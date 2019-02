Hoy por Hoy (28/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:12 la ministra de Economía defiende que el Gobierno debe seguir trabajando hasta el último día pero considera que los reales decretos deben utilizarse para las medidas de más necesidad Nadia Calviño acaba de decir aquí en la SER que está dispuesta a continuar si Pedro Sánchez vuelve a ser presidente después de las elecciones de abril aunque ha dado a entender que prefieren oir en uno

Voz 0506 00:33 la lista yo al presidente le he dicho que estoy totalmente a disposición y comprometida con él y comprometida con España por supuesto y habrá que ver dónde tengo yo mayor valor añadido no estoy segura de que yendo en una lista pues sea donde yo puedo hacer una contribución más más grande no

Voz 1727 00:49 endakari Iñigo Urkullu va a ser el primero en responder esta mañana en el juicio del proceso independentista Antonio Martín buenos días buenos días Pepa así Urkullu declara como testigo deberá explicar sus intentos de mediación entre el Gobierno central y el de la Generalitat vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 01:06 buenos días ayer Mariano Rajoy reconoció que había contactado con él no dijo sin persona por teléfono y hoy sabremos exactamente qué papel jugó el lehendakari vasco en el otoño soberanista la Cadena SER en Euskadi ya reveló hace año y medio el contenido de estas negociaciones hechas con el aval del propio Carles Puigdemont contactando con empresarios catalanes y con el objetivo no alcanzado de evitar el ciento cincuenta y cinco y la declaración unilateral de independencia ayer Rajoy sino a hablar de mediadores vamos a ver qué dice ahora en unos minutos el lehendakari Iñigo Urkullu gracias

Voz 0228 01:31 Alberto por lo demás acabamos de hablar también en Hoy por hoy con el presidente de Andalucía Juan Manuel Moreno asegura que pretende que todos los partidos con representación en esa comunidad incluido Vox se sumen a un pacto contra la violencia machista

Voz 3 01:42 tanto unos como otros están todo el día introduciendo iniciativas en el Parlamento metiendo el dedo en el ojo buscando elementos de confrontación sino elementos de unión porque yo lo que pido y lo he dicho yo lo que aspiro a que haya un gran pacto contra la violencia de género en Andalucía un pacto en el que podamos caber todos

Voz 0228 02:01 del exterior Estados Unidos y Corea del Norte han terminado sus negociaciones en Vietnam lo han hecho antes de lo previsto Donald Trump ha explicado que Kim Jong-Un quería que se levantarán todas las sanciones contra su país algo que el Gobierno norteamericano no está dispuesto a aceptar

Voz 0116 02:15 te da igual básicamente querían que se levantaran las sanciones por completo y nosotros no podemos hacer eso estaban dispuestos a desnuclearización sólo algunas partes

Voz 4 02:25 ahí pero no podemos levantar todas las sanciones

Voz 0116 02:28 es sólo por ese compromiso yo podría haber firmado un acuerdo hoy pero entonces hubieran dicho que era un acuerdo terrible que había tomado una mala decisión quiero hacerlo bien es mejor hacer las cosas bien que hacerlo rápido eso

Voz 0228 02:42 vamos que el IPC ha registrado este mes una subida del uno coma uno por ciento en comparación con febrero del pasado año una subida también mayor que la que marcaron los precios en enero sobretodo por la evolución de los precios de los carburantes llegamos hacia las diez y tres nueve y tres en Canarias tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 5 03:01 cadena SER Madrid la Junta

Voz 0393 03:04 de Gobierno del Ayuntamiento de la capital va a aprobar esta mañana la liquidación definitiva del presupuesto de dos mil dieciocho como les hemos avanzado en la SER el Gobierno cierra el ejercicio con un superávit de mil setenta y dos millones de euros y una reducción de la deuda de setecientos veinte millones Carolina Gómez en dos mil dieciocho los ingresos superaron a los gastos en mil setenta y dos millones de euros y esa cifra sitúa Madrid

Voz 6 03:25 es como la entidad local con mayor superávit de todo

Voz 0393 03:27 a España el Ayuntamiento cierra además el ejercicio presupuestario reduciendo la deuda en setecientos veinte millones de euros con una ratio de deuda viva del sesenta por ciento por debajo del setenta y cinco por ciento que conté la la ley para las entidades locales Carmena cumple con la regla de gasto que pone límites a los presupuestos de las administraciones pero ha gastado lo máximo posible dentro de los márgenes quemar quedaba el Plan Económico Financiero según el área de Economía el gasto social se ha incrementado en dos mil dieciocho el Ayuntamiento invirtió en educación ciento treinta y un millones de euros un treinta y uno por ciento más que en dos mil diecisiete y un sesenta y seis por ciento más que en dos mil catorce las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Majadahonda van a ir a la huelga a partir del miércoles que viene Comisiones Obreras denuncia retrasos en los pagos e incumplimiento del convenio por parte de la adjudicataria Raquel Fernández

Voz 2 04:12 afirman que la situación es insostenible

Voz 1257 04:15 por qué el Ayuntamiento dicen no se ha preocupado de estos problemas y porque la Comunidad de Madrid ha comunicado que la empresa no tenía autorización legal para prestar el servicio Visitación García Llamas el responsable sindical

Voz 7 04:27 es que cobran el día dieciocho con lo cual entiende que con ese salario cuando llega mi nómina ya se ha ido en intereses adapto

Voz 1257 04:34 al respecto fuentes municipales indican que los responsables de la Concejalía han tenido varias reuniones con representantes de las trabajadoras

Voz 6 04:42 hay recuerden que por tercer día consecutivo el Ayuntamiento

Voz 8 04:45 lo de Madrid mantiene activado el escenario uno del protocolo anticontaminación no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora en la M30 ni en los accesos a la capital

Voz 9 04:53 en el interior de la M cuarenta tenemos diez grados árabes

Voz 4 04:55 vale el contra de mayo

Voz 0228 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:05 que a BNS

Voz 10 05:08 servicios informativos

Voz 12 05:18 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:26 queridos oyentes de la Cadena Ser frente a su izquierda a la derecha todo eso que ven antes era campo lo digo por alguno de ustedes es Milenio el lugar del que viene casi toda nuestra comida también ese lugar al que soñamos con irnos para desconectar como sin el campo no bien decimos cosas como eres más del campo que las amapolas y no lo decimos que bueno nos gusta las del campo de cómo nuestra manera de hablar del campo afecte a las personas que viven del campo los vuelos mundo rural por eso hemos invitado María Sánchez muy buenos días María

Voz 6 06:09 lo día

Voz 1995 06:10 María que muchos de ustedes conocen en las redes sociales como María cronista es veterinario a mí

Voz 6 06:17 dame un poco Surfing Bichos pero no

Voz 1995 06:21 Nos no me parece bien las dos cosas uno es veterinaria de campo ese ocupa concretamente de cabras de la raza florida visita rebaños conduciendo por el campo por toda España también es escritora acaba de publicar tierra de mujeres no de los libros más esperados será de la temporada existe María tu que conoces bien estoy todavía la la mancha de ser de pueblo cuando uno ese pueblo paleto bruto Cate existe eso todavía

Voz 6 06:45 sí sí aunque ya la gente del medio rural se reivindica hay habla y no se les avergüenza Medel aún medio no siguen poniendo esa mancha no pienso en titulares que salieron el año pasado de un pueblo que le habían dado el título a más bonito de España

Voz 9 07:01 Isabel León titular en medio que decía que él

Voz 6 07:04 los habitantes del pueblo pedían que les retirarán el título o iba a morir gente cuando le ese titular piensa que va a salir la gente con rifles con palo básicamente lo que pedían es que no tenían una carretera para llegar a ese pueblo temían de que llegando al pueblo tuviera un accidente a un accidente incluirá una desgracia no también con el crimen machista que pasó en Zamora que se pensaba que era el pastor un gran medio llamó al pastor bruto y hombre de campo ignorante su sigue pasando en España a la hora de referir no cuando hablamos de del medio rural

Voz 1995 07:39 sí afecta a más certero en el fondo no solamente es una anécdota sino que afecta a la forma en la que nos dirigimos y y hablamos de ellos

Voz 6 07:45 claro porque pasamos del extremo de la cabaña de Walden o el descanso la nostalgia el idilio el fin de semana no

Voz 9 07:52 eh no me veo como decimos no va muy Almonte y no me va a conocer nadie bueno pues que hay gente que vive en el monte

Voz 6 07:59 y hay gente que también necesita Internet necesita tener una carretera o el extremo todo lo contrario no que se lo sigue enmarcando en esa postal de los Santos Inocentes cuando hacemos referencia a Puerto Hurraco bueno esa mancha no es estima que sigue tan presente cuando hablamos de de la gente del campo

Voz 1995 08:18 de los libros que se van a publicar este año Nos el tuyo por supuesto es uno de los más esperados mucha referencia estamos cambiando algo en fin porque hay muchas referencias a este mundo rural a este campo que empiezan a cambiar es decir esa imagen que tenemos todavía en nuestra conciencia colectiva está cambiando creo que algo que se está moviendo

Voz 6 08:39 yo creo que sí y creo que va a ir a más porque en el momento en el que estamos viviendo que no estamos preocupando mucho ya por lo que comemos por el sistema de vida que estamos llevando las grandes ciudades

Voz 1995 08:49 por la lluvia fíjate cómo están la contaminación

Voz 6 08:51 cambio climático estos ritmos de vida de inmediatez sea donde nos venden que comer usan wi al lado trabajando al ordenador lo moderno pues yo creo que estamos empezando a mirar de dónde venimos no y a mirar a nuestros márgenes

Voz 1995 09:07 bueno a su movimiento ya hay un grupo de ensayistas novelistas poetas escritores que escriben sobre por y para el campo encontrado muchos extranjeros

Voz 14 09:17 qué tal muy buenos si se dan

Voz 15 09:20 bien es yo soy del del campo otro campo otro el campo más una isla de pescadores muy de campo tú sabes que este refrán te pueden sacar del campo

Voz 1995 09:31 sacar el campo del chaval o algo así

Voz 9 09:35 totalmente es que lo llevas dentro no es para mí es que cuando digo que mi narrativa invisibles que mi vida no no podría escribir de otra forma y posiblemente sin el campo y si mi día a día como veterinaria de campo este libro no no existirían

Voz 15 09:50 los es muy interesante porque yo creo que yo tengo teorías a lo mejor podemos habrá de esto en la entrevista que poco a poco van a volver a la sociedad porque todos no podemos dar viviendo mal en las que han ciudades

Voz 1995 10:03 bueno suele ser bueno porque los dice señalan que dónde estaban los mejores índices de calidad de vidas en Madrid en Barcelona pero vamos a hablar de libro de María Sánchez tierra de mujeres una mirada íntima y familiar al mundo rural está cambiando algo el cine por ejemplo el cine ya no los ofrece esa visión de la que tú a las once segundos sino que por ejemplo una película el dos mil dieciséis reciente

Voz 2 10:23 esto contaron dicen los romanos porque este verbo bomberos dos mil años

Voz 1995 10:32 de un mundo que desaparece pero eso témporas surge son historias de pérdidas Historias nostálgicas como usted documental El cielo gira de Mercedes Álvarez

Voz 16 10:41 a que no sabía Rice se pusieron un juego de gol de China de venga a la excusa de todo esto es el libro de María

Voz 1995 10:51 tierra de mujeres ahora hablamos de tierra once de mujeres saludamos también Arosa Márquez buenos días

Voz 17 10:57 hola de nuevo bueno pues hoy vengo

Voz 2 11:00 daros la lata con buenas noticias porque si oyes hablar de sardinas bonito del norte berberechos anchoas mejillones navajas atún cerillas en qué piensas en conservas por supuesto Pizzi buscas calidad buenos precios todos los días entonces lo tienes que ir a Hipercor supermercado de El Corte Inglés y disfrutar de la máxima calidad y variedad de las primeras marcas con unos precios increíbles además hasta el trece de marzo hay una oferta en conservas de pescado que no te puedes perder un cincuenta por ciento de regalo por compras superiores a diez euros para canjear en próximas comprasen conservas de pescado en todas sus variedades de todas las marcas algo es Kuriles Calvo Isabel consorcio en Hipercor y supermercado El Corte Inglés las encuentras todas saludables sabrosas y listas para consumir en cualquier momento y lugar y hasta el trece de marzo con el cincuenta por ciento de regalo en Hipercor y supermercado El Corte Inglés alimenta tu vida es todo feliz día áreas

Voz 18 12:03 qué bien dar la bienvenida

Voz 19 12:06 el seísmo directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones

Voz 20 12:16 el INE directo punto com una compañía Bankinter Eidur inunda veinticinco Hoy por Hoy y La Ventana estartapeando el camino de la idea al éxito

Voz 21 12:25 lunes y viernes en Hora Veinticinco miércoles en Hoy por hoy aquí de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando con Rafa Bernardo te emprendedores y startup protagonistas un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es contar siempre con un buen asesoramiento

Voz 2 12:49 estamos en Arco con uno de los creadores de la obra más cara de la exposición valorada en más de quince millones de euros cuéntanos quien dirías que es tu mayor influencia yo qué sé yo diría que de colegas el ritmo de huevos bueno ahí estaba

Voz 22 13:05 la obra maestra que podrás ver en Arco Madrid dos mil diecinueve es la puerta de un cercanías llena de graffitis la hemos pagado entre todos que el grafiti es un lujo que no nos podemos permitir

Voz 23 13:14 el Renfe Ministerio de Fomento

Voz 0228 13:18 España

Voz 24 13:19 con trote una dos son doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en visión ven a la Super Rebajas sólo en visionar consulta condiciones

Voz 25 13:31 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 1995 13:35 Toni Garrido a aquellas y aquellos que trabajaron la tierra nunca fueron reconocidos para ellos escribo dice María muy solemne María Luisa es la dedicatoria que abre uno de los libros más interés esta suscitando en dos mundos dos mundos que muchas veces se ven como compartimentos estancos el mundo rural y el mundo cultural nos equivocamos pensando que hay un mundo cultural y mundo rural lo hay muchos mundos rurales de muchos mundos juntos Tales María Sánchez es veterinaria de campo es escritor ahí está situada en el cruce porque es extraño eso sí entre esos dos mundos buenos días al nuevo María tu abuelo

Voz 6 14:13 pedí y tu padre también veterinario días es una religión familia sí a parte ganaderos de extensivo en la Sierra Norte Sevilla dijo el ama de casa ama de casa

Voz 1995 14:29 vaya también es otra tradición familiar entonces tú has decidió no seguir esa otra tradición Familia

Voz 6 14:34 claro no era seguir sino cuando yo era pequeña los referentes eran ello y la mujer de mi casa era la gran desconocida que no sólo eran amas de casa porque mi abuela materna llevaba un huerto llevaba el cuarto mejor que mucho huertos que lo llevó al hombre de hecho le tenían bastante envidia el de mi abuela mi madre qué Aceituno Mi abuela tiene todos esos conocimientos de saber preparar la comida e de ya no sólo de limpiar editará domésticas como tal de casa sino de aprovechar su entorno y su medio y todos los productos del huerto no

Voz 9 15:07 es doloroso ver que que ella sola invisible que

Voz 6 15:11 siempre han sido Tour el Tour referente lo hombre de la casa

Voz 1995 15:15 con esto hay cierta polémica con la convocatoria de huelga del del ocho de marzo la próxima semana porque las mujeres escampa campo dicen oiga que yo tengo que salir a trabajar tengo la opción de de de poder hacer esa esa huelga o no al menos de la forma en la que está planteada

Voz 9 15:28 claro no se puede hacer igualmente porque pienso por ejemplo las Pastora no su rebaño tienen que salir a comer y si están ahora estamos en época de paridad a quién va a cuidar a esos cabrito esos Cordero no ahí si es verdad que sería interesante que que yo dijera

Voz 6 15:45 Nos encargamos y nosotros de hecho

Voz 1995 15:48 el feminismo de María es experto en la universidad cuando descubre que a la ganadería la silvicultura y la pesca sólo se dedicaban según las cifras oficiales en el año dos mil trece un dos coma dos por ciento del total de las mujeres socialmente ocupadas en la España rural inquieta hizo que te hizo sospechar en ese dato que que viste que estaba incorrecto

Voz 6 16:06 pues mira fue la brutalidad del choque de lo que yo veía a mi día a día en el campo como veterinaria y bueno cuando me muevo en el campo con los datos oficiales no también esa época en la que me doy cuenta que los escritores que me gustan los poetas son todo hombre lo ecologista Lo científico Lo veterinario veo que la mayoría el noventa por ciento de los puestos de mi facultad son hombre digo bueno y no hay mujeres veterinaria sano mujeres científica nueve mujeres que esté luchando porque con lo el ecologismo en la conservación y en ese choque es cuando me empiezo ya a plantear y a cuestionar Hay siempre lo digo no como el feminismo como esa

Voz 9 16:44 la mano que te está ahogando y llega ahí te también te quita la venda no

Voz 1995 16:48 ha has dicho que tus abuelos la ganadería pero concretamente era

Voz 6 16:52 sí sí

Voz 1995 16:53 podrías explicarnos por qué es tan importante la ganadería extensiva

Voz 6 16:56 es muy importante saber lo que la ganadería extensiva hay diferenciarla extensiva pues de la intensiva perdona pues la ganadería extensiva para mí es el equilibrio perfecto entre el territorio la persona y el animal en la ganadería intensiva ese vínculo se rompe cuando hablamos de macro granja está todo informatizado no hay una relación con el medio la ganadería extensiva aprovecha su territorio la ganadera extensiva se hace con razas autóctonas que por cierto en España el ochenta y tres por ciento está en peligro de extinción

Voz 1995 17:26 veintitrés patrimonio cultura de todo

Voz 6 17:28 porque son animales que están adaptado a su territorio y a su medio y todo eso conlleva una cultura Illano sólo cultura de insisto o los parques naturales de España no están ahí porque aparecieron hundía están ahí por esa labor de esos Pastore y esos gana a ganadería extensiva con su rebaño que hicieron esa cañada y esa vereda hicieron lo que por ejemplo hoy todos los parques naturales de España cuando vaya a esquiar a a Huesca por ejemplo aquí hay porque ha habido vacas pastando allí en esos Prado sino no habría pistas de esquí no sea

Voz 1995 18:03 hay no te abren las carné cuando TJ que no tenemos ni idea claro

Voz 6 18:09 yo por ejemplo me pasa incluso con al uno de veterinaria porque yo trabajo en la universidad tenemos la asociación viene mucho tenemos un convenio con la Universidad ahí pueden salir hace practican no iba a mi me gusta mucho siempre cuando voy conduciendo pues preguntarle a ellos sí saben lo esta cultura está cultivando sí sepa sepas a un pájaro no incluso la raza de vaca digo bueno sabéis qué raza esa y no lo saben y se suponen que son gente que está estudiando Veterinaria lo pregunto

Voz 1995 18:38 por cierto en que los preguntas de nosotros el noventa no sé es muy difícil

Voz 9 18:44 que una raza de cabra de España

Voz 1995 18:47 la tuya que leído antes se donde no sabemos nada

Voz 2 18:50 la ánimos livianos pues auxilió preocupados aquí leía

Voz 1995 18:53 todo historias que sí que son relevantes seguro pero en el fondo qué hay más importante que nuestra relación con con el entorno creativo y con el lenguaje que haces una cosa seria uno de porque Mariano para mira esta libro tiran mujeres híper tiene un proyecto se llama al Macías

Voz 6 19:09 Almáciga sí que es un vivir

Voz 1995 19:11 palabras rurales para rescatar las el olvido tenemos un patrimonio que es el vocabulario también en fin tuvieras recupera recuperar valores como que por esto preguntas en la usó tiene también hoy en día eso sí Parras y casi siempre siento ya bastante dinero creo que tiene un PIB por el Gara Buyo que es el Garabaya

Voz 9 19:42 Sabine del del gallego una un ramo pollo el Empoli o una de mi palabra favorita porque es la primera hierba que nace en otoño cuando cae la lluvia Hobart Villa es una banda de de Pajarito pero más pequeño que usaba más pequeñita

Voz 1995 20:00 no es una bandada de pájaros un pardillo

Voz 6 20:03 si un grupito de estuco cuando ganas

Voz 1995 20:06 una conferencia de prensa pequeña que no va mucha gente a decir el Jardí yo convocado por Pablo Casado en fin María hay hay un estudio yo quiero probarlo encima porque hablamos de tu defiende su mundo mundo que a veces parece estar habitado por ciudadanos de segunda que tienen otros pagándolo mismo tienen tienen otros recursos a la sanidad para ellos es distinta a los accesos del transporte la movilidad estuviera Fundación BBVA de el año pasado que concluye que donde mejor calidad de vida hay es en Madrid en Barcelona y que esa es la razón de que el campo esté agonizando para para muchos de forma científica y notablemente de contrastada calidad de vida está en las grandes ciudades las rentas de los habitantes de las ciudades multiplican por cien de las zonas rurales a formación universitaria el azar desde el de la Universidad de Valencia investiga el fenómeno el despoblamiento ir decía esto si la juventud

Voz 26 21:04 se traslada a vivir una gran ciudad pues es porque le ofrece una alternativa mejor que la que encuentra en el medio rural una parte del medio rural vivirá en el futuro pero vivirá por las demandas de la población urbana demandas de naturaleza demandas de turismo demanda de productos naturales con denominación de origen es decir este tipo de cosas mantendrán población en algunas áreas pero en otras será muy difícil aunque pongamos la mejor voluntad posible el evitar que continúe ese despoblamiento no

Voz 1995 21:38 a María negando con la cabeza cuando no no

Voz 9 21:41 claro porque luego llega el verano y nos preocupamos por los incendios forestales y encima con la que tenemos con el cambio climático eh porque ese va a la ciudades

Voz 6 21:51 porque siempre no han vendido que el que se tenía que ir el que valía tenía que eso para empezar porque esto no es de del de la noche al día es tu viene de un estima desde hace muchísimo años Mi abuelo en los años de la dictadura franquista le llegó un manual que si quería modernizar su campo tenía que arrancar encina y alcornoque de doscientos trescientos años como que el campo nuestro no servía y que la gente que bien el campo que aunque no fuera la universidad estudiará también tenía una cultura sabe hacerlas cosa no sé si el estudio tiene en cuenta la contaminación los sueldos precarios o los ritmos de vida de la inmediatez

Voz 1995 22:26 dime que in aparte luego discutimos parte en la que tienes mucha razón si esa Nos a comimos nosotros cuando dices que los medios hacemos una especie de periodismo sepulturero contamos todo el rato una versión siempre negativa siempre además muy con mucho prejuicio sobre la gente que no vive el ya no digo en el campo que no vive la gran ciudad ya no es solo ante Viera en medio rural es muy amplio hay grandes ciudades que están en en lo que nosotros desde aquí íbamos con un rural Insa tienes razón somos un poco sepulturero de la información

Voz 6 22:59 claro ya no sólo son cosa medio rural es muy diverso porque incluso entre ciudad y campo esa zona que ya hace mezcla lo urbano con lo rural

Voz 27 23:07 eh

Voz 6 23:08 es que hay mucho relato hay mucha historia mucha vida diferentes no yo para empezar y vuelvo un poco a lo anterior e hoy en día el el café que te estás tomando la leche sea creo que necesita el medio rural no para tomar café o cuando vas a comer o cuando vas a cenar

Voz 1995 23:24 el tomate las claro no para

Voz 6 23:27 si queremos convertir el medio rural en una fábrica ir eliminar de raíz esa relación tan bonita tan importante de la persona con el territorio con el animal pues yo creo que estaba muy equivocado

Voz 1995 23:40 María hecho un libro oportuno necesario hermoso esa porque estamos más habría estamos también todo se aquí rurales y vanos hasta las narices de que nos regaña porque todo el mundo regaña de de Tola todo el mundo regaña Itu has hecho quiero que no consiste regañar a nadie que podría sino voy a esto es bonito esto está bien este es mi trabajo cuántos kilómetros hace años

Voz 6 24:04 me ha no lo cuento pero sí sé que el año pasado puede ir y volver siete veces a la luna porque del cómputo en diciembre se son sí date cuenta que por ejemplo la semana que viene me voy de miércoles a Viena a La Rioja me pasaré a la vuelta por Toledo a la siguiente me voy a ir a Zaragoza la feria ganadera subiré con la furgoneta tengo ganas de los también Portugal

Voz 1995 24:28 sí sí a mí debe ir y volver

Voz 6 24:31 salieron una barbaridad bueno date cuenta con una semana me puedo hacer mil perfectamente una semana mi sí mínimo claro escuchó muchísimo la radio va a ser la SER también si me gusta mucho

Voz 1995 24:45 el libro sí en fin esperamos hacerte compañía Vidarte información de la misma fórmula que tú has puesto delante de nuestros ojos una realidad hermosa irreal tierra de mujeres y es un relato muy íntimo y familiar de una tradición eh bueno suelos no viajaba en tanto que cita pronuncia me dijeron

Voz 6 25:07 bueno mi abuelo o el veterinario fue de los primeros que fue a Canadá hice trajo vaca Friso nada en avión esa que viene de ahí poco tienen un avión y mi padre mucho punto com mucho en él y América también puede teniendo con proyectos de cooperación con el tema de

Voz 1995 25:25 es un día por favor te invitamos y nos cuentas cómo lo traía Adarraga Clara Sánchez María haber de mujeres de verdad que es un placer con mucho gusto

Voz 28 25:39 a ir

Voz 29 25:49 ah sí

Voz 5 26:12 Fred prenda

Voz 2 27:03 hoy por hoy con Toni

Voz 18 27:06 ha dado llega este seísmo más hacer una llamada seguro

Voz 19 27:11 en línea directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 20 27:19 consulta condiciones el INE directo punto com una compañía Bankinter

Voz 31 27:29 conecta con hoy por hoy a través de insta

Voz 10 27:32 Agra cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 25 27:40 los primeros no es una prioridad que esta semana es rodando mis últimas escenas de Cuéntame a qué horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto aeropuerto hay poco saber que las mejores respuestas están en la segundas preguntas pregunta una alumna pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar para mí esa es la alzó la respuesta soy profesora tengo que creer dejar que los sentimientos afloren con naturalidad estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo poner el verbo conversar por encima de entrevista que te recuerden cómo va

Voz 4 28:16 una persona es comparativa suficiente

Voz 25 28:19 yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario discrepar sin miedo al contrincante contigo que lo cual es muy sano Santísimo ya había anoche Raxoi quitan encantada o si le ha gustado mucho y lo más importante saber reírse hasta uno mismo Panda

Voz 2 28:37 una ventana se abre Frantino saca el

Voz 25 28:40 Ello de las la séptima temporada con Carles

Voz 18 28:51 en el deporte siempre serán situaciones muy polémico

Voz 4 28:54 hoy lo hará si lo vamos a hablar de maniquíes que está en el paro es igual de malo que el que está en el campo

Voz 32 29:00 es una herramienta gratuita es tan rematadamente mal bueno no no no

Voz 4 29:02 eso no se lo digan

Voz 33 29:05 yo estoy diciendo que para mí no es fontanero pero sobre todo cuando diciendo que yo no esté preparado

Voz 21 29:11 el satén de lunes a viernes desde las once y media hasta la una y media por el larguero trataremos toda la actualidad deportiva con la pasión que se merece que apenas

Voz 34 29:25 queridos oye

Voz 35 29:25 desde la Cadena SER estáis ahí cuanto Solís estáis todos a una está qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharnos pero cada uno

Voz 37 29:56 yo

Voz 17 29:57 a cabo en Yemen pisó lo fregado que meter fuera padre peces cuando este fin fíjate publicidad estamos rompiendo estereotipos repito que me pisó lo fregado he sido padre se la juró como que unos y dónde voy a pedir es bar no es ocasión manifiesta padre como que no que no no es un ataque prometedor pero Sabina voy a tuya mira las huellas interpretable padre ahí no entra al bar jamás de Carrusel Deportivo carrusel esa boquita padre

Voz 2 30:22 el Deportivo uniendo las familias desde mil novecientos cincuenta y dos

Voz 38 30:32 aprovecha el súper jueves los centros de oportunidades ya del Corte Inglés encontrarás un veinte por ciento de descuento adicional al precio rebajado en toda la tienda Sisi en toda ahora es el momento de ciertos Flores comprase súper jueves en los centros de oportunidades ya únete Corte Inglés te da

Voz 39 30:51 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos

Voz 2 30:54 en gastos de notaría gestoría registro tasación Pérez

Voz 39 30:56 qué buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobran y gasto

Voz 35 31:02 ni comisiones elige bien hipoteca

Voz 31 31:05 naranja viene ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación sin firmas con nosotros y como siempre con cero comisiones y al precio que buscas desde Euribor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y seis por ciento TAE variable en más información ahí NG punto es cuando llegue a la tarifa más grande y abundante que jamás ha ya

Voz 10 31:26 ven la doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil fibra cien megas a un precio irresistible sólo estrés date prisa llama al quince diez ya estén

Voz 2 31:43 hola cariño sabes que hace la Policía bajo si han robado los del quinto este fin de semana este fin de semana nos hemos enterado de nada

Voz 40 31:51 nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fue

Voz 10 31:55 protege lo que más importa Securitas

Voz 41 31:57 de la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo lugar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 29 32:09 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 32:15 diez y treinta y dos minutos una hora menos en Canarias con la excusa de esa cumbre en Hanoi me gustaba mucho lo dejan Hoy por hoy vamos a ir a dentro la esta cumbre Nos vamos a Hanoi allí nuestro corresponsal Fernando vayan a contar la última hora del desacuerdo fina aprovechando digo esa excusa vamos a hablar con cocinero Corea se imaginan a un cocinero acampado en frente del Restaurante del mejor cocinero de todos los tiempos en busca una oportunidad un hombre ha acampado hasta que no me de la oportunidad no me llevo de aquí pues eso es lo que hizo Luke Jan frente a El Bulli de Ferran Adrià y la cosa no le fue mal

Voz 27 33:07 escuchar aprendiz de fuego

Voz 1995 33:11 pones está ahora mismo calificado por todos los críticos como uno de los mayores hallazgos gastronómicos en los últimos tiempos que un restaurante se llama asoma que está en el centro de la ahora en el campo no estoy muy porque no existe porque la cocina Huguet le asocien con la felicidad es decir Luke Jan para mucha gente es sinónimo de felicidad buenos días está feliz lo que sobre el hombre

Voz 27 33:41 no se nota

Voz 1995 33:44 cuando decide acampar frente al restaurante de Ferran Adrià hablabas español sabías algo aparte de que este restaurante era el olimpo el nirvana de los sentidos tú conocías algo de este país

Voz 27 33:55 no yo yo era era un estuve viajando mundo entera antes todo yo era pequeñito tenía diecinueve años cuando llegaban de veinticuatro años tenían duda que tiene fuera de Corea no como todos los niños no entonces el ha hecho una lista de mejores de mundo mío de la propia propio lista el mundo entera esos doce restaurantes de mundo que viajaba mundo entera tardando a un año entera

Voz 1995 34:26 jo te hiciste tu propia lista de pero por restaurante poles

Voz 27 34:30 de

Voz 1995 34:31 porque hay gente que luego va a haber no sé nada de la Torre Isabel los monumentos vamos a ver el Rocky Mountain en Estados Unidos a restaurantes

Voz 27 34:41 para visitar ellos comer entonces no tenía mucho dinero porque los Kiko veinticuatro años no tiene mucho dinero estaba batir

Voz 1995 34:49 para comer de quinientos se siento

Voz 27 34:51 dólares por la estudiante Toll ni hay montaña con montando campana

Voz 1995 34:59 sí

Voz 2 35:01 comer

Voz 1995 35:02 eh dormían cuenta ya ha siendo campeón campeones

Voz 27 35:05 la cuando pasado París ya en metro

Voz 1995 35:10 lo que sea tú ibas a comer con tres estrellas Michelin en París

Voz 27 35:14 luz voy en el metro pero

Voz 1995 35:16 gracias porque París y cómo llegas dices bueno aquí me quedo acabó

Voz 27 35:24 primero era yo quiere comer como todo el mundo sabía que era tan famosas yo sabía famoso no sale tan famoso sentido de material extra ante todo menos Willy podría conseguir el les selva esperando unos años otro modo semana Pedro uno dos semana esperando en tocando su puertas pues aussies tiene una cancelación de avisa a la ocho nueve de la mañana siempre preguntando así concejales ahora porque si no no no puede conseguir una reserva de trece cereal Micheletti no pero el guling me tardó cuatro días cinco días me sentí aquí no puedo conseguir se va no tiene sentido ni ni me abrió la puerta

Voz 1995 36:04 prepara y principio tú imagínate diciendo oye que ya digo coreano la puerta grande señores que quiere comer aquí

Voz 27 36:14 cuántos días estuviste entonces pidiendo esa reserva Príncipe me tarda cinco días me sentía a quien no puedo comer por lo que yo quería habla conocerá entonces cambió de plan tenía suerte así puedo entrar El Bulli estuviera conocerán charlando con estoy hablando inglés había un un cocinero cetro decía España Ferrán pero no ha entonces así eh estuve hablando de cómo quince minutos diez años Gerald es un típico persona que tiene tan energía tú sientas en el yacía y me impresionó mucho impresiona mucho brillo a ya visto da mucho con ser muy importante del mundo he hablado con visera a eso he hablando con él como se llama la campaña Rosso ya hablado mucho mucha gente verdad fueran me daba una energía tan fuerte a Luther minera vías que en Corea del mundo y llegue en Corea pensé

Voz 1995 37:19 qué hago ya hecha espera que por ordenar ya consigues conocer a que dio de comer

Voz 27 37:26 no Early

Voz 1995 37:29 pero esto es esto es un drama pero entonces no como es el Wi Fi después de dar la vuelta al mundo te vuelves a Corea

Voz 27 37:35 a tengo que decirle que da vuelta llegue otro ven Mi casa pensando ahora que algo no ya hecho dicho que yo quería viajando al vamos a ir a un sitio que me impresionaba más entró en diría que no le hubiera sitio era fuera

Voz 1995 37:55 te hay ahí coreas en el sitio que más me ha impresionado de voy a trabajo

Voz 27 37:59 eh

Voz 1995 38:00 proveerse dices tú claro porque luego hay que pedir que dejen trabajar ahí tengo un currículo

Voz 27 38:06 de siempre sin y con inglés porque no hablaba España esa época estoy dos mil ocho por guía Cala Montjoi la tira la currículum en sobre grande que la entrada de empleado tiene usted pasa como cuatro cincuenta su traza yo sabía que es donde vive en Francia tiraba al lado de de su casa

Voz 1995 38:31 así tiraba todo el día pero de podían haber detenido pues puede veo

Voz 27 38:36 es un niño

Voz 1995 38:37 vale entonces tiras cómo funciona este es un concepto muy así si demuestra su sinceridad no que se cuánto cuánto tarda en contestar del currículum tenían suerte

Voz 27 38:53 que yo no sabía Horario de el Bulli porque estuve empresa tirando como era como vivir en pie por la mañana

Voz 42 39:00 eh eh

Voz 27 39:02 me llamó un día a campaba a la a mi campamento a Alá de a Playa finales

Voz 1995 39:10 la codicia Campamento de la tu tienda de campaña por Alá es grande esto es a día de verdaderamente eh inspirado mucho allá coreano pesado y otra vez bueno entonces cuánto cuánto tarda en contestar

Voz 27 39:28 consistía estoy tirando un día vino otro que tira esa época genere Eduardo exacto ahora ya ese dueño de la disfruta con Orio Castro vino hay que para entra pensaba vamos a la otra vez pero no era así para ahí entra y me daba trabajo

Voz 1995 39:51 que Dios eso e insiste momento él es el hombre más feliz del buen momento Félix desde ese momento hasta ahora tienen que entender que estamos dando con alguien y a todos nos cuesta mucho dar el paso a veces tomar decisión es Aline que dejó Corea sin haber español recordemos se apostó delante del mejor si me hablaba catalán

Voz 27 40:16 qué tal

Voz 1995 40:19 Ike conseguido su sueño pero es que tu sueño tiene fondo todo lo que haces todos los días esas feliz a la gente tú lo que quieres es hacer feliz a la gente come de fieles es muy grande porque tiene que ser feliz tienen que se durante a un proceso de comer entre cien que sentí la feliz

Voz 27 40:39 estoy mandando energía no estoy haciendo un chuletón hacia clientes no final entonces eso es muy importante en banda y mociones a plato a quién creyente no ese es un paso importante tan por eso tengo que estar feliz es muy importante también pienso yo mi piso han nunca puede puede ocasionar

Voz 1995 41:05 y qué tal como cuando tú claro perdones que ultimamente pienso en tus padres en tu familia dices que no que el niño que sido ya

Voz 27 41:16 mi madre no lloraba luego lo otro médico lloré en atrás pesa en nunca puedo ver dónde voy yo me voy a España no bebe

Voz 1995 41:30 otro sitio tiene un restaurante además tú haces de comer lo que tú quieres no hay no hay un menú degustación el sentido de punto es

Voz 27 41:41 es medio hay tenemos dos locales en mismo un tenemos separadas dos concepto Ari Vatanen hacemos un tapas coreana sentido de la comida a qué comía en casa invertimos una manera de cómo tapa o un español puede entender eso es pasar iba a vasco de esa restaurante Ábaco tenemos otro salón es salón privado sentido de fucsia sólo con la selva

Voz 1995 42:09 no puede entrar a no ser que vaya si pidas por la mañana a las huchas la mañana si viene el chico así como que ya veremos si sale nada va a el capitalismo ha entrado en la vida yo ahora ya sí pagan y tienen un segundo lo que es un placer hablar contigo por qué insiste es alguien que ha decidido que su vida va a ser hacer feliz a otras personas no sé si es exactamente el mismo planteamiento que que llevó a la cumbre a ya Donald Trump nos vamos hasta Hanói porque no interesa en todo eh final no ha habido acuerdo y medio pelea Nos interesa saber qué han comido Donald Trump inglés en un en esa cumbre en directo desde Hanoi Fernando Bayón muy buenos días

Voz 43 42:57 muy buenos días Tony qué tal cómo estáis buenas tardes aquí donde ya son las cuatro y cuarenta IB tres minutos de la tarde

Voz 1995 43:02 vale lo relevante no ha habido acuerdo parece que la cumbre se ha suspendido a mitad nos han puesto de acuerdo

Voz 43 43:09 efectivamente no se han puesto de acuerdo no habido concesiones suficientes por parte de Corea del Norte que justificase la retirada total de sanciones que era lo que buscaba aquí ningún hilo que no le ha dado Donald Trump aunque hay que decir y hablando de comida que Donald Trump pues se ha marcado un gesto que a quién Asia Nos lo podrá decir seguramente vuestro invitado ve muy mal que es dejar la mesa servida y al comensal que te va a acompañar en la estacada digamos marcharte por las bravas de la comida sin sin dar prácticamente explicaciones es lo que básicamente John Fernando aquí aquí también se mal Fernando eso sí pero en Asia en Asia Nos lo podrá decir seguramente vuestro invitado es desplante como pocos se pueden hacer eh de dejar a alguien sentado a la mesa esperando a que vaya sino no aparezca So Ho marcharte de la comida sin que sea servida tengo entendido que es una de las formas más claras de demostrar el desprecio hacia alguien

Voz 1995 44:05 lo que está se lo impide que bueno bonito no sabemos qué han comido estos días estamos ha dado con alguien que decía

Voz 43 44:13 qué han comido feliz estaba estaba dando envidia de verdad porque look tengo muchas ganas además de conocer tu restaurante en Madrid pero realmente la hay en la historia que tienes es maravillosa pues mira Toni te cuento que estos días Trump no ha podido disfrutar de su menú favorito es decir no le ha dado tiempo a parar en el McDonald's que hay cerca del hotel porque ha tenido que disfrutar de un almuerzo asiático una gastronomía vietnamita la que le ofrecieron ayer en el almuerzo con el primer ministro de este país y anoche es una cena en el Hotel Metropole en la que compartió mesa con el presidente de Corea del Norte con Kim Jong un hijo en el que tocaron un menú de cuatro cuatro platos no sé si nuestro invitado en los pueda decir si alguno de ellos yo creo que hay uno que al mito

Voz 44 44:58 sí tiene toques de Corea un cóctel de

Voz 43 45:02 ambas con el de gangas el islas esto es encomiable gambas vaya a uno uno que dicen

Voz 1995 45:09 eh esto es boda española años ochenta

Voz 43 45:12 con la Entesa no te das el Salsa rosa piña vale más bueno en este caso han dicho que era con salsa de mil islas pero vete tú a saber qué es eso luego también un solomillo con Kinski de pera con pera fermentado que eso no sé si en Corea del Sur también sea cual Kinsey compañera yo sí lo he visto hacer con cola en Corea del Norte e también Volcán de chocolate caliente con arándanos y helado de vainilla es decir un postre bastante al uso

Voz 44 45:39 y por último un ponche de caqui seco con miel

Voz 43 45:43 eso sí que no lo probado yo pero seguramente ayer más de un sorbo le debieron de pegar porque salieron muy contentos de la cumbre pero ese han despertado diciendo que no estaba tan clara la relación Pons

Voz 1995 45:52 el caqui con miel look suena bien

Voz 27 45:56 si hay que aquí Umia con queda que creo que lleva canela bastante cada la es muy corear puedes ser entonces y de tengo claro

Voz 1995 46:06 Fernando sabemos si Donald Trump abandonó ya Hanoi o sigue ahí

Voz 43 46:11 pues mira no te puedo precisar si ya ha despegado el Air Force One porque sí que sé que cuando hemos estado en la rueda de prensa el ya terminados Se ha marchado decía llamaré a mis homólogos de Japón y de Corea del Sur a bordo del avión pero no ha especificado si se marchaba directamente en ese momento para el aeropuerto aussie se quedaría a a almorzar algo porque no había almorzado cuando ha terminado la rueda de prensa sí que me imagino que querría tomar un bocado aunque fuera para poder eh un tentempié no antes de abordar el largo vuelo de vuelta hasta Washington así que el presidente estadounidense debe estar sino despegando a esta hora habrá despegado hace pocos minutos rumbo a la capital estadounidense

Voz 1995 46:47 Fernando Bayo enviado especial de Prisa Radio a Hanoi muchísimas gracias Fernando

Voz 43 46:53 bueno ir por aquí continuaremos comiendo sándwiches y bocadillos de de centro de prensa lamentablemente no disfrutando tanto de la gastronomía vietnamita pero esta noche te aseguro Toni compañeros que me voy a pegar una cena

Voz 1995 47:04 lo de ahora cuando vengas por Madrid tienes una una cita en restante fuera

Voz 43 47:09 claro que sí con la felicidad

Voz 1995 47:11 estas gastronomía es muy rápidamente es corean hoy parece pareciera que no tenemos mucho en común pero cuando presentamos en la en la en una mesa los coreanos y los españoles somos parecidos si yo una cosa que siempre

Voz 27 47:27 me siento es parecido sentido de las esas culturalmente la central la mesa junto no mucho a compartir la mesa no hay país no le gusta compartir en la mesa que le gusta intimidad Pre españoles Le gusta compartir la mesa ese punto me gustó mucho ese punto porque coreanos somos muy compartir la mesa me gusta mucho es más a compartir la comida es punto combustible todo el centro chuletón se las chuletón hace un quiso cambiar lo digan esto es por eso te digo me más completo que estoy yo tengo hambre está ganada insultó a las once me ha dado la contesta completa

Voz 1995 48:14 el look nuestra historia fabulosa que quiere hacer feliz a la gente Luke Jan tiene un restaurante Se llama asoma que significa asoma

Voz 27 48:25 en coreano Soma eso es palabra Algo pequeñito o pequeñita Ma es en palabras en coreano mágico mágica que crece la hay un un look un lugar o Algo pequeñito en el mágico

Voz 1995 48:38 verdad es que una lupa mal vamos a ir nosotros a tu restaurante hará que sepa lo que se siente cuando alguien acampa tu puerta del Yak encantada con cierto placer

Voz 45 48:50 Toni Garrido Cadena SER

Voz 5 48:53 nadie pensó que sufriría una inundación nadie creyó que fuera necesario tener un seguro para pagar daños a terceros Ignacio que lo cubrió llama Limia directora porque ahora tiene ser poco seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos son dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 18 49:14 hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales Facebook

Voz 35 49:18 Inter arroba hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 2 49:24 la Cadena SER presenta el placer de escuchar en teniendo con qué alimentarnos y con qué cubrirnos estemos con eso contentos los que quieren enriquecerse en tentaciones en la bien muchas codicia lo casi perniciosas que hunden a los hombres en la ruina porque la raíz de todos los males es la avaricia y por eso mismo me será muy difícil perdonar te cariño por mil años que viva el que me quitas es el capricho de un coche comprendo que a poco de casarnos eso era un lujo pero un seiscientos lo tiene todo el mundo Mario hasta las portera si me apuras que a la vista está nunca lo entender aspiro a una mujer no sé cómo decirte plumilla que todas sus amigas vayan en coche ella patita que te digo mi verdad pero cada vez que Estero Valentina o el mismo presidente el ultra marinero me hablaban de su excursión el domingo me enferma palabra

Voz 23 50:13 aunque me esté mal decirlo tú has tenido la suerte de dar con una mujer uno

Voz 2 50:17 cerca de dos a cuatro días dejado querer Mario que así que cómodo que te crees tú que con un broche de dos reales un detallito por mi santo ya está cumplió INE hablar borrico que me hartado de decirte que no vivías en el mundo pero tú que si quieres y eso sabes lo que es Mario egoísmo puro para que te interesa que ya sé que un catedrático de instituto no es un millonario ojalá

Voz 46 50:39 ah pero hay otras cosas creo yo que hoy en día

Voz 2 50:41 ya nadie se conforma con un empleo Cinco horas con Mario Miguel Delibes mil novecientos sesenta y seis

Voz 47 50:52 el placer de escuchar

Voz 45 50:56 la elevó Nations

Voz 2 51:00 Makelele

Voz 25 51:03 sigue temblando Caiwza

Voz 2 51:15 pero vídeo de vivir la vida en la actualidad

Voz 25 51:20 hoy viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 48 51:28 Antonio Marcos sí que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 37 51:34 esta mañana

Voz 1995 51:37 me experta yo

Voz 37 51:40 con una vida ir a vivir a

Voz 49 51:42 a vivir de esta nueva línea lleva una eh pero

Voz 2 51:50 el día Poli

Voz 49 51:52 en la Piazza di vivir pues bien

Voz 2 52:06 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 40 52:17 sabéis ese momento en el que vas afirmar tu contrato de alquiler y aunque lo has leído más de cien veces palabras como Caución subrogación o retracto que suena no

Voz 50 52:25 el ese ese su momento legalizadas de campeonato desde quince euros al mes entre el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al novecientos ciento seis seis tres

Voz 18 52:38 un motero llega donde nadie más llega un mutuo hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 4 52:44 el veinte a la mutua y que bajamos el precio de Tous

Voz 51 52:46 muro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros

Voz 2 52:55 bienvenidos condiciones el Mutua punto es hola cielo oye vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma hoy no sabía que había llamado Jean

Voz 31 53:04 como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma pues cuanto antes no es la instalen mejor injusto esta mañana de camino al trabajo les escuchando en la radio y ella mal

Voz 2 53:11 protege lo que más importa con Securitas Direct

Voz 41 53:13 la compañía que protege tu los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 31 53:24 llega la tarifa más grande y abundante que jamás ha presentado ya estén