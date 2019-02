Hoy por Hoy (28/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 con las once las diez en Canarias resumen de la actualidad de la mañana Antonio Martín buenos días

Voz 1657 00:10 buenos días Toni Iñigo Urkullu ha explicado en el juicio cuáles fueron sus movimientos para intentar mediar entre el Gobierno central y el catalán durante los días más tensos del proceso independentista Urkullu ha confirmado que habló con Rajoy y que éste le prometió que cuidará al máximo cada paso que diera en Catalunya es turno de hace diez minutos ya para el diputado de Esquerra Gabriel Rufián

Voz 0055 00:28 volvemos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días Iñigo Urkullu empieza a poner fecha y ubicación a todas las reuniones que ayer negaban o no recordaban Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy la llamada más intensa al presidente del Gobierno fue después de los disturbios del veinte de septiembre en Barcelona Rajoy se comprometió a hacer lo mínimo

Voz 2 00:45 el presidente del Gobierno español en contestó diciendo que en lo posible haría lo mínimo y que cuidar y a lo máximo en todo aquello que se hiciera

Voz 0055 00:58 también ha explicado cómo las negociaciones hicieron aguas finalmente el veintiséis de octubre cuando Carles pues de decidió optar por la vía unilateral ese día el interlocutor del Gobierno con el ejecutivo catalán era el ex ministro de Justicia Rafael Catalá

Voz 1657 01:10 por lo demás el portavoz del PDK en el Congreso ha confirmado esta mañana que su formación apoyará el decreto del alquiler después de que el Gobierno le haya prometido que va a incluir incentivos fiscales para que los arrendadores modere los precios Podemos por su parte desconfía escuchamos a Carles Campuzano

Voz 1889 01:24 los mayores podemos decir que el texto va a contar con nuestro con nuestro apoyo que los ayuntamientos puede pueden rebajar los impuestos de Libby aquellos aquellas personas que arrendadas en pisos por debajo de los índices de precios de referencia pero también será bueno que existiesen más incentivos fiscales en el impuesto de la renta

Voz 3 01:42 que veremos a ver si son incentivos o es política fiscal que es algo más amplio y no sólo son incentivos entonces eso es lo que tiene que quedar abierto nosotros no creemos que las políticas deben ser de bonificación

Voz 1657 01:52 el diputado de Esquerra Republicana Joan Tardà también acaba de hablar en el Congreso confirma que es probable que no repita esto ha respondido cuando le han preguntado si hoy puede ser su último día en un pleno del Congreso

Voz 4 02:02 es excesivo lo que pasa es que yo no hablo nunca en nombre mío sino en nombre de Esquerra Republicana cuando tengamos que comunicarlo o que tengamos que

Voz 1657 02:13 más cosas Albert Rivera ha fichado al ex presidente de las Islas Baleares a José Ramón Bauzá como asesor para el partido para ciudadanos aunque no va a estar en las listas electorales informa Óscar García

Voz 1645 02:22 sí de hecho Bauzá ya colabora desde hace algún tiempo conciudadano según confirman fuentes de la dirección nacional a la Cadena Ser ahora Rivera el incorpora a su proyecto para asesorar al partido en cuestiones como la defensa de la Constitución o la discriminación lingüística la dirección no contempla su incorporación como cabeza de ninguna lista electoral el ex president balear dejó el PP hace tan sólo unas semanas is especuló su traspaso a Vox el suyo se suma al fichaje de otra ex del PP Silvia Clemente en Castilla y León o del ex socialista Joan Mesquida también en Baleares

Voz 1657 02:51 las principales Bolsas registran ligeras caídas desde el inicio de la sesión en el caso del Ibex pierde ahora mismo alrededor de dos décimas ese mantiene la cota de los nueve mil doscientos puntos once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1 03:05 cadena SER Madrid

Voz 1491 03:07 la dirección de Podemos en la comunidad no se plantea relevar a Clara Serra como portavoz en la Asamblea a pesar de que será la número dos de la candidatura de Íñigo Errejón por más Madrid Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 03:18 qué tal buenos días no se plantean dar ese paso entre otras cosas porque quedan sólo tres plenos en la Asamblea de Madrid para finiquitar esta legislatura no aportarán a Clara Serra pero el silencio en Podemos es llamativo de la gestora que dirige la formación morada en Madrid no valoran la decisión de Clara Serra de inscribirse en otro partido político la actual portavoz de Podemos en el Parlamento madrileño será la número dos de Rejón y eso supone que rompe de facto con la formación morada igual que harán previsiblemente otros diputados R colistas como José Manuel López Mónica García o Eduardo Robinho nada se sabe a estas alturas de Tania Sánchez a quién Errejón precisamente colocó de inicio como número dos cuando se sometió a las

Voz 1995 04:00 varias de Podemos la plataforma con

Voz 1491 04:03 la Madrid central asegura que más del ochenta por ciento de las empresas que están dentro de esta zona está perdiendo dinero Elena Jiménez buenos días buenos días así dicen que la facturación ha caído en enero y febrero un trece coma dos por ciento tres de cuatro de cada cuatro empresas valoran negativamente la información dicen que los más perjudicados son los agentes comerciales y la hostelería porque la gente está dejando de venir al centro acusan al Ayuntamiento de fijarse sólo en la cara ambiental de no actuar con consenso aunque valoran positivamente que les haya aceptado las propuestas de tener veinte permisos al mes de los comercios y también para los trabajadores nocturnos eso sí dicen que lo han conseguido negociando con Manuela Carmena a la que piden que sea su interlocutora

Voz 5 04:40 sí lo hemos avanzado esta mañana aquí en la SER Audiencia Provincial archivado definitivamente la querella que interpuso Cifuentes contra Francisco Granados que en sede judicial dijo que la ex presidenta conocía la caja B del PP

Voz 1657 04:51 porque mantenía una relación sentimental con Ignacio González doce grados ahora mismo en el centro de Madrid es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:05 cadena SER

Voz 1 05:07 los servicios informativos

Voz 6 05:14 en la cara

Voz 7 05:16 en la SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:24 cinco minutos una hora menos en Canarias es muy buenos días buenos días

Voz 8 05:30 en primer lugar le ruego acepte ya mis culpas no hable en nombre del

Voz 1995 05:34 ahí entero acepte nuestras disculpas por favor porque su primera película en en castellano completamente había tenido antes incluso con el mismo director va usted y coincide con Arturo Valls con Quique San Francisco y con Jobbik la misma

Voz 9 05:52 perdón

Voz 1995 05:56 la mala suerte de la buena bueno es la cantera aquello de que buena suerte tuve cuando tuve mala suerte eso es así Jobbik que UQS querían muy buenos días

Voz 10 06:07 a y cómo estás yo espero que sí

Voz 1995 06:09 sobre todos vosotros también la audiencia que estés promete todos los programas y todos los espacios dónde vais a estar en estos días este es el único donde nuestros apellidos van a ser pronunciados correctamente

Voz 11 06:20 el hoy hoy que hobbits allí un hombre

Voz 9 06:25 hace un nivel no se mire como se y están muy cuestas joe

Voz 10 06:33 pues muy bien muy contento de de promover la película empezamos el lunes ya pues tenemos el preestreno en los tienes la paz lo llevamos a en la película vuele a ver que a ver qué pasa

Voz 1995 06:47 ilustra es un oficio interesante durante un tiempo compartís emociones en este caso además en el desierto enseguida les contamos tiene que ser muy emocionante muy vivido muy de Vesta parecéis unos meses después os volvéis a encontrar ya en otras circunstancias bien vestidos en hoteles lleváis a su dejó como muy emocional como picos de sierra no de ahora muy emocionante ahora no hacemos nada ahora muy emocionante ahora pasamos al letargo

Voz 11 07:16 qué qué cosa porque tiene tú tienes mucha raza

Voz 12 07:19 S

Voz 11 07:21 es una parte difícil emocional del el oficio ese porque te puedes enamorar con personas porque son personas de caída pueden ser también técnicos

Voz 12 07:36 hice van al

Voz 1995 07:40 sí eso es difícil

Voz 11 07:42 así que yo lo lo y que un trae de nuevo ayer y para mí era como hoy esa digo todavía porque es una cosa difícil para nosotros de separarse personas bueno para todo el mundo pienso yo pero nosotros no es su ritmo y y siempre no viene vida hizo intenso grasa esquiable hace apta no habla

Voz 7 08:08 muy bien

Voz 1995 08:11 pero es seguramente el actor francés con más proyección en el planeta ha trabajado con los mejores a ambos lados del Atlántico empiezo por los me empiezo enumerando la lista hobbit que os quería muchas gracias lo que deben comprobar Bellini eh Jaime Brian de Palma icono Noyer ahora con uno grande de los maestros Gerardo Olivares es una película que se estrena este viernes

Voz 11 08:33 hay hay uno que parta quién Javier Verlaine Javier Bardem en la ciudad de Santa Semana

Voz 1995 08:40 sí es verdad que es en sí

Voz 11 08:42 es un momento es una cosa increíble Javier Bardem formidable

Voz 1995 08:47 aquí en España no no sé si lo tras no no sé si lo consideramos esa forma conocéis y es un tipo grande expresamente lo más grande del mundo yo no sé si en España somos muy justos con él

Voz 10 08:59 pero eso eso no deja de que no seamos justos no deja de ser que él sea o aquí en la a si es imputado

Voz 7 09:10 aquí estoy viviendo

Voz 9 09:12 libro de filosofía se tiene un corazón muy grande este de verdad el teatro bueno relata se estrena este viernes

Voz 13 09:21 lo que queridos amigos comienza aquí fue una aventura extraordinaria el periplo de unos hombres solitarios contra el poder de la naturaleza esto es un viaje de ida Karadzic el regreso

Voz 1 09:41 un viaje que cortas está sobreactuar

Voz 9 09:47 cuatro cuatro claro durante estos días porque ahora mismo

Voz 1995 09:55 tienes la gran fortuna de olvidar lo que pasó durante el rodaje ya ahora volvéis a volvéis a ver porque ya se ha olvidado lo que hicisteis ahora podéis escucharos esos fantásticos como visitarse a uno mismo tiempo después unos maravilloso

Voz 11 10:07 sí pero te tienes que esa ese fue en la película del pueblo hoy no es nuestra Jacek

Voz 10 10:14 bueno hay vuela ya haya eso pasa tanto tiempo entre que haces una peli empiezan los Yanke las pistas de calentamiento tras aparece para empezar a contestar que estoy aquí está aquí está aquí está claro que yo no sé a ver si voy a meter el Cueza

Voz 1995 10:33 pijo y el la peli va a cuatro latas que es un coche mítico en su coche francés Renaud el cuatro alertas es mítico todo el mundo sabe lo que es sino los saberes que son millennials Isidro no sabe lo que es la cuatro latas no merecen saberlo sanas

Voz 9 10:46 personas cuando estaba el coche

Voz 12 10:50 mira vas ahí decía vaya hola

Voz 1995 10:53 estoy con Jean Reno vaya abuela que haber dicho yo vienen para estar sentado haciendo una una perito lo pensaste

Voz 10 11:01 hombre a negarme hayan Olivares ya sabes cómo es Olivares lo van a ese la normal este de la nada que es lo dice que lo dirige películas documentales me dime que estás libre a partir de abril digo bueno tengo teatro pero tengo una peli Patty con Jean Reno es como si te sientas y tal y ahora tienes al lado cuatro latas señor magnífico y estás pues como un colega de hecho hicimos una química brutal inmediatamente la pareja funciona si la pareja funciona

Voz 8 11:41 de de voy delante de porque dos tipos muy Cannes metiendo

Voz 11 11:47 yo no sé si usted tiene un acento no sé usted también

Voz 1 11:55 un ligero exento

Voz 1995 11:57 debe de donde yo soy de

Voz 14 12:01 ah

Voz 11 12:02 por eso tiene un acento como uno que habla inglés claro

Voz 7 12:06 hay mucha gente piensa que tengo a exento español en en inglés

Voz 1995 12:10 es una casa así que viene yo quiero que sepas que cree que no tiene acento de digo porque es venido un poco a romper la magia

Voz 9 12:18 Tom Cruise

Voz 1995 12:25 a cuatro las escenas que este viernes es la última película de Gerardo Olivares tiene grandes atractivos una historia son unos señores recorriendo el el desierto Jobbik ya Renault en una segunda seguimos hablando con ellos

Voz 7 12:42 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 15 12:47 pues sí por fin

Voz 16 12:49 Diego el seísmo libere directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 17 12:58 cursó precondiciones el INE directa punto com compañía Bankinter cuanto más no

Voz 1995 13:02 mira el mundo por creernos

Voz 7 13:05 te quiero a la España que quiero

Voz 18 13:07 eso Dinamo sin miedo PSOE la España que quiere

Voz 19 13:12 para gustos blanco por eso en el Corte Inglés tener

Voz 1 13:16 pues toda la variedad en colores estilos

Voz 19 13:18 hay diseños de textil de cama baño decoración textil inmuebles de dormitorio con hasta un cincuenta por ciento de descuento últimos días sólo hasta el veintiocho de febrero en blanco

Voz 20 13:32 dicen que la gente mayor sólo se dedica mirad las obras puesta en Aquarius queremos desmontar esto invitamos a todos los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables de Aquarius

Voz 1 13:43 así dejar claro que las ganas no son un aquí

Voz 20 13:46 es de edad inscripciones hasta el doce de marzo Más información en somos de Yahoo

Voz 1 13:51 distinto es que corte

Voz 7 13:53 esta gente va mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional y nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio informa hacen el catorce cuarenta y tres su entiendas Vodafone Vodafone Business Curie

Voz 1 14:14 ya

Voz 22 14:22 el del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan disfruta de hasta trescientos euros de ahorro y reserva por sólo sesenta euros con el mejor precio garantizado además los niños viajan gratis o con grandes descuentos semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan consulta condiciones

Voz 17 14:42 ahora en Carrefour y en Carrefour punto esto es un tres

Voz 23 14:44 más de cinco mil productos como todos los pijamas de mujer hombre infantil o PDA comparando dos del tercero texana gratis Carrefour todos

Voz 17 14:51 a lo mejor abre la puerta a tener tu propio negó

Voz 22 14:54 era hacer tu jefe y hacer lo que realmente te gusta a o Servihabitat

Voz 1 14:59 la oficina cuna está un treinta por ciento de deseo

Voz 7 15:02 entonces entra en Servihabitat punto com ya abre la puerta a una nueva historia

Voz 0812 15:08 dicen que se acerca el invierno frío y oscuro como la noche no temas pues hay un lugar donde la esperanza brilla con fuerza con la luz de estrellas infinitas y el calor del sol las Islas Canarias cuenta es no comen campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Voz 1995 15:28 dejaremos a nuestros hijos un mundo donde el agua sea un lujo

Voz 24 15:30 con el aire irrespirable y los recursos energéticos estén agotados es responsabilidad de todos construir una sociedad en la que el modelo de consumo sea sostenible escucha todos los jueves en Hora Veinticinco responsablemente un espacio para motivar el cambio de conciencia a nivel institucional ITA bien personal responsablemente en colaboración con El Corte Inglés

Voz 25 15:54 un puro

Voz 1995 15:58 en el año mil novecientos noventa el director Gerardo Olivares por razones que no alcanzamos a comprender crecido cruzar el desierto del Sáhara en un Seat Panda mítico mira frase Rusia concesiones ya tienen menos detalles

Voz 10 16:13 el verdadero un Seat Panda

Voz 1995 16:16 el desierto le cautivó de esta es que aunque muy sencillo no había nada de Palo hay Boston habían sido extras el desierto el cautivo hasta el punto de que ha vuelto a cruzarlo en varias ocasiones inspirado algunas de sus películas la última nace precisamente de aquella aventura la que se enfrentó Alagna conduciendo un pequeño utilitario se estrena este viernes irse titula

Voz 1 16:34 cuatro ocho tantos

Voz 1995 16:52 APC Juan regatas con el gran llano y también grande porque esas razones o Beatles querían idea Ariel yo es aquí parece que la pelillos usted el instigador de la película usted Gerardo Le cuenta la pelele contó una historia esto dijo tienes que escribir lo tenemos que hacer esa película

Voz 11 17:11 sí porque yo hice ese esa perica con el águila su hermano el derbi creo que porque cambia el título países con la película Pan cambia de país hechizos y me dijo estaba también con él con Gerardo porque es el nombre formidable

Voz 8 17:32 eh le gusta el detalle de gusta el punto de vista David le gusta cosa profesional y aparte de eso le gusta comer y beber y hablar de todo el orden eso es lo que hacen es profesional comer y beber o podríamos decir que seccionando Antalya era comer beber y ahora de todo filosofía de

Voz 11 17:51 de Kop costura leer lo hagan eso es la vida no se habla y se dice tengo hecho tengo hecho el desierto porque Gerardo ha hecho todo fue a toro desierto del mundo excepto el de Australia es increíble cuando cuando me dijo eso sepamos no es posible no Isi y entonces me dije si se inscribe eso lo hacemos no

Voz 1995 18:25 ahí estamos pero habla bien de los dos a la viene Gerardo que lo escribió al avión de DT habla bien de Jean Reno que dijo lo hacemos y lo hizo sí pero estamos sino no lo digo está basada en una en unas mientras reales de jóvenes franceses eh tú qué nombres pelotaris se las Valladares sí quiénes en los Toyota dijo

Voz 10 18:44 pues los pelotaris eran unos tipos que en los años ochenta compraban una coches cuatro ratas en el sur de Francia y los bajaba se cruzaban la península hilos bajaban hasta el sur de Chile k para vendernos por la aventura por el viaje por cruzar el desierto sacaban cuatro perras hice volvían a siguen esas perras pagaban el billete de vuelta entonces ya pelotaris

Voz 8 19:12 porque vienen a partir de la marca a J J pero sería

Voz 1995 19:20 hay grandes protagonistas en esta película terreno muy bien Jobbik muy bien pero el gran protagonista

Voz 9 19:26 es el cuatro latas cuatro

Voz 1 19:29 su belleza es su mecánica

Voz 1995 19:33 es fantástico ya no es llano y eslóganes como antes belleza ya no hay coches como la belleza es su mecánica aclara la ACB claro su belleza está en el puto interior pero esto es la belleza está en Interior La Bella estaba el cuatro hemos encontrado necesitamos que no hay usted a traducirlo un antiguo anuncio Frank en francés del Renault cuatro necesitamos que que nos ayuda a entender porque suena maravilloso

Voz 26 20:04 pues para eh

Voz 11 20:24 así siguen acuerda acuerdo es sin muy le sacó siempre con gente que no es así

Voz 1 20:33 no

Voz 1995 20:33 impaciente es famoso y valiente trazas mucho también es el coche de la gente de la aventura

Voz 9 20:41 es nuestro

Voz 27 20:43 hay una todos lo Jan Peter el de él

Voz 9 20:46 es igual te imagino en las múltiples

Voz 1995 20:54 miles de películas miles y miles que ha hecho siempre no de cada personaje se queda con aseguró que todos los personajes que donde hemos visto aparecer en el privadas americanas francesas ahora española usted siquiera con una que ha pensado voy a hacerlo en mi personaje podía cruzar el desierto voy a liarme con dos amigos y vamos a cruzar el desierto esto que con esta película llanas no lo ha pensado alguna vez

Voz 11 21:17 si queréis es cero para esta película es muy temprano para que me quede con algo que es como una sopa tiene que es exactamente lo que no puedo otra vez no puede va a ser todo lo que pasa en todas las película Achille te tienes que ir porque lo más importante es cómo estabas tú antes vamos a decir porque antes estabas

Voz 7 21:49 fresco joven nuevo

Voz 8 21:52 la de puta madre dan que dice Mercedes

Voz 11 21:58 pesa ese oficio no había hecho nada era eras nuevo capaz de hacer todo ese momento ese de momento de tu talento hicisteis himen es hora perversión no porque empieza la fama empieza el dinero aún piensa mujeres alcohol de Eto'o Illes que volver a esa situación cuando tú eras joven y que tenías que las cosa ahí Sada tu nuevo fresco sin nada

Voz 8 22:28 claro que sí

Voz 11 22:32 no esa gracia comprendes decidí tu mesa hablando en un momento que ya tiene tú muy mucha experiencia con mucho cargo en la espalda y ese ese ese peso tiene opciones que

Voz 10 22:43 claro pero es lo vas a perder ante estará lo que te pregunta desearía son viajen con cuatro latas

Voz 11 22:47 no porque ya lo hice en una película y me tengo que alabar tengo que ir a la ducha no era cuarto yo nuevo ojalá así lo puedo hacer otra vez no sé no sé estamos muy

Voz 1995 22:59 siempre da la cara de luego Gemma no no he las once veintitrés cuando estaba diciendo lo de dinero o la fama hobby que está poniendo cara de bueno dónde está el problema

Voz 10 23:18 no es que te está hablando Jean Renaud quiere decir que tiene sus setenta años muy bien llevados y que lleva cuarenta y pico de de profesión donde también

Voz 1995 23:27 en algún momento Spencer ser otra cosa

Voz 8 23:30 sea usted pijo voy a dejar todo esto y voy a convertirme un oficial de primera no

Voz 11 23:34 vivir empecé rápidamente a pensar que si te tú tienes un accidente por ejemplo y no puedes andar y no pueden hacer más el actor que bazas él

Voz 1995 23:43 no

Voz 11 23:44 qué te pasa entonces me compró una silla de ruedas así que me voy a hacer Consejo de teatro algo así mal es siempre lo de esa cosa que es como

Voz 8 24:00 escombros no

Voz 10 24:02 para ver si pues yo aquí

Voz 8 24:05 ha yo

Voz 1995 24:07 dijo Víctor ya tienes una buena trayectoria rodado en distintos países un idioma que no es el tuyo lo de los actores yo creo que es algo que no podía explicar lo lo está contando Gianella es un motor que está dentro de ti mucho más fuerte de de la razón no hay mucho sentido pero es un motor muy muy potente el que sentí lleva a setenta años pensar que todavía el viaje está por empezar

Voz 10 24:31 si un tipo como yo que con treinta y ocho creo que fue lo primero que hice treinta treinta treinta y dos veintiocho no es mejor digo veinte eso sí comete esos bueno entrenó pues de hecho empecé con quince edición cortometrajes que hacía de mujer y luego a partir de ahí no parece trabajado con todo el mundo mantenido con tu con todos sabes entonces es John Ford es una profesión que yo llevo dentro desde

Voz 1995 24:57 verdad que Touriño pero que intentará hobbit pero tardas mucho de ese camino pero cuando apareció fiable

Voz 10 25:10 no que es un fundamento vital no lo algo se te cruzan la vida te apasiona y te enamoras ibas si tienes la suerte en el caso de esta profesión de que te van saliendo los los proyectos y puedes

Voz 7 25:24 pero Iker es fantástico porque no las publicado en tu vida cruzado tú

Voz 10 25:31 pero yo se lo he dicho aquí ya en varias ocasiones que venga yo todo lo que he buscado en la vida buscado de voy a por esto me han acabado partiendo por lo encuentras una enorme acabado partiendo por la mitad lo que me ha ido saliendo hoy ir haciendo cositas son las han cruzado pero en el caso de la interpretación yo creo que es una consecuencia de todo el recorrido anterior porque básicamente un actor lo que hace es es experimentar vivir muchas vidas hacer muchos

Voz 9 25:54 es lo que ha sucedido es ese ese entonces el trabajo bueno no hay cuatro lo treinta y dos estrenos

Voz 1995 26:03 este viernes después podremos verla en Netflix ya no usted ha visto cómo se ha construido la industria dimos cuarenta años como cómo se construyó ese Hollywood de los años noventa Hay y el posterior dos mil dotadas las secuelas las películas de superhéroes ahora las plataformas digitales en las tres formas que usted ha asistido a la evolución todas evolución yo diría que nunca ha habido tanta salud en el entretenimiento nunca ido tantas series tantas películas usted comparte esa idea de que estamos en un buen momento de creación

Voz 11 26:34 salud así no

Voz 1995 26:36 así el que hay una multiplicación de la

Voz 11 26:38 imagen hoy la única cosa que me temo yo es que la gente se cree a la imagen sin ir a ver detrás lo que hay la primera imagen así que brilla no es que se quedan con eso la época tiene falta de mucha imagen es por eso que Netflix nació por más imagen mamá mamá rápidamente no se es bien porque hay mucha libertad oportunidad por ejemplo aquí en España se hacer muchas Federico era con mucho un alma española formidable pero cuidado con las imagen cuidado mi mira te aquí dentro esa imagen es formidable miran fueras claro puedes mirar pero de tiempo en tiempo vuelven dentro de Ci que es lo principal para ti porque solamente tienes una y la tuya tú la tuya

Voz 1995 27:41 te gusta escuchara hayan pero asista Jobbik Gargallo cuando está ya tan el duque

Voz 10 27:47 además nunca nunca hablar vincula cada escuchando

Voz 9 27:52 estoy escuchando al fondo

Voz 1995 27:56 hay unas en este lado claro que está pensando en la siguiente pregunta pero carabinero Herrero no sé qué pero

Voz 8 28:03 estoy pensando saber estamos junto tenemos tiempo Castilla ya no se estilan conducir despacio que era el tema tiempo tiene usted hablaba hablaba antes de de la ciencia tiene usted un fabuloso maravillosamente déjeme que le pregunte

Voz 1995 28:17 porque esos orígenes están en el sur de en el sur de España además siempre ha hecho gala guste de ello como unos ven ahora los franceses desde Francia como como sino es voy a los españoles ahora no porque ha cambiado mucho esa imagen en los últimos años

Voz 8 28:29 tiene que hablar foto todo tu país otros pasa no analizar analizar hoy

Voz 11 28:35 eso es muy difícil de de de como tú lo que acabo de decirle en generalizar yo pienso que los franceses no miran nadie hoy les está mirando ello porque tan convulso problema eso es lo que pienso es difícil para ello vez la evolución y la la el helado moderno de los otros países de la vida de osos los otros Oise oye están están en un boquete

Voz 1995 29:03 tienen que salía pues entre ese boquete esa difícil vida en Francia el Brexit que lo que está ocurriendo en España

Voz 10 29:11 años más de vida es así pero no es verdad y la verdad es que no no opino

Voz 1995 29:19 está un poco loco e está la cosa se está la cosa mala Jean Reno verdadero placer haberle conocido gracias por todo lo que usted ha hecho las para que nosotros seamos mejores personas para que no tengamos vivan maña volvió a España gracias por todo lo que nos ha dado que es mucho gracias a ustedes gracias de verdad ir hobby

Voz 10 29:41 los que te queremos hombre estaba yo a vosotros mucho

Voz 1995 29:44 fuerza ahorcan peruano así hay que tenerle como es poco uno se puede plantear hobbit

Voz 10 29:49 es una cosita rápida algún ingrediente de la película que me parece fascinante que es la banda sonora que la hecho Yuri Méndez qué es esto pájaros price gran amigo Gran Hermano el empujón definitivo a la película Yuri Méndez somos de Yuri Méndez

Voz 9 30:07 la agencia ustedes en favor el propio muchas gracias estamos de las cuatro latas

Voz 15 30:32 Santa

Voz 7 30:37 hoy con Toni Garrido

Voz 16 30:40 lo ves circular con su moto y sabes que es un auténtico experto lo mismo pasa con línea directa que ofrecen las mejores coberturas al mejor precio y sabes que son los moto expertos contrata ahora tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos

Voz 17 30:53 tres cero once consulta condiciones el vine directo a punto com

Voz 28 30:56 sí

Voz 22 31:04 en Hoy por hoy a través de nuestro Twitter vía tus comentarios y opiniones

Voz 30 31:42 si no tenga prisa que mire cómo está la carretera bueno no se preocupe que habrá como sabe todo por cierto sabe lo que ha pasado eh

Voz 31 31:59 no

Voz 32 32:01 según Marcelo una veinticinco

Voz 33 32:05 es un buen momento

Voz 32 32:07 cadena SER

Voz 1 32:11 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero nativos que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este jueves a las siete y media de la tarde asumirlo es como tú de la comedia pero que el cómico puede te lo que haga nazi de Talanta a lo más cutre con Antonio Castelo y a las ocho muy Ibiza en la vida moderna con David Broncano un nuevo programa de humor en nuestra gratis para todo el mundo no cobramos entrada tampoco Cadena SER

Voz 17 32:54 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 15 32:56 el faro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos y todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo el faro con Torres

Voz 1 33:11 síganos también en redes en nuestra aplicación

Voz 15 33:13 hábil a partir de la una y media en la SER

Voz 18 33:18 hay una radio sin relojes

Voz 1 33:20 hay un lugar en el que coinciden Dafne de España hay el Santo Grial

Voz 15 33:27 la ópera comienza en un claro en el

Voz 1 33:29 los que las montañas que rodean el monasterio de Montsalvatge un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto Rafa del norte de España y eso Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada play Ópera

Voz 34 33:42 Mariela Rubio y Rafa Bernardo Cadena Ser punto com

Voz 18 33:47 la radio que tú programas

Voz 35 33:51 a cuenta con las

Voz 33 33:55 pase lo que pase

Voz 20 34:06 piden que a la gente mayor sólo se dedica a mirar las obras puesta en Aquarius queremos desmontar estos invitamos a todos los mayores de sesenta que tengan proyecto a participar en el programa imparables y Aquarius

Voz 1 34:17 así dejar claro que las ganas no son una cuestión

Voz 20 34:20 donde era inscripciones hasta el doce de marzo Más información en somos de acuarios

Voz 22 34:25 punto es El País un año más con el cine español entre dos aguas Un día más con vida cliente cantará y más películas en la colección Cine Goya tos

Voz 1 34:35 el diecinueve Domingo tres Word ganadora de un premio Goya por nueve con noventa y cinco euros Con El País

Voz 36 34:43 hola cielo oye vienen ahora los de Securitas directa instalarnos la alarma hoy no que habías llamada ya como dijimos que la Casanueva tendríamos alarma pues cuanto antes no es la instalen mejor injusto esta mañana de camino al trabajo les escuchando en la radio y a Jamal

Voz 22 34:56 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 35:09 será el sonido de tu coche nuevo serán los fogones de tu nueva cocina será que sí

Voz 37 35:16 en Cetelem tenemos un préstamo de hasta sesenta mil euros sin comisión de apertura sin contratar otros productos

Voz 22 35:22 para que tu proyecto sea que sí

Voz 37 35:24 el tren Cetelem punto ese informa

Voz 7 35:28 lo de señalar de lejos tu coche cuando estás en el mostrador es ese Blanco que está detrás el blanco

Voz 38 35:33 te pasa bastante BP lo que te pasará siempre es que ahorrará hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros eso en BP en otros sitios no en BP se promoción baliza en Península y Baleares consulta a las bases legales en mi pp punto es

Voz 34 35:49 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 35:55 vuelven una semana más las chicas juego día sería montaban presidenta de las chicas espacio de feminismo y revisión de la Cadena SER

Voz 5 36:07 hola buenos días vuelve Hinault nunca nos vamos Gemma

Voz 1 36:10 cantamos nunca nunca nos vamos

Voz 5 36:12 qué tal estáis yo estoy con motivación máxima a tope porque estamos en precampaña o campaña o lo que sea electoral que esto ya es como el verano que siempre está esto me preocupa mucho lo del verano eterno y tal hay que concienciarse un poco bueno me encanta la campaña electoral me enganchó como a una serie buena como la gente Gran Hermano me encantaría un canal veinticuatro horas de políticos y políticas haciendo sus cosas así Tuenti por agua es Parlamento People yendo al confesionario rajar con el súper súper sería el Rey

Voz 34 36:41 todos hablan como como Ylenia esto cómo se llama falsedad esto lo puede decir cualquiera de

Voz 1995 36:49 en los once Tradicción y falso

Voz 5 36:51 la acción falsedad más bueno esta semana Pablo Casado

Voz 1995 36:54 el jardín en jardín y bueno esto podemos estar veinticuatro horas nosotros con el sólo pero se ha llamado la atención que ha decido llamar a los maltratadores personas que no se portan bien con las mujeres Nos vemos en la obligación de recordar que en este año y sólo estamos a terminan del mes de febrero nueve mujeres han sido asesinadas por esas personas que no se portan bien con ellas después de ese también pudimos comprobar cómo Pablo Casado se lanzaba a destrozar la física cuántica con explicación maravillosa del Bloc Chen administrativo Joan Chen

Voz 5 37:22 Pablo Casado el su principal problema en mi opinión es que se gusta demasiado esta semana además en una entrevista en el español dijo que lo de aborta esta fatal que por favor que las mujeres tenemos que saber lo que llevamos dentro como si no lo supiéramos cuando nos quedamos embarazadas como si cumpliesen la posibilidad de llevar dentro un unicornio o un casi mérito como si nos enfrentamos al embarazo como Alan boxing de un Kinder sorpresa nada Llanos lo explica él que se ve que ha experimentado lo que es estar embarazada que vamos a ver es necesario y obligado que los padres se impliquen al cien por cien en el embarazo pero eso no no nos hace estar embarazada nunca podréis saber que aunque el hoy insista Maruenda

Voz 1 37:57 es decir quedar embarazada

Voz 39 37:59 dado no es una enfermedad llegará cuando es una obligación embarazada perdona embarazado bueno no digas embarazado embarazada a hablar Guarido nombrar que aquí lo dejamos mueren

Voz 40 38:10 hasta me gustaba el ciprés recuerda este momento de Maruenda dice yo he estado embarazado tres veces

Voz 1995 38:14 no donde esta mañana no sale en la tele

Voz 40 38:17 es verdad mira os traigo alguna cosita así fresca

Voz 5 38:22 bueno seguimos con el Tuenti fuera o el Pablo Casado después Pablo Casado en Televisión Española dijo que no que no había dicho nada de eso que había que leer bien las entrevistas pero es que no era una entrevista era un vídeo cosa escrita era un vídeo sí que lo dijo esta regular Pablo Casado dijo esto

Voz 41 38:37 creo que es bueno que las mujeres que se vean una incertidumbre Sepang simplemente sepan lo que llevas dentro porque yo que tenía que ver una ecografía todos los días a partir de esas semanas veinte veintiuno la verdad es que creo que es bueno simplemente conoce que lo que llevas dentro ya es una vida autónoma

Voz 5 38:53 a ver una vida autónoma a ver yo conozco a niños de Primaria que se pone el calzoncillo por encima del pantalón que cada día que amanece dicen hoy hay colé niños que por lo que sea el necesitan que los lleves tu al cole que les hagas la comida autónomos no son cuando están en el útero de la madre ya no pagan el wifi no sé cómo decir lo tienen conexión fibra a tope con tus datos Los datos de la madre tu calcio tu calidad capilar todo lo que pillan en el mejor de los casos estaríamos hablando de falsos autor ambos bueno vamos a ver seriedad lo que dice es un disparate hay que aclarar que la ley actual del aborto permite interrumpir el embarazo libremente en las catorce primeras semanas se puede extender hasta la semana veintidós en caso de grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o anomalías para el feto y más allá de las veintidós semanas anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave comité médico o sea que lo que ha dicho este señor posiblemente un poquito debería repasando de derecho ese máster que igual no

Voz 1995 39:50 bueno esta semana también debemos analizar las palabras del Papa Francisco el una jornada buenísima cumbre maravillosa

Voz 40 39:58 contra la pederastia en teoría tarea Toni Garrido

Voz 1995 40:03 sí pero debemos intentarlo

Voz 5 40:05 es que Diego Costa es muy críptica es que no consigo entender dice dar más funciones en las mujeres en la Iglesia no resolvería el problema de los abusos a ver ayudaría bastante hecho mucho esfuerzo portes en quitar el mensaje del Papa que entiendo que no mola lo que dice que no es bueno para el feminismo ni para las mujeres pero es muy complicado os voy a intentar ayudar a Bergoglio lo traduce Joan Solés yo

Voz 40 40:25 a Joan vale voy a aclararlo

Voz 7 40:30 invitó a hablar a una mujer la moda

Voz 42 40:34 misma eclesiástico no es entrar a hablar de un feminismo eclesial para lo hay

Voz 5 40:40 esto quiere decir nos Play Pays que ha venido una señora que hablar pero no creas que ahora las mujeres vais a pintar algo

Voz 42 40:45 la iglesia estas entiende vale seguimos porque a fin de cuentas cada feminismo termina por ser machismo como un machismo confusas

Voz 5 40:58 no no lo es de verdad no entiendo feminismo y machismo con falda yo sé que la iglesia él de machismo con falda sabe muchísimo la encarnan ellos perdone de feminismo es como decir que el pacifismo es violencia con el símbolo de la paz que el ecologismo una bomba atómica rellena de Quino Noah pues no se puestos a decir tonterías

Voz 40 41:18 mínimo es un huevo colgando del otro que vamos a hacerlo aquí Toni llama al orden a Celia ronquidos

Voz 1995 41:29 vamos a hacer una pausa y enseguida repasamos

Voz 7 41:35 Toni Garrido Cadena Ser

Voz 15 41:38 nota es

Voz 16 41:40 jugador fue llegó el seísmo libre directo ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero

Voz 17 41:49 la consulta condiciones el línea directa punto com nunca compañía Bankinter

Voz 20 41:53 dicen que a la gente mayor sólo se dedica a mirar las obras puesta en Aquarius queremos desmontar esto invitamos a todos los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables y Aquarius

Voz 1 42:04 así dejar claro que las ganas no son una cuestión

Voz 20 42:07 donde era inscripciones hasta el doce de marzo Más información en somos de ajuar

Voz 1 42:12 el punto es

Voz 22 42:22 con equidad con Hoy por hoy a través de Facebook Bale ganó es tu comentario obtuvo Opinion of cuéntanos lo que quiera ser once

Voz 1 42:35 no no no son sólo tres letras es una obsesión doctor

Voz 43 42:40 retumba en mi cabeza cuando creo que desaparecido vuelve a sonar ese dichoso Pitt tirito lo oigo otra vez el dice usted que sobre todo le pasa

Voz 1 42:49 los fines de semana los fines de semana

Voz 16 42:51 todas horas sábados y domingos

Voz 1 42:54 a toda la tapón toda la noche hasta la una y media de la madrugada no se mide se va topando ustedes D L S M son píldora

Voz 44 43:03 Castedo Luis Suárez dile a Montes para que usted y así cuando son el Morse contra problema ninguno porque escucha la gente a don Luis por encima

Voz 1 43:12 cuando ese canto periodos es que usted la está

Voz 16 43:14 Arganda la vida cuál es el diagnóstico doctor pues todos los en una broma o un rollo gatillo vamos que no se lo más bonito que hay en este mundo Chrysler

Voz 45 43:23 volviendo

Voz 1 43:26 que no me lo esto no puedo

Voz 44 43:28 el Deportivo de Dani Garrido la Cadena SER

Voz 46 43:34 escuchado hoy el texto

Voz 5 43:35 los yo he compuesto para acá

Voz 19 43:52 los reloj tanto los sonido retro

Voz 47 44:17 eh tú concurridos

Voz 1 44:26 nadie sabe nada no entiendo nada sabes con Andreu Buenafuente ya Berto Romero no entiendo nada de lo que está pasando hay una gran apoteosis te la ignorancia era vamos a publicidad volvemos enseguida este sábado a la una de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente en Nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de

Voz 34 44:50 todo yo creo que no se eh

Voz 1 44:55 no se les llevar a Mara Torres al gimnasio puede acompañarme Javier del Pino cuando me tumbó en el sofá después de comer él último programa selecciona el que prefiere Iván el play toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga nuestra aplicación cuenta con la SER

Voz 48 45:16 pase lo que pase

Voz 1995 45:23 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la salud que usted azul desde servicios útiles

Voz 1508 45:41 buenos días la Policía Nacional avisa de un nuevo fraude esta vez está suplantando la identidad de Correos en el mensaje se anuncia un falso sorteo en el que diez participantes podrían ganar un Samsung Galaxy o un iPhone para poder concursar bastaría con contestar cuatro preguntas pero la realidad es que Correos no está sorteando dispositivos de última generación por eso la Policía Nacional recuerda que en estos casos no hay que contestar a las preguntas también es conveniente no reenviar el mensaje

Voz 1995 46:11 esperemos que esta información de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 17 46:17 después de andar de puntillas todo en la mañana para en lo despertarle de no pasar la aspiradora ni siquiera tirar de la cadena para que la cisterna no le moleste abre suavemente las cortinas Illes sus obras hasta la comida estén a lo que el te suelta papá

Voz 1995 46:33 me dejes vivir te has preguntado si ser padre compensa

Voz 1 46:39 el diecinueve de marzo extraviada el padre de la ONCE diecisiete millones de euros compensa mozo

Voz 26 46:47 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 7 46:51 con Toni Garrido

Voz 1995 46:57 vuelven las brujas y anotaban sido con fotos en las chicas y vamos a hablar de Brujas y feminismo exigieron eslogan feminista el año setenta temblar vuelven las brujas y una de las consignas sobre las que se creo Brujas un ensayo que equipara las mujeres liberadas y ahora con las que fueron quemadas en la hogueras muy interesante Monachil veces jefa de edición de Le Monde Diplomatique buena muy buenos días vamos a entender las palabras de Mena gracias a Soler Emma muy buenos días también buenos días gracias por ayudarnos a entender vamos a importante Mona de alguna manera en el libro antes de la brujería una metáfora feminista cualquier mujer que destacara podría suscitar la bola la vocación del cazador de Brujas desde replicaron vecino hasta disfrutar de una sexualidad libre la motivos suficientes para ir a la hoguera las brujas en el fondo era mujeres en ponderadas

Voz 33 47:55 está visto que se trataba de un episodio histórico has dejado huella dejó unas boyas fin muy profundas en todas las sociedades europeas es decir se trata de una de una época en la que ciertos comportamientos femeninos las maneras de ser mujer fueron sancionados de una manera muy brutal por parte del poder político y militar muy nervioso por lo tanto que efectivamente se creó un efecto un efecto de error esos suplicio fueron en ejemplo para otras mujeres que tenían que censurar se vigilar su propio comportamiento y a actuar derecho por así decirlo sin suscitar la rabia o la desconfianza de nadie ni efectivamente creo que podemos aislar me tipos de mujeres que fueron estigmatizados dadas en esa época y que de hecho todavía lo son hoy aunque de una manera mucho más sutil yemas bueno menos concreta

Voz 1995 48:59 hay que decir que libre de más de setenta y cinco mil ejemplares vendidos en Francia es un auténtico suceso porque en la vuelta a la cabeza mucha gente Ike el día siete

Voz 7 49:11 ya antes del día ocho

Voz 1995 49:13 si se pone a la venta en nuestro país se va a publicar en España Brujas tema de de H Celia

Voz 40 49:20 eh estábamos hablando y llegó la buena Gemma

Voz 5 49:24 los estereotipos tres sobretodo de mujer que eran perseguidas y castigadas que suena un poquito a que eso todavía está vigente eran mujeres independientes osea Soler solteras o viudas mujeres sin hijos ir mujeres mayores existe aún hoy en nuestra sociedad esa estigmatización

Voz 33 49:44 huy si la objeción misión por qué es y más bastante estar en las imágenes siempre negativas que tenemos de las mujeres solas me emblema perfectamente cómo las mujeres mismas muchas veces interioriza en este estereotipo

Voz 1 50:00 por negativo prefieren

Voz 33 50:02 pues seguir en pareja aunque desgraciadas porque es un estatus social que es saber cómo considerado valioso más que el de la mujer sola que es considerada la mujer postrada desesperada en fin ese tipo de adjetivos yo creo que esto pasa hoy por este aquí vamos que funcionan como elemento repulsivo es decir que hace que todo el mundo quiera tampoco entrar en el redil pero de otra manera no

Voz 1995 50:35 poco que hacer

Voz 33 50:37 es difícil para hombres y para mujeres pero sin duda se es más difícil socialmente para las mujeres es decir la mirada social sobre el envejecimiento de las mujeres es muy negativo mucho más que en el caso de los hombres y las mujeres nos gustan jóvenes y frescas para mí eso es algo que enlaza claramente con la época de la caza de brujas que se creaban imágenes muy negativas de esa mujer mayor que además los poetas y los pintores también ilustraron claramente chiripa bueno se mostraron muchas imágenes que si buque Bill culparon de muchas maneras con una imagen repulsiva de la mujer mayor de la mujer vieja

Voz 1995 51:22 Mona no existe ocurrió en en francés en castellano bruja brujo sino no significa lo mismo y de hecho se pidió a la red cambiará la definición ocurre igual en francés

Voz 33 51:38 ni una uña así Apache Hariri según bueno yo creo que francés no hay diferencias el hecho ser bruja fue un crimen que asignó básicamente a las mujeres el libro que serbio de guía a los cazadores de brujos de Brujas que fue el primer bestseller sin duda de la historia y fue un libro de odio contra las mujeres se titulaba maléolo magnificar un hablaba específicamente de la brujería como un crimen femenino CT Luis me mantuve el título de hecho el subtítulo era el martillo de las Brujas dos en femenino de entrada se sabía que eran el el problema eran las mujeres

Voz 1995 52:26 una desde el pasado ocho de marzo hace tan sólo un año más rápido usted que esta jefe adicción de Le Monde Diplomatique han cambiado muchas cosas la percepción de la situación y es importante la percepción insisto es completamente distinta cree que algo está cambiando de verdad

Voz 33 52:48 es difícil decirlo es todavía demasiado pronto pero lo que está claro es que lo que sucede es impresionante y tengo la impresión de que es como el envés de la medalla de la sociedad una sociedad que se revela poco incluso perturbador es yo creo que es duro para todo para todo el mundo darnos cuenta de que estamos en una sociedad en la que la violencia contra las mujeres está tan extendido que hay una relación de poder cruda imbuido potente

Voz 15 53:26 estamos como

Voz 33 53:27 mostrando de una manera positiva lo que sucede pero esto provoca también como un efecto dominó es decir poco a poco empezamos a hablar de la violencia de género evidentemente queda mucho camino por andar para resolver el problema pero después ya empezamos a plantearnos la situación de las mujeres desde muchos ángulos distintos es decir primero decimos oye pero esto no es normal sí yo creo que esto es interesante porque eso crea es un elemento que nos interpela leemos vemos las cosas de una manera vertiginosa pero también apasionante yo he anotado no sé es una coincidencia absoluta que el libro se publicara se publicó porque de hecho yo yo empecé a escribir mucho antes de que empezara el movimiento muy tú pero cuando se publicó el libro yo sentí realmente que necesitábamos herramientas para cuestionar nos las cosas preguntarnos qué es ser mujer hoy

Voz 1995 54:35 creo que estamos dando con buena HF adición de Le Monde Diplomatique y otra de inversión cinco mil ejemplares vendidos en Francia de

Voz 40 54:42 bruja estén y como comentábamos el camino

Voz 5 54:46 están estrecho para las mujeres a veces cuando se quiere se de una mujer socialmente aceptable que es imposible no encontrarse en el papel de bruja en un momento u otro todas somos hemos sido os iremos brujas en algún momento de nuestra vida debemos reivindicar la figura como esas feministas de los setenta

Voz 33 55:03 como algo positivo que sí yo realmente me ha hecho mucho bien todo esto al escribir el libro porque me he cuestionado muchas cosas lado ha planteado mis dudas incertidumbres sobre muchos aspectos de mi vida en los que yo no me ajustaba la norma

Voz 1995 55:28 no ha ayudado a bien

Voz 33 55:30 está en un montón de cosas y además en este libro ha intentado rodearme de modelos femeninos positivos modelos femeninos que muestran que la norma se puede transgredir

Voz 11 55:41 aquí la me puede

Voz 15 55:44 yo veía que no

Voz 33 55:47 es una pueda sentirse feliz y tener una vida rica y plena sin doblegarse a esa imagen de mujer ideal que efectivamente es una imagen muy estrecha hemos oído una quiere ser una mujer realmente conforme a todas las normas desde el nacimiento a la muerte que es que te vuelves loca así que claro que tenemos que transgredir en un momento u otros sin duda tanto si los cogemos como sino independientemente de la situación en la que nos encontramos o incluso si estás casada puedes separar luego quedarte fin a ser viuda y por tanto no se deja ver simplemente no muchas situaciones que hacen que te sientas confrontado a esta derogación de la norma

Voz 1995 56:33 pero Mona en nuestro país ocurrió también el suyo el aire político hay un aire político que habla de esa transgresión de estas conquistas pero hay otro aire que huele a aferrado que Gül antiguo huele a a la reacción de la derecha ese discurso es compatible con el que usted propone

Voz 33 56:54 precisamente por eso es un periodo muy interesante porque yo creo que los dos corría las dos corrientes son muy fuertes y además se enfrentan con una violencia que no habíamos visto desde hace mucho tiempo desde mi punto de vista tiene la ventaja de la franqueza es decir al menos estamos en una situación

Voz 15 57:13 claro cada uno