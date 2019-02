Hoy por Hoy (26/02/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete la A6 en Canarias

Voz 1 00:23 buenos días Theresa May vuelve a comparecer hoy ante el Parlamento británico aferrada a la única opción que según ella existe y que nadie más reconoce conseguir un nuevo acuerdo con la Unión Europea en los treinta y un días que faltan para el Brexit

Voz 1 00:40 el 11M y un aplazamiento de la fecha del Brexit previsto para el veintinueve de marzo no garantiza el acuerdo pero el presidente del Consejo Europeo asegura que en privado sí han hablado de prorroga

Voz 1 00:55 lanzamiento y el caos de irse sin acuerdo hay alguna tercera vía pues si el segundo referendo vivos o que piden las bases laboristas que su líder Jeremy Corbijn ha aceptado plantear después de estar navegando en la ambigüedad durante meses toda la prensa británica interpreta esta mañana que en realidad lo que hace Corbijn es intentar tapar la sangría interna la semana pasada serle fueron siete diputados descontentos con su liderazgo y nadie garantiza que no se le vayan más así que camino del tercer aniversario del referéndum el resultado de enfrentar a los ciudadanos aún si o no en algo tan esencial como pertenecer o no pertenecer Europa deja un país más dividido que nunca dos partidos rotos por dentro y un Gobierno paralizado para ser el país que alberga la City menudo negocio han hecho es martes veintiséis de febrero y aquí el gobierno se va a reunir hoy con la patronal y los sindicatos para intentar aprobar por decreto ley algunas medidas sociales que iban en los presupuestos como la ayuda a las familias con hijos discapacitados o cotizando en pública de los cuidadores la mayoría cuidadoras de dependientes veremos que consigue sacar adelante esta noche Pepu Hernández ha estado en esta casa en El Larguero y ha contado cómo ha sido cómo fue su fichaje político

Voz 5 02:23 llama Pedro Sánchez si te dice Pepu soy por vamos a charlar muy bien estuvimos charlando y media una hora tal cuando se empieza una propuesta me extraña mucho no creo que dije algo así como como el Ayuntamiento de Madrid ya así

Voz 1 02:36 Silvia Clemente la presidenta hasta hace solo cinco días de las Cortes de Castilla y León con el PP y ahora candidata de ciudadanos dice que quiere luchar contra el inmovilismo y el sectarismo del Partido Popular partido en el que ha tenido cargos de responsabilidad

Voz 1727 02:52 en los últimos veinte años

Voz 1 02:54 partido que la ha despedido de esta manera increíble Javier Maroto

Voz 0893 02:59 hay dudas más que evidente sobre la honestidad de esta persona al Partido Popular no sorprende mucho que Ciudadanos siquiera a acoger en sus listas a una persona de la que ustedes los medios de comunicación han puesto en tela de juicio por su falta de honestidad

Voz 1 03:14 no habían caído hasta ahora en el juicio del Prius es hoy declaran Jordi Kuchar el líder de Omnium Cultural Carme Forcadell la ex presidenta del Parlament que permitió que se votara la declaración unilateral de independencia en octubre del dos mil diecisiete constituye

Voz 6 03:29 si la república catalana como está

Voz 1 03:31 Independent subirá de Dret democrática la Fiscalía pide para ellos diecisiete años de prisión y quizá el nombre de Mark Hollis no les suena pero seguro que su canción más conocida sí

Voz 7 03:52 fue el líder de la banda británica Tok Tok que se hizo famosa en los años ochenta esta noche ha muerto tenía sesenta y cuatro años

Voz 1 04:06 y en los deportes España tiene muchas opciones de ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial de baloncesto del próximo verano Sampe

Voz 0861 04:13 gracias a su excelente fase de clasificación completada noche en la que ha firmado diez victorias y sólo dos derrotas España setenta y cuatro Turquía cincuenta y hecho en la última ayer con la tercera unidad sin jugadores

Voz 1275 04:22 Euroliga ni NBA Scariolo agradecido

Voz 8 04:24 estoy seguro que la Federación sabrá reconocérselo sabrá agradecérselo no hundido que no hay alguno que tenga alguna posibilidad de estar

Voz 0861 04:33 España segunda en el ranking vivas así que parece que llegará al sorteo del Mundial de China el próximo dieciséis de mayo

el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días ambiente un poco frío a esta hora de la mañana con heladas

las eh en el interior especialmente cerca del Mediterráneo pero el frío va a ser poco persistente como las nubes bajas o nieblas que hay también cerca del Mediterráneo se presenta un día soleado incluso radiante con temperaturas de media esta tarde un par de grados más altas que ayer en toda la Península y Baleares máximas de veinte a veinticinco grados incluso en muchos puntos de montañas cercanas a los veinte en Canarias máximas de más de veinticinco esta situación aguantará durante toda la semana con marca de inversión térmica elevadas concentraciones de contaminantes en áreas urbanas e industriales

son las siete y cinco en las seis y cinco en Canarias

Voz 11 05:23 mi hijo a mejorar su inteligencia emocional es una de las cuestiones que más se plantean los padres y profesores en la actualidad hoy en aprendemos juntos el psiquiatra Daniel siguen nos explica cómo enseñar a los niños a reflexionar y a observarse a sí mismos entra ahora en el País punto com descubre la entrevista completa con Daniel Seagle aprendemos juntos un proyecto de BBVA con la colaboración de Santillana ahí el país

Voz 1 06:00 los líderes políticos que se enfrentarán en las en tienes el próximo veintiocho de abril van a verse hoy las caras por última vez en un debate en sede parlamentaria esta tarde comienza el último pleno de la legislatura de esta legislatura prevé que va a dejar sin conclusiones a dos de las tres comisiones de investigación que hay en marcha ahora mismo las de los accidentes de Angrois Spanair sobre la tercera la que investiga la supuesta financiación irregular del PP hoy se va a intentar acordar un informe final José María Patiño

Voz 1108 06:30 el grupo socialista tiene las suyas en las que se da por probado que el PP dispuso de una caja B para su financiación que mantuvo desde su fundación un sistema de corrupción institucional para financiarse al tiempo que denuncia la falta de colaboración del partido para entorpecer incluso la investigación judicial Ciudadanos podría presentar sus propias conclusiones aunque denuncia que PP y PSOE se han puesto de acuerdo para cerrar esta comisión irá de la tesis de Pedro Sánchez en el Senado una sospecha que comparte en cierta medida Irene Montero de Unidos Podemos

Voz 0814 07:03 lo que creo que quizá estaría bien que sepamos quizá ustedes hay tengan algo de luz que aportar es y solamente el Partido Popular ha decidido propiciar ese fin o también el Partido Socialista ha contribuido a que ese fin de esta comisión se produzca de una manera precipitada

Voz 12 07:19 en el PP esperan a ver qué sucede esta mañana

Voz 1727 07:29 en el debate estará Pablo Casado claro que anoche en Televisión Española en una entrevista se resistió a llamar maltratadores a los maltratadores

Voz 13 07:36 además de las medidas para ayudar a quien ya su

Voz 12 07:39 víctimas nosotros apostamos sobre todo por la

Voz 13 07:42 autonomía de las mujeres para dar un portazo

Voz 12 07:44 a esta persona que no se está portando bien con ellas

Voz 1727 07:51 en los interrogatorios a los acusados en el juicio del pluses quedan por declarar Jordi Kuchar a Carmen Forcadell la Fiscalía pide para ellos penas de diecisiete años de cárcel por un delito de rebelión Alberto Pozas

Voz 0055 08:02 las dos últimas declaraciones encarnan dos patas esenciales del proceso por un lado Jordi cursar líder de Omnium Cultural acusado como Jordi Sanchez de usar su liderazgo para movilizar a la gente el veinte de septiembre y el uno de octubre y espolear la violencia en las calles el siempre lo ha negado

Voz 14 08:16 una actuación jurídica ante un conflicto político pero en ningún lugar aquí estamos diciendo que la gente se enfrente a la Guardia Civil

Voz 15 08:38 lo único que hace la Mesa a admitir a trámite todos los documentos y solo tiene que mirar la forma es decir es un único filtro formaban si están en tiempo y en formas que admiten

Voz 0055 08:51 que está dispuesta a renunciar a sus ideas y para llevarlas a cabo es necesaria la violencia

Voz 1727 08:55 miren como esta Italia ahora mismo en aquel país en Italia uno de cada seis parlamentarios están procesados por la justicia uno de cada seis Un juez acaba de condenar esto es lo último por corrupción a dos antiguos miembros del Gobierno de Berlusconi corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 09:11 el ex alcalde de la capital italiana Gianni Alemanno ex ministro de Agricultura en el Gobierno de Berlusconi recibió trescientos mil euros del clan

Voz 12 09:19 la mafia el capital a cambio del nombramiento

Voz 0946 09:21 los de dirigentes de la empresa municipal de recogida de basuras según el Tribunal de Roma que le ha condenado en primer grado a seis años de prisión e inhabilitación permanente Por su parte el ex presidente de la región de Lombardía Roberto Formigal ni ex viceministro de Medio Ambiente también en el Gobierno de Berlusconi ha ingresado en prisión condenado a seis

Voz 4 09:41 años por el cobro de comisiones ilegales

Voz 0946 09:44 canciones el Gobierno de Milán hoy en el Parlamento italiano de novecientos cincuenta senadores y diputados hay ciento cuarenta y seis procesados por los tribunales de justicia cuarenta y cuatro de ellos ya condenados pendientes de sentencia definitiva

Voz 1 09:59 son las diez las seis y diez en Canarias

en la Cadena Ser

Voz 1727 12:01 acabada la cumbre en el Vaticano el escándalo suma y sigue en Australia un tribunal ha declarado culpable de pederastia al que fue el tercer hombre más poderoso del Vaticano el cardenal George Pell se enfrenta a diez años de cárcel por abusar sexualmente de dos menores en la década de los noventa

Voz 19 12:17 el sexo es acuden a frente

Voz 1727 12:24 el ha mantenido hasta el final que es inocente esta decisión judicial declararlo culpable de pederastia llega sólo un día después de que terminaran Roma esa cumbre convocada por el Papa para hablar sobre los abusos en el clero allí estuvo el presidente de la Conferencia Episcopal española Ricardo Blázquez que aquí se ha negado a recibir a las víctimas de abusos y que contaba ayer en la Cope como le emocionó escucharlas en el Vaticano Adela Molina

Voz 0011 12:47 ahora el presidente de la Conferencia Episcopal la cumbre de este fin de semana ha sido una experiencia durísima en algunos momentos Ricardo Blázquez ha asegurado que ha llegado a llorar escuchando algunas de las víctimas en Roma son declaraciones a la Cope

Voz 20 12:58 Jerry eso alguna que las manifestaciones el testimonio de las víctimas que a mí me hacía llorar realmente era conmovedor que abuso tan grave y a veces de años ha sido terrible lo que

Voz 1727 13:14 las víctimas españolas han denunciado que el can

Voz 0011 13:16 penal no les recibió antes de ir a la reunión del Vaticano con el Papa Blázquez que va a informar hoy a la Comisión Permanente del Episcopado de ese encuentro ha señalado también que debe haber una reacción penal ante los abusos por parte de la Iglesia y se ha comprometido a colaborar con él

Voz 1727 13:31 he estado en la parte luminosa de la actualidad la figura de Greta la adolescente sueca de dieciséis años que ha iniciado ya solito movimiento de lucha contra el cambio climático y que ha inspirado ya a jóvenes de medio mundo y ahora también a jóvenes españoles que han empezado a organizarse este viernes han convocado una sentada frente al Congreso de los Diputados

Voz 1 13:56 hoy Greta Tumblr inspira también la mirada de la corresponsal de Le Monde en España Sandrine Morel

Voz 22 14:01 tiene seis años las grietas tumba cuando hizo su primera huelga escolar solado del Parlamento de Estocolmo en agosto pasado Suecia salida del verano más cálido de su historia moderna de una ola de incendios en diciembre del año pasado Greta sentó a conocer internacionalmente al dar un discurso potente en la Cumbre del Clima Cop veinticuatro criticó la inacción de los gobiernos y sequías o del planeta basura que estamos dejando en herencia a nuestros niños el jueves pasado treinta dieron sus críticas en Bruselas en un acto con Juncker con sus largas trenzas y su mueca enfadada retales el símbolo de la lucha activa de los jóvenes contra el cambio climático ahora los frailes José o sea agrupan Karajan esa manifestantes en Bélgica Holanda Italia Alemania o Francia exigiendo a sus gobiernos que actúen para reducir el consumo energético y acabar con la energía nuclear y tasa al cien por cien de energías renovables en España está llegando también los estudiantes y alumnos tienen cita el Llanes que viene primero de marzo en Madrid Barcelona Sevilla una repetición generar antes de la huelga mundial quince de marzo Greta dice que ya no hay tiempo que esperar habrá que dar su nombre

Voz 0598 15:22 es inteligente y sabe que con veintidós grados pasa de cine para disfrutar de tus noches de series

Voz 1727 17:26 si hasta ahora les pillamos desayunando sepan que el aceite de oliva el tomate el jamón son los ingredientes del almuerzo que nos han llevado a convertirnos en el país más saludable del mundo el más hemos desbancado Italia es un título que nuestra por primera vez el índice Bloomberg que destaca también el buen sistema sanitario de atención primaria que tenemos ese que se paga con los impuestos Rafa Muñiz

Voz 1772 17:49 España adelantado cinco puestos ya desbancado a Italia que ostentaba el título de país más saludable hasta ahora entre las razones para estar en lo más alto de la lista destaca la dieta mediterránea con la que tenemos menos riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares aunque hay que contar más variables suman a nuestro favor la disponibilidad de agua potable que somos el país europeo con mayor esperanza de vida o la calidad de nuestro sanidad pública seis de los diez países más saludables son europeos y entre las caídas más destacadas la de Estados Unidos que se queda en el puesto treinta y cinco por el consumo de drogas y el aumento de los suicidios

Voz 0456 18:28 pues a propósito de este estudio seguimos escuchando lo que nos gusta de España Elena Madrid

Voz 25 18:32 me gustan muchísimo después de España son sus gentes los españoles son gente maravillosa los españoles allá donde va es su brazo no entraba en sus puertas tras cosa que me encanta de España es a las playas timar es que nos rodea

Voz 26 18:50 la noche tiene unos parques naturales unos montes son las llanuras con unas puesta de sol que te quitan equipo tienen una gastronomía con sus gacha migas even ajenas que te siguen con un buen vino de denominación de origen lo de pago los pueblos que tenemos con sus tradiciones son tierra de Don Quijote más viejo el extranjero más me gusta España

Voz 4 19:08 que hasta los veinte años España maravillosa Fernando Cádiz

Voz 27 19:12 que que me gusta de España algo que está muy de moda los chorizos pero los horizon los que están en cárceles sino los que hacía mi suegra en Soria ya no lo hace porque es muy malo que eso hizo que lo hemos ayudado a de Londres

Voz 28 19:27 viví catorce años en España se come de maravilla y lo que más extraños ni en Londres ni desayuno mitos con aceite mitos Fight andaluza dos churros el fin que si sigo hoy no acabo eso Sevilla

Voz 29 19:42 teniendo un acueducto romano en Zegovia la Alhambra en Granada una excitan Córdoba Circo Romano Mérida todo es precioso pero lo más grande que tenemos en España

Voz 1 19:56 a mí

Voz 0456 19:58 terminamos en Xàtiva con Sergio

Voz 1 20:00 a mí me gusta su gente enseguida son emprendedores hacen cosas

Voz 1727 20:08 sólo a eso de las seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:18 Gutiérrez qué tal buenos días con siete grados está ahora en la Gran Vía y más calor hoy también al medio día se esperan máximas de veintitrés grados y cielos despejados ni rastro de lluvias los niveles de contaminación se han disparado de nuevo la capital y el Ayuntamiento ha activado para este martes el escenario uno del Protocolo contra la polución se limita la velocidad

Voz 1 20:36 a setenta por hora en todas las vías

Voz 1275 20:39 eso salida a Madrid se lo

Voz 1 20:41 Junta a esta hora la ser otra ley que se le atraganta al Gobierno de Ángel Garrido la ley

Voz 1275 20:45 el suelo también encallado en la Asamblea de Madrid otra normativa que se va a quedar por el camino en esta legislatura que se suma el fracaso de la Ley de Universidades de la Ley de Farmacia que tampoco van a ver la luz antes de las elecciones Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 20:59 qué tal buenos días Ciudadanos la han dejado morir en eso coinciden PP y Podemos después de dos años de trabajo en comisión en Navidades ciudadanos echó el freno dejó pasar los meses hasta ayer día en el que culminó el trabajo de la ponencia de la ley del suelo el plazo acabado no han sido capaces de pactar un dictamen final por eso la nueva ley de suelo ha muerto cae con la complicidad de la formación naranja según denuncia el diputado popular Ángel Ramos

Voz 30 21:25 es una postura que no entendemos porque después de haber estado tanto tiempo trabajando Ciudadanos ha cambiado el último momento y ha votado en contra de la mía

Voz 0861 21:33 del enfado del PP a la euforia de Podemos en la formación morada celebran el fracaso de esta ley impulsada por Cifuentes Alejandro Sánchez pone algún ejemplo de porque no les gustaba esta ley

Voz 31 21:43 peor de toda el proyecto de ley era la la amnistía urbanística a cientos de construcciones y urbanizaciones ilegales que fueron construidas en su día en terrenos rústicos sin pagar impuestos y que al cabo de los años pues le han venido reclamando todo tipo de servicios municipales

Voz 0861 21:58 en Ciudadanos justifica su veto a la ley del suelo en la falta de consenso no tiene sentido los dicen aprobar una ley que en la próxima legislatura tendría que ser parche parcheado porque no cuenta con el apoyo unánime de toda la cara

Voz 1 22:10 ahora

a setenta por hora en todas las vías

qué tal muy buenos días Laura hoy es importantísimo hacer uso del transporte público porque ya está activado el protocolo de anti contaminación por lo que la velocidad permitida tanto en M30 como en todos los accesos a la capital es de setenta kilómetros hora hablamos ya de retenciones en tres entradas en la prolongación de O'Donnell Doctor Esquerdo Conde de Casal y Santa María de la Cabeza y dos recorridos en plena hora punta todo el sureste de la M30 entre los túneles del Vicente Calderón y en sentido norte

Voz 1275 24:12 en las carreteras qué tal el Tráfico DGT María Herrera buenos días

hola buenos días pues aparecen ya las primeras retenciones en todos los accesos aunque lo peor lo encontramos en la M cuarenta por un accidente que se ha producido en Villaverde y que genera seis kilómetros de retenciones sentido A cuatro también tenemos que hablar de otro alcancen la M50 en Boadilla del Monte que está generando retenciones desde Alcorcón todo sentido carretera de A Coruña

Voz 1275 27:31 hoy Madrid tiene setecientos menores en centros de atención a la infancia a menores en situación de desprotección riesgo y desamparo y hacen falta familias de acogida para evitar que sigan en estos centros donde incluso hay bebés de apenas unos meses el Ayuntamiento de la capital lanza este guante esta llamada de socorro a los madrileños línea Sarmiento buenos días

Voz 1727 27:48 buenos días la carencia de familias de acogida no es nueva pero los profesionales alertan de que la situación ya es grave Silvia de Román es la directora del Centro de Atención a la Infancia de Latina

Voz 39 27:57 no hay prácticamente Familias de Acogida es que tenemos bebés en centros bebés de tres meses de cuatro meses de cinco meses y haciendo propuestas de acogimiento para evitar que pasen en edades tan tempranas alguna institución no lo podemos hacer que no sesión treinta y cinco familias

Voz 1727 28:13 la alcaldesa de Madrid junto a la teniente de alcalde y el pianista James Brown que sufrió graves abusos en su infancia visitaban ayer este centro

Voz 27 28:20 tristemente Mentes demasiado tarde para mí pero las caras como estas son muy muy importante en Madrid

Voz 1727 28:28 trece mil ochocientos menores han pasado por los doce centros municipales dedicados a la prevención y el apoyo a menores en riesgo hoy para ser familia de acogida es necesario un certificado de idoneidad por parte de la Comunidad de Madrid

Voz 1275 28:38 tirón de orejas del Defensor del Pueblo a la Comunidad de Madrid Fernández Marugán admite que el Gobierno madrileño está retirando la renta mínima de inserción a cientos de familias sin avisarles ni explicarles los motivos dejándolas en una situación completa de indefensión les comunican directamente de que paralizan la Remi de forma cautelar sin darles más información lo que les sitúa y es lo que destaca el Defensor del Pueblo en esa situación de indefensión Luis Sanz de remitir derecho

Voz 40 29:02 han aumentado de forma espectacular las suspensiones cautelares que son una especie de prisión preventiva porque sin haber demostrado nada por cualquier duda sospecha que tengan es suspenden el pago por cuestiones de una arbitrariedad total

Voz 1275 29:18 defensor del Pueblo recomienda a la Comunidad de Madrid que modifique el decreto por el que se aplica esta ayuda las asociaciones también quieren que investigue por qué en dos mil dieciocho Se han pagado casi cuatro mil rentas mínimas menos que en dos mil diecisiete y la Comunidad ha dado el primer paso para la creación de biomasa una entidad que agrupará la a las instituciones públicas y privadas de investigación desarrollo e innovación en materia sanitaria una iniciativa que cuenta ya con la firma de todas las universidades públicas de la región salvó las Juan Carlos que no cuenta con un instituto de investigación a esta hora siete grados en el centro de Madrid sigue hoy por hoy en la SER

Voz 2 29:54 LG

Voz 12 30:03 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 3 30:08 hoy por hoy

Voz 1 30:13 comienza el martes veintiséis de febrero y España va a seguir liderando hoy además de los países saludables del mundo este tiempo primaveral que recorre toda Europa fíjense por primera vez desde que existen datos Reino Unido ha superado la barrera de los veinte grados en invierno también se ha batido récord en Bélgica dieciocho con ocho grados marcó ayer el termómetro en Bruselas bueno pues hoy sigue este calor invernal aquí en España y atentos también si tienen problemas respiratorios porque se esperan grandes concentraciones de contaminantes en zonas urbanas y en zonas industriales durante los próximos días con Javier Alonso Danny De la Fuente y Manuel Jabois

Voz 1727 30:54 leemos en la prensa más de veinte grados en el Reino Unido iguales lío el Brexit queda un mes y dos días ahora a fecha prevista los británicos no salen del bloqueo y cuando todo el mundo habla ya de aplazamiento prorroga los laboristas se plantan y su líder Corbijn acepta promover un segundo referéndum nos tomamos en serio esta propuesta Dani que dicen los periódicos británicos

Voz 0456 31:16 pues te haces la misma pregunta que The se ha comprometido realmente con un segundo referéndum se pregunta este diario si en principio pero no del todo no todavía hay que esperar a que mañana al Parlamento vote como siempre con Corbijn hay que esperar segunda pregunta hay una mayoría para un segundo referéndum seguramente no hay unos veinticinco diputados laboristas que nunca lo respaldaría en sólo un puñado de tories una decena así que es poco probable que salga adelante esto no es más que un movimiento para abriendo esa puerta al segundo referéndum para evitar más fugas al Grupo Independiente por parte de Corbijn por ahí va también el Telegraph en un editorial considera que esto es la Strata

Voz 1389 31:48 Egia del gato muerto un dicho empleado

Voz 0456 31:51 son para advertir de algo que se lanza de forma inesperada sensacionalistas sólo para distraer la atención de algo mucho más dramático que es la sangría en los laboristas Thomas Harris consideran una columna que apoyando un segundo referéndum

Voz 0055 32:02 Corbijn terminaría con toda posibilidad de ser primer

Voz 0456 32:05 el ministro entusiasmados y está The Independent un periódico que hace campaña abiertamente por el final por ese segundo voto y pide a los laboristas que se ponen a que reflexionen sobre las consecuencias de cualquier tipo de Brexit de un Brexit duro por ello Leo que los tories surgen a Teresa a descartar rápidamente se Brexit sin acuerdo el Financial Times advierte de que parece dispuesta

Voz 1727 32:25 a a retrasar el Brexit si los parlamentarios continúa

Voz 0456 32:27 han bloqueando el acuerdo quiere evitar también la renuncia de una docena de ministros

Voz 1 32:32 los periódicos el continente cómo lo ven

Voz 0456 32:34 pues con este panorama en los dos partidos para el Frankfurter todo forma parte del drama del teatro del Brexit en el que sigue haciendo equilibrios Corbijn desconciertan do a los suyos a treinta y dos días para el Brexit los laboristas dicen estar preparados ahora para un segundo referéndum titula Le Mond recuerda este diario que el ochenta por ciento de los votantes laboristas si apoya ese segundo referéndum y el Süddeutsche cuenta que el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk considera que un aplazamiento sería una solución razonable aunque made teme que eso debilite su posición negocio

Voz 1727 33:02 hay Süddeutsche que lo lleva en la portada sí sí abriendo y abriendo sobre la amenaza cierta de una intervención de Estados Unidos a Venezuela

Voz 0456 33:08 en Estados Unidos cada vez más aislado mientras sus aliados descartan una intervención militar en Venezuela titula The Gardian el futuro de Venezuela se juegan

Voz 0055 33:15 Bogotá titula Libération el peligroso juego

Voz 0456 33:17 con titula el Süddeutsche las intervenciones Estados Unidos en América Latina son muy criticadas por la historia pasada con Irak como el ejemplo más reciente aunque no sea en América Latina hay recuerda que una invasión en Venezuela tendría consecuencias imprevisibles aunque sólo sea porque la situación en la región fronteriza con Colombia es extremadamente inestable entre otras cosas por la guerrilla de izquierda el ELN en una entrevista ofrecida a la cadena estadounidense el presidente Maduro recuerda que el Tribunal Superior de Justicia venezolano ha prohibido a salir agua ido del país está en Colombia desde el viernes asegura que cuando vuelva si vuelve deberá responder a la justicia

Voz 12 33:55 Venezuela está Unio quiero el petróleo de Venezuela

Voz 0456 33:58 la primera entrevista a un canal estadounidense en años repite que la administración de Trump manejada por el Ku Klux Klan quiere el petróleo de Venezuela que Waldo tiene que cumplir la ley que no lo ha hecho que no hay ninguna ONG que le acuse de matar a nadie ni violar derechos humanos que son mentiras y apuesta dice el dial

Voz 1727 34:13 Pacific por cierto me imagino que habéis visto todos las fotos que tuitean Marco Rubio el senador estadounidense republicanos son fotos de dictadores antes después de ser derrocados la de Ceaucescu por ejemplo esposado poco antes de que lo fusilaron has de Gadafi ensangrentado fotos tremendas es terrible Jabois la capacidad que tiene alguno de enfangar la solución de cualquier conflicto ya enfangado por sí mismo lleva tiempo Marco Rubio

Voz 1389 34:39 haciendo este tipo de cosas respecto al conflicto venezolano nunca faltan tontos compones cuando empieza a ser un país hay quien prefiere apagarlo con agua y hay quién se dirige a él con con gasolina fíjate entre los que van con la gasto Molina a cuestas no se sabe es la hayan por ignorancia o porque o porque lo están haciendo con maldad son igual de efectivos lo que debe de saber Rubio ahora es que cuando se hace una proyección así debería hacerse con todas las consecuencias enseñanza Gadafi ensangrentado abre plano Insa ya también cómo está su país cómo están los países de su entorno y si quieres una guerra a lo mejor lo tienes que hacer es bajar tu mismo también a combatirlo

Voz 3 35:44 hoy por hoy sobre él

Voz 1727 35:47 los líos de los tres partidos del centro a la extrema derecha en España ABC cuenta hoy que Vox tentó Begoña Villacís en el año dos mil quince para integrarse en una candidatura en Madrid Villacís confirma que se reunió con Abascal con Espinosa de los Monteros que es el ofrecieron pero que lo rechazó porque para entonces ya tenía la oferta de ir encabeza por ciudadanos los de Vox la llamaron porque les gustaba su perfil de tertuliana en Intereconomía que es donde Villacís se dio a conocer sirve para esa situación

Voz 0055 36:14 en un restaurante madrileño y la ofertarán muy concreta integrarse como número cinco o seis a la Asamblea de Madrid eso dicen al menos fuentes de los ultraderechistas Villacís reconoce que esa oferta que sí que existió pero que la rechazó tenía una mucho mejor que era ser número uno ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid además el país pública esta mañana un reportaje sobre unos hombres que publica Pilar Álvarez un grupo de hombres de Aracena en Huelva que se reúnen todos los meses huyendo del tópico y de los estereotipos sólo tiene una torre una norma no se puede hablar de fútbol ni tampoco de política exploran allí lo que se conoce como nuevas masculinidad

Voz 1727 36:53 la delicia de reportaje que firma Pilar Álvarez que dice el viernes es quince de febrero les tocó hablar de cuidados escucharon cosas como estas en esa reunión de hombres ni me cuidado nieve cuidado a nadie nunca las mujeres enseguida se llaman cuando creen que otra necesita cuidados entre nosotros está mal visto dicen los hombres o en lo que fallo es en la de Urda esa reunión de hombres en Aracena en Huelva volvemos a los líos de cada día a los líos que nos llevan a la política en vísperas de una campaña electoral que lectura hace la prensa de los fichajes de Silvia Clemente Joan Mesquida por parte de ciudadanos

Voz 0055 37:33 sí para ABC se trata de una opa hostil al Partido Popular Ciudadanos ficha en aguas del bipartidismo hizo el periódico El Norte de Castilla asegura que la elección de Clemente

Voz 1727 37:42 ha removido los cimientos de Ciudadanos

Voz 0055 37:44 en la Comunidad Autónoma el mundo considera que Albert Rivera ha generado una ruptura sin precedentes en

Voz 1727 37:50 la organización regional Cannes causando

Voz 0055 37:52 un amplio malestar en la dirección nacional ciudadanos cree que con esa operación de golpe al PP en una de sus comunidades más emblemáticas lo que convierte opción en ganadora lo que leemos ahí con sorpresa y cabreó así es como se tomaron la decisión de Rivera los afiliados de Ciudadanos en Castilla y León eso quizá menos La Vanguardia Público opina que los de Rivera aprovechan cada oportunidad que se les presenta para cargar contra el bipartidismo pero al mismo tiempo fichan a ex políticos de PSOE y PP para engrosar sus filas Por último la razón que asegura que con decisiones como ésta ciudadanos denota que no tiene banquillo propio dice muy poco de las convicciones ideológicas de sus candidata

Voz 1727 38:29 son dos cositas muy breves ya sabemos cuánto le costó a Ciudadanos el viaje de Arrimadas a Waterloo para visitar la casa para hacer aquel acto frente a la casa de puse en cuanto fue quince mil euros

Voz 0055 38:39 datos que la formación naranja ha facilitado al diario apuntó

Voz 1727 38:42 el mundo le da mucha caña al Gobierno con ese paquete de medidas sociales que va a presentar esta mañana o a intentarlo

Voz 0055 38:48 sí lo hace en su editorial Un Gobierno que dice concibe el poder ejecutivo como una potente herramienta de campaña la acusa de tomar decisiones que camuflan el burdo electoralismo como una urgencia tras una legislatura Yerma concluye el mundo el presidente pretende ahora comprar votos con decisiones como la que cuenta esta mañana a este diario que pasa por convocar a treinta mil plazas de funcionar

Voz 1727 39:08 hablando de políticas sociales Jabois tremenda historia que nos tras esta mañana la historia de Francisco un hombre con serios problemas de salud que no podía salir de su casa desde el año dos mil diecisiete y que ha muerto con el juicio sobre su derecho a pensión fijado para dentro de dos años vivió sus últimos días me cuentas con miedo permanente a ser embargado

Voz 1389 39:28 sí comidas a ser embargado y también sin justicia lo leo en el Diario de Sevilla en la Junta de Andalucía reconoció a Francisco en noviembre de dos mil dieciocho el derecho aún mentar sus horas de asistencia domiciliaria de dieciséis a cuarenta y cinco mensuales pero el Ayuntamiento de Sevilla no atendió su petición por falta de personal así que sobrevivió en los últimos meses gracias a los vecinos de su edificio ayudaban en los trámites sin los recados que ocurría la Junta el estaba reclamando cinco mil euros por haber cobrado durante unos meses dos pensiones una contributiva de invalidez y otra por incapacidad permanente en total novecientos cincuenta euros al mes de los que según la Junta no le correspondían la mitad tenían su piso bajan bajo amenaza de embargo y un juicio fijado para dentro de dos años al que ya no llega

Voz 1727 40:09 que llega tarde sí que Ruth y los Oscar que siguen dando que hablar

Voz 1 40:18 lo que hay alrededor de los Oscar porque Donald Trump ha acusado al cineasta Spike Lee de ser racista contra él por este discurso que dio tras recibir el premio a mejor guión adaptado

Voz 4 40:29 no hay que para nuestros antepasados que construyeron

Voz 1275 40:32 este país sufriendo el genocida

Voz 4 40:35 en época de elecciones así que entre el odio y el amor hagámoslo

Voz 1 40:42 de estemos en el lado correcto de la historia terminaba

Voz 1389 40:45 allí racista dijo Trump bueno a alguien como Spike Lee dice que estamos en el lado correcto de la historia será por aludido Trump porque allí no se citó a Trump para nada consideró ya el se considera asimismo el incorrecto oficial que está en el otro lado de la supongo pero fíjate se me ocurren dos opciones para esta frase unas que Trump ha inventado una raza de sí mismo una especie de Rafa naranja según la cual cualquier critica que se dirija hacia el ya tiene que ser racismo eso o considera que su negro se mete con él es racismo es decir la crítica de un negros racista no por la persona a la que se dirige la crítica ni por lo que dicen ella sino por quien la emite es decir yo creo que en este caso Trump lo que ha conseguido sofisticarse su propio

Voz 7 41:20 se está bien de esto favores está hasta luego a los tres mencionados adiós

Voz 3 43:37 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1 43:42 las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 4 43:45 Volkswagen y el deporte que hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 1 43:54 no me digas Anpe que además de su candidatura al Ayuntamiento de Madrid de como le llamó el presidente del Gobierno

Voz 0861 43:59 para ofrecérselo Pepu Hernández habló de deporte anoche el agujero un poquito Goñi que Cillo pequeño de tiempos poco eleva quedará a partir del hotel llegó a tener poco tiempo para eso está todavía muy reciente su faceta la que le ha ocupado la mayor parte de su vida la de ser entrenador de baloncesto y como no podía ser de otra manera su opinión ante la amenaza del Real Madrid de abandonar la ACB tras la famosa polémica jugada de la final de Copa

Voz 5 44:20 yo creo que no yo sinceramente debemos deplorar un poquito más cosas ser un poquito más templados en ese sentido y pensar en todas las cosas buenas que hemos hecho y las cosas buenas que ha hecho el Madrid extraordinario perfectos un recorrido estrené lo que llevaba ciento Pablo Hermoso equipo maravilloso y que van a poder volver a hacerlo y como no poder reeditar lo otra vez en futuras Copas en futuras

Voz 0861 44:39 acaba de aterrizar en política ir descarta por ello volver a entrenar algún día

Voz 5 44:43 no puede estar tachado por ello sigo soñando que llegó tarde al entrenamiento no echo de menos tanto la competición y los partidos pero sí echo de menos el entrenamiento de un patio descubierto de un colegio de uno o de un equipo profesional

Voz 8 45:15 yo estoy seguro que la Federación sabrá reconocérselo sabrá agradecérselo no digo que no hay alguno que tenga alguna posibilidad

Voz 1 45:22 esto

Voz 0861 45:24 España tiene muchas opciones de ser cabeza de serie en el sorteo del próximo dieciséis de marzo para el Mundial que se disputará entre el treinta y uno de agosto y el quince de septiembre de este año en cuanto al fútbol entramos en fase de clásicos mañana con el primer plato el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey empate a uno en el que now en la ida y el sábado también en el Bernabéu el de vuelta el campeonato liguero además en medio el viernes un Barça Madrid de Euroliga de baloncesto y ambos en fútbol llegan con las plantillas casi al completo Solari con la única baja de Marcos Llorente recuperado Isco de los problemas de espalda cumplida su sanción Sergio Ramos que podría eso sí perderse la final en caso de eliminar al Barça si mañana al una tarjeta amarilla el Barça sin Filesa en el portero de la Copa y Arthur ambos están ya en la recta final de sus recuperaciones pero todo apunta a que no estarán mañana el centrocampista brasileño podría reaparecer el sábado en el clásico liguero que también será en el Bernabéu y por lo demás desde hoy hasta el viernes tendremos la segunda serie entrenamientos de pretemporada en la Fórmula Uno en el circuito de Montmeló hoy en la NBA poco protagonismo esta madrugada para los españoles trece puntos de Mirotic en la victoria de Milwaukee en Chicago ciento seis ciento diecisiete victorias de Detroit sin Calderón derrotas Unión sin Pau Gasol y de Charlot sin Billy Hernangómez sin españoles victorias de Portland de Phoenix Houston Memphis Minnesota y Philadelphia también los Clippers sobre Dallas pese al nuevo triple doble doble de Doncic veintiocho puntos diez rebotes diez así

Voz 1 46:37 decías perdónenme podría poner un capuchino

