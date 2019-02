Hoy por Hoy (27/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:23 a esta hora se reanuda el último pleno del congreso de la legislatura Pedro Sánchez comparece a petición de la oposición para hablar de Venezuela del Brexit o lo de las sociedades de algunos de sus ministros y eso va a retrasar esta mañana la habitual sesión de control al Gobierno de cada miércoles Cámara Baja José María Patiño buenos días

José María Patiño buenos días

hola muy buenos días Pepa el presidente sí informará de manera agrupada de estos tres asuntos que demanda eh el Partido Popular y luego le tocará el turno a los grupos empezando evidentemente por Pablo Casado que es el líder del partido que ha pedido la comparecencia de Pedro Sánchez también va a formular después una pregunta en la sesión de control sobre lo que considera uso partidista de las instituciones del Estado es decir la controversia de los Consejo de Ministros los reales decretos etcétera el presidente tiene otras dos cuestiones una del peneuvista Aitor Esteban y otra del republicano Gabriel Rufián sobre sus ocho meses de gestión al frente de

Voz 1727 01:18 vamos toda la mañana en el Congreso no Patiño toda la mañana

Voz 1108 01:21 si toda la mañana porque además hay un hecho que es la intervención del presidente de Perú que como sabéis está en visita de Estado aquí en España y a las doce se interrumpe el pleno iba hacen un discurso ante las Cortes

Voz 1727 01:33 no te vayas lejos que volvemos contigo hasta ahora ese veintisiete de febrero Javier

Voz 0858 01:39 hoy comienza el turno de los testigos en el juicio al es esta tarde está citado Rajoy pero el primero en pasar por el Supremo en una hora va a ser el diputado Joan Tardà que ha estado antes en La Ser en Qatar

Voz 0931 01:48 Doña ya a man a quien reclama debéis boxing me reclama es vox así que me puedo esperar cualquier locura o barbaridad de lo que se trata es de decir la verdad eso es lo que haré que nos hemos esforzado mucho para hacer prevalecer la democracia para que nuestro país pueda decidir su futuro en libertad

Voz 0858 02:06 la policía investiga en Alicante la muerte de un niño de ocho años que se ha precipitado desde un quinto piso Radio Alicante

Voz 4 02:12 pero el pequeño se encontraba en el domicilio familiar

Voz 5 02:15 añade de su padre cuando sobre las seis de la tarde de ayer caía al vacío por causas que trata ahora de determinar la investigación fuentes de la Comisaría Provincial de Alicante aseguran que los primeros indicios de la investigación apuntan a un accidente como causa de esta caída hoy está previsto que se le practique la autopsia Alcalá

Voz 0858 02:32 en el exterior el ex abogado de Donald Trump Michael Cohen prepara un testimonio bomba contra el presidente en su comparecencia de hoy en el Congreso de Estados Unidos según la prensa local va a confirmar que Trump conocía los contactos campaña con Wikileaks o que le pidió que mintiera a su mujer y también a la opinión pública sobre sus relaciones con una actriz porno Rafa Benítez estarán sabía que los miembros de su campaña electoral estaban en contacto con la

Voz 1772 02:54 la de Julian Assange días antes de que se publicaran los correos pirateados de Hillary Clinton en su declaración que adelanta a medios locales Cohen Se va referir a Trump como un estafador racista tramposo que le obliga a mentir en numerosas ocasiones dice sobre sus negocios con Rusia el ex abogado de Trump cumplirá tres años en prisión a partir del mes de mayo otro han prestado hoy en Vietnam donde en las próximas horas se reúne por segunda vez cara a cara con el líder norcoreano Kim Jong-Un

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 6 03:34 hola qué tal muy buenos días atrás decía Paul Éluard aquello de hay

Voz 8 05:03 que está en mal estado después de la borrachera le sienta mal para gobernar hasta el último minuto de esta legislatura a yo no lo recuerde yo lo único que recuerdo es que la ley de referéndum fue suspendida no lo recuerda pero en el Parlamento unos recuerdos

Voz 10 05:22 el grupo catalán e unieron su foto a los el Partido Popular ciudadano en una estrategia difícil de explicar

Voz 11 05:28 el indio que Oniani

Voz 9 05:35 por qué no se puede pactar con el Partido Socialista que sí

Voz 8 05:42 por independentistas comunistas y batasunos cuatro siempre a la hora de votar a la hora de de aquellos que quieren romper la igualdad entre españoles

Voz 11 05:58 por lo vi todo de yo pasado regular doloroso y complicado

Voz 9 06:10 correcto fuera bandido con toda tranquilidad la respuesta claramente su primo Urtain sine díe verá que no

Voz 8 06:24 lo haría aquí tres personas en ese tribunal es una vergüenza utilizar cosa administró como un mitin de fin de semana el Gobierno ha hecho lo que tenía que notamos me ha hablado antes hablar puede todo el mundo una simple me simplemente algo que desgraciadamente ocurre eso todos los hace falta ir a pescar caladeros ajenos

Voz 9 06:51 en que a la gente le guste que la gente se lo pase bien que la gente disfrute Pepa siempre siempre siempre por los mismos dolores

son ya a las nueve y ocho minutos de la mañana

Voz 1727 07:40 las ocho y ocho en Canarias de nos vamos a tomar un trago e con Teodoro León Gross José Mari Calleja ganas dan escuchando a Daniela

Voz 4 07:48 Puente desde luego después de esto

Voz 1727 07:51 superar allí variada Correa g5 carajillo si el Congreso con eso no sobra y nos vamos al Congreso porque esta interviene el presidente del Gobierno en la tribuna

Voz 1722 08:00 me parecerse mucho más a la España real aquella en la que no hay una única forma de sentirse español sino muchas esa es la esencia de la democracia de quienes defendemos una España en la que cabemos todos aquellos que piensan como nosotros ese es el verdadero espíritu de la Constitución que debería preservarse como primera norma de la Cámara unir a los españoles nunca más enfrentar a los españoles

Voz 12 08:29 de qué estamos hablando siempre el Brexit y Venezuela

Voz 1108 08:33 bueno si efectivamente el presidente ha fijado que iba a hablar príncipe del Brexit ha querido hacer

Voz 1505 08:38 en una breve introducción en el sentido de que se trata de

Voz 1108 08:41 su última intervención en esta legislatura ante la cámara y ha hecho una valoración en el sentido de que ha sido una legislatura muy intensa en la que se han registrado muchas primeras veces empezando por la moción de censura que bueno digamos sustituyó a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno no y luego ha querido también reivindicar la labor parlamentaria a pesar de los bloqueos que se han registrado durante esta legislatura esos bloqueos parlamentarios que han impedido tramitar numerosas leyes por último pues ha referido a las elecciones en la que espera que los españoles pues decidan

Voz 1727 09:16 una nueva composición que esa

Voz 1108 09:18 la se produzca esa regeneración parlamentaria que

Voz 1727 09:22 ahí atento te quiero eh que volveremos al Congreso que hasta ahora el Gobierno de Sánchez en pleno tiempo de descuento ya está ahora empieza esa comparecencia hasta ahora nos ocupamos de la exhumación de Franco que ganas de dejar de ocuparnos de la exhumación de Franco sinceramente porque ganas eh

Voz 4 09:38 lo que hay un consenso general que esto se acabe cuanto

Voz 1727 09:41 antes cuando un juez tome una decisión sobre un asunto que acapara el debate público es de manual buscar en su biografía la bibliografía y cuando aparece un detalle que puede contextualizar la decisión toca valorarla toca llevarse las manos a la cabeza Adela Molina buenos hola Pepa qué tal unas ideas que sabemos del juez que decidió ayer que la licencia el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para levantar la fosa la tumba de Franco había que echarlo para atrás

Voz 0011 10:09 pues este juez escribió un artículo en el año dos mil siete en una revista de Historia en el que criticaba abiertamente la ley de Memoria Histórica en el texto el público más recientemente eldiario punto es el juez José Yuste y Bastarreche llega a decir que la memoria histórica es la gran maltrate Zapatero y añade que la norma representa el resquemor

Voz 1727 10:30 por el ansia de venganza y el odio de los

Voz 0011 10:32 vencidos en estado puro sin mezcla de grandeza frente a los que ganaron el juez José Yuste y Bastarreche es uno de los hijos de un almirante del Ejército entró en la carrera judicial en mil novecientos noventa y dos gracias al cuarto turno no proposición y sus primeros años los pasó en el Juzgado de Menores de Pontevedra desde mil novecientos noventa y ocho Pepa es titular del juzgado número tres de lo contencioso administrativo de Madrid

Voz 1727 10:57 Adela gracias gracias a vosotros adiós hay qué recordar que hay un mandato del Congreso de los Diputados eh porque la mayoría del Congreso con la abstención del PP y de Ciudadanos la abstención el voto en contra apoyó la exhumación por mayoría absoluta

Voz 4 11:11 sólo votó en contra y con abstenciones un mandato del Congreso de los Diputados que a este juez que en fin por los andares parecía un poco Pérez democrático debería tener en cuenta o no es que haya decidido el malísimo Zapatero la mala tarde sacar a Franco es que hay un mandato del Congreso diputados que este juez me imagino alguno de los temas que haya estudiado es donde reside la soberanía está por encima del propio juez tratando Theo de avanzar un poco

Voz 1727 11:37 puede sacar alguna conclusión positiva de esto o no el que el juez se preocupe por la seguridad de los trabajadores que tienen que proceder a la exhumación me hizo pensar si si por contraste que bien no porque esto pasan las democracias una democracia es impensable que un dictador utilice a presos políticos como mano forzada para levantar un mausoleo su mayor valor

Voz 1926 11:56 sí es es verdad no estamos en el juicio del proceso estamos también comentando mucho la la seguridad jurídica y los aspectos procesales evidentemente es que haya un trámite administrativo que que que que exija digamos garantizar técnica y mecánicamente la seguridad de los trabajadores pues está muy bien lo que ocurre claro esto es una operación por supuesto orquestada por la defensa con con una docena de de demandas coordinadas

Voz 4 12:21 la por la Fundación Francisco Franco eso quiero decir a partir de

Voz 1926 12:25 de un informe encargado por la Fundación Francisco Franco y esto es lo que en fin a partir de ahí un abogado en un interrogatorio en una película americana diría no father question yo no no no hay no hay más preguntas esto está organizada es un informe que que encarga la Fundación Francisco Franco y evidentemente es un informe muy muy a Doc dicho lo cual he pues no es normal es decir

Voz 1727 12:45 el campo la defensa modificada

Voz 4 12:48 SER pericial a un informe haber el problema del juez es que da rango de informe pericial a dos arquitectos que están de la Fundación Francisco Franco que no están metidos en la causa y luego se pone estupendo con la cuestión de que la los a pesa mucho cuando hay un hay más gente cuando le inhumano que por cierto no creo que el Ayuntamiento de la época tuviera una licencia de obra para inhumar a Franco me imagino que según llegaron hay una imagen que refleja que aquello no es tan complicado hay un montón de señores vestidos con traje ya hay un operario

Voz 1727 13:19 pero no no res pringado resulta conmovedor esta preocupación no

Voz 4 13:24 a mí me conmueve por la vida humana en general y por la vida humana en particular eso debemos dio las olas

Voz 1505 13:31 el derecho tiene instrumentos para resolver estos recursos que se han planteado de manera escalonada Inma de manera coordinada hay una figura en derecho que es el abuso de derecho lo que está ocurriendo estos recursos incurren en la violación de este principio de abuso de derecho es verdad que está alguien ejerciendo un derecho pero atendiendo al objeto Laszlo instancias en las que se realiza sobrepasa manifiestamente los límites normales del ejercicio de ese derecho y además genera daño a terceras personas por lo tanto la Abogacía del Estado quién sea competente advertirá este de momento ese pondrá fin a la cuestión pero para mí hay otra problema otra pregunta a la que John honestamente no tengo respuesta pero me gustaría tenerla donde está previsto jurídica lamenta que para es sumar a alguien resulta imprescindible tener resuelto donde la Familia de ese alguien quiere inhumar lo vivimos en el primer mundo tenemos herramientas instalaciones más que suficientes como para garantizar la dignidad del cadáver garantizar la conservación del cadáver mientras se resuelve estos problemas así que por favor pero la cortesía dice darle quince días a la familia para que nos diga dónde quiere que lo inhumano hemos ido una vez resuelto esto se procedió a la exhumación

Voz 1727 15:02 hay otro factor que no estamos mencionando si esto se hubiera hecho hace mucho tiempo se iniciada hace mucho tiempo todas todo este uso del derecho que pueden hacer las partes pues sólo faltaba eh pero no en abuso eh bueno eso tendrá que determinarlo quien tenga que determinarlo pero todo esto debería estar resuelto hace mucho tiempo y no ahora que hay cierta presión cierta presión porque este Gobierno quiere dejar esto resuelto resuelto antes de irse a unas elecciones por dejarlo resuelto porque yo presumo de buena fe que lo quiere dejar resuelto para liquidar este asunto de la democracia española de una vez porque le interesa electoralmente nos engañemos es esta presión extra carrera contra el tiempo lo que también está jugando aquí

Voz 4 15:42 no es que no podemos olvidar también son política de la familia Franco que desde luego eso por supuesto cuando de las garantías de la democracia que no tuvimos los demás cuando gobernaba cuando gobernaban en grave estado obstruccionismo a una decisión democrática tomando claro claro José Mari pero lazo

Voz 1926 16:00 Familia y la Fundación Franco que ya sabemos en fin lo que buscan no va a sorprender de de los intereses de la familia de la Fundación Franco pero esto está descontado el Gobierno ha lamentado el obstruccionismo evidentemente es decir están utilizando el derecho están utilizando los tribunales con abuso probablemente esto efectivamente tendrá que ser determinado pero que el Gobierno pecó evidentemente ingenuidad pecó de precipitación Lindo fecha así y anunciando digamos un calendario para la exhumación que no ha sido capaz de cumplir y que por tanto ha fracasado en aquel compromiso que adquirió en el Congreso pues me temo que estoy en el estado de la Familia

Voz 1727 16:34 tú tienes tu tienes noticia por cierto Calleja a propósito de las familias

Voz 4 16:37 hay un dato relevante hay un grupo de Calatayud de la Familia la Peña que tiene enterrados en el Valle de los Caídos a sus familiares que tiene una sentencia judicial que le habilita para que sean exhumados de allí ya esta familia de Calatayud a los hermanos la Peña les han el Instituto de Toxicología dependiente del Ministerio de Justicia les ha realizado siete muestras de ADN qué quiere decir esto algo que no se había hecho nunca hasta ahora eventualmente tiene que ver con cotejar esas muestras de ADN de los familiares vivos con aquellos que están inhumados dentro del Valle de los Caídos sería una noticia esperanzadora en ese sentido de que eventualmente puedan ser exhumados del Valle de los Caídos y enterrados donde esa familia la Peña de de Calatayud como digo desenterrar

Voz 1727 17:20 son las nueve y diecisiete minutos de la mañana las ocho y diecisiete en Canarias

Voz 10 17:44 el placer de escuchar el gato a sonrió al ver a Alicia

Voz 6 17:50 parecía tener buen carácter consideró Alicia tras también tenía unas uñas muy largas y un gran número de dientes de forma que pensó que convendría tratarlo con el debido respeto empezó algo tímidamente

Voz 10 18:05 pues no estaba del todo segura de que le fuera a gustar el cariñoso tratamiento pero en el caso

Voz 14 18:10 eso sí siguió sonriendo más y más vaya parece que

Voz 1727 18:14 ajustando pensó Alicia continuo

Voz 6 18:17 me podría indicar por favor hacia dónde tengo que ir desde aquí

Voz 15 18:22 sí contestó

Voz 10 18:28 Alicia en el país de las maravillas Lewis Carroll mil ochocientos sesenta y cinco

Voz 16 18:33 por el placer de escuchar

Voz 17 18:39 en

Voz 8 18:42 pudimos explicarnos aquello audiencia de la cadena SER que es una roca forestal el tiempo nos mandó un oye te una anécdota curiosa y es que ver a Loquillo y cuando llegó el estribillo de su famosa canción

Voz 4 18:52 la de me nada podía ser una rock'n'roll star pero a su novia cantaba Ubú hubo una voy a hacer una roca

Voz 8 18:59 por esta equívocos en canciones lo llevamos rocas forestales esto Nos rocas forestales a Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com con esa etiqueta en las redes Roca

Voz 1926 19:28 el base

Voz 21 19:39 la de nuevo verdad que necesitas cambiar el baño a acondicionar el jardín o poner un suelo nuevo bueno pues mira empírico de potro encontrarás la solución perfecta para tus planes entre en su web o pasa te hoy mismo por vírico de pop y descubre la mejor solución para cada proyecto desde cambiar un grifo hasta una reforma integral de tu cocina y además con presupuestos accesibles a todo

Voz 10 20:00 los bolsillos Brick precios bajos todos los días

Voz 22 20:07 ah

Voz 1505 20:11 el

Voz 10 20:11 venga a ser

Voz 23 20:14 en Hoy por hoy

Voz 10 20:19 bueno

Voz 24 20:23 todo te que es la que entonces y lo que entiendo es que se ha sido clara gitanos

Voz 1722 21:05 el acuerdo de destilada poco la declaración política futura hasta obtener las máximas garantías para España que asegurará que la relación de futuro con la Unión Europea en lo que a Gibraltar lógicamente se refiere pasa inexcusablemente por la institución ha conseguido se puede calificar yo se articula en torno a varios elementos que me gustaría compartir con todos ustedes en primer lugar contamos con dos declaraciones de la Comisión Europea el Consejo Europeo poblada del Reino Unido por otra cosa

Voz 15 21:36 tenidos en sendas cartas del presidente del Gobierno compareciendo

Voz 1727 21:39 en el Congreso de los Diputados explicando ahora las garantías obtenidas a propósito de Gibraltar en el caso de un Brexit con acuerdo el presidente está en su primera intervención no tiene límite de tiempo puede responder a todas las preguntas agrupadas que ha hecho la oposición sobre Venezuela el Brexit sobre la situación fiscal de alguno de sus ministros iremos yendo y viniendo cuando haya noticia en el hemiciclo pero puede ser largo muy largo y hablamos de ciudadanos que está viviendo internamente probable probable que sus días más convulsos casi desde que fue creado en el año dos mil cinco no está acostumbrado este partido el partido de Rivera encontrarse con bloques claramente definidos que ya no sólo en privado sino en público pues muestran esa discrepancia un terremoto a cuenta de la elaboración de las listas electorales y de la política de fichajes por parte de la dirección Oscar García buenos días

Voz 1926 22:30 hola Pepa buenos días y también de su posesión

Voz 1727 22:33 sí están en el centro masía en el centro más a la derecha derecha impactos con la extrema derecha como acaba de ocurrir en Andalucía qué está pasando

Voz 1926 22:41 anda pues básicamente en el que se está encontrando con su primer gran serio debate de contestación interna es unas es una crisis Pepa podemos decirlo sin precedentes es verdad que Ciudadanos ha tenido que elaborar muchas veces listas electorales pero esta ocasión donde Rivera ya dice que es ahora o nunca esta ocasión es diferente el malestar ya se venía produciendo todo antes del fichaje exprés de sí día Clemente porque la dirección ya estaba maniobrando por detrás de algunos candidatos autonómicos pero es que esa foto de Villegas con Clemente sólo cuatro días después de dejar esta el Partido Popular ha hecho rebelarse a muchos cargos no entienden que puede haber detrás y hay también preocupación porque el baluarte de la regeneración como la han presentado puede haberse envuelta en asuntos judiciales no lo sea tanto

Voz 1727 23:25 esta esta mujer este ficha sí ha provocado tal división que probablemente es la primera vez que veamos a miembros de la dirección en unas primarias defendiendo cada uno a un candidato la dirección de Rivera va a defender a Clemente Luis Garicano nada menos un hombre con muchísima autoridad dentro del partido y que será candidato a las europeas va a defender a quién es ahora mismo el candidato rebelde pero pero que es el que era de ciudadanos de toda la vida no el diputado Igea

Voz 1926 23:53 sí eso es Pepa es algo que se va a producir además en los próximos días

Voz 1727 23:58 su malestar

Voz 1926 23:59 que no se produce sólo por este caso concreto de Castilla y León está bastante extendido entre varios cuadros autonómicos que como nos dicen han estado trabajando a pico y pala estos últimos años y ahora llega a Rivera y les da un codazo nos lo cuentan así para colocar a sí los candidatos y eso que el partido presume de tener primarias el mayor ejercicio de democracia interna se esfuerzan en decir en repetir una y otra vez pongo un ejemplo en en Castilla La Mancha la dirección llamó hace unos días a una reunión a la que ha sido todos estos años la portavoz del partido ordena de mí los responsables de Ciudadanos le dijeron que se apartara que tenía que hacerlo porque su candidata la de la dirección era otra persona en fin es sólo un ejemplo que está como dices dividiendo a la a la dirección a los miembros del partido lo estamos viendo estos días en redes sociales donde y miembros como Garicano que que ya hacen campaña por el candidato rebelde Francisco Igea mientras que Rivera y su entorno se vuelcan con Clemente no sólo en redes sociales según confirman fuentes del entorno de Francisco Igea Garicano va ir este fin de semana a Castilla y León para hacer campaña con varios actos por el candidato rebelde o lo que es lo mismo en contra de la candidata de

Voz 1727 25:07 era claro esta es la paradoja no hay candidato rebelde era el que estaba ahí de siempre ya veníamos Óscar viendo además que el acto de Colón la posición con respecto al ciento cincuenta y cinco ese empeño de de Rivera ese vídeo te posee el más votado del centro a la derecha a la extrema derecha eso estaba provocando run run reflexión interna por ejemplo entre los fundadores de este partido que nació para combatir el nacionalismo catalán eso es Los Fundadores

Voz 1926 25:39 Ciudadanos que es están convirtiendo Pepa ultimamente casi casi en un apostolado vigilante de lo que ocurre en el partido pero sin estar en el partido porque ninguno de ellos forma parte hoy de sus órganos de dirección pueblos que nosotros hemos hablado en su mayoría censuran por ejemplo claramente la decisión de la ejecutiva de vetar al Partido Socialista templo el fundador de fundadores el periodista Arcadi Espada entiende que el veto sólo debería haber sido a Pedro Sánchez pero no al PSOE en general le vamos a escuchar

Voz 25 26:05 en sus condiciones quiero años hubiera sido vetar a personas de otros hechos pero dejar abierta la posibilidad de que hubiera acuerdos de cualquier tipo con el Partido Socialista

Voz 1926 26:23 hemos hablado también con Francesc de Carreras otro de los fundadores no querido se grabado pero sí reconoce que Ciudadanos tendría que tener siempre la capacidad de pactar tanto con el PSOE con con el Partido Popular porque los dos son partidos constitucionalistas llevamos

Voz 1727 26:37 muchos días escuchando Rivera decir que el PSOE no lo es Oscar gracias

Voz 1926 26:40 gracias buenos días Teo encrucijada para ciudadanos

Voz 1727 26:43 se crecer a qué precio

Voz 1926 26:45 creciente creciente encrucijada es verdad que que que ciudadanos que hace unos meses cuando la moción de censura en lideraba las encuestas sí parecía que lo tenía todo para del sorpasso un sorpasso por cierto que Rajoy se encargó de desactivar cuando prefirió que prosperara la moción de censura para mantener al PP como referencia de la derecha antes quiera elecciones y arriesgarse a que Ciudadanos se convirtiera en el en el paro pido dominante pero lo que hemos visto en este en este mandato de Pedro Sánchez en este corto mandato de ocho meses es que Ciudadanos ha ido digamos pilotando votando hacia la derecha tenía que cubrir flancos y su gran problema ha venido a partir de de de Vox a partir de que surgiera Vox porque hay un electorado muy significativo en la derecha que es parecía ser crítico con el Partido Popular que buscaba alternativas pero que en Bolsa encontrado un estímulo que para ciudadanos es preocupante dicho lo cual bueno yo creo que lo que estamos viendo ahora digamos expresa otro tipo de males tan bien no es decir Ciudadanos ha sido un partido a pesar de que presumieron de su carácter muy democrático un partido muy vertical muy jerarquizado ir digamos no se están encontrando con contestación interna que es una cosa muy saludable los partidos no no no estaban familiarizados con eso fíjate

Voz 1727 27:55 la impresión es que en Ciudad estación interesados por el ya no digo

Voz 4 28:00 ciudad digo digo

Voz 1727 28:04 que se lo pregunten al PSOE pero se refería ciudadanos claro

Voz 1505 28:10 hasta ahora no había trascendido

Voz 1727 28:13 es que suyo lo que pasa por

Voz 4 28:15 no silenciadas es lo único yo creo

Voz 1505 28:18 que esta contestación tiene que ver con con una especie de desafío al liderazgo de Rivera por lo menos yo lo leo en esa clave ese posicionamiento de Garicano que viene de lejos y que no que no es exclusivo de lo que ha ocurrido ahora en Castilla León también ha tenido en la formación del Gobierno de Andalucía una posición muy crítica con la selección de algunos cuadros de las consejerías las yo creo que en el fondo está terminando un desafío al liderazgo del propio Rivera eh bueno ya veremos si se consolida no creo que Albert Rivera está sufriendo una eh cómo adaptarse a algo que él había imaginado como cierto que la realidad no le ha convertido el sueño honra en en en una cosa factible que es él se vio presidente del Gobierno la moción de censura lo colocó en la oposición y eso todavía no lo ha digerido tan es así que está actuando está provocando que Ciudadanos actúe como si fuera un pollo sin cabeza tanto en lo que es la línea política como en lo que es el proceso de reclutamiento de personas que puede darle algunos disgustos eso de seleccionar a los que se salen del PP salen del PSOE e IU armando un equipo en ocasiones poco coherente en ocasiones incluso que no asume que no que no les ha dado tiempo para testar ese plus de regeneración democrática que siempre ha llevado el partido ojo porque eso de pollos

Voz 1727 29:53 lo que se ayer ayer por la puentes habían el país las doble describía las dos almas de de ciudadanos si decía cuál va a ganar Rivera debe elegir entre el programa de Garicano de Luis Garicano y la foto de que parecen poco compatibles

Voz 4 30:11 la clave de esta historia Luis Garicano es un ciudadano de Valladolid que es fundador digamos que el ideólogo de un partido de un partido que se quiere liberal que se quiere progresista que se quiere contrario al nacionalismo sea este catalán pero también al nacionalismo español hasta donde yo sé Luis Garicano tenía un rebote más que considerable por la foto de la plaza de Colón en la que Albert Rivera hizo esfuerzos por no aparecer pero acabó apareciendo fatalmente más o menos cerca de Vox largas solución en Andalucía lo habían hecho digamos discretamente habían conseguido el Gobierno pero digamos no no no había fotos con Vox ahora no ahora hay fotos con Vox y te encuentras con que por un lado hay una buena iniciativa a mi juicio que es la de poner a Arrimadas como cabeza de lista en Barcelona que puede tener un tirón electoral bien interesante pero por otro lado te encuentras con este mercado fichajes de invierno que fichan del P del Partido Socialista fichan del Partido Popular a gente a la que digamos los propios de ciudadanos consideran que son incompatibles con una política de regeneración porque sencillamente Silvia Clemente lleva

Voz 1505 31:17 todo el régimen que hemos dicho de Andalucía apostó

Voz 4 31:19 el régimen que que tiene el Partido Popular en Castilla y León lo es difícilmente creíble que puede generar nada y esa es la divergencia que tienen en este momento el en este en este punto del partido Rivera que tiene un partido que ha pasado de ser socialdemócrata liberal ya ahora no sabemos muy bien que con esa obsesión de que hay que pedirle crear como locos para que no nos gane Vox con lo cual están haciéndole el trabajo a Vox es mi en mi opinión resulta que se encuentra con una crisis muy grave porque Luis Garicano Íñigo otros dirigentes autonómicos no están por la labor de decir no hemos venido a la política para hacer ahora un pacto claro unos ultras claro por qué

Voz 1926 31:56 el gran problema José Mari ciudadanos casi todos los problemas le vienen de Vox curiosamente no ha sido justamente la irrupción de Vox lo que ha desequilibrado toda la estrategia de Ciudadanos y que además ha permitido en ese desequilibrio actual Ciudadanos ha estado durante mucho tiempo pescando en casi todos los caladeros y ahora todos los demás partidos están pescando en ciudadanos precisamente por esa por esas contradicciones internas El problema ha sido Bosch para ellos primero porque efectivamente el temor al desplazar la fugas hacia Vox Ellos tienen informes que dicen que las grandes fugas van en dirección a Vox el lo que genera el veto al PSOE ese veto el PSOE evidentemente hace que esos que en alguna medida que en alguna medida ejercen de conciencia moral lo fundadores critiquen a Ciudadanos pero también ese sector liberal que que tú sí que tú identificas con Garicano pero que es algo más amplio evidentemente ese sector liberal se empieza a sentir incómodos con Ciudadanos y además abre su primera crisis internas que es lo que interna que es lo que estamos diciendo

Voz 1505 32:52 a los ciudadanos no estaban acostumbrados a tener contesta

Voz 1926 32:54 acción desde sus propias filas y ahora se la están encontrando un modo aunque aparentemente soterrado pero de un modo bastante signifique

Voz 1727 33:02 cuál es una táctica simplemente electoral pero tiene una consecuencia de largo recorrido muy peligrosa para este país y es que esto sí que arroja la política española al frentismo desaparecen las zonas intermedias donde el diálogo transversal era posible claramente si tú le dices al partido mayoritario del centro izquierda en España que es inconstitucional hilo vetas está cavando una fosa esto sí que es una fosa no muy profunda muy profundo y dividiendo en dos frentes la política española

Voz 1505 33:30 yo de todas las formas eh es que creo

Voz 1727 33:33 por supuesto comparto esta tesis que señalas

Voz 1505 33:36 Pepa hay no sé cómo se puede combatir esa idea de de renunciar a en el debate político a articular el el diálogo en término a partir los constitucionalistas sino todos los partidos que operan en el espacio democrático español son partidos constitucionalistas otra cosa es que estén dispuestos algunos a modificar la Constitución unos sentidos un otro pero no podemos ordenar el diálogo político en España entre el analista sino constitucionalistas esto es un síntoma de que nuestra cultura democrática es frágil es todavía pre setenta y ocho pero

Voz 4 34:16 algunos partidos no pues cosas innecesarias

Voz 1727 34:19 es claro que la Constitución del setenta y ocho

Voz 1505 34:25 eso

Voz 1727 34:25 la Constitución del setenta y ocho que lo que haces

Voz 1505 34:29 determinar una democracia no militante permite la convivencia pacífica democrática de toda expresión política articulada en un en un partido mella llama la atención que nos robo que no las vemos las vestiduras tan rápidamente con algunos partidos que defiendan sí que tengan idearios independentistas y que todavía tengamos a la Fundación Francisco Franco dando lecciones de democracia en este país que con la misma virulencia que defendemos la expulsión de la vida democrática de algunos partidos porque no con esa misma virulencia sacamos a relucir que existen expresiones antidemocráticas en España como es la Fundación Francisco Franco

Voz 1727 35:14 las deja tener una

Voz 1505 35:15 has terminado no deberíamos negarla en el debate político la idea de partidos constitucionalistas somos todos los que

Voz 4 35:24 es que yo creo son dos debates distintos vamos a ver yo creo que el sistema democrático español es perfectamente democrático transparente idea calidad de alta calidad democrática cuál es el problema a mi juicio

Voz 1727 35:35 está que no no yo es lo que yo digo

Voz 4 35:38 que es un sistema claramente democrático transparente eficaz todos los requisitos de calidad cuál es el problema desde mi punto de vista que nunca una carrera enloquecida por tratar de conseguir más menos votos te estás cargando ese tapete

Voz 1727 35:54 democrático es decir cuando el Partido Popular

Voz 4 35:56 le dice Le encadena siete calificativos de insulto por frase al presidente del Gobierno o cuando el señor y de ciudadanos dice que jamás pactará con el Partido Socialista cuando vamos a ver imagínate que la suma de los dos les dan mayoría absoluta a pactar es decir están haciendo una política tan partidista que está consiguiendo que marca la propia democracia Éste es el problema es que ya

Voz 1505 36:22 corrió que ella es la consigna

Voz 26 36:24 no por el Partido Socialista no les ocurrió cuando es la campaña

Voz 4 36:28 en la campaña electoral del noventa y tres noventa y seis que fue la campaña de la crispación por excelencia con Aznar candidato a presidente del Gobierno las burradas que ese pudieron decir del Gobierno socialista eso te puede traer votos no lo sabemos a lo mejor sí a lo mejor no pero lo que es innegable es que supone un deterioro de la democracia deberían pensar esto señor es decir casado no puede estar planteando permanece demente mentiras de ilegítimo de felonía de adjetivos medievales digamos y por otro lado peor que eso peor que eso

Voz 1727 36:58 Calleja y de y de realidades alternativas porque eso sí claro muy difícil

Voz 4 37:04 en dos sistemática muy difícilmente compatible real

Voz 1727 37:06 Didagnes alternativas que no se ajustan de ninguna manera la evidencia de los datos a la evidencia

Voz 4 37:13 dos meses sin aparecer por el anterior

Voz 1727 37:16 la falta de respeto gravemente a los electores Si yo creo yo creo que que es

Voz 1926 37:21 mezclamos temas y además me parecía que el primero que se había planteado en un tema extraordinariamente importante los hechos alternativos y las mentiras de Casado también lo es en hablaremos esto esto que enfatizaba Mariola especialmente de que todos los partidos son constitucionalistas yo creo que que es algo que hay que que que hay que enfatizar también que España es una democracia plena como decía hace unos días el Rey José María ahora también decía no yo creo que los cordones sanitarios estamos viendo ahora lo vimos también por parte de la izquierda los independentistas con el pacto del Tinell los cordones sanitarios siempre han sido malos no a mi me parece que este mandato

Voz 1727 37:53 ha sido especialmente triste porque él

Voz 1926 37:56 discurso del Partido Popular de Ciudadanos ha sido cuestionar la legitimidad del presidente apropiarse el constitucionalismo llegar a decir que el Partido Socialista el Partido Socialista quedaba fuera del marco de los constitucionalistas ayer yo creo que el presidente esta mañana cuando ha arrancado su discurso y ha dicho que hay muchas formas de sentirse español a mi me parece que esto es algo que hay que reivindicar curiosamente ayer Rufián en el Congreso tuvo una intervención muy muy sensata hay intuí hasta casi brillante no después de ese choque entre Girauta Xuclà sobre Girauta decía que se iba de Cataluña que Safja toledano porque ya no aguantaba más y el otro le preguntaba si lo que buscaba era la solución final para los independentistas en fin yo creo que todo el mundo ojalá después de la campaña en campaña no va a ocurrir haga un poco de reflexión que como sigan utilizando la Constitución patrimonializar la Constitución y cuestionando la legitimidad democrática de los demás vamos a dejar una democracia

Voz 1727 38:48 España patrimonial Lizandro España porqué escuchándote

Voz 1926 38:51 y en Teo en fin recordaba

Voz 1727 38:56 esas palabras que se dijeron de Zapatero esa expresión que se empleó contra Zapatero el peor presidente de la democracia al peor presidente la historia de España se utilizaron cuando hizo un ejercicio desde la izquierda del poder vuelve ahora a decirse de este presidente lo dicho la candidata del PP a la Comunidad de Madrid una Comunidad de Madrid que ha tenido una sangría de dinero público tan impresionante que es imposible que haya gente que todavía utiliza la palabra patria no cuando se ha ido por el sumidero el dinero de la patria y también ha dicho el presidente la democracia democracias naturalmente se puede juzgar a Pedro Sánchez pero en los dos casos en los dos casos el peor presidente de la democracia se les aplica cuando ejercen una política que no sea viene al estándar de lo que el Partido Popular piensa que es

Voz 4 39:42 es la única España posible cuando dicen acá

Voz 1505 39:45 el presidente hizo tanto daño a España

Voz 4 39:47 poco tiempo se lo dicen a Pedro Sánchez se lo dijeron también antes a Zapatero es la misma línea de oposición cuando el PP no gobierna hay que pegar una patada alta

Voz 1727 39:55 este es el peligro insisto venía moverlo Ciudadanos por eso yo insisto en el largo recorrido en la estrategia como país si Higuaín para regenerar nuestro sistema político si quién es en teoría un venían a ejercer de puentes vuelan los puentes pues entonces sí vamos en una política frentista no frentista donde está la posibilidad de acuerdo donde está la posible

Voz 1505 40:20 de acuerdo yo fíjate Pepa tengo serias dudas de que Ciudadanos viniera a lograr por eso que que señala otra cuestión es que ellos lo hayan artículo da si en términos políticos pero si vamos al origen de ciudadanos tenía un sentido político en la en en Cataluña y tuvo un tuvo un hacer un Lan aquí de hacer y un renacer motivado por el conflicto de ahí a convertirse en una opción política es sólida para definir todo el proyecto de país esto es lo que yo creo que todavía ciudadanos no atestado es lo que yo creo que está por probar que ciudadanos sea un partido con una solución política global para el proyecto

Voz 1926 41:17 en España muy atentos a lo que está pasando en Andalucía porque bueno porque los primeros pasos para el Gobierno están siendo bastante bastante poco brillantes no es decir hay conflictos internos hay tensión is sobre todo están tienen unos enormes problemas para para completar el banquillo y por lo tanto en fina Ciudadanos está demostrando en Andalucía donde además ya había estado en la anterior legislatura digamos apoyando al Gobierno socialista aunque ahora traten de desmarcarse como si eso no hubiera ocurrido nunca pero lo que se está demostrando es que tenía un nivel de preparación digamos para afrontar el Gobierno muy muy muy límite

Voz 4 41:51 los gobiernos podríamos hablar de Andalucía los gobiernos de Andalucía que parece que hay dos no hizo que el banquillo el problema de que no tienen no tienen cuadro suficientes como para poder porque al final hacer política es ganar unas elecciones ponerse a gobernar tener una retahíla de cuadros preparados capaces de tomar medidas concretas y esto es lo que parece que no tienen

Voz 1727 42:11 todo eso que en una democracia e se puede hacer con tiempo con paciencia con debate con espacios comunes que peligrosamente se hacen desaparecer mirad el tono y con estos remata vamos esta esta parte la tertulia el tono a mí me preocupo en el tono porque claro porque en fin la dureza de la crítica política forma parte de de la democracia pues claro además eso es lo que se espera de la oposición en cualquier caso pero el turno de ayer en un enfrentamiento que tuvieron el diputado Girauta de Ciudadanos y el del P de Cat Choclán Girauta este Barcelona va a presentarse por Toledo todo el derecho del mundo está allí no lleno cualquier partido de diputados que se presenta por provincias que no son la suya todo el derecho del mundo todo el derecho del mundo a en fin a tener fatiga porque no debe ser fácil e a asumir la situación que están viviendo los catalanes no independentistas lo sabemos en Cataluña Permira escucha el tono

Voz 2 43:07 este catalán se hace toledano no por razones de partido ni electorales se hacen toledano porque no puedo más de ustedes ya ustedes han acabado con la paciencia de la Cataluña constitucionalista no quiero verles cien pintura nacido en Barcelona el con cincuenta y siete años vividos en Barcelona les digo que su insistencia en sepia

Voz 27 43:29 Agraria en romper la sociedad catalana es una tragedia escrita dicho que están hartos hartos de vosotros

Voz 1722 43:38 de mí que no me quiere ver en pintura

Voz 27 43:41 cuál es suplantar la solución final

Voz 1727 43:45 efectivamente las exageraciones en un lado adónde vamos por aquí porque el liderazgo social lo tienen también los partidos políticos los líderes políticos cuando hablan en una tribuna ocasionales

Voz 4 43:58 hombre Girauta tiene todo el derecho del mundo está harto del nacionalismo ya irse a vivir a Toledo a donde sólo faltaba pero claro es verdad que la manera en que lo plantea es casi una posición de odio y por la otra parte nacionalista catalán a decir usted quieren acabar con nosotros

Voz 1727 44:12 la solución final está haciendo

Voz 4 44:14 de la crítica no son ponga usted estupendo es esto de piel tiene la piel tan blandito tan blandito que en fin

Voz 1926 44:21 si no no que quiénes excluyen a media Cataluña tampoco efectivamente esa exhibición de piel blanda eso hace unos días veíamos en Torroella de Hungría en algunos dirigentes de Ciudadanos que trataban de hacer una pequeña intervención en la plaza pública fueron agredidos fueron insultados y fueron digamos con la tolerancia por parte de las autoridades de la propia localidad verdaderamente inquietantes no oí en ese sentido bueno pues más allá de de los discursos de odio y de la altisonante retórica lo que es verdad es que todo esto necesita

Voz 1727 44:49 de racionalidad respiremos aunque que queda mucho acompaña por delante son las diez menos cuarto a las nueve menos cuarto en Canal días

Voz 35 47:31 en la SER

Voz 1722 47:46 que el pueblo de Venezuela pueda elegir su futuro Icon en la salida de esta crisis mediante elecciones justas libres

Voz 15 47:57 larguísima comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso Patiño hablando ahora de Venezuela alguna novedad en el discurso oficial

Voz 1108 48:04 sí varias novedades de hecho estaba hablando ahora de Venezuela como decías ese último punto al que se iba a referir eso comparecencia para dedicar hace muchísimo tiempo o más tiempo digamos a todo el tema del Brexit como te puedas imaginar ha anunciado por ejemplo que este Consejo de Ministros va a aprobar un real decreto ómnibus es decir es un real decreto al que se pueden ir sumando medida síes en caso de necesario para hacer frente a un Brexit de eso

Voz 0931 48:27 ordenado ha dicho también ha asegurado que España no se va a oponer a la prórroga que va pudiera pedir Reino Unido

Voz 1108 48:34 para hacerse Brexit pero debe tener ha dicho una perspectiva de resolución sobre Gibraltar cree que ha mantenido el mismo criterio estrategia de negociación del anterior Gobierno Iker el blindaje que se obtenido para Gibraltar ha sido de óptimos también se ha referido en el segundo punto de esas comparecencias a las sociedades patrimoniales de los ministros Padilla ha sido mucho más ahora que bueno que da su respaldo a todos los gobiernos que tienen efectivamente instrumentos legales para gestionar su patrimonio pero que en ningún caso lo has utilizado para enriquecerse

Voz 1727 49:06 o sea que ha hablado de sus ministros también y ahora de Venezuela te decía Patiño si hay alguna novedad en la posición del Gobierno sobre Venezuela parece que no elecciones cuanto antes no

Voz 1108 49:17 sí ha hecho que estaba muy atento efectivamente que en cualquier caso el papel de el Gobierno de España como el resto de gobiernos no es cambiar el sistema de gobierno que hay en Venezuela sino favorecer una transición para que efectivamente se produzca en esas elecciones