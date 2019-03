Hoy por Hoy (01/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:21 bueno qué tal muy buenos días finalmente van tres es decretos al Consejo de Ministros de este viernes Igualdad Vivienda y Brexit el de igualdad entre otras cosas amplía el permiso de paternidad de forma progresiva este año pasará de cinco semanas A8 y el objetivo es que en el año dos mil veintiuno padres y madres tengan lo mismo dieciséis semanas aunque eso ya dependerá claro de los gobiernos sucesivos el decreto de vivienda va a regular los alquileres hoy sabremos exactamente en qué términos sí sabemos ya que tendrá el apoyo de Unidos Podemos del PD cat lo confirman Rafa Mayoral y Carles Campuzano

Voz 2 01:00 creemos que faltan cuestiones esenciales para pinchar agrupar alquiler en cualquier caso las mejoras sobre el decreto anterior hacen que todos estemos en disposición de convalidar el decreto

Voz 3 01:08 deben de incorporarse incentivos fiscales para promover el alquiler tenemos el compromiso del Gobierno te finalmente esos incentivos fiscales figuran y por tanto podemos decir que el texto va a contar con nuestro apoyo

Voz 1727 01:20 en el decreto del Brexit lleva los planes de contingencia del Gobierno por si todo se torció era yo hubiera finalmente una ruptura brusca de acuerdo como el próximo martes se disuelven las Cortes los tres decretos se tendrán que convalidar en la Diputación Permanente del Congreso

Voz 4 01:36 valió la pena por ustedes por España y por los españoles muchísimas gracias la sí de emocionar

Voz 1727 01:43 la SER despedía Ana Pastor la presidenta el Congreso que quiso subrayar además la presencia de mujeres en la Cámara recordando cuando sólo ocupaban la tribuna de invitados

Voz 5 01:52 hoy somos muchas las mujeres que nos sentamos a puerto

Voz 6 01:56 nada mente en estos escaños yp personalmente me enorgullece ser una de

Voz 1727 02:02 Ana Pastor en vísperas de otro ocho m mientras la Asociación Hazte Oír se dispone a recorrer las calles con un autobús comparando con Hitler a las mujeres que luchan por la igualdad

Voz 4 02:15 esa es la visión que yo

Voz 6 02:17 desde el enlace de intercede Sor entre las realidades de bloqueo que se estaba manipulando

Voz 1108 02:23 tal y como era de esperar la claridad de Urkullu

Voz 1727 02:25 describiendo su papel de mediador negociador entre Rajoy y Puigdemont pues agitó el debate político entre quiénes han construido con esas palabras una hoguera

Voz 7 02:35 Antonio Casado si ellos aceptaron la mediación de un partido nacionalista para negociar con el Oporto

Voz 1450 02:41 si es así desde luego quien tiene que dar explicaciones es el partido

Voz 5 02:44 no hubo mediadores relatores en este caso

Voz 8 02:46 eso le puede usted pregunta al señor Urkullu que no sé si actuó eh como

Voz 1389 02:50 interlocutor pero desde luego no como mediador es preocupante

Voz 1727 02:52 más que un lehendakari tratada de mediar para evitar el choque de trenes que el hecho de que un ministro del Interior descargue en policías y guardias civiles la responsabilidad del uno de octubre

Voz 5 03:04 eh que tenían que hacer mi como lo tenían que hacer quién la dio que usted sepa quién dio la orden de que esos operativos fueran a ese colegio luego el colegio de la localidad de kilos los operativos

Voz 1727 03:15 los operativos osea a la policía que estaba a sus órdenes otra policía la de Waterloo estudia multar a Ciudadanos por el acto de Arrimadas el domingo pasado frente a la casa de Puigdemont

Voz 9 03:24 venimos aquí a Waterloo porque no hay ni un solo rincón de los

Voz 1727 03:27 los agentes han abierto tres expedientes uno por manifestarse sin autorización otro porque aparcaron mal cinco coches y uno más por el ruido de los generadores eléctricos que llevaban y que provocó quejas de los vecinos eso en Waterloo hoy en Israel

Voz 1275 03:43 Cobo la tele ha retransmitido una intervenir

Voz 1727 03:45 John de Netanyahu dos horas después de que la Fiscalía haya anunciado que va a imputar en tres casos de corrupción cuando solo faltan seis semanas para las elecciones generales el ha dicho que las acusaciones son falsas y que seguirá siendo primer ministro muchos años y en los deportes Sergio Ramos se va a perder dos partidos de la Liga de Campeones por sanción de la UEFA Sampe

Voz 1161 04:07 castigo por reconocer que forzó la tarjeta amarilla en Amsterdam para acceder limpio cuartos táctica que la UEFA no permite Ramón se perderá el partido de vuelta del Bernabéu el martes contra el Ajax y el partido de ida de cuartos si se clasifican buena noticia para Vinicius convocado ayer por primera vez en su carrera con la selección absoluta de Brasil para los amistosos ante Panamá en Oporto el veintitrés de marzo el veintiséis ante la República Checa en Praga ambos estarán eso sí en el clásico liguero de mañana a las nueve menos cuarto en el Bernabéu

Voz 0978 04:31 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hoy las temperaturas serán parecidas a las leer más bajas en el sureste de la Península recordamos que Murcia se alcanzaron máximas cercanas a los treinta grados hoy apenas se alcanzarán los veinticinco ambiente suave pero no cálido de hecho mañana empieza con frío en la mayor parte del país heladas en el interior durante la tarde máximas en general de quince veinte grados por encima de los veinte en el Mediterráneo y el sur de la península también en Canarias durante tratar de algunas nubes con chubascos débiles en Galicia el fin de semana mucho sol con temperaturas más altas el domingo especialmente en el Mediterráneo con máximas de más de veinticinco grados son las siete y cinco seis y cinco en Canarias

hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1727 06:08 esta noche se ha hecho oficial lo que ya adelantó la Cadena Ser este miércoles que Carmen Calvo la vicepresidenta irá de número dos con Pedro Sánchez en la lista socialista por Madrid y hoy les estamos contando también en la SER que Luis Alegre va a cerrar la lista de Rejón a la Comunidad de Madrid Ciudadanos sigue hiperactivo tratando de frenar la ligera caída que le dan las encuestas con fichajes a diestro y siniestro Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 06:31 buenos días Pepa uno de los más llamativos es el del ex ministro de Trabajo con Zapatero Celestino Corbacho

Voz 1772 06:44 de lona con Manuel Valls también está colaborando con Ciudadanos el ex presidente balear el popular José Ramón Bauzá pero no está claro de momento se iba a encabezar alguna lista dos de los cinco fundadores de Podemos van a ir en la lista de más Madrid por la comunidad Íñigo Errejón que la encabeza Luis Alegre que la cierra como gesto simbólico con él hemos hablado en la SER

Voz 11 07:05 lo que me mueve realmente la posibilidad de crear un espacio amplio progresista donde todo el mundo pues puedas dice sentirse representado

Voz 1772 07:15 en el PSOE finalmente será la vicepresidenta Carmen Calvo la número dos de Pedro Sánchez por Madrid de cara a las generales Un puesto que en las anteriores elecciones ocupó Margarita Robles

Voz 1727 07:24 gracias Rafa quienes salgan finalmente elegidos en las urnas el veintiocho de abril van a tener que asumir una nueva obligación como diputados además de entregar su declaración de bienes tendrán que presentar una declaración de intereses en la que informen de las actividades remuneradas que hayan hecho José María Patiño

Voz 1108 07:41 poco o nada se había hecho en el Congreso de los Diputados para atajar los conflictos de interés ahora a los diputados deberán añadir a su declaración de bienes otra de intereses en la que deberán informar de las actividades que hayan realizado a cambio de ingresos económicos el objetivo es que se inhiba en aquellas iniciativas legales que entren en colisión con sus anteriores trabajos la declaración será pública y obliga además a no aceptar regalos que tengan que ver con su función y publicar la agenda de sus reuniones con aquellas personas físicas o jurídicas que quieran influir en la elaboración modificación de una iniciativa legislativa a petición de Unidos Podemos e incluye la creación de una oficina que velará por el cumplimiento del código yp podrá verificar las denuncias a instancias de la Comisión del diputado que en su caso podrá sancionar los incumplimientos de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Cámara

Voz 1727 08:35 eso será después de las elecciones del veintiocho de abril o de momento todavía se analizará mucho lo ocurrido ayer en el Supremo sobre la declaración de Zoido la mirada de Xavier Vidal Folch

Voz 1108 08:50 noticia bomba durante dos años y medio España tuvo a cargo de Interior al ministro más ignorante en menos estudioso de su historia según se comprobó ayer ante el Tribunal Supremo y España no subió un país capaz de sobrevivir a Juan Ignacio Zoido es un país súper califica gilista rico un país que vale la pena Zoido es ignorante no por desprecio ajeno ni porque deba ser insultados sino porque lo ignoraba todo efectivamente no sabía cuántos guardias debían ir a Cataluña y suerte que se lo chivos su secretario de Estado de Seguridad no supo dónde estaban las urnas de logró empapelar las papeletas pretendió saber que los Mossos d'Esquadra no comparecieron el día de referéndum solo porque no vio ninguna de sus unidades cuando el ciento cinco cuenta hay cinco nombró para jefe de la policía autonómica a López pero no sabía que era el ayudante del mayor rapero no sabía que la eficacia de sus intervenciones policiales medida en cierre de colegios electorales apenas supera el cinco por ciento tuvo que explicárselo el abogado de un procesado no sabía que las elecciones el veintiuno de diciembre trabajaron el doble de Mossos que el día del referéndum pero no en menos de la mitad de las horas no sabia los cálculos del despliegue necesario noventa mil uniformados que habían elaborado los técnicos pero ayer considera que suponía una cifra muy alta sin saber con qué criterio sí supo algo es porque me lo decían si había algún error una escabechina innecesaria era responsabilidad de los operativos sus subordinados no sabía de la instrucción de que había que desalojar los colegios electorales salvo que con tuviese eran otras actividades yo no conocía ese detalle desconocían los planes de seguridad diseñados porque no tenía por costumbre informarse de ello no dio la orden de que Guardia Civil y Policía Nacional cargas en contra quienes ocupaban los colegios el uno de octubre porque lo era su tema creía que debieron ser los operativos no le costó que había armas largas en los coches asediados de la Guardia Civil el veinte de septiembre no fijaba los objetivos los objetivos nunca pregunto quién le engaño sobre la cifra de heridos inflada por la Generalitat ni sabe si abrió expediente a quiénes estropearon los coches de la Benemérita y así hasta el infinito

Voz 13 10:53 nunca hubo me habrá

Voz 1108 10:55 otro igual que lo ignore todo con tanto tesón

Voz 13 10:59 el

Voz 1727 11:00 tanto parece un milagro verdad que estemos vivos siete once seis y once en Canarias

Voz 14 11:09 el país con el cine español entre dos aguas Un día más con vida cliente cantará más películas en la colección Cine Goya dos mil diecinueve Domingo tres Coll Ward ganadora de un premio Goya por nueve con noventa años

Voz 16 11:47 sacas dos la comida extender mesa a lo que el te suelta papá

Voz 1 11:52 dije es vivir te has preguntado si ser padre compensa con pensar

en la Cadena Ser

Voz 1727 12:15 no poca ACS pocas veces una víctima de abusos sexuales tiene la oportunidad de hablar con su agresor cuando han pasado más de cuarenta años de aquello no sólo la oportunidad también la fuerza para hacerlo pues bien nuestro compañero de Radio Zaragoza director de A Vivir Aragón Manuel Mena ha confesado que siendo sólo una adolescente su frio abusos por parte del marianista Manuel Briñas todo un emblema de la cantera del Atlético de Madrid el verano pasado decidió llamarlo yp plantarle cara y lo contó ayer por la tarde en la ventana

Voz 1814 12:51 yo yo creo que la que el que hay que perdonar entonces yo a esta persona lo único que pido es que pida perdón a mí me lo pidió en esa conversación reconoció lo que había hecho pero que sólo pida a los doce que ya hemos salido ya los que van a salir

Voz 1727 13:07 las víctimas de pederastia en la Iglesia han pedido una reunión con la Conferencia Episcopal Española ahora que parece que por fin se abre a este tipo de encuentros información de Adela Molina

Voz 0011 13:18 el presidente de la asociación Juan Cuatrecasas ha enviado una carta al presidente de los obispos Ricardo Blázquez emplazando la esa reunión a la que el miércoles el cardenal se mostró dispuesto para trasladarle las medidas en las que la asociación lleva trabajando desde hace tiempo medidas urgentes e inapelables dice la carta sien verdad existe la voluntad de solucionar estos dramas humanos y articular en la con España miento a las víctimas de abuso Cuatrecasas que adelanta también a Blázquez su desacuerdo por la negativa de los obispos a investigar los casos de abuso del pasado prescindir del pasado en este caso es demasiado grave asegura porque deja sin Auxilio y protección a muchas de las víctimas acompañada todas ellas continúa no es una elección es una obligación de la Iglesia católica a la que también pide pasar de las palabras a los hechos son necesarias transparencia e inmediatez denuncia en la justicia ordinaria

Voz 18 14:07 Nacho me comprase el filtro para la Cámara ha ido

Voz 1108 14:10 Gemma que mira es lo de su móvil y unos cascos para papá

Voz 18 14:12 se trata encargado no gracias

Voz 1727 14:56 España tendrá que cerrar cuatro reactores nucleares entre los años dos mil veinticinco dos mil treinta es lo que contempla el plan que el Gobierno acaba de enviar a Bruselas y que tenemos que cumplir antes de que termine el año según el Acuerdo de París contra el cambio climático la SER les puede adelantar cuál los reactores son dos están en Extremadura uno en Tarragona y otro en Valencia Javier Gregori

Voz 0882 15:19 el primer reactor nuclear encerrar serial de Almaraz I situado en Extremadura porque es el más antiguo tiene ahora treinta y seis años de operación según han confirmado a la Cadena Ser en fuentes del Ministerio de transición ecológica pero de forma progresiva a partir del año dos mil veinticinco y hasta el dos mil treinta Se cerrarían también

Voz 16 15:36 en Almaraz II Ascó I

Voz 0882 15:39 Fuentes sería el mayor cierre de reactores nucleares en la historia de nuestro país en un plazo de cinco años del dos mil veinticinco dos mil treinta España tendría que cerrar cuatro reactores nucleares Éstos son los propios cálculos realizados por el sector nuclear español a partir de la importante reducción de gigavatios de producción nuclear de siete a tres que establece el Plan de Energía y Clima que el Gobierno acaba de aprobar y que como es obligatorio ha enviado ya a la Comisión oro

Voz 1727 16:03 hay más de la mitad de las llamadas pseudo terapias que analiza del Gobierno para regular el sector no han pasado el primer filtro sí lo han hecho la homeopatía la acupuntura el Ricky y otras sesenta y seis más cuya eficacia tiene que evaluar todavía la segunda fase de el Instituto de Salud Carlos III Laura Marcos

Voz 1276 16:22 serán las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias las encargadas de emitir en los próximos meses un veredicto acerca de si las terapias más conocidas esas sesenta y seis que no han sido descartadas automáticamente tienen unos informes solventes detrás que certifiquen su eficacia en esa lista está a la acupuntura la meditación el yoga el reiki o la homeopatía respecto a la que el ministro Pedro Duque es muy escépticos

Voz 21 16:46 la técnica de la homeopatía la Agencia sólo del Gobierno federal de Bélgica al Consejo de Salud de Australia la Comisión de Ciencia Parlamento británico y la Academia Ciencias europeas pues ya nos dan una pauta absolutamente clara de cuál debe ser nuestra evaluación nos vamos a fiar de nuestros métodos íbamos a hacer un nuevo estudio para estar completamente seguros

Voz 1276 17:06 la setenta y tres prácticas ya descartadas porque ni siquiera han intentado demostrar que curan algo no se van a

Voz 1727 17:11 vivir el siguiente paso será sacar de la

Voz 1276 17:13 Universidad todos los títulos que bajo el paraguas de los sanitario promueven falsos remedios

Voz 23 18:21 sobre Arzalluz Xavier Barakaldo un gran tipo un gran político capaz de negociar con el contrario hasta el infinito para

Voz 24 18:30 seguir sus objetivos firmen ellos

Voz 23 18:32 consiguió el Estatuto vasco ese que hoy en día se quieren cargar aquellos que vienen negoció con Fraga Fraga negoció con él también negoció con Aznar y ahora los nuevos no son capaces de entenderse con las lesiones

Voz 25 18:46 no es ningún Gandhi dice Rafael de Córdoba este hombre fue colaborador necesario en todo el desastre de ETA ahí están sus frases de mientras uno dan palo al árbol otro recogemos las nueces dijo también que los etarras no eran delincuente porque no

Voz 4 19:02 por Rivero en el golpe del veinte

Voz 25 19:04 yo tres EFE cuando se enteró que habían propuesto en general de jefe de Gobierno dijo que por qué no un obispo vean venir a buenos días

Voz 26 19:12 hola buenos días soy Manel llamó desesperada digna de años que os escucho y hasta ahora no nombre decidida

Voz 1727 19:19 el comentario aprovechando que llevará

Voz 26 19:21 Tica mi comentario es que siempre sencillo no tengo dos niñas una de quince y otra de nueve años uno de mis objetivos con ellas es trabajar inculcar de es la honestidad y el poder de la verdad que hizo ultimamente nuestros políticos no lo tienen muy muy presente al tema de la honestidad y me sorprende la impunidad que hay con el con todo el tema no algunos periodistas nuestros políticos

Voz 1727 19:46 sabes cómo te agradezco que haya has escrito que hayas llamado que haya intervenido que este programa Manuel gracias de verdad un beso para tus niños y explica de que hay gente que sí trabaja con honestidad la verdad también en la política no sólo en el periodismo también también a la política y en todos sitios siete entre seis y veinte en Canarias

Voz 4 20:11 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días siete grados marca hasta ahora el termómetro de la radio en la Gran Vía arranca marzo

Voz 1275 20:18 con temperaturas primaverales en las horas centrales del

Voz 4 20:21 día fin de semana de tipo tranquilo a partir del martes llegan cambio

Voz 1275 20:25 lo sobre todo lo vamos a notar en los termómetros hoy se mantiene por cierto el escenario uno del protocolo anticontaminación en la capital la velocidad se limita a setenta por hora en los accesos y salidas de Madrid sólo está contando esta mañana la sede Errejón cierra su lista a la Comunidad de Madrid con otro de los fundadores de Podemos el profesor Luis Alegre ha accedido a poner el broche a la candidatura de Madrid un apoyo simbólico frente a los ataques que ha recibido de la formación morada que en su día puso en marcha con alegre Mariela Rubio buenos días buenos días y Luis Alegre fue uno de los cinco fundadores

Voz 1450 20:57 el partido morado junto a Pablo Iglesias Íñigo Errejón Carolina Bescansa Juan Carlos Monedero ahora cerrará la lista de más madrid a la comunidad aunque se trata de un gesto simbólico el movimiento tiene un profundo valor en la crisis abierta en Podemos tras la puesta de Íñigo Errejón por concurrir con las siglas de Manuela Carmena alegre que fue secretario general de Podemos en Madrid ya había apoyado públicamente la decisión de Errejón pero el gesto de cerrar su lista da forma a una imagen con mucha fuerza la de dos fundadores de Podemos en un mismo proyecto al margen del partido de Iglesias el proyecto de Madrid según él mismo ha declarado a la cadena SER Le mueve a dar el paso lo mismo que le llevó en su momento a fundar Podemos

Voz 11 21:36 lo que me ha llevado a

Voz 27 21:37 aceptar la ley

Voz 11 21:40 dar esta entrevista mes ha hecho simbólico que desde luego no es

Voz 27 21:45 volver a la primera economía

Voz 11 21:47 a la primera línea polillas lo que me mueve realmente pues erró lo mismo que en su momento me llevó a involucrarme impulsarla la Federación de Podemos no quepa la posibilidad de crear un espacio amplio progresista donde donde todo el mundo pues puedas diseño puede sentirse cómodo sentirse representado

Voz 1450 22:06 otra de las fundadoras que ha apoyado a errejones Carolina Bescansa aunque ella no irá en las listas de más malo

Voz 1275 22:12 hoy se presentan oficialmente las listas de más Madrid antes de que mañana comienza el proceso de primarias la SER ha podido confirmar algunos otros nombres que también se suman a la candidatura de Errejón entre los diez primeros puestos estará Tania Sánchez en el número seis y la diputada de Podemos en la Asamblea Mónica García Errejón recupera además a otros dos diputados regionales Hugo Martínez Abarca Jazmín Beirak ya fichado va en el número cinco al investigador enfermedades oncológicas Héctor Tejero más noticias en titulares con auroras ante él

Voz 0159 22:41 doctor de la Universidad Rey Juan Carlos ha confirmado en la SER su intención de repetir de repetir en el cargo a pesar del caso master Javier Ramos ha reconocido además que el Instituto Álvarez con decreció al albur de algunos políticos

Voz 1275 22:52 unidad de Madrid es la región de España que menos dinero invierte por alumno en educación públicas algo menos de cuatro mil seiscientos euros

Voz 0159 22:57 son datos de dos mil dieciséis del Ministerio de Educación la economía de la Comunidad ha crecido un tres con siete por ciento en dos mil dieciocho según datos de Contabilidad Regional son así cinco años creciendo por encima del tres por ciento la mejora se traslada a todos los sectores con el servicios a la cabeza que suma cerca de un cuatro por ciento

Voz 1275 23:13 en deportes Sergio Ramos se perderá los dos próximos partidos de Champions como castigo de la UEFA por buscar la amarilla en Ámsterdam en baloncesto en Euroliga hoy vuelven a enfrentarse Real Madrid y Barça tras la polémica final de la Copa del Rey de fútbol no despierta el tráfico esta mañana en la capital el Alcázar buenos días

Voz 1322 23:35 buenos días Laura estamos ante un inicio de Hora punta suave el tráfico es intenso en un par de entradas en la Plaza Elíptica y Santa María de la Cabeza y en la A cinco a su paso por la avenida de los Poblados de M30 destacar el trayecto que se realiza entre el Puente de Vallecas y el de venta sentido norte y al paso por San Pol de Mar sentido A seis eso sí en el interior en el centro tráfico muy lento casi

Voz 1727 23:56 retenciones en el eje Prado Recoletos sentido norte

Voz 1275 23:59 en las carreteras qué tal el Tráfico DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 6 24:03 buenos días jornada atípica de momento en la red vial de la comunidad ya que es ahora encontramos circulación lenta de entrada por la dos en Torrejón de Ardoz la A42 a la altura de casa vuelos cinco a su paso por campamento en la M cuarenta tráfico intenso en la zona de recintos feriales ideas de Val de Marín hasta Monte Carmelo hacia la A uno entre Vallecas y Coslada dirección a dos en Villaverde de sentido A4 en el barrio de La Fortuna hacia las seis por último retenciones en la M50 en Villaviciosa de Odón Ivo a día del monte en sentido a la autovía de La Coruña

Voz 1727 24:36 yo soy Carolina yo soy la Macarena yo soy la mala mujer

este sábado In A Vivir Madrid somos todas las mujeres

yo soy todas ellas hoy vamos a ser la mujer que nos de la gana

porque vamos a hablar de feminismo de los motivos para seguir celebrando el ocho de marzo contaremos con la periodista Rosa María Calaf Icon la actriz y poeta Alejandra Martínez entre otras además nos acompañará la música en directo de Mirian Rodríguez

este sábado a las doce las mujeres ante el ocho de marzo en A Vivir Madrid

Voz 5 25:06 com puro

Voz 1275 28:15 ya hay fecha para que empiecen las multas para los conductores que entren en Madrid entras sin autorización el próximo quince de marzo el Ayuntamiento empezará a sancionar a los vehículos a los que hasta ahora ha mandado avisos catorce mil en total desde que entró en vigor la medida el pasado treinta de noviembre la Plataforma de Afectados por Madrid centrará denunciado además que más del ochenta por ciento de las empresas que operan dentro de la zona sufrido pérdidas en todo este tiempo con una caída de la facturación del trece por ciento si se compara con los mismos meses del año pasado el Ayuntamiento por cierto dice que no puede hacer nada contra el nuevo autobús

Voz 1727 28:46 es que ha puesto a circular por las calles de la capital

Voz 1275 28:48 asociación ultra católica Hazte Oír un bus en el que pide la derogación de la ley de violencia de género con una imagen de Hitler Carolina Gómez

Voz 0011 28:56 el autobús recorre desde ayer las calles de Madrid lleva un rótulo en el que se le no es violencia de géneros violencia doméstica debajo un llamamiento a Casado Rivera hay Abascal para que derogue en las leyes de género que discriminan al hombre a la derecha de ese rótulo el busto de Hitler con el hashtag Stop fémina es el Ayuntamiento de Madrid no le iba a prohibir circular fuentes del área de seguridad aseguran que aunque políticamente es deplorable se encuadra en un marco de libertad de expresión en dos mil diecisiete La Policía Municipal si paralizó el autobús de Hazte Oír contra las personas trans con el mensaje los niños tienen pene las niñas tienen vulva que no te engañan en aquel momento el con historia alegó que contravenía la ordenanza municipal de publicidad porque promocionaba en un libro la Fiscalía lo investigó por un posible delito de odio pero ambas causas fueron archivadas no prosperar

Voz 1275 29:43 y una cosa más el Gobierno de Manuela Carmena reconoce que los nuevos semáforos de la cinco que se han estrenado esta semana han provocado más atascos aunque lo achacan dicen a una cuestión puntual siete grados en la Gran Vía

Voz 1727 30:00 son las siete y media a las seis y media en Canarias

hoy por hoy

Voz 1727 30:13 el uno de marzo cambiamos de mes comienza a lo que la prensa conservadora bautizo hoy con mucha gracia los viernes sociales porque el Gobierno empieza a llevar al Consejo de Ministros medidas sociales que iban en el Presupuesto General del Estado y que ahora verán la luz vía decreto ley la regulación del alquiler las medidas para el Brexit y un importante paquete de medidas sobre la igualdad siguen a mi lado Javier Alonso y Danny De la Fuente con todos los periódicos nacionales internacionales los que hemos leído los que estamos leyendo ahora mismo ir Manuel Jabois que tiene la suerte de estar en San Asensio esta mañana voz días qué tal buenos días qué patria que tiempo tiene es muy bueno de momento muy bueno bueno días multa logro disfrútalo ahora que para el fin de semana nos dan yo ya no soy pues luego Pontevedra seguro esta tarde en seguida vamos con todo lo que dieron de si las declaraciones de los testigos en el juicio del plus es pero antes ojo esto que publica esta ahora el confidencial la Guardia Civil ha descubierto otros diecisiete millones presuntamente malversado por el guber para la causa independentista Javier

Voz 1108 31:21 fondos públicos que según un nuevo informe de la Guardia Civil sirvieron para financiar la creación de las estructuras de estado de una hipotética Cataluña independiente del departamento de Economía y de Hacienda que dependía recordarán de Junqueras habría gastado al menos diecisiete millones de euros según el Confidencial en desarrollar las primeras fases de la futura Agencia Tributaria catalana esa cifra diecisiete millones casi multiplica por cuatro el dinero público localizado hasta ahora por los investigadores en esa contabilidad secreta del uno de octubre la pruebas a mantenía oculta cuenta a este diario en un pen drive que han incautado a Josep Lluís Salvadó dirigente de máxima confianza de Junqueras que ocupó el cargo de secretario de Hacienda hasta la

Voz 1389 31:58 acción doscientos cincuenta ayer declararon ya lo saben

Voz 1727 32:01 Urkullu ha suspendido en ese juicio como testigo dos declaraciones muy relevantes políticamente más que probablemente para el proceso penal pero tan relevantes tanto tanto la de Zoido al final de la tarde obligó a los periodistas a cambiar sus crónicas porque querían que lo más dado que iban a escuchar ayer era Urkullu definiendo qué es un mediador se encontraron con un ministro del Interior que no sabía nada no

Voz 1108 32:29 qué rabia da con te pasa eso sí en lo que le ha pasado ejemplo Pablo Ordaz en el país comienza su crónica así esta crónica tendría que haberse titulado todos traicionaron a Urkullu de hecho así estaba titulada hasta las cuatro de la tarde porque durante la sesión de la mañana Iñigo Urkullu había dado una lección de lo que tiene que hacer un testigo cuando acude a un juicio

Voz 0456 32:47 el puntual saludar con cortesía jurar o promo

Voz 1108 32:50 es decir la verdad ir responder a todas las preguntas en corto y por derecho con fechas nombres detalles sin hacer más valoraciones

Voz 1727 32:58 que sumir pero no todos los testigos son así dijo Pablo

Voz 1108 33:01 dice Ordaz que Zoido responde sólo que tiene sesenta y dos años que es diputado Ike está casado es a lo último asegura a lo que responde con rapidez diligencia a partir de ahí durante las mientras dos horas y media con la voz temblorosa y la mirada huidiza el ex ministro de Interior intenta esquivar todas las preguntas Zoido lo desconoce todo hasta el punto de que cuando le preguntan por algo que en teoría debería saber por su cargo por el momento en que lo ejerció no resulta difícil adivinar cuál va a ser la respuesta del ex ministro

Voz 1727 33:32 lo desconozco decía Xavi Vidal folk hace unos minutos aquí en Hoy por hoy que estamos vivos de milagro claro como ministro el interior así pero en esos interrogatorios hay quién ha echado en falta una pregunta echó en falta Enric

Voz 1108 33:42 Juliana en La Vanguardia escribe hoy que echa en falta que ocurrió el veintiséis de octubre en ha preguntado cuando presionado por suyos ese día put Yamón decidió no convocar elecciones seguir adelante con la hoja de ruta independentista escribe Giuliana temeroso de las presiones APB persas la mañana del veintiséis de octubre el presidente de la Generalitat pidió garantías de que no se iba a implementar el artículo ciento cincuenta y cinco Si convocaba esas elecciones pedía algún tipo de declaración de gobierno de Mariano Rajoy un gesto ese gesto que se hablaba esos días Rajoy irá Renoir ciento cincuenta y cinco el lehendakari lo explicó ayer pero no se fiaba de pulmón no hubo ni declaración ni tampoco gesto con su silencio dice Giuliana Rajoy emplazaba a Puigdemont a saltar sin red antes de que se reuniese ese pleno del Senado tú te mueves después me bueno me muevo yo Giuliana termina su columna diciendo que ni las defensas y la acusación han tenido especial interés en preguntar sobre este agónico capítulo de ese día del XXVI doctor

Voz 1727 34:40 vamos enseguida a por los análisis muchos y variados del último barómetro del CIS

Voz 1727 35:35 muy dispares ya les digo los análisis sobre el último barómetro del CIS con intención de voto en la SER hemos hablado con uno de esos analistas que normalmente publica en el país analistas no comentaristas eh es Kiko Llaneras editor de político que le ha dado a Paula Losada las claves de este último barómetro

Voz 1693 35:55 uno es positivo para el PSOE porque recoge mucha movilización aun cuando se elaboró antes de que se convocaran elecciones porque es el partido que tiene los votantes más fieles

Voz 38 36:05 tres de cada cuatro sus votantes dice que que que volvería a votar el PSOE

Voz 1693 36:09 dos Es un Fish que apuntala tendencias de otros sondeos sube el PSOE Se mantiene el PP sufren Unidos Podemos y Ciudadanos pero que muestra este FIS de Vox

Voz 38 36:18 once por ciento de los desde el PP estarían pensando en otra Vox y un nueve por ciento de los votantes de Ciudadanos estación pensando soportar poniendo no partido

Voz 1693 36:27 tres La irrupción de Vox resta importancia al eje partidos nuevos partidos viejos

Voz 38 36:32 sí desde la aparición de Vox el eje izquierda derecha ha vuelto a tener mucha relevados y es posible que haya servido para que el PSOE recupera unos votantes que había prendido desde dos mil dieciséis

Voz 1693 36:44 hay cuatro no hay nada escrito el electorado español es más volátil que nunca en año y medio hemos visto como primera fuerza a PP Ciudadanos PSOE

Voz 38 36:53 que tres partidos hayan pasado el primer puesto en año y medio pues tiene pocos precedentes irá una señal de que en el con está muy indecisos que claro que quedan dos meses para la campaña italiana

Voz 1727 37:04 estaba sola recuerda a Llaneras

Voz 1693 37:07 encuestas se hizo antes de la foto de Colón justo en plena

Voz 1727 37:10 crisis de Podemos con Íñigo Errejón iraní en

Voz 1693 37:13 Alemania también miran a las encuestas no

Voz 0456 37:15 Miguel Handelsblatt se pregunta abriendo su edición digital si está llegando a su fin la gran coalición el SPD girando cada vez más a la izquierda la CDU coqueteando con Verdes y liberales después de sólo un año la coalición está agotada hoy sólo están prestara la fuerza nunca han querido gobernar juntos desde que se renovaron los socialdemócratas se hunden en las elecciones se ven superados por los Verdes en todas las encuestas a la vez la CDU anhela con más conservadurismo y los liberales en declaraciones a este diario huele en elecciones y están listos dicen

Voz 1727 37:42 sigue publicándose mucho muchísimo sobre cambio climático

Voz 1108 37:45 no hablamos de futuribles no sólo es lo que quiere

Voz 0456 37:48 subrayar el británico The Independent quizás por los negacionistas son hechos evidencias el aumento de la temperatura del océano el que ya se ha producido y la contaminación de todos los fondos marinos que les contábamos esta semana ha recortado la producción de pescado un cinco por ciento pescaderías de todo el mundo se quedan sin producto esta devastación amenaza la vida de cincuenta y seis millones de personas que depende de la pesca terminó en Alemania más datos contrastados no predicciones la nieve en Alemania es cosa del ayer León el Süddeutsche en un amplio reportaje sobre cómo el cambio climático afecta al país por primera vez este invierno la nieve y el hielo se ha derretido en febrero han aparecido las colonias de abejas Alemania documenta con seriedad desde mil novecientos cincuenta la evolución del clima desde la industrialización la temperatura ha aumentado en un grado y medio y los inviernos son más suaves

Voz 1727 38:32 todo eso cambia y Hazte Oír sigue aquí este grupo ultra católico vuelve a las calles de Madrid con un autobús Jabois en el que compara a Hitler con las mujeres que han batallado contra la violencia de género por ejemplo

Voz 1389 38:46 en el titular de la noticia sería viento el el autobús Hazte Oír saca Hitler del armario porque lo que han hecho ha sido maquillar lo mucho cambiar la esvástica por el símbolo femenino hay que estar tumbado en fin presentarlo como una mujer en ese en ese autocar que se va a mover por las calles pero le han dejado el bigote porque evidentemente sin bigote ya no parece Hitler entonces al final autobús a mí lo que me parece la el orgullo de Hogar Social Madrid una cosa así no pero fíjate existe si es que hay que ver esa fotografía por favor esto pasa mucho cuando se trata además

Voz 1275 39:19 es de concienciar a la gente defendiendo causas

Voz 1389 39:21 miserables quiere ser tan original que en lugar de dar pena haces el ridículo que ocurre que de la pena se vuelve ya sabemos que el ridículo no se vuelven

Voz 1727 39:28 no se vuelve nunca no interesantísimo esto que leemos y escuchamos en el país expertos forenses holandeses han reconstruido la voz de Rembrandt uno de los pintores más ilustres del barroco sonaba más o menos así aunque vivir un poco no has conseguido reconstruir igual estaba catalogado han conseguido reconstruir a partir de su salud de los datos de su carácter de sus autorretratos esta voz que sería la suya

Voz 1389 40:02 fíjate construir sus manos conseguir que una aplicación que que el que lograse pintar como él esta historia la cuenta Isabel Ferrer en el en el país como dices fíjate son los expertos forenses que están acostumbrados a reconstruir rostros de sospechosos de delitos los que han los que han elaborado esto han tenido en cuenta el estado de salud especule peculiaridades de de su nariz garganta altura peso también la medido el cráneo a lo largo de los años la puerta Pepa que los días que yo no esté en el estudio como hoy por ejemplo imagínate que pueda dictar mi intervención a una aplicación en que emite la voz de Rembrandt Monet de Velázquez y hombre es eso que gana la Francia de colaboradores de tu cerebro lo podamos también en una aplicación eso ese sí que era un avance yo quería cerrar

Voz 1727 40:47 por hoy así con este tono pues no no podemos sea acabar con este tono porque leemos en el Diario de Ibiza una mujer alquila un sofá para dormir por quinientos euros al mes el anuncio está colgado en idealista y la mujer lo vende como un auténtico chollo porque dice que el salón donde está el sofá donde uno puede dormir por quinientos euros al mes el salón eso sí está recién pintado tiene wifi que no es poco y además en la urbanización cuando no se levanta del sofá se puede enviar porque porque piscina hay quinientos euros día cuando se llama a esto

Voz 1389 41:20 busque piso evidentemente me ofrecieron un Julito Díaz yo dije que bueno que me parecía bien ya muy poquito espacio me respondieron tienes el retiro enfrente

Voz 1727 41:27 oye no es poca cosa joder y la meseta

Voz 1389 41:30 da que no tengo yo campo para acordar que en fin yo yo a esta mujer de Ibiza que alquiló falda ofrecería una semana nada más eh una semana una habitación con cama baño y pensión completa en Soto del Real gastos pagos y Qahtani tiene al inicio en la aprendemos

Voz 1727 41:46 de ahí también tiene mucho sitio para correr digo en las afueras en los alrededores se desde luego si la dejan salir claros en la dejan salir bueno chicos hasta ahora

Voz 5 43:44 hoy por hoy

Voz 4 43:46 con Pepa Bueno

Voz 1727 43:49 son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 1727 44:04 no hemos dejado atrás el Clásico de Copa en cuarenta y ocho horas tenemos dos más el primero esta noche en baloncesto segundos Sampe mañana otra vez en fuga

Voz 1275 44:12 pues bien de esta noche clásico de la Euroliga vuelven a enfrentar

Voz 1161 44:14 a blancos y culés con cuentas pendientes muy recientes entre ambos sí pagando también los cules una deuda con una de sus más recientes leyendas novedades Xavi Saisó buenos días

Voz 1982 44:22 el Barça Madrid después de lo de la Copa los azulgranas buscan la cuarta plaza y el Real Madrid ya casi el factor campo definitivo en estos play off partido marcado por el gran homenaje a Juan Carlos Navarro con la retirada de su camiseta no hay lesiones en el Barça Tom Kean será baja en el Real Madrid el partido a las nueve cuarenta y cinco minutos antes el homenaje a Juan Carlos Navarro por tanto morbo asegurado después de lo de la Copa primer Barça Madrid en este caso de orina

Voz 1161 44:49 el homenaje a Navarro muy merecido Pablo Laso a mí el homenaje a Navarro me parece

Voz 28 44:53 magnífico navarros para mí un icono del baloncesto español Juan que le tengo un gran aprecio como persona y me parece perfecto participar en cualquier acto de homenaje un jugador que sólo ha ganado en su carrera jornada veinticuatro de la Euroliga

Voz 1161 45:05 comenzaba ayer con victoria de Baskonia cero Cobresal guiris ochenta setenta y tres y derrota de Gran Canaria en casa con Panathinaikos ochenta noventa y nueve y mañana el de fútbol a las nueve menos cuarto jornada veintiséis de Liga otra vez en el Bernabéu y con el cero tres de la Copa todavía reciente mala noticia para los blancos aunque hay ese esperaba sanción de dos partidos a Sergio Ramos por la UEFA al reconocer que buscó la amarilla en Amsterdam se perderá la vuelta contra los holandeses del Bernabéu el martes y el partido de ida de cuartos y se clasifican y buena para Vinicius primera convocatoria para la selección absoluta de Brasil para los amistosos ante Panamá en Oporto el el próximo veintitrés de marzo y el veintiséis ante la República Checa en Praga en El Larguero estuvo Sylvinho segundo de tinte enumeraba las virtudes del madridista

Voz 41 45:41 es un valor que uno contra uno es muy fuerte tiene una capacidad física y con muy bueno sea inca Ara y uno contra una pide que bastante fuerte para mí la mejor caracterice jugadores hecha aplican bueno salto un un nombre de Getxo orilla aplicaban pues ya hace superioridad numérica

Voz 1161 46:00 una jornada veintiséis en Primera que arranca hoy con el partido adelantado de las nueve de la noche en Vallecas Rayo Vallecano Girona bajas locales Elustondo y Uche en los visitantes Aday Múgica Juanpe y Bono hablan los técnicos Michel Eusebio

Voz 42 46:11 los que da la sensación de que estás compitiendo el otro día muchas Alfaro

Voz 1450 46:14 el partido no lo vimos lo huelen el orgullo nuestro oí

Voz 42 46:16 ahí tenemos que demostrar que suma fuma el día ahora

Voz 28 46:19 qué encadenado alguna derrota sabemos de las dificultades que siempre hay queremos seguir sumando puntos para llegar al objetivo