Hoy por Hoy (04/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

son las once las diez en Canarias

Voz 0325 00:07 de la mañana con Antonio Martín Antonio buenos días buenos días Toni el juicio del proceso independentista se ha reanudado hoy con la declaración de José Antonio Nieto ex secretario de Estado de Seguridad hasta el momento ha acusado a los Mossos d'Esquadra de no querer coordinarse con el resto de cuerpos de seguridad ni el veinte de septiembre en el uno de octubre y reconoce que temió por la seguridad de los guardias civiles vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días

Voz 0460 00:27 buenos días había peligro de violencia y hubo violencia en Qatar

Voz 0055 00:30 por tanto el veinte de septiembre como el uno de octubre dice José Antonio Nieto que carga con dureza contra Carles Puigdemont contra Joaquim Forn y contra los Mossos d'Esquadra ellos eran los organizadores del referéndum nunca colaboraron en su paralización

Voz 2 00:41 Miguel ni el president de la Generalitat ni el conseller nos trasladaron en ningún momento nada que tuviese que ver con el plan operativo nos trasladaron permanente

Voz 1 00:51 de excusas que justificara

Voz 0055 00:54 que no se iba a hacer había una convicción absoluta de sostener y mantener la celebración del uno de octubre dice Nieto que contesta en estos momentos lo escuchamos a preguntas del fiscal

Voz 0414 01:03 a partir el el segundo punto es hacerlo

Voz 0325 01:06 sonido en directo desde el Supremo por lo demás el Partido Popular va a recurrir ante la Junta Electoral los decretos leyes que apruebe el Gobierno después de que mañana queden disueltas las Cortes lo ha confirmado hace unos minutos Pablo Casado

Voz 1947 01:16 por ahora lo que vamos a hacer es recurrir la Junta Electoral Central porque lo que no puede ser es que el Gobierno esté metiendo la mano a todos los españoles el bolsillo para hacer campaña electoral hemos visto una instrumentalización institucional burda soez esta legislatura

Voz 0325 01:32 España y el Reino Unido han firmado ya un acuerdo para frenar la evasión fiscal en Gibraltar un acuerdo al que acaba de referirse en el Congreso el ministro Bono

Voz 3 01:39 campo de firmarlo antes referéndum es decir que está a continuación pendiente de que lo apruebe el Consejo de Ministros que obviamente lo va a hacer mire es del primer tratado internacional se va a firmar entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar después del Tratado T se trata de evitar que Gibraltar sean el foco donde hay una competencia fiscal desleal con el resto en el territorio

Voz 0325 02:04 más cosas centenares de efectivos siguen trabajando en los incendios declarados en varias comunidades del norte lo peor a esta hora en Asturias donde casi un centenar de fuegos activos aunque preocupan sobretodo tres informa Pablo Canga preocupan los incendios de salas de Cangas de Onís y de Allande por las condiciones especialmente complicadas para el ataque de los efectivos de extinción aunque afortunadamente no hay zonas habitadas en riesgo en ninguno de los fuegos alcanza las quinientas hectáreas de extensión que les otorgaría la categoría de gran incendio incluso puede hablarse de cierta mejoría con respecto a la noche aunque las previsiones meteorológicas no invitan al optimismo como dice el presidente en funciones de la Comunidad Guillermo Martínez

Voz 4 02:38 creo recordar que a lo largo de la noche llegamos a tener ciento treinta y nueve incendios por lo tanto la situación objetivamente hay devolución ha ido evolucionando durante la noche con cierta mejoría pero como ven las condiciones climatológicas son malas a dejó yo

en total trescientas personas desplegadas sobre el terreno con el apoyo de siete aeronaves llegamos así a las once y tres a las diez y tres en Canarias

Voz 1450 03:04 el exconsejero Jesús Sánchez Martos comparece en la comisión del caso Máster en la Asamblea como ex de la Fundación que vigila la calidad de las universidades madrileñas Martos ha echado balones fuera ya ha dejado toda la responsabilidad de las irregularidades en el tejado de la Universidad Rey Juan Carlos aunque en otros títulos ha reconocido Madrid más de sí ha detectado supuestos fraudes Javier Bañuelos buenos días buenos días Jesús Sánchez Martos delega toda la responsabilidad del fraude del caso Máster en la Rey Juan Carlos el exconsejero de Cifuentes ha defendido que la Fundación

Voz 5 03:30 en Madrid más de que él mismo dirigió no tenía futuro

Voz 1450 03:33 John ni de inspección y de control de sanción sobre las universidades Sánchez Martos también ha reconocido su incapacidad para concluir que todos los alumnos que cursaron aquel Master cumplieron con sus obligaciones

Voz 0460 03:45 es usted puede garantizar que todos los alumnos tuvieron presencia cumplieron los requisitos a la hora de la evaluación de las asignaturas

Voz 6 03:53 no no en absoluto no puedo garantizar eso pero tampoco puedo garantizar eso me ninguna otra mástil que usted me pregunto de ninguna otra o titulación con lo cual no puede a no

Voz 5 04:04 Sánchez ha desvelado que concede la Fundación Madrid más de no ha renovado

Voz 1450 04:07 los seis títulos universitarios presuntamente fraudulentos los expertos emitieron informes desfavorables que remitieron a la Consejería de Educación en la Audiencia Provincial se celebra hasta ahora una vista para decidirse los tres miembros de la conocida como manada de Villalba condenados a quince y catorce años de prisión por violar a una chica de dieciocho años entran ya en prisión así lo ha pedido la Fiscalía Alfonso Ojea

Voz 0089 04:27 ingreso en prisión inmediato estar la solicitud de la Fiscalía para los tres condenados por delito continuado de agresión sexual el Ministerio Público ya ha pedido esta medida en la vista que se está celebrando en estos momentos y solicita la prisión provisional principalmente por el riesgo de fuga ante las altas penas impuestas en todo caso la Audiencia Provincial madrileña debe tomar una decisión esta misma mañana

Voz 1450 04:47 gracias Alfonso once grados en la Gran Vía muchas nubes bajan las máximas

Voz 1995 04:51 mañana por la tarde se esperan chubascos

Voz 1995 05:20 sólo la llegada de la lluvia podría alegrarnos tanto como la llegada de nuestros que viéndolos nombre buenísimo que aquí se le ocurrió el nombre acertó nuestros cuerpos especiales del humor familiar de un sobrino simpático en un día malo y un cuñado con reportó murió en uno bueno sobró bromas son de cercanía porque les tomas más el pelo lo suyo les toma el pelo más el pelo a los suyos que a los desconocidos de temporada ahora casi electoral y también de aprovechamiento porque nunca dejan un remate sin contar ni un gancho sin colocar son nuestros chef del humor lo más de autor y elaboran en el menú degustación de la chorrada diaria en nuestra sección de los cuerpos

Voz 0460 06:02 Izquierda Iñaki Urrutia bueno tal ya la izquierda de todos Dani Mateo buenos días buenos días en el cuerpo a cuerpo cada vez más especial te sigues sigues con la dieta es si es que ya no me siga a mí

Voz 7 06:15 no no acabamos de coordinarnos

Voz 0460 06:17 has hecho como Gila a dos no dos dos que pasas hambre servilleta es una forma de ver la vida Perdona bonita es absurda tan tonta porque además luego ves el resultado vedettes para qué pero no ves el resultado yo lo ves no lo sé no lo ves no nos han dejado aquí que nosotros no estaba entreteniendo pero Iñaki con comodín como dices eso tan gracioso de cuando fuiste al gimnasio preguntó el monitor para los objetivos que cuáles son tus objetivos digo pues ser campeón del mundo de culturismo el mes que viene pues qué voy a querer recuperar la forma humana la gente no me señalen por la calle lamentable entonces entiendo que pues al fin de semana bien que tiene una cosa con la otra no porque lo he dicho en es divertido que este fin de semana déjeme decir que es estado en Eurodisney tuvo ya le a lo loco y quiero pedir una aplauso cerrado para la gente por para la gente que trabaja dentro de muñecos porque yo hoy por ejemplo no tengo el mejor taparon los oídos no lo digo en serio yo hoy por hoy por ejemplo el es lo único

Voz 1995 07:24 en breve una breve breve B

Voz 0460 07:26 el lunes el avión llegó tarde he dormido poco me levantado pues pocos con energía baja en pero no pasa nada pero si trabajas dentro de un muñeco todo eso no eso no no estatua alcance sea tú tienes que bailar bailar dio la gente es triste pero muy pero eso es aún más duro a las ocho de la mañana que llegaba así con cara de otro al parque de repente llame pasó Lao Pluto bailando y pensé ahí dentro va un señor tiene que no tiene su mejor está bailando serie un aplauso es una gran verdad lo que dice una de ellas

Voz 8 08:06 tomando el pelo ACAI de Madrid y no tenía un buen trabajo no tenía mucho dinero pero me encontraba con un señor que daba publicidad para una un restaurante perritos calientes él fue vestido como un enorme perrito caliente eso él desea yo pensaba

Voz 0460 08:19 no no lo tuyo no es tan mal las cosas

Voz 9 08:21 el peor eso es le dije

Voz 0460 08:24 qué te equivocas a día hablamos de los que se otro día hablamos de los que van por la calle con el cartel de comprueban esos también tienen gripes no tiene otro aspecto de poder comprar estoy un poco porcentaje porque les estamos retrasando un poco a vale

Voz 1995 08:42 es preguntarlo de la dieta con la vuelta para presentar el invita si tenemos aquí un invitado que dentro de nada en dos horas hay un hombre que va a ver cómo su vida cambia está ahora sentado con nosotros pero en apenas dos horas Dani García muy buenos días qué tal buenas ideas tu vida va a cambiar bueno las eh

Voz 9 09:03 espero que siga siendo de la misma no lo mismo sueño la misma ganas de cocinar y de compartir va y mundo

Voz 1995 09:10 muchos de ustedes ya conocen a David García acaba de recibir tres estrellas Michelin y luego a las pocas semanas que sólo tiene eso tiene que explicar despacito cae a las pocas semanas dijo opera de que esto no va a ser así dentro

Voz 10 09:22 de dos horas Dani García

Voz 1995 09:25 estrena su nuevo programa en Televisión Española que se llama

Voz 11 09:28 hacer de comida bienvenida a mi cocina una cocina que a partir de hoy esperamos que sea también la vuestra y en la que estaremos cada día para hacer algo tan sencillo y cotidiano como hacer de comer o como hacen todo tipo de recetas pero sobre todo vamos a centrarnos en la cocina del día a día que también habrá truco con

Voz 12 09:48 este Josué

Voz 0460 09:51 a partir de hoy

Voz 9 09:53 una y media

Voz 1995 09:55 cuando llegue las dos y media la gente te reconocerá por la calle de la de la televisión española es que como hacíamos aquello de las revolcones a partir de hoy tu vida ha cambiado y te vas a convertir ya eres un personaje popular pero la popularidad que te dar Televisión Española va a ser muchísimo de verdad

Voz 13 10:09 bueno no no me preocupa la verdad no

Voz 9 10:11 al final de verdad uno quiere ser feliz con lo que hace y eso me hace feliz y luego las consecuencias pues nada cuando las absorbe tranquilamente siendo feliz cocinando sí sobre todo ahora no sé yo creo que me he tirado veinticinco años dedicado en cuerpo y alma a la alta cocina Hay llegaba donde se a lo máximo que se puede llegar a punta de la pirámide como decíamos nosotros que una vez que tenía de estrella Michelin pues soy veintidós días después le dije que que era mi último año en alta cocina porque ya ve llegaba al máximo

Voz 1995 10:40 pero esa compra lo importante que viene a presentar un programa que empieza dentro de dos horas

Voz 0460 10:44 pero eso como te levantas Diane consigues tres estrella Michelin hola hace hace

Voz 9 10:50 año me senté con con mi equipo con mis socios también y hablamos un poco de del crecimiento la empresa porque siempre he tenido un poco esa así denuncia no de cocinar a gente que pueda permitirse precio da asequible no sé que el alta cocina final doscientos cincuenta trescientos personal evidentemente la horquilla de precios poca gente de la puedo asumir no sonantes yo siempre he tenido tendencia un poco de ir hacia hacia ahí no hacia concepto de treinta cuarenta cincuenta euros no lo que me apetece dedicarme ahora sobre todo entre otras cosas también a ser didácticos y hacer de comer como yo hago en casa con mi hija al final una cosa del Dani García estrella es otra cosa al que vamos a encontrar el programa que Dani García que al final también tiene quince minutos que un día tienen prisa hay día que no pasa nada pero como

Voz 1995 11:39 las a uno de cocinar cuál es para ti el plato más complejo que has hecho nunca en el resto

Voz 9 11:43 ante ahora hay muchísimo muchísimo la mayoría son complejo no sé si lo son complejo a la hora de ejecutarlo son complejos a nivel a nivel de equilibrio a nivel de textura no soy presentaciones también compleja hay muchísimos no el tomate por ejemplo que probablemente sea al plató

Voz 1995 12:01 tomate te máxima agobiado en el mundo

Voz 9 12:04 era un plato bastante bastante complejo en todos los sentidos

Voz 1995 12:09 quema difícil hacer el tomate nítrico ha dicho

Voz 9 12:12 con las patatas revolcones bueno ojito porque hacer las paradas con este sencillo no la horquilla de equivocar de una paloma Frida de momento unas para la seguridad hacer buena para lo que obligó al igual

Voz 0460 12:28 igual eso es dificilísimo es muy hay tres o cuatro

Voz 9 12:30 de que la la la cocina tradicional es mucho más compleja lo que parece lo que pasa que en en el mundo de la alta cocina entran otros factores no factores ética factores de ingredientes de productos que vienen del quinto o de cosas que son muy difícil de encontrar pero el día a día de tu casa complejo e intentar ayudar a que sea menos complejo y que sea divertido además dar una serie de truco de consejo para que la gente vea que es voy a hacer la parada frito perfecta no sólo eso sino tenerla en tu nevera o y tendrán tu frigorífico en tu congelador en ese caso hace tras tú coges lo tengo

Voz 1995 13:06 pero por alusiones como se hacen bien la patata frita

Voz 9 13:10 pues hay que se quiere ojito e temperatura el tipo de patata el tipo de una madre es una es una posibilidad pero nosotros vamos a ser la madre de todos

Voz 0460 13:18 ah vale lo que es lo que realmente a intentar no pasar pero Papa Mi madre es Dani García pero entonces yo cojo la patata en aguas siempre en agua muy fría siempre muy friki

Voz 9 13:30 me paraba determinada Battaglia aunque lo tenemos fácil porque va a cualquier supermercado que vaya al final es sabiendo

Voz 0460 13:36 patata patata para freír patata pasar patatas y como sabe todo lo tapa bueno en esto que sí

Voz 9 13:44 es un amigo porque que estaba pregunta es agua muy fría para tratar de agua muy fría porque hay que lavar toda la fécula es primordial sea quitar todas las figuras luego temperatura del aceite de oliva genial sino una fe dirigida sólo para absolutamente nada el tipo de corte el bastón los Obama enseñar cómo congelarla que es pero pero el

Voz 0460 14:03 pero hay casos sin hacer el el cómo pero fíjate hechas hay que sirvió como base meter en el congelador a ver bajo aparejos participa mi balance es un poquito determina

Voz 9 14:19 la feria fritas Siberia

Voz 0460 14:20 vale no interrumpa es muy importante pero yo estoy ahora en tensión

Voz 9 14:23 la patata agria patata patata Andrea mental muy limpia fécula fundamentada drama agua fría mejor incluso con miedo y luego la seca bien mucha hace poco patatas y luego ciento treinta haciendo cuentas grado que siempre tenemos la intención o la o la sensación de que la CTIC esa muy haciendo sé que crujiente y eso no es así primero tiene que cocinar pero voy a ver como una parada va perdiendo burbuja iba subiendo hacia

Voz 0460 14:47 sí pero ciento treinta grados calcula si eso con el ego con

Voz 9 14:51 delitos tranquila

Voz 0460 14:54 no me digas eso porque tiene tres estrellas yo como soy

Voz 1995 14:58 vale doce espera entonces ya la medio frío luego al final sigue pega el pero las quito porque esto es nuestro amigo Rodolfo Ares

Voz 0460 15:07 que hay que apartar la patata frita

Voz 1995 15:10 evitar que dejar de cocer en un momento dado luego que se enfría

Voz 9 15:13 luego volver a bueno eso sería un poco chao luego freír nosotros para tenerla en casa que es otra de las cosas cómo aplicar yo lo que hago escaldado en agua agua requiere una cosa clara salvo las Escalda sin agua si la Escalona Wallace hay tres minutito la corta iguale agua fría da la década en agua logrado Guardo piense paradita era congela congeladores frío y en tres cuatro minutos y es la mejor para brutal que está mirando a la Avinguda con una

Voz 1995 15:37 la Iñaki Urrutia no sé si es admiración o hambre no sé

Voz 0460 15:42 cuál de las dos pero una de las había salido de mí me he visto digo que carece Quili atacando al congelador no pensando hacerlas empiecen cuanto

Voz 1995 15:52 no

Voz 0460 15:53 oye hay una película muy bonita que me gusta mucho sí es un viaje de diez metros preciosas es muy bonita dice en una frase que la estaba buscando a quién Well porque no me acordaba bien donde dice a los chefs en Francia sólo les interesan las estrechas una es buenísima dos espectacular y la tercera sólo para los dioses nos estamos empezando a acostumbrar en España a que a que nuestro cocineros tengan tres estrellas como si fuera la cosa más normal del mundo cuando la gente que sabe de esto dice que es una cosa para no Dios bueno hay te sientes hundió Dani hay no andando realmente no

Voz 9 16:37 salvo lo que sí es cierto que soy consciente de que obtener tres estrellas sólo hay ciento treinta y picos en el mundo no entonces bueno sino lo así un poco era cierto cierto vértigo tanto que he dicho dado sabe que prefiera cepas Estafeta congeladas

Voz 1995 16:49 adiós a la temporada de de la Michelin pueden ustedes ya las tres estrellas

Voz 9 16:55 sí así o la verdad que algún día contaré pongo

Voz 1995 16:58 ciento todo ese día pero era cualquier día pudiéndose era claro que la popularidad te persigue

Voz 9 17:07 pero el la verdad que el lo único complejo del XIX es que es a lo que es lo que soy un presente y un pasado con lo que quiero ser en un futuro

Voz 0460 17:15 no

Voz 9 17:15 se va a ser un año complejo para mí porque una vez abierto todavía porque evidentemente tenemos todo el respeto del mundo a la a la Michelin y a la actriz

Voz 1995 17:23 no pasa por allí entonces llama Michelin que se ponga

Voz 9 17:26 voy a verlo se se some que esas cosas hay que hacerla hay que hacer

Voz 0460 17:30 sí señor Michelin dijo sí dime dime que aquellos

Voz 9 17:33 sí yo creo que yo creo que no se pensaría que vendría oye no sé la verdad que no sé qué pensar pero seguro que eso no es otras de ahí en el trabajo no lo cogió de brazo lo dije no te vayas enfadado con lo que te voy a decir eso fue real algo le le dibuje lo que para mí era que no sabíamos la pirámide invertía no hemos llegado a punto de mira de que las tres estrellas respetamos lo queremos lo adoramos pero ahora vamos a invertir la pirámide vamos empezará a bajar vamos a ir hacia otro rango de precios quiero dedicarme a eso quiero pasar el año con la estrella porque tiene todo nuestro respeto y que de verdad lo más importante que me ha pasado en en mi vida

Voz 1995 18:08 cuando se acabe este año

Voz 9 18:10 cuando sacaba este año haremos un fiestón increíble y lo pasaremos genial no ahora pues nada haber tenemos cinco apertura nueva abrimos en Qatar abrimos aquí en Madrid lo vi todo en Jorge Juan también lo es otra vez nuestra marca e Iris también en Madrid bueno yo espero Londres y espero poco a poco los próximo año y haciendo

Voz 1995 18:30 como que poco a poco se puede abrir

Voz 0460 18:33 bueno es Dani García lo más importante

Voz 1995 18:36 sí lo inmediato es que abre un nuevo programa de la tele dentro de un rato en apenas dos horas se va a convertir en extremadamente popular porque los programas de cocina en España que cambiamos la religión por la cocina hindú gusta estar comiendo hiriendo preparar a gente de comer nos gusta estar comiendo y pensando en hacer somos muy así agradecemos mucha gente como Dani que nos da mucha felicidad hacemos una pequeña pausa

Voz 1995 22:15 seguimos con nuestros cuerpos especiales Iñaki Urrutia Dani Mateo y yo ya hemos invitado a que dentro de dos horas con subida cambias Mi García que hoy empieza una nueva vida a partir de las trece y veinticinco en Televisión Española concretamente hacer de comer que el programa

Voz 10 22:31 no busca hacer

Voz 1995 22:33 tómese titula a hacer antes de comenzar a hacer examen de forma directa ya el principios bueno les hemos quedado antes en esa conversación que tiene el señor Michelin no no que estás Michelin sí

Voz 0460 22:45 Blanco y así gordo grandes sabes Juan

Voz 1995 22:47 señor Céline que oye después este año que va a ser un lujo y una alegría maravilloso cuando lo dices oye el año que viene no sí que dice señor mucha y yo creo que hay son fría siempre para absolutamente todo no

Voz 9 23:01 en ese caso yo creo que su única preocupación era que iba a decir y cómo no sabe si eso es por presión portal igual entonces no se lo dimos la exclusiva La Vanguardia Hay al final

Voz 21 23:13 te lo dije todo una entrevista será deje para que lo leyera

Voz 9 23:16 se quedara tranquilo no porque al final yo no iba a criticar para nada la guía ni su manera de hacer las cosas Ny nada no me habían puesto ahí a lo máximo que pueden andar de verdad lo aceptó con todo el respeto del mundo no y ahí se quedar un poco más tranquilo pero sí es cierto que a lo mejor tenía un poco esa sensación de haber te va a decir ese no ha Últimamente ha habido mucha polémica no en Francia la ha habido

Voz 1995 23:41 y para ello al final sino el otro día Ferran Adrià cuestionaba la vanguardia porque ahora mismo ya está muy difícil definir la cocina de vanguardia

Voz 9 23:49 bueno mira lo que dijo el otro día la verdad que viene al un poco también de lo que yo siento no se puede pedir a la gente que XXV Años de vanguardia que siga siendo vanguardia o sea que de hecho llegó un momento en que sacaba ese agota se lleva una vieja vanguardia claro que sea ya llevamos haciéndolo mimarlo nos ha llegado un momento en el que todos como la nouvelle cuisine como todo pasa no irá agradezco de hecho esa frase porque me vino muy bien todavía para entender mucho más de lo que lo que yo siento ahora mismo no para mí esa acaba hoy está agotado el formato alta sociedad tal y como yo lo siento ahora o miró de una manera personal porque evidentemente respeto a todo mi compañero que siguen ahí que hacen una labor que disfrutaré suele sonantes seguro que iré a verlo no pero para mí

Voz 0460 24:27 el personal el en formato agotado como uno define el criterio porque durante mucho tiempo lo más de lo más serán las no se iba a una boda ponía en el cóctel de gambas Si bueno sigue siendo casi igual

Voz 1995 24:43 pero sí define quién define lo que se hace y quién define lo que está de moda hay quien define lo que es bueno hay quién lo que es malo porque además pues el pasado

Voz 9 24:50 a La Vanguardia no yo creo que al final la gente que sin duda ahí La Vanguardia a la que en un momento dado define esa técnica funciona o no pero al final el que decreta digamos

Voz 0460 25:00 si el público no no anden no

Voz 9 25:02 de alta cocina siguen llegando irán llegando bordo ofrecen cosas totalmente diferentes pero al final también se llenan de gente muy Fundi que lo viven o de gente que va por primera vez a tener esa experiencia no pero para el que lo hace cada día durante tanto año al final yo creo que también que lo que me pasa ni se quiere pero otra cosa es que prefiero intentar hacer la mejor croqueta intentar sobre todo un poco crear esa segunda revolución no que que debe ser en en la parte media de la tabla digamos no solamente de de de nivel medio porque no todo lo que hemos aprendido a vivo ahora te comen con nitrógeno líquido eso antes era impensable ahora es muy grande cuarenta cuarenta y pico el que te puedo ofrecer creo en eso en el futuro de ese tipo de

Voz 1995 25:46 lo define el público entrar ojalá ojalá pues el pasado

Voz 0460 25:49 qué te pasarán no es que escuchan nada ni me resulta muy sorprendente porque la impresión que da es que da cancha del pincel y te apetece cogerla si la verdad que sí

Voz 9 26:00 encanta las me encanta el frío sí pero la

Voz 22 26:02 no no la toque Dani la Roqueta está bien está perfecta no me va a ser un mensaje muy mal creo que muy malas malísimas muy mal tienen que cada día patatas y muy mal

Voz 0460 26:11 bueno bueno toda una prueba lo mío pero vas a utilizar bases incorporar técnicas de alta cocina Ice la cocina más de calle

Voz 23 26:18 digamos que se puedan si y en el programa sin dudamos enseñas a hacer la mejor croqueta hay cosa que no han enseñado la alta cocina de veinticinco años que sepuede en sin duda al final ese bagaje es ahí y ese conocimiento hay hay cosas que sí que se pueden hacer

Voz 0460 26:33 yo he recogido buenísimas que llevan hundía las explica que hay que tener mucho cuidado luego Dani con con tú las palabras un gran poder conlleva una gran responsabilidad las palabras tienen consecuencia tú puedes hacer en tu programa SER Peter Parker ahora podrán que gente como Iñaki que un flipado Se flipa aún más claro se compre una para lo de nitrógeno líquido no y este tipo de dos esto hay que controlarlo porque mi madre está ya tocando dentro es un aparato

Voz 7 27:02 Enrique fue parado no pero fíjate dominios

Voz 22 27:08 en el programa no se en el problema hay una cosa que tengo clara hay que todo el equipo llega desde el primer día que amor cosa que tú puedes ir al supermercado como yo voy cada día hay que salir madera con su mental de madera yo puedo seguir tus recetas no contabilidad pero con el mar

Voz 0460 27:26 la persona que conocerse entre los dos podemos hacer algo que SM Dani

Voz 9 27:32 esa tan torpe la cocina

Voz 0460 27:34 pero Dani una pregunta cuál es el para ti el menú recuerden que la pena

Voz 1995 27:38 las dos horas estrena ese problema pero para decirme no

Voz 0460 27:40 perfecto para ti para para Andy García para ello comer ya tremenda

Voz 9 27:45 ante Feli con una esquina a la plancha tremendamente Berlingo

Voz 0460 27:48 pero para para que voy a apuntar claro que venimos Plantagenet plato primer plato vamos menú del día no sirve compartir de primero sopa de de segunda patata tampoco reflotar el que tenemos las cogiendo menos

Voz 9 27:59 yo que compartir una Joquín a unas gambas al pil pil

Voz 0460 28:01 la última de verdad pero vale por alusiones temprano que no es algo maravilloso

Voz 1995 28:08 eso es lo más grande

Voz 0460 28:11 no pues al señor Michelin y claro te traigo un filme témpano que voy a dejarlo de Michelin porque voy a hacer filetes se viene abajo lo que te entramos en camino

Voz 7 28:22 la felicidad la polémica Elfriede en pleno frito o al horno no no no por favor

Voz 0460 28:35 hombre para valor Nalón

Voz 9 28:37 no

Voz 0460 28:38 no no estoy ahí cosas que insultaba te está mirando con desprecio madre

Voz 7 28:46 no es lo mismo que aspiran te habla de que yo llegara

Voz 0460 28:51 el punto de este duro no imaginaba yo venir aquí para eso le den un amigo mio un amigo mío que entonces que bebe

Voz 9 29:02 decía que si quieres algo más a Novo así no el otro día en el programa hicimos unas empanadillas hicimos una frita una misma empanadillas fritas y al horno

Voz 0460 29:08 soy las Del Horno para tirarla claro

Voz 22 29:11 no para que quiera un poquito lo que cabría como que a dieta

Voz 0460 29:14 no no no a mí no me viene con qué con para hacemos el proceso puedo

Voz 9 29:20 sí sí al segundos tres quedamos nosotros harina huevo

Voz 0460 29:23 y perejil

Voz 0050 29:26 ya ya esos son ha supuesto cambio Hardy pero pero bueno sea el filete a la milanesa no que también lo hemos hecho me programa que al final ha subrayado esos muy bien a volar Misano parmesano rallado dentro de eso es una maravilla milanesa

Voz 0460 29:43 qué bueno está mucho a la palabra perejil eso ya vanguardia para eh no no vale de postre

Voz 22 29:51 tenemos la Junta fáciles pero bueno es una los colegios y me encantan los con con el chasis tipo risotto ahí cremoso goloso

Voz 1995 30:04 que esto es lo que voy a comer

Voz 0460 30:06 once cuarenta entiendo que creo que en esa

Voz 1995 30:09 filosofía y que todos respetable que gente haciendo cosas maravillosas en este país y que la va a seguir haciendo claro esto no son trescientos euros de un menú delicatessen si lo que quieres es disfrutar con la nada

Voz 9 30:19 lo más caro la gama

Voz 1995 30:21 la gama blanca mal pero creo que si lo que quiere es disfrutar y la comida sobre tonos tiene que provocar felicidad no está en el precio no debe ser la puerta entrada a mí de verdad

Voz 9 30:30 que por eso hago lo que hago no y por eso voy a hacer lo que voy a hacer no porque al final también me cansino pensar que que que la gente te hace un esfuerzo importante sonando y mi comida no son dos y no cincuenta trescientos euros prácticamente que vale un tres estrellas Michelin que además es muy barato para ser leal yo creo los trece de Michelin del mundo lo más barato lo encuentras en España a vete a Londres Nueva York París que quinientos seiscientos revólveres no de baja nadie

Voz 1995 30:59 cuesta pensar nadie cuyos nietos del que ha quedado trecientos era sean de lo más baratos estudiar

Voz 0460 31:04 que son dioses desde la realidad es lo que está haciendo

Voz 9 31:08 mejor que no hubiera planteado hacerlo

Voz 0460 31:10 así haciendo tampoco se o Nueva York que da la impresión oyéndote hablar de que hubo como un punto de inflexión hubo una caída del caballo hubo un día en el que dijiste que no estoy disfrutando con el nitrógeno liquido sí

Voz 24 31:26 bueno yo yo creo que hace tres años no cuando el hace cinco y cambió un poco la manera de ver y que quiere junto al gastronómico sea vivo no hay a partir ahí

Voz 9 31:38 empezar me cuenta lo de lo que disfrutaban una huelga no tener en cuenta que están

Voz 23 31:42 totalmente juntas no sea eh hay un pequeño pasillo de diez segundos pasa de un mundo de tres estrellas Michelin a un mundo de Eric puro y duro

Voz 9 31:49 yo me di cuenta de pasaba más tiempo allí aunque será mi aunque fuera mirando y simplemente controlando plato y que tenían más tendencia a ir hacia

Voz 0460 31:56 el aborto es el pase como los y los y los árabes probablemente poco a poco fui entendiendo que que yo disfruto

Voz 22 32:10 dama haciendo ese tipo de cosas no haciendo otro tipo de plato haciendo un pato asado haciendo cualquier cosa no podían rellenos

Voz 1995 32:18 bueno lo importante hoy porque eso ocurrirá el año no sé cuántos restaurantes va a abrir Dani Dani García una puerta a la que todos Todos estamos invitados a la que todos podemos entre

Voz 0460 32:28 a la una y media y veinticinco concretamente en Televisión Española hacer de comer con Dani García nos pilla bien

Voz 1995 32:36 más todo pues ahora desde que nos levantamos pronto estamos sea justo para para comer Dani toda la suerte muchísimas gracias a toda la felicidad del mundo yo creo que como tú te has dedicado a hacer muy feliz a mucha gente qué menos de ese arte Dati lo mismo me gracias no me vienen muy muy feliz que vaya fenomenal todo y que esa explicación que nos has dado sobre tu filosofía que esto en todas las cuatro las cuentas en el restaurante tenía que hablar porque dejan muy claro quién eres un placer verdad emplazar en tenía verdad cuerpos especiales no vayáis que no quemas queremos ya comer él no se luego luego ya si eso

Voz 25 33:16 mías

Voz 26 33:27 a ver

Voz 0460 39:00 once y treinta y ocho minutos una hora menos en Canarias no por nada Dani Mateo Iñaki Urrutia que pasé Pascual es vuestra frase favorita la que la que más utilizáis en día a día de Chiquito de chiquito yo me gusta mucho a dotar doctor pero claro yo cuando me dicen por ejemplo salgo de noche Italia alguien que me cómo vas como digo qué quiere que haga dos viajes ya yo contaba mucho insiste el el niño que Bazo lógico niño Buffett el mono mono te iba a seguir mucho mejor el gorila Yo puta no es lo que se acerca el mono bueno son muchas las frases míticas de gran Chiquito

Voz 0414 39:55 en palabras mía cosa que hizo el creador esta cosa es sexo vaginal te da cuenta hasta luego Luca no pido el doctor de cuidar bien demore demore en agosto teatral no

Voz 1995 40:11 a los pero sí conocemos de verdad a Chiquito de la Calzada bueno de lo vamos a preguntar a Sergio Mora que es pintor ilustrador historietista y mañana estrena en algo así como una biografía aventurada las legendarias aventuras de Chiquito ser buenos días buenos días conocemos de verdad a Chiquito de la cazó

Voz 24 40:30 bueno sabemos cosas pero hay cosas que no sabemos yo creo en general no han llegado retazos pero sin pagar aparecen cosas que

Voz 1995 40:43 en maravillosa no vamos a vamos a dar un paseo por la vida de Chiquito porque es un hombre que se coló nuestras casas en los colegios en nuestra vida en nuestros votos que es lo más importante se convirtió en mito y fue capaz de crear un lenguaje propio El Mundo de Chiquito de la Calzada hiciéramos un homenaje

Voz 0414 41:00 empezaremos por dónde empezaba bueno como el humor ácido muy vivo yo voy a todo me gusta con locura pero yo empecé de cantar flamenco

Voz 1995 41:11 de cantar fandangos como este que canta su Málaga querida

Voz 39 41:16 ah sí ha hoy

Voz 0460 41:18 viva viva lumbrera Gregorio Sánchez Fernández Gregorio Sánchez Fernández

Voz 1995 41:31 nació en el año XXXII aunque él preferiría decir que nació después de los dolores y recordaba que nació en tiempos duros que pasaba hambre y como lo lo llamó a él sí le preguntabas a Chiquito por cómo era despojado de complejos él se veía así

Voz 0414 41:45 la calzada yo voy a echar pero yo soy buena persona no es pero pero soy buena persona soy como soy soy una persona que voy tranquilo por el mundo no me meto con nadie

Voz 1995 42:01 sí sigue siendo muy pequeño los tablaos

Voz 0414 42:05 pues no sabía ni yo ya empecé a cantar flamenco empezó a los teatros o la barra de artista que yo famoso que había son palanca canaria de Puerto Correa

Voz 1995 42:16 en los setenta empezó trabajando en Torremolinos con cuarenta años Se fue a Japón a saciar el gusto de los japoneses por el flamenco

Voz 0414 42:24 claro mil tuvo allí problemas dos años tuve otra vez

Voz 1995 42:31 no se va a adaptar a la comida a los precios

Voz 0414 42:34 si después a la hora de comprar en las tiendas que está allí una barra de pan como un empate

Voz 1995 42:41 no le gustaban los aviones pero es que viajo mucho a Japón

Voz 0414 42:46 yo me he tirado treinta horas de avión más tiempo que la puerta la primera vez que fue Málaga Madrid Madrid Londre Londres Moscú Moscú a Dacca ida Alaska Tokio

Voz 1995 42:58 se convirtió en un fenómeno televisivo gracias a su más

Voz 40 43:01 fue un descubrimiento porque mi todo este fenómeno

Voz 0414 43:06 se puede me descubrió porque yo estaba en una foto

Voz 40 43:08 está en una empresa de amigos y me dice a este del pero ondulado

Voz 1995 43:14 el título del programa le definía perfectamente Henning ínfimo

Voz 0414 43:17 claro la estrella un amigo le se eh Antonio

Voz 41 43:25 quiere decir tú te tengo que de si unos Abbey queman muy Olmos

Voz 0414 43:34 dicho el otros como copar de cómo te atreva despista para cómo puedes si esta palabra tuvo nueve

Voz 41 43:45 ni leche ni escribí ni des

Voz 0414 43:48 Judios primario Ia además Mali

Voz 7 43:54 y luego a Gregorio chiquito cuando ya había

Voz 0414 43:57 mucho siempre está abusando cantando el cuadro flamenco buscando que la vida honradamente pero está ligado a un poquito tarde un poquito más tarde tuve contra los SITE con con un pacto

Voz 0460 44:08 el mayor éxito siempre fue su mujer Pepa

Voz 0414 44:12 yo cierto Louis por ella yo estoy donde llegado el de citación por ella porque ella es la que más Mariví a mi madre me ha dado mucho ánimo venga chiquito Mourinho

Voz 1995 44:23 sostuvo estuvo casado cincuenta años con la supedita y él desapareció en noviembre del dos mil diecisiete Sergio la risa de este país hizo un poco más pequeñas un sustituto

Voz 24 44:31 pues es que lo acabamos de decir yo acabaría el programa ESSA decir dejas el alto es que

Voz 1995 44:40 quién mostró que mosto necesitábamos a muchos chiquitos Dani tu el tema

Voz 0460 44:45 además es un para mí Chiquito de la Calzada tiene el gran don de poder decir lo que quiera es de esos elegidos esa con la comedia que te puede contar el chiste desde el mariquita

Voz 1995 44:59 sí que nadie se ofenda has que chiquita

Voz 0460 45:02 en ese chiste lo contamos Iñaki Hoyo palos exacto pero lo cuenta chiquito dice

Voz 1995 45:12 yo derrumba todo

Voz 0460 45:14 de rumba todos es que dice cuenta un chiste sobre negros lo detallito este chiste que me escucha se la genialidad de decir en vez de quiero decirte una cosa de querer decirte una cosa dije pero por querer decirle pero es un genio

Voz 1995 45:33 si os parece vamos a hacer una pequeña pausa yo seguida por algunos

Voz 0460 45:37 a qué es bueno contar mientras hacemos esta pausa ustedes la cainita volvemos enseguida

Voz 20 45:47 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

