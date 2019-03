Hoy por Hoy (01/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días esta semana la semana de la declaración de los testigos en el juicio en el Supremo hemos dicho en Hoy por hoy dos cosas una que en el Tribunal Supremo no se juzga al Gobierno de España se juzga a quiénes intentaron romper el orden constitucional dos de todo el mundo dio palos de ciego en aquel otoño separatista porque nadie daba crédito que los dirigentes catalanes fueran capaces de apoyar leyes de ruptura celebrar un referéndum proclamar la independencia en el caso de Push the moon fugarse después en el fondo creíamos más en ellos que ellos mismos dicho esto el análisis político de lo ocurrido en el Supremo es desolador para quienes estaban al mando La Moncloa Rajoy no recordó bajo juramento haberse reunido con Urkullu y Urkullu dijo ayer con claridad estuvieron dos horas en La Moncloa en el verano del dos mil diecisiete dos horas mediando y quién no no recuerda nada de nada es su ministro del Interior el ministro del Interior en el momento más delicado de la historia reciente de España no hizo ni supo nada que podía salir bien y un detalle muy revelador ante las preguntas más delicadas porque cargó la policía hay que dejó de cargar aquel uno de octubre en los colegios la respuesta de Zoido fue ellos sabrán ellos son las Fuerzas de Seguridad del Estado policías guardias civiles ellos eran sus subordinados El subjefe revelador política y humanamente es esto lo que preocupó ayer a quiénes tienen a la policía y la Guardia Civil todo el día en la boca pues no no les preocupó eso lo que les preocupó fue que Urkullu hubiera sido tan claro y preciso en su declaración sobre su papel de mediador claro porque han montado una hoguera con esa palabra

Voz 2 02:03 señor casado si ellos aceptaron la mediación de un partido nacionalista para negociar con el sido Poulsen si es así desde luego quien tiene que dar explicaciones es el partido

Voz 3 02:11 el nuevo mediadores snowboard relatores más en este caso le puede este pregunta al señor Urkullu que no sé si actuó como interlocutor pero desde luego no como mediador

Voz 1727 02:20 qué más ha quedado políticamente claro esta semana sobrepuso Ramón toda la dirigencia catalana de aquellos días ha vuelto a quedar clarísimo que mientras en público agitaban las calles en privado estaban a otra implicando a terceros en un acuerdo que Puigdemont rompe porque unos cuantos le gritan en la plaza de Sant Jaume declara la independencia sus pese va a Bélgica bueno pues esto es lo que hay lo que ya sabíamos que había pero que en el juicio está quedando meridiano

viernes uno de marzo cambiamos CMS iban al Consejo de Ministros tres decretos Javier

Voz 0858 03:08 uno con medidas de contingencia para un Brexit sin acuerdo otro sobre el alquiler y un tercero con medidas de igualdad laboral entre hombres

Voz 1727 03:15 también habrá una declaración institucional sobre el ocho de marzo ya hay confirmación oficial de lo que avanzó la SER este miércoles Carmen Calvo será la número dos en la lista del PSOE por Madrid detrás Pedro Sánchez y Ciudadanos sigue fichando a diestro y siniestro

Voz 0858 03:29 de número tres al Ayuntamiento de Barcelona irá el ex ministro socialista Celestino Corbacho y en Baleares se les suma como asesor el ex popular José Ramón Bauzá

Voz 4 03:40 los mejores estarán en la Stasi PP los que no son tan buenos a lo mejor están en otras candidaturas

Voz 1727 03:45 los que no son tan buenos por ejemplo Bauzá presidente balear con el PP descrito así por Maroto PP que propone una ley de lenguas para que el castellano sea el idioma vehicular en la administración en la escuela de todo el Estado mientras que las lenguas cooficiales serían opcionales un mérito pero un requisito Pablo Casado lo explica así

Voz 0055 04:04 el nacionalismo ha aprovechado estas lenguas no

Voz 3 04:07 amor a a ellas sino como una

Voz 1727 04:11 Barrera identitaria para llevar a cabo su proyecto nacionalista y la Generalitat de Cataluña ya le acontece

Voz 5 04:17 estado está contra la Constitución contra la autonomía diversos constitucional

Voz 0858 04:22 dice al conseller de Educación Josep Bargalló que sería una ley contra la Constitución y contra el Estado

Voz 1727 04:27 con quién Israel la Fiscalía va imputará Netanyahu por tres presuntos casos de corrupción lo acusara de soborno fraude y abuso de poder pero él solo

Voz 0858 04:38 el asegura que todo es una caza de brujas y que seguirán supuesto muchos años más

Voz 1727 04:47 noticia que les cuenta la Cadena SER Extremadura Tarragona y Valencia ahí están los cuatro reactores nucleares que España tendrá que cerrar entre el dos mil veinticinco y el dos mil treinta

Voz 0858 04:55 para cumplir con el Plan de Energía y Clima que el Gobierno acaba de aprobar

Voz 6 04:59 qué ha enviado ya a la Comisión Europea menos vamos

Voz 1727 05:01 Valencia

Voz 1727 05:09 esta es la alegría de los aficionados del Valencia que ganó ayer al Betis y que va a jugar su primera final de la Copa del Rey en once años

Voz 1161 05:17 además en el año de su centenario para celebrarlo doblemente y la primera de la carrera de Marcelino va a ser el veinticinco de mayo ante el Barça y mirando esta noche precisamente el Barça de baloncesto va a retirar la camiseta de su leyenda Juan Carlos Navarro homenaje que valora el técnico blanco Pablo

Voz 7 05:30 mí el homenaje de Navarro me parece magnífico para mí un icono del baloncesto español a Juan le tengo un gran aprecio como persona y me parece perfecto participar en cualquier acto de homenaje un jugador que lo ha ganado en su carrera

Voz 1161 05:41 será en la previa del Barça Real Madrid jornada veinticuatro de la Euroliga cuarenta y cinco minutos antes del partido es el primer enfrentamiento tras la polémica final de la Copa del Rey

Voz 1275 05:51 tampoco Jordi Carbó buenos días buenos días sólo pequeñas novedades en este final de semana que en el conjunto del país será soleado y con

Voz 0978 05:58 temperaturas sin grandes cambios estas pequeñas novedades la próxima tarde las notaremos en Galicia y el Cantábrico con apenas algunas lloviznas que se mantendrán mañana igualmente con ratos de sol no será hasta la tarde del domingo que la lluvia caiga con más intensidad en Galicia el resto del país esta tarde más nubes temperaturas un poco más bajas que ayer al sol ambiente igualmente suave mañana sin cambios importantes el domingo atención porque vuelven a subir las máximas en el Cantábrico y el Mediterráneo con valores que pueden superar los veinticinco grados

son las ocho y seis las siete y seis en Canarias

este es el sonido que anuncia los vuelos en los aeropuertos atención señores pasajeros con destino EEUU alguien en el Gobierno de España se preguntó qué pasa con las señoras pasajeras que también vayan a Estados Unidos bueno pues AENA se dispone a cambiar este sonido de la megafonía por este otro atención si su viajes con destino Estados Unidos debido a la aplicación de las medidas especiales de seguridad o gesto pequeño simbólico pero significativo en vísperas de un nuevo ocho de marzo lo que no tiene nada de pequeño ni de simbólico es el decreto ley de el da laboral que va hoy al Consejo de Ministros Mariola dolorido buenos días buenos días Pepa es un decreto que amplía el permiso de paternidad que incluye medidas contra la discriminación en el trato es un decreto que recoge precisamente algunas de las reivindicaciones del histórico ocho m del año pasado para avanzar en el reparto de los cuidados iguala el permiso de paternidad al de maternidad aunque se hará de forma progresiva este año pasará de las actuales cinco semanas a ocho a doce semanas el año que viene y hasta las dieciséis en dos mil de uno las primeras semanas de padre y madre padre y madre tendrán que coger las de forma simultánea pero después podrán turnarse para propiciar que el padre se quede solo al cuidado del bebé para luchar contra la discriminación laboral de la mujer el decreto establece planes obligatorios de igualdad también para las medianas empresas hasta ahora sólo se les exige a las grandes a partir de doscientos cincuenta trabajadores con un periodo de adaptación tendrán que tener Carlos este mismo año las de más de ciento cincuenta el año que viene a partir de cien en dos mil veintiuno las empresas con más de cincuenta trabajadores después de su aprobación hoy el decreto deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso el Consejo de Ministros va a aprobar además hoy una declaración institucional con motivo del ocho M y el Gobierno lanza hoy mismo también una campaña para sumarse al Día de la Mujer gracias Mariola señor pasajero Manuel Jabois explíqueme porque tenía tanto interés en comentar esto

Voz 1389 09:49 fíjate el primer mensaje ese mensaje que se dirige a todo el mundo como señor pasajero y que continuaba avisando al pasajero de que estuviese una hora y media antes porque viajaba a Estados Unidos no pues a harían las dificultades que hay para entrar en ese país porque soy señor pasajero si fuese mujer probablemente también me escandaliza sin esas dificultades para entrar en Estados Unidos pero no por no ser señor pasajeros sino por estar acostumbrada a esa fórmula por no darle importancia por considerarlo natural hablo de un modo general lo que hace Ayna lo que hace también de paso el Gobierno con este decreto cada uno evidentemente en su ámbito y en su influencia no tienen mucho que ver pero pero sí sí son pasos en la dirección esta tarde que lo natural de que lo acostumbrado no lo sea por eso si te fijas siempre y cuando se estudien estos detalles de AENA lo que se considera menos ridículo e levanta tanta oposición porque si algo ya está asimilado y normalizado mucha gente dice para qué cambiarlo bueno pues bien esta es la verdadera importancia creo yo de los cambios no cuando cambias lo que funciona por defecto para convertirlo en algo que funciona igual para todo el mundo señor pasajero funciona para hombres porque lo son para mujeres porque muchas dicen qué más da buena la fórmula

Voz 0055 11:04 el IVA lo que hace es funcionar para los dos

Voz 1389 11:07 los pone a los dos en el mismo plano

Voz 1727 11:09 la razón Jabois buen fin de semana un beso el mensaje feminista también estuvo muy presente en el discurso con el que la presidenta del Congreso Ana Pastor echó ayer el cierre en la legislatura

Voz 11 11:19 el el Despacho de la Presidencia cuelga un cuadro de un pintor a mañana mañana de mil novecientos ocho en el que se refleja una sesión de este congreso las únicas mujeres allí presentes ocupaban asientos pero eran la tribuna de invitados hoy somos muchas las mujeres que los sentamos afortunadamente en estos escaños yp personalmente me enorgullece ser una de ellas

Voz 12 11:46 bueno Pastor presidenta del Congreso de los Diputados muy buenos días

Voz 1727 11:49 hola buenos días no tiene que presentar credenciales feministas Ana Pastor no tiene porqué hacerlo pero por qué quiso subrayar ese detalle al despedir la legislatura

Voz 0140 11:58 pues no lo pensé saliendo de por la puerta del despacho porque todas las mañanas Veo Veo el el el cuadro con táctico cuadros de un pintor palentino no indica llama la atención soberanamente como lo ha hecho a lo largo de mucho tiempo la historia de España curiosamente presidentas del Parlamento habidos en dos siglos desde mil ochocientos cincuenta que se abre el Parla las cortes en la carrera de Don Jerónimo hasta ahora sólo dos mujeres en doscientos años casi doscientos años no es llamativo y refleja un poco lo que ha sido de nuestra sociedad desafortunadamente sigue siéndolo todavía que es que tiene muchos ribetes todavía machista

Voz 1727 12:45 ahora que está a punto de liberarse del peso de la responsabilidad señora Pastor cuánto le preocupa Vox cuánto le preocupa el contagio de su ideario a partidos como el suyo en este tema por ejemplo

Voz 0140 12:55 bueno yo lo primero decirle que que todavía quedan unos días para que se convoquen las selecciones ya sabe que si algo hecho a lo largo de todo este tiempo como presidenta del Parlamento ha sido ser muy respetuosa y representar como dije ayer a a todos es a partir del día cinco que no le quepa la menor duda que ya entraré en en contenidos políticos yo lo que sí le puedo decir es que además que se va a celebrar el día el día de la mujer el el día ocho es que hay todavía muchísimo camino por recorrer en en términos de de igualdad de de real de las mujeres por no hablarle de de la lucha que tenemos que seguir haciendo contra la violencia machista que es una forma de terrorismo como sabe el tremendo de este siglo XXI que yo voy a estar de siempre como lo he estado siempre en en esa lucha ahí mi compromiso ha sido siempre y lo va a seguir siendo como creo que somos estamos todas todas las mujeres de este país todas las mujeres de del mundo aquí todavía nos falta mucho por recorrer no les digo nada estuve el otro día con la segunda con la mujer que lleva el agenda veinte treinta de Naciones Unidas

Voz 1727 14:08 sí que es la la vicesecretaria Jiménez

Voz 0140 14:11 al de Naciones Unidas India hablábamos de ellas de Nigeria hablábamos de las mujeres en África ahí de las mujeres en muchos lugares del mundo no pero en el mundo que llamamos desarrollado y ha avanzado pues ya sabe usted en qué situación todavía estamos no lo digo yo que soy una privilegiada pero sí que le digo qué tiene que ser algo que que no es una a todas las mujeres y a todos los hombres también pero desde luego las mujeres tenemos ese plus de de hacerlo de hacerlo visible y trabajar porque esas desigualdades y sobre todo la violencia desaparezca

Voz 1727 14:44 te veo que sigue siendo cuidadosa con su papel institucional a partir del día cinco cuando se disuelvan las Cortes quedaremos para hablar de usted vendrá como cabeza de lista por Pontevedra del Partido Popular

Voz 0140 14:55 ya sabes que en política es importante el tiempo primero yo no me he Promoció nunca para nada ya me conoce que es y segundo que en por un principio inteligencia sabe también

Voz 1727 15:06 sí por supuesto yo estoy

Voz 0140 15:09 que sí que les puedo decir que que tengo muchas ganas de seguir en la batalla política y que el creo que así se me transmitió la intención de mi partido es que quiere que siga que siga en esa batalla y lo haré con muchísimo gusto como lo he hecho siempre

Voz 1727 15:27 que seguirá en la batalla ya sabremos encabezando que lista porque encabezando una seguro una última cosa tiene vuelta atrás el clima de crispación que hemos visto en esta legislatura en el Congreso Ana Pastor

Voz 0140 15:39 bueno yo creo que ha habido muchísima crispación a todos los niveles no creo que hay crispación e en Europa que hay conflictos a lo largo y ancho del mundo y que hay de crispación pero mucha confrontación política hay una fragmentación como como se ha visto en esta legislatura yo creo que lo más importante pensando en el futuro es la estabilidad yo creo que tendríamos que ser capaces los electores cuando vayamos a votar no pensar en qué es lo que más le conviene a nuestro país no que nos conviene a a los que estamos en política ya sé que eso es bastante difícil ya a mi me gusta la la moderación eh la crispación tiene un punto no que es que cuando tú intentas e imponer tus ideas yo he visto incluso críticas dentro de los propios partidos no que se critican unos a otros dentro del Partido Socialista o dentro de de cualquier otro partido yo creo que eso no es bueno no es bueno ni las críticas desde dentro de las criticas después

Voz 1727 16:44 acabamos de escuchar al señor Maroto decir que los malos o los menos buenos se van a Ciudadanos se los populares menos bueno el señor Maroto de su partido

Voz 0140 16:54 bueno el señor Maroto que es un gran amigo mío lo que lo que está diciendo que es el secretario de Organización es que uno siempre quiere contar con los mejores y a mí eso me parece bien la vida como usted en su equipo pues que les gusta por la aceptan

Voz 1727 17:09 y el señor Maroto que estupendo

Voz 0140 17:11 dice pues me gusta los mejores a lo mejor tiene que contar con personas como yo tengo somos mejores pero pero estoy seguro que él está pensando siempre en lo mejor para para nuestro partido y yo soy de un partido como sabes del Partido Popular pues no hace falta que lo digo que lo diga porque todo el mundo sabe que soy Ana Pastor del PP no pero le quiero decir con eso que eso es normal se diga que yo no hablaban de otra cosa

Voz 1727 17:35 de la ocupación

Voz 0140 17:37 eh yo hablaba de que los o cuando uno quiere convencer en en política se convence siempre con con argumentos no pero hay que ser muy respetuosos con la ideología de los demás ICO otra cosa es que no pero guste que decidió cualquiera que diga que no hay un problema con las mujeres pues vamos es que me me me pone de los nervios no sea que es que si hay claro que hay problemas porque aquí las las mujeres que son quienes violentada son las mujeres que sufren malos tratos en la inmensa mayoría de los casos son las mujeres y por lo tanto que nunca estaré de acuerdo con alguien que no lo que no lo que no lo vea intentaré convencer a que lo ve está equivocado por lo menos como yo lo veo

Voz 1727 18:19 intentar convencer con argumentos y no con crispación yo Ana Pastor le agradezco mucho que haya estado esta mañana aquí Illa emplazo a cuando pueda hablar ya es el peso de la responsabilidad hablar claro

Voz 0140 18:29 lo que pasa que si lo hecho hasta ahora hasta el último segundo voy a ser respetuosa con lo que represento

Voz 1727 18:36 por eso cuando ya se libere de la responsabilidad de del papel que cumplen el Estado quedamos en en la SER un abrazo y suerte

Voz 0140 18:44 muchas gracias muchas gracias

Voz 13 19:10 Pepa Bueno el Estatuto es bueno entre otras cosas llama nacionalidad al pueblo as en cuya Navarra en el conjunto de nacionalidad solo eso es un Estatuto abierto no ha sido cerrado no lo hubiéramos aceptado

Voz 1727 19:26 una de las grandes aportaciones de Arzalluz fue su liderazgo para aprobar el Estatuto de Gernika pero más de veinte años al frente del PNV dan para mucho esta mañana recuerda Luis I P Olea en El País que transitó de un pragmatismo inicial que le llevó a pactar por ejemplo con Aznar hasta una postura mucho más soberanista el histórico dirigente del PNV ha muerto ya lo saben a los ochenta años en Bilbao allí en León qué tal Pepa Bueno llevaba quince años ya retirado de la vida política político de raza de verbo en mente palabras incendiarias en más de una ocasión tuvo retuvo hasta el final

Voz 9 19:59 nosotros nacimos con

Voz 12 20:02 la mucho y sin embargo la respuesta fue tremenda

Voz 0821 20:06 que decidan una mesa redonda en Bergara en dos mil diecisiete recordando la historia de su partido donde le definen como el mejor conductor

Voz 0055 20:12 la mente brillante una personalidad arrolladora ha sido un

Voz 1727 20:15 frente un gran planificó pero sobre todo

Voz 0055 20:18 un gigante entre los líderes pero

Voz 0821 20:20 cuyo Ortúzar no han sido los únicos reconocer a quién ha hecho historia al Gobierno y el arco parlamentario les recordaban en redes sociales en el Congreso Joan Tardà se quedaba con otra seña implementar

Voz 12 20:30 la persona con talla de estadista sabiendo que a veces hay que hay que preguntarse

viernes uno de marzo

Voz 1275 20:51 qué tal buenos días las primeras predicciones meteorológicas para la semana que viene anuncian lluvias a partir del martes bajarán también los termómetros que de momento este fin de semana van a seguir sin cambios sol cielos despejados hoy iba a pesar del frío de primera hora superaremos los veinte

Voz 1727 21:06 dos a mediodía hoy por cuarto día consecutivo

Voz 1275 21:09 mantiene activado el escenario uno de protocolo anticontaminación en la capital la velocidad recuerden está limitada a setenta por hora en las entradas y salidas de Madrid ha avanzado la Ser la justicia investiga la decisión del Gobierno de Ángel Garrido de aprobar la creación de tres nuevas universidades privadas en Madrid admitido a trámite el recurso de la Complutense que duda de la legalidad de que una de ellas Túnez centro adscrito ahora mismo a esta universidad pública puede utilizar para su proyecto privado los terrenos cedidos por la Complutense la luz verde del Gobierno de Garrido estas nuevas universidades privadas han molestado a todos los rectores de las públicas madrileñas un malestar que confirmaba ayer Javier Ramos rector de la Rey Juan Carlos Senante

Voz 14 21:44 no gracias a la puesta útil la puesta que da valor es a la sociedad de la universidad pública no no no puedo decir otra cosa yo expresé mis dudas a la

Voz 1275 21:59 la Consejería de Educación sobre si está

Voz 14 22:01 las nuevas tres iniciativas privadas tienen todas amplitud de un año después

Voz 1275 22:07 desde el caso master el resto Ramos anuncia que en abril habrán terminado las múltiples auditorias puestas en marcha por la Universidad el lunes junto al consejero van Ken acudirá a la comisión de la Asamblea que investiga esta sierra

Voz 1727 22:17 eso es todo

Voz 14 22:20 Ny bagaje de conocimiento ahí con la única intención de que se esclarezcan la verdad

Voz 12 22:31 Luis Alegre uno de los cinco

Voz 1275 22:32 fundadores de Podemos cerrará la lista de más Madrid la lista que encabeza Iñigo Errejón a la Comunidad en un gesto simbólico de apoyo al ex diputado vapuleado por Podemos tras su decisión de concurrir de la mano de Carmena al veintiséis de mayo alegre la este nuevo paso por estos motivos que explicado en la SER

Voz 15 22:47 lo que me mueve es realmente la posibilidad de crear un espacio amplio progresista dos de todo el mundo pues puedas como sentirse representado

Voz 1275 22:58 la SER ha podido confirmar algunos otros nombres que también se suman a la lista de más Madrid a la comunidad Tania Sánchez los diputados regionales Mónica García Hugo Martínez Abarca Jazmín Beirak en el número cinco Errejón ha fichado al investigador de enfermedades oncológicas esto

Voz 1727 23:11 Tejero

Voz 1275 23:13 hoy se conocerá la lista completa de mañana comienzan las primarias en Madrid que como les viene contando la SER esconden alguna triquiñuela titulares con Aurora Santos

Voz 0159 23:21 según el reglamento de las participa tareas el voto de aquellos que apuesten por un orden diferente al propuesto por Carmena y Errejón valdrá cinco veces menos que el de los que lo apoyen entre esta noche y mañana Se van a publicarlas

Voz 1275 23:31 la Fiscalía pide un año y tres meses de cárcel por acoso laboral para Isabel Arias candidata del PP en Fresno de toro Dessel acusa de dirigir una campaña de hostigamiento contra la interventora municipal durante esta legislatura en la que áreas ha sido concejal

Voz 0159 23:43 el autobús de Hazte Oír que pide la derogación de la ley de violencia de género con una imagen de Hitler podrá circular por las calles de la capital el Ayuntamiento la autorizado porque aseguran los mensajes se enmarcan en la libertad de expresión

Voz 1161 24:01 Veinticuatro Horas tenemos dos clásicos esta noche baloncesto y mañana en fútbol Sampe buenos días buenos días con cuentas pendientes en baloncesto después del polémico final de la Copa del Rey hechos que de momento han llevado a la nevera al trío arbitral del partido hoy se enfrentan de nuevo en la jornada veinticuatro de la Euroliga de la Euroliga en la que los blancos buscan afianzarse el factor cancha en los cruces próximos y en los prolegómenos retirada de la camiseta de Juan Carlos Navarro habla Pablo Laso a mí el homenaje

Voz 7 24:23 Navarro me parece magnífico que Navarro es un para mí un icono del baloncesto español va a Juan que le tengo un gran aprecio como persona y me parece perfecto participar en cualquier acto de homenaje un jugador que se lo ha ganado en su carrera

Voz 1161 24:35 el partido a las nueve y mañana desde las nueve menos cuarto el de la jornada veintiséis de fútbol que se inicia cada jornada de Liga desde las nueve con el Rayo Girona bajas locales de los lesionados Elustondo y Uche arbitrará el colegiado aragonés Jaime Latre pues esta noche en Carrusel Madrid en ser más en el ciento cuatro punto tres del FMI en la aplicación de la SER

Voz 1275 24:51 seguir ese partido de la Euroliga entre Barça y Real Madrid también el Rayo Girona mañana sábado más deporte desde mediodía ir el domingo Carrusel Madrid retransmite el Betis Getafe a las cuatro de la tarde por ciento que lunes carrusel de seguir en directo el Leganés

Voz 1727 25:06 la Mercedes Benz la filial de Mercedes

planicie acaba de unir al cártel de la tercera edición de Río a que tendrá lugar del cuatro de julio en Ifema cartel junto a Love Of Lesbian Jorge Drexler bomba Stereo Fuel Fandango y un largo etcétera Tenemos ahora mismo siete grados en Haro

Voz 27 29:44 vida

Voz 9 29:52 sí

bueno son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 5 30:13 año patrocina este espacio

Voz 1727 30:17 la SER ha tenido acceso a los audios de la declaración ante el juez del ex presidente valenciano de Francisco Camps por su imputación en una pieza separada de la Gürtel Javier

Voz 0858 30:26 fue hace un mes y ante el juez de la Mata Camps dijo que apenas tenían trato con Álvaro Pérez el Bigotes era el responsable de las empresas de la red en Valencia y Camps en una de las grabaciones más famosas de las investigaciones llegó a llamarle amiguito del alma ahora Camps dice que nunca fue su amigo y que eso se lo inventó la SER Miguel Ángel Campos

Voz 0055 30:44 pues su amiguito del alma pero ante el juez Camps negó amistad alguna con el vigor

Voz 28 30:48 pues ya lo pedir no es ni ha sido nunca un amigo mío ni compartíamos nada ni gustos ni intereses ilusiones y expectativas de ningún tipo de hecho no tenemos no se fotos paseando por el campo o fotos bañándose en la playa

Voz 0055 31:03 tanto se ha hablado de ella que parece que El Bigotes sea su único amigo además de Dios claro

Voz 28 31:08 daba la sensación de que el único amigo que tenía en la vida aparte de Dios era Álvaro Pérez

Voz 0055 31:12 según su declaración como imputado ante el juez que ha reabierto la Gürtel su amistad fue una invención de la SER

Voz 1727 31:18 a ir el país para destruirla en más de una decena

Voz 0055 31:20 la de ocasiones menciona en su interrogatorio a la Cadena SER como origen de sus males dice que sufrió un acoso que sólo ha aguantado por ser creyente

Voz 28 31:29 el Grupo PRISA también la SER El País hicieron fotografías de la farmacia persiguieron a mi mujer es acaban constantemente pues eso la farmacia mi mujer en fin tuvo la persecución de estas terribles que desgraciadamente en Estado de Derecho nadie me defendió pero la fortaleza del entereza de personas creyentes creo que al final nos permiten mantener la presión mediática y social a la que a veces no somos sometidos

Voz 1727 31:51 escuchen ahora esta llamada es la conversación entre nuestro compañero de Radio Zaragoza Miguel Mena con el marianista Manuel Briñas que abusó de él cuando era un adolescente crees que a mí me insiste daño sí

Voz 14 32:03 bueno porque se si verdaderamente el alza en venga

Voz 1727 32:11 pero yo fui el único al que le eso

Voz 14 32:15 por si aunque Viñas dice que solo

Voz 1727 32:17 abusó de nuestro compañero según el país hay al menos una decena más de víctimas el que fue responsable durante años de la cantera del Atlético

Voz 0858 32:26 nuestro compañero Miguel Mena ha contado en la SER cómo fueron esos abusos y cómo consiguió parar los Ana corbata buenos días

Voz 0127 32:32 tres días con sólo trece años sufrió dos años de abusos en los campamentos y también en los vestuarios del Colegio Amorós de Carabanchel Alto

Voz 29 32:40 la tienda de campaña luego en los vestuarios te quedas bastante paralizado bueno entonces llegas a verbalizar oye por favor por favor por favor yo la última vez que lo intentó hasta personal le dio un manotazo nunca más lo volví a intentar

Voz 0127 32:53 uno de los problemas de hacerlo público decía Miguel en La Ventana es que personas como Briñas están muy bien considerada

Voz 29 32:58 bueno mis padres admiraban a esta persona como como la admiraba a todo el mundo porque pensaba que llevaba adelante una una tarea educativa para aquellos que no gustaba al aire libre salir a la montaña y demás no lo podía decir a mis padres imposible

Voz 1727 33:11 aquello fue en los años setenta ahora la oleada de

Voz 0127 33:14 días que están surgiendo en todo el mundo le han convencido para dar el paso

en los dos sorteos del triple de la ONCE

Voz 1727 37:37 se escucha de fondo ustedes un ruido raro es Argelia que era al dando besos aquí en esta mesa porque como es habitual entre desde los estudios de Radio Madrid y la tenemos con nosotros estaba saludando ese con Jesús Maraña buenos días Ignacio Ruiz Jarabo buenos días

Voz 6 37:52 dos días

Voz 1727 37:53 y Argelia que era el ya buenos días buenos estoy aquí en Radio Madrid lo ustedes para esta mañana de análisis de todo unas semanas de declaraciones en el Supremo terminó ayer con dos aclaraciones muy esperadas la las de Urkullu zoido Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 38:11 qué tal Pepa buenos de había mucha expectación como dijimos

Voz 1727 38:13 por la mañana con la de Urkullu pero la de Zoido final mente nos dejó en fin muy pegados a la pantalla no

Voz 0055 38:20 porque la de Zoido fue admitida a última hora por el tribunal era muy importante para la defensa del ex conseller de Interior de Joaquim Forn para ver exactamente qué paso en ese operativo exactamente quién desobedeció a quién y quién no cumplió las órdenes de la justicia para impedir el referéndum bueno por un lado Jokin fueron ir pues medianamente contento porque cuando tuvo que apuntan a alguien Zoido apuntó a los Mossos d'Esquadra él defendió que la Guardia Civil la policía tuvieron una actitud

Voz 1727 38:44 ellos actuación proporcionada que habló de las

Voz 0055 38:47 cargas Pablo muy por encima dijo que en realidad la culpa era sobretodo de la Generalitat de Cataluña por no haber desconvocado la la consulta a pesar de las advertencias de los Mossos d'Esquadra aquí en vez de apuntar a Joaquim Forn que a apuntan las acusaciones apuntó a Josep Lluís Trapero Alex mayor de los Mossos d'Esquadra que está imputado no este Tribunal Supremo Pepa sino en la Audiencia Nacional ahora bien cuando a Juan Ignacio Zoido le pidieron algún detalle más porque él siempre hablaba por la información que les llegaba de terceros dentro del Ministerio fuentes de lo más afición pero a través de terceros le preguntaron algo más específico sobre el dispositivo sobre porque seis mil unos siete mil y el contexto

Voz 24 39:20 yo he tenido por costumbre

Voz 36 39:23 no entraré Ny diseñar ni valorar los dispositivos de seguridad

Voz 0055 39:29 entonces bueno vamos a ver el valor que le da el Tribunal a este testimonio porque Rajoy dijo no saber nada de los dispositivos Soraya Sáenz de Santamaría tampoco sabía nada de los dispositivos y Zoido finalmente tampoco sabía nada de los dispositivos la semana que viene sí que vamos a tener más testigos de carácter policial sobre todo destaca iba a ser el que más datos pueda aportar Diego Pérez de los Cobos el crono la Guardia Civil que estaba coordinando todo el operativo frente a esto la creación de Urkullu Iñigo Urkullu venía aquí a explicar cómo medió entre Ejecutivo Rajoy y el guber de de Carles Puigdemont y lo dijo con todo lujo de detalles y Rajoy no se acordaba ni cuándo ni cómo ni dónde había hablado con él pues Urkullu acordaba repueble puso fecha le puso hora y le puso lugar a todas las conversaciones y reuniones Reuniones de dos horas por ejemplo que mantuvo con Rajoy a lo largo de de dos mil diecisiete El fueron a iniciativa de Carles Puigdemont fue el presidente catalán entre pidió estas reuniones el que le pidió que que hablase con el Gobierno español para intentar evitar o al menos eso dijo ayer Urkullu en pues una salida que no gustaba a nadie ir Urkullu dejó bien claro que Rajoy de lo que no quería oír hablar era de un referéndum pactado no pactado de una vía escocesa de una vía no escocesa pero que estaba atento lo escuchamos

Voz 37 40:34 por parte del Gobierno español y en la persona del presidente hubiera una actitud de deseo de mantenerle informado en todo momento de escucha de atención y de respuesta en algunos casos

Voz 0055 40:45 entonces me parece más interesante de la desgracia de Urkullu seguramente sea cuando relató cómo la noche del veinticinco fueron más intensas las negociaciones han veinticinco una de las noches previas a la declaración unilateral de independencia en el Parlament de Cataluña y como finalmente fracasaron las negociaciones porque le dijo Carlos Puigdemont la presión tanto de la calle todas esas personas que estaban manifestándose en la plaza son Jauma hizo la presión interna de su propia de su propio partido sobre precandidatura si le hicieron cambiar de opinión y enfilar la vía unilateral

Voz 1727 41:12 Alberto Pozas descansa este fin de semana vale igual seguimos hablando a partir del lunes un abrazo hasta luego quién tendrán la información sobre los dispositivos de seguridad en este país no es ni una palabra no es una reflexión menor no la que la que provoca lo que dijo ayer el ministro del Interior durante el momento de la historia de España en el que se produce un intento de secesión Ignacio Ruiz Jarabo

Voz 6 41:39 sí la verdad es que es tremendo no quiere no se pone en manos de quién hemos estado no porque no se lo desconozco no me acuerdo que estamos oyendo esto por parte de los responsables del Gobierno español en aquellos días bueno aparte de ser poco verosímil pues una de dos o están cometiendo un delito de falso testimonio o está en manos de quién estábamos es una pena que el polígrafo en España no está aceptado como instrumento de prueba no porque como sí ocurre en Estados Unidos porque yo lo sé al polígrafo para ver si es verdad o no lo sabe no lo sabe lo desconocen ignora acuerdan pero lo que más desnudo ha dejado al Gobierno español en mi opinión ha sido la dejación de Urkullu no es decir con una precisión absoluta han dicho antes que decía fecha Hay también dijo la hora de comienzo también dijo la duración y contenido de la reunión del diecinueve de julio en Moncloa dos horas o dos horas y media o ha mentido Urkullu en cuyo caso el falso testimonio el delito he cometido Urkullu o eficiente ha mentido Mariano Rajoy o resulta que el Gobierno no se acuerda que tuvo una reunión de dos horas y media con el presidente de comunidad autónoma hablando nada menos que de la crisis de Cataluña no lo cual sería una confirmación de la incapacidad absoluta de Mariano Rajoy para ejercer mollar puesto presentó Gobierno no cualquier puesto sea pública

Voz 5 43:00 sí en ese sentido no declaración de Zoido puede tenerlo a mi juicio más eh más repercusiones judiciales más repercusiones en el proceso más repercusiones internas mientras que de Urkullu parece que tiene una trascendencia política importante por qué ha dejado al desnudo todo el discurso que se ha venido escuchando por parte del PP de Ciudadanos de llevó etc todo aquello que hace parece que hace un siglo pero fue hace dos semanas cuando el Gobierno entre otros factores yo por el asunto a que del relator nonato del relator que todavía ni éxito

Voz 6 43:40 tía

Voz 5 43:41 Urkullu lo que hizo ayer yo estoy de acuerdo con una precisión y un detalle

Voz 1727 43:45 de Lugano del cirujano credibilidad

Voz 5 43:49 significó a mi juicio un soplo en en el proceso muy interesante no bueno pues dejó al desnudo que claro que ha habido no ya relatores sino mediadores particularmente jugó un papel importante que ya conocíamos que lo sabía todo el mundo pero tenía el valor de que el propio protagonista dio los detalles que hacían absolutamente verosímil su papel y lo que he contado y efectivamente además dio un par de conclusiones desde el punto vista informativo porque el de transmisora hizo de relatora además no qué ocurrió aquella famosa noche y madrugada cuando ya se había acordado que lo explicó perfectamente había un acuerdo para que Puigdemont convocar elecciones no se aplicara el ciento cincuenta y cinco Ipurúa se vio presionado de forma interna por resumirlo por las ciento cincuenta y cinco monedas del pide Rufián que era simbólicamente esa presión interna desde el independentismo la presión en la calle que Urkullu la citó en la plaza de Sant Jaume con el riesgo de que fuera ha echado de traidor directamente Puigdemont eso frustró y además la desconfianza porque no tenía garantías expresas también lo explicó cuyo en de que se cumpliera el la no aplicación doscientos cincuenta y cinco bueno es muy interesante sobre todo deja abierto oiga si con el Gobierno de Rajoy se intentó como se pudo con mayor acierto menor llegar a alguna conclusión alguna salida oiga dejen de enredar ya de utilizar electoralmente y descaradamente el asunto no

Voz 1727 45:19 bueno hemos escuchado ya a a Rivera hay Pablo Casado con el tema adhesivo mediador nuevo mediador Inter mediador acceso en fin que era yo

Voz 5 45:28 comiendo que se escucha el testimonio de Urkullu cualquiera que tenga dudas sobre eso

Voz 0247 45:31 sí yo creo que además el testimonio de Urkullu ayer

Voz 6 45:34 lo que más trabas que se puede hacer política es decir

Voz 0247 45:36 que hay vías para lo política vías para el diálogo en el sentido que se quiera porque ya sabemos que es la palabra diálogo la hemos manoseado quizá en exceso yo creo que además puso a todo el mundo en su lugar no Pepa esta mañana definía describía de manera muy gráfica por ejemplo la actitud de salmón frente a las presiones en la plaza Sant Jauma a aquella aquella tarde noche que tampoco eran tan multitudinarios hay que decirlo y luego los tuits de algunos personajes que ahora se venden como los salvadores de un posible acuerdo y que se

Voz 1727 46:10 duramente por su expresiones estamos en parte aquí

Voz 0247 46:13 yo también yo creo que los testimonios de Rajoy no ir el de Zoido me parece bueno no tiene nombre es irresponsable incompetente en fin en no se me ocurren adjetivos peores para un político que ha estado al Ministerio pero en ese Ministerio pero recordemos salta Rajoy la moción de censura porque es no porque fuera condenado sino porque

Voz 1727 46:38 juez que instruía la causa que

Voz 0247 46:41 se acabó sentenciando perdón decía que sus testimonios no eran creíbles es decir un presidente de Gobierno que se demuestra una vez más que ante las situaciones de tensión de alta política fallo

Voz 6 46:55 sí yo me acuerdo absolutamente como que habéis dicho los dos quiero hacer un pequeño matiz no yo creo que la la intervención de Urkullu perfectamente definida por el mismo su declaración no es una mediación no es una mediación por el contenido lo que él dijo Inés una mediación en sentido jurídico del término en España está regulado lo que es un mediador que hace un mediador Sarah de ción El mediador dirige asume todas las riendas del proceso lo dirige convoca reuniones fija los órdenes del día establece los términos en que sea de discutir propone acuerdos escritos concretos y finalmente en caso de que se produzca lo Vera hace la de ese desacuerdo no hombre nada de eso dijo Urkullu que había hecho un transmisor

Voz 5 47:41 ahí discrepo con hombre Urkullu lo dijo claramente que si

Voz 6 47:44 pidió que intercediera porque no había diálogo porque no había forma de hablar entre las dos partes es transmitía mensajes de uno a otro hombre intentando que efectivamente ese fuera fuera fluido el diálogo no explicó importantes yo veo si no no vinculado que que a pesar de ellos insisto en en que a Mariano Rajoy ha quedado retratado con una delegación de Urkullu no pero sin embargo no lo coincido en que Urkullu mediana