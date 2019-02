Hoy por Hoy (26/02/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

pues todavía no lo sé tampoco porque las lista quizá un poco más más lento de lo que iba a la realidad de del día a día sí decirle que he manifestado mi interés mi disposición nada por supuesto e ir por mi circunscripción por Sevilla y poder formar parte de los compañeros y compañeras que pondremos la alta por Sevilla

Magdalena Valerio en su intervención ha reconocido problemillas es la palabra que ha utilizado en la mesa de diálogo social porque CEOE Cepyme ha considerado que estamos en época electoral se va a quedar en stand by respecto a la reunión prevista para hoy con la reforma laboral como tema de fondo la ministra ha señalado que se ha suspendido por problemas de agenda de la Secretaría de Estado de Empleo y que se volverá a convocar sin ningún problema aunque de momento no hay fecha

en todo casos esa es sólo la punta de el iceberg las violaciones a la asistencia al derecho a la salud que se producen en España porque a nosotros evidentemente no no llegan todos los casos hay muchos todo todos los que se pierden en trámites administrativos que no que desgraciadamente no podemos recoger

no Alberto Pozas usar niega la rebelión además nos impidieron los registros de la operación han Ubis no hubo violencia ciudadana el uno de octubre la violencia ha dicho nunca ha estado en su agenda

Theresa May comparece esta tarde en la Cámara de los Comunes para explicar si pretende que Reino Unido abandonó en la Unión Europea sin acuerdo hasta ahora está reunida con su gabinete tres de sus ministros han amenazado con dimitir si no descarta esta opción de manera

forma lo hago ha ido a comer ha condenado la retención de un equipo de Univisión que había viajado a Caracas para entrevistar a Nicolás Maduro según el periodista Jorge Ramos a Maduro no le gustaron las preguntas sobre torturas y presos políticos les encerraron durante varias horas en el Palacio presidencial el ministro de Comunicación ha dicho que el Gobierno de Maduro no se presta para shows baratos

por Madonna no por los lisboetas mientras que la derecha le tiró piedras e por la situación del tráfico en la ciudad y dijo que Madonna aseguró que no estaría contenta con las horas que pasan los atascos aquí

si no es algo habitual no forma parte de la rutina de de esas obligaciones tú dirías después de todos estos años que acabarán dentro unos meses aunque ya está de más de sabía que entraba que es que ha sido positivo para una ciudad como Lisboa con toda la esencia es todo lo que es y todo lo que conlleva y toda la historia que tiene ha sido positivo el paso de de de Madonna por ella

sí hemos visto incluso como musicalmente ha ido evolucionando hemos visto unos vídeos un par de vídeos hace unos días con con mujeres cantando en portugués musica tradicional y Madonna hace bueno ahora que hay que tomar algo de distancia de esto en cualquier caso ya no va a estar más tiempo allí así que habrá que buscar la ruta Madonna no te devolvemos Amália Rodrigues que siempre sea la gran diva del Expo Aitor Hernández lisboeta de adopción muchísimas gracias como siempre

si soy yo el héroe de mi propia vida os y otro cualquiera me reemplazará lo dirán estas páginas para empezar la historia desde el principio diré que nazi según me han dicho y yo lo creo un viernes a las doce en punto de la noche y cosa curiosa el reloj empezó a sonar vi yo a gritar simultáneamente teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento la enfermera hay algunas comadronas del barrio que tenían puesto el interés vital en mil bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente claro primero que estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida y segundo que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus según ellas estos dones serán inevitablemente otorgados a todo niño de un sexo u otro que tuviera la desgracia de nacer en viernes día medianoche no hablaré ahora de la primera de las predicciones pues esta Historia demostrará si es cierta o falsa respecto a la segunda sólo ha de constar que a no ser que tuviera este don en mi primera infancia todavía lo estoy esperando que me queje por haber sido defraudado pues alguien está disfrutando de él por equivocación te agradeceré que lo conserve a Sudán