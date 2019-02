Hoy por Hoy (26/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1921 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1434 00:06 acaba de comenzar el último turno de declaraciones de los acusados en el juicio del proceso independentista se cierra este turno con Jordi Kuchar con Carmen Forcadell para quienes la Fiscalía pide diecisiete años de cárcel el dirigente de Omnium Cultural está remarcando que él no es un político vamos el Supremo Alberto Pozas

Voz 1657 00:24 qué tal Pepa Jordi Cuixart ha dejado claros los términos de su defensa el ex activista no político él solo responde por las movilizaciones no por las leyes aprobadas por el Gubern

Voz 2 00:32 es un preso político no soy un político preso mi junto con mi compañero Jordi Sanchez que hemos entrado en la prisión por el hecho de ser activistas sociales sino políticos no tengo un conocimiento en profundidad de un número de las leyes de las no leyes pero porque yo no participo de la vida del día a día Javier a parlamentar

Voz 1657 00:48 ha explicado que su asociación Omnium Cultural persigue el derecho de autodeterminación pero dice nunca buscando vías violentas ya haya primera

Voz 1434 00:55 las valoraciones de la confirmación por parte del PSOE de que Borrell será el candidato socialista a las elecciones europeas Antonio Martín buenos días

Voz 1657 01:03 buenos días Pepa si acaban de preguntarle hace cinco minutos a la ministra de Hacienda en un desayuno en Madrid María Jesús Montero ha dicho que ella aún no estaba al tanto de la confirmación pero sí ha valorado el perfil Le Bon

Voz 3 01:12 el ministro de correr es una persona que está llamado a ocupar eh posición es importante tanto en la SER nacional como internacional yo creo que de todos es conocido su larga trayectoria su amplio conocimiento la aportación genuina que hacia la política será un magnífico candidato a las elecciones europeas como igualmente ha sido magnífico ministro de Exteriores

Voz 1657 01:34 más cosas el Gobierno da marcha atrás y no se va a reunir hoy con sindicatos y patronal estaba previsto un encuentro antes de mediodía para tratar la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral pero finalmente desista al comprobar que lo que iba a llevar ese encuentro no iba a agradar a todas las partes informa Rafa Bernardo

Voz 4 01:49 durante una reunión ayer de igualdad que no fue muy bien dicen fuentes de la negociación y con la perspectiva hoy de más falta de acuerdo en asuntos que dividen mucho a patronales y sindicatos como todo lo referido a la reforma laboral el Gobierno ha preferido suspender el encuentro apenas dos horas antes de que estuviese previsto su comer su comienza no ha aclarado aún si se retomarán los contactos en esta semana que es cuando los sindicatos querían compromisos claros del Gobierno materias social

Voz 1657 02:10 la ex presidenta andaluza Susana Díaz ha estado hace unos minutos en Hoy por hoy ha criticado la deriva de Ciudadanos y su acercamiento a la extrema derecha yo lo que creo que aquí mucha impostura

Voz 1921 02:19 hay mucho fariseísmo y en el caso de Rivera bueno sea derechista o el sabrá el porqué en lugar de querer proyectar un partido que ocupe la centralidad ha optado por ser uno de los tres Si Godard recurre al insulto para tapar una realidad que se ha convertido en uno de los tres miembro del trío

eh tú andaluz en suma mosquea banca ha decidido renunciar a su interés por promover una una opa sobre Liberbank selecto saber esta mañana en un hecho relevante a la Comisión del Mercado de Valores Liberbank Se deja ahora mismo algo más de un ocho por ciento en la Bolsa de Madrid y el IBEX35 por su parte se deja tres décimas el inicio de sesión y estará mismo por debajo de la cota de los nueve mil doscientos puntos

Voz 1 03:04 cadena SER Madrid

Voz 5 03:06 ecologistas y cargos del Partido Popular entre ellos

Voz 1434 03:08 la candidata Isabel Díaz Ayuso se han enfrentado esta mañana durante la protesta que los populares habían convocado en uno de los puentes elevados de la A5 contra los semáforos que ha instalado el Ayuntamiento en el punto kilométrico cinco setecientos sigue Elena Jiménez Elena buenos días

Voz 1439 03:25 sí buenos días en esa pasarela es donde se han encontrado los alcaldes concejales y la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid con algunos miembros de la plataforma campamentos y favorables a que la autopista se convierta en vía urbana esta vecina hablaba a Isabel Díaz Ayuso después de intentarlo con el alcalde de Alcorcón con David Pérez

Voz 6 03:43 lo que pasa aquí con este señor he querido hablar pero no me ha dejado ha entrado directamente al enfrentamiento

Voz 7 03:48 hola diga a estamos para poner solución no para complicarle la vida

Voz 8 03:53 zonas cada mañana cuando entran en Madrid que no tiene la culpa de nada por estos semáforos no es más que

Voz 7 03:58 eliminar la libertad lesiones cada una de

Voz 1439 04:00 las partes ha sacado además su pancarta mientras los ciclistas que salen hacer deporte por la mañana temprano pedían paso para llegar

Voz 1434 04:08 a la Casa de Campo gracias Elena segundo precandidato del PSOE a las primarias de la capital en presentar los avales el equipo del concejal Chema Dávila entregado trescientos setenta avales más de cien del mínimo necesario poco antes de entrar en el pleno de febrero que se está celebrando hoy en el Ayuntamiento el propio Dávila se mostraba confiado en que pasará a la segunda vuelta dispuesto a recibir los apoyos de los demás

Voz 9 04:29 todos que dos personas pasan a segunda vuelta hay en función de esa parte es momento de abrir los diferentes escenarios yo estoy seguro que va a pasar a la segunda vuelta con lo cual estaré encantado de recibir los apoyos de cualquier otro candidato que María Delgado

Voz 1434 04:40 aquí varios colectivos vecinales de Carabanchel han convocado una manifestación esta tarde para reclamar a la Consejería de Sanidad que construya los tres centros de salud que llevan pidiendo dieciséis años la marcha va partirá a las seis de la tarde de la plaza de Oporto y terminará en la glorieta de Marqués de Vadillo

Voz 10 04:55 doce grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1995 05:28 vamos a empezar este programa con buen pie muy buenos días y cinco minutos una hora menos en Canarias el arte imitando la vida la vida imitando orante

Voz 12 05:36 escuchen esto sobre todo apunta

Voz 13 05:39 no respeto y con mucho humor pero me quería la puta madre Aubry estoy harto añade que me saquen la tele buen humor

Voz 1995 05:48 es el humor es el bigotes como todos los martes tenemos con nosotros a Gonzo gozó que trabaja con Wyoming El intermedio Monza muy buenos días es muy difícil hacer tu trabajo cuando tienes a todo tipo de de individuos tratando de hacerlo es difícil hacer un programa que tiene una base de humor cuando gente así trata de de ocupar tu espacio

Voz 14 06:12 la competencia La competencia está muy potente lo que más puede fastidiar no es es que desde la cárcel sino os escribo la escaleta del programa que es lo que ha hecho el bigotes Sons Se no quería salir yo creo que la estrategia la fallado

Voz 1995 06:25 la ese recibe una cosa así en el en el precio

Voz 14 06:31 con cierta incredulidad porque nos parece como demasiado fácil es como si no quiere que es algo que salió en la tele si se queja de que hacemos chistes del por qué monta este números bueno yo creo que la respuesta es un poco la de la del abogado nosotros también me imagino que yo estaba de viaje viniendo a Huelva y me imagino que en la redacción también se taparon la la cara hay fútbol pero algo tendremos que hacer yo lo siento por el hijo del Bigotes realmente porque si está cansado de verlo en la tele pues ayer eran plan papás que esta vez ha dado motivos

Voz 1995 07:01 suficientes Núñez ves es pues bueno como todos los martes insisto tenemos a Gonzo Nacho Carretero no tal todo buenos días qué tal buenos días has visto el vídeo de bigotes

Voz 15 07:14 lo dije lo mira yo me quedo con la reacción del pobre abogados llevándose las manos a la cabeza desesperado

Voz 12 07:20 yo creo que hay representarse vienen representados muchos abogado este este país deberíamos hablar yo creo que es el personaje de seis va o es el personaje de la historia sin duda ninguna

Voz 1995 07:32 bueno veréis hoy os proponemos un tema muy interesante se cumplen estos días treinta años del inicio de la campaña de insumisión al servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria es un tema no apto para millennials que no van a que estamos hablando durante muchas décadas conocimos las así se llamaba la mili desde mil novecientos sesenta y cuatro tenía una variante de de poder realizar durante trece meses tareas sociales site declaradas objetor de conciencia una especie de paso intermedio entre hacer el servicio militar declararse directamente insumisos los que sí lo hicieron los giro en ese paso a los que se declararon insumisos y por tanto se negaron a hacer la mili o la prestación social estuvieron en esa lucha durante doce años hasta que el Gobierno de José María Aznar en dos mil uno enunció al alba y con fuerte viento de levante el final del servicio militar en boca de su ministro de Defensa Federico Trillo

Voz 16 08:25 señoras y señores se acaba la mili el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto por el que se anticipa a la suspensión del servicio militar obligatorio al treinta de diciembre del presente

Voz 1995 08:35 durante esos doce años cincuenta mil jóvenes del Estado español se declararon insumisos que se dice pronto cincuenta mil de los que mil seiscientos setenta terminaron en prisiones militares en diversas cárceles

Voz 1 08:48 sí

Voz 17 08:51 pues vale

Voz 18 08:57 yo

Voz 19 08:59 día bastante claro que no iba a hacer la mili que me iba

Voz 14 09:03 mucho pensar en todos los insumisos

Voz 1995 09:11 hemos explicarán esos mil seiscientos setenta insumisos que estuvieron en en la cárcel como explicarán a sus hijos porque torera en la cárcel nosotros sí llegaste es hacer la mili

Voz 20 09:21 no yo no yo creo que ella fui la última la última generación que tuvo que pedir una prórroga recuerdo que cuando iban tercero de BUP COU que esto ya suena antiguo también

Voz 15 09:33 tuve que pedir una prórroga pero sí que recuerdo que en la atmósfera o la mentalidad que había nuestra generación era que de ninguna manera la íbamos a hacer que eso ya era una cosa yo creo que ni la genera ni los jóvenes de diez años antes que nosotros la iban a la la la tenían esa mentalidad y que no lo íbamos a hacer hasta el punto que yo por ejemplo me acuerdo que me Fiat pedir la prorroga el último día a un amigo que me llevo moto rápidamente los pasó igual tenemos que hacer la mili saber alguna cosa como estamos muy relajados y que de ninguna manera la íbamos a hacer

Voz 1995 10:03 me gusta mucho ese término me fui a tallar en tu caso otra te fuiste a tallar

Voz 14 10:07 no no no soy un poco mayor que Nacho pero también tenía esa misma sensación que era que a mí no me iba a pillar la mili yo me salvé e incluso de la objeción de conciencia que cada decisión que tomaría sí

Voz 1995 10:18 sin hubiese pillado por prórroga de estudiantes también

Voz 14 10:20 me salvó especialmente a ver repetido un culo

Voz 12 10:23 eso queda prórrogas

Voz 14 10:26 me acababa en cuando me faltaba un año todavía de de carrera y el haberla podido pedir en el último plazo fue gracias a haber repetido en curso pero vamos hubiese hubiese hecho la objeción pero me pasaba como Nacho yo siempre vi algo como muy lejano lo de la mili el druso de la objeción era algo que sabía que no me ya no me iba a tocar

Voz 1995 10:44 porque la canción de una hay una creciente que que dice que buena suerte tuve cuando tuve mala suerte que es lo que le ha pasado

Voz 21 10:50 no es lo que sea mucha yo a mí estas cosas a mí me aquí incoherente soy yo yo estoy viviendo en Inglaterra cuando debería ser Emilia siendo sueco paralizado luego un día yo no tenía mucha idea que hacer como bebida digo hoy en el Ejército Preta un centro intentó hacerme soldado británico es que es que es la incoherencia más absoluta infinito de bueno informarme sobre la posibilidad Pérez dice el coronel amablemente quizá que es es ciudadano británico de un amigo

Voz 15 11:26 Mallorca precisamente que es de madre finlandesa hay padre mallorquín que es algo bastante habitual en en tu tierra que que pidió también la prorroga en España pero un fallo de papeleo pues Le llegó a aquel además un pintor es un artista mallorquín Illes llegó el papeleo de gobierno Finlandia diciendo que no había pedido las prórrogas y que le correspondía hacer el servicio militar en Finlandia me daban a elegir hacerlo en España en Finlandia hay dijo bueno ya que tengo que hacer la mili pues me la voy a hacer a Finlandia que será una experiencia llegó a estar allí viven la Laponia finlandesa a sesenta bajo cero haciendo la mili yo creo que es el el último nuestra generación que hizo la mili sería un buen invitó

Voz 1995 12:08 bueno hablamos este movimiento que ayudó a poner fecha de caducidad a la mili una obligación que llevaba casi todos los jóvenes salvo que lo desaconsejar a alguna circunstancia física de esto también podíamos hablar seguirá por sorteo en donde todavía había tantos jóvenes qué hacían sorteo a ver quién iba y que no iba que había mucho esto ahora ya es imposible bueno libraban pues el decreto durante un largo periodo de tiempo ese fue el caso por ejemplo del escritor Antonio Muñoz Molina quién hizo de la necesidad virtud al convertir su mili en un fantástico libro titulado ardor guerrero Antonio Muñoz Molina muy buenos días

Voz 0234 12:42 hola buenos días tanto lo existe la mili en Sánchez

Voz 1995 12:45 estarían en el año mil novecientos setenta y nueve ni el lugar ni la época parecen el el mejor destino

Voz 0234 12:52 sí yo Aysén PC en Vitoria en el otoño de estudiante y luego todos los ochenta lo pasé en San Sebastián que era la época en la que hubo más atentado terrorista en toda la historia en las democracias esa entonces fue una época un poco duras

Voz 22 13:09 tú antes había salido detuvo Andalucía natal había ese río muy poco había salido para algún viaje a Madrid había hecho un pequeño viaje a Italia pero la primera vez que yo viajaba más arriba de de Madrid y la primera vez que veía al norte no como fue esta llegada de cómo fue

Voz 1995 13:26 claro la pregunta cómo fue tu mili después llevar un gato perdedor fue el primer día me quedo con el primer día

Voz 0234 13:35 uno de los peores días de bebida es decir esa sensación de de ahora a un mundo completamente ajeno de una una aspereza tremendo en el que desde que te bajaba de la estación te gritaban y gritaban no ya no ya militares de carrera militante gritaban otro soldado que yo entre meses más que tuvo y que estaban deseando que llegaran los conejos que nos llamaban para humillarnos no porque porque lo que una cosa que descubrí yo era que no hace falta una gran jerarquía para para joderte la vida no es decir que tú tus congéneres tu camarada

Voz 1995 14:10 cualquiera puede hacer están dispuesto a

Voz 0234 14:13 descartes para vengarse de que ellos los machacado dos meses antes no ese es una cosa y luego el olor terrible de las cocinas la cocina maneja un hombre no pagamos Rosalía cien frío tremendo y en Vitoria saben lo que era duro haberla bastante vamos a ver una

Voz 1995 14:33 de todo eso sale uno de los mejores libros de Berlín ardor guerrero luego los tienes que contar cómo hay que sufrir para las formas ese hedor de la

Voz 0234 14:41 sí

Voz 12 14:42 el una literatura en una narrativa más

Voz 1995 14:45 Isabel vamos a hacer una pequeña pausa hace treinta años que empezó movimiento que por fin cambió la sociedad de este país los insumisos enseguida lo hemos halló antes Rosa Márquez buenos días

Voz 1995 17:23 les vamos a contar por la mili bueno nosotros dificilmente porque es curioso

Voz 15 17:28 hacerla ya tenemos historias el amigo

Voz 1995 17:31 imagínate eso fenómeno poderoso imagina detuvo Antonio Muñoz Molina que la hizo en un momento además curiosa hablamos esos treinta años que han pasado del movimiento de insumisión que cambió la fisionomía de una parte importante de la sociedad de de este país Antonio buenos días de nuevo hola buenos días aquí tenemos a once en Huelva por cierto que haces en Huelva

Voz 14 17:54 pues esperar a poder salir de aquí y hacer un reportaje vamos a tratar de estamos hay un dato que salió la semana pasada que es muy llamativo es su fuerza veintitrés mil puestos de trabajo para la recogida de la fresa a parados y sólo se apunta en novecientos y pico eh

Voz 19 18:12 es un dato que cuando lo escuchas dices joder los parados de la retina

Voz 14 18:16 zona de Huelva no creo que vagos son queremos saber el porqué para eso hay que saber cómo es la recogida de la fresa que es lo que le espera a alguien que acepte una oferta de empleo un en un invernadero para recoger tres

Voz 12 18:26 durante estos meses la primera respuesta qué haces ahí esperar a salir de aquí

Voz 14 18:33 estoy de verdad que mandar a Nacho la foto porque estoy emocionado están en obras aquí en La Ser en Huelva y me han dejado en la zona de de control en una mesa que yo no veía cosa igual desde hace por lo menos veinte años cuando empecé la radio yo estoy como volviendo a los tiempos de la mili podíamos decir

Voz 1995 18:48 ah vale pasiones la foto noche vale volvemos a la mili porque Antonio mucha gente utilizó durante años y durante décadas y décadas la experiencia de la mili el servicio militar obligatorio

Voz 10 19:00 como como un viaje vital que ponía

Voz 1995 19:03 ya en otro sitio con otra gente en otra circunstancia aquello tuvo algo positivo para algunos

Voz 0234 19:09 hombre claro yo en la gente del campo la gente de mi familia por ejemplo un estío mi padre eran las pocas veces que podían salir de de de su mundo no entonces pues te llevan un sitio en el que lo pasaban mal pero comían bien habían viajado no trabajaban en el campo no para mi tío por ejemplo yo me acuerdo cuando yo era chico cuando volvían de lo mili volvían Major doy volvían blanquitos no nosotros estábamos la gente estaba flaca hay muy morena no es que volvió de la mili estaba estaba blanquitos así que es un fenómeno muy muy curioso también hay hay mucho que discutir sobre sobre es decir una sociedad democrática a los ciudadanos tienen alguna responsabilidad en su defensa o si hay que tener un ejército profesional al que Juan sobre todo gente pobre no entonces pero el concretamente el caso el caso de la la mil que yo hice en ese ese ese tiempo está muy marcado por las circunstancias de la época por las circunstancias del lugar no es asombroso que que la gente que está ahí contigo sólo uno años después ya tenía la opción de no ir o de labrarse insumiso aunque fuera difícil en mi caso decirlo a finales de los años setenta esto era una cosa gravísima había gente había gente que sin esa octava o si cometía algún error lo que se le podían hundir la vida porque había una parte aviones era un ejército todavía muy franquista muy muy franquista pero fíjate que el testamento de Franco estaba el cuando llegue el año setenta y nueve hacía un año que la Constitución estaba aprobada el testamento de Franco estaba por todas partes

Voz 1995 20:47 por qué curioso como las palabras en este caso determinan muy bien y delimitan de lo que hablamos no es lo mismo a sección que la insumisión claro y entonces sí pero hasta hasta los años noventa a finales de los ochenta la palabra insumisión no forma parte de nuestro vocabulario ardor guerrero libro del que hablábamos se publica mil novecientos noventa y cinco cuando los movimientos de de insumisión habían surgido poquitos años antes en el ochenta y nueve noventa crees que obras con una tía sirvieron para aumentar el número de objetores

Voz 0234 21:20 yo creo que probablemente sí he hablado con gente que que había en el que leyó el libro entonces también habló con con mucho militares no que lo hicieron con con hicieron han reconocido que tenía que tenía razón en muchas cosas pero pero sí sí mucha gente yo recuerdo que cuando un libro salió el libro aparte de de esos ejércitos sí sobre mucho otra cosa no por sobre el terrorismo es sobre la Transición hizo por fin la la juventud de uno no pero en ese momento tuvo una lectura completamente política que me parece bien sabes porque era era un momento de un grande bate en un momento en el que eso era estaba sobre la mesa era un ídolo cambió de los grandes cambios que que ocurrían tan rápido en nuestro país no tu piensa que en unos pocos años se pasó de ser un un reto en de su pero obediencia hay de IT no presión terrible hacia hacia un soldado a eso a que la gente quiera que no pudiera declararse decir cuando yo era cuando yo fui declararse objetor era como ciencia ficción sabe porque era un ejército aparte un ejército muy muy pobres hace un ejercicio donde todo estaba muy estropeado el armamento no funcionaba era era todo era todo muy cutre sabe decir aparte de la opresión la idea de lo no está claro pero la parte más haciendo lo cutre y lo pobre lo de medio pelo que era todo no eso es una de las cosas más pero aprendizajes mayores que tenían ese cutre frío me recuerda un cuento de

Voz 15 22:52 Marsé Teniente Bravo que refleja muy bien

Voz 0234 22:55 en si este es el caserío si ese cuento de Marsé además porque habla de dentro del ejército de profesionales del Ejército había el Ejército en una sociedad acá hasta exacto entonces entre los oficiales puede decir la distancia que había entre los militares de carrera nosotros era enorme no la distancia que había entre los meterán hoy los conejo que éramos había una cosa muy graciosa adiós un lenguaje muy específico no cuando tú llegabas a la condición de de un abuelo que no cuando te quedaban ya como tres meses si tu adquiría el derecho a hablar en tercera persona

Voz 1995 23:31 es decir tengo Dana tomando en Cuba

Voz 0234 23:33 hasta no decía que el abuelo o el Visa he visto abuelo va Tomás incuba lo anunciaba porque era una jerarquía muy estricta no a día adquiría ese derecho no entonces tu ya todo era alguien alguien aquello no puedes

Voz 15 23:49 luego ingredientes literarios para

Voz 0234 23:51 a cuántos juraron gigante duro porque era era un mundo lo fascinante de que me di cuenta después mientras escribir que un mundo cerrado todos los mundos cerrados son interesantes no con su lenguaje con su cultura hay una cosa extraordinaria que era por ejemplo el el modo en que dos cosas fundamentales es socializar lo Billy que era el hachís iba pornografía era la gran época de las revistas pornográfica la gran época del hachís no entonces llegaba un soldado digo entonces había la gente venía de pueblo idea siguió muy aislados no lo veía llegaremos poco mese ya hablaba con el lenguaje carcelario lenguajes de la droga que transmitir un mucho a través de la mili no Porro irán al paraíso todas las revistas no curioso no si era era verdad muy la gente

Voz 14 24:41 es la mili a perderse en decirlo

Voz 0234 24:45 además había una un aprendizaje de la masculinidad de una masculinidad brutal yo me daba cuenta de que de que era algo lo que tú te sentirán había tu aprendió a hacer todo aprendió eso que decían que la militancia hombre no incita porque hombre en todos los rangos más detestable de lo masculino no pues la los sería la fuerza bruta a las bromas salvaje machacar al al débil no es reírse de él pero afeminado había una cosa muy curiosa que empezó a poder gays abiertos la mili no eso era eso era muy curioso no porque era era un signo de los tiempos no había había había un soldado en mí cuartel que era tenía muchísima pluma no entonces atravesado el patio y todo el mundo le gritaba silbaba estaba como asumido entonces tú veías que incluso en ese ámbito se estaban ya filtrando los cambios que que había una sociedad

Voz 1995 25:46 qué interesante antes Molina gracias por contarnos tu tu mil Itzik quiero ustedes viajará en el tiempo de una forma muy sencilla por favor revisita en ardor guerrero una fabulosa extraordinaria novela que nos sitúa en un tiempo parece ciencia ficción

Voz 12 26:01 pero lo triste es que es muy real en el que Antonini familia Antonio un abrazo muy grande gracias gracias a vosotros

Voz 1995 26:08 el de este treinta aniversario del inicio de la campaña de inclusión insumisión al servicio militar obligatorio la prestación social sustitutoria que algunos medios hicimos hemos querido contar con la opinión de uno digo medio porque yo un día no no volvía de dar esta de

Voz 27 26:25 ten cuidado Luque cuentas nada del tema recordad metí

Voz 1995 26:29 pero bueno hemos querido contar con la opinión de uno de los pioneros que decidieron hacerse insumiso que acabó incluso pisando una cárcel por no querer hacer la mili ni la objeción de conciencia Mariano Gómez muy buenos días hola buenos días según han placer saludarte que recuerdos tienes de de esa fecha y forma ya parte de esa nebulosa de la vida de uno o o todavía están muy claros

Voz 22 26:51 yo creo que todavía están claros no es verdad que ahora cuando es un aniversario y la gente te pregunta porque sale en los medios vuelves a recordar no yo lo primero que siempre digo es que se olvida muchas veces es verdad que cuando la insumisión afortunadamente fue calando en la sociedad fue la punta de lanza también para que hubiera muchos más objetores de conciencia se nos olvida que la insumisión insumisión no fue más que la estrategia que adoptó el movimiento de objeción de conciencia organizado para hacer frente a la nueva ley de servicio militar y de objeción de conciencia que se quería implantar fuimos los objetores de conciencia a los que decidimos hacer esa estrategia desobediencia civil no violenta asumiendo las consecuencias que nos pudieran generar eh nuestros aptos para intentar luchar contra una situación y una ley que considerábamos injustas como primer tanto en la mili como fue el primer día en prisión a la pregunta

Voz 1995 27:49 estas aquí

Voz 22 27:51 pues pues era muy curioso sí porque confiamos todos los moldes y fue una estrategia de desobediencia continua primero negando nos a a ir a la mili presentando en los en los gobiernos militares asumiendo lo que nos pudiera pasar íbamos con las mochilas aquellas imágenes todavía se recuerdan no no sabíamos íbamos a entrar en prisión o no después con los juicios lo mismo también pasó cuando llegaron los juicios y las primeras condenas curiosamente aquellos que empezamos la la la la insumisión teníamos penas de un año a seis años eh sí pero al ver que ya llevamos siendo muchos los objetores que apostamos por la insumisión el Gobierno tenía miedo de verse con muchos insumisos en la cárcel y cambió la ley aumentando las penas pero eso tenía trampa lo que quería era que los objetores que empezamos el camino de la insumisión nos iban a mete sólo un año pasa siempre sino tienes antecedentes penales te daban la remisión condicional de las penas no tendríamos que ir a la cárcel pero los nuevos que decidieran seguir nuestra tasa nuestras estrategias sí que tendrían que ir obligatoriamente porque era un mínimo de veintiocho meses también de Xove decimos renunciamos a la remisión condicional de las penas eso su suponía un shock para los propios juzgados y para los propios empleados de las cárceles en la Ser allí voluntariamente ya era cuántos años tenía entonces Mariola tenía veintidós años cuando decidí hacer la objeción de conciencia allí la insumisión la lazos opción ya cuando entró en prisión e tenía veintiséis fuera un proceso de cuatro años que actuar el número de preso el número de preso no no me acuerdo mira ahí sí que teníamos muy muy entrenado en el buen sentido de la palabra lo habíamos hablado mucho que no teníamos que caer en las inercias de la cárcel nos teníamos que llamar por nuestros nombres teníamos que que intentar hacer nuestra vida teníamos que intentar leer

Voz 14 29:51 a hablar de cualquier cosa salir de las dinámicas de

Voz 22 29:53 la cárcel incluso llegamos a tener una relación muy buena con el resto de de los presos que no somos bichos raros pero que no es apreciaban muchos Tolmo nos apoye todo el mundo nos apoyaba

Voz 12 30:05 vamos ya perdón lo vamos a hacer una pequeña pausa enseguida Olano

Voz 5 30:09 sí

Voz 1995 35:27 continuamos rememorando con Nacho Carretero con Gonzo los treinta años del movimiento insumiso contra el servicio militar obligatorio que se cumplen estos días treinta años han pasado ya y lo hacemos en conversación con uno de sus protagonistas con Mariano Gómez María no llegó a entrar en prisión Marino si te parece vamos a poner el contexto porque es importante saber qué estaba pasando entonces cuando un grupo de chavales de apenas veintidós años se negaba no quería jamás estaba en sus planes haber entrado en un cuartel a cumplir con su entre comillas obligaciones

Voz 12 36:04 tiene unos tiros esas en esos

Voz 1995 36:06 días

Voz 12 36:07 cuando los primeros insumisos en el año ochenta y nueve

Voz 1995 36:10 eh

Voz 10 36:11 todo sirve esta noche para la hora cero La Hora de la Unión alemán contexto

Voz 1995 36:16 George Bush padre ganaba las elecciones norteamericanas se convertía en el cuadragésimo primer presidente de los Estados Unidos

Voz 1 36:26 yo veía

Voz 1995 36:29 Andes genios Amador Dali ha dejado de luchar contra las manecillas inexorables de sus relojes José galardonado con el Premio Nobel de literales

Voz 16 36:38 es una crisis exactamente igual que antes de recibirlo soy el mismo confío en que esto no me cambien ninguna

Voz 1995 36:44 ya que estos días hablábamos de los soporífero es Oscar entonces era Reitman protagonizada por Tom Cruise Goldman la gran ganadora

Voz 10 36:55 cero uno puede consta de mi número de teléfono como sabes

Voz 1995 36:59 insiste que gracias a la televisión entonces contiguos la existencia de unos seres amarillos que todavía dan que hablar

Voz 1657 37:05 sí encuentra en estas imágenes cuando hayamos desaparecido o muerto

Voz 1995 37:10 que ocupaba Madonna todas las listas musicales con esta canción Mariano cómo era tu vida mil novecientos ochenta y nueve pues era yo creo que la vida como la de mayo la mayoría

Voz 22 37:28 en no hay hay uno hay un dato

Voz 36 37:30 por qué qué nuevo dispuesto pero yo creo que fue

Voz 22 37:33 muy importante para la insumisión que fue también el referéndum de la OTAN él que éramos muy jóvenes éramos chavales algunos no pudimos ni votar a punto porque no teníamos los dieciocho años en ese momento pero que lo vivimos muy intensamente y posiblemente lo que en aquel momento fue parecía una derrota para el movimiento antimilitarista el Movimiento por la Paz eh fue una semilla que sirvió mucho no sé yo creo que no se puede entender el auge del movimiento de objeción de conciencia y de insumisión sin lo que fue el inicio el activo en el activismo social de los jóvenes que tenían diecisiete dieciocho diecinueve años en las campañas anti OTAN no posiblemente sin esa experiencia no hubiera habido esa capacidad de movilización fue un ejemplo más Noone que no sirvió no sirvió a todos

Voz 1995 38:23 en tu casa comprendían tu tu postura o

Voz 12 38:26 porque eras muy radical era

Voz 22 38:29 bueno yo creo que en me acabaron entendiendo me conocían tenían muy claro yo creo que conociendo mi forma de ser por Mir apuesta por el civismo la no violencia siempre hablaba de que yo nunca quería aprender a utilizar un arma ni aprender a matar que no querían los enemigos no que todos los pueblos formamos parte de una misma humanidad no que que esa debe ser nuestra patria hacia la diversidad entonces lo lo lo esperaban pero pero seguramente fue muy duro fue muy duro porque claro estaba muy asumido que la algo algo normal había hecho siempre escuchando antes Antonio Muñoz Molina yo creo que me he dado cuenta de que es verdad que rompimos muchos moldes e la gente sólo hablaba de lo bueno de la mili he hecho muchos amigos he tenido buenas experiencias pero gracias al movimiento de insumisión que salimos a la opinión pública empezó a salir la otra Milly la que ha hablado antes Antonio Muñoz Molina no esa mili cutre el machismo que la sumisión el ordeno y mando la falta de espíritu crítico el porque hay que utilizar la violencia para resolver los conflictos no entonces yo creo que que ayudó mucho a sacar la verdadera imagen de la mili o la mili la imagen real que tenía la mili nos ayudó mucho en el en el auge de la insumisión no

Voz 15 39:51 antes hablaba hablábamos Concello de que en realidad nosotros son pedir la prórroga etcétera realidad había una atmósfera de que sabíamos que no íbamos a hacer la mili ahora una amenaza real para nosotros pues que nos acusaran de insumisión etcétera creo que era una generación posterior tú en realidad sabías que había examen a cerrar pero tú llegabas a plantearte bueno si va adelante voy a acabar en la cárcel nunca te plantas y estoy yo tengo dudas yo no quiero ir a la cárcel nunca flaquea estén eso o o siempre lo tuve claro yo creo que también en eso fútbol fútbol

Voz 22 40:23 antes a lo que se llevaba antes en otros movimientos políticos sociales no que parece que se toman decisiones y todo el mundo tenía que ir como se decía entonces a piñón no hay que no valían las las diferencias hubo debates muy duro muy fuertes porque la la táctica la estrategia la desobediencia sabíamos que nos podía conllevar a a penas de prisión y a una represión que no sabíamos cuánto tiempo iba a ser pero luego respetábamos muchísimo y se decía siempre las decisiones individuales justamente tal vez esa voluntariedad y ese debate el ser el el el asumirlo desde la voluntariedad e hizo que que la mayoría opta al final cuando llegado el momento a pesar de las dudas a pesar de los miedos que los teníamos por supuesto e al final dábamos siempre el paso o no pero hay también rompimos moldes no decisiones colectivas pero respeto respeto respeto a la a la decisión final individual

Voz 1995 41:15 Mariano Gómez uno de los libros insumisos de cuyo movimiento resumen treinta años yo en nombre casi de mi generación te doy las gracias Mariano porque gracias a vosotros para un sistema puesto que hizo que los demás pues tuviéramos otras oportunidades al mente doce años después desapareciera el servicio militar obligatorio Mariano muchísimas gracias

Voz 22 41:35 muchas gracias a vosotros Un placer bueno piso

Voz 1995 41:38 de este repaso y más allá de anécdotas personales que seguro que muchos de ustedes que nos están escuchando tienen sobre la mili es difícil encontrar una arista positiva entre las consecuencias de de décadas y décadas de servicio militar obligatorio pero al menos la mili nos dejó una cosa fantástica

Voz 37 41:54 las Historias de la puta mili cualificado para matar

Voz 38 42:02 así es

Voz 1995 42:03 iba nos regaló un mundo extraordinario con el Arencibia esas historias de la puta mili Pablo González Batista muy buenos días

Voz 14 42:11 muy buenas ya Tony eh yo cumplí dieciocho años justo en dos mil uno que fue el año en que se abolió el servicio militar obligatorio con lo cual yo crecí también debatiendo sobre si iba a ser insumiso os sobre si iba a ser objetor para eso me iba documentando en el jueves que no sé si era el mejor Silvia allí descubrí que mientras los americanos tenían al sargento de hierro

Voz 39 42:27 he venido más cerveza enviado más sangre echado más polvo siete chapado más Toros vosotros juntos Carullo

Voz 14 42:35 el sargento de artillería Harman de La chaqueta metálica

Voz 40 42:38 a partir de ahora únicamente hablabais fantasiosa hablen la primera y la última palabra que esa tarde picos será el sector del capullos

Voz 14 42:47 bueno pues mientras los americanos tenían este modelo de sargentos nosotros los españoles teníamos al sargento Arencibia

Voz 39 42:53 imagina a Iker va a ir programa me enteré uniendo y todo esto porque realmente tienda

Voz 14 43:09 eres India era un sargento totalmente chubasquero con un elevadísimo sentimiento patriótico que se tomaba su trabajo probablemente muy demasiado en serio y al que todo le salía exactamente al revés de lo planeado como queda uno después de oración semanal

Voz 39 43:21 propondrá propiamente quedamos bastante agotado pero también bastante satisfecho ya que el deber cumplido y sobre todo estar preparado para cuando la patria

Voz 37 43:29 lo requiera una responsabilidad muy fuerte puedo aprovechar algo ante las cámaras de verdadero corazón adelante muchas Viva España constituye una paca si bien

Voz 14 43:40 además el protagonista de Historias de la puta mili fue un tebeo del del gran iba como tú has dicho remontó Osasuna figura

Voz 22 43:45 muy importante en el Comité Español de los setenta de los ochenta

Voz 14 43:47 al que muchos de hecho recordarán también por su otro gran personaje por máquina baja el jueves publicó sus historietas desde el año ochenta y seis serán una parodia del servicio militar obligatorio de unos cuarteles totalmente dos organizados con unos mandos absolutamente incompetentes y unos soldados completamente desmotivados

Voz 41 44:03 no claro pero no más no no pudo ser

Voz 14 44:14 hoy no se lo crean y les de Historias de la puta mili hicieron varias obras de teatro una serie para televisión y una película isla verdad hombre no se puede decir que la peli sea una de las obras cumbres del cine español el guión que esto es de Juan y del Gran Wyoming pues es difícil de defender en el año dos mil diecinueve pero el papel de Juan Echanove al que me gustaría recordar que hemos visto hacer de Quevedo de Mar Rouco al que hemos visto interpretar a Dostoievski en el teatro el papel que has Echanove como sargentos en Siria

Voz 42 44:40 la vemos Iverson lesionado por encima del VM quise de los comandos fiscal y PAL UL de los Madriles ya lo kamikazes pases

Voz 1995 44:50 kamikaze

Voz 14 44:53 un par de generaciones que conocimos las historias de la mili a través sólo a través de estos tebeos de hecho iba sobre todo en la última etapa se documentaba a través de las cartas que ese que le enviaban sus lectores y construía las historias a partir de esas experiencias reales de hecho leer historias de la puta mili tenía efectos secundarios después de leerte en varias tiras de IVA era inevitable pasar un rato en casa hablando como el sargento Arencibia

Voz 42 45:14 pues mira yo me cago en tu condición alimenticia

Voz 39 45:18 me

Voz 12 45:21 eso eso esas Pablo González Batista

Voz 1995 45:31 en HB once no no os vayáis porque para la última parte de esta ahora reservamos

frontones Garrido esta es probablemente la pregunta más importante que os he formulado desde que hace ya algún tiempo empezasteis a Avenida hoy por hoy en la SER

Voz 15 51:06 que nervios mierda

Voz 12 51:09 vosotros limpia es vuestra casa conjugado en presente verdad tiene que ser presente limpia yo no

Voz 1995 51:19 yo tampoco yo no me parte vamos a decir una corresponsable toda esta batería todo lo que toca encima de un metro setenta toca pregunta metafórica pregunté verdad porque tenemos polémica sobre la limpieza hace pocas semanas hablábamos del orden pero bueno orden ahora ya es casi una broma comparado con la polémica de la limpieza plumero Vallet aspirador cada cuánto hay que las toallas las sábanas pero todas estas decisiones de limpieza tienen un resultado y un coste los grandes medios consideran con razón que es hora de analizar el coste Eva Cruz muy buenos días