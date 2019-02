Hoy por Hoy (26/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:23 el actual ministro de Exteriores Josep Borrell será el candidato del PSOE a las elecciones europeas lo acaba de confirmar la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid

Voz 0858 00:33 el ministro de Exteriores volvió a presentarse como número uno de la lista a la Eurocámara quince años después Inma Carretero

Voz 0806 00:39 sí Borrell candidato natural para Pedro Sánchez lo dijo así la semana pasada en una entrevista quería que el cartel de de las europeas fuera un cartel de peso el ministro de Exteriores en el estado pensando durante semanas porque esta candidatura supone regresar a Bruselas donde fue presidente del Parlamento Europeo entre dos mil cuatro y dos mil siete y además en este momento Sánchez no puede garantizarle que lo promoverá a la Comisión Europea porque hay elecciones generales antes de que se forme el Ejecutivo comunitario confirma a la candidatura de Borrell el presidente está ahora viendo el encaje del resto de ministros en las listas

Voz 0858 01:12 en el Exterior el Gobierno ve Nicolás Maduro va a deportar a los periodistas de Univisión que esta madrugada ha entrevistado han entrevistado al presidente venezolano el Sindicato de Trabajadores de prensa denuncia que los periodistas han sido retenidos en el Palacio de Miraflores durante más de dos horas entre ellos está Jorge Ramos que es uno de los presentadores estrella de la cadena

Voz 5 01:31 el levantó de la entrevista después de que el mostrar a los vídeos de unos jóvenes comiendo de un camino de basura inmediatamente después uno de sus ministros vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada y Nos confiscaron todo el equipo se quedaron con las cámaras se quedaron con todo nuestro equipo la entrevista la tienen ellos

Voz 0858 01:50 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne hoy de urgencia para tratar la crisis venezolana lo hace a propuesta de Estados Unidos más asuntos esta madrugada al cardenal George Pell se ha convertido en el clérigo católico más importante del mundo en ser condenado por pederastia la justicia australiana le ha declarado culpable de cinco delitos sexuales se enfrenta hasta diez años de prisión para la pena Se va a dar a conocer a principios de marzo más detalles hay ABAO

Voz 0137 02:16 el tribunal considera probado que pelín que fue el tercer hombre más poderoso del Vaticano y que es actualmente la autoridad católica más importante de Australia violó aún monaguillo de trece años durante la década de los noventa y que abusó sexualmente de otro de la misma edad después de oficiar una misa pondrá arzobispo de Melbourne aunque él siempre se ha declarado inocente

Voz 6 02:34 muy sencillo sexo pies

Voz 7 02:38 tienes que es lo que mantuvo durante los meses que

Voz 0137 02:42 en un proceso judicial que se mantuvo hasta ahora en secreto para proteger la presunción de inocencia del cardenal

Voz 0858 02:46 y entre una ola de flashes y fuertes medidas de seguridad Kim Jong Un ha llegado esta madrugada a Vietnam mañana se va a reunir allí por segunda vez con Donald Trump para tratar el proceso de desnuclearización de Corea del Norte está previsto que el presidente de Estados Unidos aterrice en Hanoi a mediodía

Voz 10 04:17 en el capítulo de hoy yo nunca pondrían mi país en manos de los que quieren destruir el país

Voz 0572 04:21 sabremos salir al campo de juego con los cordones atados

Voz 10 04:24 para mí no merece ningún respeto una persona que ha sido capaz de pactar con los que quiere liquidar mi país

Voz 11 04:33 Ciudadanos con el Partido Popular o fichando en Castilla y León a gente del Partido Popular

Voz 8 04:37 muy bien con todas aquellas personas desde la moderación todos menos del aún

Voz 12 04:44 tras derecho los que indulta a golpistas y los que gobiernan con separatistas y los que llaman fachas a los que llevan una bandera de España son incompatibles con los de Ciudadanos

Voz 13 04:54 mira que todos ellos podemos hacer acuerdos que no significan menos con él

Voz 0572 05:03 pasa es que la izquierda los independentistas intentan tejer un cordón sanitario en el cual el Partido Popular no

Voz 8 05:07 de aquellas que no les ríen las gracias a los líderes sobre todo al señor vamos a darlo todo toda la carne en el asador

Voz 14 05:20 en la respuesta

Voz 8 05:24 lo suyo Rivera rápido los pero que está bien pensado el espera algo más

Voz 0443 05:35 no comprendo cómo el señor Rivera no siente bochorno

Voz 8 05:39 Pedro Sánchez que cuando eligió compañeros de baile eligió habido arrojan ya Torra y aburrido

Voz 1727 07:02 nueve y siete en Canarias se incorpora a la sintonía de la Ser sepa que veníamos de un debate intenso sobre el balance social y económico de esta mini legislatura sobre lo que queda por hacer todavía para que España salga en condiciones de la desigualdad que de la crisis dicen que hemos salido lo último era que Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo estaban ahí un poco enganchados sobre el balance económico de los gobiernos del PP en concreto de los gobiernos de José María Aznar había hecho una defensa razonada Ignacio Ruiz Jarabo cómo suele ir tenía que hablar Joaquín Estefanía adelante

Voz 0958 07:39 tiene el seguro que tiene e intervenir después de sin papeles a tiempo pensé

Voz 0460 07:43 Arnau es la diré que querría hacerlo

Voz 0958 07:47 poco como de primero de coche escoba de algunas cosas que se han dicho y que no no me ha dado tiempo antes a tiene una sala acabo de contar ahora Ignacio fuera de micrófono respecto a la reforma laboral cuando una pequeña empresa como la que tuvo las que tú mencionas es decir se quiere descolgar de un convenio sectorial y aplique recomendado empresa puede hacerlo porque existen las cláusulas la cláusulas de descuelgue cosa que no no en lo segundo sobre la apología que has hecho del del del Gobierno de Aznar el déficit cero siete olvidado un detalle central no que eso las privatizaciones no Joaquín para en momentos tensos segundos el dinero tenías pretensiones no computa en el público me me parece que me parece que en aquel caso no hubo autorización te digo que no porque soy consciente yo las hice las privatizaciones no computan déficit público yo tengo lo tenía que mirar pero creo que siga ocasión fue autorizado el Gobierno español para para utilizarlo bueno y en tercer lugar en tercer lugar claro Si yo no sé para qué quiere bajar los impuestos si va a ahorrar cuarenta y seis mil millones de gasto público porque se ahorra cuarenta y siete mil millones ya no hay déficit hay superávit es decir que hay superávit ya no habría que hacer nada con los impuestos

Voz 7 09:01 no es necesario esquilmar tanto al canto

Voz 0958 09:03 quiero escucho una cosa es decir el problema que tiene este país no es de exceso de impuestos tenemos una presión fiscal por debajo de la red de cualquier país de nuestro entorno el problema que tiene este país es de necesidad de gasto de volver a tener las cosas que estuvieron antes de la crisis y que sean perdido de gasto social es decir si ponen si en estos momentos

Voz 7 09:25 muestra nuestro debates

Voz 0958 09:28 sobre si tenemos que bajar impuestos no hablamos de la sanidad no hablamos de la educación y no hablamos de lo que está ocurriendo estamos haciendo un país que no tiene que ver nada con la converger yo

Voz 1727 09:37 los tenemos que aclarar eso de si le permitió o no la Unión Europea para converger con el euro el el el déficit con cargo a la venta de las joyas de la corona esto me conviene porque porque hay gente que lo está dando por hecho

Voz 0958 09:51 lo que sí de que si la UE yo creo que hubo esa

Voz 1727 09:55 dice que no es bueno vamos a tratar de aclararlo a lo largo del del programa porque tengo que saludan a las nueve y diez ocho y diez en Canarias a Susana Díaz buenos días buenos días la secretaria general del PSOE de Andalucía jefa de la oposición en la Cámara autonómica están Radio Sevilla cómo está cómo lleva el proceso de descompresión del poder

Voz 1921 10:13 pues bien contenta con ilusión y con muchas ganas la verdad que sí decían que la oposición se echaba menos fuera pero yo estoy echando la misma Pepa

Voz 1727 10:21 ya se ha llevado alguna decepción personal en este tema

Voz 1921 10:24 al contrario mucho más el el cariño y el apoyo de gente que incluso no me lo esperaba que lo que al fin y al cabo siempre te dicen que cuando sale de un gobierno son son muchos los que tenían en el camino yo les digo lo contrario es decir lo que encuentro cariño cada día que pasa como ven que el Gobierno Andalucía en la casa de los líos pues más gente todavía no echa de menos no dicen que tienen a que bueno

Voz 1727 10:48 hablamos con usted muy y recién celebradas las elecciones ahora que el tiempo ha pasado ha podido hacer una reflexión más a fondo de porque cuatrocientos mil andaluces se quedaron en casa

Voz 1921 10:58 bueno claro no hubo ni un solo día después del dos de diciembre que no dejara de pensar en ello y que habláramos entre todos los compañeros y compañeras incluso con muchos colectivo sindicato ciudadano para ver ese porcentaje de abstención tan grande que sufrió el PSOE también la izquierda en su conjunto no al final permitió que tres partidos han hecho falta tres partido en Andalucía uno de ello la extrema derecha no desalojaran a pesar de ganar las elecciones pero sí hemos hecho claro autocrítica pero ya no hay tiempo que perder Pepa cuando llevan sólo un mes y esto se ha convertido lo que se ha convertido que es el ejemplo yo estaba escuchando Estefanía el ejemplo de el comportamiento de la derecha en un Gobierno ya no podemos llorar sobre la leche derramada hay que trabajar e intentar volver cuanto antes y el tiempo que hace la derecha que sea lo menos dañino palos anda

Voz 1727 11:46 este jueves veintiocho de febrero es el Día de Andalucía el Partido Popular y Ciudadanos intentaron por ejemplo la semana pasada zanjar rápidamente la grieta que se abrió cuando Vox pide el listado de trabajadores de las unidades de lucha contra la violencia de género ocurrencias dijo Ciudadanos en ningún caso se va a hacer existe riesgo real de involución en este terreno en Andalucía o PP y Ciudadanos van a conseguir frenar las propuestas de Vox

Voz 1921 12:13 bueno lo primero fue la respuesta esa respuesta una respuesta timorata y cobarde porque lo que tenía que haber hecho el presidente de la Junta de Andalucía y el vicepresidente es salía plantarle cara Vox pero no pueden hacerlo porque el Gobierno depende de Vox y como aquí no se puede tomar ninguna decisión que la extrema derecha no la autorice hola apoye pues por eso miraban para otro lado y silbaban y al final no no hay que el Parlamento la ley de protección de dato hombre faltaría más que no se cumplirá la ley de Potes son de dato pero la respuesta es una respuesta cobarde no le ampara parado los pies porque saben que dependen de ello no eso de atemorizar a los trabajadores amedrentar lo que están cuidando protegiendo a la mujer víctima de violencia a mí me parece gravísimo gravísimo

Voz 1727 12:55 usted sabe que su partido confían en que el caso andaluz moviliza a la izquierda en el resto

Voz 1921 12:59 bueno no es que te convencía de que pase así estoy convencida de que cuando escuchaba ante la música la sintonía las distintas intervenciones de los líderes políticos nacionales o eso que van ahora de Nazionale recordaba lo que pasó aquí es un David de Andalucía el final sí sí pueden se van a juntar si ello vienen lo los derechos Evan creo que todos los españoles han tenido que tomar nota de lo que pasa con la derecha cuando la izquierda se relaja yo estoy convencida que lo capas Andalucía va espolear va a movilizar el voto progresista en el conjunto del país y no imagina lo que me alegra eso y además vamos a batir aquí el cobre no vamos a dejar la piel para que la mayoría en Andalucía contribuya como nunca a esa mayoría en España

Voz 1727 13:45 de inmovilizar a la izquierda y sin embargo ayer el secretario de Organización de su partido José Luis Ábalos pedía en fin tratar de captar votos

Voz 7 13:55 en el centro vamos a escucharlo lo que sentimos

Voz 16 13:57 que hay un espacio de centralidad política que está pues no tiene una referencia política

Voz 7 14:03 por aquellos que que que aspiraban a ello

Voz 1727 14:06 usted ha gobernado conciudadanos apoyándose en ciudadanos conoce muy bien Albert Rivera ha tenido mucha relación con ellos cómo se explica la decisión de vetar al PSOE para futuros pactos antes de celebrarse las elecciones

Voz 1921 14:17 bueno yo creo que es Ander hechizado Illán no son ni moderado ni liberales han optado que en lugar de ocupar un espacio de centralidad como decía mi compañero Abalo prefieren ir de compañeros de viaje del señor Abascal y de la extrema derecha española y todo eso además lo envuelve lo di en insulto habrá bicho que lo último día el tono de Ciudadanos ha subido mucho Ximo para intentar disfrazar y ocultar que su pareja de baile en la extrema derecha un partido machista un partido xenófobo un partido que quiere condenar a ese país a la involución democrática no entonces se pongan como se pongan el camino por el que han optado

Voz 1727 14:52 su compañero Avalos ya no le pide que se vaya a usted como hizo al día siguiente de las elecciones

Voz 1921 14:57 mire Pepa yo comprendo perfectamente que lo momentos de dificultad pues bueno a veces hay cosas que se entienden mejor o peor pero yo me siento feliz contenta Hay además tengo ganas de que el veintiocho de abril quitarme la espinita del dos de diciembre y para eso estoy segura que el peso andaluz es el que más va a contribuir a la victoria en España desde que estoy en eso Pepa de verdad que le

Voz 1727 15:19 yo me imagino pero olvide dice digo yo le digo una cosa

Voz 1921 15:22 su compañera mire yo no estoy disponible para cuitas internas ni para cuestiones orgánicas yo sólo estoy disponible para proteger los derechos de los andaluces y nuestra autonomía que desgraciadamente está en crisis porque tres partido dos centralita y uno de extrema derecha han conseguido el Gobierno a través de lo que ellos llamaban ante pactos de perdedores

Voz 1727 15:41 habrá paz entre sus San Pedro listas para elaborar las listas a las generales

Voz 1921 15:45 aquí somos todos socialista aquí eso de las lo propio de otros partidos nosotros somos socialista y estoy convencida que lo militante cuando vayan a las asambleas esta semana o la que viene creo que la que viene lo hará pensando en lo mejor para el conjunto del partido y España necesita que el PSOE salga fuerte situación estamos en un momento cada cuarenta años te Pay entra en situaciones de incertidumbre el único cinturón de seguridad que tiene en estos momentos España el Partido Socialista ahí ahí tenemos que poner

Voz 1727 16:13 vamos a elecciones efectivamente en un clima muy exasperado de acusaciones vetos de clima muy duro muy enrarecido a qué atribuye este deterioro de la vida pública en España

Voz 1921 16:25 pues a la falta de la altura política que tenemos que tener los dirigentes en un momento como éste que España lo necesita ojalá siempre lo he dicho tuviéramos la altura que tuvieron los hombres y mujeres de la transición porque España lo que tendría que está haciendo ahora es aislar no aún partío a otro para alcanzar el poder sino aislar a los que vienen a cargarse el sistema lo que vienen a quitarnos los derecho a las mujeres el partido machista xenófobo revanchista con la memoria histórica de caña que se está convirtiendo en el aliado indispensable de la derecha para alcanzar el poder si tuviéramos altura de miras echaríamos aislando a ese tipo de partido en lugar de hacerle cordón sanitario al que cree que te va a ganar las elecciones está siendo Pedro lo mismo que me hicieron a mí Pepa es lo mismo no toda la campaña la acusa de Rivera en ese momento era que en Andalucía lleva mucho tiempo ganando bueno porque quería los andaluz no y ahora la excusa de Rivera en hombre Cataluña pero bueno pero si usted un partido constitucionalista apoya el partido más votado en España garantice que este país tiene Billy

Voz 1727 17:25 por cierto tal y que piensa cuando sus socios hasta hace dos días dicen que el PSOE Nos constitucionalista

Voz 1921 17:31 bueno que somos el único partido que votó la Constitución que sigue siendo el mismo partido eso se cae en el minuto uno que se apropien de la Constitución tienen no echaba o quienes no la apoyaron pues llama mucho la atención yo lo que creo que aquí mucha impostura hay mucho fariseísmo y en el caso de Rivera bueno sea derechista o el sabrá el por qué es el lugar de querer proyectar un partido moderado liberal que ocupe la centralidad ha optado por ser uno de los tres siglos de Aznar y ahí se encuentra más cómodo ir de vez en cuando pues recurre al insulto para tapar una realidad que se ha convertido en uno de los tres miembros del trío andaluz

Voz 1727 18:12 hay un socialista o ex socialista en fin no sé cómo denominarlo Mesquida que hoy a partir de hoy se va a sentir más cómoda en ciudadanos que en el PSOE porque va a fichar por los naranjas

Voz 1921 18:22 bueno yo respeto lo que cada uno haga su vida política yo desde que era muy jovencita que es alguno me lo echan en cara me sentí socialista fui al Partido Socialista porque era la manera de cambia la historia de mi barrio lo llevo en el ADN y hasta el momento dulce dulce y lo amargo me siento profundamente orgullosa ese socialista y la verdad que bueno que creo que eso es lo mejor que le ha pasado este país aquí Milito con toda mi pasión hiciera otra persona hacen otra cosa pues bueno lo respeto pero me cuesta me cuesta

Voz 1727 18:55 hay otra salida en Cataluña que el diálogo el diálogo entre todos y con todos también con los independentistas

Voz 1921 19:00 dentro de la Constitución siempre Pepa siempre es decir para mí hay un límite hay quién lo llama perímetro Felipe le llama perímetro para mí el límite en el diálogo siempre está dentro de la Constitución y del Estado de Derecho y ahí ahí nos encontramos cómodos todo yo confío estoy plenamente convencida de que en un futuro inmediato los ciudadanos lo que van a ver en España un espacio de diálogo y de convivencia siempre desde el respeto a nuestra Constitución nuestro Estado de Derecho de pegarse con la bandera yo creo que este país también empieza a cansarse de que se utilice la bandera como un arma política hay un arma electoral nadie duda que yo a España y me siento profundamente andaluza profundamente española y la verdad que me irrita cuando se utiliza la bandera contra el adversario porque creo que esa no es la manera de construir un país

Voz 1727 19:50 vamos a seguir hablando con Susana Díaz a la vuelta de ésta

Voz 27 23:21 sí por la red a eso

Voz 2 23:39 vida

Voz 27 23:42 no

Voz 1727 23:49 son las nueve y veinticuatro hora ocho veinticuatro en Canarias atención noticia el Gobierno para de momento la reunión que tenía esta mañana con los agentes sociales Rafa Bernardo qué ha pasado

Voz 1762 23:59 pues parece ser que el Gobierno no tiene todas consigo de que los temas que va a llevar a esa reunión recordamos Reunión de agentes sociales prevista para las once y media ni sindicatos empresarios iban a hablar sobre reforma laboral IMAS cosas parece que el Gobierno insistimos a unos cuentan fuentes conocedoras de la reunión no tenía todas consigo de que lo que iba a llevar a esa mesa fuese a ser del agrado de todo el mundo entonces para evitar una de alguna forma no una situación complicada en un asunto que debía ser pues para tratar en profundidad y ver qué materias a llevan finalmente a Consejo de Ministros han decidido suspender esa reunión en los próximos días Se supone hay otros encuentros todavía no fijados con calendario así que puede continuar la discusión pero desde luego esa reunión prevista esta mañana dentro de dos horas once y media pues no se va a hacerlo

Voz 18 24:45 finalmente gracias hasta luego Susana Díaz

Voz 1727 24:48 Secretaria General del PSOE andaluz jefa de la oposición es un entiende que un gobierno en minoría sobrevenido porque fue por una moción de censura aterriza en Moncloa se cometen errores improvisan mucho pero hombre a estas alturas crear esta expectativa suspender la reunión a estas alturas ya las improvisaciones deberían ser más contadas no

Voz 1921 25:09 bueno yo creo que eso no será una improvisación si no será fruto de las dificultades que hay siempre en un proceso de diálogo social es decir habrá posiciones bastante distantes entre los sindicatos y la patronal imagino que el gobierno para no frustrar la esperanza que tenemos millones de españoles de que se modifique una reforma laboral que has sido una fábrica de destrucción de empleo y que además no ha llevaba la precariedad y a la desigual que incluso ayer la propia Unión Europea no llamaba al orden pues antes de hacerlo que no esperamos haya preferido ganar tiempo yo intuyo que el estar en un proceso preelectoral también dificulta mucho siempre el diálogo social no lo veo como una cuestión de de improvisación sino como dificultades propias de ese diálogo social ahora si me permites una cosa Pepa si España urgentemente tiene que modificar esa reforma laboral si queremos que el empleo que se crea no sea tan precario como el de ahora no se siga abriendo la brecha salarial que ahí ya no sólo entre hombre y muere sino entre los propios trabajadores y su porcentaje dentro de la masa salarial dentro el pie España el lucían

Voz 1727 26:16 entre Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo se incorporan a la conversación Lucía

Voz 1321 26:20 sí buenos días señora día acaba de buenos día Lucía acaba de decir usted que a Pedro Sánchez el presidente del Gobierno le están haciendo lo mismo que lo hicieron en Andalucía no atacarle con el tema de Cataluña bueno hay una diferencia que es que el señor Sánchez si llegó a a la presidencia del Gobierno con los votos del independentismo de Cataluña y que de alguna manera ha estado en La Moncloa gobernando con

Voz 28 26:43 Ellos y a usted a usted

Voz 1321 26:49 le pregunto directamente cree usted que ese pacto a De Se puede reeditar después de las elecciones generales teniendo en cuenta que nadie va a sacar mayoría absoluta aparece y le gustaría usted que ese pacto se reeditará

Voz 1921 27:04 no yo estoy convencida que Rivera casado y Abascal ya lo tienen hablado pero igual que aquí es decía aquí la excusa no era Cataluña no fue el argumento electoral aquí la excusa fue que llevábamos cuarenta años Rivera buscaba una excusa para derechista Arsène aquí en Andalucía fue sólo cuarenta años pero lo tenían clarísimo que si podía lo hacían lo hicieron pero que no le estoy preguntando por el otro pacto claro

Voz 1321 27:26 si usted considera que es que es bueno para el PSOE que después del veintiocho de abril se pudiera reeditar el pacto del PSOE con los partidos independentistas dijo

Voz 1921 27:37 bueno a mí lo que me gustaría que hubiera una mayoría holgada del Partido Socialista y que el resto de partido constitucionalista no pusieran impedimento a ese gobierno ahí yo me creería el patriotismo de hojalata que alguno llevan haciendo gala del lleva mucho tiempo en este país y eso es lo que a mi me gustaría si me gustaría la mayoría holgada que para lo que voy a trabajar pero que después alguno no se dediquen a boicotear y a bloquear el Gobierno porque si lo hacen entonces en este país tanto como dice osea que el no a ello mimo incluso

Voz 1321 28:08 podría el PSOE pedirle al Partido Popular que esas tuviera

Voz 1921 28:12 como hizo el PSOE para gobernar a Rajoy cree mire yo que creo que eso debería de serlo natural en este país han que que debería de ser aquí lo lógico que cuando uno gana bien las elecciones pues los demás ejerzan su tarea de oposición y lo digo yo que me he ido a la oposición habiendo ganado las elecciones Si lo que no es normal que la gobernabilidad de ese país y en mi caso de Andalucía Nos un partido de extrema derecha xenófobo machista que un día pide lo o de los trabajadores de la violencia de género y otro día pide que se derogue la memoria histórica lo que te rondaré morena lucía porque eso lo que este partido ha venido a hacer eso es lo que a mí no me gusta que España hacen mano de un partido de extrema derecha cuando en otros países como en Francia o en Suecia pues todos los demócratas se unen para hacerle frente y en cambio aquí la se aprovecha de ello para su a llegar al poder y desalojar a los socialistas

Voz 1727 29:01 para aclarar señora Díaz usted prefiere que gobierne el PSOE las encuestas le dan como de entrada el partido más votado apoyándose en ciudadanos

Voz 1921 29:08 el PP en su abstención que el Gobierno de cuál

Voz 1727 29:11 son con Podemos por ejemplo mire a mi me gustaría que el piso

Voz 1921 29:13 si gobernara solo con una mayoría holgada que Pedro pudiera llevar su programa al cien por cien del cumplimiento porque nadie lo hipotecarse nadie influyera eso es lo que a mi me gustaría hay paso por lo que voy a trabajar y además sabe

Voz 0958 29:27 sí

Voz 1921 29:28 aunque no gobierna en estos momento el PSOE andaluz un partido ganador siempre salimos a ganar incluso cuando estamos en la oposición íbamos a arrimar el hombro para que la victoria de Pedro sea grande y al final nadie pueda parar la la evolución los cambios a mejor que este país necesita

Voz 1727 29:46 antes de darte la palabra Ignacio otra enseguida pero es que el presidente de la Junta de Andalucía Moreno Bonilla está en la Cope y acaba de decir que usted dejó de invertir el setenta por ciento del presupuesto en violencia de género

Voz 1921 29:57 pues sabe que falso primero no sabe de lo que habla au sí sabe de lo que habla y no quiere contar la verdad mire el pacto de violencia estatal no daba anda Lucía un porcentaje que corresponde al número de personas que no es otro atendemos el presupuesto en Andalucía eran de quince millones de euros de los cuales cinco lo relacionan directamente los Ayuntamiento de esos millones llegaron después de las elecciones del dos de diciembre cuando estábamos en funciones es evidente que en funciones no se podía ejecutar que se ha hecho sea automáticamente se incorpora el presupuesto del XIX que ocurre además el cien por cien de la parte de protección a las víctimas se gastó íntegramente esos seis millones que llegaron después de las elecciones donde ya este Gobierno sólo estaba en funciones al incorporarse al diecinueve tiene que haber una ampliación del presupuesto nueve y como no tiene valor de decirle al de la extrema derecha al de Vox que este año va a haber más dinero para las víctimas de violencia porque quiere decir que yo no me lo este hombre no sabe perfectamente que llegó cuando ya habían a elecciones ya habían firmó un acuerdo con la extrema derecha pero hay que tener valor mire Pepa yo me equivoca muchas veces yo lo reconozco loterías a lo reconocía Lucía yo cometí errores porque quién la vida como él

Voz 1727 31:11 danos alguno

Voz 1921 31:13 mucho mucho imagen que me quedara aunque gusta mucho entre otros por ejemplo cometió el error ABC de la falta de comunicación de dar las cosas por sentado de que ese saben y no se sabe algunos construyen relatos por Tino entonces yo cometió errores pero lo que nunca he sido cobarde es un sido jamás ni defendía en Andalucía ni defendiendo la igualdad ni a mi partido aquí hay cobardía de no quiere decirle a Vox que hay más dinero para víctimas de violencia y que hay que gastarlo gastaron el presupuesto al diecinueve entonces ETA diciendo no hombre no echa la herencia vida ojalá cuando volvamos al Gobierno

Voz 1727 31:49 nos encontremos la herencia que sean contra hola derecha en Andalucía tenemos que terminar Ignacio Joaquín Os ruego preguntas muy concretas Ignacio

Voz 7 31:57 libre buenos días presidenta desde el dos de diciembre

Voz 1921 32:00 por favor cuantas veces sea poquito

Voz 7 32:02 en tiene usted de dar durante la campaña electoral tanto cuartelillo a Vox hablar tanto de Vox

Voz 1921 32:08 pues ni un al revés tenía que haberlo dicho antes porque desgraciadamente desde el momento que lo blanqueo casado y sobretodo el Partido Popular y después se sumó Rivera lo convirtieron lo que decían las tres derecha no d3 derecha nada era la extrema derecha todo el mundo sabía que eso está va ahí y que además el PP le estaba haciendo el juego para después tener la aritmética

Voz 29 32:31 yo creo que me equivoqué a lo mejor no haberlo denunciaban

Voz 1921 32:34 de Iggy seguramente mucha gente que hoy te dice tenía que haber ido a votar hay que veía era que podemos hacer con mucha gente se lo hubiera pensado antes el día dos de diciembre no habría quedado en casa

Voz 1727 32:44 Joaquín buenos días

Voz 0958 32:47 estos momentos la disputa todavía sin empezar la campaña electoral la disputa ideológica o la discuta políticas está haciendo en el seno de cada uno de los bloques es decir por una parte están ahí disputando el PP Ciudadanos y Vox y por otra parte están disputando el voto útil y el voto de La Izquierda el Partido Socialista IU podemos es decir que aportación va a hacer Andalucía en esa en esa disputa es decir cuál es la correlación de fuerzas que hay en estos momentos en Andalucía entre el PSOE IU y Podemos

Voz 1921 33:19 bueno aquí hay una ventaja respecto al resto de España Joaquín que es que la gente ya la ha visto el plumero a la derecha de aquí se les ha dicho en un mes prácticamente que lo anuncio de bajada de impuestos ante habla abuchear impuesto es sólo para la gran de fortuna que se recorta en maestros que además las promesas electorales son eso promesa que ya no van a cumplir ya no van a hacer seiscientos mil empleo o que se ataca la igualdad se ataca a quienes cuidan de la mujer víctima de violencia estos aquí se les ha visto ya el plus pero San quita la careta muy pronto y eso no permite que haya miles de ciudadanos que saben que el día veintiocho de abril lo que se está jugando muchísimo eh pero muchísimo el bienestar la igualdad los derecho una sociedad que merezca la pena Hinault una sociedad a la que tan condenando en estos momento nuestra

Voz 1727 34:06 sean sea leído ya el manual de resistencia no no me lo leí tiene la cabecera de la cama imagino

Voz 1921 34:12 pero si le digo la verdad no Pepa yo no he tenido tiempo aunque aquí resistir estamos resistiendo y Biel lo ataque de la derecha

Voz 1727 34:20 no solo resiste Pedro Sánchez

Voz 29 34:23 pero el primero al que yo le escuchaba es muy bueno el ley era Negrín no lo de resistir es vencer y yo creo que que eso buena al fin El cabo

Voz 1921 34:32 forma parte de la política de la vida no es decir que hay que resistir y otras veces al final hay que avanzar yo lo que espero que de la resistencia pasemos al avance y eso se consigue con una amplia mayoría el veintiocho de abril

Voz 1727 34:44 Susana Díaz gracias por estar en la Ser feliz Día de Andalucía anticipo

Voz 1921 34:48 bado sí la verdad que es un día importante otro país mejor país para todos más igual en pay de iguales desde aquel veintiocho de febrero buenos días

Voz 1727 35:00 buenos días son las diez menos veinticinco nueve menos veinticinco en Canarias y nos vamos enseguida al Tribunal Supremo porque en teoría a las nueve y media se reanudaba el juicio del proceso que tienen que declarar Forcadell Kuchar Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 35:14 qué tal Pepa buenos días has empezado ya acaba de empezar ahora mismo aunque por primera vez en dos semanas no estamos escuchando lo que dicen estamos teniendo un pequeño problema técnico pero acaba de empezar Jordi Cuixart Carme Forcadell las presenta el Parlament bueno de Jordi cosas lo que podemos esperar para hoy es que se defiende de las acusaciones de haber promovido la violencia exactamente igual quizá la semana pasada Jordi Sans el presidente el presidente todavía de Omnium Cultural está acusado exactamente lo mismo de promover la violencia tanto el veinte de septiembre como el uno de octubre y es lo que esperamos hoy escuchar que ahora sí que podemos escucharlo las explicaciones del presidente donde un cultural después está previsto que declare Carme Forcadell y la ex presidenta del Parlament ella está acusado de formar otra de las patas principales del pues es independentista de haber tramitado como presidenta del Parlament ida la mesa hasta once iniciativas independentistas algunas tan clave como la ley del referéndum vamos a escuchar ya lo hizo en fase instrucción va a ser su defensa

Voz 1727 36:04 yo lo único que que la mesa

Voz 30 36:07 al admitir a trámite todos los documentos solo tiene que mirar la forma es decir es un único filtro formal si están en tiempo y formas forma admiten

Voz 0055 36:18 en este momento Pepa Jordi Cuixart esta explicando en qué consiste cuáles son los objetivos culturales dice de la asociación o bien cultural

Voz 1727 36:25 junto a Alberto ahí en el Supremo está Aitor Álvarez otro periodista de la SER que está siguiendo también el juicio ha tenido un incidente esta mañana con miembros de la Unidad de Intervención Policial que no lo dejaban acceder a al tribunal ha pasado Aitor

Voz 31 36:41 ha sido un poco extraña intentado acceder al Supremo por el acceso habitual por la plaza Salesas que está a pocos metros de este edificio en el que ya estoy ahí cuatro agentes de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional pues me han dicho que debía acceder al Supremo por la calle Génova yo les he respondido que si no podía acceder por allí que es por el lugar por el que había accedido cada día en las dos últimas semanas sin ningún problema por cierto ninguna vez inicial enseñar pues me acreditación de periodista de la SER todas las veces me han pedido el DNI Se lo he dado ese han puesto hacer comprobaciones mientras ocurría esto yo tenía el teléfono en la oreja pues para entrar en directo y me han dicho cuelga el teléfono les he dicho que no podía porque

Voz 1727 37:18 ahora a pensar en directo lo tenía la oreja me estaba a punto

Voz 31 37:20 el paso de Josep Cuní a lo que me han empezado a insultar a zarandear a decir que si tenía problemas mentales del bueno

Voz 1727 37:28 bueno me han arrancado el teléfono de la mano

Voz 31 37:30 no me lo han colgado ellos mismos poco después me han dicho que me estuviera quieto que no me hubieran incentive metro porque si no me denunciar decían por por desobediencia me han dicho me han devuelto el teléfono e me lo he puesto en la oreja otra vez y me han dicho lo tiene es al revés gilipollas estás tonto o Keynes ha dicho que me fuera y al final ha entrado por la calle Génova he podido entrar en directo ya

Voz 1727 37:51 estoy ya son un incidente serio con insultos y zarandeo eso es desagradable pero muy desagradable bueno pues a seguir trabajando compañero venga hasta un abrazo muy fuerte la SER está ya hablando con los responsables policiales del Tribunal Supremo para intentar bueno primero denunciar lo que ha ocurrido en fin trata de aclarar cómo es posible que le pase pases

Voz 1921 38:09 la periodista acreditado para cubrir el

Voz 1727 38:12 juicio al plus

Voz 36 41:16 a las Juanma yo fui

Voz 1727 41:44 las nueve y cuarenta y dos minutos de la mañana las ocho y cuarenta y dos en Canarias en teoría queda poco más de un mes para que Reino Unido deje de ser un país miembro de la Unión Europea por eso cualquier iniciativa declaración como gesto se analiza con lupa el Partido Laborista ya lo saben ha cambiado de estrategia sobre el Brexit bueno en realidad su líder Corbijn que llevaba mucho tiempo mareando la perdiz nadando la ambigüedad bueno sus bases les reclamaban hace mucho tiempo que defendieron segundo referéndum indie ayer dijo que sí que vale que primero tiene una iniciativa previa pero que si esa iniciativa previa la de defender una salida de la Unión Europea pero mantenerse dentro de la Unión Aduanera no prospera entonces y promoverán un segundo referéndum para esta conversación con Lucía Méndez como Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo he querido incorporara a David Matthews son buenos días

Voz 17 42:36 bueno sí es periodista analista del

Voz 1727 42:38 la actualidad británica fue asesor del ministro de Asuntos Exteriores en el Gobierno de Tony Blair es alguien que conoce muy bien aquella realidad conoce muy bien la nuestra hay habitualmente en este programa en Hoy por hoy nos ayuda iluminar lo que está oscuro David pocas cosas más oscuras que este momento del Brexit no

Voz 17 42:56 bueno eso más que nunca el partido al sistema británico también los éxitos

Voz 1727 43:04 esto de el segundo referéndum es una treta como dice hoy la prensa británica de Yeremi Corbijn para tratar de taponar la sangría interna que tiene la semana pasada se le fueron siete diputados

Voz 17 43:16 si la antorcha Oprah la canción de autor retiro ya hace líder de grupo tanto de los de los diputados de estoy su propio grupo parlamentario es que problema que tiene es que lleva toro la trayectoria en la política Corbijn como chico no ya tiene un choque frontal con su propio militancia porque setenta por ciento del Partido Laborista Nokia Exit si quieren segundo puesto o en otro referéndum Cor bien como la la palabra a dar es la palabra correcta porque ha tenido cada dos por tres de distinción pero anoche ha tenido que tomar acción para prometer comprometerse de convocar un segundo referéndum qué es la política y la oficial

Voz 1727 44:12 David prácticamente no hablábamos contigo desde que se celebró el primer referéndum este segundo referéndum que podría preguntar sólo una pregunta una pregunta binaria sí o no o volver a decirle a la gente quiere quedarse o quiere salirse de la Unión Europea

Voz 17 44:27 bueno es es ese es es una buena pregunta se piensa que este grupo de la reunión del grupo parlamentario anoche se ven veintitrés veces la opción de forma nacer darnos en la Unión Europea sería uno de los opciones a Veintitrés es Corbijn evitó dar una respuesta clara entonces no se sabe qué es la gente que quiere laborista ni mucho menos las Siniora me la primera ministra porque ella sigue diciendo que a otro de referéndum no es posible pero claro que es una situación muy fluida indio en el Parlamento bueno para ver si hay una mayoría de los diputados que y si quieren convocar otro era para para solucionar el problema

Voz 1727 45:25 antes de dar la palabra Joaquín Estefanía que quiere hablar contigo tú descartar por completo la posibilidad de un Brexit sin acuerdo

Voz 17 45:34 estas sería uno de los opciones que bueno pues está bastante claro que yo haría de los diputados para pues esto es una mona para que no haya una salida sino porque todo el mundo esto de que esto sería catástrofe entonces si no hay acuerdo sino he salido sin acuerdo las cuenta vale entonces con decisiones sale sale la unirse de la Unión Europea desde entonces no es para nada no hay no hay mayoría acuerdo entre los diputados y por eso empezamos con el lío porque sólo hay mayorías en contra de cualquier propuesta que otro grupo parlamentario

Voz 0958 46:19 es muy difícil de entender pero mi pregunta es antes de llegar a este segundo referéndum se va a volver a plantear el Partido Laborista va a volver a plantear una extensión de la fecha de de salida del de una prórroga de la salida del Brezo de de Gran Bretaña

Voz 17 46:36 sí a los pasos los pasos del debate de de este sería el laborista propone es propio de la Unión Europea que ha hecho estamos toro toro esos temas grupos en el Parlamento irse cuando paso sería aplazar y los cincuenta porque nos queda casi un poquito más de un mes de la fecha veintinueve de marzo para salir de la Unión Europea es imposible que cumpla todos los requisitos la ahí no entró ya este plazo entonces tiene que aplastar la Unión Europea el Donald Tusk ha dicho que está de acuerdo con aplazar pero sólo si los británicos tienen un objetivo claro no van a aplastar el artículo cincuenta sin saber exactamente lo que quiere o Reino Unido ya se dado problema

Voz 1727 47:36 sólo quiere saber qué quiere

Voz 7 47:38 Ignacio Ruiz Jarabo si buenos días cuando una sociedad como en este caso inglesa está

Voz 1321 47:43 tan polarizada entre sí yo no

Voz 7 47:45 la permanece europea a mí me ha parecido a mí personalmente me pareció muy atractiva esa opción intermedia que se que se anunció ahora como posibilidad previa segundo referéndum es decir permanecieron aduanera con lo cual evito entre otras cosas el gran problema fronterizo entre Inglaterra Irlanda el aislamiento económico que supondría restablecimiento del arancel otra vez en Inglaterra frente a los países europeos pero no solamente eso sino que además habría la adhesión se propone que hubiera una adhesión desde fuera la Unión Europea por parte de Reino Unido ha detenido las medidas que rigen en Europa como son los derechos laborales de los trabajadores como son las medidas de defensa del medio ambiente etcétera no a mí insisto siempre que un tema está polarizada me parece interesante elegido opciones intermedias y esta es una de ellas tiene posibilidades si no estoy

Voz 17 48:36 las propuestas del Partido Laborista que sale a la Unión Europea con el ascenso Caribe heridos

Voz 7 48:46 ya lo no no

Voz 17 48:48 ninguno porque el grupo parlamentario simplemente no tiene los números nos tiene los diputados no tiene los votos los temas por tiros están divididos y entonces estoy propuesta que iban a proponer Corbijn esto pero no tiene posibilidad a la talante no la la única propuesta lo más sin sale gente es diputado laborista diputados Story que a menos mayoría para puede estar a favor de la de la eh que ya tiene que no quiere nadie pero ha votado a favor con la decisión que han segundo voto que se apruebe por por seis dos pueblos británica o entonces de acuerdo sobre una propuesta y aduce cuando referéndum estés es la propuesta más sin hay a lo mejor saldrá adelante

Voz 1321 49:47 Lucía Lucía Mendez bueno yo creo que la cuestión del Brexit ya no es una cuestión entre el Reino Unido y la Unión Europea es una cuestión interna no de de la política británica porque lo que ha hecho es directamente arrumbar toda la política británica destruir la política británica destruir a los partidos por dentro

Voz 28 50:08 yo yo no sé si si ahí en

Voz 1321 50:11 ahí porque claro aquí en España bueno sabes tú los problemas existenciales que tenemos no sobre sobre lo que somos adónde vamos nuestro problemas políticos yo no sé si ahí en el Reino Unido alguien se plantea que la democracia en fin más más antigua de de la de la Unión Europea pues no nos nos no es capaz de salir de este atolladero por sí misma porque es que hasta que el Reino Unido no diga a Europa exactamente qué es lo que quiere la Unión Europea no puede tomar ninguna decisión y mientras la política española y británica esté destruida pues no sé cuál es el camino