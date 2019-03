Hoy por Hoy (01/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos que está muy buenos días estrenamos mes mes de marzo con temperaturas de mayo es día aún hoy tenemos por delante un fin de semana de

Voz 1 00:33 bien valió la pena por ustedes por España y por los españoles muchísimas gracias

Voz 1727 00:39 así que se acabó la legislatura la nueva no la veremos constituirse hasta el mes de mayo precisamente la presidenta Ana Pastor que estará esta mañana en Hoy por hoy le puso broche emocionado a una legislatura rara con dos gobiernos Ikeda paso en la campaña electoral que se anticipa como muy renovado escaños ya está todos los partidos haciendo listas esta noche se ha confirmado para todos la noticia que la SER anticipó este miércoles que la número dos de Pedro Sánchez por Madrid será la vicepresidenta Carmen Calvo y novedades en ciudadanos importantes él partido que según el CIS más cae en intención de voto este último barómetro sigue moviéndose rápido para frenar ese descenso para intentarlo por lo menos en Barcelona Valls ficha al ex ministro socialista de Trabajo Celestino Corbacho

Voz 2 01:28 me ilusiona y me motiva este es el hecho fundamental por el cual yo le he dicho a Manuel Valls que puede contar conmigo en su candidatura en esta plataforma

Voz 1727 01:37 y en Baleares fichan al ex dirigente popular José Ramón Bauzá y el PP se muestra con los suyos o mejor dicho con los suyos tan inmisericorde como con los demás escuchen a

Voz 3 01:52 mejores estarán en la estas PP los que no son tan buenos a lo mejor están en otras candidaturas

Voz 1727 01:57 en la plataforma de Rejón y Carmena suma un nuevo apoyo el del fundador de Podemos Luis Alegre profesor de Filosofía de la Complutense que piensa seguir siéndolo por cierto y es colaborador de este programa ha accedido a que su nombre cierre la lista de Rejón de forma testimonial por tanto porque dice Luis Alegre que cree en un espacio amplio y amable que le de expresión política los madrileños progresistas sean quienes sean los nuevos diputados tendrán un nuevo código ético se lo está contando en la Cadena Ser Javier Alonso buenos días

Voz 0858 02:30 a unos días Pepa estarán obligados a hacer una declaración de intereses además de la de bienes para evitar que legisle sobre asuntos con los que han estado relacionados también van a tener que publicar su agenda de reuniones

Voz 1727 02:40 en el juicio del proceso nadie sabe de dónde salieron las urnas y las papeletas tampoco nadie sabe quién dio la orden a la Policía para cargar para dejar de cargar el uno de octubre ni siquiera lo sabe el ministro del Interior

Voz 4 02:52 yo no di la orden de que tenían que hacer ni como lo tenían que hacer quién la dio que usted sepa quién dio la orden de que esos operativos fueran a ese colegio a luego el colegio de la localidad de todos los operativos

Voz 1727 03:05 los operativos son la Guardia Civil y la Policía en quiénes Zoido descargó toda la responsabilidad horas antes Iñigo Urkullu había confirmado que medió que hubo acuerdo para que puso convocará elecciones y Rajoy no aplicará el ciento cincuenta y cinco y que ese acuerdo lo rompió el entonces president de la Generalitat

Voz 0804 03:23 las personas que estaban en la plaza Sant Jaume concentradas manifestándose sirve estaban revelando entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de sí que que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo que sea había adoptado en esa noche madrugada de disolver el Parlamento y de convocar las elecciones autonómicas

Voz 1275 03:43 hoy no hay cesión el juicio sigue el próximo lunes

Voz 1727 03:45 es la tradicional bicefalia del PNV vuelve hoy a todas las portadas aunque sea uniendo dos momentos históricos muy distintos el lehendakari Urkullu comparte protagonismo con el histórico líder peneuvista Xabier Arzalluz

Voz 1 04:01 no pedante

Voz 5 04:01 con como tampoco soy persona de vivir activa que tengo muchas cosas que hacer sólo poner en orden con tengo muchas cosas que escribí muchas cosas que le

Voz 1727 04:11 que se despedía Xi de la política que el año dos mil cuatro murió ayer con ochenta y seis años mañana se oficiará su funeral en su localidad natal en Azcoitia sobre corruptelas el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu imputado por corrupción a cuarenta días de las elecciones se lo acusa

Voz 0858 04:29 entre otras cosas de cohecho y fraude pero él se ha dirigido al país que ghost of robó para decir que seguirá siendo primer ministro muchos años más

Voz 1727 04:41 así como van a escuchar suena la conversación entre una víctima de abusos cuando era niño su agresor la víctima es nuestro compañero de Radio Zaragoza Miguel Mena el agresor Manolo Briñas antiguo colaborador de la cantera del Atlético de Madrid crees que a mí me de daño

Voz 6 04:58 por qué si se si verdaderamente el nivel gente venga

Voz 1727 05:04 sí sí pero yo fui el único

Voz 6 05:10 pues sí Briñas asegura que sólo abusó del

Voz 1727 05:12 nuestro compañero pero lo cierto es que según cuenta el diario El País hay al menos una decena más de víctimas y el último objetivo de las provocaciones de la asociación ultra Hazte Oír es precisamente la Ley Integral contra la Violencia de Género a las puertas de otro ocho M

Voz 0858 05:29 sí Pepa Hazte Oír ha presentado Bush con el lema No es violencia de género es violencia doméstica pide la derogación de la Ley Integral al lado aparece en la cara de Hitler idea bajo el hashtag Stop Fermín nazis

Voz 1727 05:46 en los deportes el Valencia celebrará el año de su centenario disputando la final de la Copa del Rey Sampe buenos días

Voz 1161 05:52 a unos días Pepa tras su victoria de anoche en Mestalla uno cero con gol de Rodrigo al poco de comenzar la segunda parte y tras el dos dos del partido de ida el XXV en mayo final en Sevilla Benito Villamarín Barça Valencia para celebrar los de Marcelino su regreso a una final once años después para celebrar también sus cien años de existencia que ese

Voz 0456 06:07 cumplirán el próximo diecinueve de marzo

Voz 1161 06:10 los inicio ya de la jornada XXVI en Primera un partido adelantado a las nueve de la noche en el estadio de Vallecas Rayo Vallecano Girona

Voz 0978 06:18 detalles de tiempo con Jordi Carbó buenos días buenos días hoy las temperaturas serán parecidas a las de ayer más bajas en el sureste de la Península recordamos que

Voz 0055 06:26 Murcia se alcanzaron máximas cercanas a los

Voz 0978 06:29 treinta grados hoy apenas se alcanzarán los veinticinco ambiente suave pero no cálido de hecho mañana empieza con frío en la mayor parte del país heladas en el interior durante la tarde máximas en general de quince veinte grados por encima de los veinte en el Mediterráneo sur de la península también en Canarias durante la tarde algunas nubes con chubascos débiles en Galicia el fin de semana mucho sol con temperaturas más altas el domingo especialmente en el Mediterráneo con máximas de más de veinticinco grados

Voz 0277 06:56 el yo yo he leído

Voz 7 07:02 es que son muy vasco indicó debía Swayze pum pam de Estado de de eso

Voz 1727 07:20 ese sonido que escuchábamos serán las indicaciones de un cirujano dirigiendo la primera operación del mundo que se ha hecho a través de la tecnología fin coge el cirujano estaban el Mobile su equipo el Clínic de Barcelona lo escuchábamos ayer en Hoy por hoy Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 07:36 buenos días Pepa buenos días a toda Asia todos con este llama de Ana Torroja que no me quito de la cabeza a estas dos semanas con ese videoclip tan futurista ella suplicando que la llamen y con cinco ni con cuatro ni con tres

Voz 1727 07:47 del cinco jefe de un mundo tecnológico que ya está aquí pero todavía no sabemos cómo se va a gobernar y qué ventajas va a traer inconvenientes de todo eso vamos a hablar a partir de las nueve las ocho en Canarias con José María Álvarez Pallete que es el presidente ejecutivo de Telefónica

Voz 0456 08:02 entrevista en nuestra mesa de análisis hoy con Argelia Krall con Jesús Maraña y con Ignacio Ruiz Jarabo una hora después saludamos a Alex Galán el viajero de hielo le llaman así porque es la primera persona que ha documentado la vida tan dura en invierno de las tribus que habitan en Siberia Mongolia aprovechando el fin cojea aprovechando el Mobile hoy con Gonzalo Madrid y con Toni Segarra nuestros mejores publicistas vamos a hablar también de la inmediatez

Voz 0277 08:31 te gustaría Diaz

Voz 0456 08:42 con Marcela Sarmiento Gemma Ros vamos a repasar todo lo que rodea donar

Voz 1727 08:45 otro hombre estas últimas horas Michael Cohen

Voz 0456 08:48 qué ha pasado de amenazar a los rivales de Trump cuando trabajaba para él a recibir amenazas esta semana de los afines a Trump por su declaración contra él

Voz 0277 08:58 mira

Voz 0456 08:59 como cada viernes la música que nos descubre Javier Limón los enigmas del profesor letona la cocina concurso de David de Jorge hoy con los huevos encima de la mesa

Voz 1727 09:08 más ideas y menos testosterona de ya Ana Pastor ayer que esta legislatura lo hemos escuchado ha merecido la pena ya ustedes está ha merecido la pena es es uno de los muchos asuntos que nos deja la semana tantos que en fin es difícil elegir le pueden opinar sobre cualquiera de ellos

Voz 0456 09:29 en esa barra libre política de los viernes cualquier asunto nacional o internacional lo hayamos tratado o no cualquiera que les llame la atención en el nueve cinco dos dos

Voz 0055 09:37 qué seis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 09:51 también sobre lo que más les emociona o les preocupa del mundo tecnológico que el Mobile nos ha enseñado son las seis y diez cinco y diez en Canarias Javier

Voz 0858 10:01 hoy por hoy de viernes con Roberto Mahan imparta Galán en la técnica con Jordi Fábrega la producción

Voz 1463 10:07 ni el calor siempre llega ahora

Voz 0804 11:06 Iñigo Urkullu Rentería cincuenta y siete años casado profesión profesor y en la actualidad desempeñando las responsabilidades lehendakari vamos

Voz 0858 11:16 así con la identificación comenzaba una de las declaraciones más esperadas en el juicio contra la cúpula del proceso el lehendakari ha reconocido dando numerosos detalles muy concretos sobre llamadas y sobre reuniones que sí que trató de evitar el desastre mediando entre Rajoy Món él se ha definido exactamente a mismo como un Inter cesó según la RAE el que intercede e intercedido a interceder dice de su diccionario es hablar en favor de alguien para conseguir un bien o liberarlo de un mal así que si medió Le pese a quien le pese Urkullu ha reconocido que estuvo a punto de parar la hoy en el último minuto pero que por Yamón incumplió su parte del acuerdo por miedo a la calle Alberto Pozas Íñigo

Voz 0055 11:56 Urkullu ha puesto fecha hora y lugar a cada Reunión llamada I encuentro que ayer nos recordaba Mariano Rajoy

Voz 0804 12:02 el Gobierno español y en la persona del presidente hubiera una actitud de deseo de mantenerle informado en todo momento

Voz 0055 12:08 intentó mediar en el conflicto catalán a petición de pues de los contactos que mantuvieron hasta el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete ese día pues le comunicó que enfilaba la vía unilateral no convocaba elecciones por la presión interna y externa

Voz 0804 12:20 las personas que estaban en la plaza Sant Jaume concentradas manifestando se sirve estaban revelando entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de sí

Voz 0055 12:30 por la tarde en el ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido que rechazaba responsabilizarse de los dispositivos de seguridad avalaba la actuación de la Policía y la Guardia Civil el día del referéndum ilegal apuntando los Mossos d'Esquadra la pacífica

Voz 0804 12:41 la convivencia era lo que estaba organizado delante de determinados colegio

Voz 0055 12:47 muchos de los testigos no han podido ser interrogados porque están investigados por otro juez gracias pozos

Voz 0858 12:52 la declaración de Urkullu ha dado munición a Ciudadanos en esa descarnada lucha por el voto de derechas en la que se han embarcado los naranjas el PP también Vox Rivera exige explicaciones mientras Pablo Casado que ha tenido un papel protagonista a la hora de demonizar esa palabra la de mediador se enreda ahora con el diccionario de sinónimos

Voz 11 13:11 está casado si ellos aceptaron la mediación de un partido nacionalista para negociar con el sido Puig si es así desde luego quien tiene que dar explicaciones es el partido

Voz 12 13:20 pues nuevo mediadores no es más en este caso

Voz 1084 13:23 pregunta al señor Urkullu que no sé si actuó

Voz 12 13:25 eh como interlocutor pero desde luego no como mediador

Voz 0858 13:28 bueno pues en esa pugna estrecha que vaticinan las encuestas entre naranjas y azules el PP vuelve tomar ventaja eso dice al menos el último CIS muy cuestionado desde la llegada de los socialistas a la Moncloa los de Casado recuperan la segunda plaza tras caer en el anterior estudio a la cuarta sube también el PSOE que continúa creciendo según el CIS le da de hecho un treinta y tres por ciento de los votos que es prácticamente el doble que el que da a los populares Rafa Muñoz buenos sin bueno

Voz 0456 13:56 los días PSOE primero y los otros tres grandes partidos quedan muy igualados con apenas tres puntos porcentuales de diferencia el PP casi un diecisiete por ciento ciudadanos que es el que más cae hasta el quince coma tres y cuarto Unidos Podemos con el catorce coma cinco a Vox el zinc el CIS le da casi seis puntos porcentuales con estos datos en el PSOE Rafael Simancas pedía

Voz 1 14:17 prudencia llamada a la movilización

Voz 4 14:20 de el voto progresista en torno al Partido Socialista

Voz 0174 14:23 en el PP ironía aunque no haya salido el FIS ya lo puedo valorar yo creo que bueno pues El Cid será lo que quiera

Voz 1 14:28 ah pues no esperábamos menos de Tezanos me ha decepcionado

Voz 13 14:31 yo pensaba que en este CIS saldría que el cien por cien de los

Voz 0055 14:34 votos eran para Irene Montero de unido

Voz 0456 14:36 es Podemos tiraba de comparación de las encuestas cada vez

Voz 1916 14:39 se parecen más a los oros copos creo que es evidente que el escenario está completamente abierto así que nosotros vamos a salir a estas elecciones a ser la fuerza mayoritaria del bloque progresista

Voz 0456 14:49 Ciudadanos le da cero credibilidad José Manuel Galán

Voz 11 14:51 estaba claro que en cuanto se convocaran elecciones señor Tezanos iba a salir en ayuda de señor

Voz 0456 14:57 Sánchez precisamente Tezanos el director del CIS pedía cautela aquí en la SER sobre su propia encuesta

Voz 14 15:03 por tanto hay que tomárselo a Chipre con mucha cautiva ni exagerar dan

Voz 6 15:06 poco digamos pienso luego a pies juntillas

Voz 0456 15:09 barómetro se hizo antes de la manifestación de las derechas en Colón y en plena crisis de Podemos por Íñigo Errejón gracias

Voz 0858 15:15 Rafa fuentes de Moncloa ya dijeron que los próximos consejos de ministros se iban a convertir en viernes sociales así los calificaron el vamos a tener la primera muestra el Ejecutivo una semana para el ocho de marzo va a aprobar un real decreto sobre igualdad en el trabajo que va a incluir por ejemplo la ampliación de los permisos por hijo también van a analizar según ha podido saber la SER ese Real Decreto para reformar el mercado del alquiler de que aquí en esta casa les venimos contando algunos detalles hay daba buenos días

Voz 1916 15:42 buenos días y el decreto de igualdad laboral equipara poco a poco el permiso de paternidad al de maternidad de forma progresiva hasta dos mil veintiuno y el de Vivienda está previsto que vincule el precio del alquiler al IPC o que incluya un índice de precios de referencia caseros inquilinos pero el Gobierno ha estado negociando hasta última hora así que veremos si se mantiene lo anunciado en el borrador el decreto de vivienda ha ido sumando apoyos desde Podemos dan el visto bueno aunque creen que habría que poner límites obligatorios al alquiler y que las medidas afecten también a los contratos en vigor

Voz 15 16:07 contiene elementos que no contenía el decreto anterior son elementos para que nosotros creemos que se tiene que convalidar al mismo tiempo creemos que faltan cuestiones esenciales para pinchar la burbuja al alquiler

Voz 1916 16:17 palabras de Rafa Mayoral desde el PDK dicen que han conseguido que el Ejecutivo incluya Body bonificaciones y que por eso se suman Carles Campuzano

Voz 0174 16:24 deben de incorporarse incentivos fiscales para promover el alquiler tenemos el compromiso del Gobierno de finalmente

Voz 0456 16:30 el texto que se incorpore este viernes

Voz 0174 16:32 esos incentivos fiscales figuran por tanto podemos decir que el texto va a contar con nuestro apoyo

Voz 1916 16:38 también irán hoy a la reunión del Gobierno decretos con medidas de contingencia en caso de que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin acuerdo el de hoy será el último Consejo de Ministros antes de de que Pedro Sánchez convoque elecciones general

Voz 0858 16:48 esta semana les contábamos que Pedro Sánchez barajaba colocará su vicepresidenta Carmen Calvo como número dos por Madrid en la lista de las generales anoche se confirmó que formará ticket con el presidente Laser además les adelanta esta mañana otro nombre que se incorpora a las listas en este caso para las autonómicas de más Madrid del filósofo Luis Alegre tertuliano habitual de Hoy por hoy se va a incorporar a la lista de Errejón a la Asamblea de Madrid la va a cerrar un gesto simbólico pero con una carga política muy profunda Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 17:19 Luis Alegre uno de los cinco fundadores del partido morado junto a Pablo Iglesias Íñigo Errejón Carolina Bescansa Juan Carlos Monedero va a cerrar la lista de más Madrid a la comunidad así lo ha confirmado el mismo a la Cadena SER aunque se trata de un gesto simbólico el movimiento es todo una carga de profundidad en la crisis abierta en Podemos tras la apuesta de Íñigo Errejón Alegre ya había apoyado públicamente la decisión de Errejón pero el gesto de cerrar su lista da forma una imagen con mucha fuerza la de dos fundadores de Podemos en un mismo proyecto al margen de la formación morada el proyecto de más Madrid Luis Alegre hablaba así en conversación con la Cadena Ser

Voz 16 17:51 lo que me mueve realmente pues es claro lo mismo que en su momento me llevó a involucrarme impulsarla a la abstracción de Podemos no quepa la posibilidad de crear un espacio amplio progresista donde donde todo el mundo pues puedas dice sentirse cómodo a sentirse representado

Voz 1450 18:10 otra de las fundadoras que ha apoyado a Errejón es Carolina Bescansa aunque ella no irán las listas de más Madrid así de los cinco fundadores del partido son tres los que avalan la apuesta por superar la marca morada en una no

Voz 1727 18:21 o plataforma aunque de momento el movimiento se

Voz 1450 18:24 circunscriba exclusivamente al ámbito madrileño

Voz 0858 18:29 seis si dieciocho cinco dieciocho en Canarias han muerto Xavier Arzallus presidente del PNV durante más de veinte años a veces pragmatismo pragmático como cuando apartó en el noventa y seis con Aznar y a veces guardián de las esencias como cuando estampó su firma en el Pacto de Lizarra que se hizo sólo entre las fuerzas nacionalistas una pieza esencial en la transición el sábado lo van a despedir en su casa en Azcoitia pero la política vasca y la española lleva horas diciendo adiós a uno de sus actores fundamentales como decíamos de las últimas décadas década Sandra Villoria buenos días

Voz 17 19:02 buenos días el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha trasladado su pésame a la familia y al PNV ya calificado hartas al Ziad Zaza Judd como una figura histórica la portavoz del Gobierno Isabel Cela fue una P una figura política muy elegante en la transición de la dictadura

Voz 1727 19:19 Croacia creo en la articulación de la

Voz 17 19:21 la autonomía vasca también destacaba su capacidad de negociar con otras fuerzas como el socialismo vasco el actual presidente del PNV Andoni Ortuzar le describía como un gigante abertzale

Voz 0156 19:31 ha sido todo en el País Vasco ha sido un referente un gran político pero sobre todo un gigante eh haber

Voz 17 19:39 y anoche en la SER otro histórico del PNV Iñaki Anasagasti decía que Euskadi debe Arzalluz el Estatuto de Gernika

Voz 18 19:47 pues gran negociador bueno te lo que es el actual Estatuto de Autonomía de Gernika otras disposiciones

Voz 0858 19:54 económico

Voz 17 19:56 el lehendakari Urkullu ha recordado como un abertzale y un dirigente ejemplar

Voz 0858 20:05 más asuntos Benjamín Netanyahu atribuya una caza de brujas las tres acusaciones por corrupción que va a presentar la Fiscalía israelí contra él lo imputan por delitos de cohecho fraude y abuso de poder pero el primer ministro asegura que todo surge de una conspiración de los medios y también de la oposición dice que no se va y que piensa seguir muchos años más corresponsal en Jerusalén Beatriz la comba

Voz 19 20:26 en la vida política israelí ha entrado en un momento inédito en plena campaña electoral para las legislativas de abril en las que Netanyahu aspira a ser reelegido el primer ministro va a ser imputado por corrupción en tres casos diferentes así lo decidió ayer el fiscal general después de una investigación de años después de muchas presiones Netanyahu

Voz 1 20:47 sus abogados podrán refutar esta decisión

Voz 19 20:49 e intentar evitar la inculpación en las próximas semanas el primer ministro reiteró anoche su inocencia y señaló a la izquierda ya la prensa como artífices de una caza de brujas sin precedentes que sólo quiere sacarlo del poder el primer ministro asegura que como no pueden derrotarlo en las urnas han decidido terminar con su carrera política por esta vía el argumento de Netanyahu es aceptado por buena parte de sus votantes según un sondeo publicado ayer uno de sus mayores rivales en las elecciones de abril el ex general venganza pidió ayer a Netanyahu que si quería a Israel dimitiera pero el primer ministro garantizó que quiere quedarse aún varios años al frente del país

Voz 0858 21:32 en Colombia las autoridades han detenido a una policía venezolana a la que acusan de fingir San un ser una desertores según el Departamento de Aduanas su objetivo era colarse en el país vecino y trabajar allí en Colombia como espía Christian Kruger ex director de Migración

Voz 1 21:47 hoy queremos uniforme confiesa

Voz 5 21:50 el reparto de inteligencia pero es el documento que los otro necesitamos como autoría migratoria para proceder a poner nuestro marco jurídico colombiano esta persona no podrá ingresar por diez años espeta encuesta está entrar

Voz 0858 22:05 mientras tanto Juan guay dos se reúne hoy en Paraguay con el presidente de del país que también lo ha reconocido a él como presidente interino de Venezuela llega desde Brasil donde ayer exhibió el respaldo de la gran potencia regional de Brasil y que ahora dirige ya árbol sonaron los dos han comprometido a recuperar dicen la democracia en Venezuela corresponsal en Río de Janeiro Frank llevaron buenos días

Voz 1532 22:27 saludos pues la visita de ayer de Juan White a Brasilia se saldó con un nuevo espaldarazo claro del Gobierno Paul sonara su cruzada para forzar un cambio de Gobierno en Venezuela también para forzar la salida de Nicolás Maduro bolso en Haro se reunieron aproximadamente cincuenta minutos en el Palacio presidencial de Planalto en un encuentro calificado de privado por el Gobierno brasileño en el que abordaron posibles salidas a la crisis venezolana bolso negro dijo posteriormente que Brasil no ahorrará esfuerzos dentro siempre de

Voz 0456 22:59 la legalidad de su constitución

Voz 1532 23:02 para restablecer la democracia en Venezuela por su parte Why do dijo que pretende volver antes del próximo lunes

Voz 0456 23:09 a su país donde según él éxito

Voz 1532 23:11 este un falso dilema entre guerra o paz o entre izquierda y derecha según guardó la disyuntiva en su país es la de elegir entre dictadura y democracia hoy we do continúa sus contactos internacionales en Paraguay donde será recibido por el presidente Mario Abdo

Voz 20 23:30 hoy por hoy lo que presentamos ahora como decía administra ese primer filtro de prácticas se raster una terminología médica no quería usarla ninguna terminología inadecuadas pero cosas y cosas así define

Voz 0858 23:47 el ministro Pedro Duque el ministro de Ciencia con mucho humor la setenta y tres seudo terapias que identificado el Gobierno y que ya escuchan no tienen ningún rigor científico es la primera lista oficial de falsas terapias que hace el Ejecutivo prensa están investigando otras sesenta y seis como la homeopatía o la acupuntura para ver si también las terminan incluyendo en esta lista Laura Marcos

Voz 1276 24:10 serán las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias las encargadas de emitir en los próximos meses un veredicto acerca de si la pseudo terapias más conocidas esas sesenta y seis que no han sido descartadas automáticamente tienen unos informes solventes detrás que certifiquen su eficacia en esa lista está a la acupuntura la meditación el yoga el reiki o la homeopatía respecto a la que el ministro Pedro Duque es muy escéptico

Voz 21 24:33 de la técnica de la homeopatía la agencia sólo del Gobierno federal de Bélgica al Consejo de Salud de Australia a la Comisión de Ciencia el ICO y la Academia Ciencias europeas pues ya nos dan una pauta absolutamente clara de cuál debe ser nuestra evaluación nos vamos a fiar de nuestros métodos y vamos a hacer un nuevo estudio para estar completamente seguros

Voz 1276 24:53 la setenta y tres prácticas ya descartadas porque ni siquiera han intentado demostrar que curan algo no se van a prohibir el siguiente paso será sacar de la Universidad todos los títulos que bajo el paraguas de los sanitario promueven falsos remedios

Voz 0456 25:09 y en los deportes Barça y Valencia van a disputar la final de la Copa del Rey Sampe el próximo veinticinco de mayo en Sevilla Benito vaya mal

Voz 1161 25:14 Lin tras la victoria del Valencia uno cero sobre el Betis anoche en Mestalla marcó Rodrigo el único gol del partido a los diez minutos de la segunda parte después del empate a dos del partido de ida y se mete en la final once años después además en el año de su centenario se cumple el próximo diecinueve de marzo Marcelino hoy sus agradecimientos

Voz 0779 25:29 el fuego desde los futbolistas estoy hoy aquí gracias a ellos y bueno también gracias a Mateu que en esos momentos apostó por este cuerpo técnico no después te mucha más dificultades ahora estamos aquí viviendo esta noche extraordinaria e inolvidable

Voz 1161 25:43 venga en los béticos tristeza por la oportunidad perdida de jugar la final en su estadio y Setién sin culpar a los colegiados al cien por cien de su eliminación sí se quejaba de cosas puntuales

Voz 22 25:51 hay dos jugadas muy importantes una es en el partido de ida del minuto seis es una acción de June ahora que llega hasta la línea de fondo y hay una entrada de Garay que hay contactos después de golpear al balón que es un penalti clarísimo hoy haya una jugada del central del número cinco con tío que despeja el balón con la bota con la plancha que tiene todos los tacos clavados aquí en el pecho que es una jugada Violeta es penalti el árbitro no las ha visto no las ha contemplado como tales

Voz 1161 26:22 además el Real Madrid conocía ayer lo que ya sospechaba Sergio Ramos sancionado con dos partidos por buscar la amarilla contra el Ajax en el encuentro de Amsterdam con lo que se perderá la vuelta del verano

Voz 0456 26:29 el martes el partido de ida de cuartos

Voz 1161 26:32 si se clasifican inversionista Vinicius ayer fue llamado por primera vez en su carrera para la selección absoluta para los amistosos ante Panamá en Oporto el próximo veintitrés de marzo y el veintiséis ante la República Checa en Praga en el larguero estuvo Sylvinho según explicó la primera llamada La Perla Brasil

Voz 6 26:47 y ahora nos toca alguien convoca Vinicio está jugando Bill practicamente en el Real Madrid bastante joven es verdad que está haciendo bien y enumeraba sus virtudes es un valor que un uno contra uno es muy fuerte tiene una capacidad física y técnica muy bueno sea inca Ara y uno buen reúne diré que bastante fuerte para ni la mejor caracterice de jugadores este aplican bueno salto un nombre desechó Ricky abrió campos ya así superioridad numérica

Voz 1161 27:17 habló también sobre la esencia de Marcelo relacionada con su mal momento en el Real Madrid y le manda un mensaje

Voz 6 27:21 depende de él sus las cuanto más joven pues el otro equipo mejor para nosotros estamos monitor ante Major afortunadamente para nosotros horas Livni pues tenemos también Filipe Luis que muy bueno y Alex Sandro que está jugando pues la lluvia un jugador muy seguro que Kitty les gusta mucho

Voz 1161 27:36 además hoy arranca la jornada veintiséis en Primera con un partido adelantado a las nueve de la noche en Vallecas Rayo Vallecano Girona y en baloncesto jornada veinticuatro de la Euroliga esta noche el plato fuerte el clásico en el Palau Barça Real Madrid primer enfrentamiento tras la polémica final copera hay que aprovechará los prolegómenos para retirar la camiseta de Juan Carlos Navarro

Voz 0858 27:52 gracias Sampe no les apetece fútbol o no les apetece el baloncesto aquí tienen los estrenos de cine miserias nos los traen Pepa Blanes y José Manuel Romero

Voz 1463 28:00 el director de Forrest Gump Regreso al futuro mezcla animación y acción real en bienvenidos amargo en protagonizada por Steve Carell es una emotiva historia basada en un hecho real como un artista víctima de un delito de odio supera su trauma a través del arte

Voz 23 28:12 yo era un gran artista ilustrador de la Segunda Guerra Mundial ahora apenas puede escribir bien

Voz 1463 28:18 sobre el arte como terapia tenemos otra propuesta Van Gogh a las puertas de la eternidad una nueva biografía del pintor holandés que se centra en sus años más tumultuosos aquejado de depresión y refugiado en la pintura Willem Dafoe ganó premios merecía con este interpreta

Voz 1 28:32 a veces me asusta creo que estoy perdiendo

Voz 1463 28:35 el cine español se pasa al inglés con el thriller feed back ópera prima de Pedro Alonso que lanza una mirada feroz el poder de las redes sociales y la opinión pública con un periodista estrella secuestrado en su estudio de radio

Voz 1 28:47 se corta pagar cien Televisión José Manuel Romero

Voz 1084 28:53 hola Pepa esta semana una recomendación que nos pone frente al espejo

Voz 1432 28:57 esa creen liberales de izquierdas que combaten la hipocresía y la corrupción luchamos por lo que creemos que es correcto prefiero claro de sexistas sensacionalista y no corrobora los hechos ya pero entretiene más

Voz 1084 29:08 la plataforma Filmin estrena en España Press la última serie de la BBC sobre el estado del periodismo la ficción contrapone el trabajo de dos redacciones la seriedad del progresista de Herald y el sensacionalismo del tabloide The Post dos diarios diferentes pero que comparten la agonía por la falta de ingresos y su reconversión en plena era digital

Voz 1432 29:25 yo intento cambiar las cosas y no puede pitar haberme hecho fotografías hace décadas se está en boca de todos decir que ya está en Internet no es excusa también hay decapitaciones y pornografía los periódicos deberían ser mejores que internet existen para

Voz 1084 29:40 con un aroma clásico la miniserie aborda la tensión entre información y entretenimiento la precariedad de jóvenes periodistas la tentación por el morbo un examen actual sin idealizar pero tramposo

Voz 1532 29:51 unos momentos sobre el cambio de modelo en la prensa

Voz 1084 29:53 los seis capítulos ya disponibles

Voz 0456 30:00 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:05 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0858 30:10 comienza un viernes de descanso en el juicio del proceso aunque con los ecos de los principales testigos que pasaron ayer por el Supremo el lehendakari Iñigo Urkullu confirmó lo que a Rajoy le costó tanto recordar el día anterior que él el lehendakari medió entre el Gobierno y el guber una mediación que sirvió al lehendakari para ver que Rajoy era completamente contrario a aplicar el ciento cincuenta y cinco

Voz 0804 30:31 tuve mi intuición de cuál sería la disposición del presidente del Gobierno español que no era muy

Voz 19 30:40 la aplicación

Voz 0804 30:41 de el artículo ciento cincuenta y cinco real no

Voz 0858 30:44 el líder del PP Pablo Casado ha contestado que no hubo mediadores sino como mucho interlocutores lo ha hecho desde Barcelona donde ha propuesto una ley de lenguas para hacer del castellano lengua vehicular en las escuelas en la Administración ir relegar otros idiomas como el catalán el vasco o el gallego a algo opcional dice casado con este paso se evitaría el uso nacionalista de las lenguas

Voz 0804 31:06 Generalísimo ha aprovechado estas lenguas no por amor a a ellas sino como una barrera identitaria para llevar a cabo su proyecto nacionalista ya tiene respuesta de la Generalitat

Voz 0055 31:18 cuenta con antes

Voz 0858 31:23 dice al conseller de Educación Josep Bargalló que esa ley es inconstitucional en el último pleno del Congreso día de despedidas escuchamos también otro anuncio lo hacía Rosa María Mateo

Voz 1432 31:38 en el momento en que se celebren unas elecciones ya haya un nuevo Gobierno presentaré mi dimisión inmediata no me voy a las ella en ningún momento no voy a estar deseando seguir aquí a costa de lo que sea

Voz 0858 31:49 la administradora única de Radio Televisión Española asegura como escuchaban que dimitirá en cuanto haya un nuevo Gobierno

Voz 1 31:58 DGT qué tal se circula a estas horas al

Voz 0055 32:00 eso Martínez buenos días buenas Dead hasta ahora

Voz 24 32:02 el madre encontramos circulación en aumento de entrada a la capital por la dos en Torrejón de Ardoz la IV a la altura de Pinto Illa cinco a su paso por campamento tráfico intenso también en la M cuarenta en la zona de Vicálvaro dirección a dos en Barcelona complicaciones en la Ronda Litoral hacía el nudo de Llobregat en León un accidente en la A sesenta y seis origina el corte del carril derecho y central a la altura de San Esteban en sentido Gijón en Sevilla un vehículo averiado en la A trescientos y seis SES dificulta la conducción en Dos Hermanas hacia Utrera y por último tengan

Voz 0055 32:40 la opción por bancos de niebla en la provincia de Lugo en el entorno de la ocho a la altura de mando bien gracias Alfonso y en cuanto al tiempo seguimos instalados en esta primavera anticipada

Voz 1727 34:06 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias y hoy comenzamos en Bilbao con el homenaje que les sigue rindiendo la clase política a Xavier Arzalluz que murió ayer a los unos ochenta y seis años hoy las autoridades siguen despidiéndose de Elisabeth

Voz 0821 34:22 qué tal Pepa Bueno han toca hacerlo en la intimidad antes de que mañana en su Azcoitia natal reciba el último adiós entre tanto el PNV está de luto

Voz 0804 34:29 aberzale grande una persona con una mente brillante una personalidad arrolladora con una entrega absoluta total por la causa

Voz 0156 34:38 con lo vasco lo ha sido todo en el País Vasco lo ha sido todo en el Partido Nacionalista Vasco ha sido un referente un gran político pero sobre todo un gigante abertzale

Voz 11 34:49 me preocupa el líder de los líderes palabra

Voz 0821 34:54 has de Urkullu de Ortuzar iré Gyver sólo algunas de las voces destacadas de un partido que llora hoy a quién tenía claro que lo primero como él decía era ser enfermiza mente vasco desde esa máxima hizo historia de ahí el recuerdo que en redes sociales prácticamente todo el arco parlamentario ha tenido para su figura hoy la ikurriña ondea a media asta lo hace con crespón negro mañana el agur definitivo Arzallus

Voz 1 35:17 en Galicia la Xunta

Voz 1727 35:18 a prohibir que se matriculen en la escuela infantil los niños que no estén vacunados Xaime López Bos Días

Voz 0846 35:24 dos días la restricción seis meses va a aplicar son

Voz 1727 35:26 pero con vacunas oficiales y gratuitas

Voz 0846 35:30 la decisión de la Xunta es firme prohibido matricularse en guarderías públicas a los niños sin vacunar la medida pretende garantizar la seguridad de los menores de tres años hice implantará lo antes posible si puede ser incluso ya en la matricula del próximo curso

Voz 1 35:44 está prevista para las próximas

Voz 0846 35:47 la semanas dice el presidente de la Xunta que el aviso se lanza ahora para que no coja a nadie por sorpresa la idea según la Conselleria de Sanidad es colaborar en la concienciación de los padres sobre la importancia de la vacunación de los niños no sólo para proteger su propia salud sino en favor también de la salud de los hijos de los demás a través de la protección en creo

Voz 1727 36:07 en León un juez ha mandado a la cárcel a una médica residente de primer año por homicidio imprudente envió a casa una paciente sin valorar un riesgo de ictus por el que murió a los pocos días Eva Marín buenos días

Voz 0603 36:21 buenos días todo ocurrió en el año dos mil once cuando una mujer de setenta y ocho años acudió a urgencias derivada de su médico de cabecera allí fue atendida por vista doctora que tras una radiografía y una analítica consideró que los problemas de movilidad de esta paciente se debían a una artrosis de rodilla la doctora obvió una observación del médico que derivó a la paciente en la que apuntaba a que podía tratarse de un ictus y tampoco tuvo en cuenta los problemas vasculares que ya había padecido esta mujer que estaban en su historial

Voz 1727 36:52 quita recuerden en la historia de un preso que despertó justo cuando iban a practicarle una autopsia su caso provocó tal estruendo que saltó a la fama como el preso resucitado pues está vivo y coleando eso está claro porque lo han pillado robando en un taller de coches Ángel Fabián muy buenos días

Voz 0174 37:11 buenos días salió de la cárcel el veintidós de agosto y ahora fue detenido por la Guardia Civil por robar en un taller de reparaciones junto a otras tres personas trabajan familia una de ellas su esposa los ajena

Voz 0055 37:22 eso es la atribuye la sustracción de piezas de repuesto

Voz 0174 37:25 a las cuatro ruedas de un BMW que estaban reparación esto ocurrió el treinta y uno de enero y durante la investigación la Guardia Civil tuvo conocimiento de su participación

Voz 1727 37:33 en otro robo en un polígono industrial y además

Voz 0174 37:35 fue detenido también en días pasados por otra sustracción en unas obras en Oviedo Gonzalo Montoya Jiménez de treinta y un años a quién todos conocemos ya como el preso resucitado fue dado por muerto en la cárcel ISE despertó cuando iba a serle practicada la autopsia pide por ello una indemnización de cincuenta mil euros ahora se encuentra bien de salud lleva una vida bastó

Voz 1727 37:55 tanta actividad trabajando en familia no Ángel trabajando en familia

Voz 0174 37:59 familia unida siempre siempre da buenos resultados

Voz 1727 38:01 un abrazo buen fin de semana un beso Pepa adiós vamos ahora Alicante natal en ese día Pepa allí la Guardia Civil ha retirado del mercado casi cinco mil botes de tinta para tatuar porque no habían pasado ningún control y la tinta procedía del Reino Unido Austria y Dinamarca la Guardia Civil ha registrado dos almacenes trece establecimientos de tatuaje en varias localidades alicantinas Juan Elda Ibi Elche Villena y Alicante ha sancionado administrativamente a dieciséis personas por treinta y dos infracciones que contengan sanciones de entre seis mil y treinta mil euros se ha incautado como dices de casi cinco mil botes de tinta valorados Essen en sesenta y ocho mil euros que se vendían al público sin haber sido sometidos a ningún tipo de homologación control sanitario ni aduanero y acabamos en Barcelona que ha cerrado las puertas ya del Mobile World Congress con récord de asistentes cada año más gente acude al Mobile esta vez más de cien mil por cuarto año consecutivo Joan Bofill día

Voz 1161 38:58 sí han sido ciento nueve mil en total es una cifra un poco superior a la de los asistentes del año pasado

Voz 0456 39:04 ya fue de récord desde la Fira de Barcelona apuntan

Voz 1161 39:06 que además cada vez hay en el Congreso hay más altos cargos de empresas tecnológicas preguntados por si el Congreso está al cien por cien garantizado hasta dos mil veintitrés que es cuando acaba el contrato

Voz 11 39:15 cada año que ven como como un examen

Voz 1161 39:18 cada año un examen admitiendo que los conflictos laborales que siempre afloran durante este congreso como este año la huelga de Metro pues no están poniendo las cosas fáciles sabido también récord de asistencia en el hermano pequeño del Mobile el foro Now en el que pequeñas startups y jóvenes

Voz 1 39:30 a un día

Voz 1161 39:33 pues hacen esas reuniones exprés de cinco minutos a ciegas en el que un emprendedor se reúna con un inversor para convencer lo que invierta en su proyecto los congresistas y también sus móviles evidentemente volverán a Barcelona del veinticuatro al veintisiete de febrero del dos mil veinte hubiéramos y entonces el cinco Hesse una realidad más palpable

Voz 1 40:02 sí

Voz 1727 40:08 abrimos la Mesa del Mundo en Naciones Unidas que sigue dividida por la situación en Venezuela esta noche Rusia y China han vetado la resolución de Estados Unidos para permitir la entrada de ayuda humanitaria en el país Moscú pedía una solución política y el respaldo Maduro corresponsal en Washington mal Marta del Vado

Voz 1432 40:25 buenos días tanto Estados Unidos como Rusia han bloqueado sendas resoluciones en el Consejo de Seguridad evidenciando la división mundial sobre cómo abordar la crisis política y humanitaria que se vive en Venezuela primero Rusia y China vetaron una resolución que presentó Estados Unidos pidiendo unas elecciones libres y justas y el acceso de la ayuda humanitaria Washington obtuvo el apoyo de nueve países de los quince que tiene el Consejo luego el consejo votó una resolución presentada por Moscú en la que pedían una solución política y respaldar al Gobierno de Maduro como coordinador de la ayuda internacional este texto tuvo cuatro apoyos el enviado especial estadounidense para esta crisis Elliot Abrams la OMS con asegura que la administración Trump impondrá nuevas sanciones BIC que el tiempo de Maduro se ha acabado la duda está en si le quedan meses semanas Olías además ha advertido de las amenazas contra Why do tras salir del país un alto funcionario de la Casa Blanca dijo esta semana que la seguridad de Aído es una línea roja para Estados Unidos que espera que Maduro no cruce

Voz 1727 41:25 asegura Why do que va a volver a Venezuela a pesar de esas amenazas lo he dicho en Brasil donde se ha reunido con el presidente bolso Naroa los dos han pedido elecciones presidenciales para devolver dicen la democracia el país

Voz 6 41:38 a un falso dilema entre Jerry paz ahí no hay dilema todos queremos evidentemente vivir en paz pero no se puede vivir en paz cuando niegan las elecciones libres en

Voz 1 41:46 país todos los países del Grupo de Lima les seguimos apoyando para lograr los principales objetivos libertad y democracia

Voz 1727 41:54 de Brasil precisamente huyó hace semanas Jean bilis un ex diputado gay acusado por amenazas de muerte ahora reaparecido en Portugal y alerta desde allí del peligro del odio que promueven dice los gobiernos de ultraderecha a corresponsal en Lisboa Aitor

Voz 1084 42:12 Hernández el diputado brasileño Jean Gillis que renunció a su mandato y huyó de su país natal tras recibir numerosas amenazas de muerte en enero ha reaparecido en Lisboa donde ha explicado por qué se exilió del Estado gobernado por el ultraderechista Jean Paul sonaron el primer y único diputado abiertamente gay del Congreso Nacional de Brasil afirma que su salida fue forzada por el presidente Paulson Haro que utilizó noticias falsas para desprestigiar su

Voz 0456 42:38 dura también señaló que la escalada de violencia contra las personas LGTB IU ha hecho imposible su permanencia en Brasil la causa que yo defiendo no requiere más mártires requiere activistas vivo antes enteras

Voz 1084 42:51 este apoyándose en Lisboa el político denunció el odio fomentado por el Gobierno de Paulson Haro y aseguró que mantendrá su oposición al régimen desde Europa

Voz 0456 42:59 la ninguna noche dura para siempre pero esta noche va a ser muy dura va ir a peor que iba a ser violentas pero acabará porque habrá resistencia

Voz 1727 43:15 y acabamos hoy en Estados Unidos pendientes de la salud de uno de los iconos de juventud de millones de personas el actor Luke Perry Dylan se acuerdan en la mítica serie Sensación de vivir que está grave después de un derrame cerebral

Voz 1916 43:30 ABAO si la noticia ha caído como un jarro de agua fría para los fans de la serie que ya se mordía en las uñas ahora que la Fox había anunciado que la telenovela juvenil volvía a la pantalla con seis capítulos y los actores original

Voz 28 43:39 les casi veinte años después qué es la cabecera que han marcado la adolescencia de miles de adolescentes en todo el mundo la serie emitida desde el año noventa al dos mil Sevilla un total de dieciocho países y consiguió que millones de chavales estuvieran casi una década pendientes de la vida de una pandilla de amigos de un prestigioso Instituto de Beverly Hills de la historia de amor entre Brenda hay Dylan que es el personaje al que da vida Luke Perry porque estos jugando tú no sabes llamar la historia entre los dos es una constante a lo largo de toda la serie muestra Tesco ocho y aunque Dylan también es un chico conflictivo común padre en la cárcel y con problemas con el alcohol de los que acaba saliendo por supuesto gracias a Brenda de Torres me alegro mucho de que la digas el actor participo en papeles secundarios en series como Buffy caza vampiros son Mentes criminales pero se podría decir que Sensación de vivir le dio el que fue el personaje más importante de su carrera ahora sus

Voz 1727 44:31 Luz y la nueva temporada quedan en el aire perrita

Voz 28 44:34 ingresada en el hospital convaleciente del derrame cerebral con pronóstico reservado

Voz 1 44:42 uno instrumentos Mira Busi vale que nombre Hispania la culpa de todo la tiene Satán una forma como otra cualquiera externalizar el problema

Voz 8 44:56 tú eres el como un grano su pesca son muy mal no anda sentándose en hace seis siempre entre estas tierras que haya que no respetan nuestra capacidad

Voz 1 45:21 a vivir que son dos diga sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 30 45:38 sí la el de cómo

Voz 0804 45:48 confirmar en lo yo dije esta mañana

Voz 1100 45:51 la para terminar la semana José Josema buenos días Pepa con afirmaciones y constataciones de lo obvio que el Tribunal Supremo aunque algunos periodistas y comentaristas de la cosa que hagan el numerito de la cabra llega Urkullu hoy con el día funcionario Buster Keaton que dice exactamente lo que todos sabíamos que entre junio y octubre de dos mil diecisiete que realizó una labor de intermediación entre el Gobierno central y el catalán José a entrar Rajoy impuso Yamón usted usted incluso el del sombrero de la última fila ya lo sabían pero nada Varios plumillas y contertulios se obligan a poner cara de asombro ante lo que te sabido Urkullu además cuentan lo evidente que ha pus de le temblaron las canillas el veintiséis de octubre y que Rajoy se lanzó al ciento cincuenta y cinco con muy poquitas ganas vamos lo contado una y mil veces y ya metidos en confirmarlo obvio pudimos contemplar ayer la constatación de que Juan Ignacio Zoido en dura competencia con el con decorador de genes Jorge Fernández Díaz ha sido el ministro del Interior más incompetente de los últimos años nunca había un hasta hartarse para el referéndum del uno de octubre fueron los mandos policiales quienes decidieron sacar las porras a pasear aquella triste jornada culpables los subordinados eligió bien Rajoy a sus dos ministros del orden de bárbaro más confirmaciones pues sí que se cree Gila pero es Arévalo el ojo izquierdo

Voz 0456 47:33 determinaba el último pleno de la legislatura una legislatura breve P

Voz 1727 47:37 lo útil dice la presidenta del Congreso Ana Pastor

Voz 0456 47:40 para nuestros oyentes Daniel hay de todo Alberto Valencia buenos días

Voz 0931 47:43 buenos días valoró la legislatura como corta pero intensa y que era prometedora que salta por los aires por el tema de los presupuestos dado su brazo a torcer hay por culpa del relató en el que en el que la derecha ha hecho mucho hincapié y una semana después sabemos que el PP Ci Puigdemont negociaron a través de la figura de Urkullu todo un Gallimard

Voz 0456 48:05 días Urbizo Youth Urkullu menudo galimatías José de Palencia ya está currando así que tiene ruido de fondo pero sobre la legislatura buenos días

Voz 0804 48:13 buenos días Pepa para mí que ha merecido la pena

Voz 3 48:17 pues sí ya ha dado pasito adelante Trobajo las ocho semanas de permiso de paternidad

Voz 1727 48:29 buen ánimo para ti también José es el que iba a ser

Voz 6 48:32 de nueve mil además de lo importante para él claro

Voz 0456 48:35 de más asuntos ayer se celebró el Día de Andalucía Rafael Martín de de Sevilla que pena Pepa el discurso Instituto