Hoy por Hoy (26/02/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:24 saludos qué tal estaban muy buenos días hoy comienza en el Congreso de los Diputados el último pleno de esta legislatura así que hay que prepararse para los fuegos artificiales porque ningún partido ninguno va a desaprovechar la ocasión para el mitin final sobre la tribuna del Congreso fuegos artificiales ya les en el hemiciclo fuera el Gobierno intenta aprobar por decreto ley algunas medidas sociales que iban en el Presupuesto General del Estado que no vio la luz lo va a intentar por la vía como les digo del decreto ley con las Cortes disueltas por tanto se tendrían que aprobar convalidar finalmente en la Diputación Permanente de hecho la frase el Gobierno va a gobernar hasta el último día se ha convertido ya en el mantra oficial de Moncloa y del PSOE este Gobierno no cierra del todo

Voz 2 01:11 te permita el marco normativo vamos a seguir trabajando

Voz 3 01:15 el Gobierno como tal va a ejercer hasta el último día desgobierno en plenitud de funciones hasta el último momento pues mira al Gobierno

Voz 2 01:23 va a ser Gobierno uva legislar no va a actuar como gobierno hasta el último día

Voz 1727 01:29 es lo que el Gobierno quiere aprobar hasta el último día que es lo que va a negociar hoy por ejemplo con sindicatos y patronal pues lo primero que aspectos de la reforma laboral de la época de Rajoy se pueden revertir como por ejemplo aumentar la protección para los trabajadores subcontratados asuntos en materia de igualdad como aumentar el permiso por nacimiento de hijo de dieciséis semanas por progenitor en el año dos mil veintiuno y que las empresas tengan que concretar qué salarios pagan a hombres y a mujeres que lo concreten por separado para detectar la brecha salarial son medidas que en teoría concitan una mayoría suficiente en la Diputación permanente pero en fin veremos fácil no va a resultar hoy es martes es el veintiséis de febrero pero el Partido Popular vuelve a tropezar con la igualdad en precampaña Pablo Casado que ya este fin de semana dijo aquello de que sería bueno que las mujeres supieran que llevan dentro cuando están embarazadas si deciden abortar noche en Televisión Española no habló de maltratadores en ningún momento se refirió a los agresores machistas así

Voz 4 02:37 además de las medidas para ayudar a quién ya son víctimas nosotros apostamos sobre todo por la autonomía de las mujeres para dar un portazo a esa persona que no se está portando bien con ellas

Voz 1727 02:48 esta persona que nos está aportando bien con ellas Javier Alonso buenos días buenos días pido Theresa May comparece en el Parlamento después de reunir a su Gobierno cada vez más voces dan por hecho que pedirá un aplazamiento del Brexit aunque ella

Voz 5 03:02 en Isla e incluso diésel al sector

Voz 1727 03:05 ella en público dice que posponerlo no va a solucionar el problema Paralelamente los laboristas por fin hacen suya la idea de celebrar un segundo referendo

Voz 0858 03:14 su líder Jeremy Corbijn propondrá una enmienda para que Reino Unido acepte una unión aduanera permanente con Europa Isar rechaza dice va a defender esa segunda con

Voz 1727 03:22 la justicia australiana ha condenado esta madrugada por pederastia el cardenal George Pell que llegó a ser el número tres del Vaticano

Voz 0858 03:30 está probado que pel violó a un monaguillo de trece años en mil novecientos noventa y abusó de otro en un colegio católico aún se tiene que conocer la pena pero se enfrenta a hasta diez años

Voz 1727 03:40 el veredicto se ha conocido apenas un día después de que terminará la cumbre anti abusos que convocó el Papa allí estuvo el presidente de la Conferencia Episcopal española Ricardo Blázquez que decía esto ayer en Cope han sido escuchadas las víctimas

Voz 6 03:53 yo recuerdo alguna de las manifestaciones el testimonio de las víctimas que a mí me hacía llorar realmente era conmovedor que abuso tan graves

Voz 1727 04:05 lo dice después de rechazar muchas peticiones de reunirse con víctimas de abusos aquí en España los cubanos aprueban con un amplio apoyo la tímida reforma constitucional que les ha propuesto el nuevo presidente de la isla Miguel Díaz Canedo

Voz 0858 04:19 si sale adelante con un respaldo del ochenta y seis coma ocho por ciento y una alta participación superior al ochenta y cuatro por ciento la reforma introduce reformas económicas pero no políticas Cuba seguirá siendo un régimen de partido único

Voz 1727 04:30 sumen un nombre más a la lista de celebridades que pasan por el banquillo por sus problemas con Hacienda Shakira tendrá que declarar como imputada el próximo doce de junio acusada de seis delitos fiscales la Fiscalía cree que defraudó más de catorce millones de euros simulando que no residía en España la artista colombiana recuerda que ya pagado esa cantidad y que está dispuesta a colaborar y en los deportes la selección española de balonmano esto se clasifica para el Mundial de China como campeona de su grupo Sampe buenos días

Voz 1161 05:17 buenos días Pepa al imponerse anoche con mucha claridad Turquía setenta y cuatro cincuenta y ocho en la última jornada de la segunda y última fase de clasificación cierra el grupo con diez victorias y sólo dos derrotas el seleccionador Sergio Scariolo ha agradecido a los que han jugado estás ventanas

Voz 8 05:30 agradecimiento que tenemos para todos los que han participado en estas ventanas muy alto y estoy seguro que la Federación sabrá reconocérselo sabrá agradecérselo obviamente no digo que

Voz 1161 05:41 en España se clasifican en su grupo la propia Turquía Montenegro España apunta además de serie en el sorteo del próximo dieciséis de marzo

Voz 1727 05:50 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días ambiente un poco frío a esta hora de la mañana con heladas en el interior especialmente cerca del Mediterráneo pero el frío va a ser poco persistente como las nubes bajas o nieblas que hay también cerca del Mediterráneo se presenta un día soleado incluso radiante con temperaturas de media esta tarde un par de grados más altas que ayer en toda la Península y Baleares máximas de veinte a veinticinco grados luce en muchos puntos de montaña cercanas a los veinte en Canarias máximas de más de veinticinco esta situación aguantará durante toda la semana Comarca de inversión térmica elevadas concentraciones de contaminantes en áreas urbanas e industriales

Voz 7 06:33 su te cueste una voz que dice Ambrós

Voz 0456 07:32 sin digestión en compañía hoy de Lucia Méndez de Joaquín Estefanía hay de Ignacio Ruiz Jarabo y hemos invitado también a tomar un buen zumo de naranja y unas tostadas con aceite de oliva virgen extra sin sal por supuesto a Susana Díaz a la ex presidenta de la Junta líder hoy de la oposición en Andalucía a las nueve a las ocho en Canarias

vamos a ganar

Voz 7 07:56 vamos a ganar

Voz 3 07:59 no en una banda con una hora después ya con Toni Garrido queremos recordar

Voz 0456 08:03 los insumisos aquellos que se negaron a hacer la mili cuando ésta era obligatoria porque algún Ylenia

Voz 0858 08:08 el quienes escúchanos sabe que era obligatoria

tu no

Voz 10 08:38 tu no

Voz 1727 08:49 ha dicho que hoy queremos reivindicar que España es el país más saludable del mundo díganos cosas que les gustan de España

Voz 0456 08:56 otros días muchos nos encargamos de poner encima de la mesa de denunciar lo que no nos gusta así que hoy queremos ser positivos queremos celebrar este ranking de Bloomberg que encabezamos que tenemos bueno en España que les gusta de España en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta yen whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta seis

Voz 1727 09:29 las seis y nueve las cinco y nueve en Canarias Javier

Voz 0858 09:31 las sonrisas que nos arranca Danny De la Fuente empieza a este Hoy por hoy que también reírse es muy saludable hoy están en la técnica Roberto Mahan Marta Galán en la producción Jordi Fábrega

Voz 11 09:59 ha sido una tontería primero fue seguidora de series como Friends necesitó un plan luego pudo ver su novela un tiempo entre costuras convertida en serie

Voz 7 10:09 Ana Jimena que mi destino sería jugarme la vida cruzar aquel taxista

Voz 3 10:12 lo mismo ocurrirá con su novela Las templanza pero antes María Dueñas se pasará este martes por el plató de La Ventana para contarnos la televisión que ve con Carles Francino en la SER

Voz 12 10:25 hola

Voz 1 10:30 en la Cadena Ser

Voz 0858 10:39 a las tres de la tarde de hoy comienza el último pleno de esta legislatura la de la mayoría cambiante que ha sostenido a dos gobiernos distintos el de Rajoy y hasta ahora también el de Pedro Sánchez deja muchas lecciones para esta nueva etapa multipartidista que es abierto y algunas pistas también de lo que puede estar por venir José María Patiño el último pleno antes de la disolución de las Cortes va a ser fiel reflejo de los bloqueos a los que se ha visto sometida esta décimo segunda legislatura el primero cuatro veces condenado por el Tribunal Constitucional el que ejercen en la Mesa del Congreso Partido Popular y Ciudadanos de

Voz 1727 11:14 claro una treintena de leyes bloqueada

Voz 0858 11:16 pase de tramitación la mayoría con la firma de Unidos Podemos sus representantes

Voz 1645 11:21 la vicepresidenta tercera de la Cámara gloria

Voz 0456 11:24 él hizo que la mayoría el PP de Ciudadanos

Voz 13 11:26 utilizar a su antojo la mayoría de la mesa y la mayoría de las veces eh en contra las solamente el reglamento de la Cámara sino el Tribunal Constitucional ese tribunal constitucional que tanto la bandera de ese texto constitucional que tanta abanderan como como digno de protección por encima de todas las cosas

Voz 0622 11:43 el segundo de los bloqueos ha venido por la abundó

Voz 0858 11:46 ansia de comisiones y subcomisiones una cuarentena muchas impulsadas por lo que se denominó nueva política ir cuyos resultados va a quedar en nada a pesar del importante trabajo realizado el tercero el de la crispación y el enfrentamiento entre los líderes a cara de perro no ha facilitado el consenso en los últimos plenos último puede ser un adelanto de la próxima legislatura Boix ha impedido en el Senado una declaración por unanimidad con la inminente disolución de las Cortes ya la semana que viene los partidos activan el modo campaña si es que alguna vez lo han abandonado uno de los grupos más grandes de este país nuevos grupos multimedia haya anunciado su intención de celebrar un debate a cinco con Partido Popular PSOE Unidos Podemos sino danos también Box hizo los partidos han empezado a posicionarse cada cual lógicamente defiende el formato para ese debate que cree que más

Voz 0622 12:38 le beneficia Rafa Muñoz buenos días buenos días Javier el PSOE asegura que participará en todos los debates aunque no confirman todavía si Pedro Sánchez acudirá o no al que el grupo Atresmedia ha convocado para el veintitrés de abril en el que va a participar Vox a pesar de no tener representación parlamentaria en las Cortes José Luis Ábalos

Voz 14 12:55 no estamos a nadie no importa debatir con nadie y desde luego el presidente va a participar en los debates y en otros que no pueden hacerlo pues lo harán otros

Voz 0622 13:02 en el PP ponen como condición que primero se celebre un cara a cara entre Sánchez y casado los populares consideran que sólo ellos dos tienen posibilidades de Jay

Voz 4 13:09 en La Moncloa yo lo que quiero es que independientemente de que luego hay otros formatos en otras cadenas los españoles quién y con los dos candidatos que puede ser presidentes

Voz 11 13:17 sería inasumible que por primera vez en la democracia no hubiese un cara a cara un debate de los dos principales líderes

Voz 0622 13:24 podemos tampoco veta la presencia de Vox en los debates y confirma que Iglesias se medirá con Abascal Irene monte

Voz 15 13:29 pero nosotros preferimos vernos cara a cara hay que Pablo Iglesias se ve a cara a cara con el señor Abascal y a ver si los ciudadanos así pueden juzgar quién tiene argumentos y capacidad para gobernar en este país

Voz 0622 13:40 en Ciudadanos

Voz 0793 13:41 las propuestas que lleguen de muchos medios pues se valorarán por el Comité electoral pero sin duda allí donde podamos estar estaremos

Voz 0858 13:48 Arrimadas dice que quieren debatir pero no confirma

Voz 0622 13:50 todavía la asistencia de Rivera al debate a cinco

Voz 0858 13:53 precisamente anoche pasó por La Ser uno de los fichajes que ha hecho el PSOE para este ciclo electoral en concreto para las municipales su precandidato para el Ayuntamiento de Madrid el ex seleccionador de baloncesto Pepu Hernández ha estado con Manu Carreño en El Larguero Ilya contado cómo se fraguó ese salto de las pistas a la arena política

Voz 3 14:12 una llamada me proponen siempre llama yo me sorprendo

Voz 1727 14:15 entre la trama Pedro Sánchez

Voz 3 14:18 bueno vamos a charlar muy bien estuvimos charlando y media una hora es tal cuando comenzó la propuesta me extrañó mucho no creo que dije algo así como como el Ayuntamiento de Madrid ya así

Voz 0858 14:30 idea un fichaje que llega de nuevas a la política a otro que ya sabe lo que son dos décadas de experiencia parlamentaria hablamos de Silvia Clemente ex presidenta con el PP de las Cortes de Castilla y León hasta la semana pasada y que ya es precandidata de Ciudadanos a presidir la Junta lo bueno que tiene cazar talento en el bando contrario es que se evitan los típicos errores de novato lo malo de esa trayectoria dilatada es que la hemeroteca o la fondo Teka te puede jugar una mala pasada escuchan lo que decía hace sólo cuatro años Clemente sobre votar a las siglas que ahora defiende

Voz 9 15:04 no hemos votara Ciudadanos es tirar el voto porque ellos se dedican a hacer demagogia ya prometer prometer hasta meter una vez metido nada de lo prometido

Voz 0858 15:13 desde ayer las venimos contando que en algunos sectores de Ciudadanos no ha sentado nada bien este fichaje el de Clemente tampoco otros Kevin haciendo Rivera que hoy mismo va a presentar en Baleares Alex socialistas Joan Mesquida como candidato a sus primarias para las listas al Congreso por Baleares Mesquida fue director general de la Policía y de la Guardia Civil con Zapatero pues bien ya hay quién ve con recelos estos movimientos que consideran están desplazando a quiénes han estado dando el callo durante todos estos años Óscar García buenos días

Voz 1645 15:41 buenos días sí prácticamente todos los candidatos autonómicos de ciudadanos van a ser sustituidos todos menos el de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado y el de las Islas Baleares Xavier Pericay habrá cambio en Castilla y León donde se postula la ex del PP Silvia Clemente en Valencia con Toni Cantó en Cantabria con Félix Álvarez habrá cambio en Canarias en Aragón en Castilla La Mancha La Rioja en todas estas regiones habrá primarias en los dos primeros fines de semana de marzo aunque la dirección ya ha señalado a sus candidatos idóneos lo vimos ayer en Valladolid con la comparecencia conjunta Villegas y de Silvia Clemente el fichaje exprés desde el PP y lo veremos hoy con Rivera en Palma de Mallorca en este caso con el que será el candidato al Congreso por Baleares Joan Mesquida algunos cuadros autonómicos aseguran a la Cadena Ser que riberas está escudado en las primarias para dar en realidad un codazo a los que han trabajado a pico y pala durante los últimos años

Voz 0858 16:31 mientras tanto el PSOE ve una oportunidad clara en el giro a la derecha quedado ciudadanos sobretodo tras el veto de Rivera a un posible pacto con los socialistas en Ferraz creen que iría vía libre para crecer por el centro de hecho ya están tratando de cortejar al votante moderado Inma Carretero el peso

Voz 0806 16:48 debe el río revuelto en las filas naranjas y lanza la caña

Voz 14 16:51 porque el elector de Ciudadanos es una persona que está un espacio urbano con inquietudes moderno que quiere la regeneración política la higiene política al Partido Socialista le merece muchísimo respeto

Voz 0806 17:04 José Luis Ábalos el secretario de Organización ofrecía así el proyecto moderado que Pedro Sánchez quiere vender en esta campaña como la alternativa para esos votantes centristas de ciudadanos que en Ferraz creen que no compran la idea de que Sánchez este entregada a los independentistas a esta estrategia responde la carta que ayer envió Albert Rivera la presidenta del partido Cristina Narbona que dejó por escrito que la mano de los socialistas sigue tendida Ciudadanos por mucho que mantengan su cordón sanitario no quieren en Ferraz que esa impresión de que el PSOE no tiene margen conciudadanos les reste apoyos por el centro sobre todo en un momento en el que Podemos no remonta en las encuestas y complica la suma por la izquierda

Voz 0858 17:46 gracias Inma pero para revuelo político el que monta el popular Pablo Casado cada vez que aborda el tema de la igualdad durante las negociaciones con Vox para formar gobierno en Andalucía sus eufemismos para hablar sobre la violencia machista llegaron incluso a alarmar a los sectores más entre estas de su propio partido este fin de semana pasado ha indignado a muchas también a muchos sus declaraciones sobre las mujeres que han abortara esas que según dijo él tiene que saber lo que llevan dentro hay daba buenos días

Voz 1727 18:13 buenos días y Casado volvió anoche a sumar una

Voz 0858 18:16 declaración más para la polémica sea ha durante la entrega

Voz 16 18:18 está en Televisión Española el líder del PP está hablando sobre la necesidad de ayudas a la maternidad sobre el aborto llega el momento de la violencia de género Casado se refiere así a los agresores machistas a esos que maltratan y asesinan a las mujeres

Voz 4 18:30 además de las medidas para ayudar a quién ya son víctimas nosotros apostamos sobre todo por la autonomía de las mujeres para dar un portazo a esa persona que no se está portando bien con ellas

Voz 16 18:41 estas palabras se suman a las del líder del PP este fin de semana en una entrevista al español en las que explica las mujeres lo que es un

Voz 1727 18:47 creo que es bueno

Voz 17 18:48 mujeres que se vean una incertidumbre sepamos simplemente sepan lo que llevan dentro porque yo que tenía que ver una ecografía todos los días a partir de esas semanas veinte veintiuno la verdad es que creo que es bueno simplemente conoce que lo que llevas dentro ya es una vida autónoma

Voz 16 19:03 la indignación por estas últimas declaraciones llegado desde el Gobierno Carmen Calvo y José Luis Ábalos en la prueba empírica de

Voz 18 19:08 la incomprensión vive el desconocimiento absoluto de ser

Voz 2 19:12 ha tenido el Partido Popular cuando Colón

Voz 14 19:14 la Palma cabe la posibilidad de que haya mujeres que no sepan que tienen un embarazo es necesario que el

Voz 1727 19:20 consejero espiritual señor Terciado

Voz 14 19:22 lo que tienen que hacer desde Podemos Irene

Voz 15 19:25 Montero en este país el aborto un derecho creo que cuestionar los una grave ofensa Le pediría por Fabra señor Casado que no haga campaña electoral con los derechos de las mujeres

Voz 16 19:33 otras voces como la ministra de Defensa Margarita Robles han acusado a Casado de insultar a las mujeres algo que les sorprende dice de un hombre tan joven

Voz 0858 19:40 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica critica la falta de ambición dice del Gobierno de Pedro Sánchez lo hace a raíz de la información que les adelantamos ayer en Hoy por hoy ese mapa de las fosas más completo de las fosas comunes que dejó la guerra civil más completo que sea elaborado hasta la fecha pero que a la vez considera que sólo se van a poder recuperar uno de cada cinco cuerpos que todavía están allí enterrados Emilio Silva su presidente Nos daba su reacción ayer

Voz 0622 20:08 el propio Gobierno ha elegido a sus

Voz 19 20:10 variedades no evidentemente no así la de ayudar a las familias decir esto cuando ya la legislatura tiene una fecha de caducidad pues es un poco tristes no porque esto afecta a mucha gente que lleva ocho años es ochenta años perdón hay gente que lleva ochenta años esperan a encontrar a un ser querido ocho meses puedes en el resto

Voz 0858 20:36 el camino hacia del Brexit vuelve a vivir hoy un día histórico otro más en ese proceso que mantiene desde hace tres años en una tensión permanente a la política británica también a la política euro

Voz 1727 20:47 vea la primera ministra comparecía

Voz 0858 20:49 en el Parlamento otra reunir al Gabinete el run run sobre qué va a pedir un aplazamiento del divorcio con la Unión es cada vez más fuerte ya de hecho sólo quedan treinta y un días para la fecha marcada en rojo para la fecha del Brexit no hay avances para evitar una ruptura abrupta la proximidad al precipicio ya hecho moverse incluso al líder laborista Jeremy Corbijn que ha anunciado que si esto sigue así va a defender formalmente la convocatoria de un segundo referéndum algo a lo que se resistía hasta ahora corresponsal en Londres Begoña

Voz 0273 21:21 el Partido Laborista apoyará un segundo referéndum que evite los efectos nocivos del Brexit de los tories según el comunicado del líder Jeremy Corbijn que anoche se reunió con sus parlamentarios Emily son Very la encargada de Política Exterior laborista explicó que se plantearía a los votantes la opción de permanecer en la Unión Europea frente al acuerdo de Theresa May salga este o no adelante el próximo doce de marzo estoy vivo o Wyatt tendríamos un referéndum sobre el acuerdo que puede o no ser aprobado en el Parlamento y le vamos a decir a la gente si lo quieren o quiere permanecer en la Unión Europea el referéndum sería como una confirmación me imagino que como ocurrió con el Acuerdo de Viernes Santo hoy mar les May informara nuevamente a los diputados sobre la marcha de las conversaciones con Bruselas mañana miércoles habrá un nuevo debate en la Cámara de los Comunes con votación de enmiendas

Voz 0858 22:16 los cubanos han dado su visto bueno a la tímida reforma constitucional que les proponía el nuevo presidente Miguel Díaz Cano el sale adelante con una amplia mayoría sí pero sólo avanza en el terreno económico con más apertura hacia la iniciativa privada pero no hay apenas cambios en lo político de hecho el sistema seguirá anclado al régimen de partido único así que solo los candidatos del Partido Comunista podrán participar en la vida institucional de la isla nos lo va a explicar desde La Habana Mauricio Vicent

Voz 0453 22:45 sin duda el respaldo a la nueva Constitución en Cuba fue mayoritario tres de cada cuatro cubanos convocados a las urnas votó a favor de la reforma constitucional pero sumada a la abstención el voto nulo en blanco y en contra es decir los que no votaron sí que pedía al Gobierno fueron el veinticinco por ciento del padrón electoral la participación fue del ochenta y cuatro por ciento muy alta pero lejos del noventa y ocho por ciento del referéndum para aprobar la Constitución de mil novecientos setenta y seis en aquel momento el noventa y siete por ciento de los que votaron lo hicieron a favor lo que demuestra como Cuba ha cambiado aquella Cuba monolítica y de la unanimidad es parte del pasado aunque nadie discute el poder de convocatoria ideal

Voz 1727 23:30 la acción de gobierno

Voz 0453 23:32 la reforma constitucional aprobada mantiene intacto el sistema político vigente el socialismo el Uni partidismo el papel del Partido Comunista como rector de la sociedad siguen siendo pilares fundamentales pero al tiempo se consagran en la Carta Magna realidades que reflejan los cambios experimentados en el país en los últimos años como el espacio del mercado la iniciativa privada y la inversión extranjera el presidente cubano Miguel Díaz Cardiel consideró ayer el resultado del referendo

Voz 3 24:02 es una victoria

Voz 1 24:06 en la Cadena Ser

Voz 0858 24:14 y aquí en España ya hay acuerdo para cambiar la fecha de las oposiciones de auxiliar de enfermería estaban convocadas para el veintiocho de abril pero el adelanto electoral para ese día terminado trastocado los planes muchos de los aspirantes que se tenían que desplazar o que simplemente querían estar concentrados en sus pruebas reclamaban mover esos exámenes Laura Marcos

Voz 1276 24:34 si hasta cien mil técnicos sanitarios de diez comunidades estaban pendientes de esta prueba de cuatro horas para obtener una plaza fija de auxiliar el sindicato CSIF había denunciado que esta coincidencia de fechas podía incluso perjudicar su derecho al voto así que en las últimas horas hemos conocido que el Ministerio de Sanidad consensuó este viernes en una videoconferencia con las autonomías afectadas el cambio de fecha de este examen finalmente Asturias Andalucía Madrid Cantabria Aragón Extremadura y La Rioja celebrará en la oposición en la víspera de las generales el veintisiete de abril Cataluña y Castilla y León esperarán a que acaben esas citas electorales

Voz 1727 25:13 el realizaran el examen el dos de junio

Voz 1276 25:15 esta es la comunidad que más lo atrasa allí las pruebas van a ser el siete de julio

Voz 0858 25:20 gracias Laura científicos británicos han desarrollado un test ultra rápido con el que creen pueden salvar miles de vidas al año detecta en apenas unos minutos la septicemia básicamente es una infección generalizada que se ha descontrolado y que si no separa tiempo puede tener un final fatal el nuevo examen permite en cuestión de minutos detectar la infección también el agente infeccioso una información crucial Javier Gregori para poder vencer la tiempo

Voz 0882 25:47 en sólo dos minutos y medio este nuevo test también detecta al tipo de infección y por lo tanto recomienda la antibiótico adecuado la sepsis es una complicación grave de una infección que afecta sólo en nuestro país a cincuenta mil personas al año que mata a casi la mitad de los pacientes diecisiete mil de ahí la importancia de contar con este test de detección rápida como el desarrollado provisoria de extraen Clayton Reino Unido y que consiste en un pequeño vio sensor capaz de detectar uno de los biomarcadores de esta enfermedad como explica el doctor zonas fin Weiner

Voz 20 26:18 se está desarrollando un método para detectar lo más rápido Ia esto sería la provoca éxito Nina detectarla que es un factor que subir muy alto en caso de septicemia

Voz 0882 26:33 los responsables de este proyecto científico pionero calculan que en el plazo de tres años puede está ya disponible este dispositivo en los hospitales de todo el mundo porque tiene un bajo costo

Voz 3 26:42 en los deportes en Hoy por hoy

Voz 0858 26:50 que vienen además con buena noticia España arrasó anoche a Turquía y se clasifica líder de grupo para el Mundial de China de baloncesto Sampe

Voz 1161 26:58 setenta y cuatro cincuenta y ocho de nuevo sin los jugadores de Euroliga ni los NBA con una especie de tercera unidad que es la que se ha hecho cargo de las ventanas de clasificación que ha completado dos fases casi perfectas con diez victorias y sólo dos derrotas el seleccionador Sergio Scariolo en Play Basket agradecía el esfuerzo de los jugadores que han llevado a la selección al Mundial

Voz 8 27:14 agradecimiento que tenemos para todos los que han participado en estas ventanas muy alto y estoy seguro que la Federación sabrá reconocérselo sabrá agradecérselo

Voz 5 27:23 obviamente no digo que no

Voz 8 27:26 sí alguno que tenga alguna posibilidad de está

Voz 1161 27:29 con dos grandes fases de clasificación todo apunta a que España será cabeza de serie en el sorteo del próximo dieciséis de marzo para el Mundial que se va a disputar entre entre treinta y uno de agosto y el quince de septiembre de este mismo año más de basket anoche como escuchábamos antes pasaba por el larguero el ex seleccionador de estudiantes el ex técnico de Estudiantes y el seleccionador español campeón del mundo en dos mil seis Pepu Hernández eso eh opinión e previamente sobre la polémica jugada en la final de la Copa del Rey si ve normal la posibilidad de que el Real Madrid abandone por ello la ACB

Voz 14 27:55 yo creo que no yo sinceramente debemos deplorar un poquito más cosas ser un poquito más templados en ese sentido pensar en todas las cosas buenas que hemos hecho y las cosas buenas que ha hecho el Madrid extraordinario proceso

Voz 3 28:06 el recorrido es también lo que lleva ciento Pablo Hermoso equipo maravilloso que van a poder volver a hacerlo van a poder reeditar otra vez en futuras Copas en futuras ligas en futuras Euroliga ojalá pero pero sí

Voz 14 28:19 finalmente el rebote es importante que afecta mucho pero que no afecte mucho más allá hizo abre la posibilidad de volver algún día entrenar no puede estar tachado porque yo sigo soñando que llegó tarde al entrenamiento no echo de menos tanto la competición en los partidos pero sí echo de menos el entrenamiento de un patio descubierto de un colegio de un niño o de un equipo profesional quizá

Voz 1161 28:37 la sea su masivo por lo demás Ana se completaba la jornada XXV en Primera con el empate a cero entre Girona y Real Sociedad que deja a la Real en el octavo puesto a dos puntos de puestos de Europa League y a los catalanes decimoquinto colchón de cinco puntos sobre el descenso en el horizonte ya el clásico de vuelta de Copa del Rey de mañana que llega con el incendio de Gareth Bale en El Vestuario que Solari está tratando de aplacar en el Barça se habló del bar El portavoz del club Josep Vives

Voz 21 28:59 creemos en el bar radicalmente si creemos que uno de los árbitros radicalmente si sería mejor el fútbol sino el bar radicalmente no estamos hablando orden la jugada de ayer en el partido ante el Levante y el Real Madrid si se revisa un protocolo tiene que revisarse en una jugada tiene que revisarse en base a una experiencia porque sino esto sería muy ventajista

Voz 1161 29:17 también sobre el bar y en este caso del Levante ayer Le confirmaba Velasco Carballo Quico Catalán que se aprecia contacto en la jugada depure con Casemiro y por eso no cambiaron el criterio del colegiado y el propio Levante confirmaba que el jugador se produjo en esa jugada una rotura del ligamento de su rodilla izquierda estará de baja entre seis y siete meses con lo que pone fin a la temporada dice adiós a la Copa de África y por lo demás es de hoy y hasta el viernes tendremos la segunda sede de entrenamientos de pretemporada en Fórmula Uno en el circuito de Montmeló ayer Carlos Sainz ahora en Mclaren recordaba la ausencia Fernando Alonso este año sus posibilidades

Voz 22 29:46 Carlos Faenza perdonarle yo creo que le va a echarle de menos siempre no

Voz 1727 29:49 a uno

Voz 22 29:50 Mclaren quizás pero que notando porque parece mentira

Voz 1727 29:53 a mí boletaires

Voz 3 30:01 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:05 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0858 30:10 el presidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart y la ex presidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell cierran hoy las declaraciones de los acusados en el juicio del proceso Cusack siempre ha negado que usará su liderazgo social para promover la violencia en las calles contra las fuerzas de seguridad del Estado

Voz 23 30:27 entiendo que la gente se enfrenten a la Guardia Civil

Voz 0858 30:31 y Forcadell defenderá como o al menos eso hizo en su declaración ante el juez instructor que su papel fue menor al permitir la tramitación de las leyes de desconexión porque no podía entrar a valorar el fondo

Voz 23 30:42 Nico qué hace la Mesa a admitir a trámite todos los documentos

Voz 0858 30:48 sólo tiene que mirar la forma la Fiscalía pide dieciséis años de cárcel para los dos además el PSOE acusa a la líder de Ciudadanos en Cataluña de hacer el ridículo por viajará a Waterloo para protestar frente a la casa de Puigdemont Inés Arrimadas lo defiende escuchamos a José Luis Ábalos en la líder de la oposición en Catalunya

Voz 3 31:09 qué hace la señora arrimado a reivindicarlo señor pues de me pude Moon debe ser historia

Voz 0793 31:16 hemos a Waterloo porque no hay ni un solo rincón en Europa en el que el separatismo nos diga que no podemos ir

Voz 0858 31:23 además esta madrugada el líder de Corea del Norte Kim Jong-Un ha llegado a Vietnam para participar en su segunda cumbre con Donald Trump Se espera que la cita sirva para impulsar la desnuclearización del régimen norcoreano hoy se reúne de urgencia a Nueva York al Consejo de Seguridad de la ONU para valorar la situación otro país en Venezuela a Estados Unidos insiste en que todas las opciones también la militar están sobre la mesa pero la Unión Europea dice que sólo va a apoyar una transición pacífica nos vamos a Bruselas el salda Pastor

Voz 0738 31:52 se llama Aymerich Shop Attiyah contratado como becaria a la hija del portavoz de Putin y como este europarlamentario que es francés tiene ella fama de ser cercano a Rusia

Voz 0858 32:02 el acceso que esta joven fue evidentemente no es esa la información que les queríamos ofrecer decíamos que Bruselas sólo apoyará una transición pacífica que pase por las urnas en Venecia ahora vamos a ver la situación del Tráfico DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 24 32:18 buenos días pues en Madrid encontramos ya las primeras retenciones en los accesos a dos Torrejón a cuatro Valdemoro Pinto a cuarenta y dos en Parla en la zona sur de la M40 desde Villaverde hasta Vicálvaro en Córdoba en Montoro y un accidente en la A cuatro ocupando el carril derecho sentido entrada a la capital cordobesa y unas obras en Huelva en la A cuatrocientos noventa y siete complican también el acceso a la capital por último mucha precaución por la niebla densa en Cantabria

Voz 0858 32:42 gracias Teresa en cuanto al tiempo iban a seguir subiendo las temperaturas ya son altas iba a lucir el sol en toda España

Voz 1727 34:04 y si XXXIV las hoy treinta y cuatro en Canarias y hoy comenzamos la Mesa de España en Cataluña el Consell de Garantías ve inconstitucional la nueva norma que obliga pre contratar con al menos quince minutos de antelación a los coches WC vulnera dice el Conseil el derecho a la libertad de empresa pese a esta advertencia el Gobierno catalán mantiene la medida Joan Bofill bon día

Voz 0456 34:29 bon día este Consell de que es un órgano consultivo del propio Gobierno asegura que esta obligación de contratar los servicios de WC es una restricción que no es razonable porque el hecho que permitan acceder de forma inmediata el servicio con las aplicaciones eso también es precoz atracción pero en ningún caso separa los coches en plena calle alzando la mano por esto Argo la Generalitat no cambia sus planes tampoco al Ayuntamiento de Barcelona al mantiene su intención de llevar este decreto al Parlament para que se apruebe injustamente hoy la de Metropolitana de Barcelona aprobará aplicar este decreto en la ciudad ampliando la hora mínima de contratación a una hora un decreto que lleva perdón de cara a que lleva a estos días al Mobile los congresistas pues que no tenga ninguna alternativa al taxi Insulza dichos atonía wok tuve a la salida del Congreso ayer la espera para coger un taxi era de cuarenta minutos

Voz 1727 35:20 nada me decía que te cuidar a su mujer venga hasta luego los agricultores valencianos los chalecos naranjas volvieron a salir anoche a la calle para pedir una solución a la crisis de los cítricos calculan que esta campaña ha perdido doscientos millones de euros por la competencia de la naranja africana Ana Talens bon día a día los agricultores reclaman que se a los países a los que la Unión Europea compran los cítricos de cumplan las con

Voz 0141 35:48 en fitosanitarios para el cultivo y también que respeten los de

Voz 1727 35:50 derechos de los trabajadores del campo porque como no lo hacen

Voz 0141 35:53 producir sale mucho más barato y pueden vender más barato también Carles Peris es el presidente de la Unió de Llauradors denuncia esa competencia

Voz 30 36:00 porque a ellos les cuesta poco más de de céntimo producir un kilo y a nosotros nos cuesta entre cero veinte cero veinticuatro por más que crezcan en nuestras dotaciones no vamos a poder nunca a ser tan competitivos nosotros la tenemos una agricultura sostenible y muy segura de cara con señor por lo tanto tiene un precio alto

Voz 0141 36:17 está previsto que el ministro planas asista este fin de semana en Valencia unas jornadas cítrico las organizadas por el Partido Socialista

Voz 1727 36:23 aquí en Madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días el Defensor del Pueblo critica la Comunidad de Madrid porque no explica bien a los solicitantes porque les deniega la renta mínima de inserción dice el Defensor que los deja desprotegidos sin saber qué requisitos incumplir como recurrir

Voz 1275 36:39 si Fernández Marugán da la razón a las organizaciones que ayudan a las personas que perciben la Remi que vienen denunciando desde hace tiempo que el Gobierno de Madrid está suspendiendo esta ayuda a centenares de familias sin justificación les avisan directamente de que paralizan la Remi de forma cautelar sin explicar los motivos lo que les sitúa eso es lo que destaca el Defensor del Pueblo en una situación de indefensión Luis Sanz de remito derecho

Voz 31 37:01 lo han aumentado de forma espectacular

Voz 1727 37:04 las suspensiones cautelares que son una especie de prisión preventiva porque sin haber demostrado nada por cualquier duda sospecha que tengan suspenden el pago por cuestiones de una arbitrariedad total el Defensor del Pueblo recomienda la Comunidad de Madrid que modifique el decreto

Voz 1275 37:21 el que se aplica esta ayuda las asociaciones también quieren que investigue por qué en dos mil dieciocho se han pagado casi cuatro mil rentas mínimas menos que el año dos mil dieciocho

Voz 1727 37:34 el Ayuntamiento de Santiago va a dar recursos a los conductores de autobuses para que sepan cómo actuar en caso de que alguna pasajera sea acosada o agredida Galicia Xaime López bos días Bos día

Voz 0846 37:46 es una iniciativa que se pone en marcha de cara al ocho de marzo el Ayuntamiento compostelano quiere formar a los conductores del transporte público en materia de violencia machista proponiendo el foco en el agresor al que las mujeres tengan mayor protección en una situación de peligro Marta Lois es la ONCE

Voz 31 38:01 nada de igualdad es si en cualquiera momento da circulación no tus una una mujer se siente pues acosada o que puede estar en situación de una agresión podrá dirigirse al conductor o conductora de autobús yo mismo tiempo ten Aíto de una serie de servicios sobre a manera de actuar

Voz 0846 38:21 el Bussereau ante la queja de una mujer tendrá capacidad para evaluar el comportamiento denunciado expulsar al viajero o incluso llamar a la policía las organizaciones feministas creen que no es la solución porque victimismo a las mujeres pero no suponen a la puesta en marcha de esta

Voz 1727 38:35 diga y el Gobierno de Murcia límite a la atención a los niños víctimas de abusos sexuales sólo a aquellos que estén bajo tutela de la comunidad al resto lo expulsa del sistema porque dice que el servicio está colapsado Ruth García buenos días

Voz 32 38:48 buenos días la Comunidad había asumido la atención a todos los menores a través del proyecto luz dado que el Instituto de Medicina Legal no contaba con los medios suficientes ni adecuados para hacerlo ahora la Comunidad y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia del quede

Voz 0806 39:00 en el instituto han acordado que sea este órgano

Voz 32 39:02 el que se haga cargo de los menores que no están en situación de desprotección como su competencia la comunidad por su parte asumirá la suya que es atender a los menores que tiene bajo su guarda o tutela ya que la Consejería se extra limitaba en las competencias a esto se suma

Voz 1727 39:16 colapso del servicio desde la asociación murciana

Voz 32 39:18 hoy la infancia maltratada denuncian que en lugar de aumentar los recursos sea que a los niños del programa mientras que la directora general de Familia dice que laten

Voz 0456 39:26 en está garantizada la va a prestar el Instituto

Voz 32 39:29 de Medicina Legal durante el año pasado el proyecto luz atendió a doscientos veintinueve menores víctimas de abusos

Voz 1727 39:34 oye hoy terminamos con un asunto muy doloroso que sigue dando coletazos en los tribunales los padres de Julen han testificado ante la jueza que investiga la muerte del niño la muerte de su hijo y han ratificado ante esa jueza lo que ya contaron a la Guardia Civil que perdieron un segundo de vista al pequeño mientras preparaban la comida ser Málaga Ana Tere Vázquez

Voz 33 39:54 hola buenos días los padres coincidieron al afirmar que desconocían la ubicación exacta del pozo y mucho menos

Voz 3 39:59 lo fundía la jueza ha tratado de situar a cada

Voz 33 40:02 a uno de ellos en la parcela para saber que vieron en el momento exacto de la caída de Julen estas declaraciones son fundamentales para determinar responsabilidades y aclarar si el pozo estaba tapado o no algo que todavía no se ha logrado precisaron

Voz 1727 40:15 así llegamos hoy a las siete menos veinte seis menos veinte en Canarias

Voz 1727 40:33 ya abrimos la Mesa del Mundo hoy en el Europarlamento que despierta revuelto por una becaria es la hija del portavoz de Putin Illa contratado un eurodiputado francés cercano a la ultraderechista Marine Le Pen y los miembros de la Cámara del Europarlamento temen ahora que información sensible de Europa pueda acabar en manos del Kremlin Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 40:56 se llama Aymerich Shop ya contratado como becaria a la hija del portavoz de Putin y como este europarlamentario que es francés tiene ya fama de ser cercano a Rusia el acceso que esta joven pueda tenía documentos vinculados a la política exterior europea está abriendo un debate muy agrio contra este europarlamentario que empezó su carrera en el Frente Nacional de Le Pen para terminar igual de radical pero en su propia yo partido una protesta que en español ha llevado a la eurodiputada liberal Beatriz Becerra a dirigirse por carta al presidente de la Eurocámara

Voz 7 41:32 para pedir que reacción

Voz 1727 41:40 en Brasil el Gobierno ha pedido al ases Verdasco ojo que graben a sus alumnos cantando el himno nacional con algunos de los lemas del presidente bolso sonaron Andrea Villoria lemas como el famoso Brasil encima

Voz 0098 41:56 de todo hoy Dios encima de todos ayer las escuelas brasileñas recibieron un correo electrónico del ministro de Educación para que les envíe vídeos de los más pequeños pronunciando ese eslogan frente a la bandera de Brasil y el himno nacional

Voz 0911 42:11 una petición voluntaria a centros públicos y privados que contradice lo que bolso negro afirmó durante su toma de posesión que prometía el presidente que con él al frente del Gobierno las escuelas prepara harían a los niños para el mercado laboral no para la militancia política

Voz 1727 42:34 y acabamos en Gaza donde se juzga la periodista que destapó una supuesta trama corrupta dentro del Ministerio de Sanidad del Gobierno deja más se enfrenta a seis meses de cárcel por difamación publicación de noticia falsa Amnistía Internacional sostiene que sólo hacía su trabajo Jerusalén Beatriz Le con Berlín a hard

Voz 35 42:53 puede ser condenada hoy a seis meses de cárcel tres publicar un reportaje en dos mil dieciséis en el que acusaba al Ministerio de Salud de Gaza de corrupción esta periodista a Fatih realizó una investigación y llegó a la conclusión de que el Ministerio estaba desviando dinero organizando traslados médicos fuera de la franja para gente que no los necesita por su reportaje fue publicado por la televisión árabe y Tibi y ahí empezó el calvario de la reportera frente a las autoridades del movimiento islamista Hamás que gobierna la franja Hart fue arrestada por la policía cuatro veces insultada acosada por teléfono y amenazada por varios médicos su persecución es un ultraje a la libertad de prensa ella sólo hizo su trabajo ha denunciado Amnistía Internacional pidiendo que los cargos contra ella se levanten la periodista fue condenada por

Voz 1727 43:42 primera vez en dos mil diecisiete apeló

Voz 35 43:45 Joyce se puede conocer la sentencia definitiva según el Centro Palestino de libertad de prensa con sede en Ramala en dos mil dieciocho se contabilizaron más de cien ataques contra la

Voz 36 43:55 libertad de prensa en Gaza y Cisjordania

Voz 37 44:03 el mes de vida insistentemente que para atención al rebote del portero del Chelsea que no quiere que hagan el cambio con Caballero momentos de tensión en Wembley a

Voz 38 44:13 vengo increíble hemos visto a publicaba yo lo hacía un gesto con el pulgar cometiendo estas bien ha dicho que sí si a bien se tiene que ir si el jugador no se quiere retirar ya puede venir el que quiera el usuario su técnica jugador distintos signos de a ir a país que pasó les pregunta si puede seguirá que Pale en diferente estamos cambiando porque no queremos tener ninguna duda de cara a Mata de penalti con portero con sabe geográfica fuera

Voz 39 44:39 espera espera espera atención porque esto a que parrizado halaga stock parezca Malaga le va a costar bueno claro algo algo es verdaderamente gran

Voz 11 44:45 el portero vasco del Chelsea desafía al banquillo del Chelsea

Voz 3 44:49 el entrenador del centro

Voz 38 44:52 estaría muy cabreado

Voz 11 44:55 de igual dentro acampa por la Cadena SER

Voz 1100 45:29 la respuesta después de donar Oltra es sencilla si desde luego asigne razón alguna para que Pablo Casado mil palabras por minuto como unos buenos vendedores de crece el pelo podrá ocupar si los ciudadanos españoles así lo desea el sillón de La Moncloa entonces se preguntan ustedes del Walker candidata a presidir esa España que tanto quieren

Voz 1727 45:50 que los demás según ellos odiamos

Voz 1100 45:53 mientras el número de empleos en cómo aplicar ciento cincuenta y cinco mira sacar acuerdos a que no los hizo en evidencia puros datos de que su partido baje iba a exactamente no importa una triste y puedes llegar a gobernar ese mentiroso compulsivo que hemos citado sirviéndose además de los votos de la extrema derecha xenófoba homófoba claro que puede nada de lo visto yo ido hasta ahora debe alterar Nos en demasía porque en esta campaña electoral

Voz 1727 46:24 vamos a contemplar cosas que ustedes no creería

Voz 1100 46:27 en la menor B que se brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser casado Rivera ya Abascal van a asombrar los día a día aunque habrá que prorrogar para que su ocurrencia se pierde en el XXVIII a como lágrimas en la lluvia por cierto alguien podría enseñar al entrevistador de tuve que su función debe ser frenada al poco que roto y apretar al escapista

Voz 40 46:54 el ojo izquierdo

Voz 1727 47:06 te has venido a España es la caña lo canta Toñi Salazar y lo dicen Bloomberg que nos han situado como el país más saludable del mundo y eso lo sabe bien toda nuestra audiencia verdad sin duda y reivindicamos

Voz 0456 47:19 lo que nos gusta de España olas del desde Logroño

Voz 43 47:22 una sanidad educación públicas gratuitas que aunque muy mejorable son de mucha calidad no hay más que darse una vuelta por otra parte del mundo fuera de Europa para darse cuenta de ello es un país pese algunas personas bastante Protos hija un país en el que el feminismo la conseguido bastantes logros

Voz 2 47:40 gracias Manuel un beso Ramón desde Carlet Valencia me gusto todo me gusta toda su gente eso me gusto toda su gastronomía en todas las partes que he ido de españolas he visitado todo me he aprendido perfecto la gente muy amable gastronomía fabulosa en todas las parte ya sea Galicia País Vasco Cataluña Cáceres Extremadura como Andalucía perfecto y la prueba es que según el estudio somos el país más longevo pero por favor no digáis muy alto no sea caso que los políticos de turno no vuelvan a salir otra vez la Juve

Voz 1161 48:10 el accidente no es lo diremos muy alto no Pilar Madrid

Voz 2 48:14 para mí sin duda lo mejor que tiene España además de del sol de la luz y los colores son sus poeta sus poetas y sus poetisa eras Rosalía de Castro la actual Yolanda Sáenz de Tejada Garcilaso Góngora Gil de Biedma Ángel González desde luego sin ninguna duda hoy por hoy para mí Luis García Montero Benjamín Prado

Voz 0456 48:38 Cruz Vitoria tenemos muy buenos productos

Voz 44 48:40 alimenticios las muy buenos productos vegetales muy buenos productos animales pues no tenemos muy buena alimentación tenemos buen clima tenemos buenas playas la verdad tenemos buenos Montes la verdad es que tenemos muy buenas cosas he hecho eternos estamos dando esto

Voz 3 48:57 mañana Mari Ángeles Ciudad Real