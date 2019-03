Hoy por Hoy (01/03/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días creo que podemos empezar hoy también como una buena noticia el avance científico pionero en nuestro país para tratar lesiones medulares como una terapia celular setas está presentando hasta ahora en el hospital Puerta de Hierro de Madrid es el primer medicamento de estas características aprobado en España no conviene olvidar que unas cincuenta mil personas sufren este tipo de lesiones que limitan su forma de vida está causado sobre todo por accidentes de tráfico Puerta de Hierro está Laura Marcos

Voz 1276 00:34 sí qué tal buenas tardes tras veinticinco años de investigación y cuatro ensayos clínicos por primera vez en toda Europa se va a tratar con medicamentos vivos a estos pacientes no se les cura su inmersión su lesión medular es importante decir esto pero si mejoran notablemente su calidad de vida los treinta enfermos crónicos que este año serán los primeros en recibir este también van a ver cómo mejora su sensibilidad su control de esfínteres su capacidad para moverse e incluso su función sexual el doctor Jesús Vaquero que lidera este proyecto cien por cien español está explicando ahora mismo en qué consiste este tratamiento personalizado vamos a intentar simplificar lo José Antonio básicamente se extraen células madre del paciente Sea Island Ice tratan en el laboratorio para multiplicar las todo lo posible y luego ese medicamento único que Sellam

Voz 3 01:22 a NC uno se vuelve a inyectar

Voz 1276 01:25 justo en el sitio de la lesión medular junto con el plasma sanguíneo del enfermo hasta ahora no existían terapias eficaces para disipar las secuelas neurológicas de estas lesiones con esta vanguardia celular el Puerta de Hierro espera poder llegar a mejorar la vida de unas cien personas

Voz 1018 01:41 pues gracias la obra sin duda una buena noticia pero tenemos otra que también es positiva Se reduce ya a once el número de ciudades que están en la Greta por elevada contaminación debido a la falta de lluvia de las últimas semanas la cifra llegó a ser recuerden de veintiséis Javier Gregori

Voz 0882 01:54 así es una ligera mejoría en las últimas veinticuatro horas las ciudades situadas en el norte de la península como A Coruña Bilbao y San Sebastián sin embargo las otras concentraciones de gases contaminantes por encima del límite legal siguen afectando a once áreas urbanas densamente pobladas sobre todo en la costa mediterránea como Alicante Barcelona Castellón Tarragona y Valencia mientras tanto se mantienen las restricciones hoy al tráfico en Avilés Gijón Oviedo y Madrid y se amplían a Barcelona Valladolid ha levantado el corte de cinco días del centro al tráfico aunque mantiene las medidas informativas a la población al igual que Murcia

Voz 1018 02:26 ya hora doce dos minutos estamos pendientes como cada viernes de la reunión del Consejo de Ministros el último antes de la disolución de las Cortes que tiene en la agenda la aprobación de tres decretos uno para ampliar los permisos de paternidad otro para regular los alquileres de viviendas y el tercero para prever posibles contingencias Artium el Brexit perdón sin acuerdo el día veintinueve de este mes a primera hora estuvo aquí en este mismo estudio el preside Telefónica José María Álvarez ETA es una de las compañías más importantes de nuestro país con mayor proyección internacional yp perspectivas de ampliación de mercado con las nuevas tecnologías subraya que no se pueden perder de vista las consecuencias de un mal uso o abuso de esos datos que permite

Voz 4 03:05 ya las tecnologías nosotros creemos que este no es el momento de la tecnología ya está creemos que es el momento de los valores que creemos como sociedad que es bueno que se haga con esa tecnología porque no todo lo que haga la tecnología va a ser necesariamente bueno y por lo tanto creo que es momento de las ciencias sociales creo que es el momento de que hablemos de filosofía digital de abogado digitales de de reconocimiento de voz pero también de sintaxis en el mundo digital es decir va a haber muchas disciplinas sociales que son las que tienen que marcar el contrato social que nos queremos dar en este uno uno

Voz 1018 03:36 hoy abre sus puertas al público en general la feria de arte contemporáneo Arco y la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales constata que la presencia de mujeres artistas en esta feria es inferior a la de hace una década Raquel García

Voz 1914 03:48 una década sin avances según los datos de la presencia de artistas españolas en ARCO ha descendido un punto hasta el seis por ciento y la de mujeres artistas a la feria dos puntos y medio hasta el veintiséis y medio por ciento por primera vez hay datos por países referentes como Estados Unidos Reino Unido ni siquiera llegan al veinte por ciento muy por delante la apuesta que hacen países latinoamericanos o incipientes en el mercado internacional como Perú China y Venezuela Vanessa Cejudo es socióloga de la asociación

Voz 5 04:13 qué es lo que está pasando es que realmente hay una un sistema de mercado que está realmente imitando una bueno pues unos lógicas capitalistas los lógicas patriarcales que están enquistadas en en en el propio mercado del arte en donde hay un circuito que se repite continuamente en donde si los artistas hombres tienen más visibilidad valen más

Voz 1914 04:38 sí hay paridad en los programas comisaría dos y en las ferias emergentes

Voz 1018 04:42 al ver en directo al Tanatorio de Nuestra Señora de Begoña en Bilbao en el que está instalada la capilla ardiente con los restos del ex presidente del PNV Xavier fallos que falleció ayer a los ochenta y seis años Jon Rojas

Voz 0975 04:52 Guardiola pues si continúa el goteo todavía escaso eso sí de rostros conocidos que vienen a presentar su pésame a la familia que ha pedido que este sea un acto íntimo desde las diez que se ha abierto esta capilla ardiente han pasado ya por aquí el lehendakari Ibarretxe el histórico de Herri Batasuna y después expulsado por su oposición a ETA Txema Montero vuelque fuera vicelendakari con Ardanza Jon Azúa que ha destacado el gran papel que supuso Arzallus para la política en Euskadi dentro de una hora en torno a la una está previsto que venga también la ejecutiva del PNV Euskadi Buru Batzar mientras que el lehendakari Iñigo Urkullu a esperar a mañana sábado mañana por la mañana no sólo va a acercarse hasta aquí personalidades del PNV esta tarde por ejemplo una delegación de EH Bildu encabezada por Arnaldo Otegi va pasarse también por esta capilla para presentar sus respetos el cuerpo de Xavier Arzallus va a permanecer en esta funeraria bilbaína esta mañana a las dos antes de ser trasladado a su localidad natal en Azkoitia para el funeral que le despedirá por la tarde

Voz 1315 05:46 tuvo día con Toñi Fernández y Carlos Cala la SER adelanta la declaración de Francisco Camps ante el juez el ex presidente valenciano aseguró que Álvaro Pérez El Bigotes responsable de la trama Gürtel nunca había sido amigo suyo a pesar de la grabación telefónica en la que se dirige a él como amiguito del año

Voz 0325 06:00 los desahucios se redujeron en dos mil dieciocho casi un dos por ciento con todos se realizaron cerca de sesenta mil lanzamientos hipotecarios la mayoría por no pagar el alquiler estos desahucios de hecho aumentaron respecto al año anterior caen sin embargo los derivados del impago de pote

Voz 1315 06:12 se fue a uno de los investigados por la violación múltiple de una joven el pasado dos de febrero en Sabadell el imputado estaba en libertad provisional con medidas cautelares en esta violación a implicadas hasta ocho personas

Voz 0325 06:23 esta noche se juega el clásico Barça Madrid versión baloncesto Euroliga es la primera vez que ambos equipos se ven en la cancha tras la enorme polémica arbitral de su último encuentro en homenaje a Juan Carlos Navarro Se va a retirar su dorsal y mañana se juega al Madrid Barça en el verlo

es viernes nos engañemos hoy es el día ideal para empezar una nueva vida aunque a sólo dos días vamos a buscar consejos para empezar a vivirla

Voz 6 07:05 no es Kusturica muy esto muy buenos días hola buenos días vamos a hablar de libros de autoayuda

Voz 1995 07:12 puestos en práctica no sólo la histórica de que lo sino de alguien que ha puesto que practica algún ejemplo aunque muy cuéntanos

Voz 3 07:21 auto ayuda es un género como todos sabemos que mueve millones en todo el mundo cada temporada trae una nueva receta para la realización personal la felicidad el éxito la delgadez el amor la riqueza pero cada día tenemos más ansiedad más sensación de fracaso más soledad menos dinero y estamos más gordos que está pasando vamos a la anécdota a ver si la anécdota nos lo explica Marian Pauls inglesa treinta y tantos de resaca en su casa deprimida comiendo basura escuchando canciones de amor Lejeune

Voz 1995 07:47 dos libros de autoayuda lo que confirmaría que los libros de autoayuda no sirven

Voz 3 07:51 bueno Marianne se dio cuenta de que leía mucha autoayuda pero de forma pasiva sin poner en práctica los consejos que encontraba en las páginas de autoayuda así que le ha dedicado un año a experimentar con la autoayuda Le dedica un mes de subida a un gran libro de autoayuda ya seguirlo a pies juntillas haciendo todo lo que el libro le

Voz 1995 08:09 sea Marianne coge ahora marzo este mes de marzo coge un libro de autoayuda sólo lo que dice lo que pasa que bueno ocurrió

Voz 3 08:19 pues que con todas esas experiencias ha escrito un libro titulado Help ni que sea traducido a una veintena de lenguas acaba de salir en España se ha convertido en un éxito internacional así que mal mal no se puede decir que la haya ido hacerlo caso de la otra ayuda el camino el recorrido en este año le da para momentos de muchísima risa por ejemplo el primer mes se lo dedicó al clásico de Susan Gerber aunque tenga miedo hágalo igual

Voz 1995 08:43 qué dice ese libro

Voz 3 08:44 ese libro dice que todos los días hagas algo que te asusten así que Marianne Paul se pasa el mes intentando obligar con nombres en el metro posando desnuda como modelo para estudiantes de pintura lanzándose en paracaídas en fin experiencias y por la tarde por la tarde los redacta y la verdad que tiene mucha gracia escribiendo tranquilidad mental eso sí no consigue

Voz 1995 09:05 que que otros libros puesta en práctica pues por ejemplo

Voz 3 09:08 Creta de Ronda Bay uno de los cien libros más vendidos de la historia este libro promete que puedes conseguir todo lo que deseas sólo con la fuerza de tu mente sostiene que los pensamientos se convierten en ideas ya siguiendo una cosa que se llama la ley de la atracción así que tienes que hacer cosas físicas para atraer a tus deseos así lo explica la propia María Pawel así que durante la lectura del secreto me descargó un cheque de mentira de su página web y lo rellena por valor de cien mil libras y luego espera que me llegada al en la vida real hice una prueba de conducción de Mercedes porque dice ronda Bains que es el coche de tus sueños existe tienes que sentarte en el y poner las manos en el volante creer que de verdad es tuyo así que lo hice volví a mi casa en bus la verdad es que durante el mes que le dedica a este libro básicamente me sentí como una pirado pero incluso la marciana dado el secreto incluso de esto Marianne Pauls saca algo bueno aunque parezca imposible le de hacer caso de este libro que extrajo la siguiente enseñanza hubo algo bueno lo positivo de este libro es que te permite tener grandes sueños preguntarte si de verdad pudiera tener lo que quisiera que es lo que querría es ejercicio me resultó bastante útil

Voz 1995 10:12 bueno interesante no hablando sino todo el mundo lo sabe desde luego

Voz 3 10:20 bueno si ella quisiera tirar tuviera que quedarse con solo libro de autoayuda sería con el poder de la hora Elder to Toni que publicó en el noventa y siete Esta Rocío XXXIII idiomas y es el libro le gustó de verdad dice que antes de embarcarse en este proyecto solía poner los ojos en blanco cada vez que alguien le hablaba de vivir el momento pero que leyendo este libro por fin lo comprendió puede que suene opio pero leer este libro tuvo un efecto enorme sobre mí hay una pregunta que se propone tul que en cualquier momento dado pregunta T qué problema tengo ahora mismo en este instante y la respuesta casi siempre es ninguno así que respira profundamente y pásalo bien

Voz 1995 10:55 bueno yo al menos este fin de semana voy a poner en práctica los consejos de este edicto final sobre la autoayuda los hubiese de autoayuda de una mujer que ha pasado doce meses poniendo en práctica doce bestsellers de autoayuda

Voz 3 11:08 bueno por un lado dice mi deuda aumentó mi productividad cayó en picado y peso seis kilos más que cuando empecé devolví irresponsable egoísta incrédula pero por otro lado descubrió que la perfección no existe la felicidad no llega al conseguir lo que quieres sino al abrir los ojos y reconocer que tienes todo lo que podrías necesitar ahora mismo soy todo ella ha advertido en una bestseller internacional con este libro quiera encima va a vender los derechos de la serie

Voz 1995 11:33 sabes que piensa que leyendo libros de autoayuda se se ha hecho millonaria escribió uno sobre esos libros eh

Voz 3 11:40 así que fue la actualidad siempre siempre ha sido un negocio muchísimas gracias a vosotros echado igualmente

Voz 1995 17:08 bueno y frontón y antes de acabar no sabemos las preguntas que nos deja el día el autobús de la organización ultraderechista Hazte Oír use la imagen de Hitler para caricaturizar las leyes contra la violencia machista debería obligarles a hacérselo mirar nadie pensó en hacerle una ecografía el ascensor en el que se quedó atrapado Pablo Casado para que fuera

Voz 28 17:32 el presidente lo que llevaba veinte años medios encubridores

Voz 1995 17:36 entre que la reunión entre Trump quinto núm haya tenido un final explosivo las relaciones no deberíamos conformarnos con que el encuentro no se haya resuelto por KO España prevé dar residencia a cuatrocientos mil británicos Game Brexit

Voz 28 17:52 no nos aseguraremos también de que sus casas no dispongan de balcones

Voz 1995 17:58 Prado sucede en la SGAE Hevia si lo que pretende esta organización es alejarse de una imagen conflictiva y al margen de la ley de la legalidad hace bien creen ustedes en el ir como presidenta a una soprano

Voz 29 18:11 nunca

Voz 1995 18:14 y por último de continuar las dificultades para estas muy buena AVE está la última de la semana es muy que de continuar las dificultades para sacar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos podríamos considerar a Pedro Sánchez un ex fumador pasivo todo esto es buenísimo creciendo generalidades en este no digamos nada más que no lo mejor nos vamos volvemos el próximo lunes disfrutando de semana muchas gracias eso sí a todos los compañeros de de A Coruña ha sido fantástico compartir esta mañana trabajó con nosotros aquí amable muchísimas gracias un placer volvemos el próximo lunes a las seis de la mañana como siempre