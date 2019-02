Hoy por Hoy (26/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias a la actualidad con Antonio Martín buenos días buenos días Toni El presidente de

la Guardia Civil ha detenido en Tres Cantos a un hombre por su presunta implicación en al menos cinco agresiones sexuales en esa localidad su arresto se produjo después de que intentara agredir a una chica hija de un guardia civil SER Madrid Norte Nacho López Andrés

Voz 1779 03:19 la Guardia Civil ha detenido el hombre de treinta y un años por su presunta implicación en al menos cinco agresiones sexuales en las inmediaciones de la estación de tren de cercanías de Tres Cantos la investigación se iniciaba el pasado dieciséis de febrero cuando una joven del municipio se sintió acosada por un varón que comenzó a seguirla por las calles de la localidad llegando incluso a intentar abrir un portal para introducirla en su interior la Guardia Civil realizó un estudio de las denuncias existentes por acoso agresión sexual en la zona donde había sido asaltada la joven denunciante localizaron cuatro casos más en los que las víctimas habían reconocido al ya detenido como autor de los hechos

hoy termina el plazo para que los precandidatos del PSOE a las primarias de la capital presenten sus avales y esta mañana lo han hecho dos el ex consejero Manuel de la Rocha que ha presentado cuatrocientos sesenta y uno el concejal Chema Dávila con trescientos setenta y uno los dos confían en poder ganar al candidato del aparato a Pepe Ander que presentó ayer los suyos

Voz 4 04:10 las primarias de Pedro Sánchez hubo otra candidata que obtuvo siete mil avales más que él y sin embargo en el voto secreto arrasó yo confío en el voto secreto de los militantes del Partido Socialista de Madrid

Voz 1995 04:26 era un partido que siempre ha tenido

Voz 5 04:28 todo un candidato es el aparato en este caso está clarísimo quién es y nosotros aún así hemos conseguido los avales de forma clara y tranquila sentido estamos muy satisfechos y con muchas ganas y con mucho optimismo

sí recuerden que el Ayuntamiento de Madrid ha activado el escenario uno del protocolo anticontaminación hoy no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora ni en la M30 ni en los accesos a la capital en el interior de la M40 tenemos trece grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 0560 05:22 así porque Sanz buenos días buenos días apagar teléfonos lo lo puesto en silencio porque no me molestaría por no me produce una cierta ansiedad y una ovación como tono de sí como yo te llevamos una suena una vacía es es la única en la que porque la tecnología me supera viste la gala de los Oscar el domingo la verdad que no ve un resumen lo que sí que di es lo elegante que sería mejor si lo elegante que es Viggo Mortensen sí señor es que su hijo de bien nos representa a todos harían Najerilla con esa elegancia que tiene esa belleza ese saber estar verdad lujo en el otro lado justo lo opuesto

Voz 1995 06:11 esta ese mensaje de actrices Jessica

Voz 0560 06:16 no no no a la verdad que bueno la gente si te digo la verdad no sé si con pero menos por favor cuentan pues antes de los lo comentamos eh

Voz 1995 06:25 pues pues puso un mensaje ha visto una actriz que es maravillosa ha visto la serie se llama Lorena sobre Lorena Volvito contamos a corto eh me ha gustado mucho una serie fantástica sí puedes maravilloso desde gustó mucho peores

Voz 0560 06:41 Benavides es un caso pero el hecho

Voz 1995 06:43 tal sobre lo que ocurrió de verdad maravilloso ya sí casas reinantes en los Oscar si tiene oportunidad habían que está muy bien para justificar su historia en instarán puso un memo que era Terelu Campos comiéndose Intur Otero juro no me mires así establecen en educación fíjate cómo tienen que estar los Oscar para que lo más alucinante de la gala lo más comenta osea que se utiliza para recomendar un documental Un MD de Terelu Campos comiéndose un churro que realmente es una porra pero bueno

Voz 0560 07:17 aquí para cambiar la influencia que tiene la familia acampados en este país bueno tú tú has estado en los Oscar nuevas visitado además has vivido ahí vamos a fijar un poquito al pasado con estamos

Voz 8 07:30 lo que di nítidamente Tous Oscar totalmente muy nítidamente la recuerdo al desde bueno ya ha viajado a Estados Unidos en todos los niveles y todos los estratos la primera vez que fui

Voz 0455 07:47 cenaba amantes en el circuito latino phishing

Voz 8 07:49 enero Mi hermano Fernando muy buenas pues se que

Voz 0455 07:56 cerca de los treinta y tres veinticinco a treinta no recuerdo muy bien fue la época de los disturbios de Romney pin te acuerdas a mí me pillaron allí bueno fui a ver a un amigo mío que que está viviendo allí y fui a darle una sorpresa a perder bebían Venice Beach cuando yo llego a venir dicha darle una sorpresa a vivir con él y hacer promoción en este circuito Latino me di cuenta de que no está se ha ido a a Boston y tardaron en volver y tú vas a vivir allí con mil con el digo ahora que ahora que algo había puesto en contacto con el con el distribuidor de amantes allí en este circuito pequeño latino hola qué hago y entonces me contrate de Hamdi Man en los

Voz 0560 08:35 las costas de la playa de Dennis bueno pues son tales que si tú trabajas te pagan la cama hay una comida vale con esa sobreventa masón

Voz 0455 08:46 y me pusieron a rascar un cepillo de dientes las Raña que hay entre los fines de la ducha sabes una cosa terrorífica y entonces me echaron de tres porque no entendían que claro de repente estaba rascando la Del los Resines y de repente por la tarde me ponía una corbata venía una limusina a buscarme y me llevaban a un programa PADRE

Voz 0560 09:05 los oyentes olvidar las naves

Voz 0455 09:08 sí bueno lleno Clara aquí

Voz 1995 09:10 es la gran estrella

Voz 0455 09:11 bueno esa en la granizo

Voz 0560 09:14 después de amantes se buena fue amantes

Voz 0455 09:16 fue un punto de inflexión muy grande en mi carrera no pero sí eh de repente bueno pues contienen me tener muy poquito dinero me compré una bicicleta icono Silva tirando hasta que al cabo del mes apareció este gran amigo Miguel Ángel plana hay bueno ya lucieran colores sitúan a explotar los disturbios de error mitin fue una cosa terrorífica eh fue muy bonito porque yo venía de San Diego yo me enteraba de nada siempre venía de San Diego de hacer promoción en San Diego llegamos a la estación del tren a la estación vacía completamente a la gente corriendo y de Stalin las noticias ni nada salgo a la calle no había nadie de repente veo un coche que viene a toda velocidad por una velocidad indecente pues le pega un derrape de narices Se baja un nombre de color saca una pistola y Jorge Sanz tres Jorge Sanz si me dice don Gorri no se preocupe hacen en Vietnam tienen vendan Kamui ni con la pistola en la mano habiendo dado un trompo delante mío un digo pero pro qué pasa

Voz 0560 10:20 como pasa está en Vietnam enseñando me la pistola en esa es que mantones

Voz 0455 10:28 coche sorteando barricadas

Voz 0560 10:31 incendios que alucinaba color y entonces era el tercer tal donde está era el de bits que es el de las cultura

Voz 0455 10:41 estas que bueno e buena gente pero comen como condenamos y entonces hicieron una especie de ruleta rusa en la que me tocó a mí IRA en mitad de los disturbios a comprarle comida a los cultura fue nadie está desde que te juegas el tipo pero bueno eh la realidad es mejor una película y nadie es que la mi vida me ha formado por más que cualquier otra escuela no acudiría

Voz 1995 11:12 qué te ha tratado en la vida a mi Agné fijamente

Voz 0455 11:15 magníficamente te por eso creo que he tenido mucha suerte en Navidad cuando la vida te trata así de bien tienes que ser generoso y repartir un poco de la suerte que te ha dado la vida

Voz 0560 11:27 los que no tienen tanta suerte no claro como les decía vamos a perder el tiempo que como cuenta Jorge estado en distintos estadios en esa ciudad

Voz 8 11:36 bueno muy luz fue es como empecé la Nou luego luego vino este momento

Voz 9 11:41 Ariadna cómo estáis que Ánimo tenéis ahora para para la película

Voz 10 11:50 estábamos como Lina Johnny Deep

Voz 8 11:54 fue muy bonito porque vamos como perros

Voz 0455 11:58 no pensábamos que no le vamos a llevar estaba ese año la una peli

Voz 0560 12:03 la china a la flor de la papaya verde

Voz 0455 12:06 tenía entonces una cara de Oscar y unos trajes de estar nosotros haciendo gamberro e no esperábamos que que nos la llevar en Leganés a nosotros hace tratándose de una comedia no

Voz 1995 12:19 pero deberá recuerdas nítidamente lo qué ocurrió exactamente

Voz 0455 12:22 totalmente claros en está recuerdos imborrables días eternos son recuerdos imborrables que se te quedan grabados a fuego para toda la vida que acuerdo cuando al salir David Trueba John fuimos a una esquina las abrazamos veinte no miramos a la cara distinta no es posible lo que hace a despejar ante una hace unos pusimos a llegar los desconocen and que en fin que hemos vivido yo he vivido cosas muy bonitas ya te digo en todos los estratos cien todas las entidades ante las citaciones que puede dar de cero a cien que es ir a rascar Rainiero al al acabar recogiendo un Oscar no con con rodeado de amigos en una película impagable que hicimos rodeado de amigos y que se va a volver a repetir ese momento en en mi vida

Voz 1995 13:13 pero vamos a seguir hablando con Jorge Sanz en unos segundos porque todas las películas de todos los papeles que he hecho perdón por el camino fácil de construcción sobre la presentación de lo que vamos a hablar aparece

Voz 8 13:26 más importante que el de la fibrosis quística en unos segundos hacemos una una pequeña pausa y enseguida seguimos hablando con Jorge Sanz

Voz 1995 13:38 hoy por hoy

Voz 1995 16:34 Jorge están forma parte del paisaje de nuestra vida estaba pero Jorge esa de toda la vida

Voz 0560 16:41 bueno siempre siempre espero espero es que yo creo que si no porque el éxito de un actor es que la gente sepa tu nombre y aguantar en todos tenemos altibajos todos tenemos grandes altibajos

Voz 0455 16:54 hay que saber asumirlo

Voz 0560 16:57 no pasa nada pero es que empezaste tal hobbies

Voz 1995 16:59 tras un niño ya desde desde niño desde que

Voz 0560 17:02 todos éramos niños yo era niño yo era muy niño entonces pero imagínate la la la inmensa fortuna tenida el el bueno la gente me reconoce por Mi nombre todavía llegó el otro día me dieran cartelera Turia llevan cuarenta años haciendo críticas feroces como las hacen en Valencia en cartelera Turia sobre todo en mi película y el otro día me dan un premio a los cuarenta años de carrera son puede soportar el cuarenta años y ahora me decís que tenía premia a los cuarenta años de que hacer gracias de hombre

Voz 1995 17:36 bueno hablamos de hablamos con Jorge porque orquesta una pelea en un gladiador extras en una pelea puramente la más dura de tu vida aquí solamente se

Voz 0455 17:47 es la fibrosis que viene es una enfermedad genética e con lo cual en un desarrollo corto pruebas genéticas se descubrió hace cuarenta años y es una mutación que tienen unos chavales por los cuales hay un gen está mutado ser actúa sobre las células que producen mucosa con lo cual los órganos que tienen mucosa tienen una mal función son pulmones páncreas hígado y testículos vale entonces a base de mucha investigación hay error pues bueno se está se ha conseguido ampliar la la esperanza de vida de esta enfermedad que hace cuarenta años la mitad de los niños con esta enfermedad no pasaban del año de vida ahora Il y los que pasaban no pasaban de los ocho años que era el drama era terrible ahora la esperanza de vida están cuarenta años tenemos una asume una sanidad pública de yo creo que es por lo que hay que luchar magnífica que a base de transplante de órganos a la cual estamos encabeza a nivel mundial y otros otros muchos elementos tenemos fueron a unos negociadores maravillosos que han encontrado unas vías de financiación de muchos medicamentos con muchas farmacéuticas inéditos porque lo de la sanidad pública española es en casa inédita en el mundo no me dirás que no me me gusta hasta el nombre seguridad social

Voz 0560 19:14 hace unos pero

Voz 0455 19:16 existe un medicamento que cure a esta enfermedad es una proteína que ha descubierto una farmacéutica verte eh es un es una proteína no sé si lo estoy explicando demasiado bien pero bueno a grandes rasgos tomos se pega en el gen está defectuoso con la proteína está efectuó entonces el pasar la cadena genética resbala digamos ya hace que el comportamiento sea normal con lo cual de cura la enfermedad llevamos ya tres años e intentando conseguir este medicamento pero afortunadamente

Voz 0560 19:54 he tenido la posibilidad que lo tuyo Jorge

Voz 1995 19:58 esas

Voz 0560 19:59 para que eso cómo afecta

Voz 1995 20:03 al día a día de tu hijo Merlín de eso que nos cuentas de cómo salir es y luego vamos a lo que has conseguido esta semana

Voz 0560 20:07 aquí sin éxito pero como falta editado lo que ha conseguido la clase política la elección de política que nos han dado en el Senado parábolas tiene mucho que ver pero antes de eso no yo no perdón perdón todas las artes asociaciones que unidos nos hemos ido como cara visible

Voz 0455 20:23 de todas las asociaciones me ha puesto a la cabeza de un movimiento de toda la sociedad

Voz 0560 20:28 entonces no sólo voy a decir lo que habéis vivir

Voz 1995 20:31 cómo cómo afecta la enfermedad tu hijo Marín todos los y bueno pues

Voz 0455 20:38 no sólo a mi hijo a todo lo los chavales de la mucosa sale más espesa e hay que eliminarla hay que hacerle fisioterapia pulmonar todos los días para que la pueda eliminar de los pulmones porque sino eh las bacterias sobre sobretodo una bacteria muy concreta con la cual a mí un antibiótico que pueda con ella una bacteria terrible que se llama la ciudad Manaos auguró Nosa eh pasa va el moco de el moco a los pulmones con los para crear una colonia y hay que luchar con ella a base de cócteles de antibióticos es una lucha química terrorífica mire o cualquier chaval eh que tenga que esta enfermedad tiene que tomar varios antibióticos al día antibióticos instalados e fisioterapia pulmonar el páncreas no les funciona con lo cual tiene que tomar enzimas pancreáticos eh creadas por otro laboratorio de mi hijo por cada comunidad tiene que tomar doce cápsulas de enzimas pancreáticos porque él no la produce también el páncreas que producir insulina también tiene que inyectarse insulina a son una serie de problemas asociados que para que tengan una vida normal supone eh el desgaste de los chavales y un desgaste de las familias además veces desgaste físico y la angustia que le crea aún chaval el tener ese peso encima tres mil turismos

Voz 1995 22:06 avales vive en ese esa rutina que nos cuenta

Voz 0455 22:09 gestión sí pero ojo eh el hace ya tres años que que sacaron este medicamento los cambien los acabó verte hace ya tres años pero ya estamos hablando de que ya está superado este medicamento muy posiblemente estamos ya en una tercera generación que pueda a curar a los tres mil chavales ahora estamos luchando por el medicamento que hay

Voz 0560 22:34 claro eso deja déjame contra el cura cuatrocientos tantas a cientos de niños con posibilidad de curación y que eh la más y menos es que hace unos días

Voz 1995 22:44 eh Jorge en representación de esas asociaciones como nos contaba consiguieron consiguió que en el Senado se aprobada por unanimidad que luego se en fin que para esto fíjate para esta han estado bien bueno robaran por unanimidad una moción en la que se insta al Gobierno dar pasos decisivos para combatir la fibrosis quística una de las principales medidas consiste lo que cuentas en pedir al Ministerio Sanidad que financió ya un medicamento llamado Canvi que es el último tratamiento para tratar los efectos

Voz 0560 23:10 la de la enfermedad

Voz 0455 23:11 en sanidad y en la en la sanidad pública tenemos a la mejor gente osado son perdonen la expresión cojo en la sanidad pública dijo desde el desde el primer médico hasta la última persona que trabaja en un hospital público se deja la piel incluyendo los negociadores de Ministerio de Sanidad están dejando la piel porque verte es que España adopte un sistema que ya lo han adoptado muchas farmacéuticas que es el cobro por resultados sabes lo que les estamos pidiendo a ver es a ver tengan amplitud de miras que están listos sino ahora tenemos el compromiso político

Voz 0560 23:49 con

Voz 0455 23:50 de que si verte acepta este medio de pago por parte de la Seguridad Social que a mí me parece muy lógico porque es de todos ya que hay que buscar la mejor manera y ellos están consiguiendo con otras farmacéuticas

Voz 0560 24:03 pertenece a España están

Voz 0455 24:05 enrocado en que como es un farmacéutico es un fármaco para niños de momento sólo necesita niño sólo necesitamos cuatrocientos eh tratamientos pero lo han puesto un precio desorbitado porque buenas para niño cuando dices desorbitado con eso pues esto yo creo que la última vez estaban en cien mil euros por año e niño los años nombre sonaba entonces la clase política ha reaccionado muy bien porque sabe que no se puede contar los muertos que haya para poder conseguir no un medicamento como pasó con la hepatitis C en momento en el que era insostenible estar va el medicamento sobre la mesa y la gente estaba muriéndose sabes entonces pues bueno llegaron a este acuerdo ve que ese pagado por resultados recientes casi todas las farmacéuticas la están aceptando es un caso muy curioso el de España pero es un caso que funciona

Voz 1995 24:53 Barbero por ya habéis conseguido que la clase política se ponga de acuerdo

Voz 0455 24:57 que fue maravilloso

Voz 0560 24:59 eh eso tiques es bonito lo enloquece

Voz 1995 25:01 se hace evidentemente eso es un tema muy sensible

Voz 0560 25:04 no pero como concejal de cultivo ha demostrado tener

Voz 0455 25:08 con una gran amplitud de miras en temas humanitarios e y el tema de las en temas de Sanidad no eh

Voz 1995 25:17 es bueno ámbito de miras ahora durante mucho tiempo en este país lo que hemos vivido es un intento tras otro de desarmar eso que tú has venido hoy a hablar bien de la severidad de bromea pero durante muchos años las iba a seguir durante años hemos visto cómo trataban de desarmar lo en favor

Voz 0455 25:31 lo que me votaba lo uno votaba los otros la votaban en contra porque todas las nuevas de no ir de toda la política ha sido una cosa de anotación yo te votos in situ humedal no sé lector y entonces de repente se han puesto todos de acuerdo han dicho venga oye estamos hablando de la vida detrás chavales que ya está medio ambiente sobre la mesa

Voz 1995 25:47 quiero ir paso a paso lo del Senado está claro unanimidad queda ahora la aprobación en el Congreso queda

Voz 0455 25:53 la aprobación en el Congreso Il antes de que

Voz 0560 25:57 acabe esta legislatura para nosotras tenemos eh usted alcohol premisa

Voz 0455 26:01 con estos dentro de mes y medio se puede conseguir si conseguimos que vertebra España acepte este no

Voz 0560 26:08 como sistema de financiación público que Ana

Voz 0455 26:11 adoptado muchas farmacéuticas por para

Voz 0560 26:14 cuál eh la sanidad pública se compromete a pagar por resultados grupos resulta que decir si funciona si el fallecimiento que son cien mil porque el precio es innegociable bueno por supuesto que no

Voz 0455 26:26 tenemos a los mejores negociadores dejándose la piel en esto

Voz 1995 26:29 vale pero lo que queréis es decir oiga si esta funciona

Voz 0560 26:31 sino claro como en otros muchos medicamentos otras muchas farmacias

Voz 0455 26:35 suecas han han evolucionado y han aceptado esto entonces venden el medicamento no

Voz 0560 26:40 por vender por el hecho de vender sino por

Voz 0455 26:43 el el el hecho de es decir

Voz 0560 26:45 la propuesta el derecho a ganar dinero pero no alude no diócesis un derecho Perú

Voz 1995 26:51 no lo voy a cuestionar ahora que no es el momento pero está bien tiene que

Voz 0560 26:54 el eficiente hay gente que invierten algo a cambio de que es eficiente Se para ver pero claro eso voy a decir Si yo envié

Voz 1995 27:02 Berto en investigación en más de vientre de Citi

Voz 0560 27:04 la compensación lo que les pedimos es que sean realistas porque es tenemos la oportunidad verte ex dices ex España bueno es una empresa americana pero el ex del ex con ve con v con v

Voz 0455 27:16 se estaba estaba está está dando dándose en prácticamente toda Europa por supuesto en Estados Unidos está dándose en España estamos atascados porque estos señores están anticuados entonces lo que les les pedimos es que sean realistas si no sea sino lo aprueban ahora posiblemente hasta dentro de años no va a poder aprobar antes están perdiendo dinero de alguna manera la propia farmacéutica entonces les estamos les estamos pidiendo que se sienten dique busquen una fórmula junto con la clase política para eh para poder financiar que no pueden yo la vida

Voz 0560 27:51 cuando doscientos chavales son ahora tienen un médico

Voz 0455 27:54 lamento que salva la vida a cuatrocientos chavales y no

Voz 0560 27:56 eso lo vamos por el precio pudiendo hablábamos parte B

Voz 0455 27:59 he estado en un sistema quiere vender el medicamento hay punto no no quiere adaptarse a esto que eh proponerla San en la publicar que es muy lógico yo lo entienden me parece muy bien que de mano pagamos por resultados Merkabas mente funciona pues lo pagamos compareció está claro que ustedes son las que investiga son los que no han inventado incidan en hacer dinero pero no precisamente con este medicamento porque han dicho es un medicamento que salva la vida de los niños pues vamos a emplear el precio no es así no es así

Voz 0560 28:31 que esto genera tantas dudas firme imprimir me gusta pues en la vida laboral

Voz 1995 28:38 es uno yo en mi caso coincidió muchas veces con Jorge Sanz

Voz 0560 28:41 parte con películas series y la elegante calle Arenas y hilo elegante pues habla muchas veces de eso creo que esta es la conversación más interesante que usted nunca la vida te dio con más pasión

Voz 1995 28:51 donde realmente claro otras veces vienes a la serie controla

Voz 0560 28:54 fantástico bueno e pero es que ahora estamos hablando de vidas humanas estamos hablando de vida la idea de calidad

Voz 0455 29:02 debida del niños sabes que están jugando con la calidad de la

Voz 0560 29:05 Vida de muchos han estado San cuatrocientos

Voz 0455 29:08 pero es que abren una vía de investigación

Voz 0560 29:11 que salvaría área de esta enfermedad una enfermedad crónica surge desde aquí por favor vamos a instar a todos los agentes jazz consiguió algo las

Voz 0455 29:20 ha dado cuenta el otro día nada demuestra la lección política que a mí me dieron otro yo no creía en la política hasta el otro día que volvía a creer otra vez en la crítica han visto que es que lo que se ahorran en transplantes en tratamientos secundarios en Casablanca se pueden ahorrar con con las consecuencias que tiene esta enfermedad es es bestial en en en comparación a los beneficios que tiene este medicamento es lo que hay que conseguir que ver Tex España surgen de la mesa no quiera lucrarse a costa de la vida de no

Voz 1995 29:51 lo que se lucra lo justo hace cese sabe ahora Caleras eh Salas

Voz 0560 29:54 en el pero el no

Voz 1995 29:57 niños con muertos encima de la mesa a negociar el precio es una

Voz 0455 30:01 es terrible y si estamos hablando de unas cosas terribles pero es así y la vida se bueno You Tube yo felicito

Voz 1995 30:07 por por mucho porque no se has dicho la vida muy feliz durante muchas veces con cada de una de tus películas con mi con la serie entonces Casal que es maravilloso has hecho muy muy feliz y entretenido y Comoras decidió que tu vida tiene otro sentido que va más allá de ti mismo que va más allá de tu propio hijo clama que está en muchas familias que en estos momentos necesiten lo que pasa es que no sé cómo pero necesitan que les empujó hemos este primer trámite en el Senado por unanimidad hasta conseguir tiene que llegar al Congreso antes de que finalice Esther magistratura

Voz 0455 30:35 tenemos el compromiso de que de que se pueda aprobar en esta legislatura entonces serían a ver a que sea realista la farmacéutica tiene que ser realista si lo probamos ahora te te sino no se va a aprobar hasta dentro de años entonces van a empezar a cobra ahora no dentro de unos años a ellos también tienen que entender esto hay que Lula que que sea poco buena para para la sanidad pública es bueno también para la farmacéutica pero no

Voz 0560 31:03 no excesivamente bueno para Alfaro farmacia

Voz 0455 31:06 qué porque es que entonces nos está haciendo daño a todos los españoles no sólo a los niños

Voz 1995 31:10 a Jorge Ésta es un verdadero lujo un placer hablar contigo eh vamos a seguir cuéntanos vale sea vamos a ver si

Voz 1953 31:18 desde que acabe esta legislatura viene contando sea llámanos se quiere hablar con verte ex

Voz 0560 31:22 por ahora lo lo primero requiere teléfonos vemos vamos

Voz 0455 31:25 he intentado no desde nuestra asociación además hemos intentado poner en contacto con ellos y no quieren no quieren saber nada de nosotros sabemos que ahora tenemos un altavoz

Voz 1995 31:35 hombre que osea los que a los que tienen clara la solución

Voz 0560 31:39 la mano a problema de vosotros no queremos saber nada no empezamos

Voz 1995 31:42 sí pero por favor vete contando sea cuéntanos cómo va a llamar contará dimes y nosotros aquí hombre sueco yo pero quizá los oyentes de la Cadena Ser que son que son muchas afortunadamente

Voz 0560 31:53 eh

Voz 1995 31:54 y son muy buena gente para estas cosas además son muy sensibles si de alguna manera más allá de de inflar el globo que es una campaña que que muchas

Voz 0560 32:02 los gnomos inflan globos inflan globos que estamos lo más y más allá de eso podemos ayudar en algo Jorge cuenta con nosotros va poder muchísimas gracias y bastante habéis hecho lejanos vamos ha convocado esta historia vacas estaría tiene tiene que acabar en sí sí sí

Voz 1995 32:17 iba a acabar muy bien Jorge Sanz la bélico

Voz 0560 32:20 la vida a veces es una película mal escritas decía Fernando Trueba pero también a Suárez es otro gran sabio De Gea la

Voz 0455 32:31 que no te gusta ser el día no te gusta te lo tienes que reescribir

Voz 0560 32:34 sí eso es lo que estoy intentando pues vamos a ver si siente todo reescribir un abrazo aportado tú

Voz 28 38:16 Ismael sita placa de Tokio

Voz 36 38:22 qué cartelón ole que cartero para el festival de flamenco

Voz 1995 38:25 nuevos en esta plaza

Voz 36 38:28 no me flamencos son tres una cantaora de flamenco dos cantaora de flamenco y un cantaor que que que canta muy bien y que gel flamenco en Japón acabe toque el taka de Tokio

Voz 1995 38:40 ETA Camille se llama

Voz 36 38:43 bueno es que me Amin incluso a mí ya me sorprenden porque al principio el los cantaores sobre todo en la guitarra y el baile siempre han sido muy buenos pero es que ahora están ya cantando a un nivel que a nivel profesional

Voz 1995 38:56 dicen japonés la segunda patria del flamenco

Voz 36 39:02 en rítmicamente sí lo tiene hay ritmos orientales el flamenco tiene un tiene un sesgo oriental innegable y hay ritmos que coincide con algunos ritmos flamencos pero claro no hay nada más exótico que un cantaor una cantaora de flamenco cantando por tonás oye que el flamenco bueno dicen cuentan que fue la Argentinita en el veintinueve que la primera que llegó allí a bailar flamenco y que gustó muchísimo y luego yo creo que ha sido más aparte de bueno de el el XXXII Carlos Montoya que era sobrino del gran don Ramón Montoya gran guitarrista pero yo creo que ha sido más el el turista japonés que ha visitado España se ha enamorado del flamenco y se ha llevado discografía para ella y ahora mismo en en Japón tenemos una industria del flamenco que yo creo que supera la Industria que tenemos en España a nivel fábrica de guitarra artesanos vestidos de flamenca

Voz 8 39:55 incluso tablaos que aquí no ha puesto un dato en Japón

Voz 1995 39:59 hay sesenta mil personas que estudien en seiscientas cincuenta académico porque hay más

Voz 10 40:05 hombre yo creo que hay más

Voz 36 40:07 quién les suma suman la que vienen a España porque al yo tengo un vecino que está estudiando en Amor de Dios en la Academia de Amor de Dios de Madrid le llamamos de Buda Boya porque con

Voz 1995 40:19 también podemos comprobar eso

Voz 36 40:22 pones por bulerías

Voz 37 40:24 ay si el sitio debe a la palabra

Voz 28 40:43 japonés japonés que se llama esto que comer porque les gusta tanto tío yo qué sé yo esta pregunta me la hecho muchas veces

Voz 36 40:53 realmente el flamenco es muy temperamental y ellos son una una cultura muy temperamental ellos hongo de mi hijo

Voz 28 41:02 muy japonés jaleo

Voz 36 41:04 si el jaleo que estáis ensayando aquella entonces entre eso y que es una sociedad muy jerárquica una sociedad muy estricta para ellos el flamenco salgo el algo terapéutico terapéutico se sueltan el pelo son se expresan que son muy expresivos y el flamenco les da esa capacidad sobre todo en el baile que es donde ellos primero entramos y piensas en algunas técnicas japonesa

Voz 1995 41:29 de espada y Eley de todo y la música en que a la música tradicional de Japón China algo de este sentirme bueno vamos a nos apoyó Juan escuchar vivir lugar a yuca email

Voz 31 41:45 ahora que también iba a ver cantar

Voz 38 41:51 sí

Voz 31 41:55 por siguiriyas

Voz 1995 41:59 el jaleo

Voz 38 42:04 ah

Voz 31 42:07 en español por favor

Voz 21 42:19 para

Voz 40 42:21 que sus compañeros hay que decir

Voz 1995 42:24 no

Voz 31 42:28 y pico

Voz 21 42:32 sí

Voz 40 42:34 eso perfecto japonés

Voz 36 42:35 bueno podría ser aún chaval que se presentó a un concurso de Taranto muy muy famoso habría aprendido el cante de un disco donde el cantaor entre un tercio y otro doce

Voz 42 42:47 claro claro

Voz 43 42:51 hizo lo había aprendido con la tos cuando lo hizo Tasio exactamente igual que creía que la autor formaba parte el campo de tu padre

Voz 36 43:01 guitarrista que ha adelantado pues si él en los años setenta llegó un guitarrista que se llamaba Makoto mitad ni que su mujer era bailaora fue guitarrista de mi padre de Antonio Molina de Rafael Farina y y bueno al final acabaron llamando macuto entonces macuto era japonés pero japonés japonés sea no había pícaro mi padre tenía rasgos orientales

Voz 1995 43:21 eso es es innegable y él se reía cuando se lo decía entonces salía a cantar con un guitarrista Japón y aquello era tela de porque luego en China pues claro todo lo bueno hay grandes guitarristas como este hombre

Voz 28 43:39 me he quedado primero pero aquí en España en Córdoba este primero de

Voz 44 43:48 bueno ya

Voz 28 43:54 y un tercer nombre que Estaca de Tokio

Voz 45 43:59 la camita

Voz 46 44:06 el lleve

Voz 28 44:09 se sí usted cantaoras a es conveniente

Voz 1 44:14 ahora la sus las Love si alguien te lo cogen que eso te lo los ojos

Voz 28 44:23 eh

Voz 36 44:27 pero con esto quiero decir aparte que hay que tenerle mucho respeto que flamencos internacional y que en un país tan exótico tan avanzado como Japón es de verdad lo que lo veta

Voz 28 44:38 quedamos escuchando al

Voz 45 44:47 no

Voz 0455 50:29 mucho si está bien

Voz 1995 50:30 en cambio profundo los concursos de televisión concursos donde donde tradicionalmente a alguien que estaba al otro lado de la pantalla ganaba dinero pero eso ha cambiado tanto que ahora el que gana dinero es el que está a este lado de la pantalla muchos escuchar esta música invitaban a excitar

Voz 10 50:51 cómo está música de Lito ajustar de la excitación

Voz 1995 51:00 dinero podía explicarme muy breve y muy concisa mente que es culto cedería pues eso

Voz 26 51:07 concurso clásico de televisión que se ve a través del móvil y ha pasado a ser una aplicación anti aplicaciones porque aquí no juegas cuando quiere sino cuando decimos nosotros que es a las diez de la noche

Voz 0560 51:18 a las días cincuenta gente juega cada día Juanjo

Voz 1953 51:20 pues estamos en una horquilla entorno a los cien mil personas los fines de semana los domingos es nuestro día estrella

Voz 1995 51:26 a los ochenta depende del día

Voz 1953 51:29 sesenta algún día entre semana

Voz 1995 51:31 en mil personas a la vez contestan y hemos su pico de ciento o ciento sesenta sesenta por ahí sí sí está muy bien cuánto dinero repartido hasta el momento un total pues fíjate son llevamos meses ya repartiendo quinientos euros al día

Voz 1953 51:48 en los días de diario y dos mil en fin

Voz 26 51:51 de semana anterior charlas mira la próxima semana repartir hemos la primera de marzo repartimos veintiun mil quinientos

Voz 1995 51:56 sí

Voz 26 51:57 porque tenemos varios especiales cuando partiendo reparte repartiendo ahora mejor

Voz 1995 52:04 háganos cómicos comunicador actor presentador

Voz 8 52:07 de doce tibia cundía si no hagas los Juanjo de la Iglesia que decide Juanjo de la Iglesia

Voz 1995 52:15 en esto seguro que veremos al niño que llevamos dentro vio triste hemos en vez de las pizarras de Basauri que falta nos darían ahora una clase de esa clase cita Nos vendrían de ética periodística ha habido ahora el programa por ejemplo el caso de Juanjo sonase

Voz 53 52:30 están con nosotros cuatro mil ciento treinta y cuatro crudo ceros deseando convencer a jugar comenzamos hablando de una una programa

Voz 1995 52:40 que se emiten una aplicación en Alemania en Ecuador en Francia Salvador Italia en EEUU que es el origen las reglas son sencillas bajo la obligación cierto afgano se

Voz 1953 52:53 efectivamente y el premio se reparte entre todos los que ganen

Voz 1995 52:56 sí hay cada uno con dos quinientos si ganamos siete pues entonces más mil euros entre hay que la Xunta son eliminatorias entonces hay que adivinar las doce sino bueno pues casi once hacemos una vida somos generosos Si cierto las doce grano gordo pues además no no no no hay que registrarse pagando nada simplemente es una un registro totalmente gratuito deja su teléfono móvil y poco más no vemos cada día en mil personas cuánto suelen llegar a la última pregunta viendo jugando claro es que los lista

Voz 26 53:35 claro en todo momento a nosotros no nos hace falta que salgan EGM unidad palestino porque en todo momento