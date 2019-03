Hoy por Hoy (04/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias el paro aumentó en el mes de febrero pero la Seguridad Social también ha incrementado su número de afiliados ha descendido además la firma de contratos indefinidos amplía Rafa Bernardo

Voz 3 00:17 febrero ha registrado un aumento de la ocupación de sesenta y nueve mil afiliados pero también un repunte del paro de tres mil dos

Voz 1762 00:22 mientras setenta y nueve personas repunte del paro que no será van un mes de febrero desde dos mil dieciséis el desempleo ha aumentado en nueve comunidades especialmente en Andalucía en Madrid ha reducido en las otras ocho donde más en Aragón en Baleares y en Cataluña que las ocupaciones que más han crecido han sido la construcción la educación y la hostelería en cuanto a la contratación se han firmado más contratos que el año pasado un uno coma seis por ciento más pero menos indefinidos un tres coma dos por ciento menos

Voz 1 00:46 es Arrimadas ha explicado aquí en la SER su idea del feminismo liberal Antonio Martín buenos días

Voz 1657 00:51 los días Pepa así la dirigente de Ciudadanos argumenta que no hay una sola manera de entender el feminismo y ha dicho también que hay discursos feministas en su opinión que son excluyentes además ha defendido la regulación de la gestación subrogada siempre que tenga dice un carácter

Voz 0419 01:04 entrevista nuestra modelo es altruista si usted considera que no puede existir el altruismo en este país pues es su problema por eso cuando esté dice vientre de alquiler oferta y demanda hay dinero no sé de qué está hablando estará hablando de otros modelos es que nuestra ley no lo ampara con dinero a mí me me parece que el hecho de tener que atacarnos diciendo lo que no es que hablando de alquiler y de dinero es simplemente porque no pueden criticar nuestra propuesta

Voz 1657 01:28 al mismo tiempo que estaba Arrimadas aquí en Hoy por hoy Pablo Casado intervenía interviene en un desayuno en Madrid ha pedido allí un pacto de Estado para acabar con la brecha salarial en ese acto está Adrián Prado buenos días

Voz 4 01:39 hola buenos días Antonio si el líder del PP e a defendía

Voz 0019 01:42 lo que su partido nunca jugadas las cuotas asegura que huye de la colectivización en esta semana pide hablar de igualdad sin entrar en el juego político sin manipulaciones y sin enfrentamientos y en este contexto Pablo Casado ha hecho este este llamamiento siga habiendo

Voz 5 01:55 empleadores que discrimina salarial mente a las mujeres con mismo pues

Voz 1995 01:59 esto de trabajo simplemente por su género

Voz 5 02:01 pienso que hay que erradicar por eso nosotros pedimos que haya un pacto de Estado para acabar con la brecha salarial en España

Voz 0019 02:13 casado ha asegurado que todos somos feministas y que la mejor autonomía para la mujeres dar portazo a los maltratadores y a los jefes que discriminan buenas cosas la Alcalá

Voz 1657 02:20 esa de Barcelona acaba de confirmar en La Ser en Cataluña que va a multar con casi tres millones de euros a dos fondos de inversión que mantienen dos edificios vacíos en la ciudad Condal es la sanción más

Voz 1600 02:30 la impuesta hasta ahora Ada Colau ni arribará llegaremos a poner una sanción de dos millones ochocientos mil euros son veinticuatro viviendas que llevan años vacías no ha sido fácil porque la Administración no lo había hecho hasta ahora cosa que tampoco entiendo porque la ley lo permitía desde el dos mil siete INI la Generalitat ni los ayuntamientos lo habían aplicado excepto Tarrasa exceptúa Tarrasa

Voz 1657 02:51 en unos minutos se reanuda el juicio del proceso independentista siguen las declaraciones de los testigos en el Supremo ellos turno entre otros para el ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo o para el presidente del Parlament diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:10 en Madrid ya está en marcha de una nueva sesión de la comisión de investigación del caso Máster en la Asamblea la ex asesora del consejero de Educación María Teresa Feito imputada por la falsificación del acta del master de Cifuentes ha decidido no responder a las preguntas de los grupos y la Comisión le ha dejado por acuerdo de la Junta de Portavoces levantarse de la silla los diputados de Podemos Eduardo Robinho de PSOE Ricardo Peña se han quedado con muchas dudas de su papel en este caso

Voz 6 03:32 comparezco en esta Asamblea por imperativo reglamentario pero dado que estoy en cursa en un procedimiento subió dice invocando mi derecho de defensa ante los tribunales no voy a contestar a ninguna pregunta da la señora María Teresa Feito es la que supuestamente pronunció aquella frase de os o arreglamos esto o la presidenta os mata Nos hubiera gustado preguntarle a qué se refería con esta expresión presionó usted Fang rector al señor chico de la Cámara al señor Aznar esconde profesoral acosado admite como suya la frase lo tienes que arreglar o la presidenta os mato

Voz 1275 04:07 es la primera vez que se permite ausentarse de la sala un compareciente que se niega a responder a las preguntas comparece ahora el ex consejero de Sanidad y ex presidente de la Fundación madrinas de Jesús Sánchez Martos el paro bajó en febrero en Madrid hay tres mil seiscientos parados más que en enero aunque la tasa de desempleo se ha reducido casi un ocho por ciento en el último año además subió el número de afiliados Enrique García

Voz 1050 04:26 ha aumentado el porcentaje de parados un uno coma cero tres por ciento con respecto al mes de enero en total hay trescientos cincuenta y cuatro mil desempleados en la región en términos cuál es el paro se ha reducido con treinta mil parados menos que hace un año aumenta la afiliación a la Seguridad Social febrero cierra con catorce mil cotizantes más en la Comunidad de Madrid un cero coma cuatro por ciento más con respecto al mes de enero a nivel interanual la Comunidad registra un crecimiento de afiliación a la Seguridad Social del tres coma ocho por

diez grados ahora mismo en el centro de la capital con muchas nubes esta mañana las temperaturas serán menos cálidas a mediodía

Voz 1657 05:21 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com Gameiro

Voz 1995 05:26 S

Voz 1995 05:47 no es que cien focos de hecho noventa y nueve focos divos ahora mismo en Asturias lunes cuatro de marzo deberíamos estar hablando de muchas otras cosas una mañana lunes cuatro de marzo pero estamos hablando de incendios en Asturias sí que si nos lo permiten hasta allí nos vamos Pablo Cangas nuestro compañero en Radio Asturias Pablo buenos días

Voz 1657 06:09 hola buenos días Toni cuál es la situación está ahora bueno pues la situación

Voz 1995 06:12 es un poco mejor aunque produce cierto

Voz 1657 06:14 la desazón decirlo después de ese dato que acabas de facilitar casi cien incendios activos Diego es un poco mejor porque esta noche se han llegado a contabilizar hasta ciento treinta y nueve fuegos activos distribuidos por prácticamente toda la comunidad autónoma hay que decir que de estos el noventa y nueve Se presta especial atención a quince incendios Ia a su vez dentro de estos quince preocupan particularmente tres que sea local dicen en los concejos de salas de Llanes Cangas de Narcea aunque hay que decir también que ninguno de ellos tiene la categoría de gran incendio es la categoría que se corresponde con fuegos de más de quinientas hectáreas de extensión de lo poco bueno de esta ahora decir que no hay que lamentar daños personales tampoco hay más desalojados más allá de la familia que fue evacuada ayer eran los únicos habitantes del núcleo rural en el municipio de Allande y ahora mismo tenemos pues a unas trescientas personas trabajando sobre el terreno

Voz 10 07:00 si sumamos a ellas los doscientos efectivos

Voz 1657 07:03 de la Unidad Militar de Emergencias ya están trabajando ya han despegado los seis helicópteros y el hidroavión que desde el fin de semana se están aplicando para intentar contener la situación que estamos viviendo particularmente desde ayer domingo

Voz 1995 07:16 Pablo conocer las causas de estos incendios pueden haber sido provocados nada más

Voz 1657 07:21 bueno pues que no se conocen pero se sospechan hay casi certeza total de que los incendios están provocados por la mano del hombre después habrá que ver cuál es el fin que buscaban los que han provocado los incendios va a haber polémica de nuevo porque el movimiento ecologista ya esta mañana ha vuelto apuntar al sector ganadero hablan de acciones intenso manadas orientadas a conseguir pastos in lo relacionan directamente con una decisión que tomó el parlamento asturiano en el año dos mil diecisiete que fue levantar los acontecimientos al pastoreo de las zonas quemadas dicen que con ello han normalizado la cultura del fuego Isaac

Voz 4 07:53 des criminalizado el hecho de de prender fuego

Voz 1995 07:56 monte que se escapa a la cabeza que puede pensar lo que puede pasar por la cabeza de alguien que decide prenderle fuego al monte Pablo estaremos muy pendientes durante toda la mañana Pablo Canga Radio Asturias muchísimas hacías no su vamos ahora de la previsión del tiempo porque al final hay que mirar para arriba porque nosotros ya hemos cedido yo ese espacio que es únicamente nuestra responsabilidad sobre lo que ocurre en el en el monte en invierno y en verano también así que miramos arriba vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas es Miguel Pérez buenos días Luis Milla hola buenos días Toni tenemos que mirar arriba de alguna forma la la climatología con esos incendios bien

Voz 4 08:32 hoy la meteorología en muchas zonas del Cantábrico va a ser un poquito mejor en el sentido de poder controlar un poco esos incendios forestales aunque básicamente iban a venir de la mano de un poquito más de humedad por tanto el terreno no basta tan reseco como las últimas jornadas todo esto sirve para Asturias Cantabria y el País Vasco en zonas y lógicamente las que tenemos esos incendios

Voz 1995 08:54 ahora mismo

Voz 4 08:55 por tanto un poquito más de humedad algo que puede venir o algo que vendrá a buen seguro bien para para poder controlar los incendios lluvia se esperan muy pocas hoy en la zona de Cantabria en Euskadi alguna lluvia débil sobretodo esta mañana no esperamos grandes cantidades de agua Toni por tanto no será es ese en ese sentido no será un un aspecto que pueda apagar esos fuegos además hay que tener en cuenta que el viento va a seguir soplando lo que pasa es que lo va a hacer de otro sector estos últimos días era del sur muy caliente hoy va a ser más de poniente cerca de la costa sobretodo en toda la zona cantábrica va a ser más fuerte en los próximos días parece ser que hasta el miércoles tendremos una situación algo propensa a que se puedan dispersarse puedan propagar esos incendios porque las condiciones parece ser que entre mañana por la tarde si entre mañana por la tarde y el miércoles por la mañana volverá a ser de vientos del sur más secos más cálidos en todo el Cantábrico posteriormente parece ser que el miércoles por la tarde y sobretodo el jueves ya entrará por fin una situación de vientos del noroeste frescos húmedos lluviosos a todo el Cantábrico por tanto habrá que estar un poco pendientes los próximos todavía dos

Voz 1995 10:04 días pues noventa y nueve fuegos activos en Asturias veintiuno en Cantabria cuatro coma

Voz 10 10:11 en fin esta es la realidad y esto es lo que debería

Voz 1995 10:14 pero cubanos Luismi y para el resto bien porque lo que estamos viendo aquí bueno bien huevo frito algo de nubes y lluvias a partir de jueves en todo el país o solamente en en la red

Voz 4 10:25 en el en el norte en esa zona de que decíamos el Cantábrico será más abundante el miércoles y el jueves en el resto del país mañana mismo empezaremos a tener lluvia hay que decir que a orillas

Voz 1995 10:35 arañas en balear están en Canarias va a llover muy poco

Voz 4 10:38 los próximos días con vientos de poniente es difícil que llueva con ganas en cambio mañana empezar a llover por el oeste sobre todo en Extremadura en Andalucía en zonas de Galicia no llegarán a cantábrico el miércoles y que esa lluvia Toni sea de entrará en muchas zonas del país empezando por el oeste y por tanto a medida que avance la semana sigue el ambiente será más fresco y más lluvioso

Voz 1995 10:57 yo una de las palabras que más deberíamos tener en este país es sequía esa debería ser la palabra que más miedo nos debe dar a todos y parece que estamos preocupados e de otras cosas Luis Miguel Pérez como siempre muchísimas gracias

Voz 4 11:08 a vosotros buenos días empezar esta mañana

Voz 1995 11:11 Quito de música

Voz 12 11:22 por qué

Voz 1995 11:27 el tema ya casi podíamos decir clásico Michael Jackson ante la letra momento poquito más adelante dice veo a los niños en las calles que no tienen suficiente para comer voy a fingir ser ciego acaso no veo sus necesidades eso es lo que dice esta canción de Michael Jackson y quizá canciones como esta van a ser oída su escuchadas pende como ustedes lo interpreté de otra manera desde que ayer HBO emitirá un documental sobre la vida de Michael Jackson bueno sólo una parte muy concreta

Voz 14 11:56 de la vida de Michael Jackson es la primera o la segunda noche que Michael y yo nos quedamos solos en Neverland esta noche empezó a cambiar Michael empezó a acariciarme y a tocarme la entrepierna por encima de los pantalones y evolucionó a la práctica de sexo oral ya enseñarme cómo

Voz 1995 12:12 hacérselo a él esta que escuchan es una de las dos voces de dos hombres que ahora afirman contar la verdad antes no lo hicieron según ellos mismos son tiempos complejos para todo un documental de HBO debiera una parte muy concreta de la vida de Michael Jackson que ha hecho que hasta ahora la BBC dos que es la la Mario pública británica dedicada a la música ha decidido que esto ya no se escucha más enseñara han decidido dejar de emitir ahora mismo todas las canciones de Michael Jackson que tenían programadas y esto nos abre en fin una noticia de alcance que vamos a conocer enseguida pero también otra serie de planteamientos que Naciones escuchamos como las escuchamos qué películas podemos ver qué libros podemos leer el autor o la autora

Voz 15 13:01 la obra en unos segundos hablamos eso Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 28 15:18 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 1995 15:23 Toni ligar la imagen que la imagen que todo el mundo tiene de la mayor estrella del pop del siglo XX parte del XXI podría cambiar para siempre en sólo doscientos treinta y seis minutos la sombra de los abusos sexuales a menores planea desde hace mucho tiempo sobre la figura de Michael Jackson los rumores y las acusaciones fueron patentes durante una gran parte de su vida y no desaparecieron con su muerte esta madrugada hace muy pocas horas la plataforma hace veo estrenado en medio de una intensa polémica que además crucé se recrudece perdón a esta hora estrenado la primera ha un documental que podría despejar todas las dudas para siempre se titula

Voz 29 16:01 Living Neverland Michael es mágico

Voz 1995 16:13 Arshavin y eso

Voz 30 16:15 hueco eh tío

Voz 1995 16:17 no es un documental dirigido pero un prestigioso documentalista británico centrado en los testimonios de dos adultos ahora que relatan con todo lujo de detalles los abusos sexuales reiterados los que les sometió Michael Jackson cometidos por Michael Jackson cuando ellos tenían entre siete y diez años la película fue estrenada en Sundance en un festival muy conocido hace tan sólo poco más de un mes quiénes la han visto sostienen que podrían que podría marcar para siempre el legado y la imagen de una de las mayores estrellas de la historia de la música en la revista Rolling Stone dijo tras su estreno que es difícil de ver más difícil de ignorar y que es imposible de olvidar

Voz 31 16:59 cómo disfrutábamos la bici Radio dos no programa una sola canción de Michael Jackson y el precio

Voz 1995 17:05 del rancho de Neverland ver Neverland especialmente dentro del documental escenario de esos supuestos abusos ha caído a su mínimo histórico ahora tiene un valor de treinta y un millones de de dólares esta mañana troncal en buenos días

Voz 3 17:16 como es de revisados la prensa internacional

Voz 1995 17:18 unas palabras son son duras si de verdad que sí

Voz 3 17:23 yo creo que es una reacción tanto los críticos de publico que reaccionó una forma muy llamativa una forma muy emocional a ver estos abusos reforzado de esta forma tanto la prensa innoble dama Oprah Winfrey también ha grabado un como en ahí sobre estos ante un público con estos hombres invitados testigo había una reacción de público de de de sus de lágrimas de lo que ha visto así que está llamando mucho la atención se

Voz 1995 17:50 Luis Martínez crítico de cine del diario El Mundo ha visto ese documental Luis buenos días buenos días es para tanto sí sí

Voz 10 17:58 sí sí es bueno no lo sé desde luego te replantea las cosas no es imposible salir indemne del documental porque sí que toca bastantes bastantes de las de de todas las ideas que tienes

Voz 3 18:11 poco de ti mismo no porque al fin y al cabo todo el mundo tiene incorporado

Voz 10 18:14 yo Jackson sea de una forma absolutamente fanatizados o menos pero todo el mundo lo tiene incorporado un poco a su ADN no forma parte de todas nuestras vidas de una forma u otra vez el retrato que hace este documental sobre todo la primera parte las dos primeras horas que son las que se centra en las acusaciones por decirlo así de forma puntual pues sí claro que sí te deja tocado y desde luego es cuesta trabajo cuesta trabajo volver a escuchar una canción de Michael Jackson esas búsquedas afectados has vuelto a hacerlo sí sí hombre lo haces porque además grietas alta es decir

Voz 4 18:44 y están ahí estuve ahí esa

Voz 10 18:48 basta pensar en él para que de alguna forma recupere es la sintonía no que es su sintonía pero también es la nuestra y entonces pues realmente dices claro esto lo compuso lo canta lo actuar tu Nos alguien que hizo lo que hizo no lo hizo de una forma tan sistematizada como muestra el documental no fueron casos puntuales

Voz 1995 19:07 tuviste el documental en Sundance donde se advertía a los asistentes antes de empezar la proyección que se trataba de una cinta con testimonios muy crudos incluso no sabemos muy bien cuál es el fin pero se dispuso de un gabinete de asistencia psicológica por si alguien durante la proyección necesitaba ayuda

Voz 15 19:23 sí bueno el aparataje era aún más complicado porque realmente es esperaban grandísimas protestas estaba Napoli la calle tomada por la paz

Voz 10 19:29 decía luego los los los que protestaban eran muy poquitos yo creo que los psicólogos

Voz 1995 19:35 daban contra el dardo anda

Voz 10 19:37 son del documental sí sí vamos a vamos a ver que hay que tener una cosa en cuenta es decir a a Michael Jackson se le juzgó dos veces que hay que tenerlo siempre muy claro la primera vez se llegó a un acuerdo ahí digamos que como tal se sobreseyó el caso

Voz 15 19:50 la segunda la segunda vez con jurado popular

Voz 10 19:52 salió inocente es decir y luego también hay que tener en cuenta que uno de los testigos uno de los vamos de White

Voz 1995 20:00 White Prost Robson señala

Voz 10 20:03 testificó en los dos los dos juicios diré dijo que no había habido nada es decir es ahora cuarto íbamos a desdicho desagrado cuando le toca creer entonces claro todas las críticas han centrado sobre las críticas de los diciendo que porqué antes decía una cosa y ahora dice otra no eh todo esto lo decía porque de alguna forma la protesta venía por Aíto que era pues una maniobra orquestada recuerdo que cuando el juicio además también sale en el documental ese acusó pues de una conspiración contra Michael Jackson entonces los que mantuvieron en el aquello hay que ya opinión entonces la mantienen de forma mucho más acusada hay entonces esperaba claros esperaba que que aquello fuera vamos la calle principal de Park City estuviese tomada no era el caso había muy poquito la nieve tampoco ayudaba a ello e irse dispuso de psicólogos no lo sé que fue de los psicólogos la verdad no tuvieron mucho o poco trabajo allí

Voz 1995 20:54 en esa en esa proyección extraordinariamente uno de los protagonistas de Repsol junto a James seca que después de la proyección subieron al escenario fueron ovacionados de este modo casi durante un minuto lo que tu artículo publicado en el diario El Mundo después destino fue Michael Jackson Rey del pop

Voz 10 21:18 si el titular es un poco duro de esas células que los carga el diablo porque establecía un juicio que quizás no debería ver porno elimina cualquier tipo de duda sobre eso eh eh sí vamos a ver todo esto hay que cogerlo con pinzas no somos jueces no somos un tribunal etcétera etcétera También hay que tener en cuenta que el documental está no tanto enfocado a demostrar la culpabilidad de Michael Jackson como desde el punto de vista de las víctimas lo que quieres reconstruir digamos el trayecto de las víctimas porque las víctimas eh digamos porque sea como sufrieron las víctimas a lo largo de su vida porque las víctimas que es a lo que iba a decir actuaron como actuaron ese de sedes dicen ahora etc etc pero sobre todo está muy cerca de las víctimas el documental lo que intenta es reconstruir el patrón de comportamiento de Michael Jackson que lo hace idealmente el diseño vamos el el el el la radiografía que di dibuja el documental dibujo que hacer el documental es el de un depredador sexual no iba a ser activamente sí San

Voz 1995 22:24 no va a hacer política desde luego va va a llenar horas y horas de de programación en España vamos a tener que esperar hasta el próximo sábado para ver el primer episodio que Sebastián en en cero en Movistar Plus Jorge Ortiz de anda Zurich muy buenos días Jorge es el jefe de facto de actualidad de de ese canal importantes la persona responsable de comprar los derechos de dimisión es decir de que vayamos a darle uno en nuestro país habéis estado atentos a las reacciones que que ya llegan desde Estados Unidos muy intensas algunas ella

Voz 7 22:52 bueno es que han sido reacciones por un lado virulentas y por otro lado y estante unánimes por la parte de la prensa en esto

Voz 1995 23:02 algunos titulares ahora mismo eh ahora mismo el título del documental se merece muy pocas horas son liven avalan ha dejado la gente horrorizada y preguntándose cómo fue absuelto Michael Jackson en algunas opiniones personas dicen impactante devastador demasiados detalles inquietantes para los que no estaba preparado necesitó tiempo para digerir lo que lo que hizo incluso la línea telefónica nacional para la denuncia de abusos sexuales ha aprovechado para invitar al pensando el estreno de la película se ha precisado Comunitaria de aquellos que ya han revivido sus abusos de de la película la tele como decía bien les hacen segundo Luis nos ayuda a pensar que somos jueces pero no lo somos ya fue juzgado Michael Jackson Jorge se por supuesta en el documental no es ningún enjuicia el documental sí

Voz 7 23:44 lamento es lo que trata de escuchar sonoras a las víctimas a estas dos personas que ahora mismo tienen treinta treinta y pico años que durante muchos años de de todos los días manifiestan que que fueron abusado sexualmente con Michael Jackson entonces no se trata de un juicio contra la mayor estrella de la música existe da nunca sino simplemente de escuchar esa historia escucharlo de una forma es verdad muy pausada porque son cuatro horas cuatro horas y pico

Voz 10 24:16 si Iker reconstruye

Voz 7 24:19 de el tiempo en el que ellos vivieron esto es decir basamos aproximadamente treinta y ocho minutos del principio sin entrar en los abusos y donde sólo se cuenta el deslumbramiento la fascinación y como ellos poco a poco entran en la dinámica de hacerse amigos de Michael Jackson y como Michael Jackson que entran en sus casas conoce a sus familias todo se cuenta con con mucho detalle y no sólo eso sino toda la parte de abusos y luego toda la parte siguiente que es la de sentirse rechazados por la estrella sentirse abandonados como entre ellos su familia a sus mujeres que entran en en la dinámica de depresión y salir de ella a través de denuncia

Voz 1995 25:08 la a cambio tu relación con la música de Michael Jackson

Voz 7 25:13 que para mí es imposible que no cambia viendo el documental porque es absolutamente devastador que no sé si si con el tiempo las cosas cambian porque es verdad que Michael Jackson forma parte es que no no puedo decir ni siquiera de la cultura Paul forma parte de las personas es que a juicio fondo parte de una generación que que vio el vídeo de Thriller en una Nochevieja presentado por Martes y trece y a partir de ahí es verdad que que que bueno tiene tiene tres algún es como son acudió Hugo Fraile deriva que forman parte importante la cultura sino es capital dentro del pop

Voz 1995 25:56 sí como sacas cómo consigue sacar eso desatar millar lo de la conciencia global esta Torné ya Floyd dejarlas yo yo creo que el documento

Voz 3 26:04 tal indudablemente es un retrato de dos personas lo han que persigue acaban haciendo un juicio porque ya tiene unos resultados ya bebé si ya no pones música

Voz 10 26:14 sí

Voz 3 26:15 son dos aunque las intenciones quizás no era juzgar la tendencia moderna en los medios y en Facebook de linchar también pone su leña en el fuego en ese sentido se cobra una vida más allá nos intenciones de directores incluso no

Voz 1995 26:31 por lo visto no hay mucha polémica vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida volvemos a y seguimos dando con este tema es interesante que cambia la percepción que tenemos de eso que llamamos cultura popular

Voz 22 26:44 Toni Garrido cadenas

Voz 22 31:30 hoy por hoy

Voz 31 31:31 con Toni Garrido en el año mil

Voz 1995 31:34 doscientos noventa y tres en pleno apogeo de su carrera Michael Jackson fue acusado por primera vez ante un tribunal de abusar sexualmente de un menor se llamaba Jordan Chandler tenía trece años de edad pero el caso no tuvo mayor recorrido porque los abogados el artista llegaron a un acuerdo con la familia del chaval por valor de veintitrés millones de dólares en dos mil cinco Un jurado declaró inocente Jackson de otro posible delito de abuso en los años dos mil trece y dos mil catorce dos nuevas demandas fueron desestimadas por haberse presentado fuera de plazo lo de la prescripción ahora ayer hace muy pocas horas un documental podría lograr algo que los juzgados no han sido capaz disipar dudas

Voz 2 32:14 pues no

Voz 29 32:17 a mí me da por ahí

Voz 1995 32:22 y ahí anda después de ver la película el crítico David tenerle esté el y negó haber escribió nunca escuchará a Michael Jackson de la misma forma de hecho puede que no vuelvas escuchar a Michael Jackson nunca más en tu vida liven abran cuenta en primera persona la historia de dos hombres que sufren abusos por parte de Michael Jackson durante su infancia el primer episodio que se estrenó hace muy pocas horas en los Estados Unidos se podrá ver en España el próximo sábado a partir de las diez de la noche en el canal cero de Movistar Plus Martínez es crítico de cine del diario El Mundo Jorge Ortiz ex jefe de facto Ali y actualidad en Movistar los buenos días de nuevas los dos ideas decías ahora mismo a micrófono cerrado porque que llegó incluso más inquietante que consigue el el documental es pensar que tú lo has visto que que que viene la forma vota todos hemos sido cómplices de algo que hemos visto y que era como como una verdad muy evidente bueno es que es que sea así es que

Voz 7 33:19 eh durante cuatro décadas hemos hemos vivido alrededor de de de la estrella más grande de la música hemos contemplado cómo se construía su alrededor como el construía ese lugar de nunca jamás Icomos y se hace acompañar de de niños en sus giras en ruedas de prensa en sus videoclips en en todo momento es verdad que todo ello acompañado de eh pues esa biografía de una infancia difícil o de una ausencia de infancia de un padre abusador que de alguna manera justificaba ese no haber crecido ese haber seguir siendo un niño que también sabré documental que es como es que las madres trataban a Michael Jackson como de un hijo más

Voz 1995 34:08 te advierto que la familia Jackson a presentar una demanda por cien millones de dólares la HBO para emisión de este documental eso es extensivos a poder además a banda puede ser extensiva a otros países por ahora esa Etxeberria vale Luis pero es verdad que sabe qué sabemos de otros documentales y otros libros que Michael Jackson dormía comía lo hacía además en cuenta esto contar con la puerta cerrada hace que es una verdad yo digo evidente porque no no quiero pensar que todos hemos sido cómplices pero es una verdad que estaba ahí ya estado durante mucho tiempo acompañándonos

Voz 10 34:43 si no hay una de las cosas que tiene el documental qué senda digamos en la descripción más o menos sin hacerlo así explícito pero la descripción de cuáles son los procesos de un de un abusador de niños y una de ellas es el deslumbramiento no el deslumbramiento que sufre el niño por parte del adulto no les hace

Voz 3 34:59 un bonito paralelismo con un bonito el inteligente para el

Voz 10 35:02 mismo tampoco lo extiende demasiado pero es un poco similar a ese efecto de deslumbramiento que todos sufrimos con con una estrella del pop entonces no quiere decir eso de alguna forma retrata a cualquiera de los espectadores documental como un poco cómplices un poco violados incluso es decir eso de de dicho así parece una salvajada pero en realidad cuando ves cómo el efecto deslumbramiento que tenía Michael Jackson sobre los niños que de los que abusaba pretendidamente abusaba es realmente e increíble no porque realmente no estaban San no estaban en contacto con cualquier persona como decían ellos no estaban de la mano de Michael Jackson desde luego cuando se ponen a describir puntilloso mente todos digamos de digamos casi de forma forense de lo que hacía Michael Jackson no no puede por menos que dar experto fundado no pudo ocurrir creéis Luis

Voz 1995 35:59 el año pasado vimos cómo después de conocer un testimonio sobre una violación a partir de ahí aparecieron dentro del movimiento biturbo decenas de testimonios que avalan que describían exactamente la misma la misma situación au o muy parecida a abusos acoso violación crees que puede ocurrir algo parecido en el entorno mis entorno porque hablamos de dos pero eran decenas y decenas los chavales que han pasado por por este entorno

Voz 10 36:21 no digo que la intención del documental a esa pero desde luego está dirigida hacia ahí porque insisto toda la toda la todo vamos el documental lo que hace muy bien es describir una pauta de comportamiento ese apodo de comportamiento es decir hay un momento especialmente doloroso del documental es cuando los chavales se sienten rechazados porque han sido destronado es es decir porque un nuevo chaval era el favorito de Michael Jackson y entonces ya es especialmente doloroso porque los chavales se sienten culpables decir interioriza en qué he hecho yo para que no me quiera a mí como me quería antes y eso es lo que escriben muy bien IR realmente es un es una declaración bastante arrasadora no It is y es cierto que eso se va repitiendo yo creo que sí que es raro que puede darse que que es que salgan sus testimonios

Voz 1995 37:03 es un ejercicio muy complicado Jorge Illes ajustar la moral a estos tiempos porque que no solamente el caso de Michael Jackson del que vamos a hablar

Voz 3 37:10 en nuestro país muchas menos sino

Voz 1995 37:13 eh vamos a incluir el nombre de Michael Jackson que ya estaba esta larga lista de hombres cuya producción artística eh cuestionada por lo menos por su comportamiento personal no es el primer y no va a ser el último de la Cruz

Voz 1 37:26 hola buenos días sí en Israel no se programa Wagner y cuando se programa Wagner hay un escándalo pero es en el resto del mundo desde que estalló él mi tú qué es el arte generado por muchos hombres empieza a ser cuestionado por las acciones las declaraciones a las creencias de esos hombres la lista es muy larga Roman Polanski director de cine y violador de niñas Bill Cosby cómico que drogada mujeres para violarla las William Barros escritor revolucionario y asesino de su esposa John Galliano borracho racista y antisemita y antisemita Pablo Picasso genio de la pintura y misógino Luis seca humorista maestro de humoristas más turbador compulsivo en presencia de mujeres que no querían ser testigos de eso Kevin Spacey actor espléndido violador de chavales y abusador de su poder Phil Spector productor musical y asesino Ted Hughes maravilloso poeta al que se suicidan dos esposas

Voz 1995 38:15 la lista es es larga algunos justamente en pleno proceso judicial

Voz 1 38:19 sí sí le dimos matizar

Voz 1995 38:21 qué es la impresión generada no es lo que nosotros estamos afirmando

Voz 1 38:24 claro si de lo que extraer del que Suárez está siendo cuestionado si os fijáis en esa lista hay hombres cuyo arte seguimos admirando a pesar de cómo se comporta en su vida personal por ejemplo Picasso la pregunta es porque su es demasiado influyente como para apartarlo del canon

Voz 40 38:38 o por qué ha pasado demasiado tiempo es que así sea

Voz 1 38:40 pero también que nunca volveremos a reunirnos con esta comedia televisiva

Voz 41 38:45 el fraude Bill Cosby ya no suena alegre

Voz 1 38:49 pero quién es capaz de decir que no volverá a ver esta película

Voz 42 38:53 este es el mejor

Voz 1995 38:54 esta de Polonia y tal ya Polanski se puede decir que cuando la obra es demasiado importante altivez demasiada calidad sobrevive a pesar de la fama de autor

Voz 1 39:04 yo creo que es un argumento posible por ejemplo esta antigua estrella del rock

Voz 36 39:08 hasta perdáis Gary Glitter

Voz 1 39:11 condenado a dieciséis años de cárcel por posesión de pornografía infantil una estrella que jamás será rehabilitada es imposible su influencia en la historia de la música es incomparable a la de Michael Jackson claro Michael Jackson es muchísimo más grande una de las personas que más ha pensado sobre esto es la escritora estadounidense Claire de de que el año pasado publicó un artículo muy inteligente que se titulaba qué hacer con el arte de hombres monstruosos ellas de dices son genios son monstruos no sé qué hacer con ellos y hace el experimento devolver a ver este clásico capítulo

Voz 35 39:40 felino tan duro y romántico como una ciudad la quema sus gafas de montura negra apagaba el vibrante de poder sexual de un jaguar esto me encanta

Voz 1 39:49 escuchamos esta broma evidente del poder sexual del Jaguar y ahora resulta incómodo porque Woody Allen se casó con la hija de su novia y les separaban treinta y cinco años y su hija Dylan le acusó de abusos

Voz 19 40:00 no las acusaciones que han sido desmentidas

Voz 1 40:02 socialmente pero ahí están

Voz 1995 40:05 llega Claire de ver

Voz 22 40:07 bueno todavía no se ha publicado el libro en el que

Voz 1 40:10 explora precisamente las relaciones entre el arte y el mal pero dice que para ser un gran artista mucha gente ha tenido comportamientos de egoísmo extremo de satisfacción narcisista de apetitos perversos hace falta ser malo para ser artista seguro que no tan malo como Michael Jackson será artistas

Voz 15 40:24 no es una dispensa para portarse mal pero que sentido

Voz 1 40:26 tiene que les castigue hemos censurando su obra otra reflexión interesante es la siguiente los crímenes de Michael Jackson me provocan sentimientos debo convertir esos sentimientos en opiniones sobre su obra sería fantástico que todos los artistas criminales fueran fáciles de odiar pero no

Voz 1995 40:41 Cruz muchísimas gracias traslado esa pregunta que es complejísima Luis pero tenemos al minutos que acera que hacemos ahora con el arte

Voz 10 40:50 es complicado no yo creo que cada caso es cada caso particular muy diferente quizás habría que molestarse en ver cada uno de forma particular y evitar los juicios así sumarísimos a todo el mundo que haya hecho lo que haya hecho en cualquier circunstancia me cuesta trabajo no pero sí que es cierto que depende también un poco de de la relación sentimental que tengamos con el crimen lo que realmente porque estamos hablando de dos cosas distintas estamos hablando de un juicio de hasta cierto punto racional es decir pero luego hay un juicio digamos emocional del que nadie escapa es decir que eso es independiente de que ese que es el absuelva no se absuelva sale declare culpable inocente una cosa digamos que te implicas emocionalmente con lo que has visto lo que es capaz que bajarlos pero me cuesta mucho trabajo es decir los paralelismos al final son peligrosos y cada uno de los casos ido citando ella merecería un caso por por separado no en el problema es que cuando se nombran todos así de tiro pues dices bueno pues de no renunciamos el arte como Pirlo

Voz 1995 41:50 es como un miserable explica la palabra emoción que es por una parte lo que provoca la ahora y lo que provoca la acción de de del sujeto hablamos de emociones puramente emociones

Voz 7 42:01 sí por supuesto hay por eso probablemente es algo es algo personal como que como te enfrentas tú a la a la obra de estos artistas yo creo que que es imposible no sentirse Moll incómodo a al escuchar como como yo yo escucho escuchado esta mañana Can't stop en off de Michael Jackson me he sentido muy incómodo pero eso no quiere decir que que que una obra se pueda se pueda borrar absolutamente invencible de Michael Jackson que que no es que se encuentre no simplemente se puede decir dejemos de escuchar a Michael Jackson es que está en todo el pop es que está en Justin Timberlake es que está en Beyoncé es que está en Justin Bieber Britney Spears es la deuda está

Voz 1995 42:46 en más de una Omar inacabable

Voz 7 42:48 que no es es imposible borrar ese legado

Voz 1995 42:52 es que no sé si lo que hay que hacer hartarse esta semana a escuchar Michael Jackson hasta el sábado que ya se verá el documental por si acaso por si las moscas y que bueno tú escucha esta semana medidas para luego no escucharlo más no vaya a ser que a partir del próximo sábado no pues en relación con él con la obra del artista sea sea distinta está bien de todas maneras que lo consiga había de hoy año dos mil diecinueve un documental en una televisión ellos felicitaron no es bien los juicios sumarísimos ojo pero si está bien que la televisión los periódicos las radios se dediquen a remover a cuestionar aquello que teníamos por sólido ir vas que ha sufrido lo hacemos todos los días con la política pero también debemos mirar debajo de esa etapa de lo que llamamos cultura popular para ver qué es lo que que eso que se esconde bajo que yo voy a hacer eso yo hasta el sábado

Voz 3 43:42 Michael Jackson ese como nunca me ha gustado mucho Michael Jackson no me das costar tanto ninguna de los que estamos ahora no lo sé Michael Jackson pero el centro del documental sobre las víctimas era clavel es decir lo que hace el documental quizás más importa

Voz 10 43:55 ante que repasa que digamos que noticiosa mente esta Michael Jackson ahí es inevitable pero lo que hace el documentales poner el dedo sobre lo desconocidos que son determinadas determinados crímenes porque son crímenes y sobre todo el desconocidos que son las consecuencias de determinados crímenes hiriendo a las víctimas te das cuenta de que son los auténticos desprotegidos de todo esto no es la música de Michael Jackson no es el ídolo son ellos Israel documental país digamos que su trabajo es impecable

Voz 1995 44:25 sería pensar que algo en esas mismas condiciones es imposible que ocurra día de hoy quiero pensar que estamos hablando de unos años donde se asombra o esa actitud no es parecida ardió quiero pensar que eso no podría revivir será lo tengo yo tan claro

Voz 7 44:39 yo tampoco lo que sí que está claro es que de alguna manera es imposible que que vuelva a haber una estrella de de de la grandeza de Michael Jackson que se rodee de esa impunidad que sí ciertamente había

Voz 1995 44:53 vamos a tener que esperar hasta el sábado para tener nuestra propia Unión eh mientras Luis Martínez el diario El Mundo gracias por estar esta mañana no vosotros abatida de Landáburu un verdadero placer estaremos hasta el sábado y esperemos que no lleguen llevan demandas de los Jackson ha puesto Canal sería muy triste que esta conversación acabará con la imputación de Jorge

Voz 7 45:14 en realidad lo que han conseguido el estado de Michael Jackson es un efecto Streisand que sea el más grande todavía en base a las reclamaciones

Voz 3 45:24 por este documento pero si te llega la demanda vuelve por favor en lo comentas

Voz 1995 45:29 Jorge muchísimas gracias seguimos

