Hoy por Hoy (27/02/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días el juicio del pluses entra hoy en una nueva etapa cerrada interrogatorio a los acusados pasamos a la de las declaraciones de los testigos que están obligados a decir la verdad hay más de quinientas personas citadas pero el cartel de lujo empieza a partir de hoy van a declarar Rajoy le Rajoy y Sáenz de Santamaría Cristóbal Montoro Artur Mas también Íñigo Urkullu el lehendakari uno de los muchos mediadores que hubo en su día entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña los dos últimos acusados en declarar ayer Kuchar y Forcadell lo hicieron con actitudes radicalmente distintas muy seguro el presidente de Omnium Cultural sobre el uno de octubre

Voz 2 01:08 ante este dilema de el la suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales hicimos lo que vamos hacer siempre que creamos que hay una decisión injusta bajo el principio de la no violencia actuar con los parámetros de la desobediencia civil

Voz 1727 01:26 a Forcadell convirtiendo la presidencia del Parlament casi en un punto de reparto de tráfico de tráfico parlamentarios entiende sin ninguna autoridad sobre la declaración de independencia respondía así al la fiscal Consuelo Madrigal

Voz 3 01:39 dice votaron hice leyó un preámbulo que era una declaró

Voz 0141 01:43 acción política cuando dice pues sin consecuencias jurídicas Belice política que se refiere a que era de mentira de broma teatro sainete farsa a qué se refiere cuando dices pues que era política

Voz 1727 01:55 la descolocó también la fiscal y casi es el único momento de descoloca en un interrogatorio de la fiscalía que hemos visto cuando le pregunto a Forcadell si ese aceptar la discusión de cualquier ley que llegar a la Mesa del Parlamento incluía por ejemplo debatir o rechazar una resolución favorable a la trata de blancas mientras el Gobierno el Gobierno central reconoce que la exhumación de los restos de Franco se va a retrasar todavía un poco más esta vez por la decisión de un juez de lo Contencioso que anulado de forma cautelar el permiso de obra del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para levantar la fosa lo hace a petición de la Fundación disco Franco que entre otras cosas alega que no se garantiza la seguridad de los trabajadores que levante la fosa es lo bueno que tiene la democracia que permite evitar por ejemplo que un gobernante construya un mausoleo con los trabajos forzosos de los presos políticos como hizo en su día el dictador es lo bueno que tiene la democracia que se puede preguntar por la seguridad de los trabajadores el Ayuntamiento tiene ahora tres días para presentar alegaciones frente a una decisión polémica también por quién la toma un juez que en el año dos mil siete criticó dura hay públicamente la Ley de la Memoria Histórica dijo el resquemor el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la Guerra Civil en estado puro está detrás de esta ley lo dijo el juez cara toma esta decisión hoy es miércoles veintisiete de febrero Javier Alonso buenos días

Voz 1275 03:30 te has Pepa hoy comienza la campaña de las primarias decida

Voz 1727 03:32 la danos en Castilla y León con un duelo áspero entre la recién llegada Silvia Clemente procedente del PP y el diputado nacional Francisco Igea según el diario El Mundo habrá miembros de la dirección nacional que apoyarán a Igea frente a la candidata de Rivera

Voz 0858 03:48 non cualquiera asegura a este diario que el gurú económico de Ciudadanos número uno a las europeas Luis Garicano apoyará Igea en al menos tres

Voz 1727 03:54 el PP trata de levantar un muro entre la actual dirección nacional de Pablo Casado y Cristina Cifuentes que se enfrenta a una petición de cárcel de tres años y tres meses de cárcel por el caso de su master

Voz 0858 04:05 la Fiscalía la considera inductora del delito de falsificación de documento público en Génova dicen que Cifuentes ya no tiene nada que ver con ellos pero su candidata a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso se ha desmarcado en Twitter nadie ha sufrido un linchamiento personal mía personal político ha dicho como el que está soportan como el que está soportando

Voz 1727 04:23 en Reino Unido Theresa May abre la puerta por primera vez a retrasar el Brexit sino Serres no se retrasa finalmente hoy estamos justo a un mes del día a día

Voz 4 04:33 como Two Night in Suiza déjeme claves

Voz 0858 04:36 la primera ministra propone al Parlamento a votar el día doce por segunda vez el acuerdo actual silos comunes lo rechazan al día siguientes agotaría sobre una salida sin acuerdo de la Unión Easy tampoco quieren los Comunes esa opción el día catorce someter a votación la otra opción la de pedir una plaza más

Voz 1727 04:52 vamos que Theresa May quiere saber lo que todos que es lo que quiere el Parlamento británico las víctimas del accidente del metro de Valencia celebran que sus antiguos responsables vayan definitivamente a juicio

Voz 0858 05:03 son ocho ex directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana le se imputan homicidios y lesiones por imprudencia grave en el accidente en dos mil seis murieron cuarenta y tres personas y otras cuarenta y siete resultaron heridas Rosa Garrote es la portavoz de los

Voz 5 05:17 pelear estamos muy contentos de que este paso que significa estar cada vez más cerca del final de del Camino no os ha costado más de doce años el sentar en el banquillo de los acusados a los verdaderos responsables del accidente

Voz 1727 05:29 el ex presidente del Barça Sandro Rosell atribuye sus problemas judiciales a una persecución

Voz 6 05:35 como en ese momento ya ve presentarme

Voz 7 05:37 las elecciones del Barça una persona eh muy sabia de Barcelona me dijo Sandro cuidado quedará que te presentas al presidente del Barça irán a furtivo

Voz 0858 05:46 Rosales se enfrenta a once años de cárcel y cincuenta y nueve millones de multa por blanquear supuestamente veinte millones de euros

Voz 1727 05:56 y antes de ir al deporte noticia que están contando ahora mismo las agencias internacionales la policía australiana detenido al cardenal George Pell ex número tres del Vaticano condenado esta semana por pederastia condena que subimos nada más cerrarse en falso esa cumbre en el Vaticano y además sumamos a esta portada una voz más

Voz 0858 06:17 es la de la nigeriana Amina Mohamed número dos de la ONU ha concedido una entrevista a La Ser en la que habla sobre el feminismo también el papel de la mujer en el mundo ya ha respondido al Papa que el pasado fin de semana dijo que todo feminismo termina siendo machismo con falda

Voz 8 06:31 eh voy me copla bueno creo

Voz 0116 06:35 que es su manera de verlo hay que tolerar la manera de ver las cosas de otros pero claramente no son lo mismo hay hombres y mujeres y ambos tienen que tener igual acceso a la sociedad y luego en sí

Voz 1161 06:56 sí sobre misas breves un doble seis tres en apenas hora y veinte minutos pese a haber sido duda hasta última hora por un contratiempo en su mano izquierda la semana pasada y haber llegado a este partido con apenas sólo un entrenamiento Kyrgios basen su propio por su próximo rival en esta ronda caído Guillermo García en dos sets frente a Kerry están en juego dos partidos el de Feliciano López contra Dusan Ivkovic empate a un set David Ferrer contra tenis sangre en el primer set ya esta noche partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey en el Bernabéu Real Madrid Barça empate a uno en la ida en el Camp Nou

Voz 0978 07:26 a ver si llueve Jordi Carbó buenos días buenos días el tiempo soleado con temperaturas sin grandes cambios respecto ayer un poco de frío ahora mismo de nuevo con marca de inversión térmica en la mayor parte del país esas condiciones que siguen favoreciendo una mala ventilación de los contaminantes son lucirá durante toda la jornada con temperaturas máximas muy parecidas a las de ayer subirán algo en el Ebro también el Cantábrico más oriental especialmente el País Vasco y en la mitad este de Cataluña con máximas de más de veinticinco grados en el resto entre veinte y veinticinco durante la tarde algunos chubascos en Galicia

Voz 9 08:01 hola

Voz 9 08:07 sí sí

Voz 11 08:10 debe estar en

Voz 1727 08:35 este es mi reinado Ésta es mi corona no voy a renunciar a ella es lo que canta Simon y es lo que nos encontramos en la política internacional y un poco en la nacional también este miércoles Danny De la Fuente buenos días

Voz 1727 09:00 esta mañana nos espera otra jornada intensa a partir de las nueve de las ocho en Canarias empieza ya si la última sesión de control al Gobierno que vamos a seguir con Mariola Urrea José María Calleja Teodoro León Gross aunque viene precedida de unas preguntas que se han acumulado al presidente del Gobierno por otro tema otros temas y que le formula al Partido Popular que no sabemos muy bien qué formato va a tener esta mañana esa comparecencia pero nosotros allí estaremos para contarlo y una hora después se reanuda el juicio del proceso

Voz 0456 09:31 con las declaraciones importantes las de hoy que les hemos contado hay que vamos a analizar en tiempo de tertulia con Jordi Nieva catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona buenos días a todos la inclusivo a partir de las diez de las nueve en Canarias nos acercamos a las novedades tecnológicas como las que se presentan estos días en el Mobile World Congress y lo vamos a hacer de la mano de Adela Cortina catedrática de Ética de la Universidad de Valencia porque hoy hemos fijarnos en las máquinas inteligentes como los teléfonos inteligentes en la ética para esas máquinas nos acompaña el físico José Ignacio la Torre experto en inteligencia artificial y que defiende que las máquinas van a hacer mejores políticas que los políticos actuales

Voz 13 10:15 no no existe siguiese para Reina de todo

Voz 0456 10:23 las las reinas con permiso de la aquí presente una mujer que también se niega a dejar el trono Mercedes Milá

Voz 1727 10:29 en la reina la reina sin duda además de prensa

Voz 0456 10:31 contar el manual de Pedro Sánchez la semana pasada y que presenta ción vuelve a la televisión mañana estrena programa pero hoy nos lo presenta

Voz 1727 10:53 así que las máquinas será mejor política que los políticos actuales no eso dice este experto en inteligencia artificial no es mala pregunta para los oyentes hoy que abrimos barra libre de nuevo

Voz 0456 11:06 mantenemos esa barra así para que hagan balance si quieren de estos casi nueve meses de legislatura para que nos cuenten qué les parecen los decretos ley hasta el final lo que no respondan que es más difícil Si abandonar la Unión Europea UE a Fran con lo que quiera

Voz 1727 11:20 este tiempo soleado y caluroso seco que tenemos en toda España viene provocando problemas ya se ha disparado la contaminación en casi una treintena de ciudades en España a medio país

Voz 0456 11:30 si veintiséis lo notan ustedes mis vecinas lo notan dicen que respiran peor echan ustedes de menos la lluvia o están encantados con estas temperaturas en el invierno nueve cinco dos dos dieciséis sesenta Nos mandan un audio al whatsapp al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 9 11:48 más

Voz 1727 11:55 son las seis y doce minutos ya Javier cinco y doce en Canarias

Voz 0858 11:59 escuchan Hoy por hoy con Roberto Mahan y Marta Galán en la técnica como Jordi Fábrega en la producción

Voz 1100 12:25 las condiciones en Mutua punto es a Pepa Bueno ya Toni Garrido

Voz 1727 12:29 les siguen dos millones setecientos sesenta mil personas

Voz 15 12:32 pues hombre es un hijo o no porque no se regirá agradable que te sigan dos millones setecientas sesenta mil personas ahí donde vayas por la calle procede quemando quemando de mano de no les siempre no físicamente por la calle que sino como oyentes

Voz 6 12:48 ya me imaginaba

Voz 15 12:49 a mí me imaginaba Pepa Bueno y Antonio Garrido dio con una masa de gente a partir ahora

Voz 6 12:54 alma líderes de audiencia felicidad Hoy por hoy líder de audiencia con los imaginaba ahí en la Gran Vía corriendo con una marabunta detrás

Voz 1 13:09 la Cadena SER

Voz 0858 13:17 estamos a dos meses y un día de las elecciones generales como en una condena iremos quitando hojas del calendario hasta llegar a la fecha marcada ahora lo que toca es elaborar las listas un momento en el que siempre se tensan las relaciones internas en los partidos entran nuevos nombres otros pasan a segundo plano o directamente dejan de contar para la dirección en el PSOE ahora mismo Pedro Sánchez está buscando hueco a los ministros que le han dicho que quieren ser diputados no será el caso de Josep Borrell que ayer se confirmó como cabeza de lista para las europeas y el presidente estudia para las generales colocar como número dos por Madrid a su segunda en el Ejecutivo a la vicepresidenta a Carmen Calvo Inma Carretero buenos días

Voz 0806 13:57 buenos días todas las federaciones del PSOE están pendientes porque de ello dependen sus listas de la decisión que tome Pedro Sánchez sobre los ministros y también de otros candidatos que quiera colocar en el entorno del presidente del Gobierno aseguran a la Cadena Ser que está barajando la opción de que Carmen Calvo la vicepresidenta que es de Córdoba sea su número dos el la lista de Madrid es es el lugar que ocupó Margarita Robles en las anteriores elecciones la decisión los dicen que aún no está tomada así que hay ministros cuyo destino se da por seguro en sus provincias José Luis Ábalos en Valencia Magdalena Valerio en Guadalajara Isabel Cela en Álava o Meritxell Batet en Barcelona aunque ella tiene que pasar por primarias en el PSC la ministra la de Hacienda María Jesús Montero ya reconoció ayer su interés en ir por Sevilla es algo con lo que cuenta el PSOE andaluz allí esperan que la propuesta sobre el resto de los nombres que haga Ferraz sea razonable eso nos dicen que hay acuerdo porque realmente Sánchez no tiene mayoría en ese territorio voten lo que voten los militantes la dirección federal ya ha dejado claro que la última palabra la tiene Ferrer

Voz 0858 15:01 la elaboración de las listas también ha desatado más de un codazo entre los partidos sobre todo a raíz de los fichajes de Ciudadanos a izquierda y a derecha Rafa Muñoz buenos días

Voz 1827 15:10 los días Rivera presentado Álex socialista Joan Mesquida como el azote contra el independentismo con el que dice intentará atraer el voto moderado de los socialistas desencantados con Sánchez

Voz 17 15:19 pero yo creo que hay mucha gente que va a dejar de votar a Sánchez que piensa como Joan Mesquida que son gente moderadas Ésta es una parte obligo transversal es más un movimiento civil de hecho compartido el fichaje que ha criticado el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos

Voz 18 15:31 ya de nuestras un partido inmutable que lo integran personas muy inmutable y que efectivamente te van nutriendo de personas que han estado en la transformaciones políticas y en todas ellas pues no precisamente a triunfar

Voz 1827 15:42 Pablo Casado ha reprochado a ciudadanos que recurra el bipartidismo para enhebrar sus listas

Voz 6 15:47 nosotros no hace falta ir a pescar en caladeros

Voz 19 15:49 ajenos ni siquiera tenemos las dificultades que estamos viendo ahora ha telefoneado

Voz 6 15:53 todos los municipios en los que no tienen ni una sede abierta

Voz 1827 15:55 precisamente uno de los suyos el popular Antoni Camps está ahora diputado autonómico será el candidato de Vox al Consell de Menorca yen podemos que todavía no tienen candidato a la Comunidad de Madrid se inclinan por Isabel Serra como su candidata Irene Montero

Voz 20 16:08 hasta donde yo sé no hay ninguna propuesta encima de la mesa ahora a mí Isabel Serra me parece una excelente compañera

Voz 1827 16:15 futuro candidato de Podemos que se enfrentará a

Voz 0858 16:17 digo errejones hoy en el Congreso Pedro Sánchez afronta su última comparecencia ante el pleno y también su última sesión de control allí en la Cámara Baja hemos visto en las últimas horas un agrio enfrentamiento entre los grupos independentistas ciudadanos escuchamos a Juan Carlos Girauta portavoz naranja Jordi Xuclà portavoz del P de

Voz 21 16:35 nacido en Barcelona con cincuenta y siete años vividos en Barcelona les digo que su insistencia en separar y en romper la sociedad catalana es una tragedia

Voz 22 16:47 usted ha dicho que está harto harto de vosotros

Voz 4 16:51 de mí no me quiere ver en pintura

Voz 22 16:54 cuál es suplantar la solución final

Voz 9 16:59 me claramente Quilós

Voz 0858 17:02 más cosas el Tribunal Supremo abre hoy un capítulo nuevo en el juicio de pruebas cierra el de los interrogatorios a los acusados y abre el de las declaraciones de los testigos son más de quinientos pero entre hoy y mañana van acuden al Supremo los demás alto voltaje político hay lavabo buenos días

Voz 20 17:19 los días entre ellos está el ex presidente rojo sí un testimonio clave en el juicio porque Rajoy ocupó La Moncloa durante todo el pluses también pasará por el Supremo y la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría el ex ministro Cristóbal Montoro el ex president Artur Mas o el diputado de Esquerra en el Congreso Joan Tardà está por ver qué sucede con el actual presidente del Parlament fluye Torrent que estaba citado pero que tiene pleno y en la cámara catalana mañana declarará el lehendakari Iñigo Urkullu por su intermediación entre el Gobierno Rajoy el de pulmón el ex ministro Juan Ignacio Zoido la alcaldesa de Barcelona Ada Colau o el portavoz de Esquerra en el Congreso Gabriel Rufián para cada testigo el tribunal contempla sólo media hora de comparecencia

Voz 0858 17:54 antes ayer escuchamos los argumentos del presidente de unión cultural de Jordi Cuixart también de Carme Forcadell ex presidenta del Parlament con estrategias además bien diferenciadas de hecho couché Art Aida es el acusado que más abiertamente ha reivindicado la supuesta desobediencia de aquellos días

Voz 20 18:09 sí ha dicho una y otra vez que no es un político se desvincula así del guber ni del Parlamento limitado su actividad al frente de la asociación Omnium Cultural ha dicho que ya no es su prioridad salir de la cárcel sino resolver el conflicto político se coloca de lado de la población e insiste en decir que sólo cometió desobediencia civil y en negar la violencia

Voz 6 18:25 aceptaremos la violencia como instrumento de diálogo y nunca lo hemos aceptado y por lo tanto estoy convencido

Voz 23 18:31 que que que nunca nunca nunca nunca

Voz 6 18:33 vamos a entender que la violencia es un instrumento para comunicarnos con el Estado

Voz 20 18:37 Carme Forcadell se desvinculó del guber ni de Carles Puigdemont dijo que ella era únicamente la presidenta del Parlamento que la Cámara ejercía como un filtro formal pero no entraban el contenido de lo que se aprobaba ya reconocido abiertamente que desobedeció al Tribunal Constitucional

Voz 0141 18:49 advirtieran a la mesa el Letrado Mayor y el secretario de la Cámara de la ilegalidad de ambas proposiciones de leyes advirtieron pero como se les saben los informes de los letrados no son vinculantes

Voz 20 19:01 los testimonios de hoy comenzarán a las diez de la mañana

Voz 0858 19:04 gracias a ellas a las seis y diecinueve las cinco y diecinueve en Canarias la Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para Cristina Cifuentes por el caso master

Voz 24 19:14 afortunadamente como la verdad está en este caso de mi lado podido y lo he mandado además a todos los medios de comunicación y demostrar con papeles que es como hay que demostrar las cosas porque hablar puede todo el mundo hablar pero los papeles hay que enseñar los

Voz 0858 19:29 si se lo pide por incitar presuntamente a la falsificación de esos papeles oficiales que Cifuentes esgrimía ante los medios para defenderse en la dirección nacional del PP se desmarcan completamente de la que fue su baronesa en Madrid agarran a que es un asunto privado no así la candidata a la Comunidad de Madrid que nombró Pablo Casado Isabel Díaz Ayuso que reaccionó a ese escrito de la Fiscalía con un mensaje en Twitter nadie ha sufrido un linchamiento personal y político ha dicho como el que está soportando Cifuentes en Reino Unido estamos a un mes de la fecha de la ruptura y la primera ministra ha abierto por primera vez la puerta a pedir una prórroga a la Unión Europea en concreto ha propuesto al paro lamento una triple votación en tres días consecutivos sobre el Brexit me quiere que los Comunes descarten el plan actual en una primera votación después en una segunda la salida sin plan ya en una tercera votación tendrían que decantarse sobre si piden más tiempo a Bruselas corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 20:34 por primera vez desde que comenzó la negociación del Brexit Theresa May dejó abierta ayer la posibilidad de un retraso en la salida del Reino Unido de la Unión Europea May ofrece al Parlamento una serie de tres votaciones el doce trece y catorce de marzo si los diputados se pronuncian contra su acuerdo en la primera de ellas contra unas salidas impacto en la segunda tendrán la posibilidad de retrasar el Brexit una extensión corta ilimitada del artículo cincuenta que no puede ir más allá de finales de junio porque de lo contrario el Reino Unido debería participar en las elecciones al Parlamento Europeo

Voz 25 21:12 tajos en la Cámara debe tener claro que una extensión corta que no vayan más allá de finales de junio sería casi seguro una prolongación única porque si no tomamos parte en las elecciones del Parlamento Europeo sería muy difícil ampliar esa prolongación de nuevo

Voz 0273 21:31 lo ha anunciado es una gran concesión de May a los pro europeos del Partido Conservador pero no soluciona el laberinto del Brexit

Voz 0858 21:39 en unas horas el presidente de Estados Unidos Donald tan bien el líder norcoreano Kim Jong un se vuelven a ver frente a frente se reúnen en una cumbre en Vietnam para tratar de dar algo de contenido a ese primer encuentro de hace ocho meses que se cerró sólo con buenas intenciones y compromisos vagos sobre los planes nucleares de Pyongyang enviada especial a ajeno enviado especial a Hanoi Fernando Bayo buenos días

Voz 26 22:03 buenos días bajo un cielo no lado y la amenaza de lluvia aquí en Hanoi arranca la primera de las dos jornadas de esta segunda cumbre entre Kim Jong-Un y Donald Trump el presidente estadounidense que aterrizaban anoche en Hanoi a bordo del Air Force One Se reúne a estas horas con su homólogo vietnamita y con el primer ministro de un país con el que Estados Unidos mantiene una intensa relación comercial diplomática desde hace años el esperado cara a cara entre Trump y Kim se producirá esta noche con una cena en el mítico hotel Sofitel Metropol donde Graham Greene escribió El americano impasible y lugar de refugio para la población durante los bombardeos de la guerra mañana jueves los dos mandatarios continuarán con sus reuniones perfilaban los acuerdos con los que esperan dar contenido concreto a los vagos Compromís

Voz 6 22:48 esos adquiridos hace ocho meses en la cumbre

Voz 26 22:50 de junio en Singapur

Voz 0858 22:52 la Casa Blanca mientras tanto mantiene el tono agresivo con el venezolano Nicolás Maduro que ha amenazado en las últimas horas con detener a Juan Why do en cuanto vuelva a César Venezuela desde el equipo de Trump ya han dicho a la prensa y es literal que sería una de las últimas decisiones de Maduro él Maduro mientras tanto ha sacado pecho esta noche del bloqueo de este fin de semana de la ayuda en la frontera una operación que ha calificado como una agresión

Voz 6 23:17 la agresión que fuimos víctima lo venezolano la manera cómo nos comportamos con coraje nunca tuvimos miedo ir derrotamos la agresión imperialista del sábado pasado

Voz 0858 23:29 pues bien paralelamente en la ONU en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos incrementa también la presión sobre Caracas esta noche ha anunciado que va a presentar una propuesta de resolución que exija maduro que acepte la entrada de los suministros corresponsal Marta del Vado buenos días estado

Voz 20 23:45 Unidos redobla la presión internacional contra Nicolás Maduro y lo hace en tres frentes con el envío de ayuda humanitaria con la imposición de sanciones por la vía diplomática por esta última ha forzado que el Consejo de Seguridad vote esta semana

Voz 0141 23:58 a una resolución

Voz 20 24:01 para acabar con la miseria y la tiranía de Venezuela a través de unas elecciones libres justas y transparentes ha dicho el enviado especial estadounidense para esta crisis Elliot Abrams ha pedido además al Consejo que respalde el envío de ayuda humanitaria y que exija a Maduro garantizar la seguridad de Juanjo ha ido un alto funcionario de la Administración tras confirma que están preparando más sanciones contra miembros del Gobierno de Maduro en la Casa Blanca confían en que el estrangulamiento económico provoque deserciones como está pasando dentro del Ejército donde según esta misma fue ante más de trescientos cincuenta militares han dado ya la espalda a Maduro el canciller de Venezuela Jorge Arreaza ha acusado a EEUU de estar organizando y financiando una operación bien orquestada para violar la soberanía de Venezuela

Voz 1161 25:32 en el Barça por la presencia de ambos en la recta final de su recuperación pero todo apuntaba que no estarían hasta el clásico liguero del sábado Valverde sorprendió incluyendo a ambos en la lista de diecinueve que hoy llegará a Madrid en la que tendrá que descartar uno de los porteros porque también viaja Iñaki Peña se quedan fuera de la lista los fichajes invernales voten Murillo y todo aparte de los lesionados Rafinha Samper y Vermaelen y como contaba ayer Javier Herráez Solari dejará hoy fuera de la convocatoria a Isco junto a los habituales Vallejo Brahim Mariano y el lesionado Llorente en la duda de si será titular o no esta noche solares no no suelta prenda bajo el bombardeo de preguntas sobre el galés

Voz 28 26:05 quería saber Side a Gareth Bale comprometido al cien por cien con el vestuario nuestro foco está puesto cien por ciento en el partido de mañana hilo tanto a él como al resto de los jugadores con el foco allí quiere preguntarle si ha visto en la tele lo que hizo Bale en el cambio que se quedó sentado un ratito ese sigue reafirmando en que Bale estuvo bien nuestro foco ya hemos lado nuestro foco está puesto en el partido mañana el foco no esto te apostó así como entrenador perdería esa autoridad si mañana decides que sea titular te repito el foco nuestro el de todos está puesto en el partido

Voz 0978 26:35 teniendo ese foco en el partido de mañana no se ha hablado usted con Gareth Bale

Voz 28 26:39 tres intimidades nuestras blindada del betún

Voz 1727 26:41 lo que un futbolista deje de calentar porque no es la primera opción es usted

Voz 28 26:46 luego a tener en cuenta repito entiendo lo de la mirada hace poco nuestro está puesto lo importante en estar todos unidos en estar todos metidos Bale

Voz 29 26:55 pues a mañana titular algunos jugadores que están teniendo menos oportunidades bajase los brazos

Voz 28 27:00 la formación los las cuidar hasta mañana

Voz 1161 27:02 ya en el Barça subida de ánimo otras la recuperación de Messi su hat trick en el Pizjuán y en cuanto al rival no le condiciona a quién pueda colocar Solari en el once ya sea Vinicius sonó

Voz 9 27:11 a lo segundo

Voz 0588 27:13 de condicionar la alineación pero sí en cuanto que es un jugador desequilibrante está haciendo una temporada

Voz 9 27:18 porque cuando ha entrado

Voz 0588 27:20 está entrando está probando cosas al Madrid porque tiene desparpajo porque tiene velocidad pero bueno me refiero que no me condiciona porque sino pueda fenicios juega Asensio sino Juega Bale sino juega Isco en fin ahí tiene grandes jugadores independientemente de beneficios que me que me ha comentado lo que está está muy bien

Voz 1161 27:37 desde las nueve de la noche en el Bernabéu partido de vuelta de semifinales en la Copa del Rey Real Madrid Barça empate a uno en la ida en el Camp Nou Carrusel deportivo en directo desde las ocho menos veinte del resto y sin dejar el Real Madrid la UEFA decidió ayer abrir un procedimiento disciplinario a Sergio Ramos sobre la tarjeta que vio en Amsterdam en la en la Champions y todo apunta a que mañana será sancionado con dos partidos además Atlético Madrid presentará hoy al central argentino fichado en verano pero inscrito en este mercado invernal when Pérez será desde la una y media de la tarde en el Metropolitano y la selección española femenina debuta hoy en la Copa Algarve ante la Holanda campeona de Europa de será desde las seis y cuarto de la tarde con la intención de reeditar el título de dos mil diecisiete en la que fue su única participación en tenis Rafa Nadal ha reaparecido esta madrugada en el torneo de Acapulco victoria sobre Mischa Zverev con doble seis tres en apenas una hora y veinte minutos y en esta ronda que ello ha creído Guillermo García en dos sets están en juego dos partidos el de Feliciano contra Dusan Ivkovic empate a un set ahora mismo y el de David Ferrer contra tenis sangre cuando el segundo set

Voz 0858 28:32 y una cosa más más de ciento noventa millones de espectadores de cuatrocientos cincuenta ciudades de este planeta han asistido a alguno de los espectáculos del Circo del Sol pues bien sepan que tiene una oportunidad en mayo vuelve a España con su último espectáculo se llama Kusa Marta García

Voz 1727 28:47 a punto de cumplir treinta y cinco años de vida el Circo del Sol es una maquinaria compleja el precisa en la que trabajan cuatro mil personas mil trescientas ellas artistas que a día de hoy trabajar en dieciocho producciones siete de ellas en Las Vegas que ese representan de forma simultánea en cuatro continentes la compañía canadiense vuelve a España con concursa un espectáculo que combina las acrobacias de los payasos con el que vuelven a sus orígenes Denise Billy su directora artística explicaba su trabajo eso es todo Jodie después de esa primera vez

Voz 30 29:18 el espectáculo se le pasa a un equipo de personas gente de operaciones que son los que se llevan este bebé no son de se encargan de ahí en adelante yo me encargo del espectáculo durante el resto de la vida del espectáculo

Voz 1727 29:37 esa comenzará su gira española en mayo en Valencia hay pasará por Gijón Málaga y Madrid en octubre

Voz 31 30:02 son las seis

Voz 0858 30:10 veintisiete de febrero y hoy se celebra en el Congreso la última sesión de control al Gobierno de la legislatura en la que Sánchez previsiblemente hará balance de sus nueve meses en La Moncloa antes Easy la agenda no se modifica el presidente va a comparecer a petición de la oposición para dar explicaciones sobre en Venezuela el Brexit o el uso hecho por algunos de sus ministros de sociedades patrimoniales en la sesión de ayer los grupos de la Cámara aprobaron por unanimidad admitir a trámite una iniciativa del PSOE para derogar el voto rogado pan a los casi dos millones y medio de españoles que están viviendo en el extranjero desafortunadamente la iniciativa no va a salir adelante esta legislatura porque no hay tiempo para Asad para su tramitación antes de la disolución de las Cortes la próxima semana nos lo cuenta Javier Carrera

Voz 0866 30:57 tanto socialistas como populares que pactaron hace ocho años a esta norma eludía la responsabilidad del fracaso Isère dedicaban sendos reproches Gregorio Cámara PSOE Juan Antonio Bermúdez de Castro PP pero hemos tropezado

Voz 6 31:10 con la actitud del grupo popular que ha propiciado el retraso continuado del proceso padre Suazo SEO no es por culpa del Partido Popular sino porque el señor Seth está decidido disolver la Cámara ya no da tiempo

Voz 0866 31:23 por su parte Ciudadanos Unidos Podemos pedían perdón a los residentes en el extranjero por no haber sido capaces de sacar adelante una legislación que además de eliminar la obligación de solicitar el voto pretendía aumentar los plazos y ampliar los puntos electoral

Voz 1161 31:36 los más cosas trescientos organizaciones solo

Voz 0858 31:39 qué les piden al Gobierno que apruebe con urgencia un reglamento que haga efectivo el decreto que recupera la universalidad en la sanidad porque según denuncian en algunas comunidades aún se sigue excluyendo a los inmigrantes Laura Marcos

Voz 1276 31:52 desde que en verano se recuperó la universalidad estas organizaciones han documentado quinientos casos de exclusión sanitaria como el de Patricia lleva quince años trabajando en España tiene la doble nacionalidad y cuando se trajo a su padre desde Colombia por reagrupación y hubo que taponar le una hemorragia de urgencia en el hospital de cobraron doscientos euros decidió denunciar al Instituto de la Seguridad Social

Voz 32 32:15 fuera ve les denunciado a mis padres les llegó una carta retirando les su tarjeta de residencia fueron unos cuatro meses hasta que ganamos el juicio

Voz 1276 32:26 médicos del Mundo denuncia que como el nuevo decreto no está desarrollado algunas comunidades hacen una interpretación muy restrictiva vuelven a dejar sin cobertura a embarazadas son menores extranjeras por eso exigen a la ministra de Sanidad que antes de que se disuelvan las Cortes acepte que los inmigrantes puedan probar que llevan noventa días en España no sólo con el padrón sino que baste por ejemplo con un recibo

Voz 0858 32:50 y que tan sea conduce a esta hora DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 33 32:53 buenos días pues en Madrid complicado entrar sobretodo ya a la capital por lados Torrejón a cuatro Valdemoro Pinto y en la zona sur la cuarenta y dos a su paso por Parla también la M40 en Villaverde Vallecas Vicálvaro en sentido norte en Barcelona densidad también en la Ronda Litoral en la B10 en sentido el nudo de Llobregat y en Toledo en Tembleque un camión averiado está

Voz 1727 33:11 cuando el carril derecho de la cuatro de la calle

Voz 33 33:13 era de Andalucía en sentido Madrid precaución

Voz 0858 33:16 en el tiempo tiempo estable temperaturas máximas entre veinte veinticinco grados en toda España así que no nos libramos de la contaminación en las ciudades sólo por la tarde se esperan algunas lluvias en Galicia

Voz 34 33:28 si sus ahorros siguen en segundo de BUP va siendo hora de que sus ahorros se graduó en de una vez por todas se independiza es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiente veintidós de junio de mil novecientos ochenta

Voz 35 33:55 los estadios de Inglaterra en el minuto cincuenta y uno apareció lavanderías cuatro minutos más tarde el gran cuadros pero para el mundo entero fue una final finales que fue el doctor

Voz 1 34:15 este miércoles a las siete y veinte de la tarde una hora menos en Canarias es el Santiago Bernabéu si quieres información desde las nueve de la noche del Sermas

Voz 36 34:52 hoy por hoy ese de España

Voz 1727 35:06 son las siete menos XXV las seis menos veinticinco en Canarias y abrimos la Mesa de España en la Comunidad Valenciana esta madrugada hemos sabido que un niño de ocho años ha muerto en Alicante al caer de un quinto piso Ana talento

Voz 0141 35:19 podía bon día Pepa la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación pero todo apunta a que se trata de un terrible accidente ayer por la tarde del pequeño se cayó por la ventana que estaba entreabierta de su casa situada en el quinto piso de la finca en el barrio del PAU dos se encontraba con su padre que fue el que avisó a los servicios de emergencias que no pudieron hacer nada por charlar en la vida y familia en el

Voz 1727 35:41 todo luminoso de la vida el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha operado con éxito el corazón más pequeño del mundo el de una bebé prematura que sólo pesa un kilo trescientos gramos Cataluña Joan Bofill bon día

Voz 0931 35:55 bon día Pepa la pequeña María sufrió una taquicardia que hacía que su corazón la tierra a doscientas pulsaciones por minuto ya en la semana veintiocho de gestación la medicación no solucionaba el problema y cuando nació finalmente el cuatro de enero pues los padres viajaron de Zaragoza donde vivían hasta Barcelona para operar y salvar a su hija no tenían alternativa lo contaba su padre Alfonso lo mínimo sea qué es lo que nos planteamos

Voz 28 36:16 no se podía hacer ya nada más más que intentar

Voz 0931 36:19 hacerlo perdida pero no era una operación nada fácil el Corazón de María medía dos centímetros se tenía que introducir un catéter eso fue lo más complicado según cuenta el doctor Josep Brugada uno de los que responsables de todo que que todo acabará

Voz 6 36:31 empezó poniendo nunca desde muy pequeñito

Voz 37 36:33 un y luego puso un dilatado luego lo Cusco trunca te te

Voz 1727 36:39 el gato finalmente entró en veinte minutos

Voz 0931 36:41 la operación acabó con éxito de María está

Voz 3 36:44 esta es como un bebé normal prematuro dentro de Suu pues no hacia las a la XXXI

Voz 0931 36:50 la semana así de contenta estaba la madre Raquel es que ahora su hija ya tiene dos meses está en casa e incluso sin médica

Voz 1727 36:56 alegrías de la ciencia Joan hasta luego

Voz 0931 36:58 hasta luego Pepa

Voz 1727 37:01 Nos vamos a Andalucía Elena Carazo buenos días Pepa la Guardia Civil Elena investiga hay una presunta violación en grupo

Voz 6 37:08 a una chica menor de diecisiete años

Voz 1727 37:11 qué habría ocurrido en los carnavales de en la provincia de Sevilla

Voz 20 37:14 todo ocurrió el sábado una chica de unos diecisiete año fue supuestamente violado por varios hombres disfrazados con el mismo traje en el que predominaba el color blanco así lo ha denunciado ante la Guardia Civil que ya tenía abierta una investigación porque había recibido la orden de un juzgado la chica acudió con su madre el domingo al Hospital Macarena de Sevilla que remitió luego el parte médico al juez la Fiscalía de Menores también conoce los hechos por si hubiera algún menor de edad implicado en la agresión sexual el Ayuntamiento de Ginés ha informado en un comunicado que ha conocido los hechos por la aparición de mensajes en las redes socio

Voz 1727 37:45 les es una víctima de maltrato denuncia que un tribunal obliga a su hija de ocho años a convivir con el padre pese a que existen informes que confirman que la menor sufre agresiones y abusos Aragón David Marqueta buenos días

Voz 0483 37:58 buenos días la mujer que denuncia esta situación convivió durante siete años con su maltratador al que denunció que fue condenado por violencia de género pero el drama continuó con su hija hace dos años y medio cuando la niña tenía cinco años y acababa de pasar dos semanas con su padre ocurrió

Voz 38 38:11 no es que no quiero hacer pipí porque me escuece entonces yo pensé que habría pillado de la mala higiene alguna infección de orina bajamos al centro de salud en el centro de salud mi hija lo cuenta la doctora que es que su padre le mete los dedos en la vagina hasta un hueso que tenemos cuando la Baña con jabón la doctora del centro de salud se horroriza total nos manda urgencias a la al infantil Nos dice el forense que en ese momento no lleva a nada pero que no quiere decir que no lo haya llevado

Voz 0858 38:35 en ese momento el juez paralizó el régimen de visitas pero al poco

Voz 0483 38:37 tiempo se volvieron a conceder a pesar de las pruebas y otro informe del Instituto Aragonés de la Mujer la niña que ahora tiene ocho años no quiere con su padre y la policía se niega a entregar la por la fuerza

Voz 16 38:53 él

Voz 1727 38:53 Madrid y la justicia condenado a dos años de cárcel a una mujer que ganó mil seiscientos euros por colgar en internet enlaces de páginas piratas para descargar música Laura Gutiérrez buenos días buenos días la audiencia

Voz 1275 39:06 dice al de Madrid la acusa de haber puesto a disposición de los usuarios de Internet durante al menos tres años contenidos musicales protegidos por el derecho de propiedad intelectual sin la

Voz 0858 39:14 dos de sus titulares llegó a subir en ese tiempo casi

Voz 1275 39:17 a veinticinco mil enlaces con los que consiguió un beneficio de mil seiscientos treinta euros la sentencia la condena a dos años de prisión a indemnizar a la Asociación de derechos intelectuales que la llevó a juicio por los daños causados a los distintos productores musicales la acusada

Voz 1727 39:31 al ya abonado la cantidad que ganó de forma ilícita ha desvelado el misterio de la bolsa negra abandonada junto a las vías del tren en Alicante que hace doce días obligó a activar el protocolo antiterrorista por temor a que fueron bueno pues la bolsa contenía al parecer un conjuro de amor que es esto Ana pues es

Voz 0141 39:51 es una piña rellena de clavos alfileres posos de café uvas dos papeles semillas color rojo y negro este conjura de amor acabado sin embargo con la detención de un hombre una orden de alejamiento respecto a la mujer durante un año además de provocar retrasos en ocho trenes cuando se le detuvo este hombre afirmó que era aficionado al esoterismo que quería recuperar a su pareja que le había dejado pero este conjuro de amor no ha tenido nada de éxito sólo cinco días después la expareja sentimental de él presentaba una denuncia por un supuesto caso de violencia machista pocas horas después en un juicio rápido se le condenó como digo a un año de alejamiento y la

Voz 1727 40:26 prohibición de comunicarse con ella durante ese

Voz 0141 40:29 mismo pero sí que el conjuro el escondía un acoso Ana si efectivamente una cosa sexual Kosovo venga

Voz 9 40:36 adiós abrimos la Mesa del Mundo

Voz 1727 40:51 allí donde se reúnen todos los países en las Naciones Unidas en la SER hemos hablado con su número dos con Amina Mohamed que ha querido responder a la polémica frase que escuchamos al Papa hace unos días eso de que todo feminismo acaba siendo un machismo con falda Álvaro Zamarreño

Voz 0116 41:08 la nigeriana Amina Mohamed es una mujer muy poderosa en unas Naciones Unidas en que por primera vez en la historia las mujeres tienen un gran peso le preocupan los temas de igualdad en el acceso a la riqueza la lucha contra la destrucción del planeta y que las mujeres dejen de tener vetado el acceso a lo que les corresponde por derecho con sentido del humor responde al Papa su frase del feminismo como un machismo con

Voz 8 41:30 las y no me copla bueno Dios ahí

Voz 0116 41:35 lo que es su manera de verlo hay que tolerar la manera de ver las cosas de otros pero claramente no son lo mismo hay hombres y mujeres y ambos tienen que tener igual acceso a la sociedad luego cree que los discursos del odio proliferan cuando la gente se siente abandonada y en ese momento lo que hay que hacer es hablarles más directamente que nunca como los hombres que dicen sentirse amenazados por el feminismo que es una reacción sentido

Voz 1727 42:05 siento que tienen de que todo va de mujer

Voz 0116 42:07 es cuando podemos alzar la voz hablamos de cómo se nos ha dejado atrás y queremos que nuestro lugar no podemos pedir perdón por eso hoy tenemos que seguir luchando pero la vez entender que también hay hombres a los que se les priva de oportunidades tenemos que hablar a esos hombres por qué no podemos cometer el mismo fallo que ellos han cometido conductores

Voz 1727 42:31 ese error sea corregido en parte en su organización en la ONU donde da por roto el techo de cristal pero advierte de que hay otro techo Mi roto ahí ni en general en la sociedad el que se encuentra la gente joven para sentir que tienen un futuro con oportunidades y acabamos con un dato terrible la mitad de los niños con cáncer en el mundo

Voz 0882 42:53 sí

Voz 1727 42:53 no reciben tratamiento según un estudio de la Universidad de Harvard la mayoría la mayoría de estos niños que no reciben tratamiento para su cáncer están en África o en el sur de Asia Javier Gregory

Voz 0882 43:05 el primer informe científico sobre el cáncer infantil en dos cientos

Voz 0456 43:08 países del mundo denuncia que se registran que

Voz 0882 43:11 cada año cuatrocientos mil nuevos casos casi el doble de los registrados de forma oficial por lo tanto casi uno de cada dos niños con cáncer ahora no recibe ningún tipo de tratamiento según la investigación realizada por la prestigiosa Universidad de Harvard en concreto según este informe en tres regiones Africa el sur Asia y las islas del Pacífico ahora no se diagnostican la mitad de los casos en cambio en América del Norte y Europa sólo el tres por ciento de los niños con tumores cancerígenos sigue aún sin un diagnóstico y por lo tanto sin recibir un tratamiento adecuado para poder sobrevivir a esta grave enfermedad y lo peor de todo este informe que publica la prestigiosa revista de Lance denuncia también que si no se realizan mejoras en los sistemas de salud de África y Asia tres millones de niño con cáncer no recibirán tratamiento en los próximos diez

Voz 41 45:50 el y el de

Voz 42 45:57 no

Voz 43 46:02 un minuto para Podemos pide esta mañana José Marín buenos días Pepa cegados por la fuerza presidencial de Pedro Sánchez el desparpajo faltó de Casado la hoja de Rivera

Voz 1100 46:14 el aparición volcánica de Vox ese meteorito destructor que a su paso con todo sino de inteligencia apenas y nos queda tiempo para dedicar algún minutillos a lo que está pasando con Podemos y sus confluencias ya ven si tiene su importancia patas ahora imprescindible para que después del veintiocho tengamos en este país un gobierno de izquierdas con sumergimos por obligada inmersión como los bautizos de evangelistas otro testigo de Jehová en las procelosas aguas regidas por el trío de Colón Nos movemos con encuestas claro pero es que las expectativas apuntan a la pérdida de más de diez puntos y cerca de cuarenta escaños que se dice pronto como es posible que un grupo joven y rompedor con el viento de la modernidad soplando a sus espaldas que logró dar la puntilla a régimen bipartidista sube P P al que ferozmente criticaban sí haya desgastado tanto y tanto en apenas cuatro años asombra ver los números pero en algunos sondeos aparece Vox crepes dimos Vox por encima de la formación de Pablo Iglesias Ése sí que llevo un auténtico y terrible sorpasso será posible que los morados y sus socios sepan y puedan revertir la imparable caída en estas semanas antes de las elecciones

Voz 1 47:39 eh

Voz 9 47:51 otro día soleado

Voz 1727 47:53 hoy como cantan Belle and Sebastian Iván tantos días soleados secos y calurosos seguidos que hay muchas ciudades casi la mitad de España en alerta por contaminación

Voz 0456 48:03 este martes ha sido el día más caluroso en Un invierno en el Reino Unido y hay quien coincide con el editorial hoy de The Guardian

Voz 28 48:10 buenos días soy Santiago respecto al tiempo que es haciendo estos días

Voz 44 48:15 se ve claramente que los efectos del cambio climático siguen manifestándose aunque haya quien lo siga negando que también se ve que es un efecto sin enérgico la contaminación provoca cambios en el clima y a su vez estos cambios refuerzan los efectos negativos de la de la contaminación y creo que eso está viendo una y otra vez y sin embargo sigue habiendo gente con entre comillas autoridad que sigue negando estoy anteponiendo intereses políticos a la ciencia lo cual pasa en este ámbito ambiental en todos los ámbitos desgraciadamente muy triste esto

Voz 0456 48:46 hay a quién le afecta buenos días

Voz 45 48:48 ya soy de Alicante cuando dedicas analizará todos continua me vi noche se que hace falta que caiga un montón de agua que si hace mucho que no llueve y se nota en el ambiente previo de enanitos que no para de darle una semana

Voz 9 49:05 mala señal la señal un abrazo viví