Hoy por Hoy (25/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1727 00:00 en las nueve en Canarias el Gobierno tiene ya en sus manos el mapa de las fosas de víctimas del franquismo que ha elaborado un grupo de expertos se lo estamos contando hoy en la Cadena SER ese informe llega a la conclusión de que pueden recuperarse los restos de veinticinco mil personas acabamos de hablar en Hoy por hoy con Fernando Martínez es el director general para la memoria histórica del Ministerio de Justicia ya explicado aquí cuáles deberían ser ahora los siguientes pasos

Voz 2 00:29 aquí hay que establecer prioridades ir a primera prioridad es que vivan los familiares que lo demande lo familiares que estén vivos en este momento en segundo lugar aquellas fosa que estén en peligro de desaparición y en tercer lugar aquellas fosas que ya tengan autorizaciones administrativas

Voz 1727 00:45 el Rey inaugura esta mañana el Mobile World Congress de Barcelona junto a Pedro Sánchez Quim Torra Ada Colau Antonio Martín buenos días

Voz 1296 00:52 has Pepa el recorrido del monarca debería haber comenzado hace una hora pero va con notable retraso vamos a la Feria de Barcelona Sergi López bon día

Voz 1895 00:59 hola con día pues suponemos que en breve empezará este recorrido por los salones del Mobile World Congress estamos todavía a la espera de la arribada del Rey Felipe VI para dar inicio a esta visita el recorrido Bacon

Voz 3 01:12 mucho retraso como decía es porque tenía que empezar teórica

Voz 1895 01:15 mente a las nueve de la mañana cuando llegue el Rey le tiene que recibir aquí el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez el de la Generalitat Quim Torra la alcaldesa Ada Colau también la alcaldesa Núria Marín porque recordemos que la sede principal del Mobile World Congress esta en Hospitalet de Llobregat

Voz 1296 01:32 Inés Arrimadas ha defendido en la SER que Ciudadanos pueda sumar a la ex presidenta de

Voz 0781 01:35 las Cortes de Castilla y León después de que haya dimitido criticado al Partido Popular a Silvia Clemente que de hecho va a comparecer esta mañana en Valladolid junto a José Manuel Villa

Voz 4 01:43 las Arrimadas cree que el hecho de que alguien haya pertenecido

Voz 0781 01:46 otro partido no le inhabilita

Voz 5 01:48 no el centro está crecido no significa que ha llegado a que alguien que haya agotado al Partido Popular el Partido Socialista o hay alguien que haya estado visitando pasamos al Partido Popular Partido Socialista ya no puedo hacer nada más en la vida es decir esto uno es una es una religión si la gente está preparada si la gente está limpia si te votan los ciudadanos y puedes aportar al proyecto evidentemente que que se puede sumar

Voz 0781 02:10 Arrimadas ha insistido también en que Ciudadanos no va a pactar con Pedro Sánchez aunque no ha aclarado si llegado el caso harían lo mismo con Vox a esta postura acaba de referirse la portavoz del Gobierno Isabel Cela

Voz 6 02:19 debería Rivera cambiar de posición porque un partido político como el nuestro que lleva ciento cuarenta años haciendo democracia en este país y que se pongan un cordón sanitario es que no lo contribuirían nadie no lo comprende nadie en este país desde luego no comprende nadie en

Voz 0781 02:33 Is sumamos con grupo de atracadores irrumpido a esta mañana en un club de alterne en Toledo con escopetas y machetes hay una persona herida Toledo Juan Vicente

Voz 1238 02:41 el suceso ha ocurrido hacia las siete y media de esta misma mañana ha sido una atracó en el club de alterne Los Ángeles situado en la autovía Madrid Extremadura a la altura del pequeño pueblo toledano de Otero en el atraco se han utilizado escopetas de momento no ha trascendido el número de atracadores lo que sí se sabe es que hay una persona herida por arma blanca presenta golpes en el pecho y en la cabeza provocados por un machete usado en el asalto diez y tres tiempo para la información de su comunidad

Voz 1 03:08 cadena SER Madrid

Voz 0563 03:10 la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena participa a esta hora junto al pianista James Brown en un acto sobre protección a la infancia según los datos que han aportado cada año la red municipal de Familia Infancia del Consistorio atiende a sesenta mil menores Virginia Sarmiento buenos días

Voz 7 03:26 la energía si en Madrid hay dos centros de atención a la infancia donde atienden a trece mil ochocientos menores como usted que ha visitado la alcaldesa con la delegada del pianista James blogs que sufrió graves abusos que ha relatado su terrible experiencia aquí dice que para él estar de pero que es importante que existan este tipo de servicios porque para muchos niños desgraciadamente son el único lugar seguro en cuanto a los datos sobre menores atendidos en dos mil dieciocho fueron cuatro mil ciento setenta y siete que estaban en situación de riesgo o de especial vulnerabilidad detectada tres mil doscientos veinticuatro fueron atendidos en estos centros y quinientos noventa y seis se tomaron medidas de prevención en cuanto a lo que tiene que ver con la tutela y guarda de los menores han lanzado un mensaje desde aquí es que Madrid necesita familias de acogida

Voz 0563 04:06 los nuevos semáforos de la A5 funcionan ya en ámbar y mañana lo harán plenamente pasando rojo cuando el tráfico lo exija son dos semáforos que forman parte del plan del Ayuntamiento de la capital de convertir la entrada a Madrid por el paseo de Extremadura en una vía urbana el delegado José Manuel Calvo asegura que ayudarán a aliviar los atascos los alcaldes del suroeste temen que ocurra justo lo contrario escuchamos a Calvo y la alcaldesa de Móstoles Noelia Posse

Voz 8 04:28 pero en este momento existe un problema cuando los vehículos que vienen de que proceden del distrito de Latina tratan incorporarse la M40 tienen que incorporarse a la A5 hacer un pequeño recorrido bajar descender y tomar la M40 esto genera atascos esto genera congestiones y esto genera digamos pero le

Voz 3 04:47 comentamos que transcurridos estos meses durante los que

Voz 4 04:49 de forma unánime en los municipios del suroeste madrileño hemos exigido reiteradamente una Vicente hemos nueve grados ahora mismo en el centro de mal

cadena SER punto com

Voz 1995 05:05 en ese

Voz 1 05:07 edificios informativos

Voz 10 05:14 y no en la cadena

Voz 3 05:17 sí

Voz 9 05:20 hoy por hoy con Toni Garrido muy buenos

Voz 1995 05:38 se la señal de un cambio de época un cambio

Voz 9 05:41 estilo gusto

Voz 1995 05:43 a pocas horas probablemente dormía yo seguro sin entrega de los premios lo que se dice echados de glamour

Voz 9 05:55 y por el que los Oscar marcaban el paso tendencia

Voz 1995 05:58 la cita anual en torno al gran motor de sueños y entretenimiento quizá ahora nuestros sueños no son aptos para todos los públicos inocente tenemos pues los cosas según muchos lo más destacado de la gala de los Oscar redujo la previo cuando Jessica hechas Thein actriz utilizó un BM donde este a Terelu Campos comiéndose un churro para comentar recomendar el documental sobre Lorena Voces es raro lo sé pero es tal y como se lo cuento en cualquier caso después de una noche en vela saludemos flojito al archienemigo del sopor

Voz 11 06:32 he

Voz 12 06:35 hola criticaba hola eres son haters Sylvinho criticaba por lenta y soporífera lo de la gala de los Oscar ha sido un homenaje a Roma que malo eres ácido soporífera

Voz 1463 06:47 sí pero romano o no no no

Voz 12 06:50 así la gala de la gala sido

Voz 1463 06:52 un sopor esto de que no tuviera presentador ha sido el horror osea no tenía nada de ritmo no había chistes no había bromas iba todo seguido una gala sin alma no decías tú sin glamour yo creo que sin alma pero me encanta que me digas eso de Terelu Campos y lo de los churros

Voz 1995 07:08 pero en este momento de

Voz 12 07:11 actriz maravillosa que no ha ido a la gala que no ha ido está viendo su casa un documental

Voz 0231 07:16 lo que hacen que bueno no superó lo buena que es la serie Lorena en Amazon

Voz 3 07:20 Prime tenéis que verla Jordan PIL

Voz 0231 07:22 trabajo os hablaré entonces si hacéis tú

Voz 13 07:25 medios nadie vea bajo a Terelu Campos sí sí Terelu

Voz 12 07:28 comiéndose una me es una porra pero porque entiende mejor bueno

Voz 1463 07:34 esta serie sobre Lorena Boix antes es una versión feminista que realiza Jordan PIL el realizador negro muy claro tiene este enfoque feminista que ha gustado mucho Jessica sostienen que es muy activista

Voz 1995 07:45 porque así

Voz 1463 07:48 no sé que habrá buscado pues ha buscado Porras probablemente Lorena Bobby Keys queréis que lo cuente o lo lo cuentas tu Tony que

Voz 1995 07:56 no mucha gente se pregunta cómo ha encontrado un Demme donde se había Terelu Campos que que hay que poner en práctica

Voz 12 08:04 ahora una broma con churros los churros una moda en Los Ángeles creme después de los premios Oscar se ha ido a comer churros

Voz 1463 08:13 seguramente bueno ha ido a beber alcohol en este caso pero cuando acaben de beber alcohol irán a por churros

Voz 1995 08:19 bueno vamos a hablar de la gala porque parece que que lo políticamente correcto está matando el etc

Voz 1463 08:25 sí pues me entre esas cosas el que no haya presentador porque ya sabes que no lo hay porque Kevin Hart dimitió entonces no han encontrado un sustituto es verdad que todo el que subía al escenario era como un quiero y no puedo no me atrevo a decir algo digo una cosita pero sí pero no mencionó a Trump al final han sido los hispanos y los latinos los más atrevidos pero vamos y lo mismo pasa con la ponga rojas una alfombra roja tan tan tan políticamente correcta con esta cosa que se lleva ahora de lo vintage para evitar el consumismo con fijarse mucho en los hombres que bueno los hombres si cada vez visten de una manera un poquito más atrevida pero siguen siendo aburridos en la alfombra roja entonces

Voz 1995 09:02 no me quiero decir que son las diez sino de la mañana el día de una hora menos en Canarias el día después de los Oscar no hay ni una polémica

Voz 1463 09:10 hombre sí pero es que la polémica sea la polémica estaba antes de la gala pero está Gara que ha premiado a Green Book cosa que me hace estar muy enfadada puesta ha cerrado la polémica La polémica era la mitad de la industria apostando por Roma lo que suponía sea el streaming la apertura a nuevos mercados la apertura Lou España Paul e suena así un poco Vox pero que es decir al lenguaje hispano más bien y luego por otro lado pues esa es academia más tradicional que ha premiado Greenwood que es una buena muy buena película también pero

Voz 1995 09:41 bueno es que fíjate tú decías el viernes

Voz 1463 09:44 bueno Spielberg no han dicho exactamente eso a aquel le ha dedicado el premio Farrelly director de Greenpeace a Spielberg píldoras osea que bueno e Cuarón ha perdido el pobre pero ha ganado tres Oscars ha perdido el de mejor película

Voz 0563 09:58 queda era lo que él iba a hacer historia

Voz 1463 10:01 pero ya tenía uno soy quiero decir que tampoco es mucho tampoco tal pero bueno es verdad que que ha dado uno de los mejores discursos de la noche

Voz 3 10:10 en cuanto a Claude Chabrol le preguntaron

Voz 14 10:13 la nueva ola define el embrión no hay olas sólo un océano pero nominados esta noche han demostrado que somos parte de los océanos

Voz 1463 10:21 bueno no sabemos si es es un mensaje a los de a los que están en contra de Netflix de navegamos juntos en pantalla pequinés cuando llaman eh o no sé si era a los de los que estaban como una película extranjera pues a a unir todas las lenguas y nacionalidades no no no tengo yo muy claro eso pero bueno cuando ha hecho un poquito de historia pura pues porque desde desde dos mil catorce sólo ha habido un director estadounidense que ha ganado el Oscar el del ala y el resto han sido Mexicanos estos tres amigos y este Iñárritu y Guillermo del Toro y Cuarón que se han repartido los Oscar un año

Voz 1995 10:54 ahora año ganan ellos esa

Voz 12 10:55 es cierto maravillosos ha hablado solo

Voz 1995 11:00 no sólo en inglés también ha querido teníamos a a nuestro Javier Bardem Hablando en perfecto castellano hablando de su muro en la única referencia quizá explícita a la política pero qué más cosas

Voz 1463 11:14 pues por ejemplo pues destacamos que la ganadora Green Book la que te decía de Peter Farrelly pues ha ganado también en mejor guión y mejor actor de reparto para Maher Ali Ésta es la película de consensos a podemos decir que los Oscar han cerrado ese ese debate que decíamos y bueno pues ha ganado esta película tan correcta sobre el racismo en los

Voz 12 11:32 sesenta a través de esta historia de amistad una apuestan muy conservadora en nada arriesgado

Voz 3 11:39 a veces vienen mal mayor dedicarle esto a mi abuela que me dijo que si no tenía éxito al principio lo intentara una y otra vez

Voz 1463 11:50 pues yo el mensaje de la noche porque Lady Gaga pero hay que intentarlo una y otra vez sí y al final lo conseguirá bueno aquí sí que se ha hecho historia en una cosa es que está ha sido la gala con mayor número de ganadores afroamericanos seis se han llevado premio además de Maher Salah Alí al que escuchábamos también rellena Kim por mejor actriz de reparto el más significativo el mejor de todos Spike Lee en mejor guión por infiltrado en el caucus plan como decíamos el viernes aquí en Hoy por hoy este es era su primeros Cars

Voz 1995 12:18 primeros Cardin sí

Voz 1463 12:21 tenía un honorífico pero bueno ganarlo así en competición este es el primero ya un discurso incendiario como se espera

Voz 3 12:28 hay que para nuestros antepasados construyeron este país sufriendo el genocida en época de elecciones así que entre el odio el amor hagamos lo correcto

Voz 11 12:40 el discurso sí

Voz 1463 12:43 hombre genocidio negro eso a mucha gente todavía le el te veo muy fino lo que más nos ha gustado digo con

Voz 3 12:53 sólo se será del mundo era al sombreros de Marcelo no te digo yo que a mí me quedan fatal este tipo de sombrero sino lo pondré a quién no

Voz 1995 13:01 hizo en la que tiene que estar descafeinado los sombreros bueno y mejor actor mejor actriz

Voz 1463 13:06 pues mejor actriz ha habido sorpresa porque todas las quinielas eh pues le daban el premio a Glenn Close no tras su séptima nominación la pobre es que es otra como Spike Lee que no tiene Oscar y mira que es una grandísima actriz bueno parecía que iba a ser su noche ya se ha puesto de dorado con un vestido que debía pesar más que todos nosotros juntos pero quién ha ganado pues la británica Olivia Colman por la favorita pero ella ha tenido el detalle de acordarse de su compañera

Voz 15 13:28 en Katsikaris genuinamente estresada esto es hilarante Glenn Close así durante tantos años esto es lo que no quería que ocurriese es impresionante

Voz 3 13:40 esto es muy inglés

Voz 1463 13:44 no sabe si es bueno o no se están riendo un poco de tino

Voz 12 13:49 ganó también será el el Oscar cantado

Voz 1463 13:54 para hacer de Freddie Mercury bueno por poner unos dientes postizos a lo Berto Romero ha tampoco mucho más es el biopic de Queen

Voz 12 14:02 eh bueno ha llevado cuatro niños análisis Egipto si se me iban a dar de leyes ahora en Twitter pero es verdad que es un poco Muchachada Nui del inicio de la película luego ya con el este final

Voz 14 14:17 el caos es la historia que un hombre gay inmigrante que vive su vida sin disculparse tenemos que celebrar la él ya esta historia sedados demuestra esta noche que necesitamos más historias como esto Boris Like Telecinco el dicho nada pero

Voz 1995 14:31 por último ha dado un premio Oscar a una película sobre las reglas

Voz 12 14:37 si esto no te lo vez es una una gala que tiene tiene siempre se pueden sacar sus cosas bueno pues sí efectivamente Piris dos sentencia

Voz 1463 14:46 es un corto documental dirigido por una mujer además que cuenta el tabú que supone para las mujeres indias tenerla menstruación lo recogía así

Voz 3 14:57 no me puedo creer que una película sobre menstruación acaba de ganar un Oscar

Voz 1463 15:08 decía no esto no estoy llorando porque tenga la regla eh estoy pasando de la emoción

Voz 1995 15:12 pues este es nuestro resumen interesante particular resumen de los premios Oscar soporífero tiene que hacer algo

Voz 1463 15:21 si tienen que hacer unas galas más divertidas más de millennials no llevará Rosalía llevan a Rosalía

Voz 12 15:28 pero mira Pepa Blanes es desde hace sabemos cuando tres de carrusel de ayer sí más gracias por todo a vosotros adiós

Voz 16 15:39 tú ahora

Voz 1995 15:41 seguimos hablando de cine

Voz 1934 15:42 con reclaman hola qué tal muy buenos días de nuevo este fin de semana estado en casa de algunos amigos ir confirmado la teoría de que no hay dos casas iguales es que cada persona desde luego tienes gusto particular por lo que queda totalmente confirmado que para gustos

Voz 9 15:58 Blanco Albares y lo que me dejó

Voz 1934 16:02 es ver que en casa de mi amiga Belén temía toallas X X L de algodón egipcio con rayas casualidad bueno pero es que luego fuimos a tomar algo a casa de María irse había puesto a los pueblos de dormitorio en blanco a juego hoy el cabecero Tapia

Voz 9 16:16 sado casualidad para nada

Voz 1934 16:20 se trata de que en blanco olor de El Corte Inglés hay tantas opciones donde elegir como gustos y personas Foresta tienen toda la variedad en colores estilos tamaños y diseños de textil de cama baño decoración y muebles de dormitorio hasta con un cincuenta por ciento de descuento es decir para gustos Plan colores quieres poner tu hogar a tu gusto pues date prisa sólo tienes hasta el veintiocho de febrero en blanco color peligre atados mañana volvemos a áreas

Voz 17 16:50 sí

Voz 1995 18:26 Toni Garrido durante décadas y décadas si ustedes acercaban éxitos copió al corazón de la música española

Voz 24 18:33 se escuchaba este latía un un un un un

Voz 1995 18:42 quien cinco años hoy desde que ese corazón separó usted cumplen cinco años desde la muerte del mejor músico español del siglo XX Paco de Lucía revolucionó su instrumento guitarra con la energía esa revolución cambió el flamenco para siempre nunca ser todo el que hoy tome una guitarra o sea de tipo que sea todo el que tuvo una guitarra de sus manos lo hace bajo la sombra de uno de los mejores instrumentistas de la historia de un hombre que logró hacer por primera vez que su instrumento cantas hoy veinticinco de febrero se cumplen cinco años desde la muerte del maestro de todos los guitarristas flamencos y no flamencos y nosotros queremos hoy dejarle junto a quienes mejor le conocen Casilda que Lucía Sánchez son los hijos de Paco de Lucía y muy buenos días a los tres grandes Borbones

Voz 3 19:44 gracias a ti por traernos

Voz 1995 19:46 día muy especiales agradecemos mucho de que estáis con nosotros en qué canción creéis que él hubiera elegido para empezar esta entrevista con vosotros

Voz 4 19:56 la Barroso a lo mejor qué es lo que es más grave Tano más

Voz 3 20:01 su maravilloso playa

Voz 1995 20:05 era quizá el más perfeccionista de todos los músicos que han ese ciudad estoy en este país

Voz 4 20:10 bueno yo creo que al final a toda la gente que hace algo o a cualquier negra artístico así de de importante de trascendentales muy obsesiva y muy perfección esta no creo que no hay otra manera

Voz 1995 20:21 está sonando ahora la Barça que hoy dotado en estos cinco años como como la figura de de degustó padre no desaparece incluso cada vez es más grande

Voz 25 20:36 sí también es un poco nuestra pequeña obsesión no mantener su legado y su figura mantenerlo vivo y creo que que es nuestra obligación y nuestra devoción también así que estamos luchando por ello he y seguiremos luchando por ella

Voz 1995 20:52 pero mira tú Paco de Lucía vida Curro tuvo tuvo mucho reconocimiento acciones músico mucha gente ya era consciente de su genialidad durante su tiempo y ya seis al reconocieran

Voz 26 21:06 así es pero ahora que ya no está con nosotros yo creo que ese manto identitario de de Paco y esa figura ha ido creciendo todos nosotros muchas veces cuando nos hablan sobre ese sentimiento de pérdida de un padre yo creo que alguna manera todo España nos quedamos huérfanos todos no sentimos familia de Paco hijos de Paco alguna manera si a tu pregunta de qué ocurrió en estos últimos cinco años yo creo que ha adquirido esa figura de leyenda de nuestra cultura

Voz 27 21:35 yo creo que debe ser un asunto para todos los españoles y no sólo los españoles de no olvidar de vuestro padre y es es hoy Indian ya no ponemos estatua para la gente ilustra Graells pasa pasa la historia entonces ya alguien merece una estatua es vuestro para sinceramente no

Voz 12 21:50 yo creo que no y el de ideas

Voz 3 21:52 no no me encantaría avala avala no sabemos quiénes son qué dijiste por ahí

Voz 26 21:59 a alguien como Paco lo merece

Voz 27 22:01 esto es curioso porque en Suecia Mi país también olvidamos más rápido de los grandes maestros irme para es muy triste por eso estamos aquí hablando del claro

Voz 4 22:11 sí nosotros lo agradecemos porque es verdad lo que dice mi hermana Lucía que bueno pues que es una responsabilidad no sólo nuestra como como su familia sino yo creo que todo el país preservar nuestros símbolos culturales porque eso al final es lo que nos da identidad y lo que nos da valor y bueno yo no lo digo porque sea mi padre da como vergüenza decirlo como hija pero

Voz 28 22:34 mi padre ha trazado

Voz 4 22:36 una línea en el tiempo hay un antes y un después de Paco de Lucía musicalmente hablando y eso de alguna manera tiene que estar siempre presente de todas las maneras posibles

Voz 1995 22:45 no tenía una filosofía muy muy particular dentro de su universo de su manera de entender la vida Música Paco decía siempre que no buscaba tanto gustar a los demás

Voz 29 22:55 cómo buscarse asimismo yo toco para mí porque tengo la certeza de que si tú te gusta a Billy está ocultando aquí de alguna manera eso se transmite

Voz 1995 23:07 esta frase antes hablábamos de los Oscar esta frase extraída del magnífico documental Paco de Lucía en la búsqueda por Curro tiene que trabajais los tres codo con con codo esa filosofías es útil primero gustar creativismo para después tratar de gustar a los demás

Voz 26 23:22 yo creo que es la gran lección que hemos absorbido mis hermanas y yo de mi padre creemos que realmente sea hemos aprendido mi padre es ese ese ese consejo y es lo que llevamos a cabo cada día de nuestras vidas cuando queremos perfeccionar lo que hacemos y cuando queremos llegar más lejos

Voz 1995 23:41 trabajo sin duda alguna pero conociendo vuelve a utilizar la palabra conduciendo lo perfeccionista que hay que ser para cazar ese ese nivel se puede ser un tormento así la

Voz 4 23:51 bueno te puedes volver un neurótico volver loco

Voz 3 23:56 no pues sea así no llegas a a es sagrado siempre es

Voz 4 24:00 positivo ser perfección estas positivo a obsesionarse con las cosas es positivo y bueno es verdad que eso no no lo aplicaba sólo a su vida sino que también como su manera educarlos a nosotros no cada vez que nosotros teníamos hacíamos algo profesional de tal era el consejo que la superas era lo bueno se da por hecho

Voz 11 24:21 hola qué criticarlo

Voz 1995 24:25 máxima en la nueva nuestra

Voz 3 24:28 por hecho

Voz 1995 24:31 comentaran documental Paco de Lucía la búsqueda que ganó el premio Goya en dos mil catorce

Voz 11 24:39 hay gente que trabaja y ha trabajado mucho la busco

Voz 12 24:51 esto va a definir muy bien casi la porque ella fue la que decidió ese título

Voz 30 24:57 eh porque lo bueno

Voz 4 25:00 por dos motivos primero porque el documental de algún modo se acercó acercó mucho a mi hermano y y a mi padre entonces un poco la búsqueda del director y por otro lado porque lo que definió a mi padre siempre la

Voz 3 25:17 no siga

Voz 4 25:18 él siempre estuvo buscando siempre siempre desde la honestidad desde sus raíces desde el buen gusto y la sensibilidad siempre intento ir más allá e intentó no quedarse con lo que se daba por hecho

Voz 28 25:31 sí eso es lo que bueno lo definió

Voz 3 25:35 musicalmente como como ser humano también

Voz 1995 25:39 Nuestra casa que musica se escuchaba

Voz 3 25:42 flamenco salsa cambia si Rubén Blades

Voz 1995 25:47 no voy de estas ideas yo creo que en la de todos sabido donde la exclusión era que musica si viene el coche

Voz 11 25:53 Radio Olé

Voz 1995 25:57 escisión

Voz 3 26:01 que todo el mundo por su padre que se escucha escucha nosotros no lo teníamos narices desconcertado a quitar Radio les podemos hacer una pequeñísima enseguida

Voz 1995 26:15 los a recordar la figura del más grande de Paco de Lucía

Voz 34 26:34 le

Voz 33 26:37 de estos datos eh

Voz 1280 26:58 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 32:05 hoy veinticinco de febrero se cumplen cinco años desde la muerte de Paco de Lucía a orillas del mar Caribe en Playa del Carmen un lugar al que él le había dedicado una rumba en la que hablaba precisamente de la muerte

Voz 39 32:18 mi niña

Voz 1995 32:31 listo después su figura sigue plenamente presente porque sus años en el flamenco podrían contarse antes y después de Paco impulsó la guitarra flamenca Le dio un protagonismo del que no disponía hasta entonces introdujo la improvisación y abre un camino internacional que muchos otros trasladarían después él por cambiar Paco cambió incluso a la que se sentaban los guitarristas antes de Paco de Lucía no se cruzaba las perras y le recordamos con todas sus tres hijos junto a Curro Casilda ya lucía el buenos y es en honor incitó a estudiar música vuestro padre

Voz 26 33:04 no al revés nunca no hubo ningún tipo de presión en casa al contrario yo creo que la figura de nuestro abuelo fue tan importante y determinante en la personalidad de mi padre que yo creo que de algún modo el busco lo contrario mi abuelo era la perseverancia la la constancia el ir en un solo camino repetir ese camino hasta la saciedad mi padre intentó plantear un sistema educativo completamente distinto a lo que hizo mi abuelo con el decía que fue

Voz 3 33:33 somos los mejores en otro campo porque a estar comparando Nos constantemente siempre vamos a ser una mala de claro

Voz 1995 33:42 la palabra aprender porque está muy presente aprender aprender aprender está presente en cada uno de los cortes de los sonidos que vamos a escuchar aprender forma parte habitual de Sun ese lenguaje de hecho es un hombre que estuvo aprendiendo hasta el último día de subasta el último Riad

Voz 3 33:57 sí es lo que te decía antes que tenía una curiosidad pero no sólo una curiosidad

Voz 4 34:00 cuál tenía interesaba la ciencia la literatura le interesaba al cine le interesaba

Voz 11 34:06 el ser humano ahora intensa a alguien tenía delante él de aprendida de todo de todo lo que se va poniendo cantar sí sí sí sí

Voz 4 34:20 pero como éramos gordito de pequeño le daba vergüenza

Voz 3 34:24 el micrófono entonces se pues una guitarra adelante para tomar sabes así lo explicaba

Voz 1674 34:29 yo estoy encantado frustrado por timidez o vergüenza de decir siempre fue muy tímido y mi padre siempre intento obvio cantara pero sí se lo que la votación apuntar daría lo que fuera Adrián por salgan

Voz 11 34:46 siempre mejor guitarrista

Voz 3 34:49 eso si os dais cuenta en este último coro que avispa

Voz 4 34:51 esto sale él cantando sí

Voz 1995 34:53 pero vamos a escucharle cantar seis a de la muerte

Voz 12 34:56 sí claro en el noventa y ocho

Voz 11 35:00 cantaba de este hombre

Voz 40 35:09 sí

Voz 1995 35:10 Cantabria

Voz 41 35:11 tengo con lo mucho yo lo de yo perdí eh

Voz 1995 35:27 no es el camino cuando la vida de dieciséis habla de José Monge Camarón cambia la música y eso es cambiaron la la música y lo lo van hacer de una forma decidida para para siempre como defendéis ese legado

Voz 28 35:50 bueno

Voz 4 35:51 pues mire con cariño e intentando transmitirlo de la manera que podemos pero es verdad que a mi padre Camarón es la persona que más admirado

Voz 3 36:01 eh sin ningún lugar a dudas no es también es curioso que sea precisamente un cantaor en un guitarrista un músico que tanto Chick Corea que yo creo que es la segunda persona

Voz 4 36:11 con la que lo verdaderamente se volvía loco con Camarón era una cara de asombro de no entender de estar ante algo que a él como que se le iba de las manos

Voz 28 36:20 como yo no lo he visto con nadie que bueno

Voz 4 36:23 yo creo que el legado lo defienden ellos dos mejor que no

Voz 28 36:26 bien no al final en cualquiera que oiga eso

Voz 1995 36:28 se da cuenta lo que hay vamos a viajar hasta el año mil novecientos setenta y tres usted padre Bureau logró algo que hasta entonces nadie hecho colocar el Flamengo de las listas de éxitos de música no lo he tipología de músicas el mundo flamenco con una rumba que está absolutamente inmortal entre dos aguas la relación batería Paco de Lucía con esta canción porque un hombre acostumbrado a innovar y aprender y evolucionar extensión si si le acompañó le persiguió

Voz 26 37:10 yo creo que fue una relación de amor y odio no es decir una cosa respecto a terminar cada concierto como la bulería entre dos aguas

Voz 1674 37:18 ya es que él eh

Voz 26 37:21 hay una cosa magnífica hay es que él podía improvisar cada noche y eso sí que le permitía jugar de pervive permitía ser más creativo entonces es por la canción por la que se le conoce universalmente es la canción por la que todo el mundo ha pasado a asociar a Paco Lucía pero sí que es verdad que tenía una relación extraña de amor y odio con con la rumba

Voz 1995 37:40 gracias por ser tan educado porque chocaron una rumba es una bulería

Voz 3 37:44 no rumba a Roma

Voz 11 37:49 sin decirme

Voz 1995 37:50 hasta el año ochenta y uno porque otra de las grandes aportaciones de Paco de Lucía el flamenco fue el cajón hasta los años ochenta el cajón era un instrumento de folclore peruano bueno del seguirán era considerado un instrumento sino gran parte de algo con lo que en el folclore peruano se hacía algo de ruido pero Paco Lucía descubrió lo trajo a España lo convirtió en imprescindible para el flamenco desde entonces ya no se entiende el flamenco sin sin cajón que esta es la primera vez van excusar la primera vez que un cajón suenen agravación de flamenco

Voz 11 38:36 escuchamos ahora en su día fue una transgresión una ruptura absoluta total

Voz 1995 38:42 con lo que venía de antes y por parte de la ortodoxia un gran enfado

Voz 3 38:46 sí

Voz 1995 38:48 no de patentado

Voz 3 38:51 nosotros siempre

Voz 1296 38:53 igual sí pero tocó las otras

Voz 1995 38:56 com mucha gente que es lo que está haciendo para que lució en su momento ahora no había nadie lo discute pero en su momento ocas y la no debió ser fácil

Voz 4 39:04 fácil pero yo creo que es que él tenía una intuición un instinto tan claro de lo que podía funcionar de lo que porque él por un lado los ahora como con como un campesino que tenía con una mano agarrada muy fuertes las raíces y con la otra se ya escarbando y él eso lo tenía muy claro sabía los límites dentro de los que se a motoristas en mover sola encajada el dice que cuando el cajón por primera vez en casa del embajador de Tena Juan Tena yo creo que era en en Perú eso les sonó al alza para todo un bailaor a eso tenía un sentí

Voz 28 39:37 ha ido rítmico y él lo vio claro y lo traer aquí

Voz 4 39:42 de hecho tanto sentido tenía que al año

Voz 28 39:44 con todo las grupos de flamenco en todos

Voz 4 39:46 el flamenco

Voz 28 39:48 eh había un cajón

Voz 3 39:51 pues sí no fue pero fue acertado

Voz 1995 39:54 quiso tiene todo el sentido el sexo en el zapato de un de un bailaor era un hombre el mismo tipo que respetaba toda esa ortodoxia y así hablaba por ejemplo de uno de los grandes de deshabitadas

Voz 42 40:05 siempre he dicho digo es nota dijo diría si la gente sabe y tú cuando puso la EPO siguiriyas al público la gente de bien que va a tocar es una cosa que toca completito y Bamba Azón de que para que si el flamenco lo tocan muy bien

Voz 1995 40:21 el lo de pide entendemos es la flauta no vale bueno dice Paco sostenía que siempre te oigo porque no sabía hacer otra cosa

Voz 1674 40:30 tenía muy claro siempre puede perder lo que hubo es tu identidad y tu quieras tu identidad yo como músico flamenco que hemos de música que no tengo teoría que yo toco a través del del corazón de la intuición del del de esa cultura de sangre entonces yo lo puedo meter baza porque estaría perdido

Voz 11 40:50 pero esto no es música

Voz 1995 40:55 pero podía tocar cualquier género dominar lo mejor que ni de de hecho en el noventa y dos en el aquellos conciertos de guitarra todos los guitarristas el mundo querían tocar como Paco porque la CIA algo que no podía hacer ningún otro él estuvo estudiando creo que un poco de música clásica para concierto Aranjuez en el noventa y uno

Voz 26 41:14 dice que se volvió loco intentando entender la mucho

Voz 1995 41:16 la clásica las partituras

Voz 26 41:19 me hizo memorizado aprendió a leer música luego se devolvió olvidar como heredero el gran reto pendiente para él sí que es verdad que se enfrentó a él con cuarenta y tantos años y luego pues hizo de de oído entero el concepto Aranjuez jamás hizo las partituras salió les salió de bien pero sí es verdad que

Voz 3 41:38 para el no lo no lo hacía falta ser un músico que leyese las notas el lo hacía todo de oído y retenido a todo todo ese mundo universo mucho

Voz 26 41:47 qué tal

Voz 1995 41:47 pero no sólo de los noventa llega otro de los hitos de su carrera un disco grabado en directo junto a dos grandes guitarristas ellas alivió la John Mc Laren yo estoy llama Fraile densas redescubrió más de un millón de copias más vendida de la guitarra y mientras enseñaba al mundo que era la guitarra flamenca daba igual la que escenario que país hubiera nunca abandonaba Algeciras

Voz 1674 42:21 con la toda la guitarra la recuerdo que me viene padeciera la obligaba a término de subsistir de que el mundo donde coma una salva sea yo soy como los caracoles ahí dentro está Concha ahí yo voy a decir yo yo yo estoy lleno a decir a tocarme yo siento es así

Voz 1995 42:46 mira porque en casa no estaba mucho porque otros imagino recordáis vuestro padre y una maleta y una guitarra en su portal

Voz 4 42:54 el hubo una época que hacía giras de seis meses hasta seis meses a lo mejor fuera de casa lo que pasa es que él tenía una presencia tan fuerte que estaba presente incluso estando ausente para el empate no era tan inteligente he tenido tanto sentido del humor bueno era era un una persona tan importante que

Voz 1995 43:18 moda bastaba con el tiempo que estaba suba y estos cincos estos cinco años como cómo ha pasado el tiempo para vosotros tenéis un doble duelo España pierde el mundo de la música pierdan gran guitarrista otros perdáis Un padre este doble duelo con lo lleváis

Voz 26 43:37 estas fechas son especialmente significativas yo por ejemplo este fin de semana pasado soñando con mi padre todo el tiempo eh no para de pensar Anneli los días próximos al aniversario de su fallecimiento siempre son especialmente delicados para nosotros creo que para los tres bueno los dos primeros todos los tres primeros años horribles y luego se va normalizando es ausencia de algún modo vas absorbiendo los aspectos más positivos de tu padre de algún modo interioriza su su identidad su figura dentro de ti aunque sí que es cierto que cuando nos acercamos a estas fechas siempre es doloroso y siempre es triste no yo creo que estamos en un poquito especialmente sensibles estos días mis hermanas ello

Voz 1995 44:15 os gustaría como os gustaría que llegar al reconocimiento por parte de quién dónde dónde queremos situar bien a Paco de Lucía para que ese recuerdo y su trabajo que ha sido extraordinario como decía Atom habla de nuestro país mal habla de nuestro país en esa música de nuestra cultura donde que pone su nombre donde tiene que estar

Voz 4 44:34 bueno yo creo que es por supuesto músico de origen flamenco pero creo que trascendió el flamencos aquel bueno pues tiene que ser considerado músico universal pero yo creo que a él lo que más le hubiera importado sin duda lo que más le importó siempre mucho más que su propio nombre fue que el flamenco si no se considerase como una de las grandes músicas del mundo como él se considera el jazz o como se considera a la música brasileña y eso debía ser un poco lo que nosotros como como país hubiésemos defendiendo y en lo que sigues hemos trabajando porque es verdad que el flamenco lo conocen los flamencos lo conocen los melómanos pero hay un montón de gente en medio que bueno que acepta que es bueno como un dogma de fe que no entiende muy bien mi participa de él ni sabía porque es bueno ni sabe cuál es su complejidad rítmica armónica y eso yo creo que es un poco lo que tenemos que hacer

Voz 3 45:27 nosotros no España no parece más valorado fuera de España así es y eso es una lástima es una tragedia vamos

Voz 1995 45:37 pues hoy que se cumplen cinco años de la muerte de Paco querido recordar su nombre volver a ponerlo donde está ahí debemos hacerlo todos los días y deberíamos utilizar su figura para para todavía mucho más seguro que sí seguro que se hacen cosas importantes días como hoy pero no olvidemos es que este país ha tenido que nuestro tiempo además hemos tenido nuestro caso fortuna de detenerle como padre y en nuestro caso de disfrutar de él a uno de los mejores músicos de todos los tiempos se llama Paco de Lucía Casilda decía muchísimas gracias de verdad a vosotros

Voz 3 46:09 muchas gracias a vosotros

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 51:12 repasamos ahora a la actualidad deportiva del fin de semana víspera de dos clásicos seguidos madre yo creo que no estaba preparado para esta hay un clásico el miércoles en la Copa hay otro en Liga el sábado

Voz 22 51:27 es verdad

Voz 9 51:27 los que llegan precedidos por gran Simon el ese fútbol no

Voz 3 51:31 Messi

Voz 9 51:34 que ganó por la mínima levanto con nueva polémica el bar se tira Clarke pero claro penalti que vemos una polémica añadida a la atención de Bale al rechazar el abrazo de sus compañeros

Voz 55 51:47 remata bien era el penalti engañan

Voz 9 51:50 portero ya partiera el otro

Voz 55 51:52 es un le leves

Voz 9 51:58 lo que no quería el abrazo sus compañeros Antón Meana muy buenos días buenos días

Voz 1995 52:03 yo y sin Jordi Martí y haber capas no ha podido venir pero no así estamos echamos de menos pero celebramos la llegada a este estudio de Lluís Flaquer Flaquer en Barcelona muy buenos días será difícil estar a la altura eh

Voz 0231 52:16 eso es que le queremos mucho pero encantados de que es con otra vez porque no puede defender más ya lo del bar y necesita que entre otro

Voz 1995 52:24 a ves lo de Messi FLA aquí no hay adjetivos es imposible encontrar adjetivos para sin agotado Messi asimismo diríamos no para definirse a sí misma que decir Messi eh

Voz 1296 52:34 bueno superlativo una vez más se propuso

Voz 0231 52:37 yo remontar el solito el partido en Sevilla

Voz 1296 52:40 en poco rodeada de socios porque ninguno de los jugadores le acompañaban estaba en demasiada buena forma y el solito demostró pues primero que ha vuelto que ha dejado a esas molestias que llega al Bernabéu ayer decía Vinicius que Messi no asusta a nadie pues hombre yo creo que alguno debe asustar el el estado del que está al argentino justo antes de visitar una de las plazas favoritas como es el verdadero es una

Voz 0231 53:00 las grandes exhibiciones de la Liga hace muchas Messi durante el año pero lo del sábado en Sevilla yo creo que marca diferencias en un momento en el que la Liga no está excesivamente bien no hay demasiado nivel futbolístico y aparece Messi y hace de todo en cuarenta minutos en cincuenta minutos si paramos el tiempo y solamente vemos el partido que se juega en aproximadamente cuarenta minutos Messi marca un golazo increíble de volea en la primera parte marca el segundo que es una maravilla la pican el tercero será pone a Suárez en el cuarto creo que como decía anoche FLA quién Carrusel también Marcos López

Voz 3 53:33 es el que ahora mismo desniveló un poco clases