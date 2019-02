Hoy por Hoy (25/02/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las ocho en Canarias

Voz 1727 00:24 qué tal muy buenos días todas las miradas estaban puestas esta madrugada en qué premios conseguiría Roma la película de Alfonso Cuarón y aunque sí ha hecho historia al ser la primera película mexicana en llevarse el premio a mejor película de habla no inglesa y aunque también ha logrado la estatuilla por la fotógrafa hacía por la dirección los académicos han dicho que la mejor película del año

Voz 5 00:54 di en Book

Voz 1727 00:55 la historia amable sobre el racismo en EEUU en los años sesenta una película que gusta a todos y que no disgusta nadie esa ha sido la ganadora es lunes veinticinco de febrero y enseguida les contamos la película que se está montando en Ciudadanos por la decisión de la ejecutiva nacional de abrir la puerta a una histórica del PP de Castilla y León a Silvia Clemente recién dimitida como presidenta de las Cortes castellanoleonesas no es habitual que en Ciudadanos se escuchen voces discrepantes pues ahora sí dicen los naranjas de esa comunidad que si el PP que la gobierna desde hace treinta y dos años puede ser la regeneración enseguida los vamos a escuchar y hoy sabremos Javier Alonso si Venezuela se dirige a un conflicto armado

Voz 0858 01:44 el grupo de Lima integrado por catorce países americanos que se ven desde hace año y medio más buenos para abordar la crisis en ese país se reúne en Bogotá allí iban a estar el vicepresidente de Estados Unidos también Hwang Why do que esta madrugada

Voz 6 01:57 podrá la día llevaba días tal y como siempre

Voz 0858 02:02 ha colgado este vídeo en el que aparece con ciento sesenta soldados de Venezuela que según aseguran han puesto de su lado este fin de semana tras fracasar la entrada de la ayuda humanitaria al país Why do

Voz 1727 02:12 abrió la puerta a cualquier opción ha dicho

Voz 7 02:21 todas las posiciones están sobre la mesa ha advertido claramente que no apoyaríamos de condenaría cualquier intervención militar extranjera aquí en Barcelona hoy late

Voz 1727 02:32 Enología la innovación y el futuro que ya es presente se van a dar la mano en el Mobile World Congress que van a inaugurar el Rey por primera vez lo hará también acompañado del presidente del Gobierno anoche en la cena previa Felipe VI defendió la democracia plena

Voz 8 02:47 Spain es fuente si Encinas es Fall de mocos

Voz 0858 02:54 quinto arraigada a Colau no recibieron al jefe del Estado a la entrada

Voz 1804 02:57 luego Tears Go president Puigdemont juzgue y Liu speech

Voz 0858 03:02 Torra hizo alusión en su discurso a Puigdemont Ada Colau por su parte

Voz 0858 03:11 en la alcaldesa de Barcelona reclamó responder al auge de la extrema derecha con libertad igualdad y fraterno

Voz 1727 03:17 lleva dos previsiones importantes del día la prima

Voz 0858 03:19 era en Valencia allí Francisco Camps vuelve hoy a Les Corts para comparecer en la comisión que investiga el caso Imelsa el presunto saqueo de una empresa pública de reciclaje también hoy un grupo de juristas y varias asociaciones van a pedir al Defensor del Pueblo que lleva el Tribunal Constitucional la nueva ley de protección de datos denuncian que permite a los partidos recabar opiniones políticas en redes sociales sin el consentimiento expreso de los usuarios

Voz 1727 03:46 y en los deportes dos penaltis uno de ellos un muy polémico dieron anoche los tres puntos al Real Madrid ante el Levante en Valencia Sampe

Voz 0858 04:01 en supuesta contacto sobre Casemiro Canjet sancionó al colegio

Voz 1804 04:09 sí ha habido contactos es tan leve que no puede provocar un con penalti como creo que eso sinceramente me deja perplejo porque el árbitro pita penalti muy rápido hoy sí

Voz 1161 04:17 completa la jornada veinticinco en Primera con el Girona Real Sociedad a las nueve de la noche

Voz 0978 04:22 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días tiempo soleado un poco de frío ahora mismo durante la tarde llegue al hacer calor en Canarias con máximas de hasta treinta grados en la Península y Baleares al sol ambiente suave

Voz 11 05:26 la regeneración en Castilla León no puede ser después de treinta años del Partido Popular y a los ciudadanos en este caso más idónea pues no de los ciudadanos entenderían fácilmente por la generación que están persona no encaja con el mensaje que que ciudad damos en Castilla y León

Voz 1727 05:45 este hombre es Francisco Igea miembro de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos y diputado por Valladolid que poco después de anunciar ayer que él Ikea se presenta a las primarias para ser candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León se entero de que tendría que competir con Silvia Clemente histórica dirigente del PP a la que su propio partido Ciudadanos le ha abierto la puerta no es una dirigente cualquiera porque Clemente ha sido hasta hace cuatro días la presidenta de del Parlamento de Castilla y León Óscar García

Voz 1645 06:15 tras una reunión telemática en la distancia donde ha habido enormes discrepancias finalmente se ha impuesto el criterio de Alves Rivera la ejecutiva de Ciudadanos permitirá a Clemente que pueda optar a las primarias que le pueden llevar a ser

Voz 0858 06:26 la candidata de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León

Voz 1645 06:29 según fuentes de la Dirección la decisión se ha tomado por amplia mayoría en un partido acostumbrado a aprobar todo por unanimidad ahora esta propuesta tiene que ser ratificada este lunes en un consejo general el máximo órgano de ciudadanos entre asambleas cuya votación también será telemática Clemente se enfrentaría al diputado nacional Francisco Igea que este domingo se mostraba muy crítico con ella el número dos del partido José Manuel Villegas tiene previsto ofrecer más detalles este lunes desde Valladolid

Voz 1727 06:55 le vamos a preguntar a partir de las ocho y media Inés Arrimadas que estará con nosotros después de protagonizar el fin de semana político primero por su anuncio de que deja la política catalana y optará a un escaño en el Congreso después por ejercer de activista en Waterloo en Bélgica ante la casa de Push the moon

Voz 12 07:12 el Gobierno de España ha tratado a Torra por tanto también a Puigdemont como si fueran los jefes de Estado de un país independiente venimos aquí a decirle al separatismo y al Gobierno de España que la República no existe y que no vamos a permitir que se hable en nombre de todos los catalanes por parte un señor que está fugado de la justicia

Voz 1727 07:34 sobre las escenas que nos deja el fin de semana político la mirada de Montse Domínguez buenos días la Polly

Voz 1971 07:40 Tica tienen mucho de ficción y este fin de semana nos ha dejado un buen puñado de imágenes y frases pensadas para entusiasmar nos pero que nunca llegarán a la alfombra roja se merece un antiguo Oscar a la peor puesta en escena es extraña caravana que llegó a Inés Arrimadas frente a la casa de Puigdemont en Waterloo diez minutos que quería ser trepidantes y que fueron un anti clímax la puerta abierta a que nadie cruzó tenía más fuerza simbólica por cierto han tíos cara la peor réplica aquellos que para criticar Arrimadas tienen que sudar machismo por todos los poros otro en ti Oscar al peor mes playing ya saben cuando algunos hombres empeñan en explicarnos cosas a las mujeres se lo lleva Pablo Casado por decir creo que es bueno que las mujeres sepan lo que llevan

Voz 1727 08:26 dentro cuando están embarazadas ya sabemos

Voz 1971 08:29 es que quiere derogar la actual Ley del Aborto y es bueno que sea tan transparente pero no hace falta que trate a la mitad de su público como si fuéramos idiotas por último anti Oscar a los peores secundarios el grupo de pese que al grito de fascistas intentaran impedir el homenaje el presidente Sánchez a Machado Azaña y los republicanos exiliados en los terribles campos de concentración del sur de Francia hay que estar muy muy confundidos para intentar robar así el protagonismo que merece su memoria

Voz 14 08:59 no

Voz 1727 09:09 Canarias

Voz 1727 10:50 Julio Borges el representante de Juan Guarido ante el grupo de Lima va a pedir hoy a los catorce países americanos que forman ese grupo y que se reúnen en Colombia que utilicen la fuerza contra el gobierno de Nicolás Maduro por bloquear la entrada de ayuda humanitaria Venezuela hay daba buenos días buenos días Ésta es la declaración de intenciones más explícita que hemos oído en las últimas horas sobre una posible intervención militar en Venezuela una intervención que por el momento Aida sólo baraje y respalda abiertamente al menos Estados Unidos

Voz 0821 11:21 el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ha sido muy claro

Voz 5 11:24 en total

Voz 0821 11:27 ha dicho que Estados Unidos hará lo que haga falta para que la democracia en Venezuela ya esto responde la vicepresidenta del Gobierno de Maduro que después de confirmarse al menos cinco muertos durante los enfrentamientos en la frontera amenaza incluso con aumentar la presión

Voz 21 11:39 o si de lo que nosotros

Voz 1727 11:42 qué puedo hacer

Voz 22 11:44 por qué gente derechos legítimos deben

Voz 1727 11:47 suena descartan totalmente la posibilidad de una

Voz 0821 11:49 qué y abogan por un proceso democrático en Perú o en Colombia lo dice su presidente Iván Duque

Voz 1084 11:53 lo importante aquí es el cerco diplomático en no dejarnos llevar a discursos belicistas

Voz 0821 11:58 en España el ministro Burrell también confirma que de ninguna manera nuestro país apoyaron conflicto armado

Voz 7 12:03 la solución al problema de Venezuela no pueden provenir más que de una solución democráticamente pactada entre venezolanos y a la convocatoria de unas elecciones presidenciales

Voz 0821 12:13 Pablo Casado ha aprovechado un acto de Pedro Sánchez en Francia de homenaje al exilio republicano para comparar a Franco con Maduro dirigirse en estos términos al presidente del Gobierno de España

Voz 1804 12:23 pues muy sencillo criticara los dictadores muertos Isère un cobarde con los dictadores vivos

Voz 0821 12:30 es sólo yo senadores colombianas han pedido en las últimas horas en un comunicado que no se inicia una operación bélica mal

Voz 1727 12:37 Zara con quién parece que se dan una tregua Estados Unidos es con China esta madrugada Donald Trump ha anunciado que pospone la subida de aranceles prevista para este viernes próximo por los avances que han hecho los dos países en la negociación comercial corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 12:54 buenos días unas horas antes de viajar a Vietnam para su segunda cumbre con Kim Jon un Donald Trump ha anunciado por Twitter que retrasa la subida de aranceles a China que estaba prevista que entrará en vigor a principios de marzo era un aumento del diez al veinticinco por ciento a las importaciones de productos chinos por un valor de doscientos mil millones de dólares el aplazamiento se debe al avance sustancial ha dicho el presidente de las negociaciones que tienen ambos países desde hace tres meses relacionadas con la protección de propiedad intelectual con la transferencia de tecnologías o la agricultura y los servicios

Voz 17 13:27 las trampa ha informado también de que está preparado

Voz 1510 13:29 todo una segunda reunión con el presidente chino con Xi Jinping en sí

Voz 1727 13:33 tu club de mar al agua en Florida para cerrar

Voz 1510 13:36 un acuerdo que Donald Trump da por hecho aunque no se conocen detalles sobre él este tuit es la señal más significativa hasta ahora de que la guerra comercial hay que amenazaba con sacudir los mercados y las empresas de todo el mundo puede estar llegando a su fin

Voz 23 13:50 pero la cara

Voz 1727 13:58 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comienza a analizar desde hoy la validez de las hipotecas que se conceden utilizando como referencia el mi R P H que quiere decir él indicio de referencia de préstamos hipotecarios tiene que determinar el tribunal sí declara nulo este índice porque se mantuvo muy alto durante los años en que la otra referencia que se utiliza el euríbor estuvo bajo Ana corbatín buenos días

Voz 0821 14:22 buenos días desde dos mil ocho el IRPH ha estado entre dos y tres puntos por encima del euribor según un informe de Goldman Sachs y las sentencias favorable a los usuarios medio millón de clientes tendrán derecho a presentar una reclamación calcula además que si se declara nulo ese índice podría suponerle a la banca un coste de entre siete mil y cuarenta cuatro mil millones de euros este banco de inversión asegura que afectaría a Santander BBVA Caixabank Sabadell Bankia Unicaja

Voz 1727 14:48 a partir de hoy se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional el ex presidente del Barça Sandro Rosell la Fiscalía pide para él once años de cárcel por presuntamente liderar una organización criminal que blanqueo cerca de veinte millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol a cambio del cobro de mordidas Miguel Ángel Campos

Voz 1552 15:07 la red de Rosell para el blanqueo a gran escala según la Fiscalía empleó un entramado de sociedades instrumentales e hizo el negocio con los derechos de los partidos de la selección brasileña de fútbol y un patrocinio deportivo junto al ex presidente del Barça en prisión desde mayo de dos mil diecisiete se sientan en el banquillo su mujer y su socio Joan B Soleil tres supuestos testaferros la defensa pide la libre absolución

Voz 1727 17:04 cuatro películas han destacado en la edición de los Oscar de este año bohemia en rapsoda y que ha sido la más premiada con cuatro estatuillas Black Panthers que se ha llevado tres ir Roma con otros tres aunque entre ellos no está el premio más codiciado el de mejor película del año que ha sido para la historia de Grimm poca información de José Manuel Romero

Voz 1084 17:26 una historia buenista sobre el racismo y la reconciliación en la América de los sesenta es la película de consenso en unos Oscar que cierran de momento las puertas han explicado esta historia sobre el amor de unos y de otros a pesar de las diferencias para encontrar quiénes somos de verdad decía el director de Green Book Peter Farrelly Alfonso Cuarón logra tres estatuillas dirección fotografía película extranjera con Roma la cinta en español que visibilizar el trabajo de las empleadas del hogar a quiénes le ha dedicado el premio tras mandar un aviso lento bueno no voy cuando le preguntaron sobre la nouvelle va sobre la nueva ola Chabrol dijo que no había olas sino sólo el océano creo que los nominados de esta noche prueban que somos parte del mismo océano bohemia en Rapsodia es la producción más premiada con cuatro estatuillas entre ellas las de mejor actor

Voz 1804 18:05 para el joven Rami Malek la británica Olivia Colman conquista el de mejor actriz por la favorita en una ceremonia a y conservadora en la Cabriado Lady Gaga

Voz 23 18:19 It's a dedo como

Voz 1804 18:32 pues por las Óscar preguntamos Roma es la película favorita de Marlene y desde Toledo porqué

Voz 29 18:37 porque muestra la realidad de la mujer latinoamericana del campo que busca oportunidad como empleada de servicio un Ana la ciudad en la clase alta ya llegan a convertirse en esas cómplices de los niños que cuida son dos realidades totalmente diferentes eso es Latinoamérica sigue siendo Latinoamérica en muchos lugares y además esta película rompe con todos los estereotipos de la mujer mira aquí en Viena pero está embolsar una persona del común maravillosa Roma

Voz 30 19:10 gracias Marlene y sobre política Pedro Madrid de pueden decir que ha hecho Inés Arrimadas por la política catalana cuatro lazo por aquí cuatro lazo por allá un viaje que padece de los hermanos a ver pool de Mon Nahla ha sido inútil ha ganado no ha hecho nada desde Córdoba Rafael

Voz 31 19:31 los frente al tema de la pederastia clerical

Voz 32 19:34 aquí ha dicho el Papa lleva razón porque todo ha sido obra de Satanás es que ellos son Satanás lo abusadores los encubridores todos los fieles que han mirado a otro lado porque si los creyentes de verdad los de verdad que tanto escasea dijeran no ponga un pie en una iglesia hasta que no se aclare todo esto otro gallo cantaría porque Tom Cruise mucho peor que un asesinato porque matar a una persona en vida

Voz 1727 19:57 gracias es Rafael gracias a todos City veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:09 qué tal buenos días siete grados hasta ahora en la Gran Vía en el centro de la capital sigue el buen tiempo cielos despejados y temperaturas que van a rozar hoy los veintidós grados en puntos como Aranjuez o Alcalá de Henares sólo uno de cada cuatro alumnos con autismo puede continuar con sus estudios de secundaria en un instituto preparado un dato que avanza hasta ahora la serie que aparece recogido en un informe de la Asociación nortea que agrupa a familias de niños con este trastorno un dato que esconde un matiz importante en el caso de los niños autistas que cursan Primaria en un concertado la proporción cambia casi el cien por cien consigue plaza en secundaria de la conclusión del informe es que faltan plazas faltar recursos

Voz 5 20:47 para que estos niños estudien en centros

Voz 1275 20:49 preparados para ellos Aurora Santos

Voz 33 20:52 sólo un veintisiete por ciento de los alumnos con autismo que cursan Primaria en un centro público con aulas específicas para atenderles tienen una plaza asegurada en secundaria en un instituto público preparado de los trescientos setenta y cinco centros con Aula Tea en Madrid apenas un tercio ciento veintiocho imparten la eso pero sólo la mitad de ellos sesenta y uno

Voz 0393 21:10 no son centros públicos Ana Sanz de norte vemos que no hay políticas no hay estrategias no hay planificación no hay recursos y al final a los niños se los está echando del sistema de educación ordinaria

Voz 33 21:22 sin plazas en Secundaria según el informe de esta asociación casi tres de cada cinco alumnos con autismo acabarán en la educación especial pero con otro problema añadido sólo hay seis colegios específicos para ellos

Voz 1275 21:34 bajo modelo privado ninguno público

Voz 33 21:36 no es la última barrera a los dieciséis años después de la Secundaria llega otra Paloma Martínez de Asperger Madrid

Voz 0393 21:42 cuando ya terminamos la etapa obligatoria

Voz 1628 21:45 ese termina ahí definitivamente

Voz 0393 21:47 de hecho a recibir apoyo y ahí es cuando se produce el gran salto nos encontramos con que hay que la única salida es otra vez la educación especial o el abandono ya de de la tapa de Ducati

Voz 33 21:58 las familias piden a la Comunidad de Madrid que atienda estos niños y que aumente las plazas específicas y los recursos para garantizar la elección de sus familias una educación inclusiva en un centro público

Voz 34 22:15 a partir de mañana comienzan a funcionar con normalidad habrá dos uno en la Corporación por la avenida de los Poblados y otro en la carretera de Boadilla ambos en sentido entrada es el primer paso para convertir este acceso por el paseo de Extremadura en una vía urbana algo a lo que se oponen los municipios del suroeste

Voz 1275 22:29 falta personal en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud lo denuncian los sindicatos Comisiones Obreras y Max una situación a la que se suma la falta de habitaciones de almohadas y mantas la Comunidad insiste en que se han reforzado las plantillas cuando ha sido necesario

Voz 34 22:41 la Comunidad de Madrid no hará extensiva a todos los centros de salud la reducción de horarios por la tarde al menos en esta legislatura lo dice el presidente Ángel Garrido en una entrevista de este domingo a Europa

Voz 1275 22:50 en deportes el Real Madrid venció ayer al Levante uno dos gracias a dos penaltis uno de ellos con polémica sobre Casemiro además el Atlético ganó dos cero al Villarreal en Leganés empató con el Valencia

Voz 1727 23:00 eh

Voz 1628 23:13 qué tal muy buenos días Laura estamos ante el inicio de la hora punta que ya se refleja en la M30 no un buen recorrido en un tramo bastante largo el que comprende Méndez Álvaro ir practicamente podríamos hablar ya del nudo de Costa Rica en ambas calzadas al otro lado entre el Vicente Calderón

Voz 1727 23:28 no en sentido A seis

Voz 1628 23:30 bien tráfico muy intenso en la conexión de General Ricardos con Marqués de Vadillo sentido M30 o en las entradas por Conde de Casal y Santa María de la Cabeza buen comienzo de semana

Voz 1275 23:40 igualmente Charo vamos a las carreteras DGT María Herrero buenos días

Voz 35 23:44 hola buenos días Laura pues complicaciones todavía en la entrada a la capital por la cinco ya se ha resuelto el accidente pero quedan las retenciones ahora desde Arroyomolinos también problemas en el resto de accesos a la capital y en la M cuarenta sobre todo en el tramo de Vallecas a Coslada también en Pozuelo sentido norte y mucha atención a la M50 hay problemas en Getafe en dirección a la A tres

Voz 1275 24:03 gracias María el tiempo previsión Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 24:05 las buenos días a la semana empieza tal como acabó el anterior es decir con pronóstico de tiempo soleado poco frío de hecho las mañanas esta semana van a ser menos frías que la anterior ahora penas bajamos de los y entregados a la que salga el sol las temperaturas empezarán a subir rápidamente ya esta tarde en la mayor parte de poblaciones máximas alrededor de los veinte grados este tiempo irá repitiendo de la era muy parecida durante toda la semana con temperaturas con tendencia a ser más altas las máximas

Voz 41 27:56 la ascensión el Instituto Juan de la Cierva ha sido elegido para este simulacro de elecciones mesa urnas setecientas cincuenta papeletas para que cerca de trescientas personas con discapacidad pudieran aprender a votar para hacerlo en las elecciones del veintiséis de mayo un acto y un día histórico para hecho nuevo votante que representan a las casi doce mil personas que no tenían derecho al voto desde el año mil novecientos setenta y ocho escuchamos a Pablo Nerea I Juan Manuel

Voz 23 28:19 podemos decir que Fenoll que le lo que yo

Voz 42 28:32 muy bien es una experiencia muy muy

Voz 1727 28:37 bonito para mí pero este tipo

Voz 42 28:40 de de actos para mí eh

Voz 41 28:42 por tanto que los votantes no solo acudieron para aprender también para reivindicar pidieron a los actores políticos que se acercaron entre ellos al presidente de la comunidad Ángel Garrido que se les tenga en cuenta los programas electorales de cara a las elecciones de mayo

Voz 1275 28:54 yo vi desde este lunes la Fundación Santander expone en el entorno de ARCO la colección Teixeira de Feito

Voz 1628 28:59 Raquel García tres cientos cincuenta obras de casi doscientos artistas sobre todo de América Latina Europa y Oriente Medio una apuesta por el talento emergente que va desde la arquitectura hasta el dibujo pasando por la fotografía la literatura o la videoinstalación cuenta Teixeira de Freitas que fue hace veinte años cuando comenzó su colección con la idea de aprender de arte y que le sirvió para salvarle la vida aburrida que tenía de abogado ahora

Voz 1727 29:22 gran parte de sus obras exponen bajo el título no

Voz 1628 29:25 la nunca una puerta estas Adentro inspirado en el primer verso de Laberinto de Jorge Luis Borges

Voz 1889 29:30 la colección dedicada principalmente a los artistas la exposición dedicada a los artistas los artistas son importantes no soy el coleccionista al importante el coleccionista es secundario en esto pues nada no es no es de esos artistas que son los más importantes

Voz 1628 29:47 la muestra incluye material reposo de Damián Ortega que Teixeira de Freitas ha donado al Museo Reina Sofía sigue hoy por hoy aquí en la SER

Voz 1727 30:13 ya de resaca de los Oscar enseguida vamos con ellos porque acaba de terminar practicamente la gala pero antes hablemos de los movimientos y trasvases entre el PP y Ciudadanos de cara a las elecciones generales Icon revuelo en las filas naranjas habitualmente muy silenciosas la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos ha decidido esta noche al filo de la madrugada fichar a una política veterana del PP de Castilla y León Silvia Clemente los naranjas en esa comunidad dicen que si la regeneración la puede representar quién lleva gobernando allí treinta y dos años así que Javier Alonso Danny De la Fuente Manuel Jabois buenos días los vamos a hablar ahora de las películas de verdad la gala de los Oscar sea abierto así con una actuación de Queen con los movimientos rockeros de Javier Bardem Icon la imagen de Freddie Mercury proyectada en el escenario y que les en los digitales a esta hora Danilo

Voz 1645 31:13 pues que los mejores momentos no vinieron de una anfitrión claros sino de los ganadores de los premios según The New York Times que destaca también que la alfombra roja se ha convertido en un lugar sorprendentemente diverso de hecho entren en nuestra página web en Cadena Ser punto com idean esa falda maravillosa que llevaba el actor de Posse Bill Porter en Los Angeles Times decepción por la ganadora a mejor película afirma Justin Chang que Green Book es la peor película ganadora desde Cruz

Voz 1161 31:37 las desde el año dos mil cinco Green buques insulto

Voz 1645 31:39 ante mente insensible y astuta escribe Variety destaca que fue una gala liviana pero cargada de ilusión y de política de inclusión también dice este diario digital que los Oscars están entrando en un momento de cambios tectónicos en la industria del entretenimiento una era de fusiones y tecnología que lo está cambiando todo

Voz 1727 31:56 déjame decir que Green Book ha sido la mejor pelicula dique seco ha llevado tres estatuillas entre ellas la de mejor película en lengua no inglesa ir mejor director no es poca cosa eh pero sí se ha quedado sin la de mejor película del año eso es la perdido hija Boys quiere destacar un Oscar muy concreto

Voz 4 32:22 mejor película de animación que nació en manos

Voz 1727 32:26 de un español Jesús Alonso Iglesias que dibujó la materia prima de la cinta no hay ministro

Voz 1389 32:31 aunque Leo en el Diario SUR y es que Jesús Alonso ingleses le encarga Marvel dibujar durante dos años efectivamente Spiderman y personajes de Spiderman con la condición evidentemente de que no pudiste contar absolutamente nada estimulante ya es reconocido tiene mucha obra detrás recibe el trabajo con una cláusula de confidencialidad salvaje de este tipo de contra estos de tal forma que lo que hace es llevar una doble vida pero tiene un hijo de ocho años que se cuela en el estudio de Papa y ve absolutamente todo lleno de Spider Man es buenísimo todo tiene ocho años va al colegio y no puede contarlo durante dos este niño para mí sí que se supere Él es el que tiene del

Voz 1727 33:08 la vista no lo dijo esa doble vida Piccolo dijo al niño ocho años que barbaridad siete veintitrés seis y veintitrés en Canarias

Voz 26 33:17 no Si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no

Voz 1275 33:40 hay quienes piensan que está todo perdido hay quienes dan razones para creer hay quienes piensan que no se trata sólo del que

Voz 44 33:47 fin también

Voz 1727 33:49 que tú qué piensas

Voz 45 33:53 el país

Voz 1727 34:00 sigue el carrusel de encuestas en la prensa nacional sobre las selecciones que tenemos el veintiocho de abril PP Ciudadanos y Vox se quedarían a tres escaños la suma de todos sus votos a tres escaños de la mayoría absoluta según la encuesta de intención de voto que publica hoy ABC que apunta a un escenario muy abierto muy incierto

Voz 0858 34:17 vamos con los titulares el PSOE seguiría creciendo en esa encuesta de Gap tres consigue ciento veintidós diputados aunque para volver a gobernar Pedro Sánchez necesitaría el apoyo trae de Unidos Podemos de los nacionalistas e independentistas el PP sería segunda fuerza noventa y siete escaños eso sí evitaría el sorpasso de ciudadanos que quedaría tercero con cincuenta y tres diputados la Nacional Ángel no está en su peor momento confirma esta encuesta que sigue perdiendo votos ahora los CD al PSOE tras anunciar que no van a pactar con Pedro Sánchez tras las elecciones Unidos Podemos cuarta fuerza veintinueve actas Ibrox quinta muy cerca con Veintitrés la fragmentación del voto en la derecha hace más difícil la suma de todos apuntó a este diario beneficia por tanto a la izquierda a los síntomas

Voz 1727 35:01 la ceremonia que panorama tan abierto tan inciertos no se ve una mayoría absoluta clara clarísima eh no se ve en esa encuesta diálogo que ha seguido produciendo es el diálogo entre el Gobierno central y los independentistas a pesar de la ruptura para el Presupuesto General del Estado

Voz 0858 35:17 a pesar de todo el ruido El Periódico de Catalunya lo cuenta esta mañana Gobierno Generalitat han mantenido tres reuniones bilaterales desde que Moncloa dio por cerradas las negociaciones con el Gubern el ocho de febrero los ministros Ábalos Duque y Maroto han visto con consellers no descartan más citas antes de que termine la legislatura La Vanguardia va más allá antes de que Pedro Sánchez abandone la Moncloa porque la la legislatura ya eh se va a disolver en hasta la próxima semana la semana que viene La Vanguardia va más allá Pepa apunta incluso que Pedro Sánchez va a reabrir el diálogo con el Gobierno catalán Si se mantiene la Moncloa tras las elecciones volveremos a los cuatro párrafos de Pedralbes dicen fuentes de la ejecutiva

Voz 1727 35:56 a muy muy interesante la entrevista de el diputado Jordi Xuclá en el periodo

Voz 0858 36:02 cómo es el primer dirigente convergente imponer voz a lo que piensan muchos en el partido sobre la querida sobre el partido que ya tiene registrado Puigdemont es evidente dice que la querida no ha cuajado en una entrevista como decimos con Xuclá diputado en el Congreso de los Diputados en la que también asegura que él nunca fue partidario de los partidos con un único punto programático ya

Voz 1727 36:24 terminó ya lo saben la cumbre sobre abusos sexuales en el Vaticano hoy en la prensa como en las asociaciones de víctimas mucha decepción Danny

Voz 1645 36:32 mucha The Independent tacha las palabras del Papa de retórica reciclada y a la defensiva tanta cumbre para acabar pariendo un ratón exclama Libération Le Figaro advierte de la cantidad de obstáculos a los que se enfrenta la tolerancia cero frente a la pedofilia en la Iglesia para empezar porque la mayoría de obispos subestima el problema pautas contra el diablo titula el Süddeutsche una cumbre absolutamente fallida que no ha estado a la altura no es suficiente no basta amén zanja este diario alemán tacha las palabras del Papa de inquietantes los abusos en la Iglesia es una crisis del milenio no hay respuesta del milenio a ella la Iglesia Le arrojado tierra a la cara a Jesús por decirlo con palabras que ellos entienden una cumbre sin pasos concretos para Die Welt que lamenta también que no haya cumplido las expectativas y termino en el New York Times donde se afirma que el sacerdocio necesita mujeres ni celibato ni represión sexual la Iglesia Católica Romana Leo necesita dejar de excluir al género femenino en los más altos rangos es un error moral que la Iglesia debe

Voz 1727 37:27 has buscado mucho sobre Venezuela información mucha información pero poco análisis todo el mundo expectante no

Voz 1645 37:32 efectivamente más de ciento cincuenta soldados han desertado y cruzado a Colombia titula El Nacional que recoge el agradecimiento de Juanjo ha ido a estos ciento sesenta hombres el Gobierno desmonta las Fake News de la ultraderecha de Guarido titula el Correo del Orinoco y otra prensa afín al régimen el alemán Die Welt afirma que el régimen chavista de Nicolás Maduro es una dictadura con el potencial que supone tener petróleo no puede consentir que el país pase hambre también en el Süddeutsche el régimen criminal de Maduro no puede seguir bloqueando la ayuda humanitaria

Voz 1727 37:58 pero aquí si el país y La Vanguardia coinciden esta mañana en sus editoriales en calificar como un fracaso el intento de introducir la ayuda exterior

Voz 0858 38:07 el fracaso aparente que en opinión del país se puede convertir en un éxito fuera de sus fronteras puede presumir de que el régimen de Maduro está más aislado que antes dejando al descubierto su cara dice más miserable al quemar algunos camiones cargados de medicinas y alimentos y es probable que ese fuera en realidad el objetivo de toda la operación leemos en esta editorial Hinault entregar de forma efectiva la ayuda es una estrategia no exenta de riesgos el principal de los cuales consiste según el país en que la oposición al chavismo se perciba como un instrumento en manos de Estado se quedara

Voz 1727 38:39 el fracaso aparente un par de noticias que leemos en los periódicos novedades en ABC sobre el crimen del concejal de Izquierda Unida en Llanes

Voz 0858 38:48 se trata de una grabación que destapó la infidelidad de la mujer de el inductor del asesinato de Javier Arenas del concejal de Izquierda Unida en esa localidad Pedro Nieva el hombre que presuntamente orquestó ese asesinato graba su mujer y al edil cuando estaban cenando a los tres juntos en un restaurante Se fue el baño de Hong móvil grabando ya hay descuento

Voz 1727 39:04 el dolor no para la familia este tipo de detalles trascendiendo hyun titular que parece una película efectivamente corrupción en Melilla lo leemos en el país

Voz 0858 39:12 sí entre los investigados están el vicepresidente de la Ciudad Autónoma yo otros cinco miembros del Gobierno autónomo de Melilla entre ellos los consejeros de Economía de Educación entre dos mil quince y dos mil diecisiete es

Voz 1 39:24 mismo gobierno en manos del PP adjudicó quedó más de seis millones de euros a empresas investigadas en varios casos de corrupción por un presunto amaño de contratos públicos para termina esta revista de prensa más cinematográfica que nunca un titular y que les en cine

Voz 1727 39:45 manía Jabois el protagonista de Harry Potter confiesa que éste volvió alcohólico por culpa de la saga

Voz 37 39:52 efectivamente no es fácil tampoco mantenerse sobre su poder volar supongo lo cuando has vivido tantas

Voz 1389 39:58 tantas aventuras pero hay algo de lo que cuenta que que si me llama la atención el dice te sientes observado al entrar en un bar o en un pub en mi caso la forma más rápida de superar eso era beber mucho a pesar del hecho de que entonces te miraban más porque estabas borracho bueno sentirte observado por todo el mundo desnudar la barra no es la mejor manera de que la gente finge que no te encuentras en ese bar algo

Voz 1161 40:21 que que hemos hablado aquí en dos ocasiones Javier Dani yo fuera de la radio dice Dani

Voz 1389 40:27 pizca joven guapo y rico se le niega la posibilidad de estar triste o de tener sentimientos negativos han pasado todos Rat Penat dice que es como si lo primero fuese suficiente no tuviese derecho a quejarse tienes derecho a quejarte Daniel Rafi tienes derecho a donar tu fortuna incluso tienes derecho a envejecer más

Voz 1727 40:43 qué derecho quedarse con la fortuna hay quejarse desde luego

Voz 5 43:30 Volkswagen Yell deporte que hoy por hoy Volkswagen ignorando para las personas

Voz 1727 43:41 el bar sigue siendo decisivo el polémico Sampe anoche un episodio más en el Levante Real Madrid

Voz 1161 43:47 tan polémico término uno dos para los de Solari dos penaltis a favor de los blancos el primero sancionado por el bar y convertido por Benzema El segundo aparentemente inexistente sobre Casemiro lo sancionaba el colegiado pero aquí no podía entrar el bar según el protocolo hoy convertido por Gareth Bale el presidente Levante Quico Catalán no pone pero sabes

Voz 1804 44:03 primero el primero en parece que sí lo pita el árbitro pues pues un penalti tonto pero puede ser penaltis podrían lo pintarlo también pero puede ser un brandy como loca pitado y hay que asumirlo y hasta pero sí a la segunda jugada los tres tan leve quién lo puede provocar un con penalti como pero que eso no sinceramente me deja perplejo porque el árbitro pita penalti muy rápido te sorprende tienes la tranquilidad de que el bar lo va a resolver en sentido realizará y más cuando pasan varios minutos al bar e parece au da entender que la jugada la está analizando en profundidad

Voz 49 44:36 igual que su técnico Paco López me dicen que la señal al asistente por lo tanto yo creo que está que no son totalmente clara que sea al revés como ha pasado en el primer penalti que el árbitro pite nada y luego exconseller ahí se ve que es un penalti claro porque comunica al árbitro como ha pasado el primer penalti listo pero no se puede pitar algo que no que no

Voz 1161 44:55 asistido sin embargo en los madridistas todo lo contrario lo tenían muy claro Carvajal en Movistar digo lo para todo

Voz 50 45:02 que si él considera que es penalti

Voz 1161 45:04 contacto y todo lo termino

Voz 51 45:06 no que está y Solari también en la tele suele creo Casemiro que me dice que los Rosa no le pega en el tobillo claramente también me dice que las imágenes se ve claramente cómo con los tacos impacta en la bota el nuevo pasa de largo para eso

Voz 1727 45:18 acabó expulsado Nacho por doble amarilla la primera en su

Voz 1161 45:20 será se perderá el clásico de Liga que vendrán tras el de Copa el miércoles también del domingo Leganés uno Valencia uno Valladolid cero Betis dos y el de Madrid dos Villarreal cero el primer gol de Morata además como rojiblanco y encantado

Voz 0105 45:31 creo que eso es lo que necesitaba un grupo así que confiara en mí sobre todo un entrenador que confiaran en mí

Voz 1727 45:37 lo que yo necesitaba

Voz 0105 45:39 cuando desde hace mucho tiempo y por fin estoy aquí por eso creo que no me ha costado mucho adaptarme gracias a a todas las ayudas que han puesto mis compañeros si el

Voz 1161 45:47 líder el Barça siete puntos sobre el Atlético Real Madrid Getafe completan los puestos Champions Sevilla Alavés en los de Europa League el descenso es para Villarreal Rayo Vallecano y Huesca esta jornada veinticinco le habían partido el que se juega a las nueve esta noche en Montilivi Girona Real Sociedad bajas locales por lesión de Múgica Rovers planas y Aday Eusebio quiere continuidad tras vencer en el Bernabéu la pasada semana

Voz 1804 46:05 afrontarlo con la mentalidad de que queremos darle continuidad a lo que hicimos el otro día y queremos seguir ganando que tendremos que hacer las cosas muy bien para ganarles merecer nosotros la victoria

Voz 1161 46:15 la Real llega sin perder en dos mil diecinueve su técnico Imanol Alguacil espera que continúe la racha mala racha sin dientes no mantengamos un nivel si lucro

Voz 1804 46:26 arbitrará el colegiado navarro Prieto Iglesias perdónenme podría poner un capuchino en taza pequeña vale yo quiero un esto vale

Voz 3 46:34 pues distrito pero con una no Becilla de

Voz 37 46:37 vale no han cortado pero descafeinado se marchan cortados

Voz 23 47:40 todo está dicho

Voz 1727 48:06 diariodehoyporhoy del veinticinco de febrero del año dos mil diecinueve escribe Alberto Roldán vuelve a este diario por segunda vez para contarnos que va a ser padres de acogida