Hoy por Hoy (26/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días crea qué entendemos el cansancio de la política y los políticos que muchos de ustedes nos hacen llegar no entendemos porque llevamos demasiado tiempo la bronca los vetos y las grandes palabras vacías mientras tenemos plena conciencia de que la vida la vida está en otra parte pero ahora mismo es el tiempo que nos toca vivir y que no da tregua para intentar al menos ser tratados como mayores de edad anoche Pablo Casado estuvo en Televisión Española y atribuyó a su partido la Ley Integral contra la Violencia de Género

Voz 1 00:42 como partido que hemos sido el primer partido de España en lanzar una ley contra la violencia de género en el dos mil cuatro luego a probó unos meses después pero narrada estamos nosotros

Voz 1727 00:52 la ley se aprobó por unanimidad en el Congreso sí pero se promovió en las organizaciones de mujeres Illa impulsó y redactó el Gobierno Zapatero en el año dos mil cuatro entre otras cosas porque a José María Aznar mientras gobernó le parecía que esa ley no servía para nada así que vamos a ordenar los datos Nos vamos a la fue a Pablo Casado anoche en Televisión Española

Voz 1 01:15 el partido que hemos sido el primer partido de España en lanzar una ley contra la violencia de género en el dos mil cuatro lobos aprobó unos meses después pero la redacta

Voz 1727 01:26 Zapatero y Aznar septiembre del dos mil dos en el Congreso

Voz 2 01:29 Don invito acudir la rectificación pase al compromiso en cuatro meses exista una ley integral contra la violencia de género comprometes aquí el señor Aznar

Voz 3 01:41 los concreta sino decorar situaciones concretas efectivamente para ayudar a las mujeres maltratadas medidas concretas y cuestiones concretas porque las leyes genéricas no resuelve las por

Voz 1727 01:54 ahora que se acerca el ocho m habría que pedir un poco de respeto para una historia que ha costado y que cuesta todavía mucho esfuerzo y muchas vidas

Voz 0048 02:02 Pepa Bueno

Voz 4 02:12 en la Cadena Ser

Voz 1727 02:20 es martes veintiséis de febrero y hoy empieza el último pleno de esta legislatura Javier Alonso

Voz 0858 02:25 buenas Pepa sin que las tres comisiones de investigación abiertas hayan terminado sus trabajos si se van a quedar la del accidente del Alvia Illa de Spanair los grupos van a intentar cerrar hoy las conclusiones de la comisión que investiga la supuesta financiación financiación ilegal del PP

Voz 1727 02:40 yo ojo a cómo ha despedido el Partido Popular a quién ha sido su presidenta en las Cortes de Castilla y León hasta hace cinco días cuando se fue ella ahora que la fichado ciudadanos Maroto dice

Voz 0893 02:50 hay dudas más que evidente sobre la honestidad de esta persona al Partido Popular no sorprende mucho que Ciudadanos siquiera a acoger en sus listas a una persona de la que ustedes los medios de comunicación han puesto en tela de juicio por su falta de honestidad

Voz 1727 03:05 hoy Ciudadanos anunciará el fichaje de un ex socialista Joan Mesquida que fue director de la Guardia Civil y de la Policía con el Gobierno de Zapatero

Voz 5 03:16 voy así lo que es dignidad dignidad Apple Labrador no pueden continuar una entente que los lobbys de productores no

Voz 6 03:24 no no no dejen pasar no han pasado por la por la calidad alimentaria la trazabilidad que tienen que tener

Voz 1727 03:30 que bien los agricultores de Valencia que se autodenominan chalecos naranjas y que anoche volvieron a salir a la calle exigiendo una solución a la crisis de los cítricos

Voz 0858 03:40 denuncian que han perdido doscientos millones de euros porque no pueden competir con las naranjas que vienen

Voz 1727 03:45 África en la SER les vamos a contar hoy cómo ha conseguido localizar la Policía aparte de los españoles que se fueron a combatir con grupos terroristas a Siria e Irak

Voz 0858 03:54 lo ha hecho a través de denuncias ciudadanas según cuenta el Ministerio del Interior ese ministerio ha elaborado una nueva estrategia nacional contra el terrorismo que publica hoy el BOE

Voz 1727 04:03 el Gobierno indio acaba de confirmar que ha bombardeado objetivos en territorio de su eterno rival de Pakistán

Voz 0858 04:08 el objetivo según Nueva Delhi eran los campamentos de unos insurgentes a los que señala como responsables de un atentado contra policías en la

Voz 0978 04:15 Cachemira india dejó cuarenta y dos muertos

Voz 0858 04:17 se desconoce de momento el número de víctimas de este bombardeo

Voz 1727 04:23 y en los deportes Barça y Real Madrid preparan el clásico de mañana con sus plantillas casi al completo Sampe

Voz 1161 04:29 dos de Solari con la única baja de Marcos Llorente recuperado Isco Alarcón de sus problemas de espalda y cumplida su sanción Sergio Ramos que podría perderse la final en caso de eliminar al Barça si mañana ver una amarilla el Barça llegará a Madrid tras el empate uno de la ida en el Camp Nou inútiles en el portero de la Copa y Arthur están ya ambos en la recta final de sus recuperaciones pero todo apunta que no estarán mañana el centrocampista brasileño podría reaparecer el sábado en el clásico liguero que también serán

Voz 1727 04:51 hoy dio hoy hoy volvemos a tener sol y temperaturas más altas Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:58 buenos días más altas las actuales también las máximas y sobre todo con marca de inversión térmica que hace que ahora mismo la calidad del aire sea pobre en muchas ciudades au también áreas industriales en el litoral norte de Galicia por ejemplo de Asturias del País Vasco en La Rioja sur de Navarra en ciudades como Valencia Madrid Zaragoza o Barcelona insistimos calidad del aire pobre que no va a mejorar los próximos días porque se mantendrá la inversión térmica con temperaturas máximas esta tarde en la mayor parte del país de veinte a veinticinco grados son las ocho y cinco a las siete y cinco en Canarias

Voz 0831 05:33 la entrega en San Sebastián de los soles dos mil diecinueve días Repsol ha sido a la pera bueno la pera en salsa con crujiente de Cézanne solomillo de cerdo con aromas de fotos el bosque si quieres conocer a todos los chefs y restaurantes ganadores Isère ir descubriendo cada día nuevos sabores nuevas experiencias y luego

Voz 0978 05:49 donde perderte entra en Guía Repsol punto como descarga de nuestra app

Voz 7 06:02 DKV voy a recordar que durante el embarazo es comer aún más sano espinacas salmón una pataleta porque ahora seis doce quieres cuidarte y es que si tú quieres cuidarte nosotros te cuida haremos DKV cuidarte mucho me podría poner un

Voz 8 06:16 sino en taza pequeña vale y yo quiero un aquí Hato vale

Voz 6 06:21 esto pero columna no Becilla de leche vale

Voz 8 06:24 no han cortado pero descafeinado e se marchando cuatro cortados

Voz 9 06:29 no todos queremos lo mismo ni todos los su son iguales Volkswagen TIC Trotsky Rogue One world Space actuaré en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 4 06:42 hoy por hoy con Pepa Bueno este poderlo no cierra vamos a seguir trabajando culminar

Voz 1727 06:49 la tramitación de los decretos leyes queda trecho por delante queda camino y por tanto

Voz 10 06:54 los como tal va a ejercer hasta el último

Voz 4 06:58 es gobierno en plenitud de funciones

Voz 1727 07:00 cuesta el último gobernar hasta el final o tener en cualquier caso un programa electoral perfilada Ximo el Gobierno sólo gana con lo que va a intentar a partir de hoy sacar adelante vía decreto ley medidas sociales que quedaron en papel mojado con el rechazo al presupuesto la ministra de Trabajo Magdalena Valerio decía esta semana en Telecinco

Voz 11 07:18 hay temas que están tan debatidos ya Icon unos preacuerdos que bueno que que es simplemente

Voz 1727 07:25 es dar un pequeño empujón para sacarlo adelante Rafa Bernardo buenos días buenos días hoy trabajo se reúne con sindicatos y patronal para intentar derogar por fin algunos aspectos de la reforma laboral sabemos cuál es

Voz 1762 07:37 bueno sabemos que es lo que hay encima de la mesa y que fórmulas está planteando el Gobierno para tratar de recabar un apoyo amplio en el Congreso en su caso y asegurar su convalidación es son fórmulas por otro lado que puede no satisfacer por esto mismo del todo los sindicatos así que unos dicen que eh según fuentes de la negociación el Gobierno sí que estaría dispuesta a revertir la reforma laboral en ultraactividad es decir en lo de prolongar indefinidamente la vigencia de los convenios hasta que sean sustituidos por otro la reforma la estaba sólo un año extra de validez en subcontratación se propondría que los trabajadores subcontratados estén protegido después el convenio sectorial pero sólo en las condiciones laborales esenciales como los salarios en primacía de convenios se recuperaría la primacía del del sector como antes de la reforma pero de nuevo solo en materias salariales y los temas de registro de jornadas se remitirán a la negociación colectiva

Voz 1727 08:21 esta es la intención del Gobierno Rafa pero habrá que ver cómo consigue luego que le convalidó en el decreto un mismo decreto en materia laboral desde la derecha que representan PNV o el PD Cat hasta la izquierda de Unidos Podemos

Voz 1762 08:32 sí aquí la consigna en el Gobierno nos dicen es no es poner al Ejecutivo una derrota en el Parlamento y por ello habrá que ver si todo esto la finalmente Syva un decreto van varios como casa lo que vaya con otros decretos ya listos au casi listos sólo en preparación muy avanzada porque de momento ya hay sobre la mesa uno relativamente elaborado que incluye medidas sociales que iban en los presupuestos como la recuperación de la cotización de los cuidadores no profesionales de personas dependientes o las medidas de protección de los artistas de espectáculos públicos en periodos de inactividad también la actualización de las ayudas para familias con pocos ingresos sólo con incapacidad permanente total también se quiere enviar un texto con medidas de igualdad como la ampliación a dieciséis semanas en el horizonte de dos mil veintiuno de los permisos por nacimiento para cada progenitor también la obligatoriedad de un registro en las empresas de las retribuciones de los empleados desagregados por sexo de forma que se puedan consultar por los empleados que sirven además para constatar situaciones de discriminación y esta también pedía ante quizá lo más delicado no lo de pensiones porque el Gobierno tiene que decidir si plantea la derogación de la reforma de dos mil trece y la vuelta al IPC como criterio de revalorización aussie se reserva esta medida como promesa electoral a la vista del reciente fracaso del Pacto de Toledo es delicado por esto por ese reciente fracaso oí por cómo están las cosas el Parlamento porque UGT le ha prometido movilizaciones si hoy mismo no se compromete a esas medidas de pensiones

Voz 1727 09:52 veremos hasta dónde llega el compromiso de unos y de otros Rafa hasta luego hasta luego metidos ya en precampaña vuelve el debate sobre los debates electorales pero este año esta vez en esta ocasión con un matiz incluir a Vox un partido extraparlamentario que no ha llegado todavía al Congreso y que el único senador que tiene lo es por designación autonómica por Andalucía excluir a Vox un partido que está determinando ya absolutamente las estrategias del PP de Ciudadanos Atresmedia el grupo propietario de Antena tres y La Sexta propuesto ya un debate a cinco con Abascal incluido Pablo Iglesias Albert Rivera y Pablo Casado no ponen problemas en principio tampoco parece que lo pongo al PSOE

Voz 12 10:33 no estamos a nadie no nos importa debatir con nadie

Voz 0978 10:36 desde luego el presidente Robert circo debates

Voz 13 10:38 esto es que no puedo hacerlo pues lo harán otros Jabois y tú

Voz 1389 10:41 las yo he estado pensando en las razones por las que un político o un periodista no debería creer a Vox en un debate incluida esa razón que dices que es la principal no tener

Voz 1321 10:49 el parlamentario y la verdad es que no se me ocurre ningún

Voz 1389 10:51 una a la izquierda le interesa un partido así en la mesa un partido con unos principios tan grotescos tan simples para poder darle agusto es decir es un caramelo para cualquier rival a la derecha le interesa tener a Vox en el debate para legitimar lo decirle a la Audiencia que no son los monstruos que parecen que se sientan y se mueven como cualquier político con sus miserias con sus medias verdades etcétera a nosotros a los medios de comunicación buenos están dando morbo ya audiencia dos cosas que hemos aprovechado todos también estoy aprovechando la seguramente yo ahora fíjate la campaña estará más marcada que nunca por Cataluña pero en la mesa estará la ultraderecha y no el independentismo catalán por qué pues porque quizás nos parezca más sexy mediáticamente Vox porque quizás entendemos que va a determinar con mayor influencia las el resultado de las elecciones y un país al que le produce tanta curiosidad un partido que defiende que las personas tengan menos derechos según su sexo lugar de nacimiento que cree que no existe la violencia de género persiga a quienes la combaten a lo mejor no sólo se merece ese partido sino también gobernado por el unos meses a ver si a lo mejor así los senos pasa la tontería

Voz 1727 11:51 a propósito de la campaña o precampaña eterna esta en la que estamos no sé tú pero yo tengo la impresión de que los últimos años y especialmente en los últimos meses hemos quitado el tapón de la brutalidad que cualquier burrada Se puede decir verdad por discriminatorio o vejatoria que resulte sin que nunca pase nada salvo que intervenga un juez bueno pues no siempre es así hay daba o buenos días buenos días Isabel Villar hola buenos días el Instituto de la Mujer investiga ya Isabel el tuit machista en el que el actor Toni Albà describía Arrimadas

Voz 14 12:20 es como una puta un tuit que decía vigila no te pases de largo y vaya a parar a Amsterdam allí estarías como en casa hay tendrías todos tus derechos laborales respetados y lo escribe a raíz del viaje de Arrimadas a la casa de pulmón pero no ha sido ella quien ha denunciado el tuit sino la diputada del PP en el Parlament Andrea Levy que ha pedido al Instituto de la Mujer vía Twitter que analice estas palabras el organismo le ha contestado que recoge en su denuncia ya animado a quienes quieran señalar casos similares a que se dirijan también al observatorio de la imagen de la mujer

Voz 1727 12:47 la segunda la asociación Down España ha pedido a la Fiscalía que actúe contra el periodista Arcadi Espada por los insultos que dedicó a personas con síndrome de Down no acusan Aída

Voz 1916 12:56 de un delito de odio si por sus palabras en una entrevista con Risto Mejide en cuatro cuando espada se reafirmó en calificar aquellos con síndrome de Down como patéticos y desgraciados o hijos tontos enfermos y peores de los mismos calificativos recogidos en sus columnas de opinión en el periódico El Mundo en los últimos diez años parada en España sus declaraciones vulneran derechos recogidos en la Constitución como la dignidad la igualdad dicen que dan este paso después de varios intentos de que rectifique de haberse dirigido al director del mundo en dos ocasiones

Voz 1727 13:21 conviene recordar Jabois que el mundo civilizado dispone de mecanismos para que quién se pasa lo pague

Voz 1389 13:26 que sean dos casos equiparables el de Alba Albelda espada hay muchas formas de estar en desacuerdo con Arcadi Espada y desde luego la de citar a la Fiscalía hay de sacar el debate de de plano cómo estás sacando para mi juicio no es la correcta yo estoy en desacuerdo con lo que ha dicho pero desde luego el debates ha sacado de fondo el debate era sobre el aborto y era sobre otro tipo de cuestiones que aquí no se están abordando no me parece que lo han lanzado a una hoguera que en este caso a él no le pertenece

Voz 0978 13:52 son las ocho y catorce hasta mañana

Voz 15 13:55 todo SETI catorce en Canarias

Voz 0048 13:59 qué hay detrás de Don Simón una planta única en el mundo plantamos Naranjo sólo para supo exprimimos y en paseamos en la misma Cinca una empresa familiar con una gran ambición medioambiental cero residuos pero consumo de agua cero emisiones contaminantes Don Simón huída de Ci ida el planeta

Voz 16 14:20 por qué no una hipoteca sin comisiones hipoteca variable Openbank euríbor más cero ochenta y nueve tiene anual sólo con tu nómina no busques más condiciones en Open Bank punto es hipoteca tipo variable el van con el futuro hoy tipo fijo primer año uno

Voz 4 14:34 venta inobjetable variable uno cero seis hasta setenta por ciento de financiación

Voz 17 14:40 hola cariño sabes que hace la Policía bajo han robado los del quinto este fin

Voz 1727 14:45 este fin de semana nos hemos enterado

Voz 17 14:47 nada ni nosotros ni ellos ni nadie solamente

Voz 0978 14:49 lo de ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 8 14:52 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo que se llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres deseo calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1727 15:05 el camerino

Voz 18 15:07 SER Hoy por hoy

Voz 1275 15:11 Pepa Bueno no es la primera opción pero ya

Voz 1727 15:13 es una emoción esa es la principal novedad del paso que ha dado en las últimas horas el líder laborista Jeremy Corbijn ha aceptado que si fracasa su moción para que Reino Unido permanezca en la Unión Aduanera junto a la Unión Europea entonces los laboristas si van a defender un segundo referéndum sobre el Brexit corresponsal en Londres Begoña Arce buenos días qué tal buenos días se consecuencias Begoña puede tener esta decisión de Corbijn dentro del laborismo

Voz 0273 15:37 oye y finalmente ha cedido presionado por los eurofans los de los de su partido hace unos días perdió ocho diputados por resistirse a la consulta pero la decisión de un segundo referéndum divide profundamente al laborismo a un grupo de diputados ya ha advertido a Colin que no respaldará esa opción votará en contra de la segunda consultas por el Brexit por las razones que explicaba el diputado Steven Kinnock ego muchas reservas sobre segundo referéndum creo que dividiría al país a las comunidades tendría un efecto corrosivo para la soberanía y el papel de la toma de decisiones del Parlamento Corbijn con problema las Theresa May también la primera ministra bajo nueva presión esta mañana en su partido para que aplace el Brexit o desveló lo descarte descarte ahora la posibilidad de una salida sin acuerdo en un artículo en el Daily Mail tres diputados pro europeos dicen tener miedo a ser arrastrados hacia el precipicio y afirman que dimitirá de no prolongarse las negociaciones más allá del veintinueve de marzo el Brexit es el único asunto de la agenda del Consejo de Ministros de esta mañana esta tarde May informará a la Cámara de los Comunes sobre la marcha de los contactos con Bruselas veremos entonces descarta la salida sin acuerdo

Voz 1727 16:50 lo hemos dicho muchas veces Begoña divide cuanto toca el Brexit se va confirmando de día en día también a los laboristas un saludo hasta luego nos vamos a Bruselas corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días hola muy buenos días hasta dónde llega la paciencia de Bruselas Griselda

Voz 0738 17:07 bueno pues la verdad es que el veintinueve acaba el veintinueve de marzo y para eso faltan tres días y un mes y la verdad es que en Vox instituciones sin en Bruselas instituciones y diplomáticos tienen mucha dificultad por entender que pasa allí aunque el caos británico les favorece porque demuestra lo complicado que salir sin daños de este proyecto comunitario lo que desean ya es saber sí hay consenso en el Reino Unido para un pacto o bien que Theresa May les proponga una ampliación de plazos y eso sabiendo que la prórroga fácil es sólo de tres meses hasta que se constituya el nuevo Parlamento Europeo por lo que no está claro que en ese plazo hay al espacio para ningún nuevo referéndum a no ser que la prorroga pase por retirar y eso depende del Reino Unido el artículo cincuenta hasta luego

Voz 1727 17:48 es el da

Voz 0738 17:49 buenos días la Unión Europea que vuelve a insistir

Voz 1727 17:51 cierto en que rechaza frontalmente una intervención militar en Venezuela con la que Estados Unidos lleva amagando desde el primer día pero incluso en los países gobernados por conservadores en esa región se oponen así que de momento sigue la táctica de asfixiar económicamente al régimen de Maduro y en las últimas horas Sandra Villoria buenos días buenos días ha pedido a sus aliados del grupo de Lima que hagan lo mismo

Voz 0127 18:16 pide el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence

Voz 19 18:18 mire muy frikis días quiso os catorce países congelen los activos de las petroleras venezolanas y transfieran su propiedad tal

Voz 0127 18:25 desciende interino Junco Aído un cerco económico al que no descarta añadir una intervención militar repitió ayer Penn

Voz 1727 18:33 que todas las opciones están sobre la mesa a Colombia

Voz 0127 18:35 puesta por una transición pacífica como Perú Panamá aunque Why do dice que no hacer nada derivará en una crisis geopolítica

Voz 20 18:42 ser permisivos con los grupos de poder sería una amenaza para la democracia de toda América

Voz 0127 18:48 el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy de urgencia para analizar la situación después de que Estados Unidos lo haya solicitado por la negativa de Maduro de dejar entrar la ayuda humanitaria en Venezuela en la frontera de este país

Voz 0978 18:58 no tenga miedo ya es hora de tomar

Voz 19 19:01 con el pues aumentan los militares que decir

Voz 0127 19:03 tan para apoyar a Aído

Voz 4 19:07 qué tienen en común un ascenso un economista el sufijo

Voz 21 19:11 pero en lo sabemos que tiene años de experiencia nos permiten entender las necesidades de tu negocio de la A la Z descubre uno en los business de Citroën sólo hasta el nueve de marzo la cama Citroën provocó en condiciones excepcionales

Voz 0978 19:24 financiando complicidad Financial Services condiciones en Citroën

Voz 17 19:27 punto es sabía usted que la naranja una vez cogida de árbol va perdiendo propiedades

Voz 22 19:32 por eso Donald Simón ha hecho una planta única en el mundo rodeada de millones de naranjos para poder exprimir las naranjas una a una recién cogidas del árbol y las naranjas que usted exprime están recién cogidas del árbol zumo exprimido Don Simón como tener un perro en casa

Voz 1727 19:52 son las ocho y veinte en Canarias

Voz 1275 20:01 Laura Gutiérrez qué tal buenos días sin cambios a la vista el tiempo sigue estable siguen subiendo las temperaturas hoy veintitrés grados de máxima en puntos como Aranjuez y la contaminación empieza a dispararse en la capital Xàtiva el escenario uno esta mañana del protocolo contra la polución se recomienda el uso del otras

Voz 1762 20:17 muerte público el límite a la de la ciudad

Voz 1275 20:19 a setenta por hora en los accesos y salidas de Madrid en uno de esos puntos de acceso y salida a la capital en la A cinco esta mañana van a empezar a funcionar la regulación por semáforos del tráfico en un tramo que el Ayuntamiento de Madrid quiere convertir en vía urbana hay tres nuevos semáforos que van a marcar el paso a los conductores Ike desde las once lucirán en rojo verde Jan Bart ayer ese tramo alcaldes y portavoces del PP van a comenzar una protesta en unos minutos entorno a las ocho y media en contra de esta medida allí sigue Elena Jiménez Elena buenos días

Voz 1439 20:49 buenos días a esta a este paso elevado del kilómetro cinco setecientos Se va a venir el alcalde de Alcorcón David Pérez con otros regidores también de la zona oeste para criticar la puesta en marcha de los semáforos de esta a cinco que ahora siguen en ámbar tres semáforos dos para la entrada de la A5 y otro para desviarse por la avenida de los

Voz 1727 21:07 doblados a esta hora el tráfico es fluido los pan

Voz 1439 21:09 les luminosos están avisando de que los semáforos van a cambiar de color a partir de las once de la mañana otro cartel sigue recordando que el radar de tramo está en pruebas la hora apunta parece que va rebajando se por la pasarela que está situada en este punto cinco setecientos vemos ya a quienes han madrugado mucho para correr están de vuelta en la parada del autobús de los números XXXVI y XXXIX la marquesina sigue un helada por el frío que hace esta mañana

Voz 1275 21:34 gracias Elena fotografía hasta ahora en esa hacía poco atentos conductores a las once los semáforos lucieran en rojo verde se lo estamos contando esta mañana en la SER otra ley que el Gobierno de Ángel Garrido va a enterrar esta legislatura la Ley del Suelo en en la Asamblea no saldrá adelante después de dos años de trabajo según PP y Podemos porque Ciudadanos la dejado morir culpan a la formación naranja de echar el freno y dejar pasar los meses para pactar un dictamen final de esta nueva normativa Ángel Ramos Partido Popular Alejandro Sánchez

Voz 23 22:02 vemos es una postura que no entendemos por qué después de haber estado tanto tiempo trabajando Ciudadanos ha cambiado bien último momento iba a votar en contra de la misma la ley que apostaba sobre todo pues la renovación de la regeneración ir a rehabilitación

Voz 24 22:16 de los cascos de nuestra ciudad y finalmente hemos llegado al final de la legislatura sin que haya sido posible cerrar una ponencia digamos que se escenifica el proyecto el fracaso el fracaso ya anunciado de este proyecto de ley podemos celebra la paralización de la ley que no

Voz 1275 22:34 estaba en absoluto ciudadanos justifica su vetó por la falta de consenso de todo el arco parlamentario hoy termina el plazo para que los candidatos del PSOE a la Alcaldía de Madrid presenten sus avales titulares con Virginia Sarmiento esta mañana los presentarán Chema Dávila y Manuel de la Rocha ayer la CIA Pepu Hernández que pasaba pero el larguero el posible candidato a la alcaldía dejaba la puerta abierta a pactar con Carmena así se diera el caso la comisión de Universidades de la Asamblea tendrá finalmente una sesión más será el próximo seis de marzo los partidos tendrán que volver a decidir si citan a Cifuentes au casado después de que el PSOE permitiera cursó ostentación que no fueran a declarar la oposición del Ayuntamiento de Madrid exigirá esta tarde el cese del delegado de seguridad por su conflicto con los bomberos en un pleno extraordinario la alcaldesa Manuela Carmena ha insistido en que Javier Barbero cuenta con su respaldo y el Gobierno regional ha dado el primer paso para la creación de Matt una entidad que agrupa para instituciones públicas y privadas de investigación desarrollo e innovación en materia sanitaria cuenta ya con la firma de todas las universidades públicas madrileñas salvo las Rejón Carlos

Voz 4 23:30 deportes

Voz 18 23:33 en Hoy por hoy que el Real Madrid

Voz 1275 23:36 este afronta su semana más dura con dos clásicos en el horizonte Sampe buenos días buenos días mañana ya el primero partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey empate a uno en la ida en el Camp Nou y Solari con la plantilla casi al completo son los baja Marcos Llorente cumplida su sanción Sergio Ramos tras superar

Voz 1161 23:51 amén Isco sus problemas de espalda el sábado el de vuelta de Liga también en el Bernabéu y en medio del viernes un Barça Madrid de Euroliga en baloncesto y anoche dos visitas en el Larguero José Bordalás técnico del Getafe cuarto en la tabla el secreto de su buena marcha

Voz 25 24:04 bueno eso es que yo puedo tener aspectos de juego pero luego también la marcan el perfil de jugadores que tienen sin duda

Voz 1275 24:11 aquí la ya comentada de Pepu Hernández que también habló de deporte y si ha descartado ya volver a entrenar algún día

Voz 0978 24:16 no puede estar tasado no porque yo sigo soñando que llegó tarde al entrenamiento de un patio descubierto de un colegio de o de un equipo profesional quizás sea son más de que tampoco comparte de Pepu la amenaza del Ram

Voz 1275 24:27 Madrid de abandonar la ACB tras el error arbitral en la final de la Copa ante el Barça

Voz 21 24:32 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes

Voz 4 24:34 entre España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta vikingo

Voz 1275 24:44 echamos un vistazo a las carreteras deje de María Herrero buenos días

Voz 26 24:46 hola buenos días pues seguimos sumando accidentes en las rondas ahora mismo en la M40 a ese colisión que se había producido en la zona de Villaverde generaba tráfico muy saturado en dirección a la A cuatro tenemos que unir otro accidente más que se ha producido en la zona de los túneles de El Pardo que genera tráfico muy saturado desde la zona de Pozuelo en sentido A uno también continua los problemas por colisione la M50 en Boadilla del Monte que genera problemas desde Alcorcón sentido carretera coruñés por lo demás sigue la saturación en todos los accesos sobre todo

Voz 1439 25:16 mismo en A6 desde Majadahonda hasta Puerta Hierro inquieta el el tráfico

Voz 1275 25:21 la capital Charo Alcázar buenos días qué tal buenos días

Voz 1322 25:23 ahora están tratando de solucionar una incidencia un accidente la entrada Plaza del Conde de Casal de sentido plaza de Mariano de Cavia siguen ocupando el carril derecho pero están generando retenciones que se extienden por toda la avenida del Mediterráneo recordar que hoy a las once de la mañana entre en funcionamiento en los semáforos instalados en la A cinco sentido entrada y que quedará abierto el nuevo acceso desde la avenida de los Poblados respeten los límites de velocidad establecidos en setenta kilómetros hora buenos días

Voz 8 25:51 Mercedes Benz Vito invite a conocer el mayor concesionario de Mercedes en nuestra Comunidad el primer flash si Pastor de la marca en España que el único AMG Performance Center de Madrid treinta mil metros cuadrados donde retiradas la marca de una manera única tipo tras conocer toda la cama Mercedes AMG o Smart y elegir tu futuro coche doscientos cincuenta profesionales te daremos el mejor servicio porque llevamos la estrella dentro te esperamos en la calle Alcalá setecientos veintiocho oye Mercedes punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 27 26:24 empírico

Voz 0978 26:25 tenemos un buen plan para tu casa lote vitrocerámica más horno multifunción marca Teka por sólo trescientos veintinueve euros rico de precios bajos todos los días

Voz 17 26:36 bueno y ahora damos paso a la luz o la luz

Voz 28 26:39 Dios que o la luz es la primera eléctrica que se atreve a confiar en las personas lanzando la tarifa ajusta la única tarifa plana ilimitada de luz de verla Dusan toda la energía que necesitas si despilfarrar o la luz se compromete a que pague siempre lo mismo Amaya al novecientos sesenta y siete cero siete cero siete hoy forma ten o la luz punto com

Voz 22 27:02 y si fuéramos en patinete eléctrico como convivimos reservando la cera a los peatones para no atosigar le eso ponerles en peligro bueno pensándolo bien porqué no convivimos como deberíamos movernos nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid entre en Madrid punto es barra ordenanza movilidad

Voz 29 27:22 tu padre es mayor y necesita ayuda con su día a día Hideo trabajas todo el día y quieres que tus padres estén acompañados veo que los ayude con la limpieza las compras en la cocina cuyo veo punto com cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor u y de Leo

Voz 30 27:41 llegan los sí sí dailys gratuito los días en los que estrenará Pell es más fácil que nunca descuentos en Iphone Ipad vacua Watch paga los veinticuatro meses sin intereses ni comisiones además consigue descuentos por tu iPhone sado Easy Days sólo en Katyn Putín de Apple en que se cincuenta y dos y A42

Voz 31 28:03 las mejores voces líricas llegan a Plaza Norte dos y de compras

Voz 21 28:07 el tres de marzo ver a escuchar ópera un espectáculo

Voz 31 28:09 la puesta en escena hay grandes artistas del Coro Nacional y la Comunidad de Madrid La Traviata de Verdi clavar Carola de Offenbach o el fantasma de la ópera nunca sonaron así estás invitada Plaza Norte dos la cúpula de Madrid Carretera de Burgos salidas diecisiete diecinueve

Voz 19 28:24 señor chatines asiente para el despegue en ventanilla durante el año pasado para que estire las piernas

Voz 4 28:30 qué bien sienta cuando tardan el doble en el servicio posventa Citroën este mes te damos un dos por uno neumáticos Goodyear y continental

Voz 21 28:37 para que tú y tu vehículo es el doble de seguros

Voz 17 28:42 condiciones y puntos ateridos en Citroën punto es Red de Servicios Oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid

Voz 1275 28:50 el Centro Conde Duque presenta esta mañana su programación de que hasta junio con más de cien propuestas artísticas que van a girar en torno

Voz 32 28:56 a a tres grandes bloques escena música e instalaciones Paul Asensio en cuanto a la escena se exhibirán piezas nacionales internacionales estrenarán proyectos de producción propia de diálogos hasta talleres la música también será protagonista de enero a julio el centro acogerá cuarenta conciertos con entradas asequibles de máximo dieciocho euros el objetivo dice Mikel Oyarzabal director del Centro es generar encuentros

Voz 1762 29:19 si además queremos también que desborde los muros del centro y que las propuestas artísticas salgan a la calle para descubrir relatos y memorias de ciudad

Voz 1727 29:28 en el bloque de instalaciones podremos ver arquitectura

Voz 32 29:30 diseño artes visuales y arte sonoro entre las propuestas destaca la audioguía Conde Duque una pieza con auriculares que invita a recorrer la Historia y memoria del centro así llegamos

Voz 1275 29:40 las ocho y media de la mañana seis grados tenemos en la Gran Vía recuerden hoy activado el protocolo anticontaminación en la capital escenario uno la velocidad se limita a setenta por hora en los accesos y salidas de Madrid

Voz 4 30:04 en la Cadena Ser

Voz 0978 30:10 bueno son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio

Voz 1727 30:18 y esta tarde a las sedes empieza el último pleno de la legislatura antes de que el presidente disuelva las Cortes y con el adelanto electoral se quedarán sin cerrar dos de las tres comisiones de investigación que hay en marcha Javier

Voz 0858 30:29 sí son las de los accidentes de Angrois y de Spanair sobre la tercera a la que investiga la supuesta financiación irregular del PP los partidos va a intentar cerrar hoy mismo esas conclusiones José María Patiño buenos

Voz 1108 30:40 hola muy buenos días el presidente de la Comisión el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo ha convocado dentro de unos minutos a los integrantes de la mesa de los portavoces de los grupos de esta comisión para ver si se convoca una última reunión el jueves para aprobar un dictamen de conclusiones que en cualquier caso tendrá un carácter más mediático que real porque ya no hay tiempo para que sea ratificado por el pleno del Congreso no obstante el grupo socialista tiene las suyas Ciudadanos también asegura tener las propias aunque denuncia como

Voz 1762 31:06 unidas Podemos que la Comisión cerró sus tres

Voz 1108 31:09 bajos de hecho de manera precipitada el pasado día trece cuando se votó que no compareciera Mariano Rajoy

Voz 0858 31:15 el BOE publica ya la nueva estrategia nacional contra el terrorismo que ha elaborado interior y que pone el foco

Voz 13 31:20 en los españoles que se han ido a combatir al extranjero

Voz 0858 31:23 junto a grupos terroristas han sido más de doscientos treinta hay según el Ministerio se ha podido localizar a una parte de ellos gracias a denuncias ciudadanas Ana Terradillos buenos días

Voz 35 31:33 a unos días de esos doscientos treinta catorce han podido ser identificados por ciudadanos españoles que han puesto en contacto con la policía para denunciar actitudes sospechosas y radicales hay que recordar que son denuncias anónimas que no exigen declaración judicial y que sirven para abrir desarrollar diligencias policiales en total el cinco ha recibido cerca de siete mil comunicaciones ciudadanas de estas un treinta y cuatro por ciento han sido catalogadas como de interés policial y fruto de ello ha hecho que se han abierto más de ciento cincuenta investigaciones policiales otro hace un veinte por ciento de los doscientos treinta yihadistas que han viajado a zonas de conflicto han retornado ya aquí a España y Europa

Voz 0858 32:11 y en Estados Unidos una antigua empleada de Trump la denunciado por acoso sexual lo publica el Washington Post cesaba mujeres Alba Johnson que trabajó en la campaña del presidente y que asegura que Trump intentó besarla en la boca durante un mitin

Voz 15 32:27 hablar

Voz 4 32:29 palabras que en Caixabank definen nuestro compromiso contigo escuchamos para entender que hablamos de quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad Caixa Nan escuchar hablar hacer

Voz 34 32:51 y a esta hora la opinión

Voz 1727 32:53 de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días otro

Voz 0978 32:55 todos la doble cita electoral de abril y mayo persigue un objetivo principal impedir que el enemigo si en

Voz 0858 33:01 amigo consigue el poder en una coyuntura

Voz 0978 33:04 teórica en la que a juzgar por el lenguaje los contendientes nos jugamos el destino de la nación nada menos nos dicen que tenemos que optar entre unidad o desmembramiento de España entre fascismo o libertad disyuntiva años treinta peligrosas en su simple enunciado los partidos enfada mucho cuando se les en paquete en bloques cuando se habla de tres derecha de gobierno Frankenstein pero en cuanto se publica un sondeo suman los datos

Voz 1321 33:27 por bandos enfrentados que se lanzan miradas

Voz 0978 33:30 Heras a través de la alambrada si el votante ha de creer lo que le dicen una de las dos Españas adelantarle el corazón haga lo que haga antes del verano pues en ese momento estará dirigiendo el país o bien la horda roja anti España o la horda fascista anti humanidad elija usted su abismo preferido porque del abismo no se libra concedo las elecciones una gran importancia porque la tienen y al momento actual que es delicadísimo pero precisamente por eso los partidos no pueden dedicarse a anunciarnos el fin del mundo si ganan sus rivales nos deberían la esperanza de algún acuerdo de algún plan compartido y si eso es imposible por ahora por ahora porque termina siendo posible podrían al menos ahorrarnos los presagios tremendistas hay posiciones políticas muy diferentes claro que sí con propuestas radicalmente distintas pero no hay dos Españas si una no quiere yo me apunto a la que no quiere post data un estudio de Bloomberg señala que España es el país más saludable del mundo contabiliza longevidad asistencia sanitaria dieta alimenticia etcétera no creo que el sadomasoquismo patrio tarde mucho tiempo en salir a la palestra para ridiculizar noticias tan insoportable

Voz 19 34:43 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gastos de gestoría pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobran y gasto

Voz 4 34:53 ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING la hora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros y como siempre con cero comisiones y al precio que buscas desde Euribor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y seis por ciento TAE variable más información ahí NG punto es buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido noventa y ocho mil ciento cincuenta Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido once hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 1108 35:51 buenos días esta mañana se acabaron todos los líos todo estudios vamos a dejar las cosas claras acabó eso de arte pensando que para ahorrar tienes que tener los seguros en la misma compañía lo que tienes que hacer es mutó arte que es menester mucho a tener lo mismo pero por menos dinerito lleva cualquiera tú seguros a la moto y te bajan su precio sea cual sea y te doy el teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción el mucho a punto es vamos Mobutu ate eh

Voz 1727 36:24 viene esta mañana de martes también Coghen Ignacio Ruiz Jarabo ex director de la Agencia Tributaria hola buenos días muy buenos días Lucía Méndez periodista del mundo buenos días hola buenos días y Joaquín Estefanía junto a la directora del país buenos días

Voz 0978 36:35 Nos días con ese paquete de medidas sociales que

Voz 1727 36:38 gobierno va a intentar aplicar en este tiempo de descuento de la legislatura vamos a

Voz 1321 36:43 sí en seguida a ese asunto pero hay noticia tenemos noticia desde el partido

Voz 1727 36:50 socialista Inma Carretero buenos días

Voz 1439 36:53 los días Pepa confirman lo que se venía lo que estaban en

Voz 1727 36:56 aire en el ambiente desde hace muchos días que Borrell se va

Voz 1439 36:58 Europa sido acaban de confirmar fuentes de Ferraz José Josep Borrell va a ser el ministro de Asuntos Exteriores va ser quién encabece la lista del PSOE en las próximas elecciones europeas era el candidato que quería Pedro Sánchez lleva meses diciendo que sería la persona que mejor representa el proyecto europeo del PSOE pero el ministro de Exteriores se lo ha pensado Se que hoy finalmente ha aceptado ya esta propuesta del presidente que según confirman a la Cadena Ser fuentes de su entorno ayer estuvo ya hablando con los ministros viendo que quieren hacer y qué quiere él para ellos de cara a las elecciones que viene ha cerrado ya la candidatura de Josep Borrell para la lista de las europeas ya veremos qué ministros encabezan otras candidaturas para las elecciones generales Pepa me temo que

Voz 1727 37:41 de aquí en adelante va entrar mucho a esta hora de la mañana no pasará hay muchas listas que da hasta luego ninguna sorpresa no Joaquín Ignacio

Voz 0958 37:50 ninguna no creo que ninguna ninguna dentro de lo que se había dicho los últimos días porque podría haber ido en algún momento se consideró que fuese número uno por Barcelona en el momento que decidieron que Meritxell Batet fuese la esa número uno entonces

Voz 0978 38:04 el Congreso no ha Congreso perdón decir

Voz 0958 38:06 quedaba expedito el camino para para Europa no

Voz 1727 38:10 para Borrell en Europa vuelvo una casa que ya conoce bien no

Voz 13 38:13 es un magnífico candidato hombre la pena para la hipótesis de que volviera a gobernar el PSOE es que no le podríamos tener de ministro porque también es un magnífico ministro

Voz 1321 38:22 tú crees que estaba cómodo en el Gobierno Lucía bueno yo creo que horrible encontró en este Gobierno de Pedro Sánchez digamos la compensación a lo que en su día le sucedió como como líder frustrado del Partido Socialista independientemente de si de sus posiciones políticas que además las ha expuesto muy claramente en relación con Cataluña yo creo que a Borrell si le gusta ser ministro francamente bueno a ver yo creo que es el ministro Le gusta todo el mundo pero si además has tenido una carrera política tan accidentada como la suya pues yo creo que ese ministerios una justa compensación y la candidatura a las europeas por supuesto que también hay que apuntar una cosa el único partido que no tiene candidato a las elecciones europeas en estos momentos el Partido Popular lo tiene ciudadanos que es Garicano lo tiene Podemos que es un Bustinduy hilo tiene ahora mismo el Partido Socialista que es Borrell el PP todavía no

Voz 1727 39:18 dijo que en estas elecciones europeas nos jugamos muchísimo ya no puede ser esa lista de gente a la que no sé dónde colocar la mando a Bruselas estamos a Estrasburgo en este caso no en esta ocasión la lista tiene que ser consistente dispuestos a pelear una Europa u otra Europa no es que todos los sondeos indican que

Voz 0958 39:37 que el grupo mayoritario que el grupo el grupo que es que ha formado en la historia de la del propio Parla Europarlamento y de la Unión Europea que son los populares los socialdemócratas en este en estas elecciones están por debajo del cincuenta por ciento de los votos de los votos que que vaya a haber Ike hay dos al parte de los Verdes y los liberales que también estaban hay un bloque que no se sabe todavía cuánto va a ocupar pero que es muy potente de partidos euro Fobos populistas como como creo

Voz 0978 40:04 a Marlon pues vamos ya con lo que el gasto

Voz 1727 40:07 no pretende a partir de hoy es aprovechar este tiempo que queda de legislatura hasta que se disuelvan las Cortes por un lado y hasta que haya nuevo gobierno elecciones por otro para sacar adelante algunas cosas concretas en materia social de inaugural del proyecto de Presupuestos no nato e vía decreto ley negociado con los agentes sociales hoy ya ese unos niveles del Ministerio de Trabajo se reúnen con sindicatos y patronal para intentar derogar por en fin algunos aspectos de la reforma laboral lo que le ha reclamado el socio preferente durante toda esta mini legislatura y que finalmente el Gobierno no ha hecho vamos a hacer balance si os parece sobre lo hecho en materia laboral

Voz 0978 40:48 social en estos ocho meses Ignacio sobre lo hecho sobre lo que tienen que ver ahora sobre el ex obrero hecho hombre y yo creo que

Voz 13 40:55 bastante poco francamente bastante poco no mucho intento mucho anuncio mucho intento de hacer esa esa contrarreforma o o reforma como queramos llamarle de la última reforma hecha en el dos mil doce pero pocas concreciones no y no quiero a repetir pero lo dijera a última semana me parece bien algunas medidas laborales que se quieren hacer otras me paré

Voz 1727 41:17 el que sería dramático hicieron de las que se quieren hacer porque crees que no han hecho nada Joaquín

Voz 0958 41:21 bueno yo creo que lo que hay que hacer para para establecer este balance es acudir a las propias palabras del Gobierno no sé si recordáis que el mismo día que se anunciaron las elecciones se aprobó estuvo la la ministra de Economía en la en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y habló de una agenda para el cambio que ha pasado a la clandestinidad más absoluta no hemos vuelto a saber nunca nada más en qué

Voz 0978 41:44 existía mide la gendarme de la niña esa esa resolución la ministro estaba ayer en Barcelona estos días ha tenido una presencia familiar en Barcelona gráfica importante si entonces estos días

Voz 0958 41:55 tanto para el cambio es tiene dos columnas es decir una que dice lo que se ha hecho y otra lo que se quiere hacer en un periodo que es años dos mil diecinueve dos mil veintiuno no entre lo que se ha hecho salario mínimo plan de empleo juvenil y me esto las pensiones de acuerdo con el IPC en el IPC para un año no

Voz 1727 42:18 a revalorizar las charlas que es lo que falta

Voz 0958 42:21 ha de hacer muchísimo falto de hacer esa contrarreforma laboral de la cual se está hablando falta hacer es simplificar los contratos de trabajo para que no siga habiendo esa multitud de contrato de trabajo que tengo que tenemos ahora la lucha contra el fraude eh en el seno de la de la siempre Rajoy el en la jornada laboral las las horas extras que no se que no se pagan falta los falsos autónomos los becarios todo eso que de que de que Ana de lo cual han hablado tanto tantas veces pero que no sea a los contratos temporales que son el origen de esta de esta precariedad la ley de igualdad de género en los salarios que eso es muy muy bien relativamente bueno no es

Voz 13 43:01 lo importante no responde míticas activas de empleo

Voz 0958 43:04 el nuevo Estatuto de los Trabajadores todo eso no se ha hecho todo eso nos ha hecho porque ha sido una legislatura en primer lugar muy corta en segundo lugar con una debilidad parlamentaria y enorme no ahora ayer por la mañana es escuché en Los desayunos de Televisión Española al secretario general de Comisiones Obreras Unai Sordo que está muy preocupado porque en puede ocurrir primero que no que para el próximo Consejo de Ministros no haya nada de todo esto que se está hablando de lo de la red de la reforma laboral y en segundo lugar que es lo que más le inquietaba él decía en The con la información de que yo dispongo

Voz 17 43:42 no hay ningún diálogo con

Voz 0958 43:44 el resto de los partidos políticos que podrían apoyar estas estas reformas en el caso de que hubiera que convalidó convalidar las inmediatamente

Voz 1727 43:52 acción permanente en la Diputación permanente es decir

Voz 0958 43:54 primero la discusión de si en la Diputación Permanente Se puede llevar no se puede llamar este tipo de medidas y en segundo lugar si se llevasen él denunciaba que en estos momentos no que que él conozca no existe ningún marco de diálogo con él dijo completamente con Unidos Podemos y los a los aliados que podrían aprobarlo no

Voz 1727 44:12 para saber de qué estamos hablando por ejemplo en el paquete de medidas sociales que parece parece que va ir en estos decretos ley está el que se asuman la cotización con cargo a las arcas públicas de los cuidadores cuidadoras en su mayoría de los dependientes en España exigir a las empresas que contabilicen parado los salarios que pagan a hombres mujeres para poder detectar la brecha salarial que es una cosa muy difícil de detectar en fin son la compensación a las familias por hijos con gran discapacidad hay pequeños asuntos que dice el Gobierno lo teníamos ya prácticamente negociado una cosa es el fondo si son necesarias estas medidas que es por lo que te pregunto ahora Ignacio por el contenido que sabemos y luego entramos en el procedimiento si se puede llevar esto a la Diputación permanente primero lo que sabemos que van a pretender aprobar de aquí al final de la legislatura primero