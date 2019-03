Hoy por Hoy (01/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:07 toda la actualidad de la mañana con Antonio Martín buenos días Antonio

Voz 1657 00:09 buenos días Toni el Gobierno prueba varias medidas a esta hora en el último Consejo de Ministros antes de la convocatoria de las elecciones lleva por ejemplo el decreto de vivienda que va a establecer la elaboración de un índice de precios de referencia para el alquiler y que también incluye medidas para aumentar la protección frente a los desahucios precisamente el Consejo del Poder Judicial ha publicado hace unos minutos los datos de las ejecuciones hipotecarias del pasado año se efectuaron en nuestro país casi sesenta mil desahucios informa Alberto Pozas

Voz 0055 00:36 los datos dibujan un escenario con cada vez más lanzamientos desahucios por no pagar el alquiler y cada vez menos por impago de hipoteca los relativos al alquiler suben por segundo año consecutivo en este caso un cuatro por ciento y los relativos a las hipotecas bajan más de un quince por ciento Cataluña fue la comunidad autónoma donde más lanzamientos se practicaron en el último trimestre de dos mil dieciocho más de tres mil cuatrocientos los datos del Poder Judicial reflejan que los efectos de la crisis Se siguen haciendo notar en los juzgados las demandas por despido siguen

Voz 1657 01:01 haciendo el ex ministro socialista Celestino Corbacho que se suma a la lista avalada por Ciudadanos para las elecciones municipales en Barcelona ha minimizado en La Ser en Cataluña las críticas que hace años le acaba Albert Rivera dice Corbacho que lo importante es lo que diga ahora ya arrestado también importancia a la manifestación de Colón en la que Rivera estaba junto a dirigentes de Vox y a la que fue también el propio Mas

Voz 0116 01:23 yo no tengo gran coló yo no tengo nada que ver con Colón ni mucho menos con uno de los partidos que estaban allí el señor Balza ha dejado claro de modo rotundo que él no será alcalde nunca si para eso necesita el apoyo de un partido como Vox sin Cuno incómoda esta proximidad aunque sea coyuntural cómoda días incómoda haría si eso estuviera planeados sobre la idea de la plataforma de Barcelona pero no es el caso pero nosotros

Voz 1657 01:48 más cosas hasta ahora está abierta ya la capilla ardiente de Xavier Arzallus el ex presidente del PNV que falleció ayer allí está Jon Rojas buenos días

Voz 0975 01:55 bueno sí a las diez habría esta capilla ardiente de la funeraria bilbaína donde se va a despedir a todo un símbolo del nacionalismo vasco hasta ahora todavía muy tranquilos tan sólo la familia dentro y de momento lo único rostro conocido que ha llegado ha sido el del lehendakari Ibarretxe que acaba de llegar y ha entrado en coche y sin hacer declaraciones a la una se espera que llegue la ejecutiva del PNV el Euskadi Buru Batzar parece que el lehendakari Urkullu va a esperar a mañana sábado mañana por la mañana para pasar por esta capilla ardiente Un Iñigo Urkullu que hoy por cierto también ha recibido un telegrama del Rey mostrándole sus condolencias por la muerte de Arzallus el cuerpo de líder jeltzale va a permanecer en este tanatorio de Bilbao esta mañana a las dos de la tarde para ser trasladado después hasta su localidad natal Azkoitia donde se celebraba el funeral

Voz 1657 02:38 gracias John sumamos que se ha registrado esta mañana un terremoto de siete coma uno grados en la escala de Richter en el sur de Perú el seísmo se ha producido a gran profundidad a más de doscientos cincuenta kilómetros de la superficie de momento hasta ahora no hay constancia de que haya provocado daños materiales ni tampoco personales llegamos así a las once tres a las diez y tres en Canarias tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1434 03:03 el alcalde de Alcorcón David Pérez puede ser reprobado hoy mismo por sexta vez en lo que va de legislatura en esta ocasión por el cese del Secretario General del Pleno el también número dos de la candidatura del PP a la Comunidad de Madrid ya ha sido reprobado por cosas como no presentar presupuestos insultar a las feministas y negarse a colocar la bandera gay ser Madrid Oeste Belén

Voz 1463 03:23 pues si esta nueva moción de reprobación sale adelante sería la sexta vez que ocurre en esta legislatura después de que el regidor fuera reprobado por no presentar presupuestos por las declaraciones en contra de las feministas por no aplicar acuerdos plenarios como el de colgar la bandera LGTB y de la casa consistorial o por expulsar a un edil del debate y en esta ocasión es por el cese del secretario general del pleno que fue anulado por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve de Madrid aunque el Ayuntamiento de Alcorcón ha anunciado que recurrirá dicha sentencia que declaraba nulo el cese del secretario del Ayuntamiento el PSOE Ganar Alcorcón e Izquierda Unida ha exigido un pleno extraordinario para que el alcalde de explicaciones sobre este asunto

Voz 1434 04:00 la Fiscalía de Madrid celebra unas jornadas sobre seguridad vial con especial atención a las nuevas formas de movilidad como son los patinetes a motor entre otros asuntos los expertos van a estudiar cómo abordar los posibles delitos que se cometan con ellos puesto que como recuerda la fiscal delegada de Seguridad Vial en Madrid Carmen González Vivancos no son juguetes

Voz 3 04:20 aquí fundamentalmente lo que se va a abordar también es la imprudencia y la gravedad de estos hechos la cual los delitos que se podían cometer con los conductores de los mismos porque aun cuando en principio parece ser que no estaría dentro del concierto de los vehículos de motor estamos ante verdaderos vehículos no son juguetes y como tal pues susceptibles también de calificación conforme a los distintos tipos penales

Voz 1434 04:39 sí buenos datos de turismo en Madrid según la encuesta Frontur en enero hubo un nueve por ciento más de turistas internacionales que en el mismo mes del año pasado fue la segunda comunidad en la que más aumentó después de las Islas Baleares tenemos trece grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1657 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1 05:19 Toni Garrido once y cinco minutos una

Voz 1995 05:22 hora menos en Canarias iniciamos esta segunda hora buscando la música a través de la memoria de Javier

Voz 5 05:27 ah

Voz 1995 05:30 buenos líderes más destacados productores y compositores musicales como saben nada más sobre la Berklee College of Music que está en Boston la semana pasada estaba en California hoy dónde estás a Miguelín

Voz 6 05:44 con todo ha ido todo en Miami esto y justos estaba escuchando

Voz 7 05:50 antes digo mira que que de Miami estamos hoy

Voz 1995 05:54 hoy vamos a pasar tres veces en Miami por el recuerda que el próximo mes de junio el teatro de la Zarzuela de Madrid sede de la que una de las más excelsos géneros que nunca han tenido lugar en este país en ese lugar a resumir los veinte años de una factoría que ha provocado mucha felicidad musical que es Casa Limón y nos gusta esta semana repasar con digo Javier algunas de las experiencias que has tenido la oportunidad de vivir en primer plano primera línea codo a codo con algunos de los músicos más importantes del mundo hemos hablado de Luz Casal también de Ana Belén hoy vamos a centrar la acción la figura de una cantante intérprete de visitar y compositora británica que se llama a Ankara estamos escuchando a Lucas Shankar tocando el sitar para los que no estamos iniciados en ese instrumento Javier cómo cómo definimos el sitio

Voz 9 06:55 pues mira a mí me apetece mucho eh me apetecía mucho hoy compartir con con todos vosotros y la música de esta mujer que es y bueno tengamos en cuenta que casi uno de cada seis

Voz 10 07:08 derechos humanos es indio entonces eh eh este es el instrumento más importante de de de esta cultura es un y un instrumento

Voz 7 07:18 yo he llenar yo

Voz 10 07:21 sí tengan por ejemplo me me gusta mucho el remarcar que que esta música a la música india es es una música muy antigua osea de cerca de cuatro mil años que decir para ellos va es un niñato como los Beatles

Voz 11 07:38 me entiendes eh

Voz 10 07:43 a los griegos no y y pues lo modos griegos no famosos pilares absolutos de la música occidental

Voz 7 07:52 bueno pues para ellos es algo nuevo no entonces aunque siempre a mí me encanta Tip el uso encanta iraquí y también hemos traído siempre cosas muy novedosas no para que la gente vea la la nueva Honda pero yo creo que es importante también descubrir estos antiguos secretos a la gente porque con que con que haya tres oyentes que que lo lo acarician y se enamore ya ya merece la pena escuchar un poquito de esta música

Voz 10 08:24 bueno está al día en realidad es un es un lo principal es que es hija de Ravi Shankar que es el el el músico y ño más importante de la historia no

Voz 1995 08:36 muchos estamos escuchando Santander

Voz 1995 08:48 a van otros abriendo horizontes no si son muy famosas las fotos de de revisen con los Heat

Voz 10 08:53 sí claro Ravi Shankar era también muy amigo de Paco de Lucía en bueno pues le abrió a George Harrison y a través de York al resto de los Beatles pues el y el mundo no occidental no que es muy grande también más grande de hecho que lo occidental ideó creo que les les voló la cabeza hay toda misticismo y todo el mundo oriental es tan presente en el PP etcétera pues viene de las experiencias en la India que que luego infringieron a a muchas generaciones no el padrino por ejemplo poses George Harrison no es su padrino

Voz 1995 09:34 en es hermana

Voz 10 09:36 su hermana bueno estoy muy gracioso claro Ravi Shankar como en la época dorada a su éxito ilegal goteo bueno había sida hay por lo tanto no había preservativos pues por lo visto tenía hijos por medio mundo este hombre entonces a nunca fue reconocida con siete años Norah Jones le costó un poco más hasta los veinticinco años no reconoció a la a Norah Jones

Voz 1995 10:04 Norah Jones es hermana de Luis que sacar hija de Ravi Shankar para mí Messi

Voz 7 10:09 sí sí la gran voz del folk americano de las últimas décadas es es un es una chica que en mitad India eso es muy bonito de de de recordar sí al principio pues anormales jodido un poco no y tampoco hay una relación muy tal luego me contó a nuestra ya con el tiempo yo conocía Rabin fui a cenar con Ravi Shankar a a San Diego una vez tipo imagínate en imponente idea luego al final bueno pues la boda de no está pues ese de habían una relación muy buena con todos no era no Sky Agüero una nota muy buena es que una vez en Nueva York fui a verano busca investir Grammys con dos personas más yo me que G porqué me asentado con más gente yo soy el productor John poco eh eh más a gusto de la cuenta ya ya al cabo de diez minutos vino Nora con su novio que no me puedo sentarme aquí que estás ministerial yo hombre claro siete me entregué la noche entera con Nueva York ese escuchando a los que ahora una tía había venido en metro desde Brooklyn una tía

Voz 1995 11:18 vamos a escuchar Javi vamos a escuchar parte de ese trabajo con a sacar sacarse resumió en tráiler donde por ejemplo parece ser una fusión maravillosa con Pepe Habichuela

Voz 12 11:39 de eh

Voz 1995 11:53 en ese disco encontramos también muy

Voz 12 11:57 no

Voz 14 12:01 vuelvo a toda

Voz 2 12:05 no

Voz 12 12:10 ya son

Voz 2 12:15 mientras me inclino otro de los temas ese disco se titula sino por haberlos una canción la colaboración

Voz 15 12:22 ya

Voz 1995 12:34 para muchos el el origen del flamenco está precisamente en la India hablan muy bien de la música tradicional de ese país con el flamenco se entiende que

Voz 7 12:43 bueno tengamos claro las cuatro raíces de nuestro de nuestra música principales es la judía la cristiana la árabe y la India a través de los gitanos quiero decir todo esto que ahora rondamos tanto de que de que James Blake haya llamado a Rosalía bueno pues David Blaine llama Rosalía estas influencias no por como canta blues Rosalía entonces es muy importante ser conocedor de que no sólo somos árabes y judíos o ibéricos también tenemos una un importante una importante influencia India hizo cuando escuchas hay este Travel del que además tuvo nominado a los Grammy los de verdad no los latinos etcétera o pues yo creo que tenemos que reivindicar un poco a a a una música y un encuentro de una tía que que es mundial una tía que llenan teatros en más de ochenta o noventa países no es una una una mujer porque es muy importante que en una sociedad tan machista históricamente como la India la mujer es es la instrumentistas más importante de esta cultura no reto no había mujeres antes de nuestra existencia

Voz 1995 14:00 vamos a escuchar justamente una canción de su último disco que se llama que Land of gold tenístico totalmente banda sonora de una cultura ya estamos ahí no se si este viajas escribía música que consigue aceite viajar gracias como siempre Javier un abrazo muy grande

Voz 1804 14:44 Toni Garrido Cadena SER

Voz 16 14:46 ahora en que Refree puntos tienes un tres por dos en más de cinco mil productos como el aceite de oliva virgen extra comprando tres la motos pasaría tres euros con diecinueve Carrefour todos parecemos la mejor ser capaces sin

Voz 17 14:58 el intenta mejorar nuestra útil capaces de compromiso solidario del once con las personas con discapacidad escucha en Hoy por hoy ser capaces once seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 0137 15:17 al grito de por mí por todos mis compañeros en los patios de los colegios Se quiere convertir el tiempo del recreo en una oportunidad lúdica y educativa que no provoque exclusión

Voz 18 15:26 recuerdo perfectamente mi primer día en el patio del coche

Voz 0137 15:31 más de ciento cuarenta y cuatro mil estudiantes y dos mil quinientos profesores de casi dos mil centros educativos de toda España participan en el concurso escolar del grupo social once

Voz 18 15:40 pasa oye gente que prefiere

Voz 0137 15:44 allí trabajan de manera activa en el cambio de actitudes ya en la convivencia respetuosa en ese momento feliz del cole la hora del recreo suele durar entre veinte y treinta minutos es el tiempo suficiente para que un estudiante sesenta al margen de sus iguales este concurso busca que los centros perciban el recreo como una parte importante de su proyecto educativo y no como un simple paréntesis como un descanso esta noche hubiera mesas para jugar a juegos de mesa para dibujar cosas

Voz 19 16:11 a lo mejor en huerto para poder cultivar tomates

Voz 20 16:14 seis alcachofa quieren transformarlo en una oportunidad educativa para la inclusión y la diversión de todos y todas vosotros mis compañeros

Voz 21 16:26 después de andar de puntillas toda la mañana para no despertarle de no pasar la aspiradora ni siquiera tirar de la cadena para que la cisterna no le moleste abre suavemente las cortinas Illes susurrar hijo hasta dos la comida estén mesa a lo que el te suelta papá

Voz 1804 16:42 Diges Bibi te has preguntado si ser padre compensa del diecinueve de marzo extraviado el padre de la ONCE diecisiete millones de euros compensa

Voz 18 16:57 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 17:03 al filo no sólo a los buenos también bala

Voz 22 17:06 vida la que pilota el helicóptero del mal

Voz 23 17:11 cada vez que alguien se da un golpe en el pequeño del tie él gana un año de vida una vez fue a misa cuando dijeron podéis reíros podéis darnos la paz él se quedó con la vetos se rumorea que a Casemiro no le hicieron penalti no no hice tiró

Voz 1995 17:28 cayó del susto al enterarse de que entre el público estaba él agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí por letona

Voz 25 17:41 usted por decirlo es cierto no

Voz 1995 17:43 señor letona pero una muy buenos días director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán

Voz 24 17:53 muy buenos días este que usted ya veremos ya lo veremos esto

Voz 26 17:58 hemos empezado vamos que nos metemos rápidamente porque oye vamos unas

Voz 22 18:04 es un poco apretada

Voz 26 18:06 con el problema puede tener mucha cancha para corta

Voz 1995 18:09 tenemos mucha plancha para cortar exacto ETA ha juntado frase bien

Voz 26 18:15 la la vamos a ver vamos mucha tela que cortar en mucha planchar a mi me gusta mucho pero lo que podemos empezar ya lo vale vale vale vale vale sabemos de la semana anterior es la cargas

Voz 1995 18:28 sino hemos sin hemos empezado la sección las caras dado de seis caras están marcadas con los seis visores el número dos mil doce si lanzamos el dado dos veces cuál es la probabilidad de que la suma obtenida de revisor del dos mil doce

Voz 22 18:39 bueno aquí aquí hay una cosa que que se daba por hecha que se decía que había seis divisiones de las dote pero hay seis de visores de dos mil doce bueno yo diré que utilicen algo que a lo mejor lo conocen pero que es importante que es un programa Se llama Wolfram Alpha el Wolfram Alpha es un programa que no es hacer todo es una verdadera maravilla es la solución de muchos problemas que Nos encontramos pues bien yo yo puesto factor dos mil doce le he dado Enter le ha sacado uno dos cuatro quinientos tres mil seis y dos mil doce una sacado los seis visores de dos mil once Eso es fantástico porque de ese programa vamos a ver para sacarlos soy divisas de donde te tiras no ahora sin embargo en fracciones de segundo lo tienes hecho ya tenemos los seis visores perfecto entonces cuáles son los casos que nos interesa aquellos que de dos ciudad salen los números que son de visores también eh eh que sean también la suma de ello que sean también de visores de dos mil dos

Voz 1995 19:54 ella me llame perdió si yo tiro

Voz 22 19:56 dado me sale un número un lugar uno de los seis divisoria eh íter otra vez el dado me sale otro número que es otro de los números de los visores si la suma de esos dos es un número de visor de de dos mil doce vale insinuó no vale entonces cuáles son los casos que vale que me saca uno uno dos dos quinientos es intentos tres mil seis mil seis ya está cuanto Jaso son uno dos tres y cuatro cuatro casos eh como I XXXVI caso es posible pues la probabilidad es cuatro de vídeo por XXXVI

Voz 1995 20:31 lo que es lo mismo una nave

Voz 22 20:35 no sé por qué un noveno

Voz 1995 20:36 porque me gusta mucho ir a meter ahora habita a James gente que hemos seguido y más muchísimas respuesta antes más interesantes de entre ellos Juan Miguel Expósito Javier Montes Belinda Rodríguez que no se han escrito a Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com uno vamos rápidamente les se lo se lo avisamos hace un rato nueve cero dos catorce sesenta sesenta un boli y una calculadora si quieren porque el profesor letona hoy plantea someternos a la hipnosis colectiva no

Voz 22 21:04 a ver

Voz 24 21:06 los Cavaliers que tenemos

Voz 1995 21:09 oye vamos a meter de presidentes yo para que sufran ya desde el principio no que pues me parece

Voz 24 21:14 eh

Voz 1995 21:15 Alberto que nos llama desde El da muy buenos días

Voz 27 21:17 qué pasa Garrido pues encantado porque

Voz 1995 21:20 Alberto con ese tono tan feliz tan tan alega

Voz 26 21:23 antes porque lo único que me gustaba

Voz 27 21:25 el colegio las matemáticas no era muy bueno pero cuando me lo me gustaban

Voz 1995 21:29 podrás dar golpecitos estás con la cabeza en algún sitio pues si acaso tenemos a Santos de Zamora Santos que bonito nombre Santos porque ella

Voz 27 21:44 pues mira escucho esto es vamos a llamar a veces vemos entrar en principio escuchamos lo que viene a verás qué tal

Voz 1995 21:54 vale pero confías en tus posibilidades de verdad yo creo que si su kilitos todavía Alberto de Elda Tamas pero Santos viene viene fuerte cito vale eh Antoni que nos llama desde el ese ese Cabañas Antoni buenos días

Voz 27 22:14 buenos días

Voz 1995 22:16 conciso claro usted de matemáticas entiende

Voz 28 22:20 un poco sí voy treinta y pico años profesor de matemáticas

Voz 29 22:26 pues yo no yo hoy señor le demos un adversario bueno

Voz 1995 22:31 por qué tarda Alberto sigues ahí colgado

Voz 28 22:36 no me inspira ninguna con Antonio

Voz 26 22:40 joder es que tres veinticinco treinta vale vamos a la vamos a unos Ismael

Voz 1995 22:48 temática venga adelante con ella

Voz 30 22:50 bueno lo que necesito es que entiendan la diferencia entre número y además que entiendan que vamos a hablar de números naturales sólo me enamoré naturales no les doy la definición de Julio Rey Pastor de números natural por la escasez de tiempo que tenemos pero que sepan que de los que trabajamos en lo que vamos a hacer son números naturales entonces necesito que esquivan un número de tres cifras que sean todas ellas diferentes un número de tres cifras todas diferentes todos

Voz 1995 23:23 lo que no es este escuchaba hablando de números naturales

Voz 30 23:28 un número tres cifras diferentes lo que quieras

Voz 1995 23:31 yo voy a hacerlo también dos adelante yo voy a escribir aquí y a Antonio yo siento cesado ya eh Alberto tenis ya vuestro número

Voz 28 23:41 eh si bien ahora

Voz 30 23:43 lo que te el siguiente paso es que tenemos que invertir el orden de las cifras del número escrito anteriormente

Voz 1995 23:50 vale yo por ejemplo no quiero hacer un lío pero yo por ejemplo dos cuatro tres serían entonces tres cuatro dos

Voz 31 23:57 muy bien escrito ya la

Voz 30 23:59 la en orden inverso los las cifras del número escrito anteriormente respetemos ahora del El número menor del número mayor de los dos números que tenemos el tiempo

Voz 1995 24:12 Llor

Voz 30 24:14 estamos estamos el menor

Voz 1995 24:17 claro eso digo yo que escrito dos cuatro tres el tres cuatro dos dos cuatro tres

Voz 30 24:23 tres tres cuatro dos les resta al dos cuatro tres

Voz 1995 24:26 eso acabo de decir letón no chamán pero

Voz 30 24:28 bueno me vais te manda bien ya hemos yo ahora hemos hecho esa es la diferencia y ahora sumen la diferencia obtenida con el número que resulta de invertir el orden de las cifras de esta diferencia

Voz 1995 24:46 estáis siguiendo las instrucciones Alberto Santos y Antoni repito sí

Voz 30 24:52 es que esta supongo así rara que sumen la diferencia obtenida con el número que resulta de invertir el orden de las cifras de la diferencia sabemos encontraron la diferencia y ahora le le invertimos cifras lo que hacemos es eh que resulta de la suma os hacer la suma de ese número más la la invertida de la diferencia yo creo que ya si no venga sigamos seguimos bien pues hemos llegado hemos llegado al final de todo porque hemos sumado de la diferencia en número con las cifras en vez

Voz 1995 25:36 esa es que esas cifras prestamos el mayor el menor invertimos de nuevo las cifras prestamos el mayor no

Voz 30 25:42 hemos si al final si sumamos sumamos ahora que es lo que dicho se suma la diferencia obtenida con el número que resulta de invertir el orden de las cifras de esta diferencia

Voz 1995 25:53 tal ahí no sé si soy ver cómo no sale mal

Voz 30 25:56 eh les sale un número de salas un número de acuerdo sí han sabido seguir los pasos y hacerla sumas restas que se piden hacer correctamente las inversiones de los números ahora viene el éxito del asunto que haya sido el número escogido cualquiera porque cualquiera cada uno ha podido escoger un número de tres cifras diferente El resultado y ahí está los que se les ha sometido el Estado tiene que ser el mismo así tiene que ser mil ochenta

Voz 28 26:38 a ver al ver que te da cierta no a doscientos setenta y seis a mí me da Milan

Voz 22 26:48 lo he dicho me ochenta no

Voz 1995 26:51 sino bueno me he pasado

Voz 27 26:53 ha ganado no

Voz 1995 26:59 a ver un momento que te da esa suma correcto Antonio

Voz 28 27:06 ochenta y nueve con el que he dicho que tengo ochenta

Voz 1995 27:09 no min ochenta no es ves ha sido un despiste y a mí me da mil ochenta y nueve también independiente osea dice que si seguimos esos pasos independientemente la cifra que cojamos al principio Nos Bada siempre mil ochenta siempre min ochenta y nueve vale vamos a colocar esto en las redes Alberto pues colgar vamos a poner esto en las redes para que lo hagan este fin de semana se han perdido en algún momento se preocupen no pasa nada es fácil si viene aquel Sokolov la calidad el número en el papel que ha escrito con la misa en digo yo a mi sale seis seis cada ya

Voz 30 27:44 ya ya

Voz 1995 27:45 ya sea que vamos a lograrlo porque es muy muy interesante pero vamos a seguir Alberto acordado Alberto de verdad Alberto era una promesa no podemos volver a llamar Alberto por favor venga vamos a llamar perdone lo siento Antoni Santos es que ha colgado era una forma de hablar creo que estábamos enserio damos a llamar alertaba a ver si tienen

Voz 32 28:14 en creo cojo el teléfono

Voz 1995 28:24 marcharnos a lo que ha dicho me voy si hola he queríamos hablar con Alberto leíamos en la parroquia pero como has colocó al teléfono Alberto hombre pero que es nada que es una broma como cómo vas a colgar Si esto no esto no acaba aquí no cuela que el pobre Alberto seguís hay Santos Andoni verdad sí vale pues vamos al siguiente problema después de la nos vamos al siguiente problemas señor letona

Voz 30 28:55 de momento

Voz 1995 28:57 esto es lo que hay aquí digo yo tengo aquí delante si me lo voy leyendo dice en un triángulo y dos teles un lado miden veinte centímetros y el otro nueve centímetros cuánto mide el tercer lado Antoni pero no Piatti en un triángulo y teles un lado mide veinte centímetros y otro nueve centímetros cuánto mide el tercer

Voz 28 29:23 como veinte o nueve si se suele decir que tener una voz iguales desde locamente once nueve

Voz 1995 29:34 Alberto Santos ha dicho lo que tu dices Alberto Anthony no puede medir nueve odia

Voz 28 29:51 no puedes venir veinte bebé porque me nueve

Voz 22 29:55 es eligió es enormemente y por lo tanto es imposible de construir

Voz 1995 30:03 por lo tanto veinte y por lo tanto de acuerdo veinte confiamos mucho confiamos mucho en usted Andoni treinta años para que volcarse con esto de qué qué qué mal cuanta anómala actitud vale yo me he fundido dicho min ochenta ochenta y nueve pero bueno un error de lecturas bueno Antón Santos día Albertos vamos a mandar un diploma bueno pelos buenos Alberto Herreros que dice que sois muy listos en fin

Voz 27 30:34 tu Ka malvivían no la a mano

Voz 1995 30:37 que dime con Alberto Santos Antonio muchísimas gracias

Voz 27 30:41 sí adiós no

Voz 1995 30:45 rápidamente el piensa mucho de la semana que viene un abrazo muy fuerte Antoni gracias por llamar dice cuántos números de cuatro cifras

Voz 32 30:53 hay

Voz 1995 30:53 total cuántos de cuatro cifras todas partes cuántos de todas impares franceses

Voz 26 30:58 yo no sé si es hacerlo muy bien bueno esto también está también lo subimos a la red

Voz 1995 31:07 a cuántos números de cuatro cifras hay en total cuántos de cuatro cifras todas Fares y cuántos de todas impares hoy por hoy arroba Cadena Ser punto considera letona muchísimas gracias nada un abrazo a abrazo

Voz 31 31:20 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 22 35:22 David estás ahí sigue dando estar

Voz 1995 35:26 cuánto cuánto tiempo llevamos un año y medio más o menos no sé chico pero

Voz 0477 35:30 José hemos tenido momentos felices y momentos notar Feriz como todos los parejos

Voz 22 35:34 pero tú te pues cree que

Voz 1995 35:37 que hayamos Tallón nunca hallamos en contra el momento de hablar de los huevos

Voz 0477 35:40 ya manda banda pelota es es esto porque tutor unas por debajo de la cuchillo por encima nos tenemos que tocar los principios Toni

Voz 1995 35:48 claro vamos a gran David de Jorge buenos días qué pasa de saludarte como es que nunca hemos hablado o sea es la base de nuestra alimentación están los huevos sino nunca hemos hablado de huevos

Voz 0477 36:01 sí desde luego dolía hablando de unos temas súper churras resulta que el germen de la vida que es el huevo que tanto gusta a todo el mundo grandes a pequeños no lo habíamos tratado eh

Voz 1995 36:10 que no el huevo tengo aquí de de tengo la chuleta es aglutinante coagula antes Pullmantur suenan cante

Voz 0477 36:17 lo tiene todo sí sí la verdad que sí me lo que me inquieta sobre todo es porque es así su forma la verdad que es su deseo es un ejemplo como de arquitectura maravillosas hable y diga lo dan pero les con un diseño sí sí es bello es útil resistente estado digo que es alucinante y luego la alucinante de todos la gran asistencia que tienen la presión exterior y esa frágil ya de que la yema interior del polluelos cuando quiere salir la verdad es un bicho acojonado y lo Santiago Calatrava o algún harían colorines eh porque esa asimetría ciudadanos caprichosas muy Calatrava no lo que cuando el huevo rueda pues no rueda al final hace como círculos eso es una cosa muy curiosa en vez de robar en línea como una esfera o común que queso grandes se queda como en el sitio no es una cosa es esto indigna a quién llegó

Voz 1995 37:03 primero Laga huevo pues ya está claro si no no lo digas que luego vamos a concurso a tope

Voz 0477 37:10 me espero que no digas una universidad americana porque siempre las universidades americanas son las que nos descifran los enigmas de la humanidad pero bueno ya

Voz 1995 37:18 no

Voz 0477 37:20 nunca es no Universidad de Toledo porque siempre son América siempre ha sido verdad

Voz 1995 37:27 bueno el el huevo está presente en si nos paramos a pensar está presente lo más excelso de nuestra gastronomía platos ella forma parte de la mayonesa con la que nos comemos los reparos decir luego está presente en muchos más lugares en los que creemos

Voz 0477 37:44 sí sí afortunadamente sí la verdad que hay más presencia que la de hace años obvia me acuerdo que antes como un pecado comer pescado a suelo comer huevos no y la verdad es que ahora hemos descubierto que hay huevos una especie como de Viagra que hace puntillas cuando se fríe sano yo te digo que me como si sangría

Voz 1995 38:02 cómo se hacen las puntillas que suyo no según algo que desconocía

Voz 0477 38:04 denme a tienes que ver el cuadro de Velázquez viejas poniendo huevos esa es la recta perfecta delegó con puntilla Cacharro alto y estrecho a pesar de que todo mundo piensa que es mejor un cacharro alto y estrecho mucho aceite oliva muy caliente el huevo a una taza de esa taza rápidamente al aceite para que haga ese apuntilla alrededor de esa especie

Voz 1995 38:24 Blanca poner el huevo cuando hago como pocas veces la verdad pero rompo y lo he hecho directamente a la sartén

Voz 0477 38:32 no no no no Álava siempre a una taza con el Oscar fue también va que al final evitas que Marte porque nuevamente el salpicón te quema es mucho más fácil deslizando de una taza tanto para ti como para algún rito

Voz 29 38:43 claro y luego la cite muy muy caliente escurrir los rápido para que la llamada o coge el aclara cuaje puntilla cuento eh

Voz 0477 38:50 Juan no rápido no cuánto cuanto que deja de Puebla pues es que está diciendo sea cameo sea lo echas y son segundos hasta con símbolos claro son segundos en el que va segundos en aceite muy caliente en en quince segundos Augusta hecho los corres que clara cuajada Gemma liquida todavía Serra Sally punto lo a la plancha yo suelo aconsejar sortean te adelante muy poquito aceite de oliva fuego moderado para que no se agarre cuajar el huevo de si quieres directamente de la cáscara porque no te va a salpicar tenerlo o a fuego muy suave hasta que vimos que la la clara empieza ya a cuajar alrededor de la yema y en ese momento con una espátula llegamos a un plato ilícito y sobre todo muy importante como que come huevos que ahora que no podemos dar media barra de pan a mi me gusta atacar los huevos rodeando la yema con la clara comino primero al aclara con machitos y luego llegada al allí

Voz 1995 39:43 no final a la boca

Voz 0477 39:46 que explote meterte un pedazo de pan y cómo hacer la mezcla dentro de la boca el gas Mikko y sobre todo si para desayunar a menos Gus me encantan a lo largo Ian mil buscando crudo el hueco también me gusta

Voz 29 40:00 salvaje pero eso es ponche se toman antiguamente

Voz 0477 40:02 ahí no hubo crudo que encima se añadió a Oporto y no

Voz 1995 40:05 hay mucha mucha en la coctelería hay mucho grupo anoche si seis

Voz 0477 40:09 la al pisco sour que es un cóctel hermano universal eh la clara de huevo Guiza para ligar ese cóctel y muchísimos otros todos los cócteles que son un poquito espesas que tienen densidad normalmente es es un lugar con clara de huevo en que la gente no lo sepan pero bueno había

Voz 1995 40:23 Alonso universal que podía identificar entre un millón y es el de en cortar el juego imponerlo con un tenedor en un plato y batirlo batir un huevo en sonido universal pero una pregunta te voy a hacer querido ocres es muy listo y lo sabes todo yo últimamente lo que hago es Ron Paul un poco eh porque cuando lo haces en tortilla queda como muy plano está bien la tortilla no te francesa

Voz 0477 40:49 la francesa pero existir los pum

Voz 1995 40:51 Tito mira es

Voz 38 40:53 sí que esto podría ser humano

Voz 0477 40:58 vale pues es el novio de sonido de Whatsapp a ruido en vez de las mierdas desengañados que pone

Voz 1995 41:05 vas a hacer una cosa vamos a unir las acciones de este programa vamos a ser el sitar que hemos escuchado antes

Voz 1804 41:10 sí

Voz 1995 41:12 vamos a ponerle el huevo miran si viajamos en no a la mística de la tenemos algo sonando

Voz 38 41:18 el huevo llora mil ponemos instrumento

Voz 8 41:27 Ravi Shankar a tope

Voz 19 41:30 esto está hecho en y roban si existen hielo suena la que suena bien esto

Voz 1995 41:38 vale entonces yo te preguntaba yo a veces lo que hago es que Tirol Huelva la sartén muy poquito aceite lo Rompoi Iago e lo que dice los americanos se les creo dudando de Crusat lo rompo para que tenga como distintas texturas para que hay una parte Evans banca otra parte más amarillas

Voz 0477 41:53 Macias tortilla francesa

Voz 1995 41:56 vale bien pero no hago la tortilla francesa batiendo con el sonido sino que lo rompo un poquito y queda como más con diversas lecturas

Voz 0477 42:04 hace bien Toni Garrido bien si sabes lo que hay que hacerla con la tortilla francesa

Voz 1995 42:08 yo esperaba digo no no nada

Voz 0477 42:11 no mira una clave es que el que la sartén sea o NASA tener adelante buena o sea que la gente se agobia con lo de la sartén digo coño cambia de de sendas casas que dan vergüenza ajena una sartén cuesta veinte euros no sea buena luego aceite o incluso mantequilla a mi me gusta mucho más la tortilla francesa como mantequilla mantequilla salada que funda de espacio y luego es fundamental no juego potente sino a fuego suave las tortillas francesas no se cuajan nunca contó con el fuego a tope como si estuviéramos haciendo un filete no fuego suave y luego ya se añade huevos y lo quieres más batido menos batido lo rompes dentro de la sartén me da igual poco a poco lo vas cuajando in muy importante antes de dar la vuelta a sacarla del fuego unos diez quince veinte segundos sin tocar para que la base se quede como unida y luego ya Si queremos la vamos enrollado sacamos más o menos gravosa Amedeo al pero yo creo que esas son las claves

Voz 1995 43:02 lo dejas diez segundos ahí sí sí sí

Voz 0477 43:04 una vez que ya hechos revoltijo como dices tú en vez de coger rápidamente la vuelta hay enrollada lo que hago es sacarla del fuego la parte del fuego la dejas así abandonada veinte segunditos que es ese tiempo que hay que estas como deseando hincarle el diente y luego misteriosamente se despiertan mucho más fácil sonreía más fácil y luego también muy importante que al que le gusta que le usted muy cuajada pues que será como muy muy muy cuajada no sino que ha dado como a mi amigo Borja Levante doce tortillas francesas de una sentada peor tortillas francesas con bacon frito que ese venden el amigo sigue viéndose como bien de una papada que flipa así la verdad que el tío estaba bastante sendos Costa porque sí

Voz 1995 43:47 hasta sesenta hoy vamos a hablar de los robos de con David de Jorge y por último en los postres porque casi casi todos los todo es difícil imaginar usted me lleve

Voz 0477 43:56 pues sí la verdad que es una cosa sencilla de entender no sea así de claro yo creo que la clave de toda esta historia es que mira que al final el huevo se cimiento para construir esos postes porque la intensidad porque esponja porque coagula porque espesa porque da cuerpo y sobre todo porque es el mejor maletero para acabarlo de harina de azúcar matizó antes de canela azafrán de cacao chocolate también salía muy bien con el huevo llegó al final hace de colchón y hace que los bizcochos esponja en que las natillas es PSN un poco la clave de la historia no no sé en fin es un auténtico chollo el gigante es bueno para la vista para el cerebro ahora que está tan de moda el rollo de las enfermedades rollo o la desgracia de las enfermedades mentales estas cosas la verdad que paran metabolismo de cerebros huevos la bomba hidratar la piel o sea combate el estrés fortalece el cabello no veo de poderlo como lo son súper alimento sea que lo en una revista

Voz 1995 44:49 está en América era de una universidad el huevo y nos ponemos

Voz 0477 44:52 que tiene que hacer ni caso que comer huevos a tope mira el mayor embajador que hay en el mundo de huevos es Karlos Arguiñano que yo siempre lo he oído decir que se come al día osea quince tiene Corral tiene acojonado siguió dicen cuando los roban huevos a Carlos Carlos se come todos los días quince huevos a doce o trece osea llama a las y te la mañana no te lo juro que a la mañana te las seis y me la mañana tres huevos fritos como con dos albóndigas como con dos pimientos verdes fritos Alá o sea es él es él él es el puto Papa del huevo y hay que comer huevos además es barato es sabroso rico

Voz 1995 45:23 vale yo te yo hacía ese colorido y cuando voy a comprar ahí al lado de de de Plaza España se venden huevos de codorniz gustan mucho y venden huevos de avestruz me gusta mucho porque a ver si la a la mínima expresión del huevo Bazo de un día lo lo que pasa es que me he dicho señor que mínimo ocho personas sí para luego lo mínimo tienes que hacer en Haití mínimo se ocho personas un poco salvajes

Voz 0477 45:52 conmigo o de todo a mi me gustan sobre todo fíjate perdiz salvaje que son una golosina Il fíjate curiosamente voy a estar en desacuerdo antiguo Tuenti admiro es muy grande me parecía muy poco finos y dio más del tamaño de un balón de Balonmano son como unas tetas operadas por un cirujano americano se cosas yo lo que sí

Voz 1995 46:12 ahora espero que ganas por qué me quita la ilusión

Voz 0477 46:14 es que es una ordinariez que a la vista esa es yemas avestruz que

Voz 29 46:18 mamá de distinto el patos más pequeño pero habló de Utrera

Voz 1995 46:28 diga que cero dos catorce sesenta sesenta hoy

Voz 2 46:35 en hay que darle huevos Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 51:59 estoy es muy complicado porque mientras estamos aquí en la radio hablando David de Jorge iba poniendo mensajitos en Twitter aquel día había tiempo como sería el mensaje que no me atrevo a reproducir

Voz 29 52:11 no es donde hemos llegado echarle huevos que seamos la Cadena SER como dice

Voz 1995 52:17 el momento de saber tanto saben nuestros oyentes sobre huevos al rebote siempre el gran David de Jorge sí que usted llame confiado que no pasa nada tiene un especial esta es perfecto el máster el baranda David de Jorge para ayudarle los ha llamado no sé qué Patricia de Las Palmas Patricia muy buenos días

Voz 28 52:40 hola buenos días cómo estás muy bien con ganas de decirle a una tortilla no pero a mi desayuno favorito un pincho un café con leche me encanta

Voz 1995 52:52 lo pero en un en un bar o lo hace esto en casa

Voz 27 52:55 no no suelo así no vas

Voz 28 52:58 a mí no me da muy bien la tortilla de patata mi marido si me mi suegra aclarar

Voz 1995 53:03 bueno pues ya tiras cuando vamos

Voz 28 53:05 así cuando quiera que Las Palmas usted también que el el clima está estupendo siempre y ahora los carnavales pues deben es lo mejor

Voz 1995 53:12 maravilla tuvimos y hace algunas semanas íbamos fe que es Mara cada bien bueno vamos a la nube

Voz 0477 53:17 yo no estuve por cierto eh yo no que me llevan más que haga que al lado

Voz 1995 53:22 luego nómina nunca vamos con la primera pregunta Madrid qué fue primero el huevo o la gallina te hoy te vale pero pero no tiene tres opciones a siglos sin responder la ciencia la filosofía que vamos a saber nosotros B el huevo sino como sino cómo nació la gallina o C La gallina siempre trae un huevo debajo del brazo

Voz 28 53:50 yo diría que la primera

Voz 1995 53:53 es una buena el huevo filósofos y científicos no universidades americanas sean postrado ha sido que fue el web conmigo y luego ahí

Voz 29 54:03 sin que ahí es que hay vida después de la muerte después nos sí claro

Voz 1995 54:09 bonita vale Patrizia Trillo a la segunda pregunta por los huevos tienen talla S M XL S P intrépida e para que las opciones Patricia dice porque los inventó Amancio Ortega que estamos en A Coruña B porque pesan diferente desde los cincuenta a los setenta gramos para advertir te quita ya vas a tener si te los comes

Voz 28 54:37 la de Clark correcto

Voz 1995 54:40 que pesan de cincuenta a setenta gramos estás de acuerdo David de Jorge LG vale tercera pregunta que son los huevos benedictinos a dos panes panceta huevos calzado y salsa holandesa C perdón ve los huevos que llame lío porque claro con esta respuesta

Voz 0477 55:01 no es es porque tienes mocos queremos come

Voz 1995 55:04 las más nuevos de los monjes benedictinos C unos huevos bendecido

Voz 28 55:08 pues muy bien