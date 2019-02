Hoy por Hoy (28/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 3 00:08 a usted le consta que el lehendakari señor Urkullu intentó intermediar entre el Gobierno de la Generalitat y ustedes mismos pero en aquella época había muchas personas que quisieron hablar conmigo a todos se les dije exactamente lo mismo he preguntado por un nombre un señor que se llama Urkullu yo he sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido intermediar y los que han intermediar no hablar preguntar Imperio Rajoy pero pero señor Rajoy permítame también el señor eso ya eso es lo que le ha preguntado el señor letrado eso eh

Voz 4 02:22 Pepa Bueno

hoy es jueves veintiocho de febrero ojo porque la cumbre entre Donald Trump John acaba de terminar antes de lo previsto y sin acuerdo han cancelado el almuerzo que tenían ahora estamos a la espera de las explicaciones que va a dar el presidente de Estados Unidos en una rueda de prensa allí está nuestro enviado especial Fernando Bayo que sabemos buenos días

Voz 1197 03:04 muy buenos días buenas tardes aquí Pepa dos y tres minutos de la tarde y estamos a la espera de que Donald Trump llegue a esta a este salón del hotel J doble un barrio donde se aloja donde dará explicaciones al respecto de esa aparente ruptura de las negociaciones en Hanoi Se sabe que las dos delegaciones por un comunicado de la Casa Blanca han discutido varias vías para lograr la desnuclearización y el desarrollo económico de Corea del Norte pero que no han alcanzado ningún acuerdo al respecto también la Casa Blanca Nice en ese mismo comunicado que espera eh Washington que puedan producirse nuevas reuniones con Pyongyang en el futuro pero como señalamos parece que a esta hora se descarta la posibilidad de una firma de acuerdos aquí en Vietnam se rompe la buena dinámica existente entre Donald Trump y Quiñón

Voz 1727 03:56 nuevo presidenta Moreno Bonilla también pasará por este programa por Hoy por hoy la ministra de Economía Nadia Calviño ya hemos hablado de madrugada con Jorge Ramos el periodista de Univisión una auténtica estrella referencia del periodismo hispano aquí en Maduro retuvo incautó material profesional deportó porque no les gustaron sus preguntas cuando el hacia una entrevista estamos ante un dictador nos contaba Ramos pero añade conviene no confundirse

Voz 6 04:21 es una vocación pensar que estamos frente a un personaje lunático débil no estamos frente al tiempo muy inteligente hay hay que tener mucho cuidado en confundir un error de comunicación gravísimo al que nos encontramos frente a alguien de

Voz 1727 04:36 aquí en España el Gobierno cuida su flanco izquierdo y negocia todavía hoy contrarreloj con Unidos Podemos el decreto del alquiler que llevará mañana al Consejo de Ministros y que prevé que no se pueda subir el precio de un alquiler con el contrato vigente por encima del IPC Javier

Voz 3 04:50 sino una exigencia de la formación morada lo que fija el decreto es un límite a los precios su lugar incluye un índice que sirve de referencia a caseros inquilinos

Voz 1727 04:59 PSOE Podemos y también ciudadanos han cargado contra la candidata del PP a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso por estas palabras que me sobrepasa

Voz 7 05:06 Ander que a la asesina del niño Gabriel

Voz 1727 05:08 la Fiscalía ha para ella pide tres años deprisa

Voz 7 05:11 para Cristina Cifuentes se pidan tres años y tres meses

Voz 1727 05:14 luego no entiendo nada no entiende nada efectivamente no lo quiere entender la Fiscalía pide para Ana Julia Quezada prisión permanente revisable es su abogado defensor el que piden los tres años

Voz 3 05:24 si el equipo de Díaz Ayuso dice que fue un lapsus pero ella aún no ha rectificado en el PSOE aseguran que están aterrados preocupación que comparten Unidos Podemos y Ciudadanos yo novelar Rato

Voz 1727 05:35 que la señora yo soy igual que la señora Cifuentes

Voz 1197 05:38 yo esa ese la marca de la casa el Partido Popular hacer populismo para tapar la corrupción utilizando a niños de por medio me parece muy feo hoy de de realmente de muy mal gusto

Voz 1727 05:47 y una noticia que puede cambiar tantas cosas un equipo de científicos ha creado un medicamento que cura la enfermedad del sueño y lo han hecho al margen de la industria muchísimo

Voz 3 05:57 lo más barato el país ha hablado con la directora de ese proyecto dice que confía en que este avance ayude a desarrollar más medicinas para enfermedades que afectan sobre todo a países en vías de desarrollo

hoy las indicaciones del cirujano que ha dirigido la primera operación del mundo que se ha hecho a través del fin coger

el médico estaban el Mobile a Barcelona y desde allí daba órdenes a su equipo en tiempo real y a través de una pantalla que estaba haciendo la operación mientras tanto en el Clínic

y en los deportes el Barça volvió a ganar anoche en el Bernabéu y les sirve para meterse en una nueva final de la Copa del Rey Sampe

es la cuarta victoria consecutiva culé en feudo blanco entre Liga y Copa y la décima en las últimas veinte ya casi una tradición anoche cero tres doblete de Luis Suárez uno de penalti y otro de Varane en propia puerta la habitualidad en estos últimos años casi el causa pereza a Piqué avisa para el clásico liguero del sábado

Voz 1 06:53 no estamos fuera

Voz 8 06:56 la suerte últimamente ganar muchos partidos aquí además cuando

Voz 3 06:59 de todas abultados así que tendremos con las pilas puestas otra sexta final de Copa consecutiva para el Barça

esta noche desde las nueve segunda semifinal en Mestalla empate a dos en la ida Valencia Betis

Voz 5 08:24 la Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena FCC punto es

Voz 1195 08:45 bueno porque queridos policías nacionales en un Estado democrático y de derecho es legítimo estar en desacuerdo con alguna ley pero lo que no puede hacer nadie es desobedecer Luis lo que ya resulta inadmisible es que sea un servidor público quién se atreva a desafiar la legalidad o la orden de un juez por eso lo policía hicisteis lo que deberíais

Voz 1727 09:07 es el ministro del Interior el que era ministro del Interior Juan Ignacio Zoido justo el día después del referéndum ilegal el día dos quizá hoy tengamos información de cómo y porqué se dio la orden de aquellas cargas policiales del uno de octubre en Barcelona porque ayer Rajoy y Sáenz de Santamaría insistieron en que ellos no estaban en las decisiones operativas de este tipo nadie quería hacerse cargo de esas cargas policiales hay mucha expectación hoy por la declaración de Iñigo Urkullu pero Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 09:34 qué tal Pepa buenos días no va a ser menor el interés que tenga la declara

Voz 1727 09:37 son del ex ministro del Interior no porque las partes Jasper

Voz 0055 09:39 lo que pueda arrojar algo de luz sobre uno de los aspectos más importantes de este juicio que son los disturbios los de veinte de septiembre y los del uno de octubre sobre los dispositivos policiales esos seis mil agentes enviados a Cataluña para los acusados es esencial para fortalecer la idea de que fue un dispositivo desproporcionado que sólo provocó tensión en las calles de Cataluña para sustituir Innova

Voz 1727 09:58 ya a los Mossos d'Esquadra las acusaciones Milán

Voz 0055 10:00 con más atención fíjate en este aspecto a los que declaran la semana que viene altos mandos

Voz 3 10:04 policía y Guardia Civil que estuvieron sobre el terror

Voz 0055 10:07 ni podrán dar otro tipo de detalles Zoido declara por la tarde si todo va bien por la mañana el primer testigo es el lehendakari Iñigo Urkullu su nombre ha salido a colación varias veces a lo largo del juicio la última vez ayer normalmente

Voz 3 10:18 como arma arrojadiza tendrá que explicar su labor de Merino

Voz 0055 10:21 ción en el otoño independentista a todas las reuniones que mantuvo como así como reconoció ayer el propio Mariano Rajoy habló con el presidente del Gobierno el dirigente vasco intentó sin éxito Pepa como por ejemplo también explicó uno de los acusados antivirus hace unos días evitar el artículo ciento cincuenta y cinco y evitar la declaración unilateral de independencia

Voz 1727 10:37 Alberto qué conclusión eso qué impresión entre las partes dejó la declaración ayer de Rajoy y del resto de volvieron no

Voz 0055 10:43 pues unas sensaciones muy similares a las que han dejado en algunos casos las declaraciones de los acusados que en el fondo según nos cuentan pues no dejan de ser políticos ayer entienden que Mariano Rajoy y Soraya Sáez de Santamaría aportaron muy pocos datos hablando de datos concluyentes a la a la investigación sombra solamente repitieron una serie de argumentos que ya habían hecho ellos públicos varias veces a lo largo de bueno desea Toño independentista en cuanto a Mariano Rajoy repitió pues argumentos que también repitió Soraya Sáenz de Santamaría es un argumento principal que ellos efectivamente se sentaron a la mesa con la Generalitat se sientan a la mesa con los dirigentes de la Generalitat de Cataluña que quisieron hablar con ellos pero que sobre el referéndum sobre ese referéndum ilegal no había nada que hablar

Voz 1197 11:23 todos los interlocutores que tuve yo en la Generalitat eran plenamente conscientes de que al menos mientras Mariano Rajoy fuera el presidente del Gobierno España no habría un referéndum para liquidar la soberanía nacional

Voz 0055 11:34 es decir Pepa que no hubo un diálogo sobre este aspecto como dicen los acusados pero no lo hubo porque no podía haberlo según dijo ayer Mariano Rajoy otro aspecto importante fue el que destacaron los dos y lo decía Sáenz de Santamaría Vox la acusación popular del partido ultraderechista cuestionó si el artículo ciento cincuenta y cinco no había sido demasiado blando pudiendo aplicar el Estado de sitio esto decía la ex vicepresidenta del Gobierno

Voz 1919 11:56 los estados de excepción y estados de sitio pueden comportar la suspensión de derechos de derechos fundamentales yo creo que era mucho más oportuno actuar respecto a los que habían incumplido gravemente la Constitución

Voz 0055 12:09 IU matizó bastantes Soraya Sáenz Santamaría lo que entonces se vino a llamar por parte del Ejecutivo la operación diálogo por parte de la Generalitat por ejemplo operación precinto porque dijo que habló con PP que hablo conciudadanos que habló con el PSC que habló con miembros de la sociedad civil pero no con la Generalitat de Cataluña ayer también declaró otro exministro Cristóbal Montoro que no consiguió Pepa arrojar demasiada luz con respecto a la malversación de caudales públicos en ese momento el Ejecutivo de Rajoy concretamente el departamento de Montoro ejercía un control férreo sobre los gastos que hacia la Generalitat de Cataluña no supo decir exactamente cuánto dinero se gastó en qué conceptos del referéndum pero sí glosó todos los gastos sospechosos

Voz 0447 12:45 Sony que llevaron ante la Fiscalía cree son denuncias relativas a actividades como te decía The Deep son denuncias de en relación con publicidad institucional son denuncias relativas a

Voz 0055 12:58 ah pero Pepa en esta causa seguimos con la misma dudan en la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el momento saben cuantificar exactamente cuánto dinero público creen que la Generalitat gastó en el referéndum

Voz 1727 13:07 a ver cómo viene el día Alberto en saber hasta los hasta luego

Voz 10 13:13 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 4 13:21 en y gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que buscas que encuentra Lasse ni NG punto es sabía usted que la naranja una vez cogida del árbol va perdiendo propiedades por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo para poder exprimir las naranjas cogidas de las naranjas que usted exprime están recién cogidas del álbum zumo exprimido donde Simón hecho con naranjas de nuestra tierra Simón la gran diferencia

Voz 1727 13:59 ya al final de la legislatura llegamos con dos sonidos uno el que anticipa la campaña y la brecha profunda que separa dos partidos y a dos líderes que no hace tanto estaban entendiéndose

Voz 11 14:11 los Sánchez diálogo siempre claudicación nunca ellos que defendemos el diálogo dentro de la Constitución cordón sanitario ya la ultraderecha señor Rivera a ver si nos podemos apoyar bella para encaramarse a las instituciones democráticas mi Sánchez significa sectarismo el señor Sánchez es el sectarismo en persona lo único que les pido una cosa señor Rivera muestra

Voz 5 14:30 más o menos testosterona

Voz 1727 14:32 el otro sonido habla del empeño del Gobierno en apurar el mandato y cuidar al socio por la izquierda en asuntos como los desahucios y la vivienda por eso le preguntaba ayer Rafa Mayoral de Podemos a la ministra de Justicia a Dolores Delgado en el Congreso

Voz 12 14:46 hay que defender España es abrirle la cabeza a los catalanes nosotros y nosotras creemos que defender España es defenderla para la fraternidad y proteger a su población frente

Voz 13 14:56 muy se trata ahora mismo es de buscar soluciones concretas por lo tanto por lo tanto te digo Señor Mayoral en ese camino en ese camino nos vamos a encontrar yo estoy convencida que encontraremos la vida

Voz 1727 15:08 y en ello están parece encontrándose mañana el Consejo de Ministros aprobará un nuevo decreto ley sobre vivienda finalmente han renegociado están renegociando en realidad todavía el contenido con Unidos Podemos y el decreto incluye la vinculación entre el incremento del precio del alquiler y el IPC durante la vigencia de contrato y un índice de precios que sirva de referencia a caseros inquilinos Javier Carrera buenos días

Voz 1197 15:32 qué tal buenos días en qué consiste exactamente

Voz 1727 15:34 el índice buenas un índice que utilizó

Voz 14 15:37 dos de la Agencia Tributaria del catastro y que según el borrador de ese decreto al que ha tenido acceso la Cadena SER permitiría a comunidades y ayuntamientos diseñar dice el texto sus propias políticas de vivienda hay podrían entrar por ejemplo bonificaciones en el IBI para reducir los precios pero de momento no la posibilidad de regular los de establecer topes como quería Podemos para ello remarcan fuentes de la formación morada serían necesarios cambios en leyes estatales como la de arrendamientos urbanos donde se establece que las rentas Se fijan libremente sí que aparecen en ese texto medidas como la ampliación de los contratos de tres a cinco años siete Si el arrendadores una empresa o como decías que dentro ya de ese contrato el incremento anual del precio no pueda ser mayor que la subida de

Voz 1727 16:19 el IPC Javier el decreto eso va a convalidar con las Cortes disueltas hará por tanto en la Diputación Permanente del Congreso cómo está el juego de las mayorías ahí

Voz 14 16:29 sí ahí las mayorías son mucho más ajustadas son solo sesenta y cinco diputados incluyendo a la presidenta de la Cámara a Ana Pastor el Gobierno necesita entonces revalidar la mayoría de la moción de censura de momento Unidos Podemos se muestra optimista con la posibilidad de apoyar el texto porque aunque no se incluye la regulación de precios como tal sí han logrado otras de sus exigencias Esquerra Republicana hipoteca también serían en principio favorables pero el Ejecutivo necesitaría además el apoyo de formaciones como PNV Compromís o Bildu El decreto podría aprobarse como decíais este viernes en Consejo de Ministros aunque aún no está todo cerrado Pepa fuentes del Ministerio de Fomento

Voz 1 17:07 confirman que siguen trabajando con todos los

Voz 14 17:10 topos para buscar al acuerdo carrera

Voz 1 17:12 decías a vosotros hasta mañana

Voz 1 17:50 no racista y mentiroso Michael

Voz 1727 17:52 Cohen no se quedó corto al calificar a Donald trampa pero siendo llamativo que lo es que quién fue su abogado durante diez años no descalifique así no fue lo más grave de su comparecencia en el Congreso Cohen implicó al presidente en varios delitos dijo además que Trump nunca pensó que iba a ganar las elecciones ni nadie que se presentó a las primarias para hacer una campaña de marketing vamos Jabois para hacer a Trump grande de nuevo grita que estoy de yo no nada

Voz 1389 18:19 la lógica destructiva que rodea todo lo relacionado a Donald Trump al menos respecto a sus a sus primarias republicanas cuando el saltar ese escenario se convierte en el foco de atención sólo por eso pero es que también hay una lógica interna en que en los candidatos y los partidos más grotescos representen a una campaña como una manera de promocionarse pero no de ganar o por lo menos no de ganar tanto este caso Donald Trump acaba siendo exagerado o eso los pero porque ya sólo nos faltaba de aunque estuviese hay cabreado contra su voluntad en plan yo lo quería pobrecita se sienta en el botón nuclear Yaron y lo pulsa se sienta

Voz 1727 18:52 no te vayas todavía Jabois quédate a escuchar la entrevista que a primeras horas de la noche ha hecho Marisol Rojas al periodista Jorge Ramos probablemente el periodista hispano más influyente y valorado en Estados Unidos y en todo el continente ya maduro no se le ocurrió otra cosa que mostrar con él sus dotes de dictador ya lo saben

Voz 1508 19:09 Le gustaron sus preguntas lo retuvo se quedó con su material y lo deportó la conversación empieza con la pregunta que él hizo a Maduro estamos ante un dictador o presidente

Voz 6 19:18 a mí no me queda la menor duda de que estamos frente a un dictador cuando alguien controla el legislativo el judicial el Ejecutivo la Fuerza Armada censura a los medios de comunicación interpreta la Constitución como él quiere que cuando lo controla todo en el país se llama dictadura

Voz 1508 19:34 la entrevista duró apenas diecisiete minutos Maduro escuchó a Ramos leer la lista de presos políticos pero no quiso ver las imágenes de venezolanos buscando

Voz 16 19:42 mira en un camión de la basura que se precie de

Voz 3 19:45 ahora no recuerdo

Voz 6 19:48 pues la figura del portavoz

Voz 3 19:50 esta del del otoño del patriarca de Gabriel García

Voz 6 19:53 lo que es es decir este personaje con ínfulas de poder pero totalmente alejado de su realidad pero que el Palacio de Miraflores es una burbuja aquello se creen sus propias mentiras

Voz 1508 20:03 pero eso no significa que el régimen esté en horas bajas

Voz 6 20:07 es una grave equivocación pensar que estamos frente a un persona que lunático David no estamos frente al tienen muy inteligente hay hay que tener mucho cuidado en confundir un error de comunicación gravísimo a decir que nos encontramos frente a alguien débil

Voz 1508 20:22 Ramos tiene dos certezas que Miraflores no preocupa la imagen exterior y que una revolución popular contra maduró es poco probable porque los venezolanos tienen

Voz 1727 20:30 miedo son las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:37 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días con seis grados hasta ahora en la Gran Vía más calor más buen tiempo para este jueves en toda la región aunque las previsiones meteorológicas ya han puesto fecha límite para hasta mini primavera el próximo martes comenzará a cambiar el tiempo este sábado comienza la campaña de las primarias en Madrid que se van a celebrar

Voz 1197 20:57 el próximo doce de marzo Marta Higueras y Rita Maestre

Voz 1275 20:59 le acompañarán a Manuela Carmena en los primeros puestos de su lista a la Alcaldía de Madrid tres mujeres a la cabeza los únicos tres nombres que por ahora se conocen de esa candidatura mientras que la lista a la Comunidad que encabeza Iñigo Errejón Clara Serra va a ser la número dos creo

Voz 17 21:14 que es el momento en el que tiene que haber mucho diálogo mucha voluntad de entendimiento acercar posturas tender puentes porque me parece que tenemos que ir a una candidatura por supuesto Unica creo que hay que reflexionar sobre cuál es la manera de que vayamos más unidos que seamos más en esa candidatura no está hace un mes escaso

Voz 1275 21:32 Serra abogaba por la lista única al actual portavoz de Podemos en la Asamblea cambiará de chaqueta el veintiséis EM y abre el camino para que otros diputados regionales también lo hagan Alejandro Sánchez de Eco irá de número siete con Errejón el resto de nombres de ambas listas

Voz 5 21:46 se mantiene en secreto

Voz 1275 21:56 Cristina Cifuentes era la única compareciente la última sesión del caso Máster en la asamblea el próximo seis de marzo antes el lunes pasarán por la comisión entre otros el rector de la Rey Juan Carlos Javier Ramos y el consejero de Educación Rafael Van Dyck en hay malestar en Podemos por la abstención del PSOE Ángel Gabilondo que ha permitido que Pablo Casado y la ex ministra Car

Voz 3 22:14 me montón no sean citados

Voz 1275 22:17 podía que Cifuentes esto esperan de la comparecencia de la expresidenta el dinero

Voz 3 22:21 dado de Podemos Eduardo Rubio y el diputado socialista Juan José Moreno

Voz 19 22:25 pero yo espero que no os hablaré pues algunas de las cosas que dijo por ejemplo el señor Álvarez Conde que explicó cómo había habido presiones desde la Comunidad de Madrid para obtener el acta falsificada pues yo quiero preguntarle a Cifuentes por todo esto a saber hasta que punto se utilizaron las instituciones madrileñas no solamente para para obtener un trato de favor sino también para obtener un documento público falsificar

Voz 5 22:43 y esperamos que todo esto quede con claridad si esto se circunscriba Cifuentes afectaba más gente de su Gobierno o de la Consejería Educación para nosotros es fundamental que se establezca

Voz 1275 22:54 las cuentas del Ayuntamiento de Madrid acabaron en dos mil dieciocho con un superávit de más de mil millones titulares

Voz 0159 22:59 Aurora Santos la deuda se redujo en las arcas municipales en setecientos veinte millones de euros datos definitivos que avanza la Ser de la liquidación de los presupuestos del año pasado que hoy se aprueba en la junta

Voz 1275 23:10 el Gobierno local comienza el juicio contra un hombre vinculado a grupos de ultraderecha que colgaba en You Tube canciones xenófobas contra los extranjeros el imputa un delito de odio continuado se enfrenta a tres años de cárcel

Voz 0159 23:19 el sindicato de maquinistas de Metro de Madrid ha aprobado por mayoría convocar nuevos paros parciales de media hora de duración para abril mayo y junio además este sábado continúan los paros de cuatro cinco de la tarde en las líneas pares del suburbano con unos servicios mínimos las

Voz 1275 23:31 el sesenta y tres porque ya está en marcha la nueva edición de ARCO en Ifema ayer abrió para los profesionales desde mañana y hasta el domingo estará abierta al público general y hoy la visita los Reyes que van evitar la foto con la polémica obra del artista Santiago Sierra un no de más de cuatro metros que representa Felipe VI y que tendrá que ser quemado por el comprado Raquel García en apenas unas horas los Reyes van a recorrer los pasa

Voz 20 23:51 tíos de Ifema sin pasar por delante del Ninot hiperrealista de Felipe VI que centenares de curiosos han estado viendo durante toda la jornada inaugural Arco no ha querido que este año la provocación de si Ribé Merino empaña una edición dedicada a Perú que deja todo el protagonismo al artista y que supone la salida de subdirector de Carlos Urroz

Voz 1 24:09 la polémica más una aparezca

Voz 16 24:12 es vosotros los medios de la que se aprovecharon los artistas en detrimento del resto los de la feria

Voz 20 24:18 mañana viernes Arco abrirá al público

son las ocho y media a las siete y media en Canarias Donald Trump está dando en estos momentos explicaciones tras la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong un en Vietnam cumbre que ha terminado antes de lo previsto y sin acuerdo según el presidente norteamericano y suerte el motivo del fracaso ha sido que Kim Jong-Un quería que Estados Unidos levantar allí a las sanciones pero Trump cree que no es el momento todavía dice la Casa Blanca que las dos delegaciones coinciden sin embargo en seguir hablando en seguir negociando sobre la desnuclearización de Corea del Norte enseguida resumimos esas explicaciones con nuestro enviado especial aquí Podemos e Izquierda Unida volverán a presentarse juntos a las generales aunque con algunos cambios empezando por el nombre la coalición se llamará unidas Podemos y los de Garzón tendrán más visibilidad en las listas Javier

Voz 3 31:10 él mismo Garzón ya no será el número cinco por Madrid como en las últimas elecciones sino el primero por Málaga el acuerdo lo han anunciado los secretarios de Organización en esos dos partidos Pablo Echenique e Ismael

Voz 30 31:21 Tales esperamos que también pues produzca una

Voz 4 31:24 pero en una comunidad importante como esta

Voz 30 31:27 como el de la Comunidad de Madrid

Voz 0804 31:29 lo político que pone en primer lugar la unidad como un elemento motor principal del cambio en nuestro país

Voz 3 31:37 se cumple un año de la llegada a España del primer medicamento financiado contra la atrofia muscular espinal es una enfermedad rara rara degenerativa que sufren unos cuatrocientos niños en nuestro país hemos hablado con la familia del primer pequeño que recibió este tratamiento Laura Marcos

Voz 31 31:54 cuando Thiago tenía diez meses bajaba solo

Voz 32 31:56 de Sukarno se apoyaba una mesa de piel y de repente todo eso que la hacía dejó de hacerlo

Voz 31 32:02 en el Hospital de Santiago le diagnosticaron la enfermedad muscular más temida por los neurólogos el cuerpo de Thiago dejaría del todo de moverse porque le faltaba un gen esencial para la vida nuestro cuerpo posee otro gen de rescate una copia según el euro pediatra Jesús Eyries pero

Voz 3 32:18 en qué puede producir algo de la protesta en siete tramos lo hace una cantidad que para nada es suficiente para preservar toda la función motriz

Voz 31 32:24 este medicamento que cuesta cuatrocientos mil euros y está financiado acelera esa producción otras siete dosis Carmen Vázquez la madre de Tiago ha visto un cambio radical teme

Voz 32 32:34 eso a coger fuerza sobre todo de tronco para arriba los brazos los mueve como un niño normal empezó a escribir a comer el sólo empezó a no caerse le pararon es es temblores que tenía en las manos y cada día vemos

Voz 1727 32:47 niño muchísima más fuerza Diago está espera

Voz 31 32:50 dando su primera silla eléctrica para poder moverse sin que lo empujen uno de cada seis mil recién nacidos padece atrofia muscular espinal

Voz 2 32:59 hay que escuchar hablar hacer

Voz 1727 33:25 y a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa Bueno

Voz 3 33:29 días todos el testimonio de Rajoy ante el Supremo tuvo algo de anómalo fue más el de un político en defensa de sugestión que el de un testigo que aportaba pruebas Rajoy justificó con rotundidad sus actuaciones y las de su Gobierno nunca dejó la menor fisura en su posición estrictamente constitucional dijo hiciera utilizó medidas excepcionales inmediatamente después de los hechos no fue porque éstos no fueran de excepcional gravedad sino para dar oportunidad a la rectificación por consensuar sus decisiones con otros partidos es su argumento todo quedó muy claro salvo su inhibición absoluta durante años que su gran pecado O'Belén ante el desciende de Rajoy fue muy interesante desde el punto de vista político pero no aportó demasiado para apuntalar la acusación de rebelión que es el meollo de esta causa denunció si la atmósfera de violencia de aquellos días de septiembre y octubre de dos mil diecisiete pero sin precisar hechos concretos sinceramente no creo que la Fiscalía pueda reforzar su calificación provisional por el testimonio del ex presidente párrafo parte merece el presidente del tribunal Manuel Marchena intervino mucho algunos pensarán que en exceso para asegurar que todos fiscales de censores y testigos se comportaron de forma procesalmente irreprochable desde mi punto de vista su meticulosidad de cortesía exquisita por otra parte es imprescindible en un juicio tan vidrioso y observado con tantas veces denuncias además sus acotaciones tienen mucho valor didáctico y eso me parece importante habida cuenta de que las sesiones están siguiendo en directo por televisión el tema de la violencia aparecerá de forma precisa hoy con el testimonio de Zoido que era ministro de Interior la violencia que empleó la Policía al uno de octubre la violencia que padecieron las puertas de seguridad testimonio muy importante

Voz 1727 36:36 he también en esta mañana de jueves con Esther Palomera buenos días Ernesto el buenos días

Voz 0587 36:42 buenos días ni con Enric Juliana cómo estás

Voz 1727 36:44 buenos días buenos días casi dos horas duró la declaración de ayer de Mariano Rajoy como testigo en el Supremo y Caicedo qué te pareció el presidente

Voz 0587 36:53 muy muy bajo y vivió la última la última vez que había visto en una desgravación de Rajoy fue en el juicio de hurto donde lo nombraron testigos hace ya dos años en muy en su estilo muy a la defensiva

Voz 38 37:06 desde que en el tema de Urkullu

Voz 0587 37:10 pues ha tenido una resistencia tremenda ha sacado nombres de Ortúzar pero no ha reconocido finalmente habló en persona o por teléfono con Urkullu pese a que el propio presidente Marchena le formuló la pregunta tiene una resistencia al tema de Urkullu tremendas y en ese sentido pues lo más relevante es que él dijo que no habían aplicado el estado de excepción como prueban y digamos las certificaciones de La Moncloa y la ley de seguridad porque había que que digamos se quitar al gobierno de la Generalitat y no hacer pagar de alguna manera la factura a los ciudadanos que recortando derechos fundamentales pero claro el problema fundamental no es ese el problema fundamental es que la versión queda Rajoy pero lo fundamental es que no había la suficiente violencia como dirían los jueces alemanes en el año dos mil dieciocho para declarar el estado de sitio no había la suficiente violencia para que el Consejo Nacional de Seguridad declarara la ley de seguridad nacional y no sólo eso sino que aplazara la reunión fijada para el seis de octubre del dos mil diecisiete días después del referéndum para el primero de diciembre Iker primero de diciembre ni siquiera tocará el tema porque el informe de la vice presiden venta Señora Soraya Sáenz de Santamaría se convirtió en nueve de un informe sobre Catalunya sino sobre

Voz 1 38:29 seguridad volveré lo al tema Urkullu pero

Voz 1727 38:32 presión Giuliana

Voz 1 38:35 yo destacaría lo siguiente de las

Voz 0568 38:38 con toda declaración de Mariano Rajoy como la de Soraya Sáenz de Santamaría me llamó poderosamente la atención que ambos que era no

Voz 3 38:47 los principales responsables del Ejecutivo

Voz 0568 38:52 a la hora de afrontar la cuestión del uno de octubre es la de las Ken sean en estos momentos no sabemos quién dio la orden a la Policía de actuar en el modo cómo actuó el uno de octubre porque tanto el expresidente del Gobierno como la ex vicepresidenta del Gobierno reunieron afirmar es decir no yo a las ocho de la mañana tome esa decisión o a media mañana consideré que esa decisión es errónea erróneas hubo una enorme elipsis sobre este punto que es un elemento absolutamente crucial de todo lo que se está sometiendo a juicio ir vínculo eso a otra declaración

Voz 39 39:34 que es la de Artur Mas

Voz 0568 39:37 la declaración de Artur Mas también contiene un elemento sorprendente es decir

Voz 0587 39:41 eh

Voz 0568 39:42 al final vino a decir lo siguiente yo lo habría hecho de otra manera yo habría convocado elecciones es decir los máximos responsables de toda esta situación porque ha llegado el momento de comparecer ante el tribunal digo los máximos responsables porque los tres son los que tuvieron la principal responsabilidad en términos políticos de del del cuadro crítico de Cataluña en estos años

Voz 39 40:07 coinciden en un punto es decir

Voz 0568 40:10 en no asumir el pub el momento clave parece que fueron otros los que toman la decisión yen decir yo lo habría hecho de otra manera es decir la conclusión sería a alguien se le escapó de las manos en los dos lados o alguien no pudiera

Voz 1727 40:25 girarse nunca que las cosas llegaran a ese punto no que también se dieron muchos palos de ciego allí a propósito

Voz 1 40:31 que es verdad que esta mañana tiene que

Voz 1727 40:33 a alguien hacerse cargo de aquella decisión operativa porque tanto Rajoy como Soraya decía no no yo no estaban en en la decisión operativa ya estaba Zoido que hay que enseñar de caso

Voz 0568 40:44 pero atención estamos hablando el presidente

Voz 1727 40:46 ante ella el Gobierno pero pero pero pero introducción matiz muy importante Iñaki Gabilondo a las ocho y media no jodido también puede aportar información sobre la hostilidad con la que ejercieron su papel la Fuerzas de Seguridad del Estado durante aquel tiempo es que hay mucha información que estaban en esto pero interior esos días eh yo no esperaría mucho de

Voz 0591 41:09 declaración de Zoido la medida en que efectivamente a mí como a Giuliana por eso ACC asentía con tanta contundencia lo más sorprendente de la declaración de ayer IU varios episodios de contradicciones en sus propias declaraciones focos los máximos responsables de un Gobierno que afrontaba la mayor crisis territorial que ha tenido España en los últimos cuarenta años no fueran capaces no ya de asumir la responsabilidad del operativo policial sino de inhibirse de ese operativo parecía que es que el operativo se dispuso sólo por lo tanto yo hoy no esperaríamos

Voz 1727 41:43 eso de mucho de Zoido está eso de se se dispuso solo no la las urnas salieron Sota solas largo los policías actuaron por su cuenta

Voz 0591 41:51 con los policías está aquí estamos y luego hay hay otra cuestión que a mí también me me resultó me causó cierta perplejidad como un presidente del Gobierno

Voz 9 42:02 es capaz de olvidar en un

Voz 0591 42:04 momento de la historia de España como el que se vivió aquel uno de octubre los prolegómenos con quién habló con quién se reunió

Voz 1 42:12 cualquier invocó es decir yo sí hombre lo de Urkullu de aquella manera si yo creo que ahí

Voz 1727 42:21 sólo cabe una lectura en el del contexto político y electo

Voz 0591 42:25 cuál es el que estamos y tú te has pasado entonces a lo que asistimos ayer es a una nueva función política que no aportó nada al proceso judicial de ahí hemos sido tamos si acertamos y unos asoma

Voz 1727 42:36 hoy a los titulares de la prensa de parte de la prensa conservadora este país titular de ABC dejé muy clara los independentistas las reglas del juego titular de la razón no hubo mediador titular del mundo siempre supieron que no iba a negociar la soberanía no la hay en dudó de que estuviera negociando la soberanía nacional Rajoy pero no está duda estuvo en algún momento quiere decir esa insistencia en subrayar esto es parte del propio Rajoy en algún momento del juicio también sólo tiene una interpretación en clave del momento político

Voz 1 43:07 el largamente

Voz 1727 43:10 pero claramente porque nunca estuvo en duda eso nunca se dijo que estaban mediando negociando Urkullu la soberanía o un referéndum

Voz 0587 43:19 estamos hablando de si convocar elecciones autonómicas sonó intuyo parece que había conseguido del presidente entonces Pujol la posibilidad de convocar elecciones autonómicas eso exigía determinados ajustes esto es un tema que debería abordarse con naturalidad porque va a venir Urkullu claro tenemos tenemos eh aquí tenemos un problema con el juicio al señor Rajoy va a sienta en el banquillo ya leído las declaraciones Soraya Sáenz de Santamaría el hombre es una que tiene cierta digamos sinceridad lo reconoce un testigo no puede escuchar la declaración no puede hablar con otro testigo ya sé que en esta época es os ponéis en esta época no puede hacerse pero el señor Rajoy repitió lo mismo que dijo Soraya Sáenz de Santamaría esa declaración ha visto que es posible que la haya visto eh

Voz 3 44:10 ha sido preparado en conjunto es un elemento

Voz 0587 44:13 el segundo elemento es que la resistencia Rajoy a abordar ese tema a mí me parece muy indicativo porque lo que estamos discutiendo no es una mediación en general estamos discutiendo si se convocan elecciones autonómicas hice Evita todo esto

Voz 1727 44:26 lo que estaba en juego aquellos días en fin si lo vivimos todos en primera afilan si se convocaban elecciones no se convocaban elecciones las quince monedas de plata de que mencionarlo cincuenta ciento cincuenta y cinco medidas de plata que mencionar confían en aquel tú

Voz 0568 44:40 hay hay yo no sé qué decir ganar a Iñigo Urkullu que hace un año sólo yo tengo

Voz 1727 44:45 año y pico tengo absoluta Constancio absoluta

Voz 0568 44:47 estancia de que hubo mediación no para obtener una declaración de por parte del Gobierno español de aceptación de cualquiera de los puntos que se planteaba desde la Generalitat no la mediación que tenía como objeto el hecho de qué se convocase elecciones antes de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco in extremis es decir horas antes de que el Senado

Voz 1727 45:13 sí existió mira existe que yo

Voz 9 45:17 ahí Puigdemont había comunicado

Voz 0568 45:20 a través de mensaje telefónico a Urkullu que iba a convocar elecciones se desdijo ante la presión que percibió en la plaza de Sant Jaume ahí la presión de su propio partido

Voz 1727 45:31 os pongo una declaración de Urkullu el día veintisiete os recuerdo se iba a declarar la independencia finalmente ese declaró eso que ahora dicen que no tiene ningún valor se hizo luego aplicó el ciento cincuenta y cinco Rajoy pues esa mañana todavía Urkullu confiaba en que la situación tuviera arreglo hablaba en primera persona de que veinticuatro horas antes cuando su mediación fue más intensa todo llegó a estar casi solucionado

Voz 0804 45:59 ayer estuvimos muy muy cerca de la solución su momento de máxima responsabilidad y es tiempo también de altura de miras creo que hay tiempo todavía hoy para conseguir la solución

Voz 1727 46:13 aún decía él aquella mañana hay tiempo bueno ya veíamos que ya vimos que no que no sabía que no había voluntad por lo menos de convocar elecciones o que le torcieron el brazo fin la historia escribiera cómo cómo fue aquello en concreto pero que Urkullu estuvo el veintiséis de octubre tratando de conseguir una convocatoria electoral

Voz 0587 46:32 es que hubo contactos con Rajoy aceptados ayer a regañadientes y hubo una intervención de Andoni Ortí

Voz 1 46:36 Bush ha confesado también pero insisto esto pero este entre otras personas pero sí es relevante para para lo que se está juzgando del Supremo absolutamente este valor político tenía un valor político

Voz 0568 46:49 para saber qué ha ocurrido exactamente

Voz 1 46:52 por político jurídico perdón cuál es tú lo digo tiene claro si usted

Voz 0587 46:57 siendo una negociación para convocar elecciones autonómicas vitales ciento cincuenta y cinco es que no hay la suficiente violencia

Voz 1 47:03 bueno no hay la suficiente pronosticó que claro que lo sea relación haces tú tiene un valor jurídico político yo eso no lo dejan claro pero si tú lo ves aquí está aquí lo dices faltaba ahí atrás si tras esas cuestiones

Voz 9 47:17 a mí me llamaran la atención y es cuando

Voz 0591 47:21 a Soraya Sáenz de Santamaría que parecía que llevaba la elección mucho mejor aprendida y con más soltura con Mariano Rajoy que se sabía todo

Voz 0587 47:28 como sonrisa y mayor

Voz 0591 47:30 la perfección entrar en contradicción respecto al papel del CNIO ya vine a decir que no que el CNI y no tuvo ninguna participación en los días previos ni sabían y actuó investigó mientras que el máximo responsable del CNI y entonces declaró en su día que había participado ya había investigado Se había urnas no había urnas que podía pasar en aquellos días y luego el ejercicio de cinismo si se me permite del ex ministro de Hacienda Cristo

Voz 1727 47:57 Noval Montoro que solemnemente había declara