Hoy por Hoy (25/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 5 00:23 a esta hora se inaugura el Mobile World Congress en Barcelona la mayor feria de tecnología móvil del mundo Javier

Voz 0858 00:29 oye iban a coincidir el Rey Felipe VI y Pedro Sánchez también van a estar Quim Torra y Ada Colau es la primera vez que un presidente del Gobierno acompaña al jefe del Estado en la inauguración del Mobile que cada año presenta las novedades de ese sector en la Fira de Barcelona está Adrià harta de día

Voz 6 00:45 qué tal buenos días conectividad inteligente este es el eslogan del Mobile de este año yo creo que define bastante bien lo que veremos estos días por un lado conexiones mucho más rápidas gracias al famoso cinco G que permite transportar datos casi a tiempo real por otra esta inteligencia artificial la podremos ver podremos interactuar con ellos pero también reflexionar sobre cuáles son los límites de esta tecnología también habrá experiencia sin percibas habrás habrá charlas y evidentemente habrá móviles donde dominan los plegables de Samsung y de Huawei todo esto en los ciento veinte mil metros cuadrados de un congreso que empieza hoy que terminará el jueves y por el que se espera que pasen más de cien mil personas con un impacto económico de casi cuatrocientos setenta millones de euros

Voz 0858 01:22 y en Hoy por hoy acabamos de hablar con Inés Arrimadas tras el anuncio de su salto a la política nacional con la líder de Ciudadanos en Cataluña hemos hablado sobre el fichaje exprés de la ex presidenta de las Cortes de Castilla y León la hasta ahora popular Silvia Clemente Arrimadas dice que no ve objeción en esa incorporación de última hora que no contradice el discurso regeneracionista de Ciudadanos

Voz 1973 01:43 en su partido hay debate interno hay libertad de la gente los afiliados Gotham y es nuestro partido pues evidentemente la regeneración también significa elegir a los miembros de nuestro partido por primarias

Voz 0858 01:55 Arrimadas también ha evitado pronunciarse sobre si su partido pactará tras las elecciones con Vox de forma directa o de forma indirecta con el PP como interlocutor como ya hizo en Andalucía es lunes es veinticinco de febrero y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comienza a analizar a partir de hoy la validez de las hipotecas que se han concedido utilizando como referencia el IRPH es el índice de referencia de préstamos hipotecarios tiene que determinar si declara nulo este índice porque en la última década estado entre dos y tres puntos más alto que el euríbor Ana con Button

Voz 0127 02:28 el Tribunal Supremo español dio por bueno el uso del IRPH alegando que es un índice oficial aceptado por el Banco de España pero la Comisión Europea dijo que tendrá que anularse si no se comercializó de forma transparente dice que antes de firmar el contrato la entidad digo explicar al cliente como se configura va esa referencia cómo había evolucionado en los últimos años y que tendencia podías esgrimen el futuro comparada con otros tipos de interés de mercado como el euríbor que es el más habitual según un informe de Goldman Sachs Si la sentencias favorable a los usuarios medio millón de clientes tendrán derecho a presentar una reclamación a la banca les supondrá un coste de hasta cuarenta y cuatro mil millones de euros está previsto que el veredicto de Luxemburgo se conozca después del verano

Voz 1727 03:21 Márquez buenos días hola qué tal muy buenos días

Voz 8 04:28 en el capítulo de hoy creo que hay un debate ahora entre una España muy reaccionaria y una España que quiere más democracia se acabó Se acabaron las dos Españas rugoso

Voz 9 04:44 de que es un poco anacrónico que tengamos una institución que no se elige por vía democrática vienen yo es que todo apunta a que la institución monárquica tiene mucho que ver con la corrupción en este país

Voz 10 04:57 la República si la República no existe Qualcomm

Voz 1490 05:02 aquí veremos que es lo que está pasando que nacionalismo es un problema para España yo tengo una gran responsabilidad todavía me tiembla la voz piernas cada vez que tengo

Voz 1490 05:31 tuve la suerte de poder estudiar en la universidad pública después de todo eso empecé a trabajar en una empresa catalana hoy por hoy estoy al frente de este partido en Cataluña escribía muy especial y hoy vivo en Barcelona y ha formado mi pequeña Gran Familia casándose con Un catalana

Voz 8 05:57 porque nosotros no tenemos complejos sin complejos decimos que cada vez que les escucho decir sin complejos me asusté sin complejo que sin complejos significa sin límites nosotros salimos a ganar unas elecciones a las que salimos a ganar el partido popular es la única fuerza alternativa con el voto útil el voto de miedo partido nueve

Voz 0277 06:21 centro un partido reformista todo la innovación toda la regeneración ha sido abrazarse a la peor versión la arista del Partido Popular y finalmente liberal europeísta que va a pactar con vos antes que con los socialdemócratas España les va a costar muy caro un partido va bien realismo valentía

Voz 1490 06:43 no

Voz 11 06:46 está basando

Voz 1456 06:53 el comprender que esto centenares de miles de españoles del exilio republicano con una parte capital estricto saben que llevamos Estat la mayoría de estos hombres mujeres y niños compatriotas nuestros ya no están entre sus la actriz María Galiana

Voz 1727 07:11 la pone voz en este vídeo de homenaje al exilio republicano el perdón de los españoles a los que tuvieron que irse han tenido que pasar ochenta años pero ayer el presidente del Gobierno lo hemos contado en la SER honró en nombre de todos los españoles esos compatriotas que tuvieron que irse al exilio huyendo de la dictadura franquista un acto contra el olvido para eso para pedir perdón

Voz 12 07:33 esta tarde es muy tarde es cierto han pasado muchos años desde que tuvieron que marcharse España tendría que haberles pedido perdón mucho antes por esta infamia y lo hace hoy a deshora pero lo hace con el orgullo de recuperarlos para siempre

Voz 1727 07:51 lejos Antón Losada Lola García Zarzalejos este momento hasta un punto surrealista que vive la política de este país tuvo ayer una escena que es difícil contárselo a un tercero cuando un grupo de independentista llamaba fascista a la comitiva que se disponía a rendir homenaje a los republicanos españoles en el exilio

Voz 1027 08:14 bueno él forma parte de la irrealidad en la que un sector del independentismo catalán pues no se ha hecho de lo que es España no no de la España de ahora sino de la España incluso de la España ha republicana de la España franquista de la España que estuvo en la oposición al franquismo con grandes penalidades probablemente hace Azaña por una parte hay el el poeta y Machado por otra Antonio Machado por otra son las figuras más icónicas que tienen mayor capacidad de integración para los españoles intelectual es muy transversales muy transversales ayer yo fui a Fuencarral fíjate que caso

Voz 1727 09:01 sólida habrá una película

Voz 1027 09:03 centro de Madrid paseando con mi mujer pues vi la casa donde murió Manuel Machado en el año cuarenta y siete en Madrid y es decir que los Machado también representan un poco esa España cruelmente partida por la mitad a las familias porque él murió en el exilio pero su hermano murió en el centro de Madrid en pleno régimen Francisco franquista después Azaña Azaña yo creo que forma parte de la literatura política y sociológica de España para cualquier cualquier analista para cualquier persona interesada sobre nuestra historia

Voz 1727 09:43 Lola es una curiosidad claro y tú tampoco tienes que saberlo porque depende de quiénes eran los que se manifestaban pressing no Lancia o es simplemente todo aprovechar todo aprovecha la misma dirección

Voz 14 09:56 hay una una hazaña

Voz 15 09:59 ya tiene grandes frases sobre Catalunya hay una que sin harán igual no no la

Voz 14 10:06 el Vianés pero viene a decir algo así como que el pueblo catalán en su pueblo peregrinando por la historia en busca de Canal de Annan y que nunca lo acaba de encontrar no que se lo ha prometido sólo así mismo y nunca lo acaba de encontrar no bueno pues algunos independentistas creo que lo han encontrado pero no en la independencia sino en un en un cuadro mental que les configura toda su vida en función de

Voz 5 10:33 los catalanes son los demócratas los catalanes son los que en fin los que están en posesión de una determinada de verdad y el resto pues el resto de españoles son franquista son pero yo creo que que eso es una parte del independentismo más más fanatizados creo que hay muchos

Voz 14 10:52 demente sabe perfectamente que que es nuevo

Voz 1727 10:54 es cuando faltaba contra el olvido también hoy la SER les habla de quienes no pudieron irse al exilio en en ninguna parte y cuyos restos están todavía en alguna fosa común alguna cuneta esta redacción ha tenido acceso al mapa de las fosas con los restos de los represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo el mapa más completo que se ha elaborado hasta la fecha un documento con un valor informativo histórico incuestionable y que deja muchos titulares Mariola aludido hola de nuevo buenos días Pepa seguramente el titular más impactante Mariola es que el equipo forense que ha hecho ese mapa considera que recuperar una quinta parte del total ya sería un éxito estamos hablando de devolver a sus familias los restos de veinticinco mil personas represaliadas de los ciento catorce mil que se considera que todavía está en una fosa común

Voz 0259 11:44 en en una cuneta se los expertos de la memoria histórica que han elaborado este informe proponen al Gobierno un plan urgente un plan de choque de exhumación de fosas para recuperar en cuatro cinco años los restos de entre veinte mil veinticinco mil víctimas de la guerra civil y del franquismo de ellas nos dicen se podrían identificar hasta siete mil ha hablado con uno de esos doce investigadores del estudio el forense Fernando ser Rusia admite que las expectativas son bajas y en cierto modo una decepción no para el movimiento social de la memoria histórica que lleva muchísimos años pidiendo que el Estado asuma esa responsabilidad su responsabilidad de los trabajos de localización exhumación e identificación

Voz 16 12:24 las víctimas están absolutamente abandonadas no es algo que alguien me llama mucho la atención como profesional de la identificación y como profesional de abc delicado también los derechos humanos ninguno de los gobiernos hasta el momento ha sido capaces salgo claramente increíble en que todavía seamos el segundo país del mundo con Magis aparecidos después de Camboya

Voz 0259 12:49 imprescindible pues según los expertos que la búsqueda sea asumida como una obligación estatal Fernando Rusia alerta además de que el tiempo corre en contra dada la avanzada edad

Voz 5 12:59 pero de los familiares que son en realidad

Voz 0259 13:01 impulsores de las es masón exhumación que además que son fundamentales para la identificación por las pruebas de ADN el mapa de fosas del Ministerio de Justicia registra casi dos mil quinientas según el informe desde el año dos mil en estos diecinueve años sólo se ha intervenido en setecientos cuarenta y se han recuperado nueve mil

Voz 1727 13:20 el lector en este estudio de la Cadena SER me acompaña Fernando Martínez buenos días

Voz 17 13:25 buenos días es el director general para la memoria

Voz 1727 13:27 histórica del Ministerio de Justicia que se debe este dato que no resulta tan descorazonador porque sólo veinticinco mil de ciento catorce mil Se cree que pueden ser recuperados

Voz 17 13:37 bueno en primer lugar el el planteamiento de ciento catorce mil en que pueden estar desaparecido siempre es muy muy estimativo en segundo lugar desde el Ministerio de Justicia desde el primer momento nos planteamos hacer un estudio riguroso chequear exactamente el Estado de la cuestión de el mapa de fosas con la finalidad hacer un plan de choque y un plan de choque en el marco de lo que nos están planteando los organismos internacionales humanitarios es decir que sea el Estado quien tiene que liderar el proceso de su acciones hasta ahora donde ha residido esta cuestión ha recibido fundamento que aumenten familiares en asociaciones de de ellos vienen de memoria bueno pues en este momento el planteamiento de la ministra el planteamiento de la Dirección General del Gobierno es que realmente lo asuma el Estado y el Estado no solamente es la administración general sino también son comunidades autónomas son como son ayuntamientos son diputaciones precisamente a las comunidades autónomas que le planteamos hace unos días que tenemos una segunda reunión con ello que estamos elaborando el Plan de Choque que nos aconsejan lo los que han hecho este estudio no solamente eso sino que le decíamos que no dijeran exactamente cuál tendrían que ser las fosas que ceder en de intervenir cuanto antes en cada una de las comunidades pues claro aquí hay que establecer prioridades

Voz 1727 14:54 claro lo primera prioridad yo lo comentaba ahí

Voz 17 14:57 nosotras antes es que vivan los familiares

Voz 1027 15:00 lo demás de los familiares que estén vivos

Voz 17 15:02 este momento en segundo lugar aquellas fosas que estén en peligro de desaparición y en tercer lugar aquellas aquellas fosas que ya tengan autorizaciones administrativas por ejemplo Andalucía en este momento tiene setenta y cuatro autorizaciones administrativas que esperemos que no se queden en el baúl de los recuerdos y desde luego desde el Ministerio de Justicia vamos a estas sistemáticamente insistiendo

Voz 5 15:25 entonces recuerdos por el cambio de Gobierno decía que efectivamente efectivamente pero era el motivo por el que no se puede llegar más allá

Voz 1727 15:31 de esa quinta parte que se estima porque claro el la tragedia es que hablamos de estimaciones en todos los casos pero El motivo es porque se ha construido encima porque son fosas inaccesibles porque sólo una quinta parte se considera que se puede recuperar

Voz 17 15:46 pero a nosotros nos gustaría recuperar lo máximo que se pudiera se pudiera recuperar ahora bien según este informe según también la experiencia que yo puedo tener en en relación con fosas no los encontramos con con lo siguiente tenemos cuando se elaboró los mapas de esa yo coordine el mapa de fosas Andalucía en ese momento no salían unas seiscientos veinte fosas pero era una foto fija de los años cuarenta desde los años cuarenta hasta el final de la dictadura evidentemente sucedieron bastantes cosas en los cementerios en primer lugar los años cincuenta hubo bastantes cosas que se vaciaron sin decirle absolutamente nada a los familiares echaron los restos a a los osarios comunes absolutamente de una manera clandestina en en otro en otro caso pues se han hecho columbarios encima con lo cual es muy muy difícil y por otro lado han desaparecido todo un conjunto de fosas que en principio sabía se podía a ver dónde estamos como consecuencia de carreteras como consecuencia de muchas de estas fosas están en lugares que no en cementerios Issam han deteriorado aún muchísimo por eso una de las prioridades que tenemos en este plan de choque desde el Ministerio de Justicia es tener muy en cuenta aquellas que estén en peligro de desaparición cuál es la estimación la estimación es que se puedan recuperar entorno a veinte mil veinticinco mil treinta mil cadáveres nosotros

Voz 1027 17:09 vamos a intentar recuperarlo

Voz 17 17:11 a Massimo que que podamos primero en este plan de choque del año diecinueve pero después estamos paralelamente haciendo un plan cuatrienal porque el lea lo que nos están planteando el equipo Aranzadi al que el Ministerio de Justicia Le Le le planteo que no hiciera lo hiciera este chequeo de la situación au el estado de la cuestión lo que lo que nos están planteando es que hagamos un plan de choque del año diecinueve pero que hagamos un plan cuatrienal y esa es posible siete

Voz 1727 17:39 los unas elecciones generales a la vuelta de un mes señor Martínez

Voz 17 17:42 pues en eso estamos bien precisamente lo que le hemos dicho a las comunidades autónomas no da no lo cuanto antes para poder avanzar en este año en el plan de choque del año diecinueve por lo menos lo estamos preparar

Voz 1727 17:53 qué respuesta están teniendo de las comunidades autónomas

Voz 17 17:56 yo algunas que no están enviando ya el el número de fosas y la fosas identificadas que quieren que actuemos conjuntamente conjuntamente con ello bueno todo esto si tenemos dinero porque claro también con la no aprobación de los presupuestos por parte de los independentistas y Ciudadanos si el Partido Popular nosotros disponíamos de quince millones de euros para memoria histórica y ahora resulta que estamos como no dejó el precio y el Partido Popular pero también tengo que decir una cosa hay una clara voluntad del Ministerio de Justicia de poder sacar algún dinero para ubicarlo memoria histórica desde luego la prioridad que lo sepan todos los familiares todas las víctimas que aún existen que la prioridad del Ministerio de Justicia no es otro que que establece la exhumación

Voz 18 19:13 sí

Voz 10 19:32 en teniendo con qué alimentarnos y con qué cubrirnos estemos con eso contento los que quieren enriquecerse caer en tentaciones el lazos bien muchas codicia locas casi perniciosas que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina porque la raíz de todos los males es la avaricia y por eso mismo me será muy difícil perdonar T cariño por mil años que viva el que me quitas es el capricho de un coche comprendo que a poco de casarnos eso era un lujo pero un seiscientos lo tiene todo el mundo Mario hasta las portera si me apuras que a la vista está nunca lo entender aspiró a una mujer no sé cómo decirte te humilla que todas sus amigas vayan en coche ella patita que te digo mi verdad pero cada vez que Estero Valentina o el mismo presidente el ultramar dinero ni hablaban de su excursión del domingo me enferma palabra

Voz 21 20:15 aunque esté mal decirlo tú has tenido la suerte de dar con una mujer una más

Voz 10 20:20 cerca de dos saca cuatro días dejado querer Mario que así que cómodo que te crees tú que con un broche dos reales un detallito por mi santo ya está cumplió INE hablar borrico que me apartado de decirte que no vivías en el mundo pero tú que si quieres eso sabes lo que es Mario egoísmo puro para que te interesa que ya sé que un catedrático de instituto no es un millonario ojalá pero hay otras cosas creo yo que hoy en día nadie se conforma con un empleo

Voz 20 20:47 fruto horas con Mario Miguel Delibes

Voz 0259 22:58 qué tal buenos días tú estás en el cementerio

Voz 1727 23:00 la señora de la salud una parte de él se levantó sobre una fosa común así que eres nuestros ojos allí que estás viendo

Voz 0259 23:08 no pues estoy viendo Pepa que el sol que salió poco después de las ocho de la mañana no llega iluminar todavía todo el cementerio hace frío aquí pero

Voz 1727 23:16 Oue le suena a primavera

Voz 0259 23:19 dónde estaba la fosa de en la que se empezó enterrar a personas represaliados en julio del treinta y seis en el cuadro de San Ramón que es una de divisiones de la parte alta el cementerio la tierra está

Voz 1727 23:29 removida en forma de L aquí

Voz 0259 23:32 varias catas abiertas desde hace media hora trabaja aquí el equipo técnico Elena Vera

Voz 14 23:37 Virginia Juan José los antropólogos

Voz 0259 23:39 los arqueólogos que están recuperando los cuerpos de los represaliados de la guerra civil y la posguerra en unos días se van a cumplir Pepa dos meses de trabajo de este equipo aquí en el cementerio se han recuperado ya diecisiete cuerpos y ahora queda identificarlos el día siete de marzo mano comenzará a realizarse las pruebas de ADN a los familiares a las personas que están buscando alguno de ellos desde aquí también desde esta zona en la que estamos en el cementerio vemos los muros de la memoria suele empezado ya descubrir algunos de los nombres pero el de por ejemplo el de Vicente Ureña al de Martín viejo el de María Vázquez desde luego viendo las fosas en los vienen a la cabeza los nombres de muchos familiares hoy es imposible no recordar a Charo aflora es nieta de represaliado a Rafael Espino que ha trabajado tanto en estas fosas en fin a muchas personas que el día que comenzaron las excavaciones el día diez de enero estaban aquí tomando la primera tierra de la fosa intentando buscar a sus familiares ochenta años después de estar esperando una respuesta

Voz 1727 24:33 que no haya hemos resuelto esto todavía a quienes dicen que pesados son con la memoria pero cómo es posible que no hayamos podido arreglar esto todavía cuánto cuesta arreglar esto en tiempo y en dinero Fernando Martínez

Voz 17 24:47 vamos a ver en tiempo según indica el grupo en Fadi podríamos estar entorno a una legislatura y media trabajando de una manera sistemática tal como no estamos planteando de dinero yo creo que es bueno se dice que cuesta mucho dinero bueno estamos viendo que se pueden sumar muchos menos de los ciento catorce mil por tanto no va a costar dinero pero va a costar dinero pero evidentemente no el que se decía pero en cualquiera de los casos esto lo tenemos que resolver por dignidad democrática por humanidad por derechos humanos y a partir de aquí este para este país puede afrontar el futuro está España puede afrontar el futuro con cierta de que

Voz 1727 25:24 tiene dinero que padece eso efectivamente María Eugenia contigo está Antonio Deza que es presidente de la Asociación de la Memoria Histórica de Córdoba y que lleva toda la vida luchando para recuperar los restos de algunos familiares suyos que están ahí Antonio buenos días bueno

Voz 26 25:39 noticia tu padre tu tío

Voz 1727 25:41 Soledad de tu familia si lamentable

Voz 26 25:44 Fuentes sí pero yo ya tengo mucha ilusión porque naturalmente por mi familia pero no solamente por mi familia doce Abreu sentido solidario ya estamos en una etapa mucho más avanzada no lo de Córdoba que estremece cuando se va conociendo cada vez más porque el el golpe de Estado provocó un genocidio enorme toma una dimensión extraordinaria no

Voz 1727 26:15 cuántos miembros de tu familia Antonio se supone que están ahí

Voz 26 26:18 esta ha emitido esta mi padre y luego hay cinco familias además de un poquito más alejado de cuente nadie

Voz 1727 26:24 madre mía hay quien ha mantenido la memoria viva en este tiempo

Voz 26 26:27 es que tú eres Jovin voy yo sí yo nací tener treinta y seis yo tengo

Voz 5 26:33 eso cuento olvido

Voz 26 26:35 tanto con lo con tu edad P A vida quién

Voz 1727 26:38 se mantuvo la memoria viva

Voz 26 26:40 pero yo que soy un poquito porque estamos encima de lo que se supone es la gran fosa de los cementerios Veloso m aquí entre este cementerio el otro está calculado que hay un venimos de cuatro Mir víctima luego los investigadores lo lo lo dicen que son mucho más el archivo de la prisión todavía no ha habido oportunidad de sacarlo y entonces se son unos ha terminado o no y luego en la provincia pues también que quema importante en la provincia tenemos más de once mis de eso son una cifra de escándalos

Voz 27 27:17 estremecen

Voz 26 27:18 hay que hayan pasado Chente tanto año y esté normalidad pues daña ya está dañando mucho la democracia que tanto luchamos por ella tanta ilusión no causó ni tanto beneficio tanto la deberíamos apoyar entonces esto es una cuestión en ya de dignidad de Trinidad en del país no hay ni siquiera problema de de izquierdas ni de derechas ni muchísimo menos es la sociedad en su conjunto

Voz 1727 27:46 es un problema de España

Voz 26 27:48 es un problema de España y uno porque no de reforzamiento de la de de la democracia que es lo que deberíamos hacer pensando en las nuevas canalizaciones en la Pioneer por su país vecino ensalzar no ni muchísimo menos porque nadie quiere odio ni nadie tiene fe en corren y a mí lo que más me animo para todo tu eh

Voz 5 28:07 eh

Voz 26 28:09 dar conviviendo con muchísimas personas con muchos darlo pero sin rencor y eso estimula estimula extraordinariamente no

Voz 1727 28:17 Antonio te saca alegría escucharte que alegría en medio de esta tragedia porque sigue siendo una tragedia nacional una tragedia española tú lo has dicho muy bien y luego están las peripecias personales la década uno cada familia como la tuya tantos años después tratando de de devolver a los vuestros a su sitio digno un abrazo muy fuerte Antonio un abrazo también para María Eugenia

Voz 26 28:40 muchas gracias muchas gracias pues vale

Voz 1727 28:43 hombre son un beso Antón Losada seguro que quieres intervenir

Voz 0199 28:48 no estaba escuchando atentamente a nuestro invitado y sinceramente yo es que creo que refleja el sentir mayoritario de la sociedad española que asombrosamente no acaba de tener reflejo en la política no es tanto que se habla de la España de las banderas de la España de los balcones bueno pues aquí tenemos la España de las fosas sobre las que seguimos caminando como si no pasara nada no yo no dejo de preguntarme por qué es tan difícil traducir este discurso que acabamos de escuchar y que es el que yo recojo mayoritariamente en la sociedad en un pacto político que acabe de una vez o el uso partidista de este asunto y que ponga a los muertos donde tienen que estar en el sitio donde sus familia los pueda lo puedan honrar

Voz 1027 29:27 sí ciertamente ésta tendría que ser una política de Estado en ese socialmente en el sentido de que bueno pues los decía el director general esto es un el tiempo en tiempo es una legislatura hay media bueno pues que trascienda a una legislatura que trascienda Gobierno que trascienda a un partido eh que hagamos una cosa que sea absolutamente transversal y que nos pongamos de acuerdo en eso porque como en nuestra historia es muy muy abrupta muy cruel

Voz 24 30:03 en todas partes

Voz 1027 30:05 el dolor de tal manera que hay que entender de una manera muy particular el dolor de las personas que fueron vencidas en una guerra que hubo después unos años fuertes de represión y que por lo tanto tenemos un compromiso moral y que ese compromiso Morales dignificar a las personas a aquellas personas hacías miles de personas cuyos cuerpos cuyos restos no se sabe dónde están sus familias las reclama debería de ser yo creo y no soy sospechoso de tener posiciones radicales ni afectas llegamos a la militancia as y próximas a a partidos que propugnan de esto de una manera muy

Voz 1727 30:50 en particular no pero

Voz 1027 30:53 considero que es uno de los elementos de convivencia

Voz 5 30:56 la fundamental de cohesión no veremos si vemos a los dos sino normal

Voz 1027 31:01 paliza hace que seamos una sociedad

Voz 5 31:04 lo más normal

Voz 1027 31:06 que que se cerrar nos tantos abrir heridas sino

Voz 5 31:11 es más cerrarlas veremos

Voz 1727 31:14 los partidos situados a la derecha en este país hablar de esto con

Voz 5 31:17 Sanidad no lo sé no sumarse una política yo les vamos a esto

Voz 1027 31:22 escéptico soy bastante escéptico porque creo que esto se ha hecho un tema de carácter electoral

Voz 17 31:29 yo creo que deberíamos sacarlo de lo que es el cine

Voz 1027 31:31 veríamos deberíamos

Voz 17 31:34 la política entre otras cosas porque la víctima de los vencedores fueron reparadas en su momento y a lo largo de cuarenta paradas económicamente fueron reparadas moralmente todos los veinte de noviembre recordaréis que sea Se hacía brava el Día de los Caídos por Dios y por España y mientras tanto los otras víctimas el mismo día que daban in visibilizar criminalizar does it sobre todo estigmatizada es el momento de reparar lo que no sea reparado hacer justicia con con las víctimas de los vencidos porque claro esto lo fundamental y esto no es una cuestión lo decía Antonio Deza ahora cuando intervenía no es una cuestión de izquierdas ni de derechas es una cuestión de humanidad de derechos humanos que tenemos que afrontar todos tenemos que afrontar todos con los valores democráticos que tenemos que nos otorga nuestra Constitución que por cierto son valores que recuperamos del año mil novecientos XXXI de esa Constitución del XXXI que tanto Azaña como Machado prácticamente ellos

Voz 1027 32:32 volvamos que felizmente no lo hemos recorre

Voz 17 32:34 pero en la Constitución del setenta y ocho yo creo que con ese espíritu debería

Voz 28 32:38 hemos de afrontar un problema de consistencia demócrata sin duda existencia posibilidad mira lo que te digo yo pero ahora hemos dignidad existente problema de exámenes grietas de coraje político de valentía lo veré

Voz 5 32:56 hemos Lola pues llevamos

Voz 14 32:59 al unos diez años no con con ese tema más o menos ya nos pusimos tarde para decirlo claro pero creo que se avanza muy despacio y yo creo que efectivamente todos los países de nuestro entorno han tenido una todos la mayoría han tenido

Voz 5 33:12 a dramas históricos

Voz 14 33:15 más o menos recientes similares al nuestro

Voz 5 33:17 no pero pero no no al nuestro vuelo guerra civil no pero es que eso lo desveló

Voz 14 33:28 luego fosas comunes en Europa

Voz 0199 33:31 además también se ha intervenido

Voz 1027 33:33 hombre yo sin que haya sobretodo sin que haya una

Voz 14 33:36 estación clara hay un hay una hay una expresión política clara de que eso se quiere reparar en fin ya digo llevamos solamente diez años poniendo sobre la mesa este asunto no y aún así no hay consenso

Voz 17 33:51 pero en cualquiera de los casos ha habido intervenciones y ante lo Se dejaba claro intervenciones con rigor científico desde el año dos mil hasta el año dos mil dieciocho cuando se hacen más intervenciones en la época del Gobierno de Rodríguez Zapatero

Voz 14 34:04 cuando esto se pone legalmente sobre el amor

Voz 17 34:07 leí con la ley de dos mil siete a partir a partir de ese momento qué es lo que ocurre el Partido Popular llega sitúa el presupuesto cero para este tipo de actuaciones que se estaban haciendo de las setecientos cuarenta fosas que se suman trescientos cuentas son la época de Rodríguez Zapatero después quién mantiene la las exhumaciones las CCAA no el Gobierno central cuál es la voluntad clara y rotunda del Ministerio Justicia de la Dirección General asumir y liderar este proceso que entre otras cosas el lo que no están planteando en los organismos internacionales comunitario hay que recordar

Voz 1727 34:40 no fue acogidas a medidas ese inicio de este tipo de políticas por parte del Gobierno de de Rodríguez Zapatero interpreto como abrir las heridas sino cerrarlas por eso interrumpe después ese tipo de políticas igual habríamos terminado ya sí entonces empezamos Inés hubiera interrumpido hubiéramos seguido

Voz 10 34:55 ojalá

Voz 1727 34:56 ojalá que esta pese a la buena por cierto no puedo evitar tener en esta mesa un representante del Gobierno preguntarle porque nos dan las cartas enteras que les manda el Vaticano que luego sacamos titulares equívocos el viernes creíamos que el Vaticano había dicho que sigue adelante con todo sobre la exhumación de Franco en el Valle de los Caídos porque pudimos leer cuatro cinco líneas de la carta que ha enviado a la vicepresidencia del Gobierno pero al leer la carta enteras resulta que no era tan así que el Vaticano no se movía

Voz 17 35:24 bueno pero esto es una cuestión que no está ahora mismo en el Ministerio de Justicia está bien en el Consejo de Ministros todo el el debate ya hemos de la de la exhumación pero ellos sí que aprovecharía para una cosa yo creo que es el momento de que la Iglesia realmente se del ligue de sedes del franquismo que tenga una posición clara en este en este planteamiento a favor de la democracia de la dignificación en no puede existir un dictador en en un mausoleo que sede definitiva del definitivamente algo que me parece que es importante que haga un un un examen de los discursos todavía de los años treinta sobre los que no se ha separado si en desuso han entrado pero no se ha separado radical

Voz 1727 36:05 Fernando Martínez ex director general para la memoria histórica del Ministerio de Justicia agradezco mucho que haya estado aquí buenos días

Voz 17 36:13 muchas gracias

Voz 38 40:13 haría a Franco y tienen

Voz 1727 40:32 son las diez menos veinte las nueve menos veinte en Canarias y nos vamos a a Cataluña a Barcelona a la Fira de Barcelona donde esta mañana se inaugura el Mobile World Congress y tendría que haber empezado ya un paseo por las instalaciones previo a la inauguración por parte del Rey y el presidente del Gobierno el primer presidente del Gobierno que asista esta inauguración ningún otro lo había hecho antes y el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona también está nuestro compañero para contarlo

Voz 35 40:58 Sergi López bon dia ha empezado se paseó

Voz 1895 41:02 bon día Pepa pues no la verdad es que todavía no ha empezado va con bastante retraso debía haber empezado a las nueve de la mañana y ahora mismo estamos todos los medios de comunicación multitudinarios

Voz 17 41:13 como siempre en el Mobile World Congress

Voz 1895 41:15 esperando la llegada de Su Majestad el Rey está previsto que una vez llegue hasta el punto donde se inicia el recorrido den gana recibirle el presidente del Gobierno Pedro Sánchez el de la Generalitat Quim Torra la alcaldesa de Barcelona Ada Colau también la de Hospitalet Núria Marín porque hay que recordar que este centro donde se celebra la parte principal del Mobile World Congress está ubicado en Hospitalet de Llobregat también está previsto que visiten este congreso los ministros Nadia Calviño Pedro Duque Meritxell Batet y los consejeros del ramo estamos

Voz 17 41:49 esperando supongo que no tardará en llegar

Voz 1895 41:52 a del Rey y empezara oficialmente ese recorrido

Voz 1727 41:55 se nota la huelga de Metro Sergi porque tampoco hay ahí

Voz 1895 41:59 bueno la verdad es que la huelga de metros está notando muy relativamente antes de las siete de la mañana recordemos que no había huelga ya hay mucha gente que ha venido aquí en el primer momento para para poder estar

Voz 17 42:11 Justo en la hora de de obertura de

Voz 1895 42:14 de puertas y luego a partir de las siete de la mañana había un cincuenta por ciento del servicio habido algo más de aglomeraciones de lo habitual pero hay que pensar también que los puntos de llegada hasta el centro donde se celebra el Mobile World Congress pues tiene otras vías de acceso como por ejemplo los Ferrocarriles de la Generalitat que que está Ban también absolutamente llenos pero es lo habitual a la hora de de empezar el Congreso cada año están llenos y luego también se ha notado otra cosa Pepa que es el hecho de que este año no están en funcionamiento en Barcelona y por lo tanto sí que hemos visto muchos más congresistas de lo que es habitual parando taxis por la calle otras veces en la ciudad estaba llena de de furgonetas negras de Uber y Khalifa hay que recogían las personas que venían aquí a los congresistas en esta ocasión son los taxis los que están realizando el desplazamiento

Voz 1727 43:05 gracias Sergi cualquier novedad nos cuentas hasta luego mirando ayer las imágenes del plantón que le dieron el president de la Generalitat Quim Torra y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau al jefe del Estado español pensaba que rentabilidad electoral tienen cuantificado que le pueden sacar a a ese movimiento ese desplante porque son todos mayores saben bien que sobre las instituciones no salvan del caos no

Voz 1027 43:31 no lo sé no tengo una idea o cuáles pueden ser los cálculos que

Voz 5 43:36 en el caso

Voz 1027 43:39 sí absolutamente incomprensible en el tema de de Torra me parece más coherente con lo que andino

Voz 5 43:47 yo no he es decir bueno

Voz 1027 43:49 cota allí donde vaya el monarca o esté la monarquía pues no no acudiremos a mí me parece creo que lo dijo Sardá y ayer en alguna televisión que es un gesto cutre paleto es un es un gesto provinciano es un no saber hacer no saber estar porque hombre la discrepancia pues pues es perfecta la mente legítima pero hay un nivel institucional el que las formas enviaron un mensaje es un mensaje democrático e Moon de mucha potencia y a mi me parece que esta actitud de Torra y de la alcaldesa que me llama todavía más atención me parece que está fuera absolutamente del lugar por eso me parece me parece especialmente oportuno que el presidente del Gobierno esté hoy con el Rey en el Mobile E me parece particularmente Portús tanto yo

Voz 0199 44:45 a esto son muy de orden pueda estar de acuerdo con José Antonio no no sé si es un gesto paleto pero me parece un gesto que no se corresponde con la dignidad con la que con la que uno tiene que llevar una representación institucional no cuando el exalcalde contra presidente eres alcalde ex presidente de todos de los que te votan y de los que no te vota yo creo que hay que mantener un cierto respeto una cierta cortesía institucional y después ser todo lo contundente que se quiera todo lo firme que se quieran las declaraciones y si hay que decirle algo al el presidente del Gobierno se le dice no pero yo sí creo que no no tiene un cálculo del coste electoral me da la sensación de que no de que el único cálculo que es lo voy a saludarle para que puedan decir que dos saludar simplemente pelín darse frente frente al adscritos

Voz 1727 45:33 no puedo estar más de acuerdo con Antón puede parecer una anécdota esto de lo que hablamos es verdad pero con el sufrimiento que llevamos compartido verdad porque está siendo fácil para Cataluña ni para los catalanes piensen lo por si no somos qatarí para los que del Ebro para abajo también y sentimientos también está siendo muy difícil claro está pagando un alto coste en en en muchos campos y que todavía Lola haya quien pretenda hubo no me extraña tanto insisto pero cola un gesto como éste que explicación la encuentras

Voz 14 46:04 bueno vamos a ver para para buscarle la explicación hay que mirar cómo lo justifican ellos no en el caso de Quim Torra pues está defendiendo cada día una supuesta república catalana entonces claro eso entra en contradicción con se supone a a a cierto sometimiento como él lo entiendo las normas de la monarquía claro es que esto esto después cuando cuando vaya nada explico no en el independentismo lo que sorprende es que en un primer momento los independentistas consideraron que incluso el Rey podía ser un aliado entre comillas en el sentido de que podía ejercer una cierta mediación o incluso llegaron a hablar pues de una confederación de Cataluña con España yacían similitudes con la coman huele en fin no no no les parecía que la figura de de el Rey fuera un obstáculo y ahora en cambio pues eso ha derivado a un cierto yo diría populismo no antimonárquicos

Voz 5 46:59 en el caso

Voz 14 47:00 Ada Colau y claro lo justifica con esto de yo no voy a ir a un besamanos y un besamanos o sea lo justifica desde el punto de vista de un partido que considera que que en fin que está con con la gente que que arriba hay unos poderes no en los que se tiene que manifestar y esto sería una forma de manifesto

Voz 0199 47:20 José Sámano

Voz 14 47:22 sí claro es que un besamanos no existe es el ayuntamiento y otras instituciones lo que invitan al Rey a venir y por tanto si tú invitas a alguien a venir pues les saludas en la puerta

Voz 0199 47:32 ya a saludarle a la puerta pero si después claro claro claro pero además lo que la mencionada Colau

Voz 14 47:42 perdona la posición nada colado viene de un primer momento os acordáis cuando llegó a la Alcaldía que esto del Mobile World Congress era como una cosa de deje multinacionales que no queremos es que se instalen aquí no queremos que no exploten y ahora pues claro se ha convertido en una prioridad para ella mantener este congreso sea que los dos han evolucionado una forma también

Voz 0199 48:05 que lo que da contundencia lo quedar realmente significado y alcance de este tipo a este tipo de situaciones es comparecer no no comparecer decir cuando eres republicano lo que tienes que hacer es comparecer pues se lo dices si quieres en la independencia es que hay que comparecer primero porque tiene un rol institucional que te obliga a comparecer porque hay una serie de obligaciones que van con el cargo que no son optativas cada forman parte del cargo y cuando aceptas el cargo banco no me interesa es todo lo logró lo tiene que hacer pues si a usted todo lo contundente que quiera dígale en el discurso lo que quiera dígale en persona lo que quiera bueno no

Voz 14 48:44 tiene es también interesante porque no sé muy bien a qué se refería

Voz 5 48:48 ah bueno claro única carecen de la Revolución Francesa monstruo no va más allá de la revolución los valores

Voz 1027 48:57 publicamos es un concepto político general en en repúblicas monarquías

Voz 14 49:06 pero en Le como una morena en absoluto

Voz 1027 49:09 pero hay un tema que a mí me gustaría poner encima de la mesa recordaban el comentario que hizo el anterior director general de Mobile diciendo que hubo riesgo cierto de que Barcelona se quedase sin el Mobile y que habían incluso estudiado alternativas hombre tengamos tengan sobre todo en Barcelona por pero eso hace daño si no está en Barcelona toda España mucho cuidado con este tipo de cosas porque estos eventos internacionales no les gustan este tipo de tensiones

Voz 5 49:39 creo que no es buen momento el riesgo no bueno ahí

Voz 1027 49:42 él dijo que él también

Voz 5 49:44 él se iba a ir porque no había metro también dijo que las cosas porque Barcelona ya sea seguro aunque no hubo Riyad exijamos el problema

Voz 1727 49:57 cuando que yo veo es como quién lidera por tanto el debate público para pedir entender al contrario sentarse a hablar con el discrepa ante quién lidera ese debate sí quiénes representan a todos los ciudadanos porque están en las instituciones y por lo tanto no representan de una orientación de otra de una creencia de otra hacen que este tipo de ejercicio no con con el cargo institucional a mí me preocupa muchísimo eso pero no me quiero es imponerlos esta declaración de Pablo Casado y preguntarle a Lola García qué opina

Voz 39 50:27 desde ámbito personal como para reducir sino que con una con un inicio de parto o amenaza de parto en un tramo legal para abortar libremente según la nueva ley de plazos yo tengo la experiencia personal de creo que es bueno que las mujeres que se vean una incertidumbre Sepang simplemente sepan lo que llevan dentro porque yo que tenía que ver una ecografía todos los días a partir de esas semanas veinte veinte

Voz 5 50:52 qué cansancio histórico no Lola os aquel al que nos tiene que venir a explicar a las mujeres que también porque éramos ese porque ha sido increíble es un cansancio histórico el que provoca

Voz 1727 51:02 a este tipo de declaraciones en la

Voz 5 51:04 la última encuesta no sé si otro este diario es también preguntaron sobre el tema pero en La Vanguardia preguntamos sobre ese tema era una mayoría inmensa la que consideraba que la ley no se tenía que tocar consensos sobre el que se llama vamos reabriendo heridas

Voz 0199 51:18 pero bueno no que hay un resurgir muy poderoso de este hombre ilustrado que él explica la mujer que ser mujer cuáles son las consecuencias de ser mujer no es una especie de machismo dos punto cero que emerge no no está gravísimo otro lo utilizar las mismas a otro pero siempre lo mismo no yo hombre inteligente formado sereno desde mi inmensa sabiduría voy a explicar a los abonos otras mujeres lo que es peor eso

Voz 1027 51:46 sí el Papa diciendo que es lo mismo eh

Voz 5 51:49 exacto es una cosa que

Voz 1027 51:51 te deja absolutamente perplejo Ferrer lejos lo diga el Papa

Voz 1727 51:56 este Papa bueno adelante