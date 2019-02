Hoy por Hoy (27/02/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias resumen de la actualidad de la mañana de la mano de José Antonio Marcos buenos días José

Voz 1018 00:11 hola don y qué tal buenos días vamos enseguida al Supremo donde está previsto que en los próximos minutos comienza a declarar como testigo la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría pero antes me vas a permitir que vayamos a Barcelona porque acaba de comenzar en el Hospital Clínic una operación quirúrgica que va a ser seguida en directo desde varios centros médicos de todo el mundo a través de la tecnología cinco G que es la gran novedad de este año en el Mobile es la primera vez en el mundo que se va a realizar una intervención de estas características en la que repito participa facultativos de otros centros sanitarios adhiera Tardi

Voz 2 00:44 qué tal muy buenos días y primera operación mundial con esta tecnología cinco jeque lo que permite básicamente es eliminar el tiempo de espera entre que se envía una imagen Isère recibe a varios kilómetros de distancia en este caso estamos aquí en el Mobile World Congress desde donde un director el director clínico en concreto de de cirugía gastrointestinal del Hospital Clínic dirigirá a su propio equipo que está a la vez desde este hospital del centro de Barcelona realizando una operación intestinal está previsto que la intervención desde aquí dura unos cinco minutos el total de la operación parece que no es complicada se hace con más o menos frecuencia si hay un cierto nerviosismo en la organización así que veremos si todo acaba saliendo bien

Voz 1018 01:21 pues gracias eh Adrian el juicio del proceso como les decía entra hoy en uno de los momentos más esperados con declaraciones como testigos de los miembros del Gobierno central que tomaron las decisiones más directas cuando se produjeron las actuaciones supuestamente delictivas de los dirigentes independentistas catalanes procesados se cumplen los sabios previstos a las cuatro de la tarde lo hará Mariano Rajoy ya antes teóricamente en cuestión de unos minutos la que fuera su vicepresidenta Soraya Sáenz da María pero parece que vamos con algún retraso porque todavía seguía en el uso de la palabra el ex presidente catalán Artur Mas Alberto Pozas

Voz 1995 01:51 sí dice Artur Mas que negociaron con el Gobierno de manera

Voz 0055 01:54 a Rajoy no llegaron a ninguna conclusión ya con Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat optaron por no parar la máquina optaron por la vía unilateral

Voz 3 02:02 todas las vías de acuerdo posibles si alguna era posible también es verdad que el mandato era muy claro y que por tanto ante la imposibilidad de dialogar no se decidió parar máquinas

Voz 0055 02:14 eso también es verdad es José Antonio acaba de terminar ahora mismo la declaración de Artur Mas Se va ahora mismo de la sala ha apoyado las tesis de las defensas nunca buscaron la violencia nunca intentaron controlar políticamente a los Mossos acaba de decir el presidente del tribunal que hacen un descanso hasta las doce y media hay después escucharemos a Soraya Sáenz de Santamaría bueno pues eh

Voz 1018 02:32 volveremos por tanto a la una a la sede del Tribunal Supremo para escuchar la declaración de Soraya Sáez de Santamaría el primer testigo de la mañana fue Joan Tardà que tuvo tiempo para trasladarse al Congreso de los Diputados a continuación para participar en el último pleno ordinario de esta legislatura en el que Pedro Sánchez ha anunciado un decreto ley ómnibus para este mismo viernes con la idea de afrontar las consecuencias de un posible Brexit en acuerdo el veintinueve de marzo de día se va a alterar también para escuchar en el pleno al presidente de Perú Martín vizcaina que está en visita de Estado a nuestro país José María Patiño

Voz 1108 03:02 que está a punto de llegar al Congreso José Antonio la última comparecencia de Sánchez antes ha sido se ha transformado en una especie de mini debate del estado de la nación en especial por parte del líder de Ciudadanos Albert Rivera quien ha criticado política por política los nueve meses de Gobierno Sánchez y en ocasiones se ha posicionado como recambio en La Moncloa incluso ha recriminado al Gobierno el desprecio a la bandera española

Voz 4 03:25 alguna confundido la bandera constitucional de España

Voz 5 03:27 con Franco tienen ustedes un problema porque la bandera de España es de todos los españoles y Franco no se lo saben ustedes murió en el año setenta y cinco así que esto es una democracia y ustedes tiene que aceptar

Voz 6 03:39 el portavoz de Podemos Pablo Augustine

Voz 1108 03:41 quién ha reprochado a Sánchez no haber hecho nada por la población más desfavorecida se ha mostrado muy crítico con la posición sobre Venezuela visión que comparte Joan Tardà al que hacíamos alusión que ha pedido que no se le aplique un ciento cincuenta y cinco de la mano de

Voz 1018 03:55 Trump gracias enseguida empezará interviene el presidente peruano su países invitado este año a ARCO las feria de arte contemporáneo que mañana van a los reyes en Madrid y en la que de nuevo sale a la venta una obra rodeada de polémica un ninot de unos cuatro metros de altura que representa al Rey y que sale al mercado por doscientos mil euros con la exigencia de que el posible comprador a Gardner la escultura antes de un año unidad móvil Dago Quiroga Raquel García

Voz 1512 04:20 apertura oficial a esta hora de Arco para prensa hay profesionales que un año más como decías no consigue sacudirse la polémica en esta edición repiten los artistas Santiago Sierra Eugenio Merino con un ninot como explicabas que representa al Rey Felipe VI de casi cuatro metros y medio de altura la venta por doscientos mil euros con el compromiso del comprador de quemar antes de un año la figuración unos minutos hablábamos con la galerista con la italiana ida Pisani que nos confirmaba que ya tienen varios compradores la escuchamos

Voz 7 04:49 lo primero que tenga que

Voz 1512 04:51 el quiere firmar encuentro acto yo y que entre esas ofertas todas internacionales la de un institución cultural de Panamá mañana como decías los Reyes van a inaugurar oficialmente Arco pero no está previsto que pasen por esta galería por cierto que ya hay nombre propio para la obra más cara de esta edición José Antonio Miró valorado en cuatro millones de euros

Voz 1018 05:19 el que tenga cuatro millones de euros seguramente no es una mala inversión vamos a Egipto a las doce y cinco porque al menos veinte personas han muerto en un accidente ferroviario a la estación de El Cairo según la televisión del país hay además un elevado número de heridos como consecuencia de choque de una locomotora con el tope del final del la y la explosión del tanque de combustible que llevaba el tren corresponsal Nuria Tesón

Voz 1512 05:39 al menos veinte personas han perdido la vida y otras cincuenta han resultado heridas en un incendio tras el choque de un tren en la principal estación de El Cairo un tren se ha estrellado contra un tanque de combustible tras chocar contra una barrera el fuego se ha extendido por los andenes y edificios dejando imágenes dantescas me cuerpos calcinados atrapados en el fuego pero también la de ciudadanos impotentes tratando de ayudar y apagando las llamas con sus ropas su acarreando agua el sistema ferroviario egipcio deja puntualmente catástrofes similares y los ciudadanos llevan años demandando mejoras la red cubre unos diez mil kilómetros de vías sobre todo a lo largo del Nilo y transporta diariamente a más de un millón y medio de personas las últimas cifras de la agencia de estadística estatal señalaban que en doce años entre dos mil cuatro y dos mil dieciséis una media de mil personas han muerto cada año en accidentes ferroviarios en Egipto este mismo fin de semana el Gobierno anunciaba un acuerdo con el Banco Mundial para llevar a cabo

Voz 1995 06:30 no pues Tony esto es algo de lo que podemos contar por ahora pues pues se te escuchamos más reacios como siempre

Voz 1 06:38 hoy hora doce

Voz 8 06:43 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 06:48 con Toni Garrido doce y siete minutos una hora menos en Canarias al siguiente bloque Tom lo vamos a llamar Jan hoy por hoy en unos minutos la segunda cumbre entre el líder norcoreano Kim Il y el presidente de Estados Unidos Donald Trump Hanoi Vietnam saldrán dentro de veinte minutos aproximadamente doce y media hora española en el lujoso hotel Leyen Metropole a continuación los líderes se reunirán a solas durante veinte minutos y después cenarán durante una hora y media más a menos todo lo que rodea a estos dos líderes en una cumbre que podría ser histórica todas genera morbo curiosidad y algo de comer y también está el caso estos días concretos regodeo de conjunto compañero Fernando Bayo enviado especial de pista Radio se encuentra allí en Hanoi por hoy conociendo todos los detalles del encuentro los oficiales y los extraoficiales Fernando muy buenos días

Voz 0746 07:46 qué tal Toni Ton cómo estáis muy buenas tardes aquí a las seis y siete minutos de la tarde noche Cendoya en Hanoi

Voz 1995 07:51 encantado de saludarte las medidas de seguridad como a las medidas de seguridad

Voz 0746 07:55 uy pues bastante extremos hemos de decir que el hotel Metropole que es ese hotel de aspecto clásico en pleno centro de Hanoi está rodeado de policía en cada una de sus calles y los dejan asomarnos a lo lejos al lugar por el que nacen dentro de unos minutos para entrar un equipo muy unido al tran para ese segundo cara a cara en un cara a cara en el qué te puedo decir Tony que todavía no tenemos claro cuál va a ser el menú que van a poner a la mesa el ningún chef ha querido desvelar el secreto de ese menú tampoco sabemos quién va a cocinar no si el chef que Ki ha traído desde Corea del Norte aussie alguno de los cocineros del Otello quizás alguien relacionado con la Casa Blanca pero sí sabemos que en el menú de la discusión va a estar el tema de la desnuclearización así que platos que van a ser complicados de digerir para los dos mandatarios

Voz 1995 08:42 lo comentamos aquí hace unos días Fernando Quillo anuncia desplazada en tren cuatro mil quinientos kilómetros en tren

Voz 0746 08:50 es que si tú tuvieras un tren como el que tiene quién yo uno preferirías viajar entre el primer acto avión

Voz 1995 08:56 pues sí vamos me parece el ecosistema venciendo la Cousteau

Voz 0746 09:02 no además fíjate que yo el año pasado estuve en Corea del Norte durante una visita pude ver el tren de Kim llegó bueno él un algunos de los vagones que tienen en el museo en el mausoleo donde están enterrados su abuelo y su padre tiene de verdad que es que la clase la primera clase en el ave se queda a la altura del betún comparado con ese tren es un atrevido dado con todo lujo de comodidad

Voz 1995 09:23 bueno quince Se va a hospedar en un hotel español en Hotel Meliá de Hanoi yo estuviese allá hablando con el director suele haber peculiaridades que rodean a quinto no

Voz 0746 09:35 pues sí estuvimos con con Guillermo Pantoja al director del hotel Meliá que se enteró hace una semana hace siete días de que iba a tener como invitado a quién aquí en no hay eh del decía que tenía todas las habitaciones reservadas parte de la delegación de periodistas que acompañan a Donald Trump se aloja en ese hotel y de repente hace una semana le llamaron de las autoridades norcoreanas pidiendo leves alojar seis plantas del hotel para alojar a más de cien invitados que acompañan en esa comitiva al líder norcoreano pues nos comentaba un poco Toni que que Quiñón aún le pareció un tipo bastante amable les saludó ayer a la llegada al hotel un trato personal amable dijo eh si eso sí eh que pidió tener su propio cocinero oí una cocina habilitada propia en el hotel porque ya sabes que que Quiñón unen muy particular con el tema de las comidas tanto porque le gusta cómo porque teme ser envenenado e también dicen que aunque eso no me lo confirmó el director eh que Kim Jong un ha traído su propio juego de sábanas también por lo mismo no sé si por temas de higiene porque pese a ser envenenado en algún extraño complot lo que sí que nos dijo el director y eso creo que es un detalle importante es que Kim Jong-Un no viaja al menos en esta ocasión con su propio váter no sé si habías leído alguna vez que como se ha va a para recoger sus restos personales y que no quedará ningún trazo de él pues nos dijo que al menos que él sepa la habitación del hotel está utilizando el servicio comunicó

Voz 1995 11:00 el buen esto está bien saber lo que la cosa Fernando la la gente los locales como como están tomando esta cumbre que en en Hanoi como hombre la población como está tomando porque la buena gente de ano íbamos a la cumbre conlleva muchos problemas a la ciudadanía como lo están tomando

Voz 0746 11:18 hombre pues eh obviamente hay una doble cara la molestia a por los cortes de tráfico constantes pero bueno si uno vive en Hanoi osea visitado Hanoi sabe que el tráfico es insufrible en esta ciudad así que es simplemente un poquito más insufrible y por otro lado eh la gente está muy contenta Labrador que sienten orgullo de que Díez acogiendo esta cumbre de hecho Hanoi es desde hace algunos años nombrada por la Unesco ciudad para la paz eh y pues qué mejor evento que acoger que una cumbre que trata de buscar la paz aunque ya veremos con qué resultado para coreano

Voz 9 11:50 bueno compañeros es increíble ver esta imagen de un presidente republicano con una banderita de un país comunista en la mano

Voz 1995 11:56 frente a una imagen de noche Ning es que este sí es cierto toma una foto que ha dado la vuelta al mundo oyes Donald Trump Vera

Voz 10 12:05 de Vietnam detrás de

Voz 1995 12:08 la figura de feliz que el momento es la cumbre que va a dar con ellos oficialmente dentro de aproximadamente mil media hora Fernando todos los detalles Línea directa un abrazo muy grande gracias

Voz 0746 12:22 venga un abrazo desde cincuenta metros del hotel Metropole donde nos encontramos

Voz 1995 12:25 Fernando Bayona enviada especial de Prisa Radio a esa cumbre seguido

Voz 8 12:31 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 11 12:34 sin fuerte viento destruye a tu casa no tienes contratado un seguro porque siempre lo dices nunca lo haces nadie te lo cubre Piensa en Línea Directa porque ahora tienes el luego segura esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos son dos tres cero once Línea directa una acompañaban quitar

Voz 12 12:50 sí

Voz 13 12:56 con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 1 13:01 Marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 4 13:10 esta noche en la SER carros el Deportivo hizo Hora Veinticinco tú eliges si quieres fútbol tienes Carrusel con Dani Garrido en la sintonía habitual de la Ser y lo que prefieres es actualidad Hora veinticinco con Barceló en más la de la Cadena SER Onda Media imputable programación aquí tú eliges Cadena SER David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este miércoles a las ocho de la tarde

Voz 1 13:54 la vida moderna con David Broncano en que ahora materia te ves cada

Voz 4 14:00 un nuevo programa de humor en nuestra es una noticia preocupa que la arena ser

Voz 14 14:08 escuchando la música leyó Juan Sebastian mientras escucho la Cadena SER pregunto Pekín cuál de las dos cosas se más hermosa la Cadena SER

Voz 15 14:22 hola música

Voz 16 14:28 mi respuesta es la música la música de Bach y más que la que además que la Cadena SER vaya pero pero acto seguido después la Cadena SER vale vale y luego la Cadena Ser

Voz 15 14:40 Justo después

Voz 8 14:48 cuenta con las eh

Voz 17 14:58 están aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 18 15:17 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocerla de un banco que no te cobra

Voz 13 15:25 Dani gustos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones el precio que busca

Voz 8 15:35 King

Voz 4 15:38 Iberdrola ha creado la solución definitiva para ahorrar

Voz 19 15:41 la milicia ocho horas ya lo tienen más de un millón de clientes como Guillermo Sánchez

Voz 20 15:45 es abres la aplicación de Iberdrola clientes eligen las ocho horas que más interesa para ahorrar ya está

Voz 19 15:51 plan elige ocho horas tú decides cuando pagarme nos es verde es digital es Iberdrola

Voz 13 15:56 empresa patrocinadora del equipo paralímpico español ahora en Carrefour y en Carrefour punto estables un tres por más de cinco mil productos todos los pijamas de mujer infantil el tercero texana Grates Carrefour todos parecemos lo mejor llega la tarifa más grande y abundante que jamás ha presentado ya estén la doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil obra cien megas a un precio irresistible sólo este date prisa llama al quince diez

Voz 21 16:29 hola cielo oye vienen ahora los de Securitas directa instalarnos la alarma hoy no sabía que había llamado ya como dijimos que la casa tendríamos alarma pues cuanto antes no es la instalen mejor injusto esta mañana de camino al trabajo les he escuchado en la radio y ella mal

Voz 22 16:42 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 4 16:54 abre la puerta a tener tu propio negocio a ser tu jefe Yazid lo que realmente te gusta

Voz 1 17:00 a Servihabitat tú lo Calvo oficina con hasta un treinta por ciento de descuento entra en Servihabitat punto com ya abre la puerta a una nueva historia

Voz 23 17:11 hola me llamo Herman hoy oyentes del Larguero hola me llama eran soy oyente de El Larguero luego Camilo hoy incluye dentro de las llamas

Voz 1 17:21 sabes cuánto tiempo asegurarle a esta cuña para que todos los oyentes del Larguero dijera

Voz 24 17:26 han me llamó Lucas si lo que desde Larguero veinte días seguidos es lo que implica tener ochocientos cuarenta y nueve mil oyentes

Voz 8 17:35 cambio

Voz 24 17:39 creciera Larguero cedida de Brothers

Voz 8 17:43 en la Cadena Ser puro y con Toni Garrido antes de acabar

Voz 1995 17:50 no sabemos en las preguntas que nos deja el día ha sido detenido el número tres del Vaticano por abusos declaraciones a policía ha dicho que no se conforma con la medalla de bronce que aspira a lo más alto en la próxima cumbre anti pederastia del Vaticano ya que el Vaticano no le resulta raro que alguien vestido como sólo puede vestirse el Papa a cada una frase diciendo machismo con falda del portero Kepa y lo de Pedro Sánchez no tienen algo en común gente diciéndoles desde fuera que salgan Illes diciendo que no que se quedan es coherente que los partidos políticos acuerden la supresión de espectáculos como el del Bombero Torero ahora que están a punto de inaugurar el gran circo electoral que la feria de Arco ninot con la imagen de Felipe VI que el comprador de quemar por contrato será la manera de que el president Torra de Rita la mirada que lanzó en el móvil Mobile World Congress cuál será el próximo comentario cinematográfico de Pilar Rahola después de decir que vio la película muda El acorazado Potemkin en perfecto ruso que dirá que la lista de Schindler es una buena comedia para pasar el rato Nos vamos pero volveremos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno se quedan ahora con la mejor programación posible la de nuestros compañeros están muy cerca de usted no se vayan sigan en la SER esta mañana