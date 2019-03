Hoy por Hoy (04/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días este lunes el presidente del Gobierno va a firmar el decreto de disolución de las Cortes y la activación por tanto que el calendario electoral coincide este año con la semana del ocho de marzo y todos los partidos andan a la busca de el voto de las mujeres a la búsqueda del voto de las mujeres no hay más que contemplar los primeros actos electorales o leer los periódicos esta mañana el ocho m del año pasado fue histórico y arrollador España tío en un referente mundial por primera vez más mujeres que hombres participaron en una huelga en una manifestación así como reacción a que el éxito al movimiento activo que lo sustenta en estos doce meses hemos visto en la plaza pública lo que todas y todos sabíamos que seguía existiendo en la esfera privada un residuo machista incapaz de afrontar el reto de la igualdad y que utiliza el anonimato de las redes sociales y las bravatas mitin eras sin posibilidad de contraste para defender un mundo que ya no existe hace mucho ruido pero no son tantos el peligro real es que partidos más grandes y con posibilidad de gobernar le compren el discurso o parte del discurso que hace el mismo daño ya lo hagan porque se lo creen o por necesidades electorales por ejemplo nada más miserable en un país que ha visto el dinero público de la corrupción salida a espuertas camino de Suiza o irse por la alcantarilla nada más miserable que ahora cada vez que se habla de los recursos que se destinan a evitar asesinatos de mujeres o a proteger a sus huérfanos cada vez se ponga la coletilla de gastarlo bien como todo no como todo el dinero público no sólo ponemos bajo sospecha el dinero de la igualdad

Voz 1 01:55 Pepa Bueno

Voz 2 02:05 en la Cadena Ser

Voz 1727 02:13 es lunes es cuatro de marzo y en seguida nos vamos a Asturias a Cantabria y Euskadi para ver cómo evoluciona el centenar de incendios forestales que llevan ardiendo toda la noche y ojo a esto que les cuenta la SER porque esta redacción ha tenido acceso a los audios de la reunión de un grupo de músicos de la junta directiva de la SGAE eh que hablan de quién debe suceder a Miguel Ángel Hevia como presidente a él lo destituyeron con una moción de censura y él se dedica a insultar a la candidata que él mismo propone

Voz 3 02:44 yo profundo ese golpe aunque al liderato papá digo desean vivir intensamente estúpidos como para no ser nación y Pilar Jurado tiene todas era

Voz 1727 02:58 Pilar Jurado que finalmente fue la elegida un candidato lo suficientemente estúpido dice Hevia como para que no sea peligroso

Voz 1315 03:08 y como están las cosas en Venezuela Isabel pues hoy comprobaremos si el régimen de Nicolás Maduro de tiene Juanjo ido por desacato a la Justicia el Tribunal Supremo le prohibió salir del país y el anunciado que va a regresar hoy a Venezuela de su gira por Latinoamérica además avisa

Voz 4 03:21 si el Rally intenta secuestrar será uno de los ultimátum sin duda que cometa en este momento

Voz 1315 03:28 mensaje que ha enviado esta madrugada por sus redes sociales sin especificar su paradero ha convocado protestas para hoy y mañana en Venezuela aquí en España hoy se retoma el juicio del

Voz 1727 03:36 los en el Supremo después de una semana de declaraciones

Voz 1315 03:39 míticas les toca a los mandos policiales y a los responsables políticos de los operativos del veinte de septiembre y el uno de octubre otro juicio

Voz 1727 03:45 lo que empieza hoy en Estados Unidos es el suyo

Voz 1315 03:47 ah

Voz 1727 03:51 el juicio del actor Kevin Spacey primero que rinde cuentas en un tribunal por las denuncias durante el Mitch

Voz 1315 03:59 el actor se sienta en el banquillo por la denuncia de una periodista de televisión que le acusa de abusar sexualmente de su hijo en el año dos mil dieciséis cuando él tenía dieciocho años

Voz 1727 04:12 y en los deportes Pau Gasol tendrá otra oportunidad de ganar un anillo en la recta final de su carrera Sampe

Voz 1161 04:17 algo que casi no se esperaba ahora como nuevo jugador de los Milwaukee Bucks según anunciaba al filo de las doce de la noche la franquicia el principal candidato al anillo de la Conferencia Este y en el que Gasol lucirá nuevo dorsal en su carrera el diecisiete en vez del dieciséis habitual será el quinto equipo que defenderá en la NBA tras Memphis Lakers Chicago y San Antonio y el segundo en el que podría ganar la competición después de los dos anillos casi llevó con Lakers coincide coincidirán Milwaukee con Mirotic con el que ya jugó en Chicago hoy con uno de los favoritos a hacerse con el título de mejor jugador

Voz 0978 04:45 el tiene el tiempo la pregunta esta mañana es si va a llover Jordi Carbó buenos días buenos días va a llover un poco de hecho lo hace ahora mismo norte de Galicia lo hará en las próximas horas en el Cantábrico pero poca cosa de hecho lluvia que pueda mejorar la situación provocada por los incendios de las últimas horas hasta el jueves no la esperamos pero con ánimo hoy no va a empeorar es decir el viento fuerte que todavía sopla y es el que provoca este ambiente tan seco y cálido irá desapareciendo a lo largo de la tarde y los próximos días el viento será un poco más del norte y algo más fresco en el conjunto del país día soleado un poco más fresco que ayer pero en el Mediterráneo todavía máximas alrededor de los veinticinco grados

Voz 1727 05:24 son las ocho y cinco siete y cinco en Canarias

Voz 6 05:27 que por qué

Voz 7 05:30 excelente y la nevera de repente

Voz 1727 05:32 se derrite

Voz 8 05:35 Amaya novecientos tres tres tres

Voz 9 05:37 cinco cinco cinco una nevera estropeada puede estropear te tu mejor momento repara la conserve Electric de Naturhouse llamando al novecientos tres tres tres cinco cinco cinco el servicio de reparación de tus electrodomésticos que acude menos de tres horas de los trescientos sesenta y cinco días lleva T un diez por ciento de descuento el primer año novecientos tres tres tres cinco cinco cinco Naturhouse

Voz 10 05:58 qué bien que ya que tenemos aquí Nissan nuevo bueno ya tocaba además con la mejor tecnología me alegro quemas puedes pedir nada incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis

Voz 11 06:10 sólo este mes Nissan Tech Days ofertas únicas en toda la cama con la mejor tecnología y un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RGI

Voz 1027 06:18 a Nissan Innovation gays

Voz 8 06:20 mira lo que te estás perdiendo reservan sus vacaciones en la Costa antes del nueve de marzo y consigue hasta un siete por ciento de descuento información nuestras oficinas Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestras webs

Voz 2 06:35 en la Cadena Ser

Voz 13 06:41 bueno todo está todo en llamas Lillo tabaco mira le como treinta Gemma

Voz 1 06:49 en un momento

Voz 13 06:51 pero acabó de prenderle lo acabo de frente porque lo he visto perder tiene hemos visto una noticia así como que se encendía

Voz 1 06:57 yo me voy de pinos que sorprenden a otro vecino

Voz 1727 07:01 prendiendo fuego al monte los montes de la cornisa cantábrica que se han vuelto a teñir de rojo en pleno invierno a esta hora hay más de un centenar de focos activos en Asturias en Cantabria y en Euskadi la peor parte se la está llevando el Principado que ha tenido que recurrir al Ejército a la UME la Unidad Militar de Emergencia así que lo primero esta mañana repasar la situación con nuestros compañeros Isabel León Fermín Mier Ángel Fabián

Voz 0174 07:25 en Asturias empeora la situación con el viento como principal aliado del fuego a esta hora son ya noventa y siete los fuegos activos en XXXII municipios más de trescientos efectivos ciento veinte de ellos de la Unidad Militar de Emergencias participan en las tareas de extinción con siete aeronaves sólo esta madrugada hasta las seis el ciento doce de Asturias recibió cuatrocientas siete llamadas relacionadas con los incendios

Voz 0628 07:46 aquí en Cantabria en algunas zonas han caído ya las primeras gotas de

Voz 1027 07:49 en la naturaleza ayudas a los doscientos F

Voz 0628 07:52 tipos que llevan toda la noche trabajando para controlar y extinguir la veintena de incendios que todavía siguen activos preocupan especialmente los provocados de manera intencionada en Bárcena Mayor en Penagos leer gane si río NAMSA las llamas han estado cerca de zonas habitadas Si estos incendios todavía siguen vivos

Voz 0821 08:10 en Euskadi lo peor se lo ha llevado Bizkaia hay en concreto mus con el fuego prácticamente rodeando al pueblo hasta veinte dotaciones de bomberos han estado trabajando en un incendio que se iniciaba a las siete de la tarde y que según las primeras estimaciones supera las sesenta hectáreas y ha obligado a desalojar a decenas de vecinos que han podido ya volver a sus casas hay diligencias policiales abiertas por la Ertzaintza porque se estima que ha sido provocado ahora está controlado como el resto de fuegos enamoró todo Ortuella Igorre Éibar

Voz 1275 08:40 y aunque llevamos días y días hablando

Voz 1727 08:43 el tono preelectoral que se ha instalado en la política española a partir de hoy podremos decirlo con total propiedad hoy el presidente Sánchez firma el decreto de disolución de las Cortes de convocatoria electoral para el veintiocho de abril y aún podemos tener una convocatoria electoral en más porque el presidente valenciano Ximo Puig que tiene competencias para hacerlo baraja la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las generales el veintiocho de abril y Radio Valencia Julian Jiménez buenos días

Voz 1248 09:14 albóndigas repasa el margen sacaba

Voz 1727 09:17 sí han porque el plazo termina mañana noche Puig se reunió con un grupo de colaboradores sabemos para qué

Voz 1248 09:22 pues sabemos que en las próximas horas vamos a salir de dudas porque si bien no hay certeza absoluta de que Puig va a adelantar las elecciones si existe un elevado porcentaje de que eso se produzca el presiden lo estado valorando con muchas personas como decías también lo ha hablado con Pedro Sánchez que le había expresado que respeta esa decisión tan importante como inédita porque nunca en la Comunitat un President de la Generalitat ha disuelto Les Corts ha adelantado las elecciones una potestad que tiene el jefe del Consell desde que se reformar el Estatut en dos mil siete

Voz 15 09:51 casi sí cada una en función de su es competente

Voz 1 09:54 sí yo pensaba es en el interés de bares

Voz 15 09:56 el nuevo ocho volvía ayer por la tarde a Valencia de

Voz 1248 09:59 pues de pasar el fin de semana en Morella su localidad natal donde ha estado reflexionando sobre este asunto y cómo escuchaba is daba pocas pistas sobre esa decisión de producirse el adelanto Pepa la Comunitat Valenciana pasaría a tener a partir de ahora un calendario electoral propio como Andalucía Cataluña Euskadi

Voz 1727 10:13 estaremos atentos Julián hasta luego algo al hilo del Brexit se consume ahora se aplace definitivamente España y Reino Unido firman hoy un tratado fiscal sobre Gibraltar cuenta el país que España consigue medidas para frenar la evasión fiscal en el Peñón como pues obligando a tributar en España a quiénes pase más de medio año aquí y también a las empresas que tengan la mayor parte de sus ingresos en nuestro país Radio Algeciras Cándido Romadera buenos días

Voz 1027 10:42 hola porque esta es Cándido unas

Voz 1727 10:44 realidad empresas y personas que viven en España pero pagan sus impuestos en el Peñón

Voz 0743 10:49 días de hecho el tratado fiscal establece un baremo objetivo para determinar quiénes residente fiscal en Gibraltar y quién no lo es el gobierno gibraltareño va a compartir a partir de el día con dos ser rubrique en esos acuerdos los datos fiscales con la Administración española y habrá transferencias automáticas como las que afecten a los datos de trabajadores en Gibraltar residentes en España y la de gibraltareños que trabajen en nuestro país en cuanto a las empresas estarán sujetas a la tributación española cuando la mayoría de sus activos estén en España o provengan de aquí sus ingresos y es que hay que recordar que Gibraltar cuenta con treinta mil habitantes muchos de ellos con residencia en el Campo de Gibraltar en la Costa del Sol hizo cincuenta y cinco mil empresas registradas algunas con partes de sus ingresos provenientes de nuestra

Voz 1727 11:29 es gracias Cándido Morrazo

Voz 1 11:34 el día del padre tu hijo te dice mejor papá del monto y para celebrarlo te regalas la mejor para de paz desde el minuto

Voz 16 11:41 te sientes muy Books de quiere sentir Termibus piden

Voz 1 11:44 está muy te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones punto es Pot llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos visión de Teddy Bush

Voz 0743 11:54 qué hay detrás de Don Simón cuarenta

Voz 17 11:56 el agricultores naranjas de nuestra tierra recogidas y ex prohibidas en nuestra propia planta en menos de veinticuatro horas una empresa familiar con una gran ambición medio ambiental cero residuos pero consumo de agua cero emisiones contaminantes Don Simón cuida de Ci del plan

Voz 1 12:13 ETA pedir un préstamo Bush es muy fácil y sin papeleo entra ya han dibujo punto es o llame al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siéntate dibujos

Voz 14 12:25 hoy por hoy

Voz 1 12:27 son ahora las ocho doce las siete doce

Voz 1727 12:29 Canarias no hace ni una semana El miércoles la junta directiva de la SGAE aprobaba una moción de censura para echar a su presidente Miguel Ángel Hevia y ese mismo día eligieron sustituta Pilar Jurado que pasó en medio de las dos votaciones pues son bastante clarificadoras las grabaciones a las que ha tenido acceso la Cadena SER grabaciones de una reunión entre un grupo de músicos que son mayoritarios en la Dirección de la SGAE en la que el propio Hevia sugiere elegida jurado como presidenta porque según sus palabras Javier Torres buenos días

Voz 1027 13:04 hola buenos días Pepa necesitan un candidato

Voz 1727 13:06 los suficientemente estúpido como para no ser peligroso esto es literal el insulto y Pilar Jurado dice su antecesor tiene

Voz 0743 13:15 esas cualidades que barbaridad esas cualidades porque hay algunos músicos que la consideran que puede ser manejable que puede ser un títere mira han pasado unos minutos de su destitución como presidente de la SGAE y en la reunión a la que mencionas una decena de músicos pertenecientes al colegio de Pequeño derecho están tratando de decidir a quién votar para la presidencia y entonces sería dice estuario

Voz 3 13:38 aunque papá que sean estúpidos como para no ser nació y Pilar Jurado tiene todo vale

Voz 0743 13:50 hay risas después de esto y hay quien les recuerda que Pilar Jurado pueda hacer una gran labor mediática en defensa de la entidad es más

Voz 1973 13:57 ella misma defiende su independencia de juicio pero es realmente triste para una persona que está fuera de estas situaciones y que en un mundo siempre ha sido independencia hay el actuar con criterio y se desató con piedad

Voz 0743 14:15 bueno en la reunión del pasado miércoles a la que hemos tenido con acceso se habla también de la importancia de defender el modelo de negocio de algunos músicos presentes en el encuentro que es la emisión de su trabajo en las televisiones y tras ese encuentro los músicos se unieron al resto de los miembros de la junta directiva de la SGAE para votar el nombramiento Pilar Jurado ganó esa lección la presidencia con diecisiete votos y hay media hora de grabación

Voz 1727 14:36 tras media hora de grabaciones Gracias Javier Alberto Pozas buenos días Pepa buenos de los lunes no tocaba pero ya sí tocan el juicio es habilita el lunes para agilizar la declaración de testigos que comparecen ante el tribunal los altos mandos que controlaban las actuaciones policiales del uno de octubre una semana por tanto clave la probar la supuesta rebelión unas

Voz 0055 14:59 la clave porque declararán hoy por ejemplo el entonces secretario de Estado de Seguridad que según Zoido si tenía el detalle de los operativos policiales del uno de octubre y mañana Pepa escucharemos este testimonio Diego Pérez de los Cobos coronel de la Guardia Civil coordinador del dispositivo de seguridad del referéndum ilegal

Voz 18 15:14 sí sí el dispositivo de Mossos d'Esquadra estaba más encaminado a facilitar el desarrollo de el referéndum ilegal que ha

Voz 0055 15:23 David es todo dijo en la fase de instrucción es una semana clave por tanto para la rebelión para saber qué violencia hubo realmente en las calles catalanas y es que la hubo los acusados instrumentalizar On a los Mossos d'Esquadra hoy es día clave también para Carme Forcadell Pepa la expresidenta del Parlament de Cataluña declaran sus excompañeros de la mesa y los letrados de la Cámara los que le pidieron que no siguiera tramitando leyes independentistas porque estaba desobedeciendo al Constitucional

Voz 14 15:45 gracias Alberto hasta luego hasta luego

Voz 1 15:50 buenos días en el sorteo del sueldo del fin de semana celebrado ayer el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años

Voz 1275 15:58 trescientos mil euros al contado ha sido

Voz 14 16:01 trece mil setecientos treinta y cinco treinta y nueve

Voz 19 16:09 asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto es hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfrutan del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple

Voz 20 16:30 podemos celebrar cien años de confort tecnología hay diseños Citroën con millones de luces toneladas de serpentinas su con una orquesta filarmónica pero preferimos celebrarlo contigo aproveche que ya han comenzado las cien horas Citroën con el plan de hasta tres mil quinientos euros por su antiguo vehículo y mucho más financiando a Financial Services condiciones en Citroën punto es

Voz 0098 16:50 soy tocones de salud DKV y hoy te recuerdo porque los niños deben reducir su consumo de bebidas azucaradas porque quieres mejorar sus horas de sueño y es que si tú quieres cuidarles nosotros les cuidar hemos DKV cuida mucho

Voz 1 17:05 por ello hasta el siete de marzo en cada quince son de quinientos gramos origen vuelva por sólo cinco aterrizó ilumina de región por sólo cinco euros con Robben que en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour puntero en Península Baleares Carrefour todos parecemos la mejor hola Manu qué tal el fin de semana o están intentado meterse vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo que imagínate pues dile a tu hermano que se ponga arma que es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 21 17:32 lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 17:47 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 17:52 son las ocho dieciocho las siete dieciocho en Canarias estamos en vísperas del ocho de marzo los partidos pescan también en ese caladero Ciudadanos quiere distinguirse del resto de la derecha quiere marcar distancias con el negacionismo de Vox porque es el partido que los ocho lo sostiene en Andalucía son conscientes del daño que eso les está haciendo por el centro presenta poco se ponen a dialogar con naturalidad con el feminismo ayer presentaron algo que se llama feminismo liberal

Voz 8 18:21 ahora el tema de la gestación subrogada por ejemplo en el tema de la regulación de la prostitución allí donde las mujeres podemos elegir más allí hay más feminismo

Voz 22 18:30 es coherente esto Manuel Jabois consuelo

Voz 1727 18:32 varios no que el mercado regule cuánto se paga por alquilar un vientre o cuánto se paga por disponer del cuerpo de una mujer

Voz 0743 18:40 bueno ya sabes lo que se dice de nuestra profesión que cuando al periodismo un poco de frío

Voz 1027 18:45 son ya todo es automático automáticamente

Voz 0743 18:48 es ficción y creo que con el liberalismo en esta ocasión ocurre igual si al feminismo lo llamas liberal corres el riesgo de que eso ya no sea feminismo pero sí creo que la etiqueta está bien puesta en la las que yo creo que no es también puestas en las mujeres la decisión en libertad de alquilar tu cuerpo para tener el hijo de otro para muchísimas mujeres es la misma decisión en libertad que puede tener cualquiera es dormir en la calle es decir hay decisiones que se toman en libertad porque no hay otras opciones es verdad es verdad que pueden existir yo no las conozco mujeres acomodadas que lo hagan por altruismo pueden existir pero regular la actividad de esa minoría casi secreta en su favor es legitimar en realidad un mercado que supone degradante para para el registro convertir además esa necesidad el negocio de alguna manera mercantilización la desesperación

Voz 1727 19:41 a su suerte a partir de las nueve estará Inés Arrimadas aquí en Hoy por hoy Jabois un abrazo y un beso chao hasta mañana son las ocho en Canarias

Voz 1275 19:55 abrir Laura Gutiérrez qué tal buenos días más nubosidad este lunes en Madrid como preludio de más cambios que esperamos esta semana en la previsión del tiempo suben las mínimas pero las máximas van a bajar ligeramente se esperan algunos chubascos entre mañana por la tarde el miércoles este lunes está previsto que la diputada regional Isabel anuncia su decisión de presentarse a las primarias de Podemos en Madrid al menos así lo ha insinuado en Twitter he tomado una decisión que me gustaría compartir con vosotras Nos vemos esta tarde en Vallecas escrito Serra que desde hace unos días se perfila como la cabeza de lista para competir con Errejón en la Comunidad para competir con su hermana la también diputada Clara Serra que es la número dos de la candidatura además Madrid ayer le preguntamos en la SER por la otra Serra

Voz 23 20:39 mi hermano es una persona imprescindible yo creo para el espacio del cambio madrileño idea además alguien que ha demostrado un excelente trabajo como diputadas hice es la candidata de Podemos pues yo creo que Podemos tiene mucha suerte es no sé si acabaremos construyendo ya digo en una única candidatura si sin de entendemos antes de las elecciones pues debemos entendernos después

Voz 1275 20:59 esto decía Clara Serra que aún no descarta la confluencia sobre Isabel Serrano un sector dentro de Podemos una corriente de núcleo duro del partido que no comparte su candidatura dicen que es una apuesta de mínimos Ike debilita las opciones de salir a ganar en ese grupo se sitúa otra diputada María Espinosa una de las personas más afines a Pablo Iglesias que según ha sabido la SER se va a descolgar de las primarias de la formación morada Espinosa no participará en ese proceso y además tiene previsto anunciar esta mañana que deja su cargo en la dirección de Podemos en la Comunidad porque no comparte el rumbo que está adoptando el partido hice lo avanzado esta mañana las era el equipo de Manuela Carmena va a poner una década tres viviendas públicas a disposición de familias jóvenes en régimen de alquiler social el consistorio convertirá suelo industrial en residencial a cambio de que los promotores te dan el treinta por ciento de los pisos construyan al Ayuntamiento una medida que va a anunciar esta mañana la alcaldesa que ha explica todo para la SER el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo

Voz 24 21:54 el Ayuntamiento de Madrid que compromete a que un tercio de todas estas viviendas sea una Ocean diez mil escuché a una pasado mañana o el diez mil dentro de cuatro de cinco años las ves tiraremos con carácter preferente a las familias a las familias jóvenes

Voz 1275 22:13 los libaneses cuatro de marzo jornada intensa esta mañana en la comisión del caso Máster en la Asamblea titulares con Enrique García el consejero Rafael Van Green Kenny su ex asesora Maite Feito deberán responder si presionaron a la universidad también declara el rector de la Rey Juan Carlos y el que fuera responsable de la Fundación Madrid más de Jesús Sánchez Martos el miércoles lo hará Cristina Cifuentes la Comunidad sigue sin finalizar casi una decena de obras en centros educativos de la región a pesar de que se prometieron para el pasado septiembre la mayoría son centros que se están construyendo por fases y que han tenido problemas con las empresas adjudicatarias de las obras la Fiscalía pedirá hoy en la Audiencia Provincial el ingreso en prisión inmediata de la manada de Villalba los tres jóvenes han recurrido la sentencia que los condena a quince y catorce años de prisión por una agresión sexual continuada a una joven a la que habían encerrado en una habitación y dos de las cuatro familias desahuciadas hace diez días en alguna a once en Lavapiés han encontrado alojamiento con familiares las otras dos esperan todavía una alternativa por parte de las administraciones el Ayuntamiento de Madrid reprocha la comunidad que no se haga cargo de una situación que dicen es de su competencia

Voz 25 23:11 los deportes

Voz 26 23:14 no impuro

Voz 1161 23:17 Atlético y Getafe completaron el domingo con victorias y hoy el Leganés recibe al Levante Sampe buenos días buenos días Laura completando así el en Butarque la jornada a XXVI en Primera desde las nueve con las bajas para Pellegrino de Silva ha por lesión además del sancionado en Siria arbitrará el colegiado extremeño Gil Manzano ayer el Atlético se imponía cero dos a la Real Sociedad en Anoeta con el primer doblete de Morata

Voz 1027 23:37 es verdad que muchas veces a los delanteros sonido de pueblos

Voz 0105 23:39 pero yo creo que más que nada en rápido a este equipo oí y bueno estoy muy contento porque en el pasado lo ha pasado mal por encima de todo rápido gracias a la ayuda de de tú que ir de todos los compañeros así que estoy muy contento de estar aquí

Voz 1161 23:52 Victoria también el Getafe uno dos sobre el Betis en el Villamarín con goles de Cabrera y mata a este último en Carrusel

Voz 27 23:58 eh tú a todos es vernos ahí lo que nos está dando la activación la confianza es conseguir los puntos por tres jornadas también se comete esta noche desde las numeraciones

Voz 1161 24:05 veintiocho en Segunda con el Depor Alcorcón ayer perdía en casa el Rayo Majadahonda cero tres con el Rana

Voz 1275 24:10 gracias Anpe esta noche Leganés Levante en Carrusel Madrid en ser más Madrid desde las nueve en el ciento cuatro punto tres de la FM en la plica

Voz 25 24:17 el Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 24:27 echamos otro vistazo a las carreteras como está ahora apunta DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 28 24:31 buenos días destacamos problemas de salida por la dos por un accidente en Torrejón de Ardoz en sentido Guadalajara como décimos y otra colisión es muy cerca en la M50 en San Fernando de Henares hacia esa A2 además todo en una hora apunta hoy lunes mucho más descafeinada de lo habitual

Voz 1275 24:46 gracias Teresa en la capital cómo se circula pantallas por alcanzar buenos días buenos días Laura informar

Voz 1322 24:51 desde un par de incidencias por un lado un vehículo averiado en la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza con embajadores está ocupando el carril central y empeorando las reclamaciones de esa entrada y por otro se acaba de producir un accidente en M30 a la altura de la Avenida de América perdón sentido sur está ocupando el carril derecho dentro de la calzada lateral

Voz 1275 25:11 el tiempo ampliamos la previsión meteorólogo Jordi Carbó buenos

Voz 0978 25:15 las buenos días poco frío en estos momentos en un día que tendremos ratos de sol pero también muchas nubes incluso momentos de cielo cubierto pero apenas dejarán algunas gotas y las temperaturas máximas bajarán respetó ayer ya no alcanzaremos los veinte pero igualmente superaremos con facilidad los quince los próximos días temperaturas más bajas entre mañana por la noche del miércoles chubascos y alguna tormenta que puede descargar con intensidad

Voz 29 25:39 Mercedes Benz Madrid te invite a conocer el mayor concesionario de Mercedes en nuestra Comunidad el primer flexible gestor de la marca en España el único AMG Performance Center de Madrid treinta mil metros cuadrados donde tras la marca de una manera aún esta Hypo tras conocer toda la cama Mercedes AMG o Smart y elegir tu futuro coche doscientos cincuenta profesionales te daremos el mejor servicio porque llevamos la estrella dentro te esperamos en la calle Alcalá setecientos veintiocho en Mercedes Benz Madrid punto Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 8 26:10 tengo un buen plan para tu casa ventana usted lo batiente de PVC con persiana por sólo ciento cuarenta y nueve euros rico de precios bajos todos los días vengo de gimnasia encantada uf yo no me lo puedo permitir que la mujer si puedes ahorra cada día usando tu superpoderes de compra en el hipermercado Leclerc

Voz 30 26:30 vuelven los superpoderes de compra Haile Craig donde cada día defendemos

Voz 1804 26:34 hola a todos los propietarios de un BMW os queremos ayudar con el argumento definitivo para acabar cualquier discusión sobre porqué habéis decidido comprar ahora sí ahora un BMW diésel porque tiene distintivo ambiental se porque me permite circular en cuatro de los tú

Voz 1 26:49 comicios por restricción porque es energéticamente

Voz 1804 26:52 eficiente y sobre todo porque es un BMW claro fin del comunicado

Voz 31 26:56 descubre en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid Rubén BMW punto es

Voz 8 27:01 arriada son gastos hipotecarios cláusula suelo IRPH multi divisa plusvalía cada vez está más claro si no reclama es cuando ganan ya hemos recuperado mil millones de euros para nuestros clientes llama al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y pide cita estudiamos tu caso de forma gratuita a Riad asociados hagámoslo fácil

Voz 1 27:22 enseñar todos los coches de coches punto net una cuña de radio sería imposible por eso los en Moscú está tocar una canción de Mozart Coches punto net la mayor oferta de coches el que dicen nunca deja de sorprender gracias a la tecnología que incorpora como cámara de visión tres Dicenta cargado Wyclef convierte en la envidia de todos cognitiva Sporting desde diecisiete mil quinientos euros ven a conocerlo a la red quejas de la Comunidad de Madrid financiando con Banco Cetelem sea o hasta el treinta y uno de marzo consulta condiciones en a punto com guía calidad concienciadas de garantía

Voz 19 27:52 si tienes más de sesenta yo si vives en la Comunidad de Madrid reserva tu plaza en uno de nuestros ochenta y tres destinos desde cincuenta euros por persona Rutas Culturales dos mil diecinueve para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid reserva Jean Viajes el Corte Inglés y con Paco en tres meses plazas limitadas financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 30 28:12 dijiste que nos presenta vas al amor de tu vida no esperábamos que fuera

Voz 1 28:15 Trenor creía pero tiene pantalla

Voz 30 28:18 el con Smart Connection y climatizador

Voz 19 28:21 a en Renault y déjate seducir por un Renault Clio Limited súper equipado por diez mil doscientos euros

Voz 20 28:27 la oferta ERC iban válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 32 28:33 L

Voz 1275 28:35 estos días en la Gran Vía se puede ver un mural enorme de veinte metros de largo con las caras de cuatro mujeres a modo de homenaje a su lucha anónima las obras se terminó el pasado sábado permanecerá expuesta la antigua fachada del Palacio de la Música durante varios meses la plataforma Change punto

Voz 1027 28:48 por quiere recordar a Silvia

Voz 1275 28:51 Fadela María Paloma que visibilizar han sus luchas

Voz 1027 28:54 a través de esta página web Javier Sánchez es portavoz de James

Voz 33 28:57 Estados por placer descansa vinieron moral es poco porque conocíamos su trayectoria sabíamos que él quería poner muchos poco el han ganado ellas se como hoy aquí irán a la calle Comedias decidirán a esa hora había recién reformada para mandado mensajes de de unidad y ver todas juntas nos otra junta hizo de la intervención para mandar un mensaje de que todo asumidas se pueden conseguir muchos logros

Voz 34 29:25 eh eh eh

Voz 1275 29:34 son Tuenti Juan Pilot el dúo de hip y rock alternativo que emprende una nueva gira internacional tienes va a traer a Madrid el próximo dieciséis de marzo estarán en el juicio el tenemos nueve grados en la rabia

Voz 1 29:50 eres

Voz 2 30:03 en la Cadena SER

Voz 1727 30:11 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 14 30:14 Caixa Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:20 una respuesta fuerte es con lo que amenaza a Estados Unidos esta noche esta madrugada Si el régimen de Maduro de tiene agua ha ido a su vuelta Venezuela Isabel

Voz 1315 30:29 puedo tenía prohibido salir del país pero lo hizo seguido de gira por Latinoamérica y ahora promete volver para participar en las manifestaciones que hay convocadas hoy mañana además esta madrugada ha advertido a Maduro de que siglo lo detiene será lo último que haga como presidente Rafa Muñoz buenos días

Voz 0622 30:43 buenos días la cúpula chavista sugerido en los últimos días que el líder opositor se tiene que enfrentar a la justicia por desacato del Tribunal Supremo que le prohibió salir del país pero ningún dirigente ha pedido de momento su arresto en público Juanjo Aído ha anunciado que llegará el lunes a Venezuela pero no ha aclarado cómo va a entrar al país su estrategia es todo un misterio ya advertido de las consecuencias a las que se podría enfrentar Nicolás Maduro Si se pone en riesgo su integridad

Voz 4 31:08 si el régimen intenta Azzopardi secuestraron tan golpes de Estado lo digo y también una muy claramente los pasos a seguir

Voz 0622 31:16 la oposición ha convocado manifestaciones para hoy

Voz 1315 31:19 la mañana aquí en España la SER les está contando esta mañana que al menos trescientos altos cargos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona cobran más que Pedro Sánchez uno de los que más ingresa es el president Torra más de ciento cincuenta y tres mil euros al año casi el doble que el sueldo del presidente del Gobierno Radio Barcelona Monica Peinado

Voz 1600 31:36 en la Generalitat hay doscientos treinta altos cargos que cobran más que el presidente del Gobierno hablamos del presidente de la de la Generalitat como decías pero también de los consellers de directores y secretarios generales de dirigentes de empresas públicas o de los responsables de las oficinas de Carles Puigdemont Artur Mas y José Montilla que cada año reciben más de cien mil euros en el caso del Ayuntamiento de Barcelona y sus empresas más de sesenta personas tienen un salario superior a los ochenta y tres mil euros anuales que es el sueldo de Pedro Sánchez entre estas sesenta personas hay miembros de Barcelona en Comú o de la CUP que después renuncian a una parte de este suelo

Voz 25 32:14 escuchar hablar hacer tres palabras que en Caixabank definen nuestro compromiso contigo escuchamos para entender te

Voz 26 32:23 no

Voz 25 32:23 hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacíamos que avancen dos proyectos y los de la sociedad Caixa hablar escuchar habla hace

Voz 1727 32:37 no

Voz 1 32:40 y a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos puede que hacer campañas desde el Consejo

Voz 1248 32:47 nosotros promocionando la agenda social sea ventajista pero hacer campaña apoyándose en acusaciones falsas de gravedad extrema esos directamente obsceno y eso es lo que está haciendo la derecha al acuñar como hechos ciertos la traición a la patria y la venta de la nación el presidente Sánchez trató de controlar un incendio que el soberanismo había provocado y que se propagó de forma pavorosa sin que su predecesor en La Moncloa moviera un dedo para sofocarlo si Sánchez lo hizo acertada o desacertada mentes otro asunto y puede ser criticado por ello como es natural pero no ha traicionado nada no ha vendido al país como también es natural porque además no podría ser de otra manera al PP le encantan las acusaciones grandilocuentes de inflamado patriotismo recuerdan lo de traición a los muertos luego traición a España pero

Voz 1727 33:31 haría mejor en ocuparse de traiciones más de andar

Voz 1248 33:33 por casa las suyas a sus subordinados por ejemplo el patético Zoido la intemperie a los mandos de la fuerza de seguridad es un monumento a la deslealtad en la estela de su precedente mayor Federico Trillo que eludió su responsabilidad en la nefasta gestión del accidente del Yak Isabel endosó en perita a los militares cuando veo que la campaña electoral se llena de traer

Voz 1027 33:53 ción es golpes de Estado ventas de la patria

Voz 1248 33:56 me pregunto si conseguiremos algún día salir del siglo XVIII

Voz 1 33:59 nueve El Mundo Europa España

Voz 1248 34:01 si cada uno de nosotros estamos asistiendo un cambio muy profundo que exige un esfuerzo transformador enorme y es muy desesperante que en lugar de estar entregados afrontar esos gigantescos desafíos nos estemos atascando en un movimiento español Leo cainita una y otra vez un año detrás de otro porque esa traición sí que tiene que preocuparnos es una traición a nuestro futuro

Voz 14 34:24 yo nuestros hijos

Voz 1 34:30 por qué te gusta ahorrar en tu compra diaria en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad de muchísimas productos como los pañales Opar Activity de extraños en City recién nacido comprando dos la segunda unidad sale a seis con setenta y cinco euros sólo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés precios barridos en Península y Baleares a veces lo retos imposibles las metas inalcanzables los desafíos más extremos no lo son tanto conduce ahora un BMW X3 con gran equipamiento por menos de lo que imaginas además te garantizamos su recompra dentro

Voz 25 35:02 tres años financiando con BMW va BMW X3 tan fácil tan tuyo

Voz 31 35:07 descubre luego en la red de concesionarios BMW o en BMW punto es

Voz 17 35:11 sabía usted que la naranja una vez cogida del árbol va perdiendo propiedades por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo para poder exprimir las naranjas recién cogidas de las filas naranjas que usted exprime están recién cogidas del álbum Humo exprimido donde Simón hecho con naranjas de nuestra tierra

Voz 1 35:29 Don Simón la gran diferencia

Voz 19 35:36 qué tal buenos días verdad que sabemos que equivocarse es humano

Voz 27 35:39 os pero no deberías equivocarse pensando que el mejor seguro es el más caro que no cunda el pánico reglas y te has equivocado hay solución lo que tienes que hacer es mutuo arte que es menester mucho de tener lo mismo por menos dinero lleva cualquiera tu según a la mutua de bajar su precio sea cual sea nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en mutuo apuntó es vamos Mutu ATI

Voz 2 36:03 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 14 36:08 en esta mañana de lunes

Voz 1727 36:09 es también con Antón Losada que está en A Coruña bos días con Lola García en Radio Barcelona a bon día

Voz 22 36:16 bon día y con José Antonio Zarzalejos aquí a mi lado

Voz 1727 36:19 buenos días José Antonio buenos días Pepa hoy el presidente del Gobierno va a firmar el decreto de disolución de las Cortes de convocatoria electoral para el veintiocho de abril empieza por tanto la precampaña formalmente con todas las letras aunque llevamos cuántos años Antón que he perdido la cuenta cinco en campaña cinco no es del catorce en realidad desveló adiós del 11M os aconsejo siete años precampaña permanente

Voz 0199 36:42 es decir tres selecciones en poco más de tres años

Voz 1727 36:44 Dios ya lo nervioso que está el territorio donde más incertidumbre electoral hay del centro a la extrema derecha lo demuestra hoy una noticia que cuenta la razón Lola dice que Pablo Casado después de coquetear con la ley del aborto lo ha venido haciendo en las últimas semanas no va a incluir ningún una reforma en su programa electoral el artículo dice que no se planteará cambiar la actual ley de plazos que lleva recurrida en el Constitucional por su partido más de ocho años que no propondrá cambios de calado en las leyes de igualdad que parece que sea lo al acuerdo que han llegado en el seno del Partido Popular la misma portada de la Razón incluye otro titular en el que dice que las mujeres son en fin por la demoscopia proceso electoral las que van a elegir al presidente del Gobierno en realidad en esta convocatoria electoral así que el feminismo

Voz 22 37:36 dado en el bombo Lola no estamos en en pleno bombo exacto bueno lo del aborto hace unos días en La Vanguardia publicamos una encuesta que preguntábamos específicamente por eso hay recuerdo que que salía casi un setenta por ciento de la población favorable a dejar la la ley tal y como está supongo que esas eh vamos esas prospecciones demoscópicas las debe tener también el PP también tenía en su seno en el en el partido gente que que en fin que le decía que esa no era una vía para para ir bien en en las elecciones con lo cual me imagino que han hecho esta esta reflexión oí y lo dejará de lado el tema del feminismo así que aunque aunque no se toquen las leyes porque efectivamente en Andalucía pasado un poco a poco algo parecido no no de momento no está viendo un trasvase práctico no a la hora de pues de derogar leyes sobre o de retirar ayudas pero que digo de momento porque ya lo veremos todo el mundo reconoce allí que el Gobierno empezará a gobernar cuando pasen las elecciones también es verdad que como todos los sitios pero otra parte sí pero sí que ya se instaura un lenguaje Se sí se trasladan ciertas sospechas se le ponen adjetivos al feminismo no lo lo lo del feminismo liberal por parte de ciudadanos en fin que sí que sí que hay un cierto una cierta tendencia a intentar recabar esa reacción en contra de un movimiento tan potente como se vio el año pasado como se

Voz 1727 39:15 si comprar parte del discurso no porque hay que buscar mucho para encontrar eso de que el feminismo no quiere contar con los hombres de dónde sacan eso lo dice Vox y sin embargo lo han incorporado por ejemplo de Ciudadanos lo llevan su decálogo de feminismo liberal

Voz 22 39:29 bueno eso es como decir voy a hacer un programa contra el desempleo oí te dicen bueno pero cuenta también con los empleados no no si es que si lo simple sí está muy bien los empleados tendrán otro problemas pero es que voy a hacer un programa contra el desempleo no es un poco lo mismo Zarzalejos

Voz 1027 39:45 bueno yo creo que estemos en el psicólogo de las de las mujeres quién no quiera verlo no está entendiendo el clima de la de la época no te decía antes que el sábado estuve viviendo la película de género de la la revista americana de el primer dos de los años setenta y lo que todavía hay países como Estados Unidos donde ha David es feministas importantes es decir se producen todavía situaciones de desigualdad en la legislación básica por lo tanto yo creo que el el feminismo tiene una razón de ser tiene una razón de ser tiene un motivo Art tienen una energía tiene una conciencia colectiva por parte de las mujeres tercero tiene en consecuencia un potencial electoral específico que aquellos partidos o plataformas que sepan de modificarlo llegamos interpretarlo correctamente y que tienen posibilidades más posibilidades electorales teniendo en cuenta que la mujer pues existen en en el cincuenta por ciento más del censo

Voz 1727 41:02 yo no con seis por cien por eso cincuenta y

Voz 1027 41:05 hay un hay una cuestión que el feminismo es una cosa y después los tirones sanear a nación al al feminismo hacia opciones determinadas que mezclan otras cosas diferentes que envuelven en en el feminismo determinada mercancía que incluso puede ser averiada eso ya merecería un análisis no pero como han como como movimiento como energía como clima de época yo creo que estamos en el siglo de las mujeres de sus peticiones y reivindicaciones

Voz 22 41:40 capacidad para modular con el voto

Voz 0199 41:42 las opciones electorales bueno seguro que estamos en el siglo de las mujeres pero hace que remontarse muy atrás para ver discursos tan nítidamente ante igualdad ETA nítidamente ante civilistas como los que estamos viendo desde hace unos meses no veo la atención de la esta etiqueta al feminismo Oliver en la presentación de Ciudadanos es que este planteamiento con una equidistancia entre dos amenazas que tiene a las mujeres por un lado el machismo lo otros feminismo sonaron un discurso realmente asombroso su punto de vista no que era el mensaje no venimos a protegernos de los machistas pero cuidado también de las feministas porque hay muchas feministas que es un peligro porque intentan arrebatar la voz porque intentado obligar a tomar unas decisiones que lo cual me parece un poco en pinturero poner al mismo nivel feminismo y machismo no presentarlas como intentar presentarse como una especie camino intermedio entre dos posiciones extremas cuando es que no son dos posiciones extremas que son dos formas de pensar completamente diferentes es decir el feminismo no es lo opuesto sí que otros planteamientos no entender de qué va al feminismo y qué significa ser feminista en el siglo XXI

Voz 1727 43:00 vamos a ver cómo juega este factor una vez que pase el ocho EB porque el movimiento feminista está muy acostumbrado no ha que los partidos intenten utilizarlo todos luego olvidarse del tema eh nada está tan cerca el ocho m de las elecciones que probablemente aguante un poco más pero perdona que te diga entre todos los partidos todo se una una

Voz 1027 43:18 la precisión sí sí creo sí creo que la derecha política la derecha ideológica le está costando le cuesta de una manera que yo no termino de entender muy bien cuál es la razón yo creo que hay algunas razones estructurales entre ellas la confesionalidad que que que sigue pesando mucho todavía la confesionalidad cristiana católica que sigue pensando pensando mucho en ese sector ideológico social y electoral hay que pero la derecha democrática tendré que hacer era un esfuerzo muy serio por reflexionar cuál es su posición Hinault estar digamos en este ciclista veo en esta falta de de línea recta de nosotros dices pero bueno esto otro

Voz 0199 44:09 lo tienes que creer José bueno pero

Voz 1027 44:11 de no tiene elementos para creerse lo quiero decirte hay elementos para creérselo porque todos estamos en en torno también femenino somos perfectamente capaces de ver cómo son las discriminaciones tenemos nuestras mujeres nuestras nuestras hijas nuestra sobrinas nuestras nietas etcétera estamos viendo lo que ocurre

Voz 0199 44:35 pero te tiene pero para defenderlo con convicción tienes que creer que efectivamente hay igualdad pero si tienes un esquema mental inhumar comenta dónde eres tú el que decide hasta dónde pueden llegar las mujeres bueno pero yo estoy bien no pero yo intento es plegara sí o sí puesta a tu asombro ante la incapacidad de la derecha para abrazar este discurso yo creo que tiene que ver con el marco mental que tienen muchos líderes de la derecha que es el marco en el cual las está muy bien que las mujeres avancen está muy bien que las mujeres progrese está muy bien que las mujeres y progresen profesionales socialmente pero nosotros seguimos diciendo estado

Voz 1027 45:12 es bueno Zarzalejos no pero yo creo yo creo que siendo esto así a mí de la sensación de que que es que la la derecha a suele abandonar las batallas que la izquierda que adelanta media por ellas lo que hace es quejarse desvirtuar las marginar se no entrar en la pelea dialéctica ideológica a mí esa es la sensación que me da lugar a que la izquierda ha tomado la bandera del feminismo como otras banderas bueno pues vamos a ver quede razonable Hay que cómo podemos jugar también ese partido es decir la la derecha democrática tiene que jugar todos los partidos si tiene que jugar con racionalidad con datos si es preciso hacer quiebros históricos respecto

Voz 1315 45:57 de lo que ha hecho antes

Voz 1027 45:59 haga algo porque estamos en los tiempos de cambio

Voz 22 46:02 eso José Antonio y me sorprende más la la reacción de Ciudadanos el año pasado sobre todo hay de de bueno esa eclosión que hubo no en el ocho m con la huelga se no me sorprende tanto en el PP porque efectivamente como decías pues puede haber una esa influencia pues de la Iglesia sociológica más que más que de partido quizá también de partido pero bueno ahí bueno también de partidos hay no hay un sustrato digamos más tradicional pero en en en un centro derecha que se dice moderno que se hice más conectado con con el

Voz 0199 46:38 pero es corrientes sociales me sorprende publicaron descolocados absolutamente partido que puso en duda las denuncias por violencia de género y quién fue el primer partido político que puso Pedro Acedo el Mencey la fe de que las muchas mujeres denunciaban falsamente para obtener ventajas en el ritmo de divorcio pero yo no pero pero yo recuerdo por ejemplo

Voz 22 47:01 va a Albert Rivera cuando aún no había dado el salto a la política española que recuerdo una vez discutiendo con él aquí sobre si eran de derechas o de izquierdas en fin una discusión amigable que tuvimos y al final él hacía ya ya empezaba a hacer ese discurso que hoy en día es es muy habitual de no hay derecha e izquierda no que que que lo vimos en varios partidos y él decía bueno digo pero tú por ejemplo por el tema del aborto en qué posición estas él defendía la la la ley vigente o sea buena idea si la la misma posición que el PSOE en eso lo defendía con con convencimiento vamos y en cambio se han ido bueno se ha ido dando un giro vi eso ha ido evolucionando algo parecido

Voz 1027 47:53 Ciudadanos no es tan criticable ni muchísimo menos como estáis haciendo ver creo que ellos están haciendo un feminismo liberal al dolor de una manera porque quieren personalizar su oferta quieren personalizar su discurso en este en este punto como puede como lo hace la los partidos de izquierda a mí no me parece reprobable por otra parte yo creo que en Ciudadanos hay una cuota de mujeres muy alta y de mujeres además que bueno que son brillantes crece a mí no me no no no como todas las mujeres al machismo pero es que eso no es decir sí a mi me parece que ese es una impresión tuya yo no saque esa impresión yo total que yo no sé que le hizo el decálogo del feminismo liberal he leído yo yo yo

Voz 0199 48:42 no me gusta hablar informado pero yo no si hay agua en el machito pero por otro lado te dicen cuidado cuidado caen feminismo excluyente un feminismo

Voz 1027 48:56 no quiere todo mismo que quiere hablar Portillejo yeso a nivel teórico

Voz 1727 49:05 eso es perfectamente plantearlo el te digo sí pero

Voz 1027 49:08 en la historia real lo que hemos visto tú crees que realmente es eso si hay algún riesgo unos caso sí son comparables también no no no son comparables pero sí radicalismos hay radicalismos tanto dialecto ticos como de actitudes que verdaderamente podrían disuadir eh podrían disuadir de meter el feminismo como digamos de comuna común sí sí