Hoy por Hoy (27/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1487 00:07 Dominion extraordinario del Consejo se ha dedicado en exclusiva a la puesta en marcha de las primeras medidas previstas en aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución que como ustedes saben ha aprobado el Senado nunca hemos querido llegar a esta situación ni creemos que sea bueno prolongar esta excepcionalidad no se trata de suspenderla autónomo

Voz 0055 00:28 ya sino de devolverla a la ley

Voz 1487 00:31 y a la Concorde con la aplicación del siete

Voz 1727 00:33 cincuenta y cinco terminaban el veintisiete de octubre del año dos mil diecisiete dos meses muy convulsos varios años en los que se fraguó el pluses y hoy empiezan a desfilar por el Tribunal Supremo los políticos del Gobierno central que estaban al mando de España cuando todo eso ocurrió Mariano Rajoy presidente del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría vicepresidenta y Cristóbal Montoro ministro de Hacienda declararán a partir de hoy como testigos también lo hará Iñigo Urkullu el lehendakari uno de los muchos mediadores que utilizaron el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña hay mucha expectación nadie tiene más información sobre lo ocurrido entonces que quienes conocían todos los resortes del Estado quiénes pusieron en marcha a la operación diálogo entre Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras Cristóbal Montoro que llegó a decir en una entrevista en el mundo el dieciséis de abril del dieciocho yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del uno de octubre ni la manutención de Puigdemont pero sé que no fue con dinero público lo mantendrá hoy porque uno de los delitos que se juzgan es precisamente el de malversación de caudales públicos no fue un tiempo fácil para nadie tampoco para el Gobierno de España que contó sin embargo con el apoyo de la mayoría del Congreso para afrontar el trance final

Voz 2 01:50 Pepa Bueno en la Cadena Ser

Voz 1 02:09 es el miércoles veintisiete de septiembre

Voz 1727 02:11 pero ojo a esto Pakistán asegura que acaba de derribar dos aviones dos caza de las fuerzas aéreas de la India porque habían entrado en su espacio aéreo Javier

Voz 0858 02:21 también dice que ha detenido a uno de los pilotos justo ayer el Gobierno indio confirmó que había bombardeado unos campamentos en territorio paquistaní donde según Nueva Delhi se ocultan los responsables de un atentado que dejó cuarenta y dos

Voz 1727 02:32 veremos en qué acaba esta escalada entre dos rivales históricos esta madrugada han detenido en Australia el cardenal Pell antiguo número tres del Vaticano condenado ayer por abusos sexuales

Voz 0858 02:43 durará entre rejas la publicación de su penas enfrenta hasta diez años de cárcel por violaron monaguillo

Voz 1727 02:48 otro escuchen a la vicesecretaria general de la ONU contestando al Papa en declaraciones a la SER cuando dijo que el feminismo es machismo con faldas se llama Amina Mohamed

Voz 3 02:59 no se creó

Voz 1727 03:03 que es su manera de verlo ahí quieto

Voz 4 03:06 mirar la manera de ver las cosas de otros pero claramente no

Voz 1727 03:09 con lo mismo hay hombres y mujeres

Voz 4 03:12 es y ambos tienen que tener igual acceso a la sociedad Hidalgo

Voz 1727 03:17 aquí en España la Guardia Civil investiga una presunta violación en grupo a una menor

Voz 0858 03:22 la última tiene diecisiete años y ha contado que la violaron cuatro hombres durante el Carnaval de Gines al Sevilla

Voz 1727 03:28 llega el último pleno de la legislatura o y toca comparecencia del presidente que comparece a petición de la oposición para hablar de Venezuela del Brexit de las polémicas alrededor de las sociedades de algunos ministros y luego sesión de control con Casado Rufián y Aitor Esteban preguntando a Sánchez

Voz 0858 03:44 sí sobre listas electorales María Jesús Montero ministra de Hacienda define su preferencia por Sevilla

Voz 5 03:49 he manifestado me enteré indisposición nada por supuesto e ir por mi circunscripción por Sevilla y poder formar parte de los compañeros y compañeras tocó pondremos la alta por Sevilla

Voz 1727 04:01 y un hospital de Barcelona el Sant Joan de Déu ha operado con éxito el corazón más pequeño del mundo

Voz 0858 04:08 sí de sólo dos centímetros es el corazón de una bebé prematura María que sufría normales taquicardias la operación ha durado veinte minutos ya está bien

Voz 6 04:16 ya habrá nadie está perfecta es como un bebé normal prematuro dentro de supuesto nació a las valentía la XXXI semanas a las veintiocho me lo detectaron pero ahora su perfecto

Voz 0858 04:28 lo contaba Raquel la madre de la niña que nació en la semana treinta de embarazo

Voz 1727 04:37 y en los deportes Barça o Real Madrid uno de los dos estará en la final del veinticinco de mayo en Sevilla Sampe

Voz 1161 04:44 desde las nueve de la noche partido clásico Real Madrid Barça en el Bernabéu vuelta de semifinales de la Copa del Rey empate a uno en la ida en el Camp Nou en trance Scenic Artur en la convocatoria de Valverde recién recuperados de sus lesiones deja fuera a los tres fichajes invernales a Murillo voten hito divo tendrá que descartar un portero porque viaja Iñaki Peña Solari de dará esta mañana la lista en la que no bastaría escolar con junto a los habituales Vallejo Brahim Mariano y el lesionado Ball Llorente

Voz 1727 05:10 la fiesta a Primavera anticipada este tiempo tan seco ha disparado la contaminación en veintiséis ciudades españolas que sepamos algunas como Madrid Barcelona Murcia Valladolid ya han activado sus protocolos que implican limitar la velocidad del tráfico o el acceso de los coches a determinadas zonas de la capital hay ciudades sin estos protocolos Miguel Ángel Ceballos de Ecologistas en Acción nos dice lo poco habitual que son tiempo como este

Voz 7 05:38 bueno todos los inviernos solemos tener a algún episodio prolongado que de contaminación por partículas ajeno cuando se dan circunstancias metereológicas como las que estamos viviendo no es algo que suceda afortunadamente todos los meses sin una en una vez al año

Voz 1727 05:57 es algo casi habitual cada cierto tiempo que ocurra han pero nos contabas Jordi Carbó esta mañana que tanto tiempo sin llover hacía hacía mucho mucho que no lo veíamos

Voz 0978 06:10 el invierno de mil novecientos ochenta y nueve noventa fue parecido incluso con más persistencia del anticiclón también con episodios importantes de mala calidad del aire ir también es habitual en invierno que en el centro sur de la península nueva es decir un anticiclón pero con interrupciones que este año nos están dando hasta cuándo va a durar esto pues como mínimo hasta mediados de la semana que viene tampoco será para tirar cohetes porque sí que tendremos unos cuantos días de lluvia más o menos generalizada pero después volvería el anticiclón y su consecuencia más contundente la inmersión térmica que es férrea ahora mismo sólo se romperá un poco esta tarde en Galicia con algunos chubascos pero en la mayor parte del país sol y un poco de calor son las ocho y siete seis y siete en Canarias

Voz 0055 06:53 Repsol quiere dar la enhorabuena a

Voz 0831 06:54 todos los chefs premiados con nuestra soles dos mil diecinueve en San Sebastián porque han partido al bacalao bueno el bacalao al horno con tomate seco of me de hongos y puesto de pimientos en salazón gracias por seguir sorprendiendo a las ya haciéndonos felices cada vez que no

Voz 0789 07:07 sentamos en las mesas de vuestros deslumbrantes descubre más en Guía Repsol punto como descargando te nuestra

Voz 2 07:16 qué hay detrás de Don Simón una planta única en el mundo plantamos Naranjo sólo para Zupo exprimimos y en paseamos el la misma Cinca una empresa familiar con una gran ambición medioambiental cero residuos pero consumo de agua cero emisiones contaminantes Don Simón cuida de ida el planeta

Voz 0806 07:36 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gastos de notaría gestoría registro tasación pero si Huesca hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobran y gasto

Voz 9 07:47 ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING

Voz 10 07:51 ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación sistemas más con nosotros y como siempre con cero comisiones y al precio que buscas desde una

Voz 1 07:58 Ivor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve

Voz 10 08:01 el primer año uno coma setenta y seis por ciento TAE variable en más información el BNG punto es

Voz 9 08:14 la Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena Zed punto es

Voz 2 08:27 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 11 08:31 la Generalitat se ha comportado con una absoluta irresponsabilidad ha pretendido que la ley y la justicia quedaran invalidadas en Cataluña

Voz 1727 08:43 y con ellas la democracia Mariano Rajoy estuvo mucho tiempo delegando en la vicepresidenta o en los tribunales la gestión pública del pluses no sabemos qué pasaba entre bambalinas pero hoy quizá empecemos a saberlo llega el turno de los testigos en el Supremo empieza por quienes estaban al frente del Gobierno de España los que estaban al mando de a quiénes les estalló el otoño separatista en el año diecisiete Alberto Pozas buenos días qué tal Pepa buenos días el primero en declarar el primero no el que más expectación concita es Rajoy quien ha pedido su comparecencia qué podemos esperar de su declaración pues ha sido la acusación popular del partido ultraderechista Vox el que ha pedido

Voz 0055 09:21 que Mariano Rajoy comparezca en este juicio la Fiscalía solicitaba en su escrito de aquí usación por un lado tendrá que explicar seguramente a preguntas sobre la gestión que hizo de la crisis soberanista por un lado sobre la aplicación de ese artículo ciento cincuenta y cinco que aprobó finalmente Senado y por otra parte también y de forma más específica sobre las advertencias que él mismo hizo de forma personal a Carles Puigdemont Mariano Rajoy cuando era presidente del Gobierno envió varias cartas varios requerimientos al president catalán y hoy tendrá que venir a explicar la sobre todo Pepa para intentar también explicar esa teoría de la silla vacía Oriol Junqueras dijo que la silla de la negociación por parte del Ejecutivo central estaba vacía pues hoy Mariano Rajoy a las cuatro va a tener oportunidad explica

Voz 1727 09:59 lo que espera del resto porque son muchos y con competencias diferentes a de Santamaría Montoro ya mañana quizá Urkullu

Voz 0055 10:07 pues de esa de Santamaría sobre todos espera que explique cómo Rajoy también asuntos relativos a la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco porque ella fue una de las personas con más poder en la aplicación de ese artículo en Cataluña en cuanto a Cristóbal Montoro ex ministro de Hacienda ministro de Hacienda en ese momento tendrá que responder a ver si ratifican a lo que ha dicho ya públicamente que no se gastó ni un euro público en el refrán en ese momento las cuentas de la Generalitat estaban bajo control del Ejecutivo central así que vamos a ver qué tiene que decir sobre eso Cristóbal Montoro Urkullu declarará mañana lehendakari vasco Iñigo Urkullu que supuestamente bueno lo ha reconocido el mismo actuó como mediador en esta crisis entre Ejecutivo central y el Ejecutivo catalán de Carles Puigdemont vamos a ver también qué tiene que decir sobre esas negociaciones que llevó a cabo sin éxito finalmente

Voz 1727 10:47 Alberto como es el procedimiento pueden preguntar todos los abogados los testigos pueden decir decidir a quién responde

Voz 1093 10:54 no

Voz 0055 10:55 los testigos no pueden decidir a quién responden a que no tienen obligación de contestar a todo el mundo decir verdad en principio les tienen que empezar interrogando la parte que les ha pedido por ejemplo en el caso de Rajoy hemos hablado de Vox de la acusación popular aunque después todas las partes pueden decidir preguntarles aunque eso sí el tribunal va intentar evitar que se reitera que se repitan una y otra vez las preguntas el tribunal ha dicho que treinta minutos progresivo en algunos casos puede sobrar en otros casos como por ejemplo el presidente puede ser demasiado óptimo

Voz 1727 11:19 esta empiezan hoy los testigos porque ayer terminaron los acusados que se han defendido con estrategias Alberto y actitudes muy diferentes

Voz 0055 11:27 determinaron las declaraciones de los imputados con los dos últimos con Jordi Cuixart con Carme Forcadell el presidente de Omnium Cultural es sólo se tiene que defender digo sólo entre comillas de haber promovido la violencia en las calles de Cataluña y él dijo esto dijo que en ningún momento la violencia fue su herramienta para comunicarse con el Estado

Voz 12 11:43 que nunca nunca nunca nunca vamos a entender que la violencia es un instrumento para comunicarnos con el Estado

Voz 0055 11:49 Jordi César también negó haber por ejemplo interrumpido haber intentado impedir los registros el veinte de septiembre la operación han Ubis en Barcelona por otra parte Carme Forcadell la expresidenta del Parlament de Catalunya se tiene que defender de haber tramitado hasta once iniciativas independentistas

Voz 1727 12:02 algunas de tanta importancia como la ley del referéndum

Voz 0055 12:04 a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional Illa ayer como han hecho otros acusados pues también matizó esta obediencia reconociendo que no había sido una obediencia digamos sin matices

Voz 3 12:15 el Tribunal Constitucional Nos estaba pidiendo una cosa que es imposible es imposible es decir como puede convertirse la mesa de un Parlamento en un órgano censor

Voz 0055 12:25 así que el juicio Pepa nos ha dejado dos estrategias muy diferenciadas los que se han centrado en el discurso político a los que sí se han enfrentado a las acusaciones de la Fiscalía con todos relativizado los efectos reales del pluses con todos reconociendo quizá una desobediencia aunque sea matizada como mal menor

Voz 1727 12:40 buen día de trabajo

Voz 0055 12:42 hasta luego gracias me llamó la atención a mi hija

Voz 1727 12:44 sois esta declaración de Forcadell que practicamente definía la presidencia y la Mesa del Parlament como un lugar donde se dirimía el tráfico se dirigía el tráfico no se aceptaban propuestas casi sin de tenerte a leerlas no

Voz 0055 12:56 sino si la de la casa

Voz 1727 12:59 el único momento no sé si tienes la misma impresión en que la Fiscalía llega a descolocar alguno de los declarantes fue cuando Consuelo Madrid

Voz 13 13:06 ya lo dice y entonces se les llega una resolución favorable la trata de personas ustedes la tramitará

Voz 0055 13:14 sí fue una una réplica bastante bastante inteligente dentro de una estrategia que está siendo criticada tanto la semana anterior como esta no

Voz 1727 13:21 que es asombroso el nivel de los pilotes

Voz 0055 13:24 Torío si del Ministerio Fiscal fíjate que ayer estuvieron siempre muy casi prestaba más atención al Javier Moreno el fiscal que interrogaba Jordi Cuixart que al propio Cuixart llegar conclusión de que no es que lo haya hecho tan mal es que además tiene que probar cosas tremendas tiene que interrogar por ejemplo acusa por hechos que cuesta muchísimo contextualizar como como violencia o delito de o delito de bueno o delito Rebelión en la promoción de la violencia para ese delito no si por ejemplo Cuixart decía en un correo que él quiere una campaña más bestia hay más potente pues hacía hincapié un poco en esos adjetivos tratando de tirar de ese hilo hay cargos que exigen un tipo de violencia que que que que realmente no se dio pero se trata de demostrar cómo nos está consiguiendo demostrar en los sustantivos Se está buscar todo en los adjetivos fíjate Jordi colgó varios mensajes efectivos para toda esa gente que estaba siguiendo su declaración como si fuese casi un partido de fútbol seguir en pantallas gigantes por ejemplo cuando dice el derecho a votar se ejercita votando que provocó una un causa una una ovación entre entre su público lo otros tantos también de la tories por ejemplo cuando él dice que la violencia no forma parte del ADN de la sociedad catalana esto a mí me ha recordado cuando un político gallego dijo de un acto violento que los autores no eran verdaderos gallegos bueno la violencia está en el ADN de los seres humanos a veces para ejercerla y otras veces la mayoría para contener la pensar que la violencia distingue las comunidades autónomas los países o las sociedades no sólo es muy optimista sino que probablemente sea una palabra peor hasta

Voz 1727 14:48 mañana Jabo esta mañana un beso sobre la precampaña no se pierdan el editorial de hoy del país titulado émulos de Trump sobre las mentiras de Pablo Casado un editorial con mucha información y que termina diciendo creer que no existen normas para la comunicación política y que se trata sólo de manejarme en es de consumo inmediato para animar a los propios seguidores y distraer o escandalizar a los adversarios es pregonar que no se tiene especial respeto por los electores Lee por cierto primer test real de democracia interna en ciudadanos y primera muestra de que todo no es tan monolítico dentro de la formación naranja como solía o como parecía Óscar García qué tal buenos días

Voz 0055 15:33 hola Pepa buenos días porque Luis Garicano número uno

Voz 1727 15:36 a las europeas en fin una persona con mucho peso en la formación va a hacer campaña por el candidato rebelde de Castilla y León el rebelde resulta que es el propio porque la dirección Rivera para entendernos lo va a hacer por Silvia Clemente fichada de las filas del PP sí

Voz 1645 15:51 de hecho Garicano lleva ya varios días haciendo esa intensa campaña en redes sociales por Francisco Igea está previsto que se pueda sumar algunos actos con militantes y es que lejos de calmarse el malestar interno por el fichaje exprés de Clemente sigue creciendo en realidad hay un malestar transversal por la política de Ribera de colocar a sus candidatos la dirección ya no sólo los está imponiendo sino también está apartando a otros

Voz 1727 16:12 el partido me ha pedido que me

Voz 3 16:14 pero otras cosas de paso a un equipo nuevo que continúe el trabajo que hemos hecho el equipo que que hemos venido trabajando estas tres años y medio

Voz 0055 16:23 esos Lena de Miguel de Castilla La Mancha da un paso al lado el partido se lo ha pedido dice y lo hace por no provocar en su formación otro caso similar al de Castilla y León Óscar hasta luego quiere hablar contigo

Voz 1727 16:34 de las dos almas que tiene Ciudadanos eh a ver cómo conviven en esta primavera política hasta luego luego

Voz 0055 16:40 claro en el PSOE en lo principal son las

Voz 1727 16:43 listas ahora aclara encontrarle hueco a los ministros que quieren entrar en el Congreso ya está claro que uno de ellos Borrell Se va a Europa como cabeza de lista el presidente baraja Inma Carretero buenos días

Voz 0806 16:54 buenos días Pepa de su número dos por Madrid sea la vice

Voz 1727 16:56 intenta Calvo eso aseguran a la Cadena Ser fuentes

Voz 0806 16:59 canas al presidente que está barajando que su número dos en el Gobierno lo sea también en la lista del PSOE de Madrid nos dicen esas fuentes que la decisión aún no está cerrada porque Sánchez tiene que encajar todas las piezas del puzzle no todos los ministros van a ir en listas pero hay mucho independiente en este gobierno así que habrá algún paracaidista y otros que van ocupar sus plazas naturales José Luis Ábalos en Valencia Magdalena Valerio en Guadalajara la ministra Batet en Barcelona Isabel Cela en Álava o la ministra de Hacienda María Jesús Montero que irá por Sevilla esto último lo da por hecho tan bien el PSOE andaluz que espera que la propuesta de Ferraz sobre el resto de los nombres sea razonable son los dicen porque Sánchez no tiene mayoría en la Federación de Susana Díaz de todas formas la dirección federal ya ha avisado Pepa de que voten lo que voten los militantes Ferraz tiene la última palabra

Voz 1727 17:46 gracias Iman gracias hasta luego ocho y dieciocho siete

Voz 1 17:49 dieciocho en Canarias perdonen me podría poner un capuchino en taza pequeña vale yo quiero un alto vale distrito pero con una nube de leche vale no han cortado pero descafeinado se marchando cuatro cortados no todos queremos lo mismo y todos son iguales Volkswagen y Rogue One world Space en cualquier caso si eso eso eso

Voz 12 18:17 que soy el DKV y quiero recordar que debería escurrir esa carrera a pesar de las agujetas del día siguiente

Voz 15 18:26 porque quienes cuidarte y hacer ejercicio es bueno es que si tú quieres cuidarte nosotros te daremos

Voz 0055 18:31 DKV cuida mucho

Voz 16 18:33 hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1 18:37 ya saben ustedes que había Se abierto

Voz 1727 18:39 la posibilidad de que se aplace la fecha de entrada en vigor del Brexit con estas idas y venidas por este laberinto nos hemos preguntado cómo impacta esa posibilidad en los afectados porque cuando empezó a cobrar fuerza el escenario de un divorcio abrupto escuchábamos la preocupación por ejemplo de las empresas españolas pero también de los estudiantes Marisol Rojas

Voz 1508 19:02 la prórroga no borra la incertidumbre pero es mejor que un Brexit sin reglas Josep Maria Garrel ex rector de la Ramón Llull lideró

Voz 1093 19:09 el grupo de trabajo de rectores británicos y españoles

Voz 1508 19:11 que veían con preocupación el futuro del programa Erasmus o el horizonte veinte veinte clave para muchos investigadores

Voz 17 19:17 aplazar o darse más tiempo para llegar a un acuerdo y con lo cual sea un Brexit pactado yo creo que el anuncio es de entrada una buena noticia

Voz 1508 19:27 menos optimista es Andrés Pereda es el director de desarrollo corporativo de la Cámara de España y conoce bien la inquietud de las empresas la prórroga permite que importaciones exportaciones continúan con normalidad pero el escenario ha cambiado

Voz 1727 19:40 las exportaciones españolas al Reino Unido

Voz 18 19:42 mil dieciocho Sanya estancado el espacio que el Reino Unido ocupa tradicionalmente en el Top tres de de los principales destinos de nuestros intercambios de nuestras exportaciones pues ha cedido digamos ese puesto ya por detrás de Francia Alemania a países como Portugal como o como Italia

Voz 1727 20:01 por tanto el daño ya está hecho son las ocho y veinte City veinte en Canarias

Voz 1275 20:13 qué tal buenos días tiempo sin cambios en Madrid Mas subió por la mañana seis grados tenemos a esta hora en la Gran Vía las máximas superarán de nuevo hoy los veinte grados a mediodía la comisión parlamentaria del caso Máster decide hoy si finalmente Cifuentes Pablo Casado Carmen Montón van a ser citados como

Voz 0789 20:29 comparecientes el peso de Gabilondo asegura

Voz 1275 20:31 lo que apoyará la citación de la expresidenta madrileña pero no aclaran si harán lo mismo con la del líder del PP en el caso de Cifuentes ha sido clave para los socialistas la acusación de la fiscalía que pide tres años y tres meses de carcel para ella por la falsificación de los documentos que exhibió para intentar demostrar que había superado el master de la Rey Juan

Voz 1727 20:49 yo aquí tengo también

Voz 1 20:51 un acta del trabajo de la calificación del trabajo que por cierto saque que un nota desde luego si alguien piensa que intentando deteriorar con falsedad

Voz 1275 21:02 lo octubre datos que Cifuentes exhibió en redes sociales y que llevó incluso la Asamblea el Ministerio Público la considera inductora de la falsificación de las actas que después como decimos llevó al Parlamento madrileño en Génova dan por amortizada al la presidenta pero sus compañeros del PP de Madrid todavía defienden su inocencia Pedro Rollán consejero

Voz 19 21:21 bueno hemos defendido la conciencia de Cristina es porque conocemos a Cristina Cifuentes porque sigue a día ella sido sin ningún lugar a dudas referente en combatir cualquier tipo de anomalía horrible irregularidad

Voz 1275 21:36 Podemos espera hoy que tanto PSOE como Ciudadanos apoyen las peticiones de comparecencia de Cifuentes sigue casado de lo contrario mantienen su firme intención de abandonar la comisión del mal

Voz 1 21:44 ayer en la Asamblea Ibar Vero

Voz 1275 21:47 existe Carmena no eleva cesará a pesar de que la oposición en bloque así lo ha pedido en un pleno extraordinario en Cibeles también el PSOE al que barbero con reprocha que le utilice para hacer campaña era el cara a cara entre el concejal socialista Ramón Silva y el concejal Barbero

Voz 20 22:01 pero claro que ese señor tiene todo mi respeto como oficial de bomberos pero cuando aceptan que usted les nombre para esos puestos están quemados porque todo lo que usted lo queman usted

Voz 21 22:14 tiene que salir del área señor silbo ya entrado en campaña electoral es verdad quiero decirle que me ha sorprendido y me ha decepcionado que a comprar el discursos de las falsedades de los intereses particulares

Voz 22 22:26 no del interés común

Voz 1275 22:29 pleno en el Ayuntamiento en el que por primera vez el PP ha bloqueado una declaración institucional por el Día de la Mujer titulares con vecindad Sarmiento

Voz 1727 22:36 esto apoya el libre ejercicio de huelga de las trabajadoras Munir

Voz 23 22:39 vales las campañas de igualdad y al movimiento feminista en la manifestación del ocho M Ahora Madrid acusa al PP de dejarse arrastrar por la ultraderecha finalmente salió adelante como proposición pero no como declara

Voz 0055 22:48 el juez paraliza la exhumación de Franco

Voz 1275 22:50 magistrado tumba la licencia que concede el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial tras una denuncia particular basado en un informe encargado por la Fundación Francisco Franco que habla de un posible riesgo de seguridad eh

Voz 0846 23:00 juego firmará hoy formalmente el pacto con la plataforma más Madrid para concurrir juntos a las elecciones de mayo el Partido Verde aprobado el preacuerdo electoral alcanzado la semana pasada tras analizar también la oferta de poder muy pues bien la Consejería de Educación ha desmontado los barracones del colegio público on

Voz 1275 23:14 la de Valdemoro los alumnos han asistido a clase en esas aulas prefabricadas durante dos años las obras se han ido retrasando por impagos de la empresa adjudicataria

Voz 2 23:27 en Hoy por hoy esta noche

Voz 1275 23:30 el clásico en el Bernabéu está en juego la final de la Copa del Rey Sampe buenos

Voz 1161 23:35 buenos días desde las nueve partido de vuelta de semifinales empate uno uno en la ida en el Camp Nou y decisión de Solari como contaba ayer Javier Herráez de dejar fuera de convocatoria esta mañana a Isco Alarcón junto a los habituales Vallejo Brahim Mariano

Voz 1093 23:45 el lesionado Llorente y sobre si será titular o no esta noche Solari

Voz 24 23:50 nuestro foco está puesto cien por ciento en el partido de mañana ir tanto a él como el resto de los jugadores

Voz 25 23:54 es quiere preguntarle si ha visto la tele lo que hizo Bale en el cambio

Voz 1727 23:57 sí hemos entrado un ratito ese sigue reafirmando

Voz 25 24:00 en qué Bale estuvo bien nuestro foco está

Voz 24 24:02 en el partido la formación no se las voy a dar hasta mal

Voz 1161 24:05 pero además mala noticia para el Real Madrid UEFA abría ayer un espejo un procedimiento disciplinario a Sergio Ramos por la tarjeta que vio en Amsterdam en la Champions y todo apunta que mañana será sancionado con dos partidos y el Atlético Madrid presentará hoy al central argentino fichado en verano pero inscrito en este mercado invernal de buen Pérez será desde la una y media de la tarde en el Metropolitano

Voz 1 24:23 Mercedes Mercedes

Voz 26 24:25 en España patrocina ahora apunta

Voz 1 24:28 qué ofrece la información del tráfico

Voz 26 24:31 con la mejor ruta ocho

Voz 1275 24:33 cuatro Nos acercamos de nuevo a las carreteras DGT María Herrero buenos días

Voz 0268 24:36 hola buenos días Laura pues situación muy complicada todavía en los accesos a la capital sobre todo por la A cinco en Móstoles y Alcorcón también por ese accidente que se producía en la M seiscientos siete a su paso por Colmenar Viejo y en la M cuarenta retenciones a algún entre Vallecas y Coslada también en la zona del barrio de La Fortuna Valdemar en túneles del Pardo sentido norte y también en Villaverde en dirección a la A cuatro

Voz 1275 24:56 allí en la capital cómo se circula a pantallas para cazar buenos días

Voz 0806 24:59 buenos días de nuevo el aura hoy lo más destacado está en los accesos sin duda hoy la circulación es muy lenta en la A42 desde la avenida de los Poblados pasando por Plaza Elíptica en parte debido a un contratiempo ese vehículo averiado del que hablábamos en la anterior conexión en Santa María de la Cabeza con embajadores y que sigue ocupando el carril izquierdo también circulación intensa en la A5 entre la avenida de los Poblados y la carretera de Boadilla del Monte y en otras como la cuesta de San Vicente o carretera de La Coruña a su paso por la avenida de la memoria en conexión con Moncloa

Voz 1275 25:33 gracias Charo Se mantiene activado hoy en la capital el escenario uno del protocolo anticontaminación ansiedad se limita a setenta por hora en las entradas y salidas de Madrid

Voz 27 25:42 Mercedes Benz Madrid te invite a conocer el mayor concesionario de Mercedes en nuestra Comunidad el primer flexible gestor de la marca en España el único AMG Performance Center de Madrid treinta mil metros cuadrados donde vivirá la marca de una manera aún tipo tras conocer toda la cama Mercedes AMG o Smart tu futuro coche doscientos cincuenta profesionales te daremos el mejor servicio porque llevamos la estrella dentro te esperamos en la calle Alcalá setecientos veintiocho y en Mercedes Benz Madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 28 26:13 este señor está

Voz 29 26:15 practicando el TRAM killer servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de esos alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 1 26:37 de once tranquilo está

Voz 30 26:41 algunos piensan que el futuro es eléctrico otros hacemos eléctrico el presente no esperes más solo este mes Nissan equipara la ayuda de cinco mil quinientos euros de la Comunidad de Madrid para que descubra su Madrid sin restricciones conduciendo tu nuevo Nissan Leaf cien por cien eléctrico sólo para unidades

Voz 12 26:59 esto Nissan Innovation Baptista y sensato casa no tenemos el filtro pisos sin vecino con niño que toca la flauta a la hora de la siesta pero tenemos todo lo que necesitas para que encuentres dónde vas a vivir foto casa descarga tela

Voz 0789 27:18 pero quien quiera extras y lo natural está de moda las cosas simples la camiseta básica los Garrone vacíos en la manga vamos hombre aparca tus expulsar

Voz 10 27:27 sólo este mes ven a la red y lleva te un Renault Mégane Limited súper equipado con hasta cuatro mil euros al renovar tu coche y si condujera hemos como convivimos viendo a una velocidad que evitará los accidentes los atropellos y sus peores consecuencias incluso viéndolo de otra manera por Tino convivimos como deberíamos conducir nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid entra en Madrid punto es barra ordenanza movilidad

Voz 1 27:58 tienes plan para el fin de semana pensaba quedarme en casa porque dices Si este domingo vuelve el planchazo del hipódromo con carreras música gastronomía ponis y mucho más y además con tu entrada tienes tres euros de regalo en tu primera puesta Hipódromo de La Zarzuela el plan hasta que no une

Voz 31 28:18 las mejores voces líricas lleguen a Plaza Norte dos peinó vienen de compras diluvio el tres de marzo ver a escuchar ópera con una espectacular puesta en escena hay grandes artistas

Voz 32 28:27 el Coro Nacional y la Comunidad de Madrid La Traviata de vértigo la Barkero la de Offenbach o El fantasma de la ópera nunca sonaron así estás invitada Plaza Norte dos la cúpula de Madrid Carretera de Burgos salidas diecisiete diecinueve

Voz 0846 28:42 con Perú como país invitado Arco abre hoy sus puertas en Ifema para el público pero

Voz 1093 28:47 misión al doscientas tres galerías de treinta y un países participan este año en la feria que mañana inauguran los Reyes Raquel García

Voz 1435 28:54 nueva edición de Arco en la que los organizadores han buscado la originalidad de contenidos potenciando la figura del artista de hecho el cuarenta por ciento de las galerías presentan el trabajo de tan sólo uno o dos creadores con Perú como país invitado que se presenta en Madrid con un impactante espacio arquitectónico de seiscientos metros cuadrados Maribel López es la codirectora de la feria

Voz 33 29:12 la arquitectura convierte la selección nacional digamos una exposición en una estructura en la que las galerías estarán cómodas para trabajar pero la visita será mucho más próxima a la exposición que al que me están ferias de algún modo

Voz 1435 29:25 en paralelo una potente programación con decenas de exposiciones por todo Madrid propuestas como la de Cultura nazca de la Fundación Telefónica Huarte amazónico que expone Matadero además se suman ferias alternativas como urbanita con originales instalaciones en calles del centro como Callao Fuencarral y Alonso Martínez

Voz 1275 29:41 pues así llegamos a las ocho de la mañana seis grados en el centro de Madrid sigue la información sigue hoy por hoy en la Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 30:09 pero bueno son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio

Voz 1 30:19 el Brexit no sólo divide

Voz 1727 30:21 a lo que toca sino que obliga a mover posiciones que el día antes parecían inamovibles el lunes cedió el líder laborista y aceptó un segundo referéndum ayer fue la primera ministra Theresa May la que aceptó por primera vez la posibilidad de aplazar la fecha del divorcio más allá del veintinueve de marzo si así lo decide Parlamento si cede May para evitar una nueva crisis de Gobierno que le quite la poca autoridad que le queda después de tantos revolcones corresponsal en Londres Begoña Arce buenos días

Voz 0273 30:48 los días

Voz 1727 30:52 hola buenos días atención Begoña

Voz 0273 30:55 sí yo os escucho sí que podemos esperar

Voz 1727 30:57 en el día de hoy si tiene alguna otra sorpresa prevista

Voz 0273 31:02 bueno se puede esperar muy poco Theresa May desde las páginas del Daily Mail esta mañana se dirige a los diputados les pide que cumplan con su deber que respalden el acuerdo negociado con Europa y que acaben con la actual parálisis para completar el Brexit a tiempo sigue esperando poder hacer eso May se vio forzada a dejar abierta la posibilidad de que el Parlamento amplía el plazo de salida lo hizo bajo la presión de los conservadores pro europeos que están acusados hoy de ser saboteadores desleales y chantajistas ya con ritmo ex líder del grupo de los que unos cincuenta conservadores que defienden

Voz 28 31:36 sí pero cree que esto ha sido una maquinación para anular el resultado del referéndum

Voz 0273 31:44 dice que si el resultado es como sospecha un complot para detener completamente el Brexit eso sería el peor error que pueden cometer los políticos inauguraría el resultado del referéndum de la elección posterior que lo confirmó minaría la democracia made debería aprovechar esta prórroga para lograr un consenso pero las batallas internas en la política británica se exacerba en las dos principales formaciones sin que se vea de momento una solución

Voz 0858 32:12 aquí en España la Guardia Civil investigan Sevilla una supuesta violación grupal la víctima menor de diecisiete años ha denunciado que cuatro hombres la violaron este sábado durante el Carnaval de Gines Radio Sevilla Elena Carazo buenos

Voz 1275 32:25 los buenos días sí fue supuestamente violada por varios

Voz 0534 32:27 hombre es que iban disfrazados con el mismo traje en el que predominaba el color blanco así lo ha denunciado ante la Guardia Civil la víctima de diecisiete años acudió con su madre Aldo el domingo al Hospital Macarena que remitió luego el parte médico al juez la Fiscalía de Menores también conoce los hechos por si hubiera menores de edad implicados en esta agresión sexual el Ayuntamiento de Gines ha informado en un comunicado que ha conocido los hechos por la aparición de mensajes en las redes sociales

Voz 0858 32:52 también hoy comienza una nueva edición de ARCO la feria de arte contemporáneo lo hace con otra figura polémica de Eugenio Merino y Santiago Sierra han diseñado un ninot del Rey Felipe VI que mide cuatro metros de alto cuesta doscientos mil euros y quiere lo compre tendrá que quemarlo por contrato en el plazo

Voz 1 33:12 es hablar hacer tres palabras que en Caixabank define nuestro compromiso contigo escuchamos para entender te hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacíamos que avancen tus proyectos y los de la sociedad Caixa hablar escuchar hablar

Voz 34 33:31 hace

Voz 1727 33:37 a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 33:39 buenos días Pepa buenos días a todos en el juicio del plus es llega la hora de los testigos no sé si con ellos cambiará el rumbo del juicio porque por lo visto hasta ahora los fiscales van a tener muy difícil demostrara la existencia de violencia para apuntalar su imputación de rebelión si toda la carga probatoria de la que dispone es la que han mostrado hasta el momento no va a prosperar pero se dice que cómo los acusados no tienen obligación de decir la verdad los fiscales no se ha empleado a fondo en los interrogatorios que lo van a hacer a partir de ahora con los testigos porque ellos sí han de jurar o prometer solemnemente que cuanto digan será Vera con los testigos como digo llegarán otras versiones de lo ocurrido para empezar las de quienes ocupaban La Moncloa cuando se produjeron los hechos que se juzgan a las once de la mañana Soraya Sáenz de Santamaría ya las cuatro de la tarde la comparecencia fundamental la de Mariano

Voz 1727 34:26 hoy fundamental por ser quienes

Voz 0789 34:28 porque su testimonio tiene que moverse en un suelo jurídica y políticamente muy resbaladizo con algún riesgo de patinazo veamos porque si los días veinte de septiembre y uno de octubre de dos mil diecisiete hubo alzamiento violento o tumultuaria imprescindible para que pudiera Place de rebelión de edición por el Gobierno de España no hizo nada especial como pudo permanecer impasible sin aplicar ninguna medida excepcional ya que está al punto trampa porque o bien el Gobierno novio esa violencia con lo cual estaría dando la razón a los encausados O'Shea la vio pero no hizo nada luego les deshonra como gobernantes en cualquier caso hoy conoceremos detalles de unas horas febriles de los intentos por evitar el gran descarriló

Voz 0055 35:09 miento por cierto el primer interrogador

Voz 0789 35:11 del ex presidente será el letrado de la acusación popular en nombre de Vox el presidente del tribunal el juez Marchena ya ha avisado que no va a permitir mítines

Voz 2 35:25 sabía usted que la naranja una vez cogida de árbol va perdiendo propiedades por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo rodeada de millones de naranjos para poder exprimir las naranjas uf aún recién cogidas de árboles y las naranjas que usted exprime están recién cogida del árbol zumo exprimido Don Simón como tener una Arango

Voz 1 35:47 ahora en Dustin es un tres por dos hemos de cinco mil productos como el aceite de oliva virgen extra comprando tres la te sale a tres euros con diecinueve Carrefour todos conocemos mejor

Voz 35 36:01 Keita buenos días estas agobiado por lo que pagas por tu seguros no no esto se acabó no puede ser que te agobia es por tener todos tu seguros a la misma compañía y aún así pagar de más está claro lo que tienes que hacer es Mou tu arte es a la y tener lo mismo pero por menos dinero lleva cualquiera tú seguros a la mudo y te bajan su precio sea cual sea nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco llama condiciones de la promoción junto a punto es vamos Mutu AT

Voz 2 36:31 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 36:35 y en esta mañana de miércoles mañana de grandes vísperas también con José Mari Calleja buenos días buenos días Pepa periodista con Mariola Urrea profesora de Derecho Internacional y Unión Europea de la Universidad de La Rioja buenos días hola buenos días Pepa con Teodoro León Gross periodista y profesor de Periodismo en la Universidad de Málaga y allí estaba buenos días qué tal buenos días sin llover no

Voz 1 36:57 un día maravilloso y además aquí con un

Voz 0055 37:00 viento de levante en los últimos días que ha hecho que que no haya esa contaminación de otras ciudades en no está en la lista de veintiséis afectadas por por la polución si tenemos que estudia precios se mala

Voz 1727 37:10 vamos a tener que empezar a decir mal tiempo eh Calleja lugar de buen tiempo porque no pocos oyentes de la SER nos vienen contando esta mañana en fin que en su casa empiezan a tener problemas de salud a todos las alergias en Madrid

Voz 1093 37:25 que de una vocación por las terrazas que realmente identitaria está muy

Voz 1 37:28 bien el calor y el sorteo de deberes de eso

Voz 1093 37:31 así que está la la BN pero claro a ver si llueve un poco y se hereda esto porque es insoportable no de estoy harto ya tanto a ver si llueve

Voz 1727 37:38 es tu ADN esta tierra CEAR también Mariola lo de terraza pero siempre es muy agradable sentarte y que te de unos rayitos de

Voz 1505 37:46 sólo aunque sea en febrero pero es verdad que necesitamos que yo

Voz 1727 37:48 enseguida vamos con lo que dio de sí la última sesión del juicio a los procesados ayer en el Tribunal Supremo con vosotros y también con Jordi Nieva nuestro experto habitual pero antes qué podemos esperar de la comparecencia de Rajoy Nos preguntábamos esta mañana es la pregunta del millón claro en estas primeras horas Carmen Morodo en La Razón dice que Rajoy se ha preparado su intervención con la ayuda de Sáenz de Santamaría que ha comentado a quiénes han hablado con él en los últimos días que está tranquilo lo que quiere sobriedad no un espectáculo que no va a llegar arropado por la cúpula del PP a las puertas el Supremo e Bay debe solo ya ha recibido el Consejo Jurídico Mariola de contestar a todas las preguntas incluida las de Vox se va ceñir dice Morodo en la razón a describir las decisiones políticas tomadas por su Gobierno

Voz 1505 38:36 es razonable que hayan preparado conjuntamente el que fuera presidente y la que fuera vicepresidenta la comparecencia Basic cambiante no porque una le pueda ofrecer consejo jurídico sino porque necesitan al

Voz 36 38:49 crear bien eh sus

Voz 1505 38:51 ah sí que no exista ningún tipo de disonancia entre lo que explica uno lo que explica la otra pero yo confío en que hayan recibido también asesoramiento jurídico porque estamos hablando de un proceso penal

Voz 1727 39:03 a sus tesis van a ser

Voz 1505 39:05 muy significativas probablemente no tanto para el desarrollo del proceso que también sino particularmente fíjate para el impacto que tiene el el el Sage político del actual Partido Popular Jean porque cuando habla de tanto ciento cincuenta y cinco cuando habla de tanto posicionamiento ante Cataluña van a escuchar lo que el presidente del Gobierno

Voz 1727 39:28 esto porque por supuesto también habló sí mucho pero no hubo una operación diálogo que se llamó así operación diálogo ya había sido la consulta del nueve de noviembre del catorce operación diálogo siete meses antes de los hechos la ruptura siempre se evitó a activar los instrumentos constitucionales

Voz 1505 39:49 radicales que hubieran tenido sentido en el caso de resultar tan evidente

Voz 1727 39:55 esa violencia que resalta que que para no

Voz 1505 39:57 fiscales está siendo tan problemática probar

Voz 1727 40:00 yo le pregunta a la Fiscalía Rajoy pues Zarzalejos José Antonio Zarzalejos el analista habitual también de este programa en El Confidencial dice que además no escribe a humo de pajas que las preguntas bien podrían ser estas por ejemplo porque no aplicó el artículo ciento cincuenta y cinco aquel nueve de noviembre del catorce cuando Artur Mas celebró un proceso participativo suspendido por el Constitucional o porqué no uso el ciento cincuenta y cinco los días seis y siete de septiembre cuando el Parlament aprobó la Ley del referéndum

Voz 0055 40:31 sí bueno pero esto es algo que ya nos preguntamos todos aquellos días es decir no es es son las preguntas que hoy llegan a la al juicio pero evidentemente son las preguntas que estuvieron durante todo el otoño terrible del año diecisiete y veinte de todos y que Querrey escribimos un hay otra vez porque no hizo nada yo creo que con el estilo político de Rajoy que que al que denominamos don Tancredo no con ese don Tancredo mismo de tratar de ponerse de perfil ir que pasar aquella crisis es evidente que entre el dos mil catorce y el dos mil diecisiete Rajoy apostó por una política de perfil muy bajo confiando en que la negociación económica los presupuestos el tiempo terminaran actuando sin necesidad de ir a una crisis desgarradora no en las relaciones de Cataluña con España ir muchos pensamos que se equivocó desde luego no pero yo no creo que hoy vayamos a ver a un Rajoy que caiga en esa contradicción que tantos está enfatizando de bueno si si estábamos ante un proceso sedición que su Gobierno no hizo nada yo creo que estábamos ante un proceso de carácter se Vicioso ya se verá si el tipo penal es aplicable o no pero en cualquier caso que que que de esa llevaba el orden constitucional y es evidente que su Gobierno todos recordamos a después del catorce a a Juncker poniendo la mano en el hombro a Soraya Sáenz de Santamaría en el transcurso de aquella operación diálogo en la que por un momento parecía que había un cierto entendimiento pero lo que es claro es que el Rajoy que veremos hoy que yo creo que servían Rajoy sincero y que explicar aquel proceso pero nadie tiene ninguna duda de que fue político que trató de evitar el conflicto claro sigue

Voz 1505 42:07 pero tiene que serlo perdón porque estoy bien

Voz 1093 42:10 a decir verdad es testigo bueno está obligada la verdad otra cosa es que sea sincero pero y la verdad vamos a ver aquí podemos asistir a un espectáculo notable porque a lo mejor las preguntas de la acusación de Vox

Voz 1727 42:21 coinciden con las preguntas de las defensas

Voz 1093 42:24 de los procesados en el sentido de había un asunto tan grave y usted por qué no tomó ninguna decisión

Voz 1727 42:30 de hecho tan queridísimo empezaron a ponerlo en circulación

Voz 13 42:33 desde la derecha a la derecha del PP hasta el nacionalismo catalán

Voz 1093 42:39 sí y algunos medios de comunicación y propaganda que el estaban reprochando su inacción ante lo que da un golpe de Estado que ya se decía si en esos términos en toda regla nos vamos a encontrar el por parte de Vox usted tenía un golpe de Estado por los independentistas catalanes no hizo nada por parte de las defensas es decir si estaban dando un golpe de Estado porque usted no hizo nada con lo cual el la conclusión puede ser la misma aunque el pan vengan de pueblos muy distintos es decir no hubo golpe de Estado no fue tan grave el asunto porque si hubiese sido tan grave hubieran usted aplicado el ciento cincuenta y cinco todos los artículos que tiene la Constitución para digamos acabar

Voz 1727 43:17 con un estado de sedición esto va a ser viene interesante

Voz 1093 43:20 vamos a ver bueno Rajoy se maneja bien en ese tipo de interrogatorios sobre todo cuando tiene al juez digamos que le hace un poco de protección hoy vamos a ver si ese juez Marchena le va a echar algún que otro capote o le va a dejar a los pies de los caballos de las interrogado

Voz 1727 43:33 con una reflexión importante que yo me hacían estas horas no se juzga al Gobierno de España en este juicio los procesados eso nosotros no se está juzgando al Gobierno de España

Voz 1093 43:41 pero si hay un juicio político

Voz 1727 43:44 es importante esto no porque en algún momento a lo largo de la jornada puede no se puede caer en ese error no se está juzgando aluden a España quiénes aquí quienes provocaron la crisis constitucional no sabemos todavía con qué tipificación penal se puede corresponder pero quienes crean la crisis constitucional son los independentistas catalanes que son los que están en el banquillo ahora bien sí que se puede sacar mucha lectura política lo que está pasando ahora no porque escuchar probablemente a Iñigo Urkullu contar cómo medió eh por lo tanto de sacralizar la palabra mediador de sacralizar tampoco eh Él como tantos otros empresarios que no contaban que estaba mediando y cuánta gente no la la lectura política de esta especie de aquelarre en el que estamos en este momento con respecto a los intentos del Gobierno de España por evitar que la situación fuera mayores porque yo imagino que eso es lo que intentó el Gobierno de España como vamos a pensar otra cosa no entender pues eso sí que será interesante a partir de hoy en los próximos días dejadme incorporar a Jordi Nieva buenos días que como saben es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona que acudimos a él para entender lo que está pasando primero Jordi lo visto hasta ahora la declaración de los procesados de los doce que se cerró ayer que conclusiones sacas

Voz 1635 45:01 bueno es más espectacular que otra cosa digamos de cara de cara de cara al público en general sino un juicio no se falla con las declaraciones de los acusados porque va pues de lo contrario saldrían todos absueltos porque las suelen preparar bastante bien hay que esperar a ver qué queda de si el resto del juicio de los testigos de la documentación que haya sobre todo para el tema de la mal es que es muy que es muy importante y en cuanto a los testigos yo la verdad estoy esperando desde hace bastantes días si no digo días digo meses la declaración de Mariano Rajoy gire Soraya Sáenz de Santamaría ir de Juan Ignacio Zoido de los tres porque creo que son las tres personas mejor informadas de toda España por no decir del mundo de lo que realmente pasó durante aquellos días en Catalunya están obligados a decir verdad es decir yo no sé si iban a declarar pues con mayor apertura con menor van banal más o menos información pero Si las defensas y la Fiscalía hacer un buen trabajo el presidente del tribunal pues no frustra ahí no creo que lo vaya a hacer los los interrogatorios podemos sacar información y que ojalá hubiéramos tenido mucho antes insisto son expectativas eh

Voz 37 46:13 no sé lo qué va a pasar finalmente pero ojalá

Voz 1635 46:16 ojalá sea así

Voz 1727 46:19 son los que estaban al mando conocían todos los resortes del Estado por lo tanto mucha información que será muy valiosa a efectos penales a efectos del procedimiento