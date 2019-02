Hoy por Hoy (27/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 2 00:07 la actualidad de la mañana resumida con Antonio Martín buenos días buenos días

Voz 1762 00:10 las Toni declaran ya los testigos en el juicio del proceso independentista ha empezado Joan Tardà el diputado de Esquerra ha negado que hubiera violencia por ejemplo frente a la Conselleria de Economía es turno desde hace diez minutos para Artur Mas volvemos al Supremo Alberto Pozas buenas

Voz 0055 00:22 días buenos días ya en dos mil doce el Gobierno recién estrenado de Mariano Rajoy se sentó a la mesa con el de Artur Mas con ellos y con el PSOE emergieron ha explicado más fallaron

Voz 2 00:32 ese grupo llegó en algún momento alguna conclusión concreta no a la conclusión de que no pudo haber acuerdo

Voz 0055 00:40 también es una conclusiones sigue declarando ahora a Artur Mas explicando su salida del Gubern cuando su nombre dicen no generó consenso entre las fuerzas independentistas antes lo ha hecho Joan Tardà el diputado de Esquerra Republicana en el Congreso ha explicado que no hubo violencia al veinte de septiembre en las calles de Barcelona intentado criticar el carácter político que dice tiene este juicio el presidente del tribunal Manuel Marchena la cortó muy claro y le ha dicho no existe la figura del testigo opina picador

Voz 1762 01:03 de este juicio acaba de hablar también Quim Torra la sesión de control al Gubern el Parlament de Cataluña

Voz 2 01:08 al grupo

Voz 0980 01:11 this los grupos que no ha vencido a ninguna sesión del juicio están juzgando a la presidenta del Parlament compañeros vuestros nos tendría que caer la cara de vergüenza por no estar allí por no dar apoyo vuestros compañeros más

Voz 1762 01:24 esa es la Audiencia Nacional acaba de decidir dejar en libertad al ex presidente del Barcelona Sandro Rosell que llevaba casi dos años en prisión provisional informa Miguel Ángel Campos

Voz 3 01:32 es el considera que el objetivo primordial de la prisión provisional no es asegurar la presencia de los acusados en el juicio oral para que les declaración ya ha quedado cumplido también está cerca de cumplirse el límite máximo de veintiún meses de prisión provisional ya está en la cárcel desde mayo de dos mil diecisiete Además según fuentes jurídicas con el embargo de todos los bienes y la prohibición de salir del territorio nacional queda reforzado la ausencia de riesgos de fuga volverá hoy cuando termina la sesión a la cárcel de Soto del Real desde donde quedará en libertad queriendo comparecer ante la Justicia el primero y tercer lunes de cada mes

Voz 1762 02:09 gracias Miguel Ángel los distintos grupos parlamentarios responden en el Congreso después de la intervención esta mañana de Pedro Sánchez Pablo Casado ha acusado a Sánchez de usar como escudos a sus ministros Illa reprochado su actitud en Cataluña desde el Congreso informa Adrián Prado

Voz 0019 02:22 el líder del PP está convencido de que los españoles aplicarán un correctivo a Sánchez por su política de cesión y venta de la soberanía ha acusado al presidente del Gobierno de el caballo de Troya del independentismo y una vez más ha dicho que miente

Voz 4 02:33 me decía que no le preocupaba los políticos que no sabían hablar sino aquellos que no sabían de lo que hablar de problemas que los saber viaja

Voz 0019 02:44 sobre el Brexit la reprochado que el Gobierno presenta un decreto en el tiempo de descuento sin informar al resto de partidos le ha pedido coherencia hay ejemplaridad para hablar de la transparencia de sus ministros irá acusado dejar a España sin relevancia internacional pues llega

Voz 1762 02:55 vamos a así a las once y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 1 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:03 que el presidente Ángel Garrido defiende la elección de David Pérez como número dos de la candidata del PP a la Comunidad a pesar de que es uno de los dirigentes más conservadores del partido en Madrid y añade Garrido que para ser número dos hay que estar en plena sintonía con el número uno

Voz 0177 03:18 bueno yo creo que el número dos se tiene que ser lo que necesite el número uno no oí a más en eso deberá que que es importante que haya una una sintonía y colaboración total entre número do dos sigue que es la persona que elige la persona que encabece la candidatura yo creo que que Isabel Díaz Ayuso obviamente se ha optado por es porque se siente en sintonía con ese sienten complicidad con el David desde luego fui amigo hace años que que tiene una faceta de trabajo el Ayuntamiento que esa sea absolutamente irreprochable no yo creo que ha sido ha conseguido grandes mayorías para particular y Evra que le deseo toda la suerte del mundo

Voz 1434 03:47 el presidente Garrido también ha defendido la inocencia de Cristina Cifuentes para que como les contamos ayer la Fiscalía pide más de tres años de cárcel en el caso Máster la ex presidenta acaba de hacer una primera reacción a través de su cuenta en Instagram dice citando Horsham que lo verdadero siempre sencillo pero solemos llegar a ello por el camino más complicado más cosas la Policía Nacional ha detenido en Alcorcón a un hombre acusado de bloquear cerraduras para luego ofrecer su trabajo como cerrajero Se le imputan al menos veinticinco acciones en locales comerciales e incluso centros educativos SER Madrid Oeste Belén Campos

Voz 5 04:21 la investigación se inició cuando varias personas denuncia

Voz 1478 04:23 pero daños en las cerraduras de sus establecimientos en Alcorcón a pesar de que el día anterior al terminar la jornada laboral los candados estaban en perfectas condiciones los agentes consiguieron identificar a un individuo que impregnaba con un potente pegamento estos cierres al mismo tiempo que colocaba unas pegatinas en los alrededores con un número de teléfono para anunciar sus servicios como cerrajero las veinticuatro horas del día los afectados son propietarios de locales comerciales tiendas de alimentación farmacias o empleados de colegios

Voz 6 04:49 deberías tenemos doce grados ahora mismo en el centro de la capital hoy máximas de nuevo alrededor de los veinte

Voz 1762 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1 05:05 cadena SER servicios informativos

Voz 7 05:15 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 8 05:19 no

Voz 1995 05:21 te quedes estoy un poco preocupado

Voz 9 05:24 si no me extraña la viene solo

Voz 10 05:27 eh pues era

Voz 2 05:29 digo general

Voz 10 05:31 era escote quita todas las preocupaciones y te da una paz

Voz 1995 05:35 es que en otras cosas tú crees que vive en la modernidad en La Vanguardia en la punta de la lanza de La Vanguardia estás tú

Voz 10 05:43 he dicho esa tontería

Voz 1995 05:44 la Twiggy pedía hasta mal la Wikipedia que es la base del conocimiento moderno del ser humano moderno como tú

Voz 10 05:51 Juan pues mira dice no Amparo Mendo que es la que ha amigas a te Vaccaro marrón

Voz 1995 05:58 mira predice María de las Mercedes mírame

Voz 10 06:01 María de las Mercedes que yo estoy leyendo ahora mismo

Voz 1995 06:04 Fuentes de Wikipedia vale eh periodista de televisión durante su carrera ha presentado diversas formas entrevistas y debate a partir de dos mil quince ediciones de Resino española como si bien desde dos mil dieciocho está retirada de los medios más

Voz 6 06:19 totalmente por favor queda dicho cura la dichosa locura Si estoy aquí procure la situación que tenemos

Voz 1995 06:29 en el estudio donde has estado donde estaba este tiempo o la canción de Perales tiempo libre segunda intervención este programa estas citando a Perales

Voz 9 06:42 buena bueno digo hombre

Voz 10 06:45 que dónde está mira yo termine decidí marcharme de Gran Hermano en el dos mil dieciséis porque estaba realmente a tope absoluto de de salud no podía ya seguir más como estaba eh había quemado todo toda la energía posible en esos quince años con mucha felicidad pero realmente me abracé y entonces se me recomendaron que que me que me retire

Voz 6 07:10 tampoco pendientes recomienda pues los expertos los

Voz 10 07:13 saben de depresiones los que saben de de a depurar el estrés los que salen de los síntomas que yo jamás había tenido que y que de pronto me hacen llegar al plató en unas condiciones malas llevaba por ejemplo al al camerino de Telecinco llorando o ya estado llorando en casa entonces imagínate lo que es maquillar T T salía el plató y darlo todo irá bueno pues era muy difícil no al final tuve ya que decir basta y me fui y me fui a Barcelona tome la vida con calma estuve acompañando a mi madre y ahí me quedé un tiempo trabajando en cuanto me encontré mejor en la librería más Bernat que es mi librería junto con otros cincuenta y dos socios que me entusiasma poder hacer esa esa colaboración y esa Arrimadas de hombro porque sin libros me hubiera muerto los libros son una de las claves porque primero ellos te dicen cuando estás muy mal porque no puedes leer también te dicen que estás empezando a mejorar por lo menos en mi caso porque puedes empezar a leer novela policíaca

Voz 1995 08:18 y no te pasa nada más que algunos de esos personajes de los libros son más reales que personajes a los que conoces de verdad que acabas creando un universo donde Sherlock Holmes si esto es más real que mucha gente real no hay que vale Quique muy buena respuesta fíjate que la pregunta no era mala eh

Voz 6 08:39 ahí tenemos un perro que además estirando tirándose

Voz 10 08:43 tenemos un perro porque eh yo creo que tú quieres que yo te cuente

Voz 7 08:49 como vuelvo a la tele que vuelvo mañana

Voz 1995 08:52 no

Voz 10 08:53 por la noche que el programa se llama Scott que es este perro Milá que soy yo

Voz 6 08:58 entonces por eso he traído para que lo conociera me encanta que tiene que ver con todo esto que estamos

Voz 10 09:04 tiene que ver que da título al programa que no sólo el título sino que da símbolo de emoción y de entrar en un terreno donde yo antes no había entrado para la gente eh es un programa diferente a lo que he hecho hasta ahora programa grabado producido por fans Oscar creado por María Ruiz dirigido por un tío que es maravilloso que David Moncasi no sé si lo conoces a lo has visto alguna vez porque está entre nosotros desde hace muchísimo tiempo emitido el Movistar me he ido a una plataforma de lo moderna que soy

Voz 6 09:36 yo estoy digo yo

Voz 10 09:37 en eso sí soy moderna pero en lo demás más bien soy una ayudita

Voz 1995 09:42 esa es la es la de Jesús Calleja

Voz 10 09:44 María Jesús María Ruiz y Jesús Calleja María Jesús son socios en fans Car yo les he visto trabajar decidí que no trabajaría con nadie más que con ellos ya que estoy

Voz 1995 09:57 porque tú existe un programa recuerdo que la última temporada de Calleja viajando por el mundo te llevó a viajar

Voz 10 10:04 sí Planeta Calleja que lo siguen lo sigue haciendo en cuatro eh lo nuestra Volando voy las dos cosas no pero no para Jesús no para que Planeta Calleja Él me llamó para invitarme a ir al Polo Norte y me fui con los ojos cerrados porque cualquier cosa que me pidiera ese hombre lo hubiera hecho sin casi conocerle pero sólo por lo que veían televisión me fui y entonces ahí les conocí ahí vi cómo trabajaban no sólo ellos sino el equipo y sobre todo luego como editaban lo que habíamos hecho en el Polo Norte dije esto es no se me escapan a mí cuando

Voz 1995 10:40 la gente la semana pasada ahora hablamos ese acto tuvisteis un acto junto lo mejor lo importante es que mañana esto es una noticia de alcance vuelve Mercedes

Voz 6 10:49 de ir al campo me gustaron

Voz 1995 10:52 eso poner ahí las señales a la sintonía a última hora

Voz 6 10:54 según puede adelantar la Cadena Ser

Voz 1995 10:57 Mercedes Milá pero mucha gente tu Jesús Calleja no solamente seis almas gemelas por lo que cuenta sin que os parece

Voz 10 11:04 sí nos parecemos sí

Voz 6 11:05 sí sí sí sí Allariz como hermanos y si lo dice mucho o no

Voz 10 11:09 las

Voz 6 11:10 mucho más que con Lorenzo es que Lorenzo yo no te creas que nos parecemos tanto físicamente pero Jesús y yo nos lo dicen muchísimas veces se

Voz 1995 11:17 desde la semana pasada que recuerden voy a vuelves en situación la semana pasada Jesús Calleja Mercedes Milá presentaron un libro nuevo que apenas se hablaba en los medios que se llama manual de resistencia hayan pasa unos días una semana más amenas no entonces la nube de flashes porque claro o estás en tu casa en la librería retirada con Scott que se porta muy bien por cierto

Voz 11 11:39 o te metes en el barro porque lo de la semana pasada era volver al admiran

Voz 10 11:44 te la realidad de la historia es que no hubiera hecho nunca eso sino fuera que me daba una oportunidad para darle las gracias a Pedro Sánchez de algo que para mi ha sido muy importante que es la actitud que tuvo el Partido Socialista después de la moción de censura hacia Cataluña no podíamos más no podíamos más los catalanes de ninguna parte de Cataluña de que la palabra diálogo fuera imposible de ponerla encima de la mesa entonces cuando esta gente llegaron hoy dijeron venga vamos a hablar aunque luego no se ha conseguido lo que pretendían porque es muy difícil y porque es muy complicado de tu todo lo que tú quieras pero por lo menos fue ventana que se abre entonces yo le había dicho por privado eh a Pedro Sánchez porque él es muy amigo de Jesús entonces a través del tengo su móvil Illa había dicho por privado gracias gracias gracias gracias por esto no lo conozco no le hablaba no jamás acento es tener la oportunidad de hacerlo presentando un libro que además me gustó porque yo si no me gusto no presentó un libro lo leí dije interesante muy interesante para la gente muy interesante ver esta esta parte desconocida de la política de las negociaciones de las dificultades de las

Voz 1995 12:59 posiciones de una psiquiatras como estaba mojado en este tiempo que no te hemos visto que hemos hecho de menos hasta el día en que se librería antes fue un sex shop hizo y eso ya es de ir a comprar libros ahí y luego ya ustedes ponga el el libro donde desde la pero si volviera a estar en la día a través porque va a ir muy bien pero por lo que sea tienes que volver a la librería el libro de Pedro Sánchez que presenta este ya en qué sección lo pondrías en ciencia ficción

Voz 10 13:30 me es realismo socialista ni pensar para empezar en este momento te tengo que decir que gracias al editor que es Ramon Pellicer que son cachondo de la vida todo el rato me mandaba datos de Amazon no entonces yo le dije oye para ya de mandarme datos de Amazon porque claro yo soy una librera Amazon pues arrasará con todos nosotros y me dice estás muy equivocada Mercedes lo que tenéis que hacer es unirnos a eso yo estoy muy convencida también de lo que dice dice ir viendo que es número uno en Amazon desde hace tantos días llena el escaparate de más Bernat de libros de Pedro Sánchez ya verás como los vendes todos oye

Voz 1995 14:08 o sea hay un y un último interés económico en presenta el libro es vender los tú en tu librería

Voz 6 14:14 hombre eso vamos yo por mi librería como decía Belén Esteban Esteban Mato sabes por qué porque mira no no no no no bueno pero es que yo soy yo soy

Voz 10 14:26 sí eh muy muy rara tío primeras porque de verdad la literatura para mí es vital lo digo de corazón total Vital Vital Vital estoy leyendo ahora un libro de Padura el último libro Padura el que explica cómo escribe que se me hace la boca agua entonces si la literatura es vital si mis amigos los otros temas Bernat que nos pusimos todos juntos para que pudiera sobrevivir dejar de ser un sex shop volver a os hay ser una librería más grande un restaurante y una zona de eventos si todos estamos ahí por esa pasión pues yo tengo que colaborar con más Bernat de la manera que sea por eso me puse la camiseta además Bernat en la presentación del libro de Pedro Sánchez por eso en Gran Hermano hablaba además Bernat que me

Voz 6 15:05 al final los de Publiespaña me odiaban

Voz 10 15:07 pero yo

Voz 1995 15:09 tengo que ser fiel haces muy bien te voy a ver un favor es que Scott que es el perro Mercedes que está encima de la mesa se está durmiendo no sé si es buena señal

Voz 10 15:20 no es buenísima esto es que está feliz y pacífico contento

Voz 6 15:24 la vuelta es más cómodo si quieres que no

Voz 10 15:26 ponga de cara no sé si estamos

Voz 6 15:28 estando dormir o que la conversación no está funcionando

Voz 10 15:31 ayer por la noche cuando fuimos a la resistencia que estuve ahí un rato acabó dormiditas detrás del sofá como las cámaras no previeron eso pues no lo hubieran prestado dormido todo el rato perfecto a después de haber hecho el número que le hizo que es libre a su manera hizo lo que le dio la gana

Voz 6 15:49 así que entre otras cosas es uno demostraría la única opción posible cuando uno va a la tele y es dormirse oye perdona menos cuando Mercedes Milá

Voz 10 15:58 Toni tú no seas así hay que ser fiel

Voz 6 16:01 a tus raíces por qué pues porque es mucho más bonito vives más tranquilo raíces están en la radio así que hoy por hoy

Voz 10 16:09 pero crecieron nombre me a decir que hiciste un salto en el vacío pasaste de la radio

Voz 6 16:14 la radio otra vez una rama algo

Voz 1995 16:18 hacemos una pequeñísima pausa enseguida hablemos con Mercedes Milá que por fin les puede adelantar la SER

Voz 12 16:24 vuelve a la tele

Voz 13 16:28 Toni Garrido Cadena SER circular con su moto y sabes que es un auténtico experto lo mismo pasa con línea directa de ofrecen las mejores coberturas

Voz 14 16:37 al mejor precio y sabes que son los expertos contrata ahora tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 15 16:44 consulta condiciones envíe directo a punto com un tercio de tu vida lo pasas durmiendo el resto tú decides qué hacer el nuevo Opel Combo Life con hasta siete asientos y más de dos mil litros de maletero se adapta todo lo que decida el nuevo Opel Combo Life Hechos no palabras hoy sólo hasta el veintiocho de febrero con cuatro años de mantenimiento garantía a un precio increíble financiando Financial Services a través de Banco Cetelem S A U consulta condiciones en Opel punto es

Voz 16 17:06 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gastos de notaría gestoría registro tasación pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobran y gasto

Voz 13 17:17 ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING

Voz 17 17:21 ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros y como siempre con cero comisiones y el precio que buscas desde Euribor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y seis por ciento TAE variable en más información en ING punto es

Voz 18 17:47 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena FC punto es

Voz 1 17:59 el sonido de tu coche nuevo serán los fogones de tu nueva cocina será que sí tenemos un préstamo de hasta sesenta mil euros sin comisión de apertura sin contratar otros productos para que tu proyecto sea que si entra en Cetelem punto ese informa

Voz 13 18:18 llega la tarifa más grande y abundante que jamás se ha presentado ya estén doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de llamadas ilimitadas para fijo y móvil de fibra cien megas a un precio irresistible

Voz 6 18:32 sólo este date prisa

Voz 13 18:34 mal quince diez

Voz 19 18:37 una dudoso doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en visibilidad vena la Super Rebajas sólo en visionar consulta condiciones

Voz 0356 18:49 Íñigo buenos días buenos días Toni como siempre soy el tipo de los planes del que te ofrece un plan perfecto para mañana porque Toyota Bree la Cadena SER presentan mañana en A Coruña conduce como piensas y quién dirige este maravilloso evento Toni Garrido

Voz 6 19:06 así sí sí sí bueno pues ya sabes ya estás a por lo menos oyéndote embobado

Voz 0356 19:11 deben acompañar Tom calen los publicistas Toni Segarra y Gonzalo Madrid sigue aquí se incrustó en la lista gestas en la lista donde militan

Voz 10 19:19 yo pensaba que se llamaba West y le llama West

Voz 6 19:22 que se llama todo no vale adelante es cosa que me es facilísimo Íñigo tú sigue pues no te preocupes

Voz 0356 19:32 Toni dentro de de este maravilloso cartel Don calen como decía los publicistas Toni Segarra y Gonzalo Madrid y el periodista y escritor Manuel Jabois juntos reflexionarán sobre cómo la inmediatez ha cambiado nuestras vidas recoge dos invitaciones gratuitas en Radio Coruña de nueve a tres o en el concesionario Toyota veo

Voz 10 19:50 tan pelillo desde las siete de la tarde en la sede a Fundación de A Coruña no te lo pierdas Toyota conduce como piensas

Voz 7 20:01 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 20:04 no me ha gustado nada que ha seguido los dos nombres menos normal Villalbí Jabois estamos que baja Boys es que yo amo jamás tiene que os pasa aguja

Voz 10 20:13 Carlin que bolas pues que escribe extraordinariamente bien escribe muy hoy mismo ha escrito un artículo precioso me encanta no sé ni qué Carradine ni queda tiene pero pero pero pero sabe es culto siempre dice cosas que te hacen pensar y que te que te enriquecen eso es un periodista

Voz 1995 20:34 no debería fíjate que debería de casera Tele K

Voz 12 20:39 para mí lo hacemos no

Voz 10 20:42 tú que quieres cargar de la tele pues no lo vas a conseguir conmigo

Voz 1995 20:46 Mercedes Milá y la tele de este país han caminado de la mano durante los últimos cuarenta años

Voz 6 20:51 Thomas Schumann en el año setenta y tres échale y lo la cometa cuarenta y cinco

Voz 1995 20:59 sí porque yo Nafissatou por eso es hecho tan raro ese periodo durante el que era imposible encontrar aduciendo una de sus habituales lecciones de profesionalidad espontaneidad pasión carisma y capacidad de comunicar afortunadamente para nosotros eso ya termino mañana por la noche Mercedes Milá vuelve la tele con fuerzas renovadas su nuevo programa sobre la plataforma cero cero en Movistar y se llama

Voz 12 21:22 Scott y mira

Voz 20 21:25 no

Voz 7 21:26 después

Voz 20 21:29 voy a hacer un programa de televisión en España nuevo a escuchar a gente como tú ya me Sporting programa de televisión nuevo que escucha trata de ayudar pero pero por qué no me mira corazón

Voz 1995 21:49 sí pero

Voz 10 21:51 pero si el si no explica nada a nadie entenderá nada a esa señora acabaron a India

Voz 7 21:56 en Bombay donde fui a conocer Ia enamorarme de un hombre joven que

Voz 10 22:02 es una militante de pro siendo abogado profesional y estando en la Corte Suprema de su país quieras los fines de semana se dedica a limpiar playas de plásticos ya ha conseguido un vídeo viral que es lo que lo vi seguramente lo visteis muchos donde se veía la playa de Bombay tres kilómetros de playas una de las playas llena de basura entera en un año tres años después completamente limpia la arena entonces yo dije tengo que conocer a este hombre porque en ese programa hago cosas que me atraen especialmente quiero conocer eso tratar de entender y contagiar por eso me fui a Bombay

Voz 6 22:44 lo que tienes un blog una página lo que me el gol y eso es lo que voy a hacer en este programa esos casos en tu vida no siempre

Voz 10 22:54 no Gran Hermano he sido súper mediante

Voz 6 22:57 no daba esa sensación da esa sensaciones en Gran Hermano no da la sensación Mercedes Milá sí señor por supuesto sí señor no he hecho nunca

Voz 10 23:05 mi vida porque tengo que volver a nacer pero obediente

Voz 6 23:09 pero lo difícil es decir si oye los los pero me lo dices sí soy obediente arriendo tú no era porque me gustas pero los guiones de Gran Hermano gustado cuarenta páginas por ejemplo

Voz 10 23:21 de las cuarenta me me la asaltaba pues unas diez o así pero tampoco es tanto

Voz 6 23:25 veinticinco es la creatividad de la

Voz 10 23:27 tentadora oye no me límites

Voz 1995 23:30 explicarme ir sino dar la enhorabuena a la persona que haya elegido la canción eh vamos a poner la promueve fíjate que vamos a hacer vamos a poner la promo de tu programa el el nuestro para permitir inquirir protege mucho se teme todo el rato de espaldas al final que Sotés pero tiene que mucho esa espalda dice mucho más de tiro de las mucho más que muchas otras que hemos visto el que te hemos visto de frente y la persona que elegido esta canción por favor cuando lo veas me das un abrazo herencia que está mal voy a ir hablando por encima la canción traducción de lo que dice mal pero la canción dice lo siguiente

Voz 21 24:04 uno ya encontró allí corrió ella dejó atrás su molesta a prisión

Voz 12 24:23 ella no sabe dónde ir

Voz 23 24:31 mi dijo quiero llegar a Marte

Voz 6 24:43 Rocío es la editora de ese vídeo que tanto

Voz 24 24:46 tal Nilo lo eligió todo

Voz 6 24:48 basado en esta canción pero esto no además es que me siento yo porque cárcel Marte es agujero en la valla osea

Voz 23 25:00 eso sí vamos a escuchar

Voz 1 25:06 el

Voz 2 25:17 voy a hablar flojito se esos despierte que parece que cuando va programas bueno se duele

Voz 6 25:22 bueno esto lo podemos empezar la la encuesta desde ayer osea resistencia lo consideras bueno muy mala pues entonces ayer se durmió un rato otro rato estuvo chupando un poquito la pila que me dijo

Voz 10 25:37 escúchame que te cuento la verdad esto es esto la SER yo trabajo en la SER lo he dicho muchas

Voz 6 25:42 lo hemos escuchado puede ser un pero no no no no pero bueno pues la pollas que es que te digan lo voy a decir la apoya de perros que no tenemos puticlub pues entonces decimos el pene que el juez iría el juez Garzón que dirías tú Baltasar para describir lo que es esa parte Broncano Bronx que le puse pues hay un nuevo nombre yo Bronx me dijo ya hace el favor de parar lo digo pero como no voy a parar a ver cómo el pero tiene que les de la gana paro cuando le dio la gana ideas pues se durmió como vosotros también somos tan bonita justo la Cancio iba iba todo fue juegas que tienes muy arriesgado quitarme a mí en directo tiene además Llopis

Voz 1995 26:30 perdona por que no está sin en las redes pero nuestra sin Twitter

Voz 10 26:34 sonido edita antes muerta Twitter ni Facebook yo estoy en esta gran hasta ahora cerrado desde ayer abierto que se llama la metáfora porel homenaje a Jordi Évole de de hecho la metáfora pero es así la lista grandes

Voz 6 26:55 la meta fue Jordi Évole la misma frase que pasa tú tienes perro Toni no me lo adelantó ya se nota tú tienes yo ha sido Pedro toda la vida vale cosa que tú sabes que ahora mismo no lo y pero no sé porque lo he dicho yo he visto Mercedes vamos a mi padre se venía bueno defiende una cosa adelante

Voz 10 27:15 entiendes que hay momentos en la vida que la metáfora de tu perro es más importante que en nada cuando llegas a casa ITEL Amy la cara entera es que yo eso ese la metáfora que desconocía y ahora forma parte de mi vida lo encuentro precioso a soy conversa no notas si somos

Voz 1995 27:36 al en general verbales y cómo se porta Scott si de verdad que está fenomenal ha llegado no no he dicho ni mu estado gas mío ladra o estatura

Voz 10 27:46 es un saltito no hace nada tienen cuatro años va a cumplir cinco uno está educado porque no lo educado solamente lo he amado educado en el amor fíjate que curioso es hijo único pero si algo tiene compañía caso eh bueno hay más perros en en en donde vive él que es donde vive mi madre porque esto es de es de mi madre lo pasa que yo hago ver que es mío pero es de mi madre tiene otros perros labrador tiene dos labradores en otras partes sean otras familias pero él es muy líder de la manada eh

Voz 6 28:21 a quién habrá salido eso digo yo

Voz 1995 28:23 aquí no ha sabido es bueno necesitábamos te necesitamos te necesitaremos mañana según puede confirmar la Cadena SER Mercedes Milá vuelve a la televisión después de un rato

Voz 25 28:39 que no he estado porque no te la gana porque la

Voz 1995 28:41 nada de de Mercedes Milá está llena aunque ya diga que se porta muy bien es muy obediente de hacer lo que le da la gana este temíamos y eso se transmite mañana vuelves a hacer no explica muy bien de qué va el programa pero quieres que lo hagamos mejor

Voz 10 28:54 ayer te voy a sólo una cosa eh por primera vez en mi vida he tenido la inmensa suerte de que María Ruiz le han encargado una música original a Fernando Velázquez al que yo no conocía pero que es un una persona que hace música para cine y que ha tenido la suerte que le dieran Goyas ha trabajado con gente muy importante Bayona entre otros pues él ha hecho la música el programa ayer vino la rueda de prensa me salvó la vida porque dijo no le deis más vueltas este programa es inexplicable y lo digo yo que he visto dos dos capítulos dice él no así que para preguntar lo que es el programa lo veis el jueves veintiocho a las diez de la noche yo no puedo decir nada más que diga este hombre tan sabio así que yo me callo

Voz 1995 29:40 llevan titula contraria Mercedes Milá gracias por todo

Voz 11 29:46 gracias gracias gracias gracias

Voz 1 30:01 igual

Voz 27 30:17 y en la cara

Voz 7 30:20 en la SER

Voz 28 30:21 hoy por hoy con Toni Garrido llega este seísmo

Voz 14 30:25 no Software una llamada seguro Blige directa ese supera por primera ve seis meses gratis en tu seguro de

Voz 1 30:33 coche nueve cero dos Un dos tres pero

Voz 28 30:35 Nuestro condiciones el INE directo punto com una compañía Bankinter

Voz 29 30:38 sí

Voz 30 30:45 conecta con Hoy por hoy Price de nuestro tuyo

Voz 1 30:50 envía tus comentarios y opiniones

Voz 31 30:59 cadena SER presenta el placer de escuchar Pola escribir los versos más tristes esta noche

Voz 12 31:08 escribir para la noche estás el viento de la nos digan el cielo escribirlos versos más tristes esta noche yo la que se quiso las noches como un estará tu emisora de haberse tantas veces bajo cero

Voz 32 31:35 ella me quiso a veces yo también

Voz 33 31:38 no como no haber amado sus grandes

Voz 12 31:41 José hijos puedo escribir los versos más tristes están no

Voz 34 31:47 pensar que en latín

Voz 12 31:50 sentir que la he perdido

Voz 1995 31:52 hoy es la noche más Montse sino

Voz 32 31:57 alma como al pastor de Rocío

Voz 12 32:00 porque mi amor no pudiera guardar la noche estás estrellada

Voz 32 32:06 hasta con mismo poema veinte veinte poemas de amor

Voz 10 32:10 es una canción desesperada Pablo Neruda

Voz 32 32:13 mil novecientos veinticuatro

Voz 31 32:17 el placer de eso

Voz 1995 32:18 Kuchar

Voz 35 32:21 hay silencios que se convierten en todo un titular presidente Vara es acertada la política de Sánchez sobre Cataluña yo esto

Voz 1995 32:30 momento en el literalmente si piensa que le perjudica

Voz 6 32:32 el presidente Page perjudica al beneficio

Voz 36 32:38 a perjudica el malentendido

Voz 6 32:40 de la política que se pueda dirigido del Gobierno

Voz 12 32:45 hora veinticinco Ángels Barceló y me ha viernes desde las ocho de la tarde las siete en Canarias Cadena SER

Voz 2 32:56 David Broncano buena fue

Voz 1 32:58 ante Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor

Voz 13 33:13 en nuestra aplicación móvil este miércoles a las ocho de la tarde

Voz 1 33:17 de la vida moderna con David Broncano en que ahora hemos tenido te ver cada un nuevo programa de humor en nuestra es una noticia que que la arena ser

Voz 37 33:34 cuenta con la

Voz 1 33:35 sí

Voz 38 33:49 hay quienes odian y quienes aman hay quién aprende a quién enseña hay quienes hablan

Voz 25 33:58 esto que piensas que el país

Voz 7 34:05 ya

Voz 13 34:14 semana del Caribe de Viajes El Corte disfruta de hasta trescientos euros de ahorro reservar por sólo sesenta euros el mejor precio garantizado además los niños viajan gratis o con grandes descuentos semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés

Voz 39 34:33 hola cariño sabes que hace la Policía bajo si han robado los del quinto este fin de semana este fin de semana pues nos hemos enterado de nada ni nosotros ni ellos ni nadie solamente lo Daura que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 1 34:45 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres yo calcula on Lightning Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0356 34:59 ni cosas tiene buenos de nuevo hola Tony qué tal qué perro más obedientes Scott verdad me he quedado me he quedado alucinada pero sabes ese momento en el que reclama una factura pero no te hacen ni caso o cuando al firmar el contrato de alquiler dudas a leer la letra pequeña y es que a lo largo del año hay muchos momentos en los que necesitas que alguien que realmente sepa te ayude verdad pues no te preocupes porque tienes la solución al alcance de tu mano hace ahora de legalidad irse el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites porque con la tarifa plana de legalidad podrás consultar por teléfono ha abogado

Voz 1 35:32 los expertos en todas las materias del derecho cómodo y fácil verdad importan solo quince euros al mes Llama gratis al novecientos cien seis seis tres novecientos cien seis seis tres e informa P

Voz 7 35:46 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 40 35:51 vamos a tratar de aprender lo vamos a hacer

Voz 1995 35:56 casi todos los miércoles con Baltasar con María Garzón muy buenos días buenos días qué tal buenos días porque la actualidad nos ofrece no no nos da retos todas las semanas que tienen que ver con la mitos que osados conocéis bien a mí te bien para el que no sé si estamos como Ciudadanos preparados hace un rato hablábamos con con Adela Cortina catedrática de Ética decía María Baltasar pues habla de la explica habilidad deberíamos Subirós hacia que nos explica las cosas

Voz 2 36:25 qué tienen que ver con el ámbito jurídico con el ámbito ético el ámbito

Voz 1995 36:29 lo económico pero hay como una intención Baltasar María de no explicarnos las cosas buenas

Voz 0269 36:35 es una forma de dominación de alguna manera no explican las cosas y dar mensajes eh

Voz 40 36:44 eh flacas que no admite mucho

Voz 0269 36:48 muchas interpretaciones no dejan interpretar no te dejan pensar es una tabica a Dios y de muchos hombres y mujeres públicas políticos Clio medios de comunicación e incluso que no quieren explica la que fue uno quieren que la gente entienda lo que se dice porque de esa manera pan él ahí inercia que desean eh que circule eso es una técnica antigua pero hoy días se ve mucho más potente como te sientes

Voz 6 37:22 no claro

Voz 5 37:24 por un lado todo eso y luego también tratar con cierta condescendencia ciudadano no cómo es sino fuéramos mayores de edad

Voz 1995 37:30 desde la que era muy sencilla aplicación eh nada a un poco más complejo piense que

Voz 5 37:37 claro pienso que yo puedo contrastar que yo no puedo llegar a entender no no me trate como bueno usted no sabe para qué le voy a dar

Voz 0269 37:43 Croacia no luego también está lo lo inverso no aquellos que o aquellas que definen y deciden que lo saben todo

Voz 1995 37:50 sí

Voz 0269 37:50 y es también una falsedad no cuando tú sabes de lo que estamos hablando sí sí claro hoy aquello era compren sí sí sí claro como le hagas la siguiente pregunta diciéndole sabes a qué me estoy refiriendo dice sí sí sí claro hasta que le legales o no sabe lo que es decir es decir hay una falta de profundización en todas y cada una de las materias que son de interés para la ciudadanía para la formación del ser humano por ejemplo tú hablas de ética y dices que se entiende por ética verás tú qué problema para tener el noventa por ciento de las personas

Voz 1995 38:31 en este sector es bueno vamos a centrar el tiro como todas las semanas tratamos de entender y de conocer de profundizar contamos con uno de los mejores juristas de este país como Baltasar de este espacio para elaborar nuestro particular diccionario sobre conceptos jurídicos para tratar de acercar insisto la justicia los ciudadanos hoy hemos elegido un término curioso es el derecho de ciudadanía que hace unos días nos llamó la atención esta noticia

Voz 10 38:58 en Reino Unido es la joven británica

Voz 41 39:00 se unió al Estado Islámico en el año dos mil quince y que en Sky News ha pedido al Gobierno de Theresa May que reconsidere su decisión de retirarle la nacionalidad pide

Voz 1995 39:09 en la historia de una joven británica o ida de Londres con quince años para unirse al Estado Islámico en generado mucha polémica en el Reino Unido nos vamos a ir hasta allá porque no nos entiende muy bien cuál es esa decisión Begoña Arce corresponsal de la cadena ser Londres muy buenos días

Voz 5 39:24 qué tal buenos días José Pepe reconoce Di profundizar

Voz 1995 39:27 en esta historia cuánto tiempo ha pasado desde que examina huyó del Reino Unido junto a otras menores

Voz 0273 39:32 bueno se marchó de Londres en el dos mil quince vivía aquí y lo hizo acompañada de otras dos compañeras de clase otra chica de quince años también ir otra de dieciséis lograron tomar un vuelo Turquía para pasar de allí a Irak esa misma utilizó el pasaporte de su hermana mayor para ese viaje la foto de esas tres menores captada por las cámaras de seguridad del aeropuerto fue como shock para este país las tres chicas se convirtieron en el símbolo en el ejemplo del peligro de la radicalización del estrés

Voz 5 40:00 mismo islámico de la captación de joven

Voz 0273 40:02 es utilizando las redes sociales no se supo nada de ellas hasta que este mes un reportero del diario Times encontró esa misma en un campo de refugiados en Siria ahora tiene diecinueve años estaba entonces embarazada a punto de dar a luz ese tercer hijo Un tercer hijo hizo su mensaje era que quería volver al Reino Unido

Voz 1995 40:20 vale sobre todo cuando el Gobierno británico anuncia que no quiere que regrese a su país Llamas que quiere quitarle la nacionalidad verdad

Voz 0273 40:29 ella pide volver su familia que tampoco sabía nada de ella hasta ese momento declara que quiere también que vuelva pero el ministro del Interior Sayid Habib le envía una carta a la madre poco después anunciándole que se le iba a quitar la nacionalidad británica esa misma la ley británica determina que el Estado le puede privar de nacionalidad conciudadano si es por bien público esa persona no se convierte en un apátrida es decir no tiene otra nacionalidad el ministro del Interior azar hizo una pirueta y argumenta que como la madre de esa mima es de Bangladesh según las leyes de aquel país automáticamente su hija tiene la nacionalidad bengalí esa justificación

Voz 1995 41:08 puestos muy polémica porque la joven nació en Londres

Voz 0273 41:11 jamás ha estado en Bangladesh no tiene pasaporte de ese país las autoridades allí las de Bangladesh han respondido inmediatamente diciendo que no es ciudadana de allí que no la dejarían entrar y además de eso estaba embarazada de nueve meses hace pocos días ha tenido un niño ese niño por ley es británico incluso aunque

Voz 1995 41:31 madre PRI perdiera la ciudadanía pollo tremendo lío porque además ella está casada con un holandés que también se unió en su momento al Estado Islámico

Voz 0273 41:40 sí soy ella tenía tres hijos dos de ellos murieron en pocos en el periodo de pocos meses uno por desnutrición otro por falta de medicinas en la ciudad de Vaud que era a donde habían llegado huyendo de raca con el desplome de AIS su tercer hijo ese es un niño ya da décimos que ha nacido hace unos unos pocos días y son fruto de un matrimonio de esa mima que se casó a las dos semanas de de Galera con un combatiente diálisis holandés radicalizado también que había llegado dos años antes ella había pedido como marido a alguien que hablara inglés se casó con quince años él tenía veintitrés en Holanda ese hombre ha sido juzgado y condenado en ausencia a seis años de cárcel por pertenencia a un grupo terrorista que planeaba un atentado en suelo holandés IS hombre está ahora en estos momentos en otro campo distinto de de detención

Voz 1995 42:27 es un asunto tremendamente complejo como como uno de los medios de comunicación británicos opinión pública también está dividida

Voz 0273 42:34 la opinión pública está muy dividida ella ha hecho unas declaraciones que han perjudicado bastante y demuestran que sigue radicalizada hay personas también que dicen que que está sufriendo un síndrome de Estocolmo la prensa tabloide esta sacando o jugo de de estas declaraciones pero otras voces opinan que debe ser repatriado al Reino Unido debe ser juzgada aquí si es condenada pues que vaya a la cárcel también es preocupante que el Gobierno crea qué puede privarle de ciudadanía por sus raíces familiares eso como ha dicho aquí el alcalde de Londres Sadiq Khan tiene unas implicaciones muy graves para millones de personas en este país que tienen raíces familiares en otros países es una decisión tomada quizás muy precipitadamente por el ministro para congraciarse con la opinión pública pero que puede crear ciudadanos de segunda categoría en todo caso el abogado de esta joven ya ha dicho que batirá en los tribunales la decisión del Gobierno muchos incluidos juristas piensan que el Gobierno va a perder

Voz 1995 43:34 Begoña Arce como siempre millones gracias es un asunto muy complicado difícil de explicar brillante Begoña como siempre muchísimas gracias

Voz 5 43:42 gracias a vosotros insisto que es muy complicado

Voz 1995 43:45 hoy hablamos del derecho a la ciudadanía Baltasar debemos empezar por ahí que es el derecho a la ciudadanía

Voz 0269 43:51 te he dicho la ciudadanía está reconocido como un derecho fundamental la a la nacionalidad mejor dicho pero bueno ser ciudadano oye hace muchos siglos es pertenecer al país a una nación es un derecho humano que está recogido en el artículo quince de la Declaración Universal de Derechos Humanos de pero la Declaración Universal no es vinculante si es vinculante el pacto de derechos civiles míticos que en su artículo veinticuatro reconoce el derecho a la nacionalidad de los menores no de los mayores en la Convención Interamericana de Derechos Humanos pacto San José ahí sí en su artículo veinte prevé el derecho a la nacional como un derecho humano que debe ser respetado la adquisición la pérdida que está muy regulada los estados no pueden arbitrariamente privar de la nacionalidad este caso que se Nos comenta de Londres ahora mismo en este instante ha dejado en un limbo jurídico a a esta a esta chica que habría que plantear y supongo que es por donde inicialmente irá el abogado es que cuando ella abandona el territorio de Gran Bretaña es menor de edad y a partir de la llegada al lugar puede haber vivido en un estado permanente de coacción es decir del Estado Islámico raca ideal todos los campos donde han estado no se va uno agarrando su maleta y se va andando es decir tienes una situación imposibilidad ir eres como los niños soldados es decir menor de edad no puede tardarse como aún mayor de edad y luego hasta qué punto esta mujer era libre para volver o no a pesar de sus ideas y a pesar de lo que estás diciendo pero efectivamente no puedes privar de la nacionalidad en el hecho anglosajón está muy claro cuáles son los requisitos para perder el estado de ciudadanía Hinault en cualquier caso Yeste quizás que se podría pensar que es el el orden público no está muy claro por tanto

Voz 6 46:10 soy de la opinión de que el Gobierno

Voz 0269 46:13 no es posible que pierda ese caso vamos a hacer

Voz 6 46:15 pequeña pausa María yo enseguida volvemos

Voz 1995 46:18 Nos en Hoy por hoy

Voz 7 46:21 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido agobiante

Voz 39 46:26 tener todos muy seguros a la misma compañía ya aún así pagar de más

Voz 42 46:29 arte traería la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera hace tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua de consulta condiciones de mutuo apuntó es

Voz 30 46:53 con con Hoy por hoy a través de

Voz 1 46:55 Lisboa pelícanos tu comentario tuvo opinión o cuéntanos lo que quiera ser Hoy por hoy

Voz 43 47:07 hoy miércoles estamos ya preparando el resumen de noticias y protagonistas del día desde las tres de Ser deportivos como todos los miércoles con juego especial para el deporte femenino con noticias protagonistas SER Deportivos

Voz 1 47:17 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado e irse

Voz 44 47:26 la expandir en los impresión de tela Kenia

Voz 1995 47:29 ya son siete tampoco lírico eh pero

Voz 44 47:31 el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura la memoria el olvido es la falsificación del pasado me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando

Voz 1 47:47 hasta aquí la historia es el referente para no repetir errores que tiene como a Fernando VII

Voz 6 47:53 no lo que tenemos todos los español lo que pasa es que el resto no lo sabéis enterado que es tope Nos arruinó culturalmente

Voz 1 47:59 pero lo que nos hace diferentes es la capacidad de pensar

Voz 6 48:03 por qué es tan importante que los adolescentes aprendan a cielos

Voz 1 48:06 fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar podría ser yo por qué no

Voz 44 48:17 así pues como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 1 48:22 la Ventana séptima temporada con Carlos

Voz 29 48:32 estas unos hábitos del estadio de fútbol de Balaídos sus sentimientos

Voz 6 48:35 es tan fuerte que cantan alguien siguiera con el resto del público

Voz 45 48:41 este espacio se cruzó el Deportivo Melitón Garcés ornitólogo profesional doctor aficionó bien yo dirijo el proyecto Celta iniciativa que pretende de entrenar a los pájaros para que animen a los equipos de la Liga española este proyecto cuenta con el apoyo financiero y moral de Carrusel deportivo son los mejores del mundo nadie está apuntó ahora mismo con un arma y estoy leyendo un papel Carrusel deportivo

Voz 46 49:01 cortes y pajarito

Voz 47 49:08 es usted como años

Voz 10 49:11 es una mujer

Voz 48 49:15 la vida gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien toda que ya ha dado mejor tengo mucha confianza en mí mismo seminal maravilloso estupendo oyente de la cadena

Voz 1 49:26 apenas magnífica para oyentes que sepa Lora

Voz 48 49:29 hoy lado de verdad hoy Lahoz

Voz 49 49:32 bueno tampoco se pase

Voz 12 49:39 cuenta con las pase lo que pase

Voz 1 49:54 Nuestra nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la UCI le pide a escuchar la sed que usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 50:07 buenos días el cerebro supone menos del dos por ciento de nuestro peso pero consume mucha energía

Voz 6 50:12 hasta alrededor del veinte por ciento de la glucosa

Voz 1508 50:15 consumimos pero cuidado porque hay muchas personas que confunden esa necesidad con una costumbre que Rosana el cerebro necesita azúcar pero no el de productos procesados por tanto si quiere que su cerebro tenga

Voz 15 50:27 Agustín le recuerde que necesita azúcar Natur

Voz 10 50:29 tal el que encontramos en la fruta en la verdura en las legumbres o los frutos secos y

Voz 1 50:35 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la Once in buenos días

Voz 19 50:41 empieza esta reforma con un gran portón de entrada con pica portes portugueses que aportan sobriedad ya que ves la oportunidad tiras la casa por la ventana y cambias por todo lo alto ese suelo tan inoportuno por otro porcelana importado y sin granate importe une hoy multiplica tu vida mucho rascas multiplicador de la ONCE gana hasta quinientos mil euros al instante hay más de ochenta millones de euros en premios rascas multiplicador de la ONCE por ellos

Voz 51 51:11 con Bowie Tour hoy

Voz 7 51:13 con Toni Garrido

Voz 51 51:16 a María

Voz 1995 51:18 Baltasar Garzón aportando nuevos conceptos en nuestro diccionario jurídico en este caso como les contamos hablamos de qué es el derecho de ciudadanía aprovechando la noticia de una joven británica huida de Londres con quince años para unirse al Estado Islámico cuatro años después pretende regresar mientras el Gobierno del Reino Unido lo impide y además iniciado el proceso para despojar de la nacionalidad británica ya hemos entrado con Baltasar más o menos las bases jurídicas varía pero esto nos deja a todos en una todos porque si el Estado puede decidir cuándo eres de aquí cuando no

Voz 5 51:48 es que efectivamente la privación arbitraria de la nacionalidad que en el caso del Estado británico está regulada por ese bien público que decíamos son Estados Unidos donde directamente dicen que es por el acusaciones de conspiración traición etcétera que afortunadamente en España no está permitida lo que nos deja a las personas que les pasa es en un limbo jurídico pero sobre todo una creciente vulnerabilidad de sus derechos humanos imagínate esta chica en un campo de de refugiados e ahora sin ningún tipo de nacionalidad porque nadie

Voz 10 52:22 nadie la quiere en recoger