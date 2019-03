Hoy por Hoy (04/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

son las siete las seis en Canarias

en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 qué tal estado muy buenos días el viento es a esta hora el principal enemigo de los más de cien incendios que hay activos en el norte de año en Asturias hay setenta y siete focos las rachas han sido de hasta cien kilómetros por hora y sigue sin llover en Cantabria hay una veintena de fuegos activos en Euskadi el incendio se ha declarado en un monte cercano a la localidad de Muskiz Borja Liaño ex alcalde

Voz 1251 00:50 hemos dado aviso de desalojo por las zonas de franja de fuego más cercanos a un parque de viviendas que estaban cercanas al al al al monte pero como se ha ido controlando la situación han muchas chicas no obstante tenemos que para el polideportivo por lo que pueda pasar todavía porque el viento nunca sabes cómo va a reaccionar

Voz 1727 01:07 incendios intencionados nuevos apuntaba el alcalde la policía haya abierto una investigación el fuego que prende rápido y que se extiende muy rápido también ayudará el tiempo Guy Blues ultras seguros

Voz 3 01:23 Jordi Carbó lleva el viento viene la lluvia la cornisa cantábrica pues en

Voz 0154 01:27 no como la última vez que también tuvimos incendios que justamente cayó también el lunes cuando el tiempo cambió va a cambiar pero de manera más progresiva es decir ahora el viento todavía está soplando con rachas de más de setenta ochenta kilómetros por hora hizo lo van a llover algunas gotas en Asturias chubascos un poco más intensos en Cantabria y el País Vasco pero lo único que ayudará de verdad es que esta tarde sí que aflojará el viento y sobre todo ya no será el del sur que ayer aportó temperaturas de más de veinticinco grados una situación que en el resto del país también será parecida miento aflojando con el paso de las horas y hoy todavía con algo de calor cerca del Mediterráneo cuidado no lo toques que se va a romper

Voz 1727 02:30 es lunes cuatro de marzo y Juan Why do ha insistido esta madrugada en sus redes sociales en que piensa regresar a Venezuela aunque no desvela dónde se encuentra

Voz 7 02:38 sí SRE intentan secuestrar será uno de los últimos errores sin duda que cometa en este momento también no muy claramente los pasos a seguir en el corto plazo movilización

Voz 1727 02:50 movilizaciones una veintena de protestas ha convocado o ido por toda Venezuela entre hoy y mañana ya que en España Pedro Sánchez firma hoy el decreto para convocar Isabel las elecciones generales

Voz 1410 03:02 el Rey tiene que refrendarlo mañana cuando se publique en el BOE las Cortes quedarán oficial

Voz 1727 03:06 te disueltas yo hay también España y Reino Unido firman un tratado contra el fraude fiscal en Gibraltar

Voz 1410 03:13 según cuenta el diario El País deberán pagar impuestos en nuestro país las personas que residen en Gibraltar pero pasan más de la mitad del año en España y también las empresas con la mayoría de activos su ingresos en nuestro territorio

Voz 1727 03:24 el PP europeo amenaza con dividirse en vísperas de las elecciones conservadores de varios países piden que se expulse al partido del ultra húngaro Viktor Orban por su antisemitismo y anti europeísta

Voz 1410 03:37 algunos populares españoles ya votaron junto a los partidos xenófobos y de extrema derecha del Parlamento Europeo para evitar que se le impusiera Orbán una sanción por vulnerar los valores de la Unión

Voz 1727 03:46 esta semana declaren en el juicio del pluses los mandos policiales a los que el ex ministro Zoido atribuyó toda la responsabilidad de las cargas del uno de octubre entre ellos el coronel Pérez de los Cobos

Voz 8 03:57 el dispositivo de Mossos d'Esquadra estaba más encaminado a facilitar el desarrollo

Voz 1275 04:03 sobre el referéndum ilegal que

Voz 9 04:05 la inquietud serán testimonios clave

Voz 1727 04:08 cabe para las acusaciones de rebelión desobediencia comenzó su carrera como actor en los años sesenta pero se hizo famoso en los noventa cuando Javier Sardá lo llamó para colaborar en el programa Crónicas marcianas

Voz 10 04:27 la lindos no me un número dígame lo por aquí mi niño me enciende Hollywood y entrañables

Voz 1727 04:39 señor Galindo Omar Galindo ha muerto esta noche a los ochenta y un años iba a decir que se acordaba del pero Tussam

Voz 1275 04:51 pues sí sí sí sí yo lo veían en sí sí

Voz 1727 04:55 los deportes el Celta destituye a su segundo entrenador de la temporada

Voz 1161 04:59 el portugués Miguel Cardoso que ya es historia tras la derrota de ayer en el Eibar uno cero que les deja en la decimoséptima plaza sólo dos puntos por encima del descenso segundo técnico que cae con los gallegos tras Mohamed que comenzó la temporada sustituto será Fran Escribá ex del Villarreal en la Liga española desde esta misma mañana en peligro Quique Setién en el Betis así pedía ayer el Villamanín la destitución del técnico tras las eliminaciones consecutivas de la UEFA en la Copa del Rey junto a la derrota de ayer en casa uno dos con el Getafe

son las siete y cinco seis y cinco en Canarias

en la Cadena Ser

Voz 1275 06:47 y lo primero esta mañana es actualizar el estado

Voz 1727 06:50 los incendios que hay activos en el norte del país lo peor lo contábamos en la portada está en Asturias hasta allí se ha desplazado la Unidad Militar de Emergencias porque sigue habiendo más de setenta fuegos activos cuéntanos Ángel Fabián buenos días

Voz 0154 07:05 tras el dato el último dato con

Voz 0174 07:07 que contamos es de setenta y siete incendios activos

Voz 0154 07:10 el viento además es a esta hora el más

Voz 0174 07:13 a tal de los aliados del fuego ciento veinte efectivos incorporaron anoche a las tareas de extinción correspondientes a la Unidad Militar de Emergencias una familia tuvo que ser desalojada en hallada las perspectivas meteorológicas no son buenas va a continuar el viento puede llover un poco el miércoles aunque de forma débil e insuficiente todos los indicios apuntan a la posibilidad de que buena parte de los fuegos sea provocada ya el alcalde de Somiedo ya ha hablado de terrorismo ambiental el presidente en funciones Guillermo Martínez advierte de que Marzo es un mes especialmente duro para los incendios

Voz 15 07:42 es un mes muy complicado lo dice la estadística en relación a los incendios forestales y por lo tanto bueno para apelar también a la colaboración ciudadana

Voz 0174 07:50 a esta hora el humo y las cenizas afectan a la visibilidad en la autovía A66 por un incendio en el entorno de eso

Voz 1727 07:55 de D'Rivera hasta luego Ángel hasta luego en vísperas del ocho de marzo el feminismo secuela en los seis cursos especialmente del centro a la derecha PP y Ciudadanos que gobiernan en Andalucía gracias a Vox un partido que ha hecho delante y feminismo de la negación de la violencia de género su bandera bueno pues eso se ha colado en los discursos del fin de semana Ana Button buenos días

Voz 0127 08:16 buenos días la candidata del PP a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso considera que el debate sobre la igualdad entre hombres y mujeres es un debate estéril las mujeres del Partido Popular hemos estado siempre aquí sin necesidad de ningún tipo de cuota

Voz 16 08:28 y desde luego sin dejarnos caer por ese discurso

Voz 0127 08:32 la Alitalia de la Izquierda Ciudadanos ha hecho un decálogo para defender lo que ellos definen como feminismo liberal Inés

Voz 2 08:37 nada por ejemplo en el tema de la gestación subrogada por ejemplo en el tema de la regulación de la prostitución allí donde las mujeres podemos elegir más allí hay más feminismo no menos

Voz 0127 08:49 PSOE Podemos llaman a llenar las calles el ocho de marzo para activar a la izquierda de cara a las generales dicen que las marchas feministas ese día pueden ser la réplica de la foto de Colón

Voz 17 09:00 no

Voz 1727 09:03 ni un paso atrás advierte hoy la mirada de Montserrat Domínguez

Voz 1603 09:08 buenos días hay un antes y un después tras las movilizaciones masivas del pasado año para reivindicar el ocho de marzo el día de la mujer el feminismo irrumpido en nuestra agenda política laboral económica y social alentado por las nuevas generaciones si las no tan nuevas que han dejado de resignarse y la prueba del algodón es que un partido ultra como

Voz 1727 09:29 vox se haya propuesto dinamitar la lucha

Voz 1603 09:31 Japón la igualdad lo hacen apuntando a la todavía insuficiente red de protección a las mujeres que sufren violencia machista será que saben que es la clave de bóveda de una sociedad moderna e igualitaria sino no sabemos defender a las mujeres más vulnerables como avanzar en otras conquistas sociales como la igualdad de salarios o la afiliación real claro que quizá busquen exactamente eso volver a una sociedad gris y arcaica donde las mujeres son santas o putas pero sobre todo son modas hoy El País publica una reveladora encuesta de cuarenta debe según la cual seis de cada diez hombres y ocho de cada diez mujeres definen el feminismo como lo que es el movimiento que busca la igualdad real entre hombres y mujeres frente a la reacciones hostiles de quienes se resisten a perder sus privilegios para reivindicar que no se puede dar ni un solo paso atrás volveremos a salir a la calle este viernes feliz ocho de marzo

son las siete y diez las seis y diez en Canarias

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 12:01 las siete y doce las seis y doce en Canarias Juan Guarido salió de Venezuela hace diez días que sepamos después de haber recorrido los países de su entorno los que le apoyan sigue fuera de Venezuela también que sepamos esta madrugada ha dicho que su intención es volver a su país y amenaza con represalias internacionales a Maduro si se lo impide Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 12:22 buenos días Juan II a Lidl salió del país a pesar de que el Tribunal Supremo de Venezuela Se lo había prohibido un desacato por el que algunos dirigentes chavistas han sugerido que debe ser detenido pero ninguno lo ha expresado públicamente el autoproclamado presidente había hablado esta noche a través de un vídeo en las redes sociales pero no ha aclarado su paradero que sigue siendo todo un misterio si le detienen avisa será el último error de Maduro la oposición comprobar este lunes su nivel de apoyo en las calles porque ha convocado manifestaciones para hoy para mañana

Voz 7 12:53 el cielo presión tenemos un elemento a nuestro favor tenemos los elementos de movilización para el lunes y martes

Voz 1772 13:01 Estados Unidos ha dicho que dará una respuesta fuerte si las autoridades bolivarianas ponen en riesgo la integridad

Voz 1727 13:07 pero esta noche Borrell El ministro español de Exteriores ha dicho en La Sexta que Estados Unidos ahí fuera valorado a Nicolás Maduro

Voz 22 13:15 no me cabe ninguna duda supongo que a nadie de que Estados Unidos está propiciando lo que ha ocurrido desde el día a día tercero probablemente cuando se inició el proceso se pensó Maduro iba a demostrar esta resiliencia

Voz 0127 13:31 sí allí en Estados Unidos los demócratas

Voz 1727 13:34 usado una investigación en la Cámara de Representantes sobre las empresas de Donald Trump después de haber escuchado como su antiguo abogado lo acusaba de fraude fiscal

Voz 2 13:44 ese es nuestro

Voz 20 13:47 trabajo proteja la ley esa es la función del Comité es ver si hay para hacerlo vamos a iniciar una investigación por abuso de poder corrupción por obstrucción a la justicia

Voz 1727 13:58 el mucho más cerca físicamente en Argelia el presidente Buteflika ha apurado hasta el último minuto de plazo legal para comunicar a través de una carta que se va a volver a presentar a la reelección a pesar de las protestas de los últimos días Buteflika que lleva veinte años gobernando el país está hospitalizado en Suiza desde hace una semana corresponsal Sonia Moreno

Voz 23 14:20 después de que el nuevo jefe de campaña de Buteflika presentar su candidatura a un quinto mandato en el Consejo Constitucional en Argel este domingo el presidente envió una carta a la ciudadanía desde Ginebra leída en el canal de televisión argelino reconocía haber escuchado las protestas en las calles de estas semanas y promete convocar elecciones anticipadas a las que no se presentaría además de una reforma constitucional vota en referéndum la primera reacción viene de los candidatos en la oposición que retiraron sus credenciales a saber que Buteflika aspira a ser reelegido a pesar de su da de estar enfermo las manifestaciones han seguido sucediendo el domingo salieron los estudiantes en las principales ciudades del país en la capital a las

Voz 0127 14:58 estas del Consejo Constitucional fueron disueltos

Voz 23 15:00 con cañones de agua a las advertencias en las últimas semanas de Francia y Estados Unidos el Ministerio de Exteriores español en su página para residentes o viajeros en Argelia aconseja mantenerse alejado de las posibles protestas y seguir las indicaciones de seguridad de las autoridades locales además de mantenerse informado en todo momento a través de los diferentes medios de comunicación disponibles de las redes sociales

hoy por hoy

Voz 6 15:25 con Pepa Bueno esta madrugada

Voz 1727 15:28 cadena HBO ha estrenado el documental Living Neverland una producción en la que dos hombres se atreven a denunciar por primera vez ante una cámara que Michael Jackson abusó sexualmente de ellos cuando eran niños corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 15:43 tenían siete y diez años cuando Michael Jackson empezó presuntamente abusar de ellos en los ochenta abusos que se prolongaron durante siete años con su son James seis Shaq describen Living Neverland un documental de HBO por el que no han recibido dinero como la estrella del pop les manipulaba diciendo que era la manera de demostrar por si querían a la cárcel si se lo contaba a alguien en el juicio contra Jackson por abusar de otro menor en mil novecientos noventa y tres estos testigos negaron haber sido agredidos y el cantante fue absuelto ahora dicen que la terapia por la que han pasado y el haber sido padres les ha impulsado a dar esta nueva versión la familia Jackson niega estas acusaciones y ha puesto una demanda HBO por cien millones de dólares por difamación

Voz 24 18:13 el

un año del ocho de marzo

Voz 29 18:23 todavía me emociono pensando en el ocho de marzo del año pasado fue algo grandioso cambió muchas cosas en la sociedad esa radio sin mujeres esas estas mujeres yo con los años que tengo jamás había vivido una emoción semejante espero que este año sigamos todas ahí

Voz 0456 18:42 desde Ontinyent en Valencia Teresa

Voz 30 18:45 Mo ocho de marzo como el año pasado y como siempre cada vez que me han convocado yo para abre la huelga general feminista porque una huelga es como un beso sino la haces cae sobre tu conciencia

Voz 0456 18:59 el papel de los hombres en estas movilizaciones desde Logroño Julia

Voz 31 19:03 me parece muy bien que va vaya por supuesto estar lucha es de todos lo que no me parece bien es que quieran tomar protagonismo como en el caso de los sindicatos

Voz 0433 19:11 también considero que el papel de los hombres

Voz 31 19:14 en la lucha por la igualdad tiene que ser el de construir toda esa masculinidad no consideró que los hombres tienen que estar dentro del movimiento feminista creo que tienen que estar en sus propios movimientos sería muy interesante que tratarán con chicos viendo esas películas porno por ejemplo que las mujeres somos incapaces de ver que explicaran que eso es realmente ofició resumiendo creo que la lucha feminista la tiene que encabezar y protagonizar las mujeres para que haya modelos para las niñas de mujeres luchadoras

Voz 0456 19:46 esta mañana a partir de las nueve y media una hora antes en Canarias hacemos balance de un año del ocho m con dos integrantes de la comisión feminista ocho M

gracias a todas en este caso siete seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:04 Laura Gutiérrez qué tal buenos días empiezan a bajar las temperaturas si llegan más nubes aunque todavía habrá que esperar hasta mañana por la tarde para que llueva algo en Madrid las máximas rondarán los diecisiete dieciocho grados a mediodía a la Cadena Ser les adelanta esta mañana dos de las medidas estrella del equipo de Manuela Carmena en política de vivienda el Ayuntamiento de Madrid va a poner una de cada tres viviendas públicas a disposición de familias jóvenes en régimen de alquiler social para que haya más suelo el consistorio convertirá suelo industrial en residencial a cambio de un

Voz 0433 20:35 la condición para los promotores que cedan un treinta por ciento de los que construyan al Ayuntamiento Carolina Gómez

Voz 0393 20:41 el treinta por ciento de todas las viviendas públicas que se construían de ahora en adelante en Madrid estarán destinadas a las familias jóvenes menores de treinta y cinco años es una de las medidas que pone en marcha desde hoy el área de Urbanismo que dirige José Manuel Calvo

Voz 9 20:52 lo que no se decidiendo toda esa vivienda pues a programas de emergencia vivamente sino que un tercio de esa vivienda se destine a familias jóvenes

Voz 0393 21:02 como en Madrid capital hay poco suelo disponible el Ayuntamiento permitirá convertir el suelo industrial vacío en suelo edificable con una condición que los futuros promotores entreguen al consistorio un treinta por ciento de las viviendas que se construyan en esas parcelas para poder sacarlas al mercado como vivienda pública con precios asumibles para los

Voz 1275 21:19 la danos mientras dos de las cuatro familias desahuciadas hace un par de semanas en la calle de Lavapiés siguen sin encontrar una alternativa habitacional un sitio donde vivir en el Ayuntamiento de Madrid reprochan a la Comunidad que no se hagan cargo de una situación que dicen es de su competencia directa Marta Higueras delegada de derechos sociales en declaraciones a la SER

Voz 9 21:38 en la Comunidad de Madrid que es quien tiene la competencia para el realojo no hace absolutamente nada por lo tanto el Ayuntamiento tiene que abordar situaciones de emergencia y ayudas de emergencia que no son las mejores soluciones pero bueno estamos intentando respuesta dos de sus homilías ya han encontrado acomodo han encontrado al encontrar una vivienda creo que es además con otros familiares tenemos que otras dos las que estamos bueno trabajando a toda prisa para encontrar alguna solución

Voz 1275 22:05 es lunes es cuatro de marzo jornada intensa esta mañana en la comisión del caso Máster en la Asamblea titulares con Enrique García el consejero Rafael Van Greer Kenny su ex asesora a perfecto deberán responder si presionaron a la universidad también declarará el rector de la Rey Juan Carlos y el que fuera responsable de la Fundación Madrid más de Jesús Sánchez Martos el miércoles lo hará Cristina Cifuentes hoy está previsto que la diputada de Podemos Isabel Serra anuncie su candidatura a las primarias de la formación en la Comunidad para competir con trae Íñigo Errejón lo hace con críticas de un sector del partido que considera su candidatura una apuesta de mínimos María Espinosa afín a Pablo Iglesias no participar de esas primarias un hombre agredido con un bastón a una prostituta en plena calle Montera ocurrió la tarde de este sábado el individuo increpó pegó a la mujer que decidió no denunciar los hechos ante la Policía deportes fútbol se completa la jornada veintiocho en Segunda División A las nueve Deportivo Alcorcón

Voz 3 22:51 ayer derrota del Rayo Majadahonda cero tres ante el

Voz 1275 23:02 siete y veintitrés como despierta esta mañana el tráfico en las calles de la capital Alcázar buenos días

Voz 1322 23:07 buenos días en Laura este es un lunes no lectivo por lo tanto una hora punta mucho más suave de lo habitual trafico lento en el tramo de M30 Méndez Álvaro Puente de Ventas sentido norte e intenso al paso por San Pol de Mar sentido A seis en cuanto a las entradas destacar ya la este Conde de Casal tanto María de la Cabeza

Voz 1275 23:24 en las carreteras cómo se circula DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 32 23:28 buenos días pues en las vías de la Comunidad de Madrid destacamos los accesos con los tramos habituales ya con tráfico lento en todos en la M40 vamos a destacar desde Vallecas hasta los recintos feriales en sentido A uno todo ese tramo también desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo hasta los túneles de El Pardo en Mirasierra en sentido A uno sentido norte y Barrio de La Fortuna en la M50 también ya las primeras retenciones importantes

Voz 33 23:50 tenemos

Voz 1727 26:50 la Audiencia Provincial de Madrid decide esta mañana Seaman

Voz 1275 26:52 da ya a prisión a la conocida como la manada de Villalba a los tres jóvenes condenados a quince y catorce años de prisión por violar en grupo a una chica de dieciocho años en el año dos mil quince La Fiscalía pide su ingreso inmediato en la cárcel ante el elevado riesgo de fuga Alfonso

Voz 1727 27:05 G a la Fiscalía de Madrid ha solicitado

Voz 0089 27:08 su ingreso en Centro Penitenciario ya que a juicio del Ministerio Público las fuertes penas impuestas pueden favorecer que escapen para impedir así la acción de la justicia dos de los integrantes han recibido quince años de prisión y el tercero catorce años Se trata en todo caso como decimos de un delito continuado de agresión sexual contra una chica de dieciocho años a la que se encerró en una habitación de un domicilio de Collado Villalba con la intención de violarla en grupo violación que se consumó hasta sus últimos extremos

Voz 1275 27:39 la fiesta de ahí que se celebra todos los meses en Madrid en el Teatro Barceló ha cambiado esta madrugada de ubicación los organizadores han celebrado en una sala más pequeña del mismo edificio en protesta por la celebración en otra sala más grande de un acto de las juventudes de Vox este fin de semana en el que se cantó el novio de la muerte de los Legionarios Ferrán poca ex director de la tanga partir

Voz 38 27:58 el Teatro Barceló el viernes optó por por por dar soporte y poder hacer un un evento desde su criterio en el que éste apoyaba a un partido que es vox un partido que objetivamente llevan su ideario pues limitar o quitar derechos al colectivo el FBI canta Party no podía estar mirando esto de brazos cruzados es decir nuestra gente nuestro público que al final es una fiesta muy querida que viene muchísima gente nosotros no podíamos estar inmunes a esto

Voz 1275 28:29 IU y UGT Madrid entrega este lunes sus premios ocho de marzo por la igualdad de la mujer entre las galardonadas este año se encuentra Paloma Vaquero una de las primeras mujeres que formó parte de la Policía Municipal de la capital casi cuarenta años de trayectoria en un cuerpo históricamente izado

Voz 0127 28:45 viento ingresó en la Academia en diciembre de mil novecientos ochenta con diecinueve años y ante la sorpresa de su familia Paloma Vaquero

Voz 39 28:51 era complicado porque entonces las mujeres convocaban por separado de los hombres había muy poquitas casas

Voz 1727 28:57 se incorporó a una unidad de seguridad donde por primera

Voz 0127 29:00 vez había mujeres que portaban armas íbamos por las

Voz 39 29:02 aquí la gente los miraba comisión estas mujeres de dónde sale que son no sabían si éramos militares

Voz 0127 29:07 el uniforme ha sido siempre una de sus luchas primero para no tener que llevar falda ni tacones después

Voz 39 29:12 se anotaban el mismo el mismo informe que a los hombres pero un poco modificado en las caderas y demás siempre hemos tenido muchos problemas con la uniformidad hasta hace muy poquito tiempo

Voz 1275 29:19 sí

Voz 0127 29:19 netamente ha sido en esta legislatura cuando han conseguido que los uniformes sean adaptados a la fisionomía femenina en estos casi cuarenta años eso sí la situación de las mujeres ha cambiado mucho

Voz 39 29:28 a lo largo de este tiempo han ido accediendo compañeras no en la proporción que nos hubiera gustado pero creo que en este momento es que además creo que somos imprescindibles

Voz 0127 29:36 Paloma recogerá esta mañana el Premio ocho de marzo de UGT a su trayectoria y a su lucha

Voz 1275 29:40 nueve grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía sigue la información sigue hoy por hoy aquí en la SER

Voz 0433 29:48 no

Voz 2 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:12 comienza el lunes cuatro de marzo y este es el sonido de la noche en el norte de España el sonido de las llamas avivada por las rachas de viento muy fuertes Asturias Cantabria Vizcaya llevan horas luchando contra los incendios ahora mismo hay activos setenta y siete en Asturias veintiuno en Cantabria y en Euskadi si un foco activo en Muskiz en Vizcaya aunque ya está estabilizado el alcalde de esta localidad apunta a que allí el fuego ha pedido ser intencionado en Asturias algunos vecinos han grabado a un individuo prendiendo fuego

Voz 41 30:48 mira cómo prende miro le como treinta y además en un momento salva que lo acaba de prenderle

Voz 2 30:54 lo acabo de frente porque he visto justo ayer

Voz 1727 30:57 tres de marzo fue el Día Mundial de la Naturaleza y aquí estamos atentando contra ella leemos los periódicos con Aida ABAO Danny De la Fuente y Manuel Jabois muy buenos días

Voz 0127 31:10 las vidas Jabois que sigue por el norte como está aquí

Voz 1727 31:12 pues ahí entraba temporal en Galicia no

Voz 0154 31:15 muchísimo ayer muchísimo una Juve de unos vientos tremendos la verdad sí

Voz 1727 31:19 a ver si se extiende por toda la cornisa cantábrica y ayuda a pagar los fuegos la semana de la cuenta atrás hacia el ocho de marzo se nota mucho en la prensa esta mañana prácticamente toda ella toda la española llega hoy con encuestas reportajes e incluso editoriales así que vamos por partes Aída lo primero encuesta en el país

Voz 0127 31:37 sí que asegura que el feminismo se dispara en España datos de un estudio de cuarenta dB el antiguo My Word para este periódico los datos no dejan lugar a dudas dos de cada tres chicas jóvenes se declaran claramente feministas es casi el doble que hace cinco años una afirmación que comparte el cuarenta y seis por ciento de los hombres los resultados hablan también de un salto generacional la implicación más alta están las menores de veinticinco años y las mayores de cincuenta y cinco en segundo lugar por ideología las diferencias son evidentes los votantes de partidos como el PSOE o Podemos están más de acuerdo con que el feminismo busca la igualdad algo que niega el setenta por ciento de los que por ejemplo votan a Vox

Voz 1727 32:10 pero este año hay este año el ocho m coincide con un periodo electoral que periodo electoral leemos en la portada de la Razón casado Pablo Casado no llevará reforma la reforma del aborto en su programa no la llevará un análisis en el mismo periódico Análisis Demoscópico que concluye las mujeres deciden el presidente no sé si relacionar una cosa con la otra

Voz 0127 32:32 sí está todo relacionado la noticia con más presencia en la primera de este periódico que el líder del PP no se plantará cambiar la actual ley de plazos que lleva recurrida en el Constitucional más de ocho años el artículo destaca que Casado tampoco propondrá cambios de calado en las leyes de igualdad y que son las diferentes sensibilidades en el seno del PP las que han llevado a Génova sortear esta a sortear esta cuestión el tema también está presente en uno de los editoriales de la razón que dice que aunque el PP no lleve la reforma del aborto en su programa está obligado a defender el derecho a la vida y luchar contra la frivolidad que existe en este asunto desde algunos sectores de la izquierda en el análisis demoscópicos se destaca que las mujeres son el cincuenta y uno coma seis por ciento del censo electoral y que votan más mujeres que hombres al PP ácido

Voz 1727 33:10 danos en la portada de ABC leemos que la izquierda se adueña del ocho m como ariete electoral e igual que hace la razón llevan una llamada en primera sobre ciudadanos que presentaba ayer de ese manifiesto por lo que ellos llaman feminismo liberal

Voz 0127 33:24 si este diario asegura que la huelga feminista del ocho de marzo tiene un componente profundamente político en su segunda edición y que la jornada se va a convertir en un pulso entre los partidos dicen en ABC que Pedro Sánchez quiere utilizar la huelga de este año como uno de sus reclamos electorales y que mientras Ciudadanos intenta abrirse espacio en la disputa asumiendo las reivindicaciones feministas pero rechazando dicen la guerra

Voz 1727 33:44 Sergio y El Periódico de Cataluña le dedica la portada entera ir dice un año después del ocho OM la batalla continúa con una declaración una llamada también en la primera del presidente del Comité de Bioética que dice la gestación subrogada es un atentado contra la dignidad

Voz 0127 33:59 si Federico de Montalvo asegura además que la prostitución se ha convertido en una de las expresiones de mayor explotación de la mujer e insiste en la necesidad de una educación sexual en los chavales con el porno y la violencia que se muestra en esos vídeos hay que hacerles ver dice que es una idealización y que se transforma la mujer en un objeto te digo que

Voz 1727 34:14 mucho muchísimo en toda la prensa española que manda claramente este tema sobre cualquier otro ir tú también es leído en el periódico Jabois en una entrevista con la matrona Emilia Redondo no que es la principal responsable de la lucha contra el intrusismo profesional que ejercen las acompañantes emocionales de las embarazadas a las que

Voz 2 34:34 se denominan Doblas si es un reportaje

Voz 0154 34:37 que que que que la matrona Emilio Redondo

Voz 42 34:43 en apoyada por el Consejo General de informe

Voz 0154 34:45 de enfermería realizó un informe en el que se acusaba a estas Doblas de de ponen en grave riesgo de es de Salud a las madres y sus hijos y en ocasiones incluso con prácticas de tipo sectario como el como el canibalismo al animar a las mamás a consumir su placenta como parte de la recuperación posparto bueno fue una investigación de cuatro años en los que esta mujer llegó a fingir un embarazo y pedir presupuesto a una dura para que hiciese con ella pues ese viaje emocional efectivamente le cobraba dos mil quinientos euros no sea casi es mejor adoptar al lado y matar dos pájaros útil bueno cuando salió el informe hubo más de doscientas denuncias de asociaciones de mujeres atacando Arredondo ya explica que este auge de las acompañantes emocionales está producido en España por el miedo que tienen muchas mujeres al parto y a los

Voz 1727 35:32 escrutadas bueno vamos a hacer una pausa y enseguida nos vamos a la prensa internacional que habla de este tema también pero con dos países hoy en en todas las portadas que son Argelia y Venezuela

Voz 6 35:45 si buscas hipoteca

Voz 0456 37:04 Astroc IMS desde Caracas en The Telegraph escribe que en la capital las calles están llenas de fuerzas de seguridad y que los partidarios de Aído se levantarán contra el Gobierno sí lo encarcela en The Times desde Bogotá Laura Dixon cuenta que aumenta con rapidez el número de soldados que cruzan la frontera hasta Colombia despertando que ya son más de cuatrocientos aunque reconoce que los altos rangos siguen leales a Maduro el Fainé el Times abre también con Venezuela cuenta que Estados Unidos está debatiendo ayuda de emergencia para el país en el caso de que caiga el régimen asistencia financiera junto con programas de préstamos del Fondo Monetario Internacional Rusia que ha prometido enviar más medicinas y tregua Venezuela esta semana también se ha puesto en contacto con él Estados Unidos para recordar que es el pueblo venezolano el que debe de mirar su futuro y el politólogo Lluis Salamanca en declaraciones que recoge Le Mond advierte de que es un desafío para el presidente Maduro quién debe decidir si detenerlo a riesgo de provocar una fuerte reacción internacional aussie le permite regresar sin obstáculos lo que sería un desafío a su autoridad el New York Times recuerda que cada día que why do permanece fuera de Venezuela corre el riesgo de perder la unidad de los partidos de la oposición en Venezuela se está hundiendo la esperanza de una transición gubernamental rápida

Voz 1727 38:10 Argelia Le dedica mucho titular y mucho análisis también la prensa francesa aclaro miles de personas se han manifestado este domingo en Marsella en París o en Toulouse contra la candidatura de Buteflika

Voz 0456 38:23 manifestaciones que son portada hoy en todos los medios Buteflika candidato a un quinto mandato que prometen no terminar titula Le Figaro en su edición impresa es un presidente desgastado que ya no entiende a su pueblo

Voz 1727 38:33 protestas contra el oscuro imperio del poder

Voz 0456 38:35 gélidas el titular de apertura también por ejemplo de la edición digital del Süddeutsche Zeitung

Voz 1727 38:40 en Alemania terminamos con un apunte que recoge en realidad un debate muy intenso que está en los partidos conservadores europeos qué hacer con el ultra Viktor Orban

Voz 0456 38:50 los socialdemócratas europeos lamentan que haya modernizada Hungría con miles de millones procedentes de la Unión al mismo tiempo que lidera una cruzada contra sus socios sus instituciones y valores europeos la intención de Orban es reconstruir un PP Europeo con Matteo Salvini y otros liderazgos Leo después de que el PP casi haya desaparecido en Italia en Francia se esté debilitando en Spa

Voz 1727 39:08 Aida hay un un informe en El Confidencial un artículo de Ignacio Varela que titula porque Sánchez acertó al convocar elecciones el veintiocho A

Voz 0127 39:18 sí explica Varela que en las selecciones territoriales la fragmentación de la derecha no influye Vox entrarían todos los ayuntamientos y parlamentos autonómicos y el modelo andaluces reproducirá en toda España pero en las generales el pequeño tamaño de las circunscripciones provinciales castiga

Voz 1727 39:31 a los espacios políticos fragmentados y a los partidos

Voz 0127 39:33 ya sí pequeños

Voz 1727 39:40 Bien El Mundo bucean hoy en la figura de Lluís Murdoch en el centenario del nacimiento de la escritora irlandesa su obra culmen para muchos se no para todos para muchos es el mar el mar así que Jabois te pregunto cuántos mares hay en el mar de Iris Murdoch

Voz 0154 39:57 pues todos los que ya hubiera querido porque sabía nadar y lo hacía además muy bien nadaban mucho de chica se refugió en la natación como Cuéntame Manu Llorente en la esfera de papel cuando ella empezó a mostrar los primeros síntomas de Alzheimer eran días en los que sólo encontraba sosiego nadando en las aguas de los ríos y para aquellos días recordó en sus libros últimos que dedicó a ella el John Bailey su marido estaban cada vez más íntimamente separados acabo con unas palabras de Iris Murdoch en una conferencia el bien resulta a la vez raro difícil describe ir es y representaba e indefinible todos somos mortales y estamos igualmente a merced de la necesidad el azar estos son los verdaderos aspectos en los que todos los hombres son hermanos ella reivindicaba Pepa que el concepto del amor volviese a ocupar un lugar central en las

Voz 6 40:47 los hasta luego todos hasta luego

Voz 6 43:11 en Hoy por hoy con Pepa Bueno

son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 12 43:21 Volkswagen Yell deporte hoy por hoy Volkswagen cuando para las personas

Voz 3 43:34 esta mañana Sampe con los atletas de oro

Voz 1161 43:37 ya son efectivamente del deporte español los tres se cerraban ayer la última jornada de los Campeonatos de Europa en pista cubierta de Glasgow venciendo en sus pruebas en el triple salto Ana Peleteiro además se batía el récord de España de Carlota Castrejana que databa del dos mil siete superando los nueve centímetros lo deja ahora en catorce metros setenta y tres centímetros

Voz 46 43:53 sí que es algo que yo tengo en la mente pero tampoco se cine nunca que hoy el día que

Voz 47 43:56 estoy que me lo está pensando en ellos para mí es un orgullo ser la mejor española en triple salto pero si bien echaba alitas que me lo mejor suerte de la persona orgullosa El Mundo porque otro que podrás dice récord no queden olvido ir diga otra alma nueva para continuar levantando en nombre de atletismo español fueron desea

Voz 48 44:14 en la prueba de ochocientos metros Álvaro de arriba pletórico la carrera sufrido bastante parecida a lo que yo he tenido ha planteado ahora mismo estoy en estado de forma increíble aquí me he podido mover en carrera como El Cairo y la verdad es que su último otro cierto es último doscientos pues luego es la cabeza y el control total hasta aprieta

Voz 1161 44:32 en ETA telón Jorge Ureña primer español que se proclama en la historia campeón de Europa en esta modalidad

Voz 0970 44:36 el palo no es cómo empieza cómo sacaba son muchas pruebas puede pasar de todo Shame mano mejor incluso dirá pero a peor estar ahí va mejor y bueno muy contento de haber ganado este europeo y bueno ahora se puede hacer un buen Decathlon también que el todavía lo tengo pendiente ya por fin tales

Voz 1161 44:52 España cerró con el equipo más joven de su historia un tercer puesto en el podium transponer y Reino Unido tres oros dos platas y un bronce quedó por delante de potencias como Alemania o Francia que decepcionaron marchándose sin ningún oro en el fútbol Celta el Celta destituya ayer al portugués Miguel Cardoso tras perder uno cero con el Eibar les deja sólo dos puntos por encima del descenso segundo técnico que que la esta temporada en los piques es tras la caída de Muhamed le sustituye hoy Fran Escribá y en el Villamarín ya se ha terminado el crédito de Setién tras perder ayer uno dos con el Getafe al menos para la afición

Voz 1757 45:25 uno tiene que asumir esto hemos sido eliminados de dos competiciones recientemente la derrota de hoy ha hecho que la gente manifieste su frustración que es la misma que tenemos todos no

Voz 1161 45:36 tras los resultados del domingo le tengo Madrid ganaba cero dos en Anoeta doblete de Morata

Voz 1275 45:41 es verdad que muchas veces a los delanteros sonido de pueblos gol

Voz 0105 45:43 los pero yo creo que más que nada en rápido a este equipo y bueno estoy muy contento porque en el pasado lo ha pasado mal próxima adaptado rápido gracias a la ayuda de toda la gente de tu de todos los compañeros así que estoy muy contento de estar aquí

Voz 1275 45:56 se cerraba el domingo la victoria del Valencia dos cero sobre el Athletic

Voz 1161 45:59 con goles de Rodrigo y Gameiro Barça líder siete puntos sobre el Atlético de Madrid III es el Real Madrid IV el Getafe completan puestos Champions Alavés y Sevilla están en Europa Ligue el descenso es para Villarreal Rayo Vallecano y Huesca y la jornada XXVI en Primera se completa esta noche con el Leganés Levante a las nueve que arbitrará el colegiado extremeño Gil Manzano en Segunda también queda pendiente un partido de la jornada veintiocho a las nueve de por Alcorcón en este caso Osasuna Granada ocupan puestos de ascenso directo Albacete Málaga Depor con un partido menos y Cádiz están en puestos de promoción el ascenso es el descenso es para Extremadura Córdoba Nástic y el expulsado Reus

Voz 49 47:00 te