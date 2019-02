Hoy por Hoy (28/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 enseguida sesenta en este estudio de la Cadena Ser la ministra de Economía Nadia Calviño pero a estas horas es otro ministro el de Ciencia al que va a intentar sacar adelante en el Congreso el decreto para agilizar los trámites burocráticos en la ciencia y en la universidad en la Cámara Baja está José María Patiño delantero

Voz 1108 00:40 el ministro del astronauta Pedro Duque en efecto ya está en su escaño va a subir a la tribuna de oradores para defender la convalidación de este real decreto aprobado el pasado día once en Consejo de Ministros los próximos que apruebe el Gobierno ya deberán ir a la Diputación permanente dado que el próximo martes se disuelven las Cortes Pedro Duque comentaba ayer que le gustaría que se respaldara por unanimidad

Voz 0568 01:01 el reto de que la ciencia y la investigación cuente con

Voz 1108 01:03 marco estable que no se ha cambiado en el futuro

Voz 1727 01:06 es noticia que les cuenta esta ahora la Cadena SER nuevo revés judicial para Cristina Cifuentes Javier

Voz 1552 01:11 la Audiencia de Madrid ha archivado definitivamente la querella que interpuso la ex presidenta madrileña contra Francisco Granados por afirmar que mantenía una relación sentimental con su compañero de partido Ignacio González y que por eso conocía la caja b del PP Miguel Ángel Campos Éstas fueron las declaraciones de Granados que motivaron la querella de Cristina Cifuentes

Voz 2 01:30 pero que mantenía una relación sentimental conocida por todo el mundo con el que se convierte en la persona las manos dos oido fin la ejecutiva en el partido del señor

Voz 1552 01:43 pues la Audiencia de Madrid afirma ahora en un auto al que ha cedido la Cadena Ser que no es delito denunciar ante un juez como hizo Granados que Cristina Cifuentes conociera la financiación ilegal del Partido Popular madrileño tampoco es una calumnia y carece de gravedad afirman los tres magistrados sostener que Cifuentes mantenía una relación sentimental con el ex presidente madrileño Ignacio González y que por ello conociera la caja b regional del Partido Popular no es motivo de reproche penal tal afirmación aclaran los magistrados por qué Granados realizó estas aseveraciones aunque un juez con la finalidad de provocar una investigación

Voz 3 02:21 en Vietnam Donald Trump ha terminado de forma abrupta la cumbre con Kim Jong-Un Hinault logra consensuar ningún acuerdo

Voz 1552 02:27 con el líder norcoreano sobre la desnuclearización de la península

Voz 1 02:32 sí

Voz 1552 02:36 el secretario de Estado Mike Pompeo acaba de decir que Kim Jong un no estaba preparado para avanzar en desnuclearización en la desnuclearización que les reclamaba la Casa Blanca por cierto que el predecesor de Trump Barack Obama va a visitar Sevilla el dos de abril para participar en la Cumbre Mundial de

Voz 0587 02:51 turismo el ex presidente tuvo que cancelar su presa

Voz 1552 02:53 nació en la capital andaluza hace cuatro años por los atentados de Boston

Voz 1 03:00 en la Cadena Ser

Voz 1727 03:09 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 4 03:13 hola qué tal muy buenos días después de que llevamos tantos días hablando de blanco color de que no hay dos casos iguales y que para gustos Blanc colores no tienen en su casa unas toallas XL de algodón egipcio con reacias por ejemplo o los muebles en blanco a juego con el cabecero o una mantita nueva para ver la tele en el sofá eh a ver quién no ha pasado todavía por Blanco lord de El Corte Inglés si te has resistido hasta el último momento date prisa hoy veintiocho de febrero es el último día para disfrutar en blanco color de tu toda la variedad de colores estilos tamaños ir diseños en textil de cama baño decoración inmuebles de dormitorio hasta con un cincuenta por ciento de descuento podrá conjuntar desde un nórdico con sus sábanas

Voz 1727 03:59 tropical clase hasta los manteles

Voz 4 04:01 ella tasa juego tienes tantas opciones como gusto si personas date prisa hoy último día para poner tu a tu gusto

Voz 1 04:09 la solar pero luego Arias en el capítulo de los capítulos

Voz 5 04:17 desde el primer día que yo me reuní con el señor más concretamente el capítulo I que la de los más importantes quedémonos con lo sustancial pocos políticos

Voz 1727 04:26 dicen más cosas con las manos que Mariano Rojo

Voz 5 04:28 con las manos hemos hecho todo cuanto estaba en mis manos pocos políticos tienen fama de hacer menos

Voz 1727 04:35 con ellas la anterior administración no había dicho

Voz 5 04:38 totalmente ningún presidente del Gobierno puede mirar para otro lado cuando se producen situaciones de esas características sean Vargas Tina Fey detenido algunas preocupaciones el presidente del Gobierno está ya me preocupó mucho la crisis económica pues eso queremos mucho más de acoso masivo me preocupan los

Voz 1727 05:00 por sus era un acoso violento

Voz 5 05:03 pues mire yo francamente estaba seriamente preocupado ante la imposibilidad de dialogar no se decidió parar Maki el diálogo que se planteaba era referéndum sí o sí no había muchas personas que quisieron hablar conmigo y hablaron tango que habrán querido hablar también con otros ya era muy difícil hablar del día mejor no habla el señor Puigdemont nunca hubo nada de que hablar que empieza lo que sí aplicó el ciento cincuenta horas no supieran toma todas las decisiones importantes que se tomaron mi estaríamos nosotros hoy aquí hoy toro y se hubiera producido de los acontecimientos a quién se le puede ocurrir a ser presidente de un Gobierno democrático puedan negociar fueron muchas las cosas que ocurrieron en Catalunya en ese ir mucha gente políticos y no políticos los atendía todos atendió usted al señor Urkullu quien piensa vive contado por un nombre un señor que se llama Urkullu intentó intermediar hacer ahí no ha habido ningún mediador en este conflicto sólo le pregunto esto intermediar no hablar preguntar interés Rajoy pero pero mucha gente que también el señor Urkullu

Voz 1 06:40 piensas que no puedes sufrir sabes que tienes Pere derecho

Voz 1727 07:00 tras nueve y siete minutos de la mañana las ocho y siete en Canarias Nadia Calviño muy buenos días buenos días bienvenida a ministra de Economía y Empresa vio ministra ayer tuvo tiempo de ver la declaración del presidente del Gobierno y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ante el Supremo

Voz 6 07:15 no no lo he visto he visto resúmenes

Voz 1727 07:18 cuando ocurrieron los hechos que ellos relataban ayer como testigos usted estaba todavía en Bruselas núm hasta dónde llegaba la preocupación en Bruselas en la capital comunitaria por lo que estaba pasando en España

Voz 6 07:31 en un primer momento no hubo mucha conciencia de lo que estaba pasando yo recuerdo cuando los en los eventos del seis y el siete de septiembre que vivimos de forma muy traumática yo creo todos los españoles cuando yo lo explicaba la gente no entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo luego ya por supuesto según se fueron de esas cuando el resto de acontecimientos la en el resto del mundo y resto de Europa tomó conciencia de la importa

Voz 1727 07:52 hacia el lo que estaba sucediendo cómo ha vivido usted que viene de Bruselas que viene del mundo de la economía que está ajena a la ferocidad de la vida política no el cuerpo a cuerpo cómo ha vivido el final abrupto de esta legislatura

Voz 7 08:04 la justo cuando eh

Voz 1727 08:06 el Gobierno de Pedro Sánchez trataba de la han llamado de mil maneras desinfla ama el ibuprofeno no de acercar posturas con el Gobierno de la Generalitat

Voz 6 08:16 no yo creo que nuestro Gobierno desde el primer día ha tenido una actitud muy coherente con este tema somos un gobierno constitucionalista que claramente teníamos como límite la Constitución y la ley pero que teníamos también muy claro yo lo comparto al cien por cien que la única solución a que entre en un en una estación de conflicto en una situación de convivencia de problema de convivencia como el que hay en Cataluña es hablar hablando se entiende la gente hablando con el que piensa de forma diferente lo demás es un monólogo no hablar en primer lugar entre los catalanes y luego desde la perspectiva del Gobierno de España ayudando no ese a ese diálogo hemos hecho todo lo posible una vez que llega a un punto en el que no se puede seguir porque no se ve que haya una perspectiva positiva creo que el presidente del Gobierno ha sido extraordinariamente coherente una vez que no son los presupuestos sí que se ve que esa esa tendencia de diálogo ha llegado al al límite pues se convocan elecciones

Voz 1727 09:05 usted que ha estado en Bruselas en los organismos comunitarios que si algo puede decirse de ellos es que son

Voz 7 09:11 muy regla pistas

Voz 1727 09:14 se puede gobernar por decreto ley se puede en fin exprimir

Voz 6 09:17 a una legislatura como pretende hacerlo este Gobierno en primer lugar yo creo que nosotros tenemos que trabajar hasta el último día creo que sería un error decir a bueno se han convocado elecciones y por tanto hay que dejar de trabajar yo personalmente voy a seguir hasta el último minuto tratando de hacer lo mejor por mi país en donde esté incluyendo como ministra de Economía cosas distintas que por supuesto tampoco se trata de correr sin ton ni son sacar propuestas en esta en esta fase no Ebro que tendremos que ver cuáles son las medidas que son de urgente necesidad como se requiere para un Real Decreto Ley y actuar en consecuencia

Voz 1727 09:53 ya se va ir con alguna pena ministra si hubiera tenido más tiempo hubiera hecho algo que no va a poder hacer de ni siquiera por decreto ley siempre

Voz 6 10:01 sucede claro siempre que se termina vamos a ver cuando empezó esta legislatura ya teníamos muy claro que iba a ser particularmente corta eso no explica que desde el primer día ya hemos trabajado con el doble de ilusión de ímpetu de eficiencia yo creo para tratar de sacar lo máximo posible por lo que se refiere a mi cartera yo estoy muy satisfecha con el balance de estos meses porque hemos conseguido pues un poco cerrar el ciclo de regulación después de los diez años de crisis hemos conseguido aprobación de la Ley de crédito inmobiliario mejorando la protección de los ciudadanos hemos reforzado la seguridad jurídica en el sector financiero hoy mismo voy a firmar un orden ministerial para establecer las condiciones de una cuenta de pago básica para todos los ciudadanos que será gratis para los ciudadanos legales que es es una cuenta de pago FIES pues mire norma comunitaria que exige que existan este tipo de cuentas de pago básicas y que las ofrezcan de forma obligatoria todas las entidades financieras los las entidades de crédito estaba pendiente en nuestro país especificar las condiciones para que se ofrezca esta cuenta de pago básica y en nuestro caso lo que vamos a hacer es especificar las condiciones y además que está cuenta de pagos sea gratis para determinados colectivos vulnerables hoy vamos a sacar también a consulta en la definición de qué colectivos se pueden beneficiar de esta gratuidad Se trata de un elemento muy importante de integración financiera no inclusión financiera en definitiva este programa legislativo mañana vamos a adoptar el Real Decreto en Consejo de Ministros de la autoridad macro prudencial dime balance es muy positivo se quedan cosas en el tintero

Voz 1727 11:28 sí pero el balance es

Voz 6 11:31 muy satisfactorio la Macron pro

Voz 1727 11:34 hubiera evitado la burbuja inmobiliaria

Voz 7 11:38 creo que sí

Voz 6 11:40 si hubiéramos tenido eh a las tres instituciones a las distintas instituciones que supervisan los mercados financieros si hubiésemos tenido los elementos y los instrumentos de los que nos hemos dotado creo que no es posible decir nunca habrá otra crisis financiera porque bueno es impredecible no pero lo que es la burbuja la crisis que tuvimos Si se hubiera podido evitar

Voz 1727 12:01 el informe de invierno de Bruselas sobre la economía española hice muchas cosas algunas

Voz 6 12:05 venas que seguimos creciendo que el crecimiento

Voz 1727 12:08 es robusto pero también señala debilidades se conoció ayer mismo y una muy importante en particular es que la tasa de empleo dice Bruselas sigue siendo baja para las mujeres que todavía están en desventaja con respecto a los hombres en el mercado laboral español han podido hacer ustedes muy poquito ahí no

Voz 6 12:27 no me sorprendió nada el informe de la de la Comisión Europea porque de hecho el diagnóstico se corresponde punto por punto con el diagnóstico que nosotros hemos hecho en la agenda del cambio en esa esa hoja de ruta para ver qué tipo de reformas tenemos que abordar para tener un crecimiento más sostenible y más justo en el futuro no uno de los temas que nosotros señalamos ahí que muy bien señala a la Comisión Europea es el tema de la brecha de género que es una preocupación no sólo desde el punto de vista social que también y de justicia sino desde el punto de vista económico porque no estamos perdiendo la productividad la capacidad de crecimiento que genera la mitad de nuestra de nuestra población ese es un tema en el que sí hemos avanzado todos los todos los viernes cuando hemos adoptado medidas en el Consejo de Ministros hemos tenido siempre una mención especial para la dimensión de género de todas esas medidas hay más que hacer veremos si de aquí al final de la legislatura podemos adoptar incluso alguna otra norma que que vaya más allá pero fíjese por decirle un ejemplo la subida del Salario Mínimo Interprofesional el setenta por ciento de los perceptores del salario mínimo son mujeres con lo cual se trata de una medida que ataja directamente la brecha de género

Voz 1727 13:32 por cierto el informe de Bruselas dice bueno las consecuencias no van a ser tan catastróficas de haber subido de repente el Salario Mínimo tanto no no van a ser tan catastróficas con mucha gente está diciendo aquí en España para nada pero sí señala que hay que tener cuidado con una subida tan espectacular en poco tiempo por si puede repercutir en jóvenes sin cualificación que es otro de nuestros problemas no el empleo de los jóvenes

Voz 6 13:54 sin duda por eso nosotros hemos puesto en marcha junto con la subida del salario mínimo el plan de choque del empleo juvenil vamos a tomar también medidas para atajar el paro de larga duración es decir que por supuesto el Salario Mínimo no sea no ha subido de forma aislada sino con un conjunto de medidas para tratar de evitar que pueda tener ningún efecto negativo en el paro juvenil es uno de nuestras mayores preocupaciones lamentablemente exigió una acción un poco a medio plazo tiene que ver con la formación tiene que ver con la empleabilidad de nuestros jóvenes tiene que ver con la dualidad que existe en el mercado laboral y su exige una serie de reformas que pues no ha dado tiempo de poner en marcha en estos ocho meses espero que la próxima legislatura podríamos abordarlas

Voz 1727 14:35 ministra convencida de que siguen bueno sí

Voz 6 14:38 convencida Mellizo confió en que los españoles valorarán positivamente en la contribución que ha hecho este Gobierno y la contribución del partido

Voz 1727 14:45 los socialista para resolver los problemas de nuestro país si Pedro Sánchez sigue siendo presidente en la siguiente legislatura y le pide que siga usted sigue sí sí

Voz 6 14:53 yo estoy comprometida con el presidente virgen

Voz 1727 14:56 la lista electoral pues como les decía yo al presidente le he dicho que estoy totalmente

Voz 6 15:02 disposición y comprometida con él y comprometida con España por supuesto y habrá que ver dónde tengo yo mayor valor añadido no estoy segura de que yendo en una lista pues sea donde yo puedo hacer una contribución más más grande no

Voz 7 15:15 se lo ha ofrecido el presidente realista sí sí claro si las regido sí

Voz 6 15:20 es una concreta a todos no sé que ha habido que genéticamente Si digo una concreta no hemos hablado de detalle y no yo creo que los dos vemos las cosas de la misma manera Él sabe muy bien mi compromiso con él para mí está siendo un verdadero lujo poder participar en en este Gobierno en particular creo que hemos tenido una situación muy extraordinaria por cómo llegamos para dejar atrás la corrupción por el tiempo que teníamos y eso ha dado una enorme ilusión y un enorme

Voz 1727 15:47 la cohesión al grupo de personas que

Voz 6 15:49 Nos hemos encontrado en este Gobierno oí para mí esto es un privado

Voz 1727 15:52 es un lujo impresionante ministra entre el gasto social que este Gobierno sí ha podido aprobar vía decreto o porque no iban en en el Presupuesto General del Estado el gasto extra los ingresos que no se van a producir porque no se ha podido aprobar la reforma fiscal y las tasas con las que contaban aumentar los ingresos no están en vigor vamos a gastar mucho más de lo que vamos a a ingresar hay quién ha echado cuentas y dice el próximo Gobierno tendrá que hacer un ajuste ajustes ese eufemismo de recorte

Voz 0587 16:24 el recorte de trece mil millones de euros

Voz 1727 16:26 el próximo Gobierno a empezar con esa tarea yo lamento el que no se hayan adoptado los presupuestos generales del Estado lo lamento muy sincera

Voz 6 16:34 vente primero por por el por la las políticas sociales que incluían pero bueno como ministra de Economía Hay

Voz 8 16:41 persona muy muy Ortolá

Voz 6 16:43 Vox ha desde el punto de vista de la disciplina fiscal también porque quería que este año se se diese una reducción sustancial del déficit público que nos permitiese reducir rápidamente la deuda pública Éste es uno de los lastres uno de los desequilibrios que hemos heredado desde la crisis me parece que tiene que ser prioritario para cualquier Gobierno en nuestro país reducir el peso de la deuda pública sobre el PIB ahora que la economía va bien

Voz 1727 17:04 los sale alaba también el informe de Bruselas si era ahí para mí

Voz 6 17:06 eso es una prioridad entonces el los presupuestos generales del Estado que nosotros habíamos propuesto eran muy ambiciosos en términos de reducción del déficit y creo que es una oportunidad perdida al que no se hayan adoptado porque efectivamente al no poder llevar a cabo ese aumento de los impuestos que habíamos previsto el déficit público este año probablemente sea superior hay quien lo estima entre el dos con dos y el dos con cuatro frente al uno con tres que nosotros estábamos proponiendo incierto sentido esto es lo que supone retrasar un año ese ajuste no nosotros de todas formas trataremos este año de hacer la gestión de la tesorería lo más ajustada posible como hicimos el año pasado para tratar de reducir la deuda pública sobre el PIB todo lo que podamos el año pasado por ejemplo pudimos ahorrar cinco mil setecientos millones que no emitimos eso supone ahorrarnos unos mil quinientos millones en intereses que se dice pronto lo que estamos yendo con la gestión excelente que hace el Tesoro Público es este año también ver si podemos pues ahorrar un poquito en emisión dependiendo de cómo vaya la la los ingresos tributarios para que cada vez paguemos menos de intereses porque bueno es mucho mejor destinar el dinero a otro tipo de objetivos no educación sanidad etcétera

Voz 1727 18:14 pero no me ha respondido ministra trece mil millones de euros de recorte

Voz 6 18:18 a quién gobierne a partir de uno un yo creo que hay que huir de la idea de que ajuste quiere decir recorte precisamente que la experiencia españoles reciente claro pero yo soy madre dotado es uno de los temas que yo desde el primer día he intentado transmitir y es que en la reducción del déficit se puede conseguir recortando gasto aumentando ingresó eh las dos cosas son igualmente ortodoxas particularmente en el caso de nuestro país nosotros tenemos unos ingresos públicos sobre el PIB del treinta y ocho por ciento la media comunitaria están en cuarenta y cinco por ciento es decir que en el caso de nuestro país sólo reconocen todos los organismos internacionales

Voz 1727 18:52 el fuego de ayer también claro tiene todo el sentido

Voz 6 18:55 aumentar los ingresos públicos sobre el PIB es decir que yo en nuestra propuesta era hacer un ajuste sobre todo por el lado de los ingresos esa sería la propuesta que yo pondría sobre la mesa cuando cuando ganemos las elecciones claro

Voz 1727 19:07 estará usted no tiene la obligación de escuchar este programa todos los días pero yo le informó los oyentes de la SER se quedaron el martes yo misma con una incógnita que dijimos vamos a intentar resolver hubo un debate muy vivo muy encendido en esta mesa entre Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo dos economistas no periodista otro exdirector de la Agencia Tributaria sobradamente conocidos sobre si la venta de las joyas de la corona la privatización de buena parte de las joyas de la corona que hizo Aznar

Voz 7 19:34 Mar fue autorizada por Bruselas como

Voz 1727 19:38 una parte para que computarán el déficit de manera que pudiéramos converger antes de la de la entrada en vigor del euro bueno decía Ignacio Ruiz Jarabo no

Voz 7 19:47 no se autorizó decía Joaquín no no sé

Voz 1727 19:51 la sección economistas que nos llamaban que sí que sí computó

Voz 6 19:54 ya el uno no si no como si no las privatizaciones son son operaciones financieras y por tanto no computan en el déficit no computan con el Sistema Europeo de Cuentas del año noventa y cinco no computan con el que está actualmente en vigor es decir que no computan en déficit cosa distinta es que los ingresos si entran en caja por tanto tienen un impacto sobre la deuda pública lo mismo que les señalaba hace un momento si tenemos más ingresos tenemos que emitir menos deuda pública hay una serie de ajustes que se llaman esto flujo y que que se hacen para ajustar digamos el presupuesto de Caja al presupuesto en contabilidad nacional pero no no computan en déficit pero sí reducen la deuda pública

Voz 1727 20:32 son las nueve y veintiuno ocho veintiuno en Canarias seguimos hablando con la ministra de Economía

Voz 10 20:44 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 11 20:54 el Schulte procesados están al alcance de la mano de una forma mucho

Voz 1552 20:58 las familias de lo que creemos por explicar a la gente que eso

Voz 1584 21:00 son pues los snacks los helados las chucherías las chocolatinas los cereales y uno todas estas cosas que sí que os veo Sally bando pero es que claro están pensadas y sigue es están pensadas precisamente para eso para para excitar nuestros más bajos sin nombre el perdona momento tú comparas Mosquito un acelgas

Voz 1 21:21 bueno las acelgas trae entronca

Voz 12 21:26 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido siguen los también en Hoy por un punto Es Cadena SER

Voz 1 21:48 de la actualidad cuando podemos llevar hasta ella Hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 5 22:02 el dieciséis de noviembre de mil ochocientos cincuenta y cinco el misionero británico David Livingstone descubre las cataratas Victoria de Hilda su aventura ser aventurero tu imaginación es la mejor aventura los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti y síguenos en Ser aventureros punto es

Voz 1 22:29 en Australia

Voz 14 22:36 ah

Voz 12 22:39 cuenta con ser pase lo que pase

Voz 15 22:47 los lectores les sirve

Voz 1552 22:50 hoy por hoy

Voz 1727 22:54 bueno bueno

Voz 1 22:55 no

Voz 1727 22:57 y también con Enric Giuliana Esther Palomera Ernesto Kaiser esta mañana con la ministra de Economía del Gobierno de España Nadia Calviño en este estudio Esther Palomera cuando quieras pregunta a la ministra buenos días Ministerio ha dicho hace un momento que desde el primer día sabían todos los miembros del gabinete presidencial que ésta va a ser una legislatura particularmente corta

Voz 0591 23:20 hasta qué punto era así cuando les llamó Pedro Sánchez para entrar en ese gobierno les dijo venís para un ratito estamos hasta dos mil veinte porque hemos tenido versiones para todos los gustos el propio presidente ha dicho una cosa y la contraria en estos en estos últimos ocho meses si me permite una segunda cuestión que no me ha quedado claro si usted va a encabezar una lista electoral o no ha dicho que igual no el puesto desde donde aporte más al presidente del Gobierno pero no nos ha dicho si es un sigo es uno

Voz 6 23:49 cuando el presidente del Gobierno no llamo y me imagino que a todos nos dijo lo mismo no nos ofreció formar parte de este proyecto de esta aventura yo creo que todos dijimos que sí sabiendo que estábamos en una situación particularmente difícil desde el punto de vista de la minoría parlamentaria no con la que íbamos a tener que actuar así que el horizonte era de dos años como máximo yo creo que todos veníamos con la clara idea de que llegaríamos hasta donde pudiésemos ya está donde fuera lógico pero eso explicaba antes que me parece muy importante la coherencia del presidente del Gobierno que dice hemos llegado a un punto en el que no podemos llevar a cabo nuestros objetivos vamos a convocar elecciones no parece que esto responde absolutamente al escenario con el que todos nosotros aceptamos el el ofrecimiento desde luego es mi caso y estoy segura de que es el mismo en el resto de los de los ministros la segunda pregunta pues eso ya severa pero yo creo que soy bastante clara cuando digo que creo que no es yendo en listas donde yo tengo un mayor valor añadido pero que estoy comprometida con el presidente y estaré encantado de contribuir y colaborar y seguir sirviendo a mi país como hecho

Voz 1727 24:53 de toda la zona sí pero en el Parlamento no

Voz 7 24:58 se hizo el silencio

Voz 1727 25:01 espera que Enrique tiene pedida de palabra pero eso que exministra ese silencio que significa en el Gobierno estoy pero en el Parlamento no

Voz 6 25:07 yo creo que es que me parece que no es el tema más interesante porque

Voz 16 25:12 la verdad

Voz 6 25:16 muy ir determinen

Voz 16 25:19 pues a mí me propongo es el más secundario lo ponga más fácil

Voz 1727 25:21 así el presidente dice te quiero mi Gobierno pero te necesito en esta lista

Voz 6 25:26 es que no es esa la conversación que hemos tenido francamente

Voz 7 25:30 el rival era ministra usted

Voz 0568 25:33 no sólo por su actual cargo sino por los que había desempeñado antes tiene muy buena comunicación con Bruselas como las estructuras de Bruselas que ser preguntarle en el momento en que el presupuesto es derrotado en el Parlamento usted percibió señales de alegría en Bruselas pero me da la impresión de que el presupuesto que ustedes querían aprobar no era recibido con Albericia en en la Comisión Europea no quizá no con tanto disgusto como el proyecto de presupuesto

Voz 1552 26:05 el italiano pero no con extras

Voz 0568 26:07 Canarias manifestaciones de satisfacción

Voz 6 26:11 me sorprende que tenga usted esa percepción por qué no responde en absoluto a la que yo tengo no responde en absoluto lo que han estado diciendo públicamente no la Comisión Europea ha dicho además del vicepresidente Dombrovskis que no es una persona que mide mucho sus palabras no reiteradamente en todas las ruedas de prensa ha dicho lo importante es que estos presupuestos aprueben nosotros lo que instamos al Gobierno español a que se aprueben estos presupuestos la Comisión Europea apoyaba sin duda estos presupuestos porque el objetivo de reducción del déficit es más ambicioso que la prórroga y el objetivo de reducción de la deuda también es decir que no para la Comisión Europea no ha sido ningún relevo otra línea

Voz 0568 26:49 la previsión de ingresos sabía no

Voz 6 26:51 independientemente de que la previsión de ingresos que yo creo que era absolutamente prudente eh pero independientemente de que pudiera haber una desviación en la previsión de ingresos está claro que nuestra propuesta de presupuestos será más ambiciosa en reducción del déficit que la prórroga ellos lo dijeron incluso públicamente no que la prórroga era una situación menos deseable de las formas y vamos a ver seamos claros la prórroga suponen un déficit superior dos con dos dos con cuatro pero supone una reducción del déficit con respecto al dos con siete con el que conseguimos cerrar dos dieciocho y cuando yo hablo con los mercados financieros y los inversores en general ellos están tranquilos con respecto a España les explicamos la situación la entienden a veces tengo la sensación de que los inversores internacionales confían más en nuestro país que los líderes de la oposición francamente

Voz 1727 27:36 eh

Voz 7 27:36 Ernesto

Voz 0587 27:39 bueno y agradable nadie a escucharla y pensar que hay alguien que sostiene que es posible evitar las burbujas yo no sé si es posible evitar todas las burbujas inmobiliaria pero sé que ése podía haber mitigado notablemente y que el Banco de España con lo que ya tenía podía haberlo hecho pero es agradable de Tomares por yo creo que se equivoca Innova en una lista necesitamos menos

Voz 1727 27:58 guatemala vivirlo

Voz 0587 28:01 es Imaz intervenciones espontáneas como la suya pero quería preguntar porque tenemos un mini escándalo a nivel inversor eso de prensa especializada en tema financiero con el nombramiento de José Manuel Campa la hay la la autoridad de banca europea no la hay porque como él era responsable de asuntos regulatorios del Banco Santander Banco Internacional de una importancia colosal evidentemente la idea es estamos poniendo cada vez más lo vistas al frente de organismos muy importante de carácter europeo por lo tanto la esas puertas giratorias son muy estruendosa ya sé que la Europa aprobado la candidatura de José Manuel Campa pero creo que esto es importante aquí en España por patriotismo decimos no nombraron una Rato en el fondo no

Voz 1 28:51 hola peso en el FMI a Campa

Voz 0587 28:56 las cosas son un poco más matiza

Voz 6 28:59 ministra Campa me parece un extraordinario candidato para presidir la la Autoridad Bancaria Europea y la verdad es que desde las instituciones españolas hemos apoyado su candidatura sin ningún tipo de duda porque la verdad a mi me cuesta mucho asociar el nombre de José Manuel Campa con una palabra lobbies

Voz 1727 29:15 esta

Voz 6 29:16 este es un señor que tiene una trayectoria profesional absolutamente respetable muy respetado en el mundo académico fue secretario de Estado de Economía en años muy duros en esta última época ha trabajado en distintas funciones en una institución financiera lo cual leerá un activo especial puesto que entiende de lo que habla ya ha en el otro lado yo no creo que esto suponga ningún tipo de problema o detrimento de su independencia si hubiera algún conflicto de interés lo gestionará adecuadamente y me parece que es un activo no para España es un activo para toda Europa que una persona de la valía de José Manuel Campa es de presidente de una institución tan importante para todos nosotros

Voz 1727 29:53 ministra Nadia Calviño suerte vaya en una lista o vayan el Gobierno se quede fuera del Gobierno porque Pedro Sánchez no gane las elecciones gracias por venir buenos días

Voz 6 30:02 las gracias a ustedes buenos días

Voz 17 30:05 a veces lo retos imposibles las metas inalcanzables los desafíos más extremos no lo son tanto

Voz 18 30:11 conduce un BMW X3 con gran equipamiento por menos de lo que

Voz 17 30:14 imaginas además te garantizamos su recompra dentro de tres años financiando con BMW va BMW X3 tan fácil tanto yo

Voz 19 30:22 descubre en la red de concesionarios BMW o en BMW puntúe

Voz 20 30:26 después de andar de puntillas toda la mañana para no despertarle de no pasar la aspiradora ni siquiera tirar de la cadena para que la cisterna no le moleste abre suavemente las cortinas Illes susurraba hijo hasta dos la comida extensa mesa a lo que el te suelta papá

Voz 1 30:42 dije Diges vivir te has preguntado si ser padre compensa

Voz 21 30:48 el diecinueve de marzo extra el padre de la ONCE diecisiete millones de euros compensa mucho

Voz 1 30:56 perdónenme podría poner un capuchino vale yo quiero un mandato vale

Voz 22 31:01 pues para mí un distrito pero con una no Becilla de leche

Voz 1 31:05 vale pero descafeinado se marchando cuatro cortados

Voz 23 31:10 no todos queremos lo mismo ni todos son iguales Volkswagen micros y Ross King Wang igual no el Space Itu tuareg en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen hoy

Voz 24 31:28 hola de nuevo

Voz 25 31:29 tienes un proyecto para renovar tu hogar mira empíricos de Depot son especialistas en crear mejores hogares con la mejor solución para cada proyecto y el mejor precio y el mejor más ajustadito vamos quería decirte de

Voz 1552 31:41 de reformar el baño o la cocina hasta cambia

Voz 1727 31:44 el suelo pintar una habitación con bricks de podrás criarla

Voz 25 31:47 lugar que tú quieras aunque seas no tengas ni idea en bricolaje ricos de precios bajos todos los días

Voz 1552 31:57 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 26 32:04 sí sí sí

Voz 1727 32:08 enseguida comentábamos con Armesto Kaiser Esther Palomera Enric Giuliana lo que viene dando de sí la actualidad política en este país esta entrevista con la ministra de Economía pero me voy a Andalucía porque es un día muy complicado y lo agradezco mucho complicado porque es un día de fiesta Caín una agenda de actos institucionales y de agradezco al presidente de la Junta de Andalucía a Juan Manuel Moreno Bonilla quiera estar esta mañana en la SER presidente buenos días

Voz 27 32:31 muy buenos días Pepa encantado de estar con ustedes Félix

Voz 1727 32:34 Edades

Voz 27 32:36 muchísimas gracias felicidad vea a todos los andaluces eh ocho millones y medio de andaluces y andaluzas que pese a los tópicos que a veces se vislumbran desde fuera de nuestra comunidad es una comunidad trabajadora honesta Hay capaces de sacar a adelante grandes proyectos

Voz 1727 32:53 es veintiocho de febrero Día de Andalucía el día de la Comunidad por primera vez con un Gobierno que no es socialista usted es estrena que se siente en un día como el de hoy en esta circunstancia ciertamente histórica

Voz 27 33:06 bueno pues una mezcla entre ilusión responsabilidad expectativa yo creo que es un cóctel explosivo o no yo cada vez que voy a un acto como soy no Robatto pues experimento pues la novedad de ese acontecimiento y lo experimenta desde grandes expectativas por mi parte y por parte también de los ciudadanos no y con mucha responsabilidad mucha responsabilidad porque la ronda a no vemos echaban nuestras espalda el bienestar digamos de de una sociedad un pueblo el pueblo andaluz hizo va a requerir pues de mucha exigencia por nuestra parte mucha dedicación y mucha audacia a la hora de tomar decisiones

Voz 1727 33:40 presidente Moreno Bonilla y esa necesidad de bienestar de los andaluces necesita un presupuesto han dejado la aprobación del presupuesto para después del calendario electoral

Voz 27 33:51 pues tristemente a mí me hubiese gustado que el equipo anterior la administración anterior no hubiese dejado un presupuesto técnicamente hecho no cosa que no ha sucedido lo hemos tenido que empezar de cero no había nada me hubiese gustado tal como le dije en su día a la señora día que no hubiera adelantado las elecciones ha dejado o en fin hubiera cumplido por lo menos con ese requisito de de cumplir con esos presupuestos puesto que en el último pleno aprobamos tres leyes dos por unanimidad una por mayoría absoluta y había disponibilidad para aprobar el presupuesto el diecinueve tristemente eso no fue así

Voz 1727 34:24 perdóneme pero después de cuarenta años esperando hacer ser el relevo del PSOE no tenían ustedes un presupuesto en la cabeza para saberlo en un par de meses sí pero hay los presupuestos se lo tiene la cabeza lo que sí tienes que tiene pero hay una una paz aparte que es técnica que tú tienes que empezar a pedir a desde las estructuras territoriales de la propia Junta de Andalucía

Voz 27 34:42 y a los propios departamentos tiene que hacer una previsión presupuestaria

Voz 1727 34:46 tuvo hace hacer unos presupuestos si tú no tienes conocimiento del estado financiero de la comunidad autónoma como ha sido nuestra caso entonces hubieras

Voz 27 34:54 dado bien hubiera estado bien oye ya lo hizo Rajoy en el XVI deja los presupuesto de hecho los presupuestos técnicamente aunque tú no lo apruebe tu tiene una base que ya deja al al resto del equipo no ha sido sí pero bueno no es vida de reproches el caso que estamos trabajando con dos presupuesto por primera vez en la historia del presupuesto del diecinueve el presupuesto del veinte el diecinueve lo vamos a presentar técnicamente en el menor plazo posible que visible va a ser previsiblemente va a ser en mayo con lo cual son lo que tardamos tres meses para hacernos presupuesto técnicamente viable en septiembre octubre presentaremos el del XX con lo cual la por primera vez una situación inédita estamos trabajando desde el Gobierno andaluz en dos presupuestos

Voz 1727 35:32 el presidente el reparto de las áreas del Gobierno ha causado cierto desconcierto por ejemplo en una sola están turismo injusticia es posible que exista un riesgo de que haya dos gobiernos dos reinos de taifas por un lado el Gobierno de Ciudadanos y por otro el del Partido Popular turismo injusticia

Voz 27 35:53 bueno el turismo de Justicia haya habido al final hay muchas área muchas delegaciones que se comparten y eso no es no es nada nuevo ha pasado en el Gobierno de España pasa en

Voz 1727 36:03 ayuntamiento logran Ayuntamiento

Voz 27 36:06 de las comunidades autónomas y que por tanto no hay que sorprenderse de del hombre hallado

Voz 1727 36:11 no en Andalucía presidente turismo en Andalucía

Voz 27 36:13 no pues eso pero precisamente turismo lo que hemos querido elevar el rango y lo hemos elevado hemos elevado al rango por primera vez en la historia de Andalucía la Consejería de Turismo está en una vicepresidencia por tanto está en las prioridades no solamente de gato sino las prioridades políticas la agenda política de primer orden como debe estar porque es una gran industria como todo el mundo sabe en Andalucía y además animó a los oyentes de la SER que no visite la próxima Semana Santa que maravillosas pero que yo para que vea que no pierdo brutal sin él allí

Voz 1727 36:43 hay árabe ya lo veo lo veo pero elevarlo de rango y me perdonan la cartera de Justicia es una cosa cuanto menos son

Voz 27 36:49 no hombre justicia al final en Andalucía de coche que nosotros no tenemos las competencia de lo que es la planta judicial que como usted sabe la tiene el Estado tenemos la la parte de la administración en la justicia que en la parte más de logística no logística de funcionarios de sedes judiciales que en la que se está trabajando no pero

Voz 1552 37:07 no yo estoy sorprendido de muchas cosas a lo largo de esta cinco

Voz 27 37:10 semana que yo como presidente y una de las buena Gemma sorprendido del nivel de el nivel de trabajo leal que estamos manteniendo ciudadano impartido Popolare lo digo porque parece que llevamos toda la vida trabajando junto llevamos cinco semanas sí tengo que decir que estamos trabajando con plena sintonía con mucha lealtad institucional y política por parte de ambos grupos políticos por tanto el griego a que alguien vislumbre dos Gobierno dos cabeza en un Gobierno ya le digo que no va a suceder porque tenemos todos muy muy asumido cuál es nuestro papel después teníamos un reto por delante que es apasionante pero al mismo tiempo complicadísimo como para estar en digamos en disputas en celo en tonterías interna

Voz 1727 37:51 ayer los letrados del Parlamento rechazaron la propuesta de Vox para que les llegan los nombres de los profesionales que trabajan con las víctimas de la violencia machista hasta cuándo va a poder esquivar el PP las andanadas de Vox en temas tan sensibles teniendo en cuenta que al final la extrema derecha tiene la llave para aprobar los presupuestos andaluces

Voz 27 38:09 bueno eso es una decisión que tomó ayer el Parlamento los grupos allí representa que además lo hacen con fundamento jurídico por tanto evidentemente es una decisión que nosotros respetamos nosotros hemos pedido a todas las fuerzas políticas a Vox también iría al Partido Socialista que dejen de entrar en una permanente disputa disputa política además porque el calor también toda la y la cercanía de las próximas elecciones hacen que se utilice como elemento digamos de política de primera línea a la violencia de género y creo sinceramente que es negativo especialmente para las víctimas tanto unos como otros están todo el día introduciendo iniciativas en el Parlamento en metiendo el dedo en el ojo buscando elementos de confrontación no es elemento de Unió porque yo lo que pido lo he dicho yo lo que aspiro a que haya un gran pacto contra la violencia de género en Andalucía

Voz 28 38:58 un pacto en el que podamos caber todo yo creo y lo digo tal como lo pienso después de hablar con todo el grupo que todos estamos de acuerdo en una cosa

Voz 27 39:05 la lacra de la violencia machista hay que acabar con ella yo soy el primer convencido por tanto a partir de aquí vamos a poner en marcha el diálogo para ver cómo lo podemos hacer de la manera más eficaz posible a través de la pedagogía a través de la educación a través de la política asistencial a través de la política judicial y policial etcétera etcétera

Voz 1727 39:23 sé que lo tengo que liberar presidente pero si le he entendido bien lo que usted cree que divide es lo que hace el resto de la oposición no que Vox quiere hacer una caza de brujas

Voz 27 39:32 no no lo que divide digo es la actitud las

Voz 1727 39:35 Duque están manteniendo diverso grupo político

Voz 28 39:37 yo lo yo impongo bien pongo el partir

Voz 27 39:40 el socialista en esa línea ha Partido Socialista desde el minuto uno desde el minuto uno cuando llegó el minuto uno es desde el propio debate de investidura que rodeó el Parlamento de Andalucía con acusación que son incierta porque llegó a decir dijo el Partido Socialista su dirigente que nosotros habíamos firmado un acuerdo para derogar la ley de violencia de género en Andalucía

Voz 1727 40:00 es incierto y por tanto no

Voz 27 40:02 no se puede mentir no se puede manipular no se puede meter miedo a las víctimas de violencia de género creo que tenemos que encapsulado este es un asunto de Estado y como asunto de Estado debe estar al margen de las disputas en las refriegas política en lo que yo trato de convencer a unos y a otros que parece que busca más el interés electoral que el interés social

Voz 1727 40:21 el presidente de la Junta de Andalucía gracias por atender a la SER buen día de su comunidad

Voz 27 40:27 un placer como siempre estar contigo Pepa hay enhorabuena a todos los andaluces que hoy no estaban en nuestra tierra pero que sienten Andalucía como propia que seguro que el están escuchando

Voz 1727 40:38 un beso de luces adiós

Voz 29 40:44 Azata que suelta es ese salvado Mervyn que les deja el que suban

Voz 1 40:48 dio tranquilo

Voz 29 40:49 que el teatro que pone sus huevos Bizkaia

Voz 21 40:52 era hay maneras más sencillas

Voz 30 40:55 de proteger la naturaleza como el crédito sostenible que el servicio de renting de Bankia para moverte un vehículo ecológico informante en Bankia punto es

Voz 1 41:03 abre la puerta a un nuevo local a tener más espacio mejorar tu ubicación

Voz 21 41:09 Habitat tú lo cargo oficina con hasta un treinta por ciento de descuento entra en Serbia hábitat punto com ya abre la puerta a una nueva

Voz 17 41:16 esta dura a veces lo retos imposibles las metas inalcanzables los desafíos más extremos no lo son tanto

Voz 18 41:23 conduce ahora un BMW X3 con gran equipamiento por menos de lo que

Voz 17 41:26 imaginas además te garantizamos su recompra dentro de tres años financiando con BMW va BMW X3 tan fácil tanto yo

Voz 19 41:33 descubre lo en la red de concesionarios BMW o en BMW punto es El País

Voz 21 41:38 Mary más con el cine español entre dos aguas Un día más con vida cliente cantará y más películas en la colección Cine Goya dos mil diecinueve Domingo tres Coll ganadora de un premio Goya por nueve con noventa y cinco euros Connell será el sonido de tu coche nuevo serán los fogones de tu nueva cocina será que si en Cetelem tenemos un préstamo de hasta sesenta mil euros sin comisión de apertura sin contratar otros productos para que tu proyecto sea que si el tren Cetelem punto ese infame

Voz 1727 42:14 dicen que se acerca el invierno

Voz 0438 42:16 frío y oscuro como la noche no temas pues hay un lugar donde la esperanza brilla con fuerza con la luz de estrellas infinitas y el calor del sol las Islas Canarias es no Hamen campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Voz 31 42:33 el de tu vida en lo pasas durmiendo el resto tú decides qué hacer el nuevo Opel Combo Life con estas siete asientos y más de dos mil litros de maletero se adapta todo lo que decida el nuevo Opel Combo Life Hechos no palabras sólo hasta el veintiocho de febrero con cuatro años de mantenimiento garantía a un precio increíble financiando con el Financial Services a través de Banco Cetelem ese aún consulta condiciones en Opel punto es

Voz 21 42:54 aprovecha el súper jueves centros de oportunidades ya el Corte Inglés encontrarás un veinte por ciento de descuento adicional al precio rebajado en toda la tienda Sisi en toda ahora es el momento de aciertos Flores compras súper jueves en los centros de oportunidades ya UGT Corte Inglés tejes

Voz 32 43:13 empiezas de reforma con un gran portón de entrada complica portes portugueses que aportan sobriedad aquella que ves la oportunidad tiras la casa por la ventana y cambias por todo lo alto ese suelo tan inoportuno por otro porcelana importado granate

Voz 21 43:30 dure oye multiplica tu vida ocho rascas multiplicador de la ONCE gana hasta quinientos mil euros al instante hay más de ochenta millones de euros en premios rascas multiplicador de la ONCE por ellos en la Cadena Ser

Voz 5 43:48 hoy por hoy

Voz 1727 43:58 ayer lo dije pero hoy lo repito porque me parece muy expresivo Isabel Morillo en una información el Confidencial aseguraba una fuente un dirigente popular del PSOE le había dicho que el Gobierno andaluz se estaba haciendo el muerto el gráfico como cuando uno nada no está haciendo el muerto hasta el mes de junio hasta que sus partidos respectivos en el ámbito estatal superen pues dos metas volantes me da la selección generales la segunda las múltiples elecciones de finales de mayo y que por lo tanto no dará la cara realmente hasta después de esa fecha no sea con cargo al presupuesto andaluz sea con las leyes que quieren aprobar más o menos polémicas cuando uno anuncia cambio hemos de suponer algún cambio se producirá no es llamativo que con tantos años en la oposición presentando enmiendas a los presupuestos socialistas se que gente que está un poco en el vacío Esther no lo que pasa que ni ellos mismos cuando le decías pero cómo es posible que el Partido Popular después de cuarenta no y la oposición no tuviera en la cabeza un presupuesto alternativo al del Partido Socialista pues claro si es que Juan Manuel Moreno Bonilla la noche anterior estado haciendo la maleta porque lo iban a hacer una gestora sumó el peor resultado de la historia del Partido Popular en Andalucía por lo tanto ni ellos mismos y se imaginaban que iban a poder gobernar yo creo que todavía están dando este pellizcos más allá de que efectivamente no pueden retratarse ante la opinión pública hasta que no se cierre el ciclo electoral que se ha abierto con las elecciones generales pero esa contención que que parece vislumbrarse detrás de la voluntad de del presidente de la Junta de Andalucía yo no sé si va a ser reventada por la ansiedad que tienen quienes les sostienen en el Parlamento de tomar decisiones marcar una y otra vez la agenda política yo creo que esto que esto choca con los intereses de ambas formaciones a Vox tiene que demostrar cuál es la agenda de quiere imponer IESA esa táctica o esa estrategia la necesita para el resultado de las elecciones generales pasear ir creciendo mientras que el Partido Popular allí efectivamente tiene que esconder cuáles son verdaderamente los los planes

Voz 1552 46:07 yo creo que fue un

Voz 0568 46:09 mal resultado el Partido Popular pero era el mejor

Voz 1727 46:12 en términos políticos del partido

Voz 1 46:15 claro claro claro

Voz 0568 46:19 por el hecho de que estén hubiéramos eso es importantísimo claro está sino porque si se hubiese producido por ejemplo el adelanto de ciudadanos sobre el Partido Popular en las elecciones andaluzas el panorama político español sería absolutamente distinto es decir en Andalucía sí se jugaron cosas muy importantes la más evidente la que está a la vista de todos es que ha habido el relevo sea a la alternancia producido y el Partido Socialista no gobierna Andalucía pero no sólo eso sino que el hecho de que Ciudadanos no adelantase al PP tiene el posterior en como estamos viendo ahora yo creo que volveremos comer claridad al mes de abril una repercusión política español muy grandes y se hubiese producido de esta situación todo sí sería sería muy distinta a mí sin embargo me me lo que sí me llama la atención de estos primeros momentos sobre las semanas de del nuevo Gobierno Andalucía es que estando en esta fase de aproximación a las elecciones generales no ya un cierto efecto escaparate en la gestión de osea que no se estén tomando medidas más allá de la cuestión de presupuesto

Voz 7 47:29 medidas vistosas

Voz 0568 47:31 eh para un poco proyectar una idea es decir cuando el centro es bloque de centroderecha gobierna

Voz 1727 47:39 sí sí sí

Voz 6 47:42 es el más interesado en en esa estrategia

Voz 1727 47:44 sería Vox efectivamente para demostrar que marca el paso y la agenda y las decisiones de autogobierno pero el Partido Popular está contenido por la cuenta que le trae obviamente no y luego una dificultad añadida o ciudadanos que no que no haya digerido bien el resultado del dos de diciembre sino que tampoco digirió bien el resultado y el andaluz es un gobierno de coalición en este este departamento de Justicia turismo y me la abierta es decir aquella promesa electoral de vamos a reducir vamos a reducir el aparato burocrático el aparato público en una comunidad como Andalucía con ocho millones de habitantes confronta la frontera sur de Europa yo una complejidad que exige un Gobierno muy potente y ahora se están encontrando con esta realidad no de tener que sumar en una sola consejería en fin competencias muy llamativas Ernesto

Voz 0587 48:29 yo creo que lo que pasa es que las actriz fuerzas tienen que digerir muchas más cosas de las que pensábamos que tenía que digerir después el dos de diciembre sabíamos que iban tiene que digerir las Being en las elecciones del veintiséis de mayo y que se proyectaba evidentemente un gobierno de carácter pasivo hasta las elecciones el veintiséis de mayo eso era evidente no iban a mostrar sus cartas porque además son rivales entre sí sí estamos hablando de la hidra de tres cabezas el Partido Popular Vox Ciudadanos C's Partido Popular y por lo tanto tienen los mismos la misma que han buscan la misma clientela electoral y por lo tanto no se iban a mojar problema que ahora también tiene que digerir lo que les ha cogido con el paso cambiado que son las elecciones del veintiocho de abril este es un tema mucho mucho decir convoque usted elecciones termine con la situación pero en realidad ni PP ni ciudadano querían direcciones pero bueno esa es mi autista