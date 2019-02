Hoy por Hoy (25/02/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 a mediodía a las once en Canarias

Voz 1018 00:08 el resumen de la actualidad con José Antonio Marcos buenos días hola Tony qué tal buenos días en número dos de Ciudadanos José Manuel Villegas estaba presentando la sede del partido en Valladolid a Silvia Clemente que hasta el pasado jueves era diligente el break presidenta de la Cámara autonómica como fichaje estrella para las autonómicas del mes de mayo un aterrizaje marcado por la polémica dentro de la formación naranja la algunos dirigentes como el vallisoletano Francisco Igea dice que socava la regeneración democrática que dice defender el partido Silvia Clemente ha abierto la nueva cuenta en Twitter en la que se presenta ya con tonos naranjas dice que está ilusionada con ganas de seguir sirviendo a los castellano leoneses vamos ya a rueda de prensa en la que estaba Mario Alejandre

Voz 2 00:44 el número dos de Ciudadanos ha defendido el fichaje de Silvia Clemente asegurando que valoran sobre todo su experiencia en la gestión desde hace más de veinte años de gestión en lo público ha asegurado que Silvia Clemente viene a aportar a un proyecto que quiere cambiar España José Manuel Villegas

Voz 1089 00:59 a un equipo que ya estaba haciendo un buen trabajo en las Cortes de Castilla y León sumamos esa experiencia de gobierno esta capacidad de gestión que sin duda va a ser muy importante y hace que Ciudadanos en Castilla y León de un paso fundamental para aspirar a gobernar esta

Voz 2 01:17 comunidad autónoma por su parte Silvia Clemente también ha defendido el cambio desde el partido en el que ha militado desde sus inicios políticos ya ha dicho que viene con toda su ambición a sumar para que sea este el de Ciudadanos un proyecto verdaderamente reformista a diferencia del proyecto del Partido Popular Partido al que ha pertenecido hasta la semana pasada

Voz 1018 01:39 Inés Arrimadas que será cabeza de cartel por Barcelona a las próximas generales decía esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy que movimientos como el de Silvia Clemente Caja perfectamente en la estrategia del partido

Voz 3 01:48 esto no significa que haya que alguien que haya agotado al Partido Popular y el Partido Socialista hoy aquí que haya estado visitando imposibles al Partido Popular de torció socialista ya no puedo hacer nada más en la vida es decir esto uno es una es una religión si la gente está preparada si la gente está limpia así que votan los ciudadanos y puedes aportar al proyecto evidentemente que que se puede sumar

Voz 1018 02:09 vamos a esto a las Cortes valencianas a la comisión que investiga el caso Taula en la que ha comparecido a través de videoconferencia el que fuera responsable de las Market Álvaro Pérez el Bigotes ha dejado muy claro que no tiene simpatía afinidad precisamente con Pablo Casado ni con el eurodiputado Esteban González Pons al que ha llegado a comparar con un gusano gana Talens

Voz 0141 02:28 un gusano que vive en una manzana podrida ha avisado a Pablo Casado de la mierda es textual que aún lleva en la mochila Álvaro Pérez ha arremetido contra el expresidente de Juan Justino también contra Francisco Camps al que ha llegado de calificar de cobarde por haber negado haber tenido relación con él ahora en la comisión comparece Francisco Camps que ha negado conocer algo del llamado caso Taula que investiga los contratos de la Generalitat en su etapa con empresas investigadas en el caso Imelsa ha recordado que es la cuarta ocasión en la que acude Lescott a una comisión de investigación no como la presidenta del PSOE Cristina Narbona que está citado a una comisión de investigación sobre la presunta financiación del Partido Socialista valenciano no ha acudido alegando problemas de agenda

Voz 1018 03:09 hora doce y tres minutos en Barcelona terminado ya recorrido inaugural de la nueva edición del Mobile el congreso internacional de telefonía más importantes del mundo el Rey acompañado por el presidente del Gobierno y el de la Generalitat

Voz 4 03:19 ha realizado un recorrido de dos horas por algunos de los pabellones de la muestra que llegaron juntos en un microbús pero al final no ha habido foto de grupo Sergi López

Voz 1895 03:28 pues sí ya acabado la visita ya efectivamente en la foto final que se han hecho las autoridades no han participado los miembros de la Generalitat que estaban haciendo también el recorrido poco antes de llegar al están de España Quim Torra de sus consellers sobre las diez y media de la mañana a la alegado que tenían una reunión que podía conllevar una inverso son para Cataluña ir se han ido del séquito que estaba siguiendo todo el recorrido de la inauguración del Mobile por tanto no ha habido foto de los representantes de la Generalitat ante el pabellón español pero tampoco del Rey y de Pedro Sánchez en el de Cataluña porque en contra de lo previsto inicialmente uno han visitado este stand en la foto que ha despedido formalmente el recorrido inaugural ha participado el Rey Felipe el presidente Pedro Sánchez la alcaldesa Ada Colau y el máximo responsable del Mobile yo mando

Voz 1018 04:18 tras Sergi un juzgado de Almería acaba de hacer pública la sentencia pionera en la lucha contra la brecha salarial equipara las condiciones laborales aún colectivo de trescientas cincuenta mujeres con los hombres que trabajan como mozos de una empresa la resolución además abre la puerta para que este criterio se extienda a unas veinticinco mil mujeres una Ballesteros

Voz 1913 04:35 las trescientas cincuenta trabajadoras Macarena ya están cobrando cuarenta euros más todos los meses después de la sentencia de un juzgado de Almería que ha obligado a la empresa equiparar el salario de las embajadoras con el de los mozos

Voz 5 04:46 sentencia reconoce que el trabajo de la mujer el trabajo de la envasadora es tan importante o incluso más que el del mozo porque el esfuerzo psicológico y el esfuerzo físico debe de costar no solamente para el mozo

Voz 1913 04:59 Rocío es delegada sindical de la empresa ha dicho que confía en que esta sentencia se tome en consideración para negociar el nuevo convenio del sector si es así sólo en la provincia de Almería se verán beneficiadas más de veinticinco mil mujeres

Voz 1018 05:11 los es que otra conexión con el jugado de mala gana el que declaran como testigos los padres de Julen el niño de dos años hallado muerto tras caer a un pozo de unos cien metros de profundidad en Totalán en Málaga Ignacio San Martín adelante

Voz 6 05:22 pues sí ya están declarando ante el Juzgado de Instrucción número nueve lo hacen asistidos por su abogada Jone que aunque declaran como testigos también están personados en la causa como acusación particular además también ante este juzgado está prevista la declaración como testigo de Adriana es la pareja de David Serrano el dueño de la finca que Totalán donde estaba el pozo y hasta el momento único investigado en esta causa por un presunto delito de homicidio imprudente

Voz 1018 05:47 señala que el Gobierno dispone ya del mapa de fosas de víctimas del franquismo elaborado por un grupo de expertos en documentos señala que sólo podrán recuperarse unos veinticinco mil restos de los aproximadamente ciento catorce mil personas desaparecidas entre toses Simone nos hemos escuchado de Fernando Martínez director general de la memoria histórica del Ministerio de Justicia y Antonio deja que es el presidente de la Asociación de Víctimas del

Voz 7 06:07 esto es lo tenemos que resolver por dignidad democrática por humanidad por derechos humanos y a partir de aquí este para este país puede afrontar el futuro está España puede afrontar el futuro con cierta dignidad

Voz 8 06:19 el pasado ochenta instantáneas y usted no realidad ya está dañando mucho las democracia que tanto luchamos por ella tanta ilusión no causó ni tanto beneficio tanto la deberíamos de apoyar dirigiéndose son una cuestión ya de dignidad dignidad en del país no hay ni siquiera problema de de izquierdas ni de hecho ni muchísimo menos

Voz 0325 06:41 sí todavía después de una larga noche de cine dos apuntes más con Carlos Cala Isabel Quintana Roo Alfonso Cuarón consigue tres Oscar entre ellos Mejor Director y Mejor película en lengua inglesa el premio a mejor película ha sido para Green Book mientras que voy en Rapsodia ha llevado cuatro incluido mejor actor para Raimi Maale que el Oscar a la mejor actriz ha sido para Olivia Colman en la favorita del grupo de Lema se reúne hoy en Bogotá para estudiar cómo intensificar la presión sobre Maduro para que convoque elecciones en Venezuela Estados Unidos y el presidente interino Juan Guarido abren la puerta a una intervención militar que rechaza en países como España Perú y Colombia

Voz 1018 07:10 esto en este es algo de lo que tenemos por ahora recelos estribos

hoy por hoy hora doce

con Toni Garrido les vamos a ver el parte de la climatología gastronómica que augura para hoy concretamente en San Sebastián fuerte lluvia de soles en la Guía Repsol que reconocen esta noche en la sede de Tabacalera la labor de los mejores restaurantes de nuestro país

Voz 0335 07:39 venga ya

escucha Carlos Cano nuestro compañero la Cadena SER

Voz 0335 07:44 Berto en gastronomía Carlos buenos días buenos días qué tal hoy va a llover sol sí sí sí de hecho ya ya está haciendo desde desde primera hora todo apunta a que van a caer muchos soles también esta noche en la presentación de la de la nueva Guía Repsol que es bastante nueva este año se ha renovado en varios sentidos y va a haber una gran fiesta en el espacio Tabacalera de San Sebastián con un montón de invitados así que bueno esto promete porque cuando hablamos de guías claro no piensa el página un las guías de día ya son muy distintas Carlos bueno todavía convive el el el papel la guía tradicional no que durante décadas ha estado viviendo las guantera de de los coches con con unas nuevas guías que ahora mismo están en el móvil es una aplicación más no o una página web que consultamos dicho haga Repsol yo creo que ha sido una de las típicas que que hemos tenido en la guantera del coche eh yo creo que desde casi desde el seiscientos hasta hasta el último modelo no pero yo no sé si de forma natural lo primero que hace cuando piénsese resto

Voz 1995 08:56 el restaurante

Voz 0335 08:57 no sé es instintivamente para esta guía que mucho

Voz 1995 09:00 la gente habrá que sí

Voz 0335 09:01 o coge el teléfono o llamas aquí no sé muy bien yo desde luego cojo el teléfono y creo que mucha gente de mi generación un poco más mayor y desde luego a los más jóvenes también cogen el teléfono por eso la Guía Repsol de esta noche no se va a presentar en papel y de hecho no está claro que vayan a hacer una edición en papel todos los años están estuvo todavía cuál va a ser el el sistema pero lo que se presenta hoy es una bueno información renovada pero que se va a poder consultar en formato digital que es como ahora consultamos la mayoría de las cosas y eso es interesante cuántos restaurantes con tres soles pues hasta ahora había treinta y siete que es la máxima puntuación que da la Guía Repsol treinta y siete restaurantes en España con con tres soles Repsol al final con uno dos o tres hay más de quinientos en todo se come muy bien eh claro y además están pues dispersados por toda España no la verdad es la Guía Repsol hace un un repaso gastando de exhaustivo de de la gastronomía en en nuestro país

Voz 1995 10:02 vale quién elige esa Solés pues mira hasta ahora

Voz 0335 10:04 lo hacía la Real Academia Española presidida por Rafael Ansón con las Academias autonómicas un sistema un poco a la antigua usanza dijeramos por decirlo de alguna manera y una de las grandes novedades de este año es que han introducido al nuevo equipo asesor una especie de ejército de food is repartidos por toda España seguramente con una visión un poco más contemporánea de la gastronomía y de cómo la gente disfruta en un restaurante que no solamente es comiendo es con otras experiencias muchas muchas veces vinculadas a los teléfonos móviles no bueno pues este nuevo equipo asesor dijeramos que tiene la última palabra con lo cual va a haber cambios va a haber cambios en se va a notar en los premios en los oles Valley por zonas

Voz 10 10:50 he sentido que el País Vasco seguro Madrid hay sorpresa en cuanto a las zonas de más eh más les caen

Voz 0335 11:00 todavía no tenemos la confirmación de de los restaurantes que se iban a llevar los oles esta noche revelar parece obvio que no va a cambiar que Euskadi y Cataluña Madrid Andalucía son son las grandes potencias también la Comunidad Valenciana son las grandes potencias e incluso bueno Baleares y Canarias no también como potencias turísticas con una gran oferta hostelera a ver la verdad es que hay grandes estará antes por toda España pero estos lugares que de mencionando quizás son los que concentran más

Voz 1995 11:29 vale pues eh a las siete y media comienza dan de comer el en la gala o es no cala

Voz 0335 11:33 después de la presentación que que es larga porque van a ir subiendo uno por uno todos los nuevos restaurantes que consigan algún Sol hay un cóctel no ser más no no te sé decir a ver si iban a ser generosos son no está claro que los Oscars ayer se van a subir sí sí desde luego hay más premios que los Oscar pero es el primer año que hacen este formatos es otra de las novedades no la Guía Repsol a veces se hacían una pequeña gala pero a veces no solamente mandaban pues una nota de prensa con la información este año es una gran fiesta un poco al estilo de de la guía Michelin que que es la competencia no para para Repsol bueno este año hace en una gran gala con trescientas cincuenta personas cocineros periodistas autoridades muy claro yo creo que después de de explicarnos las novedades pues algo algo sacarán hombre creo que sí

Voz 1995 12:26 menos a Tomás siete y media de la tarde en la sede de Tabacalera antes de la nueva Guía Repsol mítica importante en nuestras vidas la hay mucha gente que tiene ganas de comer le todo lo que ocurre y lo contará simple con nuestro compañero Carlos Cano más conocido como Carlos Gastro que si asista yo apunto el desvencijados gastos

Voz 9 12:45 es el un abrazo Carlos un abrazo echado

hoy con Toni Garrido ya antes de acabar los haremos las preguntas algunas que los deja el día siete de afroamericanos tuneados Un mejicano ganador a la mejor dirección y una película sobre la reconciliación del racismo premiada a la mejor película del año qué momento de la gala disfrutó Donald Trump echaron de menos en la gala de los Oscar la estatuilla a Casemiro a la mejor comedia y al final los Oscar estuvieron muy repartidos y suprimirse el presentador de la gala tiene que ver con la presencia la alfombra roja de maricón sí que avance las temperaturas primaverales mientras en la precampaña recien los insultos y las descalificaciones augura un cambio político además de climático que el Rey Felipe VI y el presidente Torra no se dirigen la palabra durante la inauguración del Mobile World Congress of the la comitiva abandonara esa foto al llegar el pabellón de España esto crea quisiera debido a falta de cobertura cuál es el colmo de un presidente del Barça centrarse como Sandro Rosell blanquillo en el banquillo por blanqueo el blanquillo en este caso el brazo lo que dice es decir blanquillo qué dirán los clientes traspasar obra nueva clínica de injerto capilar de Cristiano Ronaldo

Voz 12 19:12 sí

es el diciéndolo de Nos vamos volvemos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno hasta entonces disfruten