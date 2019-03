Hoy por Hoy (04/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0793 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

el paro registrado en las oficinas públicas de empleo ha aumentado en tres mil doscientas setenta y nueve personas en el mes de febrero la Seguridad Social ha ganado sin embargo casi setenta mil afiliados más Rafa Bernardo buenos días buenos días

Voz 1762 00:40 los datos más flojos de los últimos años desde dos mil dieciséis no en febrero así con esos datos que sólo tres mil doscientos setenta y nueve parados más el total de parados para tres millones doscientos ochenta y nueve mil sesenta y nueve mil afiliados que gana la Seguridad Social el total de cotizantes ocupados llega dieciocho millones ochocientos sesenta y ocho mil

Voz 4 00:58 a ver en los medios aéreos de la Unidad Militar de Emergencias se han sumado ya a los trabajos para extinguir el centenar de incendios que asolan el monte asturiano

el viento complica las tareas sobre el terreno y no se espera que llueva hasta la tarde en Cantabria además siguen activos una veintena de focos en Estados Unidos en Alabama al menos veintitrés personas han muerto tras el paso de dos tornados que dejan además decenas de casas destruidas Ilic el sheriff del condado es lo que ha ocurrido es catastrófico porque además el número de desaparecidos dice se cuenta por decenas escuchen esta propuesta del presidente de Filipinas Rodrigo Duterte quiere cambiar el nombre de su país para eliminar la connotación colonial española al Archipiélago fue bautizado así en el siglo XVI en honor al rey Felipe II Carlos Sevilla

Voz 6 01:49 para Duterte el nombre de Filipinas está ligado a la herencia cristiana discrimina a la comunidad musulmana de su país lo ha dicho esta madrugada en un acto en la provincia de Wasilla

Voz 7 01:58 like to change the name o por Luiz Felipe en Picos de Belén P es no hacer que elevó

Voz 6 02:05 dice Duterte que quiere cambiar el nombre de Filipinas porque se debe al Rey Felipe hace dos semanas el mandatario apostó por boca una palabra de origen malayo propuesta durante la dictadura de Ferdinando Marcos

Voz 9 02:29 hola qué tal muy buenos días a todos a acostumbrarse a lo bueno es fácil bueno que PB

Voz 1490 03:34 sigue habiendo hoy en el capítulo de hoy muchísimas carreras profesionales de mujeres truncadas cuando deciden ser madres

Voz 10 03:52 de mujeres para este Gobierno la igualdad ese

Voz 1490 03:59 nunca habrá igualdad sin libertad de arrebatar a las mujeres sus derechos y sus libertades cuál es tomada de la gestación subrogada por ejemplo el tema de la regulación de la prostitución a pie allí donde las mujeres podemos elegir

con Antón Losada con Lola García con José Antonio Zarzalejos con Inés Arrimadas que me está grabando ahora mismo con su teléfono móvil buenos días qué tal estamos bienvenida a la Cadena Ser

ampliamos el dato del paro registrado

Voz 11 06:56 el Centro de Estudios y Análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos nos ofrece esta información y recuerda que tienes toda la actualidad del mercado laboral

Voz 3 07:05 Research punto Randstad punto es

Voz 9 07:08 Rafa Bernardo vamos con el dato general en primer lugar el paro sube en febrero pero sube también la afiliación

Voz 1762 07:14 sí normalmente en febrero primer mes de la recuperación después del desplome de enero que es cuando acaba la temporada navideña pues suele subir la filiación y bajar un poco el paro esta vez se ha registrado una recuperación de empleo moderada de sesenta y nueve mil ciento setenta y dos afiliados eh pero también un ligero aumento del paro de tres mil doscientas setenta y nueve personas a veces pasa en habitual la última vez que sucedió fue en dos mil dieciséis para febrero esto quiere decir que en términos globales este es el febrero más flojo precisamente desde ese año desde dos mil dieciséis aunque tampoco se ha salido de los marcos habituales como comparación en febrero del año pasado el paro registrado bajó en seis mil doscientas ochenta personas empleo subió en ochenta y un mil cuatro cien

Voz 3 07:50 cómo ha ido por comunidades y sectores

Voz 1762 07:53 las autónomas el paro ha bajado en ocho de ellas empezando por Aragón Baleares que tienen dos mil parados menos y Cataluña en mil setecientos parados menos suben las otras nueve donde más en Andalucía con cuatro mil seiscientos parados más en Madrid con tres mil seiscientos en cuanto los sectores datos de seguridad social los que más crecieron en febrero fueron la construcción con veintiséis mil afiliados más educación con veinte mil ochocientos y hostelería con diecinueve mil seiscientos retrocede el comercio con catorce mil quinientos afiliados menos

Voz 3 08:19 esto es estacional esto es estacional

Voz 1762 08:22 no ese es un poco la la transición no cómodo como decíamos entre la ardilla llena de la primavera buen dato de la construcción eso quiere decir que el tiempo ha sido más o menos

Voz 3 08:31 con la contratación Rafa la contratación

Voz 1762 08:34 la muestra que pese a que el total de contratos sigue subiendo respecto al año anterior la tendencia de los últimos meses lo que ha pasado contra la tendencia de los últimos meses que se han firmado menos contratos indefinidos que hace un año han sido ciento sesenta y ocho mil un tres con veintiuno por ciento menos que en febrero de dos mil dieciocho en total son un diez con setenta y cuatro por ciento los indefinidos entre el total de contratos firma

Voz 3 08:54 cómo ha ido el índice de protección social

Voz 1762 08:57 pues en esto la tendencia sí que se mantiene la protección social sigue aumentando puesto que el sesenta y uno con ochenta y siete por ciento de los parados que han tenían trabajo antes tiene ahora acceso a prestaciones subsidio es un punto y medio más que hacer

Voz 3 09:08 bueno Rafa con el Gobierno practicamente en funciones Mariano eh

Voz 1762 09:12 a quién valora hoy los datos pues hoy bueno hoy lo van a valorar como siempre los secretarios de Estado aunque esta vez cambian de escenario porque se celebra la cumbre Iberoamericana de ministros de trabajo así que en vez de hacerlo el Ministerio lo hacen en la Casa de América también en Madrid un par de kilómetros más abajo en la en la que

Voz 3 09:27 allana gracias Rafa hasta luego Inés Arrimadas el dato del paro que le parecen

Voz 0793 09:31 pues no sólo éste sino los anteriores demuestran que estamos en una etapa un ciclo de desaceleración Iker realmente no es para tirar fuegos artificiales también hay que mirar muchas veces lo que hay detrás de los números y la calidad del empleo la calidad del empleo no es buena hay en España hace falta una reforma pendiente del mercado laboral que vaya hacia más protección más calidad del empleo y desde luego ni el Partido Popular en el Partido Socialista han querido pues asumir este reto oí ponernos a reformar algo que realmente es uno de los principales problemas que tiene España

Voz 3 10:02 qué sectores deberían tirar del carro del empleo en España un país de turismo por lo tanto dedicado a los servicios recuperar el peso industrial o volcar toda nuestra energía en en lo digital en el futuro ya está aquí

Voz 0793 10:15 buenas que un país es sólido que genera empleo tiene que tener un peso adecuado de los diferentes sectores es decir España no puede renunciar del sector turístico pero España no puede renunciar al sexto del sector industrial no puede renunciar al sector primario también con productos muy de calidad y que son pues muchas veces lo lo que llamó la huerta de Europa y no podemos renunciar al futuro tenemos que estar en la vanguardia de la tecnología días va a haber un cambio en el mercado laboral más pronto que tarde con el tema de de la tecnología de la inteligencia artificial y esto va a ser un gran reto para para que esos empleos que a lo mejor ya no puedan seguir sean sustituidos por otros empleos que que tengan incluso hacer más calidad eso es un reto que insisto nadie está abordando ni el Gobierno actual ni el anterior porque realmente los dos quieren estarán el pasado los dos están apostando por por modelos absolutamente obsoletos que no responde a la necesidad del siglo XXI en España iban allí

Voz 3 11:13 pero ustedes en su programa electoral de este tema de este reto que dicen que no han afrontado ni PSOE ni PP

Voz 0793 11:17 no nosotros medidas que no no son nuevas no son nuevas en cuanto a que nosotros les explicamos un sí que serían nuevas y se implantan nosotros evidentemente apostamos por una contratación indefinida un contrato único que garantice que se pueda luchar contra esa falsa temporalidad la la contratación en España tenemos un problema con la temporalidad que que no se basa en los contratos que realmente son temporales para que nos entendamos en un chiringuito de playa que tiene un mes el problema España es que hay actividades que duran todo el año por ejemplo una peluquería una panadería un comercio una empresa pero que tienen contratos temporales esa falsa temporalidad en la contratación hace muchísimo daño a España por eso nosotros apostamos entre otras muchas cosas por la contratación única que haría eliminar esa falsa temporalidad ese esa ese muro pero que muchas veces tienen muchos trabajadores los que hemos trabajado en el sector privado antes de entrar en la política lo sabemos a la hora de convertir esos contratos temporales en indefinidos a parte de eso por supuesto hay que mejorar la calidad educativa hay ahora mismo en España a pesar de la tasa de paro que tenemos muchísimos puestos de trabajo que no se cubren porque no se encuentran puestos técnicos especializados hace relativamente poco estaba en Barcelona en un centro tecnológico con con muchísimas startups tienen dificultades para conseguir empleos para conseguir personas que cubran las ofertas que tienen algunas startup no hay una desequilibrio enorme entre las necesidades del mercado laboral y lo que nuestros jóvenes reciben muchas veces en las escuelas y la universidad no es un es un tema fácil pero sí que yo creo que Ciudadanos si hay algún partido que sea puesto muy a decir que esto es un gran reto y que no se podemos estar con sistemas laborales de hace veinte años es nuestro partido lo seguiremos haciendo

Voz 3 12:59 matinal Ana hemos lo harán en Andalucía donde gobiernan ya

Voz 0793 13:02 bueno en Andalucía ya se ha tomado las primeras medidas que sólo llevamos unas semanas en el Gobierno ha sido un refuerzo educativo precisamente un refuerzo educativo para mejorarla el conocimiento de inglés ir a luchar contra el abandono escolar en durante los meses de verano no que va a mejorar pues la atención de casi cien mil niños en Andalucía el mercado laboral lo que es las del modelo contractual como usted sabe es una normativa laboral es una normativa nacional pero sí que a nivel educativo y se puede incidir mucho en las comunidades autónomas y otra cosa que vamos a hacer en Andalucía es mejorar las políticas activas de empleo que también son competencia autonómica mucha gente los servicios de empleo sin ningún tipo de esperanza de recibir ni una formación buena para para reciclarse para cambiar el trabajo para encontrar un trabajo ni por supuesto una intermediación que sea eficaz mejorar la intermediación y las políticas de formación el te las activas de empleo es fundamental y ahí no sólo hay que hacer un paquete importante de medidas a nivel nacional sino a nivel autonómico muchísimo más y en eso estamos porque además en Andalucía usted sabe que el reto laboral y educativo es muy importante después de cuarenta años de de Partido Socialista

Voz 3 14:05 era del paso que va a dar dejar Cataluña un poco ya sé que bueno personal dejar Cataluña ya sé que personalmente pone en valor su capital político eso es evidente pero eso sería trae a Madrid pero no es un poco el reconocimiento de un fracaso de no hay nada que hacer aquí por eso me voy pues en una

Voz 0793 14:20 lectura que usted hace que yo no comparto para nada en primer lugar

Voz 3 14:22 hala hizo peores Girauta dijo me voy porque no los puedo aguantar

Voz 0793 14:25 bueno hay mucha gente señora bueno que que está planteándose marchar de Cataluña mucha gente mucha gente que está planteándose ir de hecho se ve estadísticamente en Cuerpo General del Estado de funcionarios que se puede ver muy bien cuál es el las peticiones de de ir a Cataluña de salir y hay datos bastante preocupantes pero niego la mayor yo no me voy de Cataluña yo soy diputada por Barcelona además es que estoy segura de que estuviera aquí no sé por ejemplo Rufián nadie diría que se va de Cataluña porque se va al Congreso no yo no me voy de Cataluña sigo siendo diputada por Catalunya y además la la intención no es ir al Congreso únicamente sino el Gobierno porque yo necesito las herramientas de Un Gobierno necesitamos las herramientas de un Gobierno para seguir luchando por lo que estoy luchando y seguiré luchando que es por los derechos de las personas constitucionalistas en Cataluña necesitamos actuar contra lo de adoctrinamiento en las escuelas necesitamos actuar contra la ocupación del espacio público por parte del separatismo necesitamos actuar contra medios de comunicación que fomentan el odio cada día hacia las personas constitucionalistas y necesitamos desde luego en un un modelo de país que solucionen los problemas que tenemos también los ciudadanos catalanes por tanto seguiré defendiendo lo que siempre he defendido pero eso nunca ha impedido que tengamos un proyecto para toda España hay que además podamos decir lo mismo que además eso no lo pueda hacer creo que ningún otro partido decir lo mismo en Cataluña que en Sevilla que en Asturias en Madrid

Voz 3 15:45 se comparaba con siempre sabe que no son casos equivalentes usted ha sido la política más votada en las últimas elecciones catalanas la líder de la oposición porque no tuvo mayoría parlamentaria pero sí la más votada da la impresión señor Arrimadas de que usted se ha dedicado más al al activismo anti independentista que a resultar una política propositiva que trata de proponer una solución para este desastre que están viviendo todos los catalanes los no independentistas pero también es independentista

Voz 0793 16:18 bueno esas una impresión suya que además se contradice con los datos mi grupo parlamentario es el grupo que más propuestas sociales y económicas ha presentado en el Parlamento y eso es algo que se puede comprobar fácilmente por tanto si hemos sido lo más claros defendiendo los derechos de los constitucionalistas es tan violando cada día hemos sido lo más propositivos pero yo como mucha gente en Cataluña hemos llegado a la conclusión de que necesitamos gobernar España si seguimos teniendo cuatro años más un Gobierno de Sánchez de la mano de los partidos separatistas que Dios nos coja confesados a los coches es una listas en Cataluña además un gobierno que es que ha confundido al separatismo con Cataluña porque usted sabe que a mí mil señor Sánchez no me ha llamado ni una sola vez en nueve meses va por el mundo diciendo que está dialogando con Cataluña una sociedad como usted acaba de decir totalmente rota por la mitad en la que los problemas reales de listas de espera de barracones en la educación debe dos listas de espera en la sanidad dependencia afectan a independentistas y no independentistas el señor Sánchez piensa que hablando con Torra está hablando con toda Cataluña y por tanto no podemos seguir teniendo un Gobierno en manos de Torra y un Gobierno que no sepa diferenciar al separatismo de lo que es toda la sociedad de Cataluña yo tengo muy claro que en Cataluña hay una mayoría social constitucionalista hay una mayoría social que quiere seguir siendo catalán español y europeo y hay una parte importante de la población no mayoritaria pero que es independentista quien no entienda que existimos los dos no está capacitado para gobernar y más aún si el señor Sánchez elige como socios de gobierno a los que quieren dejar de ser españoles y a los que han un golpe de Estado y viola nuestros derechos cada día pues es que hay que sacarle hace Moncloa a votos urgentemente

Voz 3 17:54 usted ha dicho claramente ustedes han dicho claramente que no va a gobernar con con Sánchez es han dicho claramente y lo mantiene

Voz 0793 18:00 claro porque nosotros con con el nunca con el que ha gobernado con separatistas con el que dice que crispa los que retira lazos amarillos sino los que los dejan cuando los tienen que eliminar quiénes dicen que que nos callamos ante el adoctrinamiento quiénes nos dicen que hay sitios a los que no podemos ir de Cataluña o quiénes nos llama perros por ir Alsasua como el Partido Socialista pues entonces es que

Voz 3 18:19 muy difíciles van a gobernar sólo tienen caso usted sabe como saben todos los oyentes que ningún partido tiene la mayoría según las encuestas ni casi es posible con el actual sistema electoral ustedes consiguieron el trece por ciento de los votos en las últimas elecciones y lo tengo bien apuntado treinta y dos escaños por cierto están repartiendo carnés de constitucionalistas el trece pues

Voz 0793 18:38 no no usted me pregunta con quién vamos a pactar yo solo

Voz 3 18:41 le digo no a la pregunta era si no van a votar no van a pactar con el PSOE está está claro con Podemos tampoco está claro que van a pactar con PP y probablemente necesiten común Andalucía el apoyo externo e interno de Vox esto es así

Voz 0793 18:56 bueno veremos cómo dan los resultados yo desde luego creo que que necesitamos no sólo cambiar al PSOE por el PP necesitamos una nueva etapa política en España quién está creciendo es el centro centro político en España está creciendo se está consolidando está atrayendo talento está atrayendo a votantes que antes había con habían confiado a otras fuerzas políticas también a gente que venía de la abstención estamos incorporando muchísima gente y creo que la nueva etapa política la tienen que liderar un partido nuevo sin mochilas de corrupción que no haya pactado nunca he vendido a los catalanes constitucionalistas al nacionalismo y que tenga un proyecto de futuro

Voz 3 19:32 general lo digo liderar pero pactar con el PP

Voz 0793 19:35 bueno desde luego si hace falta pactar con alguna fuerza política nosotros somos el partido del pacto y lo hemos demostrado de hechos Nos Se nos ha criticado mucho por pactar pero también le digo nosotros no estamos repartiendo saques teme decía carné no sólo no estamos repartiendo ministerios entonces vamos a salir a ganar vamos a salir a liderar un gobierno yo quiero que en España en vez de estar todo el día pendiente de que dice Puigdemont pactando con Torra y con Rufián se pacte entre constitucional estas Hinault estemos todo el día hablando del pasado lo del aborto de la religión no de o de cosas que que evidentemente ya no preocupan a los españoles hay que hablar de tecnología hay que hablar de futuro hay que hablar de Europa hay que hablar de igualdad de conciliación de baja natalidad por cierto que tenemos un grandísimo problema con este tema y que parece que nadie quiere abordar pero lo tenemos encima de la mesa y ahí estamos desde Ciudadanos

Voz 3 20:20 pues en Andalucía gobiernan con un partido que les puso a los chavales el viernes Soy el novio de la muerte más pasado que eso bueno lo dice usted

Voz 0793 20:28 la Vox yo le digo una cosa el Partido Socialista usted sabe una cosa al Partido Socialista de Cataluña este sabe que se presentó a las elecciones en las elecciones que que nosotros ganamos con Unió que es un partido anti abortista y anti matrimonio gay

Voz 9 20:39 pero eso es el pregunta al partidos bueno cuando yo que pronto por bando bien el partido solucionado lo han preguntado sus

Voz 0793 20:45 esto es que cuando vio el partido socialista no sólo han preguntado no no si yo sigo mucho al Partido Socialista nadie le ha preguntado o en un al menos en esta entrevista que yo estaba escuchando recientemente porque esa presentaron en la misma lista no pacto después que ni siquiera nosotros hemos pactado con Vox en Andalucía pero con un partido que votar al Partido Socialista sea votaron partido que está en contra el matrimonio gay en contra el aborto pues no sé yo si puedo recibir yo muchas lecciones de modernidad del Partido Social a mí en alto lo deja

Voz 3 21:15 hemos porque seguimos hablando de que tengo que hacer una pausa pero insisto al Partido Socialista le habla usted en el Congreso de los Diputados no es la SER

Voz 12 21:23 sí

Voz 9 24:25 el veinticinco ocho y veinticinco en Canarias con Inés Arrimadas José Antonio Zarzalejos Antón Losada Lola García todas las manos alzadas todos quieren preguntarle pero el segundo que todo preguntarle yo por eso del feminismo liberal ni me llamó la atención antes de dar a luego estoy segura que ellos van a entrar en ni en el debate de las medidas

Voz 3 24:44 atención porque el el feminismo no ha sido definido por ningún partido es más algunos partidos que se atreven a arrogarse la definición de feminismo han encontrado con las feministas históricamente todos los partidos de la izquierda se han encontrado con un movimiento que es autónomo es una teoría política se como bien sabe Se funda casi a la vez que el liberalismo tiene sus propias líneas de pensamiento y los partidos acepta algunas medidas otras no negocian pero yo cuando les hoy decir que el feminismo que no debía ser no el feminismo liberal me sorprendía

Voz 0793 25:16 es que nosotros defendemos que entendemos nosotros por feminismo y cuál es el feminismo que nosotros defendemos no estamos diciendo que todo el feminismo tenga que ser así de hecho es que ayer lo decíamos el feminismo es muy plural lo que sí que ha habido es patria y partidos que han querido patrimonializar el feminismo ya han dicho aquí no te metas porque si tú dices esto ya al feminista si tu vistas de esta manera ya no es feminista de hecho a mí me ha pasado ayer una criticado una persona conocida en Internet me decía que eh que yo no puedo hablar de feminismo yendo con unos tacones de diez centímetros digo pero bueno esto qué es sea me iban a decir cómo tengo que vestir como tengo que hablar yo creo que el feminismo es una cosa insisto un movimiento muy amplio sí que ha querido ser patriota señalizado y monopolizado por determinados partidos y como a los liberales no nos gustan los monopolios ni los oligopolios pues ahí estamos defendiendo lo que nosotros creemos que debe ser el feminismo feminismo basado más en políticas que no en carteles y a mí no me representa un para un partido que habla de feminismo diciendo portavoz las o siendo un cartel de nosotras tienen a tres hombres delante a mí ese feminismo a mí no me representa a mí me representa al feminismo de aumentar los permisos de pan Trinidad como conseguimos nosotros el los dos presupuestos anteriores de por ejemplo que las familias tengan mil euros más al año para desgravarse por el pago de guarderías y que así se fácilmente que las mujeres también puedan trabajar y dejar a sus niños de las guarderías por cierto lo digo para que la gente que no lo sepa en estas en esta declaración la renta las mujeres que hayan tenido a niños en la guardería durante el dos mil dieciocho se pueden hacer esta desgravación extra de mil euros al año que consiguió ciudadanos en los últimos casos

Voz 3 26:51 es un hombre supongo no sí sí pero bueno es

Voz 9 26:53 a los dos ex si es que está pensado para

Voz 0793 26:56 a que las que normalmente se quedan en casa donde los niños que eso estadísticamente en te dice todo el mundo las mujeres pues puedan ir a trabajar y no les penalice a muchas veces con los salarios tan bajos que tenemos pues hay muchas mujeres que entre ir a trabajar y no estar con el niño pagar la guardería etc pues deciden quedarse en casa no por supuesto y presionados pues por eso no también por un poco del rol social que hay que parece que sino cuidas de tu no es una es una Malamadre no por eso para luchar contra todo esto para incorporar a la mujer al mercado laboral y que no le afecte tanto la maternidad

Voz 20 27:31 como dicen todos todos todos los estudios

Voz 0793 27:34 que es que la maternidad trunca muchas carreras profesionales de muchas mujeres y nosotros hemos aprobado estas medidas otra muy interesante con la ley de autónomos es mejoras para que las mujeres autónomas madres puedan incorporarse después tengan más facilidad para incorporarse de nuevo al trabajo puedan tener más facilidad para contratar a una persona que esté mientras ellas estén de baja mal Bernal es decir es es el feminismo útil esas feminismo inclusivo y es el feminismo de políticas que a nosotros nos gusta también hemos reivindicado como bien decías la figura de de de una liberal que fue Clara Campoamor que fue la que más luchó por el voto femenino a este país que dijo que que hizo que España aforado en los principales países del mundo de de los primeros donde se pudo votar por las mujeres y en definitiva y el feminismo no es monopolio de nadie en el feminismo cabemos pues muchos ahora bien a mí el feminismo de portavoz no me representa el feminismo de políticas públicas útiles para conseguir la igualdad Sima representa Se refiere a lo que dijo un día

Voz 3 28:33 a alguien de Unidos Podemos sí creo que firmé Montero de portavoz o a todo lo que dice usted del feminismo creo el representas eso no el que dice portavoz ha

Voz 0793 28:43 no es el que dejó un ejemplo pero salgo pero es algo bastante más

Voz 3 28:46 yo creo que mucha gente que nos está escuchando

Voz 0793 28:48 eh se identifica con un feminismo de políticas con un feminismo de ir al grano con feminismo inclusivo Hinault con un feminismo en el que otras mujeres otros hombres te dicen pues como tienes que hablar como tienes que vestir o incluso a qué partido tienes que votar para poder considerar arte feminista creo que cuanto más abramos el abanico más gente podremos atraer hasta causa que tiene que ser común me parece tan tan horrible decir que no hay violencia machista porque el negacionismo en esto también es horrible como decir que que es que todos los hombres son maltratadores creo que debemos

Voz 3 29:22 es que todas eso maltratadores señora idea aire

Voz 0793 29:25 los frentes discursos en los que parece que

Voz 3 29:27 en el área en concreto que el hombre

Voz 0793 29:30 dice que está como predispuesto digamos a en todos los casos a acometer estos atroces asesinatos no es así por tanto yo lo que digo

Voz 3 29:38 Vox sólo que yo me coste oído a nadie ni ni de su partido ni del PP ni del PSOE ni de Unidos Podemos ni del movimiento feminista decir que todos los hombres maltratadores lo hizo vais

Voz 0793 29:47 terminados discursos lo dice voto documento

Voz 3 29:50 que él ni estar ahí dicen hay determinados discursos que

Voz 0793 29:52 que no ayudan yo creo que nosotros estamos defendiendo un feminismo que es el que nosotros no representa ahora también le digo una cosa yo no voy a expulsar a nadie del feminismo si hay otras personas que que defienden otras medidas diferentes a las nuestras y que defienden la igualdad entramos en mujeres yo no voy a ser la que ex o sea del feminismo lo que sí que yo me he encontrado es a muchos de otros partidos que no expulsan del feminismo porque a lo mejor no estamos de acuerdo en determinadas medidas y yo quiero hacer un feminismo lo más grande posible evidentemente que quepa gente que está de acuerdo con la igualdad y la lucha por la igualdad dentro hay esta lucha pues evidentemente no estar aquí voy a abrir la la

Voz 3 30:29 es enseguida es evidente que ustedes quieren marcar distancia con quiénes están negando la violencia de no con quiénes están negando la necesidad de las políticas feministas ese vida

Voz 0793 30:39 es una interpretación que está subiendo defendiendo lo que para nosotros es el feminismo como defendemos nosotros el feminismo defienda que la estoy acusado de nada que nos va describiendo es que no no me estoy estoy no sé estoy comentando lo que usted dice que es evidente digo bueno pues yo lo veo como definir un espacio que creo que que que tiene muchísimas personas detrás déjeme preguntarle a cosa que que sí sí

Voz 3 31:01 vale es el comienzo de una interpretación esta mañana decía no sé si está de acuerdo que Ciudadanos es coherente porque deja en manos del mercado de la oferta y la demanda cuánto cuesta alquilar un vientre o cuánto cuesta vender cuerpo eso lo deja en manos

Voz 0793 31:16 eso regulan para en el mercado me niego me niego a que usted hable de oferta y la demanda de dinero cuando estamos hablando de altruismo en la gestación subrogada un poquito de respeto

Voz 9 31:25 los Diller es que usted llama vientre

Voz 0793 31:28 ver a lo que no es un vientre de alquiler ganó no la gestación subrogada altruista no puede ser alquiler porque es que su propia palabra lo indica

Voz 3 31:35 este si esto es muy importante esto es mejor saber alquiler yo lo que espero acabar esto es muy importante les quiero dejar que lo explique bien eso claro que la maternidad subrogada es como ustedes le llaman no es alquilar un vientre a cambio de dinero es que o señor o grave no

Voz 0793 31:53 es que nuestra modelo es altruista si usted considera que no puede existir el altruismo en este país pues es su problema pero es que nuestro modelo es altruista por eso cuando esté dice vientre de alquiler oferta y demanda hay dinero no sé de qué está hablando estará hablando de otros modelos

Voz 3 32:08 pero sí pero si es con dinero no lámparas

Voz 0793 32:11 le es que nuestra ley no lo ampara con dinero es que sólo hay que leerse la vida

Voz 3 32:14 estadístico acude mucha estadística

Voz 0793 32:17 sí a mí me me parece que el hecho de tener que atacarnos diciendo lo que no es hablando de alquiler y de dinero es simplemente porque no pueden criticar nuestra propuesta como ustedes no pueden criticar nuestra propuesta o el Partido Socialista o Podemos no pueden gritaron criticar nuestra propuesta altruista tienen que irse a criticar otro modelo que no es al que nosotros defendemos mire en Canadá hay un modelo como el que nosotros defendemos parecido que es altruista usted me dirá es que no va a haber ninguna mujer que lo quiera hacer altruista hombre Vigo eso habrá habrá entrado pues habrá gente que diga es que no puede ser que nadie quiera hombre pues sí lo hay ahora que hay otros modelos que se están produciendo ahora en otros lugares del mundo que no nos gustan y que no nuestro modelo sí ahora decir vientres de alquiler oferta demanda es creo yo una clara clara muestra de que son incapaces de criticar nuestra propuesta altruista y está a disposición de todo el mundo que quiera leer y también le digo una cosa yo respeto a la gente que no esté de acuerdo es que yo creo que es un tema

Voz 21 33:15 eh

Voz 9 33:15 complejo es un tema delicado es un tema claro déjeme preguntarle si tengo yo con lo que respeto a la gente que no está de acuerdo pero lo que no puede aceptarse el tema del local es un tema delicado y tan delicado y tan complejo que hay mucha controversia mucho debate

Voz 3 33:28 este con este tema y yo lo respeto pues y lo que quiero es preguntarle para aclarar aux en que estadística se bastan para proponer una política pública de este calado osea a

Voz 0793 33:36 pues cuántas mujeres han en España

Voz 3 33:39 detectado hay una necesidad social evidente porque ahí

Voz 0793 33:42 hay hay una realidad social evidente es que en España hay muchísimas familias que están acudiendo la gestación subrogada no hace falta ser Sherlock Holmes porque está saliendo en muchísimas noticias por ejemplo casos reciente de de cráneo pero muchísima gente que se va a otros países en el que la gestación subrogada es altruista y en otros modelos en los que no es altruista por tanto antes de negar la realidad antes de cerrar los ojos decir esto no existe que existe vamos a regularlo bien vamos a hacer un modelo garantista que para que mucha Mara que mucha gente sí pueda acudir si lo desea si hay mujeres que quieran hacerlo de manera altruista aquí ahora lo vuelvo a decir es una cuestión fácil es una cuestión sencilla

Voz 3 34:26 no no eran sondeos no era

Voz 0793 34:29 quieren por eso la prestación bueno el por eso les digo que el agua como aquí no está regulado la el modelo altruista pues hay muchas familias que se van a otros países en los que sí que está regulado el modelo altruista como por ejemplo ejemplos Canada gente que se va a otros modelos el hecho de que nosotros no lo tengamos regulado no no quita la capacidad de que la gente se vaya a otros países por tanto como la realidad de ya está aquí porque no llevamos una ley y hacemos un debate sosegado en el Congreso no significa que se tenga que aprobar nuestra propuesta nosotros hemos hecho una propuesta igual que muchísimas otras cosas en conciliación en igualdad Leo pero en este tema porque no lo podemos debatir porque no se pueden poner los pros y contras porque no se pueden proponer hoy pues mire quiero más garantías respecto a lo que ustedes proponen vamos a debatir

Voz 3 35:14 el Aral Inés Arrimadas por aclarar alquilar un vientre a cambio de dinero no lo defiende ciudadano

Voz 0793 35:19 porque eso es un modelo que no es el que nosotros defendemos sólo hay que leerse nuestra propuesta no es muy difícil suele que les en nuestra propuesta para ver que uno de los principales requisitos es el altruismo después hay más pero sí que me matan serio para aumentar las garantías es decir tienes que tener recursos que demandan los depredadores tienes que tener más de veinticinco años de Losada madre anteriormente etcétera

Voz 3 35:41 tanto los de escuchas señor Arrimadas

Voz 1329 35:43 sí yo quería preguntarle por eso que dice de que a él sino antes no que me parece que ese hay como una especie de

Voz 3 35:51 criminalización general del hombre

Voz 1329 35:53 como como maltratador y pero no exactamente a qué se refiere cuando hable de por ejemplo hay en la presentación de su feminismo liberal en el punto en el punto en el punto ocho dice un paso atrás en la lucha contra la violencia machista

Voz 3 36:07 estoy en el punto nueve hago continuación

Voz 1329 36:09 dice nadie habla por mí la mujer no ha sacudido la tutela del varón para caer en la tutela de otras mujeres a usted le parece que estás son dos amenazas que se pueda comparar

Voz 20 36:18 existe no eso equivalente no esa es una interpretación cara a usted esto no está la hacemos todos cuando perder

Voz 0793 36:25 de ahí no la de Mena no habla de amenazas usted hacer esa interpretación de que son dos amenazas que no aparece la palabra amenaza ahí que son iguales

Voz 9 36:32 donde carácter Vilar Antón Antón dejara yo yo

Voz 0793 36:35 no yo si usted me lo permite no voy a discutir sobre las interpretaciones que usted haga el manifiesto yo lo voy a hablar del manifiesto de lo que nosotros explicamos con el con el manifiesto no vamos a permitir que se niegue en este país que existe violencia machista no vamos a permitir que algunos quieran romper el pacto de Estado contra la violencia machista nosotros vamos a aplicar allá donde tengamos responsabilidades de gobierno y allá donde nuestro voto sea decisivo el pacto contra la violencia machista de hecho a nosotros nos da pena que no pudo ser un pacto por unanimidad porque hubo un partido importante como fue uno dos Podemos que no quiso apoyarlo pero pero aún así yo no voy a ser aquella que diga que Unidos Podemos no quiere luchar contra el pacto contra contra la violencia de género vamos a seguir luchando contra ello lo estamos demostrando no sólo en Andalucía que ya gobernaba los sino en aquellos lugares donde nuestro voto ha sido decisivo y lo seguiremos defendiendo a capa y espada y lucharemos contra el negacionismo porque el negacionismo igual que en el cambio climático es muy peligroso también en esta cuestión no lo es podríamos estar hablando toda la mañana

Voz 9 37:36 yo los esto es un tema apasionante apasionante lo la pregunta concreta por favor

Voz 3 37:40 la señora Arrimadas sí

Voz 22 37:43 quería preguntar cuando usted habla de feminismo excluyente no que habría una parte del feminismo que se expresa en términos que que que serían excluyentes que medidas de que que pueda expresarse ese feminismo excluyente osea donde está el riesgo porque no no no no se Unidos Podemos no recuerdo que haya propuesto ninguna medida que que pudiera ser en ese sentido y me gustaría saber su opinión sobre que Pablo Iglesias mantenga su baja de paternidad incluso en precampaña primera atrapados preguntas

Voz 0793 38:17 hola con las situaciones personales la respeto absolutamente a que no no tengo nada más que añadir respecto a lo primero nosotros hemos ido a la manifestación del ocho de marzo el año pasado a nosotros nos insultaron nos tiraron objetos por ejemplo una barbaridad hablo un templo hay discursos a mí me ha pasado yo como ustedes saben pues hemos leído dado allí la oposición hemos ganado las elecciones y a mí me han llegado a decir muchas veces y en público que nosotros no podemos liderar la lucha feminista porque estamos en un partido que se llama ciudadanos ciudadanas o por ejemplo a nosotros también nos han dicho que nosotros no podemos hablar de lucha contra la violencia de género lucha machista porque no estamos comprometidos no lo dice un partido que no ha firmado el Pacto por tanto no excluimos a nadie que quiera luchar realmente por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres sí que nos hemos encontrado discursos de partidos que pretenden patrimonializar esa lucha y expulsar a partidos que no somos

Voz 9 39:12 minuto ideología ideologías minuto para los Juegos

Voz 3 39:15 lo siento mi pregunta es muy sencilla señora Arrimadas cuánta solidaridad ha recibido ante el insulto execrable de Toni Albà si ha habido mujeres que han aplaudido a Toni Albà llamó puta dos veces si una vez más

Voz 0793 39:36 puta otra vez prostituta bueno en fin he recibido muestras de solidaridad pero creo que en menos de las que a lo mejor podría haber recibido otra persona si el que insultara fuera y un tercero de todas formas si me permite muy rápido en TV3 y los colaboradores estrellitas de TV3 no sólo hacen insultos machistas que los hacen hacen de insultos homófobos insultos denigrantes a cualquier constitucionalista yo estoy harta como catalana de pagarles un pastón cada año a los colaboradores de Tebeto eres para que se dediquen no sólo en sus programas sino fuera de sus programas de TV3 a insultar a millones de catalanes constitucionalistas y me sorprende que sólo haya cierta ola de indignación cuando ese insulto es concretamente machista porque cuando es homofobia y no he visto esas muestras de solidaridad y cuando ya es simplemente suprema fiesta porque les puedo traer aquí un listado de insultos pues parece como que es como agua de lluvia que nadie se enteran hoy por tanto denunciamos aquí que muchos colaboradores estrellas de TV3 se dedican claramente diariamente a insultar a los constitucionalistas catalanes quedado clarísima supuso

Voz 3 40:41 el regidor Arrimadas muchas gracias a vosotros buenos días

Voz 24 40:51 soy León se paga no tienen poca cosa Carter con lo tranquilita

Voz 9 40:57 vaya pagando

nueve y cuarenta y cuatro ocho y cuarenta y cuatro en Canarias sabes qué es eso del techo de cristal pues no pero seguro que alguna vez lo he limpiado esta conversación que acabo de leerles es una de las viñetas brillantes de la ilustradora la vita Banana el año pasado por esta fecha

Voz 1727 44:05 traemos a este estudio a dos miembros de la Comisión feminista ocho de marzo ella son Justa Montero buenos días Ines Gutierrez buenos días hola buenos días y entonces había que aclarar muchas cosas que es una huelga feminista nadie sabía si manejábamos en el territorio de la incertidumbre eso ha pasado ya no había todo el mundo sabe que es una huelga feminista y han convocado de nuevo para este viernes huelga Fermí están todo en toda España en todo el Estado español que una huelga este año por qué repetir el modelo de movilización justa bueno repito

Voz 31 44:40 dimos porque después de lo que

Voz 9 44:43 de de lo extraordinario que fue la movilización

Voz 31 44:45 de cientos de mujeres cientos de miles de mujeres del año pasado en conseguimos creemos que hemos conseguido en este año poner en el debate de la sociedad realmente los problemas de las mujeres que nadie pueda mirar a otro lado pero sin embargo

Voz 0259 45:00 bueno y se han conseguido en Pekín

Voz 31 45:03 las cosas no yo creo que las mujeres hemos ido abriendo pequeños espacios en nuestra cotidianidad en los trabajos pero aún así lo que vemos después de un año es que la realidad concreta de la vi de nuestras vidas sigue estando marcada por los mismos problemas con lo cual estuvimos discutiendo esto es una decisión que tomamos a nivel de todo el país después de eso de vimos que efectivamente la situación seguía siendo una situación muy difícil que no se habían conseguido lo que nos habíamos planteado y que era necesario otra vez una enorme movilización entendiendo la movilización no solamente la manifestación sino efectivamente esa huelga que venimos preparando para el día ocho

Voz 3 45:42 hay cosas que han cambiado en este tiempo por ejemplo de manera sobrevenida esta mañana hemos tenido una líder de un partido político que podíamos haber invitado en cualquier ocasión este año en las vísperas electorales mucho más y hemos hablado mucho tiempo con Inés Arrimadas de Políticas de Igualdad porque los partidos son conscientes de la importancia de discutir cada uno desde su punto de vista sobre este tema estés esto es un hallazgo desde luego de la movilización de las mujeres el año pasado el chévere marcó un hito un hito tan importante que le hemos preguntado Mariola aludido además de esto que es evidente que recuento podemos hacer de lo que ha ocurrido en este año buenos días buenos días Pepa el gran éxito de la

Voz 0259 46:25 evolución feminista de dos mil dieciocho es haber logrado poner en la agenda política social las discriminaciones que sufren las mujeres pero un año después no hay cambios sustanciales apenas se ha avanzado en la igualdad real por ejemplo el setenta por ciento de los contratos a tiempo parcial siguen ocupados por mujeres el paro femenino es del dieciséis por ciento cuatro puntos más que él

Voz 0793 46:45 masculino sesenta y cuatro por ciento de los tú