entonces el segundo tramo de paros hasta las seis y luego el tercero es durante la noche hasta el final del servicio con éxito habrá que ver la capacidad del sector del taxi para absorber toda la demanda de movilidad en la ciudad se realizan las las licencias porque este año no está tampoco estará guber aunque da la casualidad que nunca ha estado disponible esta aplicación en Barcelona en estas fechas

Voz 1727 36:04 las

Voz 13 36:05 sí

Voz 1727 36:10 en Andalucía Ana Tere Vázquez buenos días hola buenos días esta mañana declaran como testigos los padres de Julen el niño de dos años que falleció al caer por un pozo en Totalán también lo hará la pareja del dueño de la finca que está El imputado por homicidio imprudente serán los tres primeros testigos FACUA iban a declarar en el caso abierto por este Juzgado de Málaga los padres de Julen están personados en esta causa como acusación particular el próximo miércoles están citados los senderistas transfirieron a la familia que a mediados de marzo tendrán que comparecer El Pocero y el maquinista que hizo la franja en la parcela un asunto en el que sólo figura como investigado por un presunto delito de homicidio imprudente el dueño de la finca que ya declarado defendiendo su inocencia el ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez acaba de sumar una nueva imputación el juez lo investiga por presuntas irregularidades en la adjudicación y construcción de dos centros para la infancia y otro centro para la mujer Ruth García qué tal

Voz 1856 37:12 hola buenos días entre dos mil seis y dos mil nueve según la Fiscalía duplicando el precio estimado que aumentaba un ciento veintitrés por ciento de forma injustificada lo que supone que el Consistorio habría pagado indebidamente destinado a otros usos un total de casi quinientos mil euros es la quinta causa que tiene abierta el ex presidente de la Región de Murcia según la Fiscalía estos hechos serían constituye ambos de delitos de malversación continuada de caudales públicos fraude de subvenciones y falsedad continuada se investiga también porque las obras se adjudicaron a una empresa urde Con cuando presentaba la oferta más costosa y con el plazo de ejecución más alto la Fiscalía concluye que esta adjudicación fue prevaricadora el asunto lo lleva el Juzgado de Instrucción número uno de Lorca con la misma jueza que ya instruyó el caso

Voz 1727 37:54 en Zaragoza la Guardia Civil ha abierto una investigación contra el dueño de una finca en la que han encontrado un criadero ilegal de perros ente de jaulas y basura los agentes han descubierto cinco perros muertos Juanjo Fernández qué tal buenos días

Voz 1203 38:08 hola hola muy buenas bueno la verdad es que las imágenes son espectaculares en sin sin ninguna duda ha ocurrido en la localidad El Burgo de Ebro es una localidad muy cercana a la capital aragonesa el dueño del la finca ya ha sido denunciado en otras ocasiones en fin por delitos parecidos además de los de los muertos se han encontrado otros siete perros desnutridos en malas condiciones incluso con heridas graves los animales son de las razas bulldog francés Pichón maltés Chihuahua pastor alemán estos animales han sido trasladados a instalaciones del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro para que reciban tratamiento veterinario alivia

Voz 1161 38:40 tú y cuidados necesarios pobres animales y un abrazo Juanjo

Voz 3 38:43 otro gracias

Voz 1727 38:49 ya hablamos de fiesta ahora primero nos vamos a Las Palmas porque la concejala de carnaval ha tenido que subir al escenario para echar a un cantante que iba borracho que ha pasado Agustín Padrón buenos días hola

Voz 0858 39:02 bueno día como ha ido la cosa puede eh

Voz 3 39:05 no era la actuación del salsero puertorriqueño Manny Manu

Voz 0858 39:07 el el cierre previsto el Carnaval de Día el primero de este año al terminar el primer tema la concejala de Inmaculada Medina subió al escenario y cortó la poción prácticamente no se mantenía en pie el cantante la fiesta siguió con disc jockeys y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que también tenía contratado este mismo artista ya anunció la cancelación del concierto

Voz 1727 39:36 a un concierto cancelado en Las Palmas y acabamos con una celebración que acaba de empezar en Valencia

Voz 35 39:44 increíble Almond hacer

Voz 1727 39:46 que a ella

Voz 35 39:49 vaya por porque ya están en Fallas

Voz 1727 39:51 Ana natales bon día Ana Taleb hola bon día leí que estabas en la fiesta Nana nada no la todavía no lo habían o me quedo vuelo pero ya está is now ya estaba estas

Voz 0141 40:05 ayer la Fallera Mayor de Valencia protagonizaba la adquirida la llamada a todo el mundo a participar de la fiesta y Valencia ya suena así son las fiestas más importantes las Fallas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad las falleras mayores Madina Civera a la Zabala hicieron ayer la querida la invitación a todos a participar durante todo el fin de semana como decimos aquí ya hemos salido a pólvora lo que hemos escuchado es la mascletà vertical que el sábado por la noche reúne a miles de personas la Marina una mascletà de ciento mentó ciento veinte metros de alto y cincuenta de ancho se quemaron mil setecientos kilos de pólvora pueden de la escucharla en nuestra

Voz 1727 40:48 bueno a disfrutaran al no habrá muchas gracias adiós

Voz 5 40:58 sensible y hoy los abrigos

Voz 1727 41:10 los la Mesa del Mundo en el Vaticano después de tres días de esa cumbre histórica el Papa se ha comprometido a llevar ante la justicia los abusos de menores menos mal abusos que ha tachado varias veces como una monstruosidad poca cosa dicen las víctimas no los ha convencido dicen sentirse decepcionadas porque no se han propuesto medidas concretas corresponsal en Roma Joan Solés Sener a que esas elevadas aunque un solo caso de abuso

Voz 0946 41:38 sí en la Iglesia hay un solo caso de abusos sexuales que ya de por sí representa una ciudad será tratado con la máxima severidad advirtió Francisco en su mensaje de clausuró el encuentro de cuatro días con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo católico

Voz 0858 41:54 sin embargo el Papa no concretó ninguna medida

Voz 0946 41:56 de lucha contra abusadores pederastas y violadores sólo unas horas después el moderador de la cumbre Federico Lombardi anunció tres Disposiciones urgentes del Vaticano en uno Habbo motu proprio un nuevo mutó propio decreto ley Pontificio sobre la protección de menores de la curia romana modelo que debería de aplicar los tribunales eclesiásticos de todas las dio un vademécum de la Congregación para la doctrina de la fe como manual de instrucción para actuaciones inmediatas de las diócesis de las Conferencias Episcopales

Voz 37 42:30 lo Task Force

Voz 0946 42:32 equipos de personas competentes que se informarán para ayudar a las diócesis sin recursos económicos técnicos y humanos para luchar contra los abusos las tres medidas entrarían en vigor en pocas semanas

Voz 1727 42:49 en Cuba sigue a estas horas el recuento de votos del referéndum constitucional de una isla después de semanas de campaña pone el si el Gobierno de Díaz Caneja espera que los siete millones y medio que han votado apoyen mayoritariamente su reforma lo cuenta desde La Habana Mauricio Vicent no

Voz 0453 43:06 no se esperan sorpresas en Cuba a falta de los resultados definitivos del referéndum que se darán a conocer esta tarde todo indica que la reforma constitucional ha sido aprobada mayoritariamente por los más de siete millones y medio de cubanos que acudieron ayer a votar la participación fue elevada en torno a un ochenta y tres por ciento del padrón electoral hay que ver ahora cuánto suman el voto en blanco el nulo y el contrario a la reforma constitucional diversos analistas estiman que al menos tres de cada cuatro votos serán seis Si esto se confirma el apoyo a la reforma constitucional que el presidente cubano Miguel Díaz panel planteó ayer como un respaldo a la revolución era la continuidad será innegable pero también que Cuba ha cambiado y que ya no es una sociedad monolítica donde todos unanimidad el nuevo texto constitucional reafirma el socialismo y el Uni partidismo como sistema político pero también consagra al mercado la propiedad privada y la inversión extranjera reconociendo de este modo los cambios experimentados en el país en los últimos años durante la votación de ayer el conflicto venezolano estuvo muy presente al acudir a su colegio electoral Díaz Can dijo que votar sí a la reforma constituye

Voz 5 44:19 tal era votar por la soberanía de su principal aliado

Voz 1 44:32 la Ventana se abrirá en la pantalla de un móvil es

Voz 1727 44:37 Nuestro mensaje en red

Voz 7 44:40 la Ventana desde el Mobile World Congress con Núria Marín alcaldesa de L'Hospitalet Rafa Vila Sanjuan Alex Rovira Toni Martínez Especialistas secundarios el mal

Voz 32 44:50 todo Today Benjamín Prado y la música de la escritora y cantautora Adriana amoral

Voz 31 44:58 claro

Voz 11 44:58 las Francino en la SER

Voz 2 45:03 fin del mensaje

Voz 38 45:09 en el ojo izquierdo a Hoy por hoy

Voz 29 45:16 eh eh

Voz 40 45:26 perdones tardíos empieza la semana

Voz 1727 45:29 José María buenos días Pepa

Voz 40 45:31 tardo yo de Soros llega en dos mil diecinueve cuarenta años

Voz 1100 45:34 después de cuánto debería haberse hecho pero homenaje a los republicanos que tuvieron que sufrir en Francia yo esa causados por el golpe de Estado de ser despótico generalísimo que tan plácidamente descansan en el Valle de los Caídos bien protegido por parte de la iglesia sus nietos estos pin pollos de la política que no los han caído en suerte de Casado Abascal Pedro Sánchez ha que ha autorizado al menos una parte de la herida aún abierta con su reconocimiento la altura intelectual y moral de la República Azaña y Machado como tardíos hipócrita resulta entorno los golpes en el pecho de la jerarquía católica envuelta en sus fastuosos ropajes el tapados por los incalculables tesoros del Vaticano han hablar de la pederastia corrompido sus entrañas desde tiempo inmemorial mantener en la cárcel a los curas abusadores y entonces empezaremos a crearles si tienen alguna duda bien Juan Bedoya en El País de ayer algo más pues sí que alguien explique hastío ojo siempre tan obtuso ha creído está Arrimadas que tenemos a Ciudadanos en la pista del circo desde que comen en la misma mesa que Vox un viaje que sirve para lo mismo que la victoria de Arrimadas en las elecciones catalanas para nada el ojo izquierdo

Voz 6 46:53 no

Voz 13 47:00 Justin Bieber

Voz 42 47:09 aquí

Voz 13 47:11 aquí entra en juego y preguntamos claro por los Oscars

Voz 1727 47:20 la satisfechos con el reparto de premios cuál era su película favorita

Voz 3 47:24 por que como bien dice Rosa de Madrid algunos algunas estamos hartas del raca raca político

Voz 43 47:29 mi película favorita para los Oscar era Roma deliciosa me parece una película estupenda Imma recuerda muchísimo a lo que me cuenta mi madre de cuando vino del pueblo a servir a Madrid no los setenta como en Méjico pero si los cuarenta y tantos cincuenta y a fecha de hoy

Voz 29 47:48 todavía la niñas que

Voz 43 47:51 nació estando mi madre en la casa la viene a buscar una o dos veces al año para llevársela hay muchas gracias

Voz 1727 47:58 gracias a ti Rosa por tu historia personal también era mi película favorita

Voz 3 48:02 decide y las dos Con

Voz 0531 48:04 Julio de Alicante Mi película favorita era Roma un Oscar a un bien social que parece que se va extinguiendo como es el sentimiento de humanidad que es lo que se siente mientras se ve la película de principio afín

Voz 3 48:17 gracias Julia también a María Encarnación que se alegra especialmente por el Oscar a Mejor Canción Shiloh de Lady Gaga y Bradley Cooper

Voz 44 48:23 si no has visto la película de ha nacido una estrella os recomiendo creáis porque a mí que no me gusta mucho de diga en en esas canciones normalmente las conocemos en en la película tiene unas canciones que me encantó y la última canción de la película es que se te ponen los pelos de punta y sobretodo el premio al mejor actor que hace de Freddie Mercury pues que te decir me fascinó la película porque me fascinaba Freddie Mercury sino las visto la gente os recomiendo de porque son es una película allí un personaje increíble de conocer

Voz 1727 48:58 grandísimas recomendaciones Un beso Encarnación

Voz 3 49:00 coincides en película con nuestro último oyente que nos deja en bandeja la política Bos Días

Voz 29 49:05 buenos días soy Alfredo de Ourense me encantó tanto película de Negrín como buen bien raro pero que no se pudieron presentar y ganar el premio al mejor películas de ciencia ficción una el viaje de Inés Arrimadas a decirlo cuiden como que la república catalana no existía como gastos de dinero no fuera de Segi y otra también Barbastro gastos muchísimo mayor del cónclave el Vaticano para en principio no decir nada sobre los recursos esa siquiera mis grandes favoritos para llenarlo de multitud de Oscar repito todos disidencia fisio

Voz 1727 49:40 gracias Alfredo un beso vamos con esas películas que tú propones

Voz 0858 49:44 la que más nominaciones se lleva ese ya Arrimadas

Voz 1193 49:47 Juan de Barcelona esta señora no sé si sabe que las selecciones que viene sola generales no son las de Cataluña porque las entrevistas nada más está Catalunya Catalunya Cataluña referente a los chiringuitos del señor pulsar Mon recordarle que su marido tiene un chiringuito con Uber que nos llega sí

Voz 0946 50:04 va a apoyar a vos o a quién va a apoyar con sus chiringuitos

Voz 1727 50:09 de menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 1275 50:19 la Gutiérrez qué tal buenos días con cielos despejados y temperaturas sin cambios hasta veintidós grados esperan hoy en Aranjuez XXI en Getafe en Alcalá veinte en la capital las máximas seguirán siendo primaverales las mínimas suben ligeramente esta mañana los sindicatos CCOO Imaz denuncia la falta de personal en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y en todas las áreas falta plantilla pero también habitaciones y al modo asó mantas los pacientes pululan por los pasillos de

Voz 11 50:47 estos hospitales ese pacto se me valora

Voz 45 50:50 ahí en mitad de un pasillo incluso ser el médico pide prueba diagnóstica que tiene que realizar enfermería como una analítica como enfermería un aislamiento de contactos te tiene que decir ahí en el pasillo con guantes ni bata

Voz 1275 51:03 pero ahí son valorados como denuncia este trabajador del doce de octubre a pesar del refuerzo puntual de plantilla de la comunidad dicen estos sindicatos que no dan a basto Aurora Santos