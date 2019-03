Hoy por Hoy (04/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1513 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:22 bueno saludos qué tal está muy buenos días este lunes comienza con incendios forestales en casi toda la cornisa cantábrica a esta hora hay más de ciento veinte incendios activos en Asturias en Cantabria en Euskadi

Voz 2 00:36 mira cómo prende el trabajo miro ley como sprinter tampoco buenos momentos que lo acaba de desprenderse lo acabo de porque lo he visto la verdad es que hemos visto una gotita así como que se hacen llamar eso eso sí no ha podido que no está claro

Voz 1727 00:49 han sido los vecinos los que han grabado a uno de los pirómanos prendiendo fuego al monte en Asturias que se está llevando a Asturias la peor parte ahí hay setenta y siete focos activos y la Unidad Militar de Emergencias se ha sumado esta madrugada a las labores de extinción con un centenar de militares sobre el terreno a última hora en el Principado Ángel Fabián buenos días

Voz 0955 01:13 bueno sí a una familia tuvo que ser desalojada en Allande donde el fuego afecta al Valledor una zona de especial valor ambiental y etnográfico el fuego rodea también el Parque Natural de Somiedo el fuerte viento favorece a esta hora la propagación del fuego a pesar de la intervención de los efectivos de la Unidad Militar de

Voz 1727 01:29 situación muy parecida en Cantabria o en Vizcaya donde Vizcaya la proximidad de las llamas a la localidad de Muskiz ha obligado a evacuar algunos vecinos durante unas horas esta madrugada su alcalde nos decía esta noche que todo apunta a que los incendios son intencionados

Voz 3 01:46 la ovación foco de incendio con distancia importantes de un lado a otro lo cual pues hace sospechar que haya podido haber alguna intencionalidad en el monte Viendo juego muy triste

Voz 1727 01:56 no sea por la mano de pirómanos o no lo cierto es que el fuego prende rápido sólo acabamos de estrenar marzo así de triste comienza este lunes cuatro de marzo día festivo en Venezuela día en el que vamos a comprobar si el régimen de Maduro de tiene Juan Why do por desacato a la Justicia el Tribunal Supremo le prohibió salir del país Yoigo ha ido regresa después de su gira latinoamericana y avisa

Voz 5 02:27 si el Rey intentan secuestrar será uno de los últimos errores sin duda que cometa en este día

Voz 1727 02:34 mensaje que Aído ha retransmitido esta madrugada por sus redes sociales sin decir

Voz 0028 02:39 dónde está sin especificar su paradero

Voz 1727 02:41 no ha convocado también protestas para hoy mañana en Venezuela y aquí en España Isabel Villar buenos días Pedro Sánchez afirma hoy el decreto de Dios

Voz 0028 02:50 solución de las Cortes un texto que tendrá que ratificar el Rey que se hará efectivo mañana cuando se publique en el BOE las elecciones generales serán el veintiocho

Voz 1727 02:57 decreto fija quince días de campaña ya en el mes de abril aunque con la vorágine electoral en la que estamos ya no vamos a notar mucha diferencia la verdad de aquí a entonces de momento los partidos se han puesto a debatir esta semana de feminismo y es que estamos en la semana del ocho El

Voz 0028 03:13 Ciudadanos quiere diferenciarse del resto de la derecha defiende lo que han bautizado como feminismo liberal de feminismo secas hablan PSOE y Unidos Podemos el PP dice que se trata de un discurso totalitario escuchan a Inés Arrimadas Adriana Lastra Rafa Mayoral e Isabel Díaz Ayuso

Voz 6 03:26 el feminismo es una causa de todos los lados

Voz 0738 03:30 Perales no nos gustan los monopolio

Voz 6 03:32 ni los oligopolio trescientos años de feminismo

Voz 0441 03:35 ahora bien Albert Rivera a decirnos lo que es el feminismo es noto

Voz 4 03:37 Mario el trabajo

Voz 0441 03:39 no reproductivo entra hoy va a ser una semana de un debate estéril porque todo lo que hemos conquistado las mujeres a lo largo de la vida

Voz 1727 03:45 tiene que ser con nuestros compañeros debate estéril dice Isabel Díaz Ayuso la candidata popular a la Comunidad de Madrid a las nueve de la mañana se sienta en este estudio

Voz 7 03:55 Inés Arrimadas es

Voz 1727 03:58 ya se han sumado a la larga lista de países europeos que ven cómo la extrema derecha se hace un hueco cada vez mayor en sus parlamentos

Voz 0028 04:05 se convierte en tercera fuerza dobla su número de escaños y consigue un dieciocho por ciento de los votos en las elecciones legislativas aunque tiene dificultades para entrar en el Gobierno porque

Voz 1727 04:13 los dos grandes partidos han anunciado que no pactarán con ellos ya está ahora tiene que terminar la tanga partir la fiesta gay que se celebra todos los meses en el Teatro Barceló de Madrid hasta ahora

Voz 0028 04:23 los organizadores la han cambiado a una sala más pequeña del mismo edificio en protesta por la celebración en la sala grande del acto de Vox este fin de semana en el que se cantó el novio de la muerte de los Legionarios Ferrán pocas el director de la organización

Voz 4 04:34 canta Party no podía estar mirando esto de brazos cruzados no podíamos estar inmunes a eso nos dedicamos a hacer fiestas no a hacer política ni hacer nada pero sí por favor a defender nuestro colectivo

Voz 1727 04:49 ya en el deporte España completó anoche un fin de semana histórico en los Campeonatos de Europa de Atletismo Sampe buenos días

Voz 1161 04:55 buenos días Pepa disputados en Glasgow en pista cubierta de ocupando la tercera plaza final del podium tras Polonia y Reino Unido con tres oros dos platas y un bronce la tercera mejor actuación de siempre del que ha sido el equipo español más joven de la historia en unos Europeos indoor los tesoros llegaron ayer en la última jornada Ana Peleteiro en triple salto Álvaro de arriba en ochocientos metros y el histórico de Jorge Ureña en heptatlón es la primera vez que un español se hace con el título de la prueba decepcionaron grandes potencias europeas como Francia o Alemania que se marcharon sin oros

Voz 0978 05:20 sí pero no es el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días esta semana tendremos temperaturas más bajas que el anterior pero tampoco esperamos que haga demasiado frío y algunos momentos de lluvia que afectarán sobre todo al oeste y norte de la península Mediterráneo quedará bastante al margen y ahora poco frío pocas las el día en que las nubes serán abundantes durante la mañana con lluvias en el País Vasco Cantabria norte de Navarra y Extremadura después acabará haciendo sol en todo el país con temperaturas más bajas que ayer fresco en el norte en el Cantábrico apenas se pasará de los diez grados un poco de calor en el Mediterráneo y el Valle del Guadalquivir con máximas de veinte a veinticinco grados

Voz 8 06:00 no

Voz 9 06:11 he

Voz 10 06:17 no

Voz 7 06:25 sí

Voz 1727 06:30 lunes primer día de la semana del ocho de marzo que se celebra este viernes hace una ocho hace un año en estos primeros días de mes invitamos a Hoy por hoy a dos integrantes de la comisión feminista ocho de marzo las mujeres que de verdad organizan todas las movilizaciones que se van a celebrar a lo largo de la semana que culminan con la huelga feminista del viernes con las manifestaciones por toda España bueno pues un año después repetimos invitación Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 07:00 buenos días Pepa un año ya del ocho m treinta años de este la publicado el tres de marzo de mil novecientos ochenta y nueve una de las mejores canciones de la historia según la Rolling Stone con el videoclip más polémico del momento Madonna seduciendo a un santo negro vestida con un corpiño entre cruces ardiendo llovía

Voz 11 07:18 pedir hablar y hacer lo que me dé la gana

Voz 12 07:21 que para eso lucharon mis abuelas mi madre

Voz 0456 07:24 los abuela su madre y la de todas Madonna Louise Veronica Ciccone buenos días a todos a todas hacemos balance con Justa Montero y con Inés Gutiérrez de la comisión feminista ocho de marzo y en nuestra mesa de análisis hoy con Lola García Antón Losada y José Antonio Zarzalejos una hora después Toni Garrido con otro de los mitos del pop Michael Jackson y les vamos a contar íbamos a analizar este documental que se ha estrenado este fin de semana que de eso de la más presuntos abusos sexuales a menores cometidos por Michael Jackson

Voz 7 07:58 eh a las once una hora antes en

Voz 0456 08:03 en Canarias vamos a hablar con el chef Dani García que ha cambiado sus tres estrellas Michelin por enseñarnos a cocinar y a comer bien todos los días de lunes a viernes de este hoy en Televisión Española

Voz 1727 08:19 hoy empezamos a hacer balance de el ocho de Messi pero lo vamos a ir analizando desde diferentes puntos de vista y con varios debates a lo largo de toda la semana están ustedes invitados a participar

Voz 0456 08:31 a hacer ese balance de este año con nosotros que supuso el ocho de marzo que ha cambiado para bien para mal este año contarnos cómo lo viven si el debate sobre feminismo se cruza en sus conversaciones con amigos con familiares lo que quieran en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta

Voz 1727 08:49 si seguimos de precampaña hoy se disuelven

Voz 0456 08:52 cortes pueden seguir reflexionando sobre esos mensajes políticos las encuestas sobre el mundo rural una parte del cual han reivindicado algunos este fin de semana nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 09:14 son las seis y nueve las cinco y nueve en Canarias les dejo con Isabel

Voz 0028 09:18 ya y con Roberto Hani Marta Galán en la técnica Jordi Fábrega en la producción

Voz 13 09:25 descuidar T tener algún seguro por el que pagó de más mutuo Artés traer

Voz 1275 09:30 la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero no

Voz 13 09:32 menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua P consulta condiciones en mucho punto es

Voz 1804 09:45 ante la puerta a un nuevo local a tener

Voz 13 09:48 más espacio o a mejorar tu ubicación

Voz 1804 09:50 ahora en Servihabitat tú lo cargo oficinas

Voz 7 09:53 es una está un treinta por ciento de descuento entra en Serbia hábitat punto com ya abre la puerta a una nueva Historia

Voz 14 09:59 pp otro come y los cinco magníficos de revisión oficial Midas mira tiene un sí

Voz 13 10:05 súper ahorro de este el cuarenta por ciento El com

Voz 0978 10:08 con la revisión oficial Midas

Voz 14 10:10 tras está un cuarenta por ciento respecto al fabricante y coche de sustitución gratis diagnostico Vitali financiación sin intereses llamadas pidiendo tú

Voz 11 10:17 súper punto es

Voz 1 10:22 en la Cadena Ser

Voz 0028 10:30 tras una semana de relativa calma en Venezuela las noticias sobre la vuelta de Juan Aído ha reavivado la crisis en el país el presidente interino ha estado de gira por Latinoamérica a pesar de que el Tribunal Supremo controlado por el chavismo le prohibió salir del país la duda ahora es si el régimen de Maduro ordenará a la detención de Guarido una vez entre para participar en las jornadas de movilizaciones en contra del Gobierno Guy Dollé ha advertido esta madrugada a Maduro de que si ordena su detención será lo último que haga como presidente Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 10:57 buenos días la cúpula chavista sugerido en los últimos días que el líder opositor se tiene que enfrentar a la justicia por desacato al Tribunal Supremo que le prohibió salir del país pero ningún dirigente ha pedido de momento su arresto en público Juanjo Aído ha anunciado que llegará este lunes a Venezuela tras diez días de gira por Latinoamérica pero no ha aclarado cómo entrar al país su estrategia es todo un misterio ya ha advertido sobre posibles consecuencias y las Fuerzas Armadas intentan detenerle

Voz 5 11:23 si el reír intentan secuestrar dan golpes de Estado lo digo hoy también no muy claramente no

Voz 1772 11:31 pedir a advertencia la casa sumado Estados Unidos y la Unión Europea este lunes comprobaremos si el pulso en las calles de la oposición sigue vivo porque el presidente interino ha convocado protestas para hoy

Voz 0028 11:42 gracias Rafa incertidumbre también en Argelia el país más grande de África allí el presidente Buteflika a presenta se ha presentado a la reelección después de casi veinte años en el poder y a pesar de las protestas de los últimos días el mandatario tiene ochenta y dos años lleva siete sin dar un discurso público y sigue hospitalizado en Suiza desde allí para aplacar a la calle ha prometido que sigan estas elecciones anticipará las siguientes ya es así no concurrirá Rabat Sonia Moreno

Voz 15 12:06 después de que el nuevo jefe de campaña de Buteflika presentará su candidatura a un quinto mandato en el Consejo Constitucional en Argel este domingo el presidente envió una carta a la ciudadanía desde Ginebra leída en el canal de televisión argelino reconocía haber escuchado las protestas en las calles de estas semanas y promete convocar elecciones anticipadas a las que no se presentaría además de unas forma constitucional vota en referéndum la primera reacción viene de los candidatos en la oposición y que retiraron sus credenciales a saber que Buteflika aspira a ser reelegido a pesar de su da de estar enfermo las manifestaciones han seguido sucediendo el domingo salieron los estudiantes en las principales ciudades del país en la capital a las puertas del Consejo Constitucional fueron disueltos con cañones de agua a las advertencias en las últimas semanas de Francia y Estados Unidos el Ministerio de Exteriores español en su página para residentes o viajeros en Argelia aconseja

Voz 0028 12:57 mantenerse alejado de las posibles protestas

Voz 15 13:00 y seguir las indicaciones de seguridad de las autoridades locales además de mantenerse informado en todo momento a través de los diferentes medios de comunicación disponibles de las redes sociales

Voz 0028 13:12 aquí en España con las elecciones generales a punto de convocarse oficialmente cuentan hoy varios medios que el presidente valenciano Ximo Puig reunió anoche de urgencia a los consellers de la Generalitat de su partido para debatir se adelantan al veintiocho de abril las elecciones autonómicas y hacerlas coincidir con las generales tiene hasta mañana para hacerlo pero su socio en el Consell Mònica Oltra cree que no hay motivos para hacerlo Radio valenciana tales bon día Bono

Voz 0141 13:35 día el plazo acaba mañana todo parece indicar que el presidente apurará hasta el final para comunicarse adelanta o no las elecciones sería la primera vez en la historia del autogobierno valenciano

Voz 13 13:44 lleva meses dándole vueltas a la idea

Voz 0141 13:47 dorando los pros y los contras insiste en que la Comunitat merece una singularidad electoral por eso sería bueno diferenciar las autonómicas de las municipales sigue europeas también tiene en cuenta que unas generales movilizan a más electores que los otros comicios con lo que aumentaría la participación sin embargo Compromís el socio de los socialistas en el Gobierno valenciano no comparte el adelanto electoral la vicepresidenta Mónica Oltra ha insistido en las últimas horas en que debería ser por razones políticas y no partidistas según ella no las hay es a razones para política sería la inestabilidad la falta de apoyo parlamentario o la imposibilidad de sacar adelante los proyectos legislativos del Ejecutivo

Voz 0028 14:24 lo que sí va a firmar hoy el ministro de Exteriores Josep Borrell es un acuerdo

Voz 1727 14:27 Excal sobre Gibraltar con el Reino Unido aprovechando la

Voz 0028 14:29 las negociaciones del Brexit el Gobierno quiere establecer medidas para luchar contra el fraude y evitar la evasión fiscal es de fortunas españolas en el Peñón Carlos Sevilla buenos días

Voz 0706 14:38 buenos días algunos detalles del Tratado los publica hoy El País deberán pagar impuestos a la Hacienda española los ciudadanos que pasen más de la mitad del año en España tengan su cónyuge con residencia en nuestro país o dispongan una de una vivienda habitual en territorio español en cuanto a las empresas estarán sujetas a la tributación española cuando la mayoría de sus activos estén en España o provengan de aquí sus ingresos y cuando las personas que las gestionan sean residentes fiscales en nuestro país el Gobierno calcula que hay unas cincuenta y cinco mil empresas con sede en el Peñón según el ministro Borrell el tratado que firmará hoy es un acuerdo bilateral que no afecta a que haya un Brexit cono sin acuerdo y que se suma a los cuatro memorandos sobre Gibraltar firmados el pasado noviembre entre Londres y Madrid

Voz 0028 15:15 pues el futuro de Burrell de cara a las elecciones está claro será el candidato del PSOE a las europeas más problemas tiene el partido a la hora de encajar al resto de los ministros del Gobierno en la lista al Congreso para las elecciones del veintiocho abril Inma Carretero buenos días

Voz 0806 15:28 buenos días hay piezas que siguen sin encajar los nombres de Margarita Robles Si Grande-Marlaska han bailado en las últimas horas de una provincia a otra hasta el punto de que la dirección en Ávila dio el sábado la hoy

Voz 11 15:39 orden de cambiar el nombre del ministro

Voz 0806 15:42 prior por el de la titular de Defensa en las votaciones en las asambleas realmente sólo el PSC ha votado ya sus cabezas de lista Meritxell Batet va a ser la número uno por Barcelona y estalla volcada en una campaña fundamental para el comité electoral socialista que se ha marcado como

Voz 0028 15:57 prioridad que el PSC vuelva a ser la primera fue

Voz 0806 16:00 esta en Cataluña creen que están en condiciones de conseguirlo sobre todo por la caída de los Comunes que fueron los más votados en dos mil quince dos mil dieciséis en esas generales Andalucía fue el territorio que salvó al PSOE del sorpasso de Podemos ya ya ahora el reto es movilizar a la izquierda que se quedó en casa en las autonómicas allí arranca la semana Pedro Sánchez va a estar hoy en Granada después de ocho meses

Voz 1727 16:23 una escasa agenda nacional el presidente del Gobierno

Voz 0806 16:26 se va a desplegarse ahora por el conjunto del territorio

Voz 0028 16:29 también ha empezado la precampaña Podemos la formación morada dirige precisamente buena parte de sus mensajes contra el PSOE quieren conjurar el discurso del voto útil que usan los socialistas también se atribuyen las políticas sociales que ha puesto en marcha el Gobierno esta legislatura Mariela Rubio buenos días con Oblak

Voz 0978 16:44 en Valladolid podemos arrancaba su precampaña con varias

Voz 0028 16:47 las líneas maestras lo primero los medios de comunicación están silenciando a Podemos y las encuestas sólo pretenden desmoralizar al votante así

Voz 0978 16:54 lo decía Juan Manuel del Olmo miembro de la ejecutiva morada y número uno por Valladolid en la lista de Podemos

Voz 16 17:00 que nos sacan menos en los informativos llevamos tres semanas sin Said sin salir en los dos principales telediarios de nuestro país lo mismo de siempre intentar derribar Nos el ánimo por el Sí Se Puede

Voz 0978 17:10 otro de los mensajes hay que conjurar el voto útil al PSOE por el miedo a Vox

Voz 16 17:15 es decir que tenemos que votar con miedo porque si no viene un gobierno de las tres derechas de Colón que van a hacer este país retroceder en derechos y libertades es verdad pero lo que nosotros tenemos que trabajar que en España tenemos que votar con esperanza

Voz 0978 17:27 así podemos insiste en el mensaje de que al PSOE le tiemblan las piernas

Voz 0028 17:30 cuando se trata de defender a la clase trama

Voz 0978 17:32 adora a Rafa Mayoral

Voz 17 17:36 en los patitos de Toledo a decirnos que nos tenemos que comer el que aumenta la edad de jubilación les decimos que se supone donde les quepa

Voz 0978 17:44 con Podemos decía Mayoral las clases populares pueden estar

Voz 0028 17:47 seguras de que sus representantes les defenderán ante los poderosos el PSOE por cierto fue el único partido que no mandó ayer representantes a la manifestación en defensa del mundo rural que se celebró en Madrid los socialistas sí la apoyaron pero no fueron estuvieron miembros de Podemos de Ciudadanos y el PP y su presidente Pablo Casado fue hasta allí para reivindicar uno de los temas que Vox ha introducido en el debate político la caza

Voz 18 18:08 el Partido Popular lo que quiere es que cada uno haga lo que considere oportunas en el marco legal y además dentro de esta libertad lo que no admitimos es que un Gobierno por puro sectarismo ideológico diga que como una ministra no les gusta la caza no les gustan los toros va prohibirlos nosotros defenderemos siempre que los españoles hagan lo que consideren oportuno y eso es lo que hoy también queremos reivindicar

Voz 0028 18:27 en realidad la agenda del Gobierno nunca estado prohibir los toros según dijo el propio ministro de Cultura en el Congreso el pasado mes de diciembre sobre el PP el español ya el europeo el partido tiene un importante debate por delante si echa o no de su grupo en el Europarlamento al partido del húngaro Viktor Orban lo han pedido las formaciones conservadoras de varios países ya hay dudas sobre lo que harán por ejemplo los eurodiputados españoles porque algunos ya respaldaron a Orban cuando el Europarlamento voto su sanción corresponsal en Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 18:54 para el Partido Popular Europeo esta amenaza con ser una crisis de calado ya que su dirección tiene que decidirse incluye o no en la agenda de su próxima cita este veinte de marzo una demanda de expulsión del partido de Orban la han presentado los populares de Finlandia por escrito con el apoyo de los suecos luxemburgueses holandeses de los dos partidos de Bélgica de Portugal y dicen que de Grecia llega también hoy una carta a es una demanda dirigida al presidente del Partido Popular Europeo son todos representantes de países pequeños y según han confirma dos sus portavoces telefónicamente a la Cadena Ser saben que el debate interno puede ser complicado ya que hay partidos grandes como los populares españoles que han apoyado a Orban hasta el final cuando en el Europarlamento se votó su sanción un problema muy grave para los populares a pocos días de iniciar la campaña europea porque del

Voz 0806 19:51 el resultado de este debate dependerá

Voz 0738 19:54 su futuro como grupo político y es que el PP tiene como muchos partidos dos almas pero en este caso una

Voz 11 20:01 radical de derechas y la otra de la vieja democracia cristiana

Voz 13 20:07 sería como si la primera tarde buena de primavera tu jefe te da la tarde libre y te vas a una terracita ya aparecen todos tus amigos y se quedan llega tu profesor favorito y también se queda Hypo abuela trae empanada casera tú ya sabes no

Voz 1804 20:22 Carlos bien que te sientan los encuentros de bienestar no es fácil pero puedes venir aún muy comprobarlo tú mismo la Ser presenta el encuentro la vida buena en el teatro Gastambiles de Tudela del ocho al diez de marzo con María Barranco Wyoming Maribel Verdú David Trueba Pilar Jericó Santiago Segura y muchos más adquirida Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y excursión a las Bardenas Reales desde ciento sesenta y tres euros por persona informa te en Cadena Ser punto com Cuentos del bienestar minuto es patrocinan Bardenas Reales Reserva de la Biosfera Gobierno de Navarra colabora Ayuntamiento de Tudela

Voz 1 20:59 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0028 21:05 hoy se retoma el juicio del pluses por el Tribunal Supremo está previsto que pasen esta semana los cargos policiales ITA bien los responsables de los dispositivos de seguridad durante el uno de octubre entre ellos el que entonces era secretario de esto

Voz 1727 21:18 algo de seguridad o el ex delegado del Gobierno en Cannes

Voz 0028 21:20 la luna Alberto Pozas después de una semana del Prestige

Voz 0055 21:23 los políticos empieza una semana clave para las acusaciones de rebelión y de desobediencia rebelión porque llega el turno de los altos mandos que si controlaban el detalle del dispositivo de seguridad desplegado en Cataluña el uno de octubre el secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto el delegado de Gobierno Enric Millo y el coordinador el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos que piensa esto de la actuación de los Mossos d'Esquadra

Voz 19 21:44 sí sí el dispositivo de Mossos d'Esquadra estaba más encaminado a facilitar el desarrollo de el referéndum ilegal que a impedirlo

Voz 0055 21:54 ante el juez Llarena llegó a definir como una estafa el dispositivo de la policía autonómica catalana es una semana también clave para karma que declaran el letrado el secretario general del Parlament de Cataluña los que advirtieron expresamente de que tramitar leyes de desconexión iba en contra de las órdenes del Constitucional también declaran los representantes de Ciudadanos y PSC en esa mesa

Voz 0028 22:13 en Ciudad Rodrigo en Salamanca la Guardia Civil investiga la violación a una joven de veinte años durante las fiestas de Carnaval este fin de semana según la agencia Efe la Guardia Civil ya ha identificado al supuesto autor de los hechos redacción en Castilla y León Eva Marín buenos días buenos días

Voz 0603 22:27 muchos habrían ocurrido la madrugada del domingo durante la celebración del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo en pleno centro de la localidad salmantina las inmediaciones de la Plaza Mayor según los datos de la Subdelegación del Gobierno la joven fue trasladada al Hospital Clínico de Salamanca donde la exploración a la que fue sometida por parte de los servicios sanitarios determinó que mostraba heridas causadas por una supuesta agresión o violación por lo que se activó el protocolo habitual de agresiones sexuales no obstante la joven no recuerda nada de lo ocurrido por lo que

Voz 1513 22:55 la acción trata también de determinar si ingirió

Voz 0603 22:57 alguna sustancia que le impidiera recordar los hechos

Voz 1513 23:00 es puro

Voz 0028 23:03 la violencia machista es precisamente el tema de la nueva novela de Edurne Portela se llama formas de estar lejos y se adentra en los infiernos cotidianos que sufren las mujeres maltratadas dice la autora que con este libro Bush busca explorar los malos tratos que todavía están normalizados en nuestra sociedad Marta García

Voz 1513 23:18 he cerrado la puerta de la calle con llave y echado los dos cerrojos también he cerrado por dentro la habitación no he dejado de repetir este ritual ni una noche me encierro como lo hacía entonces cuando

Voz 1727 23:31 él vivía aquí

Voz 1513 23:34 formas de estar lejos la nueva novela de Edurne Portela empieza por el final con la imagen de una mujer sola y asustada en una casa vacía la autora escribe sobre los límites invisibles que admitimos traspasando sino formalizamos sin darnos cuenta sobre la impostura de la imagen de éxito que asumimos casi por prescripción Alicia en Mati se conocen en una universidad del sur de Estados Unidos se enamoran se casan empiezan esa vida de casa coche y perro formas de estar lejos es una novela en la que late la violencia machista el abuso de poder pero no sólo en la pareja también en el ámbito universitario y académico

Voz 20 24:11 todas las mujeres en algún momento nuestra vida pues en relaciones de pareja hemos experimentado algún tipo de de maltrato de abuso que hemos normalizado entonces a mí me interesaba mucho explorar eso no porque a veces pensamos en el maltratador como este monstruo o no esta persona que es totalmente ajena muchas veces no solo ese hombre no puede tener conciencia lo de lo de lo que está haciendo sino que a veces nosotras también permitimos no ampliar unos límites que jamás deberíamos permitir

Voz 7 24:46 les yo

Voz 1727 24:49 un minuto los deportes

Voz 21 24:56 no se visita

Voz 13 24:58 el Sevilla se

Voz 22 25:00 prendas de Murcia legado

Voz 13 25:04 abre la puerta a ser uno más a vivir en pareja a tener un jardín últimos días para encontrar tu piso con hasta un treinta y cinco por ciento

Voz 1804 25:13 sentó en Servihabitat punto com

Voz 11 25:16 mira cariño Nos de la casa de enfrente también se han puesto alarma

Voz 0456 25:20 desde que entraron a robar en casa de Laura se lo han puesto todos

Voz 23 25:22 los vecinos deberíamos hacer lo mismo no vaya a ser que vuelvan a robar seamos los una

Voz 24 25:27 sin alarma protege lo que más importa con

Voz 25 25:29 Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo se llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece ago calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 7 25:42 de postes Hoy por hoy

Voz 0028 25:49 la selección española de atletismo completó ayer su tercera mejor participación en la historia de los Campeonatos de Europa Sampe

Voz 1161 25:55 Europeos de pista cubierta disputados este fin de semana en Glasgow ocupando la tercera plaza final del podium tras Polonia y Reino Unido con tres oros dos platas y un bronce los tesoros llegaban ayer en la última jornada Ana Peleteiro en triple salto Álvaro de arriba ocho ochocientos metros y el histórico de Jorge Ureña es la primera vez que no españoles hace con el título de la prueba los tres pasarán por Carrusel Ana Peleteiro

Voz 27 26:14 pero eso mediciones tan rapidez hay que ser muy bien los altos porque está sofocada yo yo no tenía ni saliva hizo había perdido por el Ingesa horas le ha hecho lo iPS sí que soy muy feliz

Voz 0106 26:26 el campeón de ochocientos Álvaro de arriba la carrera ha salido bastante parecido a lo que yo tenía planteado ahora mismo estoy en estado de forma increíble y aquí me he podido mover en carrera como la verdad colocarme su último ese último doscientos pues luego tener la cabeza y el control total hasta a meta

Voz 1161 26:43 aquí también en el campeonato del campeón de Europa de Triatlón Jorge Ureña

Voz 28 26:46 el el palo no es cómo empieza cómo sacaba son muchas pruebas puede pasar de todo llame más mejor incluso ir a a peores para el ahí va mejor y bueno muy contento de haber ganado este Europeo y bueno ahora seguir pueda muy libre de hacer un buen Decathlon también que el todavía lo tengo pendiente ya existen ya por fin sale

Voz 1161 27:01 decepcionaron grandes potencias europeas como Francia o Alemania que se marcharon sin oros en cuanto al fútbol dos entrenadores han sido protagonistas de domingo en la jornada veintiséis en Primera el portugués Miguel Cardoso que ya es historia en el Celta la derrota de ayer en Eibar uno cero que les deja en la décimo séptima plaza a sólo dos puntos por encima del descenso es el segundo técnico que cae con los gallegos en esta temporada tras Mohamed que fue el que la comenzó su sustituto será Fran Escribá ex del Villarreal en la Liga española y desde esta misma mañana en el Betis Quique Setién las eliminatorias consecutivas de la UEFA en la Copa del Rey junto a la derrota de ayer en casa uno dos con el Getafe terminaron así en el Villamarín

Voz 1757 27:39 y Setién que acepta las críticas tiene que asumir esto hemos sido eliminados de dos competiciones recientemente la derrota de hoy ha hecho que la gente manifieste su frustración que es la misma que tenemos todos no

Voz 1161 27:52 del resto de resultados del domingo el ático madrid le ganó a la Real Sociedad cero dos en Anoeta con doblete de Morata

Voz 0105 27:57 es verdad que muchas veces a los delanteros omiten por los goles pero yo creo que más que una adaptado bien rápido a este equipo oí y bueno estoy muy contento porque en el pasado lo ha pasado mal porque me he adaptado rápido gracias a la ayuda de todas la gente tú que ir de todos los compañeros así que estoy muy contento de estar aquí

Voz 1161 28:12 lo hizo el domingo la victoria uno cero sobre el Athletic con dos cero mejor dicho sobre el Athletic con gol de Gameiro y Rodrigo que hizo el primer hoy en Carrusel ve el final de temporada con optimismo

Voz 1762 28:21 lo de unos objetivos de Liga las cosas están Anfac son faquir

Voz 1161 28:24 les hasta día de hoy hemos logrado algún muy importantes para el club que era volver a una final después de once temporadas en Copa eliminatoria ahora ilusionante durante el Krasnodar también estamos bien en la clasificación era el Barça con siete puntos sobre el Atlético de Madrid III es el Real Madrid y cuarto el Getafe completando puestos Champions Alavés y Sevilla están en la Europa League el descenso es para Villarreal Rayo Vallecano Huesca y la jornada veintiséis en primer se completa esta noche con el Leganés Levante a las nueve que reiterará el colegiado extremeño Gil Manzano en Segunda también queda pendiente un partido de la jornada veintiocho a las nueve de la noche del Alcorcón Osasuna una gay Granada están en puestos de ascenso directo Albacete Málaga Deport este con un partido menos y Cádiz en puestos de promoción de ascenso el descenso es para Extremadura Córdoba Nástic y el expulsado Reus de las ligas internacionales la Juventus sentenciaba ayer prácticamente en su octavo scudetto consecutivo otras vencerá el Nápoles uno dos siguen líderes ahora dieciséis puntos sobre los napolitanos a falta de doce jornadas y en la Premier el manchego en sitios nuevo líder con un punto sobre el Liverpool que empataba a cero con el Everton en fútbol sala el Barça nuevo campeón de Copa tras vencer dos uno al Pozo Murcia en la final en la ACB el líder el Barça ahora solo con una victoria de ventaja sobre el Real Madrid tras prender en Murcia ganaban los blancos en Andorra además Pau Gasol es el nuevo Hort de Milwaukee Bucks IVAC serio aspirante al anillo en la Conferencia Este según anunció el equipo al filo de las doce de la noche

Voz 0028 29:36 quinto franquicia para Pau tras Memphis Lakers Chicago

Voz 1161 29:38 San Antonio volverá a coincidir con Mirotic con el que ya jugó en Chicago en cuanto a los resultados de la madrugada no ha jugado calderón con Detroit en la victoria sobre Toronto ciento doce ciento siete trece puntos de Marc Gasol

Voz 0028 29:48 cinco de Ibaka tampoco ha jugado Willy Hernangómez en las

Voz 1161 29:50 derrota de Charlotte en casa con Portland ciento ocho ciento dieciocho también han ganado Houston Atlanta Clippers Cleveland Washington joven

Voz 1727 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:06 en la Cadena Ser

Voz 0028 30:12 aunque llevamos días de precampaña hoy el presidente la va a hacer oficial este lunes Pedro Sánchez firmará el decreto para convocar elecciones generales y disolver las Cortes durante al menos veinticuatro días más Sánchez seguirá siendo presidente seguirá cobrando menos que trescientos altos cargos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona lo cuenta la ser uno de los que más ingresa es el president Quim Torra con un sueldo de ciento cincuenta y tres mil euros casi el doble de los ochenta y tres mil que cobra el presidente del Gobierno Radio Barcelona Monica Peinado día

Voz 0806 30:40 bon día en la Generalitat hay doscientos treinta altos cargos que cobran más que el presidente del Gobierno hablamos del presidente de la Generalitat como decías de los consellers pero también de directores y secretarios generales de dirigentes de empresas públicas y además por ejemplo de los responsables de las oficinas de Carles Puigdemont Artur Mas y José Montilla que cada año reciben más de cien mil euros en el caso del Ayuntamiento de Barcelona sus empresas más de sesenta personas tienen un salario superior a los ochenta y tres mil euros anuales que es el sueldo de Pedro Sánchez entre está sesenta personas hay miembros de Barcelona han común o de la CUP que después renuncian a una parte del salón

Voz 0028 31:18 gracias Mónica hay esta mañana a las nueve vamos a conocer los datos del paro registrado en febrero un mes en el que suele haber cierta recuperación del empleo Rafa

Voz 1762 31:25 Bernardo febrero ha venido siendo un mes moderadamente bueno para el empleo con la excepción de los años de la crisis de un repunte del paro en dos mil dieciséis el año pasado por ejemplo el desempleo registrado retrocedió en seis mil doscientas ochenta personas y la afiliación aumentó en ochenta y un mil cuatrocientas el dato de hoy por tanto debería contribuir a mejorar algo las cifras globales después del retroceso que como todos los años olviden en enero Ike dejó el total de parados registrados en tres millones doscientos ochenta y cinco mil y la afiliación a la Seguridad Social en dieciocho millones ochocientos diecinueve mil

Voz 0028 31:58 vamos a las carreteras cómo se circula hasta ahora Teresa Serrano DGT buenos días

Voz 4 32:02 buenos días a esta hora en Madrid primera retenciones a los accesos a dos Torrejón a cuatro Valdemoro cuarenta y dos Parla en la M cuarenta a la zona de Vallecas en sentido norte en Córdoba hay un accidente en la A cuarenta y cinco a su paso por Aguilar de Campo que está cortando uno de los carriles en sentido Málaga precaución hasta ahora por la niebla en Sevilla capital y por los vientos en la provincia de Lugo on

Voz 0028 32:23 del tiempo empezamos la semana con temperaturas más bajas que el anterior lluvias en Euskadi Cantabria que pueden ayudar en la extinción de los incendios que están activos y una cosa más en Alabama en Estados Unidos

Voz 7 32:36 es un Tour

Voz 0028 32:38 nada ha dejado al menos veintitrés muertos hay decenas de heridos y muchísimas casas completamente destrozadas como aseguraba el sheriff del condado

Voz 29 32:48 en el todo por la radio de la Ventana Nos visita este lunes la modelo y presentadora Nieves Álvarez que nos hablará que nos presenta que nos trae

Voz 30 32:56 hola porque vine Nieves Álvarez este lunes al programa por el tele algún desfile presenta un libro una gala especial de algunos se viene porque si Pepe por qué sí porque nos apetece hablar con ella tanto cuesta entender que alguien venga una entrevista porque le da la gana

Voz 7 33:11 sí porque nos da la gana este lunes porque si Nieves Álvarez en La Ventana con Carles Francino

Voz 1804 33:19 en la SER

Voz 7 33:24 en Hoy por hoy de España no

Voz 1727 33:42 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos la Mesa de España en el norte del país donde el viento está complicando muchísimo esta madrugada a pagar el centenar de incendios que hay en toda la cornisa cantábrica lo peor de momento están Asturias con cerca de cien incendios activos con los agentes de la Unidad Militar de Emergencias trabajando allí intentando controlar la situación en Vizcaya las llamas se centran en el municipio de Muskiz allí queda un foco activo y la Ertzaintza abierto diligencias policiales porque creen que podría haber sido intencionado y en Cantabria Fermín Mier buenos días

Voz 24 34:21 qué tal Pepa buenos días anoche también ha sido complicada ahí

Voz 1727 34:23 si siguen activos una veintena incendios

Voz 24 34:26 doscientos efectivos a esta hora trabajan en dieciocho municipios de Cantabria para evitar la propagación de las llamas trabajan contra la sequedad del terreno y contra el viento del sur que aviva los incendios provocados en las últimas horas de manera intencionada lo más preocupantes son los incendios que esta vez sí amenazan a zonas próximas a viviendas nos lo acaba de contar Antonio Lucio es el director general de Medio Natural de Cantabria

Voz 31 34:47 ante esta noche se han producido situaciones especialmente graves en algún caso con riesgo para viviendas

Voz 0978 34:53 es

Voz 31 34:54 el municipio de puntería Isco coronado por eso

Voz 24 34:58 el caso directo con el recibiendo también se han vivido situaciones difíciles en Bárcena Mayor en Penagos ghanés y en el municipio de Río Namsa con varios focos prendidos de manera simultánea desde principios del pasado mes de febrero Pepa Cantabria suma ya casi cuatrocientos incendios forestales

Voz 1727 35:14 Fermín seguimos en contacto a lo largo de toda la mañana vale un beso hasta luego ya en Barcelona los Mossos investigan las causas del incendio bien distinto que ha provocado la muerte de dos vecinos en un bloque de un piso de las cosas en los últimos cinco días cuatro personas han muerto

Voz 32 35:30 las llamas Mónica Peinado bon día

Voz 0806 35:33 qué tal día el fuego de ayer en el número cuarenta y dos de la avenida de Chile empezó en un piso de la cuarta planta era la vivienda de un matrimonio de setenta y cuatro y sesenta y cinco años que falleció en este incendio los Mossos d'Esquadra están investigando las causas del fuego los vecinos fueron desalojados ayer pero el incendio no ha dañado la estructura del edificio y han podido dormir en casa con las dos víctimas de ayer son cuatro las personas que han perdido la vida en tres incendios desde el miércoles las otras dos víctimas son dos hombres de setenta y siete y ochenta y dos años

Voz 7 36:06 en Euskadi la Ertzaintza

Voz 1727 36:08 ha detenido a una mujer por su presunta relación con el bebé que unos vecinos de Arrasate encontraron muerto bajo un coche todavía con restos de placenta los agentes no han confirmado si se trata de la madre de este bebé Inés Chávarri alguno

Voz 1315 36:22 es uno Annecy la Ertzaintza no confirma que la arrestada sea la madre del bebé pero sí apunta que se trata de una menor de edad de diecisiete años que en este momento se encuentra hospitalizada fue un vecino al que dio la voz de alarma el hombre paseaba al mediodía junto a su perro cuando el animal se paró junto a un coche y empezó el hombres asuman los bajos del vehículo y encontró la bebé con restos de placenta los servicios sanitarios desplazados al lugar confirmaron la muerte de la pequeña la Ertzaintza desplegó entonces un importante operativo que se saldó con el arresto de la menor de edad por la tarde la investigación sigue abierta y está previsto que hoy se le realice la autopsia al bebé para determinar las causas de la muerte y la moda de hace

Voz 1727 37:01 el ser fotos para luego publicarlas sean las redes sociales deja hoy una historia terrible en Illescas en la provincia de Toledo una joven una chica muy joven de catorce años han muerto arrollada por un tren cuando se hacía fotografías en la vía junto a dos amigos Cristina López Huerta buenos días

Voz 0441 37:19 buenos días es al menos alguna de las versiones aportadas por los jóvenes que le acompañaban según fuentes municipales la menor se encontraba paseando por la zona en compañía de otros dos amigos pero no están del todo claro esas circunstancias del suceso que se producía pasadas las siete y media en el kilómetro treinta y ocho setecientos de la vía férrea el tráfico ferroviario tuvo que ser de hecho cortado mientras actuaban los servicios de emergencias y los treinta y cinco viajeros que iban en el tren fueron trasladados en autobús a su destino tras lo ocurrido el Ayuntamiento de Illescas suspendía los actos del Carnaval previstos hoy lunes se decidirá si lo es retoma

Voz 1727 38:00 Madrid dicen la Audiencia Provincial esta mañana empieza la vista que va a decidir si los tres jóvenes conocidos como la manada de Villalba entran en prisión están condenados a quince y catorce años por violar en grupo una chica en el año dos mil quince

Voz 1275 38:15 Laura Gutiérrez buenos días buenos días a las diez de la mañana los magistrados de la Sección veintinueve de la Audiencia Provincial han convocado a la vista de prisión para decidir si estos tres condenados por agresión sexual continuada los integrantes de la conocida como manada de Villalba entran en la cárcel a pesar de que sus condenas han sido recurridas la Fiscalía de Madrid ha solicitado

Voz 0028 38:32 su ingreso en prisión inminente ya que a juicio

Voz 1275 38:35 en este hecho público podría haber riesgo de fuga por las fuertes penas impuestas dos de los integrantes han sido condenados a quince años de prisión el tercero a catorce condenados por un delito continuado de agresión sexual contra una chica de dieciocho años a la que encerraron en una habitación de un piso de Collado Villalba con la intención de violarla en grupo violación que ese consumo según

Voz 1727 38:54 probado la sentencia y para denunciar estas agresiones y el machismo más invisible este lunes la Ser organiza en Toledo el primer Foro de Igualdad ser mujer vamos a escuchar a la actriz Maribel Verdú a la cantante Rosa leen o al filósofo Luis Alegre Cristina

Voz 0441 39:13 el fueros en la semana de actos organizada desde el Ayuntamiento de Toledo con la colaboración de otras tantas entidades se celebra en el Centro Cultural San Clemente como dice será un espacio abierto al público en el que ha escucharemos las reflexiones de varias mujeres que destacan en sus ámbitos profesionales en una mesa redonda en la que podrá intervenir cualquiera de los asistentes del público habrá un encuentro con la actriz Maribel Verdú que compartirá una charla con el filósofo Luis Alegre y la cantante Raphael en otra de las mujeres a las que escucharemos junto a Araceli Martínez directora del Instituto de la Mujer actuará en directo todo ello a partir de las nueve y media de la mañana y además a las doce y veinte el programa Hoy por Hoy Toledo se emite desde este foro con especial mujer

Voz 1727 39:49 gracias Cristina son las siete menos veinte las seis mil

Voz 0441 39:51 los veinte en Canarias

Voz 33 39:56 me uno

Voz 1727 40:07 ya abrimos la Mesa del Mundo en Italia que estrena nombre en la política nacional Mi cola sin Garnett y ha ganado esta noche a las primarias del Partido Demócrata italiano apuesta por volver a las izquierdas para cerrar dice las heridas que abrió en la formación la dimisión del ex primer ministro Matteo Renzi corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 24 40:30 Nicole Nanjing Galletti de cincuenta y tres años es prácticamente desconocido en política internacional

Voz 0456 40:36 no apreciado por los italianos presidente de la ría

Voz 24 40:38 de Roma ex europarlamentario hermano menor de Lucas y Galletti el popular comisario Montalbano de la serie de televisión de obras del escritor Andrea Camilleri con la elección de este seguidor del ex presidente de la Comisión Europea Romano Prodi como nuevo secretario general parece cerrarse la crisis que siguió a la dimisión del ex primer ministro Omar tengo Renzi parece abrirse un regreso del partido al socialismo democrático pienso en los decepcionados ha afirmado tras conocer su aplastante victoria con el setenta por ciento de los votos de una inesperada participación de un millón setecientos mil militantes y simpatizantes eran pienso en aquellos que no votaron en las elecciones pero que ahora han hecho cola en estas primarias en quiénes sean alejado nos han criticado

Voz 7 41:27 ha perdido la confianza pienso en ello

Voz 24 41:29 ha añadido porque son muchísimos quiénes vuelven

Voz 34 41:32 en fiarnos la construcción de una nueva izquierda amplia unitaria combativa y pasar página hoy ha concluido sin Galletti es un inicio precisamente el inicio un inicio partiendo de

Voz 24 41:48 debacle sin precedentes de la izquierda italiana que hace sólo cinco años fue la más votada en Europa con un cuarenta y uno por ciento en las pasadas generales hace un año apenas consiguió el dieciocho por ciento perdiendo por el camino nada menos cinco millones de votantes

Voz 1727 42:09 en Jerusalén hoy cierra sus puertas el consulado de Estados Unidos que se encargaba de la actividad diplomática con los palestinos sus tareas quedan absorbidas por la embajada que habría Donald Trump hace un año y aunque Washington asegura que no cambiará nada la Organización para la Liberación de Palestina lo considera un asalto político corresponsal en Jerusalén Beatriz Le con Barry

Voz 35 42:33 esta decisión se enmarca en un contexto de deterioro progresivo de las relaciones entre Estados Unidos y los dirigentes palestinos desde que Donald Trump decidió cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y reconocer de facto a la ciudad como capital de Israel Washington anunció el pasado septiembre también el cierre de la misión diplomática Palestina Estados Unidos acusándolos de no querer hablar de paz con

Voz 1727 42:56 el Gobierno Trump también ha reducido

Voz 35 42:59 mente su ayuda financiera a los palestinos comenzando por el corte de sus contribuciones a la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos la honra para los dirigentes palestinos que la embajada de Estados Unidos en Jerusalén absorba al consulado no es una decisión administrativa sino una agresión

Voz 1727 43:16 política a los derechos de los palestinos

Voz 7 43:18 ya su identidad

Voz 13 43:22 y acabamos con una historia que

Voz 1727 43:23 compite con el mejor guión de Hollywood un activista afroamericano de Estados Unidos ha conseguido engañar a los miembros del grupo suprema blanco Movimiento Socialista nacional unos nazis y convertirse en su presidente ya ha dimitido pero antes ha conseguido disolver esa organización Javier Corbacho

Voz 32 43:45 el Movimiento Nacional Socialista es una organización abiertamente hitleriana fue uno de los grupos que participó los actos suprema fiestas de Charlotte mil en dos mil diecisiete en los que un neonazi atropelló mortalmente a una joven antifascista a raíz de estos hechos el sobre estaba en el punto de mira en Estados Unidos por ello el líder del grupo ultra cedió su cargo a James Stern un reverendo y activista afroamericano Esther le prometió que iba a mejorar la imagen de la Organización de cara a las demandas a las que se iban a enfrentar ambos habían entablado contacto gracias a un conocido común cuando el activistas tuvo en la cárcel por fraude conoció a un dirigente del clan que le cedió sus bienes sucedió lo mismo que ahora Esther disolvió esta rama de la organización racista nunca habido policía negro

Voz 18 44:30 tal

Voz 13 44:32 el CUC USCA planea un atentado necesito aquí un gente blancos se haga pasar por mí

Voz 32 44:37 en la prensa y las redes ya compran en este caso con el guión de la película infiltrado en el Cuco Islam basado en hechos reales y que se estrenó el año pasado a lo largo de este fin de semana Esther ha concedido varias entrevistas

Voz 36 44:49 es decir ni a una si quiere dado

Voz 1727 44:55 es en las que ha desvelado su primera decisión

Voz 32 44:57 como líder del grupo acabar con el apellido de la justicia que considere culpable al Movimiento Nacional Socialista que ahora preside de los disturbios de Charlotte bien

Voz 7 45:20 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena de Zed punto es

Voz 13 45:31 hay veces que anticiparse no vale de mucho otras y reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes el Corte Inglés que disfrutarán de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además esta trescientos euros en unas tarjetas regalo de El Corte Ingles had to reserva desde sólo setenta y cinco euros y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa hay puente de mayo anticipa la reserva de tus vacaciones en Viajes el Corte Inglés todo son ventajas financiación ofrecido por financiera el corte ingleses sujeta a su aprobación

Voz 36 46:04 en Hoy por hoy

Voz 38 46:10 en el el de

Voz 39 46:17 no

Voz 1727 46:20 lean las páginas de economía propone esta