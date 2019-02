Hoy por Hoy (28/02/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días es jueves es veintiocho de febrero es el Día de Andalucía el primero antes de las elecciones que sacaron al PSOE del poder el primero con Moreno Bonilla como presidente de un gobierno de coalición con Ciudadanos y con el apoyo parlamentario de Vox vamos a saludar esta mañana el presidente andaluz va a tener difícil Andalucía abrirse hueco hoy en los medios en una jornada en la que hay tanta informa acción relevante que será imposible que se la contemos toda porque esta mañana en el juicio del pluses declaran el que era ministro del Interior cuando los hechos del otoño separatista Juan Ignacio Zoido va a ser interrogado seguro que por las cargas policiales del uno de octubre de las que ayer Rajoy Sáenz de Santamaría dijeron que no saben nada porque eran decisiones operativas que ellos no tomaban presidente Ibiza presidenta que cada uno en su estilo con su personalidad hicieron una de

Voz 2 01:19 duración muy coordina de contenidos y común único matiz Rajoy no empleó la palabra violencia para describir lo vivido en Catalunya estabas Gobierno seriamente preocupa

Voz 3 01:29 dado por el clima progresivo de violencia que se estaba viviendo en la Comunidad exporta el veinte de septiembre

Voz 2 01:36 pues mire yo francamente es seriamente preocupado me preocupan los acosos a los que ha hecho referencia en respuesta a una de las preguntas anteriores Rajoy

Voz 1727 01:45 lo de acoso pero Sáenz de Santamaría yo lo que soy dieron escrache que lo que se vivió en Cataluña en muchos sitios no era un escrache era un acoso violento ella sí habló de violencia hoy también declara Iñigo Urkullu lo citan varias defensas de los acusados todo el mundo que arrasa a ver si medió sobre qué medio y hasta cuando medió en aquel otoño vertiginoso ayer ya Rajoy se enfrentó a la pregunta es llamativa la interpretación de sus respuestas que hace hoy toda la prensa conservadora defendiéndose Rajoy de una acusación no formulada por nadie titular de ABC dejé muy claro muy claro a los independentistas cuáles eran las reglas del juego titular de la razón no hubo mediador titular del mundo siempre supieron que no iba a negociar la soberanía nacional así que pregunta para empezar el jueves pero quién dudo de eso nadie en ningún momento la mediación de Urkullu de tantos otros era para conseguir que Puigdemont convocará elecciones para que Rajoy no aplicará el ciento cincuenta y cinco sólo eso sobreactuar hoy que él que Rajoy no iba a negociar la soberanía nacional sólo se entiende en la refriega partidista actual en la refriega electoral que trata de imputar exactamente eso a Pedro Sánchez refriega electoral que despide la legislatura en el Congreso así

Voz 4 03:09 los oropeles del poder se los dejamos al señor Sánchez él quería ser ex presidente del Gobierno ha llegado ha logrado ya viajará llegar a conferencias que parece que eso es lo que ha invertido usted todo este tiempo

Voz 1727 03:19 ponemos una Sara lo Sánchez en este tono

Voz 5 03:22 popular lo que sí que es pero lo que sí que espero y deseo es lo que les voy a pedir a los españoles es que el próximo veintiocho de abril la mentira y la crispación la mentira la crispación deje el la vida política en este país

Voz 1 03:34 eso pasará por su derrota en las elecciones señor casado

Voz 6 03:37 Sánchez y Rivera en este Tour también yo soy un español más que me sentí abochornado de ver como la líder de la oposición en el Parlamento de Cataluña se planta delante de la residencia de un prófugo de la justicia para decirnos que

Voz 3 03:52 la verdad es la política señor Rivera usted tuviera lo que tiene que tener que es coraje haría lo que hace ciudadanos en Bruselas y en otros países lo haría ustedes el Gobierno aserrados de alguna embajada de las que abierto el señor Torre con dinero público

Voz 1727 04:04 bueno pues en este clima el Gobierno buscará la unanimidad para sacar adelante hoy su ley de Ciencia ultima a la vez el Real Decreto sobre los alquileres Javier Alonso buenos días

Voz 0858 04:14 buenos días Pepa la SER ha tenido acceso al borrador de ese texto no regulará los precios pero creará unos índices de referencia a nivel estadístico la duración de los contratos pasará de tres a cinco años durante esa vigencia la renta solo se podrá actualizar de acuerdo al IPC podemos estudia apoyar ahora así este texto pero tendrán que sumar también a PNV Esquerra PDK miles pop

Voz 1727 04:34 Clare siguen en los hechos alternativos

Voz 0858 04:37 pues impone el silencio tras esta comparación con mentira incluida que ha hecho su candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso

Voz 7 04:44 me sorprende que al asesina del niño Gabriel la Fiscalía para ella pide tres años de prisión para Cristina Cifuentes se pidan tres años y tres meses luego no entiendo nada y creo que con ella está viendo un linchamiento que creo que

Voz 1727 05:15 es un racista un estafador y un fraude y estos son sólo algunos de los calificativos que ha usado el antiguo abogado de Donald Trump para referirse al presidente en su declaración durísima de siete horas en el Congreso y además lo acusa de estar implicado en varios delitos

Voz 0858 05:31 tras mientras tanto están Vietnam donde hoy se vuelve a reunir con Kim Jong-Un anoche cenaron juntos y el presidente de Estados Unidos dijo esto del norcoreano dijo que es un gran líder y aquí en España

Voz 1727 05:45 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha suspendido de forma cautelar la caza en esa comunidad

Voz 0858 05:51 lo hace a petición del Partido Animalista PACMA que recurrió el decreto que establece que especias se pueden cazar PP PSOE Ciudadanos y Unión del Pueblo Leonés han acordado esta noche reformar de urgencia la Ley de Caza para tratar de sortear esta suspensión

Voz 1727 06:04 en el deporte

Voz 1 06:11 el Barça ya está en su sexta final

Voz 1727 06:13 de copas consecutivas Sampe buenos días

Voz 1161 06:16 buenos días Pepa que como cantaba Felguera en Carrusel cero tres en el Bernabéu doblete de Luis Suárez otro en propia meta de Varane evitando el hat trick del uruguayo y sin necesitar la mejor versión de Messi para continuar con algo que ya se ha convertido en costumbre para el Barça ganar en el Bernabéu ya son diez victorias en las últimas veinte visitas están en su sexta final copera consecutiva casi sin quererlo Piqué

Voz 9 06:33 sí estamos por inercia más que otra cosa de dimos la vuelta todo el día del Sevilla podemos estar otra final

Voz 1161 06:39 esta noche a las nueve segunda semifinal en Mestalla con empate a dos del partido de ida Valencia Betis

Voz 1727 06:44 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días a partir de hoy ya no subirán las temperaturas bajarán poco esos

Voz 0978 06:53 sí el ambiente la mayor parte de horas Se mantendrá suave al sol la excepción en el sureste de la península en Murcia y provincias cercanas máximas esta tarde que superarán con facilidad los veinticinco grados aquí sí que hará calor pero en el resto ambiente suave durante la tarde poco frío ahora mismo tiempo soleado algunas nubes incluso nieblas en puntos costeros especialmente del Mediterráneo tendremos que esperar a la semana que viene especialmente el martes para que la lluvia y el frío ganen protagonismo

Voz 8 11:11 han sido muchos los que han querido e intermediar

Voz 2 11:16 los que han intermediar no hablar preguntar Imperio Rajoy pero pero mira al heavy cabe también el señor esos

Voz 0858 11:23 Rajoy se resiste como gato panza arriba a reconocer orgullo a Urkullu la labor de mediación durante el otoño Independentistak que todo el mundo le atribuye hoy va a ser el lehendakari el que declare como testigo en el juicio la cúpula de Ses veremos a ver qué dice él que dice Urkullu tras el paso ayer por la Sala de entre otros el ex presidente de Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría o Cristóbal Montoro hay daba buenos días

Voz 1586 11:46 buenos días además de Urkullu también declararán hoy el ex ministro Zoido la alcaldesa de Barcelona Ada Colau o el diputado de Esquerra Gabriel Rufián en la primera jornada de declaración de los testigos Rajoy ha dicho que él nunca negoció con Cataluña ha justificado la aplicación del ciento cincuenta y cinco se desvinculado del operativo policial y de las cargas del uno de octubre

Voz 8 12:03 si se hubiese actuado cumpliendo la ley no hubiéramos visto esas imágenes no me gustan pero no me gustan ni estas ni otros

Voz 1586 12:11 Rajoy defendió igual que Soraya Sáenz de Santamaría que sí hubo violencia durante el mes y que le dijeron a la Generalitat que sobre el referéndum no había nada que negociar

Voz 1510 12:18 te exige eso que sobre este tema no tenía nada que

Voz 1727 12:20 hablar ni que abordar también ha declarado el diputado

Voz 1586 12:23 Esquerra Joan Tardà al que Marchena ha tenido que interrumpir primero por querer hablar en catalán y después por querer hacer un alegato político

Voz 2 12:28 este juicio está inspirado en la venganza

Voz 8 12:31 era la venganza osados señor humillado

Voz 1586 12:34 además dos ex diputados de la CUP Eulàlia Reguant Antonio Baños se han negado a contestar a las preguntas de la acusación popular de Vox aunque era su obligación el Supremo los ha multado con dos mil quinientos euros y les ha dado cinco días para rectificar entre el resto de testigos ha estado Montoro o el y el ex presidente Artur Mas

Voz 0858 12:48 Artur Mas ha declarado en esa sala el ex President dijo que nadie fue capaz de parar máquinas en ese camino que nos llevó a la doy al ciento cincuenta y cinco y ahora a este juicio luego a la salida más atendió a los medios de comunicación pidió los independentistas pragmatismo tras la constatación de que es imposible hacer efectiva la

Voz 1727 13:08 en la medida en que no se pude desconectar todavía del marco legal español por parte de Cataluña hay que identificar el mal menor

Voz 0858 13:18 más cosas el Gobierno ultima un real decreto para reformar el mercado del alquiler es la segunda vez que lo intenta tras una primer texto para el que sólo consiguió el respaldo del PNV y del P de Cat el actual impone precios regulados pero no impone esos precios regulados que pedía por ejemplo Unidos Podemos pero sí que va a limitar la subida durante la vigencia del contrato en eso momento que será de cinco años como Max máximo no se podrá subir la renta más que el IPC Jordi Fábrega buenos días buenos días si ese

Voz 0980 13:50 el borrador de decreto con el que está trabajando el Gobierno

Voz 0858 13:53 recupera como ya establecía el decreto

Voz 0980 13:55 lo que tumbó hace un mes el Congreso la ampliación de la duración de los contratos que pasarán del máximo de tres años actual hasta cinco o que en caso de iniciar un desahucio el juzgado tiene que comunicarlo directamente a los servicios sociales de oficio para que estos analicen si el afectado se queda en situación de vulnerabilidad la novedad principal de ese texto es que se crea un índice de precios que se abre la puerta a que comunidades y ayuntamientos puedan favorecer con rebajas de impuestos por ejemplo a los propietarios que controlen los precios el Ejecutivo sigue negociando esos cambios con Podemos y el resto de grupos parlamentarios y confía poder aprobarlos mañana mediante decreto en el Consejo de minis

Voz 0858 14:37 los si el Gobierno consigue finalmente cerrar ese decreto ya no pasará por el Pleno sino que lo convalidará la Diputación permanente es el órgano de guardia de el Congreso y es que hoy los grupos van a echar el cierre ya al hemiciclo a partir de las nueve de la mañana el ministro Pedro Duque va a tratar de sacar adelante su reforma de la ciencia José María Patiño

Voz 1108 14:56 a últimas votaciones en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo será el ministro Pedro Duque quien defienda la convalidación de un Real Decreto el de medidas urgentes en el ámbito de la ciencia la tecnología la innovación y la Universidad los próximos deberán ir a la Diputación permanente el ministro astronauta busca la unanimidad para que no se cambie la próxima estatura lo que considera un paso importante la gestión de la investigación en España la misma unanimidad que el martes obtuvo el proyecto de Ley Orgánica de voto rogado que hoy se tramita por vía de urgencia lectura única pero que se quedará sin el respaldo del Senado el último punto del orden del día las conclusiones de la comisión de investigación sobre la crisis financiera

Voz 8 15:36 España que si en este caso serán oficiales

Voz 0858 15:39 precisamente sobre esas conclusiones de la comisión de investigación de la crisis financiera el diario El País cuenta esta mañana que los letrados del Congreso tiene en muchas pero muchas reservas dicen que recoge serias acusaciones al Banco de España y también a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como que incurrieron en irregularidades o que miraron hacia otro lado los abogados de la Cámara temen incluso que puedan terminar tumbadas por los tribunales Sandra Villoria buenos días

Voz 1600 16:05 buenos días la primera frase polémica dice que el Banco de España

Voz 1510 16:08 vio en una grave irregularidad de consecuencias

Voz 1600 16:10 nefastas al permitirá a Caja Madrid Bancaja no contabilizar en la cuenta de resultados un deterioro de siete coma seis millones de euros el sobre el PSOE quería cambiar grave irregularidad por desacierto consecuencias nefastas por dificultades pero se requiere unanimidad yo por Ciudadanos se oponía el segundo punto que puede tumbar las conclusiones dicta que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores miraron hacia otro lado cuando bancos y cajas ahogados por la crisis se financiaron a través de productos financieros sin tener en cuenta a los clientes todo eso

Voz 0738 16:41 supone que podría afectar al honor aunque algún

Voz 1600 16:43 los diputados creen que el honor constitucional afecta sólo a las personas sino a las entidades

Voz 0858 16:48 gracias Sandra Day en los pasillos del Congreso se ha mezclado en las últimas horas la indignación de grupos como PSOE Unidos Podemos por las declaraciones de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid con el silencio sepulcral de los de Pablo Casado Isabel Díaz Ayuso llegó a comparar el escrito de acusación de la fiscalía en el caso de Cifuentes con el de la asesina confesa del niño Gabriel lo hizo además con datos falsos fuentes populares lo atribuyen a un error a un desliz pero el resto de grupos ven directamente mala fe Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 17:19 los días silencio popular ante estas palabras que en eso

Voz 7 17:21 sorprende que al asesinada el niño Gabriel la Fiscalía para ella pida tres años de prisión para Cristina Cifuentes se pidan tres años y tres meses luego no entiendo nada

Voz 1772 17:31 no entiende nada porque es directamente falso quién ha pedido tres años de cárcel para Ana Julia Quezada es su defensa no la Fiscalía que pide para ella la prisión permanente revisable el equipo de Díaz Ayuso aseguró que se trata de un lapsus que no quería cuestionar la justicia pero de momento la candidata del PP a Madrid no ha rectificado en público Adriana Lastra del PSOE dice estar aterrada por las palabras de la popular critica similares en Ciudadanos Unidos Podemos Toni Roldán Johnny Larra

Voz 3 17:59 hacer populismo para tapar la corrupción utilizando a niños de por medio me parece muy feo hoy de realmente de muy mal gusto

Voz 1275 18:04 esto que la señora Ayuso igual que la señora Cifuentes mintió esa es la marca de la casa del Partido Popular

Voz 1772 18:10 Ayuso ha actuado de mala fe dice Alberto García

Voz 0858 18:12 son precisamente en las últimas horas Podemos e Izquierda Unida han anunciado que van a repetir alianza electoral de cara a las generales habrá algunos cambios el primero en el nombre ya serán Unidos Podemos sino unidas podemos además los de Garzón ganan visibilidad en las listas incluido el propio coordinador general de esa formación que esta vez sí va a encabezar Garzón una lista como número uno Pascual Donate buenas

Voz 1684 18:37 buenos días Garzón será el número uno de la candidatura por Málaga Izquierda Unida gana peso en esta reedición del llamado Pacto de los botellines donde encabezará trece listas recibirá más dinero Ismael González es su secretario de Organización un acuerdo político

Voz 14 18:49 lo que pone en primer lugar la unidad con un elemento motor y principal del cambio en nuestro país

Voz 1684 18:56 la coalición quiere sumar a otras fuerzas políticas como Equo o las mareas para las generales y europeas y buscará también acuerdos puntuales en comunidades como Madrid Pablo Echenique Podemos

Voz 15 19:05 esperamos que también pues produzca un acuerdo en una comunidad tan importante como es da como

Voz 0858 19:11 de tal manera de de Madrid Equo más

Voz 1684 19:13 Madrid la candidatura de Cheney que Carmena acaban de anunciar también un acuerdo para concurrir juntos al Ayuntamiento y a la comunidad aunque deja la puerta abierta a que Izquierda Unida y Podemos se sumen a ellos

Voz 0858 19:28 en Estados Unidos la Casa Blanca resta importancia la declaración del ex abogado de Trump en el Congreso el testimonio de Michael Cohen

Voz 1727 19:35 sonaba como una bomba para el presidente

Voz 0858 19:38 ya terminado siendo toda una explosión atómica esta noche el que fue mano derecha del presidente le ha acusado de incurrir en varios delitos sabía de antemano dice que Wikileaks iba a torpedear la campaña de Hillary Clinton también la acusado de evadir impuestos o de pedirle que amenazara a todo aquel que se interponía en su camino corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 19:59 buenos días durante una comparecencia de más de siete horas Michael Cohen describió un patrón de mentiras y actividades delictivas dirigidas por Donald Trump durante los diez años que trabajó para él el ex abogado ha acusado al presidente de racista estafador y mentiroso ha revelado que ya en la Casa Blanca le ordenó pagar ciento treinta mil dólares en checo es aún actriz porno que Trump sabía que Wikileaks publicaría los emails robados al partido demócrata durante la campaña y que conocía los negocios con Rusia para construir una transita buena en un oscuro Páez Cohen ha reconocido que amenazó directamente a alguna persona o entidad en más de quinientas ocasiones

Voz 1727 20:39 por orden de treinte incluidos los colegios en los

Voz 1510 20:42 el presidente para que nunca revelaran sus notas Cohen ha detallado también como maquillaba sus cuentas para evadir impuestos en realidad la mayoría son revelaciones que ya ha hecho entre el fiscal especial Robben Müller y a los fiscales federales de Nueva York que investigan diferentes causas que implican a Trump los republicanos desestiman estas acusaciones asegurando que Cohen que está condenado a tres años de prisión por mentir al Congreso entre otros delitos busca una reducción de su condena los demócratas sin embargo ven en este testimonio nuevas líneas de investigaciones parlamentarias que hasta ahora habían evitado los republicanos al controlar las

Voz 1275 21:17 dos cámaras

Voz 0858 21:20 en un segundo plano la Reunión de Donald Trump con Kim Jong un en Vietnam en la que el presidente estadounidense se ha referido así a su homólogo norcoreano

Voz 1727 21:30 que nada me escuchas

Voz 0858 21:36 es como gran lider ambos zombi Kim Jon Un tienen previsto firmar en las próximas horas un texto para intentar avanzar en la desnuclearización de la península de Corea y allí en Vietnam Kim Jong al hacer unas declaraciones dice que no estaría en Hanoi sino quisiera la desnuclearización aquí en Europa la Comisión Europea ya estudia cómo posponer la aplicación del artículo cincuenta de los tratados el que permite la salida de un país de la Unión Europea parece la opción más probable a estas alturas para evitar una ruptura abrupta así que en Bruselas los dicen que es muy complicada alargar los plazos pero que ya están barajando tres posibles escenarios corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 22:15 buenos días técnicamente la prórroga es posible pero es muy corta o es muy complicada ya es que Bruselas trabaja con tres hipótesis para esa posible prórroga la primera es ya tienes un mes hasta el inicio de la campaña de las europeas y según los informes que maneja en la comisión el Europarlamento es la que mejor preserva todos los requisitos legales es la segunda implicaría llegar hasta la constitución del Parlamento nuevo aunque obligando al Reino Unido a definir si quiere o no participar en las elecciones una opción la de la participación que es obligatoria para los miembros de la Unión aunque los juristas opinan que podría ser tratada como Ecce ción siempre que el Reino Unido garantice que el Brexit se va a concretar antes de la constitución del nuevo Europarlamento finalmente hay una opción para ampliar los plazos de forma ilimitada mucho más amplia pero sólo si el Reino Unido encuentra la manera de enviar hasta Bruselas representantes de su Parlamento sabiendo que esta tercera opción se había barajado sólo cuando Europa pensaba que los británicos podrían replantearse el Brexit

Voz 0456 23:27 en la que Abrines

Voz 1 23:28 SER Hoy por hoy

Voz 0858 23:32 seis y veintitrés cinco hoy veintitrés en Canarias aquí en España los visitantes del Mobile World Congress de Barcelona han asistido a un hito de la medicina han visto cómo se realizaba por primera vez una operación a distancia utilizando el cinco G es la nueva tecnología de Internet móvil Ultramar en a Barcelona Joan Bofill día

Voz 14 23:51 a medio día en un auditorio del móvil

Voz 0931 23:53 el jefe del servicio de cirugía gastrointestinal del Clínic Antoni conectaba con un equipo de cirujanos y enfermeras y anestesistas que estaban en un quirófano del Hospital preparados para extirpar parte del intestino a un paciente

Voz 16 24:04 de Bruce bloque ahí Del Bosque

Voz 17 24:11 saludaban y a partir de aquí

Voz 0931 24:13 este doctor desde el recinto ferial que daba indicaciones a su equipo de los pasos que tenían que seguir no sólo a viva voz sino también dibujaba en la pantalla donde había que poner el instrumento que los cirujanos estaban utilizando en el hospital el doctor en esa pantalla veía exactamente lo mismo y al mismo tiempo es el gran avance del cinco que del cinco G todo finalmente salió a la perfección

Voz 0456 24:32 no

Voz 0931 24:34 conscientes que este fue el primer paso para una auténtica revolución en el mundo de la medicina pero sólo es el primer paso

Voz 1 24:40 lo mismo que dirigiendo solamente dirigió sino mover los instrumentos utilizarlo

Voz 0931 24:46 contaba el propio de la si esto que podría permitir imaginemos que un accidente hay víctimas que no pueden llegar al hospital pues el ex podría intervenir allí mismo con un médico a distancia

Voz 1727 24:54 la otra persona que vive por ejemplo en Barcelona que necesita

Voz 0931 24:57 a un especialista que está en Estados Unidos y lo necesita de forma urgente pues esto podría hacer que el médico controlada remotamente esa operación

Voz 18 25:08 no esperes a que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar

Voz 2 25:11 nuevas calderas consumen hasta un treinta por ciento menos terminar creemos en el confort térmica

Voz 19 25:18 la Ventana de Carles Francino

Voz 2 25:21 es escuchada cada tarde por ochocientos seis mil oyentes si los pusiéramos uno encima de otro alcanzaría una altura de mil trescientos setenta kilómetros y medio saldrían de la atmósfera llegarían al espacio exterior veo por qué pone a los oyentes de La Ventana uno encima de otro hombre bueno para hacer un símil para que se vea que son muchos que llegarían hasta el espacio eso no se hace con los oyentes les ponen uno encima de los ataques hagan de la atmósfera eso no es humano lo no pero eso es un símil mil muchísimo La Ventana Liber de estratosférico pero es muy gráfico pero no es humano

Voz 8 26:02 en Hoy por hoy

Voz 1 26:08 el Barça volvió a ganar anoche en el Bernabéu

Voz 0858 26:10 ya está en su sexta final de Copa consecutiva Sanz

Voz 1161 26:13 cero tres en el Bernabéu en uno de los partidos más grises de Messi y sin necesitar una buena versión sobre el campo del colectivo los de Solari no acertaron en ninguna de sus ocasiones y los azulgrana marcaban tres en apenas dos disparos a puerta una primera parte blanca y la segunda cule dominando al contragolpe llegó el de Luis Suárez el de Varane en propia meta que evitó el segundo del uruguayo que sí sumó el segundo gol en un penalti cometido por Casemiro sexta final de Copa consecutiva para el Barça casi sin buscarlo Piqué

Voz 9 26:37 sí estamos por inercia más que otra cosa estamos en una muy buena dinámica hemos conseguido buenos resultados dimos la vuelta el día del Sevilla y a partir de ahí pues ya está en semifinales si volvemos a estar otra final muy felices muy contentos porque ya te digo

Voz 1161 26:52 la energía es muy bueno el sábado tenemos otro clásico y avisa

Voz 9 26:56 ellos pues parece que están lejos pero no lo están tanto pues aunque se ponen las seis así que tendremos con las pilas puestas otra igual que el portero

Voz 1161 27:03 la Stegen que mantenía su portería a cero y que quiere más

Voz 9 27:06 queremos ganar el partido en el sábado igual si queremos luchar por todo alejarnos Si seguramente que que ha sido para todos nosotros un día muy luchador estoy contento muy contento

Voz 21 27:18 el presidente Bartomeu hacia el mismo resumen final sabíamos que es un partido muy serio un partido que era muy largos en noventa minutos hay cansancio por supuesto de los jugadores de los dos competiciones y bueno había que estar muy atento hay mucho respeto entre dos equipos muchísimo y se ha visto durante gran parte del partido en nuestro caso hemos hecho casi tres jugadas que hemos llegado a aportar dentro de tres goles

Voz 1161 27:38 tiene el Real Madrid pocas declaraciones pocas explicaciones Casemiro tira de tópico

Voz 18 27:42 complicado pero sobre todo un clásico no pero nosotros ya tenemos la es aquí sabemos que ya es pasar la capa de Rey ya es pasado y ahora qué pasa de la Liga y la Champions es lo que tenemos incomoda a todos para ganar

Voz 22 27:54 Solari resignado tuvimos la posibilidad incluso podríamos perdiendo cero uno de ponernos en el partido porque nunca le perdimos la cara al partido y siempre seguimos conservando nuestras opciones pero cuál esos fueron muy muy contundentes el primer tiro al arco fue gol el segundo tiro algo fue el tercer gol el segundo gol creo que es la empujar en propia puerta y nosotros no hemos marcado en otras ocasiones y el fútbol también a veces que es mucho más que eso pero hay veces que se reduce a eso

Voz 1161 28:18 el sábado nuevo clásico y nuevo oportunidad para el Barça de seguir sumando victorias y goleadas en el Bernabéu algo que se ha convertido ya en costumbre en la última década con diez victorias en las últimas veinte visitas y el jueves además el Real Madrid puede recibir otra mala noticia hoy jueves porque Se espera que el agua ah les notifique la sanción a Sergio Ramos de dos partidos por forzar en la Champions la tarjeta amarilla en el partido de Amsterdam y el Barça ya está en la final espera rival que saldrá de la segunda que se disputa esta noche a las nueve en Mestalla empate a dos en la ida Valencia Betis Marcelino tiene la baja de Garay pide sosiego a sus

Voz 1727 28:47 jugadores ante la posible ansiedad para alcanzar la final

Voz 1161 28:49 al después de tanto tiempo este partido eso juega con la cabeza y con el corazón pero tenemos cojo

Voz 16 28:54 no no porque si no las emociones nos pueden jugar una mala pasada tenemos yo mi primera final el Valencia

Voz 1727 29:00 once años después puede jugar

Voz 16 29:03 la final no tengo dudas del equipo ni veo nubarrones

Voz 1161 29:07 Setién también tenía casi todos disponibles sólo pierde a Junior por lesión y ante su gran cita pide cabeza a sus jugadores

Voz 1757 29:12 es el partido más importante desde que estoy en el Betis y creo que todo el mundo es perfectamente consciente de lo que nos estamos jugando nosotros sabemos que tenemos que ir a meter un gol como mínimo y a veces un gol en el último minuto es suficiente

Voz 1161 29:27 arbitrará el partido el colegiado castellano leonés González González además en la selección española de fútbol femenino se imponía a Holanda ayer actual campeona de Europa dos cero en la primera jornada de la Copa Algarbe en fútbol sala arranca esta tarde la Copa de España dos partidos de cuartos de final desde las siete Movistar Inter Palma Futsal y desde las nueve y cuarto El Pozo Murcia Levante y en baloncesto jornada veinticuatro de la Euroliga desde las ocho y media Baskonia Zalgiris y desde las nueve de la noche Gran Canaria Panathinaikos

Voz 0858 30:02 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:06 en la Cadena Ser

Voz 0858 30:11 el Congreso celebra hoy su última sesión de la legislatura con un pleno en el que el ministro Pedro Duque va a defender el decreto para la reforma de la ciencia Duque buscará la unanimidad de la Cámara para convalidar un plan de medidas urgentes que según dice supondrá un paso importante porque agiliza los trámites burocráticos para contratar investigadores poner también en marcha proyectos científicos además en el Grupo Socialista ha anunciado que va a presentar un recurso de amparo ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la pinza de PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso donde han bloqueado medio centenar de iniciativas legislativas durante la actual legislatura José María Patiño

Voz 1108 30:48 ya un bloqueo que denunciaba el propio Pedro Sánchez en la tribuna de oradores en el debate de ayer por la mañana

Voz 3 30:54 pese a la desnaturalización de órganos de gobierno

Voz 23 30:57 que han contribuido más a la labor de bloqueo parlamentario que a la dinamización de la vida parlamentaria quiero comenzar mi intervención reivindicando la labor parlamentaria

Voz 1108 31:07 en este recurso al PSOE entiende que ambos grupos han tenido una posición extrema en la petición de prórrogas para la presentación de enmiendas a leyes aprobadas por el Pleno cuya tramitación debería ser urgente como ha pasado con la modificación de la Ley de Memoria Histórica

Voz 0858 31:23 en el juicio del prosa es hoy testifica en al ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido hoy el lehendakari Iñigo Urkullu que intención intentó mediar entre Rajoy puso Amón hallara el ex presidente del Gobierno negó que se hubiera celebrado un referéndum en Cataluña

Voz 2 31:37 lo que sí desde luego Diges que novios referéndum realmente no hubo un referéndum lo ha dicho la propia Junta Electoral Central que es el órgano encargado entre otras cosas de hacer públicos los resultados de las elecciones que se celebran en nuestro país

Voz 0858 31:52 más esta noche el Secretario General de la ONU António Guterres a través de su portavoz

Voz 2 31:56 seguirá en el exterior

Voz 0858 32:02 ha pedido a India y Pakistán que tomen medidas urgentes para rebajar la tensión en la zona después de que ambas potencias nucleares hayan chocado en la región disputada de Cachemira con bombardeo y derribo de dos cazas incluidos en las últimas cuarenta y ocho horas DGT qué tal se circula hasta ahora Alfonso Martínez buenos días

Voz 1161 32:22 buenos días a este estante con tráfico intenso de madre de entrada a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz en la A cuatro a la altura de Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A42 a su paso por Parla en la A5 en Campamento en la ronda de circunvalación M cuarenta densidad circulatoria en la una de Vallecas Vicálvaro dirección a dos en Villaverde sentido A cuatro en Guipúzcoa está cortada la Nacional I a la altura de ola de reía por la pérdida de carga de un vehículo en sentido Irún hay desvío alternativo por Beasain y precaución además por rachas fuertes de viento en la provincia de Lugo en la ocho a la altura de Mondoñedo en el resto de las redes viales nacional de momento

Voz 0858 33:05 se circula sin problemas gracias Alfonso en el tiempo este jueves nos espera sol en toda España esos iban a bajar un poco las temperaturas en el norte de la península

Voz 1 33:14 cuidar por la el jueves seis de las ocho y media de la tarde uno de y vuelta tres el dos de la ida se viene una gran noche de fútbol en la que todo está por decidir te lo contamos aquí y si quieres información son las nueve las ocho en Canarias

Voz 8 33:43 desde las nueve de la noche ser más con Ángels Barceló Cadena Ser en Hoy por hoy de España

Voz 1727 34:11 son las seis y veinticuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos la Mesa de España en el aniversario del asesinato de Gabriel sus padres han contado lo mal que se lo han hecho pasar las redes sociales han pedido que se actúe contra quienes escriben

Voz 0931 34:26 los es horrorosas sobre su hijo y sobre otros niños muertos como Julen Andalucía Mari Cruz Barroso buenos días

Voz 24 34:32 has buenos días Pepa los padres del pequeño también sean sinceras sobre cómo ha sido este año sin su hijo y sobre cómo el apoyo emocional y psicológico que han tenido desde el minuto uno les ha ayudado gestionar el dolor Patricia la madre ha expresado el deseo de que el nombre de su hijo quede asociado para siempre con el amor en estado puro no nos quedemos hablando de la atrocidad del horror ha dicho no lo hagamos porque corremos el riesgo de transmitir que eso es lo normal general que miedos e inseguridad en miles de niños es nuestra responsabilidad ayudarle a dar la vuelta de dicho

Voz 1727 35:05 y sobre Julen dolor sobre dolor el dueño de la finca en la que el pequeño se cayó por el pozo culpa ahora de su muerte a los equipos de rescate ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 25 35:16 hola buenos días la defensa del dueño de la finca único investigado ha presentado en el juzgado un informe en el que señalan que en las primeras horas de rescate se utilizó una barra de hierro en punta para perforar el tapón de tierra que cubría el niño lanzada aseguran hasta una decena de veces dicen que estaba atravesó la tierra e impactó en la cabeza de Julen provocándole la muerte por lo que piden que este practiquen pruebas para esclarecer este extremo mientras tanto los senderistas sacudieron a las primeras llamadas de auxilio de los padres de Julen han declarado ante el juzgado que no recuerdan haber visto los bloques de hormigón o lo que supuestamente el dueño de la finca tiene tapado el pozo según sudar

Voz 1727 35:50 gracias compañeras y sobre menores también pero no tiene nada que ver una cosa con la otra Manuel Briñas ex jefe de la cantera del Atlético de Madrid abusó de niños presuntamente durante treinta años en los colegios Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días el diario El País ha recogido más de una docena de testimonios de antiguos alumnos

Voz 1275 36:09 María iniciará un depredador sexual dicen sus víctimas de las que abuso entre mil novecientos sesenta y cuatro y mil novecientos noventa y siete niños que entonces tenían entre siete y trece años y que pertenecían a dos colegios de Madrid el hermano moros de Carabanchel y el Santa María del Pilar de retiró para Manuel Briñas a usar de ello se convirtió en una rutina les sometió a tocamientos caricias más curaciones y felaciones pero nunca dicen a sus víctimas a uso de ellos en el seno del club del Atlético de Madrid aprovechaba los traslados en furgoneta a casa o al colegio los campamentos para cometer sus agresiones sexuales una de las víctimas relata el país que no olvidado en la vida la noche que Briñas le hizo dormir en su tienda los marianistas han abierto una investigación interna hasta el pasado lunes habían recibido siete denuncias pero puede haber más porque es difícil saber de cuántos niños pudo llegar a abusar en esos treinta años Briñas tiene ochenta y ocho años vive ahora en una residencia de la orden en el centro de la capital antiguo seleccionador

Voz 1727 37:00 al final de atletismo Miguel Ángel Millán ha sido condenado a quince años de cárcel por abusar de dos de sus pupilos cuando eran menores de edad en Tenerife Canarias Agustín Padrón buenos días

Voz 26 37:13 hola buenos días la Audiencia Provincial considera probado que el ex seleccionador de pruebas combinadas se ganó la confianza de las víctimas a las que ilusionaba al prometer les que llegarían a ser grandes atletas con él Millán fue durante años uno de los entrenadores más prestigiosos del país preparó a figuras del deporte de la talla de Antonio P Antonio Peñalver que fue medalla de plata en Barcelona noventa y dos precisamente Peñalver declaró duro en

Voz 1108 37:36 contra durante el juicio en la centena

Voz 26 37:39 Irán dispone además inhabilitación especial de Millán para ejercer su trabajo como entrenador le prohibe desarrollar actividades deportivas con menores de edad le obliga a participar en un programa formativo de orientación sexual

Voz 1727 37:53 si la autopsia provisional todavía a la mujer fallecida después de comer setas en un restaurante en Valencia dice que esta mujer murió al tragarse su vómito todavía falta el informe toxicológico para saber si era hipersensible a la toxina que provocó la intoxicación Anna Tarrés bon día

Voz 1510 38:11 buen día Pepa según la autopsia preliminar la mujer de cuarenta y seis años falleció tras sufrir una bronco aspiración es decir aspirar parte de un vómito al parecer sufrió en lo que se llama IP de M6 no podía parar de vomitar hasta el punto que queda inconsciente ese momento pudo ser el que cuando aspiró el vómito colapsando las vías respiratorias mientras como dice sigo pero cuando lo que le pudo Casa de ese episodio no se descarta que fuera hipersensible a alguna sustancia o que sufriera alguna patología que no le hubiese sido diagnosticada con anterioridad los resultados no son definitivos Se está a la espera de los del Instituto Nacional de Toxicología recordamos que hay otros veintinueve intoxicados pero de carácter leve que ahora en los vamos a Castilla León una comunidad donde los grupos

Voz 1727 38:52 políticos mayoritarios de las Cortes autonómicas

Voz 1510 38:55 negocian cómo cambiar la ley de Kazan

Voz 1727 38:57 desde que acabe la legislatura hay elecciones a finales del mes de mayo porque la Justicia ha paralizado cautelarmente cualquier actividad cinegética Eva Marín buenos días

Voz 0603 39:08 buenos días una suspensión cautelar en respuesta a un recurso presentado por el Partido Animalista PACMA que ha levantado la voz de organizaciones agrarias del colegio de ingeniero de Montes y de los propios cazadores su presidente Santiago Iturmendi muestra sus sospechas porque siempre sea la misma sala del alto tribunal quién sentencia en contra de la práctica cinegética el Partido Popular presenta hoy una proposición de ley con el apoyo de PSOE Ciudadanos y la Unión del Pueblo Leonés que promueve el blindaje de la caza en Castilla y León y corrige elementos del auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló la anterior normativa

Voz 1727 39:48 muy bien el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife tienen nueva reina desde esta noche con la coronación de Priscila Medina ha empezado ya la fiesta en la calle Pascual Donate buenos días

Voz 1275 39:59 buenos días entre kilos de plumas blancas bordados dorados y pedrería de colores sea presentado Priscilla

Voz 27 40:04 candidata número nueve Lucy uno

Voz 3 40:07 la fantasía de Rodríguez de la Sierra titulada eh

Voz 1684 40:13 como el resto de candidatas diecinueve en total ha tenido tres minutos y medio para mostrar sobre el escenario los detalles de un traje que se ha tardado varios meses en hacerse

Voz 0858 40:21 menos aparatosas pero no por eso menos originales serán los

Voz 1684 40:24 disfraces que de aquí al diez de marzo Se verán en la

Voz 1275 40:26 las calles de Santa Cruz que este año apuesta por una temática marina

Voz 28 40:30 suele Chile el don

Voz 29 40:38 su éxito

Voz 1727 40:41 a las seis y cuarenta y un minutos de la mañana cinco y cuarenta y uno en Canarias

Voz 1727 44:54 a mi que me registren dice esta mañana José María buenos días

Voz 1100 44:58 Pepa seguro que lo ha repetido imagen de llega una colección de grandes nombres de la política nacional como testigos a un juicio ante el Tribunal Supremo será considerada por muchos como un alto grado de calidad de nuestra democracia todo un homenaje

Voz 8 45:14 que a Montesquieu no opina así este Ojo

Voz 1100 45:17 aterrado ante la competencia de tanto y tanto altísimo cargo hasta un presidente una vicepresidenta algún ministro de Hacienda que no se sabe cuál de ellos ha gozado en su vida pública además poder decimos incompetencia use ese también torpeza Unió Titus porque ninguno de todos los políticos presentes en la sala incluidos por supuesto los procesados ha sabido cumplir con la labor para la que resultaron elegidos por las que cobraron sueldos razonables eso pero que se despedía resolver problemas ya una vía mayor exigencia para los más difíciles que para los fáciles ya sir menos técnicos y todos uno tras otro fracasaron estrepitosamente fallaron los altos cargos de la Generalitat culminada su interminable serie de errores con una estrambótica declaración de no se sabe qué República falló en pleno el Gobierno del PP por su presidente en el sillón de mando posición de don Tancredo la preferida de Rajoy que ayer una vez más nos mostró cuanto lealtad a la política y lo inútiles que son los demás que fastidio

Voz 1727 47:00 madre y Barcelona son las ciudades con la mayor calidad de vida de España según un estudio de la Fundación BBVA que tiene en cuenta indicadores como la salud o el nivel de renta así que preguntamos su percepción de la calidad de vida allí donde viven

Voz 0456 47:15 los hay de acuerdo con In los indicadores de este estudio los que no están nada de acuerdo buenos días

Voz 37 47:20 buenos días soy Paco de Torrejón Si caída de vida le llamamos a pasarse la de largo de tanto y tanto y tanto correr pues tenemos una enorme calidad de vida en Madrid y en Barcelona muchas gracias

Voz 0456 47:33 gracias Paco los hay que añaden otros factores claro buenos días bienvenido

Voz 38 47:37 hola soy David de Barcelona aunque nació en Zamora los de las calidades de vida ciudades está muy bien porque tienes acceso a todo pero que que este que diga lo que tiene ser un amor anunciaba pequeña no ha ganado ninguna otra totalmente diferente muchas gracias buenos días

Voz 1727 47:52 gracias a esas ciudades

Voz 0456 47:54 pequeñas que Madrid o Barcelona son por ejemplo Soria donde vive Alfonso

Voz 39 47:58 yo por calidad de vida siendo los dos minutos de salir de mi trabajo esté en casa disfruto de mi ciudad disfruto de mi familia y amigos eso el Soria lo podemos hacer todos porque entre otras cosas somos pocos de los socios bien avenidos abrieron cielo limpio claro está en el nivel que está muy pocos Industria lleva consigo que entre otras cosas tenemos mucha naturaleza a eso también les llamo cae en la avenida buenos días a todos los infeliz jueves Dante

Voz 1727 48:33 feliz Jueves Lardero para ti también Alfonso y para todos los que celebren este jueves previo

Voz 8 48:40 carnaval pocos pero bien

Voz 0456 48:41 venidos decía Alfonso el poder ir caminando a todos los sitios y que vivieran con María Ángeles en Ciudad Real

Voz 40 48:47 seguido fenomenal es una ciudad muy amable muy pasea hable ha tenido épocas pasadas mucho destrozó urbanístico los ha respetado las cosas que quedaba de de tiempo atrás