Hoy por Hoy (28/02/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1018 00:09 hola qué tal buenos días el lehendakari Urkullu ha revelado ante el tribunal que juzga el proceso independentista de Cataluña que el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont le comunicó que renunciaba a convocar elecciones para evitar la declaración unilateral de independencia por las presiones de su propio grupo parlamentario porque los manifestantes el estaban revelando ante el Palau de la Generalitat Urkullu ha testificado esta mañana en el Supremo donde ha confirmado sugestión mediador en la crisis de otoño de dos mil diecisiete entre otras cosas ha dicho que también trasladó a Puigdemont que Rajoy no era muy partidario de aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco volvemos por tanto al Supremo Alberto Pozas

Voz 0055 00:42 con todo lujo de detalles con sitio fecha especificando si fue un encuentro presencial o una llamada el lehendakari Iñigo Urkullu ha explicado su labor a lo largo de dos mil diecisiete como mediador en la crisis catalana lo hizo a petición de Carles Puigdemont el Gobierno central pero Rajoy pidió estar informado en todo momento

Voz 0804 00:58 no fue así solicitada por parte del Gobierno español por lo tanto no fueron las dos partes quienes lo solicitaran aun cuando por parte del Gobierno español y en la persona del presidente hubiera una actitud de deseo de mantenerle informado en todo momento de escucha de atención y de respuesta en algunos casos

Voz 0055 01:16 Rajoy nunca quiso hablar de nada que rozan los límites de la Constitución pero ha dicho Íñigo Urkullu se comprometió a hacer lo mínimo posible tras los altercados del veinte de septiembre todo se truncó cuando se puso en marcha la declaración de independencia el artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 1018 01:33 más campañas electorales de abril y mayo dentro de media hora conoceremos los datos del CIS con intención de voto correspondientes a este mes de febrero que hoy termina la ministra de Economía Nadia Calviño que estuvo primera hora aquí en Hoy por hoy no descarta formar parte de las listas del PSOE aunque quizá dice ella que no sea el Congreso lugar más adecuado para su futuro

Voz 0818 01:50 pero al presidente le he dicho que estoy totalmente a disposición y comprometida con él y comprometida con España por supuesto y habrá que ver dónde tengo yo mayor valor añadido no estoy segura de que yendo en una lista pues sea donde yo puedo hacer una contribución más más grande no

Voz 1018 02:09 hora doce en los minutos el presidente de Estados Unidos Donald Trump vuela ya de regreso a su país tras fracasar la segunda reunión con Ken Jones según fuentes de Washington el dirigente norcoreano no aceptó la exigencia del inquilino de la Casa Blanca de garantizar el desmantelamiento de todo su programa nuclear a cambio de que Estados Unidos levantase las sanciones económicas vamos a comunicar ya con nuestro enviado especial al enviado especial de Prisa Radio Fernando vaya adelante

Voz 2 02:31 así es muy buenas tardes la cumbre que pretendía consolidar las buenas relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte se ha topado con la dura realidad las diferentes interpretaciones que ambos gobiernos dan al término de Snoopy Ariza

Voz 3 02:43 si usted enteramente Adri urgentes

Voz 2 02:48 en la rueda de prensa posterior a la ruptura de las negociaciones Donald Trump ha responsabilizado a Pyongyang por exigir el levantamiento completo de las sanciones económicas a cambio de una renuncia parcial a la proliferación nuclear a veces hay que dejarlo estar ha rematado el presidente estadounidense quien ya vuela a esta hora de regreso a Washington las conversaciones entre los sherpas continuarán en las próximas semanas pero tras este revés muchos temen incluidos los aliados japoneses y surcoreanos que Trump entierre esta compleja negociación en su agenda por lo que resta de su mandato

Voz 1018 03:19 de lo más inmediato dos instantáneas de este mismo instante la primera los recintos feriales de Madrid IFEMA donde los Reyes está inaugurando la edición de la feria de arte contemporáneo Arco de esta María Manjavacas hola María

Voz 1444 03:30 los Reyes han comenzado el recorrido en el stand del periódico El País que reproduce portadas antiguas y caricaturas de la prensa nacional e internacional en el que han participado artistas de Perú que es el país invitado acompañados del matrimonio presidencial del país andino los Reyes siguen visitando galerías y una de las fotos que se busca es la del Rey con el niño not gigante que le representa pero ni está ni se espera que pasen por aquí los reyes por esta galería nos dicen no repiten que ni estaba ni está previsto sí que este año hemos visto el recorrido aún más acotado más delimitado por cintas blancas de plástico que ha puesto la Feria de Madrid por donde ahora mismo trascurre la visita con la que los reyes inauguran oficialmente Arco que recordamos mañana se abre al público

Voz 1 04:15 decenas de investigadores de Galicia se manifiestan a esta

Voz 1018 04:17 hora en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela para denunciar la en la precariedad de sus condiciones laborales lo cual se traduce de forma negativa en el avance de sus trabajos Baraka apeló

Voz 1509 04:26 el negro es el color de esta concentración el color de la precariedad decenas de investigadores se concentran a las puertas el Rectorado de la Universidad de Santiago todos vestidos con camisetas en las que se puede leer pluma OSCE digna son personal bien formado pero el siniestrabilidad talento que les sale a la institución muy barato practicamente Grates repetirán esta protesta cada semana hasta que el equipo rectoral no atienda sus demandas y quieren verse las caras con el rectorado justo aquí en la plaza del Obradoiro porque hasta ahora comienza un Consejo de Gobierno de la OSCE

Voz 1018 04:56 gracias a un estudio de los ministerios de Sanidad y Ciencia concluye que la mitad de las conocidas como psicoterapias carece del más mínimo rigor científico estamos hablando de unas prácticas fraudulentas que sólo buscan el beneficio económico que ponen en riesgo la salud de muchas personas Laura Marcos

Voz 1276 05:11 qué tal buenas tardes más de la mitad de las psicoterapias que el Gobierno iba a evaluar setenta y tres de las ciento treinta y nueve catalogadas no han pasado este primer filtro de los ministerios de Sanidad y Ciencia porque como acaba de explicar Luisa Carcedo ni siquiera han intentado demostrar su eficacia el resto unas sesenta sí aparecen en algunas publicaciones lo ensayos clínicos y el Instituto de Salud Carlos III va a examinar en los próximos meses si esos estudios están bien hechos y por tanto tienen evidencia científica está diciendo Pedro Duque que los bulos oscurecen nuestra sociedad y por ello los siguientes pasos van a ser verificar que los falsos remedios no lleguen a la universidad y crear guías para periodistas y ciudadanos para que no confundan lo que es ciencia y lo que no lo es

Voz 1018 05:53 sí todavía con Carlos Cala Trini Fernández

Voz 0202 05:56 adelantado en la SER la justicia archiva de manera definitiva en la querella presentada por Cristina Cifuentes contra Francisco Granados por decir que la expresidenta madrileña conocía la existencia de la caja B en el PP por que mantenía una relación sentimental con Ignacio González

Voz 0325 06:09 nuevo traspaso político Ciudadanos ha fichado al ex presidente balear el popular José Ramón Bauzá como asesor aunque no formará parte de las listas de la formación naranja

Voz 0202 06:17 más de cuatro mil pasajeros están atrapados en el aeropuerto de Bangkok debido a que Pakistán ha cerrado su espacio aéreo por la crisis militar que le enfrenta la India los afectados describen una situación caótica

Voz 0325 06:27 los precios repuntan tras dos meses a la baja durante el mes de febrero subieron hasta el uno coma uno por ciento en tasa interanual debido al encarecimiento de los carburantes que por cierto suman siete semanas al año

Voz 5 07:38 lo que sí si estarían dispuestos Bill y Melinda Gates a pagar más impuestos y no sólo eso sino que les gustaría explicarle al legislador como expertos que son en dinero como habría que hacer para tasar las grandes fortunas de forma que salga cuenta porque tal y como están las políticas fiscales los gobiernos no lo están haciendo bien sea por torpeza cómo va a haber gobiernos que no quieran obligar a las mayores fortunas del planeta esas fortunas personales que son mayores que el PIB de muchas naciones a contribuir más al bingo

Voz 1995 08:04 un simple error de cálculo es torpeza no lo estamos nosotros no lo estamos haciendo haciendo bien no enero hicimos por esto vamos a escuchar lo que Bill y Melinda Gates

Voz 5 08:16 tener al público rápidamente en el bolsillo porque fueron ellos los que sacaron el tema de que les sobra el dinero tipo

Voz 6 08:21 la gente tiene no sé desde hace años como el hombre más rico del mundo ahora es el segundo hombre más rico del mundo guarros que estamos intentando recordarlo todo más deprisa me imagino que Bezos Dani te coge el teléfono

Voz 3 08:31 me encanta que Bezas NALEO al teléfono

Voz 5 08:35 entonces Colbert aprovecha la app para preguntarle por un tema candente en Estados Unidos la subida de los impuestos a las rentas más altas que defienden los nuevos diputados de izquierdas que salieron de las legislativas de noviembre como Alexandria ocaso Cortez Bill Gates explica su postura al respecto así hay cien Gil

Voz 6 08:51 creo que puede hacer que el sistema impositivo se lleve una porción mucho más grande de las grandes fortunas el setenta por ciento eso es lo que quitaría de las rentas normales estar miles fortunas Nos hicieron gracias sea ingresos solares normales así que lo que hay que mirar es las rentas del capital y el impuesto de sucesiones y quieres generar una mayor igualdad creo que es un gran debate creo que establecer un límite por arriba los ingresos puede tener más consecuencias negativas que positivas pero puede que no tenga una visión algo distorsionada de este asunto

Voz 1995 09:21 pero se agradece la ironía

Voz 7 09:22 sí sí en la entrevista estaba presente también Melinda Gates que resumía así la diferencia entre lo que hacen los impuestos y la labor de la filantropía se necesita un sistema fiscal justo que exija más a los ricos pero también un sector filantrópico vibrante la filantropía no puede sustituir nunca los impuestos pero sí es una palanca catalizador para probar cosas para innovar en áreas donde no querrías que el Gobierno se gasta el dinero de los contribuyentes pero tiene que ser el Gobierno el que se encargue de la educación de la sanidad

Voz 1995 09:53 bueno claro la pregunta es hay algún rico más que esté en campaña como estos nos hayan que quiera pagar impuestos

Voz 5 10:01 te iba a poner este audio de grillos Crick clic Rhin hoy pero he encontrado a un grupo de ricos alemanes que hicieron una campaña para pagar más impuestos en medio de la crisis en dos mil nueve no nos ha vuelto a saber de ellos el grupo incluía A44 personas la hacer una manifestación en la Alexanderplatz te la colapsan hicieron una lista de alemanes con más de medio millón de euros de patrimonio les salieron dos coma dos millones de personas así que en fin solos apuntaron cuarenta y cuatro no parece que haya mucha gente dispuesta a pagar más impuestos

Voz 1995 10:31 voy a hacer una pregunta sabiendo la respuesta hay ricos españoles a favor de pagar más impuestos

Voz 5 10:38 yo no los he encontrado es posible que estén en Andorra o en Malta y por eso no se ven a lo mejor ya no son ricos porque pagaron demasiados

Voz 1995 10:45 he ido yo esta semana de Malta a alguien que dio ahí una dice sí

Voz 5 10:50 para reducir la desigualdad según los expertos de todas maneras no harán falta solo cambios en la fiscalidad de los países hace falta también tomar medidas en relación con los paraísos fiscales porque mientras siga siendo posible ocultar el dinero en lugares a donde no llega el fisco de ningún país el dinero será ocultar

Voz 1995 11:05 lo que le herido algo de que viven Malta sí que no paga impuestos sabes que está ahí pero dándole que sí

Voz 5 11:12 bueno también hablo de fiscalidad este año en Davos en la reunión anual

Voz 1995 11:15 ricos también en la reunión que recuerda que era sobre el cambio climático llegaron como cuatro mil aviones privados que sí más contaminantes quinientos no que no se

Voz 5 11:29 Historiador holandés que lo invitaron supuestamente en imagino que por error les regañó porque reunirse para no hablar de impuestos no tiene ningún sentido la bronca se hizo viral todos los años con motivo precisamente de Davos de Davos publica su informe anual sobre la desigualdad per cápita a nivel mundial este año la noticia era que sólo veintiséis personas poseen más riqueza que el cincuenta por ciento más pobre que son tres mil ochocientos millones de personas el uno por ciento de la fortuna de Jeff Bezos uno porción equivale a todo el presupuesto de salud de Etiopía que es un país con ciento cinco millones de personas y entre dos mil diecisiete y dos mil dieciocho según este informe de Oxfam se creó un millonario nuevo cada dos días que me vecinos no lo sea tan fáciles hacerse millonario por los demás hemos ni la clave lo que sí

Voz 1995 12:13 eso otras ya te digo yo que si Bill Melinda Gates va a pedir que suba los impuestos o eso es lo que dice a ver si esto pasa Habana Gran Hermano y programadores de ahí gracias

Voz 1 18:35 la victoria del Partido Socialista

Voz 1995 18:37 no le convierte en un gran demoscópico tras la derrota en el Bernabéu que el Madrid pierda contra el Barça en su casa es lo que se está convirtiendo en el auténtico clásico y por último cuando Piqué reclama más atención al juicio del proceso que Alvar es consciente de que si aplicamos el bar al pluses veremos a todos los políticos independentistas en fuera de juego nos vamos pero volveremos mañana que es viernes a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno hasta entonces de disfruten del