Hoy por Hoy (25/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1657 00:11 está ya en marcha el Mobile World Congress de Barcelona la mayor feria de tecnología móvil del mundo el Rey Felipe ha inaugurado la feria con un recorrido en el que le han acompañado el presidente del Gobierno y también el de la Generalitat en la Fira de Barcelona hasta Sergi López bon día

Voz 1895 00:25 hola buenos días no hemos podido ver saludos entre las autoridades porque han llegado aquí en un mismo minibús el Rey Felipe el presidente Pedro Sánchez el president Quim Torra y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau han saludado eso sí a las autoridades que participan en la organización encabezados por el máximo responsable de Ebay Wall Congrés John Hoffman precisamente Hoffman antes de que llegaran aquí estas autoridades según ha explicado la Casa Real ha mantenido un encuentro previo con todas estas autoridades con el Rey Pedro Sánchez Quim Torra ya Ada Colau para explicarles algunas de las cuestiones básicas de este salón del Mobile World Congress el Rey durante esta visita está habiendo los salones de Vodafone de Movistar de Orange también el pabellón de España el de Cataluña y el de la organización el del GSMA está previsto también que durante el recorrido el rey tenga ocasión de hablar con el robot Sofía recientemente presentado en Barcelona

Voz 1657 01:23 el ex presidente del Barcelona Sandro Rosell sesenta esta mañana en el banquillo de la Audiencia Nacional junto a otras cinco personas acusadas de blanquear veinte millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol el fiscal pide para él once años de cárcel vamos a la Audiencia informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:37 en medio de una gran expectación ha comenzado este juicio en el que como decía la Fiscalía pide once años de cárcel para el ex presidente del Barça por liderar una organización criminal para el blanqueo de cerca de veinte millones del ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol Ricardo Teixeira a cambio de mordidas para ello las redes Rosell supuestamente empleo un entramado de sociedades instrumentales e hizo el negocio con los derechos de los partidos

Voz 0460 02:01 de la selección brasileña de fútbol y patrocina

Voz 1552 02:03 lo deportivo el juicio se encuentra en el trámite de las cuestiones previas en las que las defensas están

Voz 1657 02:09 citando nuevas pruebas para esta vista oral más cosas la presidenta del PSOE Cristina Narbona ha enviado una carta Albert Rivera en la que la acusa de abandonar la sensatez al reconocer abiertamente que no se plantea pactar con los socialistas después de las elecciones de abril Narbona le ha pedido al líder de Ciudadanos que rectifique y que apueste por el entendimiento

Voz 0443 02:26 la prueba de que no sea cedido es que los Presupuestos Generales del Estado no han recibido apoyo suficiente en las cámaras que más prueba de que las cosas son de otra manera que esa pero espero que el señor Rivera al menos le a la carta que le dirigido conteste porque lo que le pido es ni más ni menos que respeto a los ciudadanos de este país

Voz 1434 03:04 sólo un cuarenta y cuatro por ciento de los alumnos con autismo que cursan primaria en un centro ordinario pero con preparación especial podrá continuar sus estudios de ESO en un instituto igualmente preparado el porcentajes todavía inferior por debajo del veintiocho por ciento Si hablamos de centros públicos se lo venimos contando hoy en la SER según un informe de la Asociación nortea que agrupa a familias de niños con este trastorno debido a la falta de plazas casi tres de cada cinco niños con autismo se verán obligados a acudir a la educación especial para continuar sus estudios Ana Sanz de norte

Voz 4 03:34 pues la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid pues no sabe planificar el desarrollo de de estos alumnos y claro nos encontramos con tantas barreras pero la primera barrera Nos la pone el sistema porque el sistema es un cuello de botella ir no acompaña al desarrollo ni aquellos apoyos que necesitan los niños con autismo nuevas

Voz 1434 03:58 iniciativa de los taxistas en su lucha porque ese regulen los súbete EC unos cuatro mil taxis van a reivindicar su contribución como servicio público a través de mensajes colgados en las puertas traseras de los vehículos Paula Seco

Voz 0808 04:09 con un total de cuatro mil taxistas han comenzado ya a vigilar la puerta trasera de su vehículo con lemas como este casi colabora pagar las pensiones o este taxi colabora con la educación lo hacen para pedir que se cumpla la normativa que marca la proporción dura licencia UDC por cada treinta de taxis que dicen para exponer los intento de la Comunidad de Madrid de privatizar el sector según José Miguel Fúnez portavoz de la Federación Profesional del Taxi su intención de circular con esto

Voz 1434 04:31 mensaje durante los próximos tres meses y hoy se abre el plazo de presentación de candidaturas en la plataforma más Madrid el reglamento permite que Manuela Carmena Íñigo Errejón sean los cabezas de cartel al Ayuntamiento de la capital y a la comunidad a esta hora Además está previsto que el candidato de Pedro Sánchez al Ayuntamiento de Madrid Pepu Hernández

Voz 0443 04:49 entreguen sus avales para las primarias social

Voz 1434 04:51 listas hay tenemos doce grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1995 05:21 con todo el compañero de Barcelona que han llegado todos al Mobile World Congress en un minibús Torra alcaldesa el presidente del Gobierno y el Rey en un minibús como tiene que haber si ese viaje up se ha hecho largo iban emparejados que sigamos según su libro Pedro Sánchez Rey iban de Aa2 pero quién se sienta contó dijo que Torralba sola

Voz 0470 05:44 se puede molestar al fondo el que fuma siempre así así

Voz 1995 05:47 madre niego que viejecita me vais a dar con el minibús que brilló sobre nuestro fin de semana no calienta tanto como el corazón de

Voz 0443 05:54 estos cuerpos especiales

Voz 1995 05:57 tenía un humor nutritivo y saludable con la fibra del chascarrillo y las vitaminas minerales el chiste español es dieta mediterránea del cachondeo en el día de la gracia en primero de burlas un segundo de Goyescas cariñosas tipos de carcajada para compartir se alegrará de haber cenado ligero porque el empacho de fija está asegurado con estos maravillosos

Voz 2 06:16 dos p viales

Voz 1995 06:23 no pierda has qué tal poquito menos a la izquierda Dani Mateo muy buenos días buenos días así estás ahí aunque España opine lo contrario paladines de un poco más a la izquierda bueno queda la Izquierda hasta estáis bien llegue yo pobre y poco pero bien diez años nosotros en minibús cansado sin sin minibús que recoge que te lleva hasta no sabes con qué más hay IT Inter genio que abre la puerta skin Torra sentado en primera fila Pedro Sánchez Rey modo cómo voy andando

Voz 0460 06:53 tiene de Forrest Gump de recordáis Morris GAM cuando él sube al autobús por primera vez y no encuentran dónde sentarse que es muy bonito y ahí conoce a Jenni pero tienes quiénes la relanza este gas pues que a Torra Torras sería Forrest Gump Jenny eh Black ice Nicolás por qué no que bonito Nicolau nota Jenny ese hombre Inés Arrimadas

Voz 1995 07:16 no no hay autobús no está en Madrid estaba no Ana en Val escucha atentamente estoy firmemente convencido de que los feos y las crías tienen derecho a existir pero descubro nada si digo que todos nos sentimos más cómodos y felices rodeados de gente hermosa sabéis quién ha dicho esta frase es de desahucio antes de que cometa un error de lanzarnos al barrio golea

Voz 0470 07:36 lleva falta cosa que

Voz 1995 07:37 a Pedro Sánchez el guapo de es mía que

Voz 0470 07:42 su la frase Arc Sturges vale es mía

Voz 1584 07:45 cantante rapera que no conoce Mia Farrow

Voz 0470 07:48 sí Smirnoff fe de José Antonio Pérez

Voz 1995 07:50 eh Leo de mi mesa cojea eh que hace los titulares del futuro con Pepa el galardonado en el a tres años

Voz 0460 07:57 pensaba que era Carla pero

Voz 0470 07:58 la frase era muy de gripe te dijo eso de los gordos eso sí que lo dijo que me cago elegir la viendo un político claro siendo la frase una cagada el viejo naturales relacionarlo criticó en este brote del fenómeno la vista no no he visto que hay una llamada yo hemos visto por encima que estamos haciendo es la risa pero es muy buenos días muy buenos días qué tal es mi amiga mía no se lo sabíamos

Voz 6 08:29 no hay José Antonio está muy presente en la radio y la tele la prensa

Voz 1995 08:32 con nosotros está aquí

Voz 0470 08:35 de los titulares que acaba de hacer hace una hora más o menos lleva una hora escuchando este programa el programa por cierto

Voz 7 08:41 muy bueno muy interesante muy divertido enriquece enriquecedor incluso me siento mejor ahora Tony

Voz 1995 08:49 ya ya ya

Voz 0470 08:51 que hay que tienes que quieres que siga de lleno una hora diciendo es el mejor programa de la radio española también duda por ahí por ahí libremente delante de la radio europea de la radio y que colaborador

Voz 1995 09:04 qué bien después patina

Voz 0470 09:07 pero a mí me gustaría entrevistas con esta patinar hipocresía previa después tengo que sea falsa simpáticos que José Antonio viene presentarnos su nueva novela que se titula Un lugar en el que volver tú de dónde sacas el tiempo

Voz 7 09:21 me organizo yo priorizan los trabajos están los reales pues trabajos de verdad que son la tele y pues las con las colaboraciones con esta casa y con otras con el diario punto es por ejemplo esto que acabas de mencionar de Sánchez

Voz 0470 09:31 luego los trabajos inventados que son pues hacer tebeos

Voz 7 09:33 novelas y estas cosas que no dan dinero ni ni alegrías en general

Voz 1995 09:37 lugar al que volver caros vosotros volvéis algún lugar voy a dar a esta conversación un poco de de pátina intelectual lo dije venga ya

Voz 0460 09:44 lo que me gusta mucho

Voz 1995 09:46 de aquí yo posiblemente

Voz 0470 09:49 yo te diría que hostia Cartagena me gustó mucho un día que fui la pátina intelectual no no la pregunta es la infancia o lugar por ejemplo hay queda así de poético a esta hora por la mañana

Voz 5 10:09 yo a mi me gusta llamé me encanta volver a los lugares

Voz 0470 10:12 es que me ha hecho sentir pequeño físicamente puede se las acantilados en la costa de Galicia Catral de Toledo El money money eso sitios me encanta porque sientes significado antes del lugar de los diputados que vas allí te sientes nada cuando estás en la puerta bueno la selectividad pero para esa sensación basta con ir a votar también tenía por eso digo has allí detenidos siempre vuelve a Mojácar por adornar un poco eh rellenar la pátina intelectual

Voz 1995 10:47 la novela la que volver cuentas que bueno cuentas cómo es trabajar de guía de una de una familia adinerada de que viaja por España como es ese trabajo como de dónde sale

Voz 7 10:57 pues está entre con Nolan la novela nace porque a mí me comenta una persona un chico que estaba es que es electricista y estaba en el paro que bueno pues por circunstancias familiares le había contactado una una mujer rica de Estados Unidos que quería hacer un viaje por España no la había contactado a él para que hiciera ejercía sede de guía hay de chófer no había hecho tal cosa en la vida claro sí me pareció que era un contexto como muy bonito para contar una historia para hablar de otras cosas en definitiva pero me parecía que era una buena línea

Voz 0470 11:23 te iba una una línea narrativa José Antonio

Voz 1995 11:26 tú sabes que ese trabajo que tiene Ton calen cuando nuestra la radio

Voz 0460 11:30 así que muy

Voz 1995 11:32 yo sí no tengo pinta está dará pero sí de chispa

Voz 0470 11:39 de chispa siempre si no pero es verdad es uno de los como

Voz 1995 11:42 como ven sea que que España enseñas tú esa gente que tiene el bueno les divina España

Voz 0470 11:47 debe de eligió los sitios pero ha ido de guía para gente que viene fuera que tienen demasiado dinero vale muy poco sentido común entonces me me contratan tras leer la novela eh porque igual hay algo de autobiográfico tuyo me me parece muy interesante porque es trabajo es fascinante porque claro vas a compartir durante una semana o dos con dos personas que desconocen antes que suben en tu coche

Voz 7 12:14 eso es exactamente la novela pues sí sí

Voz 0470 12:17 mi vida es tu novela eh pero ocurrió o viceversa

Voz 0460 12:21 no sabéis que tome anuncia como eh

Voz 0470 12:23 día nativo

Voz 0460 12:26 no aparece como DJ venidos

Voz 0470 12:29 los cambios llevados un lugar al que volverse libro de

Voz 1995 12:31 José Antonio Pérez te alivia salir de la actualidad para llegar hasta la la ficción ahí el libro

Voz 7 12:36 sí sí de hecho es una de las de las razones por las que escribo novela Hay cómica ahora también no para alejarme un poco de los titulares de la actualidad que es agotadora estoy un poco cansado ya como supongo que vosotros también

Voz 1 12:48 sí bueno no bueno no te gusta os gusta

Voz 0470 12:51 todos los días vemos bueno salimos claro

Voz 1995 12:54 tú es quizás una realidad muy frontal de la cabeza todos los días con el mismo y nosotros afortunadamente este segundo tramo de Hoy por hoy bueno pues escribamos vamos a esto

Voz 0470 13:03 la periferia esos momentos de cuero sexuales es siempre un poco incómodo pero en general se oigo el minibús de Torrent me dan ganas de meterme de de la mesa del Mini

Voz 1995 13:16 vamos a hacer una pequeña balsa ya seguida seguimos hablando tanto con Pérez como con los cuerpos

Voz 8 13:22 hoy

Voz 0443 13:23 hoy con Toni Garrido normal sientes este seísmo y ríe

Voz 9 13:30 directa ese supera por primera vez seis

Voz 2 16:10 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 16:14 el escritor radiofonista creador de podcast guionistas y gran tipo general José Antonio Pérez buenos días de nuevo en los cuerpos especial estamos todos perdón pero es que ha pasado que no no dio está despistado pero en en la tele perdonar todas eh

Voz 0460 16:30 pero un titular impresionante que pone el descuartizado caníbal enterado a primera vista no parecía que estuviera enfermo bueno pues mira una segunda dictador caníbal aquí

Voz 1995 16:43 es decir que cuando nosotros estamos dando consejos a nuestros oyentes apuesta por la tendió esta viendo la tele

Voz 7 16:49 te tengo que decir que de ese titular que lo leí en El País lo que más me llamó la atención era que tupers escribe con tilde en la UE no sé si lo visteis ponían el deporte dictador de Madrid metió a su madre en tupers

Voz 0460 17:02 que pero esto no voy a centrarme en lo del tupper

Voz 0470 17:05 pero escribe así con un API cantil de la me pareció muy muy llamativos huy hoy es es que es terrible ser escritor Camí valiente

Voz 1995 17:19 si nos escribe sea la parte que más te sorprende es la etapa de de cacharros vacíos y digan si estamos insensibilidad

Voz 7 17:27 hombre conociendo del ser humano lo más sorprendente de todo es que tú puedas escriba así que os espera lo que pase todos los días súper súper es seguramente es tu Peres ahí El país estuvo estuvo al loro porque dijo lo metió en tupers pero claro pobremente fuera en tú Pérez

Voz 1995 17:43 claro donde varios aquí es una madre muy pequeña quién era aquel que contaba que lo más difícil que había hecho a tratar de explicar a un grupo de niños en qué consiste en las ruinas de ETA peruano es imposible convencer a un niño termina pues son un grupo de adultos se quedan en casa de uno toman café empiece venden botes de plástico unos a otros el niño Diana cómo va a ser eso verdad imposible bueno José digo cuántas veces a ti mismo te ha llamado la atención que algún titular de sociedad el futuro algún titulo

Voz 18 18:16 que que ofrece la presa la gente haya pensado que es cierto

Voz 7 18:20 a mí me sigue sorprendiendo la verdad lo que pasó la semana pasada que tu te referido a ello que Informativos Telecinco dio por verdaderos mis fragmentos de de Sánchez yo es que de verdad que no lo entiendo porque yo no yo no intenta intoxicar cuando hago broma yo intento que sea muy claro que son bromas no que sea muy muy evidente que son bromas cuando la gente cree que son verdad yo no no no no sé no sé que está mal si El Mundo el periodismo los político

Voz 1995 18:42 de aperturas a ver la habilidad de Pérez es que por ejemplo este éxodo titular sino preguntan supuestamente atribuido a al presidente Sánchez sin pregunten cuál es la clave de mi éxito yo te diría que la Triple P pasión paciencia hipotecar

Voz 7 18:57 pero tú crees de verdad que Sánchez está tan loco para escribir eso que igual si no le conozco

Voz 1995 19:01 porque casado puede ser después de ayuda que casi me gusta dice este libro está escrito para dijo en perdido también yo lo estuve consumir drogas blandas hay bailes es y sexualidad con toda clase de personas de objetos claro cuando la gente cree que esto es cierto es pero estoy metida

Voz 0443 19:21 vamos a ver pero así redactado

Voz 1995 19:23 sí así vale son en cualquier caso

Voz 0460 19:25 dedicado muchísimo para la la broma

Voz 1995 19:28 hasta aquí Dani Mateo tuvo basta decir que son tiempos difíciles para la risa hidromasaje

Voz 0470 19:34 qué no daría yo aquí dijo la opinión de Dani

Voz 1995 19:38 a estas alturas aclara además no adelantó Pérez

Voz 0470 19:41 adelante teniendo en el testigo profesional estable

Voz 10 19:44 yo creo que está muy complicado yo creo que hemos llega un punto en el que no hay es

Voz 7 19:48 muy difícil diferenciarlas sátira de de de la de la titular de la información y están ya completamente mezclados no hay una cosa que sigue dando vueltas por ahí por Facebook igual lo conocéis que son las memorias de Aznar que son unos fragmentos que yo escribí pues ya no sé si para mi mesa cojea para el blog o para el diario entonces no me acuerdo pero que eran unas fruta locura no contaba que Aznar cuando Le puso la bomba ETA vio adiós bueno das locuras y siguen circulando como verdadera todavía a día de hoy yo estoy convencido de que eso es porque Aznar es un tío tan raro que realmente te puedes llegar a creer que dijera algo así

Voz 1995 20:19 sí es verosímil se cara entonces es es muy

Voz 7 20:22 el estamos rodeados de una locura tal en términos políticos que pues les es muy difícil que las sátiras identificada como tal

Voz 18 20:29 uno de las cosas irían desde hace muchas muy brillante pero los más brillantes de su generación las cosas más brillantes hacia aquí los lunes

Voz 7 20:38 Santiago Abascal se arranca un brazo

Voz 10 20:40 la pierna hice saca un ojo para tener más opciones en el casting de Blas de Lezo anunció durante la presentación de su nuevo eslogan un español entero es un español regular

Voz 1995 20:53 aquí se muy lejos cada vez hay que irse más lejos más

Voz 0470 20:56 seis para que la gente no se pierda no se ganan así se enfada así se enfada si el pene rebrotes

Voz 0460 21:05 portando porque lo haces no te digo Pérez Reverte enfadó conmigo porque piano en el intermedio no no Mehmet siete disparos rejones espada ya preparada para defender de sabios pero acaba de conseguir el florete espérate un momento sentado por la broma que hicimos sobre Blas de Lezo se ha cuando ya te ofende es por una esperó más de un tío de hace dos tres siglos entonces ya yo creo que están muy al borde de sus ya estás a punto de cruzar la frontera de los ofendidos ya Si no te puedes reír de que Blas de Lezo estaba regulado como dice Pérez entonces de que nos podemos reír son como ha dicho la hija de Paco de Lucía la ortodoxia muy pesada de muy espeso

Voz 1995 21:46 la vida Pere Se puede ser de todo menos pesado

Voz 7 21:48 eso es así eso sí además los pesadas tienen un problema que es que en general no se dan cuenta de que son pesados correcto verdades como los Tour yo soy zurdo y lo llevo con naturalidad hasta que y me dice usted pues no no me había dado cuenta tan asumido y los pesados también

Voz 0470 22:02 no te metas en el mismo saco ha pesado zurdo

Voz 7 22:06 yo he perdonado los Pérez rojos eh no por no hacer sangre

Voz 1995 22:09 Pérez Reverte todavía no caben ninguno de esos vuelcos el interés de los que estáis hablando bueno pero hace muchas cosas hace cosas muy bien una de sus grandes éxitos son así reído creado dirigido tres grandes nuevas de televisión culturales Ciudad acá dos este bebé y orbita laica cuya música seria estamos escuchando iba por su quinta temporada allí esta temporada esto Eduardo Sáenz de Cabezón un científico un profesor de matemáticas científico indoloro vista

Voz 0470 22:40 hemos escuchado decir cosas como ésta todos los días hay alguien que está intentando manipular todos los días hay alguien que está utilizando fallos lógicos para tratar de manipular no así todos los días hay alguien que no se están desplazando los datos equipajes empeñó

Voz 1995 22:53 que la que la Agencia el humor este muy muy presente que te pasa Pérez

Voz 7 22:58 bueno yo creo que la ciencia primero es importante en una democracia para que la gente pues pueda tomar las decisiones informada no las decisiones pues por cada vez más en realidad no porque nuestra sociedad cada vez es más científicas más tecnológica por tanto el ciudadano la ciudadana necesita más información para para poder tomar decisiones de manera responsable no sí yo creo que el humor es una buena es un buen lenguaje no para llevar la ciencia llevar cualquier cosa Daniel te puedo hablar de la política por ejemplo al conjunto de la sociedad no hasta ahora parecía que en España particularmente que la ciencia tenía que la divulgación tenía que manejarse en un lenguaje árido complicado muy especialista bueno pues muchas experiencias han últimamente han demostrado que no no los monólogos The Big Bang Theory por ejemplo y bueno orbital beca desde nuestra pequeñísima posición hacemos lo que podemos también

Voz 1995 23:44 pues que PDF sin que quede pasar Mateo no que levantar la mano no estará

Voz 0460 23:49 a dar cuenta echándole es que no te quiero interrumpir estaba escuchándole digo a vosotros no os han llegado eh ofendidos por ejemplo gente que haya dicho de Haden Panda a en paz a los átomos no pero

Voz 0470 24:02 no no no por ahí no

Voz 7 24:05 con los átomos y con la gravedad no pero sí que por ejemplo en la a ver en la segunda temporada tocamos el escepticismo con Luis Alfonso Gámez colaborador de este programa hay hijo de cada vez que abría la boca es el claro porque es que hay gente que quiere cosas muy muy muy llamativas no hablo ya de homeopatía es sino hasta de extraterrestres y fíjate qué dices ostias por ejemplo te viola un extraterrestre yo no sé qué haces viendo programa de divulgación en La dos no

Voz 0460 24:28 bueno porque además el disgusto también

Voz 0470 24:31 hay que salir de todo quieres saber más claro

Voz 7 24:34 es tener documentación exactamente no ser una foto

Voz 0470 24:36 conoce este fue canalla

Voz 19 24:39 hay que volverlo a hacer lo que tiene que es muy brillante

Voz 1995 24:43 en en muchos territorios lo es una novela están es una historia de amor al lo es con un lugar a que volver hace unos meses presentó en cómic llamado Los

Voz 0460 24:51 ciclo previstas Pérez es el que hace

Voz 1995 24:54 que mucha gente salga a correr con con mucha tensión lo hizo con el gran apagón lo hace también con Guerra tres dos de los grandes fenómenos del podcast de este país

Voz 20 25:04 el once de abril de dos mil dieciocho se produjo una tormenta solar de clase X nueve fue la más intensa jamás registrarla dos días después el trece de abril la radiación alcanzó la atmósfera terror

Voz 1995 25:16 tres todavía escuchado el gran parte del por favor háganlo la premisas es fantástica y el desarrollo inmejorable

Voz 21 25:24 este caso estamos haciendo un fallo eléctrico masivo que serán

Voz 1995 25:28 tan tan tan sea

Voz 21 25:30 cita las siguientes instrucciones mientras Pere

Voz 1995 25:33 en los problemas buen primer acercamiento despereza Kaspersky luego llegó guerra tres rescindir están mucho antes del primer disparo

Voz 2 25:43 están fraguando el lentamente poco a poco con gestos con palabras hasta que un día haya además habla de una raya es inédita

Voz 1995 25:52 tierra tercera guerra mundial una guerra nuclear con Corea auto malvados es que lo malo está más claros Pérez que mostró mejor hemos conocido que Kim Jong-Un va ir en tren hasta Vietnam para esta cumbre que se celebra esta semana en Hanoi con pues

Voz 0460 26:10 bueno aún caben el minibús que pase

Voz 1995 26:13 igual se pueden recoger si no tiene un pocas de ese trayecto de ese hombre mirando el paisaje no tienes una película Un podcast un libro

Voz 7 26:21 muy desigual una película mejor una película con pocas palabras lenta eh muy Coixet muy Coixet

Voz 0460 26:27 compás de Elche a Kaká King

Voz 1995 26:30 yo no tengo una vez más la la la realidad lo te lo pone muy difícil para para la ficción para llegar y tratar de llevarlos hacia la ficción

Voz 7 26:37 hombre el podcast es de la Tercera Guerra Mundial Dios quiera que no está ya antes de que acabemos la tercera temporada están previstos tres si es verdad que hay cosas que de repente van pasando y que en realidad era muy obvia si más o menos estaba claro que iban a pasar pero que ya parecían en guerra tres no por lo de Venezuela hay alguna otra cosa pero bueno esperemos que no nos pise porque si nos pisa acabaremos todos muertos

Voz 0470 26:58 y acabaremos muertos igualmente es verdad pero lo menos que veamos pero pero yo tengo cosas que hacer todavía ya hombre sí hombre algo trabajas demasiado si el problema alguno a medio día todavía nos queda

Voz 1995 27:11 que ahora pero es evidente que ya le pilla amargos la tercera agravio bueno tienes muchos intereses en la vida pero de todos ellos hemos hablado de tus Noel hábitos conmigo de de televisión de tus podcast un radio de Tous titulares con Pepa

Voz 7 27:30 con una mudanza las mudanzas me flipa este hombre de Penn depende del momento cada vez me lo pasó vienen con una cosa porque hay momentos en más de una novela otros son veo otros haciendo televisión eso menos la verdad eh pues bueno cada momento es

Voz 0470 27:43 tienes un tiene su aquél tienes que lo he dicho Pepa incluso este momento verdad incluso esto tenía este profesor Pepe quedando a lo mejor Pepa

Voz 0460 27:52 ha leído entre líneas con la mejor de paz

Voz 0470 27:55 hemos entendido duda alguna sin duda pero

Voz 1995 27:58 no he leído entidades interés da mucha mucha envidia pero lo que pasa es que es joven es jugaba tampoco tanto eh tiene talento para que la gente les reconoce montó un blog blog blog sigue viviendo que sí que hay un marco

Voz 0460 28:13 ya no me lo tiro otra vez

Voz 1995 28:16 Pérez das un poquito de asco e igualmente también es envidia mala no no nuestro pero no no es envidia mala la que te tenemos sí sí fíjate pero más atrás a correr por la mañana es caro que bueno

Voz 0470 28:29 mira ahora mismo tengo un niño de un besito de mes y medio no te deja dormir

Voz 22 28:34 ya ni cómo ni han ni nada

Voz 0460 28:37 dice oye antes de despedirle Pérez es consciente de que si un día se te aparece un marciano tengo esta curiosidad

Voz 0470 28:44 joder te desmonta el chiringuito

Voz 0460 28:47 en mi Asensi Abbas por el campo ves una al tomar por saco todo

Voz 7 28:52 no no es mi defensa tengo que mira en esta temporada que se estrena en unos días de este Matic ahí vamos a dedicar un programa enteros es tratar resto

Voz 0470 29:00 no debo decir que no somos tan osados como para decir que no hay vida inteligente porque fuera rajado lo que decimos es es improbable que algún español haya sido violado por un extra terrestre no nos pillamos a los dedos claro

Voz 1995 29:16 fue el lugar hay que volver es la nueva novela del guionista aspirador hombre del Renacimiento Antonio Cabezas

Voz 3 29:22 José no es grande un abrazo muchas gracias

Voz 0470 29:25 dos

Voz 0443 29:41 Toni Garrido Cadena SER un motero disfruta escuchando el sonido de su motor

Voz 23 29:47 el humo Duero hacer lo mismo venga por menos dinero veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco Mutuel bienvenidos condiciones en Mutua punto

Voz 3 34:46 y a tío

Voz 0470 34:51 alguien está abierta

Voz 0460 34:53 yo no a la vista está

Voz 0470 34:54 sí correcto porque estaba dando

Voz 1995 34:58 el otro punto yo sí yo estoy estoy después Rábida de ellas Valenciana dice mucho de la Navidad haya del destino ponernos ahí te notáis que algún alimento algo

Voz 0470 35:15 Judi que más de lo habitual algo que yo creo fíjate yo me tendría que hacer la prueba está que hace todo el mundo ahora de la alergia porque todo el mundo sabe México algo creo que soy alérgico al tomate porque me da mucho ardor pero donde tomate que no voy a hacer una prueba de que sigue pues muy bien no yo creo que aunque es esencial para una dieta equilibrada que la cerveza la palabra será procesado a eso que malo lo oído en la tele ultras procesados malísimo ultra ultra Tolo ultra multa procesado no yo estoy en contra radicalismo radicalismos todo lo ultras suena mal verdad que erradicar la violencia de verdad

Voz 1995 35:59 no no oculta procesado va por otro

Voz 0470 36:02 menos mal que lo metió está pendiente de juicio un multa procesado Mikel López Iturriaga el comidita muy buenos días

Voz 1584 36:13 buenos días pues la risa

Voz 0470 36:16 pues sí va a pillar pensando los Ultra procesados Miguel

Voz 1584 36:23 bueno a ver yo no soy muy partidario de las demonización es pero sí que es verdad que su consumo la muy muy muy cuestionado en los últimos tiempos por nutricionistas tú puedes comer ultra proceso si da la gana visita del tercer pero si quieres llevar una alimentación saludable lo mejor es que te mantenga lo más lejos de ellos pues

Voz 1995 36:43 pero claro para mantenerse lejos de ellos hay que saber dónde están yo creo que no tenemos ni idea Miquel gracias al comunista empezamos a entender que los Ultra procesados están al alcance de la mano de una forma mucho más familiar de lo que cabe tomas de lo que creemos

Voz 1584 36:57 sí bueno esa es la diferencia con el pasado no que ahora están en todas partes esa es una de las características de los procesados su su disponibilidad pues en todos los sitios no ocupan la mayor parte de las estanterías de los supermercados y no sólo eso sino que están vendidos en tiendas están un poco sólo un poco una plaga que que no está inundando por explicar a la gente que son pues son los refrescos los snacks los las chucherías las chocolatinas los cereales de desayuno todos estos platos listos para calentar y comer etc todas estas cosas que si os veo Sally bando pero es que claro están pensadas y sigue es están pensadas precisamente para eso no para para excitar nuestros más bajos y el perdóname

Voz 0470 37:49 cuenta tú compara un mosquito un acelgas Rodés

Voz 1584 37:51 es bueno traen a ver

Voz 0460 37:54 las acelgas tras entrar

Voz 1584 37:57 si eres tan tonto de preferir los verdad cuando evidentemente el daño que va a hacer el efecto que va a tener sobre tu salud frente a una huelga es pues pues nefasto pues allá tu no te voy a decir que no

Voz 0460 38:12 pues bien

Voz 1584 38:15 es como define mala decisión el preferir un lugar y una salga puede estar muy buenas y la cocina

Voz 1995 38:21 bueno Miquel cómo definirías dos ultra proceso

Voz 0470 38:23 normalmente Nos entran por los ojos con los definitivas

Voz 1584 38:26 mira son y preparaciones industriales comestibles aparte hechas a partir de sustancias derivadas de alimento

Voz 0470 38:34 no dio sí reparaciones

Voz 1995 38:37 es comestible eso sí fatal es que no son

Voz 1584 38:39 yo creo que los ultras los deseos hacemos mal en llamarles comida porque no son son parafraseando aquello del 15M les llaman comida no lo es

Voz 0460 38:48 son plástico no tienen

Voz 1584 38:51 eh abundantes materias primas refinadas rayó harina azúcar aceites vegetales tienen poco rastro de de alimentos de verdad y luego además suelen tener larguísimas listas de aditivos no edulcorantes por encima del sabor emulsión antes colorantes etcétera también tienen cosas que normalmente nosotros no tenemos en la cocina pues yo que se case Ina la leche del hidrógeno no no forman parte de nuestra alimentación habitual la características generales que tienen muy poco valor nutricional normalmente muchas calorías no ingredientes que son perjudiciales para la salud eso sería un poco las características a grandes rasgos de los ultras

Voz 1995 39:33 sale el Comité vista viene publicando desde hace años artículos sobre la peligrosidad de esos falsos alimentos tiene un exceso de Sáenz de sal de azúcar y de grasa con poco interés para para nosotros vamos a explicar el sistema Nova u otro grupos de alimentos no sé el primer grupo de alimentos son alimentos frescos

Voz 7 39:52 es mínimamente procesados como fruta fresca

Voz 1995 39:54 es natural sin edulcorar

Voz 0443 39:57 éstos bien qué asco dos perfecto estos derechos son los que se tiene que basar

Voz 1584 40:03 una alimentación saludable y ya

Voz 1995 40:05 vamos al grupo de alimentos que nos ayuden a preparar otros como la sal o el azúcar el aceite el vinagre siniestros lamente no podemos vivir

Voz 1584 40:13 bueno no no tienen grandes problemas siempre que los usos de una manera pues racional no no no tienen problema

Voz 0470 40:19 sale puedes poner un poquito de sal si les pones salero entero dos aceite de Pepe

Voz 1995 40:28 de cómo sea digna una para bueno

Voz 1584 40:30 el IVA no tan mal porque IVA es un caso de productos procesado no Davis

Voz 0460 40:36 yo ya me lío depende del diámetro de la paella

Voz 0470 40:40 hasta dos dedos pero

Voz 1995 40:44 cuál el grupo tres procesados sencillos unas conservas de pescado legumbre las frutas en almíbar las carnes en salazón o el queso esto tampoco

Voz 1584 40:52 que ponerse ciego pero

Voz 1995 40:54 está mal no está mal

Voz 1584 40:57 de de complemento no hay mucha gente identifica procesado malo no unas verduras congeladas es un es un producto sano una conservas de pescado o de verduras es un producto saludable también no debes no deben ser fue van a entrar en alimentación pero te pueden ayudar pues yo que sé cuando no tienes tiempo o cuando necesitaba hacer algo yo qué sé rápido salir del paso pues está bien con esos alimentos no hay un gran problema desde un punto

Voz 1995 41:22 esta ley ojo que vamos a Grupo IV ahora sí formulas industriales penetrar en los dos anteriores así siempre tiene más de cinco ingredientes la base ni piramidal y una cantidad muy alta de alimentos el Grupo II de azúcar estos ni con un palo verdad

Voz 1584 41:38 bueno lo lo que he dicho al principio si te preocupa tu salud ni con un palo lo mejor que puedes hacer claro son alimentos muy atractivos y muy tentadores porque tienen osea están diseñados para lo que decía al principio para excitar para luego carros mucho placer en todo es lo mejor que podemos hacer si queremos cuidarnos es no comprarlos osan no no tener la tentación en masa

Voz 1995 42:01 pero cuando les de cuidar yo creo que hay que destacar Miguel que no hablamos de adelgazado engordar

Voz 0470 42:06 no hablamos de salud otras transitar nuestra

Voz 1995 42:09 no no es que el consumo de

Voz 1584 42:11 la cada vez esta más claro y cada vez hay más estudios que apuntan a que el consumo de estos productos está ligado a un montón de enfermedades no sólo debe ser no sólo obesidad enfermedades cardiovasculares hay estudios que lo relacionan con el cáncer también es caro el problema es que no pasa nada porque un día tomes un producto estos no te vas a morir pero claro si los introduces cada día en tu alimentación lo más probable es que acabas teniendo problemas de salud no

Voz 0470 42:39 hay problemas es precisamente que los tenemos

Voz 1584 42:41 nada mano y son tan tentadores y encima son baratos claro es muy fácil caer en la tentación de comer

Voz 1995 42:49 claro es que esos tallarines

Voz 6 42:51 mencionabas

Voz 0470 42:52 es que es muy barato crees que te apañan la finca de agua Madrid luego paga un precio muy alto para estas cosas que es un euros eh

Voz 0460 42:59 el libro no llega al euro ella pero si va a llegar ya a la tercera guerra mundial aprovecha mosquitos yo soy de la teoría difícil hacerles comer rápido y deja un bonito

Voz 1584 43:09 todo esto es un mal mensaje para la población te lo digo de verdad

Voz 0470 43:14 contó miedo mal señores siguientes desde las dos voces escuche la primera la segunda no se perdón y procesos Tutti comería algo

Voz 1995 43:25 producto deberá hidrógeno Hidrología nació

Voz 0460 43:28 si viene de la tierra en que las proteínas encanta producción de harinas las probado eso hay vuelta excursión suena

Voz 0470 43:40 embates

Voz 0460 43:41 vale después anexo si quiere de la tierra no es de fiar tiene que haber pasado por muchas manos que hayan dicho ahora ya sí ahora ya sí tal vez Salgado llega el mosquito esto ha pasado por muchas manos metal Sonia

Voz 1584 43:54 hablando un poco cuñado excusa que procesarlo no se lo digo eh

Voz 3 44:01 un pequeño collado hice un pequeño tarta bueno madre da

Voz 0470 44:07 la

Voz 1995 44:10 la crisis alimentaría firmado un compromiso me encanta el nombre icono avisó con los hábitos de vida saludables que es el Plan avisa con HB claro pero es que ellos son parte del problema cuesta ver como sus alimentarias se convierte en parte de la solución

Voz 1584 44:25 es que es difícil porque claro a ver ese ese acuerdo al final son paños calientes USA es reducir un poquito las cantidades de azúcar sal y grasas pero al final es que el procesado por mucho que le quites un poquito sigue siendo un alimento poco saludable no yo creo que que desde las instituciones públicas más que llegar este tipo de acuerdos con la industria que produce esos productos sanos lo que hay que hacer es dar un mensaje claro a la población como se hace con el tabaco o con el alto Paul y esto es un poco lo mismo no el mensaje tiene que ser no con sumas este tipo de productos no firmará paños con la industria que está produciendo esto no sea sería es no no sé qué es como si si el Estado llegar a acuerdos con la industria tabaquera pues Bono vamos a quitar un poquito de nicotina un poquito de aquí tronó el tabaco y entonces ya es guay osea los Ultra procesados lo mejor que puedes hacer es no tomarlo si ya está o sea no no por mucho que les quiten un poquito de estoy un poquito el butrón no van a ser mejores

Voz 0460 45:24 por irme quitando poco a poco una una pregunta medio seria que te quiera ellas boom sino y me quitando pero hay algún ultra procesales

Voz 0443 45:33 no sano o más sano

Voz 33 45:36 no no no no os a ver

Voz 1584 45:39 de resultar procesados todos

Voz 0470 45:41 son igual de malos que

Voz 1584 45:44 es que no se establecer como es como que me preguntó un hombre es impresentable lo es es como si me preguntas de dónde me tiro de un quinto del sexto pues es que la gente

Voz 0470 45:56 no no nada

Voz 1584 45:59 a ver yo creo que lo que si puedes apostar es

Voz 0443 46:01 por esos productos procesados no procesados

Voz 1584 46:04 que que que sí que están mejor no desde un punto de vista nutricional pero vale yo creo que los ultras los vamos no hay algunos mejor hombre puede haber algunos más dañinos que otros evidentemente Miki que tiene que ser no tomarlo

Voz 1995 46:20 los grandes problemas es que están a nuestro alcance los tomamos sino que lo hacemos porque por ejemplo cultura procesado es un refresco de cola cero que eso de untar light un yogur de fresa Bío las sopas de sobre pone de la abuela tallarines de botes Ràpita acoplada camisa fresca con una pastilla de caldo de pollo un paquete de galletas una bolsa de sonidos un paquete de salchichas vulnerado los ego

Voz 1584 46:46 eh eh pero bueno tienes un montón de cosas más que puedes comer y que están buenísimas pues comer

Voz 0460 46:52 bueno es que te vas a comer carne

Voz 1584 46:54 fruta verdura legumbres o sea el catálogo de alimentos que tienes a tu disposición es enorme quitarte ese tipo de cosas no no

Voz 1995 47:01 suponen en drama hay muchísima

Voz 1584 47:03 las opciones para comer cosas buenísimas que no son ultra procesados osea que no no no interpretamos gran castigos sea negro

Voz 0470 47:12 qué podemos comida de España de toda la vida antes claro la americanización de todo en cualquier caso consiste en que la gente sepa después es lo que te diera

Voz 1584 47:20 efectivamente eso que está metido que te vas

Voz 0470 47:23 oye pasa es tarde para nosotros

Voz 0460 47:26 el rato porque a mi madre en la mochila del colegio mi madre que era mi referente en esta vida mi Haro moral me metía en la mochila una pantera rosa que eso es como ya eso es como quiso así te mete en una bomba de relojería en el cuerpo día será dado mi madre ya yo soy el perro de Pavlov yo veo la la Pantera Rosa Ina cuerdas animada

Voz 0470 47:48 pero claro es que vas a dejar de querer a tu madre hombre aquí no tenéis con mi madre

Voz 1584 47:58 a ver la diferencia Daniels que tu madre seguramente te cocinaba otra cosa es saludable sobrepasa con el tema es que ahora los niños por desgracia pues las cosas cada vez se cocina menos y cada osa la exposición que tiene un niño actual a las Panteras Rosas ya todo ese tipo de productos comestibles es muchísimo mayor ahora que hace veinte años a mí también yo a mí también me comí Andoni te dejan cuando cuando era pequeño pero es que en mi casa y eso era una rareza no porque se cocinaba

Voz 0470 48:28 por qué se abría la

Voz 1584 48:31 la diferencia ahora es que sea un niño puede estar desde el desayuno hasta la cena pasando por la merienda tal la comida y el almuerzo esto tomando ese tipo de productos no eso es eso es lo grave no

Voz 0470 48:45 que hagan las estadísticas que están absolutamente

Voz 1584 48:48 disparadas paradas en cuanto a obesidad problemas relacionados con la alimentación

Voz 1995 48:52 Mikel inmovilista ha venido a hacer el bien poco os va a remover ahora no porque no lo vais a reconocer públicamente peros barrio

Voz 0470 49:01 a ver por dentro del próximo dos niños de los ochenta la gente no sabía

Voz 0460 49:09 a dónde se metía

Voz 0470 49:10 Mikel Iturriaga el cubista amigo muchísimas gracias

Voz 22 49:15 gracias a vosotros

