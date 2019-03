Hoy por Hoy (01/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho

Voz 1727 00:02 en Canarias

Voz 3 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 en apenas media hora comienza el último Consejo de Ministros antes de que Pedro Sánchez disuelva las Cortes el próximo martes y convoque elecciones generales este consejo viene cargado Javier de decretos

Voz 0858 00:36 la regulación de los alquileres medidas de contingencia para el Brexit un paquete sobre igualdad que amplía el permiso de paternidad e incluye medidas contra la discriminación en el trabajo además en las últimas horas se ha confirmado que Carmen Calvo la vicepresidenta será el número dos del PSOE por Madrid en Hoy por hoy la presidenta del Congreso Ana Pastor ha confirmado

Voz 4 00:56 también que ella quiere seguir y que su partido el PP también quiere contar

Voz 1727 00:59 con ella sí que me puedo decir

Voz 5 01:02 lo que que tengo muchas ganas de seguir en en la batalla política y que el creo que así se me transmitió la intención de mi partido es que quieren que siga que siga en esa batalla y lo haré con muchísimo gusto como lo he hecho siempre

Voz 0858 01:18 en Euskadi esta mañana se abre la capilla ardiente para dar el último adiós a Xavier Arzallus el histórico dirigente peneuvista que falleció ayer a los ochenta y seis años el funeral se va a oficiar mañana sábado en Azcoitia ahora la sede del Partido del PNV luce la ikurriña a media asta Radio Bilbao

Voz 6 01:34 Isabel León

Voz 7 01:36 a no me

Voz 6 01:40 entonando el Eusko Gudariak una de tantas veces hoy y mañana serán muchos quienes hagan como homenaje en la capilla ardiente

Voz 8 01:46 TS va a instalar a partir de las diez de la mañana en Bilbao cerca de Sabin Etxea donde desde ayer la ikurriña ondea a media asta con crespón negro el mismo que ya acompaña el duelo de la familia jeltzale nadie fue indiferente Arzallus su figura histórica recibirá el último agur mañana en su Azcoitia natal

Voz 0858 02:04 en Asturias quizás recuerdan a un preso que despertó justo cuando iban a practicarle una autopsia su caso causó tal estruendo que saltó a la fama como el preso resucitado pues bien además devolverá la vida también ha vuelto presuntamente a las andadas le han pillado robando en un taller de coches Ángel

Voz 0174 02:19 eran buenos días buenos días había salido de la cárcel el veintidós de agosto y ahora fue detenido por la Guardia Civil por robar en un taller de reparaciones de automóviles eh

Voz 1508 02:27 trabaja en familia porque junto a otras tres personas

Voz 0174 02:30 es una de ellas su esposa los agentes lo atribuye a la sustracción de piezas de repuesto y las cuatro ruedas de un BMW que estaba en reparación

Voz 1727 02:38 le acusan de al menos otros dos delitos

Voz 0174 02:40 similares en las últimas semanas Gonzalo Montoya Jiménez fue dado por muerto en la cárcel hice despertó cuando iba a serle practicada la autopsia cuando iba a ser colocado en la mesa empezó a emitir gruñidos y ronquidos propios del Estado que se le atribuía pide ahora por daños morales una indemnización de cincuenta mil euros actualmente reside en Oviedo se encuentra bien de salud y lleva una vida bastante activa

Voz 3 03:04 en la Cadena Ser

Voz 1727 03:13 lo que tiene volver a la vida ya ven ustedes son las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 9 03:21 hola qué tal muy buenos días a todos lo habéis notado verdad el tiempo está loco cuando tiene que hacer frío hace calor pero los fieles no tengáis la menor duda de que el calor de verdad siempre llega y a veces pues ya sabes

Voz 1727 03:35 sopetón como cuando sacas a la pizza del oro

Voz 9 03:38 muy te da una bofetada de fuego de esas que echan para atrás bueno pues para que este año no te coja desprevenido adelanta P al verano instalando ya tu aire acondicionado porque ahora es más fácil y más económico en Hipercor y El Corte Inglés te cuento hasta el trece de marzo tienes un veinte por ciento de descuento el split uno por uno y un diez por ciento en la instalación básica en las mejores marcas de aire acondicionado si lo prefieres también tienes

Voz 10 04:02 un veinticinco por ciento en multi split en nada

Voz 9 04:06 le ha condicionado por conductos todo con financiación hasta en veinticuatro meses adelanta T insta la ya tu equipo de aire acondicionado con un veinte por ciento de descuento más un diez en la instalación sólo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés en un ratito se espero áreas

Voz 4 04:27 en el capítulo de hoy seis

Voz 11 04:29 Esperanza Gracia sino puedes esperar al programa de esta noche aunque no haya salido del FIS ya lo puedo valorar necesitas en este momento conocerte horóscopo

Voz 9 04:38 yo creo que las encuestas cada vez se parecen más a los

Voz 11 04:40 toros cotos porque hay algo que te inquieta yo diría que desanimado que atormenta o perplejo te perturba llama al

Voz 1727 04:48 por ciento es decir José Félix Tezanos qué tal buenas tardes y buenas tardes vaya forma les

Voz 9 04:51 insisto las encuestas por desgracia cada vez se parece más a los toros con una pena

Voz 11 05:02 porque nuestra principal misión no es otra que intentar mejorar la vida

Voz 6 05:09 las palabras de uno de los padres constituyentes vitalicio

Voz 11 05:16 decanos me ha decepcionado yo pensaba que en este saldría que el cien por cien de los votos

Voz 6 05:21 Amparo

Voz 11 05:26 eso sí que lo digo que exigimos que no se mano si empezamos estamos hoy hoy por hoy somos muchas las mujeres que nos sentamos afortunadamente que valió la pena

Voz 12 05:39 tuve la reunión con el presidente de gobierno español por una espacio de dos horas que no sé si actuó como interlocutor desde luego la como mediadora es la función que yo hice de enlace de internet

Voz 6 05:51 no

Voz 11 05:56 la verdad es que ha perdido mucha credibilidad y tampoco ya ni siquiera comentar que valió la pena policía advierten materno siete expedientes administrativos que multa por no pedir permiso con el ruido innecesario

Voz 6 06:08 domingo y por eso estamos aquí por eso hemos tomado la decisión ha convencido ah

Voz 11 06:28 yo como presidente ciudadanos y como candidato estaré encantado de abrir los brazos

Voz 6 06:33 que lo que juramos la propuesta que en estos momentos eso una propuesta que me ilusiona rebote

Voz 11 06:45 la pena por ustedes por España por los españoles

Voz 6 06:56 son las nueve y siete minutos de la mañana

Voz 1727 07:00 en a las ocho y siete en Canarias José María Álvarez Pallete presidente de Telefónica muy buenos días buenos días bienvenido a la Cadena Ser esta semana hemos vuelto a ver cosas que no creíamos eh pero las hemos visto en el Mobile World Congress en Barcelona por ejemplo

Voz 13 07:16 a esto en You Tube esto es una intervención quirúrgica una operación

Voz 1727 07:30 con el cirujano en un sitio el paciente no otros se hace gracias al cinco G cuando va a estar esto disponible aquí en España así para todo el mundo Delfín cogen

Voz 14 07:40 bueno Se estima que en los próximos tres cinco años irá introduciendo progresivamente la tecnología cinco G es una tecnología que permite dar cien veces más velocidad Hay imita a veces más capacidad pero sobre todo permite la eliminación de de la latencia lo que llaman la atenta básicamente lo que quiere decir es el tiempo que tarda en volver a la señal por eso la cirugía remota o la conducción autónoma que requiere inmediatez pues son de los casos de uso más obvios que tendrá el cinco G cuando

Voz 1727 08:09 que por fin lo he entendido claro porque no se pierde ese tiempo sagrado de y volver Hinault tienes al paciente ahí con el bisturí en la mano para tomar la decisión no

Voz 14 08:17 exactamente un coche que se conduce sólo sigue con tecnología a cuatro G desde que detecta el objeto hasta que frena son unos cuarenta cuarenta y cinco metros que es una reacción más ente es un tiempo superior a la del ser humano con cinco G serán unos diez quince metros que es más rápido lo que reaccionó un ser humano

Voz 1727 08:34 hay muchísimos oyentes de la Cadena SER que en este momento están escuchando esta entrevista estas palabras suyas desde un coche que es un coche conectado

Voz 14 08:43 bueno en coche conectado es un coche que está conectado a la red y por lo tanto cuanto más sensores tenga más capacidad tiene de hacer cosas Un coche conectado de hecho la teoría de los coches hoy ya están conectados porque ya están conectados con con tarjetas cuatro Geo con tarjetas tres G un coche que se conduce sólo es un coche que tiene muchos sensores y que además está conectado a través de la inteligencia artificial tiene capacidad de conducción autónoma a conducción remota hay varios tipos de autonomía de coches desde el coche autonomía cero que es el que tiene un volante hasta coche autonomía a cinco que es que no tiene volante etapas intermedias son coches que hacen diferentes grados de conducción autónoma pero que

Voz 1727 09:18 necesitan conductor allí no los de la etapa intermedia

Voz 14 09:21 etapa intermedia necesita un conductor por donde vamos a empezar claro

Voz 1727 09:24 poco a poco a poco a poco porque a veces la tecnología que a mí particularmente me parece un mundo fascinante a veces da miedo luego iremos al miedo de momento nos quedamos con la parte más luminosa que son las innovaciones tenemos infraestructura en España para que este ciclón que usted está describiendo que es el cinco G circule

Voz 14 09:44 sí además primero yo creo que es que a esta revolución tecnológica no hay que tenerle miedo esto es bueno y además como generación de seres humanos somos tremendamente afortunados porque nunca en la historia de la humanidad se ha producido una acumulación de tecnología como en la que estamos viendo hoy este es un dato académico lo que estamos viendo hoy es cuatro veces el tamaño la revolución industrial en términos de PIB per capita por lo tanto como generación de seres humanos tenemos que mirarlo con ilusión porque es una ocasión histórica es verdad que cada vez que ocurre una acumulación de tecnología pues cambia las reglas del juego y hay que adaptarse hay que adaptarse y por lo tanto como como sociedad tenemos que decidir qué es bueno y que es malo que queremos que esto ocurra porque creo que esto es bueno para España en estos momentos pues porque a España esta revolución industrial que va a venir fundamentalmente por las redes por las redes por la conectividad porque la inteligencia artificial necesita ir a algún sitio y esas son las redes de alta velocidad pues España tiene ahora mismo en un nivel de penetración de fibra de ultra banda ancha que es superior a la suma de Reino Unido Francia y Alemania juntas España tiene un setenta y seis por ciento penetración de fibra imaginen ustedes que en la revolución industrial español ha tenido el setenta y seis por ciento el territorio cubierto ya con Ferrocarriles de una fábrica de vapor en cada empresa eso es lo que tiene hoy España y por eso creo que España está muy bien posicionado

Voz 1727 10:56 ya que se debe esa ventaja objetiva que tiene España en este momento

Voz 14 10:59 pues a la competencia en infraestructuras a un marco regulatorio que fomentó la la inversión y honestamente creo que a Telefónica que ha hecho muy bien su trabajo

Voz 1727 11:09 Telefónica es sólo ya una empresa de de telefonía porque claro forma parte del imaginario colectivo pero lo que está describiendo es otra cosa

Voz 14 11:16 no telefónica hoy en día es una empresa de telecomunicaciones y tecnología esta revolución de acabamos tecnológicamente piense que Telefónica nació piensa que Telefónica nació hace noventa y cuatro años dentro de seis años haremos centenarios nacimos para dar voz y nuestro producto estrella que es la voz pues la gente poco a poco considera que debe ser doy por lo tanto se va muriendo pero hemos tenido la suerte que han aparecido al lado un producto que la gente adora y necesita que son los datos nuestra misión es construir una red que sea capaz de transportar todos esos datos y es construir una nueva fábrica porque la fábrica que construía voz ya no da suficiente capacidad para todos los datos que somos estamos Taro a transmitir una idea del producto es a nosotros los volúmenes de voz nos crecen un cincuenta por ciento cada año no hay muchas empresas imagine es una fábrica de coches que tuviera que producir cincuenta más cada año sobre los

Voz 1727 12:07 estos

Voz 16 12:09 eso es muy importante preocupa mucho King es

Voz 1727 12:12 el dueño o la dueña de mis datos los de Pepa Bueno que voy dejando por todo el mundo ir por todos sitios cada vez que me conecto a mi teléfono tableta o mi ordenador yo si la Doñana de mis datos

Voz 14 12:25 en fundamentalmente yo creo que sí creo que además los datos son tan intrínsecos a la persona como su dignidad como su derecho al trabajo por lo tanto es una de las facetas de esta nueva revolución tecnológica está surgiendo desde nuestro punto de vista un nuevo factor de producción que son los datos y es tan mío como mi derecho a tener capital tener trabajo

Voz 1727 12:43 hostia que mis datos míos de la cuna a la sepultura hice lo poder se lo podré dejar en herencia a mis hijos por ejemplo

Voz 14 12:50 sí gestionarlos existe el el los datos tienen valor los datos tiene valor

Voz 1727 12:54 económico Valor económico e hasta ahora yo no veo nada de eso

Voz 14 12:58 eh bueno Excel recibimos productos que que se supone que son gratuitos pero la es la como se explicita esa esa transferencia de valor quedo yo a cambio de que recibo para mí es lo la siguiente etapa va a tener que quedar bien claro cuál es el valor de mis datos para que yo juzgue como persona sino lo que recibo es justo o no

Voz 1727 13:15 Telefónica tiene muchos datos de los españoles desde hace mucho tiempo en este mundo en el que todavía no tenemos que yo sepa no un arquitectura jurídica digital esto todavía no existe y que por lo tanto cada uno hace lo que puede hice apela a la autor de regulación con qué criterio almacenan datos Telefónica y sobre todo qué hace con ellos

Voz 14 13:37 si nosotros somos licencias y concesiones del Estado por lo tanto una de las obligaciones que tenemos como tales garantizar la integridad de los datos de las comunicaciones de nuestros clientes por tanto nosotros estamos obligados por ley a protegerlos a protegerlos ya no cederlos sin autorización de nuestro cliente pero es que nosotros ahora vamos un paso más allá una red cuanta más fibra desplegamos cuanto más cuatro G desplegamos son redes digitales y por tanto la capacidad de generar datos aumenta sustancialmente y por lo tanto la red está generando datos permanente

Voz 1727 14:10 la red lo sabe todo y a todas horas bueno la red

Voz 14 14:12 bastante porque esta forma cada vez parte más fundamental de la vida de las personas no hay dos vidas no hay una vía digital analógica sólo hay una vida mira qué hacemos más cosas más datos

Voz 1727 14:21 no me interesaba eso de que hace con mis datos Telefónica que

Voz 14 14:24 los dos mucho se os otros los almacenaban

Voz 1727 14:27 sí sobre todo lo que en este centro

Voz 14 14:29 has hay una regulación de todas este mundo digital nosotros hemos decidido autorregularse nos creemos que nuestros clientes tienen que tener tres derechos fundamentales que es que sepan que sus datos están seguros que están protegidos que sepan qué datos tenemos que sepan que sean conscientes de que todos todos debemos y que se sientan dueños de los mismos que sientan que son ellos los que deciden qué va a pasar con esos datos nosotros queremos que los datos nuestros clientes son como su número de teléfono tienen derecho a que sean suyos y tienen derecho a portar los nosotros creemos que si decidieran irse Telefónica por una razón que no lleva a comprender pues debería ser capaces de llevarse sus datos también Podemos llevan su número tres

Voz 1727 15:04 hay quién puede estar preguntándose en su casa ahora mismo hay que hablan estos señores cuando hablan de los datos los datos que tiene Telefónica nuestros tienen que ver con cuando descolgamos el teléfono a qué hora tiene que ver cuando nos conectamos a determinadas plataformas todo eso que hacemos en nuestra vida cotidiana quedar registrado en un sitio que hace un perfil hacer una fotografía de de nuestra vida no es una cosa menor Isère entendido bien eso es una especie de capital que en algún momento podremos poner en el mercado decir voy a vender mis datos

Voz 14 15:32 yo creo que sí como los datos de la relación con una compañía eléctrica a alguna compañía de gas o los datos que genera mi coche o los datos que va a generar mi ropa Gomis gafas conectadas todas esas fuentes de datos cuando entramos en el mundo de Internet de las cosas vamos a generar cada vez más dispositivos en nuestro reloj el último reloj inteligente es capaz de hacer un electro un electrocardiograma certificado por la Asociación Americana de Cardiología todos esos datos de salud personales de consumo son datos que nosotros queremos pertenecen a la persona

Voz 1727 15:59 yo quería una mañana dedicarme a esto que estamos haciendo que es hablar de lo que viene de lo que ya está aquí porque la tecnología para hacer todo esto ya está aquí no lo que falta es decidir quién gobierna

Voz 14 16:10 yo creo que precisamente no puedo estar más de acuerdo esté la tecnología ya está aquí y la tecnología en las próximos tres años lo que vamos a ver de reconocimiento de voz de reconocimiento imágenes de los algoritmos que aprenden solos van a van a tener un impacto en todo lo que hacemos fundamental nosotros creemos que este no es el momento de tecnología la tecnología ya está creemos que es el momento de los valores que creemos como sociedad que es bueno que se haga con esa tecnología porque no todo lo que haga la tecnología va a ser necesariamente bueno y por lo tanto creo que es un aumento de las ciencias sociales creo que es el momento de que hablemos de filosofía digital el de abogados digitales de de reconocimiento de voz pero también de sintaxis en el mundo digital es decir va a haber muchas disciplinas sociales que son las que tienen que marcar el contrato social que nos queremos dar en este nuevo mundo

Voz 1727 16:57 el señor Álvarez Pallete esto va contra todo lo que nos van contando que dice necesitamos ingenieros muy que también harán falta digo yo icono nosotros nos quejamos de que pasa con las humanidades que desaparecen usted dice que ahora hace falta meter las humanidades en el mundo digital

Voz 14 17:10 yo creo que son más necesarias con nunca pero no es que lo creamos nosotros en todas las revoluciones tecnológicas anteriores siempre ha sido necesario Un contrato social y los contratos sociales se hacen entregas pero las personas que ven lo que viene el mundo a tecnología pero las ciencias sociales

Voz 1727 17:25 pero la diferencia con respecto a otras revoluciones y yo lo estoy entendiendo bien es que esta tiene que ser global este contrato lo tiene que en fin promover hacer no sé cómo pero una instancias supranacionales continental la Unión Europea no claro no y además la Unión Europea con quién porque ahí está China que ahora hablaremos de China ideó cómo está la guerra digital las batallas digital este momento vamos a dejarlo ahí feo quién cuál es el organismo que puede acometer esta tarea que es fundamental no la del contrato social

Voz 14 17:56 esto esencialmente empieza a surgir de la ciudadanía es la ciudadanía la que empieza a reaccionar ante según qué cosas la ciudadanía está empezando a reaccionar con los temas de seguridad o de transparencia en este nuevo mundo digital la propia generación de noticias hay mucho debate sobre la generación de noticia es la las personas las que están empezando a reaccionar cuando las personas empiezan a reaccionar Se activan los ciclos ciclos de representación de las personas y yo creo que eso tiene que ser desde el mundo académico que eso entes independientes hasta el mundo político y lo los en los organismos supranacionales en la revolución industrial cuando surgió el factor de producción trabajo sea activó la Declaración Universal de Derechos de las Personas creo que estamos en un momento parecido

Voz 1727 18:36 en el periodo de transición que siempre hay perdedores para comparar tratar de que no se quede mucha gente en la cuneta acaban de experimentar por ejemplo en los países nórdicos la renta la Renta Básica de transición no eh con un resultado irregular usted es partidario de una renta así que no deje fuera en la cuneta a a quiénes necesariamente van a quedarse fuera de esta revolución por edad por circunstancia

Voz 14 19:01 yo soy partidario de de un marco en el que nos ayude una transición ordenada para para esta revolución tecnológica esto no implica sólo un marco de seguridad social que puede ser una renta transición universal como implica también educación educación para personas que van a tener que reformar sus cualidades a sus capacidades en el mundo laboral educación para personas es que empleos van a desaparecer se crearán otros empleos hay que gestionar esa transición por eso creo mucho en la política de educación no sólo educación primaria secundaria universitaria en la formación profesional y sobre todo tenemos que cambiar la mentalidad ya no uno se va a formar para un trabajo iba a hacer ese trabajo permanentemente va a ser necesario formarse permanentemente el sesenta y cinco por ciento de los de los chavales que están estudiando ahora van a trabajar en empleos que hoy no sabemos cuáles son

Voz 15 19:47 sí

Voz 1727 19:47 las nueve veinte ocho y veinte en Canarias lo vamos a dejar aquí sólo unos minutos si seguimos hablando

Voz 17 19:59 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 11 20:09 la SER presenta el placer de escuchar

Voz 18 20:16 Pla tiro no es pequeño

Voz 19 20:18 peludo suave tan blando por fuera que se diría todo el cordón que no

Voz 10 20:23 Stefan huesos sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro lo dejo suelto al Prado acaricia tire de con su hocico rozando las apenas las florecitas rosas celestes Equal lo llamo dulcemente Platero y tiene allí con un trajecito alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabel Leo ideal cuánto Lidón le gustan las naranjas mandarinas las uvas moscatel estaba este van los chicos morados con su cristalina entre mil tierno hay mimoso y por el que un niño que una niña pero fuerte y seco por dentro como de piedra cuando pasa sobre él los domingos por las últimas Calleja hasta el pueblo los hombres del campo vestidos de limpio y de espacioso se quedan mirándolo CNA tiene a cero acero plata que Lula al mismo tiempo Platero y yo

Voz 20 21:33 Juan Ramón Jiménez mil novecientos catorce Gay el placer de escuchar

Voz 2 21:49 cuenta con las eh

Voz 21 21:53 lo que más

Voz 1727 21:55 sí

Voz 20 22:02 en la Cadena SER voy por oiga Pepa Bueno

Voz 1727 22:26 no hablamos en Hoy por hoy de un mundo que ya está aquí que ahora hay que decidir cómo queremos nosotros que sea como queremos gobernar pero hablamos de un presente luminoso pero un presidente que tiene sombras sí que tratamos a despejar también con el presidente de Telefónica José María Álvarez Pallete tiene una compañía fundamental para la economía española y también para la configuración de la sociedad española hay que ha cambiado tanto como para que tengamos esta conversación con su primer directivo sobre sobre este mundo que hay que gobernar decíamos que va a dejar en en en su adaptación a gente en la cuneta para la que probablemente los Gobiernos tendrán que ponerse de acuerdo en qué medidas se llame rentas se llame como se llame hay que utilizar para que se queden en la cuneta lo menos posible porque en realidad este mundo que no resultaron poco desconcertante señora Álvarez Pallete tiene que ver con esto tiene que ver con esto

Voz 14 23:20 pero también yo animo a que severa con sin temor en el sentido de en mil ochocientos el ochenta por ciento población mundial se dedicaba a labores agrícolas hoy en Estados Unidos el dos por ciento se dedica a labores agrícolas es lo que hagamos con la tecnología de cómo manejamos esa transición tanto pero creo fundamentalmente que esto va a generar riqueza general mucha riqueza hay que repartirla bien más manejar esa transición

Voz 1727 23:43 todos los datos son buenos

Voz 14 23:46 todo lo que circula es bueno o quién ahí hay de todo como en toda actividad humana hay gente que hace cosas malas con los datos la inmensa mayoría es bueno pero por dar un un porcentaje decía antes a nosotros el tráfico de datos a cualquier empresa tributación unos crece entre un cincuenta y un sesenta por ciento los años hoy ya día hoy más de la mitad del tráfico de datos que va por las redes de Telefónica no es humano son bots máquinas que hablan más de la mitad de esa mitad y por lo tanto un veinticinco veintiséis por ciento del total es pues son bots malos es suplantación de identidad o intento de robarnos las contraseñas ese tipo cosas es como si por la M40 el veinticinco veintiséis por ciento el tráfico pues fuera gente mala eso hay que verlo hay que regularlo y hay que cuidarlo por eso creo que es importante la transparencia lo que hablábamos antes está transparencia quina

Voz 1727 24:32 sé que en el mundo y se me están ocurriendo escuchándole que por ejemplo los partidos políticos deberían declarar si tienen contratado bots que son algoritmo que en campaña electoral juegan en las redes sociales bueno eso sería transparencia no

Voz 14 24:46 yo es que creo que de un derecho fundamental de este nuevo mundo es yo tengo el derecho a saber si estoy hablando con una persona con un Bot tengo derecho a saber como en la televisión en la radio normal si es un espacio publicitario o no porque están intentando afectará a mi conducta cuando sí creo que en un momento dado la transparencia exigirá que sepamos qué voz están utilizando en todos los ámbitos incluido la policía

Voz 1727 25:05 incluida la política voy a abrir enseguida la conversación a esta mesa pero yo tengo que hacer una pregunta una pregunta de actualidad el Gobierno este Gobierno está ya en tiempo de salida había incluido un una tasa un impuesto a las grandes tecnológicas para bueno para afrontar los gastos sociales en España para afrontar el presupuesto en realidad esto se puede arbitrar también para el coste de la transición de la que estamos hablando usted sería partidario

Voz 14 25:34 creo que soy partidario es de una regla que diga mismo servicio misma reglas mismas obligaciones si la economía analógica tributa la economía digital tiene que tributar cuál es la forma de tributar es lo que se puede discutirse es una tasa seis otra forma como personalmente que los creo que los datos pertenecen a las personas creo que las personas tendremos rendimientos del capital las acciones que tengamos remiendo que les den rendimiento

Voz 1727 25:55 el trabajo nuestro salario rendimientos de nuestros datos

Voz 14 25:58 yo creo que vendrá un momento en el que las grandes tecnológicas tendrán que empezar a intercambiar valor con las personas y nosotros votaremos previo pero vuelvo a decir estos como el mundo digital la fiscalidad está pensada para un mundo físico y lo que tenemos que además es un mundo digital en el servidor hoy en día lo puede pone bueno donde quiera pero lo hecho tributaba les el individuo el que el que generan los datos hay mucho

Voz 1727 26:20 el gigante chino Wei por muchos motivos gigante chino que si no me equivoco está participando en la instalación de la infraestructura cinco G en España es así

Voz 14 26:29 todavía no se ha decidido no está decidido yo creo por ninguno los operadores que suministradores van a van a suministrar la tecnología

Voz 1727 26:36 presiona Estados Unidos encontrar porque ya sabe que sostiene parte de de del Gobierno de Estados Unidos que se trata de algo así como un instrumento al servicio del Gobierno chino para espiar en Occidente presiona

Voz 14 26:47 hay mucho ruido y nosotros creemos que el ruido es malo nosotros nos gusta las decisiones basadas en hechos más sobre un tema tan serio como son la a la integridad de las telecomunicaciones nosotros somos responsables de varios permanentes de la seguridad y la integridad las comunicaciones y por lo tanto es lo más importante que hacemos estamos permanentemente analizando nosotros les gusta mucho el basar los la este tipo de opiniones tan seguidas en hechos y por lo tanto la GSMA la asociación de fabricantes en concreto sus los los europeos emitieron un comunicado a este respecto diciendo que qué es lo más importante que tenemos queremos constatado ningún hecho raro en nuestras redes que estamos perfectamente constatando la también que el despliegue de cinco G es esencial y que cualquier interrupción en alguno de los suministradores puede causar un retraso por lo tanto yo animo mucho a que este tema a los lo tratemos con con mucha con mucho rigor sobre todo basado en hechos notando en tanto ruido

Voz 1727 27:35 de que estamos en la precisión un poquito más de precisión en la llegada del cinco general para todo el mundo poquito de precisión

Voz 14 27:42 es siento decepcionar pero pero no existe porque porque depende de muchas cosas es decir el cinco G no es sólo el tener la tecnología la radio o el cinco G va a requerir decenas de miles de estaciones base distintas de las que hay ahora porque serán estaciones bases más pequeñas pero el cinco G va a conectar todas las farolas la conectar todos los electrodomésticos por lo tanto hace falta también el el despliegue de esa infraestructura hace falta también el que todo eso esté conectado con fibra España está especialmente preparada pero otros países no lo tanto es muy difícil saber nosotros aventura Amos que tres años es un plazo razonable

Voz 1727 28:16 ustedes no han podido escucharlo pero en la pausa decía maraña de digamos estar hasta pasado mañana o toda la mañana hablando de esto porque hay tanto de lo que hablar Jesús Maraña cuando quieras

Voz 23 28:25 sí yo lo escuché al señor Álvarez Pallete en la apertura del Mobile un discurso en el que defendía mencionaba decía que el uso de la inteligencia artificial debe basarse en sólidos principios éticos y ese es un discurso que uno agradece mucho como es viernes y los viernes no sé si sabe que hay una sección que Pepa llama las muchas son las noticias falsas o falseadas las Feed News etcétera como se garantizan y cómo se ejecutan esos principios éticos ha llevado a este otro terreno qué opinión tiene sobre el deterioro democrático que a mi juicio producen

Voz 15 29:05 la verdad las falsas noticias

Voz 23 29:07 etc o ese altísimo porcentaje de información que ya viene de manera robótica que en pocos años ya son bots efectivamente los que van a manejar el grueso de la información que recibimos en ese sentido que hay que hacer o qué se puede hacer una gran operadora de telecomunicaciones que puede hacer o qué regulación precisa qué tipo de regulación para que se aplique esa ética en términos cívicos democráticos técnicos etc

Voz 14 29:35 bueno en la primera parte en en los principios éticos en torno al inteligencia artificial decir que como es un terreno nuevos terreno inexplorado pues eh vamos avanzando a medida que vamos descubriendo cosas nosotros creemos que de momento es muy importante la autorregulación es decir que cada uno diga para que esta utilizando la inteligencia artificial nosotros estamos somos pioneros a nivel mundial somos de los primeros que estamos aplicando inteligencia artificial en redes de telecomunicaciones para dos cosas para servir a nuestros clientes decir para que nuestros clientes puedan dirigirse a nosotros de una forma mucho más sencilla ahora o Movistar Hong significa que uno le puede hablar a la red y que las cosas pasen en tiempo real eso dicho así suena sencillo pero desde el punto de este gen es complejo pero en el fondo lo que significa es que la gente va a poder utilizar la red de Telefónica ha fuera mucho más sencilla la va sentir como propia la segunda parte lo estamos utilizando es para que la propia red piense repare sola es decir si la red detecta que hace falta capacidad en un momento dado moverla hacia ese sitio o si la red detecta que el router de mi casa aquellas hiper inteligente fibra Se va a alterar a romper que lo respete sólo por lo tanto va destinada a mejorar la calidad de servicio del funcionamiento de la red pero al mismo tiempo tenemos unos principios principios de lo que no vamos a hacer con la inteligencia artificial lo que no vamos a hacer con los datos de nuestros clientes es lo que hablábamos antes mientras viene una red una una un conjunto de principios nos tenemos que aplicar los nuestros y además hacerlos públicos qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos en la parte de la de la no en política como decía antes esta revolución lo está alterando todo ya está alterando el mundo en el que nos relacionamos y en el que nos comunicamos las redes sociales han supuesto una revolución son útiles porque cada día nos comunicamos de una forma mucho más efectiva tenemos que decidir cómo hacemos que eso sea transparente desde mi punto de vista el principal principios la transparencia que la gente sepa lo que está pasando una noticia falsa es vital izada porque genera mucho tráfico entonces se detecta exhibirá Ariza más porque cuanto más tráfico detecte al se genere más me conoce las redes social a mí yo creo que hay que ponerle unos principios a esos mecanismos de realización que tengan por lo menos una ética de la verdad no una ética de la visualización pues la visualización

Voz 1727 31:41 profesora de Derecho Constitucional qué hacemos con nuestro derecho para adaptarlo a esto que está describiendo el presidente de Telefónica como vamos a esa Constitución digital que ámbito puede tener una Constitución digital que no sea el planeta entero

Voz 0247 31:56 eh bien yo primero me alegro saber que las ciencias sociales volvemos a ser útiles no y cuando ya oigo la palabra Constitución de por medio pues en fin me felicidad si es total y yo creo que antes lo comentamos que efectivamente al final habrá que establecer un pacto social global no que una Constitución sea digital lo sea el tipo que sea es un pacto social pero que hay que implicar a la ciudadanía

Voz 24 32:21 ya a nivel local no el del

Voz 0247 32:23 el hecho excede actúa no como es piénsalo cabalmente pero actúa localmente más que nada para aprovechar estos mecanismos estos nuevos instrumentos que nos da la tecnología para implicar a la ciudadanía en los procesos de toma

Voz 1727 32:37 son ya no público sino también privadas porque

Voz 0247 32:40 y las cosas a mí me parece apasionante es el los retos éticos que plantea no porque claro estamos hablando del router tal pero cuando los coches vayan solos por ejemplo no es supo que en algún momento decidirán si tienen que frenar para no atropellar a alguien no para que la hierba no salve a nosotros no todos esos criterios hemos establecen porque hay otros temas que no decías como la Constitución ganó por ejemplo la la veracidad la exige ya la Constitución respecto a la información por tanto es trasladarlo a la a la realidad virtual pero vamos que que hay una cantidad de retos también desde el punto de vista filosófico ético jurídico que esto claro nos va a darnos la volver locos porque

Voz 1727 33:20 era un ámbito porque porque tú dices el coche que se conduce sólo quién es responsable de un accidente que provocó en coche sin conducir sin conductor es que hay mano llama las preguntas los dron

Voz 0247 33:30 es no y es decir que son son cosas

Voz 1727 33:32 que que se y entonces yo tengo una pregunta concreta

Voz 0247 33:35 el tema de los bots no los bots malos digamos

Voz 14 33:39 quién decide cuándo

Voz 0247 33:42 Bot es malo o es bueno es decir cuando el dato que está comunicando que está transmitiendo es bueno es malo

Voz 14 33:50 bueno nosotros lo que queremos es que cualquier intento de suplantar identidad o de sustraer información e o de alterar el curso de un una infraestructura eh pues nosotros cualquier cosa que pone en peligro la integridad de las telecomunicaciones tenemos la obligación de pararla pero esa definición más allá porque habrá frontera se acercará más a que es bueno que es malo esa fijen desde mi punto de vista tiene que venir precisamente de del marco jurídico es decir por eso creo mucho en los abogados digitales creo que es un es un buen momento es un gran momento para que nos paremos a reflexionar si todo lo que somos capaces de hacer a través de la red a través del entorno digital donde está el límite dónde está el límite como pasa pero como pasa en la vida normal

Voz 1727 34:33 Ignacio Ruiz Jarabo bueno piedras

Voz 15 34:35 Clemente con toda seguridad desde mi ignorancia tengo la intuición de equivocara me imagino pero de que el mega avance tecnológico tiene un pequeño agujero negro que es la seguridad del usuario no iba a decir haré anécdota no hecho histórico real a mí un día me llamó el director del CNI que me quería invitar a comer no voy a contar el motivo estábamos comiendo solos dos por error mío descuido imperdonable me sonó el móvil evidentemente por no hacer una descortesía lo colgué no contestó la llamada en ese momento les echo una bronca y me dijo que no se me ocurriría hablar por móvil pero hombre por qué dice todas las conversaciones todas que se hacen por teléfono móvil en cualquier lugar del mundo todas son grabadas por un organismo residente en Estados Unidos con los cuales no te mira la expuesta fue bueno director me da igual entonces imposible que localicen ante tantos millones y millones llamadas me dijo si tienen una aplicación un proceso de aplicación automática de cientos de filtros que realmente definen en unos días llegan a la llamada que quieren escuchar reproducida claro desde entonces confieso que uso menos el móvil que usamos habitualmente los demás no mi pregunta es en concreto relacionado con esto es verdad que integraban Mis conversaciones con el móvil puedo evitarlo de alguna manera

Voz 14 36:03 bueno en primer lugar yo animo a la gente el móvil

Voz 8 36:06 no nos sorprende vimos la gente

Voz 15 36:08 ya ven el móvil es ese es fabuloso en saca violaría la CIA todas las llamada nadie a ver si las grabaciones más pues es lo que me dijo después que aplican filtros los más sencillos elementales idioma nombre es países que te digan fechas horas acentos bueno me fue diciendo su tesis al cabo de unos días estarán unos días localizan la llamada que estaban la la integridad vuelva vuelvo a insistir la integridad

Voz 14 36:38 de las comunicaciones es sagrada nosotros los tenemos que garantizar que lo que va por nuestras redes está seguro y está protegido intentos de acceso pues tenemos todos los días intentamos pararlos y la verdad es que no entran hay hay hay intentos de acceso todos los días a la es de todo el mundo por lo tanto yo profundamente creo en la integridad del servicio telecomunicaciones porque creo que es una pieza fundamental de cualquier Estado para poder garantizar las comunicaciones por eso creo que además los mecanismos de seguridad son cada vez mayores la encriptación de las llamadas es cada vez más potente dentro de poco dentro de muy poco será prácticamente indescriptible indescifrable usamos no se podrá hoy en día por supuesto que todo es mejorable pero yo creo profundamente en la integridad el sistema telecomunicaciones este y además animo profundamente a que se hable mucho por el móvil en mi nombre graba la CIA cuando el móvil

Voz 8 37:27 no no no no se la relación que pueda tener conocía este lo sabemos qué contenido tienen tus conversaciones claro dependerá del contenido Ignacio

Voz 1727 37:36 que entrevistamos tenemos pocas ocasiones entrevistar al presidente al primer directivo de una compañía de la envergadura que tiene Telefónica yo recuerdo a un economista griego que lo peor de la crisis del euro cuando fuimos a hacer este programa Atenas que fuimos en varias ocasiones un economista griego nos dijo aquello de no son comparables la economía española griega pero ustedes tienen un factor diferencial que les va a Salva en este momento por complicado que se ponga todo ustedes tienen multinacionales en una situación como ésta como aquella del del año nueve el año diez sus multinacionales Le les van a salvar como va esta multinacional cómo va la empresa no se va a librar de de contarnos algo de Telefónica la incertidumbre geopolítica que vivimos afecta Telefónica

Voz 14 38:23 los sino que podría pasar días hablando de compañía yo veinte años en Telefónica y me apasiona mi mi trabajo en mi compañía yo lo que puedo decir es Telefónica hoy tiene trescientos cincuenta trescientos sesenta millones de clientes es más grande en clientes que Twitter es una compañía que tiene un alcance global que factura pues casi cincuenta mil millones de euros que tiene ciento veinte mil empleados que está presente en muchos países y que además tiene tiene una actividad tan tan crucial en este en este proceso en esta revolución como son las telecomunicaciones nosotros vamos bien los resultados de dos mil ocho han sido sólidos hemos crecido en ingresos hemos crecido en beneficios flotación hemos crecido en beneficio neto hemos bajado la deuda en doce mil millones en tres años doce mil millones es una cantidad enorme de de dinero por lo tanto la salud financiera de la compañía está muy bien estamos creciendo decía al principio esta conversación venimos de un producto que es la voz que está desapareciendo a un producto que es los datos

Voz 1727 39:18 la la la caída de los ingresos de voces haciendo ya

Voz 14 39:20 más que compensada por los centros de datos la primera vez en este día Telefónica el dos mil dieciocho donde más de la mitad de los ingresos ya no vienen de la voz vienen del mundo los datos por lo tanto podría pasar Metola mañana hablando y compañía

Voz 1727 39:31 te preguntaba si la incertidumbre geopolítica que vemos por todos sitios afecta a una compañía de esta envergadura

Voz 14 39:37 lo que pasa es a la única latina no sólo la geopolítica afecta a todo por supuesto la vida media de las grandes empresas ha pasado de ser sesenta y cinco años a ser quince es decir ninguna empresa en este entorno de disolución digital tiene garantizado su futuro por eso es tan importante acometer la transformación y en Telefónica llevamos muchos años cambiando en nuestras redes también me voy a vuelve a repetir algo que me apasiona Yes en España por poner un ejemplo nuestro principal mercado tenemos la mejor red de fibra de Europa sólo hay dos países en el mundo que tenga mejor red de fibra que España que son Japón y Corea eso es entrar en la revolución de la inteligencia artificial con la mejor autopista pues nosotros estamos muy ilusionados con el futuro la compañía estamos muy los senos creemos que los resultados de dos mil dieciocho marcan un punto de inflexión y por lo tanto SICA algo que nos afecta nos afecta muchas cosas el entorno tecnológico el entorno macroeconómico pero la compañía están buena salud José María

Voz 1727 40:39 Pérez Pallete presidente de Telefónica gracias por estar en la SER y les invitamos a que venga contarnos las novedades de este mundo en transformación cuando queda grafias muchísimas Race remita no

Voz 7 40:49 qué

Voz 26 40:56 sí susurros llevan treinta años viviendo del cuento va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña

Voz 6 41:09 es hora de invertir con mutua

Voz 26 41:11 activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco

Voz 6 41:16 Mutua activos la primera gestora independiente

Voz 27 41:21 y ya los premios más prestigiosos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 28 41:39 hay veces que anticiparse no vale de mucho otras y reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes el Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además esta trescientos euros en una tarjeta regalo de El Corte Inglés had to reserva desde sólo setenta y cinco euros y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa hay puente de mayo participará reserva de tus vacaciones en Viajes el Corte Inglés todo son ventajas financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés es sujeta a su aprobación

Voz 4 42:09 soy el coche salud DKV y hoy voy a recordar que en vacaciones debes poner tu móvil también en modo vacaciones porque quienes cuidarte y desconectar es bueno y es que si tú quieres cuidarte nosotros te cuya de de Cau cuya te mucho vaya vaya que tenemos aquí no

Voz 29 42:26 esta nuevo bueno ya tocaba además con la mejor tecnología me alegro quemas puedes pedir nada incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis solo este mes mis ante veis ofertas únicas en toda la cama con la mejor tecnología año de seguro a todo riesgo gratis y no entiendo con Iván Nissan Innovation Prize

Voz 0812 42:45 dicen que se acerca el invierno frío y oscuro como la noche no temas pues hay un lugar donde la esperanza brilla con fuerza con la luz de estrellas infinitas y el calor del sol las Islas Canarias cuenta es no comen campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Voz 16 43:05 te compras una desproporcionada pantalla de plasma un potente portátil con soporte técnico por si acaso y por descontado un portentoso equipo de sonido envolvente porque tú eres un innovador multiplica vida mucho rascas multiplicador de la ONCE gana hasta quinientos mil euros al instante hay más de ochenta millones de euros en premios rascas multiplicador de la ONCE por ellos

Voz 30 43:34 hola cielo oye vienen ahora los de Securitas directa instalarnos la alarma hoy no sabía que vías llamado ya como dijimos que la Casanueva tendríamos alarma pues cuanto antes no es la instalen mejor justo esta mañana de camino al trabajo les he escuchado en la radio y ella mal

Voz 31 43:47 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 14 44:05 hola qué tal en Depot tienen un plan para tu

Voz 33 44:09 Mar para este fin de semana por ejemplo porque hacen fáciles ya exigibles tus proyectos para reformar el baño pintar una habitación no renovar toda la cocina además te ofrecen servicio de instalación financiación diseño de cocinas tres de pasa te este fin de semana por bricks de por el mejor plan para dar una

Voz 15 44:25 nueva vida a tu hogar bricks de precios

Voz 16 44:27 juegos todos los días

Voz 10 44:30 en la Cadena Ser

Voz 1727 44:52 estamos a punto de terminar la semana repasarlas Papa Arruche a son lo que queda de ellas porque esta semana han estado en los titulares informativos Marisol Rojas buenos días hola buenos días el juicio ha continuado estos días pero una intervención ha sido muy aplaudida en el mundo independentista sí es la de Jordi Cuixart él es el presidente de Omnium ya ha sido precisamente esta entidad la que ha hecho un vídeo resumen de su intervención en el Supremo

Voz 34 45:17 muy sencillo

Voz 16 45:20 invitó

Voz 1727 45:24 ha sido un preso político no soy un político por eso así suena el vídeo que se titula el Estado acusado y que está circulando en redes recoge los momentos en los que usar denuncia supuestas carencias de la democracia española vamos a escuchar un fragmento que nos ha llamado la atención el rollo del Estado español hay más de veinte mil personas imputadas o multadas bajo la ley mordaza

Voz 1508 45:46 vamos a detenernos en este punto la Ley de Seguridad Ciudadana más conocida como ley mordaza es una ley administrativa es decir sólo incluye infracciones y sanciones administrativas por tanto no hay imputados porque la imputación es una figura de derecho penal y aquí sólo nos movemos en el ámbito de la sanción administrativa quizás se entienda mejor con un ejemplo si mañana vamos a una concentración no autorizada vendrá Un policía levantará acta se abrirá un expediente informativo llegará la sanción económica si recurrimos iremos a juicio contencioso administrativo pero no hay imputados por la ley de seguridad

Voz 1727 46:23 cada Kuchar habla de imputados pero también de veinte mil personas

Voz 1508 46:26 multadas si se aproxima bastante el último anuario publicado por el Ministerio de Interior es muy detallado explica que el artículo que más se ha aplicado de esta ley es el XXXVII punto cuatro el que tipifica las faltas de respeto a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya

Voz 1727 46:44 el número de multados se aproxima

Voz 1508 46:46 a la cifra queda Cuixart más de a mil personas el importe total de estas sanciones supera los tres millones de euros hay una

Voz 14 46:54 mentira tan evidente esta semana que

Voz 1727 46:57 de sola pero por si acaso alguien no escuchado la explicación vamos a desmontarla porque porque no tiene desperdicio es la de Isabel Díaz

Voz 1508 47:07 Ayuso la candidata del PP a la Comunidad de Madrid había mucha curiosidad por saber qué opinaba de las novedades del caso Máster recordemos que la Fiscalía ha pedido tres años y tres meses de prisión para Cifuentes por falsificación de documento oficial por presionar a terceros para intentar salvar su carrera política Llesta fue la aportación de Díaz Ayuso que eso

Voz 35 47:27 sorprende que a la asesina del niño Gabriel la Fiscalía para ella pide tres años de prisión para Cristina Cifuentes se pidan tres años

Voz 1508 47:35 si tres meses luego no entiendo nada los que no entendemos nada somos nosotros porque sorprende que la ex viceconsejera de Presidencia y Justicia de Cifuentes no distinga entre fiscal

Voz 1727 47:46 jugado es la defensa de Ana Julia

Voz 1508 47:49 da la asesina confesa de Gabriel la que pide tres años de prisión por homicidio imprudente en cambio la Fiscalía reclama prisión permanente revisable la pena máxima a Díaz Ayuso Le han vuelto a preguntar por este asunto en declaraciones a la Sexta parece que intentó disculparse

Voz 36 48:06 lo que quería simplemente eh cuestionar o que bueno que se hablará sobre si no son excesivas una petición de penas hubo otras yo creo que con ello hay muchas veces que está habiendo un linchamiento y eso es lo que yo he denunciado

Voz 1727 48:20 en cualquier caso lo denunció fabricando uno no queríamos que esta sección acabara siendo el rincón detrás el rincón de Vox puede que acabe siendo el rincón de Casado que tampoco queríamos Press que hace méritos todas las semanas para estar aquí con varias mentiras e inexactitudes

Voz 1508 48:37 no te voy a negar que cuesta hacer la criba de hecho algunas ya las hemos desmentido a lo largo de la semana pero vamos a escuchar este apunte económico que hizo casado en el Congreso