Hoy por Hoy (25/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0978 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1804 00:08 texto Lesley Mike Mills Alfonso cubano

Voz 1 00:14 Alfonso Cuarón se lleva para México tres Oscar por

Voz 1727 00:17 a Roma a Mejor Director Mejor fotografía y Mejor película extranjera es la primera peli mexicana que consigue esta última estatuilla pero no ha podido lo que hubiera sido verdaderamente novedoso obtener la de mejor película del año hablando español no Hollywood ha sido más Hollywood que nunca haya premiado al Green Book una historia de consenso sobre el racismo con buen guión pocas aristas fueron el premio a mejor Pelli en habla no inglesa Se lo ha entregado Javier Bardem que en español ha pronunciado esta belleza de discurso

Voz 2 00:49 no hay fronteras no hay muros

Voz 3 00:52 que frenen el ingenio y el talento en cada región de cada país de cada continente del mundo hay historias que nos conmueven esta noche celebramos la excelencia y la importancia de la cultura del idioma diferente Spies en el cine comenzamos la semana Pepa Bueno

Voz 1804 01:23 en la Cadena Ser

Voz 1727 01:32 es lunes veinticinco de febrero y por primera vez las tensiones dentro de ciudadanos borró su giro a la derecha se expresan en voz alta los naranjas y el PP siguen disputándose los votos y ahora también los candidatos en una operación muy rápida por sorpresa esta noche la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos le ha abierto la puerta a una histórica dirigente hablar de Castilla y León Silvia Clemente que dimitió hace sólo cuatro días como presidenta de las Cortes en aquella comunidad que podrá sentarse a las primarias para ser candidata de C's a la Presidencia de la Junta hice los naranjas castellanoleoneses que si la regeneración consiste en fichar a quienes llevan treinta y dos años gobernando allí Francisco Igea es diputado de Ciudadanos por Valladolid miembro de la ejecutiva nacional candidato en esas primarias

Voz 4 02:20 la regeneración en que León no puede ser después de treinta años del Partido Popular y a los ciudadanos yo creo que en este caso más una persona idónea pues no parece que los ciudadanos entenderían fácilmente por la generación Ciudadanos

Voz 1727 02:35 protestando esto es realmente novedoso en media hora le preguntamos a Inés Arrimadas y una noticia que les cuenta la Cadena Ser los expertos sobre la memoria histórica han entregado ya al Gobierno el mapa de las fosas con las víctimas del franquismo y concluyen que se pueden recuperar veinticinco mil restos de represaliados por la dictadura Mariola lo herido esta cifra dista mucho de los más de cien mil desaparecidos que yacen en las cunetas según las estimaciones del movimiento de la memoria histórica los investigadores proponen al Gobierno un plan urgente de exhumaciones en cinco años liderado por el Estado desde el año dos mil sólo se ha intervenido en setecientas cuarenta fosas de las dos mil quinientas registrada a las nueve vamos a trazar ese mapa con los responsables del informe y con las familias que esperan recuperar a los suyos

Voz 0858 03:38 lo hará el monarca junto al presidente Sánchez el president Quim Torra Illa alcaldes Ada Colau anoche Torra hay cola unos recibieron como manda el protocolo y en su calidad de anfitriones al jefe del Estado

Voz 1727 03:47 yo ojo a esto el representante de Guarido pedirá hoy al grupo de Lima que se utilice si es preciso la fuerza con

Voz 0858 03:53 la Maduro el grupo Dale de Lima la integran catorce países americanos la reunión irá aportando también Estados Unidos con su vicepresidente y el jefe de su diplomacia

Voz 6 04:03 entre ellos de tenga de Totana sube dos puestos

Voz 0858 04:09 Mike Pompeo que ha dicho que todas las opciones están ahora sobre la mesa España el Gobierno español ha dicho que va a condenar el uso de la fuerza si se produce Josep Borrell no

Voz 7 04:16 a las posiciones están sobre la mesa Musa ha advertido claramente que no apoyaríamos de condenaría a muerte firmemente cualquier intervención militar extranjera

Voz 1727 04:26 siete millones y medio de ciudadanos han votado en el referéndum sobre la nueva Constitución de Cuba

Voz 0858 04:30 que reconoce el mercado y la propiedad privada aunque sin renunciar al comunismo ni tampoco al sistema de partido único los resultados Se van a conocer esta misma

Voz 0858 04:43 sí según Trump las negociaciones van bien Isidre en así va a organizar una cumbre con su homólogo chino para cerrar del todo la

Voz 0806 04:50 bueno

Voz 1727 04:55 bien los deportes el Levante pedirá hoy explicaciones a los árbitros por el segundo penalti que pitaron anoche en el partido con el Real Madrid lo de cobre sobre Casemiro muy

Voz 1161 05:05 dudoso pero el novísimo contacto sobre el brasileño que el colegiado consideró suficiente para señalar la pena y en el que el bar no podría intervenir según el protocolo Quico Catalán presidente del Levante lo confirmaba anoche en El Larguero

Voz 6 05:14 hay un presidente Comité Técnico de Árbitros que es Carlos Velasco Carballo sí que mañana le llamaré en aras de

Voz 0978 05:21 a ver cómo se gestiona esta jugada que es lo que ha pasado

Voz 1161 05:24 parezco un poco antes el Barça diseñar otro penalti a favor de los blancos por mano de Buddy que el colegiado no había visto

Voz 0978 05:31 y el tiempo Jordi

Voz 9 06:05 no pero

Voz 2 06:07 así

Voz 9 06:10 solo

Voz 1804 06:14 la como quieras pero no dinero

Voz 1804 06:46 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 06:51 un año más en el Mobile World Congress se mezclan la gran feria mundial de la tecnología el maravilloso y a veces inquietante mundo en el que transcurre ya nuestra vida y la oportunidad que el independentismo no pierde de utilizar este ska para de mundial Radio Barcelona Joan Bofill día o la Pepa anoche hubo plante protocolario al Rey apretón de manos en privado discursos sin mucha novedad

Voz 0931 07:14 si Felipe VI defendió la Constitución como garante de la democracia española refiriéndose a su cuarenta aniversario de este acto destacó que desde entonces el gran consenso que propició el acuerdo del setenta y ocho España conseguido el nivel más alto de prosperidad y estado del bienestar de toda su historia discurso poco aplaudido por Quim Torra

Voz 0789 07:34 hago las president Puigdemont fue Gay Liu

Voz 0931 07:37 qué le recordó al Rey larga ya la organización del Mobile que hace dos años fue ese discurso como presiden habló además de la voluntad de existir del pueblo de Cataluña y finalmente la alcaldesa Ada Colau

Voz 12 07:46 Live at Sea cual exige han fechar tifón

Voz 0931 07:49 terminaba así delante del Rey su llamamiento recuperar los valores republicanos por cierto Joan qué

Voz 1727 07:54 hoy tenemos Mobile sin metro ingobernabilidad ahí

Voz 0931 07:58 sí exactamente hay huelga par desde las siete ha empezado al primer paro parcial hasta las nueve circularán la mitad de trenes y además recordemos que es el primer año en que cabizbajo no está funcionando sí que es verdad que en el caso de Uber nunca estaba funcionando a la ciudad porque recordemos que hay agua en Barcelona la primaveral después de ese decreto pactado con el taxi pues finalmente las dos plataformas han abandonado la ciudad de momento la movilidad

Voz 13 08:19 está siendo relativamente raro

Voz 0931 08:21 gente normal y sin problemas a Marcelo hasta luego

Voz 1727 08:24 el hasta luego un abrazo así que anoche en y Torra Nicolau tuvieron a bien recibir protocolario mente el jefe del Estado español Si hubo como nos han contado apretón de manos después en privado y hoy todos juntos inauguran esta feria los tres más Pedro Sánchez el primer presidente del Gobierno por cierto que participan esta inauguración muy lejos de Barcelona inauguraba Inés Arrimadas su carrera hacia la política nacional

Voz 0277 08:48 si este señor tuviera una mínima un mínimo ápice de dignidad estaría hoy dando la cara en España ante los tribunales ciudadanos hace lo que el Gobierno no hace que es tratará este señor como lo que es un fugado de la justicia no un jefe de Estado un país independiente nosotros le decimos que se entregue a la justicia no venimos con intermediarios a negociar los Presupuestos Generales del Estado como ha hecho el Gobierno de España

Voz 1727 09:10 ya sea criticado desde distintos ámbitos este acto de Arrimadas en Waterloo con argumentos políticos como que internacionalizar el problema o que refuerza Puigdemont pero ha habido quién lo ha criticado común intolerable insulto machista el actor Toni Albà vuelve a llamar prostituta a Inés Arrimadas Manuel Jabois

Voz 0978 09:31 cómo estás Pepa estos malos bufones

Voz 1727 09:33 que nos distraen tanto de la discusión verdaderamente policía

Voz 1389 09:37 fíjate fíjate fíjate cómo transcurren los hechos ayer no Arrimadas se presenta en Waterloo dice esta casa supuestamente en el imaginario separatista es la sede de una república independiente y eso es una falacia eso es una mentira puede es decir Chris políticamente Arrimadas recorrió mil trescientos kilómetros para plantarse delante una casi decir que esa casa es una mentira aunque en cierto modo sería también muy ciudadanos hacer un esfuerzo enorme para decir de algo que no merece la pena el esfuerzo convertir a Puigdemont un señor fugado que tiene que hacer malabarismos ya para seguir en la actualidad en el cine otro de atención para decir que no merece ninguna atención bueno la política catalana en la política española está en ese momento en el que si alguien lo está haciendo mal al otro lado siempre aparece alguien haciendo lo peor hay dos Armas estrafalarias de acercarse al telefonillo ajeno una estimular a lo mejor y echar a correr que sería lo que hizo Arrimadas y otras quedarte tres horas chupando como aquel tipo que fue pillado por una cámara oculta los es lo recuerdas en este suceso este tipo vendría a ser el actor Toni Albà que no es la cada vez que la segunda clase una segunda es una especie de hobby yo he pensado cuando venía hacia la segunda que llama prostitutas insulto primero y además insulto machista fíjate podría pasarlo por alto podría pensar yo no voy a intentar darle ninguna relevancia podría decir que es una declaración extemporánea sabe qué ocurre que no es un asunto ya de mala educación es un asunto extraño estructural no quiero vivir en un país en el que un actor llama prostituta una política

Voz 0978 10:57 nadie se haga el que nadie haga el aludido que nadie haga referencia yo soy que nadie desde luego lo ponga sobre la mesa y lo aborde como tiene que ser abordado algún problema de machismo sabes que te digo que ya tampoco hasta mañana hasta abril un beso

Voz 2 11:13 dicho sus ahorros mientras usted ahorrarle la respuesta es nada absolutamente

Voz 1804 11:50 en la Cadena Ser

Voz 1727 11:58 a las ocho doce las siete y doce en Canarias tras cuatro días de cumbre con ciento noventa líderes religiosos reunidos bajo un mismo techo el Papa Francisco ha prometido que la quieres

Voz 12 12:11 la niegan el conque de Tutu necesario pero como señala Justicia

Voz 1727 12:16 cuidar comer que llevará a los abusadores sexuales ante la justicia y que nunca intentará encubrir os subestimar ningún caso pero faltaron medida concretas para evitar que ocurra para luchar contra los pederastas si las anunció horas después el moderador de la cumbre Lombardi mencionó tres Isabel Villar un decreto ley pontificio para proteger a los menores un vademécum que funcione como un manual instrucciones para que las conferencias episcopales sepan cómo actuar también equipos de expertos que ayuden a las diócesis que no tengan suficientes medios contra para luchar contra los abusos medidas que según los organizadores empezarán a trabajar desde hoy mismo hemos escuchado voces muy críticas entre las víctimas nosotros hemos vuelto a llamar a hablar con Javier Paz abusado por un cura de Salamanca muy crítico también dice sin embargo que la cumbre ha servido

Voz 16 13:04 algo ha servido también porque se han quitado la careta buenas intenciones Si hay que hay que hacer una campaña no de de marketing la pues no ha salido bien yo entiendo Foster me parece que ande fraccionado bastante a todos los oyentes y a todos los actividad que estaba esperando unas medidas gustan Si ya sin siempre que que son tan precedente no

Voz 1727 13:28 Margarita Pintos es teóloga feminista buenos días

Voz 17 13:32 hola buenos días entiende la decisión

Voz 1727 13:34 acción de las víctimas

Voz 17 13:36 sí perfectamente porque las víctimas han sido excluidas de la cumbre no se puede hablar sobre algo donde los afectados están fuera in siquiera han sido recibidos sea me parece que está haciendo un punto muy muy llamativo de

Voz 1727 13:51 hombre parecía que Francisco iba en serio es para quererse a este Papa que ha sido Valiente muchas cuestiones por qué esta decepción final que ha impedido ir más allá

Voz 17 14:02 bueno yo creo que realmente el Papa no ha ejercido el poder que tiene en ese sistema patriarcal de la Iglesia católica no ha escuchado a las víctimas por eso no se han tomado medidas concretas yo creo que la petición de hacer públicos los expedientes era lo que podían haber aceptado pero bueno siguen este criterio de se dice el pecado pero no el pecador cuando en realidad estamos hablando de delitos no estamos hablando de pecados es algo bastante grave no

Voz 1727 14:39 una última cosa hasta el New York Times afirma hoy que el sacerdocio necesita mujeres dice el Times ni celibato ni represión sexual la Iglesia católica romana Leo necesita dejar de excluir al género femenino de los más altos rangos pues sabido todo lo contrario no eso de el feminismo y machismo con faldas

Voz 17 15:00 bueno yo creo que los machistas con falda son ellos las mujeres también usamos pantalones vale para Vesti uno sea creo que están totalmente fue

Voz 19 15:09 obra de de la sociedad Naima

Voz 17 15:11 que ver las imágenes donde realmente yo sí que creo que estas personas son las que destruyen la Iglesia y los hijos del diablo no las personas que denuncian los hechos y que las mujeres seguimos estando fuera de la Iglesia no sé si la solución es a la pederastia realmente la incorporación de las mujeres simplemente creo que a los culpables hay que detenerlos llevarlos a los tribunales y hacerlos públicos

Voz 1727 15:45 Margarita Pintos gracias

Voz 18 15:47 muchas gracias Pepa

Voz 11 16:29 sabía usted que la naranja una vez cogida de árbol va perdiendo propiedades por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo rodeada de millones de naranjos para poder exprimir las naranjas una a una recién cogidas del árbol y las naranjas que usted exprime están recién cogidas del árbol el humo exprimido Don Simón como tener un Arana

Voz 20 16:50 casa un tercio de tu vida lo pasas durmiendo el resto tú decides qué hacer el nuevo Opel Combo Life con hasta siete asientos y más de dos mil litros de maletero se adapta todo lo que decida el nuevo Opel Combo Life Hechos no palabras sólo hasta el veintiocho de febrero con cuatro años de mantenimiento de garantía a un precio increíble financiando Financial Services a través de Banco Cetelem ese aún consulta condiciones en Opel punto es

Voz 1804 17:15 con cerca citizen

Voz 1 17:24 con este entusiasmo aplaudían esta madrugada Alfonso Cuarón en la Colonia Roma de

Voz 1727 17:29 ciudad de México donde transcurre la película que le ha valido tres premios Oscar entre ellos el de mejor película de habla no inglesa nos evacuaron de Los Ángeles con las manos vacías no pero tampoco ha conseguido llevarse la estatuilla a mejor película esto de gestionar las expectativas P

Voz 0978 17:44 Blanes buenos días hola buenos días te veo bien despierta para lo poco Castro invitó la la

Voz 1727 17:49 la estatuilla a mejor película sido para Green Book que tampoco es una sorpresa que gusten Hollywood no

Voz 1463 17:53 no no porque eso es una película muy conservadora muy conservadora no tanto en el mensaje ojo que también tiene su dosis de política pero Roma va mucho más allá e la verdad es que bueno es una obra maestra Roma por eso no sorprende que no haya ganado porque lo hemos venido diciendo es una película de Netflix había mucha división en Hollywood con esto y la Academia lo que ha hecho es aplazar el debate no vamos a meternos ha hecho un poco un Mariano Rajoy permíteme la comparación de bueno ya ya veremos no hizo la oferta

Voz 1727 18:22 dar la que usted me pregunta tal Hills

Voz 1463 18:24 exactamente además poco boca mencionan necesiten esta gala bueno pues Greenwood como decías esa alternativa de consenso que no molesta aunque habla de de una reconciliación en la clase obrera blanca que se dijo mucho que votaba Trump esa comunidad afroamericana en esta era tan conflictiva

Voz 1727 18:40 está llena de hallazgos la película y se ve perfectamente eh

Voz 1463 18:44 no no es una película interesante muy bien interpretada es casi perfecta pero bueno es poco arriesgada no para premiar la cuando tienes una obra maestra como insisto no en que Roma y que además tiene ese mensaje tan potente para las mujeres y para los mexicanos

Voz 1027 18:59 I want usted intacta de

Voz 21 19:02 Centre Barbara andan indignos Woman

Voz 1463 19:04 de acuerdo que gracias a la Academia por reconocer a una película extra al Oscar a dirección una película centrada en una mujer indígena es una de las setenta millones de empleadas del hogar relegadas por el cine y por la sociedad que sufren explotación laboral decía Cuarón que ha ganado Mejor fotografía Mejor Dirección y como decíamos mejor película extranjera pero no eh esa mejor película que es Green Book la sorpresa ha sido el Oscar para Olivia Colman por la favorita una historia de mujeres tomando el poder el mejor actor Rami Malek por hacer de Queen en Bohemia han Rapsodia

Voz 21 19:34 me ha dado tiempo

Voz 0789 19:38 es una película sobre un gay

Voz 1463 19:39 ante y necesitamos más historias como esta decía el actor de origen egipcio en una gala cuyo momento estelar ha sido el de Lady Gaga

Voz 0978 19:54 todo el mundo bailando que el control moviéndose suavemente

Voz 22 19:59 no

Voz 12 20:02 son

Voz 22 20:04 no

Voz 12 20:05 o de table

Voz 19 20:08 tu son las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:16 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días seis grados a esta hora en la Gran Vía en el centro de la capital sigue el buen tiempo cielos despejados y temperaturas que hoy van a rozar los veintidós grados en puntos como Aranjuez o Alcalá de Henares los semáforos de la cinco parpadea ya en Anbar y será mañana cuando comiencen a funcionar de manera convencional los semáforos que van a convertir la entrada a Madrid por el paseo de Extremadura en una vía urbana uno de ellos está situado en la entrada por la avenida de los Poblados el otro en la incorporación a la carretera de Boadilla ambos sentido entrada en un tramo que desde hace unos meses cuenta también con un radar que limita la velocidad a setenta por hora pero que hasta abril no empezará a multa El delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento José Manuel Calvo está convencido de que los semáforos aliviará en los atascos los alcaldes del suroeste lo critican porque va a complicar dicen la movilidad de sus vecinos escuchamos a Calvo la alcaldesa de Móstoles línea posee

Voz 0653 21:09 eso no quiere decir que el aforo vaya a generar atascos todo lo contrario en este momento existe un problema cuando los vehículos que vienen de que proceden del distrito de Latina tratan incorporarse la M40 tienen que incorporarse a la A5 hacer un pequeño recorrido bajar descender y tomar la M40 esto genera atascos esto genera congestiones y esto genera digamos

Voz 23 21:31 comentamos que transcurridos estos meses durante los que de forma unánime en los municipios del suroeste madrileño te hemos exigido reiteradamente una visión responsable de Global un consenso que consideramos fundamental ante la adopción de medidas de este tipo la respuesta del Ayuntamiento de Madrid haya sido una actuación unilateral lo dicho mañana en ámbar rojo verde pero estamos encontrando hoy

Voz 1275 21:52 la SER sólo uno de cada cuatro alumnos con autismo puede continuar con sus estudios de secundaria en un instituto preparado lo dice un informe de la Asociación nortea que agrupa a familias de menores con autismo la proporción se reduce si nos fijamos en los alumnos con este trastorno estudian en centros públicos en aulas que están preparadas para atender las llamadas aulas te a sólo un veintisiete por ciento de estos niños tienen una plaza asegurada en la ESO en las mismas condiciones

Voz 1727 22:16 que tres de cada cinco acaban

Voz 1275 22:18 en la educación especial Ana Sáenz de nortea

Voz 24 22:21 no hay suficientes plazas no hay suficiente oferta educativa para los alumnos con autismo la Comunidad de Madrid vemos que no hay políticas no hay estrategias no planificación no hay recursos y al final a los niños se los está echando del sistema de educación ordinaria de los trescientos setenta

Voz 1275 22:42 como centros con Aula Tea aula para niños con autismo en Madrid apenas un tercio ciento veintiocho imparte la ESO pero sólo la mitad de

Voz 0978 22:48 Ellos sesenta y uno son centros públicos

Voz 1275 22:52 y Ángel Garrido frena en seco su polémica medida para reducir los horarios en los centros de salud titulares con Rafa Muñoz

Voz 1772 22:57 el presidente de la comunidad no extenderá a toda la red de atención primaria la reducción de horarios por la tarde desde enero catorce centros de salud como una prueba piloto sólo dan cita hasta las seis y media la medida se va a evaluar en las próxima

Voz 1275 23:10 la semana falta personal en los hospitales públicos de la Comunidad lo denuncian los sindicatos Comisiones Obreras y Mats que alertan también de la falta de habitaciones almohadas mantas para los pacientes Sanidad asegura que se han reforzado las plantillas cuando ha sido necesario

Voz 1772 23:22 se abre el plazo de presentación de candidaturas en la plataforma más Madrid el reglamento permitirá que Errejón y Carmena sean los cabeza de cartel de la comunidad y la capital mientras el candidato de Pedro Sánchez a la alcaldía Pepu Hernández entrega hoy sus avales esta noche estarán Larguero

Voz 1275 23:37 los vecinos de Alcalá de Henares estrenan sus primeros presupuestos participativos hasta el once de marzo podrán proponer en el portal Alcalá decide a qué proyectos se puede destinar un millón de euros los más votados después serán los que ponga en marcha el Ayuntamiento

Voz 1804 23:51 los deportes

Voz 2 23:55 en Hoy por hoy

Voz 1161 23:58 ganó anoche con polémica en su visita al Levante Sampe buenos días buenos días uno dos con dos penaltis el primero señalado por el bar por mano y transformado por Benzema el segundo aparentemente inexistente a Casemiro señalado por el colegiado en el que no podía entrar el bar según el protocolo y convertido por Bale Carvajal y Solari no tenían dudas fue penalti los dos

Voz 0789 24:14 Movistar pico metros digo la patada

Voz 25 24:16 el back considera que es penalti hay contacto Árbitros

Voz 0978 24:19 bueno sí suele creo Casemiro

Voz 26 24:22 qué me dice que los Rosa no le pega en el tobillo

Voz 0978 24:24 claramente también me dice que las imágenes se ve claramente

Voz 2 24:27 como con los tacos impactó la bota el preso estaba

Voz 1161 24:29 terminó cursado Nacho la primera en su carrera se perderá el clásico de Liga además Leganés uno Valencia uno el dos Villarreal cero con el primer gol de Morata como rojiblanco siguen los de Simeone segundos a siete puntos del Barça tercero el Real Madrid y Getafe cuarto los tres están en puestos Champions el Leganés es décimo segundo siete puntos por encima del descenso penúltimo el Rayo a dos de los salvación

Voz 2 27:02 Red mi

Voz 6 27:39 a las mejores voces líricas llegan a Plaza Norte dos de compra del uno al tres de marzo ven a escuchar opera con una espectacular puesta en escena hay grandes artistas

Voz 32 28:45 convivimos cediendo alzada uno el espacio que necesita respetando los sitios reservados para quien los precisa o mejor porqué no convivimos como deberíamos aparcar su nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid entra en Madrid punto es barra ordenanza movilidad

Voz 1275 29:03 es una cosa más antes de las ocho y media Torrejón de Ardoz acogerá desde el próximo curso el primer conservatorio de danza del Corredor del Henares Javier Galicia

Voz 33 29:12 estará en el colegio San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz con el que se ha llegado a un acuerdo para transformar su centro de artes escénicas en un conservatorio abierto para estudios oficiales de música y danza el próximo curso comenzarán a impartirse los estudios de grado elemental para alumnos de entre ocho y once años Enrique Martín es titular del colegio Julio Maroto director del nuevo conservatorio

Voz 34 29:30 estuvimos el deseo de poner nuestro granito de arena para facilitar y ayudar a todos aquellos que tuvieran vocación para Lasarte es un proyecto ambicioso amplio

Voz 33 29:39 en todo el Corredor del Henares sólo existe un Conservatorio Oficial de Música en Alcalá de Henares el nuevo centro permitirá además la homologación internacional del título mediante un acuerdo firmado con la Royal School of Music de Londres y la Royal Academy opte

Voz 19 29:51 llegamos así a las ocho y media siete grados en la Gran Vía son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 2 30:11 Caixa Bank patrocina este espacio

Voz 0978 30:17 el número dos de Ciudad

Voz 1727 30:18 Nos José Manuel Villegas va a dar hoy más detalles en Valladolid sobre el fichaje exprés de la hasta ahora dirigente popular en Castilla y León Silvia Clemente Javier

Voz 0858 30:27 Clemente era hasta la semana pasada la presidenta de las Cortes de Castilla y León una incorporación que aprobó la pasada medianoche la ejecutiva de Ciudadanos y que ha tensionado el partido naranja Óscar García

Voz 1645 30:37 sí la verdad es que Ciudadanos no vivía unos días tan convulsos desde hacía años el bombazo de Castilla y León ha cerrado esta madrugada una semana de infarto hace siete días la Ejecutiva aprobada el veto al PSOE y a Sánchez en una reunión donde hubo dirigentes que recelar the esta postura la semana transcurrió los rumores de idilio al margen con las informaciones periodísticas apuntaban el salto a la política nacional de Inés Arrimadas algo que casi nadie sabía hasta el punto de que el número dos del partido José Manuel Villegas lo llegó a desmentir públicamente la decisión convulsionó al partido con dirigentes que calificaban que califican hoy de error este movimiento como también otros miembros han cuestionado internamente el hecho de que Arrimadas suplantar ayer en la puerta de la casa depués de Mon a este terremoto sólo le faltaba una réplica que llegó anoche ejecutiva telemática para abrir la puerta al partido a la expresidenta de las Cortes de Castilla y León del PP en una reunión que fue muy tensa y que promete un nuevo conflicto en un partido acostumbrado

Voz 1727 31:34 en la calma chicha bien la presidenta del PSOE Cristina Narbona acaba de enviar una carta al líder de Ciudadanos Albert Rivera en la que le reprocha su veto a los socialistas de cara a futuros pactos poselectorales detalles Inma Carretero

Voz 0806 31:48 si Narbona reivindica que el PSOE tiene una trayectoria intachable la defensa de la democracia de la libertad por la que era su militancia según la dirigente socialista ha pagado un duro viaje señor Rivera las cosas que son difíciles de explicar son más difíciles de entender eso escribe Narbona en esa carta que afea al líder de Ciudadanos que haya priorizar son los acuerdos con las fuerzas de extrema derecha y le pide además que vuelva al verdadero patriotismo constitucional que no se construye según Narbona banalizado términos como golpismo la presidenta del Partido Socialista termina la carta asegurando que muchos votantes de Ciudadanos no comparten estas posiciones y que el PSOE mantiene la mano tendida al servicio de una España en la que caben todos

Voz 0978 32:34 la oposición venezolana pide

Voz 0858 32:36 sin tapujos al grupo de Lima que use la fuerza contra Maduro lo dicho Julio Borges embajador de Why do ante ese grupo en el que participan los principales países latinoamericanos Estados Unidos y Canadá se reúnen hoy con la presencia del vicepresidente de Trump ID el propio Why do Andrea Villoria

Voz 0978 32:52 los días buenos días a las palabras de Borges es humano

Voz 0806 32:54 el secretario de Estado norteamericano

Voz 6 32:57 yo tengo Shore

Voz 0806 32:59 dice Mike Pompeo que Estados Unidos hará lo que haga falta para asegurar la democracia en Venezuela mientras la vicepresidenta del Gobierno de Maduro hace aumentar la tensión suele

Voz 1727 33:07 entre bien ves cinco en sí

Voz 0978 33:09 de lo que está Moody

Voz 0806 33:12 extinción de la cumbre el presidente colombiano Iván Duque descarta la intervención militar

Voz 6 33:16 lo importante aquí es el cerco diplomático héroe no llevar a discursos belicistas

Voz 0806 33:21 tampoco apoya la fuerza el presidente de Perú como explica hoy en El País o aquí en España el ministro de Exteriores Josep Borrell

Voz 7 33:27 Musa ha advertido claramente que no apoyaríamos de condenaría cualquier intervención militar extranjera

Voz 0806 33:33 borre insiste en la necesidad de convocar elecciones presidenciales en Venezuela

Voz 0978 34:04 y a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos la crisis catalana

Voz 0789 34:11 ha puesto en ebullición la política en toda España curiosamente salvo en Cataluña donde todo está parado la oposición al independentismo neutralizada la actividad parlamentaria suspendida como si alguien hubiera otra cosa que hacer que esperar la evolución de los acontecimientos y marcar gestos contra la Corona ser reparado poco en este golpe certero del marketing de Viena dista que ha logrado sacudirse de encima el grave problema de su sociedad invertebrada como si no fuera de su incumbencia endosado a las autoridades españolas y todo el mundo parece haber comprado su tesis pues Cataluña es el argumento principal de la batalla pero no es el escenario de la misma el salto a Madrid de Inés Arrimadas les da la razón no supo hacer nada su éxito en las autonómicas de dos mil diecisiete o no pudo hay división de opiniones impone ahora su capacidad política y sobre todo su imagen de mujer valiente al servicio de la causa de las causas intentar llevar a Rivera a la Moncloa comenzando por taponar esa hemorragia que desangra Ciudadanos en beneficio de Vox no es fácil pronosticar nada pero la maniobra puede salir bien el ticket Rivera Arrimadas trabajado por buenos profesionales tiene posibilidades políticas tiene sobre todo muchísimas posibilidades icónicas simbólicas de hecho Arrimadas parece llegar más como heroína que como política y su viaje a batirlo o lo demuestra es un viaje disparatado desde el punto de vista político puesto hace justo lo que más desea Puigdemont dar vuelo internacional a su postura pero puede tener buena venta en esa película de hazañas bélicas en las que hemos terminado por convertir esta crisis porque si la cosa va de felaciones traidores poderes opresores banderas y reconquistar el personaje de mujer valiente de heroína puede tener un papel estelar

Voz 36 35:53 te compras una desproporción

Voz 3 35:55 esta pantalla de plasma un potente portátil con soporte técnico por si acaso y por descontado un portentoso equipo de sonido envolvente porque tú eres un innovador multiplica

Voz 1727 38:22 en esta mañana de lunes también con José Antonio Zarzalejos muy buenos días días Antón Losada bos días Moss días profesor de Ciencia Política de la Universidad de Santiago

Voz 0978 38:32 Lola García bon día

Voz 1727 38:35 Díaz directora adjunta de la vanguardia que estamos a la espera de poder hablar de un momento a otro con Inés Arrimadas La mujer sin duda del fin de semana que os parece su salto a Madrid lo la empiezo por ti salta me parece que

Voz 13 38:49 en fin que pueda aportar mucho porque si Rivera no consigue los objetivos que se ha marcado o al menos de mejorar los resultados incluso superar al PP pues Inés Arrimadas ya estará situada lo comentábamos hace una semana ya estará situada en el en el Congreso de los Diputados con opciones de de sustituirle no por ejemplo

Voz 1727 39:13 es el Atlético relevo por ejemplo

Voz 13 39:15 M M parece también que que representa además toda la estrategia que va a desplegar Ciudadanos en esta campaña no que es la la opción de un partido pues valiente que se enfrenta al independentismo y ahí en ese sentido pues tiene más ella tiene representa todo son mucho más que que por ejemplo casado no que no estaba durante bueno está ahora en el en la dirección del PP pero no fue una cara visible de ese enfrentamiento con con los independentistas

Voz 1727 39:47 bueno yo creo que sí

Voz 0199 39:48 darnos busca retomar impulso después de un inicio de precampaña realmente desconcertante no vemos que las primeros sondeos muestran que efectivamente el votante de Ciudadanos se ha quedado un poco desconcertado con el veto a cualquier pacto con el PSOE yo creo que fichara Arrimadas la la la política estatal aunque sea a costa de descabezar no sabemos si con crisis o no al partido en en Cataluña le va le le da un pulso le le genera un Momentum que siempre es muy útil en una precampaña electoral no vamos a ver cuánto cuánto tiempo dura el impulso suficiente para que ciudadanos recupera el paso que

Voz 1727 40:25 también Antón esa encuesta que publica hoy ABC una encuesta de tres que registra decimos Un una subida pequeña de ciudadanos claro porque las expectativas entorno a este partido son enormes pero ese ponen cincuenta y tres escaños hora tiene XXXII ha es casi el doble pero claro como se hablado sorpasso descuento que esa encuesta de tres para ABC dice que las elecciones las ganaría el PSOE con ciento veintidós escaños seguido del PP con noventa y siete seguido de ciudadanos con cincuenta y tres Unidos Podemos veintinueve Castañero impresionante y ojo Vox veintitrés escaños entre fuerza

Voz 0199 41:06 permites no es la única encuesta que registra el un cierto frenazo ciudadanos este fin de semana conocimos la de Sigma Dos

Voz 1727 41:12 que también que hablaba desinflado

Voz 0199 41:15 y aquí en Galicia son en La Voz de Galicia también pública publicaba este fin de semana una cuesta que también registraba que por lo menos está parado

Voz 1727 41:21 hay que hacer en esta tesitura o qué crees que están haciendo los dirigentes de Ciudadanos Zarzalejos

Voz 1027 41:27 bueno yo creo que están en una esto Stage estrategia de cierta audacia eh eh yo creo que es paradigmático el el salto a la política nacional de Inés Arrimadas aunque hay que tener muy en cuenta que es frecuente que los territorios y las comunidades suministren líderes al ámbito nacional en fin yo que procedo del País Vasco oí que haya habido líderes es muy icónicos tanto del Partido Popular como Jaime Mayor Oreja o del Partido Socialista como Ramón Jáuregui que ha pegado el salto a nivel nacional bueno pues eso tienen una cierta tradición es decir que haya una un trasvase no

Voz 0978 42:11 Terra Natura cantera efectivamente sobre todo en comunidades en donde la vida política

Voz 1027 42:17 es más complicada más difícil e incluso más abrupta no hay eso ha ocurrido en el País Vasco ya ocurrió también en Cataluña pero está en una estrategia de de audacia porque yo creo que en estas elecciones ciudadanos ya que está en el ser o no ser tú crees yo sí yo sí creo creo que sí porque vamos a ver en las elecciones de dos mil quince fueron cuarenta diputados tres millones y medio de votos en el dieciséis en junio del el dieciséis ya fueron tres millones treinta y dos escaños osea ya bajaron ahora estamos desde el dieciséis hasta aquí estamos en una estrategia de intentar el sorpasso al Partido Popular en Andalucía estado cerca pero pero han tenido son los segundos es decir ahora están poniendo toda la carne en el asador se pone no solamente con personalidades como Inés Arrimadas sino también con algunas decisiones que yo creo que tienen mucho de tácticas más que de fondo yo estratégicas como es decir no vamos a gobernar con Pedro Sánchez no para que para taponar fugas de votos que probablemente estén en por la

Voz 13 43:33 sí si es que precisamente no esas decisiones son las que te evidencian que que están en una situación crítica es decir si no fuera porque se está jugando mucho Ciudadanos en estas elecciones probablemente mantendría Arrimadas en en en el Parlament de Cataluña puesto que la situación aquí todavía sigue siendo de incertidumbre notable podemos tener unas elecciones en Cataluña dentro de pocos meses por tanto de esas decisiones

Voz 1727 43:57 yo ficharía por ejemplo a la popular Silvia Clemente en Castilla y León

Voz 13 44:01 por ejemplo uno tomaría esa decisión que comentaba Zarzalejos no el cordón sanitario con el soy yo creo que es está jugando entre el liderazgo de la derecha entre conseguirlo o convertirse ya definitivamente en un partido muleta no que puedan pues tiene su papel en el Congreso pero que no aspira

Voz 1727 44:18 va a gobernar por sí solo me da la impresión Antón que en esta campaña va a ser más descarnado que nunca más sin complejos que nunca el dar por supuesto que es están tomando decisiones tácticas incluye en fin alguna mentirijillas o algo de lo que pasa es decir después la política ha sido siempre si no nos engañemos y afecta a todos los partidos pero tengo la impresión de que en esta campaña va a ser más descarnado que nunca que se trata de éxito apuntando taponado vías de pérdida de votos no

Voz 0199 44:46 sí pero la política ha sido siempre así si no es decir una cosa es no cumplir tus promesas porque descubres que la realidad no te deja o porque no tienes votos otra cosa es prometer cosas que no que sabes que no vas a cumplir desde el minuto uno no son son cuestiones diferentes a mí va a ser una campaña en la que efectivamente el el votante puede acabar muy desconcertado yo creo que eso comentamos de Ciudadanos lo que estamos viendo en las encuestas lo refleja no la audacia táctica está muy bien pero siempre que haya cierta coherencia lo que hace es cuando empieza de repente vas hacia el centro izquierda de repente vuelves hacia el centro de repente hechas de repente vuelve a hacer centro de repente te lanzas a la derecha extrema por el camino más desconcertado un montón de votantes que hicimos

Voz 0789 45:27 bueno a lo mejor no es esta la mejor opción que a lo mejor o me vuelvo

Voz 0199 45:29 yo a mi casa tradicional a mi partido tradicional o me quedo en casa de yo creo que ese es el riesgo que es estás poniendo ciudadanos con tanta genialidad táctica y no olvidemos que aunque la es muy pronto para hacer valoraciones sobre la intención de voto el dato en el que coinciden todas las encuestas

Voz 1727 45:46 tanto no porque es pronto

Voz 0199 45:49 el nivel de indecisión puede cambiar todo

Voz 1727 45:51 estamos contando o decisión que es muy

Voz 0199 45:54 entre el treinta y el cuarenta por cien de cada diez personas que dicen que van a votar entre tres y cuatro depende de la encuesta no te dicen lo que va a votar au dicen que se lo están pensando ir pues todas estas encuestas calcula una participación por debajo incluso incluso de quince dieciséis hasta cinco y seis puntos por debajo no lo vamos a ver qué pasa con la campaña insista esa participación ese votante que ahora mismo está desmovilizado y que parece que está sobre todo en la izquierda se moviliza yo creo que devastaron una de las claves del resultado en el veintiocho

Voz 1027 46:26 pero a mí me me llama mucho la atención la carta de Cristina Narbona me llamaban mucho la atención la carta de Cristina Narbona que le reproche por escrito a Ciudadanos lo que sea llamado sanitario que tampoco lo es porque es para no gobernar pero sí para por tener otros acuerdos me ha llamado mucho la atención

Voz 1727 46:45 puedo saludar ya a Inés Arrimadas han muy buenos días bon día

Voz 39 46:49 hola buenos días bon día

Voz 1727 46:52 de Ciudadanos futura cabeza de lista del partido por Barcelona para las elecciones generales del veintiocho de abril antes de nada señor Arrimadas mi solidaridad por el insulto machista que le dedicó ayer el actor Toni Albà a través de Twitter llueve sobre mojado es la segunda vez que se llama lo mismo no sé si ha recibido usted mucha solidaridad por este insulto machista

Voz 39 47:13 pues alguna sí ciertamente lo malo señoras bueno es que estaba estrellitas de TV3 sí está insultando a mí a nuestros votantes todo el día esta vez ha sido con un insulto machista claramente repugnante no es la primera vez que este señor públicamente que yo soy una prostituta puta he comprado la palabra pero les pague la gente lo lo entienda sino que es que muchísimas estrellitas de la televisión y la radio pública en Catalunya que llevaron

Voz 17 47:39 el pastizal cada año desde hace mucho tiempo

Voz 39 47:42 están todo el día insultando a ciudadanos una veces es con esto con una cara de machista y otra veces llamándonos fascistas no nos consideran catalanes y esto es esto es insoportable ya ya hay que actuar hay que actuar porque hace alimenta el odio desde los medios de comunicación públicos en Cataluña

Voz 1727 47:59 vamos a hablar enseguida de su decisión de venirse al Congreso de los Diputados de intentarlo e como candidata por Barcelona pero antes le voy a poner la declaración de su compañero de partido diputado por por Valladolid Francisco Igea que a mí me sorprendía a mí por lo menos me sorprendía mucho esta noche

Voz 4 48:14 la regeneración en Castilla León no puede ser después de treinta años del Partido Popular que es ofrecerle a los ciudadanos yo creo que en este caso más una persona idónea pues no parece que los ciudadanos entienden fácilmente por la generación

Voz 1727 48:28 decía su compañero que no entiende que pueden llamar regeneración a fichar como candidata primarias a una persona que representa al partido que ha gobernado XXXII años Castilla y León cuatro menos sólo del PSOE en Andalucía usted qué opina