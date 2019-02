Hoy por Hoy (27/02/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

bueno buenos días recuerdan cuándo fue la última vez que llovió probablemente les cueste responder a esta pregunta porque este mes de febrero que termina mañana ha sido extremadamente seco y caluroso para lo que suele ser habitual en esta época del año veintisiete grados tuvieron ayer de máxima en San Sebastián por ejemplo veinticuatro en Santander veintiuno en Teruel veinte Soria ya tenemos aquí las consecuencias la primera que han llegado antes las alergias los árboles están cargados de polen porque no llueve y la segunda el ambiente está tan seco que según el Ministerio de transición ecológica se ha disparado la contaminación por encima de los niveles recomendados en al menos veintiséis ciudades españolas medio país algo unas como Madrid Barcelona Murcia o Valladolid ya han activado sus protocolos que implican limitar la velocidad de los coches o su acceso a determinadas zonas de la capital pero otras ciudades ni siquiera tienen un plan para actuar en estos casos no es un caso no es un problema menor un infarto m de la Agencia Europea de Medio Ambiente dice que en el año dos mil diecisiete treinta y una mil personas murieron en España por causa

Voz 0978 01:33 las asociadas relacionadas con

Voz 1727 01:36 la contaminación atmosférica Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 01:40 buenos días es tan excepcional este tiempo

Voz 1727 01:42 Jordi

Voz 0978 01:43 bastante en no es que no haya pasado nunca tendremos que irnos a finales de los ochenta a principios de los noventa del siglo pasado para encontrar un invierno con tanto anticiclón porque esta es la clave se han encadenado

Voz 1275 01:55 dos anticiclones potentes e cada un estado

Voz 0978 01:57 a unos treinta cuarenta días sólo una pequeña interrupción durante el mes de enero con algunas nevadas y lluvias pero la verdad es que esta situación muy habitual no es iraquí estas derivadas y cuánto más vamos a estar sin lluvia pues un poco de paciencia se ve el final del túnel pero tampoco es o será una panacea porque es muy probable que a mediados de la semana que viene sí que tengamos una interrupción con lluvias y nuevas nevadas en puntos de montaña para volver más tarde el anticiclón estas condiciones tan adversas que favorece la inversión térmica como mínimo hasta el lunes de la semana que viene semana a mantener con temperaturas altas durante las tardes y sobre todo con esta atmósfera estancada que no permite que se dispersen los contaminantes hasta las

Voz 1727 02:37 eso Jordi adiós hace bien el miércoles veintisiete de febrero y en el juicio del proceso llegan los que están obligados a decir la verdad porque no tienen derecho a la defensa porque de nada Se les acusa son los testigos entre ellos quiénes estaban al mando de España cuando ocurrió la ruptura separatista Rajoy Sáenz de Santamaría Cristóbal Montoro y también uno de los muchos mediadores entre el Gobierno central y la Generalitat Iñigo Urkullu ayer Jordi Kuchar presidente de Omnium insistió en su papel de activista Hinault de político vinculado al Guber y reiteró que no

Voz 3 03:15 Capello la violencia que nunca nunca nunca nunca vamos a entender que la violencia es un instrumento para comunicarnos con esta

Voz 1727 03:22 a Carmen Forcadell expresidenta del Parlament que admitió que tramitó hasta once iniciativas independentistas a pesar de las advertencias del constitucional

Voz 0978 03:30 el Tribunal Constitucional no se estaba pidiendo una cosa que es imposible es imposible es decir como puede convertirse la mesa

Voz 1727 03:38 Parlamento en un órgano censor definió Forcadell su papel casi como si fuera Homero guardia de tráfico parlamentario y se descolocó cuando la Fiscalía le preguntó si en ese caso admitiría tramitar una resolución favorable a la trata de blancas Pedro Sánchez estudia poner a Carmen Calvo de número dos por Madrid el puesto reservado a la persona de máxima confianza del aspirante a presidente en las últimas elecciones fue para Margarita Robles la ministra de Hacienda ya ha reconocido su interés por Sevilla

Voz 4 04:07 he manifestado mi interés me disposición nada por supuesto e ir por mi circunscripción por Sevilla y poder formar parte de los compañeros y compañeras que con pondremos

Voz 1727 04:18 ella en Reino Unido por primera vez desde que comenzó la negociación del Brexit May deja la puerta abierta a la prórroga la decisión la tomará ellas en el Parlamento

Voz 0270 04:28 así esta casa rechaza el acuerdo con la Unión Europea y rechaza irse el veintinueve de marzo sin acuerdo el Gobierno presentará una moción el catorce de marzo para saber si el Parlamento quiere una prórroga corta ilimitada al artículo cincuenta si la acepta tendrá que acordar con Europa esa prórroga y presentar la legislación necesaria para cambiar la fecha de salida Shane si es

Voz 1727 04:47 yo hoy se van a ver por segunda vez King John unido en alta

Voz 3 04:50 no soy muy bueno

Voz 1 04:54 esta vez el

Voz 1727 04:55 otro es en Vietnam en los deportes Alberdi Solari sorprenden en sus convocatorias para el clásico de esta noche

Voz 1161 05:06 Valverde por la inclusión decirles en y Arthur ambos en la recta final de sus recuperaciones apuntaban al clásico liguero del sábado y no el de esta noche viajan diecinueve futbolistas el técnico tendrá que descartar a uno de los porteros porque también viajará Iñaki Peña se quedan fuera los fichajes invernales voten Murillo y divo y en la de Solari Xisco no estarán en el banquillo lo deja fuera de la convocatoria junto a Vallejo Brahim Mariano y el lesionado Llorente a las nueve de la noche en el Bernabéu vuelta de semifinales de la Copa del Rey con empate a uno en la ida son

a las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 5 05:46 esto de alto tribunal

Voz 6 05:55 como quieras pero náuseas dinero porque suelen Bankia puedes pagar con todas las plataformas de que tales informa

Voz 1727 06:39 la política tiene estos días un parecido razonable con el deporte el mercado de fichajes está abierto y todos los partidos diseñan su once ideal sus listas electorales sin importar en muchos casos los codazos que se tengan que dar estamos viendo de todo ciudadanos fichando en el PP y en el PSOE populares que se van a Vox Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 07:01 buenos días Pepa el último movimiento se ha producido en la derecha el diputado balear Antoni Camps deja el PP iba Se va a Vox porque considera demasiado laxa la postura de Pablo Casado en cuanto al aborto aunque las fugas que más escuecen en PP y PSOE son las de Silvia Clemente Joan Mesquida a Ciudadanos

Voz 3 07:18 los Pablo Casado José Luis Ábalos a nosotros no hace falta ir a pescar en caladeros ajenos a su partido moda hable que lo integran personas muy notables

Voz 1772 07:27 libera ha presentado Álex socialista Mesquida como el azote contra el independentismo con el que dice intentará traer el Bodo el voto moderado de los socialistas desencantados con Sánchez

Voz 8 07:36 pero yo creo que hay mucha gente que va a dejar de votar a Sánchez que piensa como John M

Voz 3 07:39 mira que son gente moderadas Ésta es una parte y de otra

Voz 8 07:41 es Berzal es más un movimiento civil de hecho compartido al P

Voz 1772 07:44 Pedro Sánchez está ultimando las listas al Congreso y fuentes cercanas al presidente confirman a la Cadena Ser que Sánchez está barajando que Carmen Calvo sea su número dos por Madrid se dan por seguros Ábalos en Valencia Isabel Cela en Araba o María Jesús Montero por Sevilla ESP vaivén de nombres y de listas

Voz 1113 08:00 se cruzó también ayer en el Congreso en un tenso enfrentamiento entre Juan Carlos Girauta de C's Jordi Xuclá del PDK Girauta nacido en Barcelona para concurrir a las elecciones generales por la provincia de Toledo el enfrentamiento transcurrió con estos argumentos

Voz 9 08:16 este catalán se hace toledano no por razones de partido donde electorales se hacen toledano porque no puedo más de ustedes ya ustedes han acabado con la paciencia de la Cataluña constitucionalista no quiero verles cien pintura nacido en Barcelona con cincuenta y siete años vividos en Barcelona les digo que es su insistencia en sepa

Voz 10 08:38 arar ya en romper la sociedad catalana es una tragedia escrita dicho que está harto los arcos de vosotros

Voz 3 09:11 sobre ellos

Voz 1727 09:11 la mirada esta mañana de Xavier Vidal Folch la grande

Voz 1985 09:14 el Estado de derecho es que mantiene a la presunción de inocencia al sospechoso más sospechoso hasta que recaen el sentencia firme la belleza del sistema penal democrático es que sabe elegir entre dos males antes liberar a un posible culpable que encerrar a un inocente estos y otros principios humanitarios otorgan ventajas a los procesados del proceso que molestan alguna buena gente pero la garantía de no incurrir en abuso con ellos es también la prenda de que no sucederá con otros tampoco con los ciudadanos que están más incómodos en las últimas horas los dos Jordi San aprovechado a fondo una de esas ventajas la igualdad de armas ya han sabido construir un relato pacifista con palabras fotos y vídeos que ahora cuando empieza la fase de las testificales y las pruebas documentales habrá que verificar quiénes han tirado a la papelera su ocasiones son aquellos que de tanto engañar han engañado a sus propios seguidores cuando lo a sí mismos como la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell dijo que había mandato popular para la independencia y ayer lo negó siguió con el mandato y sostuvo que no hizo nada para aplicarlo que no era responsable que no estaba que no podía retirar resoluciones ilegales el hemiciclo que mandaban los grupos parlamentarios defender una cosa y la contraria a lo mejor no es punible

Voz 1 10:28 pero es penoso

son las siete

diez las seis y diez en Canarias

Voz 1113 11:49 el Gobierno suma un nuevo escollo en el proceso por intentar sumar a Franco un juez conocido por haber calificado la Ley de la Memoria Histórica en su día de proyectos sectario y Visor ha suspendido cautelarmente la licencia de obras para actuar en el Valle de los Caídos Adela Molina

Voz 0011 12:04 el Juzgado de lo Contencioso número tres de Madrid considera que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial no ha tenido en cuenta que en la exhumación de Franco puede haber riesgos de seguridad ya que requiere levantar una losa de mármol de dos toneladas el juez José Yuste Bastarreche Bassas

Voz 1985 12:18 su decisión en un informe técnico de dos arquitectos

Voz 0011 12:20 creado por la Fundación Franco el juez llega a decir en un auto que la obra puede poner en peligro la vida humana señala que no ha de urgencia para exhumar al dictador que lleva cuarenta y cuatro años enterrado en la Basílica del Valle de los Caídos el Ayuntamiento tiene tres días para presentar alegaciones este magistrado Yuste y Bastarreche escribió un artículo en el año dos mil siete en el que criticaba la ley de Memoria histórica el Gobierno en un sí admite que puede haber retrasos en la ejecución material de la exhumación asegura que hay otras doce demandas similares a ésta aunque en siete Se ha desestimado la paralización cautelar y asegura que la Abogacía del Estado trabaja para agrupar todas ellas en un único juzgado el Ejecutivo lamenta el obstruccionismo que el entorno de Francisco Franco dice está practicando contra la exhumación

Voz 1113 13:04 si la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro de Valencia celebra que finalmente ocho antiguos directivos de los Ferrocarriles de la Generalitat vayan a ir a juicio por el accidente en el que murieron cuarenta y tres personas dice la Fiscalía que conocían no debían conocer las deficiencias del alinear Radio Valencia Ana Talens

Voz 0141 13:22 también considera que los hechos serían constitutivos de cuarenta y tres delitos de homicidio por imprudencia grave profesional XXXVII de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de seguridad e higiene en el trabajo pide para ellos tres años y siete meses de prisión cinco de inhabilitación la presidenta de la Asociación de Víctimas es Rosa Garrote está satisfecha de que por fin casi trece años después la justicia actúe

Voz 16 13:45 estamos muy contentos de que dado este paso

Voz 17 13:47 que porcinas pues haya dictado ejercitado la apertura del juicio oral porque estar cada vez que significa estar cada vez más cerca del final de del Camino no el juicio aún no tiene fecha

Voz 0270 14:01 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por mi seguros

Voz 12 14:05 motu arte tráete la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 13 14:09 de la mutua con cualquiera de tus seguros te bajando su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta con

Voz 2 15:10 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0295 15:14 con Pepa Bueno subese Spanair que infrinja de que me fui Weblogs

Voz 3 15:21 pese a mí fijado lo único que puede fijar de momento

Voz 1113 15:24 el calendario que en los próximos días determinará el futuro del Brexit el Parlamento tendrá que votar tres veces primero otra vez si quiere el acuerdo suscrito con la Unión Europea después para decir si lo que prefiere es salir sin acuerdo sin nada de eso sale adelante votarán una opción que Aimé se resignaba a posponer hasta ahora aplazar la salida prevista para el veintinueve de marzo en Bruselas lo ven como una opción menos dramática pero también advierte en el calendario premia Griselda Pastor

Voz 0738 15:54 los días buenos días la Unión está dispuesta a estudiar la demanda de tres a mí para una prorroga así lo ha confirmado el vicepresidente de la Comisión Vladimir Dombrovskis aunque el problema es la agenda el calendario porque el veintiséis de mayo hay elecciones al Parlamento Europeo y si los británicos siguen siendo miembros de la Unión sus ciudadanos tienen derecho a elegir diputados como el temblor

Voz 16 16:18 se produce una prórroga Raimundo no participen selecciones porque él

Voz 1113 16:22 el concurso por siendo mal

Voz 16 16:24 procede de la Unión Europea el veintiséis de mayo es un derecho fundamental no lo violar nadie y por tanto implicaría que ya desde ahora tendríamos que saber que el Reino Unido va a participar portugués no oculto culto que el reparto de los escaños que se ha hecho sin ellos ya no se aplicaría en ese caso

Voz 0738 16:45 declaraciones a la Cadena Ser de Ramón Jáuregui el eurodiputado socialista planteando un problema que en estos momentos estudian los juristas

Voz 1113 16:53 es una noticia que afecta al grupo editor de la Cadena SER Prisa volver a controlar el cien por cien de Santillana va a comprar el veinticinco por ciento que estaba en manos de un fondo de inversión Eladio Meizoso

Voz 0527 17:06 ese veinticinco por ciento es propiedad del fondo de inversión Victoria Capital Partners con la compra de sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia prisa pasará a tener todo el capital de Santillana lo que remarca el grupo refuerza su estrategia mejor a la generación de caja la operación por trescientos doce millones de euros se sufragará con fondos propios y una ampliación de capital de doscientos millones prisa presentado también los resultados de dos mil dieciocho con una mejora del Ebitda comparable de resultado bruto de explotación del diez con tres por ciento y una reducción de la deuda de quinientos millones hasta los novecientos veintinueve millones al cierre del ejercicio

Voz 12 17:46 una doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en vena la Super Rebajas sólo embistió consulta condiciones buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 1 18:03 sesenta y nueve mil ciento cuarenta y dos Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido dieciséis hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de repartiendo ilusión disfruta del día ir puerta con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 1161 18:35 hoy última sesión de control al Gobierno el balance bon día

Voz 14 18:39 decías Jose desde Barcelona a esta legislatura me parece

Voz 20 18:42 Mick ha sido como una montaña rusa empezó como un subiendo muy muy alto y con unas expectativas espectaculares pero pronto empezó digamos aparece es un poco a una salsa rosa no cosas singulares como

Voz 3 18:54 el ministro de Cultura ideas

Voz 20 18:57 sí ha seguido sus altos y sus bajos subiendo y bajando como una montaña rusa ha terminado creo yo poco y voy a ver si enganchó más votos

Voz 3 19:08 en realidad José te iba a decir llevamos en la montaña rusa cuatro cinco años eh no hemos parado en la montaña rusa

Voz 1161 19:14 sobre los decretos ley buen día buenos días

Voz 21 19:17 el mi Pepa es hoy tenemos ya desde Valencia es de Ontiñena gobernar por decretos ley nunca es eh saludable no deja de ser un fracaso del diálogo que tiene que presidir cualquier democracia

Voz 1161 19:30 sobre la derogación parcial de la reforma laboral decía ayer la ministra de Trabajo Magdalena Valerio que

Voz 22 19:35 ya va a ser difícil llegar a un acuerdo en la mesa diálogo social la UGT y Comisiones Obreras están por la labor de llegar a un acuerdo pero CC

Voz 3 19:43 me ha considerado que estamos en entre cual Héctor

Voz 1113 19:45 buenos días Pepa equipo soy Félix

Voz 14 19:48 Gijón muchas gracias a los empresarios por arrimar el hombro y hacer que este país tenga un mejor empleo muchas gracias por haber llegado a los acuerdos que han llegado con el Gobierno

Voz 1113 19:59 un saludo a todos destrucción un saludo aquí Félix gracias por llamar siete seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:10 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días siete grados hasta ahora en la Gran Vía y otra vez con temperaturas frías por la mañana con tiempo de primavera en las horas centrales del día hice cielos despejados primera prueba de fuego de los nuevos semáforos de la A5 que ayer comenzaron a funcionar Ike desde hoy lo hacen ya en hora punta

Voz 14 20:29 organizadas la homologación un semáforo porque llegaba hasta la verdad me parece muy bien

Voz 23 20:37 así evitamos cualquier abuso e infracciones y la verdad es que un poco lío eso no está muy claro no se sabe cuándo empieza cuando acaba

Voz 1 20:46 sabes qué pasa que es que se hace una caravana tremenda entonces

Voz 1772 20:51 ahora no es apunta pero todos los que venimos de Pozuelo a las siete de la mañana las ocho esto se puede convertir en un incierto

Voz 1275 20:58 el ya de por sí no ahora que utilizaría el paseo de Extremadura para entrar a la capital PSOE PP y Ciudadanos han criticado la medida puesta en marcha por el Ayuntamiento de carne Barbero se queda la alcaldesa no va a acatar la petición expresa de toda la oposición en bloque en el pleno extraordinario que se celebró ayer por la tarde en el Ayuntamiento de la capital para cesar al concejal de Seguridad y Emergencias enfrentado con la cúpula de los bomberos municipales el propio Barbero se ha defendido alegando que la petición es pura estrategia electoral Carolina hombre

Voz 0270 21:27 a la petición del Partido Popular se sumaban Ciudadanos y el peso de los tres le acusan de ser sectario poco profesional y mentiroso y mácula

Voz 1772 21:34 la San Ramón Silva déjese de magdalenas de Carnavales tome medidas urgentes hoy mismo firme en cuanto salga de aquí el decreto de cese

Voz 24 21:41 creo que no debería durar menos menos más lo único que que la pido es que ejecute lo que ha decidido

Voz 0270 21:51 la gota que ha colmado el vaso dicen eso enfrentamiento con los bomberos pero según Barbero lo hacen por puro electorales

Voz 25 21:56 no el proyecto en materia de seguridad de emergencia hay todo el aria ha sido un proyecto yo creo que bien desarrollado estamos en una de las ciudades más seguras del mundo gracias también a mis compañeros por todo el soporte que está dando en estos momentos tan duros donde estos señores y algunos ya allí están haciendo campaña electoral antes de lo que toca

Voz 0270 22:15 el delegado de Seguridad fue reprobado el año pasado por los incidentes de Lavapiés Carmena dijo el lunes que lo respaldaba ayer no hizo declara

Voz 1275 22:22 acciones este miércoles la comisión del caso Máster decidiese lícita Cifuentes para que la Fiscalía pide tres años y tres meses de prisión titulares cometidas Sarmiento con el PSOE que permitió con su abstención que no fuese citada cambia ahora de parecer el Ministerio Público acusa Cifuentes de inducir a falsificar un documento oficial y exhibirlo después sabiendo que era falso varias voces en el PP insisten en su inocencia hay hablan de linchamiento Poli Manuel de la Rocha Chema Dávila han presentado ya sus avales para las primarias socialistas que designarán al candidato a la alcaldía de Madrid De la Rocha denunciaban las presiones sufridas por los militantes para no apoya su candidatura más Luis González no ha logrado reunir los avales necesarios comienza a la feria ARCO en Ifema con Perú como país invitado es la edición número treinta y ocho Se desarrollará hasta el domingo con la participación de un centenar de galerías la organización espera recibir hasta cien mil visitantes pues hoy tenemos derbi el Real Madrid juega el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Barça con empate a uno en la ida el Atlético presenta su fichaje argentino central e When Pérez desde la una y media en el Metropolitano de nuevo Madrid despierta bajo el escenario uno del protocolo anticontaminación la velocidad se limita a setenta por hora en las entradas y salidas de la capital se recomienda el transporte

Voz 0270 23:36 co cómo despierta el tráfico en las calles

Voz 1275 23:38 Madrid pantalla Charo Alcázar buenos días qué tal muy buenos días

Voz 0270 23:41 ahora con circulación muy lenta hoy en la entrada por Plaza Elíptica hasta conectar con Santa María de la Cabeza sentido centro también lo es de la plaza del Conde de Casal e intenso en la entrada por la A cinco a la altura de la avenida de los Poblados y carretera de Boadilla del Monte impacta la hora punta en la M30 y lo hace en esos recorridos habituales de cada mañana entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas en sentido norte al otro lado en la parte oeste entre los túneles del Vicente Calderón y San Pol de Mar sentido A seis

Voz 1275 24:09 situación en las carreteras DGT María Herrero buenos

Voz 26 24:12 las buenos días Laura pues problemas ya en todos los accesos especialmente en la entrada por la M seiscientos siete por un accidente que se ha producido en Colmenar Viejo también en la M cuarenta lo peor el tramo de Vallecas Vicálvaro también el Barriola Fortune Pozuelo sentido norte y en la M cincuenta problemas en Alcorcón en dirección carretera de A Coruña

Voz 27 24:28 con un Nissan Micra con tecnología inteligente desde nueve mil novecientos euros es para que pienses me lo quedo pero un Nissan Micra con tecnología inteligente desde nueve mil novecientos euros y compra que de seguro a todo riesgo gratuito es para que este estar seguro que mi te lo pienses solo este mes aprovecha esta opción

Voz 1113 27:30 yo soy Carolina yo soy la Macarena yo soy la mala

Voz 1727 27:34 este sábado In A Vivir Madrid somos todas las mujeres

Voz 1 27:37 yo soy todas ellas y hoy vamos a hacer la mujer que nos de la gana DC

Voz 1727 27:41 porque vamos a hablar de feminismo de los motivos para seguir celebrando el ocho de marzo contaremos con la periodista Rosa María Calaf Icon la actriz y poeta Alejandra Martínez entre otras además nos acompañará la música en directo de Mirian roto

Voz 34 27:54 Iker este sábado a las doce

Voz 1727 27:57 las mujeres ante el ocho de marzo en A Vivir Madrid

Voz 3 28:00 com Puri Beltrán

Voz 0011 28:06 la Consejería de Educación ha dado orden para que los datos personales y médicos de los niños con necesidades especiales se cuelguen en raíces el sistema informático que está implantando en toda la red de centros educativos de la región para compartir los expedientes de los alumnos lo denuncia Comisiones Obreras que asegura que con esta decisión se vulnera la intimidad de los menores y la propia normativa de la Comunidad que establece que esos datos no puede salir del centro donde el alumno está matriculado Isabel

Voz 35 28:30 de las propias órdenes de evaluación publicadas por la Comunidad de Madrid por la Consejería de Educación no avalan y justifican que se cuelguen los informes ICO pedagógicos en esta red que es una red compartida por toda la administración educativa de Madrid

Voz 0978 28:48 de hecho estos informes contienen datos que deben ser custodiados por los centros

Voz 0011 28:53 según el sindicato muchos orientadores se han negado a colgar estos datos personales creen que deben ser los secretarios de los centros los encargados comisiones ha pedido educación que dé marcha atrás en sus intenciones la Consejería no lo hará Nos dice un portavoz que se cumple con la protección de datos que la digitalización permite entrar en el siglo XX uno en Valdemoro por fin se ha desmontado los barracones del colegio público Neil Armstrong los alumnos han tenido que ha la clase en esas aulas prefabricadas durante dos años porque las obras planificadas por la comunidad se han ido retrasando van griten consejero

Voz 36 29:25 este es el único centro educativo de la Comunidad de Madrid que al fecha de hoy tiene aulas prefabricadas con la eliminación de estas aulas prefabricadas ya no hay ningún centro educativo de la Comunidad de Madrid que tenga eh aulas prefabricadas sí

Voz 1275 29:44 sí grados marca a esta hora el termómetro de la radio en la Gran Vía sigue la información sigue hoy por hoy en la SER

Voz 1 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 2 30:07 hoy por hoy

Voz 1727 30:11 ya no está permitido seguir fingiendo que los helados en febrero son un simple capricho de la naturaleza esto es lo que dice en su editorial de esta mañana el Gardian al periódico británico no lo son hay causas más profundas comienza el miércoles veintisiete de febrero y una imagen resume a la perfección el tiempo que estamos teniendo la estación de esquí de Manzaneda en Ourense se ha quedado sin nieve en veinte días el manto blanco llegó eso fue en muchos puntos de España se superaron ayer los veinticinco grados este tiempo estable ha disparado la contaminación en al menos veintiséis ciudades españolas hoy bajan las temperaturas un poco en el oeste suben en el este en y rastro de lluvia un día más pero este miércoles es también un día de grandes expectativas porque hoy en el juicio del pluses vamos a escuchar a la otra parte al Gobierno de España durante los hechos de ruptura Rajoy Sáenz de Santamaría Montoro declaran como testigos con Danny De la Fuente Javier Alonso y Manuel Jabois buenos días

Voz 3 31:16 qué podemos esperar de la comparecencia

Voz 1113 31:18 de Rajoy esta es la pregunta del millón en estas primeras horas de la mañana Carmen Morodo dicen la razón que el ex presidente se ha preparado su intervención su declaración ante el tribunal con la ayuda de Santamaría

Voz 1985 31:31 si Rajoy ha comentado a quienes han hablado con él en los últimos días que está tranquilo y que quiero sobriedad no un espectáculo por eso aseguró a este diario no va a ir arropado por la cúpula del PP a las puertas del Supremo el ex presidente cuenta la razón ha recibido el Consejo de contestar a todas las partes incluso a Vox y se va a ceñir dice a describir decisiones políticas

Voz 3 31:53 esas políticas que tomó su Gobierno y que

Voz 1113 31:55 preguntará a la Fiscalía a Rajoy estás la otra pregunta del millón José Antonio Zarzalejos en el Confidencial apunta que las preguntas bien podrían estar formuladas de la siguiente manera Hinault escribo a humo de pajas dice el periodista

Voz 1985 32:10 apunta Pepa preguntas como por qué no aplicó el artículo ciento cincuenta y cinco el nueve de noviembre de dos mil catorce cuando Artur Mas celebró un proceso participativo suspendido ya por el Constitucional también por qué usó el ciento cincuenta y cinco los días seis y siete de septiembre cuando el Parlament aprobó la Ley del referéndum o porque no lo hizo inmediatamente después del un adoptó

Voz 1113 32:30 el temible interrogatorio de Mariano Rajoy titula su opinión Zarzalejos y hay también análisis de fondo en los periódicos Javier sobre el final de la declaración de los acusados

Voz 1985 32:40 a la prensa catalana editorial del periódico considera que terminada la prueba testifical los delitos de malversación rebelión hasta ahora no parecen acreditarse La Vanguardia opina que las impresiones que tenemos después de Scouts de escuchar los encausados pueden ser otras al escuchar ahora a los testigos que están convocados a partir

Voz 1113 32:57 claro y ABC titula su editorial golpistas con memoria selectiva

Voz 1985 33:01 los acusados recuerdan los hechos que les resultan favorables pero han olvidado todo aquello que les vincula los delitos dice a ABC

Voz 1113 33:53 hoy por hoy sobre el Brexit Thani Theresa May acepta aparece la posibilidad de retrasarlo y en la prensa británica encontramos una fecha dos años

Voz 1161 34:01 dos años es de lo que advierte hoy en exclusiva el Telegraph

Voz 1113 34:04 es un retraso que ha hecho subir la libra ha calmado a los empresarios pero que no deja de ser otro impacto el

Voz 1161 34:10 económico alemán Handelsblatt considera que un aplazamiento no es la solución porque más allá de lo que se resienta la economía con un Brexit duro hasta un nueve por ciento según The Gardian ya está en un impasse la está dañando lo que se aplaza es la incertidumbre no seguimos preparando para lo peor Le advierten a este diario varios líderes empresariales en su editorial The Gardian lamenta que lo que está claro es que el Brexit se ha convertido en una camisa de fuerza de la que no podemos Scan

Voz 1113 34:31 para sobre el segundo referéndum alguna novedad

Voz 1161 34:34 puede los independientes de los dimitidos se dirige a los laboristas para mover ese segundo referéndum van a presentar hoy una enmienda en el Telegraph escribe una columna Nigel Farage para llamar traidor a Corbijn para apoyar ahora es es segundo referéndum pues después de haber sido un euroescéptico confía en que Mayne no ceda también ha dado una entrevista a Sky News

Voz 14 34:51 igual borrachín ahí seguimos

Voz 1161 34:56 la que espera que ese segundo voto sea sobre Brexit sin acuerdo o con el acuerdo de Theresa May no sobre quedarse en la Unión Europea esa opción no debería aparecer en las papeletas dice precisamente en The Times Danny el fin que le pide a los Brexit es que si tan valientes son tan seguros están que se atrevan con un segundo voto

Voz 1113 35:13 aquí en España escuchen el editorial contundente del país hoy sobre la mentira como mecanismo electoral émulos de Donald Trump que dicen parece está registrando su propia versión aquí en Pablo Casado

Voz 1985 35:25 que no debería dejarse tentar dice el país por la falsedad como una herramienta esencial de su discurso político pone varios ejemplos casado por ejemplo dijo que Sánchez llevaba dos meses sin aparecer por el Congreso cuando el presidente había acudido dos semanas antes a las Cortes también dijo que Sánchez había vendido la nación a los que quieren destruirla en referencia a los veintiún puntos de Torra un documento que el Gobierno rechaza

Voz 1113 35:47 Editorial que termina diciendo creer que no existen normas para la comunicación política y que se trata sólo de manejar mensajes de consumo inmediato para animar a los propios seguidores distraer o escandalizar a los adversarios es pregonar que no se tiene especial respeto por los electores editorial hoy del país era vamos ya con el menudeo donde más bronca el menudeo electoral digo donde más bronca hay en este momento es del centro a la extrema derecha en todo ese recorrido empezamos en el mundo que cuenta que Garicano hará campaña este ese titular contra la candidata de Albert Rivera en Castilla y León el gurú económico

Voz 1985 36:22 no de Ciudadanos respalda al diputado Francisco Igea en esas primarias en Castilla y León al contrario de lo que hace el núcleo duro de la dirección nacional con la ex popular Silvia Clemente podría ser el primer proceso interno disputado y traumático en un partido Pepa que no está acostumbrado precisamente a las luchas internas en el entorno de Garicano aseguran que no hará campaña en contra de D'Rivera

Voz 0011 36:44 su ha puesto no es un pulso

Voz 1985 36:46 lo que no está retando al líder el candidato de Ciudadanos a las europeas va a arropar a Igea en tres actos diferentes a este fin

Voz 1113 36:53 y una noticia llamativa que lleva el confidencial a esta hora cuenta que el viernes pasado un grupo de hombres asaltó la embajada de Corea del Norte en Madrid con rehenes y robo de ordenadores

Voz 1985 37:03 el ministro de Interior lo está investigando ya los asaltantes maniataron al personal de esa sede diplomática durante al menos cuatro horas hasta que llegó la policía sólo pudo identificar a uno de los hombres cuando salieron a toda prisa por el garaje en dos coches de alta gama la policía no puede entrar lógicamente la legación diplomática que oficialmente es territorio norcoreano también tuvo que acudir el Samur que atendió a tres empleados de la embajada por herida

Voz 1113 37:26 imagino Dani que también ahí en la prensa internacional preocupación por aquello con lo que habríamos esta siete y media con la temperatura el tiempo seco la contaminación

Voz 1161 37:35 tres titulares en The Gardian las aguas más profundas de los océanos se han convertido en un sumidero de plásticos no queda en ecosistemas marinos que no serían afectados por la contaminación dos en The Independent los expertos advierten de que la humanidad produce productos químicos dañinos más rápido de los que se pueden probar esos efectos medicamentos detergentes productos ignífugos tres el editorial de The Gardian que advierte de las evidencias científicas de que estas días tan calurosos que baten récords en ese país también en Alemania es producto del cambio climático el nivel un gran artículo dedicado a los negacionistas del cambio climático la extrema derecha europea que considera que el dióxido de carbono no es un contaminante sino que forma parte indispensable de nuestra vida

Voz 3 38:20 la A

Voz 40 38:23 la creo ser debate todavía no está en la campaña electoral

Voz 3 38:27 española el negacionismo eh

Voz 40 38:29 bueno esperemos el debate en Olmedo Ángeles cambia

Voz 3 38:34 Jabois de ella cuenta hoy que a dos turistas asiáticos esto pero tienes que explicar con detenimiento a dos turistas asiáticos que tomaban algo en una cafetería de Bilbao les robaron un tratamiento cardíaco no les robaron una mochila en esta mochila se encontraba carísimo cada tratamiento cardíaco fíjate la noticia es verdad que promete más de lo que da porque parece que en principio los ladrones serán cuenta de ese tratamiento que se han llevado que es muy importante para la víctima del robo que lo han devuelto voluntariamente buen lo que ha ocurrido es que policía atrapó a uno de los ladrones le comunicó lo que se había llevado y entonces ese otro ladrón con habló con el que estaba que se vuelve esto está jugando la vida a un paciente un turista que llevamos en esa mochila además del dinero que hemos robado un tratamiento que le que le puede costar la vida este señor dejarán en cualquier parte y por favor devuelve el botín hay que tener un robo con homicidio por imprudencia o así desde desde luego también también imagino que pensando un poco en en ellos mismos no ya ante esta historia cumple a medias una fantasía mía según la cual las siempre hay códigos me gusta pensar por ejemplo que sí sí

Voz 13 39:41 un hombre mata a otro aeropuerto imagínate al huir corriendo

Voz 3 39:45 iniciar respetara esas cintas elásticas que hay en las colas de embarque sabes tanto él como los agentes si corren por el aeropuerto después de un crimen terrible también se deben unas reglas no puedes decir lo que estás pensando no es una gilipollez pero allá tu código tu código tu código en la crisis cala la crisis de los cuarenta que yo eso lo respeto mucho por aquí pero extraes también un libro esta mañana en la mitad de la vida un manual de autoayuda para lo que hemos tenido a bien denominar la crisis de los cuarenta el libro que dice Alberto Olmos en el confidencial no deja muy claro si en la mediana edad necesitamos tanto Consuelo es que Olmos tiene una mala leche estupenda e el dice el autor o filósofo no tiene empacho en calificar su propio libro como autoayuda lo que no deja de ser coherente con el hecho de que se califique asimismo como filósofo el libro es quieran Sevilla lo publica libros de la Asteroide por cierto una editorial que publica libros impresionantes yo recomiendo es de si la uruguaya Ése ha sido recomienda este lo recomiendo ni del que te estoy hablando aborda pues la crisis de los cuarenta Si esta es que te que ayuda Gate no yo tengo cuarenta años ni coche nuevo ni viejo ni coche de hecho ni me he puesto a hacer pesas ni he cambiado de pareja ni pienso ni lloro por la mañana en cuarenta y cuántos tienes cuarenta cuarenta cuarenta datos margen hablemos de esto cuando hay a América basado fíjate que no sé solo no leo libros de autoayuda porque ya los leal Bertolt Brecht por mí sino que me he puesto al leer te hace un par de semanas Ana Karenina con los problemas de trenes que tenemos en Galicia pues lo dicho dentro de una década me cuentas lo de la crisis de los cuarenta Dani tu ni llegar

Voz 2 41:23 los Javier ni tampoco

Voz 13 41:29 sólo hoy en tu tienda día disfruta del Día sin IVA en compras superiores a treinta euros con precios como para celebrar incluso que fuiste corriendo a coger el autobús y el conductor espero día calidad y precio están muy cerca

Voz 2 43:18 Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1113 43:23 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 12 43:27 Volkswagen Yell deporte hoy por hoy Volkswagen cuando para las personas

Voz 1 43:39 en uno de los dos grandes del fútbol el Barça o Real Madrid se despedirá esta noche de un título Sampe sí

Voz 1161 43:47 del de la Copa del Rey el primer partido de vuelta de semifinales decidiera esta noche el primer finalista quién puede seguir aspirando a levantar la copa el próximo veinticinco de mayo en el Villamarín y quién se despide definitivamente empate a uno en el partido de ida en el Camp Nou como llega cada uno al encuentro novedades de los de Solari Javier Herráez buenos días hola qué tal Sampe muy buenos días el Real Madrid que se juega quizá media temporada hoy en el Bernabéu no sólo por meterse en la final de la Copa del Rey que se va a jugar en Sevilla el día veinticinco de mayo sino también porque es el Barcelona su próximo rival en la Liga el rival quién sabe de la futura Champions la décimo tercera tiene el equipo blanco sueña con la décimo cuarta pero hoy toca Copa del Rey con la baja segura de Llorente veremos que en juego en ataque lo normal es que juegue Vinicius Bale al banquillo con Benzema y Lucas Vázquez en defensa volvería a Marcelo en detrimento de refilón que está mejor físicamente que el brasileño y el centro de campo para casa

Voz 0017 44:36 Miro Kroos Modric eso sí en la portería hoy Keylor Navas

Voz 1161 44:40 no puedes también de los de Ernesto Valverde Barcelona Adriá Albets buenos días

Voz 5 47:42 Mista

Voz 2 47:51 en la Cadena Ser con Pepa Bueno