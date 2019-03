Hoy por Hoy (01/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0325 00:00 son las diez en las nueve en Canarias ya está obra ya está en marcha el último Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez antes de la convocatoria de las elecciones generales del próximo veintiocho de abril el consejo va a aprobar varios reales decretos relacionados por ejemplo con el Brexit o con la igualdad en este último caso con medidas para garantizar la igualdad laboral entre hombres y mujeres Carlos Cala incluyen por ejemplo la equiparación progresiva de los permisos de maternidad y de paternidad y también va a aprobar una declaración del Gobierno de cara a la Rey canción feminista del próximo ocho de marzo sobre la violencia machista y la brecha de género le hemos preguntado esta mañana en Hoy por hoy a la presidenta del Congreso Ana Pastor que ha dicho que le molesta especialmente que haya quiénes las

Voz 2 00:42 cualquiera que diga que no hay un problema con las mujeres pues vamos es que me me me pone de los nervios no se aquí es que si hay claro que hay problemas porque aquí las las mujeres que son quienes violentada son las mujeres que sufren malos tratos en la inmensa mayoría de los casos son las mujeres y por lo tanto que nunca estaré de acuerdo con alguien que no lo que no lo que no lo vea intentaré convencer a que no lo ve está equivocado por lo menos como yo lo veo

Voz 0228 01:10 se lo estamos contando en la SER el ex presidente valenciano Francisco Camps declaró hace un mes en la Audiencia Nacional que no había sido nunca amigo de Álvaro Pérez El Bigotes a quién recordemos en una grabación le llamó amiguito del alma en esta declaración a la que hemos tenido acceso dice que parece que fuera tan amigo suyo como lo es Dios

Voz 3 01:25 las imágenes de televisión repetidas una y otra vez los periódicos una y otra vez las radios una y otra vez aquella conversación dicho una y otra vez daba la sensación de que el único amigo que yo tenía en la vida de Dios era Álvaro Pérez sea loros peces no es ni ha sido nunca un amigo mio ni compartíamos nada ni gustos ni intereses ni ilusiones y expectativas de ningún tipo de hecho no tenemos no se fotos paseando por el campo o fotos bañándose en la playa

Voz 0228 01:53 más cosas el presidente de Telefónica defiende que pronto los partidos políticos tendrán que aclarar cuando utilizan bots para interactuar e influir en la sociedad José María Álvarez Pallete ha defendido en Hoy por hoy hace unos minutos que los valores deben primar en el mundo digital y que el desarrollo de la inteligencia artificial tiene que venir acompañado de la

Voz 4 02:11 nosotros queremos que este no es el momento de la tecnología ya está creemos que es el momento de los valores que creemos como sociedad que es bueno que se haga con esta tecnología porque no todo lo que haga la tecnología va a ser necesariamente bueno y por lo tanto creo que es un aumento de las ciencias sociales que son las que tienen que marcar el contrato social que nos queremos dar en este Hanún yo tengo el derecho a saber si estoy hablando con una persona con un voto cuando sí creo que en un momento dado la transparencia exigirá que sepamos qué voz están utilizando en todos los ámbitos incluido el abuelo

si a eso sumamos que en los mercados el IBEX35 se sitúa por encima de los nueve mil trescientos puntos en la última sesión de la semana el selectivo Sonata alrededor de medio punto hasta ahora y con casi todos sus valores en verde las ganancias en Madrid en máximos de los últimos cinco meses están también en consonancia con las que se están viendo en estos minutos en los principales parqués europeos

Voz 5 03:02 en el Madrid el Gobierno

Voz 0122 03:04 los regional pretende imponer una distancia mínima de cien metros entre las casas de apuestas los colegios una distancia inferior a la exigida en otras regiones que ya han regulado sobre esta materia es una de las vidas contempladas en el borrador del decreto sobre salones de juego que está desarrollando el Ejecutivo y que contempla también que el cero con siete por ciento de lo recaudado se destine a la lucha contra la ludopatía podemos celebra que el Gobierno esté dando los primeros pasos aunque cree que se ha quedado muy corto escuchamos al diputado Emilio Delgado

Voz 6 03:32 Nos parece que el texto es claramente insuficiente y que se deja fuera buena parte de las reivindicaciones que han sido un clamor en la sociedad madrileña este último año y medio como por ejemplo establece criterios de separación entre las salas de apuestas para evitar que se concentren en un mismo barrio o limitar la presencia pública de la publicidad de las apuestas y juegos online eh

Voz 1413 03:50 sí en la radio y la televisión madrileña

Voz 7 04:00 la justicia ha admitido a trámite el recurso presa

Voz 0122 04:03 sentado por la Complutense contra la creación de tres nuevas universidades privadas en Madrid se lo hemos adelantado esta mañana aquí en la Ser uno de esos centros privados es Kuneva que actualmente está adscrito a la Complutense que pretende utilizar los terrenos cedidos por esta universidad pública para su actividad privada los rectores de todas las universidades públicas madrileñas se oponen entre otras cosas porque esto que ha dicho aquí en La Ser en La Ventana de Madrid el rector de la Rey Juan Carlos Javier Ramos

Voz 8 04:27 la puesta Upy D apuesta que da valor a la sociedad es la universidad pública yo expresé mis dudas a la Consejería de Educación sobre si estas nuevas tres iniciativas privadas tienen toda esa amplitud de miras

Voz 9 04:41 en la capital el Ayuntamiento mantiene activado el escenario uno del protocolo anticontaminación por cuarto día consecutivo no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora en la M30 en los accesos a la capital en el interior de la M cuarenta tenemos doce grados ahora mismo en el centro de Madrid

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 5 05:05 ese servicios informativos

Hoy por hoy

Voz 1995 05:27 de mar y muchos se preguntan estas alturas del año donde está el frío donde está dejamos atrás unos uno de los meses de febrero más calurosos de las últimas décadas hoy veinte grados de media en el país donde está el frío no el fresco que no es lo mismo lo mismo dónde está el frío nuestra cosa o dar con él pero lo hemos conseguido Alex Galán muy buenos días estás ahí Alex

Voz 1413 05:54 aquí estoy aquí a ver si se acoge la ola

Voz 1995 05:57 Alex porque te llaman el viajero del hielo

Voz 1413 06:00 pues por lo que dices tú porque busco el frío porque ya que no lo estamos encontrando aquí encontramos ni en Asturias este año pues pues me dedico a viajar por el mundo a los lugares más fríos del planeta y recoger la palabra de las últimas tribus que viven aisladas en estos lugares que normalmente queremos escapar de ellos

Voz 1995 06:17 vale dedicas a buscar el frío y hablar con gente que siente el frío

Voz 1413 06:22 exactamente a a recoger el testigo de esas últimas tribus que que nos lanzan un mensaje que aquí no esperaríamos que es necesitamos que haya frío necesitamos que haya hielo a Kiko solemos escapar del allí lo necesitan

Voz 1995 06:34 vale cuando ha sido la última vez que tú ha sentido verdadero frío que ha dicho

Voz 1413 06:40 lo los sentina España alguna vez pero eso no queda también eh bueno pues pues por ejemplo Mongolia me pasé un invierno siguiendo una familia nómada cuarenta grados bajo cero eso sí fue verdadero frío ahí sí

Voz 1995 06:55 no sé cuántos días estamos hablando

Voz 1413 06:57 cuatro meses

Voz 1995 06:59 a cuarenta bajo cero cuatro meses

Voz 1413 07:01 a qué hacía veinte bajo cero y todo el mundo estaba muy contento menos yo hambre para mí era exactamente igual de fría

son las dieciocho minutos una hora menos en Canarias

Voz 7 08:48 yo que se adaptaba al frío dice tú

Voz 1995 08:51 días de

Voz 7 08:52 no realmente yo llevo muy bien yo iba bien el frío porque el frío es algo que es eso relativo también es interesante lo que dice adiós a mí me acuerdo momento cuando los trabajando fuera cerca de un río Noruega con veinte seis bajo cero y los pelitos del la nariz quedaban congeladas son detalles la espalda a un ejemplo aquí esto no me pasa así que

Voz 1995 09:14 son ya a las diez y nueve minutos una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días hola qué para mañana

Voz 1995 11:21 Toni Garrido deben saber que el guionista del mítico programa Al filo de lo imposible al guionista no le gustaba viajar se llama Javier Ortega suya es de las de las afirmaciones de las reflexiones más célebres de nuestro tiempo Javier decía que por ejemplo existen tres unidades de distancia en España que en España se puede estar lejos lejísimos también Tomás cool así claro van de quizá hoy nos vamos a plantear que existe una cuarta unida

Voz 16 11:52 misa cuál

Voz 1995 11:53 esta unidad de distancia podría haber estado Alex Galán Álex sigue hay Guerra eh sí sí

Voz 1413 11:59 sigo aquí interesa mucho que dices de la cuarta vía Disney porque te voy a dar la versión que que nos dieron los nómadas después

Voz 1995 12:06 vale a Dexia recorrido diecinueve mil kilómetros a través de siete países para convivir durante meses y meses con los miembros de tribus aisladas en la algunas de las regiones más remotas y sobre todo más frías del planeta se ha convertido en la primera persona en filmar las duras condiciones de vida de los inviernos de Siberia Mongolia y por eso le llaman El viajero del hielo hoy que en nuestro país insisto la temperatura media rondará los veinte grados además acaba de participar en el Congreso glaucoma en Gijón en el que aventureros científicos documentalistas de todo el mundo comparten sus perspectivas sobre el presente y sobre todo lo que más le inquieta el futuro de algunos de los lugares más espectaculares y frágiles de la tierra

Voz 17 12:49 aún quedan culturas ancladas en el frío por eso hemos viajado hasta donde la vida Se congela los desiertos se congelan incluso grabar base congela hemos dormido a cuarenta grados bajo cero participamos en viejos rituales y conocimos el precio de la supervivencia no ha sido fácil convertirse en un viajero del hielo nadie había grabado a estas culturas

Voz 5 13:11 pero si queremos conocer las antes de que desaparezca

Voz 18 13:15 alguien tendrá que hacerlo alguien él estuvo Alex

Voz 1413 13:19 pues qué remedio jemer yo había muchos candidata

Voz 1995 13:22 lo cuenta beso de la cuarta cuarta unidad de vista

Voz 1413 13:25 pues pues sí porque fíjate no decías lejos lejísimos y a tomar por culo pues cuando Gas de acuerdo

Voz 1995 13:31 con esas unidades de sí sí fatalmente

Voz 1413 13:33 de acuerdo yo estoy totalmente de acuerdo pero fíjate los nómadas no o por lo menos no desde desde su punto de vista recuerdo que después de estar dos meses cruzando Siberia llegamos a un punto muy recóndito de de la estepa Mongolia un lugar donde donde supuestamente no habían llegado extranjeros a convivir con esas familias después de hace varias semanas conviviendo con ellos en una entrevista yo le pregunté ostrás pero cómo es eso de vivir tan lejos de todo no o lo que sería el mismo cómo es eso de vivir a tomar por culo y él se quedó mirándome oí y me dijo no yo no vivo lejos lejos vives tú entonces claro esa cuarta dimensión hay que tener en cuenta porque él me decía para mí esto es el centro del mundo indie dices pues pues fíjate no siempre pensamos que todo se mide desde aquí pero escarmiento también se mide desde allí a lo mejor España está a tomar por culo

Voz 1995 14:23 algo de lo que de lo que aprendemos aquí de nuestras capacidades algo de lo que implica nuestra rutina sirve en estos lugares no que tú has estado

Voz 1413 14:34 no esa quizás la la primera elección con la que te encuentras de frente nada más llegar a tu llegas allí sintiéndote una audaz aventurero que acaba de cruzarse medio mundo diecinueve mil kilómetros están la estepa necesitas el niño de ocho años para que te ayuda a sobrevivir porque tú allí no sabes hacer nada no sabes pescar en el hielo no sabes cazar no sabes montar un campamento de invierno rápido hacer un agujero en el hielo para poder refugiar y un niño de ocho años si tú llegas ahí con tu cámara pensando a ver si me la van a robar y ellos miran la Cámara esto no me sirve para nada igual que todo lo que podemos saber de aquí la cámara no saca a los peces del hielo no caza los animales no sirve para nada nuestros objetos no sirven nuestras lecciones no sirven y eso en parte es lo fascinante de viajar

Voz 1995 15:21 claro que todo lo que aprendí la pregunta al revés de todo lo que aprendí este allí que es lo que puedes utilizar aquí

Voz 1413 15:28 pues lo que no sé si puedo o debería saber utilizarlo es es las lecciones de humanidad que nos dan no estas estas personas yo siempre lo digo que lo que más me fascina de de los nómadas bien sean Mongolia o o en Kazajistán Kirguistán es la forma de de dar la mano y la forma de de mirarte nosotros aquí somos muy reservado siempre no buf como les basta decir te quiero a tu padre nombre es tu padre o como le basta es decir te quiero a un amigo no un amigo que hace mucho que Novés no le dices te echo mucho de menos te quiero pues allí ellos lo hacían conmigo después de haber estado conviviendo con una familia unas semanas al irme me abrazaban lloraban y me decían por favor vuelve no entonces esa humanidad esa sencillez de de que no pasa nada no sé si realmente estas agusto con alguien dilo demuestra lo ellos lo hacen lo hacen continuamente forma parte de la cultura nómada Easy bueno luego cuesta aplicar no obra equinos volvemos todos más duros nos volvemos tenemos que mantener la pose allí eso no existe entonces es una lección que que sí que apetece aplicar aquí

Voz 1995 16:25 porque en el fondo Tom somos nómadas los claro es estar todo el rato en el mismo sitio

Voz 7 16:33 eso es lo que hemos empezado con nómadas queda en en algunos más que otros eh eso pero lo peor es cierto esta estas culturas estas vida me fascina no existe también un poco es un poco de peligro de terminación cultural no digo dos latas de Coca Cola e un hora de MTV puede acabar con una cultura milenaria o no sé

Voz 1413 16:55 si realmente si eso es un poco el peligro y eso es en parte lo que me llevó a viajar al frío porque yo había hecho viajes

Voz 18 17:01 por viajes bastante largos por América Latina

Voz 1413 17:04 buenas y me encontré con eso mismo que tu dices no con una contaminación cultural muy grande para empezar que hablen español y para seguir que te encuentras camisetas del Barça y del Madrid incluso en medio de la selva existe

Voz 20 17:16 hay dije ostras tiene que haber sitio

Voz 1413 17:18 es en el mundo donde esta contaminación aún aún no exista donde él la esencia humana todavía se mantenga intacta y pensé en enfocarse en el frío por eso de que el frío paraliza los tiempos no cambia el ritmo de las cosas y efectivamente allí la contaminación cultural no existe de momento ya tuve que llegar yo a tocar las narices y a enseñar donde están los sitios pero pero bueno de momento se mantiene bastante intacto y esperemos que así sea

Voz 1995 17:41 y un día osea aquí llaman un día bueno e esta gente que está todo el rato viajando sometido a temperaturas mina estoy abriendo aquí la página de del tiempo yenes España hoy eh en A Coruña que es donde estamos nosotros hoy poco en V probablemente algo de lluvia esta noche pero huevo frito algo de nubes también al sur hoy la temperatura media en torno a veinte grados e mucha gente pensará bueno este es un buen día más allá de los efectos del cambio climático ustedes aquí llaman Un buen día allí

Voz 1413 18:13 pues hay un buen día es que el lobo no haya acercado a a las Jutta sí haya matado a la mitad el ganado hay un buen día es que un niño mientras va a por agua que hay que desplazarse varios kilómetros cortar trozos de Río con un hacha porque está congelado traerlo para de repetirlo que ese niño no haya caído el hielo eso es un buen día el clima el clima es esa parte no en invierno está a cuarenta grados bajo cero en verano está a cuarenta grados sobre cero ahí no crece nada es la estepa más absoluta en todo es el clima no se convierte en algo que defina que es un buen día o que no simplemente que no haya habido una desgracia porque hablamos de sitios donde el hecho de sobrevivir es es lo más positivo que te da al día no

Voz 1995 18:53 y aquí contenidos con encontrar aparcamiento en el centro sobrevivir también este también el modo de transporte gravilla

Voz 7 19:01 encuentras con todo con patines eléctrica allí el caballo sigue siendo

Voz 1413 19:06 no no claro claro yo creo que todos los medios de transporte que se me ocurre no han primero partir desde Moscú en el Transiberiano pero después lo que dices tú caballos camellos trineos perros motos que conducían a una velocidad tremenda sobre un río congelado que ponía de ligado el medio de transporte es de todavía que traer un trineo aquí a ver si encontramos un azul para para los perros

Voz 1995 19:29 lo bueno de Alix este documental y de gente como Alexis que nos demuestran que varias realidades a la vez que no existe solamente una verdad una realidad por más que a veces nosotros desde medios nos empeñemos en con uno hay muchas verdades que están ocurriendo a la vez y es muy fácil llegar a ver tiene mérito lo tuyo

Voz 1413 19:49 ex pero sí sí pero ciertamente Puyo llegará que saber es fácil esas verdades que dices la importancia es que es a la vez simultáneo ahora mismo estamos aquí no la gente gentes tan los oyentes en casa haciendo es un café detrás aquí lamenta haciendo cosas o escuchando Alex desayuno no sé si son que hubo lloros pero bueno que que está viendo el trabajo en el coche lo que sea no en este mismo momento lo que dices tú es relativamente fácil porque a seis horas de avión o a siete ocho o a Díez que no es tanto eh te plantas en la capital de Mongolia y allí la realidad es completamente distinta en este mismo momento no mientras estamos a lo nuestro ahí están pasando cosas totalmente diferentes

Voz 1995 20:28 vamos a escuchar una frase impresionante a mi juicio en el documental que pronuncia uno de esos habitantes de la estepa a los que tú vas grabando

Voz 21 20:37 si sigue que queda los dos estoy yo

Voz 1995 20:45 quiero clarísima no dice en el futuro echaremos de Hamás es importante escucharle bien dicen el futuro echaremos de menos la soledad el silencio y el frío Adela

Voz 1413 21:00 exactamente qué es verdad si lo piensas cada vez hay menos rincones donde podemos estar solos donde podemos estar con nosotros mismos cada vez hay menos lugares donde donde podemos estar tranquilos conectando con con la naturaleza y cada vez hay menos lugares donde el frío se mantiene ellos lo ven venir ellos están totalmente ajenos a lo que hacemos aquí pero sienten de alguna forma que somos un tren a toda pastilla que que va a arrasar con lo que pille y aunque estén en lo más recóndito de un altiplano saben que se les acaba Se destacaba el espacio se les acaba el silencio y se les acaba el frío

Voz 7 21:34 tenemos mucho que aprender en la prensa americana que lo de pesca en hielo este sentado en

Voz 22 21:41 la de un agujero en el lago congelado

Voz 7 21:44 esperando que llegue Hooper es algo que recomiendan hoy para ejecutivos estresados EEUU no

Voz 1995 21:49 mira estaba el de Telefónica azulado aquí tenemos que ver en ese venga la próxima vez que lo que paremos ahí con los kirguises tenemos un amigo que se va a pescar se que reducirlo no es la la solución pero nuestra sociedad vive aquejada enfermedades como el estrés la ansiedad y el insomnio la angustia la depresión todo eso allí como se conoce

Voz 1413 22:14 eso no no no se conoce y para mí esa es la gran diferencia nosotros hablamos de que estos lugares no están tan avanzados como nosotros

Voz 1995 22:21 estamos dando unas ideas a la audiencia hoy entonces estamos

Voz 1413 22:23 de un es lo que tiene que hacer uno de marzo es decir sea motivo de la la gente abandonen sus trabajos largos se dejen lo todo iba en saldrá

Voz 1358 22:33 sí pero eso no no existe ahí no conocen decir no a ver si dolencias por supo

Voz 1413 22:37 esto que no eso vuelve otra vez a ir en la línea de lo que hablamos de lo que está lejos y lo que está cerca desde nuestro punto de vista yo está lejos desde el de ellos lo nuestro está lejos no pues esto ocurre igual desde aquí estos pueblos estas tribus no están avanzadas pero no están avanzadas desde lo que nosotros entendemos como avance avance todo exterior objetos increíbles aparatos alucinantes que consiguen de todo una comunidad tremenda temperatura constante todo el tiempo en una casa pero hacia dentro los que no estamos avanzado somos nosotros o al menos que los que estamos retro cedidos porque allí no existe el estrés la ansiedad la depresión las angustias de eso no hay entonces como seres humanos e realmente te hace pensar si estamos avanzando estamos retrocediendo como robots estamos avanzando y muy bien como comodidades las estamos alcanzando todas ya no nos afecta la naturaleza porque cambiamos los ciclos dentro de nuestro hogar pero como lo que es la especie humana ciertos aspectos no es Dancing vueltas

Voz 7 23:35 no ahí en las decía un pintor inglés muy contemporáneo decía que desde las las pinturas en las cuevas de Altamira el antes he ido poco a poca carajo pues que que es ese esta misma perspectiva que poca las cuerdas

Voz 1995 23:52 solamente hablando importante que parte de Asturias seres

Voz 1413 23:57 de Avilés de la zona norte de la costa

Voz 1995 24:00 vale el chopo como lo hacen allí esto es importante es dicho sea así habla

Voz 1413 24:13 mira la sidra para empezar no la podemos descansar porque se congelan el aire y serían estalactitas y eso no puede ser pero el chopo allí se desayuna ese comics escena piensa que en ciertos puntos de la estepa en el desierto del Gobi no crece nada y entonces hay que desayunar comer cenar carne eso eso produce una devastación al cuerpo yo bueno yo después de varios meses sangraba por las encías porque ya no no no no podía más de estar comiendo carne a todas horas luego llegaba aquí veía el cachorro hizo una ensalada por favor quitarme el cacho puede delante

Voz 1995 24:45 esto estaba con una asturiano el caso poder darle un ensaladas Alexandra que tiene tiene mucho mérito y sobre todo tiene una una lección para todos y volvemos a esas realidades que están sucediendo ahora mismo que no son ni mucho menos lejanas ni remotas e inaccesibles has visto algo interesante aparte de lo tuyo lógicamente en ese en ese congreso NEC como en Gijón

Voz 1413 25:08 hombre si si el Congreso la verdad que fue un fue un lujo porque vino gente de todo el mundo vinieron expertos en tormentas solares expertos en oceanógrafo Sabino gente que además que entiende no que que ocurre lo mismo al final de otras formas pero lo mismo en todo el planeta y es que es el mismo mensaje que tenemos que rebajar un poco el ritmo que tenemos que suavizar el ritmo de consumo pero también el ritmo de nuestras cosas diarias no no estar todo el tiempo con prisas para adelante para atrás querer abarcar lo todo tranquilidad vayamos poco a poco para todo y así la vida además va a durar mucho más Íbamos despacio no

Voz 1995 25:45 vamos este fin de semana tenemos deberes empezará

Voz 1413 25:48 es decir los que han el hielo venga ahora todo el mundo pescado en el hielo el pescadero sea un estrés matiz al centro comercial que no hay nada

Voz 1995 25:56 de Alex Galán el viajero del hielo en España veinte grados el viene de es menos veinte muchísimas gracias y mucha suerte con con el documental a vosotros un abrazo un abrazo las

Voz 1995 27:21 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 26 27:28 otra

Voz 1995 27:28 ya

Voz 14 27:29 el más notable de todos los buenos del año la víspera de Navidad el viejo Scrooge estaba sentado a su bufete y muy entretenido de sus negocios hacía un frío penetrante

Voz 27 27:41 reinaba la niebla

Voz 14 27:44 lucha podía oír como unas gentes iban de un lado a otro por la calle soplando Se las puntas de los dedos respirando ruidosamente golpeándose el cuerpo con las manos y pisando con fuerza para dárselos

Voz 28 27:58 y a las tres de la tarde que hablaban de varios los relojes de la City ICO el todo casi era de noche el día había estado muy sombrío

Voz 14 28:09 las luces que brillaban en las oficinas inmediatas parecían como manchas de grasa enrojecida dice destacaban sobre el fondo de aquella atmósfera tan de Cruz K y por decirlo así palpable la niebla penetraba en el interior de las casas por todos los resquicios y por los huecos de las cerraduras fuera había llegado su densidad a tal extremo que Siria en la calle era muy estrecha las casas de enfrente se asemejaba nace fantasmas al contemplar cómo aquel espeso nublado descendía cada vez más envolviendo todos los objetos en una profunda oscuridad se podía creer que la naturaleza trataba de establecerse allí para explotaron una cervecería en gran discal

Voz 18 28:54 a Christmas Carol Cuento de Navidad Charles Dickens mil ochocientos cuarenta y tres

Voz 29 29:03 el placer de escuchar

Voz 30 29:20 el soldado que sabrá Alejandro de batallas Aristóteles

Voz 1995 31:31 diez y treinta y uno minutos una hora menos en Canarias es difícil pero con ellos tratamos no sé si lo conseguimos de explicar el mundo Gonzalo Madrid y muy buenas buenos días salvar te Toni Segarra muy buenos días

Voz 1358 31:45 muy buenos días bueno voy estamos en A Coruña

Voz 1995 31:47 que es un sitio fantástico rodearse de los mejores compañeros que se puede entender un trabajo porque ayer tuvimos la oportunidad de participar tiene una nueva charla de conduce como piensas una charla organizada por Toyota hay la Cadena SER estudios junto a Manuel Jabois lo conocen perfectamente es uno de los mejores periodistas de este país tan bueno

Voz 1819 32:06 eh

Voz 1995 32:06 que colabora con Pepa Bueno ayer hablamos de la inmediatez yo sé que es viernes y que todo se precipita ahí que venimos andando de del frío que hace en algunas partes vamos a seguir ahondando en en esta inmediatez en lo inmediato tú decías ayer Toni sino me equivoco que a la pregunta de por qué necesitamos vivir en este mundo inmediato que Gonzalo calificaba como una droga tú hablabas de de un fenómeno que nos llama la atención que el aburrimiento que contra la inmediatez la gran pastilla

Voz 1358 32:40 es la del aburrimiento o al revés es decir que la inmediatez están matando el aburrimiento y que eso es peligroso porque las los gran progreso la manera se debe al aburrimiento fundamentalmente hacer tantas ponerse a pensar

Voz 1995 32:51 o sea que este fin de semana lo que podamos ahora mismo también haremos una no esperen

Voz 1819 32:58 este fin de semana reaccionaba que es por los oyentes esto es por los oye en pensamos en los oyentes y verdad que se refiere a interesante porfía

Voz 1995 33:06 la que no es necesario la creativa

Voz 1819 33:08 era objetivamente la respuesta al aburrimiento eso es así bueno pues si queremos gente creativa no me aburro nunca se ata cabos

Voz 1995 33:16 no pero sí claro claro claro una línea un punto con el otro pero todo lo que está nuestro entorno Gonzalo nos obliga a consumir rápido a juzgar rápido a a tomar decisiones muy rápidas lo impulsivo claro está hecho para que no compremos desde la razón sino desde luego nosotros

Voz 1819 33:31 yo creo que en parte de nuestra José un poco feo decirlo pero es negar esa pausa allí esa es verdad que el consumo se justifica de de desde la impulsividad conceptualmente el noventa y nueve porcentaje consumimos no tener que necesitar las

Voz 22 33:46 a la publicidad o al mercado

Voz 1819 33:48 al consumo a la sociedad de consumo no le viene especialmente bien la pausa así generamos pausa de reflexión el gran valor de las marcas a las que adoro y amo muchas veces es ese ese intangible se alimenta de que no pienso mucho sobre ello porque no se justificaría de punto de vista racional por tanto a nadie le interesa que estemos todos reflexionando pausado sobre

Voz 1995 34:07 consumimos sino pero una pequeña pausa incluso en la publicidad a veces es el toque no para venderlo no se llama así una pausa para la publicidad y por tanto los de la Policía sólo publicitarios vale que nosotros que somos la pausa de la policía

Voz 1819 34:23 nosotros es lo que nos acompaña lo que no llevan a lo no es lo que hay entre anuncios claro no que anuncios para poner el balón

Voz 1358 34:29 pero entre tanto hay algo de verdad como

Voz 1819 34:31 que ser publicistas no que de verdad que lo que lo que bueno no espero entre os anunció

Voz 1995 34:36 pues oye y Manuel Jabois que no podía estar esta mañana aquí con nosotros explicaba cómo desde el periodismo esa prisa celeridad es un campo minado de efectivos de las que hablaban también esta mañana con el presidente Telefónica en esta en este mismo programa decía es que la admitirán seguirá genera un pensamiento que después es imposible revertir yo no estoy completamente de acuerdo una vez que ha introducido esta idea falsa ahora como las sacas bueno la la la

Voz 1358 35:01 calumnia que algo queda no es decir lo que primero que Lanzas es la calumnia y luego el borrar la mancha la calumnia es muy complicado efectivamente es decir una cosa que me parecía impresionante que es que el la repercusión de la corrección de la calumnia no llega nunca la a toda la gente a la que el alcalde ha llegado no es imposible borrar

Voz 1819 35:20 es decía una cosa que también es interesante es que la inmediatez superficialidad van de la mano es imposible tener un juicio tú decías también Toni Garrido es imposible tener un juicio de las cosas a tiempo real sino superficial por definición no puedes tener un juicio no sé cómo eh trabajado de yo una vez estaba ahí en la radio Iberbanda dice noticia tan han cambiado de no sé qué empresa era por la tributación fiscal en Irlanda en Google no hace no sé que de repente uno que estaba ahí en la tertulia empezó a hablar del modelo de tributación fiscal en Irlanda y digo no esto no propone pero es imposible es que hablar tan pregunta tendrá que responder esos hablando de los tertulianos de lo que hay entre anuncios

Voz 1995 36:01 pero por ejemplo ahora que estamos supuestamente el día veintinueve de este mismo mes estamos en marzo el recuerdo uno de marzo el día veintinueve supuestamente Se produce el Brexit en esa inmediatez que vivimos la pregunta de irse quedarse es la reducción más sin lista de algo tremendamente complejo no puede haber nada más complejo que una relación en una comunidad económica reducirá no vamos o nos quedamos

Voz 1358 36:27 es una yo creo que barbaridad el referéndum que es un para mucha gente y en algunos casos un epítome de la democracia en realidad muchas veces es un es una mecanismo de tiranía no de de reducir la realidad a dos elementos implicados en que ninguno de ninguno de ellos obrante cierta no es mucho más fácil manipular a la gente en ese en ese territorio de complejidad no es posible porque no

Voz 1995 36:52 hacen creer que si sabemos no sabemos gracias a que no sabemos eso de que va a ser felices a mirándome porque de cada decida aburrirse no sabemos el problema es que incluso la gente que no vale hablando de importante media tez ayer conocimos porque tenemos la gran fortuna les pido por favor que tienen oportunidad lo hagan viajen pero no hace falta irse hablamos hace unos segundos con alguien que sido Mongolia que irse tan lejos a veces simplemente llegar significa salir un poco de tu entorno para eso a veces bastaron unos pocos kilómetros pero ayer en ese viaje en el que estamos ante es que como decía Joaquín

Voz 1819 37:33 como fuera de casa ningún sitio

Voz 1995 37:36 bueno no sé si todos los días pero tenemos la fortuna de poder viajar y conocer buenas ideas y ayer Toni conocimos una una muy buena idea que lleva mucho tiempo siendo una buena idea

Voz 1358 37:46 lo que oyes mejor idea que nunca pues a pesar de que lleva muchísimos años en de una una idea si llegue llegamos a ayude a gobernantes que vosotros porque

Voz 1995 37:56 mis rutas cosas que contar sí claro es que Toni Segarra no viaja en avión poco hoy coger un y entonces se ha venido en coche desde Barcelona hasta A Coruña no cobro entregó un tren que entrar en coche ha dictado un día bueno

Voz 1819 38:13 Teresa ante el humo entonces tarda mucho tiene que hacer parada logísticas para comer

Voz 1358 38:19 esta final es un día se corre pero bueno vayamos al importante pues se llego me encuentro con unos amigos aquí y me regalan una lata de patatas fritas nata del tamaño de pintura a pintar paredes

Voz 1995 38:33 llena de patatas fritas que son nuestros hay que compartirlos no estaba esta cosa está hecha para ser el partido que la llevó al programa la tarde enero porque patatas fritas hay en todas partes si la patata desde que llegamos hace quinientos años a América no nuestra importante señala que ya había Hinault declinó si no íbamos a se tiene esas patatas

Voz 1358 38:58 no sabemos la la cierto es que las las llevé abrimos la lata

Voz 1995 39:01 sí

Voz 1358 39:02 estaba efectivamente llena de patatas fritas las empezamos aprobar ya no pudimos parar entonces este la audacia

Voz 1995 39:10 de entrar en el programa con APPO con unas patatas bueno total que hemos invitado a través del señor Bonilla Bonilla la vista ahí hemos invitado al señor Bonilla el programa para que nos cuente porque algo en A Coruña tan simple como una patata es algo tan genial que viaja por el mundo y ahora ya la cobran hasta hasta en Corea señor Bonilla muy buenos días

Voz 33 39:29 algunos de gracias gracias por las patatas Ésta es proclive esas plazas

Voz 1995 39:33 llevan

Voz 33 39:35 pues podríamos decir mejor que no llegan se realidad llevan hacerse oliva patata Isaac ilusión

Voz 1995 39:45 y cariño para sacar las cosas un porcentaje la ilusión no sólo llevan esa patata aceite se cuanto hacen ustedes porque la lata que es es muy moderna cuánto tiempo llevan ustedes con esa modernidad

Voz 33 40:00 bueno la fábrica la como tenemos hoy en día existe desde mil novecientos ochenta y ocho lo que pasa que bueno mi padre cuando a mis padres y mis abuelos son de Ferrol no mi madre murió intervinieran en el año cuarenta y ocho con La Coruña indie padres repartía un Goofy reproducía patatas ya las repartían alta

Voz 1995 40:22 la lata además lata de Nigrán latas se ríen hable si sigue una lata vacía sellado las cábalas lleno

Voz 1358 40:32 eh para pensar que la latas mejor que Peris que ahora pero en eso

Voz 1995 40:34 estas hablando es la revolución consiste ahora en eso ir a comprar y donde no te van a dar un envase sino que tú digas que ha sido lo llena ahora mismo es un hombre inició nadie hizo nada

Voz 33 40:45 la lata les decía Mi padre pero la lata que no existe que habría que ahora está malito sino estaría el aquí no quiere decir que yo el año ochenta y ocho que bueno en el año cincuenta en lata pero salía

Voz 1995 41:02 en los años cincuenta más más y dónde dónde han llegado las las patatas porque insisto una cosa específica concreta pero pidiendo patatas llegar a Corea tiene mérito donde se venden sus patatas

Voz 33 41:14 bueno lo más lejano en Australia no que llevaron este año también en Australia Underwood Opel gallegos bueno en Estados Unidos en Panamá bueno Europa Inglaterra en Barcelona mucho menos en Madrid hasta en Madrid insiste

Voz 1995 41:32 qué grande que él patata vuelva a las Américas ahí tiene su origen ahora volvemos Jurado

Voz 33 41:39 pero ese enfadado cuando lo decía yo lo de hace difícil la lata existe desde que existe la fábrica que antes era todavía más delicatessen porque antes de la la línea de las patatas fritas que salían hacia las envasadora se cogían las buenas y se me en la lata claro y su hable porque sólo en Corea vendimos ochenta mil latas estas

Voz 1995 41:59 ochenta Mislata pensamos ustedes que no existe bebiendo una lata de pintura sí sí sí sí no

Voz 33 42:04 el Real para pintar una casa en peras no yo estuve en Seúl porque en realidad yo creo que no no sé cómo pueden dar tantas pero bueno esto es en noviembre me invitaron los exhibidores ahí la parada que les encanta el calor

Voz 14 42:20 tengo esa alza la fuimos a centros

Voz 33 42:24 parciales cáncer son unos Hyundai como los coches que yo otros dramas Lot importantes de Day en el lineal lo primero que veíamos fuera

Voz 1995 42:36 esta conversación es decir bueno nosotros aquí fabricamos los coches última generación cinco conectados a la red y usted y yo patatas serio frío patatas cómo va a ser el futuro porque ustedes les ha pillado cincuenta años innovadores digamos que ahora ya El Mundo se ajustaba sus no va a ser el futuro de Bonilla la vista pues como dice

Voz 33 42:58 en el futuro pues yo creo que el presente en el que fue estaremos hay otro tipo de Data bueno hay que darle no queremos presentarlo que igual bueno los churros lleva aquí en A Coruña no conocían más por los churros con los coletazos aquí tenemos los churros y chocolate

Voz 1995 43:15 es decir que el futuro Toni Segarra usted que está listo está el futuro es volver a freír cosas de hacer las cosas bien y allá donde quiera circo una tragedia presentación basta con hacer las cosas bien yo creo que eso no no es el futuro a eso siempre ha sido la gravedad casi siempre que alguien las drogas muy bien no funciona pero idéntico en Deimos está un poco despistados con la policía ha comentado a los colores y las luces de neón con la inmediatez

Voz 1358 43:40 no y la innovación no hayan obsesión hay una nación que muchas de es gratuita pero cuando cuando uno analiza los resultados de las compañías uno de en torno a ocho o nueve de cada diez lanzamientos que es Bruce en España de productos

Voz 1995 43:53 tal

Voz 1358 43:54 no quiero decir que al final eso de que unos dicen la policía vende cosas que necesitamos no la gente no compra cosas que no

Voz 1819 43:59 eso hace un pretendes que te dirá algo no pasa en el tres dos ollas grandes cifras exacto

Voz 1358 44:04 pues no yo creo que al final todos buenos

Voz 1995 44:07 hay que decir siempre bonito pero ella en ella a través de de consumidor o han hecho tres complejos y paneles preguntando a la gente a ver si a la gente quiere

Voz 33 44:15 patatas con sabor a las eso está vetado el para empezar el mi dice el que le echa pimentón eso nos pueden sí

Voz 1995 44:29 sí señor Bonilla bueno pues no seguida de es verdad que

Voz 1819 44:38 es decir no hay una frase muy pedante que dice que desde el teatro griego todo es un rey Make it es verdad que al final el futuro va a ser lo volver al pasado si es que más que una patata frita

Voz 1995 44:49 pues el producto su propio producto no

Voz 1358 44:52 aquí se sin duda pues ella es la verdad es que me voy puedo pedirle que siga usted haciendo

Voz 1995 44:58 patatas llegará espejos si sigue usted haciendo desde una una fantástica fantástico ejemplo muy buen ejemplo de cómo hay que hacer las cosas

Voz 33 45:09 alguien trazar en Portland por los gallegos son los que nos mantienen un hombre por supuesto como son la base de la torre de la base

Voz 1995 45:17 ahora ya no los gallegos que está Australia en cortarte con las patatas gallegas

Voz 33 45:22 salía periódico este fin de semana en una chica que no youtubers que vive allí en en en Seúl

ya son las diez y cuarenta y cinco minutos una hora menos en Canarias se escuchan hoy por hoy a la SER

Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 18 46:32 como hay silencios que se convierten en todo un titular del presidente bares acertada la política de Sánchez sobresaltado

Voz 0325 46:41 en estos momentos la única posibilidad electoralmente si piensa que le perjudica obviamente presidente Page le perjudica le beneficia

Voz 36 46:51 no

Voz 0325 46:52 me perjudica el malentendido de la política que se pueda dirigir desde el Gobierno

Voz 1995 46:56 qué bien

en la Cadena SER Hoy por hoy