Hoy por Hoy (28/02/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:23 buenos días hoy declara como testigo en el juicio del es Íñigo Urkullu el hombre que intentó evitar hasta el último minuto de las cosas saltaran por los aires en Cataluña en el otoño de diecisiete El hombre tranquilo que todavía a pocos minutos de que se produjera la declaración de independencia la pocos minutos por tanto de la a pocas horas de la aplicación posterior del ciento cincuenta y cinco aquel veintisiete de octubre todavía pensaba que había tiempo para evitar lo peor

Voz 0804 00:49 ayer estuvimos muy muy cerca de la solución su momento de máxima responsabilidad es tiempo también de altura de miras creo que hay tiempo todavía hoy para conseguir la solución

Voz 1727 01:03 no lo hubo el lehendakari jugó a todas luces un papel de mediador en esas semanas críticas en esos días críticos pero Rajoy en su declaración de ayer le costaba responden a la pregunta concreta de un abogado sobre si Urkullu medio tuvo que obligarlo precisar el presidente del tribunal Manuel Marchena han sido muchos los que han querido intermediar en los que han intermediar no hablar preguntar y pero pero mira pero cabe cambiar esos también al señor Urkullu Rajoy no lo de violencia en su declaración si no de acoso Sáenz de Santamaría en cambio cualquier actuación judicial

Voz 2 01:39 al que se llevaba a cabo pues se producían aglomeraciones en algunos casos con imágenes de naturaleza violenta

Voz 1727 01:47 además de Urkullu hoy declara el ex ministro del Interior José Ignacio Zoido es jueves veintiocho de febrero felicidades andaluces último día del mes y último día con sesión en el Congreso a partir de las nueve de la mañana Pedro Duque va a defender la convalidación del real decreto de medidas urgentes en el ámbito de la ciencia y la comisión que investiga la crisis financiera tiene que votar el dictamen final Javier

Voz 0858 02:16 el diario El País contaba que los letrados de la Cámara han pedido que se cambia ese informe porque incluye graves acusaciones dice que el Banco de España incurrió en graves irregularidades y que el supervisor y la CNMV incumplieron la normativa de con

Voz 1727 02:27 el PSOE recurre ante el Constitucional el bloqueo legislativo de PP y de Ciudadanos que son los que tienen la mayoría en la Mesa del Congreso

Voz 0858 02:35 los socialistas calculan que esos partidos han paralizado medio centenar de proyectos por motivos políticos

Voz 1727 02:40 Podemos e Izquierda Unida anuncian que repetirán alianza electoral en las generales

Voz 0858 02:46 esta vez bajo el nombre de unidas podemos además Alberto Garzón será el número uno de la candidatura por mala

Voz 1727 02:51 en Estados Unidos los bares de Washington se han llenado en las últimas horas y no precisamente para seguir un partido todos partido de fútbol todos ellos han promocionado y retransmitido en directo la comparecencia de Michael Cohen el ex abogado de Donald Trump ha durado más de siete horas ya ha dejado perlas como esta

Voz 3 03:12 tres países Jane en King's Chi

Voz 1727 03:17 Cohen diciendo que se avergüenza de haber dado la cara por un racista timador tramposo

Voz 1727 03:31 que cruzaba cada día con mi hijo es Patricia Ramírez la madre de Gabriel el niño asesinado por Ana Julia Quezada han dado una rueda de prensa durísima coincidiendo con el primer aniversario de la desaparición del menor Joan Roussel el ex presidente del Barça ya está en libertad con cargos y con medidas cautelares

Voz 5 03:49 se encuentra mucho

Voz 1727 03:52 este era el momento en el que salía de la cárcel después de casi dos años encerrado es la persona que más tiempo ha pasado en prisión preventiva acusada de un delito económico Roussel salió a tiempo para ver la victoria del que fue su equipo frente al Real Madrid los de Valverde Sampe esperan ya a su rival para la final de la Copa Rey

Voz 0159 04:11 después de ese cero tres de anoche en el Bernabéu con más contundencia que juego dos de Luis Suárez uno de penalti y otro en propia puerta de Baraini algo que ya es costumbre en la última década son diez victorias azulgranas en las últimas veinte visitas sexta final consecutiva de Copa del Rey para los azulgrana buscarán un nuevo título el próximo veinticinco de mayo ante el que supere esta noche la segunda semifinal a las nueve en Mestalla empate a dos del partido de ida Valencia Betis baja de Garay en los valencianos de júnior en los andaluces arbitrará el colegiado castellanoleonés González Gonzalo

Voz 0978 04:39 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días ya no van a subir más las temperaturas incluso en el norte especialmente en el Cantábrico van a bajar preso si durante las tardes hasta el lunes como mínimo el ambiente al sol se mantendrá suave y todavía con temperaturas quedarán hará calor en el sudeste de la Península especialmente en Murcia con máximas de más de veinticinco grados ahora hace un poco de frío con algunas heladas en general el día será soleado

son las siete cinco seis y cinco en Canarias

Voz 1727 06:07 faltan todavía cinco días para que el BOE del Boletín Oficial del Estado publica la convocatoria de elecciones pero ya es imposible totalmente escuchar en el Congreso algo que no puede interpretarse en esa clave se hable de lo que se hable ahí daba buenos días buenos días la sesión de ayer por ejemplo Aída subraya el abismo no sabemos si sólo coyuntural que sigue abriéndose entre el PSOE y Ciudadanos

Voz 0127 06:31 si en el orden del día a día asuntos como el Brexit o Venezuela pero las palabras han vuelto a girar sobre todo en torno a Cataluña y el veintiocho de abril también las del presidente

Voz 1711 06:38 en la ultraderecha no necesita alcanzar el poder para

Voz 9 06:40 condicionar la agenda política de basta con inocula el virus a otras formaciones políticas le basta con introducirse con un auténtico caballo de Troya Pablo

Voz 0127 06:48 casado recogió el guante usted

Voz 10 06:51 no ya del independentismo en el Gobierno a España la ultraderecha

Voz 0127 06:53 el Reino Unido es tan perverso oculares y naranjas han puesto a Cataluña encima de la mesa una y otra vez acusando al Gobierno de pactar con los independentistas indultar condena todos los independentistas

Voz 1727 07:05 Sánchez lo ha aprovechado para mirar hacia las elecciones

Voz 5 07:07 a todos los españoles es que el próximo veintiocho de abril

Voz 1727 07:10 a la tiro

Voz 5 07:13 son especialmente duras

Voz 11 07:15 el enfrentamiento con los de Ciudadanos con Alves Rivera

Voz 12 07:17 Ancelotti significa sectarismo el señor Sánchez es el se

Voz 0127 07:20 turismo en persona Señor Ribero usted más ideas y menos testosterona una sesión que ha podido un día más con los nervios de la presidenta del Congreso Ana Pastor

Voz 1727 07:32 pese paciencia gracias ahí de ahí no en la tribuna del Congreso pero sí en los pasillos indignación de todos los grupos y silencio del PP por estas declaraciones que van a escuchar de Isabel Díaz Ayuso la candidata de los populares a la Comunidad de Madrid

Voz 13 07:47 que me sorprende que al asesina del niño Gabriel la Fiscalía para ella pide tres años de prisión para Cristina Cifuentes se pidan tres años y tres meses luego no entiendo nada

Voz 1727 07:57 en la verdad que no entendía nada efectivamente porque lo que dijo Díaz Ayuso era sencillamente mentira la Fiscalía pide para la asesina confesa de Gabriel prisión permanente revisable el abogado que la defiende el que piden los tres años de cárcel Rafa Muñiz buenos días

Voz 0858 08:13 buenos días Se trata de un lapsus de la candidata populi

Voz 0456 08:15 dar explican desde su equipo que quería echar un capote a Cifuentes pero que en ningún momento aseguran quería cuestionara la justicia lo cierto es que Díaz Ayuso todavía a esta hora no ha rectificado su error en público ningún dirigente popular se ha referido a sus palabras sí lo ha hecho la portavoz socialista Adriana Lastra que dice estar aterrada por la comparación críticas que llegan también desde Podemos y Ciudadanos yo nueve Larra Toni Roldán

Voz 0127 08:38 en la señora yo soy igual que la señora Cifuentes mintió esa ese la marca de la casa del Partido Popular

Voz 9 08:43 hacer populismo para tapar la corrupción utilizando a niños de por medio me parece muy feo y de realmente de muy mal gusto

Voz 0456 08:49 Alberto Garzón de Izquierda Unida cree que Díaz Ayuso actuó de mala fe sobre

Voz 1727 08:54 de la importancia de la precisión de la verdad de los detalles no en el Congreso sino en el juicio del proceso

Voz 1275 09:06 la mirada de lujo siempre de Xavier Vidal Folch

Voz 1985 09:09 dijo Soraya yo sé lo que es un escrache lo que sucedió en Cataluña no era un escrache era un acoso violento hablaba ayer tanto la ex vicepresidenta del Gobierno como la abogada del Estado acostumbrada a calificar hechos dijo Mariano era una situación excepcional que se concentrarse en miles de personas delante de la Consejería donde actúan funcionarios según las órdenes de un juez es un acoso concluyó hablaba ayer tanto el presidente del Gobierno como el registrador de la propiedad habituado a tomar sobradamente nota de los datos del expediente así que aunque sus dos argumentarios compartían marca cada uno la imprimió su matiz personal lo que para uno era acoso es decir amenaza presión indebida hostigamiento para la otra era algo más grave un acoso violento ambos pueblos perimetral en el campo en el que jugaran los magistrados se cometió una ilegalidad grave cosa de la que poca gente sí esa duda pero sí hubo violencia o más exactamente la violencia necesaria y suficiente para considerar la más grave que desordenes públicos obstrucción a la justicia desobediencia Si bastó no bastó para encajar el tipo directivo de rebelión eso es lo que deberán concluir los jueces por cierto que la existencia de la tan criticada acusación popular encarnada en el partido de la ultraderecha ya ha generado el primer conflicto en el Supremo y los dos primeros casos de resistencia activa a esa anomalía no serán los últimos

son las siete Díez las seis y diez en Canarias

Voz 1727 12:29 a Donald Trump le ha vuelto a estallar esta noche una bomba de relojería el que fuese abogado personal Michael Cohen se ha despachado a gusto la verdad en su comparecencia ante el Capitolio ha dicho que Trump conocía de antemano la intención de Wikileaks de boicotear la campaña de Hillary Clinton que ordenó pagar a dos mujeres para tapar sus supuestas infidelidades durante la campaña y que va de impuestos

Voz 3 12:53 este padre estén Mbeki Singer tocó veo State of the City Stoke

Voz 1727 13:00 símbolo decía en respuesta a una pregunta de la congresista demócrata o Casio Cortez todo esto le ha pillado a Trump a miles de kilómetros de distancia está en Vietnam en la cumbre con Kim Jong-Un enviado especial Fernando Bayón

Voz 6 13:12 saludos muy buenas tardes desde Hanoi donde hay

Voz 0746 13:14 la sorpresa ante los periodistas que seguimos está cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-Un después de que ambos mandatarios hayan cancelado el almuerzo que tenían previsto celebrar en el Hotel Metropole donde se desarrollan las conversaciones entre las

Voz 1275 13:28 los delegaciones los motivos se desconocen

Voz 0746 13:30 pero Donald Trump está a punto de llegar a esta hora a su hotel muy cercano a la sala de prensa donde en apenas un par de horas dará explicaciones sobre el desarrollo de las conversaciones todo parece apuntar a que finalmente hoy no se producirá esa ceremonia programada de firma de un acuerdo entre Kim Jong-Un Donald Trump

Voz 1727 13:50 el Consejo de Seguridad de la ONU va a votar este jueves dos resoluciones sobre Venezuela

Voz 0127 13:55 una propuesta por Estados Unidos pide elecciones

Voz 1727 13:58 presidenciales y otra planteada por Rusia respalda Maduro en la SER hemos hablado esta noche con el periodista de Univisión Jorge Ramos uno de los más prestigiosos en el continente americano ya quién Maduro deportó de Venezuela después de haberle retenido en el Palacio de Miraflores mientras le hacía una entrevista

Voz 21 14:17 es una grave equivocación pensar que estamos frente a una persona que lunático Davis no estamos prendía alguien inteligente hay hay que tener mucho cuidado en confundir un error de comunicación gravísimo a decir que nos encontramos frente a alguien del

Voz 3 14:36 hola cariño sabes que hace la Policía bajó quinto este fin de semana este fin de semana nos hemos enterado de nada

Voz 16 14:44 nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 22 14:49 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto Es recuerdan obediente

Voz 3 15:00 dos ciento trece ciento trece Si buscas hipotecas

Voz 0127 15:02 te viene bien conocer sus gastos gastos de notaría gestoría registro

Voz 9 15:06 Huesca hipoteca te viene todavía

Voz 1322 15:08 ya mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobran y gasto

Voz 5 15:12 ni comisiones elige bien

Voz 6 15:14 las naranja de ING la hora con todos los gastos gratis incluido el de tasación si firmas con nosotros y como siempre con cero comisiones y el precio que buscas desde Euribor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y seis por ciento TAE variable en más información ahí NG punto es

Voz 9 15:32 hay veces que anticiparse no vale de mucho otras

Voz 19 15:34 reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes el Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además esta trescientos euros en una tarjetas regalo de El Corte Inglés had to reserva desde sólo setenta y cinco euros y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y puente de mayo anticipa la reserva de tus vacaciones en Viajes el Corte Inglés todo son ventajas financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés es sujeta a su aprobación

Voz 1 16:01 el país un año más con el cine español entre dos aguas Un día más con vida cliente cantará y más películas en la colección Cine Goya dos mil diecinueve Domingo tres Coll Ward ganadora de un premio Goya por nueve con noventa y cinco euros Connell PAI el jueves desde las ocho y media de la tarde una hora menos en Canarias envuelta la desde la Copa del Rey el día tres el dos a dos de la ida se viene una gran noche de fútbol en la que todo está por decidir pero contábamos aquí

Voz 11 16:43 exigir información son las nueve las ocho en Canarias

Voz 6 16:46 desde las nueve de la noche ser más con Ángels Barceló

Voz 23 16:50 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 16:54 Pepa Bueno son las siete

Voz 1727 16:57 siete ahora las seis y diecisiete en Canarias Madrid y Barcelona son las ciudades con la mayor calidad de vida de España lo dice un estudio de la Fundación BBVA que constata el abandono de las zonas rurales Laura Marcos

Voz 1509 17:11 el mundo rural agoniza vivir en una gran ciudad multiplica las rentas de sus habitantes dispara más de un cien por cien la formación universitaria y la obtención de patentes según este estudio Madrid y Barcelona están a la cabeza en innovación y en atractivo urbano pero ciudades más pequeñas como Ibiza tienen mejores condiciones socio económicas y Toledo y Guadalajara adelantan a las dos grandes capitales en salud y Ernesto Rey Chelsea

Voz 1536 17:34 instigador de la Universidad de Valencia hay un problema de despoblamiento en una gran parte del territorio pero no creo que sea fácilmente reversible una parte del medio rural vivirá en el futuro por las demandas de la población urbana demandas de naturaleza demandas de turismo pero en otras será muy difícil evitar que continúe ese despoblamiento

Voz 1509 17:53 a la hora de atraer talento despuntan los centros de investigación de Euskadi Navarra y las ciudades universitarias de Salamanca y Santiago de Compostela y un dato más el teletrabajo sigue sin imponerse

Voz 6 18:09 hemos preguntado por este informe que acaba de contarnos Laura Marcos José que es de Barcelona quiera

Voz 25 18:14 puede ir de los guía mediterránea excelente tenemos cultura y sobre todo tenemos una diversidad racial tremenda una riqueza que la vives cada día en las en sus calles lo esos para nosotros un orgullo porque somos una ciudad abierta turista Vori que también la calidad de vida está en las relaciones humanas y la calidad de vida fuera de las grandes urbes buenos días

Voz 26 18:38 claro Palencia buenos días aunque en realidad soy de Valladolid una ciudad en la que también se vive muy bien qué es grande pero no demasiado te permite todavía caminar mucho poder irán muchos sitios andando pero sin duda creo que más calidad de vida en Palencia vas andando a todos los sitios te permite en un momento estar en el campo la pega que cada vez hay más comercios cerrados

Voz 0456 19:06 Fran Guadalajara Ciudad de ochenta

Voz 27 19:09 el habitantes yo creo que tiene una buena calidad de diez de vida podemos ir andando en nuestra ciudad a la me a los sitios al centro para hacer gestiones luego tenemos una aplicación de móvil en la cual podemos poner en las incidencias que encontramos en la calle contenedores sucios eso es en la calzada y aceras en mal estado de central de la calidad de vida con lo del Smart City que tenemos en Guadalajara buena

Voz 1711 19:36 eh Ramón Carlet Valencia o y te voy a reivindicar lo que Scarlett tiene una posición especial a la hora de hacer la paella la hace distinta a los pueblos al lado como Estado cuyo venimos cómo sería muy conveniente cada aprobada es cómo no la cocas a chinos a a la kale hacemos una feria de te hace tres años desde que estamos nosotros en el Gobierno el gobierno municipal quiere decir una feria que no debe de perder porque es la Coca el distintivo de Carlet

oye estábamos completamente de acuerdo en que hay que probar eso urgentemente gracias es Ramón ya todo los siete y veinte seis veinte en Canal días

Voz 6 20:15 Laura Gutiérrez qué tal buenos días

Voz 1275 20:18 inspirados en la Gran Vía con tiempo estable en Madrid y de nuevo con el escenario uno del protocolo anticontaminación activado esta mañana por tercer día consecutivo se limita la velocidad a setenta por hora en los accesos y salidas de la capital tres mujeres van a encabezar la lista de Manuela Carmena la alcaldía de Madrid junto a Errejón estará Clara Serra actual la voz de Podemos en la Asamblea irá de número dos del ex diputado impone en jaque de nuevo la disciplina del partido morado Aurora Santos buenos días

Voz 0159 20:45 buenos días la alcaldesa de Madrid ha elegido como número dos a Marta Higueras su primera teniente de alcalde y como número tres a Rita Maestre actual portavoz del gobierno municipal mientras tanto en la comunidad la elección de Clara Serra como número dos de Rejón supone el inicio del paso de diputados de la formación morada a más Madrid y previsiblemente hará que el secretario general del partido Pablo Iglesias sume el nombre de Serra a la lista de expulsados de Podemos algo que prevé hacer también con los concejales del Ayuntamiento que decidieron no concurrirá a las primarias de la formación y que ahora están suspendidos no obstante la dirección no ha tomado aún ninguna decisión al respecto por su parte más Madrid va hacer oficiales el viernes sus candidaturas la campaña de las primarias comenzará este sábado dos y las votaciones serán el doce los resultados se conocerán el próximo diecinueve de

Voz 1275 21:31 en la lista de Errejón aparece también el nombre de otro actual diputado de Podemos en la Asamblea Alejandro Sánchez de Equo irá de número siete de Madrid y la formación ecologista han alcanzado un acuerdo para concurrir de la mano tanto al ayuntamiento como a la comunidad Equo tendrá otros dos puestos más numero diez del XXII que aún están por definir bien ciudadanos Begoña Villacís se queda como candidata única a las primarias para el Ayuntamiento de Madrid fuentes del partido explican que las otras dos candidaturas

Voz 1727 21:55 han quedado retiradas aunque lo concretan los mot

Voz 1275 21:57 vivos Villacís dice que su elección sólo significa que ha hecho las cosas bien durante esta legislatura

Voz 0275 22:02 bueno pues la verdad es que me siento muy agradecida sobre todos los afiliados de de la ciudad de Madrid y el hecho de que nos hayan presentado pues otras candidaturas au finalmente hayan decidido pues apostar por Damià revela muchas cosas revela que que al final ese apoyo ha sido mutuo que hemos trabajado muy bien durante todos estos años me siento muy fuerte con mucha ganas de representar a todos los afiliados de Madrid

Voz 1275 22:27 jueves veintiocho de febrero el PSOE de Ángel Gabilondo niega un pacto con el PP para evitar las comparecencias de Casado y Montón en la comisión del Master titulares

Voz 0159 22:34 es la primera vez que la abstención del partido es la segunda vez que la abstención del Partido Socialista y el voto en contra del PP impiden estas comparecencias quién sí tendrá que explicarse en la Asamblea será la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes porque tras pedir la Fiscalía más de tres años de cárcel para ella el PSOE se ha visto obligado a votar

Voz 1275 22:50 la favor Podemos renuncia a su ley de residencia después de que el resto de grupos se hayan mostrado en contra de que la norma marque un mínimo de personal por un determinado número de ancianos la formación asegura que sin esto suele carece de sentido

Voz 0159 23:01 Adicae ha presentado una campaña para llevar a los tribunales demandas colectivas por las cláusulas abusivas de las hipotecas en Madrid son unos cuatrocientos cincuenta afectados los que se han sumado a estas demandas colectivas representan un veinte por

Voz 1275 23:12 en los deportes el Real Madrid se queda fuera de la Copa del Rey dos goles de Luis Suárez sino de Varane en propia puerta dejaron a los de Solari sin su primer título de la temporada el sábado nuevo clásico esta vez de liga y además hoy los blancos conocerá la sanción de la UEFA a Ramos en Champions por buscar la amarilla en Amsterdam hola despierta el tráfico esta mañana en la capital Charo Alcázar buenos días

Voz 1322 23:38 qué tal muy buenos días Laura continúa activo el escenario o no del protocolo anticontaminación la velocidad de ese setenta kilómetros hora establecida tanto en M30 como en accesos nos vamos directamente al norte de la M30 hay un vehículo averiado a la altura de Costa Rica situado en la calzada central está ocupando el carril derecho sentido Pío XII lo peor de estos contratiempos es que agravan algo más a las retenciones de la mañana ya hablamos de circulación lenta de hecho desde Méndez Álvaro en cuanto a la otra parte tráfico lento también entre el estadio Vicente Calderón y San Pol de Mar sentido Puente

Voz 1727 24:12 los franceses ya van en aumento entradas como

Voz 1322 24:14 los Santa María de la Cabeza Conde de Casal o la A5 a su paso por la avenida de los Poblados en las

Voz 1275 24:19 carreteras cómo se circula ahora mismo DGT Alfonso Martínez buenos días buenos días a las retenciones habituales en todas las entradas a la capital destacar un vehículo averiado en La dos a la altura de San Fernando de Henares que genera en este instante cinco kilómetros de retenciones hacia Madrid además la ronda de circunvalación M cuarenta encontramos circulación lenta en la M cuarenta en recintos feriales antes de Val de Madrid hasta Montecarmelo hacia la uno entre Vallecas y Coslada dirección a dos Villaverde sentido A cuatro y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia las es

Voz 1727 28:30 y en quince de ellas está detrás

Voz 0089 28:33 el mismo abogado Alfonso Ojea fuentes jurídicas han señalado a Radio Madrid que a pesar de que esos recursos son presentados por particulares no hay dudas que todos forman parte de la misma estrategia de saturación de las organizaciones de nostálgicos del franquismo de hecho son nueve los juzgados que han recibido estos recursos yen quince de estos escritos está detrás el mismo el letrado todos esos recursos son similares si no iguales cambia el demandante pero no el objeto de la demanda impedir que Franco salga de Cuelgamuros de hecho el juez que ha admitido paralizar la concesión de la licencia ha utilizado el peritaje de la parte demandante es el dictamen de dos arquitectos José Ismael de la barba Enrique Porto ya tirado a la basura el informe técnico de Patrimonio Nacional

Voz 1275 29:16 como les venimos contando Enrique Porto uno de esos peritos que firma el informe en el que se ha basado el juez para suspender la exhumación de Francisco Franco es un viejo conocido de la política madrileña fue responsable de Urbanismo con Esperanza Aguirre y tuvo que dimitir por un polémico pelotazo urbanístico en Villanueva de la CAM añada Modesto Nolla diputado socialista fue quien denunció el caso

Voz 36 29:34 te has sido junto Leopoldo Arnaiz uno de los dos arquitectos de cabecera del Partido Popular de Madrid en la época de los pelotazos urbanísticos de la especulación a la vez era socio Rodrigo Rato también no final todo estaba vinculado presentamos una denuncia hasta el punto de que la Fiscalía Anticorrupción se querelló cociente email

Voz 1275 29:54 día seis grados en la Gran Vía

Voz 3 30:02 son las siete y media a las seis y media

Voz 1727 30:04 Canarias

Voz 1 30:07 hoy por hoy

Voz 1727 30:13 pocos políticos dicen más cosas con las manos que Mariano Rajoy pocos políticos tienen fama de hacer menos con ellas bueno esto no lo digo yo lo dice lo escribe hoy en El País Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días no escribe sobre la comparecencia ayer ante el tribunal del presidente dices describe son Rajoy haciendo de sí mismo con esa actitud permanente de quién responde cosas de encajó ese estupor

Voz 1711 30:40 portan marianista no has de la evidente

Voz 1727 30:43 sí de llevo diciendo noventa años qué hago yo aquí

Voz 1711 30:46 o sea que me de una vez más al sur

Voz 1727 30:49 comienza así el veintiocho de febrero Día de Andalucía pero mirando a Cataluña íbamos a leer los periódicos con un Daniel con Javier con Manuel jabón empezamos por los editoriales sobre lo visto en el juicio hasta el momento el de El País Javier

Voz 0858 31:07 dice que la comparecencia de Rajoy es la de un líder al que cabe reprochar incontables errores en la gestión política de la crisis territorial en Catalunya pero en ningún caso eso es lo que se juzga en el Supremo la frontera entre ellos judicial y lo político debe permanecer infranqueable como hasta ahora el paisaje además un balance provisional de estas tres semanas de juicio que resume como un inequívoco fracaso de Vox como acusación particular y también del independentismo ambos extremos opina este diario se han dado de bruces Pepa con el Estado de derecho

Voz 1727 31:34 hoy la prensa conservadora en el mundo lo hemos que

Voz 0858 31:37 hoy tuvo el acierto de recordar que nunca se planteó negociar el cumplimiento de la ley ni tampoco la liquidación de la soberanía aunque reprocha al anterior Ejecutivo haber pecado de exceso de prudencia por no decir

Voz 23 31:49 ir cobardía o incredulidad dice este diario al no haber aplicaba

Voz 0858 31:53 desde el ciento cincuenta y cinco ayer no fue un buen día para los acusados por el intento golpista opina ABC que dice que Rajoy y Santamaría desmontaron el buenismo pergeñado por algunos acusó

Voz 1727 32:04 ya saben que nos encanta detenernos en los grandes día del juicio en las crónicas que se hacen común punto literario esta mañana la del mundo que firma Marisa Cruz y que se titula El tridente del Gobierno inamovible

Voz 0127 32:21 quien esperara revelaciones detalles nuevos los pies inesperados en las declaraciones ante el Supremo de los tres miembros del Gobierno del PP que gestionaron la respuesta al desafío independentista se habrá llevado un chasco nada sorprendente hubo en las respuestas de Mariano Rajoy Soraya Sáenz de Santamaría Cristóbal Montoro ni ante las preguntas del fiscal ni ante la de los letrados de los acusados del uno de octubre ninguno tuvo maña suficiente para horadar el discurso monolítico del ex presidente ni para romper el hilo de aventajada opositora de la ex vicepresidenta ni mucho menos para adentrarse en los retuvo decanos mentales del ex ministro de Hacienda

Voz 1727 32:56 la siguiente dar repelente niña Soraya la fino

Voz 0127 32:58 Ángel Caballero en el confidencial si estaba respondiendo a un interrogatorio o cantando el temario de una oposición qué más da Soraya Sáenz de Santamaría sabe de todo lo sabe todo de todos por eso recordó cada reunión cada decisión cada detalle con precisión de pintor puntillar lista por eso toreo lo incómodo sin elevar el tono de voz y haciendo largas cambiadas por eso irritó tanto a las defensas de los procesados por eso le gustó tanto a Javier Ortega Smith

Voz 1727 33:29 que la presencia de Rajoy ante el Tribunal está también en la prensa internacional Dani

Voz 0456 33:35 sin aunque lo más destacado sobre España no se atreverían a decir Pepa que no es este asunto sino que lo que recoge casi toda la prensa británica francesa o la alemana es el confuso ataque a la embajada de Corea del Norte en Madrid que les contábamos ayer a esta hora a este choque se investiga a causa fascinación en la presa

Voz 1727 33:50 sí que publicaba una más que publicaba el confidencial y que y que tienen un lugar muy secundario en toda la prensa nacionales en la prensa internacional mucho interés bueno sobre el juicio Rajoy culpa a los separa

Voz 0456 34:00 listas de la violencia policial titulas St John's corresponsal en The Gardian que considera que Rajoy montó una sólida defensa de su manejo de la crisis catalana muy destacado en Le Figaro quien considera que el tono de Rajoy fue bastante duro ofensivo en ocasiones Leo en este diario no se puede negociar un referéndum de independencia titula el alemán Handelsblatt muchos le han criticado a Rajoy en la del conflicto en Cataluña más que resolverlo y el deshacerse de esta crisis dejándola en manos de los tribunales el presidente Sánchez sí ha intentado un acercamiento con los separatistas porque depende también de sus votos en el Parlamento ha habido numerosos encuentros entre Madrid y Barcelona que han fracasado en el mismo punto que el de Rajoy el Gobierno catalán sigue insistiendo en celebrar un referéndum de independencia concluye el ex presidente Rajoy fue bastante arrogante en su declaración sobre la corrupción en su partido esta vez ha buscado la moderación y amplias crónicas judiciales también en el New York Times un algo asiento

Voz 1727 34:51 hoy declaran ya lo saben el lehendakari Iñigo Urkullu el ex ministro del Interior Zoido ambos como testigo

Voz 29 35:02 hola cielo oye vienen ahora los de Securitas Direct instalarnos la alarma no sabía que había llevado ya

Voz 1727 35:50 pero no es que nosotros nos pongamos pesados con este asunto es que en la prensa internacional ocupa mucho sitio en la preocupación con el cambio climático con este calor que tenemos en Europa en el mes de febrero con la lluvia que no llegarán

Voz 0456 36:05 si Francia ha vivido este miércoles la tarde más calurosa de un mes de febrero desde que hay registros titula Le Mond pero lo preocupante es la apertura de Le Figaro

Voz 1275 36:13 si si desaparecieran las nubes una simulación

Voz 0456 36:15 son publicada por la revista Nature Science ofrece conclusiones inquietantes un nivel muy alto de CO2 en la atmósfera como el que tenemos podría eliminar completamente las capas de nubes y aumentar las temperaturas globales este nivel según los climatológicos podría alcanzarse en dos mil cien aumentaría en ocho grados las temperaturas globales área

Voz 0858 36:34 inhabitable buena parte de la plana

Voz 0456 36:36 la tierra y termino en Alemania cuarenta y tres mil personas mueren al año por respirar aire contaminado Leo según la ONG internacional transporte limpio trece mil de estas muertes prematuras son atribuibles a las emisiones contaminantes de los coches sobre todo del diésel aunque el polvo en suspensión también mata proviene de la agricultura de las tras las eléctricas de las fábricas y calefacción

Voz 1727 36:57 si después de las elecciones tenemos un ratito en España para ocuparnos de esto sobre las elecciones el español asegura que el ex presidente balear José Ramón Bauzá está colaborando en el proyecto de ciudadanos sin contrapartidas eso quiere decir sin pedir Roussillon

Voz 0858 37:12 sí recordarán que Bauza dejó el PP hace un mes bueno pues ahora está colaborando con la formación naranja en un ámbito hizo este digital estrictamente consultivo asuntos en los que el ex presidente Balear coincide con el programa de Rivera como liberalismo económico o también la lucha contra la inmersión lingüística fuentes cercanas a Bauzá aclaran eso sí Kenia ha solicitado contrapartidas ni en Ciudadanos de momento hablan de darle posibles cargos un poco más verde señala el español está otro de los posibles fichajes de ciudadanos que es el del ex ministro socialista de Trabajo Celestino Corbacho

Voz 1727 37:43 bueno una de las no la única comisión de investigación de las abiertas en esta legislatura que va a tener conclusiones la única es la que investiga la crisis financiera pues leemos en El País que los letrados del Congreso tienen reservas sobre esas conclusiones

Voz 0858 37:58 si esas conclusiones Ana votar hoy mismo dice el país que contienen acusaciones muy graves contra el Banco de España y la CNMV al parecer los letrados temen que puedan terminar en los juzgados y tumbadas afirma por ejemplo que el Banco de España incurrió en una grave irregularidad de consecuencias nefastas al permitir que la incipiente Bankia no reflejarán sus resultados todo su deterioro la otra frase polémica también incluye a la CNMV que junto con el regulador bancario incumplieron dicen esas conclusiones la normativa de protección al consumidor al permitir la comercialización de preferentes por unas entidades que estaban ahogadas a esos organismos dicen esas conclusiones miraban hacia otro lado

Voz 38 38:36 a dar

Voz 24 38:38 no

Voz 4 38:44 te oiga orificios llama este lugar que te hemos dejado el deja Boys yo te quejarás te quejarás

Voz 1727 38:53 hoy quiere es de tenerte un análisis muy interesante en la marea que escribe Stefania ese Vasconcelos y que comienza así hace unos meses escribió un tuit sobre lo que me parecía un tipo de ansiedad social desatada por la crisis se me ocurre que lo propio de este momento no es la incertidumbre sino la desconfianza la incertidumbre puede ser positiva expectante la segunda implica falta falta de certeza más miedo

Voz 1711 39:20 Jabois si es una una reflexión que que que que responde una pregunta la pregunta de quién me protege no ella dice que si la respuesta es uno mismo te propondrán dos opciones la primera es una especie de proteccionismo que construye un ellos en términos de Racing nación que serían dos formas de enfrentar a los pobres entre sí la segunda de las opciones es la justicia social sin embargo yo creo que lo que es asumen nuestra sociedad o por lo menos aquí en España es lo que Vasconcelos llama caminos intermedios es decir el chauvinismo del bienestar una defensa de lo público pero sólo para los de casa il liberalismo el liberalismo guay abierto a la diversidad pero no a la redistribución de la riqueza es decir la libertad para quien se la pueda pagar y terminas

Voz 1727 40:03 con un libro comer en familia de la psicóloga Miriam Magallón que habla de

Voz 1711 40:07 eso de la importancia de sentarse a comer en familia así me entero del de libros gracias a una sección de dar interna en la Cadena Cope que dedica manualmente a a lo que dicen que es más importante que es la familia no y esta semana se habló del libro la autora dice que los niños que componen familia comen más variado más frutas y verduras y además se comportan como los mayores bueno yo creo que esa es la principal razón por la que no hay que comer en familia

Voz 9 40:32 no es para que los medios no quiere decir que se comportan bien

Voz 1711 40:37 sí pues presenta sus mayores para que los niños no comment coliflor es con las que luego tendrán pesadillas como yo las recuerdo haber tenido y para que no se comporten efectivamente los mayores mira te voy a contar un pequeño secreto ya para acabar con las que yo soy periodistas porque también comían familia pero yo te voy a decir en qué consistía esa comunidad familiar no repartimos los los repartimos cuatro revistas y periódicos y no Nos dirigimos la palabra en la mesa no los habríamos delante del platos más masticar se leía Hinault nos mirábamos ha ido todos muy bien y nos llevamos ahora estupendamente además tenemos temas de conversación pendientes que los han gastado todavía en esas comidas yo recuerdo a un vecino cuando trabajaba en Sanse eso como corresponsal le pregunté que esperaba del nuevo alcalde y él me dijo que no me rompa mucho la cabeza yo creo que eso es lo que no está pidiendo también un poco los niños en un rompamos mucho la cuida TD una cosa aquella

Voz 1727 41:24 le dices mida como dicen los políticos mire usted

Voz 1 43:36 con Pepa Bueno

Voz 1727 43:50 no no les hizo falta ni a Messi ni al Barça a mostrar su mejor versión para ganar noche Sampe con contundencia en el Bernabéu golpe de autoridad

Voz 0159 44:00 los azulgrana que casi a medio gas les dio de sobra para imponerse cero tres y convertir ya algo rutinario sus victorias en el Bernabéu van diez en la última década de veinte visitas el sábado pueden sumar una más en el clásico de Liga doblete de Luis Suárez uno de penalti y otro en propia meta de Varane victoria con poco esfuerzo y que casi les dio pereza a Piqué

Voz 0858 44:16 sí estamos por inercia vasco trabajoso hasta mañana mueva AENA Micah hemos conseguido buenos resultados Deimos la vuelta todo el día del Sevilla y a partir de ahí pues ya está en semifinales que volvemos a estar otra final muy felices muy contentos porque ya te digo

Voz 0127 44:31 es muy buena y ante la posibilidad de sumar una más el sábado

Voz 0858 44:34 por último ante ganar muchos partidos aquí además con resultados abultados pero

Voz 9 44:39 con el mismo rebajamos un poquito sabemos que podemos salir de aquí pues con resultados negativos y es algo que no creemos no es el

Voz 0159 44:45 el Stegen también quiere seguir sumando victorias a la bolsa

Voz 0858 44:48 hemos ganar el partido en el sábado igual si queremos luchar por todo alejarnos Si seguramente que que ha sido para todos nosotros un día muy luchador estoy contento muy contento

Voz 0159 44:59 a pocas aclaraciones y menos explicaciones en los blancos ante un nuevo fracaso en casa con el Barça Casemiro mira hacia adelante y en el horizonte de nuevo

Voz 9 45:06 moco el próximo sábado siempre es complicado pero sobre todo en clase no pero nosotros ya tenemos la experiencia que ya es pasar la Copa de Rey ya es pasado y ahora que pasa de la Liga y la Champions es lo que tenemos íbamos da todo para ganar

Voz 41 45:19 ciclista e hizo lo haría asignado tuvimos la posibilidad incluso continúa perdiendo cero uno de ponernos en el partido porque nunca perdimos la cara al partido y siempre seguimos conservando nuestras opciones pero Països fueron muy muy contundentes el primer tiro al arco fue gol el segundo tiro largo fue el tercer gol el segundo gol creo que es la garrafa de y nosotros no

Voz 0159 45:36 además hoy se pueden sumar las malas noticias espera que la UEFA les notifique la sanción a Sergio Ramos que dos partidos por forzar la Champions la tarjeta amarilla en el partido de Amsterdam sexta final de Copa consecutiva para el Barça ya espera rival será el que supere esta noche la segunda semifinal a las nueve en Mestalla empate a dos en partido de ida Valencia Betis Marcelino no puede contar con el lesionado Garay pide sosiego a sus jugadores ante la posible ansiedad por alcanzar la final después de tanto

Voz 0127 45:58 este partido se juega con la cabeza y con el corazón pero tenemos que jugar no por este orden porque si no las emociones nos pueden jugar una mala pasada

Voz 42 46:05 tenemos yo mi primera final el Valencia once años después puede jugar otra final no tengo dudas del equipo ni veo nubarrones

Voz 0159 46:14 Setién también tiene a casi todos sólo pierde por lesión también ante su gran cita pide cabeza a sus jugadores

Voz 43 46:19 es el partido más importante desde que estoy en el Betis hizo creo que todo el mundo es perfectamente consciente

Voz 1727 46:26 de lo que nos estamos jugando el colegiado

Voz 0159 46:28 está lleno leonés González González y en tenis Rafa Nadal se ha despedido del torneo de Acapulco al perder esta madrugada con el australiano Kyrgios en tres sets y tras desperdiciar tres bolas de partido también en los terreno Alex de Miñarro ha sacrificado sin jugar ante Feliciano López y está en juego el de David Ferrer ante el alemán Alex spread

